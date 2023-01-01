無畏三藏禪要(海仁睿) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏三藏禪要(海仁睿)

中天竺摩伽陀國王舍城那爛陀竹林寺三藏沙門諱輸波迦羅——唐言善無畏，剎利種豪貴族。共嵩岳會善寺大德禪師敬賢和上，對論佛法，略敘大乘旨要，頓開眾生心地令速悟道，及受菩薩戒羯磨儀軌，序之如左。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中天竺摩伽陀國王舍城那爛陀竹林寺三藏沙門諱輸波迦羅——唐言善無畏，剎利種豪貴族。共嵩岳會善寺大德禪師敬賢和上，對論佛法，略敘大乘旨要，頓開眾生心地令速悟道，及受菩薩戒羯磨儀軌，序之如左。

夫欲入大乘法者，先須發無上菩提心，受大菩薩戒。身器清淨，然後受法。略作十一門分別： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲入大乘法者，先須發無上菩提心，受大菩薩戒。身器清淨，然後受法。略作十一門分別：

第一發心門，第二供養門，第三懺悔門，第四歸依門，第五發菩提心門，第六問遮難門，第七請師門，第八羯磨門，第九結界門，第十修四攝門，第十一十重戒門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一發心門，第二供養門，第三懺悔門，第四歸依門，第五發菩提心門，第六問遮難門，第七請師門，第八羯磨門，第九結界門，第十修四攝門，第十一十重戒門。

第一發心門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一發心門

弟子某甲等，歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心，為大導師，能令我等離諸惡趣，能示人天大涅槃路，是故我今至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲等，歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心，為大導師，能令我等離諸惡趣，能示人天大涅槃路，是故我今至心頂禮。

第二供養門(次應教令運心，遍想十方諸佛，及無邊世界、微塵剎海、恒沙諸佛菩薩，想自身於一一佛前，頂禮讚歎供養之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二供養門(次應教令運心，遍想十方諸佛，及無邊世界、微塵剎海、恒沙諸佛菩薩，想自身於一一佛前，頂禮讚歎供養之)

弟子某甲等，十方世界所有一切最勝上妙香華旛蓋種種勝事，供養諸佛及諸菩薩大菩提心。我今發心盡未來際，至誠供養至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲等，十方世界所有一切最勝上妙香華旛蓋種種勝事，供養諸佛及諸菩薩大菩提心。我今發心盡未來際，至誠供養至心頂禮。

第三懺悔門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三懺悔門

弟子某甲，自從過去無始已來乃至今日，貪、瞋、癡等一切煩惱，及忿恨等諸隨煩惱，惱亂身心廣造一切諸罪：身業不善，殺、盜、邪婬；口業不善，妄言、綺語、惡口、兩舌；意業不善，貪、瞋、邪見。一切煩惱無始相續纏染身心，令身口意造罪無量，或殺父母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧；毀謗三寶、打縛眾生；破齋破戒、飲酒噉肉。如是等罪，無量無邊不可憶知。今日誠心發露懺悔，一懺已後永斷相續更不敢作。唯願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念，能令我等罪障消滅。至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲，自從過去無始已來乃至今日，貪、瞋、癡等一切煩惱，及忿恨等諸隨煩惱，惱亂身心廣造一切諸罪：身業不善，殺、盜、邪婬；口業不善，妄言、綺語、惡口、兩舌；意業不善，貪、瞋、邪見。一切煩惱無始相續纏染身心，令身口意造罪無量，或殺父母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧；毀謗三寶、打縛眾生；破齋破戒、飲酒噉肉。如是等罪，無量無邊不可憶知。今日誠心發露懺悔，一懺已後永斷相續更不敢作。唯願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念，能令我等罪障消滅。至心頂禮。

第四歸依門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四歸依門

弟子某甲，始從今身乃至當坐菩提道場，歸依如來無上三身，歸依方廣大乘法藏，歸依一切不退菩薩僧。惟願十方一切諸佛諸大菩薩，證知我等。至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲，始從今身乃至當坐菩提道場，歸依如來無上三身，歸依方廣大乘法藏，歸依一切不退菩薩僧。惟願十方一切諸佛諸大菩薩，證知我等。至心頂禮。

