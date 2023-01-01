金剛頂瑜伽護摩儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽護摩儀軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我今說護摩， 由此速成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說護摩， 由此速成就，

由護摩業儀， 相應不間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由護摩業儀， 相應不間斷。

如是一切事， 隨明當應作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切事， 隨明當應作，

隨類作護摩， 無上成就業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨類作護摩， 無上成就業。

護摩說多種， 略說有五種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩說多種， 略說有五種，

廣說大瑜伽， 於祕密教說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說大瑜伽， 於祕密教說。

我今則略說， 持明之遊戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今則略說， 持明之遊戲，

由護摩儀軌， 成就於族壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由護摩儀軌， 成就於族壇。

護摩五種事， 一一有多種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩五種事， 一一有多種，

息災及增益， 第三為降伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災及增益， 第三為降伏，

鉤召為第四， 第五是敬愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤召為第四， 第五是敬愛，

如是五護摩， 敬愛為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五護摩， 敬愛為最勝。

我今說軍荼， 依瑜伽相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說軍荼， 依瑜伽相應，

息災爐正圓， 應當如是作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災爐正圓， 應當如是作，

增益應正方， 三角作降伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益應正方， 三角作降伏；

金剛形軍荼， 鉤召為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛形軍荼， 鉤召為最勝，

長作蓮華形， 敬愛為相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長作蓮華形， 敬愛為相應。

已說五種類， 軍荼業無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說五種類， 軍荼業無上，

息災初夜起， 增益初日分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災初夜起， 增益初日分，

中日分應作， 降伏猛利法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中日分應作， 降伏猛利法，

鉤召一切時， 後夜作敬愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤召一切時， 後夜作敬愛，

如是五瑜伽， 作業為等引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五瑜伽， 作業為等引。

面北作息災， 增益向東方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面北作息災， 增益向東方，

應面南而住， 以作降伏事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應面南而住， 以作降伏事。

仰視遍諸方， 是為鉤召儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰視遍諸方， 是為鉤召儀，

若敬愛相應， 應住面向西。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若敬愛相應， 應住面向西。

息災結佛印， 增益寶標幟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災結佛印， 增益寶標幟，

金剛怒降伏， 金剛鉤鉤召。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛怒降伏， 金剛鉤鉤召。

大召而相應， 敬愛蓮華部， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大召而相應， 敬愛蓮華部，

如是五瑜伽， 應作護摩事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五瑜伽， 應作護摩事。

息災燒甘木， 增益用菓木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災燒甘木， 增益用菓木，

苦木降伏業， 刺木為鉤召， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦木降伏業， 刺木為鉤召，

花木說敬愛， 如是五種木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花木說敬愛， 如是五種木，

瑜伽者應用。 息災爐作輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽者應用。 息災爐作輪，

增益三股杵， 降伏一股杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益三股杵， 降伏一股杵。

鉤召應作鉤， 敬愛作蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤召應作鉤， 敬愛作蓮華，

息災爐應量， 橫全竪半肘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災爐應量， 橫全竪半肘，

增益兩肘量， 深量應用半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益兩肘量， 深量應用半。

降伏軍荼相， 三角各一肘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏軍荼相， 三角各一肘，

鉤召長一肘， 橫深各減半， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤召長一肘， 橫深各減半，

敬愛亦一肘， 橫深如鉤召。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬愛亦一肘， 橫深如鉤召。

五種軍荼壇， 應畫作三重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種軍荼壇， 應畫作三重，

