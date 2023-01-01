佛心經品亦通大隨求陀羅尼卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心經品亦通大隨求陀羅尼卷上

三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住俱焰彌國金剛山頂，遍觀十方皆如火色。爾時如來即噓長歎：「普視眾生都無差途，善哉！眾生當何所救？」思惟已訖，一切諸佛世界，及諸菩薩境界，上至三十三天，下至十金剛際及魔宮殿悉皆震動。其時即有過現未來一切諸佛，應念正思；復有諸菩薩等，住自心中而復不動；復有諸金剛領諸眷屬執金剛事，不安其座遊行十方；復有諸天仙魔眾怖走無處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住俱焰彌國金剛山頂，遍觀十方皆如火色。爾時如來即噓長歎：「普視眾生都無差途，善哉！眾生當何所救？」思惟已訖，一切諸佛世界，及諸菩薩境界，上至三十三天，下至十金剛際及魔宮殿悉皆震動。其時即有過現未來一切諸佛，應念正思；復有諸菩薩等，住自心中而復不動；復有諸金剛領諸眷屬執金剛事，不安其座遊行十方；復有諸天仙魔眾怖走無處。

爾時即有十金剛藏菩薩，前整衣服，白佛言：「世尊！今者此瑞，為惡相耶？為善相耶？」爾時如來但自思念而復不答。其時會中有菩薩名金剛愍，告金剛藏菩薩言：「是相不善。佛今悲愍入慈心三昧不名為善，且自淨心，待佛所宣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時即有十金剛藏菩薩，前整衣服，白佛言：「世尊！今者此瑞，為惡相耶？為善相耶？」爾時如來但自思念而復不答。其時會中有菩薩名金剛愍，告金剛藏菩薩言：「是相不善。佛今悲愍入慈心三昧不名為善，且自淨心，待佛所宣。」

爾時，復有德藏菩薩問金剛愍言：「云何名為慈悲三昧？」即金剛愍告言：「正是救攝之處。善哉，善哉！」其時各淨身心，在須臾之間，見如來心遍諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有德藏菩薩問金剛愍言：「云何名為慈悲三昧？」即金剛愍告言：「正是救攝之處。善哉，善哉！」其時各淨身心，在須臾之間，見如來心遍諸眾生。

爾時如來從三昧起，告言：「諸善男子！善哉，善哉！眾生沒盡，汝悉知不？我今見諸眾生不解我法、不知我心、不到我際，被魔所持，如何救得？誰有方計護得眾生？誰有方計攝得此毒？」其時即有二十千萬億菩薩，皆是灌頂大法王子威德自在，來白佛言：「世尊，我有菩薩慈。」佛言：「此非慈攝。」復有百千萬億恆河沙數世界金剛密迹，一一密迹持四天下力士，前白佛言：「世尊，我能力攝。」佛言：「金剛！此非力攝。」其時復有一切世界大自在天，能變身為佛來白佛言：「世尊，我有自在變化所攝。」佛言：「非汝幻惑所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來從三昧起，告言：「諸善男子！善哉，善哉！眾生沒盡，汝悉知不？我今見諸眾生不解我法、不知我心、不到我際，被魔所持，如何救得？誰有方計護得眾生？誰有方計攝得此毒？」其時即有二十千萬億菩薩，皆是灌頂大法王子威德自在，來白佛言：「世尊，我有菩薩慈。」佛言：「此非慈攝。」復有百千萬億恆河沙數世界金剛密迹，一一密迹持四天下力士，前白佛言：「世尊，我能力攝。」佛言：「金剛！此非力攝。」其時復有一切世界大自在天，能變身為佛來白佛言：「世尊，我有自在變化所攝。」佛言：「非汝幻惑所知。」

於眾會中有一菩薩名曰實德，白佛言：「世尊！如是金剛菩薩天仙，皆悉不能攝持，佛今如何令諸眾生得脫此難？」爾時，如來告實德菩薩言：「唯有如來心中心之不能及。何以故？能令諸魔生大慈故，能令諸法隨應現故，能令諸佛常不離故，能令諸菩薩為眷屬故，能令諸金剛施威力故，能令諸天眾常擁護故，諸大藥叉羅剎成助法眾故，能令一切諸大鬼神生歡喜故，能令所持誦者等佛力故，等佛心故，等佛智故，等佛威故，能令持者心所為作無不辦故，能令所有障難皆斷絕故，帝釋梵王常扶持故，能令一切直至菩提無退轉故，世間所有事業自明了故，乃至過去未來現在一切世界有通、無通、有智、無智、有賢、無賢盡歸伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾會中有一菩薩名曰實德，白佛言：「世尊！如是金剛菩薩天仙，皆悉不能攝持，佛今如何令諸眾生得脫此難？」爾時，如來告實德菩薩言：「唯有如來心中心之不能及。何以故？能令諸魔生大慈故，能令諸法隨應現故，能令諸佛常不離故，能令諸菩薩為眷屬故，能令諸金剛施威力故，能令諸天眾常擁護故，諸大藥叉羅剎成助法眾故，能令一切諸大鬼神生歡喜故，能令所持誦者等佛力故，等佛心故，等佛智故，等佛威故，能令持者心所為作無不辦故，能令所有障難皆斷絕故，帝釋梵王常扶持故，能令一切直至菩提無退轉故，世間所有事業自明了故，乃至過去未來現在一切世界有通、無通、有智、無智、有賢、無賢盡歸伏故。」

爾時大會聞說此已，咸欲聽受，於大眾中忽起光明過百千日。爾時實德菩薩問佛言：「此是何光？何等因緣？」答言：「此歡喜光從心中心生，世尊當知此光不可量、不可稱、不可讚歎亦無印可。何以故？為同諸佛無印可故，同諸如來無所得故，一切諸相亦無見故，守慎諸根無捨離故，使諸魔怨不得便故，能遮魔王諸道路故，以是因緣名心中心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大會聞說此已，咸欲聽受，於大眾中忽起光明過百千日。爾時實德菩薩問佛言：「此是何光？何等因緣？」答言：「此歡喜光從心中心生，世尊當知此光不可量、不可稱、不可讚歎亦無印可。何以故？為同諸佛無印可故，同諸如來無所得故，一切諸相亦無見故，守慎諸根無捨離故，使諸魔怨不得便故，能遮魔王諸道路故，以是因緣名心中心。」

爾時，一切大眾白佛言：「世尊！我從所修因緣及佛妙教，未曾聞有如是讚歎功德大威神力。唯願如來為我等輩，宣說此句證修覺地，唯願使我於中修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾白佛言：「世尊！我從所修因緣及佛妙教，未曾聞有如是讚歎功德大威神力。唯願如來為我等輩，宣說此句證修覺地，唯願使我於中修行。」