第五發菩提心門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五發菩提心門

弟子某甲，始從今身乃至當坐菩提道場，誓願發無上大菩提心： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲，始從今身乃至當坐菩提道場，誓願發無上大菩提心：

眾生無邊誓願度， 福智無邊誓願集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無邊誓願度， 福智無邊誓願集，

法門無邊誓願學， 如來無邊誓願仕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門無邊誓願學， 如來無邊誓願仕，

無上佛道誓願成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上佛道誓願成。

今所發心，復當遠離我、法二相，顯明本覺真如，平等正智現前，得善巧智，具足圓滿普賢之心。唯願十方一切諸佛諸大菩薩，證知我等。至心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所發心，復當遠離我、法二相，顯明本覺真如，平等正智現前，得善巧智，具足圓滿普賢之心。唯願十方一切諸佛諸大菩薩，證知我等。至心懺悔。

第六問遮難門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六問遮難門

先問：若有犯七逆罪者，師不應與授戒，應教懺悔。須七日、二七日乃至七七日，復至一年，懇到懺悔，須現好相；若不見好相，受戒亦不得戒。諸佛子汝等，從生已來，不殺父耶？(有輕犯者，應須首罪，必不隱藏，得大罪報，乃至彼等犯者亦爾。無犯者答無。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先問：若有犯七逆罪者，師不應與授戒，應教懺悔。須七日、二七日乃至七七日，復至一年，懇到懺悔，須現好相；若不見好相，受戒亦不得戒。諸佛子汝等，從生已來，不殺父耶？(有輕犯者，應須首罪，必不隱藏，得大罪報，乃至彼等犯者亦爾。無犯者答無。)

汝等不殺母耶？不出佛身血耶？不殺阿羅漢耶？不殺和尚耶？不殺阿闍梨耶？不破和合僧耶？汝等若犯如上七逆罪者，應須對眾發露懺悔，不得覆藏，必墮無間受無量苦。若依佛教發露懺悔者，必得重罪消滅，得清淨身，入佛智慧，速證無上正等菩提。若不犯者但自答無。諸佛子等，汝從今日乃至當坐菩提道場，能精勤受持一切諸佛諸大菩薩最勝最上大律儀戒否？此名所謂三聚淨戒：攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。汝等從今身乃至成佛，於其中間誓不犯。能持否？(答能)。於其中間，不捨離三聚淨戒、四弘誓願。能持否？(答能)既發菩提心，受菩薩戒，惟願十方一切諸佛大菩薩，證明我等，加持我等，令我永不退轉。至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等不殺母耶？不出佛身血耶？不殺阿羅漢耶？不殺和尚耶？不殺阿闍梨耶？不破和合僧耶？汝等若犯如上七逆罪者，應須對眾發露懺悔，不得覆藏，必墮無間受無量苦。若依佛教發露懺悔者，必得重罪消滅，得清淨身，入佛智慧，速證無上正等菩提。若不犯者但自答無。諸佛子等，汝從今日乃至當坐菩提道場，能精勤受持一切諸佛諸大菩薩最勝最上大律儀戒否？此名所謂三聚淨戒：攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。汝等從今身乃至成佛，於其中間誓不犯。能持否？(答能)。於其中間，不捨離三聚淨戒、四弘誓願。能持否？(答能)既發菩提心，受菩薩戒，惟願十方一切諸佛大菩薩，證明我等，加持我等，令我永不退轉。至心頂禮。

