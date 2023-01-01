建立曼荼羅及揀擇地法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立曼荼羅及揀擇地法

上都大興善寺沙門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上都大興善寺沙門

慧琳依諸大乘經集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧琳依諸大乘經集

謹案《蘇悉地》、《蘇婆呼》、《玉呬耶》、《大毘盧遮那成佛》等經，略集揀擇地建立曼荼羅法。修真言者依祕密教持誦諸尊真言，求世間、出世間二種成就者，先發不退大菩提心；求入諸佛海會大曼荼羅；從阿闍梨受菩提心戒。得灌頂已，稟學三密相應修行儀軌；晝夜依時如法念誦；身語意業常與法俱；遠離攀緣妄情散亂；常觀諸法實相清淨圓明；深入瑜伽妙三摩地；善通理事離相修行；從灌頂阿闍梨親受法要；明閑教中開遮方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹案《蘇悉地》、《蘇婆呼》、《玉呬耶》、《大毘盧遮那成佛》等經，略集揀擇地建立曼荼羅法。修真言者依祕密教持誦諸尊真言，求世間、出世間二種成就者，先發不退大菩提心；求入諸佛海會大曼荼羅；從阿闍梨受菩提心戒。得灌頂已，稟學三密相應修行儀軌；晝夜依時如法念誦；身語意業常與法俱；遠離攀緣妄情散亂；常觀諸法實相清淨圓明；深入瑜伽妙三摩地；善通理事離相修行；從灌頂阿闍梨親受法要；明閑教中開遮方便。

如是之人方可建立諸曼荼羅利益自他，求一切悉地決定成就。若不具如上諸緣，不從明師親受其法，不閑教意，不可造次趣然建立，非但觕動靈祇不安，抑亦自招其咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人方可建立諸曼荼羅利益自他，求一切悉地決定成就。若不具如上諸緣，不從明師親受其法，不閑教意，不可造次趣然建立，非但觕動靈祇不安，抑亦自招其咎。

此教乃是一切如來瑜伽祕要，三摩地門密供養儀，內心自修甚深方便普賢願行，意趣簡妙近而難知，雖約事相而明運以瑜伽妙觀，凡所施為無非佛事，明智君子善擇所師，勿教我慢之流。不從師學尋文臆斷取相滯名，殊不知瑜伽深旨，迷惑之甚也。此法大教雖即具明，修行者卒難尋檢，又不明先後次第，今故纂集以傳諸未悟，惟博學通人更為詳定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教乃是一切如來瑜伽祕要，三摩地門密供養儀，內心自修甚深方便普賢願行，意趣簡妙近而難知，雖約事相而明運以瑜伽妙觀，凡所施為無非佛事，明智君子善擇所師，勿教我慢之流。不從師學尋文臆斷取相滯名，殊不知瑜伽深旨，迷惑之甚也。此法大教雖即具明，修行者卒難尋檢，又不明先後次第，今故纂集以傳諸未悟，惟博學通人更為詳定。

《蘇婆呼經》云：「行者若欲持誦真言速成就者，應於諸佛曾所住處，或於菩薩、緣覺、聲聞所住之處作曼荼羅速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《蘇婆呼經》云：「行者若欲持誦真言速成就者，應於諸佛曾所住處，或於菩薩、緣覺、聲聞所住之處作曼荼羅速得成就。」

《蘇悉地經》云：「若求上品悉地，應於如來八大塔處、菩薩生處、修苦行處、高山頂上、海島名山、大海岸上、深山谷中、舍利塔前、有形勢處、自愛樂處、多花菓處、大林藪中、大龍池邊、大河潭上、清淨泉池、無憒閙處、大湫岸邊、深山蘭若多香木處、逈獨大樹影不移處、多聖跡處。如是等處名為最勝，力能成就上等悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《蘇悉地經》云：「若求上品悉地，應於如來八大塔處、菩薩生處、修苦行處、高山頂上、海島名山、大海岸上、深山谷中、舍利塔前、有形勢處、自愛樂處、多花菓處、大林藪中、大龍池邊、大河潭上、清淨泉池、無憒閙處、大湫岸邊、深山蘭若多香木處、逈獨大樹影不移處、多聖跡處。如是等處名為最勝，力能成就上等悉地。

