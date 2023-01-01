藥師如來觀行儀軌法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師如來觀行儀軌法一卷

南天竺三藏金剛智譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺三藏金剛智譯

三禮 次懺悔受戒菩提心 次承事真言七遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三禮 次懺悔受戒菩提心 次承事真言七遍

次佛結界，請大輪金剛稽請偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛結界，請大輪金剛稽請偈：

「稽首殊結大花齒， 力士密跡大輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首殊結大花齒， 力士密跡大輪王，

烏蒭沙摩不動尊， 火頭結界軍荼利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏蒭沙摩不動尊， 火頭結界軍荼利。

或嗔或咲作威怒， 移山轉海須臾間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或嗔或咲作威怒， 移山轉海須臾間，

降伏羅剎眾毒心， 聞說真言皆怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏羅剎眾毒心， 聞說真言皆怖畏。

摧滅十惡化含靈， 超入如來功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅十惡化含靈， 超入如來功德海，

為護弟子持誦者， 發心讚請應聲期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為護弟子持誦者， 發心讚請應聲期。

願大金剛清淨眾， 跋折羅杵自隨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願大金剛清淨眾， 跋折羅杵自隨身，

於此道場禮念處， 周迊圍繞作結界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此道場禮念處， 周迊圍繞作結界。」

次大輪印：以左右手相叉掌中，二母指亦入掌中，將印頂戴，以左脚安右膝上，誦二十一遍，下抱之而散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次大輪印：以左右手相叉掌中，二母指亦入掌中，將印頂戴，以左脚安右膝上，誦二十一遍，下抱之而散。

「南(上)無(上)悉(半音)咥哩(二合)耶墜迦(去)南(上)(一) 跢佗偈陀(去)南(上)(二) 唵鞞羅(去)時鞞羅(去)時(三) 摩訶斫迦羅(上二合)跋折哩(四) 薩多薩多(五) 沙羅(上)帝(六) 怛囉(上)曳怛囉(上)曳(七) 毘陀摩儞(八) 三盤誓儞(九) 怛羅摩底(十) 悉陀阿唎(二合)怛嘍炎(二合)(十一) 沙訶(十二)」(注上必須半音處依注去上音讀之，注二合處其上一字必須半音與不字合讀之，注半音必須行音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南(上)無(上)悉(半音)咥哩(二合)耶墜迦(去)南(上)(一) 跢佗偈陀(去)南(上)(二) 唵鞞羅(去)時鞞羅(去)時(三) 摩訶斫迦羅(上二合)跋折哩(四) 薩多薩多(五) 沙羅(上)帝(六) 怛囉(上)曳怛囉(上)曳(七) 毘陀摩儞(八) 三盤誓儞(九) 怛羅摩底(十) 悉陀阿唎(二合)怛嘍炎(二合)(十一) 沙訶(十二)」(注上必須半音處依注去上音讀之，注二合處其上一字必須半音與不字合讀之，注半音必須行音)

誦此陀羅尼二十七遍，即當入一切曼荼羅(此云壇)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼二十七遍，即當入一切曼荼羅(此云壇)。

次即思惟觀察，一切有情本性清淨，為諸客塵之所覆蔽不悟真如，是故說此三密加持，令自他皆得清淨。即二手蓮華合掌，誦淨三業真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次即思惟觀察，一切有情本性清淨，為諸客塵之所覆蔽不悟真如，是故說此三密加持，令自他皆得清淨。即二手蓮華合掌，誦淨三業真言三遍。真言曰：

「唵(一) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩秫(詩聿反)馱(二)(引) 薩嚩達磨(入引)(三) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩(四) 秫(准上)度憾(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩秫(詩聿反)馱(二)(引) 薩嚩達磨(入引)(三) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩(四) 秫(准上)度憾(五)」

次入堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入堂。

復次，若欲入本尊室，先覩尊顏，合十指，當低頭。每入道場時，對本尊前端身正立，蓮華合掌閉目運心，想在某世界對某甲如來并諸菩薩眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若欲入本尊室，先覩尊顏，合十指，當低頭。每入道場時，對本尊前端身正立，蓮華合掌閉目運心，想在某世界對某甲如來并諸菩薩眷屬。

則以五體投地，想於一一佛菩薩前恭敬作禮，即普禮真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則以五體投地，想於一一佛菩薩前恭敬作禮，即普禮真言曰：

「唵(一) 薩嚩怛他(去引)蘖多(二) 播(引)那滿(三) 那曩(上引)迦嚕(引)弭(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩嚩怛他(去引)蘖多(二) 播(引)那滿(三) 那曩(上引)迦嚕(引)弭(四)」

次即隨作法，稱佛名等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次即隨作法，稱佛名等。

次右膝著地，合掌當心，虔誠發露懺悔無始已來一切罪障，則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業。又觀十方世界所有如來成等正覺者諸轉法輪，所有如來現涅槃者，諸久住世不般涅槃。又發願言：「我所積集善根，禮佛懺悔，勸請隨喜，以福聚迴向一切有情，願皆令得入三德祕藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次右膝著地，合掌當心，虔誠發露懺悔無始已來一切罪障，則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業。又觀十方世界所有如來成等正覺者諸轉法輪，所有如來現涅槃者，諸久住世不般涅槃。又發願言：「我所積集善根，禮佛懺悔，勸請隨喜，以福聚迴向一切有情，願皆令得入三德祕藏。」

次懺悔文： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次懺悔文：

「歸命十方正等覺， 最勝妙法菩提眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命十方正等覺， 最勝妙法菩提眾，

以身口意清淨業， 殷勤合掌恭敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身口意清淨業， 殷勤合掌恭敬禮。

無始輪迴諸有中， 身口意業所生罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始輪迴諸有中， 身口意業所生罪，

如佛菩薩所懺悔， 我今陳懺亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛菩薩所懺悔， 我今陳懺亦如是。」

次隨喜文： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次隨喜文：

「我今深發歡喜心， 隨喜一切福智聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今深發歡喜心， 隨喜一切福智聚，

諸佛菩薩行願中， 金剛三業所生福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩行願中， 金剛三業所生福，

緣覺聲聞及有情， 所集善根盡隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺聲聞及有情， 所集善根盡隨喜。」

次勸請文： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次勸請文：

「一切世燈坐道場。 覺眼開敷照三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世燈坐道場。 覺眼開敷照三有，

我今䠒跪先勸請， 轉於無上妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今䠒跪先勸請， 轉於無上妙法輪。

所有如來三界主， 臨般無餘涅槃者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有如來三界主， 臨般無餘涅槃者，

我皆勸請令久住， 不捨悲願救世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆勸請令久住， 不捨悲願救世間。」

次願讚迴向： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次願讚迴向：

「懺悔隨喜勸請福， 願我不失菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「懺悔隨喜勸請福， 願我不失菩提心，

諸佛菩薩妙眾中， 常為善友不厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩妙眾中， 常為善友不厭捨。

離於八難生無難， 宿命住智莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於八難生無難， 宿命住智莊嚴身，

遠離愚迷具悲智， 悉能滿足波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離愚迷具悲智， 悉能滿足波羅蜜。

富樂豐饒生勝族， 眷屬廣多恒熾盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樂豐饒生勝族， 眷屬廣多恒熾盛，

