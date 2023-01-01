佛心中心印品中卷下(法別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心中心印品中卷下(法別)

三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏菩提流志奉 詔譯

爾時，阿難處大眾中潛然憂愁，於其中間諸有經、律、一切藏門俱然掩閉，諸大金剛及諸菩薩，一切所有靈祇遊世界者，乃至諸大龍神仙眾，及百千萬億世界四天王等，乃至釋梵諸天，悉皆迷悶，頓失精光。唯有諸佛能知廣大因起，各各安坐，皆自於身及心放微細光，自想慰問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難處大眾中潛然憂愁，於其中間諸有經、律、一切藏門俱然掩閉，諸大金剛及諸菩薩，一切所有靈祇遊世界者，乃至諸大龍神仙眾，及百千萬億世界四天王等，乃至釋梵諸天，悉皆迷悶，頓失精光。唯有諸佛能知廣大因起，各各安坐，皆自於身及心放微細光，自想慰問。

爾時，毘盧遮那如來，復於身分更開異色無量威德大端嚴光，其光普照乃至有罪無罪等，如是眾生皆得無怖。復於光中演說微細音聲告諸佛言：「諸大聖眾！此威光難知，此威光難測，唯有大聖與我力等，與我心等，與我慈等，與我悲等，與我解等，與我知等，與我辨等，乃至世界所有知量能盡知者，即能知此光明，所謂因緣而得種種知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘盧遮那如來，復於身分更開異色無量威德大端嚴光，其光普照乃至有罪無罪等，如是眾生皆得無怖。復於光中演說微細音聲告諸佛言：「諸大聖眾！此威光難知，此威光難測，唯有大聖與我力等，與我心等，與我慈等，與我悲等，與我解等，與我知等，與我辨等，乃至世界所有知量能盡知者，即能知此光明，所謂因緣而得種種知見。」

爾時阿難於其悶中，心有少省強自意持，即起問盧遮那言：「世尊！其此光者，唯說諸佛耶？」佛言：「是！善男子！唯佛能知，雖有菩薩未同佛見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難於其悶中，心有少省強自意持，即起問盧遮那言：「世尊！其此光者，唯說諸佛耶？」佛言：「是！善男子！唯佛能知，雖有菩薩未同佛見。」

其時阿難前禮佛足，五體投地，眼中垂淚，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其時阿難前禮佛足，五體投地，眼中垂淚，以偈問曰：

「世界有菩薩， 現身得為佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世界有菩薩， 現身得為佛，

世界有菩薩， 能化無邊身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 能化無邊身。

世界有菩薩， 能知佛所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 能知佛所知，

世界有菩薩， 能解眾生縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 能解眾生縛。

世界有菩薩， 遍入諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 遍入諸佛剎，

世界有菩薩， 種種示方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 種種示方便。

世界有菩薩， 堪忍入諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 堪忍入諸苦，

世界有菩薩， 攝眾於己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有菩薩， 攝眾於己身。

如是諸菩薩， 皆是灌頂主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 皆是灌頂主，

示同諸佛身， 應念現諸境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示同諸佛身， 應念現諸境。

神通波羅蜜， 其實不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通波羅蜜， 其實不思議，

能於急難中， 無畏大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於急難中， 無畏大自在。

我觀如是等， 與佛亦無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀如是等， 與佛亦無異，

若具受持者， 同佛不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具受持者， 同佛不思議。

誦持佛法藏， 一一皆遍了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持佛法藏， 一一皆遍了，

即此法雲頂， 皆是滿足位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此法雲頂， 皆是滿足位。

云何此人等， 不知此因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此人等， 不知此因緣，

若此不知者， 下愚何能了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此不知者， 下愚何能了？」

爾時，毘盧遮那佛於光明中出大音聲，歎阿難言：「善哉！佛子，以是等菩薩雖有大慈，慈不遍故，所以不知；雖有大悲，悲不遍故，所以不知；雖有大忍，忍不遍故，所以不知；雖有大通，通亦不遍；雖有大力，力亦不遍；雖有示現，示現不遍；雖有無礙，無礙不遍。如是不遍，一一菩薩皆悉有之；若得遍者，了見佛性，即能知我。此事佛性猶故未了，云何能知如來量處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘盧遮那佛於光明中出大音聲，歎阿難言：「善哉！佛子，以是等菩薩雖有大慈，慈不遍故，所以不知；雖有大悲，悲不遍故，所以不知；雖有大忍，忍不遍故，所以不知；雖有大通，通亦不遍；雖有大力，力亦不遍；雖有示現，示現不遍；雖有無礙，無礙不遍。如是不遍，一一菩薩皆悉有之；若得遍者，了見佛性，即能知我。此事佛性猶故未了，云何能知如來量處？」

阿難白佛言：「世尊！如是菩薩猶故不知，一切眾生云何得解此理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如是菩薩猶故不知，一切眾生云何得解此理？」

佛言：「汝！我此親承。第七佛釋迦牟尼次當宣說，一切眾生自然得了能奉持者，一切眾生自然得解我之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝！我此親承。第七佛釋迦牟尼次當宣說，一切眾生自然得了能奉持者，一切眾生自然得解我之所說。」

爾時阿難即問釋迦牟尼佛言：「世尊！此事云何？我自親承供養已經劫數，唯願為我示現，及諸法要，我欲修行，流注眾生心際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即問釋迦牟尼佛言：「世尊！此事云何？我自親承供養已經劫數，唯願為我示現，及諸法要，我欲修行，流注眾生心際。」

爾時如來告阿難言：「阿難！我今示現如是神力，汝等遞相告語，慎勿驚怖。」阿難即受如來語告大眾言：「大眾當知！大眾當知！」高聲三告。其時，阿難不覺身騰處虛空中，大眾仰觀見阿難身，謂是阿難得無礙通。其時音聲遍至阿迦尼吒天，所有世界盡皆知聞。阿難白佛言：「世尊！遍告已訖，唯願示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告阿難言：「阿難！我今示現如是神力，汝等遞相告語，慎勿驚怖。」阿難即受如來語告大眾言：「大眾當知！大眾當知！」高聲三告。其時，阿難不覺身騰處虛空中，大眾仰觀見阿難身，謂是阿難得無礙通。其時音聲遍至阿迦尼吒天，所有世界盡皆知聞。阿難白佛言：「世尊！遍告已訖，唯願示現。」

爾時世尊，即以四十齒俱時齊密入慈愍定，計念心中心呪。作是念已，復以右手中指指於南方，以足大指案於地，其時所有世界及非世界，所有地獄涌出虛空；復於上方世界所有諸雨，雨寶蓮華破此地獄。其時世界無有一人受諸苦者，穢惡都盡，俱得法眼見於如來。復有示現一切世界諸大藥叉及羅剎王、護梵帝釋四天王等，一切餓鬼及阿修羅王，如是之身皆得神通。所謂通者善通慈愍，普覆眾生如佛無異。復有大通，於虛空中雨微細雨，所有一切起願求者皆得滿足。纓重疾病承此聞力皆得除差，餓者飽滿，熱者清涼。復有大通，遍十方界所有眾生，當爾之時一一皆論說佛心地。復有大通，若有眾生在母腹者，處胎孕者，為兒者即能憶識過去心地，知所生處，本所經事，竝能記持。復有大通，十方世界諸惡災毒永劫不起。復有大通，其通光明遍十方界，一一界量是佛及諸菩薩，乃至聲聞四果等類，俱得明見無有疑滯，俱時皆能明遍三界，盡諸苦際，同佛壽劫。復有大通，其通光明現五種色，一一色中五百萬億那由他殑伽沙化佛，俱將眷屬大菩薩眾昇空而來。所是眷屬皆能論說佛心中心所有法要，即自明解。復有大通，其通光明遍十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即以四十齒俱時齊密入慈愍定，計念心中心呪。作是念已，復以右手中指指於南方，以足大指案於地，其時所有世界及非世界，所有地獄涌出虛空；復於上方世界所有諸雨，雨寶蓮華破此地獄。其時世界無有一人受諸苦者，穢惡都盡，俱得法眼見於如來。復有示現一切世界諸大藥叉及羅剎王、護梵帝釋四天王等，一切餓鬼及阿修羅王，如是之身皆得神通。所謂通者善通慈愍，普覆眾生如佛無異。復有大通，於虛空中雨微細雨，所有一切起願求者皆得滿足。纓重疾病承此聞力皆得除差，餓者飽滿，熱者清涼。復有大通，遍十方界所有眾生，當爾之時一一皆論說佛心地。復有大通，若有眾生在母腹者，處胎孕者，為兒者即能憶識過去心地，知所生處，本所經事，竝能記持。復有大通，十方世界諸惡災毒永劫不起。復有大通，其通光明遍十方界，一一界量是佛及諸菩薩，乃至聲聞四果等類，俱得明見無有疑滯，俱時皆能明遍三界，盡諸苦際，同佛壽劫。復有大通，其通光明現五種色，一一色中五百萬億那由他殑伽沙化佛，俱將眷屬大菩薩眾昇空而來。所是眷屬皆能論說佛心中心所有法要，即自明解。復有大通，其通光明遍十方剎。