「若於大蓮華池、大河洲渚、深巖窟中、花園林中、足乳木處、往昔菩薩所遊履處、清淨蘭若多泉池處、無苦寒處、無苦熱處、逈獨高臺無諸猛獸多麋鹿處、山腹有水無人到處、吉祥軟草遍布地處、大河岸上、清淨伽藍大佛殿中、或林木茂盛多花果處、周匝有水土餘賸處、國土人盛多慈悲處、城邑聚落多人信敬奉佛教處、往昔曾經轉法輪處、或自所居宅舍清淨之處。如是等處名為殊勝，力能成就吉祥、增福、息災、敬愛等中品悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於大蓮華池、大河洲渚、深巖窟中、花園林中、足乳木處、往昔菩薩所遊履處、清淨蘭若多泉池處、無苦寒處、無苦熱處、逈獨高臺無諸猛獸多麋鹿處、山腹有水無人到處、吉祥軟草遍布地處、大河岸上、清淨伽藍大佛殿中、或林木茂盛多花果處、周匝有水土餘賸處、國土人盛多慈悲處、城邑聚落多人信敬奉佛教處、往昔曾經轉法輪處、或自所居宅舍清淨之處。如是等處名為殊勝，力能成就吉祥、增福、息災、敬愛等中品悉地。

「若於曠野、神靈所居大塚墓間、尸陀林中最高山頂、諸大靈山執金剛前、大龍池邊、諸天祠中、大神廟中祠大祓處、阿修羅窟諸仙洞中、大陂大澤十字大路、大衢道邊、山巖龍窟、大盤石上、佛塔處、土地有靈多聖跡處。如是等處，力能成就金剛部法，辟除鬼魅損壞怨敵摧伏天龍諸曼荼羅等速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於曠野、神靈所居大塚墓間、尸陀林中最高山頂、諸大靈山執金剛前、大龍池邊、諸天祠中、大神廟中祠大祓處、阿修羅窟諸仙洞中、大陂大澤十字大路、大衢道邊、山巖龍窟、大盤石上、佛塔處、土地有靈多聖跡處。如是等處，力能成就金剛部法，辟除鬼魅損壞怨敵摧伏天龍諸曼荼羅等速得成就。」

《玉呬耶經》云：「於巖崛中、及山頂上先所淨地，及於窟上、或於楹上、并與石上、或制底邊、佛塔中，及於河潭上、近河洲渚。如是之處作曼荼羅者，不須掘地及以治打，勿疑高下不平等過，隨其地勢拂治灑水，手按其地及誦真言即成清淨；或於作曼荼羅處有其地過不得除者，但以真言加持而作清淨亦通持誦。若為急速之事作曼荼羅及作辟除鬼魅所著并與自身灌頂，作曼荼羅者勿須細揀其地隨宜而作。都以枳里枳羅忿怒無對真言持誦香水先灑其地，及灑牛五淨以為淨地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《玉呬耶經》云：「於巖崛中、及山頂上先所淨地，及於窟上、或於楹上、并與石上、或制底邊、佛塔中，及於河潭上、近河洲渚。如是之處作曼荼羅者，不須掘地及以治打，勿疑高下不平等過，隨其地勢拂治灑水，手按其地及誦真言即成清淨；或於作曼荼羅處有其地過不得除者，但以真言加持而作清淨亦通持誦。若為急速之事作曼荼羅及作辟除鬼魅所著并與自身灌頂，作曼荼羅者勿須細揀其地隨宜而作。都以枳里枳羅忿怒無對真言持誦香水先灑其地，及灑牛五淨以為淨地。」

又云：「其地處所下濕有水，即於其上密布淨板，如法加持塗拭清淨作曼荼羅亦得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「其地處所下濕有水，即於其上密布淨板，如法加持塗拭清淨作曼荼羅亦得成就。」

