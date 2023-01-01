梵天擇地法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天擇地法

謹案《大梵天王內祕密經》云：如來因地時，五百萬生中作持呪仙人，每遊歷諸山隱居淨室，常感諸梵天而來侍衛，亦有天龍八部而來現身，雖有善相仍被魔惱，法事不成，或為誦呪依不梵回；或為姥陀法行；或為曼荼羅不得其地，以此法多不成。今案經有四十二種擇地法堪作曼荼羅，使持呪者如意法成，不得此法者徒消日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹案《大梵天王內祕密經》云：如來因地時，五百萬生中作持呪仙人，每遊歷諸山隱居淨室，常感諸梵天而來侍衛，亦有天龍八部而來現身，雖有善相仍被魔惱，法事不成，或為誦呪依不梵回；或為姥陀法行；或為曼荼羅不得其地，以此法多不成。今案經有四十二種擇地法堪作曼荼羅，使持呪者如意法成，不得此法者徒消日月。

第一：入山石窟中深，四面有石中心有土，如人掃地處，此是聖人成道之處。地中心有異花出，其地第一，此作壇持呪定得感諸如來。應持戒比丘得此地法，非持戒不得於此地，慎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一：入山石窟中深，四面有石中心有土，如人掃地處，此是聖人成道之處。地中心有異花出，其地第一，此作壇持呪定得感諸如來。應持戒比丘得此地法，非持戒不得於此地，慎之。

第二：深山有大蟲及師子猛獸坐處，其地無草生處，必是聖人坐處。諸獸並是護塔之神，此地作壇，法事立成。貧道開黃五年入廣州，深山有此地，准前法受持，乃有一人，身作金色著白衣，大神身長三丈已來，貧道驚怕，其人報云：「吾是大佛頂之神，今見汝坐福地，感吾身現，來受汝法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二：深山有大蟲及師子猛獸坐處，其地無草生處，必是聖人坐處。諸獸並是護塔之神，此地作壇，法事立成。貧道開黃五年入廣州，深山有此地，准前法受持，乃有一人，身作金色著白衣，大神身長三丈已來，貧道驚怕，其人報云：「吾是大佛頂之神，今見汝坐福地，感吾身現，來受汝法」。

第三：入山高頂上，見有大石其清如磨處，見人影現，此石聖人吉祥之石。取白茅為席，坐西北角誦呪作法，剋成就，非持戒比丘不得坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三：入山高頂上，見有大石其清如磨處，見人影現，此石聖人吉祥之石。取白茅為席，坐西北角誦呪作法，剋成就，非持戒比丘不得坐。

第四：山中四面有草木樹林，中心無物淨如人掃地，作壇必成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四：山中四面有草木樹林，中心無物淨如人掃地，作壇必成就。

第五：山中見有五色石，青黃赤白黑各在本方，此是聖人學道處。此地必是勝，作壇四天王自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五：山中見有五色石，青黃赤白黑各在本方，此是聖人學道處。此地必是勝，作壇四天王自至。

第六：入山中見蛇頭上有角盤石，蛇臥處無草，見人來即起去，此作壇最妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六：入山中見蛇頭上有角盤石，蛇臥處無草，見人來即起去，此作壇最妙。

第七：山中見有白鹿臥在地，四面一丈已來無草木，此地亦堪作壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七：山中見有白鹿臥在地，四面一丈已來無草木，此地亦堪作壇。

第八：山中見有白鹿臥處，四面無草木，見此相貌並是作壇之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八：山中見有白鹿臥處，四面無草木，見此相貌並是作壇之地。

第九：山中有人身長一丈餘，著黑色衣，面有四目，坐於石上，其石上清明見人面像，比丘上必成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九：山中有人身長一丈餘，著黑色衣，面有四目，坐於石上，其石上清明見人面像，比丘上必成。

第十：山中有白頭老翁，眉鬢皆白，目送其行處，地皆不生草木，此地堪作壇，有草木不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十：山中有白頭老翁，眉鬢皆白，目送其行處，地皆不生草木，此地堪作壇，有草木不堪。

第十一：山中見有石，或土裏有五色雲出，非陰雨時見，此處必是聖人坐處，作壇妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一：山中見有石，或土裏有五色雲出，非陰雨時見，此處必是聖人坐處，作壇妙。

第十二：山中有石室，內師子及猛獸居，無草木生者，此地堪作壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二：山中有石室，內師子及猛獸居，無草木生者，此地堪作壇。

第十三：山中有平處無草，其地有人脚跡一尺已來，堪作壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三：山中有平處無草，其地有人脚跡一尺已來，堪作壇。

第十四：入山谷，見有草在地生，每似人坐上，其草頭低屈者，其堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四：入山谷，見有草在地生，每似人坐上，其草頭低屈者，其堪。

第十五：入山頂上及平下，見異花出於四面，中心可有八尺已來空地，其處妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五：入山頂上及平下，見異花出於四面，中心可有八尺已來空地，其處妙。