第七請師門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七請師門

弟子某甲等，奉請十方一切諸佛及諸菩薩，觀世音菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、執金剛菩薩、文殊師利菩薩、金剛藏菩薩、除蓋障菩薩，及餘一切大菩薩眾，憶昔本願，來降道場，證明我等。至心頂禮。弟子(某甲)奉請釋迦牟尼佛為和上，奉請文殊師利為羯磨阿闍梨，奉請十方諸佛為證戒師，奉請一切菩薩摩訶薩為同學法侶。唯願諸佛諸大菩薩慈悲故，哀受我請。至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲等，奉請十方一切諸佛及諸菩薩，觀世音菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、執金剛菩薩、文殊師利菩薩、金剛藏菩薩、除蓋障菩薩，及餘一切大菩薩眾，憶昔本願，來降道場，證明我等。至心頂禮。弟子(某甲)奉請釋迦牟尼佛為和上，奉請文殊師利為羯磨阿闍梨，奉請十方諸佛為證戒師，奉請一切菩薩摩訶薩為同學法侶。唯願諸佛諸大菩薩慈悲故，哀受我請。至心頂禮。

第八羯磨門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八羯磨門

諸佛子諦聽，今為汝等羯磨授戒。正是得戒之時，至心諦聽羯磨文： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子諦聽，今為汝等羯磨授戒。正是得戒之時，至心諦聽羯磨文：

十方三世一切諸佛諸大菩薩，慈悲憶念。此諸佛子，始從今日，乃至當坐菩提道場，受學過去現在未來一切諸佛菩薩淨戒，所謂攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，此三淨戒具足受持(如是至三)。至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世一切諸佛諸大菩薩，慈悲憶念。此諸佛子，始從今日，乃至當坐菩提道場，受學過去現在未來一切諸佛菩薩淨戒，所謂攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，此三淨戒具足受持(如是至三)。至心頂禮。

第九結戒門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九結戒門

諸佛子等，始從今日，乃至當證無上菩提，當具足受持諸佛菩薩淨戒。今受淨戒竟，是事如是持(如是至三)。至心頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子等，始從今日，乃至當證無上菩提，當具足受持諸佛菩薩淨戒。今受淨戒竟，是事如是持(如是至三)。至心頂禮。

第十修四攝門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十修四攝門

諸佛子等，如上已發菩提心，具菩薩戒已，然應修四攝法及十重戒，不應虧犯。其四攝者，所謂布施、愛語、利行、同事，為欲調伏無始慳貪，及饒益眾生故，應行布施；為欲調伏瞋恚憍慢煩惱，及利益眾生故，應行愛語；為欲饒益眾生，及滿本願故，應修利行；為欲親近大善知識，及令善心無間斷故，應行同事(如是四法此修行處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子等，如上已發菩提心，具菩薩戒已，然應修四攝法及十重戒，不應虧犯。其四攝者，所謂布施、愛語、利行、同事，為欲調伏無始慳貪，及饒益眾生故，應行布施；為欲調伏瞋恚憍慢煩惱，及利益眾生故，應行愛語；為欲饒益眾生，及滿本願故，應修利行；為欲親近大善知識，及令善心無間斷故，應行同事(如是四法此修行處)。

第十一十重戒門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一十重戒門

諸佛子受持菩薩戒，所謂十重戒者，今當宣說至心諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子受持菩薩戒，所謂十重戒者，今當宣說至心諦聽。

一者不應退菩提心，妨成佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者不應退菩提心，妨成佛故。

二者不應捨三寶歸依外道，是邪法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者不應捨三寶歸依外道，是邪法故。

三者不應毀謗三寶及三乘教典，背佛性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者不應毀謗三寶及三乘教典，背佛性故。

四者於甚深大乘經典不通解處，不應生疑惑，非凡夫境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者於甚深大乘經典不通解處，不應生疑惑，非凡夫境故。

五者若有眾生已發菩提心者，不應說如是法，令退菩提心趣向二乘，斷三寶種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者若有眾生已發菩提心者，不應說如是法，令退菩提心趣向二乘，斷三寶種故。

六者未發菩提心者，亦不應說如是法，令彼發於二乘之心，違本願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者未發菩提心者，亦不應說如是法，令彼發於二乘之心，違本願故。

七者對小乘人及邪見人前，不應輒說深妙大乘，恐彼生謗獲大殃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者對小乘人及邪見人前，不應輒說深妙大乘，恐彼生謗獲大殃故。

八者不應發起諸邪見等法，令斷善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八者不應發起諸邪見等法，令斷善根故。