中院羯磨杵， 四隅畫蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中院羯磨杵， 四隅畫蓮華；

第二院四契， 謂四波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二院四契， 謂四波羅蜜，

四隅內供養； 第三院應畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隅內供養； 第三院應畫，

八方天眷屬， 四隅於四門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八方天眷屬， 四隅於四門，

外供養四攝， 中安遍照尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外供養四攝， 中安遍照尊，

此息災軍荼， 餘四軍荼相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此息災軍荼， 餘四軍荼相，

三院皆如是。 增益於中院， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三院皆如是。 增益於中院，

應畫羯磨寶； 第二院應畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應畫羯磨寶； 第二院應畫，

寶生佛眷屬； 第三院及門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶生佛眷屬； 第三院及門，

亦如前所說。 降伏於中院， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如前所說。 降伏於中院，

獨股羯磨杵， 四隅畫蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨股羯磨杵， 四隅畫蓮華；

第二院應畫， 降三世眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二院應畫， 降三世眷屬，

四種忿怒相； 第三院及門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種忿怒相； 第三院及門，

亦如前所說， 而皆忿怒相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如前所說， 而皆忿怒相。

鉤召於中院， 應畫金剛鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤召於中院， 應畫金剛鉤，

四隅畫蓮華； 第二院應畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隅畫蓮華； 第二院應畫，

不動佛眷屬； 第三院四隅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動佛眷屬； 第三院四隅，

八方及四門， 如初軍荼知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八方及四門， 如初軍荼知。

敬愛於中院， 畫蓮華羯磨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬愛於中院， 畫蓮華羯磨，

四隅三股杵； 第二院應畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隅三股杵； 第二院應畫，

無量壽眷屬， 應畫四種尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽眷屬， 應畫四種尊；

第三院四隅， 八方及四門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三院四隅， 八方及四門，

所說亦如前。 此是五護摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說亦如前。 此是五護摩，

瑜伽經所說， 修行者應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽經所說， 修行者應知。

其爐緣高兩指闊四指，緣內爐口本地闊兩指，於中契印高兩指，其爐近身開竪項，闊四指長兩指，次闊十指長四指，次作蓮華形令大小相稱，從竪項至葉末都十二指，高下並與緣齊，五種爐並同。其治地如大曼荼羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其爐緣高兩指闊四指，緣內爐口本地闊兩指，於中契印高兩指，其爐近身開竪項，闊四指長兩指，次闊十指長四指，次作蓮華形令大小相稱，從竪項至葉末都十二指，高下並與緣齊，五種爐並同。其治地如大曼荼羅

法。掘地持鍬等印，金剛縛竪禪智進力，並真言二十一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法。掘地持鍬等印，金剛縛竪禪智進力，並真言二十一遍。真言曰：

「oṃ ni kha na va su de svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ni kha na va su de svā hā

加持泥及瞿摩夷塗香等印，二手合掌屈進力戒方二節相合，禪智並竪，去進力如口形，真言二十一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持泥及瞿摩夷塗香等印，二手合掌屈進力戒方二節相合，禪智並竪，去進力如口形，真言二十一遍。真言曰：

「oṃ a mṛ tu dbha va hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a mṛ tu dbha va hūṃ pha ṭ svā hā

加持五色粉印及真言，並如瑜伽經所說。加持蘇、蜜、酪、乳及木、五種穀、香、華等，並以金剛羯磨菩薩真言，各各加持七遍，印二手各以禪智捻戒方甲，餘三度開竪如金剛杵形，即相交右押左。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持五色粉印及真言，並如瑜伽經所說。加持蘇、蜜、酪、乳及木、五種穀、香、華等，並以金剛羯磨菩薩真言，各各加持七遍，印二手各以禪智捻戒方甲，餘三度開竪如金剛杵形，即相交右押左。真言曰：

「oṃ va jra ka rmma kaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ka rmma kaṃ

所燒護摩枝皆安右邊、蘇於蓮葉臺上，蜜、酪、乳、飯糜近爐右邊安，左邊應置二香水器，其器金銀、熟銅、白瓷、商佉並通用，香白檀香、欝金、龍腦等，二器一用灑火及供養物等，一用聖眾火天漱口。灑淨印，禪捻檀甲，三度竪開。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所燒護摩枝皆安右邊、蘇於蓮葉臺上，蜜、酪、乳、飯糜近爐右邊安，左邊應置二香水器，其器金銀、熟銅、白瓷、商佉並通用，香白檀香、欝金、龍腦等，二器一用灑火及供養物等，一用聖眾火天漱口。灑淨印，禪捻檀甲，三度竪開。真言曰：

「oṃ a mṛ te hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a mṛ te hūṃ pha ṭ

漱口印，右手金剛拳舒進度，攪水加持七遍訖，右手作掬抄水，垂手向身右旋灑火。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漱口印，右手金剛拳舒進度，攪水加持七遍訖，右手作掬抄水，垂手向身右旋灑火。真言曰：

「oṃ va ra da va jra dhaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va ra da va jra dhaṃ

