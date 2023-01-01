念誦結護法普通諸部 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦結護法普通諸部

三藏金剛智授與灌頂弟子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏金剛智授與灌頂弟子

凡欲念誦，先須護身結界澄想，觀察本尊聖者，起慈悲心愍念有情，發大誓願迴向菩提，方可念誦(如經所說初後皆用)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲念誦，先須護身結界澄想，觀察本尊聖者，起慈悲心愍念有情，發大誓願迴向菩提，方可念誦(如經所說初後皆用)。

若初入道場， 先結三昧耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若初入道場， 先結三昧耶，

安自身頂上， 遍禮十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安自身頂上， 遍禮十方佛，

三世大慈尊， 所集諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世大慈尊， 所集諸善根，

合掌盡隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌盡隨喜。

「唵嚩日羅鉢娜麼微(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅鉢娜麼微(入)」

如是依法結護已，若有闕犯三昧耶，密持蘇摩金剛言，懺悔時中諸過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依法結護已，若有闕犯三昧耶，密持蘇摩金剛言，懺悔時中諸過咎。

「曩莫悉哩也地尾迦南薩嚩怛他俄多南阿(引)含(去)尾羅耳尾羅耳摩訶斫羯羅嚩日哩薩哆薩哆莎羅帝莎羅帝怛羅曳怛羅曳尾馱麼儞三畔惹儞怛羅麼底悉馱阿訖哩曳窒哩焰莎嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉哩也地尾迦南薩嚩怛他俄多南阿(引)含(去)尾羅耳尾羅耳摩訶斫羯羅嚩日哩薩哆薩哆莎羅帝莎羅帝怛羅曳怛羅曳尾馱麼儞三畔惹儞怛羅麼底悉馱阿訖哩曳窒哩焰莎嚩賀」

佛部三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部三昧耶契：

二羽側相合， 忍戒檀相拄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽側相合， 忍戒檀相拄，

進力附忍願， 禪智屈申附， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進力附忍願， 禪智屈申附，

當想釋迦尊， 分明在其所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當想釋迦尊， 分明在其所，

結已頂開散， 誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結已頂開散， 誦此密言曰：

「唵怛他蘖都嗢婆嚩耶莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他蘖都嗢婆嚩耶莎嚩訶」

念誦已安於頂，想此印成時即是如來、應、正等覺，三十二相、八十種好，具足莊嚴，處寶蓮花師子之座，令自心眼分明想見一切如來在於頂會。蓮花部三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已安於頂，想此印成時即是如來、應、正等覺，三十二相、八十種好，具足莊嚴，處寶蓮花師子之座，令自心眼分明想見一切如來在於頂會。蓮花部三昧耶契：

檀慧二俱合， 禪智頭相拄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀慧二俱合， 禪智頭相拄，

十度若敷蓮， 當如觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十度若敷蓮， 當如觀自在，

想之居頂右， 應作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想之居頂右， 應作如是觀。

誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言曰：

「唵鉢頭暮嗢婆嚩耶莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭暮嗢婆嚩耶莎嚩訶」

念誦已安於頂右，即令心眼想見觀自在菩薩，身相圓滿作紅赤色，天冠花鬘眾寶瓔珞具足莊嚴，冠中化佛坐寶蓮花作說法相，又想諸大菩薩如侍佛側同侍如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已安於頂右，即令心眼想見觀自在菩薩，身相圓滿作紅赤色，天冠花鬘眾寶瓔珞具足莊嚴，冠中化佛坐寶蓮花作說法相，又想諸大菩薩如侍佛側同侍如來。

金剛部三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部三昧耶契：

止觀背相加， 智檀與禪慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀背相加， 智檀與禪慧，

翻覆互相鉤， 是名金剛持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻覆互相鉤， 是名金剛持，

結已居頂左， 同彼執金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結已居頂左， 同彼執金剛，

誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言曰：

「唵嚩日路都婆嚩耶莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日路都婆嚩耶莎嚩訶」

念誦已安於頂左，即令心眼分明想見執金剛菩薩，身色如淺碧玉色，手持跋折羅半跏而坐，又想見無量金剛種族同侍如來。結三昧耶已，即想自身全成吽字，此字想成猶如火色，從字發生熾然焰，憤燒身中三毒煩惱及隨煩惱一時頓盡，時火亦隨滅，唯存吽字，融成皎月在於心中。作是想時，不宜遲住，速轉慧心，令其成就。無動金剛辟除難契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已安於頂左，即令心眼分明想見執金剛菩薩，身色如淺碧玉色，手持跋折羅半跏而坐，又想見無量金剛種族同侍如來。結三昧耶已，即想自身全成吽字，此字想成猶如火色，從字發生熾然焰，憤燒身中三毒煩惱及隨煩惱一時頓盡，時火亦隨滅，唯存吽字，融成皎月在於心中。作是想時，不宜遲住，速轉慧心，令其成就。無動金剛辟除難契：

願力並竪端， 方慧如鉤契， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力並竪端， 方慧如鉤契，

智度捻如環， 定手亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智度捻如環， 定手亦如是，

即以忍進度， 穿入慧掌中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以忍進度， 穿入慧掌中，

是名無動劍， 用結方隅界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名無動劍， 用結方隅界，

拔刀右遶之， 辟除一切魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔刀右遶之， 辟除一切魔。

「曩慕三曼多嚩日羅(二合)𭊥𠱀羅(二合)戰拏(尼皆反)摩訶路沙拏娑破吒耶吽怛羅(二合)吒訶莽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩慕三曼多嚩日羅(二合)𭊥𠱀羅(二合)戰拏(尼皆反)摩訶路沙拏娑破吒耶吽怛羅(二合)吒訶莽」

誦三遍已或七遍，以印右轉三遍即成結護，左轉三遍名曰辟除，是呪威力能大擁護十方大界，及以護身並淨除處所，乃至三界猶能防護，況一方所。作是法隨行者心念、呪印所及之處，能令種種異類及難調魍魎之屬皆見熾然金剛威怒如大火聚周遍其處。此法功能甚大難說，於多劫中廣說功能不可盡，是名無動金剛法，此法亦通五部結護(出《毘盧遮那經》)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍已或七遍，以印右轉三遍即成結護，左轉三遍名曰辟除，是呪威力能大擁護十方大界，及以護身並淨除處所，乃至三界猶能防護，況一方所。作是法隨行者心念、呪印所及之處，能令種種異類及難調魍魎之屬皆見熾然金剛威怒如大火聚周遍其處。此法功能甚大難說，於多劫中廣說功能不可盡，是名無動金剛法，此法亦通五部結護(出《毘盧遮那經》)。

一切如來擐甲頭鉾契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來擐甲頭鉾契：

先誦密言已， 進力互相旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先誦密言已， 進力互相旋，

三遍旋繞之， 便言唵砧字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三遍旋繞之， 便言唵砧字，

進支想唵字， 力支想砧字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進支想唵字， 力支想砧字，

各想青色索， 如被鎧帶之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各想青色索， 如被鎧帶之，

一切支節間， 並須旋繞繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切支節間， 並須旋繞繫，

漸至於頂後， 先從檀慧垂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸至於頂後， 先從檀慧垂，

是名金剛甲。 誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名金剛甲。 誦此密言曰：

「唵跋日囉迦嚩者跋日囉𤘽盧拔折羅嚩日哩那咁(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋日囉迦嚩者跋日囉𤘽盧拔折羅嚩日哩那咁(引)」

如是結已，一切天、龍、夜叉、人非人等皆見行者是金剛身，被金剛甲、執金剛杵、住金剛界，諸魔鬼神退散馳走不能為害，是名擐甲頭鉾契(出《金剛頂經》)。作是法已，即復虔誠三業，想禮十方一切諸佛及諸菩薩緣覺聲聞，一心䠒跪，手執香爐，想令淨於法界，復想此香雲右旋為臺，花雲妙香處處垂布，無量寶花行列開敷香氣氛馥，於一一佛會中而為佛供養。作此想時，誦此明曰，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是結已，一切天、龍、夜叉、人非人等皆見行者是金剛身，被金剛甲、執金剛杵、住金剛界，諸魔鬼神退散馳走不能為害，是名擐甲頭鉾契(出《金剛頂經》)。作是法已，即復虔誠三業，想禮十方一切諸佛及諸菩薩緣覺聲聞，一心䠒跪，手執香爐，想令淨於法界，復想此香雲右旋為臺，花雲妙香處處垂布，無量寶花行列開敷香氣氛馥，於一一佛會中而為佛供養。作此想時，誦此明曰，重說偈言：

「願此香雲遍十方， 歌音妙響空中滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願此香雲遍十方， 歌音妙響空中滿，

供養微塵等諸佛， 並諸菩薩及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養微塵等諸佛， 並諸菩薩及聲聞，

唯願三界大慈尊， 賜垂三昧自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願三界大慈尊， 賜垂三昧自在力。

「曩莫三曼多母馱喃薩嚩他欠鄔蘖帝薩頗羅呬𤚥俄俄那釰莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多母馱喃薩嚩他欠鄔蘖帝薩頗羅呬𤚥俄俄那釰莎嚩訶」

誦三遍已入諸三昧，隨心所觀皆悉成就。作是觀者，欲令行人除煩惱障內外清淨身故，復誦此陀羅尼心印呪加持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍已入諸三昧，隨心所觀皆悉成就。作是觀者，欲令行人除煩惱障內外清淨身故，復誦此陀羅尼心印呪加持之。

「唵薩嚩婆嚩輸馱薩嚩達磨薩嚩婆嚩輸度唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩婆嚩輸馱薩嚩達磨薩嚩婆嚩輸度唅」

作是念已，口稱阿字，即以阿字是無生義法本不生，唯獨此門能遠塵垢，塵垢既淨則無因緣，因緣既無則諸法寂靜，以諸法寂靜故即亦真如法清淨，從初門中具一切義，乃至四十二賢聖皆亦如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，口稱阿字，即以阿字是無生義法本不生，唯獨此門能遠塵垢，塵垢既淨則無因緣，因緣既無則諸法寂靜，以諸法寂靜故即亦真如法清淨，從初門中具一切義，乃至四十二賢聖皆亦如之。

金剛下方三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛下方三昧耶契：

戒忍並竪端， 叉入願方背， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒忍並竪端， 叉入願方背，

即以戒忍度， 苾入觀羽中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以戒忍度， 苾入觀羽中，

餘度各相捻， 由如三角形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘度各相捻， 由如三角形。

誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言曰：

「唵枳里枳里跋日囉跋日哩部羅畔馱畔馱吽泮吒(半音)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵枳里枳里跋日囉跋日哩部羅畔馱畔馱吽泮吒(半音)莎訶」

念誦已想成獨股金剛杵，火焰徹下至金剛際，是法能令下方一切大力惡魔之屬皆悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已想成獨股金剛杵，火焰徹下至金剛際，是法能令下方一切大力惡魔之屬皆悉退散。

