佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地真言儀軌

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地真言儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地真言儀軌一卷

中天竺國三藏善無畏奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中天竺國三藏善無畏奉 詔譯

摩訶毘盧遮那如來金鼓說，口開舌舉震法界宮殿，蓮華臺藏世界諸如來出定，即以摧破地獄滅七遍之殃，起教菩薩說五字祕密，是五字者阿鑁覽唅欠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶毘盧遮那如來金鼓說，口開舌舉震法界宮殿，蓮華臺藏世界諸如來出定，即以摧破地獄滅七遍之殃，起教菩薩說五字祕密，是五字者阿鑁覽唅欠。

阿字金剛部主肝，鑁字蓮華部主肺，覽字寶部主心，唅字羯磨部主胃，欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出，江河萬流從鑁字出，金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成，五穀五果眾花開敷因唅字結也，秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來，鑁字西方阿彌陀如來，覽字是南方寶生如來，唅字北方不空成就如來，欠字是上方毘盧遮那大日如來。阿字意甚深空寂之體，取之不可取、捨之不可捨，萬法之母，大灌頂王阿字是也。難信之法，小乘律師特勿令見此本。五部梵本四十萬言出《毘盧遮那經》，《金剛頂經》採集要妙，最上福田唯此五字真言，誦者所獲功德，不可比量、不可思議、不可說也。觀照理性令人獲福，骨體堅健永無災障及諸病苦，攝養長壽。鼓上書是五字，題字擊鼓者遠近聞其聲，熾盛布千里，苗稼洪潤人無災疫，是此如來體性無生觀。右五部真言，是一切如來無生甘露之珍漿醍醐、佛性之妙藥，一字入於五藏萬病不生，況修日觀月觀，即時證佛身空寂。是阿鑁覽唅欠五字法身真言，若日誦一遍或七遍或二十一遍或四十九遍者，挍量功德，一遍福如轉一切經一百萬遍；何況禪寂坐入定門，從阿字觀諦審分明如日照空，即是了見佛性，所獲福無有比量。祕密藏文句實不思議，只恐聲聞法師、小乘持律者生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念，庫藏珍寶傾竭不惜，唯不與干將鏌鎁，恐不解運用故傷其體。是故如來祕傳大菩薩，不與聲聞劣慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿字金剛部主肝，鑁字蓮華部主肺，覽字寶部主心，唅字羯磨部主胃，欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出，江河萬流從鑁字出，金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成，五穀五果眾花開敷因唅字結也，秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來，鑁字西方阿彌陀如來，覽字是南方寶生如來，唅字北方不空成就如來，欠字是上方毘盧遮那大日如來。阿字意甚深空寂之體，取之不可取、捨之不可捨，萬法之母，大灌頂王阿字是也。難信之法，小乘律師特勿令見此本。五部梵本四十萬言出《毘盧遮那經》，《金剛頂經》採集要妙，最上福田唯此五字真言，誦者所獲功德，不可比量、不可思議、不可說也。觀照理性令人獲福，骨體堅健永無災障及諸病苦，攝養長壽。鼓上書是五字，題字擊鼓者遠近聞其聲，熾盛布千里，苗稼洪潤人無災疫，是此如來體性無生觀。右五部真言，是一切如來無生甘露之珍漿醍醐、佛性之妙藥，一字入於五藏萬病不生，況修日觀月觀，即時證佛身空寂。是阿鑁覽唅欠五字法身真言，若日誦一遍或七遍或二十一遍或四十九遍者，挍量功德，一遍福如轉一切經一百萬遍；何況禪寂坐入定門，從阿字觀諦審分明如日照空，即是了見佛性，所獲福無有比量。祕密藏文句實不思議，只恐聲聞法師、小乘持律者生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念，庫藏珍寶傾竭不惜，唯不與干將鏌鎁，恐不解運用故傷其體。是故如來祕傳大菩薩，不與聲聞劣慧。

阿金剛地部一(阿字作地觀、金剛座觀，形四角色黃，大圓鏡智，又名金剛智)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿金剛地部一(阿字作地觀、金剛座觀，形四角色黃，大圓鏡智，又名金剛智)。

