金剛頂瑜伽護摩儀軌
唐 不空譯1卷CBETA T0909少于一万字 42 min
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第 1 卷
金剛頂瑜伽護摩儀軌
金剛頂瑜伽護摩儀軌
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特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
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我今說護摩， 由此速成就，
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由護摩業儀， 相應不間斷。
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如是一切事， 隨明當應作，
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隨類作護摩， 無上成就業。
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護摩說多種， 略說有五種，
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廣說大瑜伽， 於祕密教說。
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我今則略說， 持明之遊戲，
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由護摩儀軌， 成就於族壇。
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護摩五種事， 一一有多種，
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息災及增益， 第三為降伏，
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鉤召為第四， 第五是敬愛，
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如是五護摩， 敬愛為最勝。
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我今說軍荼， 依瑜伽相應，
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息災爐正圓， 應當如是作，
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增益應正方， 三角作降伏；
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金剛形軍荼， 鉤召為最勝，
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長作蓮華形， 敬愛為相應。
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已說五種類， 軍荼業無上，
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息災初夜起， 增益初日分，
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中日分應作， 降伏猛利法，
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鉤召一切時， 後夜作敬愛，
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如是五瑜伽， 作業為等引。
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面北作息災， 增益向東方，
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應面南而住， 以作降伏事。
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仰視遍諸方， 是為鉤召儀，
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若敬愛相應， 應住面向西。
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息災結佛印， 增益寶標幟，
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金剛怒降伏， 金剛鉤鉤召。
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大召而相應， 敬愛蓮華部，
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如是五瑜伽， 應作護摩事。
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息災燒甘木， 增益用菓木，
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苦木降伏業， 刺木為鉤召，
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花木說敬愛， 如是五種木，
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瑜伽者應用。 息災爐作輪，
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增益三股杵， 降伏一股杵。
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鉤召應作鉤， 敬愛作蓮華，
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息災爐應量， 橫全竪半肘，
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增益兩肘量， 深量應用半。
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降伏軍荼相， 三角各一肘，
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鉤召長一肘， 橫深各減半，