爾時，如來告諸菩薩諸善男子：「今當宣說。證修佛地有十種持，必定成就。何等為十？第一持心。於法無礙於佛生信於心平等，於眾生生慈於色無著。第二持戒不闕。常攝在定，修不妄語，好施眾生，斷除憍慢。第三莫行惡。修不殺戒，勿食惡食，慎莫自讚，莫見他過。第四於諸求法莫生譏嫌，於諸佛教遮護過惡，於師僧中如父母想。第五若行願教慎莫遺失，於諸貧富等心觀察，須懷世諦而順諸人。第六於佛句偈常須警察，所修諸法必須遍持，有所乞求應心即施，慎莫觀察上中下根。第七所持契印，莫不淨行，莫非時結，莫為名聞利養而用，有所行法亦不得捨非眾生。第八於一切所有莫生偷竊、斷非理惡，莫行諂佞，於佛法要護如己命，乃至良賤莫存二心。第九所救諸苦際不至誠者，實莫退心，莫自輕法，莫使他輕，須斷己謗，莫使他謗；必須質直常行耎語，勸存善道起大慈悲。第十斷除邪行莫損虛空，志信堅固不辭疲苦，常勸不捨慕善知識，或於林泉清淨之處發廣弘願，慎莫怯弱；念念存攝勿令邪見，常住大乘，有善知識承迎禮拜。如是十事能斷除者是持法證，決定直至無上菩提更不退轉，欲修菩薩及金剛身滿足不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告諸菩薩諸善男子：「今當宣說。證修佛地有十種持，必定成就。何等為十？第一持心。於法無礙於佛生信於心平等，於眾生生慈於色無著。第二持戒不闕。常攝在定，修不妄語，好施眾生，斷除憍慢。第三莫行惡。修不殺戒，勿食惡食，慎莫自讚，莫見他過。第四於諸求法莫生譏嫌，於諸佛教遮護過惡，於師僧中如父母想。第五若行願教慎莫遺失，於諸貧富等心觀察，須懷世諦而順諸人。第六於佛句偈常須警察，所修諸法必須遍持，有所乞求應心即施，慎莫觀察上中下根。第七所持契印，莫不淨行，莫非時結，莫為名聞利養而用，有所行法亦不得捨非眾生。第八於一切所有莫生偷竊、斷非理惡，莫行諂佞，於佛法要護如己命，乃至良賤莫存二心。第九所救諸苦際不至誠者，實莫退心，莫自輕法，莫使他輕，須斷己謗，莫使他謗；必須質直常行耎語，勸存善道起大慈悲。第十斷除邪行莫損虛空，志信堅固不辭疲苦，常勸不捨慕善知識，或於林泉清淨之處發廣弘願，慎莫怯弱；念念存攝勿令邪見，常住大乘，有善知識承迎禮拜。如是十事能斷除者是持法證，決定直至無上菩提更不退轉，欲修菩薩及金剛身滿足不難。」

爾時諸菩薩聞說此已，白佛言：「世尊！如此願行我今修學，唯願如來起大悲心說此神妙章句，大眾欣仰今欲受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩聞說此已，白佛言：「世尊！如此願行我今修學，唯願如來起大悲心說此神妙章句，大眾欣仰今欲受持。」

佛告諸善男子：「樂說便說，諦聽！諦聽！」爾時如來復以菩提心契護於大眾，令心不動，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸善男子：「樂說便說，諦聽！諦聽！」爾時如來復以菩提心契護於大眾，令心不動，即說呪曰：

「一切佛心中心大陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切佛心中心大陀羅尼：

「唵 跋囉跋囉 糝跋囉糝跋囉 印地㗚耶 微輸達禰 哈哈(二上六合同)嚕嚕 遮㘑迦嚕 遮㘑莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋囉跋囉 糝跋囉糝跋囉 印地㗚耶 微輸達禰 哈哈(二上六合同)嚕嚕 遮㘑迦嚕 遮㘑莎嚩訶

「第一：先以左右二手二無名指各屈鉤，苾於中指後，以二大母指各屈捻二小指甲上，二頭指各屈鉤二無名指頭，二中指直竪頭指捻，合腕當於心上，其印即成。若人修持此契法者，得菩提心具足、菩薩智具足、一切波羅蜜門具攝在心，所有諸佛菩提及諸祕門是此印攝。於淨室授持此契經七日間，所有法要即現目前，於諸魔道及眾生道及諸鬼神道，如是隱形伏匿，持此印契自然知處，更欲變形變亦不得。諸善男子！若得此契，應念即有十方諸佛雲集其頂，應念即有十方菩薩求為侍者，應念即有十方金剛求為給事，應念即有十方諸天侍衛供養，諸魔眷屬悉捨本土來助法威，一切毘那夜迦求來供養。諸善男子欲降伏魔怨外道，先結此契呪三七遍，舉在心上，迴身起立左轉一迊，其時大地震烈，其魔諸眾陷入下方永不復出；縱有出者，是佛慈愍然始得出，慎莫生瞋——持此呪者若生瞋者，十方浩沸非歡喜時——十方始安，諸善男子，當佛之首、諸法之母、諸契之王、十方諸佛從此而生。如諸佛世尊無有過者，若不過者必須記持，勿輕用也，量事大小用之。若持諸法，先以此契為首，不得此契諸法無主——縱有成就，所有身心亦不決定，諸神不衛，所作諸法多諸障難。慎之！慎之！莫不淨用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一：先以左右二手二無名指各屈鉤，苾於中指後，以二大母指各屈捻二小指甲上，二頭指各屈鉤二無名指頭，二中指直竪頭指捻，合腕當於心上，其印即成。若人修持此契法者，得菩提心具足、菩薩智具足、一切波羅蜜門具攝在心，所有諸佛菩提及諸祕門是此印攝。於淨室授持此契經七日間，所有法要即現目前，於諸魔道及眾生道及諸鬼神道，如是隱形伏匿，持此印契自然知處，更欲變形變亦不得。諸善男子！若得此契，應念即有十方諸佛雲集其頂，應念即有十方菩薩求為侍者，應念即有十方金剛求為給事，應念即有十方諸天侍衛供養，諸魔眷屬悉捨本土來助法威，一切毘那夜迦求來供養。諸善男子欲降伏魔怨外道，先結此契呪三七遍，舉在心上，迴身起立左轉一迊，其時大地震烈，其魔諸眾陷入下方永不復出；縱有出者，是佛慈愍然始得出，慎莫生瞋——持此呪者若生瞋者，十方浩沸非歡喜時——十方始安，諸善男子，當佛之首、諸法之母、諸契之王、十方諸佛從此而生。如諸佛世尊無有過者，若不過者必須記持，勿輕用也，量事大小用之。若持諸法，先以此契為首，不得此契諸法無主——縱有成就，所有身心亦不決定，諸神不衛，所作諸法多諸障難。慎之！慎之！莫不淨用。

「第二：菩提心成就契(一名十方如來同印頂契，用前呪)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二：菩提心成就契(一名十方如來同印頂契，用前呪)。

「先以左右二手中指相交，右押左，於虎口中出頭；二無名指並屈，押二中指背上；二母指各捻，二無名指後相拄頭，二頭指於二無名指背上頭相拄；二小指直竪合，頭相拄成。若善男子善女人得此契持者，轉業消障，速證無上正等菩提。常持此契得聞持不忘，於諸法要自然通達；從久遠來所未持者，應心所作皆悉契合。持法之時，有諸外道及魔波旬來欲惱者，舉心即退；欲有所須，點契即來；乃至千變萬化能惑人法，結契持心即現本形。地中伏藏、龍宮寶處，若有所須，以契指之應時即至。十方世界所有法要欲得成者，於初夜間結契持誦，不離本坐便取睡眠，十方世界所有要法，心所欲者即自教來。若求小通不經三日，若求大通不過七日，於夢寐中佛自印頂自護功力。若欲得見諸佛、菩薩、神鬼、精靈、金剛等，每結印之時將印印眼，至一千八十遍即見。必須安心，勿使恐動令人失心。若諸惡災害及本土者，以契呪之一百八遍，將契指天畫成佛字，其災即滅更不復生。若持此契時被諸魔惱，但言：『小賊不經再三。』其魔即退。世間小小諸病及難治不可識者，但結契呪滿一日，癲病亦除；除不至心。若於龍藏所須法要，結契誦呪呼龍王名，不經一宿其法自現。當見之時，誦持不得更不忘失。若得此法但自祕之，勿傳非人。慎之！慎之！欲用此契，量事大小。大事行，小事莫行，用損其靈驗。記之！記之！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右二手中指相交，右押左，於虎口中出頭；二無名指並屈，押二中指背上；二母指各捻，二無名指後相拄頭，二頭指於二無名指背上頭相拄；二小指直竪合，頭相拄成。若善男子善女人得此契持者，轉業消障，速證無上正等菩提。常持此契得聞持不忘，於諸法要自然通達；從久遠來所未持者，應心所作皆悉契合。持法之時，有諸外道及魔波旬來欲惱者，舉心即退；欲有所須，點契即來；乃至千變萬化能惑人法，結契持心即現本形。地中伏藏、龍宮寶處，若有所須，以契指之應時即至。十方世界所有法要欲得成者，於初夜間結契持誦，不離本坐便取睡眠，十方世界所有要法，心所欲者即自教來。若求小通不經三日，若求大通不過七日，於夢寐中佛自印頂自護功力。若欲得見諸佛、菩薩、神鬼、精靈、金剛等，每結印之時將印印眼，至一千八十遍即見。必須安心，勿使恐動令人失心。若諸惡災害及本土者，以契呪之一百八遍，將契指天畫成佛字，其災即滅更不復生。若持此契時被諸魔惱，但言：『小賊不經再三。』其魔即退。世間小小諸病及難治不可識者，但結契呪滿一日，癲病亦除；除不至心。若於龍藏所須法要，結契誦呪呼龍王名，不經一宿其法自現。當見之時，誦持不得更不忘失。若得此法但自祕之，勿傳非人。慎之！慎之！欲用此契，量事大小。大事行，小事莫行，用損其靈驗。記之！記之！