其時大地動搖三十六遍，星宿日月應時墮落，遍於八方所有魔及魔民，皆捨魔業退其威神，即得佛通。佛通已俱，能憶識本所受業，即生悔恨，求哀懺悔，自求出家，無有一人心不定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其時大地動搖三十六遍，星宿日月應時墮落，遍於八方所有魔及魔民，皆捨魔業退其威神，即得佛通。佛通已俱，能憶識本所受業，即生悔恨，求哀懺悔，自求出家，無有一人心不定者。

佛告諸善男子：「其此通光遍十方界有大威德，三明、六通、具八解脫。如法修者直至佛身更無異身。何以故？以諸佛心同時證故；以諸如來同印可故；我盧遮那者是佛母，常於此中自住持故；所有願求自印可故；自滿願故自觀察故；自與一切為灌頂師，所有學者自來證故；能知佛心者，廣遣諸天來供養故；令諸金剛藏王密跡菩薩為絕災變常覆陰故；又遣一切諸天不可識者求圍繞故；乃至世界所有化形者變形者，種種伏匿者、潛隱世間者，常來護衛故；上至釋梵諸天藥叉、天眾來從伏故。四海跋陀、鬼子、魔母、惡鬼、藥叉等，一切非行，乃至如是等眾無不順伏者，必當如法依我佛心取佛心法，必當證效更無異法，而能成我此心事者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸善男子：「其此通光遍十方界有大威德，三明、六通、具八解脫。如法修者直至佛身更無異身。何以故？以諸佛心同時證故；以諸如來同印可故；我盧遮那者是佛母，常於此中自住持故；所有願求自印可故；自滿願故自觀察故；自與一切為灌頂師，所有學者自來證故；能知佛心者，廣遣諸天來供養故；令諸金剛藏王密跡菩薩為絕災變常覆陰故；又遣一切諸天不可識者求圍繞故；乃至世界所有化形者變形者，種種伏匿者、潛隱世間者，常來護衛故；上至釋梵諸天藥叉、天眾來從伏故。四海跋陀、鬼子、魔母、惡鬼、藥叉等，一切非行，乃至如是等眾無不順伏者，必當如法依我佛心取佛心法，必當證效更無異法，而能成我此心事者。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如此心法佛自依持，以大神通即得如法也，乃諸菩薩金剛久處佛行，亦至佛所，即能學佛堅固住，決定不退得菩提證。如諸下愚欲樂求者云何得至？佛力廣大威德玄曠，志行深𭲩住大忍力然始得成。今者云何欲令眾生修學此法？云何得如法、云何證驗、云何能了見？眾生心事當見之，時有何法則得辨邪正？復有何法令諸魔王等一切諸大惡王諸餘變怪即自調伏？復有何法立證佛心？我聞契經所說，久受懃苦具修諸度，猶未即證。我今不知所趣，唯願為我解說一切所有法要，證驗成佛及世間所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如此心法佛自依持，以大神通即得如法也，乃諸菩薩金剛久處佛行，亦至佛所，即能學佛堅固住，決定不退得菩提證。如諸下愚欲樂求者云何得至？佛力廣大威德玄曠，志行深𭲩住大忍力然始得成。今者云何欲令眾生修學此法？云何得如法、云何證驗、云何能了見？眾生心事當見之，時有何法則得辨邪正？復有何法令諸魔王等一切諸大惡王諸餘變怪即自調伏？復有何法立證佛心？我聞契經所說，久受懃苦具修諸度，猶未即證。我今不知所趣，唯願為我解說一切所有法要，證驗成佛及世間所知。」

佛讚阿難：「善哉！善哉！汝欲知者聽受思惟，我今當說。阿難！其此佛身，世間有誰能識？有誰自知？有誰行行一無差失？有誰能知盡生死際實無有知？唯佛與佛能知此事。阿難！我此心呪，但行慈悲，日持千遍，得滿千日，佛力自成，所作自成，十地願力不能迴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚阿難：「善哉！善哉！汝欲知者聽受思惟，我今當說。阿難！其此佛身，世間有誰能識？有誰自知？有誰行行一無差失？有誰能知盡生死際實無有知？唯佛與佛能知此事。阿難！我此心呪，但行慈悲，日持千遍，得滿千日，佛力自成，所作自成，十地願力不能迴也。

「復有一法，欲知驗者，持十萬遍外含一口水，心誦百遍，應有所作，以水𠹀之諸苦除滅，若得除者必定大驗。持至百萬遍，𠹀山得倒，眾罪得滅。諸有災疫鄣於世間作不祥者，於晨朝日𠹀一口水，得滿三日災疫即滅，能護大千世界地及虛空。欲定邪正者，取一銅鏡，無間大小，呪經萬遍持行，乃至邪正必定決了。若欲知此心、彼心、諸佛心、菩薩心、金剛心、諸天心、四果聖人心、四海龍藏心及龍王心、天王心、日月星宿心、藥叉羅剎心、一切鬼神王乃至世間隱形伏匿心，及世間眾生心，并知所緣之處，案《法華經》莊嚴六根功德從此而生，佛子必定，凡夫必定，菩薩必定，金剛必定，能作此法，餘無能者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法，欲知驗者，持十萬遍外含一口水，心誦百遍，應有所作，以水𠹀之諸苦除滅，若得除者必定大驗。持至百萬遍，𠹀山得倒，眾罪得滅。諸有災疫鄣於世間作不祥者，於晨朝日𠹀一口水，得滿三日災疫即滅，能護大千世界地及虛空。欲定邪正者，取一銅鏡，無間大小，呪經萬遍持行，乃至邪正必定決了。若欲知此心、彼心、諸佛心、菩薩心、金剛心、諸天心、四果聖人心、四海龍藏心及龍王心、天王心、日月星宿心、藥叉羅剎心、一切鬼神王乃至世間隱形伏匿心，及世間眾生心，并知所緣之處，案《法華經》莊嚴六根功德從此而生，佛子必定，凡夫必定，菩薩必定，金剛必定，能作此法，餘無能者。」

阿難復白佛言：「世尊！如修此法，有何壇界、有何藥木、有何供養、有何香花、有何綵色、有何知識、用何處所？請具說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「世尊！如修此法，有何壇界、有何藥木、有何供養、有何香花、有何綵色、有何知識、用何處所？請具說之。」

