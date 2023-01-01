總釋陀羅尼義讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總釋陀羅尼義讚

三藏沙門大廣智不空奉 詔解釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏沙門大廣智不空奉 詔解釋

如來於百千俱胝阿僧祇劫，積集菩提資糧，加持陀羅尼真言文字，令頓悟菩薩與此相應，頓集福德智慧資糧，於大乘修菩薩道二種修行證無上菩提道：所謂依諸波羅蜜修行成佛、依真言陀羅尼三密門修行成佛。陀羅尼者梵語，唐翻名為總持義，有四種持：法持、義持、三摩地持、文持。此四種持，多依顯教大乘教中所說也。法持者，由得此持，摧滅一切雜染之法，證得清淨法界等流教法。義持者，由得此持，於一字義中悟百千無量修多羅行，演說逆順自在。三摩地持者，由此持故，必不散動三昧現前，悟無量百千三摩地門，悲增菩薩，故於六趣以願受生，不被煩惱隨煩惱壞其三昧，由此三摩地證五神通，成就利樂無邊有情。文持者，由此受持陀羅尼成就所聞，所謂一切契經，於一切如來諸菩薩所，聞百千無量修多羅永不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於百千俱胝阿僧祇劫，積集菩提資糧，加持陀羅尼真言文字，令頓悟菩薩與此相應，頓集福德智慧資糧，於大乘修菩薩道二種修行證無上菩提道：所謂依諸波羅蜜修行成佛、依真言陀羅尼三密門修行成佛。陀羅尼者梵語，唐翻名為總持義，有四種持：法持、義持、三摩地持、文持。此四種持，多依顯教大乘教中所說也。法持者，由得此持，摧滅一切雜染之法，證得清淨法界等流教法。義持者，由得此持，於一字義中悟百千無量修多羅行，演說逆順自在。三摩地持者，由此持故，必不散動三昧現前，悟無量百千三摩地門，悲增菩薩，故於六趣以願受生，不被煩惱隨煩惱壞其三昧，由此三摩地證五神通，成就利樂無邊有情。文持者，由此受持陀羅尼成就所聞，所謂一切契經，於一切如來諸菩薩所，聞百千無量修多羅永不忘失。

其真言亦具四義，真者真如相應，言者真詮義。四義者：法真言，清淨法界以為真言。義真言者，勝義相應，一一字中有實相義。三摩地真言者，由瑜伽者用此真言，於心鏡智月輪上布列真言文字，專注心不散動，速疾證三摩地故，名三摩地真言。文持真言者，從唵字至娑嚩賀，於其中間所有文字，一一字皆名為真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其真言亦具四義，真者真如相應，言者真詮義。四義者：法真言，清淨法界以為真言。義真言者，勝義相應，一一字中有實相義。三摩地真言者，由瑜伽者用此真言，於心鏡智月輪上布列真言文字，專注心不散動，速疾證三摩地故，名三摩地真言。文持真言者，從唵字至娑嚩賀，於其中間所有文字，一一字皆名為真言。

亦云密言，亦具有四義：法密言者，非法外道及二乘境界，唯修真言行菩薩，所聞所持軌則印契曼荼羅，修行所求悉地名法密言。義密言者，真言中一一字，唯佛與佛、大威德菩薩乃能究盡。三摩地密言者，由此中真言文字三摩地相應威力。遍布真言者，身支分變麁重身易得微妙色身，獲得五神通，威德自在、壽量無盡。聞持密言者，從師密受三密軌則，唯師及弟子自知，非令餘人之所知也，乃至本尊形像印契觀門，皆密受持，獲得心所悕望三摩地，聞持不忘、天眼天耳他心、上中下悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦云密言，亦具有四義：法密言者，非法外道及二乘境界，唯修真言行菩薩，所聞所持軌則印契曼荼羅，修行所求悉地名法密言。義密言者，真言中一一字，唯佛與佛、大威德菩薩乃能究盡。三摩地密言者，由此中真言文字三摩地相應威力。遍布真言者，身支分變麁重身易得微妙色身，獲得五神通，威德自在、壽量無盡。聞持密言者，從師密受三密軌則，唯師及弟子自知，非令餘人之所知也，乃至本尊形像印契觀門，皆密受持，獲得心所悕望三摩地，聞持不忘、天眼天耳他心、上中下悉地。

亦名為明，具四義：法明者，修行者稱誦，一一字中光明遍照十方世界一切有情沈溺生死苦海，皆破無明煩惱，悉得離苦解脫，故名法明。義明者，由瑜伽者與真言義相應故，通達明了般若波羅蜜，遠離無義道理。三摩地明者，由真言種子想於心月輪中獲得大光明，作自他照明三摩地成就。聞持明者，證得聞持法，能破廢忘之惑，證得菩提心成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名為明，具四義：法明者，修行者稱誦，一一字中光明遍照十方世界一切有情沈溺生死苦海，皆破無明煩惱，悉得離苦解脫，故名法明。義明者，由瑜伽者與真言義相應故，通達明了般若波羅蜜，遠離無義道理。三摩地明者，由真言種子想於心月輪中獲得大光明，作自他照明三摩地成就。聞持明者，證得聞持法，能破廢忘之惑，證得菩提心成就。

如上陀羅尼真言、密言、明義依梵文，復於顯教修多羅中稱說，或於真言密教中說如是四稱，或有一字真言乃至二字三字乃至百字千字萬字，復過此數乃至無量無邊，皆名陀羅尼、真言、密言、明。若與三密門相應，不暇多劫難行苦行，能轉定業，速疾易成安樂成佛速疾之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上陀羅尼真言、密言、明義依梵文，復於顯教修多羅中稱說，或於真言密教中說如是四稱，或有一字真言乃至二字三字乃至百字千字萬字，復過此數乃至無量無邊，皆名陀羅尼、真言、密言、明。若與三密門相應，不暇多劫難行苦行，能轉定業，速疾易成安樂成佛速疾之道。