「第三：正授菩提契(一名攝授諸祕門契亦名頂輪契，同一切佛用)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三：正授菩提契(一名攝授諸祕門契亦名頂輪契，同一切佛用)。

「先以左右二手無名指於中指頭指兩間出頭；次以二中指二頭指並頭相捻，四指齊頭相著；二大母指捻二頭指上節文；二小指並頭直竪，合腕成印。若有善男子等，欲持佛、菩薩、金剛心法者，依從此契，應念即得不動智遍十方界。是聖、非聖，是魔、非魔，及諸天仙、四果聖等諸大鬼神等，同時即將本心共同契合。世間所有事業，世辨、非世辨，從此即和合同佛心。何以故？得佛三昧門故，諸佛祕藏從此攝故，諸佛頂輪從此成故，一切金剛依從住故，十方眾聖來歸命故，一切諸惡迴向善故，所有諸惡自攝心故，一切諸障自消除故，天魔波旬自降伏故，裸形外道成過之女自求哀故，一切龍藏自開發故，諸伏藏神自布施故，龍王寶珠自現前故，閻羅天子五道開閉所有主當自來懺悔故，一切諸法不得現前依從此契即得現前故，一切諸佛菩薩逆順諸門自了知故，一切菩薩威光不能遮此行人身故，小大願求皆果遂故。若有善男子、善女人得此契持者，於淨心中慎莫惑亂，收心在定。先念三歸，發受戒心，然結此契。當結之時，即有十方地神執持香爐供養此人；帝釋梵王現其人前，為說願教持印；大神立在左右為作證明；灌頂輪王及執金剛神立在前後，手扶佛甲在行者身；諸金剛藏位立虛空，雨大寶華安慰行者；十方如來縱住十方，放白毫光照行者身，光中化佛執大法輪印行者，得印頂已，所有佛法自然了達。欲作此契燒三種香：一檀香、二薰陸、三沈香，各別燒，三世諸佛同現其前。欲召十方諸佛、菩薩、金剛、諸天地神、日月星宿、五道巡官、司命、司察，結此契呪三七遍，運心遍十方，經三遍迊一切即至。欲召十方寶藏及龍藏、伏藏、神等，以契指天，即現其前。欲使神鬼及諸金剛、天神、菩薩，乃至一切道力欲使令者，以契印口陰誦七遍或三七遍，應時現前任意使役。每日無問夜及晨朝，結契誦至千遍，十方如來自助其力，何況諸餘一切外道及以內道。有諸法術有幻惑者，欲令破者，舉心即破。種種諸病，於大悲心中欲作救護無有疑滯，諸有病苦來求救者，身不能去，但結此契，口言撿挍，其病人邊即有聖者自變化身，救彼病苦還得除差。欲用此法，必須消息記持，莫不淨用，若不淨用，一切滯礙無有成者。若諸印法久持不得成者，結此契日持千遍，不經七日無法不成，所用即無滯礙。記之！記之！勿傳非人。勤苦願求，經三七日，得佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右二手無名指於中指頭指兩間出頭；次以二中指二頭指並頭相捻，四指齊頭相著；二大母指捻二頭指上節文；二小指並頭直竪，合腕成印。若有善男子等，欲持佛、菩薩、金剛心法者，依從此契，應念即得不動智遍十方界。是聖、非聖，是魔、非魔，及諸天仙、四果聖等諸大鬼神等，同時即將本心共同契合。世間所有事業，世辨、非世辨，從此即和合同佛心。何以故？得佛三昧門故，諸佛祕藏從此攝故，諸佛頂輪從此成故，一切金剛依從住故，十方眾聖來歸命故，一切諸惡迴向善故，所有諸惡自攝心故，一切諸障自消除故，天魔波旬自降伏故，裸形外道成過之女自求哀故，一切龍藏自開發故，諸伏藏神自布施故，龍王寶珠自現前故，閻羅天子五道開閉所有主當自來懺悔故，一切諸法不得現前依從此契即得現前故，一切諸佛菩薩逆順諸門自了知故，一切菩薩威光不能遮此行人身故，小大願求皆果遂故。若有善男子、善女人得此契持者，於淨心中慎莫惑亂，收心在定。先念三歸，發受戒心，然結此契。當結之時，即有十方地神執持香爐供養此人；帝釋梵王現其人前，為說願教持印；大神立在左右為作證明；灌頂輪王及執金剛神立在前後，手扶佛甲在行者身；諸金剛藏位立虛空，雨大寶華安慰行者；十方如來縱住十方，放白毫光照行者身，光中化佛執大法輪印行者，得印頂已，所有佛法自然了達。欲作此契燒三種香：一檀香、二薰陸、三沈香，各別燒，三世諸佛同現其前。欲召十方諸佛、菩薩、金剛、諸天地神、日月星宿、五道巡官、司命、司察，結此契呪三七遍，運心遍十方，經三遍迊一切即至。欲召十方寶藏及龍藏、伏藏、神等，以契指天，即現其前。欲使神鬼及諸金剛、天神、菩薩，乃至一切道力欲使令者，以契印口陰誦七遍或三七遍，應時現前任意使役。每日無問夜及晨朝，結契誦至千遍，十方如來自助其力，何況諸餘一切外道及以內道。有諸法術有幻惑者，欲令破者，舉心即破。種種諸病，於大悲心中欲作救護無有疑滯，諸有病苦來求救者，身不能去，但結此契，口言撿挍，其病人邊即有聖者自變化身，救彼病苦還得除差。欲用此法，必須消息記持，莫不淨用，若不淨用，一切滯礙無有成者。若諸印法久持不得成者，結此契日持千遍，不經七日無法不成，所用即無滯礙。記之！記之！勿傳非人。勤苦願求，經三七日，得佛菩薩。

「第四：如來母契(又名金剛母，亦名菩薩母，又名諸佛教母，亦名諸法母，亦名諸印母，又名自在天母，又名契持母，亦名總持母)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四：如來母契(又名金剛母，亦名菩薩母，又名諸佛教母，亦名諸法母，亦名諸印母，又名自在天母，又名契持母，亦名總持母)。