金剛四方三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛四方三昧耶契：

如前契不改， 禪智竪開峯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前契不改， 禪智竪開峯，

遶身三辟之， 名曰金剛界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遶身三辟之， 名曰金剛界，

隨心想至處， 便成為界方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心想至處， 便成為界方。

誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言曰：

「唵沙羅沙羅跋日囉波羅(引)迦羅吽泮吒莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵沙羅沙羅跋日囉波羅(引)迦羅吽泮吒莎訶」

念誦已以契右旋三遍揮之，隨心遠近成牆界，無量金剛護持此界，能令非類見是猛焰，如大火城四散馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已以契右旋三遍揮之，隨心遠近成牆界，無量金剛護持此界，能令非類見是猛焰，如大火城四散馳走。

金剛上方三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛上方三昧耶契：

如前契不移， 禪捻進文側， 智力亦如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前契不移， 禪捻進文側， 智力亦如之。

「唵尾悉普羅捺邏乞叉跋日囉半惹羅哞泮吒莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾悉普羅捺邏乞叉跋日囉半惹羅哞泮吒莎訶」

念誦已舉印頂上旒遶三遍，能令上方一切惡魔鬼神種種異類之屬，惶怖遠走無敢為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已舉印頂上旒遶三遍，能令上方一切惡魔鬼神種種異類之屬，惶怖遠走無敢為障。

請一切聖者寶輅契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請一切聖者寶輅契：

定慧內和合， 進力建如峯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧內和合， 進力建如峯，

禪捻願側文， 智忍亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪捻願側文， 智忍亦如是，

召集諸賢聖， 禪智內三招， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召集諸賢聖， 禪智內三招，

是名迎請契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名迎請契。

「唵都嚕都嚕莎婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵都嚕都嚕莎婆訶」

念誦已想是寶輅往聖者所，於是輅上想有寶室莊嚴道場，於其室中有寶蓮花師子之座，座上有無量眾寶而用莊嚴坐諸聖者，聖者歡喜一念頃間一時來至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已想是寶輅往聖者所，於是輅上想有寶室莊嚴道場，於其室中有寶蓮花師子之座，座上有無量眾寶而用莊嚴坐諸聖者，聖者歡喜一念頃間一時來至。

召集一切賢聖契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召集一切賢聖契：

止觀五指交， 以禪在智上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀五指交， 以禪在智上，

對眉仰定慧， 進力狀如鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對眉仰定慧， 進力狀如鉤，

三迴彈指聲， 是名為召集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三迴彈指聲， 是名為召集。

「唵跋日羅三摩闍惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋日羅三摩闍惹」

爾時召集菩薩住虛空中，手執揵椎及跋折羅擊之出聲，其聲遠至十方無量世界，一切諸佛數如恒沙，一切菩薩數如微塵，皆來集會住行者前，已決定心至誠無疑，聖者歡喜速來赴本願故，即持遏迦以上諸佛及諸菩薩緣覺聲聞，結佛部三昧耶契，捧遏迦器誦前普淨法界明三遍。所以上閼伽者，今以淨妙之水淨諸尊處，以清淨義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時召集菩薩住虛空中，手執揵椎及跋折羅擊之出聲，其聲遠至十方無量世界，一切諸佛數如恒沙，一切菩薩數如微塵，皆來集會住行者前，已決定心至誠無疑，聖者歡喜速來赴本願故，即持遏迦以上諸佛及諸菩薩緣覺聲聞，結佛部三昧耶契，捧遏迦器誦前普淨法界明三遍。所以上閼伽者，今以淨妙之水淨諸尊處，以清淨義故。

設聖者花座契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設聖者花座契：

如前蓮花契， 微屈似開敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前蓮花契， 微屈似開敷，

心想妙蓮花， 隨位而敷座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心想妙蓮花， 隨位而敷座。

「曩麼三曼多母多南唵鉢頭麼微羅也莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼三曼多母多南唵鉢頭麼微羅也莎訶」

念誦已心想祕印出妙蓮花，色香鮮潔，隨位敷置座諸聖者。白言：「聖者由本願力不捨大悲，降此卑弊之處，開無間等思，願斯微供，願垂加持滿有情願。」次誦妙伽他而用讚歎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已心想祕印出妙蓮花，色香鮮潔，隨位敷置座諸聖者。白言：「聖者由本願力不捨大悲，降此卑弊之處，開無間等思，願斯微供，願垂加持滿有情願。」次誦妙伽他而用讚歎之。

結八方火院契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結八方火院契：

二羽平舒掌， 慧加定羽上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽平舒掌， 慧加定羽上，

禪智直竪開， 名曰金剛火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智直竪開， 名曰金剛火。

「唵阿三麼祇儞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿三麼祇儞吽」

念誦已以印右遶三遍，隨心遠近如大火城，一切魔障退散馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已以印右遶三遍，隨心遠近如大火城，一切魔障退散馳走。

結十方天界三魔耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結十方天界三魔耶契：

定慧內相叉， 忍願頭相捻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧內相叉， 忍願頭相捻，

進力屈附背， 猶如三鈷形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進力屈附背， 猶如三鈷形，

禪捻進側文， 智度亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪捻進側文， 智度亦如是。

「唵商羯㘑摩訶三莽焰莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵商羯㘑摩訶三莽焰莎訶」

念誦已右揮三遍普轉八方四維上下，如大淨天更無垢穢，密會之中廣博嚴淨，是名三昧耶法。如是結已，經云：「假使輪王佛頂，及諸相違餘真言者皆不得其便。」即以種種香花飲食，奉獻本尊及諸聖眾，即發願迴向。部母護尊及自身契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦已右揮三遍普轉八方四維上下，如大淨天更無垢穢，密會之中廣博嚴淨，是名三昧耶法。如是結已，經云：「假使輪王佛頂，及諸相違餘真言者皆不得其便。」即以種種香花飲食，奉獻本尊及諸聖眾，即發願迴向。部母護尊及自身契：

定慧三相合， 進力屈如鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧三相合， 進力屈如鉤，

捻於忍願背， 猶如佛眼形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捻於忍願背， 猶如佛眼形，

禪智並竪開， 附於忍願側， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智並竪開， 附於忍願側，

是名部母契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名部母契。

「曩莫三曼多母馱喃怛姪他唵嚕嚕薩普(二合)嚕入伐羅底瑟他悉馱路者儞娑羅嚩羅他沙達儞莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多母馱喃怛姪他唵嚕嚕薩普(二合)嚕入伐羅底瑟他悉馱路者儞娑羅嚩羅他沙達儞莎訶」

念誦三遍已，以契圍繞本尊聖者，是名護尊法。復用真言祕契加持自身四所，是名部母三昧耶法。如是結已，每日四時如法念誦，所謂晨朝、午時、黃昏、夜半是也。持四種念珠作四種念誦，一者音聲念誦；二者金剛念誦，合口動舌默誦是也；三者三摩地念誦，心念誦是也；四者真實念誦，如字義修行是也。每欲誦先須洗浴依法結護，誦軍荼利小心真言，呪水灑散衣服上，旋浴所出，不應跪脚想八葉蓮花以承其足，次想自身相好同於本尊。欲開戶時作一吽聲，然入道場禮懺三業，從初三昧耶次第結之，然持本尊真言，全跏半跏隨意而坐，二羽當心相去一寸，以珠相捻印成念誦，乃至限滿一萬，若一千八百四百二百，下至一百八，數減如上不成念誦，於一一時中不得散動及與他人語言，是名怛哩三昧耶念誦法。念誦畢以復陳懺悔，重結八供養，隨心發願無不成辨。復結三昧耶契，次第解之至頂上散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦三遍已，以契圍繞本尊聖者，是名護尊法。復用真言祕契加持自身四所，是名部母三昧耶法。如是結已，每日四時如法念誦，所謂晨朝、午時、黃昏、夜半是也。持四種念珠作四種念誦，一者音聲念誦；二者金剛念誦，合口動舌默誦是也；三者三摩地念誦，心念誦是也；四者真實念誦，如字義修行是也。每欲誦先須洗浴依法結護，誦軍荼利小心真言，呪水灑散衣服上，旋浴所出，不應跪脚想八葉蓮花以承其足，次想自身相好同於本尊。欲開戶時作一吽聲，然入道場禮懺三業，從初三昧耶次第結之，然持本尊真言，全跏半跏隨意而坐，二羽當心相去一寸，以珠相捻印成念誦，乃至限滿一萬，若一千八百四百二百，下至一百八，數減如上不成念誦，於一一時中不得散動及與他人語言，是名怛哩三昧耶念誦法。念誦畢以復陳懺悔，重結八供養，隨心發願無不成辨。復結三昧耶契，次第解之至頂上散。

次作結界及火院界，左旋解之，又以輅車召集契，以禪智二度向外撥之，即成撥遣，即結部母護身方可起去。一切諸天皆見此人身，皆同聖者，諸惡鬼神不敢為害，怨家債主奉心敬禮，一切有情日夜利益，是故智者安心，此門祕密為行，常行惠施，悲念苦惱有情，不應起瞋嫌之心，是名三昧耶念誦法。常於食上想有囉字以淨於食，復想自身三鈷金剛，當誦十力真言八遍，然後方食。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作結界及火院界，左旋解之，又以輅車召集契，以禪智二度向外撥之，即成撥遣，即結部母護身方可起去。一切諸天皆見此人身，皆同聖者，諸惡鬼神不敢為害，怨家債主奉心敬禮，一切有情日夜利益，是故智者安心，此門祕密為行，常行惠施，悲念苦惱有情，不應起瞋嫌之心，是名三昧耶念誦法。常於食上想有囉字以淨於食，復想自身三鈷金剛，當誦十力真言八遍，然後方食。真言曰：

「那莫薩嚩勃陀菩地薩多嚩(二合)南唵皤烟提帝孺磨利儞莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩嚩勃陀菩地薩多嚩(二合)南唵皤烟提帝孺磨利儞莎嚩訶」

軍荼利真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍荼利真言曰：

「唵呼嚕呼嚕底瑟吒底瑟吒盤陀盤陀何那何那阿蜜哩帝吽泮吒莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵呼嚕呼嚕底瑟吒底瑟吒盤陀盤陀何那何那阿蜜哩帝吽泮吒莎訶」

一切如來喜戲內供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來喜戲內供養契：

止觀外相叉， 禪智並端竪， 當心住供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀外相叉， 禪智並端竪， 當心住供養，

一切諸如來， 供養菩薩印， 隨奉所尊者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 供養菩薩印， 隨奉所尊者，

願速加持之。「 唵摩訶囉底(丁以反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願速加持之。「 唵摩訶囉底(丁以反)」

一切如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如

來菩提鬘內供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來菩提鬘內供養契：

以此喜戲印， 向前直申之， 即成菩提鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此喜戲印， 向前直申之， 即成菩提鬘，

願證如來覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願證如來覺。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵嚧播戍鞞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚧播戍鞞」

一切如來金剛詠歌內供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛詠歌內供養契：

前印縮對臍， 漸上口當散， 奉金剛歌詠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前印縮對臍， 漸上口當散， 奉金剛歌詠，