息災本尊火天，及爐、衣服、飯食、花皆用白，作吉祥坐，兩脚交竪膝右押左，與慈心相應。增益皆用黃，全跏坐。降伏皆用黑，蹲踞坐，以左足大指而履右足大指甲上。鉤召皆用赤，半跏坐。敬愛同鉤召色，賢坐跂物垂脚坐。迎請，從三昧耶至迎請皆依本法，或隨五種護摩，隨部部主五相成身。迎請已誦讚歎以四攝安立聖眾，圍繞爐壇，然後獻閼伽，各結本羯磨印安立，示本三昧耶，誦護摩真言一百八遍，然後取一花，以火天真言加持三遍或七遍擲火中，然後結火天印，以左手握右手腕，右手舒掌向外，屈禪度撗在掌中，進度如鉤來去。招、獻已，以禪度捻進度，即成發遣。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災本尊火天，及爐、衣服、飯食、花皆用白，作吉祥坐，兩脚交竪膝右押左，與慈心相應。增益皆用黃，全跏坐。降伏皆用黑，蹲踞坐，以左足大指而履右足大指甲上。鉤召皆用赤，半跏坐。敬愛同鉤召色，賢坐跂物垂脚坐。迎請，從三昧耶至迎請皆依本法，或隨五種護摩，隨部部主五相成身。迎請已誦讚歎以四攝安立聖眾，圍繞爐壇，然後獻閼伽，各結本羯磨印安立，示本三昧耶，誦護摩真言一百八遍，然後取一花，以火天真言加持三遍或七遍擲火中，然後結火天印，以左手握右手腕，右手舒掌向外，屈禪度撗在掌中，進度如鉤來去。招、獻已，以禪度捻進度，即成發遣。真言曰：

「oṃ e hye e hi ma hā bhū ta de va ri si nvi ja sa ta ma gṛ sa ddha hu te ma hā la ma sdi sa ni tu bha va a gna ye hā vya ha vya da ha da ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ e hye e hi ma hā bhū ta de va ri si nvi ja sa ta ma gṛ sa ddha hu te ma hā la ma sdi sa ni tu bha va a gna ye hā vya ha vya da ha da ya svā hā

迎已以香水三灑、三漱口，然後用本真言，以大杓酌滿三杓蘇投火，想投火天口中至於心蓮華。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迎已以香水三灑、三漱口，然後用本真言，以大杓酌滿三杓蘇投火，想投火天口中至於心蓮華。真言曰：

「oṃ a gna ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a gna ye svā hā

即以此真言小杓三投蜜酪乳及木乃至香花等，想火天四臂，右手無畏，第二手持珠，左手仙杖，第二手執軍持，想從心遍身中流出無量塗香雲、花雲、燒香雲，飲食燈明種種供養，供養一切佛、菩薩、緣覺、聲聞及一切世天。於火天真言「娑嚩訶」上，稱所求事投之。然後以大杓三滿杓供養，加持一花置本方坐處，請出爐還本座，然後三淨火，以四字明迎請佛菩薩，各坐本座。三獻漱口，以三大杓滿杓獻，然後以小杓三酌蜜酪乳糜酪飯及木五穀香花等各三投，想投聖尊口中至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以此真言小杓三投蜜酪乳及木乃至香花等，想火天四臂，右手無畏，第二手持珠，左手仙杖，第二手執軍持，想從心遍身中流出無量塗香雲、花雲、燒香雲，飲食燈明種種供養，供養一切佛、菩薩、緣覺、聲聞及一切世天。於火天真言「娑嚩訶」上，稱所求事投之。然後以大杓三滿杓供養，加持一花置本方坐處，請出爐還本座，然後三淨火，以四字明迎請佛菩薩，各坐本座。三獻漱口，以三大杓滿杓獻，然後以小杓三酌蜜酪乳糜酪飯及木五穀香花等各三投，想投聖尊口中至心。

若息災法，五穀中須十倍加油麻，木用百八或五十四或二十一。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若息災法，五穀中須十倍加油麻，木用百八或五十四或二十一。真言曰：

「oṃ sa rva pā pa da hā na va jra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva pā pa da hā na va jra ya svā hā

或有教中說，用部母為息災，或本尊真言或毘盧遮那真言，皆「娑嚩訶」上為自他願除一切災。心專注於爐中聖眾，想聖眾皆從心外遍身毛孔流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛，及除一切三惡趣苦惱。護摩已，以滿三杓獻聖眾，所殘五穀香花等，聚一器中獻十方世天。若作增益，先如前迎請火天，即獻聖眾三大杓并木香花等燒粳米。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有教中說，用部母為息災，或本尊真言或毘盧遮那真言，皆「娑嚩訶」上為自他願除一切災。心專注於爐中聖眾，想聖眾皆從心外遍身毛孔流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛，及除一切三惡趣苦惱。護摩已，以滿三杓獻聖眾，所殘五穀香花等，聚一器中獻十方世天。若作增益，先如前迎請火天，即獻聖眾三大杓并木香花等燒粳米。

