火𤙖供養儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火𤙖供養儀軌

夫欲修行陀羅尼法，先須嚴飾道場，內外清潔衣服鮮淨，離諸諠雜及諸戲論，依念誦法則四時不闕。若闕一時及違法則，即從違闕後起首，作法已前縱欲滿功唯欠一時，其時虧缺亦總不成，要須終始無犯方論遍數。其遍數準，當部本尊自有次第，遍數訖已自有境界。或恐念誦之時違三昧耶，心不專的、妄有緣起，所以不能相應，故淨境不即現前。專修行人每月隨部必須隨力供養，闕供養故亦非相應(隨部者，謂：如來部十五日、菩薩部十四日、金剛部八日、諸天部五日、藥叉部四日也)。供養法皆用日初出時辨壇食、甘美香脆餅食、脂油細食，著銜蒸作乳粥酪飱加之酥蜜，種種妙饌隨力供養，皆別盤中種種奠豆。作食之時及將入道場，皆用軍荼利心明及又印。印諸供具明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲修行陀羅尼法，先須嚴飾道場，內外清潔衣服鮮淨，離諸諠雜及諸戲論，依念誦法則四時不闕。若闕一時及違法則，即從違闕後起首，作法已前縱欲滿功唯欠一時，其時虧缺亦總不成，要須終始無犯方論遍數。其遍數準，當部本尊自有次第，遍數訖已自有境界。或恐念誦之時違三昧耶，心不專的、妄有緣起，所以不能相應，故淨境不即現前。專修行人每月隨部必須隨力供養，闕供養故亦非相應(隨部者，謂：如來部十五日、菩薩部十四日、金剛部八日、諸天部五日、藥叉部四日也)。供養法皆用日初出時辨壇食、甘美香脆餅食、脂油細食，著銜蒸作乳粥酪飱加之酥蜜，種種妙饌隨力供養，皆別盤中種種奠豆。作食之時及將入道場，皆用軍荼利心明及又印。印諸供具明曰：

「oṃ a mṛ ta hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a mṛ ta hūṃ pha ṭ

事事皆呪三遍或七遍，所以免諸飛行羅剎之所盜竊。若不作意多有觸穢，諸使者等不生隨喜遂障成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事事皆呪三遍或七遍，所以免諸飛行羅剎之所盜竊。若不作意多有觸穢，諸使者等不生隨喜遂障成就。

夫結界護身必須迅速不得遲疑猶豫，恐被揵疾藥叉來相嬈惱，是以結護及供養時極須嚴備事須迅速。夫供養時先須洗浴清潔，於道場外香水灑身，然後稱「hūṃ吽」字三聲，即右手作金剛拳，觀想聖眾遍滿道場，如影重重不相妨礙，即禮三拜(誦外儀九遍)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫結界護身必須迅速不得遲疑猶豫，恐被揵疾藥叉來相嬈惱，是以結護及供養時極須嚴備事須迅速。夫供養時先須洗浴清潔，於道場外香水灑身，然後稱「hūṃ吽」字三聲，即右手作金剛拳，觀想聖眾遍滿道場，如影重重不相妨礙，即禮三拜(誦外儀九遍)。

次誦大輪金剛真言(三七遍是懺悔法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦大輪金剛真言(三七遍是懺悔法)。

金剛合掌雙膝著地；次想「raṃ㘕」字焚殄世界令如灰塵；次想「haṃ唅」字猶如黑風飄激令淨無復塵淨；次想「vaṃ鑁」字門，想同乳水清徹皎鏡；復於其上想「su蘇」字門成妙高山，山下乳海彌漫法界，山上平坦果林芬葩，水木清華澄湛照灼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛合掌雙膝著地；次想「raṃ㘕」字焚殄世界令如灰塵；次想「haṃ唅」字猶如黑風飄激令淨無復塵淨；次想「vaṃ鑁」字門，想同乳水清徹皎鏡；復於其上想「su蘇」字門成妙高山，山下乳海彌漫法界，山上平坦果林芬葩，水木清華澄湛照灼。