願契微妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願契微妙音。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵室嚧(二合)多羅燥歌(輕)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵室嚧(二合)多羅燥歌(輕)」

一切如來金剛舞內供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛舞內供養契：

各作金剛拳， 禪支對心仰， 智迴散檀慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各作金剛拳， 禪支對心仰， 智迴散檀慧，

同旋頂上舒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同旋頂上舒。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵薩嚩布際(輕)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩布際(輕)」

一切如來焚香外供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來焚香外供養契：

金剛縛下散， 如捻香焚之， 以如來香雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛縛下散， 如捻香焚之， 以如來香雲，

遍法界供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍法界供養。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵鉢羅曷羅尼(上)儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢羅曷羅尼(上)儞」

一切如來花外供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來花外供養契：

禪智外相叉， 仰面而散之， 以微妙花雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智外相叉， 仰面而散之， 以微妙花雲，

普心持供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普心持供養。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵頗羅迦迷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵頗羅迦迷」

一切如來燈外供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來燈外供養契：

即以金剛縛， 禪智竪逼之， 持如來惠燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以金剛縛， 禪智竪逼之， 持如來惠燈，

普照眾事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照眾事業。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵素底惹擬哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵素底惹擬哩(二合)」

一切如來塗香外供養契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來塗香外供養契：

金剛縛心上， 散開似塗香， 持此妙栴檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛縛心上， 散開似塗香， 持此妙栴檀，

等海雲供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等海雲供養。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵素犍蕩(引)霓」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵素犍蕩(引)霓」

如是供養讚歎竟，以本尊三昧觀令心不散，瑜伽行者以一切如來身口意金剛差別契加持己身，又想一切隨形好盡莊嚴其身，即應誦摩訶三摩耶印百字言，令身堅固，便結本尊三昧耶契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是供養讚歎竟，以本尊三昧觀令心不散，瑜伽行者以一切如來身口意金剛差別契加持己身，又想一切隨形好盡莊嚴其身，即應誦摩訶三摩耶印百字言，令身堅固，便結本尊三昧耶契。

毘盧遮那法身三昧耶契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那法身三昧耶契：

禪智外相叉， 忍願端竪屈， 進力於背上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智外相叉， 忍願端竪屈， 進力於背上，

三節直竪之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三節直竪之。

真言曰(百字明也)。由以摩訶𮕢百字真言加持故，設犯無間罪、謗一切諸佛及方廣經，修真言者以本尊堅住己身故，現世所求悉地，謂最勝悉地、金剛薩埵悉地乃至如來最勝悉地，不改金剛界大印，便誦本尊根本明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰(百字明也)。由以摩訶𮕢百字真言加持故，設犯無間罪、謗一切諸佛及方廣經，修真言者以本尊堅住己身故，現世所求悉地，謂最勝悉地、金剛薩埵悉地乃至如來最勝悉地，不改金剛界大印，便誦本尊根本明：

「唵(一) 摩折羅馱都(二) 𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 摩折羅馱都(二) 𤚥」

定慧二羽捧珠鬘， 如本真言七遍已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧二羽捧珠鬘， 如本真言七遍已，

捧至頂上復當心， 堅住等引而念誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捧至頂上復當心， 堅住等引而念誦，

舌端微動唇齒合， 逆順循身觀相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌端微動唇齒合， 逆順循身觀相好，

四時勤修不令間， 千百為限復過是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四時勤修不令間， 千百為限復過是，

一切神通及福智， 現世同於遍照尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切神通及福智， 現世同於遍照尊。

行者念誦分限畢已，捧珠頂上，懃發大願，然後結三摩地印，入法界體性三昧，修習五字旋陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者念誦分限畢已，捧珠頂上，懃發大願，然後結三摩地印，入法界體性三昧，修習五字旋陀羅尼。

諸法本不生， 自性離言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本不生， 自性離言說，

清淨無垢染， 因業等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢染， 因業等虛空，

旋復諦思惟， 字字語真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋復諦思惟， 字字語真實，

初後雖差別， 所生皆歸一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初後雖差別， 所生皆歸一，

不捨是三昧， 兼住無緣悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨是三昧， 兼住無緣悲，

普願諸有情， 如我無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普願諸有情， 如我無有異。

行者從三昧出已，即結根本印，誦本明七遍。復以供養供養諸佛，以妙音詞稱揚讚歎獻閼伽水，以降三世印左旋解界，即結金剛解脫印，奉送諸聖，各還本土。印結前三昧耶印，忍願承花至頂上散，真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者從三昧出已，即結根本印，誦本明七遍。復以供養供養諸佛，以妙音詞稱揚讚歎獻閼伽水，以降三世印左旋解界，即結金剛解脫印，奉送諸聖，各還本土。印結前三昧耶印，忍願承花至頂上散，真言：

「唵(一) 訖哩(二合)妬縛(入聲呼)薩怛縛嘌託(二合)(二) 悉地捺多曳他努誐(引)(三) 蘖瑳特鑁(四) 沒馱尾灑焰補那羅(引)誐麼那(引)也都(五) 唵(六) 麼折羅薩怛縛(二合)穆(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 訖哩(二合)妬縛(入聲呼)薩怛縛嘌託(二合)(二) 悉地捺多曳他努誐(引)(三) 蘖瑳特鑁(四) 沒馱尾灑焰補那羅(引)誐麼那(引)也都(五) 唵(六) 麼折羅薩怛縛(二合)穆(七)」

作此法已，重以三昧耶印誦加持明，以印四處，然後灌頂被金剛甲冑，依前四禮四方佛，懺悔發願等，然後依閑靜處嚴以香花依本尊三摩地讀誦方廣大乘經典，隨意經行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法已，重以三昧耶印誦加持明，以印四處，然後灌頂被金剛甲冑，依前四禮四方佛，懺悔發願等，然後依閑靜處嚴以香花依本尊三摩地讀誦方廣大乘經典，隨意經行。

若有眾生遇此教， 晝夜四時精進修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生遇此教， 晝夜四時精進修，

現世證得歡喜地， 後十六生成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世證得歡喜地， 後十六生成正覺。

普通諸部淨數珠契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普通諸部淨數珠契：

二羽蓮花掌， 忍願補開峯， 餘度盡相著， 微以開敷勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽蓮花掌， 忍願補開峯， 餘度盡相著， 微以開敷勢。

「唵嚩蘇嚩底室哩曳莎波訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩蘇嚩底室哩曳莎波訶」

結是印已，當取數珠捧左契中念誦七遍，即名清淨通五部執數珠契。念誦之時，若持佛部以進力捻珠，若持金剛部以忍願捻珠，若持蓮花部以戒方度捻珠，略明三部念誦法要，寶部及羯磨部待後別釋。凡念珠法，二羽當心相去一寸，以珠相捻即成念誦。此法於瑜伽中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結是印已，當取數珠捧左契中念誦七遍，即名清淨通五部執數珠契。念誦之時，若持佛部以進力捻珠，若持金剛部以忍願捻珠，若持蓮花部以戒方度捻珠，略明三部念誦法要，寶部及羯磨部待後別釋。凡念珠法，二羽當心相去一寸，以珠相捻即成念誦。此法於瑜伽中廣說。

又於阿闍梨授得此法，與前稍殊，唯以慧掌橫仰，定羽覆上，以捻珠相捻近，即成十波羅蜜。念誦時，燒香散花獻燈塗香供養等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於阿闍梨授得此法，與前稍殊，唯以慧掌橫仰，定羽覆上，以捻珠相捻近，即成十波羅蜜。念誦時，燒香散花獻燈塗香供養等。

燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香真言曰：

「唵跋折羅杜鞞阿」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅杜鞞阿」

散花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散花真言曰：

「唵跋折羅補瑟鞞唵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅補瑟鞞唵」

獻燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻燈真言曰：

「唵跋折羅盧計儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅盧計儞」

塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香真言曰：

「唵跋折羅𭋑提伽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅𭋑提伽」

塗香及花燒香飯食燈明護摩，縱不辨餘物，以是六種之物不應闕少。次當運想，此香烟作五色光明雲臺，流布遍滿十方三世一切諸佛國土，作種種伎樂，出妙音聲歌唄讚歎，作種種栴檀沈水上妙諸香，作種種餚饍湯藥上妙眾味，作種種衣服瓔珞流泉浴池上妙諸觸，作種種禪定智慧清淨實相無量法門，悉充滿法界以為佛事，供養十方三世諸佛一切三寶，攝受亦熏一切眾生發菩提心。於一一佛前悉見如此身供養等無有異。又願云：「一切眾生悉入我法界海中。」了知如是供養從心想生無有自性，心不取著。此念成已，即便五體投地口自唱言：「即當了知身口意業充滿法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香及花燒香飯食燈明護摩，縱不辨餘物，以是六種之物不應闕少。次當運想，此香烟作五色光明雲臺，流布遍滿十方三世一切諸佛國土，作種種伎樂，出妙音聲歌唄讚歎，作種種栴檀沈水上妙諸香，作種種餚饍湯藥上妙眾味，作種種衣服瓔珞流泉浴池上妙諸觸，作種種禪定智慧清淨實相無量法門，悉充滿法界以為佛事，供養十方三世諸佛一切三寶，攝受亦熏一切眾生發菩提心。於一一佛前悉見如此身供養等無有異。又願云：「一切眾生悉入我法界海中。」了知如是供養從心想生無有自性，心不取著。此念成已，即便五體投地口自唱言：「即當了知身口意業充滿法界。」