鑁金剛水部二(鑁字作水觀、蓮華觀，形如滿月色白，妙觀察智，又名蓮華智亦轉法輪智)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑁金剛水部二(鑁字作水觀、蓮華觀，形如滿月色白，妙觀察智，又名蓮華智亦轉法輪智)。

覽金剛火部三(覽字作日觀，形三角色赤，平等性智，亦名灌頂智)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覽金剛火部三(覽字作日觀，形三角色赤，平等性智，亦名灌頂智)。

唅金剛風部四(唅字作月觀，形如半月色黑，成所作智，亦名羯磨智也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唅金剛風部四(唅字作月觀，形如半月色黑，成所作智，亦名羯磨智也)。

欠金剛空部五(欠字作空觀，形如滿月色，種種法界性智)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欠金剛空部五(欠字作空觀，形如滿月色，種種法界性智)。

地、水、火、風、空，五輪之種子，阿鑁覽唅欠五字有地輪，地輪之上有水輪，水輪之上有火輪，火輪之上有風輪，風輪之上有空輪。空輪之中想憾字，其如深玄色，漸舒廣成。風輪上想鑁字變成水輪，上想鉢羅字金色，變成一金龜，背上想素字，即變成妙高山王，以四寶所成，亦有劍字變成金山，七重圍繞。虛空中想毘盧遮那佛身毛孔流出香乳，雨澍七金山間，以成八功德香水乳海。當心想於妙高山頂上有吉祥唎字，變成八葉蓮華遍法界，於蓮華上有阿字，變成八華八柱寶樓閣，高廣無中邊，諸大微妙寶玉種種莊嚴。六十恒河沙俱胝如來，及諸天龍八部、內外諸供養菩薩，圍繞此法界宮殿中。又有唎字門，變成大蓮華葉，上有曼荼羅，於曼荼羅上有師子座，於師子座上有蓮華王，上有淨滿月輪，於滿月輪上有吉唎字，變成妙月大蓮華，上有鑁字，放大光明普照法界，所有三界六道四生八難受苦有情，遇光照觸得解脫。此鑁字變成率都婆，方、圓、三角、半月、團形，地、水、火、風、空五大所成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地、水、火、風、空，五輪之種子，阿鑁覽唅欠五字有地輪，地輪之上有水輪，水輪之上有火輪，火輪之上有風輪，風輪之上有空輪。空輪之中想憾字，其如深玄色，漸舒廣成。風輪上想鑁字變成水輪，上想鉢羅字金色，變成一金龜，背上想素字，即變成妙高山王，以四寶所成，亦有劍字變成金山，七重圍繞。虛空中想毘盧遮那佛身毛孔流出香乳，雨澍七金山間，以成八功德香水乳海。當心想於妙高山頂上有吉祥唎字，變成八葉蓮華遍法界，於蓮華上有阿字，變成八華八柱寶樓閣，高廣無中邊，諸大微妙寶玉種種莊嚴。六十恒河沙俱胝如來，及諸天龍八部、內外諸供養菩薩，圍繞此法界宮殿中。又有唎字門，變成大蓮華葉，上有曼荼羅，於曼荼羅上有師子座，於師子座上有蓮華王，上有淨滿月輪，於滿月輪上有吉唎字，變成妙月大蓮華，上有鑁字，放大光明普照法界，所有三界六道四生八難受苦有情，遇光照觸得解脫。此鑁字變成率都婆，方、圓、三角、半月、團形，地、水、火、風、空五大所成故。