佛告阿難：「汝為顛倒，為是正問。若是正問，即此顛倒。若正者不應問此如來心從色生邪？執法、像法、事法我都不為，唯有心法至心實際。阿難！無有一法攀緣至如來處，心無異境，唯一是實。阿難！若一切事法能作佛者，何不於事放大光明於身心，若於身心當知事法一無事立。何以故？我昔凡夫時，往尼佉羅山見諸呪仙作種種法，我於彼時近得此呪纔經七日，其諸呪仙不識我身，為此惡人作種種惡術欲降伏於我，盡其神力以經七日，殊無所獲唯自燋枯。我時怜念即語諸仙：『當知如汝力者，縱盡大劫不能害我，若害得者無有是處。』諸仙齊來即語我言：『汝得他心智耶，知我有害。』我即告言：『我得。』諸仙問言：『既是得者，我有何害？』我即告言：『汝等併隈平章，此是惡人宜作某法，在併隈處作彼人形，以刀刻之，其人即死，不復前進，傳說我輩。』其時諸仙聞說此事，心即憔悴，即來頂禮於我。復問我言：『聖者云何知耶？』我即答言：『仙眾！汝等是妄，我即是真；汝即是邪，我即是正；汝即見有，我即見空；汝即是枝葉，我即是根本；汝即是虛，我即是實；汝即是諂佞，我即是直信。汝之有法從我而生，云何兒子反害父母？豈有枝葉相害於根？豈有虛偽害得真實？豈有螢火害得日光？豈有微土能竭大流？豈有毒藥氣能破甘露味？豈有羅剎損得佛身？豈有蟻子撼須彌山？』爾時諸仙聞我此語，心生嗔怒共我捔力，以諸星術怖愶於我。我時須臾憶念定即在心，以氣噓天誦呪七遍，黑雲遍空，星宿不現，日月無光。我復吹地，其地動搖不安經七日。我復以心召喚十方佛，十方同時來至我頂，應時我身邊所有與我同類，唯我能知，諸佛亦不覺。我復以眼視於十方，其時仙眾惶怖無計，求哀頂禮依附於我，復重懺悔：『唯願救護，令我無畏。』我即以佛心觀之，即得無畏，即於我所，受佛心中心法便得神通。阿難！我此心法與十方所有諸惡心法為主，若人求一切事法及非事法，是世諦法、出世諦法，不依我此心法，別得神通者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝為顛倒，為是正問。若是正問，即此顛倒。若正者不應問此如來心從色生邪？執法、像法、事法我都不為，唯有心法至心實際。阿難！無有一法攀緣至如來處，心無異境，唯一是實。阿難！若一切事法能作佛者，何不於事放大光明於身心，若於身心當知事法一無事立。何以故？我昔凡夫時，往尼佉羅山見諸呪仙作種種法，我於彼時近得此呪纔經七日，其諸呪仙不識我身，為此惡人作種種惡術欲降伏於我，盡其神力以經七日，殊無所獲唯自燋枯。我時怜念即語諸仙：『當知如汝力者，縱盡大劫不能害我，若害得者無有是處。』諸仙齊來即語我言：『汝得他心智耶，知我有害。』我即告言：『我得。』諸仙問言：『既是得者，我有何害？』我即告言：『汝等併隈平章，此是惡人宜作某法，在併隈處作彼人形，以刀刻之，其人即死，不復前進，傳說我輩。』其時諸仙聞說此事，心即憔悴，即來頂禮於我。復問我言：『聖者云何知耶？』我即答言：『仙眾！汝等是妄，我即是真；汝即是邪，我即是正；汝即見有，我即見空；汝即是枝葉，我即是根本；汝即是虛，我即是實；汝即是諂佞，我即是直信。汝之有法從我而生，云何兒子反害父母？豈有枝葉相害於根？豈有虛偽害得真實？豈有螢火害得日光？豈有微土能竭大流？豈有毒藥氣能破甘露味？豈有羅剎損得佛身？豈有蟻子撼須彌山？』爾時諸仙聞我此語，心生嗔怒共我捔力，以諸星術怖愶於我。我時須臾憶念定即在心，以氣噓天誦呪七遍，黑雲遍空，星宿不現，日月無光。我復吹地，其地動搖不安經七日。我復以心召喚十方佛，十方同時來至我頂，應時我身邊所有與我同類，唯我能知，諸佛亦不覺。我復以眼視於十方，其時仙眾惶怖無計，求哀頂禮依附於我，復重懺悔：『唯願救護，令我無畏。』我即以佛心觀之，即得無畏，即於我所，受佛心中心法便得神通。阿難！我此心法與十方所有諸惡心法為主，若人求一切事法及非事法，是世諦法、出世諦法，不依我此心法，別得神通者，無有是處。」

爾時阿難復問佛言：「如上所說有定印者，其印如何？願為宣說定印軌則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難復問佛言：「如上所說有定印者，其印如何？願為宣說定印軌則。」

佛告阿難：「善聽。先以結伽趺坐，念我心呪一七遍，呪手然結定印——先仰左手搭於交脚，即以右手仰安左手上，以十指與脘骨齊，以右手中指捻大指上文成——若人誦呪一百八遍三度，踊身乃至地下虛空，及三十三天，皆悉撫心生善。一切諸大惡王，能害人者、能障道者，皆使念佛，令不謗佛，令諸眾生得佛菩薩，永不退轉識宿命智。如來常以此印召慕有緣，令其大地三十六種震動者常用此印。此印功力不可具說，所有持者但自知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善聽。先以結伽趺坐，念我心呪一七遍，呪手然結定印——先仰左手搭於交脚，即以右手仰安左手上，以十指與脘骨齊，以右手中指捻大指上文成——若人誦呪一百八遍三度，踊身乃至地下虛空，及三十三天，皆悉撫心生善。一切諸大惡王，能害人者、能障道者，皆使念佛，令不謗佛，令諸眾生得佛菩薩，永不退轉識宿命智。如來常以此印召慕有緣，令其大地三十六種震動者常用此印。此印功力不可具說，所有持者但自知之。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來所持能如是，其未得佛心者，云何持耶？我見諸藥或香或臭，我見諸水或濁或清，我見日月或明或暗，我見所修或凡或聖、或佛或魔、或想或像、或有或無、或安或危、或是或非，如上事者乃有無量。先後定，境像顛倒，幻化不一，云何如來以諸凡夫同佛持耶？若得佛持一一佛業，若非佛持即是魔業，云何如來以諸凡夫同一佛心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如來所持能如是，其未得佛心者，云何持耶？我見諸藥或香或臭，我見諸水或濁或清，我見日月或明或暗，我見所修或凡或聖、或佛或魔、或想或像、或有或無、或安或危、或是或非，如上事者乃有無量。先後定，境像顛倒，幻化不一，云何如來以諸凡夫同佛持耶？若得佛持一一佛業，若非佛持即是魔業，云何如來以諸凡夫同一佛心？」