三摩地供養次第儀式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地供養次第儀式

凡欲念誦，先結三昧耶契安自頂上，此等一一印先從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生，一一如來有無量俱胝百千印，一一印各有無量僕從。我今略說一印生差別印，隨眾法用一真言生一切真言，若廣說如是流布教行，則有無量不假廣說。何以故？我於餘部以廣分別竟，於諸三部所說律法及成就印呪，皆任取用。行者不應食一切臭穢，餘殘宿食皆不應食，若食者不證悉地。乃至供養佛菩薩食，亦不應食之，亦不應食青黑等物，亦不坐佛床法床僧床和上闍梨父母等床坐臥喫食，乃至不得語食共人傳器食，如毘那耶教中我以廣分別竟。如是等法略說少耳，若我住廣劫欲演說不可窮盡。其所食器，純用赤白銅梡等食，亦不手揩齒。呪者應知，正跏端坐如法默食，不得往死喪家、初產生家、不淨人家、旃荼羅家，亦不持殘臭宿食供養及自食噉。每日三時自誓歸依佛法大菩薩僧，發菩提心淨治三業思惟六念，所謂三寶、戒、施、天等，一心梵行清淨莫如外道，髮長甲銛則潔淨，若髮長則蟣虱所生隨生障咎，梳洗多功，念誦數小。若髮長甲銛裏停垢穢，拈香燒香便污觸，隨生障咎。日月蝕時勿觀論，亦勿譏謗和上阿闍梨。見有國土無主交亂，特勿住中修法念誦，勿住於神龍護地、藥叉羅剎常集住地、屍陀林無佛法地、虎狼住地多蚊虻地、無雨方地多饒風地、多賊住地屠殺住地、沽酒住地賣經像地，賣凶具地、淫女地及眾住地，皆勿住中營法念誦，悉不成就。善分別知，一切念誦品中，此法為最廣成，小功小成。若請召法時，若念誦時，若作一切求願法，應斷一切善不善語，於念誦處結跏趺坐，想諸妙法成香水河身沒澡浴，呪印印身，當觀自身為佛菩薩等，塗香遍身，一切念誦不應搖動漫觀聽察，若有破坐動搖謦欬等，即重輪結浴印印身，持以淨水洗手漱口如法念誦廣成，小功小成。隨上中下定成就故，總有三種所求，一為成就真言故，二為滅罪獲福故，三為未來果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲念誦，先結三昧耶契安自頂上，此等一一印先從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生，一一如來有無量俱胝百千印，一一印各有無量僕從。我今略說一印生差別印，隨眾法用一真言生一切真言，若廣說如是流布教行，則有無量不假廣說。何以故？我於餘部以廣分別竟，於諸三部所說律法及成就印呪，皆任取用。行者不應食一切臭穢，餘殘宿食皆不應食，若食者不證悉地。乃至供養佛菩薩食，亦不應食之，亦不應食青黑等物，亦不坐佛床法床僧床和上闍梨父母等床坐臥喫食，乃至不得語食共人傳器食，如毘那耶教中我以廣分別竟。如是等法略說少耳，若我住廣劫欲演說不可窮盡。其所食器，純用赤白銅梡等食，亦不手揩齒。呪者應知，正跏端坐如法默食，不得往死喪家、初產生家、不淨人家、旃荼羅家，亦不持殘臭宿食供養及自食噉。每日三時自誓歸依佛法大菩薩僧，發菩提心淨治三業思惟六念，所謂三寶、戒、施、天等，一心梵行清淨莫如外道，髮長甲銛則潔淨，若髮長則蟣虱所生隨生障咎，梳洗多功，念誦數小。若髮長甲銛裏停垢穢，拈香燒香便污觸，隨生障咎。日月蝕時勿觀論，亦勿譏謗和上阿闍梨。見有國土無主交亂，特勿住中修法念誦，勿住於神龍護地、藥叉羅剎常集住地、屍陀林無佛法地、虎狼住地多蚊虻地、無雨方地多饒風地、多賊住地屠殺住地、沽酒住地賣經像地，賣凶具地、淫女地及眾住地，皆勿住中營法念誦，悉不成就。善分別知，一切念誦品中，此法為最廣成，小功小成。若請召法時，若念誦時，若作一切求願法，應斷一切善不善語，於念誦處結跏趺坐，想諸妙法成香水河身沒澡浴，呪印印身，當觀自身為佛菩薩等，塗香遍身，一切念誦不應搖動漫觀聽察，若有破坐動搖謦欬等，即重輪結浴印印身，持以淨水洗手漱口如法念誦廣成，小功小成。隨上中下定成就故，總有三種所求，一為成就真言故，二為滅罪獲福故，三為未來果故。

三十七漫荼羅主名號密語：跋折羅馱覩 阿閦鞞 阿羅怛娜三婆頗 嚧計攝伐羅阿羅闍 阿目伽悉地 跋折羅薩埵(普賢菩薩) 跋折羅阿羅伽(摩訶大愛菩薩) 跋折羅闍(不空王菩薩)跋折羅娑度(歡喜王菩薩)。 已上四菩薩，東方阿閦鞞金剛部。 跋折羅阿羅怛那(虛空藏菩薩) 跋折羅帝闍(大威光菩薩) 跋折羅計都(寶憧大菩薩) 跋折羅訶娑(常歡喜咲菩薩)。 已上四菩薩，南方寶生如來部。 跋折羅達羅摩(觀自在菩薩) 跋折羅底乞瑟那(文殊師利菩薩) 跋折羅計覩(纔發心菩薩) 跋折羅婆娑(無言大菩薩)。 已上四菩薩，西方蓮花部阿彌陀如來部。 跋折羅羯磨(毘首羯磨大菩薩) 跋折羅阿羅乞叉(鬪戰勝精進大菩薩) 跋折羅藥叉(摧伏一切魔大菩薩) 跋折羅散地(如來拳大菩薩)。 已上四菩薩，北方不空如來羯磨部。 薩埵跋折哩(一切如來金剛波羅蜜三摩地灌頂智) 阿羅怛那跋折哩(一切如來金剛寶灌頂智)達磨跋折哩(一切如來金剛法波羅蜜三摩地灌頂智)羯磨跋折哩(一切如來羯磨波羅蜜作佛事業灌頂智)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七漫荼羅主名號密語：跋折羅馱覩 阿閦鞞 阿羅怛娜三婆頗 嚧計攝伐羅阿羅闍 阿目伽悉地 跋折羅薩埵(普賢菩薩) 跋折羅阿羅伽(摩訶大愛菩薩) 跋折羅闍(不空王菩薩)跋折羅娑度(歡喜王菩薩)。 已上四菩薩，東方阿閦鞞金剛部。 跋折羅阿羅怛那(虛空藏菩薩) 跋折羅帝闍(大威光菩薩) 跋折羅計都(寶憧大菩薩) 跋折羅訶娑(常歡喜咲菩薩)。 已上四菩薩，南方寶生如來部。 跋折羅達羅摩(觀自在菩薩) 跋折羅底乞瑟那(文殊師利菩薩) 跋折羅計覩(纔發心菩薩) 跋折羅婆娑(無言大菩薩)。 已上四菩薩，西方蓮花部阿彌陀如來部。 跋折羅羯磨(毘首羯磨大菩薩) 跋折羅阿羅乞叉(鬪戰勝精進大菩薩) 跋折羅藥叉(摧伏一切魔大菩薩) 跋折羅散地(如來拳大菩薩)。 已上四菩薩，北方不空如來羯磨部。 薩埵跋折哩(一切如來金剛波羅蜜三摩地灌頂智) 阿羅怛那跋折哩(一切如來金剛寶灌頂智)達磨跋折哩(一切如來金剛法波羅蜜三摩地灌頂智)羯磨跋折哩(一切如來羯磨波羅蜜作佛事業灌頂智)。

已上四部波羅蜜。 跋折羅囉斯(喜戲) 跋折羅摩㘑(鬘) 跋折羅祇帝(歌詠頌) 跋折羅涅里底(舞羯磨智)。 已上四種內供養。 跋折羅杜鞞(香) 跋折羅補瑟篦(花) 跋折羅嚧計(燈) 跋折羅健提(塗香)。 已上四種外供養。 跋折羅俱舍闍(鉤召集) 跋折羅跋賒吽(羂索引入) 跋折羅薩普吒梵(鉤鏁縛) 跋折羅毘賒呼(攝入召一切如來部事者)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四部波羅蜜。 跋折羅囉斯(喜戲) 跋折羅摩㘑(鬘) 跋折羅祇帝(歌詠頌) 跋折羅涅里底(舞羯磨智)。 已上四種內供養。 跋折羅杜鞞(香) 跋折羅補瑟篦(花) 跋折羅嚧計(燈) 跋折羅健提(塗香)。 已上四種外供養。 跋折羅俱舍闍(鉤召集) 跋折羅跋賒吽(羂索引入) 跋折羅薩普吒梵(鉤鏁縛) 跋折羅毘賒呼(攝入召一切如來部事者)。

八曼荼羅道場主名號：謁利(二合)訶鉢得茫(引)沒哩耶(觀世音菩薩) 唵迷訶哩儞(彌勒菩薩) 阿迦舍揭婆耶(虛空藏菩薩) 而嚩起哩惹耶(普賢菩薩) 嗚鑁摩羅(金剛藏菩薩) 室哩闍阿羅伽(文殊師利菩薩) 娑阿羅嚩(除一切蓋障菩薩) 䞘哩阿羅茄(地藏菩薩)吽摩訶尾囉(毘盧遮那佛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八曼荼羅道場主名號：謁利(二合)訶鉢得茫(引)沒哩耶(觀世音菩薩) 唵迷訶哩儞(彌勒菩薩) 阿迦舍揭婆耶(虛空藏菩薩) 而嚩起哩惹耶(普賢菩薩) 嗚鑁摩羅(金剛藏菩薩) 室哩闍阿羅伽(文殊師利菩薩) 娑阿羅嚩(除一切蓋障菩薩) 䞘哩阿羅茄(地藏菩薩)吽摩訶尾囉(毘盧遮那佛)。

梵名十方佛：娜慕婆誐嚩帝阿屈閦鞞(東方)娜慕婆誐嚩帝阿輸伽失里(東南方無憂勝) 娜慕婆誐嚩帝囉怛曩三婆頗(南方寶生) 娜慕婆誐嚩帝瑟野胝(西南方寶施) 娜慕婆誐嚩帝阿彌陀婆(西方阿彌陀)娜慕婆誐嚩帝蘇姑蘇密多失里曳(西北方善開敷)娜慕婆誐嚩帝阿目佉悉悌(北方不空成就) 娜慕婆誐嚩帝僧姑蘇密多(東北方開敷) 娜慕婆誐嚩帝帝儒失里耶(上方光勝) 娜慕婆誐嚩帝吠盧遮那怛他誐多三藐三母馱耶(下方毘盧遮那)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵名十方佛：娜慕婆誐嚩帝阿屈閦鞞(東方)娜慕婆誐嚩帝阿輸伽失里(東南方無憂勝) 娜慕婆誐嚩帝囉怛曩三婆頗(南方寶生) 娜慕婆誐嚩帝瑟野胝(西南方寶施) 娜慕婆誐嚩帝阿彌陀婆(西方阿彌陀)娜慕婆誐嚩帝蘇姑蘇密多失里曳(西北方善開敷)娜慕婆誐嚩帝阿目佉悉悌(北方不空成就) 娜慕婆誐嚩帝僧姑蘇密多(東北方開敷) 娜慕婆誐嚩帝帝儒失里耶(上方光勝) 娜慕婆誐嚩帝吠盧遮那怛他誐多三藐三母馱耶(下方毘盧遮那)。

梵名十號：怛他誐妬羅幹(如來應供) 三藐三母馱(正遍智) 尾儞耶(明)者羅(行)拏慘半那(足) 素誐妬(善逝) 路迦尾(世間解無上) 娜弩怛囉補嚕灑(丈夫)娜弭耶(調)些羅底(丁以反，御) 捨些跢(師)埿嚩難(天)摩拏史耶南者(人) 母度(佛) 薄誐鑁(世尊)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵名十號：怛他誐妬羅幹(如來應供) 三藐三母馱(正遍智) 尾儞耶(明)者羅(行)拏慘半那(足) 素誐妬(善逝) 路迦尾(世間解無上) 娜弩怛囉補嚕灑(丈夫)娜弭耶(調)些羅底(丁以反，御) 捨些跢(師)埿嚩難(天)摩拏史耶南者(人) 母度(佛) 薄誐鑁(世尊)。