若欲延命燒屈蔞草，其延命爐如前增益，爐外作甲冑形，其粳米、屈蔞草比餘物挍十倍多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲延命燒屈蔞草，其延命爐如前增益，爐外作甲冑形，其粳米、屈蔞草比餘物挍十倍多。

增益真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益真言曰：

「oṃ va jra pu ṣṭa ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra pu ṣṭa ye svā hā

延命真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延命真言曰：

「oṃ va jra yu ṣai svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra yu ṣai svā hā

於「娑嚩訶」上加心中所願之語。心專注於爐中聖眾，想從聖眾心外遍身毛孔中流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛菩薩，及照觸一切有情六道四生，皆獲榮盛富貴延命。即以此光明，想自宅中雨七寶及所資用物，又想天甘露灌注自我遍於毛孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於「娑嚩訶」上加心中所願之語。心專注於爐中聖眾，想從聖眾心外遍身毛孔中流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛菩薩，及照觸一切有情六道四生，皆獲榮盛富貴延命。即以此光明，想自宅中雨七寶及所資用物，又想天甘露灌注自我遍於毛孔。

若作降伏，先如前迎請火天，用蔓菁或芥子油或水牛蘇，或用嚕地囉，先獻聖眾三大杓已，用無香花或臭花、安悉香、鹽、毒藥等，或唯用鐵末，或作麼努曬前人形，段段截投之。投火天時，想從火天心外遍身中流出器杖投彼人上，想火天及本尊皆作忿怒形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作降伏，先如前迎請火天，用蔓菁或芥子油或水牛蘇，或用嚕地囉，先獻聖眾三大杓已，用無香花或臭花、安悉香、鹽、毒藥等，或唯用鐵末，或作麼努曬前人形，段段截投之。投火天時，想從火天心外遍身中流出器杖投彼人上，想火天及本尊皆作忿怒形。真言曰：

「hūṃ va jra sa tva ya pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ va jra sa tva ya pha ṭ

於「發吒」上加彼人名。或用本法、或用不動尊、或降三世、或文殊師利六足尊等真言，想忿怒尊身中流出器杖雲海，供養盡虛空一切忿怒尊，即此器杖落彼家及身上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於「發吒」上加彼人名。或用本法、或用不動尊、或降三世、或文殊師利六足尊等真言，想忿怒尊身中流出器杖雲海，供養盡虛空一切忿怒尊，即此器杖落彼家及身上。

若作鉤召皆如增益，唯花用有刺木赤花，或用本法中所燒物。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作鉤召皆如增益，唯花用有刺木赤花，或用本法中所燒物。真言曰：

「hūṃ va jra ka rṣa ya jaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ va jra ka rṣa ya jaḥ

於「弱」上加彼人名。即想從本尊心外遍身流出無量金剛鉤，供養盡虛空一切佛賢聖，即以此眾鉤鉤召三惡趣有情，安置人天善處，即以此眾鉤入彼人心召來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於「弱」上加彼人名。即想從本尊心外遍身流出無量金剛鉤，供養盡虛空一切佛賢聖，即以此眾鉤鉤召三惡趣有情，安置人天善處，即以此眾鉤入彼人心召來。

若作敬愛法，竝同上，唯花用赤色花，或用本法中所用物。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作敬愛法，竝同上，唯花用赤色花，或用本法中所用物。真言曰：

「hūṃ va jra ve śa ya jaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ va jra ve śa ya jaḥ

於「弱」上加彼人名。即想從本尊身中流出花箭，遍無量世界，供養一切佛賢聖，及射緣覺聲聞厭離心，及六道四生互憎恚心，即以此眾箭射彼人五處，所謂額、兩乳、心及下分(謂隱密處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於「弱」上加彼人名。即想從本尊身中流出花箭，遍無量世界，供養一切佛賢聖，及射緣覺聲聞厭離心，及六道四生互憎恚心，即以此眾箭射彼人五處，所謂額、兩乳、心及下分(謂隱密處)。