四無礙辨十自在， 六通諸禪悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無礙辨十自在， 六通諸禪悉圓滿，

如金剛幢及普賢， 願讚迴向亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金剛幢及普賢， 願讚迴向亦如是。」

次三昧發心，次佛部三昧耶，次即結跏趺坐，或半跏坐右押左，以香塗手，結佛部三昧耶印：二手虛心合掌，開二頭指微屈，各附中指上節，又開二大指，各捻二頭指下第一文。結印成已，想某甲佛三十二相八十種好分明，即誦佛部心三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次三昧發心，次佛部三昧耶，次即結跏趺坐，或半跏坐右押左，以香塗手，結佛部三昧耶印：二手虛心合掌，開二頭指微屈，各附中指上節，又開二大指，各捻二頭指下第一文。結印成已，想某甲佛三十二相八十種好分明，即誦佛部心三昧耶真言曰：

「唵(一) 怛他(去引)誐都(二) 納婆(二合)嚩(引)耶(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 怛他(去引)誐都(二) 納婆(二合)嚩(引)耶(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

誦三遍或七遍，安印頂上便散。由結此印及誦真言，驚覺佛部一切聖眾，皆加持護念修真言者，速令獲得身業清淨，罪障消滅，福慧增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍或七遍，安印頂上便散。由結此印及誦真言，驚覺佛部一切聖眾，皆加持護念修真言者，速令獲得身業清淨，罪障消滅，福慧增長。

次結蓮華部三昧耶印：二手虛心合掌，二大指、二小指各頭相著，餘指微屈如開敷蓮華業形，即成此印。結印已，想觀自在菩薩相好端嚴，并無量俱胝蓮華族眷屬圍繞，即誦蓮華部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華部三昧耶印：二手虛心合掌，二大指、二小指各頭相著，餘指微屈如開敷蓮華業形，即成此印。結印已，想觀自在菩薩相好端嚴，并無量俱胝蓮華族眷屬圍繞，即誦蓮華部三昧耶真言曰：

「唵(一) 跛娜謨(二合引)(二) 納婆(二合)嚩(引)耶(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跛娜謨(二合引)(二) 納婆(二合)嚩(引)耶(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

誦三遍或七遍加持，安印於頂右便散。由結此印及誦真言，驚覺觀自在菩薩及蓮華部聖眾，皆來加持行者，獲得語業清淨，言音威肅令人樂聞，無礙辯才說法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍或七遍加持，安印於頂右便散。由結此印及誦真言，驚覺觀自在菩薩及蓮華部聖眾，皆來加持行者，獲得語業清淨，言音威肅令人樂聞，無礙辯才說法自在。

次結金剛部三昧耶印：二手左覆右仰，令背相著，以右大指叉左小指，以左大指叉右小指，中間六指博著手腕，如三股杵形即成。結印當心，想金剛藏菩薩相好威光，無量執金剛眷屬圍繞，即誦金剛部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部三昧耶印：二手左覆右仰，令背相著，以右大指叉左小指，以左大指叉右小指，中間六指博著手腕，如三股杵形即成。結印當心，想金剛藏菩薩相好威光，無量執金剛眷屬圍繞，即誦金剛部三昧耶真言曰：

「唵(一) 嚩日羅(二合引)(二) 納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合引)賀(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日羅(二合引)(二) 納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合引)賀(四)」

誦三遍或七遍加持，安印於頂左便散。由結此印及誦真言，驚覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾，皆來加持行者，獲得意業清淨證菩提心，三昧現前速得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍或七遍加持，安印於頂左便散。由結此印及誦真言，驚覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾，皆來加持行者，獲得意業清淨證菩提心，三昧現前速得解脫。

次軍荼利香爐法印呪(誦小心呪滿三七遍，然後燒香一切歡喜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次軍荼利香爐法印呪(誦小心呪滿三七遍，然後燒香一切歡喜)。

次軍荼利香水法印呪(若雜花及香末等，作此印已印之，呪水安置佛前一切歡喜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次軍荼利香水法印呪(若雜花及香末等，作此印已印之，呪水安置佛前一切歡喜)。

次取香爐啟白：「東方七佛如來，十方一切諸佛，八大八供四攝菩薩，日光月光諸大菩薩，一切菩薩，一切金剛諸天龍神十二神將，各有七千諸藥叉神及諸業道一切神祇等悉證知，我今請此地是我方地，我於是地建立七日七夜，某甲佛曼荼羅道場法門。諸大菩薩一切金剛諸天神等，各并眷屬請證成就。我欲護身結界法事，在此方地，東西南北四維上下，所有破壞佛法毘那夜迦惡神鬼等，皆遠出去七里之外。若護佛法善神鬼等，於佛法中作利益者，任當安住(三白名七)護身法印呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次取香爐啟白：「東方七佛如來，十方一切諸佛，八大八供四攝菩薩，日光月光諸大菩薩，一切菩薩，一切金剛諸天龍神十二神將，各有七千諸藥叉神及諸業道一切神祇等悉證知，我今請此地是我方地，我於是地建立七日七夜，某甲佛曼荼羅道場法門。諸大菩薩一切金剛諸天神等，各并眷屬請證成就。我欲護身結界法事，在此方地，東西南北四維上下，所有破壞佛法毘那夜迦惡神鬼等，皆遠出去七里之外。若護佛法善神鬼等，於佛法中作利益者，任當安住(三白名七)護身法印呪。」

次結金剛被甲冑護身印：二小指二無名指右押左內相叉，二中指直豎頭相跓，二頭指屈如鈎形，附中指背勿相著，二大指竝豎捻名指即成。結印當心誦真言，印身五處各誦一遍，先印額、次印右肩、次印左肩、次印心、次印喉，是為五處。即起大慈心，遍緣一切有情，願皆被大慈悲莊嚴甲冑，速令離諸障難，證得世間出世間殊勝成就。如是觀已，即成被金剛甲，一切諸魔不敢障難。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛被甲冑護身印：二小指二無名指右押左內相叉，二中指直豎頭相跓，二頭指屈如鈎形，附中指背勿相著，二大指竝豎捻名指即成。結印當心誦真言，印身五處各誦一遍，先印額、次印右肩、次印左肩、次印心、次印喉，是為五處。即起大慈心，遍緣一切有情，願皆被大慈悲莊嚴甲冑，速令離諸障難，證得世間出世間殊勝成就。如是觀已，即成被金剛甲，一切諸魔不敢障難。真言曰：

「唵(一) 嚩日羅(二合引)儗儞鉢羅(二合)捻(奴揖反引)(二) 跛跢(二合)野(三) 娑嚩(二合)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日羅(二合引)儗儞鉢羅(二合)捻(奴揖反引)(二) 跛跢(二合)野(三) 娑嚩(二合)賀(引)(四)」

由結此印誦真言慈心愍念力故，一切天魔及諸障者，悉見行者威光赫奕由如日輪，各起慈心不能障礙。及以惡人無能得便，煩惱業障身不染著，亦護當來諸惡趣苦，疾得證於無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言慈心愍念力故，一切天魔及諸障者，悉見行者威光赫奕由如日輪，各起慈心不能障礙。及以惡人無能得便，煩惱業障身不染著，亦護當來諸惡趣苦，疾得證於無上菩提。