自在天真言：「唵伊舍那耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天真言：「唵伊舍那耶」

天帝釋真言：「唵因達羅耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋真言：「唵因達羅耶」

火天神真言：「唵阿祇那曳」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火天神真言：「唵阿祇那曳」

琰魔王真言：「唵琰摩耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琰魔王真言：「唵琰摩耶」

羅叉娑真言：「唵羅叉娑地婆多曳」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅叉娑真言：「唵羅叉娑地婆多曳」

諸龍及水神真言：「唵婆盧拏耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍及水神真言：「唵婆盧拏耶」

諸風神真言：「唵婆耶毘」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸風神真言：「唵婆耶毘」

諸藥叉眾真言：「唵藥叉苾地耶陀里」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸藥叉眾真言：「唵藥叉苾地耶陀里」

又於此方諸鬼神真言：「唵比止比止毘舍遮南𮓾𮓾部多南娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於此方諸鬼神真言：「唵比止比止毘舍遮南𮓾𮓾部多南娑婆訶」

爾時薄伽梵，從金剛輪建立世界，從金剛剎想有 琰字成世界輪，所謂地輪、風輪、空輪，彼輪界盡皆黑色。復想kaṃ劍字成金剛圍山，純以雜寶而用莊嚴。復於虛空輪想有vaṃ𭊃字為毘盧遮那佛，從毘盧遮那佛臍中有普注大悲甘露乳流出成甘露海，滿虛空法界輪，於海中復想pra波羅字，其字變為龜形，甲如金色，其身廣大無量由旬。龜背上，復想hrīḥ𭍋哩字，其字變為黃色殊妙蓮花，赤花鮮好，其花三層有八葉，臺蘂具足，又於花臺上想有pra般羅hūṃ吽vaṃ梵，此三梵字為須彌山，眾寶所成而有八面。於其山頂想有五梵字，便為大殿。其殿四方具足四門，左右有吉祥幢，軒楯周環四重階道，其殿上有五峯樓閣，懸雜繒綵珠網花鬘絞絡莊嚴。又於殿外四角之上及諸門角，以金剛寶間錯莊嚴，殿軒階復以種種寶鈴磬鐸鐶珮交映，微風搖拂清響和鳴，寶幡瓔珞彌漫空中，微妙香花種種嚴飾。復於其外有無量劫波樹綺錯行列，諸天妙樂競奏歌詠，諸阿修羅摩、呼羅伽等主奏妙歌舞。於彼殿內有曼荼羅，八金剛拄以為莊飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵，從金剛輪建立世界，從金剛剎想有 琰字成世界輪，所謂地輪、風輪、空輪，彼輪界盡皆黑色。復想kaṃ劍字成金剛圍山，純以雜寶而用莊嚴。復於虛空輪想有vaṃ𭊃字為毘盧遮那佛，從毘盧遮那佛臍中有普注大悲甘露乳流出成甘露海，滿虛空法界輪，於海中復想pra波羅字，其字變為龜形，甲如金色，其身廣大無量由旬。龜背上，復想hrīḥ𭍋哩字，其字變為黃色殊妙蓮花，赤花鮮好，其花三層有八葉，臺蘂具足，又於花臺上想有pra般羅hūṃ吽vaṃ梵，此三梵字為須彌山，眾寶所成而有八面。於其山頂想有五梵字，便為大殿。其殿四方具足四門，左右有吉祥幢，軒楯周環四重階道，其殿上有五峯樓閣，懸雜繒綵珠網花鬘絞絡莊嚴。又於殿外四角之上及諸門角，以金剛寶間錯莊嚴，殿軒階復以種種寶鈴磬鐸鐶珮交映，微風搖拂清響和鳴，寶幡瓔珞彌漫空中，微妙香花種種嚴飾。復於其外有無量劫波樹綺錯行列，諸天妙樂競奏歌詠，諸阿修羅摩、呼羅伽等主奏妙歌舞。於彼殿內有曼荼羅，八金剛拄以為莊飾。

於如來部勝妙輪中有三種梵字，中想siṃ罧字，左右想a阿字，即此三字變成師子之座，四面莊嚴，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如來部勝妙輪中有三種梵字，中想siṃ罧字，左右想a阿字，即此三字變成師子之座，四面莊嚴，微妙第一。

於金剛部中三種梵字，中央想有伽字，左右皆有吽字，以此三字變為象座，四面莊嚴，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於金剛部中三種梵字，中央想有伽字，左右皆有吽字，以此三字變為象座，四面莊嚴，微妙第一。

於寶部中並三梵字，中央有娑字，左右想有怛羅字，以此字變成馬座，四面七寶莊嚴，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於寶部中並三梵字，中央有娑字，左右想有怛羅字，以此字變成馬座，四面七寶莊嚴，微妙第一。

於蓮花部中並有三梵字，中央有摩含字，左右皆有𭍋里字，以此三字變為孔雀座，四面皆以金剛蓮花寶莊嚴，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於蓮花部中並有三梵字，中央有摩含字，左右皆有𭍋里字，以此三字變為孔雀座，四面皆以金剛蓮花寶莊嚴，微妙第一。

於羯磨部中並三梵字，中央有kaṃ劍字，左右皆有阿(短)字，以此三梵字變為迦樓羅座，四面純以寶莊嚴，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於羯磨部中並三梵字，中央有kaṃ劍字，左右皆有阿(短)字，以此三梵字變為迦樓羅座，四面純以寶莊嚴，微妙第一。

爾時如來坐五種座已，及十六大菩薩並四波羅蜜、四種內供養、四種外供養，及四攝四菩薩等皆本三摩地，各各想彼差別契記，此等事相皆從毘盧遮那如來身心出現。又觀五部座上各有月輪，於月輪中有殊妙蓮花臺蘂圓滿具足，是諸如來坐此座已，未久之間成等正覺，悉得一切如來普賢之心。復用一切如來虛空所成大摩尼寶以灌其頂，獲得一切如來觀自在法智，究竟波羅蜜，功用已畢所有圓滿，獲一切如來無礙事業功用方便智成就。行者如是觀瑜伽故，即得發生金剛智。由此智故，能了過去未來現在所作事業悉皆解悟，於未曾見聞百千摩訶衍文字句義皆自悟了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來坐五種座已，及十六大菩薩並四波羅蜜、四種內供養、四種外供養，及四攝四菩薩等皆本三摩地，各各想彼差別契記，此等事相皆從毘盧遮那如來身心出現。又觀五部座上各有月輪，於月輪中有殊妙蓮花臺蘂圓滿具足，是諸如來坐此座已，未久之間成等正覺，悉得一切如來普賢之心。復用一切如來虛空所成大摩尼寶以灌其頂，獲得一切如來觀自在法智，究竟波羅蜜，功用已畢所有圓滿，獲一切如來無礙事業功用方便智成就。行者如是觀瑜伽故，即得發生金剛智。由此智故，能了過去未來現在所作事業悉皆解悟，於未曾見聞百千摩訶衍文字句義皆自悟了。

求願觀想法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求願觀想法

若求無分別者，當觀無分別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求無分別者，當觀無分別

無記念；若求無相無色，當觀文字無文字念；若求不二法門者，當觀兩臂；若求四無量，當觀四臂；若求六神通者，當觀六臂；若求八聖道，當觀八臂；若求十波羅蜜圓滿十地，應觀十臂；若求如來普遍應地者，應觀十二臂；若求三十二相，當觀三十二臂；若求八萬四千法門者，應觀八十四臂。如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地，是正念處，是正真如，是正解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無記念；若求無相無色，當觀文字無文字念；若求不二法門者，當觀兩臂；若求四無量，當觀四臂；若求六神通者，當觀六臂；若求八聖道，當觀八臂；若求十波羅蜜圓滿十地，應觀十臂；若求如來普遍應地者，應觀十二臂；若求三十二相，當觀三十二臂；若求八萬四千法門者，應觀八十四臂。如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地，是正念處，是正真如，是正解脫。

初起首念誦日，入道場時，若作息災曼荼羅，於日沒時起首作法；若作增益曼荼羅，於日出時起首作法；若作逐法曼荼羅，於日午時起首作法；若作降怨，夜半起首作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初起首念誦日，入道場時，若作息災曼荼羅，於日沒時起首作法；若作增益曼荼羅，於日出時起首作法；若作逐法曼荼羅，於日午時起首作法；若作降怨，夜半起首作法。

然諸曼荼羅皆於日沒之時起首作法，念誦門中此法最勝；若違此時必不成就。但是一切曼荼羅，勿於晝日起首，獲大苦惱，勿於中夜作法，違本時故種種難起，自餘諸時準此應知。初夜分時諸事寂靜作法有驗，諸天集會觀作法加被彼人，奉請諸尊即來降赴成所求願，應作吉祥增益等事，智者應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然諸曼荼羅皆於日沒之時起首作法，念誦門中此法最勝；若違此時必不成就。但是一切曼荼羅，勿於晝日起首，獲大苦惱，勿於中夜作法，違本時故種種難起，自餘諸時準此應知。初夜分時諸事寂靜作法有驗，諸天集會觀作法加被彼人，奉請諸尊即來降赴成所求願，應作吉祥增益等事，智者應知。

然諸曼荼羅皆於日沒之時起首作法，明相未動要須撥遣，我今略說三種悉地成就處及成就相，其不成就者，一者惡國王處，二多賊處，三惡友同伴飢饉等處，皆不中住同修法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然諸曼荼羅皆於日沒之時起首作法，明相未動要須撥遣，我今略說三種悉地成就處及成就相，其不成就者，一者惡國王處，二多賊處，三惡友同伴飢饉等處，皆不中住同修法行。

復有三時不可作法，謂極寒時，暴雨時，極熱時，如是等時不堪作法。又有三時堪可修法，善分別知，從五更至辰時，從午時至未時，從酉時至亥，如是時中大作念誦，皆得圓滿其曼荼羅所觀行。發願云：「一切釋迦如來在淨居宮，與諸菩薩集會之位，我今捨身為僕隷供養，一切諸佛唯願攝受，乞我等作最上成就哀愍故(三稱)。唯願諸佛菩薩一切聖者，與我悉地，令我速出生死淤埿，至求圓滿增上悉地(三稱)。」凡施設道場，先以香花以諸飲食及以繒幡，皆須如法勿使穢觸，若使有觸令念誦人數被魔得便念誦無驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三時不可作法，謂極寒時，暴雨時，極熱時，如是等時不堪作法。又有三時堪可修法，善分別知，從五更至辰時，從午時至未時，從酉時至亥，如是時中大作念誦，皆得圓滿其曼荼羅所觀行。發願云：「一切釋迦如來在淨居宮，與諸菩薩集會之位，我今捨身為僕隷供養，一切諸佛唯願攝受，乞我等作最上成就哀愍故(三稱)。唯願諸佛菩薩一切聖者，與我悉地，令我速出生死淤埿，至求圓滿增上悉地(三稱)。」凡施設道場，先以香花以諸飲食及以繒幡，皆須如法勿使穢觸，若使有觸令念誦人數被魔得便念誦無驗。