「先以左右二手合掌，二小母指交屈入掌中，二頭指鉤取二小母指頭；二大母指並押二頭指中節；二無名指直竪頭相捻，苾二中指向二無名指後亦相捻；四指頭齊合腕成。其座須結跏，亦得驗小聲陰誦前呪。若有善男子、善女人欲持此契者，心念十方諸佛七遍，然後當結此契。其契每於大月十五日結此契持得萬遍，十方世界所有自在法門應身即現，乃至三十三天須至即至更無滯礙。諸佛長生我亦長生，諸佛成道我亦成道，諸佛度人我亦度人，諸佛無礙我亦無礙，諸佛化身我亦化身，諸佛法身我亦法身，諸佛放光我亦放光，諸佛寂定我亦寂定，諸佛三昧我亦三昧，諸佛說法我亦說法，諸佛不食我亦不食，乃至種種諸佛所作之事皆悉能為能作。何以故？為於此中是八種母故，及八自在故，諸佛常說八自在故，我從此而生更無別處。有此契即能攝八方自在之力，一一方界皆有八方，一一方皆有八種隨心。何等為八？一變化隨心；二慈悲隨心；三救苦隨心；四說法隨心；五逆順自在隨心；六攝諸要契自來相逐隨心；七所有諸毒令向善，得至佛身無退轉隨心；八世間所有果報福德，能施即施，能割所割，能修即修，須成即成，須破即破隨心。善男子等！如是隨心事中，一一皆有百千恒河沙隨心事不可具說。若有求者，但於晨朝結契求之，無不可逐。若不果者，諸佛妄語。若有善男子、善女人，欲持此契者、欲求佛位者、欲求菩薩位者、欲求金剛位者、欲求天神位者、欲求現十方者、欲求生西方者、欲求下方自在生者、欲求十方自在生者、欲求世辨無闕短者，唯當至心思惟自念事，日持千遍，七日之間即能得至，一離世界更不往來。何以故？為同佛身得佛神通故，為同佛心得佛慈故，為同佛眼得佛見故，為同佛力得佛持故，為同佛行行世間故，為得佛印親印受故，為得諸佛同變化故，為得法身諸魔外道自降伏故。何以降伏？見無二身，唯見一身；見無二佛，唯見一佛故。善男子！當知此契，唯佛與佛乃能記持，非諸聖也。唯諸菩薩願力滿者乃能記持，非初心，也非諸金剛。佛受與者然始憶持，非小通也。善男子等若將此契，十方世界所有通靈，無不識知，無不攝受，無不頂禮，無不歸從，無不加護，十方如來無不印可，寧於百億恒河沙數世界，諸有大地盡皆滅沒，諸須彌山王末為微塵，復有佛身遷轉不定，當知此契不可說，無有定相。何以故？豈有諸佛遷轉身也。當知此契，諸佛執持，非菩薩手。若有菩薩不從佛受能行此契，無有是處。若有金剛不從佛受能得此契，亦無是處。盡於世界，雖有諸天不得見聞。何以故？佛不受故。善男子！當知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右二手合掌，二小母指交屈入掌中，二頭指鉤取二小母指頭；二大母指並押二頭指中節；二無名指直竪頭相捻，苾二中指向二無名指後亦相捻；四指頭齊合腕成。其座須結跏，亦得驗小聲陰誦前呪。若有善男子、善女人欲持此契者，心念十方諸佛七遍，然後當結此契。其契每於大月十五日結此契持得萬遍，十方世界所有自在法門應身即現，乃至三十三天須至即至更無滯礙。諸佛長生我亦長生，諸佛成道我亦成道，諸佛度人我亦度人，諸佛無礙我亦無礙，諸佛化身我亦化身，諸佛法身我亦法身，諸佛放光我亦放光，諸佛寂定我亦寂定，諸佛三昧我亦三昧，諸佛說法我亦說法，諸佛不食我亦不食，乃至種種諸佛所作之事皆悉能為能作。何以故？為於此中是八種母故，及八自在故，諸佛常說八自在故，我從此而生更無別處。有此契即能攝八方自在之力，一一方界皆有八方，一一方皆有八種隨心。何等為八？一變化隨心；二慈悲隨心；三救苦隨心；四說法隨心；五逆順自在隨心；六攝諸要契自來相逐隨心；七所有諸毒令向善，得至佛身無退轉隨心；八世間所有果報福德，能施即施，能割所割，能修即修，須成即成，須破即破隨心。善男子等！如是隨心事中，一一皆有百千恒河沙隨心事不可具說。若有求者，但於晨朝結契求之，無不可逐。若不果者，諸佛妄語。若有善男子、善女人，欲持此契者、欲求佛位者、欲求菩薩位者、欲求金剛位者、欲求天神位者、欲求現十方者、欲求生西方者、欲求下方自在生者、欲求十方自在生者、欲求世辨無闕短者，唯當至心思惟自念事，日持千遍，七日之間即能得至，一離世界更不往來。何以故？為同佛身得佛神通故，為同佛心得佛慈故，為同佛眼得佛見故，為同佛力得佛持故，為同佛行行世間故，為得佛印親印受故，為得諸佛同變化故，為得法身諸魔外道自降伏故。何以降伏？見無二身，唯見一身；見無二佛，唯見一佛故。善男子！當知此契，唯佛與佛乃能記持，非諸聖也。唯諸菩薩願力滿者乃能記持，非初心，也非諸金剛。佛受與者然始憶持，非小通也。善男子等若將此契，十方世界所有通靈，無不識知，無不攝受，無不頂禮，無不歸從，無不加護，十方如來無不印可，寧於百億恒河沙數世界，諸有大地盡皆滅沒，諸須彌山王末為微塵，復有佛身遷轉不定，當知此契不可說，無有定相。何以故？豈有諸佛遷轉身也。當知此契，諸佛執持，非菩薩手。若有菩薩不從佛受能行此契，無有是處。若有金剛不從佛受能得此契，亦無是處。盡於世界，雖有諸天不得見聞。何以故？佛不受故。善男子！當知

此契，欲同諸力無有校量，若能至誠持經三日，大地震動如佛出世，日月光明自然不現。何以故？為此力故。善男子！我此印契，久事我者即來付屬，同我心者我亦付屬，具大慈悲我亦付屬，長養法性我亦付屬，能度眾生直至菩提我亦付屬，依我經教記持在心我亦付屬，能為眾生作決定者我亦付屬，能使眾生修行戒行——所有魔事為作制約——不令退失我亦付屬。善男子！當知此契，佛額上光，結持之百遍，舉至額際，即能放光。善男子！當知此契如來心，結契持百遍自得佛心。善男子！當知此契如來眼，持契百遍，舉至左眼即同佛見，舉至右眼即同菩薩見，舉至眉間即同金剛不壞神通自在見。善男子當知，此印如來神通變化，結契持之百遍，舉至左膊，即同如來無邊身，身通化自在，觀見眾生在於身中；舉至右膊，即運轉大地在於身中。善男子！當知此契，即是如來神足，無礙故，結契持百遍，上下八方應時示現，皆有七步縱跡。善男子當知，此契同於如來語，持契百遍，舉至於口，所說法要同如來音，無有礙滯皆合契經。善男子！當知此契如來頂輪，結契持之百遍，能與惡業眾生作大福田，善業眾生證果受記。當知此契，假使一切諸佛同時出生，此契神力如諸佛力。善男子！當知此契不可思議，若於願持者必須珍重，勿妄宣傳與諸非人。何以故？我自保護故。若傳非人即同謗我，若謗我者必無出離。若不出離，云何得見十方諸佛？云何得聞十方諸佛名字？更何得見諸佛法身？諸佛永劫更無護念，一落地獄過十恒河沙劫始得出生，雖得出生經百千劫受無目身。當知此契必須記持勿輕用也，受法、懺悔、除難、救苦、攝障、度人、降魔、止毒用，縱有輕小事意用此法者，多不成就，自當失驗。若能依此，諸驗自成，不假別持。使我廣說句義重疊，遍於大地猶亦不盡，記之不輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此契，欲同諸力無有校量，若能至誠持經三日，大地震動如佛出世，日月光明自然不現。何以故？為此力故。善男子！我此印契，久事我者即來付屬，同我心者我亦付屬，具大慈悲我亦付屬，長養法性我亦付屬，能度眾生直至菩提我亦付屬，依我經教記持在心我亦付屬，能為眾生作決定者我亦付屬，能使眾生修行戒行——所有魔事為作制約——不令退失我亦付屬。善男子！當知此契，佛額上光，結持之百遍，舉至額際，即能放光。善男子！當知此契如來心，結契持百遍自得佛心。善男子！當知此契如來眼，持契百遍，舉至左眼即同佛見，舉至右眼即同菩薩見，舉至眉間即同金剛不壞神通自在見。善男子當知，此印如來神通變化，結契持之百遍，舉至左膊，即同如來無邊身，身通化自在，觀見眾生在於身中；舉至右膊，即運轉大地在於身中。善男子！當知此契，即是如來神足，無礙故，結契持百遍，上下八方應時示現，皆有七步縱跡。善男子當知，此契同於如來語，持契百遍，舉至於口，所說法要同如來音，無有礙滯皆合契經。善男子！當知此契如來頂輪，結契持之百遍，能與惡業眾生作大福田，善業眾生證果受記。當知此契，假使一切諸佛同時出生，此契神力如諸佛力。善男子！當知此契不可思議，若於願持者必須珍重，勿妄宣傳與諸非人。何以故？我自保護故。若傳非人即同謗我，若謗我者必無出離。若不出離，云何得見十方諸佛？云何得聞十方諸佛名字？更何得見諸佛法身？諸佛永劫更無護念，一落地獄過十恒河沙劫始得出生，雖得出生經百千劫受無目身。當知此契必須記持勿輕用也，受法、懺悔、除難、救苦、攝障、度人、降魔、止毒用，縱有輕小事意用此法者，多不成就，自當失驗。若能依此，諸驗自成，不假別持。使我廣說句義重疊，遍於大地猶亦不盡，記之不輕。