次祈請加護(取香爐)：「我今某甲啟白十方諸佛一切般若波羅蜜，一切諸大菩薩，一切觀世音菩薩，一切金剛藏菩薩，一切天龍八部護塔護法諸善神王等證知，我苾芻某甲，為作住持佛法作彼事，如意成就，請求加祐。」(結界初祈加護，自東北角如周匝右轉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次祈請加護(取香爐)：「我今某甲啟白十方諸佛一切般若波羅蜜，一切諸大菩薩，一切觀世音菩薩，一切金剛藏菩薩，一切天龍八部護塔護法諸善神王等證知，我苾芻某甲，為作住持佛法作彼事，如意成就，請求加祐。」(結界初祈加護，自東北角如周匝右轉)

次軍荼利辟除毘那夜迦法印：呪三七遍次降地陀羅尼，用一切事真言并軍荼利大心呪誦七遍，灑地方界、能除諸穢而得清淨。一切事真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次軍荼利辟除毘那夜迦法印：呪三七遍次降地陀羅尼，用一切事真言并軍荼利大心呪誦七遍，灑地方界、能除諸穢而得清淨。一切事真言：

「唵(喉中擡聲引呼)(一句) 矩(二合)嚕馱曩(二合)虎(二合)𤙖若(三句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(喉中擡聲引呼)(一句) 矩(二合)嚕馱曩(二合)虎(二合)𤙖若(三句)」

次馬頭護身結界法印呪：兩手從中指以下三指向外相叉，各博著手背合掌，二食指直豎，相去五分許，並大指相著，各屈一節勿著，食指頭來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次馬頭護身結界法印呪：兩手從中指以下三指向外相叉，各博著手背合掌，二食指直豎，相去五分許，並大指相著，各屈一節勿著，食指頭來去。呪曰：

「唵(一) 鉢囉毘迦悉跢(二) 跛折羅(三) 涉筏(二合)囉囉(上音)支(四) 莎訶(五)」(是法印呪，若欲受持是菩薩法者，先須以此法印誦呪，護自身已，又呪水七遍。次以印印水，或呪白芥子。若呪灰等，皆各印呪滿七遍已，將木竪於四角，為芥子灰水散於十方皆成結界，然後作諸法事悉當有驗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢囉毘迦悉跢(二) 跛折羅(三) 涉筏(二合)囉囉(上音)支(四) 莎訶(五)」(是法印呪，若欲受持是菩薩法者，先須以此法印誦呪，護自身已，又呪水七遍。次以印印水，或呪白芥子。若呪灰等，皆各印呪滿七遍已，將木竪於四角，為芥子灰水散於十方皆成結界，然後作諸法事悉當有驗)

次軍荼利金剛一字降魔王印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次軍荼利金剛一字降魔王印呪。

次結地界金剛橛印：先以右手中指入左頭指中指間，右名指入左名小指間，皆頭外出，以左中指繳右中指背，入右頭中指間，以左名指繳右名指背，入右名小指間，二小指二頭指各頭相跓，二大指下相捻即成。結此印已，想如金剛杵形，以二大指向地觸之，誦真言一遍一印於地，如是至三，即成堅固金剛之座。地界真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結地界金剛橛印：先以右手中指入左頭指中指間，右名指入左名小指間，皆頭外出，以左中指繳右中指背，入右頭中指間，以左名指繳右名指背，入右名小指間，二小指二頭指各頭相跓，二大指下相捻即成。結此印已，想如金剛杵形，以二大指向地觸之，誦真言一遍一印於地，如是至三，即成堅固金剛之座。地界真言：

「唵(二) 枳里枳里(二) 嚩日囉(二合)嚩日哩(二合合) 步(引)囉滿(二合)馱滿(二合)馱(四) 吽(五) 㧊吒(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(二) 枳里枳里(二) 嚩日囉(二合)嚩日哩(二合合) 步(引)囉滿(二合)馱滿(二合)馱(四) 吽(五) 㧊吒(六)」

由結此印誦真言加持，下至金剛輪際成金剛不壞之界，大力諸魔不能搖動，少施功力大獲成就。地中所有諸穢惡物，由加持力故悉皆清淨，其界隨心大小即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言加持，下至金剛輪際成金剛不壞之界，大力諸魔不能搖動，少施功力大獲成就。地中所有諸穢惡物，由加持力故悉皆清淨，其界隨心大小即成。

次結金剛墻印：準前地界印，開掌磔竪二大指如墻形即成。想從印流出熾焰，以印右旋遶身三轉，稱前地界，即成金剛堅固之墻界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛墻印：準前地界印，開掌磔竪二大指如墻形即成。想從印流出熾焰，以印右旋遶身三轉，稱前地界，即成金剛堅固之墻界。真言曰：

「唵(一) 薩囉薩囉(二) 嚩日囉(二合)鉢羅(二合引)迦囉(引)(三) 吽(四) 發吒(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩囉薩囉(二) 嚩日囉(二合)鉢羅(二合引)迦囉(引)(三) 吽(四) 發吒(五)」

由結此印誦真言及觀行力故，隨心大小成金剛光焰方隅牆界，諸魔惡人虎狼師子，及諸毒蟲不能附近。次軍荼利大護身印鎮於四方及鎮四門，作法皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言及觀行力故，隨心大小成金剛光焰方隅牆界，諸魔惡人虎狼師子，及諸毒蟲不能附近。次軍荼利大護身印鎮於四方及鎮四門，作法皆成。

次軍荼利大瞋法身印、次軍荼利大降魔法身印、次軍荼利三眼大法身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次軍荼利大瞋法身印、次軍荼利大降魔法身印、次軍荼利三眼大法身印。

次結大虛空藏菩薩印：二手合掌，二中指右押左外相叉，博著手背，二頭指相蹙如寶形即成，想從印流出無量諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等，如瑜伽廣說。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大虛空藏菩薩印：二手合掌，二中指右押左外相叉，博著手背，二頭指相蹙如寶形即成，想從印流出無量諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等，如瑜伽廣說。即誦真言曰：

「唵(一) 誐誐曩三(去)婆嚩嚩日囉(二合)斛(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 誐誐曩三(去)婆嚩嚩日囉(二合)斛(引)(三)」

修行者縱使觀念力微，由此印及真言加持力故，諸供養物皆成真實，一如某甲世界中行廣大供養者。次想壇中有各訖哩(二合入引)字放大光明如紅頗梨色，遍照十方世界。某中有情遇斯光者，所有罪障皆得消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者縱使觀念力微，由此印及真言加持力故，諸供養物皆成真實，一如某甲世界中行廣大供養者。次想壇中有各訖哩(二合入引)字放大光明如紅頗梨色，遍照十方世界。某中有情遇斯光者，所有罪障皆得消滅。

次結如來拳印：以左手四指握拳，直竪大指，以右手作金剛拳，握左大指甲即成。以此拳印印地，誦真言加持七遍，變其世界。如來拳真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結如來拳印：以左手四指握拳，直竪大指，以右手作金剛拳，握左大指甲即成。以此拳印印地，誦真言加持七遍，變其世界。如來拳真言曰：