佛言：「阿難！善哉，善哉！一切凡夫能受持戒我此心者，實同我心，即同我力，若不得者，我受輪廻六道生死，所說言教，並是虛妄。墜墮眾生，當知我即是魔，非如來也。阿難！汝當有疑。阿難！汝更聽我所說。若有眾生能持此法，即如來心、如來心藏，此人守掌，當知此人即如來眼，所有瞻脈與佛齊等。當知此人如是求，手掌上安置是人故。當知是人是如來頂，如來頂上安置此人故。當知是人是如來心，如來心藏付屬是人故。善男子！當知是人是如來依，久遠過去諸佛依護此人廣救世諦故。當知此人即是佛樹、即是佛日，永劫不滅。當知此人是佛金剛山也，假使世界千萬億恒河沙數諸惡災祥同時出現，大地傾覆，一切山河、大海、目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山，及十寶山一時傾覆，龍藏浩沸，天地變滅，星宿墮落，眾生都盡，此人不畏滅沒破壞，無有一切諸惡能得其便。何以故？佛日護故，於佛衣下自藏隱故，菩薩蓋中自安身故，一切金剛得佛所勅衛此人故，一切所有自恭敬故。若常持者，當知此人必得佛身不錯謬故。阿難！若有眾生持我此法不得佛者，我即退位，入阿毘獄，更無壽生。」佛誓已，一切眾生及阿難身遍體血流，大地壞烈，日月不現，星宿隱沒。其時為阿難有疑心故現如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！善哉，善哉！一切凡夫能受持戒我此心者，實同我心，即同我力，若不得者，我受輪廻六道生死，所說言教，並是虛妄。墜墮眾生，當知我即是魔，非如來也。阿難！汝當有疑。阿難！汝更聽我所說。若有眾生能持此法，即如來心、如來心藏，此人守掌，當知此人即如來眼，所有瞻脈與佛齊等。當知此人如是求，手掌上安置是人故。當知是人是如來頂，如來頂上安置此人故。當知是人是如來心，如來心藏付屬是人故。善男子！當知是人是如來依，久遠過去諸佛依護此人廣救世諦故。當知此人即是佛樹、即是佛日，永劫不滅。當知此人是佛金剛山也，假使世界千萬億恒河沙數諸惡災祥同時出現，大地傾覆，一切山河、大海、目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山，及十寶山一時傾覆，龍藏浩沸，天地變滅，星宿墮落，眾生都盡，此人不畏滅沒破壞，無有一切諸惡能得其便。何以故？佛日護故，於佛衣下自藏隱故，菩薩蓋中自安身故，一切金剛得佛所勅衛此人故，一切所有自恭敬故。若常持者，當知此人必得佛身不錯謬故。阿難！若有眾生持我此法不得佛者，我即退位，入阿毘獄，更無壽生。」佛誓已，一切眾生及阿難身遍體血流，大地壞烈，日月不現，星宿隱沒。其時為阿難有疑心故現如是事。

爾時，阿難唯身及心莫知所守。其時如來見阿難心悔，即為阿難說除疑偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難唯身及心莫知所守。其時如來見阿難心悔，即為阿難說除疑偈：

「諸佛境界中， 小根所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛境界中， 小根所不及，

久遠諸佛語， 菩薩不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠諸佛語， 菩薩不能知。

諸佛神通中， 是境見非境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛神通中， 是境見非境，

久遠諸如來， 同我此一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠諸如來， 同我此一心。

此心非諸心， 此心即是佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心非諸心， 此心即是佛，

若行此心事， 無不離世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行此心事， 無不離世間。

過去諸佛心， 未來及現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛心， 未來及現在，

中及菩薩等， 及於諸天身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中及菩薩等， 及於諸天身。

下愚凡夫類， 能持我此心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下愚凡夫類， 能持我此心，

速證無生忍， 更不住世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證無生忍， 更不住世間。

菩薩聲聞眾， 及餘四果等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聲聞眾， 及餘四果等，

上及於諸佛， 無不由是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上及於諸佛， 無不由是生。

持戒得圓滿， 信施有得報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒得圓滿， 信施有得報，

存念常不退， 在在所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 存念常不退， 在在所生處，

常喜得逢迎； 所說諸言教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常喜得逢迎； 所說諸言教，

皆是佛心智， 念念得果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是佛心智， 念念得果報，

皆亦由是生。 一一諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆亦由是生。 一一諸如來，

說量無窮盡； 一一佛神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說量無窮盡； 一一佛神力，

復有無量方； 一一方面中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量方； 一一方面中，

復有無量佛； 一一佛神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量佛； 一一佛神足，

皆從佛心起。 一一佛心中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從佛心起。 一一佛心中，

攝入心中心， 如此心中心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝入心中心， 如此心中心，

說佛不可說， 一一不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛不可說， 一一不可說，

斯亦由是生。 世間非世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯亦由是生。 世間非世間，

出世非出世， 善巧諸方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世非出世， 善巧諸方便，

言說諸記論， 祕密陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說諸記論， 祕密陀羅尼，

他心自在定， 過去現在智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他心自在定， 過去現在智，

未來得成果， 斯亦由是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來得成果， 斯亦由是生。

魔王轉輪王， 梵天自在等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王轉輪王， 梵天自在等，

一切諸有力， 從佛心所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有力， 從佛心所轉。

邪術與正印， 見聞即辨了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪術與正印， 見聞即辨了，

如是聖心力， 廣達眾境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聖心力， 廣達眾境界，

斯亦由是生。 如來印眾道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯亦由是生。 如來印眾道，

降魔度非人， 神變及自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔度非人， 神變及自在，

視入諸非境， 為眾斷苦縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 視入諸非境， 為眾斷苦縛，

震動諸世界， 視入一緣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動諸世界， 視入一緣中，

大慈滿十方， 斯亦由是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈滿十方， 斯亦由是生。

一切眾生類， 種諸福業等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 種諸福業等，

成熟不成熟， 他心自在智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟不成熟， 他心自在智，

決了所生地。 一一遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決了所生地。 一一遍十方，

一切諸眾生， 聞音皆信佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 聞音皆信佛，

是廣長舌相， 斯亦由是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是廣長舌相， 斯亦由是生。

十方諸國土， 天上及下方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸國土， 天上及下方，

乃至萬剎土， 一一剎土中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至萬剎土， 一一剎土中，

皆有萬世界， 眾生不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有萬世界， 眾生不可量，

聞音皆信佛， 如是舌相等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞音皆信佛， 如是舌相等，

斯亦由是生。 光音遍淨天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯亦由是生。 光音遍淨天，

或及非世界， 有形無形等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或及非世界， 有形無形等，

俱能含佛性， 有流及無光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱能含佛性， 有流及無光，

虛空影響類， 墮形中叐中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空影響類， 墮形中叐中，

承佛即歸念， 不信及闡提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承佛即歸念， 不信及闡提，

斯法不斷等， 俱得因緣者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯法不斷等， 俱得因緣者，

如是諸眾生， 承光得離世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生， 承光得離世，

此亦由是生。 下愚凡夫等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此亦由是生。 下愚凡夫等，

能持佛心呪， 即同佛心地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持佛心呪， 即同佛心地，

具六波羅蜜， 當獲大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具六波羅蜜， 當獲大神通，

遍照諸佛界， 即具六神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照諸佛界， 即具六神通，

所說如諸佛， 舉足及下足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說如諸佛， 舉足及下足，

皆得大神變， 是語及非語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得大神變， 是語及非語，

問悉一音同， 縱是佛非身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問悉一音同， 縱是佛非身，

所說佛正智， 凡夫及聖行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說佛正智， 凡夫及聖行，

發念等菩提， 一切果位中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發念等菩提， 一切果位中，

皆是佛心力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是佛心力。」

佛告阿難：「我此句偈，如虛空花，以佛神力，即便住虛空中成菩薩蓋。其此蓋下，復有百億殑伽沙那庾多不可說不可說世界無邊量化佛，復有如是不可說量法身佛，復有不可說量報身佛，一一眷屬皆是菩薩唱導之首。復有不可說量菩薩，一一菩薩復有無量眷屬，皆是人中唱導之師，皆是三地、四地及八地等而共圍繞。如是等佛及菩薩、聲聞、緣覺、四果聖人，一切諸天仙，無量世界四天王，梵王帝釋及阿修羅，及一切羅剎夜叉鬼神眾，一切大威德者、大神通者、大護念者、大慈悲者、大自在者，皆共圍繞此蓋，持心不退，受佛中心法。」其時即有大不可說不可說數地神，各持一千葉蓮華，承此如上持呪人足，遊騰十方現光明身，其光皆現紫磨黃金色，一一眾生見此光者，即斷有流，得入佛定，即見大千世界所起因緣、所作事業，皆悉明了，無不獲果。其時阿難以偈歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我此句偈，如虛空花，以佛神力，即便住虛空中成菩薩蓋。其此蓋下，復有百億殑伽沙那庾多不可說不可說世界無邊量化佛，復有如是不可說量法身佛，復有不可說量報身佛，一一眷屬皆是菩薩唱導之首。復有不可說量菩薩，一一菩薩復有無量眷屬，皆是人中唱導之師，皆是三地、四地及八地等而共圍繞。如是等佛及菩薩、聲聞、緣覺、四果聖人，一切諸天仙，無量世界四天王，梵王帝釋及阿修羅，及一切羅剎夜叉鬼神眾，一切大威德者、大神通者、大護念者、大慈悲者、大自在者，皆共圍繞此蓋，持心不退，受佛中心法。」其時即有大不可說不可說數地神，各持一千葉蓮華，承此如上持呪人足，遊騰十方現光明身，其光皆現紫磨黃金色，一一眾生見此光者，即斷有流，得入佛定，即見大千世界所起因緣、所作事業，皆悉明了，無不獲果。其時阿難以偈歎佛：