此率都婆變成摩訶毘盧遮那如來，身色如月，首戴五佛冠，以妙紗穀天衣瓔珞莊嚴其身，光明普照十方法界，皆倚於月輪，四佛、四波羅蜜、十六、八供、四攝賢劫千佛二十天無量無邊菩薩以眷屬。四佛者，金剛堅固自性身阿閦佛、福德莊嚴身寶生佛、受用智慧身阿彌陀佛、作變化身釋迦牟尼佛。四菩薩者，金剛波羅蜜菩薩、寶波羅蜜菩薩、法波羅蜜菩薩、羯磨波羅蜜菩薩。十六菩薩者，金剛薩埵菩薩、金剛王菩薩、金剛愛菩薩、金剛喜菩薩、金剛寶菩薩、金剛光菩薩、金剛幢菩薩、金剛笑菩薩、金剛法菩薩、金剛利菩薩、金剛因菩薩、金剛語菩薩、金剛業菩薩、金剛護菩薩、金剛牙菩薩、金剛拳菩薩。八供養菩薩者，金剛嬉戲菩薩、金剛鬘菩薩、金剛歌菩薩、金剛舞菩薩、金剛焚香菩薩、金剛花菩薩、金剛燈菩薩、金剛塗香菩薩。四攝菩薩者，金剛鉤菩薩、金剛索菩薩、金剛鎖菩薩、金剛鈴菩薩。以如是眷屬如是觀已，以證心清淨，自心為佛，眾相皆圓滿，即證薩波若，具三十七尊聖圓，即觀於空中，諸佛如胡麻遍虛空界。想身證十地，鑁字變成大悲水，擬散灑我及一切有情菩提心大地，洗淨百六十心戲論垢，皆悉斷煩惱罪垢，即身不捨父母所生之身，現身證得大菩提佛果之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此率都婆變成摩訶毘盧遮那如來，身色如月，首戴五佛冠，以妙紗穀天衣瓔珞莊嚴其身，光明普照十方法界，皆倚於月輪，四佛、四波羅蜜、十六、八供、四攝賢劫千佛二十天無量無邊菩薩以眷屬。四佛者，金剛堅固自性身阿閦佛、福德莊嚴身寶生佛、受用智慧身阿彌陀佛、作變化身釋迦牟尼佛。四菩薩者，金剛波羅蜜菩薩、寶波羅蜜菩薩、法波羅蜜菩薩、羯磨波羅蜜菩薩。十六菩薩者，金剛薩埵菩薩、金剛王菩薩、金剛愛菩薩、金剛喜菩薩、金剛寶菩薩、金剛光菩薩、金剛幢菩薩、金剛笑菩薩、金剛法菩薩、金剛利菩薩、金剛因菩薩、金剛語菩薩、金剛業菩薩、金剛護菩薩、金剛牙菩薩、金剛拳菩薩。八供養菩薩者，金剛嬉戲菩薩、金剛鬘菩薩、金剛歌菩薩、金剛舞菩薩、金剛焚香菩薩、金剛花菩薩、金剛燈菩薩、金剛塗香菩薩。四攝菩薩者，金剛鉤菩薩、金剛索菩薩、金剛鎖菩薩、金剛鈴菩薩。以如是眷屬如是觀已，以證心清淨，自心為佛，眾相皆圓滿，即證薩波若，具三十七尊聖圓，即觀於空中，諸佛如胡麻遍虛空界。想身證十地，鑁字變成大悲水，擬散灑我及一切有情菩提心大地，洗淨百六十心戲論垢，皆悉斷煩惱罪垢，即身不捨父母所生之身，現身證得大菩提佛果之位。

又觀身內在大海，其底有鉢羅字，色金色，其字變成金龜，是佛性也。其龜上有蘇字，變成須彌山王，其山上有阿字，變成種種色微妙金剛地輪，輪上有三十八肘道場。暗字變成三重摩尼寶殿，即欲、色、無色界也；以七寶莊嚴。其妙宮內十肘壇場，即此十法界。其場中在大覺師子座，其中在阿字，變成四肘瑟石，即重曼荼羅也。其重者，發心修行菩提涅槃也。其上在白大蓮華，其華之上有阿字，變成法身摩訶毘盧遮那如來身，說阿鑁覽唅欠，此五字變成五智如來身，又成八葉九尊身，又成五大明王身。大日如來變成憾字，字變成劍，劍變成不動明王身，明王變成瞿利伽羅大龍，現忿怒相纏利劍。龍王變成二人使者：矜迦羅使者、制吒伽羅使者此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀身內在大海，其底有鉢羅字，色金色，其字變成金龜，是佛性也。其龜上有蘇字，變成須彌山王，其山上有阿字，變成種種色微妙金剛地輪，輪上有三十八肘道場。暗字變成三重摩尼寶殿，即欲、色、無色界也；以七寶莊嚴。其妙宮內十肘壇場，即此十法界。其場中在大覺師子座，其中在阿字，變成四肘瑟石，即重曼荼羅也。其重者，發心修行菩提涅槃也。其上在白大蓮華，其華之上有阿字，變成法身摩訶毘盧遮那如來身，說阿鑁覽唅欠，此五字變成五智如來身，又成八葉九尊身，又成五大明王身。大日如來變成憾字，字變成劍，劍變成不動明王身，明王變成瞿利伽羅大龍，現忿怒相纏利劍。龍王變成二人使者：矜迦羅使者、制吒伽羅使者此也。