「唵(一) 步(引入)欠(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 步(引入)欠(二)」

由結此印及誦此真言加持威力故，即變此三千大千世界成某甲剎土，七寶為地，水鳥樹林皆演法音，無量莊嚴如經所說。即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦此真言加持威力故，即變此三千大千世界成某甲剎土，七寶為地，水鳥樹林皆演法音，無量莊嚴如經所說。即說伽陀曰：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 願成安樂剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 願成安樂剎。」

行者由數習此定惠，現生每於定中，見某甲世界某甲如來，在大菩薩眾會聞說無量契經，臨命終時心不散動，三昧現前，剎那迅速則生彼土，蓮華化生證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者由數習此定惠，現生每於定中，見某甲世界某甲如來，在大菩薩眾會聞說無量契經，臨命終時心不散動，三昧現前，剎那迅速則生彼土，蓮華化生證菩提。

次結寶車輅印：二手仰相叉右押左，以二頭指側相拄，二大指捻二頭指下第一文即成。送車輅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結寶車輅印：二手仰相叉右押左，以二頭指側相拄，二大指捻二頭指下第一文即成。送車輅真言曰：

「唵(一) 覩嚕覩嚕(二) 吽(引入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 覩嚕覩嚕(二) 吽(引入)」

結此印，想成七寶莊嚴車輅，往某甲世界，請某甲佛并諸菩薩眷屬乘此車輅不散此印。以二大指向身，撥二中指頭，便誦請車輅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結此印，想成七寶莊嚴車輅，往某甲世界，請某甲佛并諸菩薩眷屬乘此車輅不散此印。以二大指向身，撥二中指頭，便誦請車輅真言曰：

「那莫悉底哩耶(四合)地尾(二合)迦(引)南(二一) 怛他(去引)蘖跢(引)南(引)(二) 唵(引)嚩日朗(二合)儗(妍以反)孃(上聲引)(三) 迦羅灑(二合)耶娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉底哩耶(四合)地尾(二合)迦(引)南(二一) 怛他(去引)蘖跢(引)南(引)(二) 唵(引)嚩日朗(二合)儗(妍以反)孃(上聲引)(三) 迦羅灑(二合)耶娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

即想車輅來至道場住虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即想車輅來至道場住虛空中。

次結迎請聖眾印，藥師瑠璃光佛印(先觀本尊所止方布面，彼尊像請，然便廻身，置閦伽器於尊像前)：以左右手頭指以下八指反叉，入於掌中右押左，兩腕相去五寸許，以二大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結迎請聖眾印，藥師瑠璃光佛印(先觀本尊所止方布面，彼尊像請，然便廻身，置閦伽器於尊像前)：以左右手頭指以下八指反叉，入於掌中右押左，兩腕相去五寸許，以二大指來去。呪曰：

「唵(一) 呼嚧呼嚧(二) 戰馱(去音)利(三) 摩撜祇(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 呼嚧呼嚧(二) 戰馱(去音)利(三) 摩撜祇(四) 莎訶(五)」

先立合掌隨本方，但至誠心奉請所請云：「今有某甲為某甲事奉請，善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最勝吉祥王如來、法海雷音如來、法海勝惠遊戲神通如來、藥師瑠璃光如來。」(誠心仰再三啟白：「大慈悲者請依本願來降道場。」)一切如來心精進印(用諸一切如來及金剛菩薩帝釋梵王并諸天)：以左右手八指右押左相叉入掌，急合握拳，以二大指並平伸，押右頭指側中節，上勿使頭屈(云云)。是印若改二大母指頭雙上下來去，則名稽召如來種族印。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先立合掌隨本方，但至誠心奉請所請云：「今有某甲為某甲事奉請，善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最勝吉祥王如來、法海雷音如來、法海勝惠遊戲神通如來、藥師瑠璃光如來。」(誠心仰再三啟白：「大慈悲者請依本願來降道場。」)一切如來心精進印(用諸一切如來及金剛菩薩帝釋梵王并諸天)：以左右手八指右押左相叉入掌，急合握拳，以二大指並平伸，押右頭指側中節，上勿使頭屈(云云)。是印若改二大母指頭雙上下來去，則名稽召如來種族印。呪曰：

「娜莫縒曼嚲勃馱南(一) 唵(二) 𤙖(三) 爾娜職(而識反)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫縒曼嚲勃馱南(一) 唵(二) 𤙖(三) 爾娜職(而識反)(四)」

日光菩薩月光菩薩、觀世音菩薩彌勒菩薩、虛空藏菩薩普賢菩薩、金剛藏菩薩文殊師利菩薩、除蓋障菩薩地藏菩薩、金剛軍荼利菩薩、一切如來鉤菩薩(東)、一切如來金剛羂索菩薩(南)、一切如來鉤鎖大菩薩(西)、一切如來攝入大菩薩(北)、一切如來喜愛寶供養菩薩(東南)、一切如來喜愛密供養菩薩(西南)、一切如來歌詠供養菩薩(西北)、一切如來舞供養菩薩(東北，已上內)、一切如來香供養菩薩(東南)、一切如來花供養菩薩(西南)、一切如來燈供養菩薩(西北)、一切如來塗香供養菩薩(東北)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光菩薩月光菩薩、觀世音菩薩彌勒菩薩、虛空藏菩薩普賢菩薩、金剛藏菩薩文殊師利菩薩、除蓋障菩薩地藏菩薩、金剛軍荼利菩薩、一切如來鉤菩薩(東)、一切如來金剛羂索菩薩(南)、一切如來鉤鎖大菩薩(西)、一切如來攝入大菩薩(北)、一切如來喜愛寶供養菩薩(東南)、一切如來喜愛密供養菩薩(西南)、一切如來歌詠供養菩薩(西北)、一切如來舞供養菩薩(東北，已上內)、一切如來香供養菩薩(東南)、一切如來花供養菩薩(西南)、一切如來燈供養菩薩(西北)、一切如來塗香供養菩薩(東北)。

一切藥叉法印呪：以右手四指向下，鉤左手四指，其二大指直竪來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切藥叉法印呪：以右手四指向下，鉤左手四指，其二大指直竪來去。呪曰：

「唵(一) 俱毘羅(二) 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱毘羅(二) 莎訶」

是法印呪，若作大都法壇之時，作此印呪喚入供養，一切歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法印呪，若作大都法壇之時，作此印呪喚入供養，一切歡喜。

宮毘羅大將， 伐折羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮毘羅大將， 伐折羅大將，

迷企羅大將， 安底羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷企羅大將， 安底羅大將，

頞儞羅大將， 珊底羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頞儞羅大將， 珊底羅大將，

因達羅大將， 波夷羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因達羅大將， 波夷羅大將，

摩虎羅大將， 真達羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩虎羅大將， 真達羅大將，

招杜羅大將， 毘羯羅大將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招杜羅大將， 毘羯羅大將。

各仰乞如來聖眾不捨悲願，赴此三摩地所成淨土道場，并無量俱胝大菩薩，受修行者供養證成功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各仰乞如來聖眾不捨悲願，赴此三摩地所成淨土道場，并無量俱胝大菩薩，受修行者供養證成功德。

次結馬頭觀自在菩薩印作辟除結界：二手合掌，二頭指二名指屈入掌各自相背，竝二大指微屈勿著頭指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結馬頭觀自在菩薩印作辟除結界：二手合掌，二頭指二名指屈入掌各自相背，竝二大指微屈勿著頭指。真言曰：