九者於外道前，不應自說我具無上菩提妙戒，令彼以瞋恨心求如是物，不能辦得，令退菩提心，二俱有損故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九者於外道前，不應自說我具無上菩提妙戒，令彼以瞋恨心求如是物，不能辦得，令退菩提心，二俱有損故。

十者但於一切眾生，有所損害及無利益，皆不應作及教人作、見作隨喜，於利他法及慈悲心相違背故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十者但於一切眾生，有所損害及無利益，皆不應作及教人作、見作隨喜，於利他法及慈悲心相違背故。

已上是授菩薩戒竟，汝等應如是清淨受持，勿令虧犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上是授菩薩戒竟，汝等應如是清淨受持，勿令虧犯。

已受三聚淨戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已受三聚淨戒竟。

次應受觀智密要禪定法門大乘妙旨。夫欲受法，此法深奧，信者甚希，不可對眾，量機密授。仍須先為說種種方便，會通聖教，令生堅信，決除疑網，然可開曉。輸波迦羅三藏曰：「眾生根機不同，大聖設教亦復非一，不可偏執一法互相是非，尚不得人天報，況無上道。或有單行布施得成佛，或有唯脩戒亦得作佛，忍進禪慧乃至八萬四千塵沙法門，一一門入悉得成佛。今者且依《金剛頂經》設一方便，作斯修行乃至成佛。」若聞此說當自淨意寂然安住。於是三藏居眾會中不起于坐，寂然不動如入禪定，可經良久方從定起，遍觀四眾。四眾合掌扣頭，珍重再三而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應受觀智密要禪定法門大乘妙旨。夫欲受法，此法深奧，信者甚希，不可對眾，量機密授。仍須先為說種種方便，會通聖教，令生堅信，決除疑網，然可開曉。輸波迦羅三藏曰：「眾生根機不同，大聖設教亦復非一，不可偏執一法互相是非，尚不得人天報，況無上道。或有單行布施得成佛，或有唯脩戒亦得作佛，忍進禪慧乃至八萬四千塵沙法門，一一門入悉得成佛。今者且依《金剛頂經》設一方便，作斯修行乃至成佛。」若聞此說當自淨意寂然安住。於是三藏居眾會中不起于坐，寂然不動如入禪定，可經良久方從定起，遍觀四眾。四眾合掌扣頭，珍重再三而已。

三藏久乃發言曰：「前雖受菩薩淨戒，今須重受諸佛內證無漏清淨法戒，方今可入禪門。入禪門已，要須誦此陀羅尼。陀羅尼者，究竟至極同於諸佛，乘法悟入一切智海，是名真法戒也。此法祕密不令輒聞，若欲聞者，先受一陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏久乃發言曰：「前雖受菩薩淨戒，今須重受諸佛內證無漏清淨法戒，方今可入禪門。入禪門已，要須誦此陀羅尼。陀羅尼者，究竟至極同於諸佛，乘法悟入一切智海，是名真法戒也。此法祕密不令輒聞，若欲聞者，先受一陀羅尼曰：

「oṃ sa ma ya stvaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa ma ya stvaṃ

「此陀羅尼令誦三遍，即合聞戒及餘祕法，亦能具足一切菩薩清淨律儀，諸大功德不可具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼令誦三遍，即合聞戒及餘祕法，亦能具足一切菩薩清淨律儀，諸大功德不可具說。

「又為發心，復授一陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又為發心，復授一陀羅尼曰：

「oṃ bo dhi ci tta mu tpa da ya mi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bo dhi ci tta mu tpa da ya mi

「此陀羅尼復誦三遍，即發菩提心乃至成佛，堅固不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼復誦三遍，即發菩提心乃至成佛，堅固不退。

「又為證入，復受一陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又為證入，復受一陀羅尼曰：

「oṃ ci tta pra ti vai dhaṃ ka ro mi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ci tta pra ti vai dhaṃ ka ro mi