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敬愛亦一肘， 橫深如鉤召。
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五種軍荼壇， 應畫作三重，
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中院羯磨杵， 四隅畫蓮華；
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第二院四契， 謂四波羅蜜，
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四隅內供養； 第三院應畫，
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八方天眷屬， 四隅於四門，
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外供養四攝， 中安遍照尊，
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此息災軍荼， 餘四軍荼相，
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三院皆如是。 增益於中院，
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應畫羯磨寶； 第二院應畫，
應畫羯磨寶； 第二院應畫，
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寶生佛眷屬； 第三院及門，
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亦如前所說。 降伏於中院，
亦如前所說。 降伏於中院，
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獨股羯磨杵， 四隅畫蓮華；
獨股羯磨杵， 四隅畫蓮華；
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第二院應畫， 降三世眷屬，
第二院應畫， 降三世眷屬，
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四種忿怒相； 第三院及門，
四種忿怒相； 第三院及門，
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亦如前所說， 而皆忿怒相。
亦如前所說， 而皆忿怒相。
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鉤召於中院， 應畫金剛鉤，
鉤召於中院， 應畫金剛鉤，
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四隅畫蓮華； 第二院應畫，
四隅畫蓮華； 第二院應畫，
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不動佛眷屬； 第三院四隅，
不動佛眷屬； 第三院四隅，
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八方及四門， 如初軍荼知。
八方及四門， 如初軍荼知。
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敬愛於中院， 畫蓮華羯磨，
敬愛於中院， 畫蓮華羯磨，
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四隅三股杵； 第二院應畫，
四隅三股杵； 第二院應畫，
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無量壽眷屬， 應畫四種尊；
無量壽眷屬， 應畫四種尊；
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第三院四隅， 八方及四門，
第三院四隅， 八方及四門，
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所說亦如前。 此是五護摩，
所說亦如前。 此是五護摩，
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瑜伽經所說， 修行者應知。
瑜伽經所說， 修行者應知。
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其爐緣高兩指闊四指，緣內爐口本地闊兩指，於中契印高兩指，其爐近身開竪項，闊四指長兩指，次闊十指長四指，次作蓮華形令大小相稱，從竪項至葉末都十二指，高下並與緣齊，五種爐並同。其治地如大曼荼羅
其爐緣高兩指闊四指，緣內爐口本地闊兩指，於中契印高兩指，其爐近身開竪項，闊四指長兩指，次闊十指長四指，次作蓮華形令大小相稱，從竪項至葉末都十二指，高下並與緣齊，五種爐並同。其治地如大曼荼羅
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法。掘地持鍬等印，金剛縛竪禪智進力，並真言二十一遍。真言曰：
法。掘地持鍬等印，金剛縛竪禪智進力，並真言二十一遍。真言曰：
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「oṃ ni kha na va su de svā hā
「oṃ ni kha na va su de svā hā
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加持泥及瞿摩夷塗香等印，二手合掌屈進力戒方二節相合，禪智並竪，去進力如口形，真言二十一遍。真言曰：
加持泥及瞿摩夷塗香等印，二手合掌屈進力戒方二節相合，禪智並竪，去進力如口形，真言二十一遍。真言曰：
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「oṃ a mṛ tu dbha va hūṃ pha ṭ svā hā
「oṃ a mṛ tu dbha va hūṃ pha ṭ svā hā
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加持五色粉印及真言，並如瑜伽經所說。加持蘇、蜜、酪、乳及木、五種穀、香、華等，並以金剛羯磨菩薩真言，各各加持七遍，印二手各以禪智捻戒方甲，餘三度開竪如金剛杵形，即相交右押左。真言曰：
加持五色粉印及真言，並如瑜伽經所說。加持蘇、蜜、酪、乳及木、五種穀、香、華等，並以金剛羯磨菩薩真言，各各加持七遍，印二手各以禪智捻戒方甲，餘三度開竪如金剛杵形，即相交右押左。真言曰：
