佛說陀羅尼集經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀羅尼集經卷第十二

大唐天竺三藏阿地瞿多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸佛大陀羅尼都會道場印品

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大阿羅漢眾、及諸菩薩摩訶薩、并諸金剛及諸眷屬、天龍八部、六師外道、人非人等共會，演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等祕密法藏，利益一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大阿羅漢眾、及諸菩薩摩訶薩、并諸金剛及諸眷屬、天龍八部、六師外道、人非人等共會，演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等祕密法藏，利益一切。

爾時，會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩，并諸眷屬從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，五體投地，頂禮佛足。禮佛足已，却坐一面而白佛言：「世尊！諸佛慈悲，善為方便，對諸聖眾說是總持三昧神呪法印壇等祕密法藏，從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果。是諸徒眾深心樂著，得未曾有，便於會中各說法呪而助護念，我等聞是心生歡喜。又有都會道場法壇功德成就，度脫一切諸眾生等速得成佛。若有沙門、若婆羅門、若優婆塞、優婆夷、諸善男子、善女人等雖心愛樂，欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印，皆未曾入我都會壇，亦未能了祕密決法顯之名字而得證成，恐有輒作法印等者懼諸煩惱侵擾身心。如是人等不會我意，輕而妄作，致使眾魔動念，散亂呪力無効。是故，我今欲護沙門及婆羅門并天人等，欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故，大眾聞已，實稱非妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩，并諸眷屬從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，五體投地，頂禮佛足。禮佛足已，却坐一面而白佛言：「世尊！諸佛慈悲，善為方便，對諸聖眾說是總持三昧神呪法印壇等祕密法藏，從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果。是諸徒眾深心樂著，得未曾有，便於會中各說法呪而助護念，我等聞是心生歡喜。又有都會道場法壇功德成就，度脫一切諸眾生等速得成佛。若有沙門、若婆羅門、若優婆塞、優婆夷、諸善男子、善女人等雖心愛樂，欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印，皆未曾入我都會壇，亦未能了祕密決法顯之名字而得證成，恐有輒作法印等者懼諸煩惱侵擾身心。如是人等不會我意，輕而妄作，致使眾魔動念，散亂呪力無効。是故，我今欲護沙門及婆羅門并天人等，欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故，大眾聞已，實稱非妄。」

佛言：「善哉，善哉！速為我說。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！速為我說。」而說偈言：

「一一諸佛土， 心多樂著法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一諸佛土， 心多樂著法，

廣引祕密藏， 善說巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣引祕密藏， 善說巧方便。

勸道諸眾生， 慈悲自護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸道諸眾生， 慈悲自護念，

聞是陀羅尼， 一切皆歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是陀羅尼， 一切皆歸伏。

或有都法壇， 共會一切意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有都法壇， 共會一切意，

從佛法印可， 證成斷疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛法印可， 證成斷疑惑。」

爾時，一切諸佛、菩薩摩訶薩、金剛眷屬、天龍八部、藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已，皆大歡喜，心無疑惑，決定成信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸佛、菩薩摩訶薩、金剛眷屬、天龍八部、藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已，皆大歡喜，心無疑惑，決定成信。

爾時，觀世音菩薩承佛威神，告大眾言：「若有沙門、若婆羅門、若善男子、善女人等欲請祕密法藏要決，意欲成就，及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪、願樂見聞都大道場壇法事者，皆須預近春時三月、秋時三月、冬時三月是上月也，就中起春三月一日、若秋九月生一日、冬十二月月生一日，如是最好第一上日，皆取上旬為始，乃至七日七夜法事總了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩承佛威神，告大眾言：「若有沙門、若婆羅門、若善男子、善女人等欲請祕密法藏要決，意欲成就，及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪、願樂見聞都大道場壇法事者，皆須預近春時三月、秋時三月、冬時三月是上月也，就中起春三月一日、若秋九月生一日、冬十二月月生一日，如是最好第一上日，皆取上旬為始，乃至七日七夜法事總了。

「若欲作意成辦法事，先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處、乃至寺舍佛堂之所、乃於露地作之亦得。定知處已，至其白月一日平旦，阿闍梨與諸弟子香湯洗浴，著新淨衣，將諸香華至其處所。阿闍梨把跋折羅，應當問彼諸弟子言：『汝等必能決定受我諸佛等說祕密法藏，不生疑惑不？』徒眾答言：『我等於佛法中決定誠信，不生疑惑。』(如是重重三問三答)徒眾答已，然後阿闍梨手印香鑪及淨水等，用馬頭印印其淨水，呪三七遍，而把香鑪，䠒跪燒香，仰啟一切諸佛、般若、菩薩、金剛天等及與一切冥聖業道：『今此地者是我之地，我今欲立七日七夜都大道場法壇之會，供養一切十方世界恒沙佛等、一切般若波羅蜜多、一切大地諸菩薩眾、金剛、天等，仰請諸佛領諸徒眾，決定一切祕密法藏不可思議大法門故，取諸證成。我今欲作護身結界供養法事，在此院內東西南北、四維上下所有一切惡神、鬼等皆出去我結界之所七里之外；若善神、鬼、我佛法中有利益者，隨意而住。』作此語已，次用前水右遶，遍灑道場之地。次即作前軍茶利法一度結界，其結界印呪如軍茶利部中所說，更無別法。當結界時，任阿闍梨心摽遠近寬窄為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作意成辦法事，先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處、乃至寺舍佛堂之所、乃於露地作之亦得。定知處已，至其白月一日平旦，阿闍梨與諸弟子香湯洗浴，著新淨衣，將諸香華至其處所。阿闍梨把跋折羅，應當問彼諸弟子言：『汝等必能決定受我諸佛等說祕密法藏，不生疑惑不？』徒眾答言：『我等於佛法中決定誠信，不生疑惑。』(如是重重三問三答)徒眾答已，然後阿闍梨手印香鑪及淨水等，用馬頭印印其淨水，呪三七遍，而把香鑪，䠒跪燒香，仰啟一切諸佛、般若、菩薩、金剛天等及與一切冥聖業道：『今此地者是我之地，我今欲立七日七夜都大道場法壇之會，供養一切十方世界恒沙佛等、一切般若波羅蜜多、一切大地諸菩薩眾、金剛、天等，仰請諸佛領諸徒眾，決定一切祕密法藏不可思議大法門故，取諸證成。我今欲作護身結界供養法事，在此院內東西南北、四維上下所有一切惡神、鬼等皆出去我結界之所七里之外；若善神、鬼、我佛法中有利益者，隨意而住。』作此語已，次用前水右遶，遍灑道場之地。次即作前軍茶利法一度結界，其結界印呪如軍茶利部中所說，更無別法。當結界時，任阿闍梨心摽遠近寬窄為界。

「其法壇量，若為帝王，一百二十肘；若受法壇，方十六肘、十二肘等；若懺悔壇及治病壇，皆作水壇，四肘以下、一肘以上悉得通用——其肘長短，隨其呪師臂肘長短以為量數——其地皆須方面齊等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其法壇量，若為帝王，一百二十肘；若受法壇，方十六肘、十二肘等；若懺悔壇及治病壇，皆作水壇，四肘以下、一肘以上悉得通用——其肘長短，隨其呪師臂肘長短以為量數——其地皆須方面齊等。

「若作水壇，亦不須擇日月時節，其地隨得，淨處即作，平正地面，即須香埿塗其地上，即成壇法，仍須四角竪摽為記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作水壇，亦不須擇日月時節，其地隨得，淨處即作，平正地面，即須香埿塗其地上，即成壇法，仍須四角竪摽為記。

「若作大壇，如前結界四角竪摽。摽記已竟，喚人掘地，出其惡土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作大壇，如前結界四角竪摽。摽記已竟，喚人掘地，出其惡土。

「若得上地，掘去一磔；若得次地，掘出一肘；若得下地，掘出三肘。悉除其中骨、髮、炭灰、瓦礫、礓石、樹根、草、木、糠等惡物，盡諸惡物，到好實地，然後將好土來發底，一度以香水㧊，一度著土，即用杵築築令平滿，必須堅鞭。若得基高，最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得上地，掘去一磔；若得次地，掘出一肘；若得下地，掘出三肘。悉除其中骨、髮、炭灰、瓦礫、礓石、樹根、草、木、糠等惡物，盡諸惡物，到好實地，然後將好土來發底，一度以香水㧊，一度著土，即用杵築築令平滿，必須堅鞭。若得基高，最為第一。

「次第二日於晨朝時，阿闍梨及諸弟子香湯洗浴，著新淨衣，四五弟子隨阿闍梨入道場中，用力驅使莊嚴道場。其外威儀，四門四角皆須威嚴，門別各著一雙神王。又，左右廂懸神王幡，門門四口懸雜綵幡三十六口，門別如是。其幡新好，長八尺者。四角各懸一神王幡，懸雜綵幡，門別四口(其幡竿亦准此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第二日於晨朝時，阿闍梨及諸弟子香湯洗浴，著新淨衣，四五弟子隨阿闍梨入道場中，用力驅使莊嚴道場。其外威儀，四門四角皆須威嚴，門別各著一雙神王。又，左右廂懸神王幡，門門四口懸雜綵幡三十六口，門別如是。其幡新好，長八尺者。四角各懸一神王幡，懸雜綵幡，門別四口(其幡竿亦准此)。

「若在舍中唯開前後二門，前門兩邊著神王像一雙，相對；後門兩邊亦著神王一雙，相對(皆新好者)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若在舍中唯開前後二門，前門兩邊著神王像一雙，相對；後門兩邊亦著神王一雙，相對(皆新好者)。

「其道場門左右兩相各竪四橛，繩子圍遶，繩圍之內以香泥塗為護淨界，其中擬著一切供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其道場門左右兩相各竪四橛，繩子圍遶，繩圍之內以香泥塗為護淨界，其中擬著一切供養。

「次阿闍梨更作一度軍茶利法結界畢已，即作種種香埿一瓮，用柳枝攪，以誦般若大心呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨更作一度軍茶利法結界畢已，即作種種香埿一瓮，用柳枝攪，以誦般若大心呪。呪曰：