「第五：如來善集陀羅尼契(亦名攝菩薩契，亦名攝一切金剛藏王法身契，亦名集一切陀羅尼神藏契，亦名集一切威力自在契)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五：如來善集陀羅尼契(亦名攝菩薩契，亦名攝一切金剛藏王法身契，亦名集一切陀羅尼神藏契，亦名集一切威力自在契)。

「先以左右二手合掌，交二中指右押左於掌中；二大母指左押右各捻本中指如環；二無名指二小指並竪頭相捻；二頭指捻二無名指上節文成。若善男子、善女人等欲持此契，先當於晨朝時至心稱念三世諸佛，面向十方說三歸依法，清淨澡手嗽口，然結此契閉心靜坐，十方佛語心中自了。一一思惟證諸佛心，諸佛言音從此而出。言音既出，十方世界所有陀羅尼法門，及一切陀羅尼神，及百萬億金剛藏王、百萬億世界菩薩摩訶薩，及諸佛陀羅尼藏、龍藏、日藏、月藏、地藏、阿修羅藏、伏藏、寶藏、諸佛祕藏乃至諸佛所有一切慈悲藏等，自然開發，皆自現前。如雲玉雨花，遍徹十方世界，所有陀羅尼藏即自了達。得了達已，一切陀羅尼法取用無滯。若善男子等欲持此法，須燒檀香、薰陸香、沈香等，須淨衣服，所發誓言：『我今持此契法，普為一切眾生。』設此誓已，即結此契持至一百八遍，即有一切諸佛化身為百億神，各嚴器仗及諸眷屬圍繞呪者，及百億神軍、百億鬼軍、百億諸天仙眾，一切水火風天，所有精祇、變怪無不來集。既雲集已問言：『何欲所作我不違逆，能為即為。』所須七寶千子、隱形法式，及王化四天得大威力，所至之方自然調伏。若有不順之者，以契指之，應時契上化出兵眾，身持火焰前後照徹過十方世界，一一兵身皆長千尺縱廣正等，轉輪聖王四天下用此契欲得法藏，持契在心即有持陀羅尼王為說法要，自然開解。若降惡獸，以契指之，應時契上即有五師子現，惡獸自然弭伏；如來昔於摩訶陀羅國降護財狂象用此契力。若欲移動山岳，結此契呪一千遍，以契指山三遍，指地三遍，於時地藏及金剛際遍其山下涌出，金剛擲著他方，一切眾生無覺知者，如來放光動地當用此契。若有災疫流行，惡風暴雨難禁制者，當結此契呪經七遍，輪轉三匝災疫停息。若有持一切陀羅尼久用功夫不得効者，當結此契在於頂上，得至最勝其力即成更無擁滯。善男子等！如來神力從此而生，如來契法住此而出，過去諸佛所有契集法藏從此集。諸佛所攝菩薩金剛神力，及諸天仙一切外道能為伏事者，皆以此契攝持。若一切法，有諸眾生不決了者，亦結此契指此人心，自然了達。諸佛、菩薩、金剛所行神通，人不知者，皆用此契。善男子各見所有一切陀羅尼，自證功力動大千界，不得此契能了知者，無有是處。如我此契，縱持諸法多有犯觸，但得此契不懼犯觸亦無退散。一切諸聖上及諸佛，下至種種隱形、種種幻化常來供養，常持此契所有福力共諸佛等。若修無上菩提之人，當持用有力。諸餘貪詐小心，勿妄宣傳；縱傳無效，即起謗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右二手合掌，交二中指右押左於掌中；二大母指左押右各捻本中指如環；二無名指二小指並竪頭相捻；二頭指捻二無名指上節文成。若善男子、善女人等欲持此契，先當於晨朝時至心稱念三世諸佛，面向十方說三歸依法，清淨澡手嗽口，然結此契閉心靜坐，十方佛語心中自了。一一思惟證諸佛心，諸佛言音從此而出。言音既出，十方世界所有陀羅尼法門，及一切陀羅尼神，及百萬億金剛藏王、百萬億世界菩薩摩訶薩，及諸佛陀羅尼藏、龍藏、日藏、月藏、地藏、阿修羅藏、伏藏、寶藏、諸佛祕藏乃至諸佛所有一切慈悲藏等，自然開發，皆自現前。如雲玉雨花，遍徹十方世界，所有陀羅尼藏即自了達。得了達已，一切陀羅尼法取用無滯。若善男子等欲持此法，須燒檀香、薰陸香、沈香等，須淨衣服，所發誓言：『我今持此契法，普為一切眾生。』設此誓已，即結此契持至一百八遍，即有一切諸佛化身為百億神，各嚴器仗及諸眷屬圍繞呪者，及百億神軍、百億鬼軍、百億諸天仙眾，一切水火風天，所有精祇、變怪無不來集。既雲集已問言：『何欲所作我不違逆，能為即為。』所須七寶千子、隱形法式，及王化四天得大威力，所至之方自然調伏。若有不順之者，以契指之，應時契上化出兵眾，身持火焰前後照徹過十方世界，一一兵身皆長千尺縱廣正等，轉輪聖王四天下用此契欲得法藏，持契在心即有持陀羅尼王為說法要，自然開解。若降惡獸，以契指之，應時契上即有五師子現，惡獸自然弭伏；如來昔於摩訶陀羅國降護財狂象用此契力。若欲移動山岳，結此契呪一千遍，以契指山三遍，指地三遍，於時地藏及金剛際遍其山下涌出，金剛擲著他方，一切眾生無覺知者，如來放光動地當用此契。若有災疫流行，惡風暴雨難禁制者，當結此契呪經七遍，輪轉三匝災疫停息。若有持一切陀羅尼久用功夫不得効者，當結此契在於頂上，得至最勝其力即成更無擁滯。善男子等！如來神力從此而生，如來契法住此而出，過去諸佛所有契集法藏從此集。諸佛所攝菩薩金剛神力，及諸天仙一切外道能為伏事者，皆以此契攝持。若一切法，有諸眾生不決了者，亦結此契指此人心，自然了達。諸佛、菩薩、金剛所行神通，人不知者，皆用此契。善男子各見所有一切陀羅尼，自證功力動大千界，不得此契能了知者，無有是處。如我此契，縱持諸法多有犯觸，但得此契不懼犯觸亦無退散。一切諸聖上及諸佛，下至種種隱形、種種幻化常來供養，常持此契所有福力共諸佛等。若修無上菩提之人，當持用有力。諸餘貪詐小心，勿妄宣傳；縱傳無效，即起謗法。

