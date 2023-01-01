爾時，世尊告大眾言：「諸善男子！有陀羅尼，名佛心印，恒河沙等如來所說。我今利益兜率天人，為令獲得相應快樂。若善男子受持、讀誦、解說、聽聞，此陀羅尼者，當知是人得宿命智，重業消除，恒受快樂，不墮惡趣；眾人愛樂，眾人護持，世出世財，豐盈滿足，人及非人，不侵嬈害，千劫輪迴，不生魔界，無上菩提，速疾證得。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大眾言：「諸善男子！有陀羅尼，名佛心印，恒河沙等如來所說。我今利益兜率天人，為令獲得相應快樂。若善男子受持、讀誦、解說、聽聞，此陀羅尼者，當知是人得宿命智，重業消除，恒受快樂，不墮惡趣；眾人愛樂，眾人護持，世出世財，豐盈滿足，人及非人，不侵嬈害，千劫輪迴，不生魔界，無上菩提，速疾證得。」