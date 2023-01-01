諸佛心印陀羅尼經
宋 法天譯1卷CBETA T0919少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
諸佛心印陀羅尼經
諸佛心印陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，佛在兜率陀天眾寶莊嚴菩薩宮殿曼拏羅中，無數菩薩相好莊嚴，知法真際諸如來子，皆從種種佛剎土來，各禮佛足退坐一面。
一時，佛在兜率陀天眾寶莊嚴菩薩宮殿曼拏羅中，無數菩薩相好莊嚴，知法真際諸如來子，皆從種種佛剎土來，各禮佛足退坐一面。
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爾時，世尊告大眾言：「諸善男子！有陀羅尼，名佛心印，恒河沙等如來所說。我今利益兜率天人，為令獲得相應快樂。若善男子受持、讀誦、解說、聽聞，此陀羅尼者，當知是人得宿命智，重業消除，恒受快樂，不墮惡趣；眾人愛樂，眾人護持，世出世財，豐盈滿足，人及非人，不侵嬈害，千劫輪迴，不生魔界，無上菩提，速疾證得。」
爾時，世尊告大眾言：「諸善男子！有陀羅尼，名佛心印，恒河沙等如來所說。我今利益兜率天人，為令獲得相應快樂。若善男子受持、讀誦、解說、聽聞，此陀羅尼者，當知是人得宿命智，重業消除，恒受快樂，不墮惡趣；眾人愛樂，眾人護持，世出世財，豐盈滿足，人及非人，不侵嬈害，千劫輪迴，不生魔界，無上菩提，速疾證得。」
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爾時世尊即說呪曰：
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「怛儞野(二合)他(引)(一) 沒弟(引)沒弟(引)(二) 沒弟(引)摩諦(三) 三滿多沒馱(引)(四) 努誐野(二合)諦(五) 沒馱沒馱(六) 沒馱沒馱(七) 沒馱沒馱(八) 沒馱(九) 阿難覩(引)(十) 沒馱尾沙野(十一) 阿難哆(引)(十二) 達哩摩(二合)禰(引)舍曩(十三)(引) 娑嚩(二合、引)賀」
「怛儞野(二合)他(引)(一) 沒弟(引)沒弟(引)(二) 沒弟(引)摩諦(三) 三滿多沒馱(引)(四) 努誐野(二合)諦(五) 沒馱沒馱(六) 沒馱沒馱(七) 沒馱沒馱(八) 沒馱(九) 阿難覩(引)(十) 沒馱尾沙野(十一) 阿難哆(引)(十二) 達哩摩(二合)禰(引)舍曩(十三)(引) 娑嚩(二合、引)賀」
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佛言：「此佛心印大陀羅尼，有大威力，利益眾生。
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「我今復說一切諸佛心印陀羅尼，曰：
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「『怛儞野(二合)他(引)(一) 賀囉賀囉(二) 左羅左羅(三) 散左羅(四) 散左羅(五) 多羅多羅(六) 三多羅(七) 三多羅(八) 呬尼(引)(九) 哩尼(引)(十) 娑摩哩尼(引)(十一) 囉拏鉢諦(十二) 囉拏鉢諦(十三) 路(引)迦馱(引)哩(十四) 路(引)迦馱(引)哩(十五) 路(引)迦馱(引)尼(十六) 路(引)迦馱(引)哩尼(十七) 嚩囉嚩囉(十八) 普羅普羅(十九) 嚩(引)囉嚩(引)囉(二十) 摩賀(引)尾惹野(二十一)(引) 嚩(引)呬諦(二十二)(引) 賀曩賀曩(二十三) 薩哩嚩(二合)沒馱(二十四) 必哩(二合、引)史諦(二十五)(引) 薩哩嚩(二合)鉢體(引)娑那(二十六)(引) 阿波囉(引)𡁠(唧以切)諦(二十七)(引) 鉢囉(二合)諦婆(引)曩三半儞(二十八)(引) 薩怛嚩(二合、引)嚩路(引)吉諦(二十九)(引) 薩哩嚩(二合)沒馱(三十) 鉢囉(二合)諦曼尼諦(三十一)(引) 婆誐嚩諦(三十二) 娑囉娑囉(三十三) 鉢囉(二合)娑囉(三十四) 鉢囉(二合)娑囉(三十五) 尾娑囉(三十六) 尾娑囉(三十七) 薩哩嚩(二合)努(引)沙(三十八)(引) 波誐諦(三十九)(引) 娑嚩(二合、引)賀(四十)(引)』」
「『怛儞野(二合)他(引)(一) 賀囉賀囉(二) 左羅左羅(三) 散左羅(四) 散左羅(五) 多羅多羅(六) 三多羅(七) 三多羅(八) 呬尼(引)(九) 哩尼(引)(十) 娑摩哩尼(引)(十一) 囉拏鉢諦(十二) 囉拏鉢諦(十三) 路(引)迦馱(引)哩(十四) 路(引)迦馱(引)哩(十五) 路(引)迦馱(引)尼(十六) 路(引)迦馱(引)哩尼(十七) 嚩囉嚩囉(十八) 普羅普羅(十九) 嚩(引)囉嚩(引)囉(二十) 摩賀(引)尾惹野(二十一)(引) 嚩(引)呬諦(二十二)(引) 賀曩賀曩(二十三) 薩哩嚩(二合)沒馱(二十四) 必哩(二合、引)史諦(二十五)(引) 薩哩嚩(二合)鉢體(引)娑那(二十六)(引) 阿波囉(引)𡁠(唧以切)諦(二十七)(引) 鉢囉(二合)諦婆(引)曩三半儞(二十八)(引) 薩怛嚩(二合、引)嚩路(引)吉諦(二十九)(引) 薩哩嚩(二合)沒馱(三十) 鉢囉(二合)諦曼尼諦(三十一)(引) 婆誐嚩諦(三十二) 娑囉娑囉(三十三) 鉢囉(二合)娑囉(三十四) 鉢囉(二合)娑囉(三十五) 尾娑囉(三十六) 尾娑囉(三十七) 薩哩嚩(二合)努(引)沙(三十八)(引) 波誐諦(三十九)(引) 娑嚩(二合、引)賀(四十)(引)』」
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爾時，世尊說此呪時，諸天宮殿一切大地，山川林野須彌山等，六種震動，大海涌沸。魔王愁怖，合掌歸依：「三世諸佛，一切菩薩，施我無畏，我及眷屬誓護佛法。」
爾時，世尊說此呪時，諸天宮殿一切大地，山川林野須彌山等，六種震動，大海涌沸。魔王愁怖，合掌歸依：「三世諸佛，一切菩薩，施我無畏，我及眷屬誓護佛法。」
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爾時，世尊說是法已，一切菩薩，及諸天人，聞佛所說，信受奉行。
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