「『跢姪他(一) 揭(去音下同)帝揭帝(二) 波羅揭帝(三) 波羅僧揭帝(四) 菩提(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『跢姪他(一) 揭(去音下同)帝揭帝(二) 波羅揭帝(三) 波羅僧揭帝(四) 菩提(五) 莎訶(六)』

「其呪遍數，若為國王誦之，滿足一百八遍；若為三品以上誦之，五十六遍；若為四品、五品，誦七七遍；若為六品、七品，誦五七遍；若為八品下及百姓，誦三七遍。一切壇法皆如是呪，呪泥既竟，用泥塗地，塗地之法隨日摩之。塗地已竟，更作一度軍荼利法結界如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其呪遍數，若為國王誦之，滿足一百八遍；若為三品以上誦之，五十六遍；若為四品、五品，誦七七遍；若為六品、七品，誦五七遍；若為八品下及百姓，誦三七遍。一切壇法皆如是呪，呪泥既竟，用泥塗地，塗地之法隨日摩之。塗地已竟，更作一度軍荼利法結界如前。

「次第三日晨朝洗浴，以淨牛糞——取其牛糞莫令著地，將淨器承取——以香湯和，呪如前已，遍地塗之。次將一繩子量取肘數長短若干，臨時看院寬窄為度，數結記定，於道場處四方挽之，下以白粉點之為記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第三日晨朝洗浴，以淨牛糞——取其牛糞莫令著地，將淨器承取——以香湯和，呪如前已，遍地塗之。次將一繩子量取肘數長短若干，臨時看院寬窄為度，數結記定，於道場處四方挽之，下以白粉點之為記。

「阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之，離柱四指下點為記；次從東南角至西北角挽繩定之，離柱四指下點為記。正當中央繩相交處又下點竟，各當點處穿一小孔，深一磔許，其中擬埋七寶、五穀——其七寶者，一、金，二、銀，三、真珠，四、珊瑚，五、虎珀，六、水精，七、琉璃，是名七寶。其五穀者，一、大麥，二、小麥，三、稻穀，四、小豆，五、胡麻，是名五穀。其寶等碎，五穀相和，以絹片裹，用五色線繫頭，將埋五孔之中，而於地外出其線頭，長五指許。此寶物等，一下以後永不得出，從此而起金繩界地，七寶合成。諸佛居上演說大乘轉法輪處，即以此地將作佛堂，最為第一；凡人居上，一無利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之，離柱四指下點為記；次從東南角至西北角挽繩定之，離柱四指下點為記。正當中央繩相交處又下點竟，各當點處穿一小孔，深一磔許，其中擬埋七寶、五穀——其七寶者，一、金，二、銀，三、真珠，四、珊瑚，五、虎珀，六、水精，七、琉璃，是名七寶。其五穀者，一、大麥，二、小麥，三、稻穀，四、小豆，五、胡麻，是名五穀。其寶等碎，五穀相和，以絹片裹，用五色線繫頭，將埋五孔之中，而於地外出其線頭，長五指許。此寶物等，一下以後永不得出，從此而起金繩界地，七寶合成。諸佛居上演說大乘轉法輪處，即以此地將作佛堂，最為第一；凡人居上，一無利益。

「次更結界，其結界法把跋折囉(唐翻金剛杵也)依軍茶利法用結界三迴，右行於其壇外，更作辟除毘那夜迦印法誦呪。如是次第四方上下總結界竟，到夜著燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次更結界，其結界法把跋折囉(唐翻金剛杵也)依軍茶利法用結界三迴，右行於其壇外，更作辟除毘那夜迦印法誦呪。如是次第四方上下總結界竟，到夜著燈。

「次第四日晨朝結界亦如上說，即以牛糞香湯和泥，同前呪已，遣弟子等用手摩地。從東北角起首，向右逐日摩地，莫逆左摩，如是次第轉摩遍地至東北角。於道場中，弟子行動一物以上布置法用，皆隨逐日向右行之，不得逆日向左而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第四日晨朝結界亦如上說，即以牛糞香湯和泥，同前呪已，遣弟子等用手摩地。從東北角起首，向右逐日摩地，莫逆左摩，如是次第轉摩遍地至東北角。於道場中，弟子行動一物以上布置法用，皆隨逐日向右行之，不得逆日向左而行。

「其道場地縱廣正等而開四門，四角竪椽，其椽深埋。四椽上頭四面各別橫著一椽，其椽悉須麁大一類，四面精細，修削令方。竪者批上頭，橫者鑿孔，各相串釧，四方端直，長短臨時看其道場闊狹大小，不可預定，且約略准(以麁竹替椽等亦得)，於其木上總纏綵帛，雜色間錯。次取大幡，於上縱橫八道蓋之，東西南北四維相交，是名上方莊嚴之法。其大幡上，東懸一雙碧色幡子、南懸一雙緋色幡子、西懸一雙白色幡子、北懸一雙深青幡子、中懸四口黃色幡子，皆各綴著大幡上懸(為知五方所王之氣)。次於四面各著大幡而作闌額，次於額上四面皆著金銅泡花、及金銀器、寶鏡等物，隔隔皆然，并飾四柱，亦復如是次第莊嚴。次延繩子四面圍遶，繫著柱上，而其繩上懸雜綵幡、眾寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴。次於四面盤遶真珠，次著寶網種種嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其道場地縱廣正等而開四門，四角竪椽，其椽深埋。四椽上頭四面各別橫著一椽，其椽悉須麁大一類，四面精細，修削令方。竪者批上頭，橫者鑿孔，各相串釧，四方端直，長短臨時看其道場闊狹大小，不可預定，且約略准(以麁竹替椽等亦得)，於其木上總纏綵帛，雜色間錯。次取大幡，於上縱橫八道蓋之，東西南北四維相交，是名上方莊嚴之法。其大幡上，東懸一雙碧色幡子、南懸一雙緋色幡子、西懸一雙白色幡子、北懸一雙深青幡子、中懸四口黃色幡子，皆各綴著大幡上懸(為知五方所王之氣)。次於四面各著大幡而作闌額，次於額上四面皆著金銅泡花、及金銀器、寶鏡等物，隔隔皆然，并飾四柱，亦復如是次第莊嚴。次延繩子四面圍遶，繫著柱上，而其繩上懸雜綵幡、眾寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴。次於四面盤遶真珠，次著寶網種種嚴飾。

「嚴飾已竟，次於道場西門——如南相去二尺許地——穿作方坑四面正等，各長二尺，深亦二尺。其坑當中留一土心，其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座，必須加意精細撩理。又以紫綵而作一蓋，亦用緋綵而作一蓋，其二蓋骨屈竹而作，各長九尺幹，擬執將行從，覆阿闍梨、入壇弟子，來去出入作威儀用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚴飾已竟，次於道場西門——如南相去二尺許地——穿作方坑四面正等，各長二尺，深亦二尺。其坑當中留一土心，其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座，必須加意精細撩理。又以紫綵而作一蓋，亦用緋綵而作一蓋，其二蓋骨屈竹而作，各長九尺幹，擬執將行從，覆阿闍梨、入壇弟子，來去出入作威儀用。

「於其道場，次東北地去二三尺更作四肘白水壇位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其道場，次東北地去二三尺更作四肘白水壇位。

「次道場外向西南地——中庭亦得——又更別立四肘白壇，其壇四角竪四幡竿，竿上懸幡，填築竿孔，清淨掃拭，更作一遍大結界法，辟靜道場，然燈燭、燒種種香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次道場外向西南地——中庭亦得——又更別立四肘白壇，其壇四角竪四幡竿，竿上懸幡，填築竿孔，清淨掃拭，更作一遍大結界法，辟靜道場，然燈燭、燒種種香。

「次第五日，阿闍梨將二弟子晨朝洗浴，著新淨衣，令一弟子捉一銀盋宬香水泥，令一弟子捉一金盋宬香粉水及把一條小細繩子，隨阿闍梨從入道場。到道場所，阿闍梨行道一遍，讚歎作禮，遣捉香泥弟子入壇，從東北角以手摩地，如前摩法，如待泥處湆湆然然乾。次阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場，取繩量肘，知其長短。從檀東北角向東南角急挽定已，各點為記，次移向西南亦點為記，次移西北亦點為記。以繩染粉，遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地，以繩子頭著壇正角先點之處，著地急挽。阿闍梨把繩一頭向東南角，著壇正角先點之處，二人一時共相急挽。遣一弟子捻繩中央絣著地上，次東北角弟子起，向西南角坐，准前絣之。次東南角，阿闍梨起，向西北角坐，准前絣之。次西南角弟子起，向東北角坐，准前絣之。次於絣繩內離一肘地更依前點。如是四角皆點記已，即於粉中染繩絣之，法用如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第五日，阿闍梨將二弟子晨朝洗浴，著新淨衣，令一弟子捉一銀盋宬香水泥，令一弟子捉一金盋宬香粉水及把一條小細繩子，隨阿闍梨從入道場。到道場所，阿闍梨行道一遍，讚歎作禮，遣捉香泥弟子入壇，從東北角以手摩地，如前摩法，如待泥處湆湆然然乾。次阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場，取繩量肘，知其長短。從檀東北角向東南角急挽定已，各點為記，次移向西南亦點為記，次移西北亦點為記。以繩染粉，遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地，以繩子頭著壇正角先點之處，著地急挽。阿闍梨把繩一頭向東南角，著壇正角先點之處，二人一時共相急挽。遣一弟子捻繩中央絣著地上，次東北角弟子起，向西南角坐，准前絣之。次東南角，阿闍梨起，向西北角坐，准前絣之。次西南角弟子起，向東北角坐，准前絣之。次於絣繩內離一肘地更依前點。如是四角皆點記已，即於粉中染繩絣之，法用如前。

「次取八肘繩子中屈，當壇外方先下點處，又屈一肘繩子正中，更以二肘繩從壇一方中央點量，中點左右更點兩處。次其一方門壁去壇強五指許，次更屈門壁，向左右邊五指許作，次其壇門左右兩畔寬五指作。次其門外邊端直絣著。一方既爾，三方亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取八肘繩子中屈，當壇外方先下點處，又屈一肘繩子正中，更以二肘繩從壇一方中央點量，中點左右更點兩處。次其一方門壁去壇強五指許，次更屈門壁，向左右邊五指許作，次其壇門左右兩畔寬五指作。次其門外邊端直絣著。一方既爾，三方亦然。