是五字者是名祕密悉地也，亦名成就悉地，亦名蘇悉地。蘇悉地者，遍法界成就佛果證大菩提，法界祕密言，光明遍滿，唯佛與佛能入此門，緣覺聲聞不能照此，亦名祕密悉地。若誦一遍，當如轉一切經一百萬遍。祕密悉地者，從心至頂。祕密悉地即法身成就，即是三種常身正法藏。是故稽首禮毘盧遮那佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是五字者是名祕密悉地也，亦名成就悉地，亦名蘇悉地。蘇悉地者，遍法界成就佛果證大菩提，法界祕密言，光明遍滿，唯佛與佛能入此門，緣覺聲聞不能照此，亦名祕密悉地。若誦一遍，當如轉一切經一百萬遍。祕密悉地者，從心至頂。祕密悉地即法身成就，即是三種常身正法藏。是故稽首禮毘盧遮那佛：

稽首毘盧遮那佛， 開敷淨眼如蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首毘盧遮那佛， 開敷淨眼如蓮華，

三界調御天人師， 大菩提心救世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界調御天人師， 大菩提心救世者，

深妙真言加持法， 流入無生阿字門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深妙真言加持法， 流入無生阿字門。

阿字如阿摩羅識，阿摩羅識體阿梨耶識，用阿字含藏萬法，猶如藏識含諸法也。故毘盧遮那四字含四教義，九重月輪表八葉九尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿字如阿摩羅識，阿摩羅識體阿梨耶識，用阿字含藏萬法，猶如藏識含諸法也。故毘盧遮那四字含四教義，九重月輪表八葉九尊。

文殊真言下品悉地： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊真言下品悉地：

「阿羅波遮那」 一字「唵慈臨」(二合)，萬事通用，是名出悉地，能生根莖遍滿四方，誦一遍如轉藏經一百遍，出悉地從足至腰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅波遮那」 一字「唵慈臨」(二合)，萬事通用，是名出悉地，能生根莖遍滿四方，誦一遍如轉藏經一百遍，出悉地從足至腰。

「阿微羅吽佉」 大日如來真言中品悉地，是名入悉地。能生枝葉，又入悉地者從齊至心，遍滿四方光明晃曜，入佛法界，名入悉地。若誦一遍，如轉藏經一千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿微羅吽佉」 大日如來真言中品悉地，是名入悉地。能生枝葉，又入悉地者從齊至心，遍滿四方光明晃曜，入佛法界，名入悉地。若誦一遍，如轉藏經一千遍。

「阿鑁覽唅欠(上品悉地)」毘盧遮那真言，是五字者是名祕密悉地，亦名蘇悉地，亦名成就悉地。祕密悉地者從心至頂，蘇悉地者即法身成就。又成就悉地者成就佛果證大菩提，法界祕密言，光明遍滿，唯佛與佛能入此門，緣覺聲聞不能照此，即名祕密悉地。若誦一遍，當如轉一切經一百萬遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鑁覽唅欠(上品悉地)」毘盧遮那真言，是五字者是名祕密悉地，亦名蘇悉地，亦名成就悉地。祕密悉地者從心至頂，蘇悉地者即法身成就。又成就悉地者成就佛果證大菩提，法界祕密言，光明遍滿，唯佛與佛能入此門，緣覺聲聞不能照此，即名祕密悉地。若誦一遍，當如轉一切經一百萬遍。

如是三種悉地真言，雖佛頂尊勝心真言，皆是大日如來三身真言也。由此當知，尊勝佛頂者，即是毘盧遮那如來身，即是三部佛頂身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三種悉地真言，雖佛頂尊勝心真言，皆是大日如來三身真言也。由此當知，尊勝佛頂者，即是毘盧遮那如來身，即是三部佛頂身。