次執香爐焚香運想，於妙高山上百寶廣殿，寶柱無邊寶剎懸幡，寶幢之上有半月輪，輪上耀魔尼寶珠，行列遍布矜羯羅網絞絡其間(謂：帝釋綱皆是寶珠，珠珠相射瑩映明徹)；復觀「a阿」字成窣覩婆；復想靈塔成大日尊，坐寶蓮華正中(謂正殿中)跏坐，四面羅列億億蓮花，一一花中皆坐聖者，謂十方佛來作證明，菩薩金剛侍衛前後，二乘諸眾無量無邊，天龍充塞難可齊限。其上空際雅樂妙音，清冷悅情廣作佛事，謂：淨居諸天作妙妙樂。諸眾左右賢瓶、閼伽(閼伽香水、商佉坏也)、香雲、寶花繽紛亂下，香餐珍饍流溢寶盤，芳果殊漿美味酷烈，寶衣製曳光曜中場，珠炬曦暉眾色交映。如是運想已，次依念誦，法至本尊真言略誦多少(百八遍或三七)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次執香爐焚香運想，於妙高山上百寶廣殿，寶柱無邊寶剎懸幡，寶幢之上有半月輪，輪上耀魔尼寶珠，行列遍布矜羯羅網絞絡其間(謂：帝釋綱皆是寶珠，珠珠相射瑩映明徹)；復觀「a阿」字成窣覩婆；復想靈塔成大日尊，坐寶蓮華正中(謂正殿中)跏坐，四面羅列億億蓮花，一一花中皆坐聖者，謂十方佛來作證明，菩薩金剛侍衛前後，二乘諸眾無量無邊，天龍充塞難可齊限。其上空際雅樂妙音，清冷悅情廣作佛事，謂：淨居諸天作妙妙樂。諸眾左右賢瓶、閼伽(閼伽香水、商佉坏也)、香雲、寶花繽紛亂下，香餐珍饍流溢寶盤，芳果殊漿美味酷烈，寶衣製曳光曜中場，珠炬曦暉眾色交映。如是運想已，次依念誦，法至本尊真言略誦多少(百八遍或三七)。

次以虛空明妃及廣大等真言加持飲食，此則名為法供養。供養訖依念誦法撥遣(一百八遍)，其火𤙖法一依前法護持及念誦法則。且其火法略有四種： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以虛空明妃及廣大等真言加持飲食，此則名為法供養。供養訖依念誦法撥遣(一百八遍)，其火𤙖法一依前法護持及念誦法則。且其火法略有四種：

第一、扇底迦法。應當北面，鑪法圓作，其諸供具皆悉白色(大約普賢為主，然當部自有對法也)，此謂息災滅罪。衣服及畫像等皆悉白色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、扇底迦法。應當北面，鑪法圓作，其諸供具皆悉白色(大約普賢為主，然當部自有對法也)，此謂息災滅罪。衣服及畫像等皆悉白色。

第二、補瑟微迦法。應當東面，爐法方作，其諸供具皆悉黃色(大約觀音為主)，此謂成就滿願及諸勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、補瑟微迦法。應當東面，爐法方作，其諸供具皆悉黃色(大約觀音為主)，此謂成就滿願及諸勝事。

第三、阿毘遮魯迦法。應當南面，爐法三角，其諸供具皆悉赤色(大約金剛手為主)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、阿毘遮魯迦法。應當南面，爐法三角，其諸供具皆悉赤色(大約金剛手為主)。

第四、擯(必孕反)迦羅法。應當西面，爐法八角，如蓮華葉，其諸供養皆紫檀色，此謂欲見大人求敬愛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、擯(必孕反)迦羅法。應當西面，爐法八角，如蓮華葉，其諸供養皆紫檀色，此謂欲見大人求敬愛法。

已前四爐皆方一肘(小尺一尺八寸)、深則半之，爐底一以泥捏作獨股杵，杵長八指。其圓爐及八角爐，即作羯磨跋折羅(謂十字跋折羅)。爐脣皆作三重，從內高向外漸低，每重皆闊四指(都闊十二指)，脣緣之上任畫作花，如不能畫即觀想作之。其火木及香花等物並置右邊。每日三時(日出時、人定時、後夜時)時別一百八遍，火木用穀木及夜合木、桑木、柏木、松木等。其木每破削，大如中指長十二指，無令節類須條直，取中色小樹，不用老枯樹及有蟲者。採取之時必須看有好相方採，若見不孝子及不具足人、婦人、惡禽獸等並不須採，即別覓之。每一時用一百八枚，於爐右邊作并欄疊之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已前四爐皆方一肘(小尺一尺八寸)、深則半之，爐底一以泥捏作獨股杵，杵長八指。其圓爐及八角爐，即作羯磨跋折羅(謂十字跋折羅)。爐脣皆作三重，從內高向外漸低，每重皆闊四指(都闊十二指)，脣緣之上任畫作花，如不能畫即觀想作之。其火木及香花等物並置右邊。每日三時(日出時、人定時、後夜時)時別一百八遍，火木用穀木及夜合木、桑木、柏木、松木等。其木每破削，大如中指長十二指，無令節類須條直，取中色小樹，不用老枯樹及有蟲者。採取之時必須看有好相方採，若見不孝子及不具足人、婦人、惡禽獸等並不須採，即別覓之。每一時用一百八枚，於爐右邊作并欄疊之。

