藥師如來念誦儀軌
唐 不空譯1卷CBETA T0924B少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
藥師如來念誦儀軌一卷
藥師如來念誦儀軌一卷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛一時在維那離音樂樹下，與三萬六千比丘人俱，及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王。在如是等大眾會中，說是法已，大眾皆聞無不歡喜。是即名為結願神呪。即薄伽梵說呪曰：
佛一時在維那離音樂樹下，與三萬六千比丘人俱，及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王。在如是等大眾會中，說是法已，大眾皆聞無不歡喜。是即名為結願神呪。即薄伽梵說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「南謨薄伽筏帝鞞殺社寠嚕蔽瑠璃鉢唎婆喝囉闍耶怛他揭多怛姪他唵鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝婆婆呵」
「南謨薄伽筏帝鞞殺社寠嚕蔽瑠璃鉢唎婆喝囉闍耶怛他揭多怛姪他唵鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝婆婆呵」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若有受持此真言，能拔身中過去生死一切重罪，不復經歷三塗，免離九橫，超越眾苦。
若有受持此真言，能拔身中過去生死一切重罪，不復經歷三塗，免離九橫，超越眾苦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
根本印真言。以左右手頭指以下八指，反叉入於掌，以二大指來去。呪曰：
根本印真言。以左右手頭指以下八指，反叉入於掌，以二大指來去。呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「唵戰馱祇哩娑婆呵」
「唵戰馱祇哩娑婆呵」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次結護讚：
次結護讚：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「薩縛勃馱曩薩縛爾曩(入)迦盧拏怛麼(二合平)迦訶羅(引)覩迷(存念於我)俱嚕吠女哩也(二合)入縛羅(引)怛他誐多麼訶捺耶(成就義)曩謨悉羯羅」(歸命頂禮義)
「薩縛勃馱曩薩縛爾曩(入)迦盧拏怛麼(二合平)迦訶羅(引)覩迷(存念於我)俱嚕吠女哩也(二合)入縛羅(引)怛他誐多麼訶捺耶(成就義)曩謨悉羯羅」(歸命頂禮義)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
藥師如來念誦儀軌一卷
藥師如來念誦儀軌一卷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话