善男子！當知此契是諸佛之身，能攝諸法自宣通故。善男子！當知此契以如來身，能攝諸聖來作輔故。善男子！當知此契如來心，攝諸藏門在意中故。善男子！當知此契如來身，能攝一切菩薩金剛護世間故。善男子！當知此契如來身，能令一切大神布世間故。善男子！我此契即始一付屬，我此契即流注貧下諸眾生手，其此眾生是我菩薩隨念所生，得菩薩記我始付屬。善哉，善哉！善男子！寧說諸佛同婬欲身，莫輕此契，必須護持。何以故？豈有諸佛成婬欲行不。諸佛若無婬欲，當知此契必同諸佛。若持此契，縱造地獄因，墮於地獄，令地獄內諸受罪者應念生天，無有一人及受罪苦。釋迦如來現病，入於地獄救諸眾生，當用此契，更無餘契能與此等。若使我說劫劫相續說不可盡，記之不輕異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！當知此契是諸佛之身，能攝諸法自宣通故。善男子！當知此契以如來身，能攝諸聖來作輔故。善男子！當知此契如來心，攝諸藏門在意中故。善男子！當知此契如來身，能攝一切菩薩金剛護世間故。善男子！當知此契如來身，能令一切大神布世間故。善男子！我此契即始一付屬，我此契即流注貧下諸眾生手，其此眾生是我菩薩隨念所生，得菩薩記我始付屬。善哉，善哉！善男子！寧說諸佛同婬欲身，莫輕此契，必須護持。何以故？豈有諸佛成婬欲行不。諸佛若無婬欲，當知此契必同諸佛。若持此契，縱造地獄因，墮於地獄，令地獄內諸受罪者應念生天，無有一人及受罪苦。釋迦如來現病，入於地獄救諸眾生，當用此契，更無餘契能與此等。若使我說劫劫相續說不可盡，記之不輕異。

「第六：如來語契(亦名勅令諸神契，亦名勅令魔王外道契，亦名聞持不忘契，亦名善說語祕門契，亦名同一切眾生言音契，亦名一切逆順而說無能違契，亦名一切言音無錯謬契)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六：如來語契(亦名勅令諸神契，亦名勅令魔王外道契，亦名聞持不忘契，亦名善說語祕門契，亦名同一切眾生言音契，亦名一切逆順而說無能違契，亦名一切言音無錯謬契)。

「先以左右二手合掌，以左右二無名指二小指叉於掌中，即以二大母指左押右捻二無名指小指甲上；二中指二頭指並竪直申，總拆開二分計成。若善男子善女人得此契時，或得聞時或得見時，其人身上所有積劫重障難自然消滅，一切法要及非法要，出語讚歎即成實故。所出言音勅召諸事，告令十方，應時十方同知聞故。心中所須諸法，但口告言我須此法、我須此力、我須此寶、我須此藥、我須此食，若有一切所須，但淨心結契誦呪，至一千八十遍，所須之物應令即有所持物神自然奉送。善男子等！若有三十三天聞此語音，謂如來語即來供養。十方藥叉羅剎鬼神等惡心磣害者，聞此言音毒心即除，雖在十方即自求哀發弘誓願：『我乘佛教更不敢作惡。』下方世界諸金剛藏，聞此言音踊出金剛座，扶持此人安其座上，維摩詰取東方金剛座用此契力，多寶如來從下方發來用此契力，出言即得更無疑滯。何以故？以佛言音遍十方故；以此言音同諸佛言音無有二故；以此言音同佛常決定故；所有諸法口所宣說，即同記持無錯謬故；念念不退同佛記持常不闕故；言所出音一切眾生若得聞者皆解了故；是語非語口所說者如諸法音，一切眾生皆信受故；所說教令眾生記持不忘失故；縱有非語使諸眾生，將為正法能護持故；有諸眾生失念、失心說錯教命，我此言音能令得本心正定故；所習法要能令眾生樂聽聞故；所說言音無違越故。善男子！若持此法，若行、若坐、或住、或臥，先念三歸，然後結持此契得滿百日，一切語言無不解了。若能至心，不解了者，一切諸佛便為妄語。若使我喻此契力，無喻可喻、無比可比，乃至過去未來現在一切諸聖，無有能知此契力者，持之得通不知根際。我今雖說而有付屬，亦不知根際。當知久遠佛力，遞相付屬、遞相承受、遞相印可、遞相授記。如上之事從自在心中語契出生，不可輕用。記之！慎之！慎之！初心眾生勿令見我如上印法，難可度量消息。不得輕用，小小之事若有用者令人失驗，縱欲用時量事大小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右二手合掌，以左右二無名指二小指叉於掌中，即以二大母指左押右捻二無名指小指甲上；二中指二頭指並竪直申，總拆開二分計成。若善男子善女人得此契時，或得聞時或得見時，其人身上所有積劫重障難自然消滅，一切法要及非法要，出語讚歎即成實故。所出言音勅召諸事，告令十方，應時十方同知聞故。心中所須諸法，但口告言我須此法、我須此力、我須此寶、我須此藥、我須此食，若有一切所須，但淨心結契誦呪，至一千八十遍，所須之物應令即有所持物神自然奉送。善男子等！若有三十三天聞此語音，謂如來語即來供養。十方藥叉羅剎鬼神等惡心磣害者，聞此言音毒心即除，雖在十方即自求哀發弘誓願：『我乘佛教更不敢作惡。』下方世界諸金剛藏，聞此言音踊出金剛座，扶持此人安其座上，維摩詰取東方金剛座用此契力，多寶如來從下方發來用此契力，出言即得更無疑滯。何以故？以佛言音遍十方故；以此言音同諸佛言音無有二故；以此言音同佛常決定故；所有諸法口所宣說，即同記持無錯謬故；念念不退同佛記持常不闕故；言所出音一切眾生若得聞者皆解了故；是語非語口所說者如諸法音，一切眾生皆信受故；所說教令眾生記持不忘失故；縱有非語使諸眾生，將為正法能護持故；有諸眾生失念、失心說錯教命，我此言音能令得本心正定故；所習法要能令眾生樂聽聞故；所說言音無違越故。善男子！若持此法，若行、若坐、或住、或臥，先念三歸，然後結持此契得滿百日，一切語言無不解了。若能至心，不解了者，一切諸佛便為妄語。若使我喻此契力，無喻可喻、無比可比，乃至過去未來現在一切諸聖，無有能知此契力者，持之得通不知根際。我今雖說而有付屬，亦不知根際。當知久遠佛力，遞相付屬、遞相承受、遞相印可、遞相授記。如上之事從自在心中語契出生，不可輕用。記之！慎之！慎之！初心眾生勿令見我如上印法，難可度量消息。不得輕用，小小之事若有用者令人失驗，縱欲用時量事大小。」