「次作中院，外繩四肘，其外院內與其中院外繩兩間開一肘道。其中院門者，四方壁與向左右邊總作三指闊，其門外邊繩子直拼，法如前說。其中院內四方，各離外院內繩各一肘地，更絣粉繩。其壇中心作二肘院，莫作門成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作中院，外繩四肘，其外院內與其中院外繩兩間開一肘道。其中院門者，四方壁與向左右邊總作三指闊，其門外邊繩子直拼，法如前說。其中院內四方，各離外院內繩各一肘地，更絣粉繩。其壇中心作二肘院，莫作門成。

「次第六日，阿闍梨以五色線隨其受法人數多少為結呪索，用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第六日，阿闍梨以五色線隨其受法人數多少為結呪索，用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之。」即說呪曰：

「唵(一) 阿彌哩(二合)都知(二合)皤(去音)婆(二) 𤙖㧊(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿彌哩(二合)都知(二合)皤(去音)婆(二) 𤙖㧊(三)

「當用此呪一呪一結，如是滿結五十四結。作呪索已，次將絹片、七寶、五穀一處共裹，以五色線牢繫其頭，亦准人數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當用此呪一呪一結，如是滿結五十四結。作呪索已，次將絹片、七寶、五穀一處共裹，以五色線牢繫其頭，亦准人數。

「其日西時，阿闍梨與諸應入壇弟子等總洗浴竟，著新淨衣，令弟子等作行列坐於道場外，如近西邊。次阿闍梨與諸弟子作大結界護身法事。至日沒後，阿闍梨入道場中請佛、般若、菩薩、金剛、及諸天等入壇安置。佛座中心、觀世音等於北方座、金剛藏等於南方座，而以種種上妙香華、五盤飲食、然十六燈而作供養法事已竟。次阿闍梨出道場，迎引弟子等至於道場，近西門首行列而立，少分行香供養禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其日西時，阿闍梨與諸應入壇弟子等總洗浴竟，著新淨衣，令弟子等作行列坐於道場外，如近西邊。次阿闍梨與諸弟子作大結界護身法事。至日沒後，阿闍梨入道場中請佛、般若、菩薩、金剛、及諸天等入壇安置。佛座中心、觀世音等於北方座、金剛藏等於南方座，而以種種上妙香華、五盤飲食、然十六燈而作供養法事已竟。次阿闍梨出道場，迎引弟子等至於道場，近西門首行列而立，少分行香供養禮拜。

「作法事已，次阿闍梨一一更與作護身印，誦呪印於一一弟子身上如前，然後遣就席上跪坐，各面向東。阿闍梨把白芥子呪打一一弟子頭、面、心等三遍，然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作法事已，次阿闍梨一一更與作護身印，誦呪印於一一弟子身上如前，然後遣就席上跪坐，各面向東。阿闍梨把白芥子呪打一一弟子頭、面、心等三遍，然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前。

「次阿闍梨胡跪，具問最長弟子：『汝等欲得受此法不？』其弟子等答云：『欲得如是等法。』具問答已，次阿闍梨把香水器㧊於一一弟子頭上，復以右手案於一一弟子胸上，口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖，次以呪索繫於一一弟子左臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨胡跪，具問最長弟子：『汝等欲得受此法不？』其弟子等答云：『欲得如是等法。』具問答已，次阿闍梨把香水器㧊於一一弟子頭上，復以右手案於一一弟子胸上，口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖，次以呪索繫於一一弟子左臂。

「次阿闍梨引諸弟子退位而下，自東階而於西階下，跪地而坐。次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次第與灑一一弟子前，右遶三匝；次用炬火右遶三匝，亦如前法；次與柳枝、次與雜華，皆准前法，右遶授與諸弟子等。其弟子等受柳枝已，却縮跪坐，嚼楊枝頭，然後向前投其柳枝。阿闍梨一一看其柳枝墮處，若其柳枝嚼頭向身即為大吉；若向南者，即為不吉；若其嚼頭向餘方者，即知平平。如是次第試驗遍已，然後次第香水灌掌及與飲之，人各三飲。一一弟子灌掌遍竟，次阿闍梨以跋折羅印水自飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨引諸弟子退位而下，自東階而於西階下，跪地而坐。次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次第與灑一一弟子前，右遶三匝；次用炬火右遶三匝，亦如前法；次與柳枝、次與雜華，皆准前法，右遶授與諸弟子等。其弟子等受柳枝已，却縮跪坐，嚼楊枝頭，然後向前投其柳枝。阿闍梨一一看其柳枝墮處，若其柳枝嚼頭向身即為大吉；若向南者，即為不吉；若其嚼頭向餘方者，即知平平。如是次第試驗遍已，然後次第香水灌掌及與飲之，人各三飲。一一弟子灌掌遍竟，次阿闍梨以跋折羅印水自飲。

「作法事已，引諸弟子昇於道場，從西階上於道場側行列而坐，與作一遍行香法事訖。次阿闍梨語諸弟子：『汝等臥去，若有夢相，明朝向我各具說之，各各用心，不得造次、向他漏泄。』作是語已，次阿闍梨引弟子等從東階下，各散歸房。次阿闍梨入道場內，啟佛、菩薩、金剛等云：『是諸弟子欲入壇來各各取證，我弟子某甲與作法用總遍問竟，諸弟子等明日欲來入壇供養。願佛、般若、菩薩、金剛及諸天等今夜大悲境界徒眾，弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬，廣為供養，願大慈悲，明日皆赴，受諸供養，證明法事(如是三說)。』然後發遣壇內諸佛、菩薩、金剛隨緣旦散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作法事已，引諸弟子昇於道場，從西階上於道場側行列而坐，與作一遍行香法事訖。次阿闍梨語諸弟子：『汝等臥去，若有夢相，明朝向我各具說之，各各用心，不得造次、向他漏泄。』作是語已，次阿闍梨引弟子等從東階下，各散歸房。次阿闍梨入道場內，啟佛、菩薩、金剛等云：『是諸弟子欲入壇來各各取證，我弟子某甲與作法用總遍問竟，諸弟子等明日欲來入壇供養。願佛、般若、菩薩、金剛及諸天等今夜大悲境界徒眾，弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬，廣為供養，願大慈悲，明日皆赴，受諸供養，證明法事(如是三說)。』然後發遣壇內諸佛、菩薩、金剛隨緣旦散。

「次阿闍梨向壇北邊著火爐已，誦馬頭觀世音大心呪，呪白芥子，一呪一燒於火爐中一百八遍，令諸弟子滅罪除障。次阿闍梨與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇內，莊嚴其地。其法用者，先從內布，以白色粉、次黃色粉、次赤色粉、次青色粉、次黑色粉。四面布訖，即至外院，從東北角右迴作之，布五色粉亦如前法。四面布訖，以帝殊羅施之為座主，當中心敷大蓮花座，座主即是釋迦如來頂上化佛，號佛頂佛——如其不以佛頂為主，隨意所念諸佛菩薩替位亦得。除其座主以外，諸佛及菩薩等皆在本位而受供養，自非諸佛、般若、及十一面等菩薩相替，餘皆不得而作都會法壇之主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨向壇北邊著火爐已，誦馬頭觀世音大心呪，呪白芥子，一呪一燒於火爐中一百八遍，令諸弟子滅罪除障。次阿闍梨與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇內，莊嚴其地。其法用者，先從內布，以白色粉、次黃色粉、次赤色粉、次青色粉、次黑色粉。四面布訖，即至外院，從東北角右迴作之，布五色粉亦如前法。四面布訖，以帝殊羅施之為座主，當中心敷大蓮花座，座主即是釋迦如來頂上化佛，號佛頂佛——如其不以佛頂為主，隨意所念諸佛菩薩替位亦得。除其座主以外，諸佛及菩薩等皆在本位而受供養，自非諸佛、般若、及十一面等菩薩相替，餘皆不得而作都會法壇之主。

「餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者，隨其所應，以當部中佛、菩薩等而為座主，作供養者種種皆好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者，隨其所應，以當部中佛、菩薩等而為座主，作供養者種種皆好。

「中心安置座主位已，次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座(一)，次右邊安釋迦牟尼佛座(二)，次左邊安一切佛心佛座(三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中心安置座主位已，次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座(一)，次右邊安釋迦牟尼佛座(二)，次左邊安一切佛心佛座(三)。

「次於北面正當門中安大勢至菩薩座(四)，次右邊安觀世音母座(五)，次左邊安觀世音菩薩座(六)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於北面正當門中安大勢至菩薩座(四)，次右邊安觀世音母座(五)，次左邊安觀世音菩薩座(六)。

「次於南面正當門中安金剛囉闍座(七)，次右邊安摩麼雞座(是名金剛母)(八)，次左邊安摩帝那座(名金剛使者)(九)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於南面正當門中安金剛囉闍座(七)，次右邊安摩麼雞座(是名金剛母)(八)，次左邊安摩帝那座(名金剛使者)(九)。

「次於西面院門南安普賢菩薩座(十)，次院門北安彌勒菩薩座(十一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於西面院門南安普賢菩薩座(十)，次院門北安彌勒菩薩座(十一)。

「次院東北角安阿舍尼座(十二)，次東南角安跋折囉蘇皤(二合)悉地(二合)迦囉座(十三)，西南角安跋折囉健茶，西北角安火神座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次院東北角安阿舍尼座(十二)，次東南角安跋折囉蘇皤(二合)悉地(二合)迦囉座(十三)，西南角安跋折囉健茶，西北角安火神座。

「次外院東面北頭，第一先安曼殊室利菩薩座(十四)，以次南安十方一切佛座(十五)，次安栴檀德佛座(十六)，次安阿閦佛座(十七)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次外院東面北頭，第一先安曼殊室利菩薩座(十四)，以次南安十方一切佛座(十五)，次安栴檀德佛座(十六)，次安阿閦佛座(十七)。