又云：「淨地之法：七日已前往於其處，如法護身及護弟子，供養地神及護其地，方起穿掘除去地過。若不去其地過而作法者必難成就。是故當須除其地中骨石、灰炭、樹根、蟲窠、髑髏、毛髮及瓦礫等，盡去令淨。應當細擣所掘之土還填其處打令堅實，復以牛液及諸香水散灑。令潤澤已還打，極令平正猶如手掌，即以香水調瞿摩夷，從東北角右旋而塗。復於曼荼羅中心穿一小坑，持誦五種穀及五種寶、五種香、五種藥安於坑中築令平正。如是置寶及淨治已，次應當作受持地法。三日已前各用本部辨事真言持誦香水，於日沒時用灑其地，以右手按地持誦曼荼羅主真言以受持，此名受持地法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「淨地之法：七日已前往於其處，如法護身及護弟子，供養地神及護其地，方起穿掘除去地過。若不去其地過而作法者必難成就。是故當須除其地中骨石、灰炭、樹根、蟲窠、髑髏、毛髮及瓦礫等，盡去令淨。應當細擣所掘之土還填其處打令堅實，復以牛液及諸香水散灑。令潤澤已還打，極令平正猶如手掌，即以香水調瞿摩夷，從東北角右旋而塗。復於曼荼羅中心穿一小坑，持誦五種穀及五種寶、五種香、五種藥安於坑中築令平正。如是置寶及淨治已，次應當作受持地法。三日已前各用本部辨事真言持誦香水，於日沒時用灑其地，以右手按地持誦曼荼羅主真言以受持，此名受持地法也。」

已上《蘇悉地》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上《蘇悉地》中說。

又《毘盧遮那經》中云：「祕密主！彼揀擇地，除去礫石、碎瓦、破器、髑髏、毛髮、糠糟、灰炭、刺骨、朽木等，及蟲蟻、蜣蜋、毒螫之類，離如是諸過。遇良日晨、定日、時分、宿直、諸執皆悉相應，於食前時值吉祥相，先為一切如來作禮，以如是偈驚發地神，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又《毘盧遮那經》中云：「祕密主！彼揀擇地，除去礫石、碎瓦、破器、髑髏、毛髮、糠糟、灰炭、刺骨、朽木等，及蟲蟻、蜣蜋、毒螫之類，離如是諸過。遇良日晨、定日、時分、宿直、諸執皆悉相應，於食前時值吉祥相，先為一切如來作禮，以如是偈驚發地神，偈曰：

「『汝天親護者， 於諸佛導師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝天親護者， 於諸佛導師；

修行殊勝行， 淨地波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行殊勝行， 淨地波羅蜜。

如破魔軍眾， 釋師子救世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如破魔軍眾， 釋師子救世；

我亦降伏魔， 我畫曼荼羅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦降伏魔， 我畫曼荼羅。』

「阿闍梨應誦梵本，彼應長跪舒右手按地頻誦此偈，以塗香花等供養諸佛、菩薩及以地神。如是供養已，修行者須應歸命一切如來然後治地，如其次第當具眾德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨應誦梵本，彼應長跪舒右手按地頻誦此偈，以塗香花等供養諸佛、菩薩及以地神。如是供養已，修行者須應歸命一切如來然後治地，如其次第當具眾德。」

又云：「祕密主！如是所說處所中，隨在一地治令堅固，取未至地瞿摩夷及瞿模怛羅(二合)和合塗之，次以香水真言灑淨。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：「祕密主！如是所說處所中，隨在一地治令堅固，取未至地瞿摩夷及瞿模怛羅(二合)和合塗之，次以香水真言灑淨。」即說真言曰：

namaḥsamantabuddhānaṃ◇apratisarme◇gaganasame◇samantānugateprakyativiśūddhe◇dharmadhātuviśūdhani◇svāhā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 namaḥsamantabuddhānaṃ◇apratisarme◇gaganasame◇samantānugateprakyativiśūddhe◇dharmadhātuviśūdhani◇svāhā◇

此真言加持香水始終用，按諸經說次第如上，今修行者師受相傳不無委細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真言加持香水始終用，按諸經說次第如上，今修行者師受相傳不無委細。

凡欲建立曼荼羅先擇其地，自量本所求願，擇取相應之處，先須從師稟受加持之法，心無疑滯，然後善擇其時，取良日吉辰方可建立。七日已前掃灑塗拭，用前真言加持香水遍灑令淨，至日暮時燒香散花敷新淨物，或布荷葉隨其力分。所有香花、飲食、燈明、閼伽等供賢聖及以地神作請地法。修行者著新淨衣，屏去餘人獨入置曼荼羅處。若是露地應以縵幕圍繞或隨時遮閉，各依本部修行真言次第密加持自身，面向東方手執香爐誦啟請偈，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲建立曼荼羅先擇其地，自量本所求願，擇取相應之處，先須從師稟受加持之法，心無疑滯，然後善擇其時，取良日吉辰方可建立。七日已前掃灑塗拭，用前真言加持香水遍灑令淨，至日暮時燒香散花敷新淨物，或布荷葉隨其力分。所有香花、飲食、燈明、閼伽等供賢聖及以地神作請地法。修行者著新淨衣，屏去餘人獨入置曼荼羅處。若是露地應以縵幕圍繞或隨時遮閉，各依本部修行真言次第密加持自身，面向東方手執香爐誦啟請偈，曰：