爾時世尊說此法已，一切菩薩及諸金剛藏王、諸眷屬等即欲修持。其天地大黑，日月星宿失却精光，諸有神靈忽然沈沒。佛視此已便即微笑，以其語契指十方界，天地大明。時諸菩薩各自現身，各各動搖，天地大動，盡其神力亦不能止。其時，如來却後安坐，告大眾言：「我用定契此能安不？」即舒左手四指向前，拓大指橫著掌中，右手亦如左手安右膝上，應時一切大眾及大地等並悉得定。「善哉！諸大眾等，當知久遠諸佛有如是力不可思議，一切菩薩心中始可安立、如上諸法決定加持。若無決定，縱盡劫修有何成益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，一切菩薩及諸金剛藏王、諸眷屬等即欲修持。其天地大黑，日月星宿失却精光，諸有神靈忽然沈沒。佛視此已便即微笑，以其語契指十方界，天地大明。時諸菩薩各自現身，各各動搖，天地大動，盡其神力亦不能止。其時，如來却後安坐，告大眾言：「我用定契此能安不？」即舒左手四指向前，拓大指橫著掌中，右手亦如左手安右膝上，應時一切大眾及大地等並悉得定。「善哉！諸大眾等，當知久遠諸佛有如是力不可思議，一切菩薩心中始可安立、如上諸法決定加持。若無決定，縱盡劫修有何成益？」

爾時實德菩薩白佛言：「世尊！如此定契有何加持，佛何不說？如若不說，如病露現莫知方救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時實德菩薩白佛言：「世尊！如此定契有何加持，佛何不說？如若不說，如病露現莫知方救。」

爾時佛告實德菩薩：「我此定契一一諸佛從此得定。久遠以來，唯諸佛有此定契，若諸菩薩、一切金剛無此契也，若有此契即同諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告實德菩薩：「我此定契一一諸佛從此得定。久遠以來，唯諸佛有此定契，若諸菩薩、一切金剛無此契也，若有此契即同諸佛。」

「其此定力有言宣不？」「實無言宣。」「若無言宣，如上諸法亦無言宣，誰人得到，誰能言宣？」「唯我此身能為解了，唯過去諸佛能為解了，其諸菩薩能解了者，即同我身非菩薩也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其此定力有言宣不？」「實無言宣。」「若無言宣，如上諸法亦無言宣，誰人得到，誰能言宣？」「唯我此身能為解了，唯過去諸佛能為解了，其諸菩薩能解了者，即同我身非菩薩也。」

爾時如來說此語已，下方有一菩薩名無礙通，從下方來佛前踊出，心住憂愍，嘿然而坐，所有寶座皆不現前，唯自長歎不讚歎佛。其時大眾甚以驚愕。大眾問佛，佛即答言：「此人普遍所以長歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說此語已，下方有一菩薩名無礙通，從下方來佛前踊出，心住憂愍，嘿然而坐，所有寶座皆不現前，唯自長歎不讚歎佛。其時大眾甚以驚愕。大眾問佛，佛即答言：「此人普遍所以長歎。」

佛告無礙通菩薩：「今有何事唯自噓嗟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無礙通菩薩：「今有何事唯自噓嗟？」

無礙通菩薩心始歡悅，寶座始現，有大威光影閇大眾，即下寶座整履衣服，住立佛前白佛言：「世尊，我於下方聞說佛心中心及如上契等，便即說持。今得此通，今來至此。善哉世尊！然我悲愍當知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙通菩薩心始歡悅，寶座始現，有大威光影閇大眾，即下寶座整履衣服，住立佛前白佛言：「世尊，我於下方聞說佛心中心及如上契等，便即說持。今得此通，今來至此。善哉世尊！然我悲愍當知不？」

佛言：「我以知竟。汝當聽受付與眾生。我所持以佛心持，若佛心持即曼荼羅也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我以知竟。汝當聽受付與眾生。我所持以佛心持，若佛心持即曼荼羅也。」

無礙通菩薩言：「世尊！未得佛者、無決定者、攀緣多者、無慈悲者，其此眾生欲入此中可得不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙通菩薩言：「世尊！未得佛者、無決定者、攀緣多者、無慈悲者，其此眾生欲入此中可得不耶？」

佛言：「無礙！我本說法只緣下劣，如有下劣欲得求者，結日輪壇，其壇三院，逆日結之無諸供養，唯有美香戟羗三箇，若無戟羗三刀亦得，三盞香、三面鏡、三盆水，其壇縱廣八尺，第一院白，第二院朱，第三院青，各如五方法。第一院中求佛位者求之，第二院中菩薩法求之，第三院中金剛求之，餘一切諸天仙神鬼地神等法，於壇外求之，舉心即成，不假多日。餘有功契不得傳凡，現微功能。今且略說，但有懃修，諸有功法自然證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無礙！我本說法只緣下劣，如有下劣欲得求者，結日輪壇，其壇三院，逆日結之無諸供養，唯有美香戟羗三箇，若無戟羗三刀亦得，三盞香、三面鏡、三盆水，其壇縱廣八尺，第一院白，第二院朱，第三院青，各如五方法。第一院中求佛位者求之，第二院中菩薩法求之，第三院中金剛求之，餘一切諸天仙神鬼地神等法，於壇外求之，舉心即成，不假多日。餘有功契不得傳凡，現微功能。今且略說，但有懃修，諸有功法自然證得。」

爾時大眾問佛言：「世尊！其此法契從誰授持？得誰灌頂？得誰加護？今得此通遍滿十方，能令一切盡皆降伏，能令一切諸法自然露現。誰人於佛修持此法得如說通？誰人得通佛自證見？我等今者欲請作其師範。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾問佛言：「世尊！其此法契從誰授持？得誰灌頂？得誰加護？今得此通遍滿十方，能令一切盡皆降伏，能令一切諸法自然露現。誰人於佛修持此法得如說通？誰人得通佛自證見？我等今者欲請作其師範。」

爾時佛告大眾言：「汝等今有疑，且待須臾自當得見，汝自證問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大眾言：「汝等今有疑，且待須臾自當得見，汝自證問。」

爾時如來於自心中結持語契，遍告十方：「一切心中心者急來，大眾欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來於自心中結持語契，遍告十方：「一切心中心者急來，大眾欲見。」

爾時，多羅菩薩持菩薩心契，眷屬圍繞，從東方來變身為佛，一切大眾作菩薩像身而現佛前。堅意菩薩從南方來，持菩薩成就契，化身作佛，一一眷屬皆自變身作菩薩。心王師子吼王佛從西方來，持正授菩薩契，從彼國來，在路眾生是心非心，以契指之總皆成佛，有遠聞者得菩薩記。最勝如來下有一童子年十四歲，從北方來，持如來母契，所經諸國有大夜剎軍、大黑鬼軍、吐火神軍、大黑風窟及蛇男，如是等男以佛母契指之，皆發慈心隨送童子得至佛所，如是惡獸並得佛心受菩薩記。師子音佛從下方來，持善集陀羅尼契，百萬億陀羅尼神眷屬，飛騰虛空自來為證。上方香積如來下一童子身，並香世界一童子身，持佛語契從上方，飛空徐語而來，下方眾謂是香積如來、普光如來下閻浮提，各白齎花供養，下至佛前乃是童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，多羅菩薩持菩薩心契，眷屬圍繞，從東方來變身為佛，一切大眾作菩薩像身而現佛前。堅意菩薩從南方來，持菩薩成就契，化身作佛，一一眷屬皆自變身作菩薩。心王師子吼王佛從西方來，持正授菩薩契，從彼國來，在路眾生是心非心，以契指之總皆成佛，有遠聞者得菩薩記。最勝如來下有一童子年十四歲，從北方來，持如來母契，所經諸國有大夜剎軍、大黑鬼軍、吐火神軍、大黑風窟及蛇男，如是等男以佛母契指之，皆發慈心隨送童子得至佛所，如是惡獸並得佛心受菩薩記。師子音佛從下方來，持善集陀羅尼契，百萬億陀羅尼神眷屬，飛騰虛空自來為證。上方香積如來下一童子身，並香世界一童子身，持佛語契從上方，飛空徐語而來，下方眾謂是香積如來、普光如來下閻浮提，各白齎花供養，下至佛前乃是童子。