發願云：「唯願聖眾， 各以神力， 住受供養， 乃待周畢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願云：「唯願聖眾， 各以神力， 住受供養， 乃待周畢。」

我今當說一切作曼多羅祕密次第廣略大小，都說彼等三千萬曼多羅中次之法，總在之經。是故應知，我有密意具諸法相，非是汝等所知境界，是故稱云祕密藏大曼多羅教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當說一切作曼多羅祕密次第廣略大小，都說彼等三千萬曼多羅中次之法，總在之經。是故應知，我有密意具諸法相，非是汝等所知境界，是故稱云祕密藏大曼多羅教。

略說擇地等相，日未出時穿地深三尺，當見其物。若如人者，呪力能摧山覆海；若如獸者亦吉；若見玉者，其人即初會之人；若得金者，其人因明得大富貴；得刀杖弓箭之類，壇內見呪神；若得藥者善能除病；若得鐵石，其人不堅固；若得骨即不吉之相，即須懺悔受戒別取淨地，穿深三尺去內惡土，別取淨土節擣和香末築之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說擇地等相，日未出時穿地深三尺，當見其物。若如人者，呪力能摧山覆海；若如獸者亦吉；若見玉者，其人即初會之人；若得金者，其人因明得大富貴；得刀杖弓箭之類，壇內見呪神；若得藥者善能除病；若得鐵石，其人不堅固；若得骨即不吉之相，即須懺悔受戒別取淨地，穿深三尺去內惡土，別取淨土節擣和香末築之。

次說欲成就大法時節法。先正月作法決定無障礙，二月作決定有種種障礙現，三月中作決定有風雲，五月十五日起首作法決定有雨，九月作法決定有覢雷電。凡作法有是等現時決定得成，持者應知。或七日或十三日二十三日，如得鬼星日者更甚吉也，或日月蝕時亦為第一。若欲成就安穩法者，用二月三月作富饒法，十月十一月作降怨法。四月五月我今略示，於大名山聖所居處，或仙神窟或空新室獨處林泉，以斯等處一心空寂幽閑勝處，又於寂靜處於山頂，或阿練若中或山窟中，或寺中林中或江河或河岸邊，或先有聖人住處，速即成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說欲成就大法時節法。先正月作法決定無障礙，二月作決定有種種障礙現，三月中作決定有風雲，五月十五日起首作法決定有雨，九月作法決定有覢雷電。凡作法有是等現時決定得成，持者應知。或七日或十三日二十三日，如得鬼星日者更甚吉也，或日月蝕時亦為第一。若欲成就安穩法者，用二月三月作富饒法，十月十一月作降怨法。四月五月我今略示，於大名山聖所居處，或仙神窟或空新室獨處林泉，以斯等處一心空寂幽閑勝處，又於寂靜處於山頂，或阿練若中或山窟中，或寺中林中或江河或河岸邊，或先有聖人住處，速即成就。

除災滅罪壇應圓作(中心作輪)，求願壇應方作(中心作蓮)，逐法壇應三角作(中心作三股叉)，求敬愛壇如蓮葉作(中心作吽字)。瑜岐行者修三摩地，隨佛念誦要記。若念毘盧遮那如來，先觀八葉蓮花，想有阿字變為師子之座，座上有白蓮花；復觀鑁字成窣都波，變成本尊毘盧遮那，身金色如閻浮壇，項珮光焰、掛輕天衣、戴五佛冠，光明殊妙照曜人天三界，召集十地菩薩摩訶薩，灌頂故現色身，寶瓔珞莊嚴其身，住在勝妙色三昧，為欲超過諸天色相，住光明輪中，誦密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除災滅罪壇應圓作(中心作輪)，求願壇應方作(中心作蓮)，逐法壇應三角作(中心作三股叉)，求敬愛壇如蓮葉作(中心作吽字)。瑜岐行者修三摩地，隨佛念誦要記。若念毘盧遮那如來，先觀八葉蓮花，想有阿字變為師子之座，座上有白蓮花；復觀鑁字成窣都波，變成本尊毘盧遮那，身金色如閻浮壇，項珮光焰、掛輕天衣、戴五佛冠，光明殊妙照曜人天三界，召集十地菩薩摩訶薩，灌頂故現色身，寶瓔珞莊嚴其身，住在勝妙色三昧，為欲超過諸天色相，住光明輪中，誦密言曰：

「阿尾羅吽欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿尾羅吽欠」

一者行人觀自身心中有毘盧遮那如來，想一阿字由如滿月放白色光，如來於中坐白蓮花，身作赤金色，便結本三摩耶契。二羽作金剛拳已，竪進度以觀羽執之，由此契故能得諸佛授與三菩提記。復想毘盧遮那在曼多羅中結跏趺坐，相好圓滿具大威德，色相鮮白如淨滿月，一切明光以為其身，寶冠莊嚴髮辮拂肩被服天衣，輕妙繒綵以身語意三業祕密輪現作神變，行者作是思惟。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者行人觀自身心中有毘盧遮那如來，想一阿字由如滿月放白色光，如來於中坐白蓮花，身作赤金色，便結本三摩耶契。二羽作金剛拳已，竪進度以觀羽執之，由此契故能得諸佛授與三菩提記。復想毘盧遮那在曼多羅中結跏趺坐，相好圓滿具大威德，色相鮮白如淨滿月，一切明光以為其身，寶冠莊嚴髮辮拂肩被服天衣，輕妙繒綵以身語意三業祕密輪現作神變，行者作是思惟。密言曰：

「唵跋折羅馱都𭊃」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅馱都𭊃」

若作觀自在菩薩三摩地念誦者，於蓮花中想纈哩字，其字光明由如蓮花，放種種光變成觀自在菩薩，身光輝焰，如紅蓮花色，頂上髻中有觀自在王如來，寶冠瓔珞莊嚴其身，左持青蓮花當心上，右手如擗蓮花葉。又觀三昧門猶蓮花不著塵水，不為愛染之所污累，當如是觀訖。說本尊觀自在三摩地心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作觀自在菩薩三摩地念誦者，於蓮花中想纈哩字，其字光明由如蓮花，放種種光變成觀自在菩薩，身光輝焰，如紅蓮花色，頂上髻中有觀自在王如來，寶冠瓔珞莊嚴其身，左持青蓮花當心上，右手如擗蓮花葉。又觀三昧門猶蓮花不著塵水，不為愛染之所污累，當如是觀訖。說本尊觀自在三摩地心真言曰：

「唵跋折羅達摩𭍋哩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅達摩𭍋哩」

若作文殊師利菩薩念誦，於蓮花中觀一𤚥字，變為猛利金刀，其刀變成文殊師利菩薩，身色如黃金，頂有五髻，禪執青蓮智執般若梵筴坐月輪中，金剛杵四面圍繞，聖者於中乘雜色寶花放赤色光明，說心地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作文殊師利菩薩念誦，於蓮花中觀一𤚥字，變為猛利金刀，其刀變成文殊師利菩薩，身色如黃金，頂有五髻，禪執青蓮智執般若梵筴坐月輪中，金剛杵四面圍繞，聖者於中乘雜色寶花放赤色光明，說心地真言曰：

「唵跋折羅底乞瑟拏淡娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅底乞瑟拏淡娑婆訶」

若念虛空藏菩薩，於蓮花臺中觀怛羅字，變為紅頗梨寶，火焰周遍，變成虛空藏菩薩，身如紫金色，頂戴五佛，左施無畏，右持青蓮花，花中有紅頗梨寶，菩薩於中乘青蓮花，坐月輪中，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念虛空藏菩薩，於蓮花臺中觀怛羅字，變為紅頗梨寶，火焰周遍，變成虛空藏菩薩，身如紫金色，頂戴五佛，左施無畏，右持青蓮花，花中有紅頗梨寶，菩薩於中乘青蓮花，坐月輪中，誦真言曰：

「那麼阿迦捨蘖婆耶怛姪他唵阿唎迦麼哩母利娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼阿迦捨蘖婆耶怛姪他唵阿唎迦麼哩母利娑婆訶」

若念普賢菩薩者，於蓮花臺中觀蘇嚩字，變為金刀，成普賢菩薩，身白月色，頂有五佛威光赫奕，由如日輪，菩薩於中乘千葉蓮花，放雜色光，坐月輪中，三鈷跋折羅周遍圍繞，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念普賢菩薩者，於蓮花臺中觀蘇嚩字，變為金刀，成普賢菩薩，身白月色，頂有五佛威光赫奕，由如日輪，菩薩於中乘千葉蓮花，放雜色光，坐月輪中，三鈷跋折羅周遍圍繞，誦真言曰：

「那麼三曼多拔折羅吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼三曼多拔折羅吽」

若念金剛藏菩薩，蓮花臺中觀一吽字，變為跋折羅，成金剛藏菩薩，身如淺碧玉色，頂戴五佛，禪為金剛拳安置心上，智執拔折羅放火焰光，聖者於中乘寶蓮花，三古金剛杵圍繞月輪觀，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念金剛藏菩薩，蓮花臺中觀一吽字，變為跋折羅，成金剛藏菩薩，身如淺碧玉色，頂戴五佛，禪為金剛拳安置心上，智執拔折羅放火焰光，聖者於中乘寶蓮花，三古金剛杵圍繞月輪觀，誦真言曰：

「跋折羅薩埵阿娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋折羅薩埵阿娑婆訶」

若如意輪菩薩念誦，蓮花臺中觀𭍋哩字，變為真多摩尼寶，間錯殊妙由如日輪放大光明，變為真多菩薩，色如壇金，頂戴無量壽佛，具足六臂成六神通，菩薩應化六道，能令有情滿足六度，在補怛羅迦山，思惟三昧(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如意輪菩薩念誦，蓮花臺中觀𭍋哩字，變為真多摩尼寶，間錯殊妙由如日輪放大光明，變為真多菩薩，色如壇金，頂戴無量壽佛，具足六臂成六神通，菩薩應化六道，能令有情滿足六度，在補怛羅迦山，思惟三昧(云云)。

若多羅菩薩念誦，於蓮花中觀覩弄字，變成青蓮花，成多羅菩薩，身肉紅色種種莊嚴，冠上有觀自在王如來，左執青蓮當心上，右施無畏滿諸願，聖者於中乘寶蓮花放白色光，能滿諸願，名曰隨心，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多羅菩薩念誦，於蓮花中觀覩弄字，變成青蓮花，成多羅菩薩，身肉紅色種種莊嚴，冠上有觀自在王如來，左執青蓮當心上，右施無畏滿諸願，聖者於中乘寶蓮花放白色光，能滿諸願，名曰隨心，真言曰：