「唵(一) 阿密㗚(二合)妬(二) 納婆(二合)嚩(三) 吽(引)(四) 㧊吒(五) 娑嚩(二合)賀(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿密㗚(二合)妬(二) 納婆(二合)嚩(三) 吽(引)(四) 㧊吒(五) 娑嚩(二合)賀(六)」

誦三遍，即以印左轉三匝，辟除一切諸魔皆自退散。以印右旋三匝，即成堅固大結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍，即以印左轉三匝，辟除一切諸魔皆自退散。以印右旋三匝，即成堅固大結界。

次結金剛網印：準前地界印，以二大指捻二頭指下第一文即成。誦真言三遍，隨誦以印於頂上右旋轉便散。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛網印：準前地界印，以二大指捻二頭指下第一文即成。誦真言三遍，隨誦以印於頂上右旋轉便散。真言曰：

「唵(一) 尾娑普囉(二合)娜囉(二合)乞灑(二合)(一) 嚩日囉(二合)半惹(自攞反)囉(四) 吽(五) 發吒(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 尾娑普囉(二合)娜囉(二合)乞灑(二合)(一) 嚩日囉(二合)半惹(自攞反)囉(四) 吽(五) 發吒(六)」

由結此印真言加持力故，即於上方覆以金剛堅固之網，乃至他化自在諸天不能障難，行者身心安樂，三摩地易得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印真言加持力故，即於上方覆以金剛堅固之網，乃至他化自在諸天不能障難，行者身心安樂，三摩地易得成就。

次結金剛火院界印：以右手掌掩左手背令相著，磔竪二大指即成。想從印流出無量光焰，以印右旋三匝，即於金剛墻外便有火焰圍繞，即成堅固清淨大結界火焰。結界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛火院界印：以右手掌掩左手背令相著，磔竪二大指即成。想從印流出無量光焰，以印右旋三匝，即於金剛墻外便有火焰圍繞，即成堅固清淨大結界火焰。結界真言曰：

「唵(引)(一) 阿(去)三莽(上)儗寧(二合)(二) 吽 發吒(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 阿(去)三莽(上)儗寧(二合)(二) 吽 發吒(四)」

次獻閼伽香水印：置閼伽時，應誦真言(大一遍、下七遍、極小二十一遍)閼伽法則先兩膝著地，應須手著淨茅草環，捧持閼伽燒香熏之，作如是請：「仰願尊者以本願故，降赴道場，願垂哀愍，受此閼伽及微獻供。」左右二手捧閼伽器，當額奉獻誦真言三遍，想浴聖眾雙足。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻閼伽香水印：置閼伽時，應誦真言(大一遍、下七遍、極小二十一遍)閼伽法則先兩膝著地，應須手著淨茅草環，捧持閼伽燒香熏之，作如是請：「仰願尊者以本願故，降赴道場，願垂哀愍，受此閼伽及微獻供。」左右二手捧閼伽器，當額奉獻誦真言三遍，想浴聖眾雙足。真言曰：

「娜莫三(去)滿多(一) 沒馱喃(二) 誐誐曩(三)(去) 三麼(上引)摻摩 娑嚩(二合引)賀(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三(去)滿多(一) 沒馱喃(二) 誐誐曩(三)(去) 三麼(上引)摻摩 娑嚩(二合引)賀(五)」

由獻閼伽香水供養，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢，從勝解行地至十地及佛地，當證如是地波羅蜜時，得一切如來授與甘露法身灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由獻閼伽香水供養，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢，從勝解行地至十地及佛地，當證如是地波羅蜜時，得一切如來授與甘露法身灌頂。

次結花座印：準前蓮華部三昧耶印，稍屈指令圓滿即是。結此印已，想從印流出無量金剛蓮華，遍此某甲世界中，某甲如來及諸大菩薩一切聖眾，各皆得此金剛蓮華為座。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結花座印：準前蓮華部三昧耶印，稍屈指令圓滿即是。結此印已，想從印流出無量金剛蓮華，遍此某甲世界中，某甲如來及諸大菩薩一切聖眾，各皆得此金剛蓮華為座。真言曰：

「唵(一) 迦麼(上)攞娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 迦麼(上)攞娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

由結此印誦真言加持，行者獲得十地滿足，當得金剛之座，三業堅固猶如金剛。既奉請已作如是言：「善來尊者！愍我等故降臨道場，復垂哀愍，當就此座受微獻供。」復起誠心頻興作禮，而白尊者言：「大悲垂愍成本願故而見降臨，非我所能，大三昧耶勅語印陀羅尼誦之三遍，勅云三昧結界威儀具足，啟請聖眾如法安坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言加持，行者獲得十地滿足，當得金剛之座，三業堅固猶如金剛。既奉請已作如是言：「善來尊者！愍我等故降臨道場，復垂哀愍，當就此座受微獻供。」復起誠心頻興作禮，而白尊者言：「大悲垂愍成本願故而見降臨，非我所能，大三昧耶勅語印陀羅尼誦之三遍，勅云三昧結界威儀具足，啟請聖眾如法安坐。」

又於西門合掌頂禮長跪恭敬，手執香爐，燒諸名香，想諸佛菩薩金剛一切天神，如是真報身各於座動，視觀佛說法相。復口啟白：「奉請結界，願諸聖眾各依本位，威儀具足，如法而住。」(說是語已)散香，即取銀盤，種種香末兩手掬香，誦一切頂輪王心呪。呪香末七遍，從內院散及天神等(香三昧陀羅尼)散花如前末香法(花三昧陀羅尼法)，初合掌禮拜至誠謝云：「今所供養香花飲食，多不如法，深大慚愧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於西門合掌頂禮長跪恭敬，手執香爐，燒諸名香，想諸佛菩薩金剛一切天神，如是真報身各於座動，視觀佛說法相。復口啟白：「奉請結界，願諸聖眾各依本位，威儀具足，如法而住。」(說是語已)散香，即取銀盤，種種香末兩手掬香，誦一切頂輪王心呪。呪香末七遍，從內院散及天神等(香三昧陀羅尼)散花如前末香法(花三昧陀羅尼法)，初合掌禮拜至誠謝云：「今所供養香花飲食，多不如法，深大慚愧。」

次獻塗香時，誓如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻塗香時，誓如是言：

「此香芬馥， 如天妙香， 清淨護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此香芬馥， 如天妙香， 清淨護持。

我今奉獻， 唯垂納受， 令願圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今奉獻， 唯垂納受， 令願圓滿。」

塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香真言曰：

「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩嚩(垂可反)苾地耶馱羅(二) 布爾羝(三) 莎(去二合)嚩訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩嚩(垂可反)苾地耶馱羅(二) 布爾羝(三) 莎(去二合)嚩訶(四)」

誦此真言塗香，後誦所持真言，淨持如法奉獻於尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言塗香，後誦所持真言，淨持如法奉獻於尊：

「我由獻塗香， 當獲五法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我由獻塗香， 當獲五法身，

願從此等流， 五無漏塗香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願從此等流， 五無漏塗香，

磨瑩熱惱者， 奪破諸地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 磨瑩熱惱者， 奪破諸地獄，

一切到炎蒸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切到炎蒸。」

次真言花，當奉獻之，發是願言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次真言花，當奉獻之，發是願言：