出《毘盧舍那經》文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《毘盧舍那經》文

「諸佛慈悲者， 存念我等故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛慈悲者， 存念我等故；

明日受持地， 并佛子當降。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日受持地， 并佛子當降。」

經文雖爾，言約義隱闕請地神句，今以後偈相傳與前意不異，文備義顯，二偈總通取捨隨意。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經文雖爾，言約義隱闕請地神句，今以後偈相傳與前意不異，文備義顯，二偈總通取捨隨意。偈曰：

「諸佛慈悲有情者， 唯願存念於我等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛慈悲有情者， 唯願存念於我等；

我今請白諸賢聖， 堅牢地天并眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今請白諸賢聖， 堅牢地天并眷屬。

一切如來及佛子， 不捨悲願悉降臨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來及佛子， 不捨悲願悉降臨；

我受此地求成就， 為作證明加護我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我受此地求成就， 為作證明加護我。」

誦三遍或七遍，若能誦得梵本最善。梵云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍或七遍，若能誦得梵本最善。梵云云。

如是慇懃奉請已，心想聖眾悉皆雲集，即觀大日如來自性清淨身周遍法界，十方三世一切如來亦復如是。想自身如金剛薩埵菩薩！於一切如來前，以清淨三業至誠禮敬。作此禮已便即雙膝長跪，以定手執金剛杵當心直竪，以慧手舒五輪平掌按地，誦前經中驚發地神偈七遍。每誦一遍一按於地，又誦地天真言百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是慇懃奉請已，心想聖眾悉皆雲集，即觀大日如來自性清淨身周遍法界，十方三世一切如來亦復如是。想自身如金剛薩埵菩薩！於一切如來前，以清淨三業至誠禮敬。作此禮已便即雙膝長跪，以定手執金剛杵當心直竪，以慧手舒五輪平掌按地，誦前經中驚發地神偈七遍。每誦一遍一按於地，又誦地天真言百八遍。真言曰：

namaḥsamantabuddhānāṃ◇pṛthivyaisvāhā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 namaḥsamantabuddhānāṃ◇pṛthivyaisvāhā◇

心想地神猶如天女眾寶莊嚴，與無量眷屬各捧寶瓶，及持香花從地涌出，憶本誓願不敢違佛教命來此證明。又誦如來慈護真言一百八遍饒益地神。慈護真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心想地神猶如天女眾寶莊嚴，與無量眷屬各捧寶瓶，及持香花從地涌出，憶本誓願不敢違佛教命來此證明。又誦如來慈護真言一百八遍饒益地神。慈護真言曰：

「oṃ bu ddha mai tri va jra ra kṣa hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bu ddha mai tri va jra ra kṣa hūṃ svā hā

修行者至誠焚香啟告賢聖及以地神言：「仰啟一切如來、諸大菩薩、緣覺、聲聞、五類諸天、堅牢地神、及此處靈祇等，我某甲依持明藏教受，持某尊真言為求無上菩提(若求別事一一具陳)，欲於此地建立曼荼羅精修念誦，我所求事願速成就。唯願地神憶本所願，許我建立曼荼羅護助於我，勿令天魔及惡鬼神作諸障難。如本師釋迦如來坐菩提樹降伏眾魔，我今亦爾。若有障難願諸佛菩薩示其先相，令我自辨善惡之肇。唯願本尊及諸明王護念於我，勿使鬼神乍現其相誑惑於我，若無障難願見吉祥殊勝境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者至誠焚香啟告賢聖及以地神言：「仰啟一切如來、諸大菩薩、緣覺、聲聞、五類諸天、堅牢地神、及此處靈祇等，我某甲依持明藏教受，持某尊真言為求無上菩提(若求別事一一具陳)，欲於此地建立曼荼羅精修念誦，我所求事願速成就。唯願地神憶本所願，許我建立曼荼羅護助於我，勿令天魔及惡鬼神作諸障難。如本師釋迦如來坐菩提樹降伏眾魔，我今亦爾。若有障難願諸佛菩薩示其先相，令我自辨善惡之肇。唯願本尊及諸明王護念於我，勿使鬼神乍現其相誑惑於我，若無障難願見吉祥殊勝境界。」