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「oṃ va jra ka rmma kaṃ
「oṃ va jra ka rmma kaṃ
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所燒護摩枝皆安右邊、蘇於蓮葉臺上，蜜、酪、乳、飯糜近爐右邊安，左邊應置二香水器，其器金銀、熟銅、白瓷、商佉並通用，香白檀香、欝金、龍腦等，二器一用灑火及供養物等，一用聖眾火天漱口。灑淨印，禪捻檀甲，三度竪開。真言曰：
所燒護摩枝皆安右邊、蘇於蓮葉臺上，蜜、酪、乳、飯糜近爐右邊安，左邊應置二香水器，其器金銀、熟銅、白瓷、商佉並通用，香白檀香、欝金、龍腦等，二器一用灑火及供養物等，一用聖眾火天漱口。灑淨印，禪捻檀甲，三度竪開。真言曰：
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「oṃ a mṛ te hūṃ pha ṭ
「oṃ a mṛ te hūṃ pha ṭ
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漱口印，右手金剛拳舒進度，攪水加持七遍訖，右手作掬抄水，垂手向身右旋灑火。真言曰：
漱口印，右手金剛拳舒進度，攪水加持七遍訖，右手作掬抄水，垂手向身右旋灑火。真言曰：
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「oṃ va ra da va jra dhaṃ
「oṃ va ra da va jra dhaṃ
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息災本尊火天，及爐、衣服、飯食、花皆用白，作吉祥坐，兩脚交竪膝右押左，與慈心相應。增益皆用黃，全跏坐。降伏皆用黑，蹲踞坐，以左足大指而履右足大指甲上。鉤召皆用赤，半跏坐。敬愛同鉤召色，賢坐跂物垂脚坐。迎請，從三昧耶至迎請皆依本法，或隨五種護摩，隨部部主五相成身。迎請已誦讚歎以四攝安立聖眾，圍繞爐壇，然後獻閼伽，各結本羯磨印安立，示本三昧耶，誦護摩真言一百八遍，然後取一花，以火天真言加持三遍或七遍擲火中，然後結火天印，以左手握右手腕，右手舒掌向外，屈禪度撗在掌中，進度如鉤來去。招、獻已，以禪度捻進度，即成發遣。真言曰：
息災本尊火天，及爐、衣服、飯食、花皆用白，作吉祥坐，兩脚交竪膝右押左，與慈心相應。增益皆用黃，全跏坐。降伏皆用黑，蹲踞坐，以左足大指而履右足大指甲上。鉤召皆用赤，半跏坐。敬愛同鉤召色，賢坐跂物垂脚坐。迎請，從三昧耶至迎請皆依本法，或隨五種護摩，隨部部主五相成身。迎請已誦讚歎以四攝安立聖眾，圍繞爐壇，然後獻閼伽，各結本羯磨印安立，示本三昧耶，誦護摩真言一百八遍，然後取一花，以火天真言加持三遍或七遍擲火中，然後結火天印，以左手握右手腕，右手舒掌向外，屈禪度撗在掌中，進度如鉤來去。招、獻已，以禪度捻進度，即成發遣。真言曰：
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「oṃ e hye e hi ma hā bhū ta de va ri si nvi ja sa ta ma gṛ sa ddha hu te ma hā la ma sdi sa ni tu bha va a gna ye hā vya ha vya da ha da ya svā hā
「oṃ e hye e hi ma hā bhū ta de va ri si nvi ja sa ta ma gṛ sa ddha hu te ma hā la ma sdi sa ni tu bha va a gna ye hā vya ha vya da ha da ya svā hā
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迎已以香水三灑、三漱口，然後用本真言，以大杓酌滿三杓蘇投火，想投火天口中至於心蓮華。真言曰：
迎已以香水三灑、三漱口，然後用本真言，以大杓酌滿三杓蘇投火，想投火天口中至於心蓮華。真言曰：
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「oṃ a gna ye svā hā
「oṃ a gna ye svā hā
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即以此真言小杓三投蜜酪乳及木乃至香花等，想火天四臂，右手無畏，第二手持珠，左手仙杖，第二手執軍持，想從心遍身中流出無量塗香雲、花雲、燒香雲，飲食燈明種種供養，供養一切佛、菩薩、緣覺、聲聞及一切世天。於火天真言「娑嚩訶」上，稱所求事投之。然後以大杓三滿杓供養，加持一花置本方坐處，請出爐還本座，然後三淨火，以四字明迎請佛菩薩，各坐本座。三獻漱口，以三大杓滿杓獻，然後以小杓三酌蜜酪乳糜酪飯及木五穀香花等各三投，想投聖尊口中至心。
即以此真言小杓三投蜜酪乳及木乃至香花等，想火天四臂，右手無畏，第二手持珠，左手仙杖，第二手執軍持，想從心遍身中流出無量塗香雲、花雲、燒香雲，飲食燈明種種供養，供養一切佛、菩薩、緣覺、聲聞及一切世天。於火天真言「娑嚩訶」上，稱所求事投之。然後以大杓三滿杓供養，加持一花置本方坐處，請出爐還本座，然後三淨火，以四字明迎請佛菩薩，各坐本座。三獻漱口，以三大杓滿杓獻，然後以小杓三酌蜜酪乳糜酪飯及木五穀香花等各三投，想投聖尊口中至心。
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若息災法，五穀中須十倍加油麻，木用百八或五十四或二十一。真言曰：
若息災法，五穀中須十倍加油麻，木用百八或五十四或二十一。真言曰：
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「oṃ sa rva pā pa da hā na va jra ya svā hā
「oṃ sa rva pā pa da hā na va jra ya svā hā
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或有教中說，用部母為息災，或本尊真言或毘盧遮那真言，皆「娑嚩訶」上為自他願除一切災。心專注於爐中聖眾，想聖眾皆從心外遍身毛孔流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛，及除一切三惡趣苦惱。護摩已，以滿三杓獻聖眾，所殘五穀香花等，聚一器中獻十方世天。若作增益，先如前迎請火天，即獻聖眾三大杓并木香花等燒粳米。