「當院門中安阿彌陀佛座(十八)，次安相德佛座(十九)，次安虛空藏菩薩座(二十)，次安烏瑟尼沙座(二十一)，次安十方一切佛頂座(二十二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院門中安阿彌陀佛座(十八)，次安相德佛座(十九)，次安虛空藏菩薩座(二十)，次安烏瑟尼沙座(二十一)，次安十方一切佛頂座(二十二)。

「當院北面，從東向西，第一先安陀羅尼藏座(二十三)，次安地藏菩薩座(二十四)，次安馬頭觀世音座(二十五)，次安不空羂索座(二十六)，次安一瑳三跋底伽座(二十七)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院北面，從東向西，第一先安陀羅尼藏座(二十三)，次安地藏菩薩座(二十四)，次安馬頭觀世音座(二十五)，次安不空羂索座(二十六)，次安一瑳三跋底伽座(二十七)。

「當院門中安隨心觀世音座(二十八)，次安摩訶室唎耶座(二十九)，次安六臂觀世音座(三十)，次安毘俱知觀世音菩薩座(三十一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院門中安隨心觀世音座(二十八)，次安摩訶室唎耶座(二十九)，次安六臂觀世音座(三十)，次安毘俱知觀世音菩薩座(三十一)。

「當院南面，從東第一安烏摳沙摩座(唐云不淨金剛)(三十二)，次安跋折囉吒訶娑座(三十三)，次安跋折囉母瑟知座(名金剛兒)(三十四)，次安跋折囉央俱施座(名為金剛小女)(三十五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院南面，從東第一安烏摳沙摩座(唐云不淨金剛)(三十二)，次安跋折囉吒訶娑座(三十三)，次安跋折囉母瑟知座(名金剛兒)(三十四)，次安跋折囉央俱施座(名為金剛小女)(三十五)。

「次當院門安蘇摩訶座(三十六)，次安跋折囉商迦羅座(名為金剛天女)(三十七)，次安迦儞俱嚧陀座(三十八)，次安隨心金剛座(三十九)，次安跋折囉阿蜜哩多軍茶利座(四十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次當院門安蘇摩訶座(三十六)，次安跋折囉商迦羅座(名為金剛天女)(三十七)，次安迦儞俱嚧陀座(三十八)，次安隨心金剛座(三十九)，次安跋折囉阿蜜哩多軍茶利座(四十)。

「當院西面門南安烏摩地毘摩座(四十一)，次安尼藍跋羅座(四十二)，次安一切天座(四十三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院西面門南安烏摩地毘摩座(四十一)，次安尼藍跋羅座(四十二)，次安一切天座(四十三)。

「次其門北安摩醯首羅座(四十四)，次安母欝(二合)陀吒佉座(此是正位)(四十五)，次安毘𠼝齯唎知座(四十六)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次其門北安摩醯首羅座(四十四)，次安母欝(二合)陀吒佉座(此是正位)(四十五)，次安毘𠼝齯唎知座(四十六)。

「當院東北角安婆㩉毘伽座(四十七)，東南角安母欝(二合)陀吒迦座(此是攝位)(四十八)，西南角安迦尼俱嚧陀(此是攝位)(四十九)，西北角安跋折囉室哩(二合)尼座(五十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院東北角安婆㩉毘伽座(四十七)，東南角安母欝(二合)陀吒迦座(此是攝位)(四十八)，西南角安迦尼俱嚧陀(此是攝位)(四十九)，西北角安跋折囉室哩(二合)尼座(五十)。

「至次外院東面北頭，第一安毘那夜迦座(五十一)，次安毘陀耶(二合)陀囉座(五十二)，次安首陀會天座(五十三)，次安提頭賴吒座(五十四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至次外院東面北頭，第一安毘那夜迦座(五十一)，次安毘陀耶(二合)陀囉座(五十二)，次安首陀會天座(五十三)，次安提頭賴吒座(五十四)。

「劑院門北安帝釋弟子座(五十五)，劑院門南安帝釋天座(五十六)，次南安月天座(五十七)，次安跋摩天座(五十八)，次安星天座(五十九)，次安佛使者座(六十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劑院門北安帝釋弟子座(五十五)，劑院門南安帝釋天座(五十六)，次南安月天座(五十七)，次安跋摩天座(五十八)，次安星天座(五十九)，次安佛使者座(六十)。

「當院北面東頭，第一安伊沙那鬼王座(六十一)，次安婆羅醯鬼座(六十二)，次安遮文荼座(六十三)次安藍毘迦座(六十四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院北面東頭，第一安伊沙那鬼王座(六十一)，次安婆羅醯鬼座(六十二)，次安遮文荼座(六十三)次安藍毘迦座(六十四)。

「劑院門東安跋折囉健茶座(六十五)，劑院門西安毘沙門王座(六十六)，次西安俱毘囉藥叉座(六十七)，次安旃達波羅婆娑菩薩座(六十八)，次安摩尼跋陀座(六十九)，次安斯馱遏他座(七十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劑院門東安跋折囉健茶座(六十五)，劑院門西安毘沙門王座(六十六)，次西安俱毘囉藥叉座(六十七)，次安旃達波羅婆娑菩薩座(六十八)，次安摩尼跋陀座(六十九)，次安斯馱遏他座(七十)。

「當院南面東頭，第一安火天座(七十一)，次安毘藍婆呪馱座(七十二)，次安那羅延座(七十三)，次安彌嚧尸佉囉座(七十四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院南面東頭，第一安火天座(七十一)，次安毘藍婆呪馱座(七十二)，次安那羅延座(七十三)，次安彌嚧尸佉囉座(七十四)。

「劑院門東安毘樓茶迦座(七十五)，劑院門西安琰摩壇茶座(七十六)，次西安琰摩弟子座(七十七)，次安緊那羅王座(七十八)，次安毘舍遮王座(七十九)，次安囉剎娑王座(八十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劑院門東安毘樓茶迦座(七十五)，劑院門西安琰摩壇茶座(七十六)，次西安琰摩弟子座(七十七)，次安緊那羅王座(七十八)，次安毘舍遮王座(七十九)，次安囉剎娑王座(八十)。

「當院西面門南，第一安難陀龍王座(八十一)，次安日天座(八十二)，次安摩唎支座(八十三)，次安阿素囉王座(八十四)，次安閻羅王座(八十五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院西面門南，第一安難陀龍王座(八十一)，次安日天座(八十二)，次安摩唎支座(八十三)，次安阿素囉王座(八十四)，次安閻羅王座(八十五)。

「劑院門北安憂婆難陀龍王座(八十六)，次安地天座(八十七)，次安毘樓博叉座(八十八)，次安乾闥婆座(八十九)，次安風天座(九十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劑院門北安憂婆難陀龍王座(八十六)，次安地天座(八十七)，次安毘樓博叉座(八十八)，次安乾闥婆座(八十九)，次安風天座(九十)。

「當院東北角安枳唎枳唎俱嚧陀座(九十一)，東南角安跋折囉拪那座(九十二)，西南角安婆榆鞞伽座(九十三)，西北角安跋折囉尸佉羅座(九十四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當院東北角安枳唎枳唎俱嚧陀座(九十一)，東南角安跋折囉拪那座(九十二)，西南角安婆榆鞞伽座(九十三)，西北角安跋折囉尸佉羅座(九十四)。

「如前所說三重院中，各除四角攝位以外，次第各別作蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說三重院中，各除四角攝位以外，次第各別作蓮花座。

「略說十二肘壇法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說十二肘壇法竟。

「其十六肘如圖中說，座數多少、位隔寬窄，隨其施主供具多少加減而作，是名下方莊嚴之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其十六肘如圖中說，座數多少、位隔寬窄，隨其施主供具多少加減而作，是名下方莊嚴之法。

「次於火爐中以赤白粉塗飾蓮花。次於壇東北可四尺地作四肘壇，壇上純用赤、白二色粉為界道，并作蓮華座。次於中庭灌頂壇上，唯以白粉一色界道作蓮華座，種種安置諸位地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於火爐中以赤白粉塗飾蓮花。次於壇東北可四尺地作四肘壇，壇上純用赤、白二色粉為界道，并作蓮華座。次於中庭灌頂壇上，唯以白粉一色界道作蓮華座，種種安置諸位地竟。

「阿闍梨起立西門前，看於壇內諸坐分位，何者是好？何者不好？何者周匝？何不周匝？子細撿挍，不周匝處更報修理。更作一遍大結界法，把跋折羅種種結護。略供養竟，留曾入壇弟子守護，莫令餘人輒入道場。說第六日莊嚴法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨起立西門前，看於壇內諸坐分位，何者是好？何者不好？何者周匝？何不周匝？子細撿挍，不周匝處更報修理。更作一遍大結界法，把跋折羅種種結護。略供養竟，留曾入壇弟子守護，莫令餘人輒入道場。說第六日莊嚴法竟。

「次第七日朝，阿闍梨香湯洗浴，著新淨衣，以三尺黃裹自頭頂，然後以四尺緋遶額繫頭，名為頭戴天冠之法。次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已，即作馬頭護身呪印，印自身上，入於道場。次把跋折囉，即作金剛軍茶利等大身印呪，三迴右轉，於壇外邊種種作法。次更作馬頭觀世音印，并誦馬頭觀世音呪，結十方界。次取金、銀瓶盥，一一各滿盛淨水已，一一盥中著少五穀、并龍腦香、及前絹裹七寶物竟，即以柳枝、竹枝、梨枝、柏枝各并葉塞諸盥瓶口，仍露七寶裹線頭出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第七日朝，阿闍梨香湯洗浴，著新淨衣，以三尺黃裹自頭頂，然後以四尺緋遶額繫頭，名為頭戴天冠之法。次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已，即作馬頭護身呪印，印自身上，入於道場。次把跋折囉，即作金剛軍茶利等大身印呪，三迴右轉，於壇外邊種種作法。次更作馬頭觀世音印，并誦馬頭觀世音呪，結十方界。次取金、銀瓶盥，一一各滿盛淨水已，一一盥中著少五穀、并龍腦香、及前絹裹七寶物竟，即以柳枝、竹枝、梨枝、柏枝各并葉塞諸盥瓶口，仍露七寶裹線頭出。