如是啟告已，便於置壇處西邊如法護身靜然安坐，誦本所持真言一千八遍。若真言文廣者應隨自力或誦一百八遍，下至誦三七、五七遍，離諸思想一心正念，即於其處右脇面東南首，舉身如師子王寂靜安眠取其境界。若先來寢息處清淨者，隨自意樂亦通，不必要須此處，但一心專注觀菩提心月輪了了分明；又於菩提心中觀一如意寶珠，內外分明徹心無異想，便即睡眠。若先學禪寂之人，必須但臆但寂其心，如前入觀觀如意寶，所有成不成相悉於心鏡中現。若先相不善不應建立，若強作者恐招自損；若先相善者方可建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是啟告已，便於置壇處西邊如法護身靜然安坐，誦本所持真言一千八遍。若真言文廣者應隨自力或誦一百八遍，下至誦三七、五七遍，離諸思想一心正念，即於其處右脇面東南首，舉身如師子王寂靜安眠取其境界。若先來寢息處清淨者，隨自意樂亦通，不必要須此處，但一心專注觀菩提心月輪了了分明；又於菩提心中觀一如意寶珠，內外分明徹心無異想，便即睡眠。若先學禪寂之人，必須但臆但寂其心，如前入觀觀如意寶，所有成不成相悉於心鏡中現。若先相不善不應建立，若強作者恐招自損；若先相善者方可建立。

明日，即於所置壇處當中掘之，須方一肘深亦一肘，簡去瓦石却填土築，令平正驗其虛實。若却填纔滿，土無餘䞉，其地為中，求事小成無廣大力；若却填不滿，土少不足，其地為下，虛怯不堪求事難成；若填滿土䞉，其地吉祥，求事速成有大力用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日，即於所置壇處當中掘之，須方一肘深亦一肘，簡去瓦石却填土築，令平正驗其虛實。若却填纔滿，土無餘䞉，其地為中，求事小成無廣大力；若却填不滿，土少不足，其地為下，虛怯不堪求事難成；若填滿土䞉，其地吉祥，求事速成有大力用。

又須嘗其土味辨其善惡。土味苦澁及以臭穢，其地不堪；其味酸醎或有辛辣，當知其地只堪建立金剛部中推壞曼荼羅，不堪成就吉祥等法；其味淡薄無諸惡味，此處和善性兼緩慢久乃成就；若土味甘美及香氣最為殊勝，能成一切最上悉地大曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又須嘗其土味辨其善惡。土味苦澁及以臭穢，其地不堪；其味酸醎或有辛辣，當知其地只堪建立金剛部中推壞曼荼羅，不堪成就吉祥等法；其味淡薄無諸惡味，此處和善性兼緩慢久乃成就；若土味甘美及香氣最為殊勝，能成一切最上悉地大曼荼羅。

又須觀其土色與所求事相應方可建立。其土白色與息災成就相應；土若黃色堪為增益；土若青黑唯堪降伏；土若赤色即與鉤召、敬愛相應。餘如《蘇悉地》中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又須觀其土色與所求事相應方可建立。其土白色與息災成就相應；土若黃色堪為增益；土若青黑唯堪降伏；土若赤色即與鉤召、敬愛相應。餘如《蘇悉地》中廣說。

修行者如前觀其境界及土虛實、色味、善惡已，若如前說皆悉相應堪建立者，即以不動尊母捺羅(二合)真言一百八遍加護其地，然後總掘。不動尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者如前觀其境界及土虛實、色味、善惡已，若如前說皆悉相應堪建立者，即以不動尊母捺羅(二合)真言一百八遍加護其地，然後總掘。不動尊真言曰：

namaḥsamantavajraṇaṃ◇caṇḍamahāroṣaṇa◇sphaṭyahūṃtraṭ◇hāṃtraṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 namaḥsamantavajraṇaṃ◇caṇḍamahāroṣaṇa◇sphaṭyahūṃtraṭ◇hāṃtraṭ

