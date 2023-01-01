佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼

中天竺國三藏善無畏奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中天竺國三藏善無畏奉 詔譯

(四)名金剛鼓。(二)口開舌舉，震法界宮蓮華藏諸如來出定，即以摧破地獄，滅七遍之殃。起教菩薩(善住天子也)說五字祕密，執本授如法布字，人主頂戴乎冠中，萬國清泰；節度觀察旌旗上書寫真言，四方晏靜；專城太守鎮遏總戎，鼓角上題字，嚴警遠聞妖氣潛，熾盛布千里，苗稼洪潤，人無災疾，地土神祇風恬雨順。(一)瑜迦事法約有千條，略述少分。(三)念誦加持戰鼓上書，賊軍自降，一人不損焉。(五)佛言：「阿字金剛部主肝，鑁字蓮華部主肺，𮓔字寶部主心，唅字羯磨部主胃，欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出，江河萬流從鑁字出，金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成，五穀五果眾花開敷因唅字結，秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來，鑁字西方阿彌陀如來，覽字是南方寶生如來，唅字北方不空成就如來，欠字是上方毘盧遮那大日如來。」阿字甚深空寂之體，取之不可取、捨之不可捨，萬法之母、大灌頂王，阿字是也。阿字是難信之法，小乘律師特勿令見。此本五部梵本四十萬言，出毘盧遮那經、金剛頂經，採集要妙最上福田，唯此五字真言。誦者所獲功德不可比量、不可思議、不可說也。金剛頂經五部真言，受持讀誦觀照理性，令人獲福，骨堅體健，永無災障及諸病苦，攝養長壽(五藏曼荼羅是五部法身)。阿，金剛地部，一(阿字作地觀、金剛座觀)鑁，金剛水部，二(鑁字作水觀、蓮華觀)覽，金剛火部，三(覽字作日觀)唅，金剛風部，四(唅字作月觀)欠字，金剛空部，五(欠字作空觀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四)名金剛鼓。(二)口開舌舉，震法界宮蓮華藏諸如來出定，即以摧破地獄，滅七遍之殃。起教菩薩(善住天子也)說五字祕密，執本授如法布字，人主頂戴乎冠中，萬國清泰；節度觀察旌旗上書寫真言，四方晏靜；專城太守鎮遏總戎，鼓角上題字，嚴警遠聞妖氣潛，熾盛布千里，苗稼洪潤，人無災疾，地土神祇風恬雨順。(一)瑜迦事法約有千條，略述少分。(三)念誦加持戰鼓上書，賊軍自降，一人不損焉。(五)佛言：「阿字金剛部主肝，鑁字蓮華部主肺，𮓔字寶部主心，唅字羯磨部主胃，欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出，江河萬流從鑁字出，金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成，五穀五果眾花開敷因唅字結，秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來，鑁字西方阿彌陀如來，覽字是南方寶生如來，唅字北方不空成就如來，欠字是上方毘盧遮那大日如來。」阿字甚深空寂之體，取之不可取、捨之不可捨，萬法之母、大灌頂王，阿字是也。阿字是難信之法，小乘律師特勿令見。此本五部梵本四十萬言，出毘盧遮那經、金剛頂經，採集要妙最上福田，唯此五字真言。誦者所獲功德不可比量、不可思議、不可說也。金剛頂經五部真言，受持讀誦觀照理性，令人獲福，骨堅體健，永無災障及諸病苦，攝養長壽(五藏曼荼羅是五部法身)。阿，金剛地部，一(阿字作地觀、金剛座觀)鑁，金剛水部，二(鑁字作水觀、蓮華觀)覽，金剛火部，三(覽字作日觀)唅，金剛風部，四(唅字作月觀)欠字，金剛空部，五(欠字作空觀)。

如來體性無生觀 右五部真言，是一切如來無生甘露之珍漿醍醐、佛性之妙藥，一字入於五藏，萬病不生，況修日觀月觀即時修得佛身空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來體性無生觀 右五部真言，是一切如來無生甘露之珍漿醍醐、佛性之妙藥，一字入於五藏，萬病不生，況修日觀月觀即時修得佛身空寂。

五分法身義。阿鑁覽唅欠。 右上五法身真言，若日誦一遍或七遍、二十一遍或四十九遍者，挍量功德一遍福，如轉藏經一百萬遍，何況禪寂坐入定門，從阿字觀諦審分明如日照空，即是了見佛性，所獲福無有比量。祕藏文句實不思議，只恐聲聞法師、小乘持律者生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念，庫藏珍寶傾竭不惜，唯不與干將鏌鎁，恐不解運用故傷其體。是故如來密傳大菩薩，不與聲聞劣慧。已下三箇真言是三種悉地，成就法中立上中下品差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分法身義。阿鑁覽唅欠。 右上五法身真言，若日誦一遍或七遍、二十一遍或四十九遍者，挍量功德一遍福，如轉藏經一百萬遍，何況禪寂坐入定門，從阿字觀諦審分明如日照空，即是了見佛性，所獲福無有比量。祕藏文句實不思議，只恐聲聞法師、小乘持律者生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念，庫藏珍寶傾竭不惜，唯不與干將鏌鎁，恐不解運用故傷其體。是故如來密傳大菩薩，不與聲聞劣慧。已下三箇真言是三種悉地，成就法中立上中下品差別也。