「此陀羅尼復誦三遍，即得一切甚深戒藏，及具一切種智，速證無上菩提，一切諸佛同聲共說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼復誦三遍，即得一切甚深戒藏，及具一切種智，速證無上菩提，一切諸佛同聲共說。

「又為入菩薩行位，復授一陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又為入菩薩行位，復授一陀羅尼曰：

「oṃ va jra ma ṇḍa laṃ pra ve śa ma 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ma ṇḍa laṃ pra ve śa ma

「此陀羅尼若誦三遍，即證一切灌頂曼荼羅位，於諸祕密聽無障礙。既入菩薩灌頂之位，堪受禪門。已上授無漏真法戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼若誦三遍，即證一切灌頂曼荼羅位，於諸祕密聽無障礙。既入菩薩灌頂之位，堪受禪門。已上授無漏真法戒竟。

「又先為擁護行人授一陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又先為擁護行人授一陀羅尼曰：

「oṃ śū thā śu thā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ śū thā śu thā

「先誦十萬遍除一切障，三業清淨，罪垢消滅，魔邪不嬈，如淨白素易受染色；行人亦爾，罪障滅已，速證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先誦十萬遍除一切障，三業清淨，罪垢消滅，魔邪不嬈，如淨白素易受染色；行人亦爾，罪障滅已，速證三昧。

「又為行者授一陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又為行者授一陀羅尼曰：

「oṃ sa rva vi de svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva vi de svā hā

「持誦之法，或前後兩箇陀羅尼，隨意誦一箇，不可並，恐興心不專。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之法，或前後兩箇陀羅尼，隨意誦一箇，不可並，恐興心不專。

「夫欲入三昧者，初學之時，事絕諸境屏除緣務，獨一靜處半跏而坐已，須先作手印護持，以檀慧並合竪，其戒忍方願右押左正相叉著二背上，其進力合竪頭相拄曲，開心中少許，其禪智並合竪即成。作此印已，先印頂上，次印額上，即下印右肩，次印左肩，然後印心，次下印右膝，次印左膝，於一一印處，各誦前陀羅尼七遍乃至七處訖。然後於頂上散印訖，即執數珠念誦此陀羅尼，若能多誦二百、三百遍，乃至三千、五千亦得。每於坐時，誦滿一洛叉，最異成就。既加持身訖，然端身正住如前半跏坐，以右押左，不須結全跏，全跏則多痛，若心緣痛境即難得定。若先來全跏坐得者最為妙也。然可直頭平望，眼不用過開，又不用全合，大開則心散，合即惛沈。莫緣外境，安坐即訖。然可運心供養懺悔，先標心觀察十方一切諸佛，於人天會中為四眾說法。然後自觀己身，於一一諸佛前以三業虔恭禮拜讚嘆。行者作此觀時，令了了分明如對目前，極令明見。然後運心於十方世界，所有一切天上人間，上妙香華、幡蓋、飲食、珍寶種種供具，盡虛空遍法界，供養一切諸佛，諸大菩薩，法報化身，教理行果，及大會眾。行者作此供養已，然後運心於一一諸佛菩薩前，起殷重至誠心，發露懺悔：『我等從無始來至于今日，煩惱覆心久流生死，身口意業難具陳。我今唯知廣懺，一懺已後，永斷相續，更不起作。唯願諸佛菩薩以大慈悲力，加威護念，攝受我懺，令我罪障速得消滅(此名內心祕密懺悔，最微妙)。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫欲入三昧者，初學之時，事絕諸境屏除緣務，獨一靜處半跏而坐已，須先作手印護持，以檀慧並合竪，其戒忍方願右押左正相叉著二背上，其進力合竪頭相拄曲，開心中少許，其禪智並合竪即成。作此印已，先印頂上，次印額上，即下印右肩，次印左肩，然後印心，次下印右膝，次印左膝，於一一印處，各誦前陀羅尼七遍乃至七處訖。然後於頂上散印訖，即執數珠念誦此陀羅尼，若能多誦二百、三百遍，乃至三千、五千亦得。每於坐時，誦滿一洛叉，最異成就。既加持身訖，然端身正住如前半跏坐，以右押左，不須結全跏，全跏則多痛，若心緣痛境即難得定。若先來全跏坐得者最為妙也。然可直頭平望，眼不用過開，又不用全合，大開則心散，合即惛沈。莫緣外境，安坐即訖。然可運心供養懺悔，先標心觀察十方一切諸佛，於人天會中為四眾說法。然後自觀己身，於一一諸佛前以三業虔恭禮拜讚嘆。行者作此觀時，令了了分明如對目前，極令明見。然後運心於十方世界，所有一切天上人間，上妙香華、幡蓋、飲食、珍寶種種供具，盡虛空遍法界，供養一切諸佛，諸大菩薩，法報化身，教理行果，及大會眾。行者作此供養已，然後運心於一一諸佛菩薩前，起殷重至誠心，發露懺悔：『我等從無始來至于今日，煩惱覆心久流生死，身口意業難具陳。我今唯知廣懺，一懺已後，永斷相續，更不起作。唯願諸佛菩薩以大慈悲力，加威護念，攝受我懺，令我罪障速得消滅(此名內心祕密懺悔，最微妙)。』