「善哉我師釋迦文， 一音遍了大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉我師釋迦文， 一音遍了大千界，

以一微音度脫了， 眾生身分不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一微音度脫了， 眾生身分不覺知。

善哉如來自在光， 是臭非臭皆照觸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉如來自在光， 是臭非臭皆照觸，

自心涌出甘露水， 灌洗得淨不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心涌出甘露水， 灌洗得淨不覺知。

善哉無畏自在心， 能以無畏怖諸虎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無畏自在心， 能以無畏怖諸虎，

野象毒龍皆自伏， 自然生慈不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野象毒龍皆自伏， 自然生慈不覺知。

善哉無畏神通王， 出語大千皆震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無畏神通王， 出語大千皆震動，

動以自然來歸伏， 伏以其心不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動以自然來歸伏， 伏以其心不覺知。

善哉無量慈悲心， 能以慈悲流諸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無量慈悲心， 能以慈悲流諸趣，

一切德慈修佛法， 所修慈者不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切德慈修佛法， 所修慈者不覺知。

善哉無量善藏王， 廣付善哉與眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無量善藏王， 廣付善哉與眾生，

所持善者得善定， 持善之人不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所持善者得善定， 持善之人不覺知。

善哉無量寶幢王， 將此幢光陰世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無量寶幢王， 將此幢光陰世界，

眾生蒙呪脫苦縛， 得離苦者不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生蒙呪脫苦縛， 得離苦者不覺知。

善哉無量大法樹， 能與大千作陰涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無量大法樹， 能與大千作陰涼，

所有住陰離熱惱， 得離惱者不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有住陰離熱惱， 得離惱者不覺知。

善哉無量大法鏡， 照破一切黑冥暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無量大法鏡， 照破一切黑冥暗，

得明心中出智慧， 具智慧者不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得明心中出智慧， 具智慧者不覺知。

善哉如來一音聲， 所聞持者得一味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉如來一音聲， 所聞持者得一味，

如是一味遍眾生， 爾乃名為大慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一味遍眾生， 爾乃名為大慈悲。

我今下愚凡夫智， 若欲歎佛無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今下愚凡夫智， 若欲歎佛無窮盡，

具以微心少歎耳， 願佛慈悲納受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具以微心少歎耳， 願佛慈悲納受之。」

爾時，阿難偈歎佛以白佛言：「世尊！我今愚淺，雖以歎佛，佛神德故我不能宣。世尊！如是因緣、如是神力、如是自在、如是決定，我未聞見，如來因何今乃說爾。如來久知眾生根性淺深皆不等學，何故昔時不說此智普及眾生，而令有來往耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難偈歎佛以白佛言：「世尊！我今愚淺，雖以歎佛，佛神德故我不能宣。世尊！如是因緣、如是神力、如是自在、如是決定，我未聞見，如來因何今乃說爾。如來久知眾生根性淺深皆不等學，何故昔時不說此智普及眾生，而令有來往耶？」

佛告阿難：「我此心中心，常於我前，我未出世此心出世，我未受生此心受生，我未得定此心先定，如是定慧力是佛住處、是佛行處、是佛定處、佛思惟處、佛覺悟處、佛行道處、佛決定處。阿難！一切菩薩、金剛、諸天、下凡夫、諸餘神鬼、夜叉、羅剎、星宿諸天、幻術魔王，如是等能行我心即得我通，若不行我此心法者，欲貪我通，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我此心中心，常於我前，我未出世此心出世，我未受生此心受生，我未得定此心先定，如是定慧力是佛住處、是佛行處、是佛定處、佛思惟處、佛覺悟處、佛行道處、佛決定處。阿難！一切菩薩、金剛、諸天、下凡夫、諸餘神鬼、夜叉、羅剎、星宿諸天、幻術魔王，如是等能行我心即得我通，若不行我此心法者，欲貪我通，無有是處。」

阿難白佛言：「世尊！如來心十地菩薩由不能知，縱有知者，從佛退位然始知之。今眾生欲修皆是下淺，而心不了，願決相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如來心十地菩薩由不能知，縱有知者，從佛退位然始知之。今眾生欲修皆是下淺，而心不了，願決相貌。」

佛告阿難：「我與汝說心中心相貌，不離一切眾生，有十二種心，是佛心中心事。何者是耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我與汝說心中心相貌，不離一切眾生，有十二種心，是佛心中心事。何者是耶？

「一者，自身相苦而不辭苦。自心處苦，而見一切眾生受非苦時念念稱說，大悲愍生決定心。自身不見苦，於法無所得。能見眾生苦，救護以命，徹到得出離者，是名第一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者，自身相苦而不辭苦。自心處苦，而見一切眾生受非苦時念念稱說，大悲愍生決定心。自身不見苦，於法無所得。能見眾生苦，救護以命，徹到得出離者，是名第一心。

「二者，觀一切苦。如現前想而不動轉，觀一切苦作不定想，自身有苦如入三昧想，有諸惱亂來相及者，作入四禪想，一切怨家來作父母想，欲救諸苦；觀此苦人，如孝順子向父母想，是名第二心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者，觀一切苦。如現前想而不動轉，觀一切苦作不定想，自身有苦如入三昧想，有諸惱亂來相及者，作入四禪想，一切怨家來作父母想，欲救諸苦；觀此苦人，如孝順子向父母想，是名第二心。

「三者，將自心事同他心行，將他心事同自心行，乃至一切身分與己身分等，一切所欲與己所欲等，一切邪心與正相等，世間一切法寶重如己命等，世間三光如己眼光等，乃至所有食飲、妙藥、差身病等，是名第三心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者，將自心事同他心行，將他心事同自心行，乃至一切身分與己身分等，一切所欲與己所欲等，一切邪心與正相等，世間一切法寶重如己命等，世間三光如己眼光等，乃至所有食飲、妙藥、差身病等，是名第三心。

「四者，於佛念處作成佛想。我當住持常不放捨，如毘沙門王掌舍利塔，如十金剛藏共持一金剛珠，如十世界跋折羅神共持一跋折羅杵，如十世界觀一日光，亦如十方眾生同一世界，是名第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者，於佛念處作成佛想。我當住持常不放捨，如毘沙門王掌舍利塔，如十金剛藏共持一金剛珠，如十世界跋折羅神共持一跋折羅杵，如十世界觀一日光，亦如十方眾生同一世界，是名第四。

「五者，能於諸佛一一言句辨論、一一說法、一一法樹、一一印契、一一神通及大小力用而歎己身於法，堪作下劣想，一一思惟不入睡眠，決定生心，為大千界是信非信，但無所損，是名第五心。若能如是者，即得五眼清淨明見世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者，能於諸佛一一言句辨論、一一說法、一一法樹、一一印契、一一神通及大小力用而歎己身於法，堪作下劣想，一一思惟不入睡眠，決定生心，為大千界是信非信，但無所損，是名第五心。若能如是者，即得五眼清淨明見世界。