「擬灌頂時，一一弟子承著此寶，於其一一水罐塞中各著一顆好石榴已，一一水罐塞上各以生絹三尺繫其枝葉。次取四寶盤，二金盤中盛滿香水、二銀盤中盛滿雜花，次以種種寶華菓樹一一插趺，竪安壇上。次取十條五色寶燭安銅檠上，行列堂門繩圍之內。次具食盤於銅盤上，一一盤中各具盛著種種菓食、上妙菓子、石蜜、葡萄、沙糖、蘇蜜、乳粥等。次具燈盞，一一著油，各各然燈。次具金銀疊合娑羅及銅盋，盛以酥蜜、香油、雜華，并其呪索白芥子、胡麻人、稻穀華、八功德水，隨其所應皆悉嚴備，兼銅香鑪并寶子具，中央四門各各一具。次具六食盤，薄餅、𩛞𩜶、䭃頭等餅種種具備，各二十枚，總細切碎，以和乳粥、雜菓子等，總相和盛於一盤中擬燒供養。次以蘇蜜、乳酪、清油各盛器中。次具蜜漿一升於銅盋中，兼著銀杓。次具熟五穀、小豆、青稞、大麥穀、大豆等，筐器中盛并著一杓，著於堂前。次添二銅澡罐，一擬淨用、一擬污用。次具穀柴、松明炭等。所有擬入道場用者，皆悉嚴整，置堂門外兩相繩內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「擬灌頂時，一一弟子承著此寶，於其一一水罐塞中各著一顆好石榴已，一一水罐塞上各以生絹三尺繫其枝葉。次取四寶盤，二金盤中盛滿香水、二銀盤中盛滿雜花，次以種種寶華菓樹一一插趺，竪安壇上。次取十條五色寶燭安銅檠上，行列堂門繩圍之內。次具食盤於銅盤上，一一盤中各具盛著種種菓食、上妙菓子、石蜜、葡萄、沙糖、蘇蜜、乳粥等。次具燈盞，一一著油，各各然燈。次具金銀疊合娑羅及銅盋，盛以酥蜜、香油、雜華，并其呪索白芥子、胡麻人、稻穀華、八功德水，隨其所應皆悉嚴備，兼銅香鑪并寶子具，中央四門各各一具。次具六食盤，薄餅、𩛞𩜶、䭃頭等餅種種具備，各二十枚，總細切碎，以和乳粥、雜菓子等，總相和盛於一盤中擬燒供養。次以蘇蜜、乳酪、清油各盛器中。次具蜜漿一升於銅盋中，兼著銀杓。次具熟五穀、小豆、青稞、大麥穀、大豆等，筐器中盛并著一杓，著於堂前。次添二銅澡罐，一擬淨用、一擬污用。次具穀柴、松明炭等。所有擬入道場用者，皆悉嚴整，置堂門外兩相繩內。

「次阿闍梨一一細看周匝以不，皆以手度入於繩內，外灌華香八功德水列在門西，蠟燭、食盤、燈、柴、炭等列在門東。次，清樂兩部、長笛、簫、笙、篳篥、琵琶、擊竹、箜篌、方響、箏葉、銅鈸等各具兩事，當道場門東西兩邊相對列坐。又遣二弟子入道場內，近西壁下而敷氈褥，如是辦竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨一一細看周匝以不，皆以手度入於繩內，外灌華香八功德水列在門西，蠟燭、食盤、燈、柴、炭等列在門東。次，清樂兩部、長笛、簫、笙、篳篥、琵琶、擊竹、箜篌、方響、箏葉、銅鈸等各具兩事，當道場門東西兩邊相對列坐。又遣二弟子入道場內，近西壁下而敷氈褥，如是辦竟。

「次阿闍梨於門東西更作法事，護持令定，莫令一人輒在其處撩亂位坐。次阿闍梨遣諸徒眾香湯洒浴，著新淨衣，各向道場中庭列坐。至日西時，阿闍梨發從堂外，手把香鑪入道場中，右遶一匝。行道已竟，三禮，然後放香鑪著，出自手取一金水罐，至壇西門胡跪至心，誦觀世音十一面菩薩呪一百八遍——若請諸佛為座主者，隨其當部各誦本呪一百八遍。入壇放著座主位上，續後弟子擎一一罐與阿闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨於門東西更作法事，護持令定，莫令一人輒在其處撩亂位坐。次阿闍梨遣諸徒眾香湯洒浴，著新淨衣，各向道場中庭列坐。至日西時，阿闍梨發從堂外，手把香鑪入道場中，右遶一匝。行道已竟，三禮，然後放香鑪著，出自手取一金水罐，至壇西門胡跪至心，誦觀世音十一面菩薩呪一百八遍——若請諸佛為座主者，隨其當部各誦本呪一百八遍。入壇放著座主位上，續後弟子擎一一罐與阿闍梨。

「次於內院四角東面中心各著一罐，又於外院四角各著一罐，又更外院東南北門各著一罐，其壇西門左右兩邊各著一罐。其西門罐於雜枝上盤五色線，斟酌圍遶道場一匝，以度量已，即引其線遶於道場圍之一匝。次將寶樹入於內院，座主位上當於四角各著一樹，四門當中各著一樹。次著雜綵、花菓、樹等，座別一樹。次將五色寶燭當於內院，座主位前著三寶燭，當於外院四面正中尊者位上各著一燭，外院四角各著一燭。次著燈火，先於內院四角夾座主位安四盞燈，餘座各別著四盞燈。次著種種香華盤等，次著食盤。先於內院座主位前著四盤食，其餘座前各著一盤。次著䞋施，其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物，諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵上色物等，諸金剛前各著銅錢、縵綵帛等，諸天等前皆各著錢、一色之物(其寶物等，任施主意施之多少)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於內院四角東面中心各著一罐，又於外院四角各著一罐，又更外院東南北門各著一罐，其壇西門左右兩邊各著一罐。其西門罐於雜枝上盤五色線，斟酌圍遶道場一匝，以度量已，即引其線遶於道場圍之一匝。次將寶樹入於內院，座主位上當於四角各著一樹，四門當中各著一樹。次著雜綵、花菓、樹等，座別一樹。次將五色寶燭當於內院，座主位前著三寶燭，當於外院四面正中尊者位上各著一燭，外院四角各著一燭。次著燈火，先於內院四角夾座主位安四盞燈，餘座各別著四盞燈。次著種種香華盤等，次著食盤。先於內院座主位前著四盤食，其餘座前各著一盤。次著䞋施，其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物，諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵上色物等，諸金剛前各著銅錢、縵綵帛等，諸天等前皆各著錢、一色之物(其寶物等，任施主意施之多少)。

「散道場日，其佛前物充作佛用、般若前物寫般若經及諸經等、諸菩薩物作菩薩用、其金剛物及天等物入阿闍梨，仍如法用，其頭冠絹、及二傘蓋、并繫水罐絹亦入阿闍梨用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散道場日，其佛前物充作佛用、般若前物寫般若經及諸經等、諸菩薩物作菩薩用、其金剛物及天等物入阿闍梨，仍如法用，其頭冠絹、及二傘蓋、并繫水罐絹亦入阿闍梨用。

「次嚴大香鑪，先於內院座主位前著一香鑪，以次外院當四門處著一香鑪，更於外院當四門處各一香鑪，次於西門近水罐邊著大香鑪，擬阿闍梨把擎來去作法事用，鑪別各燒種種妙香，皆令發煙。次於火鑪邊著一水罐，亦著食盤及燈各一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次嚴大香鑪，先於內院座主位前著一香鑪，以次外院當四門處著一香鑪，更於外院當四門處各一香鑪，次於西門近水罐邊著大香鑪，擬阿闍梨把擎來去作法事用，鑪別各燒種種妙香，皆令發煙。次於火鑪邊著一水罐，亦著食盤及燈各一。

「次阿闍梨轉於四門立，更子細看，必使周匝好。撿挍已，阿闍梨手把香鑪，從壇外邊右遶一匝，行道已竟，即放香鑪於本處著。次取西門外水罐之上五色線頭，捉一頭已引之右轉，遶壇外邊道場竿上，還到西門一匝繫之。次一弟子壇西門外為阿闍梨敷於氈褥，其座去壇門三尺許，前擬行列一切供具、香花等物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨轉於四門立，更子細看，必使周匝好。撿挍已，阿闍梨手把香鑪，從壇外邊右遶一匝，行道已竟，即放香鑪於本處著。次取西門外水罐之上五色線頭，捉一頭已引之右轉，遶壇外邊道場竿上，還到西門一匝繫之。次一弟子壇西門外為阿闍梨敷於氈褥，其座去壇門三尺許，前擬行列一切供具、香花等物。

「次阿闍梨把香鑪擎作梵讚唄，出迎香華、供養之具，有四弟子輿供養具、香水等器，從阿闍梨。其阿闍梨手執香鑪，引入道場，右遶一匝。壇西門外放著座前，次第行列一一香華盤𭪱供具、蘇蜜、乳酪、并胡麻人、及諸餘食、柴、炭、松明，如是等物近火爐側皆敷置竟。又以二蓋倚道場側，紫蓋在北，緋蓋在南。又於道場東北外側白壇之上著五盤食、并五盞燈，種種安竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把香鑪擎作梵讚唄，出迎香華、供養之具，有四弟子輿供養具、香水等器，從阿闍梨。其阿闍梨手執香鑪，引入道場，右遶一匝。壇西門外放著座前，次第行列一一香華盤𭪱供具、蘇蜜、乳酪、并胡麻人、及諸餘食、柴、炭、松明，如是等物近火爐側皆敷置竟。又以二蓋倚道場側，紫蓋在北，緋蓋在南。又於道場東北外側白壇之上著五盤食、并五盞燈，種種安竟。

「次阿闍梨出道場外，門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤，各著一事。次下堂階到於中庭白壇之上，著燈四盞、飲食四盤。次著宣臺床子各一，是則眾人灌頂壇位。次以音樂次第行列，道場門外兩相而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨出道場外，門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤，各著一事。次下堂階到於中庭白壇之上，著燈四盞、飲食四盤。次著宣臺床子各一，是則眾人灌頂壇位。次以音樂次第行列，道場門外兩相而坐。