「次應發弘誓願：『我久在有流，或於過去，曾行菩薩行，利樂無邊有情，或修禪定，勤行精進護持三業，所有恒沙功德，乃至佛果。唯願諸佛菩薩興慈願力，加威護念令我乘斯功德，速與一切三昧門相應，速與一切陀羅尼門相應，速得一切自性清淨。』如是廣發誓願，令不退失速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應發弘誓願：『我久在有流，或於過去，曾行菩薩行，利樂無邊有情，或修禪定，勤行精進護持三業，所有恒沙功德，乃至佛果。唯願諸佛菩薩興慈願力，加威護念令我乘斯功德，速與一切三昧門相應，速與一切陀羅尼門相應，速得一切自性清淨。』如是廣發誓願，令不退失速得成就。

「次應學調氣。調氣者，先想出入息從自身中一一支節筋脈亦皆流注，然後從口徐徐而出。又想此氣色白如雪潤澤如乳，仍須知其所至遠近，還復徐徐從鼻而入，還令遍身中，乃至筋脈悉令周遍。如是出入各令至三。作此調氣，令身無患冷熱風等悉皆安適，然後學定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應學調氣。調氣者，先想出入息從自身中一一支節筋脈亦皆流注，然後從口徐徐而出。又想此氣色白如雪潤澤如乳，仍須知其所至遠近，還復徐徐從鼻而入，還令遍身中，乃至筋脈悉令周遍。如是出入各令至三。作此調氣，令身無患冷熱風等悉皆安適，然後學定。」

輸波迦羅三藏曰：「汝初學人，多懼起心動念，罷息進求而專守無念以為究竟者，即覓增長不可得也。夫念有二種，一者不善念，二者善念。不善妄念，一向須除。善法正念，不令復滅。真正修行者，要先正念增修，後方至於究竟清淨。如人學射久習純熟，更無心想行住恒與定俱。不怕不畏起心，為患虧於進學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輸波迦羅三藏曰：「汝初學人，多懼起心動念，罷息進求而專守無念以為究竟者，即覓增長不可得也。夫念有二種，一者不善念，二者善念。不善妄念，一向須除。善法正念，不令復滅。真正修行者，要先正念增修，後方至於究竟清淨。如人學射久習純熟，更無心想行住恒與定俱。不怕不畏起心，為患虧於進學。