阿羅波遮那(此是下品悉地真言)是名出悉地，能生根莖遍滿四方，誦一遍如轉藏經一百遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅波遮那(此是下品悉地真言)是名出悉地，能生根莖遍滿四方，誦一遍如轉藏經一百遍。

阿微羅𤙖佉(此是中品悉地真言)，大日經悉地品名降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句也，是名入悉地，能生枝葉遍滿四方。光明晃曜入佛法界，名入悉地。若誦一遍，如轉藏經一千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿微羅𤙖佉(此是中品悉地真言)，大日經悉地品名降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句也，是名入悉地，能生枝葉遍滿四方。光明晃曜入佛法界，名入悉地。若誦一遍，如轉藏經一千遍。

阿鑁藍唅欠(是上品悉地真言也。以前五三印真言順一遍逆一遍，次順旋轉四遍，次逆旋轉四遍，此即利益一切眾生皆以悉地義也)是名祕密悉地，亦名成就悉地，亦名蘇悉地。蘇悉地者，遍法界也。成就佛果，證大菩提。法界祕密，言光明遍滿，唯佛與佛能入此門，緣覺聲聞不能照。此亦名祕密悉地。若誦一遍，當如轉藏經一百萬遍。出悉地從足至腰，入悉地從臍至心，祕密悉地從心至頂。如是三悉地，出悉地化身成就，入悉地報身成就，祕密悉地蘇悉地法身成就，即是三種常身正法藏，是故稽首禮毘盧遮那佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鑁藍唅欠(是上品悉地真言也。以前五三印真言順一遍逆一遍，次順旋轉四遍，次逆旋轉四遍，此即利益一切眾生皆以悉地義也)是名祕密悉地，亦名成就悉地，亦名蘇悉地。蘇悉地者，遍法界也。成就佛果，證大菩提。法界祕密，言光明遍滿，唯佛與佛能入此門，緣覺聲聞不能照。此亦名祕密悉地。若誦一遍，當如轉藏經一百萬遍。出悉地從足至腰，入悉地從臍至心，祕密悉地從心至頂。如是三悉地，出悉地化身成就，入悉地報身成就，祕密悉地蘇悉地法身成就，即是三種常身正法藏，是故稽首禮毘盧遮那佛。

稽首毘盧遮那佛， 開敷淨眼如蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首毘盧遮那佛， 開敷淨眼如蓮華，

三界調御天人師， 大菩提心救世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界調御天人師， 大菩提心救世者，

深妙真言加持法， 流入無生阿字門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深妙真言加持法， 流入無生阿字門，

白毫無相正遍知， 圓滿恒照如日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白毫無相正遍知， 圓滿恒照如日月。

阿閦寶生救世者， 彌陀成就不空王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦寶生救世者， 彌陀成就不空王，

咸於悉地吉祥輪， 傳斯妙法化諸有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸於悉地吉祥輪， 傳斯妙法化諸有。

慈心自在降三世， 金剛薩埵不動尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心自在降三世， 金剛薩埵不動尊，

無違誓願應時期， 瑜伽事畢還金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無違誓願應時期， 瑜伽事畢還金剛。

我依毘盧遮那佛， 開心智印建標儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依毘盧遮那佛， 開心智印建標儀，

無量功德普莊嚴， 同入總持諸善逝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德普莊嚴， 同入總持諸善逝，

願共有緣修學者， 安住無上清淨海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共有緣修學者， 安住無上清淨海。

佛頂尊勝心破地獄法一卷(以後雜要文也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝心破地獄法一卷(以後雜要文也)

本批云：治歷二年六月一日，於肥前國以但石藏聖御房本書寫畢。僧靜暹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本批云：治歷二年六月一日，於肥前國以但石藏聖御房本書寫畢。僧靜暹。

貞和二年丙戌七月十八日，自金剛王院僧正御房御手下賜之畢。權少僧都文海(五十四歲)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞和二年丙戌七月十八日，自金剛王院僧正御房御手下賜之畢。權少僧都文海(五十四歲)。

天明元年辛丑閏七月十七日，以宇治慧心院藏本寫得訖。慈忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天明元年辛丑閏七月十七日，以宇治慧心院藏本寫得訖。慈忍。

八家祕錄云：尊勝破地獄陀羅尼儀軌一卷(是三種悉地法)，應知所明法未顯題額，是故有此註記，蓋是此本乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八家祕錄云：尊勝破地獄陀羅尼儀軌一卷(是三種悉地法)，應知所明法未顯題額，是故有此註記，蓋是此本乎。

時享和改元秋七月，挍以上木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時享和改元秋七月，挍以上木。