「此花清淨， 生處復淨， 我今奉獻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此花清淨， 生處復淨， 我今奉獻，

願垂納受， 當賜成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願垂納受， 當賜成就。」

獻花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻花真言曰：

「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩囉(同上)苾地(二合)耶馱囉(上)(二) 布爾羝(丁以反)(三) 莎(去二合)嚩訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩囉(同上)苾地(二合)耶馱囉(上)(二) 布爾羝(丁以反)(三) 莎(去二合)嚩訶(四)」

「獻花故當得， 四八大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻花故當得， 四八大人相，

復迴向此福， 成妙覺花臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復迴向此福， 成妙覺花臺。

舒光遍照觸， 驚覺人天趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒光遍照觸， 驚覺人天趣，

耽著諸欲境， 八菩所纏逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耽著諸欲境， 八菩所纏逼，

天樂變化苦。 願彼諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天樂變化苦。 願彼諸天人，

菩提心敷榮， 獲普賢常樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心敷榮， 獲普賢常樂。」

獻燒香：「此以林野，樹香膠香，能轉一切，諸人意願，諸天常食。我今將獻，哀愍垂受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻燒香：「此以林野，樹香膠香，能轉一切，諸人意願，諸天常食。我今將獻，哀愍垂受。」

燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香真言曰：

「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩囉(同上)苾地耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎(去二合)嚩訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩囉(同上)苾地耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎(去二合)嚩訶(四)」

誦此真言香，後誦所持真言，真言香境，如法獻故： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言香，後誦所持真言，真言香境，如法獻故：

「我由奉焚香， 得佛無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我由奉焚香， 得佛無礙智，

悅澤具端嚴， 迴施此香雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅澤具端嚴， 迴施此香雲，

氛馥寒氷苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氛馥寒氷苦。」

獻飲食次第：「或此藥香美，堪奉尊主，我今奉獻，垂哀愍受。」治食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻飲食次第：「或此藥香美，堪奉尊主，我今奉獻，垂哀愍受。」治食真言曰：

「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上)苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎嚩訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上)苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎嚩訶(四)」

此真言遍通三部，真言食後，誦所持真言真言食，奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真言遍通三部，真言食後，誦所持真言真言食，奉獻之。

「獻食獲法喜， 禪悅解脫昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻食獲法喜， 禪悅解脫昧，

迴施餓鬼趣， 普雨諸微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴施餓鬼趣， 普雨諸微妙。

天甘露飲食， 飡此加持食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天甘露飲食， 飡此加持食，

皆悉得充足， 永離飢渴苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉得充足， 永離飢渴苦，

慳貪惡習業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳貪惡習業。」

獻食法：先塗香灑地，後敷諸葉，當洗手漱口嚥水。次下食，先下莎底迦食，次圓根長根菓，次下諸粥，次下羹臛，次下飲，次下乳酪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻食法：先塗香灑地，後敷諸葉，當洗手漱口嚥水。次下食，先下莎底迦食，次圓根長根菓，次下諸粥，次下羹臛，次下飲，次下乳酪。

獻燈次第：「或燈能却鄣，然淨除眠，我今奉獻，哀愍垂受。」燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻燈次第：「或燈能却鄣，然淨除眠，我今奉獻，哀愍垂受。」燈真言曰：

「唵(同上)(一) 阿(上)路迦野阿(上)路迦野(二) 薩嚩苾地(二合)耶馱囉(三) 布爾羝(四) 莎(去二合)嚩訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上)(一) 阿(上)路迦野阿(上)路迦野(二) 薩嚩苾地(二合)耶馱囉(三) 布爾羝(四) 莎(去二合)嚩訶(五)」

誦此真言已，次誦根本真言而真言之，後作淨法，除諸過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言已，次誦根本真言而真言之，後作淨法，除諸過故。

「獻燈得五眼， 以為般若燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻燈得五眼， 以為般若燈，

照曜阿修羅， 永斷矯誑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照曜阿修羅， 永斷矯誑心。

恚癡好鬪諍， 傍生鞭撻逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恚癡好鬪諍， 傍生鞭撻逼，

互相害食噉， 願得慈惠心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互相害食噉， 願得慈惠心。

常生人天路， 欲界無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生人天路， 欲界無色界，

無耽著三昧， 願脫此惑纏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無耽著三昧， 願脫此惑纏。」

次結廣大不空摩尼供養印：二手金剛合掌，二頭指相蹙如寶形，竝竪二大指即成。即誦供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結廣大不空摩尼供養印：二手金剛合掌，二頭指相蹙如寶形，竝竪二大指即成。即誦供養真言曰：

「唵(一) 阿(上)謨(引)伽(去)布惹(自攞反)摩抳(尼勅反)(二) 跛納麼(二合)(三) 嚩日㘑(二合)(四) 怛他(去)蘖多(五) 尾路(引)枳帝三滿多(六) 鉢囉(二合)薩囉(七) 吽(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿(上)謨(引)伽(去)布惹(自攞反)摩抳(尼勅反)(二) 跛納麼(二合)(三) 嚩日㘑(二合)(四) 怛他(去)蘖多(五) 尾路(引)枳帝三滿多(六) 鉢囉(二合)薩囉(七) 吽(八)」

此廣大不空摩尼供養陀羅尼，纔誦三遍則成於某甲如來集會，及無邊微塵剎土中雨無量廣大供養，所謂種種塗香雲海、種種華鬘雲海、種種燒香雲海、種種天妙飲食雲海、種種天妙衣服雲海、種種摩尼光明燈燭雲海、種種幢幡寶帳寶蓋雲海、種種天妙音樂雲海，普於諸佛菩薩眾會，成真實廣大供養。由結印誦真言供養故，獲得無量福聚，猶如虛空無有邊際。世世常生一切如來大集會中，蓮華化生得五神通，分身百億。能於雜染世界，拔濟受苦眾生，皆作安樂利益，即於現世受無量果報，當來得生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此廣大不空摩尼供養陀羅尼，纔誦三遍則成於某甲如來集會，及無邊微塵剎土中雨無量廣大供養，所謂種種塗香雲海、種種華鬘雲海、種種燒香雲海、種種天妙飲食雲海、種種天妙衣服雲海、種種摩尼光明燈燭雲海、種種幢幡寶帳寶蓋雲海、種種天妙音樂雲海，普於諸佛菩薩眾會，成真實廣大供養。由結印誦真言供養故，獲得無量福聚，猶如虛空無有邊際。世世常生一切如來大集會中，蓮華化生得五神通，分身百億。能於雜染世界，拔濟受苦眾生，皆作安樂利益，即於現世受無量果報，當來得生淨土。

「獻閼伽香水， 證平等性智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻閼伽香水， 證平等性智，

三界法王位， 迴施此降注。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界法王位， 迴施此降注。

金剛月露水， 灌沃水居者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛月露水， 灌沃水居者，

永離傍生趣， 速獲淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離傍生趣， 速獲淨法身。

及下徹無間， 一切諸地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及下徹無間， 一切諸地獄，

苦具碎如塵， 皆成清涼池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦具碎如塵， 皆成清涼池，

受苦諸群生， 解脫生淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受苦諸群生， 解脫生淨土。」

次奉獻閼伽作歸命。合掌置之頂上，思惟諸佛菩薩真實功德，至誠作禮讚歎於佛。次歎法僧次歎觀自在，次歎明王大威金剛，伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻閼伽作歸命。合掌置之頂上，思惟諸佛菩薩真實功德，至誠作禮讚歎於佛。次歎法僧次歎觀自在，次歎明王大威金剛，伽他曰：