「次應修三摩地。所言三摩地者，更無別法，直是一切眾生自性清淨心，名為大圓鏡智。上自諸佛，下至蠢動，悉皆同等無有增減。但為無明妄想客塵所覆，是故流轉生死不得作佛。行者應當安心靜住，莫緣一切諸境。假想一圓明猶如淨月，去身四尺，當前對面不高不下，量同一肘圓滿具足，其色明朗內外光潔，世無方比。初雖不見，久久精研尋當徹見已，即更觀察漸引令廣，或四尺，如是倍增，乃至滿三千大千世界極令分明。將欲出觀，如是漸略還同本相。初觀之時如似於月，遍周之後無復方圓。作是觀已，即便證得解脫一切蓋障三昧。得此三昧者，名為地前三賢，依此漸進遍周法界者，如經所說名為初地。所以名初地者，為以證此法昔所未得，而今始得生大喜悅，是故初地名曰歡喜。亦莫作解了。即此自性清淨心，以三義故，猶如於月：一者自性清淨義，離貪欲垢故；二者清涼義，離瞋熱惱故；三者光明義，離愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去，是以月世人共見，取以為喻令其悟入。行者久久作此觀，觀習成就不須延促，唯見明朗更無一物，亦不見身之與心。萬法不可得，猶如虛空，亦莫作空解。以無念等故說如虛空，非謂空想，久久能熟，行住坐臥一切時處，作意與不作意，任運相應無所罣礙。一切妄想，貪瞋癡等一切煩惱，不假斷除，自然不起，性常清淨。依此修習，乃至成佛，唯是一道更無別理。此是諸佛菩薩內證之道，非諸二乘外道境界。作是觀已，一切佛法恒沙功德，不由他悟，以一貫之，自然通達。能開一字演說無量法，剎那悟入於諸法中，自在無礙，無去來起滅，一切平等。行此漸至昇進之相，久自證知，非今預說所能究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應修三摩地。所言三摩地者，更無別法，直是一切眾生自性清淨心，名為大圓鏡智。上自諸佛，下至蠢動，悉皆同等無有增減。但為無明妄想客塵所覆，是故流轉生死不得作佛。行者應當安心靜住，莫緣一切諸境。假想一圓明猶如淨月，去身四尺，當前對面不高不下，量同一肘圓滿具足，其色明朗內外光潔，世無方比。初雖不見，久久精研尋當徹見已，即更觀察漸引令廣，或四尺，如是倍增，乃至滿三千大千世界極令分明。將欲出觀，如是漸略還同本相。初觀之時如似於月，遍周之後無復方圓。作是觀已，即便證得解脫一切蓋障三昧。得此三昧者，名為地前三賢，依此漸進遍周法界者，如經所說名為初地。所以名初地者，為以證此法昔所未得，而今始得生大喜悅，是故初地名曰歡喜。亦莫作解了。即此自性清淨心，以三義故，猶如於月：一者自性清淨義，離貪欲垢故；二者清涼義，離瞋熱惱故；三者光明義，離愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去，是以月世人共見，取以為喻令其悟入。行者久久作此觀，觀習成就不須延促，唯見明朗更無一物，亦不見身之與心。萬法不可得，猶如虛空，亦莫作空解。以無念等故說如虛空，非謂空想，久久能熟，行住坐臥一切時處，作意與不作意，任運相應無所罣礙。一切妄想，貪瞋癡等一切煩惱，不假斷除，自然不起，性常清淨。依此修習，乃至成佛，唯是一道更無別理。此是諸佛菩薩內證之道，非諸二乘外道境界。作是觀已，一切佛法恒沙功德，不由他悟，以一貫之，自然通達。能開一字演說無量法，剎那悟入於諸法中，自在無礙，無去來起滅，一切平等。行此漸至昇進之相，久自證知，非今預說所能究竟。」

輸波迦羅三藏曰：「既能修習觀一成就已，汝等今於此心中，復有五種心義，行者當知：一者剎那心，謂初心見道一念相應，速還忘失，如夜電光，暫現即滅，故云剎那。二者流注心，既見道已，念念加功相續不絕，如流奔注，故云流注。三者甜美心，謂積功不已乃得虛然朗徹，身心輕泰，翫味於道，故云甜美。四者摧散心，為卒起精懃，或復休廢，二俱違道，故云摧散。五者明鏡心，既離散亂之心，鑒達圓明，一切無著，故云明鏡。若了達五心，於此自驗，三乘凡夫聖位可自分別矣。汝等行人初學修定，應行過去諸佛祕密方便加持修定法，一體與一切總持門相應，是故應須受此四陀羅尼。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輸波迦羅三藏曰：「既能修習觀一成就已，汝等今於此心中，復有五種心義，行者當知：一者剎那心，謂初心見道一念相應，速還忘失，如夜電光，暫現即滅，故云剎那。二者流注心，既見道已，念念加功相續不絕，如流奔注，故云流注。三者甜美心，謂積功不已乃得虛然朗徹，身心輕泰，翫味於道，故云甜美。四者摧散心，為卒起精懃，或復休廢，二俱違道，故云摧散。五者明鏡心，既離散亂之心，鑒達圓明，一切無著，故云明鏡。若了達五心，於此自驗，三乘凡夫聖位可自分別矣。汝等行人初學修定，應行過去諸佛祕密方便加持修定法，一體與一切總持門相應，是故應須受此四陀羅尼。陀羅尼曰：