「六者，於六度中攝諸心，入慈定門，攝毘那夜迦為六種善知識：第一毘那夜迦名為無喜，此人來時，令人心中喜怒不定，多行殺法。師即以羼提波羅蜜，攝入慈忍定，作慈忍王。第二毘那夜迦名為幻惑，此人來時，心所動亂，令人不定，於眾法中亦不印受。於動亂時，即以禪波羅蜜攝入，號為不動智。第三毘那夜迦名為妄說，此人來時多喜，於綺言中生決定心，於誑語中生直信，於清淨中生貪欲心、生染污心令人顛倒。即以尸羅波羅蜜攝入，號為善巧方便主，即令此人無所能為。第四毘那夜迦名為執縛，此人來時，即令行者翻禮魔王，其此毘那夜迦常與一切魔王共為伴侶，所以現魔大身令歸依，攝入信心轉動惑亂。既覺知已，即以毘梨耶波羅蜜攝，號名為大方便王。第五毘那夜迦名為可意，此人來時，令人悕望心成就，專行劫剝廣求財物，將為麁用，先以財心，後乃方施其人，常與餓鬼王居野，令此人常無厭足。無厭足已，此一切法力俱失。即以檀波羅蜜所攝，號為大施主王，從此攝已貪心亦盡。第六毘那夜迦名為作偽，其人來時，純辨非法，不得正智，多見過患，妄生法相，無利求利，廣行異說為眾導首，於正法中起謗法心。即以般若波羅蜜所攝，號為智慧藏王。復有毘那夜迦名為斷修，此人來時，一切念心俱時都盡，惛惛重睡，復生眾病，發動外魔，為作內障令人怖懼，多起妄見念異法想。如是諸想即以無畏所攝，但行大悲願為眷屬，其人即自臣伏。得臣伏已，物非呵責，是為第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者，於六度中攝諸心，入慈定門，攝毘那夜迦為六種善知識：第一毘那夜迦名為無喜，此人來時，令人心中喜怒不定，多行殺法。師即以羼提波羅蜜，攝入慈忍定，作慈忍王。第二毘那夜迦名為幻惑，此人來時，心所動亂，令人不定，於眾法中亦不印受。於動亂時，即以禪波羅蜜攝入，號為不動智。第三毘那夜迦名為妄說，此人來時多喜，於綺言中生決定心，於誑語中生直信，於清淨中生貪欲心、生染污心令人顛倒。即以尸羅波羅蜜攝入，號為善巧方便主，即令此人無所能為。第四毘那夜迦名為執縛，此人來時，即令行者翻禮魔王，其此毘那夜迦常與一切魔王共為伴侶，所以現魔大身令歸依，攝入信心轉動惑亂。既覺知已，即以毘梨耶波羅蜜攝，號名為大方便王。第五毘那夜迦名為可意，此人來時，令人悕望心成就，專行劫剝廣求財物，將為麁用，先以財心，後乃方施其人，常與餓鬼王居野，令此人常無厭足。無厭足已，此一切法力俱失。即以檀波羅蜜所攝，號為大施主王，從此攝已貪心亦盡。第六毘那夜迦名為作偽，其人來時，純辨非法，不得正智，多見過患，妄生法相，無利求利，廣行異說為眾導首，於正法中起謗法心。即以般若波羅蜜所攝，號為智慧藏王。復有毘那夜迦名為斷修，此人來時，一切念心俱時都盡，惛惛重睡，復生眾病，發動外魔，為作內障令人怖懼，多起妄見念異法想。如是諸想即以無畏所攝，但行大悲願為眷屬，其人即自臣伏。得臣伏已，物非呵責，是為第六。

「七者，於七菩提分我常懃求，所修功德常施一切。攝一切眾生苦，我身待受，令一切得見聞覺知，令一切眾生去離魔境，是名第七心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者，於七菩提分我常懃求，所修功德常施一切。攝一切眾生苦，我身待受，令一切得見聞覺知，令一切眾生去離魔境，是名第七心。

「八者，於八聖道中常無厭足。常生十信，存十善行，不說人過，不自讚，不毀他，無想施，不望報，常行施誓，持法無疲厭，如願教行，不失本心，是名第八心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者，於八聖道中常無厭足。常生十信，存十善行，不說人過，不自讚，不毀他，無想施，不望報，常行施誓，持法無疲厭，如願教行，不失本心，是名第八心。

「九者，不欺眾、不嫌法、不我慢、不增上、不執著、不誑他，常行質直，所修行願一一記持，佛及僧寶接足承事，所禮尊像不輕慢禮，一一如法，是名第九心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者，不欺眾、不嫌法、不我慢、不增上、不執著、不誑他，常行質直，所修行願一一記持，佛及僧寶接足承事，所禮尊像不輕慢禮，一一如法，是名第九心。

「十者，須存十信具足：一者知佛常住在世有大神通；二者信法深遠具大方便力有決定力；三者信佛慈愍廣施法要拔濟眾苦；五者知佛於五垢中常現慈光；六者信佛於六賊中如父母；七者信佛於七孔常出佛音；八者信佛於六十二見無愛憎想；九者信佛於五濁世常度眾生，說無礙心無有邊際；十者信佛菩薩及諸金剛常現神力，能化眾生一一成佛。若如是者名第十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者，須存十信具足：一者知佛常住在世有大神通；二者信法深遠具大方便力有決定力；三者信佛慈愍廣施法要拔濟眾苦；五者知佛於五垢中常現慈光；六者信佛於六賊中如父母；七者信佛於七孔常出佛音；八者信佛於六十二見無愛憎想；九者信佛於五濁世常度眾生，說無礙心無有邊際；十者信佛菩薩及諸金剛常現神力，能化眾生一一成佛。若如是者名第十心。

「第十一心者，於諸法中一切言論義辨，慎勿自讚。不讚己善，不近豪貴，不捨眾善，深觀菩薩如在目前，一切怖懼自然除盡，諸佛菩薩漸自降攝，是名第十一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一心者，於諸法中一切言論義辨，慎勿自讚。不讚己善，不近豪貴，不捨眾善，深觀菩薩如在目前，一切怖懼自然除盡，諸佛菩薩漸自降攝，是名第十一心。

「第十二心者，深觀自身若有少慢自當加持，若有怠惰自當捨身，若有麁橫捨豪貴友，若有多慢自須調伏，若有多誑觀利刀境，若有多貪執火而居，若有多欲當觀臭肉，若行污穢先觀牢獄，若能如是者，是佛心中心法決定，佛心更無疑也，是名第十二心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二心者，深觀自身若有少慢自當加持，若有怠惰自當捨身，若有麁橫捨豪貴友，若有多慢自須調伏，若有多誑觀利刀境，若有多貪執火而居，若有多欲當觀臭肉，若行污穢先觀牢獄，若能如是者，是佛心中心法決定，佛心更無疑也，是名第十二心。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如佛心中心，直是佛境界耶，及眾生境界耶？若有眾生境界同此十二心者，此心非眾生行處，若眾生行得如上事即無有疑。云何眾生能行此心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如佛心中心，直是佛境界耶，及眾生境界耶？若有眾生境界同此十二心者，此心非眾生行處，若眾生行得如上事即無有疑。云何眾生能行此心？」

佛告阿難：「但自持之，十方冥證，非汝所測。汝若能測，何名佛心中心耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「但自持之，十方冥證，非汝所測。汝若能測，何名佛心中心耶。」