次說三摩波多法，安所成物於蘇器前，或物大即安於左右邊，隨便處。行人身、蘇器、盛物、爐、聖眾，如是五集應巡環次第安立，取小杓滿杓蘇加於所盛物上，誦真言至「娑縛(二合)訶」字，即舉杓投火，與「訶」聲俱下，便長引「訶」聲令杓却至物上，「訶」聲方絕。如加持人，即安杓頭上。若用本尊真言無「娑縛(二合)訶」字者，當加而誦。若遙加持人，或抄名或著前人衣，標心而加持。若無蘇，即用乳亦得。供養了，用大杓滿杓三獻聖眾，并三灑三漱，取小杓誦滅惡趣真言，為一切有情護摩七遍或二十一遍，心奉送聖眾還本座。以四字明引十方世天入爐中，依前灑漱，即以所殘香花蘇蜜等投，各誦本真言一遍或三遍，各於「娑嚩訶」上加所求事，即結聖眾羯磨及三昧耶契，誦讚歎、發願，結降三世印左旋解界，即奉送如念誦法。即出道場外，於道場八隅敷茅草或蓮葉或餘青草，或塗圓壇為十位，於東方帝釋左右置梵天地天，若道場內無置處，即於道場前別為方界，即於中作八方，於中作兩位置梵天地天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說三摩波多法，安所成物於蘇器前，或物大即安於左右邊，隨便處。行人身、蘇器、盛物、爐、聖眾，如是五集應巡環次第安立，取小杓滿杓蘇加於所盛物上，誦真言至「娑縛(二合)訶」字，即舉杓投火，與「訶」聲俱下，便長引「訶」聲令杓却至物上，「訶」聲方絕。如加持人，即安杓頭上。若用本尊真言無「娑縛(二合)訶」字者，當加而誦。若遙加持人，或抄名或著前人衣，標心而加持。若無蘇，即用乳亦得。供養了，用大杓滿杓三獻聖眾，并三灑三漱，取小杓誦滅惡趣真言，為一切有情護摩七遍或二十一遍，心奉送聖眾還本座。以四字明引十方世天入爐中，依前灑漱，即以所殘香花蘇蜜等投，各誦本真言一遍或三遍，各於「娑嚩訶」上加所求事，即結聖眾羯磨及三昧耶契，誦讚歎、發願，結降三世印左旋解界，即奉送如念誦法。即出道場外，於道場八隅敷茅草或蓮葉或餘青草，或塗圓壇為十位，於東方帝釋左右置梵天地天，若道場內無置處，即於道場前別為方界，即於中作八方，於中作兩位置梵天地天。

東方帝釋，乘白象住五色雲中，身作金色，右手持三股當心，左手托左𦜮，左脚垂下。三天女各手持蓮華，盤盛青蓮華，或以盤盛雜華等。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方帝釋，乘白象住五色雲中，身作金色，右手持三股當心，左手托左𦜮，左脚垂下。三天女各手持蓮華，盤盛青蓮華，或以盤盛雜華等。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ i ndra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ i ndra ya svā hā

東南方火天，乘青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手，一持青竹、一持軍持，左二手，一揚掌、一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙，垂左脚蹉右足。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方火天，乘青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手，一持青竹、一持軍持，左二手，一揚掌、一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙，垂左脚蹉右足。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a gna ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a gna ye svā hā

南方焰魔天，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌——有二天女侍，二鬼使者持刀持戟——赤黑色，垂右脚。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方焰魔天，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌——有二天女侍，二鬼使者持刀持戟——赤黑色，垂右脚。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ yaṃ ma ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ yaṃ ma ya svā hā

西南方羅剎主天，乘白師子身著甲冑，右手持刀令竪，左手大指押中小二指，赤肉白。二天女侍左右，二羅剎鬼持三股戟。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方羅剎主天，乘白師子身著甲冑，右手持刀令竪，左手大指押中小二指，赤肉白。二天女侍左右，二羅剎鬼持三股戟。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ drī tyai svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ drī tyai svā hā

西方水天，住於水中乘龜，淺綠色，右手執刀，左手持龍索，頭冠上有五龍。四天女持妙華。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方水天，住於水中乘龜，淺綠色，右手執刀，左手持龍索，頭冠上有五龍。四天女持妙華。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ va ru ṇa ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ va ru ṇa ya svā hā