「oṃ mu kṣma va jra 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ mu kṣma va jra

(別本漢注：唵蘇乞叉嚩日囉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (別本漢注：唵蘇乞叉嚩日囉)

「此陀羅尼，能令所觀成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，能令所觀成就。

「oṃ ti ṣṭa va jra 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ti ṣṭa va jra

「此陀羅尼，能令所觀無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，能令所觀無失。

「oṃ mu pra va jra 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ mu pra va jra

「此陀羅尼，能令所觀漸廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，能令所觀漸廣。

「oṃ saṃ hā ra va jra 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ saṃ hā ra va jra

「此陀羅尼，能令所觀廣，復令漸略如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，能令所觀廣，復令漸略如故。

「如是四陀羅尼者，是婆誐梵自證法中甚深方便，開諸學人令速證入。若欲速求此三摩地者，於四威儀常誦此陀羅尼，剋念用功勿暫虛廢，無不速驗。汝等習定之人，復須知經行法則。於一靜處平治淨地，面長二十五肘，兩頭竪標，通頭繫索，纔與胸齊。以竹筒盛索，長可手執，其筒隨日右轉平直來往。融心普周視前六尺，乘三昧覺任持本心，諦了分明無令忘失。但下一足便誦一真言，如是四真言從初至後，終而復始，誦念勿住。稍覺疲懈，即隨所安坐。行者應知入道方便，深助進如脩心金剛，不遷不易，被大精進甲冑，作猛利之心，誓願成得為期，終無退轉之異，無以雜學惑心令一生空過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是四陀羅尼者，是婆誐梵自證法中甚深方便，開諸學人令速證入。若欲速求此三摩地者，於四威儀常誦此陀羅尼，剋念用功勿暫虛廢，無不速驗。汝等習定之人，復須知經行法則。於一靜處平治淨地，面長二十五肘，兩頭竪標，通頭繫索，纔與胸齊。以竹筒盛索，長可手執，其筒隨日右轉平直來往。融心普周視前六尺，乘三昧覺任持本心，諦了分明無令忘失。但下一足便誦一真言，如是四真言從初至後，終而復始，誦念勿住。稍覺疲懈，即隨所安坐。行者應知入道方便，深助進如脩心金剛，不遷不易，被大精進甲冑，作猛利之心，誓願成得為期，終無退轉之異，無以雜學惑心令一生空過。」

然法無二相、心言兩忘，若不方便開示無由悟入，良以梵漢殊隔，非譯難通，聊蒙指陳，隨憶鈔錄，以傳未悟。京西明寺慧警禪師先有撰集，今再詳補，頗謂備焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然法無二相、心言兩忘，若不方便開示無由悟入，良以梵漢殊隔，非譯難通，聊蒙指陳，隨憶鈔錄，以傳未悟。京西明寺慧警禪師先有撰集，今再詳補，頗謂備焉。

南無稽首十方佛， 真如海藏甘露門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無稽首十方佛， 真如海藏甘露門，

三賢十聖應真僧， 願賜威神加念力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三賢十聖應真僧， 願賜威神加念力。

希有總持禪祕要， 能發圓明廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有總持禪祕要， 能發圓明廣大心，

我今隨分略稱揚， 迴施法界諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今隨分略稱揚， 迴施法界諸含識。