爾時阿難復白佛言：「世尊！如是法契言不虛妄，今欲所問佛當許不？」佛言：「汝欲何問，任汝所言。」阿難問佛言：「世尊！其有眾生，欲求脫苦，欲求降魔，欲求攝持，為有餘法，為用心中心耶？若用此心中心，未見法則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難復白佛言：「世尊！如是法契言不虛妄，今欲所問佛當許不？」佛言：「汝欲何問，任汝所言。」阿難問佛言：「世尊！其有眾生，欲求脫苦，欲求降魔，欲求攝持，為有餘法，為用心中心耶？若用此心中心，未見法則。」

佛告阿難：「汝欲知法，善聽！復當為汝更說隨心陀羅尼。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝欲知法，善聽！復當為汝更說隨心陀羅尼。」即說呪曰：

「唵 摩尼 達哩 吽 泮吒」(又一本「嗚 吽摩紉馱唎（二） 虎吽（二合）（二） 泮吒𭉪」音；又一本「唵 摩紉 達哩 吽泮 吒」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩尼 達哩 吽 泮吒」(又一本「嗚 吽摩紉馱唎（二） 虎吽（二合）（二） 泮吒𭉪」音；又一本「唵 摩紉 達哩 吽泮 吒」)

「若受持者，不須擇日、不擇星宿日月、不問齊與不齊，於如來前、或於像前、或於淨室、或舍利塔前，隨心所持香花盡心供養，於白月十五日洗浴清淨，著新淨衣，隨力所辦供養。為護法故須三種白食，作一方壇隨心作之，幡燈隨力辦，誦心中心及隨心呪各一千八十遍，於像足下便取睡眠。於晨朝時，如來即為現身，及聖者金剛亦為現身，十方菩薩諸天即來圍遶，一切行願皆悉滿足。若身自知犯觸及有諸罪，誦至萬遍，自得現佛清淨光明之身，乃至一切諸法，但誦百萬遍無盡知，無有別持之法。若有一切難伏怖畏之像能怖人者，但以右手中指屈入掌中，以大指押中指節上，陰誦隨心呪，不過百遍自然降伏，毒害火災以氣吹之自然除滅，難滅能滅，難除能除。若有一切障難之事，但以二手合掌，以頭指無名指掌中相鉤，小指大指中指掌中相著合，面向四方各誦一百八遍，罪垢消除，障難並盡。若有上毘那夜迦，欲令降伏者應聲降伏，不伏者以右脚大母指按地，誦呪百八遍，其時毘那夜迦七孔流血自然降伏。十方世界所有通虛及持呪仙，及四跋陀及八龍藏界，所有祕法，一切諸有情類，應心呼召，無不順伏，唯除惡法不入此中。若欲所求諸天香供養者，仰面看天，誦呪一百八遍，其香即下。若欲往十方佛剎菩薩境界，但以中指指天，呼摩醯首羅相隨，天處不入。臨命終時，十方諸佛臨頂，自迎將己世界。欲求現身不死必佛世界者，但誦至十億遍即得，必此天地更不改顏，除不至心。若有至心不應此者，我即妄語，所有經教並是魔說非佛說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若受持者，不須擇日、不擇星宿日月、不問齊與不齊，於如來前、或於像前、或於淨室、或舍利塔前，隨心所持香花盡心供養，於白月十五日洗浴清淨，著新淨衣，隨力所辦供養。為護法故須三種白食，作一方壇隨心作之，幡燈隨力辦，誦心中心及隨心呪各一千八十遍，於像足下便取睡眠。於晨朝時，如來即為現身，及聖者金剛亦為現身，十方菩薩諸天即來圍遶，一切行願皆悉滿足。若身自知犯觸及有諸罪，誦至萬遍，自得現佛清淨光明之身，乃至一切諸法，但誦百萬遍無盡知，無有別持之法。若有一切難伏怖畏之像能怖人者，但以右手中指屈入掌中，以大指押中指節上，陰誦隨心呪，不過百遍自然降伏，毒害火災以氣吹之自然除滅，難滅能滅，難除能除。若有一切障難之事，但以二手合掌，以頭指無名指掌中相鉤，小指大指中指掌中相著合，面向四方各誦一百八遍，罪垢消除，障難並盡。若有上毘那夜迦，欲令降伏者應聲降伏，不伏者以右脚大母指按地，誦呪百八遍，其時毘那夜迦七孔流血自然降伏。十方世界所有通虛及持呪仙，及四跋陀及八龍藏界，所有祕法，一切諸有情類，應心呼召，無不順伏，唯除惡法不入此中。若欲所求諸天香供養者，仰面看天，誦呪一百八遍，其香即下。若欲往十方佛剎菩薩境界，但以中指指天，呼摩醯首羅相隨，天處不入。臨命終時，十方諸佛臨頂，自迎將己世界。欲求現身不死必佛世界者，但誦至十億遍即得，必此天地更不改顏，除不至心。若有至心不應此者，我即妄語，所有經教並是魔說非佛說之。

「復有一法。欲求錢財者，取一熟錢開字當中節，密呪一百八遍，即展指，指彼人心，其人開意任意多少，口道即隨。若欲召呼臣、公主、妃后、諸宰貴者，但取美香一顆，抄彼人名，內相指下，呪一千八十遍，即自奔來。若須穀麥，取所須者三顆復安中指下，依前作法即得稱心。若欲令一切歡喜者，屈中指入口，呪一百八遍，將指指前人隨順不逆，悉皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。欲求錢財者，取一熟錢開字當中節，密呪一百八遍，即展指，指彼人心，其人開意任意多少，口道即隨。若欲召呼臣、公主、妃后、諸宰貴者，但取美香一顆，抄彼人名，內相指下，呪一千八十遍，即自奔來。若須穀麥，取所須者三顆復安中指下，依前作法即得稱心。若欲令一切歡喜者，屈中指入口，呪一百八遍，將指指前人隨順不逆，悉皆歡喜。

「復有一法。欲召諸龍，但取井水一椀，呪經一千遍，寫著有龍水中，其龍自來從伏敬事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。欲召諸龍，但取井水一椀，呪經一千遍，寫著有龍水中，其龍自來從伏敬事。

「復有一法。若天無雨，取龍腦及井水一椀，呪經一千遍，置於日中，即白龍從椀而出，應時雨下。若雨多時，取金色赤土，於紙上畫作一龍，呪一千八十遍，放著井中，即有赤龍騰天，應時即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若天無雨，取龍腦及井水一椀，呪經一千遍，置於日中，即白龍從椀而出，應時雨下。若雨多時，取金色赤土，於紙上畫作一龍，呪一千八十遍，放著井中，即有赤龍騰天，應時即止。

「復有一法。穀麥一切苗稼不滋茂者，蘇一斤，呪一千遍，隨風燒，一切皆悉潤，隨時成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。穀麥一切苗稼不滋茂者，蘇一斤，呪一千遍，隨風燒，一切皆悉潤，隨時成就。

「復有一法。若世間疾病流行者，於赤紙上畫取彗星形，呪一千八十遍，其病即除。其星形有六箇小星，合成一星如木揭形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若世間疾病流行者，於赤紙上畫取彗星形，呪一千八十遍，其病即除。其星形有六箇小星，合成一星如木揭形。

「復有一法。若國家刀兵嬈亂，四邊不寧，取一賓刀子，呪一千遍，隨方所指即現神兵，無億世界所有外難自然退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若國家刀兵嬈亂，四邊不寧，取一賓刀子，呪一千遍，隨方所指即現神兵，無億世界所有外難自然退散。

「復有一法。若習一切伎藝、文筆、工巧、內絕外曲、盡世幻術及佛菩薩金剛所行之處所緣境界者，每日晨朝持千遍，經一百日無不盡知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若習一切伎藝、文筆、工巧、內絕外曲、盡世幻術及佛菩薩金剛所行之處所緣境界者，每日晨朝持千遍，經一百日無不盡知。