西北方風天，雲中乘麞著甲冑，左手托𦜮，右手執獨股頭創，創上有緋幡。二天女侍之，并藥叉眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方風天，雲中乘麞著甲冑，左手托𦜮，右手執獨股頭創，創上有緋幡。二天女侍之，并藥叉眾。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ va ya ve svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ va ya ve svā hā

北方毘沙門天，坐二鬼上身著甲冑，左手掌捧塔，右手執寶棒，身金色。二天女持寶華等。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門天，坐二鬼上身著甲冑，左手掌捧塔，右手執寶棒，身金色。二天女持寶華等。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vai śra va ṇa ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vai śra va ṇa ya svā hā

東北方伊舍那天，舊云摩醯首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫波坏盛血，右手持三戟創，淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，髑髏為瓔珞，頭冠中有二仰月。二天女持花。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方伊舍那天，舊云摩醯首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫波坏盛血，右手持三戟創，淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，髑髏為瓔珞，頭冠中有二仰月。二天女持花。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ i śa na ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ i śa na ya svā hā

上方梵天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方梵天真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vra hma ne svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vra hma ne svā hā

中心置四臂不動尊，青肉色，二手各別作金剛拳，頭指小指各曲如鉤形，安口兩角想如牙，右手持刀令竪，左手持索，半跏右押左坐盤石上，威焰光明遍身如火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中心置四臂不動尊，青肉色，二手各別作金剛拳，頭指小指各曲如鉤形，安口兩角想如牙，右手持刀令竪，左手持索，半跏右押左坐盤石上，威焰光明遍身如火。

下方地天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方地天真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddha nāṃ dri ṭi vyai svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddha nāṃ dri ṭi vyai svā hā

十方天供養雜粥，所謂粳米油麻菉豆相和煮，盛一器中，每座置淨葉，先以淨瓶盛香水，寫少許置葉上獻，次塗香以指彈獻，次花燒香，次樂。一杓粥，各以本真言加持三遍，即用小蠟燭或紙燭便插粥上，其燭作意令獻，未遍來不得令滅，於「娑嚩(二合)訶」上加所求願語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方天供養雜粥，所謂粳米油麻菉豆相和煮，盛一器中，每座置淨葉，先以淨瓶盛香水，寫少許置葉上獻，次塗香以指彈獻，次花燒香，次樂。一杓粥，各以本真言加持三遍，即用小蠟燭或紙燭便插粥上，其燭作意令獻，未遍來不得令滅，於「娑嚩(二合)訶」上加所求願語。

七曜真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ nāṃ ke śva ri ya pra pa ta jyo ti ra ma ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ nāṃ ke śva ri ya pra pa ta jyo ti ra ma ya svā hā

二十八宿真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八宿真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ na kṣa tra pri jo na ni ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ na kṣa tra pri jo na ni ye svā hā

於八方中兩位與上下天相對，諸獻竝同，若別有所願獨用亦得。若護摩壇中，各依方標心令住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於八方中兩位與上下天相對，諸獻竝同，若別有所願獨用亦得。若護摩壇中，各依方標心令住。

我今次應說， 注杓寫杓相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今次應說， 注杓寫杓相，

於此作成就， 持誦者速獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此作成就， 持誦者速獲。

注杓一肘量， 佉木令堅密， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注杓一肘量， 佉木令堅密，

無孔穴應作， 口應妙端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無孔穴應作， 口應妙端嚴，

闊狹四指量， 深當用一指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闊狹四指量， 深當用一指，

如吉祥子相。 於中三股杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如吉祥子相。 於中三股杵，

應作妙端嚴， 麁應足一把， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應作妙端嚴， 麁應足一把，

寫杓一肘量。 木如前所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寫杓一肘量。 木如前所說，

或佉陀羅木。 口旋一指量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或佉陀羅木。 口旋一指量，

深量應半之， 於中作蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深量應半之， 於中作蓮華，

亦用金剛杵。 如是大仙說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦用金剛杵。 如是大仙說，

求悉地應作， 護摩速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求悉地應作， 護摩速成就。

金剛頂瑜伽護摩儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽護摩儀軌

《八家祕錄》云：「金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷，不空譯 貞元新入目錄海仁運珍。護摩儀軌一卷 師子國三藏沙門阿目伽跋折羅譯，奉勅改名智藏 叡與前稍廣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《八家祕錄》云：「金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷，不空譯 貞元新入目錄海仁運珍。護摩儀軌一卷 師子國三藏沙門阿目伽跋折羅譯，奉勅改名智藏 叡與前稍廣。」