爾時如來告大眾言：「善聽！如前所來並承受師，俱承佛力，皆有大通久遠成就。即未可為證，汝等善聽更喚一人。」佛即告言：「光明童子善來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告大眾言：「善聽！如前所來並承受師，俱承佛力，皆有大通久遠成就。即未可為證，汝等善聽更喚一人。」佛即告言：「光明童子善來。」

其時童子住在雪山，聞佛喚聲即來至於我所。其時童子至大眾中，大眾譏訶：「如來喚汝，今眷屬何在？堪為我師？」童子答言：「我等眷屬汝即是也。」大眾答言：「我等共汝久不相識，云何當言是汝眷屬？」其時童子密持語契，指於大眾；除佛化身，諸餘菩薩盡皆禮此童子。其時大眾無覺知者。四眾禮訖皆自告言：「仁者，我等今者請仁者為師。」童子答言；「如來語契實無虛妄，汝等大眾一心持之，如我無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其時童子住在雪山，聞佛喚聲即來至於我所。其時童子至大眾中，大眾譏訶：「如來喚汝，今眷屬何在？堪為我師？」童子答言：「我等眷屬汝即是也。」大眾答言：「我等共汝久不相識，云何當言是汝眷屬？」其時童子密持語契，指於大眾；除佛化身，諸餘菩薩盡皆禮此童子。其時大眾無覺知者。四眾禮訖皆自告言：「仁者，我等今者請仁者為師。」童子答言；「如來語契實無虛妄，汝等大眾一心持之，如我無異。」

爾時大眾同聲白佛言：「世尊！其此童子，修此契法幾久，當有如是力攝我滿足之仁？」佛言：「眾等！汝等今者菩薩心未足，所以被攝。大眾善聽，我為汝等說此因緣。我昔初住雪山修道，多有諸惡獸等，無有善心皆欲食人。我時在定，憶念我師空王如來所說此呪，始宣一遍，其時諸惡虫獸皆得佛心不害於我。漸次憶念，其時虫獸得菩薩戒，皆食草菜。於後有此童子，聞我住山中，供給於我，始經一宿，因我持次聽得我呪，復經明日，盜我即本結，將即便出山，更不事我。經七日間得如是力後過於我，即以神通欲攝於我，為我持故二不相攝。汝等當知，盜法中由有如是大力，何況正授。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾同聲白佛言：「世尊！其此童子，修此契法幾久，當有如是力攝我滿足之仁？」佛言：「眾等！汝等今者菩薩心未足，所以被攝。大眾善聽，我為汝等說此因緣。我昔初住雪山修道，多有諸惡獸等，無有善心皆欲食人。我時在定，憶念我師空王如來所說此呪，始宣一遍，其時諸惡虫獸皆得佛心不害於我。漸次憶念，其時虫獸得菩薩戒，皆食草菜。於後有此童子，聞我住山中，供給於我，始經一宿，因我持次聽得我呪，復經明日，盜我即本結，將即便出山，更不事我。經七日間得如是力後過於我，即以神通欲攝於我，為我持故二不相攝。汝等當知，盜法中由有如是大力，何況正授。」

爾時，大眾聞佛說已，「願賜我法同此童子威神自在。」佛言：「汝等却後七日當得此通，非人不信，即當忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞佛說已，「願賜我法同此童子威神自在。」佛言：「汝等却後七日當得此通，非人不信，即當忘失。」

當爾之時，有諸外道隱形眾中，佛知不制，於後欲持此契降諸菩薩。為惡心故，結契之時燒却身心，自法亦失。「善哉！此法勿妄持之。一切事業俱不廢置，唯止惡心妬心持即無效，若無惡妬心速證不難。」「善哉，世尊！唯願印可！唯願印可！速證佛地得如佛身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，有諸外道隱形眾中，佛知不制，於後欲持此契降諸菩薩。為惡心故，結契之時燒却身心，自法亦失。「善哉！此法勿妄持之。一切事業俱不廢置，唯止惡心妬心持即無效，若無惡妬心速證不難。」「善哉，世尊！唯願印可！唯願印可！速證佛地得如佛身。」

爾時，如來為欲印可一切諸大眾故，即以正授菩薩契指於十方，以經三遍，即有黑風吹諸菩薩皆悉倒地，諸菩薩等從地而起即有赤色雲現，雨諸一切細末栴檀之香洒大眾身，次雨香水浴諸大眾。浴大眾已，應時即得此通自在。得自在已，具修此法經七日已，普同佛身。佛初涅槃所授供養諸來化佛，是此契力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來為欲印可一切諸大眾故，即以正授菩薩契指於十方，以經三遍，即有黑風吹諸菩薩皆悉倒地，諸菩薩等從地而起即有赤色雲現，雨諸一切細末栴檀之香洒大眾身，次雨香水浴諸大眾。浴大眾已，應時即得此通自在。得自在已，具修此法經七日已，普同佛身。佛初涅槃所授供養諸來化佛，是此契力。

爾時，大眾得此契力，即共同聲讚歎佛德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾得此契力，即共同聲讚歎佛德：

「善哉救世者， 普示大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉救世者， 普示大神通，

微小現十方， 俱獲大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微小現十方， 俱獲大功德。

佛身即凡體， 德力等十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身即凡體， 德力等十方，

微妙淨法身， 下愚決定有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙淨法身， 下愚決定有。

親族證此果， 咸遍於未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親族證此果， 咸遍於未來，

當願凡夫音， 同佛語無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願凡夫音， 同佛語無異。」

爾時，文殊師利法王子等，復以神通遍告十方而讚歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子等，復以神通遍告十方而讚歎佛：

「善哉聖師子， 慈光遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉聖師子， 慈光遍世間，

微妙淨法身， 顯現希有事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙淨法身， 顯現希有事。

久修而不了， 放光即菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久修而不了， 放光即菩提，

如此諸佛身， 是我大師力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此諸佛身， 是我大師力。

當知盲聾道， 無過此慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知盲聾道， 無過此慈悲，

唯願後覺人， 亦同我今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願後覺人， 亦同我今日。」

爾時，如來說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說偈曰：

「一切諸身中， 莫過於佛體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸身中， 莫過於佛體，

所有要妙法， 無過諸佛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有要妙法， 無過諸佛心。

將心示眾生， 眾生即佛體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將心示眾生， 眾生即佛體，

如此大聖力， 菩薩不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此大聖力， 菩薩不能知。

有劫恒河沙， 我始一付屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有劫恒河沙， 我始一付屬，

若能依修者， 即同我此身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能依修者， 即同我此身。

若有至誠者， 夢授與菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有至誠者， 夢授與菩提，

我說夢中因， 汝等當善聽！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說夢中因， 汝等當善聽！

若欲見法時， 必見化樓閣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見法時， 必見化樓閣，

諸佛乘空往， 臨頂即自安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛乘空往， 臨頂即自安。

或見臨大河， 陸船隨手造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見臨大河， 陸船隨手造，

或見高山上， 通自無根栽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見高山上， 通自無根栽。

或見作浮圖， 騰空自往來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見作浮圖， 騰空自往來，

若見說法會， 身自為法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見說法會， 身自為法王。

或見素像時， 舒手即嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見素像時， 舒手即嚴飾，

或見諸經卷， 引手即執持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見諸經卷， 引手即執持。

若見諸樓閣， 其身自安坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見諸樓閣， 其身自安坐，

或見大江河， 入裏無沒溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見大江河， 入裏無沒溺。

如是諸法相， 即成得法因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法相， 即成得法因，

普示依持光， 必須依我覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普示依持光， 必須依我覺。

若不依我此， 未見有菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不依我此， 未見有菩提，

縱於契經中， 所習多疑滯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱於契經中， 所習多疑滯。」

爾時，大眾聞此法已，歡喜奉行，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞此法已，歡喜奉行，禮佛而退。