「大悲救世尊， 善導一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲救世尊， 善導一切智，

福智功德海， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智功德海， 我今稽首禮。

真如捨摩法， 能淨貪瞋毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如捨摩法， 能淨貪瞋毒，

善除諸惡趣， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善除諸惡趣， 我今稽首禮。

得法解脫僧， 善住諸學地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得法解脫僧， 善住諸學地，

勝上福田僧， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝上福田僧， 我今稽首禮。

大悲觀自在， 一切佛讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲觀自在， 一切佛讚歎，

能生種種福， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生種種福， 我今稽首禮。

大力忿怒身， 善哉持明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力忿怒身， 善哉持明王，

降伏難伏者， 我今稽首禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏難伏者， 我今稽首禮。」

作是虔誠讚佛菩薩，亦復合掌起慇懃重心，讚餘諸佛菩薩相好功德。其讚歎文，應用諸佛菩薩所說歎偈，不應自作讚歎。修行者每日三時，常誦此讚歎佛功德，驚覺某甲如來不捨悲願，以無量光明照觸行者，業障重罪皆悉消滅，身心安樂證寂悅意，久坐念誦不生疲倦，心得清淨疾證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是虔誠讚佛菩薩，亦復合掌起慇懃重心，讚餘諸佛菩薩相好功德。其讚歎文，應用諸佛菩薩所說歎偈，不應自作讚歎。修行者每日三時，常誦此讚歎佛功德，驚覺某甲如來不捨悲願，以無量光明照觸行者，業障重罪皆悉消滅，身心安樂證寂悅意，久坐念誦不生疲倦，心得清淨疾證三昧。

佛部淨珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部淨珠真言曰：

「唵(一) 遏部羯弭惹曳(二句) 悉睇悉馱刺梯(三句) 莎(去二合)嚩訶(四句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 遏部羯弭惹曳(二句) 悉睇悉馱刺梯(三句) 莎(去二合)嚩訶(四句)」

以右手大指捻無名指頭，直舒中指，小指微屈，以頭指押中指上節側，左手亦然。復以左手執金剛杵，右手把數珠口，啟白云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手大指捻無名指頭，直舒中指，小指微屈，以頭指押中指上節側，左手亦然。復以左手執金剛杵，右手把數珠口，啟白云：

「我今(某甲)頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恆沙萬法，今後十方一切諸佛敬受此法。」說是語已，即舉兩手頂戴恭敬，如是作法名頂戴恭敬受持之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今(某甲)頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恆沙萬法，今後十方一切諸佛敬受此法。」說是語已，即舉兩手頂戴恭敬，如是作法名頂戴恭敬受持之法。

佛部持珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部持珠真言曰：

「唵(同上呼)(一句) 那謨皤伽(上)嚩底(二) 悉睇(三) 娑(去)馱野(四) 悉馱刺梯(五) 莎 嚩訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼)(一句) 那謨皤伽(上)嚩底(二) 悉睇(三) 娑(去)馱野(四) 悉馱刺梯(五) 莎 嚩訶(六)」

「用前珠印， 各依部中， 而念誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用前珠印， 各依部中， 而念誦之。

念誦之時， 珠置當心， 不得高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦之時， 珠置當心， 不得高下。

捧數珠時， 微小低頭， 以至誠心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捧數珠時， 微小低頭， 以至誠心，

頂禮三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮三寶。」

次禮八大菩薩，次禮明王眷屬(想真言王如對目前)。正念誦時，若有謦咳昏沈廢忘真言，即起就水作灑淨法。即取蓮子念珠安於手中，兩手捧珠合掌，如未敷蓮華形，以千轉念珠真言加持七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次禮八大菩薩，次禮明王眷屬(想真言王如對目前)。正念誦時，若有謦咳昏沈廢忘真言，即起就水作灑淨法。即取蓮子念珠安於手中，兩手捧珠合掌，如未敷蓮華形，以千轉念珠真言加持七遍。真言曰：

「唵(一) 嚩日囉(二合)獄呬耶(二合)惹(自攞反引)跛(二) 三(去)麼曳(引)(三) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合)獄呬耶(二合)惹(自攞反引)跛(二) 三(去)麼曳(引)(三) 吽」

加持已，即捧珠頂戴心發是願：「願一切有情，所求世間出世間殊勝大願，速得成就。」念誦百八遍，當心以二手，各聚五指如未敷蓮華。左手持珠，以右手大指名指移珠，誦真言一遍，與莎賀(引)字聲齊移一珠。念珠聲不緩不急，不高不下，不應出聲。稱呼真言字，令一一分明，心觀此三摩地所成淨土及前所請來某甲佛相好圓滿在於壇中。如是觀行了了分明，專注念誦不令間斷，遠離散動一座念誦，或百或千，若不滿一百八遍則不充祈願遍數。某甲如來加持故，則身心清淨，乃至開目閉目常見某甲如來，則於定中聞說甚深妙法，於一一字一一句，悟無量三摩地門、無量陀羅尼門、無量解脫門。此身等同某甲菩薩，速能至於彼國。念誦數畢，捧珠頂戴發如是願言：「願一切有情，得生某甲世界，見佛聞法，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持已，即捧珠頂戴心發是願：「願一切有情，所求世間出世間殊勝大願，速得成就。」念誦百八遍，當心以二手，各聚五指如未敷蓮華。左手持珠，以右手大指名指移珠，誦真言一遍，與莎賀(引)字聲齊移一珠。念珠聲不緩不急，不高不下，不應出聲。稱呼真言字，令一一分明，心觀此三摩地所成淨土及前所請來某甲佛相好圓滿在於壇中。如是觀行了了分明，專注念誦不令間斷，遠離散動一座念誦，或百或千，若不滿一百八遍則不充祈願遍數。某甲如來加持故，則身心清淨，乃至開目閉目常見某甲如來，則於定中聞說甚深妙法，於一一字一一句，悟無量三摩地門、無量陀羅尼門、無量解脫門。此身等同某甲菩薩，速能至於彼國。念誦數畢，捧珠頂戴發如是願言：「願一切有情，得生某甲世界，見佛聞法，速證無上正等菩提。」

次結定印，則觀身中菩提心，皎潔圓明猶如滿月。復作思惟：「菩提心體離一切物，離蘊界處及離能取所取，法無我故；一相平等、心本不生，自性空故。」即於圓滿清淨月輪上想紇哩(二合入引)字門，從字流出無量光明，於一一光明，道觀成某甲世界聖眾，圍繞某甲佛，廣如本部經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結定印，則觀身中菩提心，皎潔圓明猶如滿月。復作思惟：「菩提心體離一切物，離蘊界處及離能取所取，法無我故；一相平等、心本不生，自性空故。」即於圓滿清淨月輪上想紇哩(二合入引)字門，從字流出無量光明，於一一光明，道觀成某甲世界聖眾，圍繞某甲佛，廣如本部經。