掘地意者恐地中有穢物，如前所說灰炭、髑髏、蟲窠、樹根、毒螫之類，或有古墓、伏屍。若惡物苦多不堪建立，應當捨棄更求勝處；若無此過，但掘深一肘二肘或深三肘，其土運出細打揀擇；若穿至地床未曾掘處，知地必淨心復不疑，不論深淺即不須掘；若土色有雜不相似者亦須除去，別取河岸淨土替之，如法填治，每填土一重即以加持香水一灑，乃至填滿皆如是作。填土滿已築令堅實平如鏡面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掘地意者恐地中有穢物，如前所說灰炭、髑髏、蟲窠、樹根、毒螫之類，或有古墓、伏屍。若惡物苦多不堪建立，應當捨棄更求勝處；若無此過，但掘深一肘二肘或深三肘，其土運出細打揀擇；若穿至地床未曾掘處，知地必淨心復不疑，不論深淺即不須掘；若土色有雜不相似者亦須除去，別取河岸淨土替之，如法填治，每填土一重即以加持香水一灑，乃至填滿皆如是作。填土滿已築令堅實平如鏡面。

其屋舍或經多年曾被烟熏不清淨者，應當泥拭極令清淨，或以香水淨土遍塗屋舍及以牆壁極令清淨；屋若新淨但以香水真言加持遍灑即成清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其屋舍或經多年曾被烟熏不清淨者，應當泥拭極令清淨，或以香水淨土遍塗屋舍及以牆壁極令清淨；屋若新淨但以香水真言加持遍灑即成清淨。

若欲起壇不用築土為之，乾已必當破裂即不吉祥。應先一月、兩月已前於清淨處取好淨土，以加持香水和泥作墼，一如塼不曬曝令乾，勿使鷄、犬、人、畜履踐污穢。曝極乾已即用此墼平布作壇，取求事人肘指之量，制作方壇大小準教。六肘已下壇高四指，十二肘已下量高八指，十二肘已上準此增加但一重，平正更無層級，皆於東北隅稍令墊下。如法平塗及四邊地乾已，即五寶、五藥等安置壇中。五寶者所謂：金、銀、真珠、瑟瑟、頗梨。是為五種寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲起壇不用築土為之，乾已必當破裂即不吉祥。應先一月、兩月已前於清淨處取好淨土，以加持香水和泥作墼，一如塼不曬曝令乾，勿使鷄、犬、人、畜履踐污穢。曝極乾已即用此墼平布作壇，取求事人肘指之量，制作方壇大小準教。六肘已下壇高四指，十二肘已下量高八指，十二肘已上準此增加但一重，平正更無層級，皆於東北隅稍令墊下。如法平塗及四邊地乾已，即五寶、五藥等安置壇中。五寶者所謂：金、銀、真珠、瑟瑟、頗梨。是為五種寶也。

又取五種藥。所謂：娑賀揖囉、娑賀禰縛、建吒迦哩、儗(霓以反)哩羯囉拏(二合)、勿哩(二合)賀底。當於外國估客處求覓。若無此藥，即以唐國所出靈藥替之。所謂：赤箭、人參、伏苓、石昌蒲、天門冬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又取五種藥。所謂：娑賀揖囉、娑賀禰縛、建吒迦哩、儗(霓以反)哩羯囉拏(二合)、勿哩(二合)賀底。當於外國估客處求覓。若無此藥，即以唐國所出靈藥替之。所謂：赤箭、人參、伏苓、石昌蒲、天門冬。

又取五種穀子，所謂：稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又取五種穀子，所謂：稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻。

又取五種香，所謂：檀香、沈香、丁香、欝金香、龍腦香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又取五種香，所謂：檀香、沈香、丁香、欝金香、龍腦香。

已上寶、穀、香、藥等，各取小許共置一瓷合中，或於瓷瓶中或金銀器中盛之，以地天真言加持一百八遍埋於壇中心勿令人知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上寶、穀、香、藥等，各取小許共置一瓷合中，或於瓷瓶中或金銀器中盛之，以地天真言加持一百八遍埋於壇中心勿令人知。