三識者，一、波陀那，即六識；二、阿陀那識，即七識；三、阿梨耶識，即八識也。今第四加阿摩無垢淨識，當為九重心月輪義也。出悉地(根莖從足至腰化身)、入悉地(枝葉從臍至心報身)、成就悉地(從心至頂法身佛果)，皆悉入流阿字，當作三品觀。上品者體即同大千界身，即同法身摩訶毘盧遮那如來身，大千界內為一切眾生，說八萬四千法藏正教，欲俱時成佛。中品觀我體等中千界身，即同應身大日如來身，中千界內為一切有情，說八萬四千法藏教法，欲俱時成佛。下品觀即我體等小千界身，即同化身文殊師利菩薩身，小千界內為一切眾生，說八萬四千藏經，欲俱時成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三識者，一、波陀那，即六識；二、阿陀那識，即七識；三、阿梨耶識，即八識也。今第四加阿摩無垢淨識，當為九重心月輪義也。出悉地(根莖從足至腰化身)、入悉地(枝葉從臍至心報身)、成就悉地(從心至頂法身佛果)，皆悉入流阿字，當作三品觀。上品者體即同大千界身，即同法身摩訶毘盧遮那如來身，大千界內為一切眾生，說八萬四千法藏正教，欲俱時成佛。中品觀我體等中千界身，即同應身大日如來身，中千界內為一切有情，說八萬四千法藏教法，欲俱時成佛。下品觀即我體等小千界身，即同化身文殊師利菩薩身，小千界內為一切眾生，說八萬四千藏經，欲俱時成佛。

但此三種真言，密中密、祕中祕，二乘人、破戒、不信眾難入此門；菩薩信心眾可誦念晝夜，將定得阿耨多羅三藐三菩提，無量無數劫中可救度六道中一切受苦眾生，皆悉入是阿字中，斷無量無數劫一切諸煩惱惑業，令發無上菩提心，皆悉令證佛果。若有最上根人，常日夜三時持念，若時時剋剋憶念，定此人不捨父母所生身，現身當得不思議難得佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但此三種真言，密中密、祕中祕，二乘人、破戒、不信眾難入此門；菩薩信心眾可誦念晝夜，將定得阿耨多羅三藐三菩提，無量無數劫中可救度六道中一切受苦眾生，皆悉入是阿字中，斷無量無數劫一切諸煩惱惑業，令發無上菩提心，皆悉令證佛果。若有最上根人，常日夜三時持念，若時時剋剋憶念，定此人不捨父母所生身，現身當得不思議難得佛身。

若有人此說有不定之疑心，經無量不可思議恒河沙阿僧祇無數大劫，墮落阿鼻地獄中；若纔盡彼地獄劫出者，又入十八地獄及八萬四千地獄中；如是傳傳各經一切盡劫，墮餓鬼中及畜生中，各盡其劫邊；劫盡已生人間，不信法故，貧窮極苦，一生之間受無數大病，無間晝夜如是病苦，不修一善；命終之後，亦墮阿鼻地獄中，是故常受大苦惱，不生善所，故不信者為不可說此三真言三身佛果三菩提良藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人此說有不定之疑心，經無量不可思議恒河沙阿僧祇無數大劫，墮落阿鼻地獄中；若纔盡彼地獄劫出者，又入十八地獄及八萬四千地獄中；如是傳傳各經一切盡劫，墮餓鬼中及畜生中，各盡其劫邊；劫盡已生人間，不信法故，貧窮極苦，一生之間受無數大病，無間晝夜如是病苦，不修一善；命終之後，亦墮阿鼻地獄中，是故常受大苦惱，不生善所，故不信者為不可說此三真言三身佛果三菩提良藥。