「次阿闍梨更作一遍撿挍周匝。既撿挍竟，即入道場，於壇西門胡跪而坐，手把香鑪又更啟白，供養讚歎一遍聲絕，門外諸樂一時動作(散花，佛曲終即止)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨更作一遍撿挍周匝。既撿挍竟，即入道場，於壇西門胡跪而坐，手把香鑪又更啟白，供養讚歎一遍聲絕，門外諸樂一時動作(散花，佛曲終即止)。

「次阿闍梨取盤內華著香水中，令少津液，即以此華安自掌中作請佛印。先請內院中心座主，誦呪七遍，去來之法如前所說。請來即作華座之印，誦呪七遍，亦如前說。安置座已，即放其手掌中之華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨取盤內華著香水中，令少津液，即以此華安自掌中作請佛印。先請內院中心座主，誦呪七遍，去來之法如前所說。請來即作華座之印，誦呪七遍，亦如前說。安置座已，即放其手掌中之華。

「次於內院東行，一一次第作印奉請，各誦本呪七遍，去來及座之法具如上說華座之法；次請北行，准上之法；次請南行，亦准上法；次請西行，亦准上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於內院東行，一一次第作印奉請，各誦本呪七遍，去來及座之法具如上說華座之法；次請北行，准上之法；次請南行，亦准上法；次請西行，亦准上法。

「次至中外院，先從東行，一一作印，各誦本呪七遍來去，具如本法，作華座印亦如上法；次請北行，亦准上法；次請南行，亦准上法；次請西行，亦准上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至中外院，先從東行，一一作印，各誦本呪七遍來去，具如本法，作華座印亦如上法；次請北行，亦准上法；次請南行，亦准上法；次請西行，亦准上法。

「次至大外院，先從東行，一一作印，各誦本呪七遍來去，皆作華座安置如前；次請北行，亦准上法；次請南行，亦准上法；次請西行，亦准上法，皆作華座安置如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至大外院，先從東行，一一作印，各誦本呪七遍來去，皆作華座安置如前；次請北行，亦准上法；次請南行，亦准上法；次請西行，亦准上法，皆作華座安置如前。

「如其當部無印呪者，若請諸佛，即用一切諸佛印法；若請諸菩薩，通用一切菩薩印法；若請金剛，亦用一切金剛印法；若請諸天，亦用一切諸天印法；若請一切諸鬼神等，亦用一切諸鬼神法，一一次第總奉請竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如其當部無印呪者，若請諸佛，即用一切諸佛印法；若請諸菩薩，通用一切菩薩印法；若請金剛，亦用一切金剛印法；若請諸天，亦用一切諸天印法；若請一切諸鬼神等，亦用一切諸鬼神法，一一次第總奉請竟。

「次作三摩耶大結界法，印法如是：以左右無名指、小指相叉在掌中竪，以二中指斜申，頭相拄，以二頭指屈捻中指上節背，以二大指附捻頭指根本文。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作三摩耶大結界法，印法如是：以左右無名指、小指相叉在掌中竪，以二中指斜申，頭相拄，以二頭指屈捻中指上節背，以二大指附捻頭指根本文。呪曰：

「『唵(一) 跋折囉(二合)(二) 商迦禮(三) 三摩羅(四) 三摩焰(五) 盤陀盤陀(六) 莎訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跋折囉(二合)(二) 商迦禮(三) 三摩羅(四) 三摩焰(五) 盤陀盤陀(六) 莎訶(七)』

「作此法印誦呪七遍，以印右轉乃至三匝，名大結界，安慰坐定。次取末香散於壇內諸佛、菩薩、金剛等上，次作散華法事一遍，次禮三拜行道三匝，以次令動門外諸樂(作阿彌陀佛曲，曲終即止)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法印誦呪七遍，以印右轉乃至三匝，名大結界，安慰坐定。次取末香散於壇內諸佛、菩薩、金剛等上，次作散華法事一遍，次禮三拜行道三匝，以次令動門外諸樂(作阿彌陀佛曲，曲終即止)。

「次阿闍梨把香鑪出，領六弟子，一一弟子各執一事——一人執華水、二人共輿煮熟五穀、一人擎食盤、一人擎蜜水盞、一人把炬火——隨阿闍梨從後行之，普皆施與一切陪從、并及守護諸鬼神等、乃至周遍施與一切餓鬼之類，悉令滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把香鑪出，領六弟子，一一弟子各執一事——一人執華水、二人共輿煮熟五穀、一人擎食盤、一人擎蜜水盞、一人把炬火——隨阿闍梨從後行之，普皆施與一切陪從、并及守護諸鬼神等、乃至周遍施與一切餓鬼之類，悉令滿足。

「四方上下總散施已，次阿闍梨洗手漱口，入道場中三禮拜已，更作讚唄作法事竟，門外動樂(作觀世音曲，曲終止)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四方上下總散施已，次阿闍梨洗手漱口，入道場中三禮拜已，更作讚唄作法事竟，門外動樂(作觀世音曲，曲終止)。

「次阿闍梨把跋折囉，喚十弟子至堂前立。一人擎蠟燭、一人捉香鑪、一人擎華盤、一人擎香盤、一人執巾，是五人等引阿闍梨在前而行，其阿闍梨在後而出，隨五人後。又令五人——一人把澡罐、一人擎三衣、一人擎白芥子盤、一人擎末香盤、一人擎安悉香盤——次後音樂各皆前後次第作行，從阿闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把跋折囉，喚十弟子至堂前立。一人擎蠟燭、一人捉香鑪、一人擎華盤、一人擎香盤、一人執巾，是五人等引阿闍梨在前而行，其阿闍梨在後而出，隨五人後。又令五人——一人把澡罐、一人擎三衣、一人擎白芥子盤、一人擎末香盤、一人擎安悉香盤——次後音樂各皆前後次第作行，從阿闍梨。

「阿闍梨執跋折囉，仍數輪轉跋折囉，行作梵讚唄，往迎受法諸徒眾等。時彼徒眾等見阿闍梨來，起立作行。阿闍梨到已，香鑪迴引，於前立住，燭及香花、音樂皆各在於彼門兩相行立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨執跋折囉，仍數輪轉跋折囉，行作梵讚唄，往迎受法諸徒眾等。時彼徒眾等見阿闍梨來，起立作行。阿闍梨到已，香鑪迴引，於前立住，燭及香花、音樂皆各在於彼門兩相行立。

「次阿闍梨進到門側，其把澡罐、及白芥子、擎三衣人，如是三人逐阿闍梨，莫令相離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨進到門側，其把澡罐、及白芥子、擎三衣人，如是三人逐阿闍梨，莫令相離。

「次阿闍梨口傳佛教，宣示徒眾而告眾言：『汝等皆願見學如是祕密法不？』(徒眾答云：『願樂見學。』)次阿闍梨取澡罐水，右手中著，誦軍荼利心呪。呪其水已，一一㧊打徒眾頭頂。次用白芥子呪打徒眾，亦如上法。如是，一一次第打已，次阿闍梨還作梵讚，引諸徒眾，令其徒眾音樂後行，遣其音樂動聲不絕。其徒眾等各各心口思惟善事，向道場處，近堂階下西南角立，定心跪坐，令動音樂(曲終即止)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨口傳佛教，宣示徒眾而告眾言：『汝等皆願見學如是祕密法不？』(徒眾答云：『願樂見學。』)次阿闍梨取澡罐水，右手中著，誦軍荼利心呪。呪其水已，一一㧊打徒眾頭頂。次用白芥子呪打徒眾，亦如上法。如是，一一次第打已，次阿闍梨還作梵讚，引諸徒眾，令其徒眾音樂後行，遣其音樂動聲不絕。其徒眾等各各心口思惟善事，向道場處，近堂階下西南角立，定心跪坐，令動音樂(曲終即止)。

「次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪，呪七遍已，三迴打於一一頭上。次作護身印，印於一一弟子身上，為作護身，印身之法如軍荼利法中所說。次以澡罐水與其一一弟子，洗手淨漱口已，道場階上正當門處預敷氈席，准擬欲令音樂者坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪，呪七遍已，三迴打於一一頭上。次作護身印，印於一一弟子身上，為作護身，印身之法如軍荼利法中所說。次以澡罐水與其一一弟子，洗手淨漱口已，道場階上正當門處預敷氈席，准擬欲令音樂者坐。

「次阿闍梨引徒眾等昇西階上，行立席上，即作三禮，皆與懺悔過現未來三業之罪，乃至絲毫不得覆藏，悉須發露，令諸音樂在階下行(曲終即止)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨引徒眾等昇西階上，行立席上，即作三禮，皆與懺悔過現未來三業之罪，乃至絲毫不得覆藏，悉須發露，令諸音樂在階下行(曲終即止)。

「次阿闍梨入於道場，令其弟子取淨氈席敷於堂內，放著香華、蠟燭等器，其澡罐等且不須放，隨後擎行供養作禮，仰啟讚歎諸佛萬行功德法事。而讚頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨入於道場，令其弟子取淨氈席敷於堂內，放著香華、蠟燭等器，其澡罐等且不須放，隨後擎行供養作禮，仰啟讚歎諸佛萬行功德法事。而讚頌曰：

「『南無佛智慧精進， 那羅延力骨鎖身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無佛智慧精進， 那羅延力骨鎖身。

此般若波羅蜜多， 八萬四千法門藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此般若波羅蜜多， 八萬四千法門藏，

萬行功德之根本， 大慈悲父常普為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行功德之根本， 大慈悲父常普為，

一切六道眾生類。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切六道眾生類。』

「作讚行道遶一匝已，三禮却縮，出道場門，門外音樂一時俱動(曲終即止)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作讚行道遶一匝已，三禮却縮，出道場門，門外音樂一時俱動(曲終即止)。

「次阿闍梨更與徒眾大護身法，以白芥子各打一遍。又作身印降伏心魔。次以操罐水一一呪打諸弟子心，人各一遍。次作手印，一一印之。次以香水一一灑身，次以香鑪熏令護淨，次用跋折囉一一印頂，次更與香水洗手漱口竟(止樂)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨更與徒眾大護身法，以白芥子各打一遍。又作身印降伏心魔。次以操罐水一一呪打諸弟子心，人各一遍。次作手印，一一印之。次以香水一一灑身，次以香鑪熏令護淨，次用跋折囉一一印頂，次更與香水洗手漱口竟(止樂)。