「復有一法。若欲得海龍王寶、諸佛如來所付龍藏要記者，但燒五種香，所謂檀、沈、薰、陸及龍腦、畢力迦等，於夜靜時誦呪，面向四方，各誦一千八十遍，其時即有四方龍王，所主藏物即自奉送。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若欲得海龍王寶、諸佛如來所付龍藏要記者，但燒五種香，所謂檀、沈、薰、陸及龍腦、畢力迦等，於夜靜時誦呪，面向四方，各誦一千八十遍，其時即有四方龍王，所主藏物即自奉送。

「復有一法。若須地藏中寶，所修功德但言：『我要此寶修營如是功德。』以足踏地，誦呪一千遍，其時十方地神發世諸物，來送行人供其所用。若為名利惡用，即不果遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若須地藏中寶，所修功德但言：『我要此寶修營如是功德。』以足踏地，誦呪一千遍，其時十方地神發世諸物，來送行人供其所用。若為名利惡用，即不果遂。

「復有一法。若一切人相憎者，取五木花，呪一百八遍，書其佛字各付一本，即自和敬永不相憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若一切人相憎者，取五木花，呪一百八遍，書其佛字各付一本，即自和敬永不相憎。

「復有一法。若人先持一切法無功效者，但取自身所著上蓋衣，呪經千遍，與佛敷坐滿其七日，即取將著，或復持行持法要即有效驗。一切菩薩及金剛藏自然臣伏，驅策迅速，所索無滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若人先持一切法無功效者，但取自身所著上蓋衣，呪經千遍，與佛敷坐滿其七日，即取將著，或復持行持法要即有效驗。一切菩薩及金剛藏自然臣伏，驅策迅速，所索無滯。

「復有一法。若有病疫劫起流行，取七味毒藥，所謂烏頭、附子、狼毒、芭豆、虎珀、光明沙、龍腦香、肉豆蔻，貪來呪一千遍，以水漬之，取水灑病者身，無病不除。若有率跛，呪刀一千遍，將指患處，應時舒展，永劫不加盡報無病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法。若有病疫劫起流行，取七味毒藥，所謂烏頭、附子、狼毒、芭豆、虎珀、光明沙、龍腦香、肉豆蔻，貪來呪一千遍，以水漬之，取水灑病者身，無病不除。若有率跛，呪刀一千遍，將指患處，應時舒展，永劫不加盡報無病。」

佛告阿難：「若我說此法要窮劫不盡，所有所求者，依我上法求之無不果遂，諸有所作一切事業無問大小，盡皆成就滿足無缺。若能常持直至菩薩得不退轉，若能日日作此法者，持此心者，能與世間作大樹王，陰諸眾生得離諸苦，能令一切皆得佛心，一切眾生得不退者，皆猶此人持誦威力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若我說此法要窮劫不盡，所有所求者，依我上法求之無不果遂，諸有所作一切事業無問大小，盡皆成就滿足無缺。若能常持直至菩薩得不退轉，若能日日作此法者，持此心者，能與世間作大樹王，陰諸眾生得離諸苦，能令一切皆得佛心，一切眾生得不退者，皆猶此人持誦威力。」

爾時，如來說呪法及功能已，一切菩薩及諸金剛、天仙身光悉不現，惟有佛光遍閻浮提。其時諸天住虛空中自然迴轉，一切魔宮頎覆，須臾之間散滅無餘，乃至大地六反震動。其時十方世界，所有菩薩持諸花幢，供養釋迦牟尼佛，其諸花中所有音聲皆說佛心中事。諸佛心中應現，隨心所用不可思議，所持花香皆不可說，亦現不可說音聲，所說神力皆亦不可說，其諸菩薩以佛心中心力亦不可說變現。其時十方菩薩，見佛光明遍閻浮提，各於心藏以偈歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說呪法及功能已，一切菩薩及諸金剛、天仙身光悉不現，惟有佛光遍閻浮提。其時諸天住虛空中自然迴轉，一切魔宮頎覆，須臾之間散滅無餘，乃至大地六反震動。其時十方世界，所有菩薩持諸花幢，供養釋迦牟尼佛，其諸花中所有音聲皆說佛心中事。諸佛心中應現，隨心所用不可思議，所持花香皆不可說，亦現不可說音聲，所說神力皆亦不可說，其諸菩薩以佛心中心力亦不可說變現。其時十方菩薩，見佛光明遍閻浮提，各於心藏以偈歎佛：

「善哉此光明， 是佛心中力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉此光明， 是佛心中力，

魔王雖覩見， 散滅無形身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王雖覩見， 散滅無形身。

善哉此光明， 是佛無礙力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉此光明， 是佛無礙力，

魔王自殄滅， 十方菩薩來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王自殄滅， 十方菩薩來。

善哉此光明， 是佛隨心力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉此光明， 是佛隨心力，

其力及菩薩， 次及凡夫身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其力及菩薩， 次及凡夫身，

婆馺婆樓那， 鬼子及神母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆馺婆樓那， 鬼子及神母，

諸天夜叉眾， 同時來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天夜叉眾， 同時來供養。

一切金剛眾， 及與自在天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切金剛眾， 及與自在天，

香積諸梵王， 皆悉來歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香積諸梵王， 皆悉來歸依。

一切諸星宿， 風、火、電、嫚神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸星宿， 風、火、電、嫚神，

四天龍藏等， 持花來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天龍藏等， 持花來供養。

四維上下界， 虛空及水際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四維上下界， 虛空及水際，

橫流於十方， 皆歎心中心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 橫流於十方， 皆歎心中心。

如來心中心， 盡劫說不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來心中心， 盡劫說不盡，

假使百千海， 不與一毫等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使百千海， 不與一毫等。

假使千世界， 不及七毛端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使千世界， 不及七毛端，

滿足薩婆若， 不及佛心際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足薩婆若， 不及佛心際。

我等廣修願， 已經無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等廣修願， 已經無量劫，

所有諸菩薩， 未悟心中心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸菩薩， 未悟心中心。

如來心中心， 唯佛乃能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來心中心， 唯佛乃能了，

菩薩雖讚嘆， 不及一毛光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雖讚嘆， 不及一毛光。

十方現化事， 皆是心中心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現化事， 皆是心中心，

乃至於有頂， 亦是隨心生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於有頂， 亦是隨心生。

諸佛說隨心， 我亦隨心學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛說隨心， 我亦隨心學，

我既修學已， 願佛存記之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我既修學已， 願佛存記之，

若得隨心成， 俱時成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得隨心成， 俱時成正覺。」

爾時大眾聞佛所說，一一合掌持佛心中心。如來見，即以舒金色臂，普為印頂受菩薩記。其時大眾得佛授記，歡喜奉修，禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾聞佛所說，一一合掌持佛心中心。如來見，即以舒金色臂，普為印頂受菩薩記。其時大眾得佛授記，歡喜奉修，禮佛而去。

佛說心中經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說心中經卷下

康安二年九月十日，以東寺御影堂本加挍直悞了。 賢寶(生三十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康安二年九月十日，以東寺御影堂本加挍直悞了。 賢寶(生三十)

天明二年壬寅六月十四日，以東寺觀智院藏本挍合朱書訖。 洛北蓮臺寺慈忍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天明二年壬寅六月十四日，以東寺觀智院藏本挍合朱書訖。 洛北蓮臺寺慈忍

享和改元辛酉年六月，請得彼本以令他寫之。當山明王院峯觀，挍於本書間點國訓。予更挍正施訓冠疑，而上木後賢復對善本。此經二卷，見《八家祕錄》并《御請來錄》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和改元辛酉年六月，請得彼本以令他寫之。當山明王院峯觀，挍於本書間點國訓。予更挍正施訓冠疑，而上木後賢復對善本。此經二卷，見《八家祕錄》并《御請來錄》。

豐山總持院快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山總持院快道誌

本云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本云：

享和三年癸亥三月二十六日一校間加筆削畢 慈順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和三年癸亥三月二十六日一校間加筆削畢 慈順