當曼荼羅主位下埿平乾已，又土砂塗，如前遍塗極令細滑，待乾即以香水調瞿摩夷瀘灑令淨，加持諸香末以無能勝明王真言，或以大輪金剛真言加持一百八遍。無能勝真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當曼荼羅主位下埿平乾已，又土砂塗，如前遍塗極令細滑，待乾即以香水調瞿摩夷瀘灑令淨，加持諸香末以無能勝明王真言，或以大輪金剛真言加持一百八遍。無能勝真言曰：

「那莫 三(去)滿多 母馱(引)南 唵 戶嚕 戶嚕 戰拏哩麼(鼻音引)蹬儗(霓以反) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫 三(去)滿多 母馱(引)南 唵 戶嚕 戶嚕 戰拏哩麼(鼻音引)蹬儗(霓以反) 娑嚩(二合)賀」

先塗壇上，次塗四邊，皆從東北角右旋塗拭，又即以塗地真言加持隨塗誦。塗地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先塗壇上，次塗四邊，皆從東北角右旋塗拭，又即以塗地真言加持隨塗誦。塗地真言曰：

「唵 迦囉(引)黎(一) 摩賀(引) 迦羅(引)黎 娑嚩(二合)賀(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 迦囉(引)黎(一) 摩賀(引) 迦羅(引)黎 娑嚩(二合)賀(二)」

如是數數頻塗三五遍，即用蓮子草揩摩，或取蜀葵葉和小許墨汁并擣香茅草相和。如法揩摩一兩遍已，承濕掃令光淨如法。正掃之時誦掃地真言，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是數數頻塗三五遍，即用蓮子草揩摩，或取蜀葵葉和小許墨汁并擣香茅草相和。如法揩摩一兩遍已，承濕掃令光淨如法。正掃之時誦掃地真言，曰：

「唵 賀羅 賀羅 羅祖(鏃固反)仡羅(二合) 賀羅拏(鼻音引)野 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 賀羅 賀羅 羅祖(鏃固反)仡羅(二合) 賀羅拏(鼻音引)野 娑嚩(二合引)賀(引)」

既塗拭已燒香散花，誦無動明王真言千遍，辟除障者加護其處，手捧香爐至誠啟告，即住大日如來觀，觀菩提心分明顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既塗拭已燒香散花，誦無動明王真言千遍，辟除障者加護其處，手捧香爐至誠啟告，即住大日如來觀，觀菩提心分明顯現。

於心月輪中觀「阿」字，白色放大光明照無邊界，便連誦「阿」字真言。一氣盡力如是連誦，或一息三息乃至心得相應，離一切分別入於清淨法界然後可止，即結金剛輪印及誦真言加持自身及以壇上。此印從淨法界體建立如是大曼荼羅，然後依教分布聖位廣略隨意，或置一位，或安五位；或安九位；或十七位乃至二十九、三十七等，無量無邊種種差別，一一皆依本教建立。凡分布聖位皆從心向外，展轉相從三分減一，此即都說建立曼荼羅法，大綱如此願例可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於心月輪中觀「阿」字，白色放大光明照無邊界，便連誦「阿」字真言。一氣盡力如是連誦，或一息三息乃至心得相應，離一切分別入於清淨法界然後可止，即結金剛輪印及誦真言加持自身及以壇上。此印從淨法界體建立如是大曼荼羅，然後依教分布聖位廣略隨意，或置一位，或安五位；或安九位；或十七位乃至二十九、三十七等，無量無邊種種差別，一一皆依本教建立。凡分布聖位皆從心向外，展轉相從三分減一，此即都說建立曼荼羅法，大綱如此願例可知也。

或有密從阿闍梨傳受祕法，從心建立以智火燒除一切妄分別成淨法界，於法界中次第如法一一安布，乃至無量種種殊勝廣大佛事。此乃心契祕傳，苟非其人道不虛授，豈可形於翰墨悉者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有密從阿闍梨傳受祕法，從心建立以智火燒除一切妄分別成淨法界，於法界中次第如法一一安布，乃至無量種種殊勝廣大佛事。此乃心契祕傳，苟非其人道不虛授，豈可形於翰墨悉者也。

琳雖不才，略陳小分，大意萬不書一，惟達學通人照見其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琳雖不才，略陳小分，大意萬不書一，惟達學通人照見其事也。

建立壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立壇法

靈雲校本云：貞享四年中春廿夕一校了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲校本云：貞享四年中春廿夕一校了。