塗香法：用白檀香一塊半斤以來者，於石上用淨水磨之，兼沈香少分更磨之；又用欝金少分，以沈香研磨令細；又用龍腦亦少分(如無龍惱，鬱金單用，檀香亦得也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香法：用白檀香一塊半斤以來者，於石上用淨水磨之，兼沈香少分更磨之；又用欝金少分，以沈香研磨令細；又用龍腦亦少分(如無龍惱，鬱金單用，檀香亦得也)。

閼伽法：以淨濾水，取少計塗香點淨水中，妙好淨華著此水中亦精，須新淨瓷椀盛之。又用香水一瓶，當於坐前對爐置之(火供養左手執杵按之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閼伽法：以淨濾水，取少計塗香點淨水中，妙好淨華著此水中亦精，須新淨瓷椀盛之。又用香水一瓶，當於坐前對爐置之(火供養左手執杵按之)。

丸香法：沈香二兩、淺香八兩、蘇合三兩、香附子一兩、安悉香二兩、熏陸香二兩、青木香一兩、㢇唐二兩、白檀香二兩。龍腦香一分、欝金香一分、麝香一分，已上三物同一處研。甲香二兩(漿水煮洗，蜜和炒令乾，別搗之)右和合以鍊蜜得所，最後入龍腦等三味(如鄉土難得隨得辨)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丸香法：沈香二兩、淺香八兩、蘇合三兩、香附子一兩、安悉香二兩、熏陸香二兩、青木香一兩、㢇唐二兩、白檀香二兩。龍腦香一分、欝金香一分、麝香一分，已上三物同一處研。甲香二兩(漿水煮洗，蜜和炒令乾，別搗之)右和合以鍊蜜得所，最後入龍腦等三味(如鄉土難得隨得辨)。

秣香法：甘松二兩、零陵香二兩、芎藭二兩、丁香一兩、澤蘭二兩、沈香一兩、好淺三兩(已上共搗)。蘇合二兩、龍腦、欝金、麝香(各半分別絹袋盛著，諸秣中了)，白芥子別盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秣香法：甘松二兩、零陵香二兩、芎藭二兩、丁香一兩、澤蘭二兩、沈香一兩、好淺三兩(已上共搗)。蘇合二兩、龍腦、欝金、麝香(各半分別絹袋盛著，諸秣中了)，白芥子別盛。

三味法：酥、蜜、酪(每時各三四計，酪則減半相和，一銅盆盛之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三味法：酥、蜜、酪(每時各三四計，酪則減半相和，一銅盆盛之)。

五穀法：稻穀花(糤米油煮及染作紫、赤、黃等色，名為稻穀華，盛于一器。)油麻、菉荳、小豆、小麥、粳米(已上相和別盛一器)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五穀法：稻穀花(糤米油煮及染作紫、赤、黃等色，名為稻穀華，盛于一器。)油麻、菉荳、小豆、小麥、粳米(已上相和別盛一器)。

常合香法：謂龍腦，如無，合白豆䓻子一兩粒亦得(如無丁香亦得)。供養火食、爐食及乾棗栗、黃沙糖、石蜜，隨力辨具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常合香法：謂龍腦，如無，合白豆䓻子一兩粒亦得(如無丁香亦得)。供養火食、爐食及乾棗栗、黃沙糖、石蜜，隨力辨具。