「次阿闍梨喚其徒眾，從年長者一一令就門邊席上，禮拜跪坐。次阿闍梨將用黃絹，以次與縵大弟子眼，取弟子手，與作觀世音菩薩三昧印。印中著花已，阿闍梨牽弟子頭入於道場，壇西門前，面向壇立，阿闍梨在門北立，弟子在門南立。次阿闍梨誦觀世音三昧呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨喚其徒眾，從年長者一一令就門邊席上，禮拜跪坐。次阿闍梨將用黃絹，以次與縵大弟子眼，取弟子手，與作觀世音菩薩三昧印。印中著花已，阿闍梨牽弟子頭入於道場，壇西門前，面向壇立，阿闍梨在門北立，弟子在門南立。次阿闍梨誦觀世音三昧呪。呪曰：

「『唵(一) 般母波婆(去音)夜(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 般母波婆(去音)夜(二) 莎訶(三)』

「誦之七遍，教令弟子散手中花，任向壇內。華著佛等蓮花座已，放眼去絹，令見位地。禮三拜已，阿闍梨語：『汝散花著某佛、般若、某菩薩、某金剛、某天等位，隨其所著，好記莫忘。』散花竟者，在道場內門南跪坐，待後弟子到來，即令却行而出，坐於西邊。諸餘弟子一一准此總盡周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦之七遍，教令弟子散手中花，任向壇內。華著佛等蓮花座已，放眼去絹，令見位地。禮三拜已，阿闍梨語：『汝散花著某佛、般若、某菩薩、某金剛、某天等位，隨其所著，好記莫忘。』散花竟者，在道場內門南跪坐，待後弟子到來，即令却行而出，坐於西邊。諸餘弟子一一准此總盡周遍。

「次阿闍梨亦准此法自散花已，次喚樂人上階向壇，橫列而坐，作樂數曲。次阿闍梨嚴正威儀，領諸弟子禮啟已，一時行道，遶壇三匝，依位而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨亦准此法自散花已，次喚樂人上階向壇，橫列而坐，作樂數曲。次阿闍梨嚴正威儀，領諸弟子禮啟已，一時行道，遶壇三匝，依位而坐。

「次阿闍梨自取壇中座主位上水罐，却出到於壇西門外，遣一弟子手把緋蓋，逐闍梨後，右遶道場，出至中庭灌頂壇上，從西門入到床子邊正身而立。阿闍梨作灌頂法印，左脚丁立，仍去右脚三寸許，左膝直立。右手下垂而申小指，少曲頭指，屈其中指及無名指，狀如鉤形，大指亦少曲，去中、頭指可二分許；左手亦爾。次把水罐，舉兩手擎，罐自頂上，口誦心呪七遍灌之，直向下注。當灌頂時，心口發願(云云)竟，即著淨衣入道場內。道場門側有一弟子，把紫蓋覆阿闍梨頭，至壇西門，右遶道場行道一匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨自取壇中座主位上水罐，却出到於壇西門外，遣一弟子手把緋蓋，逐闍梨後，右遶道場，出至中庭灌頂壇上，從西門入到床子邊正身而立。阿闍梨作灌頂法印，左脚丁立，仍去右脚三寸許，左膝直立。右手下垂而申小指，少曲頭指，屈其中指及無名指，狀如鉤形，大指亦少曲，去中、頭指可二分許；左手亦爾。次把水罐，舉兩手擎，罐自頂上，口誦心呪七遍灌之，直向下注。當灌頂時，心口發願(云云)竟，即著淨衣入道場內。道場門側有一弟子，把紫蓋覆阿闍梨頭，至壇西門，右遶道場行道一匝。

「次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇中，為取水罐，准前却出，至灌頂壇從西門入。其執緋蓋者，逐阿闍梨法從後行，覆於弟子至外壇所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇中，為取水罐，准前却出，至灌頂壇從西門入。其執緋蓋者，逐阿闍梨法從後行，覆於弟子至外壇所。

「次阿闍梨與作法印，捉擎水罐，阿闍梨問：『汝前散華著何佛位、般若、菩薩、金剛、諸天、及神鬼等？』隨其所報與作本印。頂戴印已，印頭向上，掌中著華，以印承水，與誦本呪灌之頂上，弟子心口發願如前(云云)。乃收罐中寶物之裹，以此寶物繫前呪索，永不離身。擬壽終時，須將此寶為信驗故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨與作法印，捉擎水罐，阿闍梨問：『汝前散華著何佛位、般若、菩薩、金剛、諸天、及神鬼等？』隨其所報與作本印。頂戴印已，印頭向上，掌中著華，以印承水，與誦本呪灌之頂上，弟子心口發願如前(云云)。乃收罐中寶物之裹，以此寶物繫前呪索，永不離身。擬壽終時，須將此寶為信驗故。

「與灌頂竟，即著淨衣入於道場，加以紫蓋迎禮法事，一准阿闍梨威儀進止，至壇西門，教令三禮，依本位坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與灌頂竟，即著淨衣入於道場，加以紫蓋迎禮法事，一准阿闍梨威儀進止，至壇西門，教令三禮，依本位坐。

「次阿闍梨更入壇中，為取水罐，一一准上次第迎送灌頂法事，一無別異。總周遍已，次阿闍梨禮拜供養，領諸徒眾行道三匝，還坐本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨更入壇中，為取水罐，一一准上次第迎送灌頂法事，一無別異。總周遍已，次阿闍梨禮拜供養，領諸徒眾行道三匝，還坐本處。

「次阿闍梨於壇西門近火鑪西端身而坐，其火爐中然穀柴已，次先應當作火天印，誦本呪喚坐火爐中，與燒香花、蘇蜜、飲食、胡麻人等。各七遍誦本呪燒已，阿闍梨心裏記云：『火天且出，爐外邊坐，今欲供養佛、及般若、諸菩薩等。』次作馬頭觀世音印，誦本呪，請作蓮花印坐火爐中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨於壇西門近火鑪西端身而坐，其火爐中然穀柴已，次先應當作火天印，誦本呪喚坐火爐中，與燒香花、蘇蜜、飲食、胡麻人等。各七遍誦本呪燒已，阿闍梨心裏記云：『火天且出，爐外邊坐，今欲供養佛、及般若、諸菩薩等。』次作馬頭觀世音印，誦本呪，請作蓮花印坐火爐中。

「次阿闍梨把跋折囉，次第喚諸入壇弟子，一一來就於阿闍梨右邊，作禮跪坐合掌，令其手捧跋折囉頭。阿闍梨以右手在弟子手上握跋折囉，當用左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之，次取蘇呪三七遍燒。如是燒竟，令其弟子作禮而退依本位坐，自餘弟子一一法事如前無異。總周遍已，還作本印誦心呪，送馬頭菩薩本坐處已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把跋折囉，次第喚諸入壇弟子，一一來就於阿闍梨右邊，作禮跪坐合掌，令其手捧跋折囉頭。阿闍梨以右手在弟子手上握跋折囉，當用左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之，次取蘇呪三七遍燒。如是燒竟，令其弟子作禮而退依本位坐，自餘弟子一一法事如前無異。總周遍已，還作本印誦心呪，送馬頭菩薩本坐處已。

「次請座主作其本印，誦本心呪作蓮華印，坐火爐中，誦其本呪，燒諸香華、并胡麻人、蘇蜜、乳酪、飲食、雜果、及油等物。供養已竟，還作本印，誦其本呪送至本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請座主作其本印，誦本心呪作蓮華印，坐火爐中，誦其本呪，燒諸香華、并胡麻人、蘇蜜、乳酪、飲食、雜果、及油等物。供養已竟，還作本印，誦其本呪送至本位。

「次從內院一一次第請一一佛、般若、菩薩、金剛、天等，各作本印誦其本呪，作蓮花印坐火爐中，誦其本呪一百八遍、或七七遍，皆通得用。燒諸香花、并胡麻人、穌蜜、乳酪、飲食、雜果、及油等物，供養已竟，還作本印送至本位。如是諸位各各迎請，供養送法如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次從內院一一次第請一一佛、般若、菩薩、金剛、天等，各作本印誦其本呪，作蓮花印坐火爐中，誦其本呪一百八遍、或七七遍，皆通得用。燒諸香花、并胡麻人、穌蜜、乳酪、飲食、雜果、及油等物，供養已竟，還作本印送至本位。如是諸位各各迎請，供養送法如前無異。

「凡奉請送，皆先從東面北頭第一，乃至南頭第一座位畢，東面竟；次從北面東頭第一，乃至西頭第一座位畢，北面竟；次從南面東頭第一，乃至西頭第一座位畢，南面竟；次從西面南頭第一，乃至北頭第一座位。一院既爾，餘院亦然，如是次第總周遍竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡奉請送，皆先從東面北頭第一，乃至南頭第一座位畢，東面竟；次從北面東頭第一，乃至西頭第一座位畢，北面竟；次從南面東頭第一，乃至西頭第一座位畢，南面竟；次從西面南頭第一，乃至北頭第一座位。一院既爾，餘院亦然，如是次第總周遍竟。

「次為國主、皇帝、皇后燒香華等諸物供養，為誦呪滿四十九遍；次為太子、諸王妃主如是供養，亦誦呪滿四十九遍；次為大臣文武百官如是供養，亦誦呪滿四十九遍；次為歷劫過現諸師、一切父母供養，誦呪四十九遍；次為一切業道諸官供養，誦呪四十九遍；次為十方一切施主供養，誦呪四十九遍；次為十方盡空法界六道四生、八難八苦一切眾生供養，誦呪四十九遍；次為阿闍梨自身供養，誦呪滿足二十一遍；次為道場處主人合家供養，誦呪遍數同前。自從國主、乃至主人，總皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪，悉通一切供養法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次為國主、皇帝、皇后燒香華等諸物供養，為誦呪滿四十九遍；次為太子、諸王妃主如是供養，亦誦呪滿四十九遍；次為大臣文武百官如是供養，亦誦呪滿四十九遍；次為歷劫過現諸師、一切父母供養，誦呪四十九遍；次為一切業道諸官供養，誦呪四十九遍；次為十方一切施主供養，誦呪四十九遍；次為十方盡空法界六道四生、八難八苦一切眾生供養，誦呪四十九遍；次為阿闍梨自身供養，誦呪滿足二十一遍；次為道場處主人合家供養，誦呪遍數同前。自從國主、乃至主人，總皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪，悉通一切供養法用。