或有教中說，用部母為息災，或本尊真言或毘盧遮那真言，皆「娑嚩訶」上為自他願除一切災。心專注於爐中聖眾，想聖眾皆從心外遍身毛孔流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛，及除一切三惡趣苦惱。護摩已，以滿三杓獻聖眾，所殘五穀香花等，聚一器中獻十方世天。若作增益，先如前迎請火天，即獻聖眾三大杓并木香花等燒粳米。
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若欲延命燒屈蔞草，其延命爐如前增益，爐外作甲冑形，其粳米、屈蔞草比餘物挍十倍多。
若欲延命燒屈蔞草，其延命爐如前增益，爐外作甲冑形，其粳米、屈蔞草比餘物挍十倍多。
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增益真言曰：
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「oṃ va jra pu ṣṭa ye svā hā
「oṃ va jra pu ṣṭa ye svā hā
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延命真言曰：
延命真言曰：
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「oṃ va jra yu ṣai svā hā
「oṃ va jra yu ṣai svā hā
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於「娑嚩訶」上加心中所願之語。心專注於爐中聖眾，想從聖眾心外遍身毛孔中流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛菩薩，及照觸一切有情六道四生，皆獲榮盛富貴延命。即以此光明，想自宅中雨七寶及所資用物，又想天甘露灌注自我遍於毛孔。
於「娑嚩訶」上加心中所願之語。心專注於爐中聖眾，想從聖眾心外遍身毛孔中流出供養雲海，至無邊世界供養一切佛菩薩，及照觸一切有情六道四生，皆獲榮盛富貴延命。即以此光明，想自宅中雨七寶及所資用物，又想天甘露灌注自我遍於毛孔。
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若作降伏，先如前迎請火天，用蔓菁或芥子油或水牛蘇，或用嚕地囉，先獻聖眾三大杓已，用無香花或臭花、安悉香、鹽、毒藥等，或唯用鐵末，或作麼努曬前人形，段段截投之。投火天時，想從火天心外遍身中流出器杖投彼人上，想火天及本尊皆作忿怒形。真言曰：
若作降伏，先如前迎請火天，用蔓菁或芥子油或水牛蘇，或用嚕地囉，先獻聖眾三大杓已，用無香花或臭花、安悉香、鹽、毒藥等，或唯用鐵末，或作麼努曬前人形，段段截投之。投火天時，想從火天心外遍身中流出器杖投彼人上，想火天及本尊皆作忿怒形。真言曰：
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「hūṃ va jra sa tva ya pha ṭ
「hūṃ va jra sa tva ya pha ṭ
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於「發吒」上加彼人名。或用本法、或用不動尊、或降三世、或文殊師利六足尊等真言，想忿怒尊身中流出器杖雲海，供養盡虛空一切忿怒尊，即此器杖落彼家及身上。
於「發吒」上加彼人名。或用本法、或用不動尊、或降三世、或文殊師利六足尊等真言，想忿怒尊身中流出器杖雲海，供養盡虛空一切忿怒尊，即此器杖落彼家及身上。
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若作鉤召皆如增益，唯花用有刺木赤花，或用本法中所燒物。真言曰：
若作鉤召皆如增益，唯花用有刺木赤花，或用本法中所燒物。真言曰：
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「hūṃ va jra ka rṣa ya jaḥ
「hūṃ va jra ka rṣa ya jaḥ
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於「弱」上加彼人名。即想從本尊心外遍身流出無量金剛鉤，供養盡虛空一切佛賢聖，即以此眾鉤鉤召三惡趣有情，安置人天善處，即以此眾鉤入彼人心召來。
於「弱」上加彼人名。即想從本尊心外遍身流出無量金剛鉤，供養盡虛空一切佛賢聖，即以此眾鉤鉤召三惡趣有情，安置人天善處，即以此眾鉤入彼人心召來。
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若作敬愛法，竝同上，唯花用赤色花，或用本法中所用物。真言曰：
若作敬愛法，竝同上，唯花用赤色花，或用本法中所用物。真言曰：
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「hūṃ va jra ve śa ya jaḥ
「hūṃ va jra ve śa ya jaḥ
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於「弱」上加彼人名。即想從本尊身中流出花箭，遍無量世界，供養一切佛賢聖，及射緣覺聲聞厭離心，及六道四生互憎恚心，即以此眾箭射彼人五處，所謂額、兩乳、心及下分(謂隱密處)。
於「弱」上加彼人名。即想從本尊身中流出花箭，遍無量世界，供養一切佛賢聖，及射緣覺聲聞厭離心，及六道四生互憎恚心，即以此眾箭射彼人五處，所謂額、兩乳、心及下分(謂隱密處)。
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次說三摩波多法，安所成物於蘇器前，或物大即安於左右邊，隨便處。行人身、蘇器、盛物、爐、聖眾，如是五集應巡環次第安立，取小杓滿杓蘇加於所盛物上，誦真言至「娑縛(二合)訶」字，即舉杓投火，與「訶」聲俱下，便長引「訶」聲令杓却至物上，「訶」聲方絕。如加持人，即安杓頭上。若用本尊真言無「娑縛(二合)訶」字者，當加而誦。若遙加持人，或抄名或著前人衣，標心而加持。若無蘇，即用乳亦得。供養了，用大杓滿杓三獻聖眾，并三灑三漱，取小杓誦滅惡趣真言，為一切有情護摩七遍或二十一遍，心奉送聖眾還本座。以四字明引十方世天入爐中，依前灑漱，即以所殘香花蘇蜜等投，各誦本真言一遍或三遍，各於「娑嚩訶」上加所求事，即結聖眾羯磨及三昧耶契，誦讚歎、發願，結降三世印左旋解界，即奉送如念誦法。即出道場外，於道場八隅敷茅草或蓮葉或餘青草，或塗圓壇為十位，於東方帝釋左右置梵天地天，若道場內無置處，即於道場前別為方界，即於中作八方，於中作兩位置梵天地天。