「唵多利咄多利咄利娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵多利咄多利咄利娑婆訶」

爾時世尊入於普光明多羅三昧，以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明，從光流出現妙女形，住殊勝妙色三昧，無價雜寶而為嚴身，無量諸天前後圍繞。先於頂上想有唵字，次於額上想有多字，二目瞳中置於咄字，復安喉上想有多字，次以二肩布安利字，想在心上復安咄字，若在臍中又想利字，於兩脾中想莎嚩字，又於脛上想有訶字，如是布字周遍於身，方請本尊來就法體，由是義故，先觀後請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊入於普光明多羅三昧，以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明，從光流出現妙女形，住殊勝妙色三昧，無價雜寶而為嚴身，無量諸天前後圍繞。先於頂上想有唵字，次於額上想有多字，二目瞳中置於咄字，復安喉上想有多字，次以二肩布安利字，想在心上復安咄字，若在臍中又想利字，於兩脾中想莎嚩字，又於脛上想有訶字，如是布字周遍於身，方請本尊來就法體，由是義故，先觀後請。

金剛三昧耶觀，行人觀心月輪中想有吽字，其吽字變為五古拔折羅，純金如融真金聚，放赤色光由如火聚，光明赫奕周遍於身，以身口意金剛輪遍生死界，滿月量中現作神變，其金剛輪不定大小稱滿月輪。或觀五古或觀三古或觀獨古隨意無礙，從自身毛孔支節間，出現微塵數拔折羅，一一拔折羅中，復能出種種異類身，能令行人隨意調伏，皆能成就陀羅尼門、三摩地門。雨諸器仗契印分付，其一一印皆從如來大丈夫相莊嚴支節所生，非是作法。何以故？金剛體中本來具足，性自堅固離於分別，成就眾生能滿諸願，若現金剛怖畏調伏，若現菩薩具足大悲，若現天身鬼神咸伏，若成就事業示現羯磨金剛，能令行人速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧耶觀，行人觀心月輪中想有吽字，其吽字變為五古拔折羅，純金如融真金聚，放赤色光由如火聚，光明赫奕周遍於身，以身口意金剛輪遍生死界，滿月量中現作神變，其金剛輪不定大小稱滿月輪。或觀五古或觀三古或觀獨古隨意無礙，從自身毛孔支節間，出現微塵數拔折羅，一一拔折羅中，復能出種種異類身，能令行人隨意調伏，皆能成就陀羅尼門、三摩地門。雨諸器仗契印分付，其一一印皆從如來大丈夫相莊嚴支節所生，非是作法。何以故？金剛體中本來具足，性自堅固離於分別，成就眾生能滿諸願，若現金剛怖畏調伏，若現菩薩具足大悲，若現天身鬼神咸伏，若成就事業示現羯磨金剛，能令行人速得圓滿。

五方如來置安頂上，滿月輪中坐大蓮花，如大圓鏡內外明徹體無自他，此是行人第一義諦，不空智中念誦義訣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五方如來置安頂上，滿月輪中坐大蓮花，如大圓鏡內外明徹體無自他，此是行人第一義諦，不空智中念誦義訣。

八大菩薩，想布字及本尊色。普賢菩薩，白月色，頭上五佛，觀吽。曼殊師利菩薩，金色身，五佛，觀𤚥。虛空藏菩薩，紫金色五佛，觀怛羅。觀世音菩薩，紅肉色如開敷蓮花，五佛，觀𭍋哩。金剛藏菩薩，青色，五佛，觀吽。彌勒菩薩，黃色，五佛，觀昧。除一切蓋障菩薩，蓮花色，五佛，觀莎。地藏菩薩，金色，五佛，觀乞使。毘盧遮那三摩地瑜伽供養次第法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八大菩薩，想布字及本尊色。普賢菩薩，白月色，頭上五佛，觀吽。曼殊師利菩薩，金色身，五佛，觀𤚥。虛空藏菩薩，紫金色五佛，觀怛羅。觀世音菩薩，紅肉色如開敷蓮花，五佛，觀𭍋哩。金剛藏菩薩，青色，五佛，觀吽。彌勒菩薩，黃色，五佛，觀昧。除一切蓋障菩薩，蓮花色，五佛，觀莎。地藏菩薩，金色，五佛，觀乞使。毘盧遮那三摩地瑜伽供養次第法：

歸命毘盧遮那佛， 開妙覺目如蓮葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命毘盧遮那佛， 開妙覺目如蓮葉，

我今甄此相應法， 隨其誦念次第要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今甄此相應法， 隨其誦念次第要，

願依憑此速成就， 自利利他遠塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願依憑此速成就， 自利利他遠塵垢，

由是初心所發趣， 悉念方便向菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是初心所發趣， 悉念方便向菩提，

諸進趣門雖無量， 無有能過於此者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸進趣門雖無量， 無有能過於此者。

爾時行人得阿闍梨灌頂已，於閑靜處莊嚴道場，香泥塗地種種供養極令清淨，常令三業寂然無亂，起慈悲心，於諸有情總令解脫，以五曼荼羅一心作禮，想諸聖眾如在目前。所有眾罪誠心懺悔已，即觀諸法自性皆空，觀諸法空本來清淨無所染著。思惟是已，誦密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時行人得阿闍梨灌頂已，於閑靜處莊嚴道場，香泥塗地種種供養極令清淨，常令三業寂然無亂，起慈悲心，於諸有情總令解脫，以五曼荼羅一心作禮，想諸聖眾如在目前。所有眾罪誠心懺悔已，即觀諸法自性皆空，觀諸法空本來清淨無所染著。思惟是已，誦密言曰：

「唵薩嚩婆嚩秫陀薩嚩達摩薩嚩婆嚩秫塗唅(重呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩婆嚩秫陀薩嚩達摩薩嚩婆嚩秫塗唅(重呼)」

作法界觀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作法界觀：

行者次修三摩地， 身口意業遍虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次修三摩地， 身口意業遍虛空，

思惟如來三業門， 金剛一乘甚深教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟如來三業門， 金剛一乘甚深教，

我依瑜伽最勝法， 開示如實真言門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依瑜伽最勝法， 開示如實真言門，

即入普賢三昧耶， 體同薩埵金剛故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即入普賢三昧耶， 體同薩埵金剛故，

定慧和合金剛縛， 忍願二度建如幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧和合金剛縛， 忍願二度建如幢，

身處月輪同薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身處月輪同薩埵。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 三摩耶(二) 薩怛梵(三合下同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 三摩耶(二) 薩怛梵(三合下同)」

當觀此身坐淨月中，猶敷明鏡而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀此身坐淨月中，猶敷明鏡而坐。

安樂悅意三摩耶印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂悅意三摩耶印：

以此妙喜印如來， 忍願雙峯入掌中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此妙喜印如來， 忍願雙峯入掌中，

禪智檀慧俱申直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智檀慧俱申直。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 三摩耶護(引)薩羅多(二) 薩怛梵(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 三摩耶護(引)薩羅多(二) 薩怛梵(三)」

由此妙印及真言， 一切聖眾皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此妙印及真言， 一切聖眾皆歡喜，

次當開心入佛智， 觀於乳上怛羅吒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當開心入佛智， 觀於乳上怛羅吒，

金剛縛散拍心門， 二字轉樞如啟扇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛縛散拍心門， 二字轉樞如啟扇。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 嚩日囉滿馱(二) 怛羅(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉滿馱(二) 怛羅(二合)吒」

八葉白蓮一肘間， 炳現阿字素光色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八葉白蓮一肘間， 炳現阿字素光色，

禪智俱入金剛縛， 召入如來寂靜智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智俱入金剛縛， 召入如來寂靜智。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 麼日囉(二) 微舍惡(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼日囉(二) 微舍惡(三)」

次結如來堅固拳， 進力屈拄禪智背， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結如來堅固拳， 進力屈拄禪智背，

由此妙印相應故， 即得堅持諸佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此妙印相應故， 即得堅持諸佛智。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵麼折羅母瑟知(二合)𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵麼折羅母瑟知(二合)𤚥」

次以威怒降三世， 淨除內外所生障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以威怒降三世， 淨除內外所生障，

二羽交臂金剛拳， 檀慧相鉤竪進力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽交臂金剛拳， 檀慧相鉤竪進力，

行者想身發威焰， 八臂四面竪利牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者想身發威焰， 八臂四面竪利牙，

震吼吽字如雷音， 頂上右旋成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震吼吽字如雷音， 頂上右旋成結界。

真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言：

「唵(一) 遜婆儞遜婆吽(二) 紇哩釁拏紇哩釁拏吽(三) 紇哩釁拏阿播耶吽(四) 阿奈耶護(引)薄伽梵(五) 麼折羅吽發吒(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 遜婆儞遜婆吽(二) 紇哩釁拏紇哩釁拏吽(三) 紇哩釁拏阿播耶吽(四) 阿奈耶護(引)薄伽梵(五) 麼折羅吽發吒(六)」

次結蓮花部： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮花部：

為令成就三麼地， 定慧二羽金剛縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令成就三麼地， 定慧二羽金剛縛，

檀慧禪智和合竪， 由此真言密印故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀慧禪智和合竪， 由此真言密印故，

修行三摩速現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行三摩速現前。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 麼折羅鉢娜麼(二合)(二) 三昧耶薩怛梵(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼折羅鉢娜麼(二合)(二) 三昧耶薩怛梵(三)」

行者欲入金剛定， 先住妙觀察智印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者欲入金剛定， 先住妙觀察智印，

定慧二羽仰相叉， 進禪力智各相拄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧二羽仰相叉， 進禪力智各相拄，

以此妙印修等引， 即得如來不動智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此妙印修等引， 即得如來不動智。

行者次應修澄心宴坐月輪觀，先須於一月中調伏身心，令心澄淨然後方習外儀。又作是觀，一切諸法本來不生，一切皆離能執所執，畢竟清淨無所染著。思惟是已，想彼空中一切諸佛相好具足，數如微塵周遍法界，舒金色手彈指而驚告言：「善男子！應以三摩地觀察自心本性成就，當觀自心。」一一於諸佛前，五體投地一心歸命，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次應修澄心宴坐月輪觀，先須於一月中調伏身心，令心澄淨然後方習外儀。又作是觀，一切諸法本來不生，一切皆離能執所執，畢竟清淨無所染著。思惟是已，想彼空中一切諸佛相好具足，數如微塵周遍法界，舒金色手彈指而驚告言：「善男子！應以三摩地觀察自心本性成就，當觀自心。」一一於諸佛前，五體投地一心歸命，誦真言曰：

「唵(一) 質多鉢羅底(二) 吠鄧迦嚕弭(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 質多鉢羅底(二) 吠鄧迦嚕弭(三)」

此名內證無漏清淨究竟至極，悟入一切智海同於諸佛，此法祕密不令輒聞。欲入觀時，誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名內證無漏清淨究竟至極，悟入一切智海同於諸佛，此法祕密不令輒聞。欲入觀時，誦此明曰：

「唵三摩焰薩怛鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三摩焰薩怛鑁」

誦密語已，即能具足一切諸佛菩薩清淨律儀諸大功德。復觀鑁字圓淨無相，安心此字，莫像一切有相，自心凝淨明朗、內外明徹體無自他。欲入觀時，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦密語已，即能具足一切諸佛菩薩清淨律儀諸大功德。復觀鑁字圓淨無相，安心此字，莫像一切有相，自心凝淨明朗、內外明徹體無自他。欲入觀時，誦真言曰：