若人聞是真言一度者，過去生生中殖無量善根種者，亦還依過去善根力，今當得聞也。是人定命終，必隨願往生十方淨土中，為其土眾及三千大千世界一切眾生說是法，又拔苦與樂令得證大菩提果，當知是人如來所化也，是菩薩，何況自誦為他傳教者，功德不可思議。各以清淨信心滿五十萬遍，身中無數億劫無始以來無量惡業罪永滅除，隨願命終之後生蓮華臺藏世界中，常本覺阿字本佛，奉見毘盧遮那如來妙體身，常彼世界自受法樂，是毘盧遮那如來金口說也，五智如來者出生阿字中，化無量身，昔聞阿字一文者，今毘盧遮那如來是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞是真言一度者，過去生生中殖無量善根種者，亦還依過去善根力，今當得聞也。是人定命終，必隨願往生十方淨土中，為其土眾及三千大千世界一切眾生說是法，又拔苦與樂令得證大菩提果，當知是人如來所化也，是菩薩，何況自誦為他傳教者，功德不可思議。各以清淨信心滿五十萬遍，身中無數億劫無始以來無量惡業罪永滅除，隨願命終之後生蓮華臺藏世界中，常本覺阿字本佛，奉見毘盧遮那如來妙體身，常彼世界自受法樂，是毘盧遮那如來金口說也，五智如來者出生阿字中，化無量身，昔聞阿字一文者，今毘盧遮那如來是也。

白毫光相正遍知， 圓滿恒照如日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白毫光相正遍知， 圓滿恒照如日月，

阿閦寶生救世者， 彌陀成就不空王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦寶生救世者， 彌陀成就不空王，

咸於悉地吉祥輪， 傳斯妙法化諸有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸於悉地吉祥輪， 傳斯妙法化諸有，

慈心自在降三世， 金剛薩埵不動尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心自在降三世， 金剛薩埵不動尊，

無違誓願應時期， 瑜伽事畢還金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無違誓願應時期， 瑜伽事畢還金剛。

我依毘盧遮那佛， 開心智印建標儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依毘盧遮那佛， 開心智印建標儀，

無量功德普莊嚴， 同入總持諸善逝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德普莊嚴， 同入總持諸善逝，

願共有緣修學者， 安住無上清淨海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共有緣修學者， 安住無上清淨海。

佛頂尊勝心破地獄法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝心破地獄法一卷

本奧批云：「延寶二龍集甲寅春二月，投毫於湖北總持教寺僧超然。 天明五歲次乙巳八月十日，以超然師本寫得畢，武州釋慈忍。」 享和改元辛酉紀號秋七月，求索件本於洛東智積院，當山愛染院大宣等寫挍點國字，已上尊勝破地獄二本者，先印錄外尊勝破地獄三種，悉地軌同事異本，今再挍壽梓，待更對善本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本奧批云：「延寶二龍集甲寅春二月，投毫於湖北總持教寺僧超然。 天明五歲次乙巳八月十日，以超然師本寫得畢，武州釋慈忍。」 享和改元辛酉紀號秋七月，求索件本於洛東智積院，當山愛染院大宣等寫挍點國字，已上尊勝破地獄二本者，先印錄外尊勝破地獄三種，悉地軌同事異本，今再挍壽梓，待更對善本。

豐山 總持院快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山 總持院快道誌

五藏者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五藏者：

肝 赤蓮華(東方阿閦佛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肝 赤蓮華(東方阿閦佛)。

肺 青蓮華(西方無量壽佛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肺 青蓮華(西方無量壽佛)。

心 黃蓮華(南方寶生佛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心 黃蓮華(南方寶生佛)。

腎 紅蓮華(北方釋迦牟尼佛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腎 紅蓮華(北方釋迦牟尼佛)。

脾 白蓮華(中央大日如來)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脾 白蓮華(中央大日如來)。

肝 種子(吽) 五股縛日羅(成東方阿閦尊供養)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肝 種子(吽) 五股縛日羅(成東方阿閦尊供養)。

心 種子 如意寶(成南方寶生尊供養)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心 種子 如意寶(成南方寶生尊供養)。

肺 種子 金剛杵蓮(成西方無量壽尊供養)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肺 種子 金剛杵蓮(成西方無量壽尊供養)。

腎 種子 十字縛日羅(成北方不空成就尊供養)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腎 種子 十字縛日羅(成北方不空成就尊供養)。

脾 種子 金塔(成自受法樂率都婆供養)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脾 種子 金塔(成自受法樂率都婆供養)。