次說三摩波多法，安所成物於蘇器前，或物大即安於左右邊，隨便處。行人身、蘇器、盛物、爐、聖眾，如是五集應巡環次第安立，取小杓滿杓蘇加於所盛物上，誦真言至「娑縛(二合)訶」字，即舉杓投火，與「訶」聲俱下，便長引「訶」聲令杓却至物上，「訶」聲方絕。如加持人，即安杓頭上。若用本尊真言無「娑縛(二合)訶」字者，當加而誦。若遙加持人，或抄名或著前人衣，標心而加持。若無蘇，即用乳亦得。供養了，用大杓滿杓三獻聖眾，并三灑三漱，取小杓誦滅惡趣真言，為一切有情護摩七遍或二十一遍，心奉送聖眾還本座。以四字明引十方世天入爐中，依前灑漱，即以所殘香花蘇蜜等投，各誦本真言一遍或三遍，各於「娑嚩訶」上加所求事，即結聖眾羯磨及三昧耶契，誦讚歎、發願，結降三世印左旋解界，即奉送如念誦法。即出道場外，於道場八隅敷茅草或蓮葉或餘青草，或塗圓壇為十位，於東方帝釋左右置梵天地天，若道場內無置處，即於道場前別為方界，即於中作八方，於中作兩位置梵天地天。
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東方帝釋，乘白象住五色雲中，身作金色，右手持三股當心，左手托左𦜮，左脚垂下。三天女各手持蓮華，盤盛青蓮華，或以盤盛雜華等。真言曰：
東方帝釋，乘白象住五色雲中，身作金色，右手持三股當心，左手托左𦜮，左脚垂下。三天女各手持蓮華，盤盛青蓮華，或以盤盛雜華等。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ i ndra ya svā hā
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東南方火天，乘青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手，一持青竹、一持軍持，左二手，一揚掌、一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙，垂左脚蹉右足。真言曰：
東南方火天，乘青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手，一持青竹、一持軍持，左二手，一揚掌、一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙，垂左脚蹉右足。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a gna ye svā hā
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南方焰魔天，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌——有二天女侍，二鬼使者持刀持戟——赤黑色，垂右脚。真言曰：
南方焰魔天，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌——有二天女侍，二鬼使者持刀持戟——赤黑色，垂右脚。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ yaṃ ma ya svā hā
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西南方羅剎主天，乘白師子身著甲冑，右手持刀令竪，左手大指押中小二指，赤肉白。二天女侍左右，二羅剎鬼持三股戟。真言曰：
西南方羅剎主天，乘白師子身著甲冑，右手持刀令竪，左手大指押中小二指，赤肉白。二天女侍左右，二羅剎鬼持三股戟。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ drī tyai svā hā
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西方水天，住於水中乘龜，淺綠色，右手執刀，左手持龍索，頭冠上有五龍。四天女持妙華。真言曰：
西方水天，住於水中乘龜，淺綠色，右手執刀，左手持龍索，頭冠上有五龍。四天女持妙華。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ va ru ṇa ya svā hā
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西北方風天，雲中乘麞著甲冑，左手托𦜮，右手執獨股頭創，創上有緋幡。二天女侍之，并藥叉眾。真言曰：
西北方風天，雲中乘麞著甲冑，左手托𦜮，右手執獨股頭創，創上有緋幡。二天女侍之，并藥叉眾。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ va ya ve svā hā
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北方毘沙門天，坐二鬼上身著甲冑，左手掌捧塔，右手執寶棒，身金色。二天女持寶華等。真言曰：
北方毘沙門天，坐二鬼上身著甲冑，左手掌捧塔，右手執寶棒，身金色。二天女持寶華等。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vai śra va ṇa ya svā hā
「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vai śra va ṇa ya svā hā
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東北方伊舍那天，舊云摩醯首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫波坏盛血，右手持三戟創，淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，髑髏為瓔珞，頭冠中有二仰月。二天女持花。真言曰：
東北方伊舍那天，舊云摩醯首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫波坏盛血，右手持三戟創，淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，髑髏為瓔珞，頭冠中有二仰月。二天女持花。真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ i śa na ya svā hā
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上方梵天真言曰：
上方梵天真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vra hma ne svā hā
