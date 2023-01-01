佛一時在維那離音樂樹下，與三萬六千比丘人俱，及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王。在如是等大眾會中，說是法已，大眾皆聞無不歡喜。是即名為結願神呪。即薄伽梵說呪曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一時在維那離音樂樹下，與三萬六千比丘人俱，及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王。在如是等大眾會中，說是法已，大眾皆聞無不歡喜。是即名為結願神呪。即薄伽梵說呪曰：