初供養召請結界護身一如前列。結界時加地橛金剛牆、金剛網、金剛火焰、無動刀印明等。召請時各各召請八方護法天王，各誦七遍同用金剛召請印，先供養火天明三味，三杓五穀、丸香、安悉香等，然後運心普供養五部聖眾，誦廣大真言及虛空明妃真言等。次誦本尊真言，燒火木兩頭搵三味，誦一遍即擲爐中，仍須定志安詳不得卒暴矣。次投火木總畢即燒五穀，每至「娑嚩訶」前加所祈法(謂：某甲扇底迦娑縛訶也)，數以香水遍灑諸物及火等，灑水時誦軍荼利心中心明。初燃火真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初供養召請結界護身一如前列。結界時加地橛金剛牆、金剛網、金剛火焰、無動刀印明等。召請時各各召請八方護法天王，各誦七遍同用金剛召請印，先供養火天明三味，三杓五穀、丸香、安悉香等，然後運心普供養五部聖眾，誦廣大真言及虛空明妃真言等。次誦本尊真言，燒火木兩頭搵三味，誦一遍即擲爐中，仍須定志安詳不得卒暴矣。次投火木總畢即燒五穀，每至「娑嚩訶」前加所祈法(謂：某甲扇底迦娑縛訶也)，數以香水遍灑諸物及火等，灑水時誦軍荼利心中心明。初燃火真言曰：

「oṃ bhū jva la 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bhū jva la

以扇扇火不得口吹，其火於寺內淨處者，不得取俗家煮炙葷穢之火，不然即須別鑽取，仍不得口吹。用兩香爐，軍荼右邊燒丸香及沈香，軍荼左邊燒安悉香，或熏陸、或白膠香。其供養物數隨時豐約，豐則不可多燒，約則不可令闕。如不能供養辨，但於後夜及以晨朝運心廣獻，多誦廣大及虛空明妃亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以扇扇火不得口吹，其火於寺內淨處者，不得取俗家煮炙葷穢之火，不然即須別鑽取，仍不得口吹。用兩香爐，軍荼右邊燒丸香及沈香，軍荼左邊燒安悉香，或熏陸、或白膠香。其供養物數隨時豐約，豐則不可多燒，約則不可令闕。如不能供養辨，但於後夜及以晨朝運心廣獻，多誦廣大及虛空明妃亦得。

擲木燒火應看火相，火色法須白、黃、赤，若黑色及青色並惡；又聽火聲，謂音樂悅意聲者善，若猪、狗及以驢、騾、鳥梟等聲者不善；又發焰掣曳流利者善，若熅勃煙欝衝人者不善，或爆吒迸散者亦非善相。善相之法不令人熱，其炭仍須端直調均，應用香水遍洗，皆長十二指以來，其八天真言及火天真言已別錄具。火色若吉則可燒爐果子充供養，火色若不善即不須燒。燒火供養七日為限，如事不獲已三七日亦得，此火供養法以資念誦令速成就。其阿毘遮魯迦等亦不應為，為求成就妨大緣故。或於觀想及夢寐之間所遇境界，如經廣明此不具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擲木燒火應看火相，火色法須白、黃、赤，若黑色及青色並惡；又聽火聲，謂音樂悅意聲者善，若猪、狗及以驢、騾、鳥梟等聲者不善；又發焰掣曳流利者善，若熅勃煙欝衝人者不善，或爆吒迸散者亦非善相。善相之法不令人熱，其炭仍須端直調均，應用香水遍洗，皆長十二指以來，其八天真言及火天真言已別錄具。火色若吉則可燒爐果子充供養，火色若不善即不須燒。燒火供養七日為限，如事不獲已三七日亦得，此火供養法以資念誦令速成就。其阿毘遮魯迦等亦不應為，為求成就妨大緣故。或於觀想及夢寐之間所遇境界，如經廣明此不具述。

火法又不速成，即應加部母真言雙誦，又經三七日來加部母真言，不遂本志即印塔每日一千遍，又經三七日必果志矣。其塔印長一肘，亦應自須籌量自力多少、業行精微，雖有課數而秉護麁疎亦非相應事，須三業調柔事法淳熟，自須觀察與理相應，自感聖者猶如明鏡自現鏡像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火法又不速成，即應加部母真言雙誦，又經三七日來加部母真言，不遂本志即印塔每日一千遍，又經三七日必果志矣。其塔印長一肘，亦應自須籌量自力多少、業行精微，雖有課數而秉護麁疎亦非相應事，須三業調柔事法淳熟，自須觀察與理相應，自感聖者猶如明鏡自現鏡像。