如是念誦修習三摩地已，欲出道場則結本尊印，誦根本陀羅尼七遍，以印頂上散，即誦讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是念誦修習三摩地已，欲出道場則結本尊印，誦根本陀羅尼七遍，以印頂上散，即誦讚歎：

「現前諸如來， 救世諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現前諸如來， 救世諸菩薩，

不斷大乘教， 到殊勝位者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷大乘教， 到殊勝位者。

唯願聖天眾， 決定證知我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願聖天眾， 決定證知我。」

則結普供養印、誦廣大不空摩尼供養真言，又獻閼伽，心中所有祈願啟白聖眾：「唯願聖者不越本誓成就我願。」如是結願已，西門禮拜云：「仰啟愧謝。今此會作種種法事，香花飲食皆不如法，慚愧聖眾，願大慈悲布施歡喜。」如是念誦供養發願已，即結前火院印，左轉一匝：「三昧耶能結所事已，願諸聖隨意而去。」解前結寶車輅印，以二大指向外，撥二中指頭，誦本真言。奉送聖眾，則結三部三昧耶印，各誦真言三遍。然後結被甲護身印，印身五處，則對本尊前虔誠發願，禮佛稱名去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則結普供養印、誦廣大不空摩尼供養真言，又獻閼伽，心中所有祈願啟白聖眾：「唯願聖者不越本誓成就我願。」如是結願已，西門禮拜云：「仰啟愧謝。今此會作種種法事，香花飲食皆不如法，慚愧聖眾，願大慈悲布施歡喜。」如是念誦供養發願已，即結前火院印，左轉一匝：「三昧耶能結所事已，願諸聖隨意而去。」解前結寶車輅印，以二大指向外，撥二中指頭，誦本真言。奉送聖眾，則結三部三昧耶印，各誦真言三遍。然後結被甲護身印，印身五處，則對本尊前虔誠發願，禮佛稱名去。

出道場隨意經行，當讀誦本部經，心懷增上意樂，精勤念誦，印佛印塔印牆，樂行檀施，修持禁戒，忍辱、精進、禪定、智惠。所修善品皆悉迴向，共諸眾生同生淨土上品上生，證歡喜地，獲得無上菩提記莂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出道場隨意經行，當讀誦本部經，心懷增上意樂，精勤念誦，印佛印塔印牆，樂行檀施，修持禁戒，忍辱、精進、禪定、智惠。所修善品皆悉迴向，共諸眾生同生淨土上品上生，證歡喜地，獲得無上菩提記莂。

陀羅尼啟請文。「奉請鉢私那童子，為弟子傳此香煙，啟請虛空剎土微塵世界中一切諸佛，過去七佛毘婆尸佛如來，五十三佛普光如來，三十五佛釋迦如來，二十五佛寶集如來，十二部尊經修多羅藏海尊法般若，諸大菩薩摩訶薩，普賢、文殊、觀音、勢至，大慈菩薩，五部明王，金輪如意王，二十八部密跡金剛藏王，不捨慈悲，證明弟子。聲聞獨覺四果羅漢，四天大王，三十六國持呪大師子王，摩尼孔雀王，迦毘羅金毘羅王，持呪安國王道心王，摩醯首羅王天，布單那王，二十八部鬼神大將，阿吒婆俱護法神王，須彌峰頂大將軍，管領五嶽神將飛輪走釰，降此道場受弟子香烟供養請，為弟子括天動地，上張天羅，下張鐵網，收攝天魔外道鬼神，付與毘那夜迦使者，急當在界內者攝入，在界外者不得攝入。」(三說)「弟子一心啟請，二十八金剛藏王、大輪金剛、軍荼利金剛、大烏芻沙摩金剛、大摧碎金剛、火頭金剛、青面金剛、吒呵金剛、設愛金剛、利牙爪金剛、傷竭羅金剛，各領所管五萬藥叉飛輪走釰，雲集道場，受弟子隨心供養。然後加助弟子威力，願呪句如意願速得成就。奉請東方提頭賴吒天王，把定東方之界。奉請南方毘樓勒叉天王，把定南方之界。奉請西方毘留博叉天王，把定西方之界。奉請北方毘沙門天王，把定北方之界。奉請上方忉利天王，把定上方之界。奉請下方地軸天王，把定下方之界。六方天王急提捉六方界，令天魔外道鬼神不得輒出入，如有輒出入者，付與火頭金剛，把跋折羅折碎身如微塵，頭破作七分如何梨樹枝。急急如陀羅尼勤。」四天王結界呪，一氣誦三遍：「禁吒禁吒僧禁吒立合」。「今於四方結禁吒絡，不為汝解禁吒。」若作法弟子當誦三遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼啟請文。「奉請鉢私那童子，為弟子傳此香煙，啟請虛空剎土微塵世界中一切諸佛，過去七佛毘婆尸佛如來，五十三佛普光如來，三十五佛釋迦如來，二十五佛寶集如來，十二部尊經修多羅藏海尊法般若，諸大菩薩摩訶薩，普賢、文殊、觀音、勢至，大慈菩薩，五部明王，金輪如意王，二十八部密跡金剛藏王，不捨慈悲，證明弟子。聲聞獨覺四果羅漢，四天大王，三十六國持呪大師子王，摩尼孔雀王，迦毘羅金毘羅王，持呪安國王道心王，摩醯首羅王天，布單那王，二十八部鬼神大將，阿吒婆俱護法神王，須彌峰頂大將軍，管領五嶽神將飛輪走釰，降此道場受弟子香烟供養請，為弟子括天動地，上張天羅，下張鐵網，收攝天魔外道鬼神，付與毘那夜迦使者，急當在界內者攝入，在界外者不得攝入。」(三說)「弟子一心啟請，二十八金剛藏王、大輪金剛、軍荼利金剛、大烏芻沙摩金剛、大摧碎金剛、火頭金剛、青面金剛、吒呵金剛、設愛金剛、利牙爪金剛、傷竭羅金剛，各領所管五萬藥叉飛輪走釰，雲集道場，受弟子隨心供養。然後加助弟子威力，願呪句如意願速得成就。奉請東方提頭賴吒天王，把定東方之界。奉請南方毘樓勒叉天王，把定南方之界。奉請西方毘留博叉天王，把定西方之界。奉請北方毘沙門天王，把定北方之界。奉請上方忉利天王，把定上方之界。奉請下方地軸天王，把定下方之界。六方天王急提捉六方界，令天魔外道鬼神不得輒出入，如有輒出入者，付與火頭金剛，把跋折羅折碎身如微塵，頭破作七分如何梨樹枝。急急如陀羅尼勤。」四天王結界呪，一氣誦三遍：「禁吒禁吒僧禁吒立合」。「今於四方結禁吒絡，不為汝解禁吒。」若作法弟子當誦三遍。

藥師如來觀行儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師如來觀行儀軌

延寶甲寅年寫畢淨嚴 天明元丑年以宇治惠心院本寫之智積院慈忍 亨和二壬戌秋八月校整以上本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延寶甲寅年寫畢淨嚴 天明元丑年以宇治惠心院本寫之智積院慈忍 亨和二壬戌秋八月校整以上本。

豐山寓學沙門快道 誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山寓學沙門快道 誌