「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vra hma ne svā hā
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中心置四臂不動尊，青肉色，二手各別作金剛拳，頭指小指各曲如鉤形，安口兩角想如牙，右手持刀令竪，左手持索，半跏右押左坐盤石上，威焰光明遍身如火。
中心置四臂不動尊，青肉色，二手各別作金剛拳，頭指小指各曲如鉤形，安口兩角想如牙，右手持刀令竪，左手持索，半跏右押左坐盤石上，威焰光明遍身如火。
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下方地天真言曰：
下方地天真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddha nāṃ dri ṭi vyai svā hā
「na maḥ sa ma nta bu ddha nāṃ dri ṭi vyai svā hā
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十方天供養雜粥，所謂粳米油麻菉豆相和煮，盛一器中，每座置淨葉，先以淨瓶盛香水，寫少許置葉上獻，次塗香以指彈獻，次花燒香，次樂。一杓粥，各以本真言加持三遍，即用小蠟燭或紙燭便插粥上，其燭作意令獻，未遍來不得令滅，於「娑嚩(二合)訶」上加所求願語。
十方天供養雜粥，所謂粳米油麻菉豆相和煮，盛一器中，每座置淨葉，先以淨瓶盛香水，寫少許置葉上獻，次塗香以指彈獻，次花燒香，次樂。一杓粥，各以本真言加持三遍，即用小蠟燭或紙燭便插粥上，其燭作意令獻，未遍來不得令滅，於「娑嚩(二合)訶」上加所求願語。
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七曜真言曰：
七曜真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ nāṃ ke śva ri ya pra pa ta jyo ti ra ma ya svā hā
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二十八宿真言曰：
二十八宿真言曰：
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「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ na kṣa tra pri jo na ni ye svā hā
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於八方中兩位與上下天相對，諸獻竝同，若別有所願獨用亦得。若護摩壇中，各依方標心令住。
於八方中兩位與上下天相對，諸獻竝同，若別有所願獨用亦得。若護摩壇中，各依方標心令住。
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我今次應說， 注杓寫杓相，
我今次應說， 注杓寫杓相，
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於此作成就， 持誦者速獲。
於此作成就， 持誦者速獲。
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注杓一肘量， 佉木令堅密，
注杓一肘量， 佉木令堅密，
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無孔穴應作， 口應妙端嚴，
無孔穴應作， 口應妙端嚴，
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闊狹四指量， 深當用一指，
闊狹四指量， 深當用一指，
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如吉祥子相。 於中三股杵，
如吉祥子相。 於中三股杵，
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應作妙端嚴， 麁應足一把，
應作妙端嚴， 麁應足一把，
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寫杓一肘量。 木如前所說，
寫杓一肘量。 木如前所說，
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或佉陀羅木。 口旋一指量，
或佉陀羅木。 口旋一指量，
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深量應半之， 於中作蓮華，
深量應半之， 於中作蓮華，
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亦用金剛杵。 如是大仙說，
亦用金剛杵。 如是大仙說，
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求悉地應作， 護摩速成就。
求悉地應作， 護摩速成就。
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金剛頂瑜伽護摩儀軌
金剛頂瑜伽護摩儀軌
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《八家祕錄》云：「金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷，不空譯 貞元新入目錄海仁運珍。護摩儀軌一卷 師子國三藏沙門阿目伽跋折羅譯，奉勅改名智藏 叡與前稍廣。」
《八家祕錄》云：「金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷，不空譯 貞元新入目錄海仁運珍。護摩儀軌一卷 師子國三藏沙門阿目伽跋折羅譯，奉勅改名智藏 叡與前稍廣。」
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後智藏譯既在明藏，然彼有爛脫，無八天形像；此即不然。又文有具略，存兩本可也。是故依寶曆六丙子年野山妙瑞師於東寺四本校正之本，更校小池坊經庫康和五年之本，壽梓，時享和改元辛酉年五月，豐山偶居沙門 快道誌。
後智藏譯既在明藏，然彼有爛脫，無八天形像；此即不然。又文有具略，存兩本可也。是故依寶曆六丙子年野山妙瑞師於東寺四本校正之本，更校小池坊經庫康和五年之本，壽梓，時享和改元辛酉年五月，豐山偶居沙門 快道誌。
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