第十六：山中見有花出處，但是聖人坐處，無間春夏秋冬皆有異花出現，但有出華異於眾花，其地妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六：山中見有花出處，但是聖人坐處，無間春夏秋冬皆有異花出現，但有出華異於眾花，其地妙。

第十七：山中持呪，見地上有白光出，四面無草，此地妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七：山中持呪，見地上有白光出，四面無草，此地妙。

第十八：山中非時見有香氣，地亦似有煙出，此地妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八：山中非時見有香氣，地亦似有煙出，此地妙。

第十九：山中有五色光，從地出或從石出，視其處，出處妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九：山中有五色光，從地出或從石出，視其處，出處妙。

第二十：山中見有孔雀鳥或諸鳥，䘖草及雜花來投著，其地堪，是聖人所出處，妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十：山中見有孔雀鳥或諸鳥，䘖草及雜花來投著，其地堪，是聖人所出處，妙。

第二十一：山中有五色土處，至明日平旦，看五色光出，此地堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一：山中有五色土處，至明日平旦，看五色光出，此地堪。

第二十二：山中見有白鶴四箇，對坐處無草，此是結壇地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二：山中見有白鶴四箇，對坐處無草，此是結壇地。

第二十三：山中見雙樹相對，中間有狀如人形，其地堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三：山中見雙樹相對，中間有狀如人形，其地堪。

第二十四：山中見黃牛或白牛在地臥，其地無草生似人掃處，其地堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四：山中見黃牛或白牛在地臥，其地無草生似人掃處，其地堪。

第二十五：山中有石打作鐘聲，其處堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五：山中有石打作鐘聲，其處堪。

第二十六：山見有窟，中相若喚無響者妙，即有響者非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六：山見有窟，中相若喚無響者妙，即有響者非。

第二十七：山中有寺觀，其地平旦，日未出時看五色光者，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七：山中有寺觀，其地平旦，日未出時看五色光者，堪。

第二十八：山中見有神人著天衣，當所出處，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八：山中見有神人著天衣，當所出處，堪。

第二十九：山中有土，如蟻子聚高五尺以來，其堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九：山中有土，如蟻子聚高五尺以來，其堪。

第三十：山中見石或土如龍形狀，或地上似如畫處，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十：山中見石或土如龍形狀，或地上似如畫處，堪。

第三十一：山中見有仙人或帶角之人獸，視其所出之地，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一：山中見有仙人或帶角之人獸，視其所出之地，堪。

第三十二：非時非處，見有光忽然出，或有犯其火；或有香烟，此是羅漢得道之地，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十二：非時非處，見有光忽然出，或有犯其火；或有香烟，此是羅漢得道之地，堪。

第三十三：若入寺舍，及在俗人家作壇，百倍千倍不及山中，欲救眾生終須擇地。寺上伽藍穿地深二尺，其內得骨者必不堪，得瓦石者仍埋七寶於地內，然始得用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十三：若入寺舍，及在俗人家作壇，百倍千倍不及山中，欲救眾生終須擇地。寺上伽藍穿地深二尺，其內得骨者必不堪，得瓦石者仍埋七寶於地內，然始得用。

第三十四：穿地深三尺得少許異物或寶，即名上地，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十四：穿地深三尺得少許異物或寶，即名上地，堪。

第三十五：穿地深二尺，地內無物者作壇，其地內所取之土，淨擇去，和香末實築。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十五：穿地深二尺，地內無物者作壇，其地內所取之土，淨擇去，和香末實築。

第三十六：地內不曾有人居止眠臥處，此地堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十六：地內不曾有人居止眠臥處，此地堪。

第三十七：地內未曾安窟窖竈及雞犬臥處，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十七：地內未曾安窟窖竈及雞犬臥處，堪。

第三十八：五更看地內氣候，有黑光不堪；自外光出者，堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十八：五更看地內氣候，有黑光不堪；自外光出者，堪。

第三十九：若在俗家作壇，多不如法致有損傷，呪師、彼此皆無利益，直須結界不須作壇，貧道驗之曾有損失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十九：若在俗家作壇，多不如法致有損傷，呪師、彼此皆無利益，直須結界不須作壇，貧道驗之曾有損失。

第四十：若是須結壇，令病人清淨，每日澡浴著新淨衣，別在一室內坐，呪師依前擇地作壇，專心稱名為誦法，病人不令壇內得見。若將病人於壇內，並損呪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十：若是須結壇，令病人清淨，每日澡浴著新淨衣，別在一室內坐，呪師依前擇地作壇，專心稱名為誦法，病人不令壇內得見。若將病人於壇內，並損呪師。

第四十一：若是轉持戒比丘誦呪作壇，百千勝於俗人；若擇地得一作壇之後，其地劫災起時，其地不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十一：若是轉持戒比丘誦呪作壇，百千勝於俗人；若擇地得一作壇之後，其地劫災起時，其地不壞。

第四十二：若作水壇不須作蕳，擇得上勝地，若不得其地終無成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十二：若作水壇不須作蕳，擇得上勝地，若不得其地終無成益。

梵天擇地法終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天擇地法終

靈雲雲校本云：貞享四年二月廿日一校了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲雲校本云：貞享四年二月廿日一校了。