「唵(一) 菩提質多(二) 母怛跛(二合)娜夜彌(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 菩提質多(二) 母怛跛(二合)娜夜彌(三)」

能令所觀心月漸漸廣大周遍法界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令所觀心月漸漸廣大周遍法界。真言曰：

「唵底瑟吒麼日羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵底瑟吒麼日羅」

誦真言已，能令所觀心月漸令廣大周遍法界，盡前後際劫，一一塵毛等皆有諸佛道場眾會，如因陀羅網重重無盡。作是觀者，便證菩薩甚深智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言已，能令所觀心月漸令廣大周遍法界，盡前後際劫，一一塵毛等皆有諸佛道場眾會，如因陀羅網重重無盡。作是觀者，便證菩薩甚深智故。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵質多鉢羅底微能迦路弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵質多鉢羅底微能迦路弭」

能令行者速證無上菩提，具一切諸佛第一義，真如智中流出，非是作法顯現，如巧色摩尼能滿諸願，一切諸佛同聲共說。思惟之時，唯是明朗不見身之與心，況無一物亦莫作空解，以無念等故說如虛空，法非空故，若久純熟當自證知。作是觀時，誦密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令行者速證無上菩提，具一切諸佛第一義，真如智中流出，非是作法顯現，如巧色摩尼能滿諸願，一切諸佛同聲共說。思惟之時，唯是明朗不見身之與心，況無一物亦莫作空解，以無念等故說如虛空，法非空故，若久純熟當自證知。作是觀時，誦密言曰：

「唵嚩日羅(二合)滿吒(上)藍鉢囉(二合)避捨迷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)滿吒(上)藍鉢囉(二合)避捨迷」

念此明者，即能證入一切灌頂曼多羅位，於諸菩薩祕密法門隨意無礙。作是觀時不須延促，務在證入，若能一一與心相應方大成就，一切時處作意，任運相應無所罣礙，一切妄想貪瞋癡等不假斷除自然不起性常清淨。此真實法門，是一切眾生自性清淨心，若為大圓鏡智，上從諸佛下至眾生，悉皆同等無增減，但為無明妄想所覆，令其法體不得顯現。作是觀者便證解脫一切智三昧，名為地前三賢位，所有動作任運相應，自然進入初地生大歡喜。所以然者，以觀月為方便，具有三義：一者自性清淨義，離貪欲垢故；二者清涼義，離瞋熱惱故；三者光明義，離愚癡闇故。所以取月為喻亦莫作月解，世間月者四大所成畢竟破壞，眾生自性清淨心無生滅故，此是諸佛菩薩內證，非二乘聲聞外道所知境界。作此觀者，一切佛法恒沙功德不由他悟。此一法攝無量法，剎那剎那悟入諸法中自在無礙，從地至地漸次昇進。學此觀者，不得專守無念以為究竟，當須正念進趣方便，然後證入究竟清淨法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念此明者，即能證入一切灌頂曼多羅位，於諸菩薩祕密法門隨意無礙。作是觀時不須延促，務在證入，若能一一與心相應方大成就，一切時處作意，任運相應無所罣礙，一切妄想貪瞋癡等不假斷除自然不起性常清淨。此真實法門，是一切眾生自性清淨心，若為大圓鏡智，上從諸佛下至眾生，悉皆同等無增減，但為無明妄想所覆，令其法體不得顯現。作是觀者便證解脫一切智三昧，名為地前三賢位，所有動作任運相應，自然進入初地生大歡喜。所以然者，以觀月為方便，具有三義：一者自性清淨義，離貪欲垢故；二者清涼義，離瞋熱惱故；三者光明義，離愚癡闇故。所以取月為喻亦莫作月解，世間月者四大所成畢竟破壞，眾生自性清淨心無生滅故，此是諸佛菩薩內證，非二乘聲聞外道所知境界。作此觀者，一切佛法恒沙功德不由他悟。此一法攝無量法，剎那剎那悟入諸法中自在無礙，從地至地漸次昇進。學此觀者，不得專守無念以為究竟，當須正念進趣方便，然後證入究竟清淨法海。

「唵(一) 薩婆怛他蘖多(引)(二) 鼻三菩提(三) 涅里荼麼折羅底瑟奼(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆怛他蘖多(引)(二) 鼻三菩提(三) 涅里荼麼折羅底瑟奼(四)」

為令證入佛地故， 當結金剛三摩耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令證入佛地故， 當結金剛三摩耶，

十度圓滿外相叉， 忍願如幢皆正直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十度圓滿外相叉， 忍願如幢皆正直，

印心及額與喉頂， 各誦一遍以加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印心及額與喉頂， 各誦一遍以加持。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 麼折羅(二) 薩怛嚩(引二合)地瑟奼薩嚩𤚥(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼折羅(二) 薩怛嚩(引二合)地瑟奼薩嚩𤚥(三)」

即想一切諸如來， 持寶麼尼灌我頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即想一切諸如來， 持寶麼尼灌我頂，

定慧和合金剛縛， 進力禪智如寶形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧和合金剛縛， 進力禪智如寶形，

以印額上加持已， 五佛智冠在其頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印額上加持已， 五佛智冠在其頂，

便分智拳頂後繞。 當繞已繫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便分智拳頂後繞。 當繞已繫

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 摩日羅羅旦娜(二合)(二) 阿避詵者𤚥(三) 薩婆畝捺羅(二合)迷(四) 涅里(二合)但呴嚧(五) 嚩日羅迦嚩制(六) 娜𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 摩日羅羅旦娜(二合)(二) 阿避詵者𤚥(三) 薩婆畝捺羅(二合)迷(四) 涅里(二合)但呴嚧(五) 嚩日羅迦嚩制(六) 娜𤚥」

行者復應作是思惟：「我今已成正覺，當於一切眾生興大悲心，於無盡生死中恒被大誓莊嚴甲冑，為欲淨佛國土成就眾生，歷事一切諸如來等，悉令一切眾生坐菩提樹降伏天魔成最正覺故，應被三世如來慈悲甲冑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者復應作是思惟：「我今已成正覺，當於一切眾生興大悲心，於無盡生死中恒被大誓莊嚴甲冑，為欲淨佛國土成就眾生，歷事一切諸如來等，悉令一切眾生坐菩提樹降伏天魔成最正覺故，應被三世如來慈悲甲冑。」

誦此密言已， 進力互相旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言已， 進力互相旋，

三遍環繞之， 便言唵砧字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三遍環繞之， 便言唵砧字，

力支想唵字， 進支想砧字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力支想唵字， 進支想砧字，

各想青色索， 如被鎧帶之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各想青色索， 如被鎧帶之，

初胸背臍腰， 亦三相旋繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初胸背臍腰， 亦三相旋繫，

從脇漸至上， 向後復迴喉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從脇漸至上， 向後復迴喉，

還旋頂後間， 三迴來去額， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還旋頂後間， 三迴來去額，

既至頂後已， 壇慧等前垂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既至頂後已， 壇慧等前垂，

是則金剛甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則金剛甲。

「唵跋折羅迦縛者跋日羅拘盧跋折羅跋日里(引)那咡(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅迦縛者跋日羅拘盧跋折羅跋日里(引)那咡(引)」

次應結歡喜印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結歡喜印：

定慧二羽三相拍， 由以喜印加持故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧二羽三相拍， 由以喜印加持故，

一切聖眾皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聖眾皆歡喜。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵(一) 嚩日羅覩使解(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日羅覩使解(二)」

佛說大輪金剛總持陀羅尼神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大輪金剛總持陀羅尼神呪經

「那莫悉底里也地尾伽南三曼怛他我哆南唵尾羅耳尾羅耳摩訶斫揭囉末馹哩薩哆薩哆沙羅帝沙羅帝哆羅曳哆羅曳尾陀末帝僧悶惹帝多羅末帝枲陀誐哩怛羅琰沙婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉底里也地尾伽南三曼怛他我哆南唵尾羅耳尾羅耳摩訶斫揭囉末馹哩薩哆薩哆沙羅帝沙羅帝哆羅曳哆羅曳尾陀末帝僧悶惹帝多羅末帝枲陀誐哩怛羅琰沙婆訶」

大唐青龍寺東塔院一切經教本，開成四年正月二十八日寫訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐青龍寺東塔院一切經教本，開成四年正月二十八日寫訖。

先結五股契，誦寶部百字明，以印加持四處之時，唯明了加五佛種子四字明誦之，是此引入之義也，意謂此五佛等引入我身義也。次結大日尊根本三摩耶印置頂，次結阿閦三摩耶印置額，次結寶生三摩耶印置頂右，次結西方三摩耶契置頂後，次結北方三昧耶印置頂左。各每置印，所謂五佛種子四字，次而後念誦本明，數隨意定耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先結五股契，誦寶部百字明，以印加持四處之時，唯明了加五佛種子四字明誦之，是此引入之義也，意謂此五佛等引入我身義也。次結大日尊根本三摩耶印置頂，次結阿閦三摩耶印置額，次結寶生三摩耶印置頂右，次結西方三摩耶契置頂後，次結北方三昧耶印置頂左。各每置印，所謂五佛種子四字，次而後念誦本明，數隨意定耳。

尊像中臺白色，前方赤色，右方赤黑色，左方黃色，後方青色。各左手令持劍，但中左後三尊，右手令持寶，前尊右手令持蓮花，右方尊右手令持羯磨輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊像中臺白色，前方赤色，右方赤黑色，左方黃色，後方青色。各左手令持劍，但中左後三尊，右手令持寶，前尊右手令持蓮花，右方尊右手令持羯磨輪。

久安四年九月二十一日巳刻許書之，同月二十三日奉受了，延寶二年七月二十六日仁和寺尊壽院御本奉書寫了，檜尾山龍海同年八月八日一挍了。淨嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久安四年九月二十一日巳刻許書之，同月二十三日奉受了，延寶二年七月二十六日仁和寺尊壽院御本奉書寫了，檜尾山龍海同年八月八日一挍了。淨嚴。

天明元年辛丑閏五月二十三日，以宇治慧心院藏本寫訖，《圓行錄》云：「念誦結護法普通諸部一卷。」安然《金剛界對受記》七云：「金剛智念誦結護普通諸部，是蘇悉地金剛頂二法合行，正出三部亦通五部，《金事抄》下、《演奧鈔》五、《理趣釋祕要抄》六等，往往引用此文。」智積東武慈忍誌。享和改元辛酉年秋八月，請求慈忍和尚挍本，當山慈心院傳燈等挍驗之，予復再挍，以授工印板。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天明元年辛丑閏五月二十三日，以宇治慧心院藏本寫訖，《圓行錄》云：「念誦結護法普通諸部一卷。」安然《金剛界對受記》七云：「金剛智念誦結護普通諸部，是蘇悉地金剛頂二法合行，正出三部亦通五部，《金事抄》下、《演奧鈔》五、《理趣釋祕要抄》六等，往往引用此文。」智積東武慈忍誌。享和改元辛酉年秋八月，請求慈忍和尚挍本，當山慈心院傳燈等挍驗之，予復再挍，以授工印板。