「次阿闍梨作一切佛、般若、菩薩、金剛、天等當部法印，不須誦呪，一一次第顯示徒眾而為供養。種種法事總周匝已，次作般若滅罪印，當心上著，口說過現三業之罪，一一具陳，至心懺悔，永斷相續，坐莫動搖，諸弟子等數數禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨作一切佛、般若、菩薩、金剛、天等當部法印，不須誦呪，一一次第顯示徒眾而為供養。種種法事總周匝已，次作般若滅罪印，當心上著，口說過現三業之罪，一一具陳，至心懺悔，永斷相續，坐莫動搖，諸弟子等數數禮佛。

「次阿闍梨作金剛藏軍茶利讚歡道場成就滿願印，誦其神呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨作金剛藏軍茶利讚歡道場成就滿願印，誦其神呪。呪曰：

「『唵(一) 薩婆菩馱阿提瑟恥(二合)帝(二) 頗囉醯(上音)迷(三) 伽伽那(去音)劍(平音)(四) 娑縵馱(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 薩婆菩馱阿提瑟恥(二合)帝(二) 頗囉醯(上音)迷(三) 伽伽那(去音)劍(平音)(四) 娑縵馱(五) 莎訶(六)』

「如是誦滿七七遍已，口出讚聲而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦滿七七遍已，口出讚聲而說頌曰：

「『那謨佛智慧精進， 那羅延力骨鎖身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨佛智慧精進， 那羅延力骨鎖身，

此是般若波羅蜜， 八萬四千法門藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是般若波羅蜜， 八萬四千法門藏，

萬行功德之根本， 及陀羅尼普門藏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行功德之根本， 及陀羅尼普門藏。』

「說是頌已，各發願云：『願弟子等一會徒眾、一切蠢動眾生之類，及諸業道，從今已去，若在人間，常聞大乘甚深經法陀羅尼藏、十方諸佛大悲名號，不見惡事、不聞惡法、不遇外道、不遭九橫、八難、八苦。若命終時，十方淨土隨意往生，常見一切諸佛。一切眾生亦復如是。』時徒眾等齊稱善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是頌已，各發願云：『願弟子等一會徒眾、一切蠢動眾生之類，及諸業道，從今已去，若在人間，常聞大乘甚深經法陀羅尼藏、十方諸佛大悲名號，不見惡事、不聞惡法、不遇外道、不遭九橫、八難、八苦。若命終時，十方淨土隨意往生，常見一切諸佛。一切眾生亦復如是。』時徒眾等齊稱善哉。

「次阿闍梨喚諸弟子，一一次第與作護身。作護身竟，欲至明時，次阿闍梨手把香鑪，引諸徒眾行道三匝，作禮而退。次阿闍梨仰啟謝云：『種種香花、飲食供養多不如法，甚大慚愧，願諸聖眾以大慈悲布施歡喜。』然後手作解印，以印左轉，呪七遍已，從座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各各發遣，與請無異。以印左轉而散去之，名為去法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨喚諸弟子，一一次第與作護身。作護身竟，欲至明時，次阿闍梨手把香鑪，引諸徒眾行道三匝，作禮而退。次阿闍梨仰啟謝云：『種種香花、飲食供養多不如法，甚大慚愧，願諸聖眾以大慈悲布施歡喜。』然後手作解印，以印左轉，呪七遍已，從座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各各發遣，與請無異。以印左轉而散去之，名為去法。

「發遣盡竟，次遣一弟子收儭施、錢、綾絹等物，依前處分法用。遣一弟子收壇內食，次阿闍梨分作三分，一分送與寺內供養大眾、一分施與貧窮乞兒、一分布施水陸虛空諸眾生等。諸入壇弟子及阿闍梨并主人等皆不合食，如其食者，法皆無驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣盡竟，次遣一弟子收儭施、錢、綾絹等物，依前處分法用。遣一弟子收壇內食，次阿闍梨分作三分，一分送與寺內供養大眾、一分施與貧窮乞兒、一分布施水陸虛空諸眾生等。諸入壇弟子及阿闍梨并主人等皆不合食，如其食者，法皆無驗。

「既處分竟，次阿闍梨把於松明，領諸弟子等一一次第巡行入壇，示徒眾云：『此是某佛所坐之處、此是某般若、此是某菩薩、此是某金剛、此是某聖僧、此是某天、此是某神、此是某鬼、此是某龍。』如是一一次第具悉示令記念，後以淨泥悉掃除却壇上色座，莫到日出，所有餘法皆亦如是，自外一切於後散除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既處分竟，次阿闍梨把於松明，領諸弟子等一一次第巡行入壇，示徒眾云：『此是某佛所坐之處、此是某般若、此是某菩薩、此是某金剛、此是某聖僧、此是某天、此是某神、此是某鬼、此是某龍。』如是一一次第具悉示令記念，後以淨泥悉掃除却壇上色座，莫到日出，所有餘法皆亦如是，自外一切於後散除。」

爾時，佛告諸菩薩摩訶薩，及諸金剛、阿羅漢……等諸大眾言：「我今此會說諸微妙甚深祕密陀羅尼印法藏之時，乃有無量一切天人，并八部眾、諸大鬼神，及諸外道眷屬等俱，若苾芻、若婆羅門、優婆塞迦、諸善男子、人非人……等，聞我說是法印神呪希有之事，莫不歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸菩薩摩訶薩，及諸金剛、阿羅漢……等諸大眾言：「我今此會說諸微妙甚深祕密陀羅尼印法藏之時，乃有無量一切天人，并八部眾、諸大鬼神，及諸外道眷屬等俱，若苾芻、若婆羅門、優婆塞迦、諸善男子、人非人……等，聞我說是法印神呪希有之事，莫不歡喜。」

爾時，十方無量無數恒河沙等諸佛如來，并諸菩薩摩訶薩、金剛密跡、大阿羅漢、聲聞眾俱、及諸天龍八部、神……等各將香花、飲食、衣服、種種伎樂而散供養，同時讚歎，遍滿虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方無量無數恒河沙等諸佛如來，并諸菩薩摩訶薩、金剛密跡、大阿羅漢、聲聞眾俱、及諸天龍八部、神……等各將香花、飲食、衣服、種種伎樂而散供養，同時讚歎，遍滿虛空。

聞佛說已，皆大歡喜，各出本意而說呪法，同諸利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛說已，皆大歡喜，各出本意而說呪法，同諸利益。

「時會復有無量諸天獻諸呪法，稱有神力護佛法藏，威嚴一切，我亦印可。是故，同入我密藏中，廣設道場，具都壇法，列諸名字威臨法位。若有人得遇聞是法，即能滅除一切眾罪，何況更見廣開法門陀羅尼藏？是名成就第一希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時會復有無量諸天獻諸呪法，稱有神力護佛法藏，威嚴一切，我亦印可。是故，同入我密藏中，廣設道場，具都壇法，列諸名字威臨法位。若有人得遇聞是法，即能滅除一切眾罪，何況更見廣開法門陀羅尼藏？是名成就第一希有。

「是陀羅尼祕密法藏實誠微細，亦難得見、亦難得聞、亦難書寫、亦難得讀、亦難受持、難解義趣方便之理。若有苾芻、若婆羅門、優婆塞迦、善男子等愛樂是經，常修習誦，作諸法印，廣設道場，日日香花、穌燈不絕而為供養十方諸佛，威儀無缺，恒為苦行，誦經念佛，普為法界一切眾生，懺悔過現三業之罪，勤修是等功德法門，身心無倦，晝夜精進，常修梵行，慈悲護念、憐愍一切諸眾生等，能除行者塵沙等劫障難之罪，於一念中皆悉滅除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是陀羅尼祕密法藏實誠微細，亦難得見、亦難得聞、亦難書寫、亦難得讀、亦難受持、難解義趣方便之理。若有苾芻、若婆羅門、優婆塞迦、善男子等愛樂是經，常修習誦，作諸法印，廣設道場，日日香花、穌燈不絕而為供養十方諸佛，威儀無缺，恒為苦行，誦經念佛，普為法界一切眾生，懺悔過現三業之罪，勤修是等功德法門，身心無倦，晝夜精進，常修梵行，慈悲護念、憐愍一切諸眾生等，能除行者塵沙等劫障難之罪，於一念中皆悉滅除。

「設復有人發菩提心，救諸疾病，深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱眾生，當知如是發心之人現身常得種種果報，我與一切諸菩薩等衛護行者，日夜憶念不相捨離，無有橫惡侵嬈其身。若命終後，十方淨土隨意往生，常見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有人發菩提心，救諸疾病，深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱眾生，當知如是發心之人現身常得種種果報，我與一切諸菩薩等衛護行者，日夜憶念不相捨離，無有橫惡侵嬈其身。若命終後，十方淨土隨意往生，常見諸佛。

「若行此法，心生不善、於其眾生恒為欺負、妄說諂曲、貪求名利、於諸神鬼橫作瞋呵、承大威風、常行惡事，如是等輩被諸神鬼常伺覓便，多遭橫禍，種種苦惱逼切其身。若命終時，更相刑害，當墮地獄無有出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行此法，心生不善、於其眾生恒為欺負、妄說諂曲、貪求名利、於諸神鬼橫作瞋呵、承大威風、常行惡事，如是等輩被諸神鬼常伺覓便，多遭橫禍，種種苦惱逼切其身。若命終時，更相刑害，當墮地獄無有出期。

「汝等眾生皆須諦聽，受信我語決定無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等眾生皆須諦聽，受信我語決定無疑。」

爾時，世尊說此語已，現坐會中一切大眾聞佛教誨，一時稱善，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此語已，現坐會中一切大眾聞佛教誨，一時稱善，作禮而退。

佛說莊嚴道場及供養具支料度法(以下麁字皆是經本，細字人意) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說莊嚴道場及供養具支料度法(以下麁字皆是經本，細字人意)

「金銅鈴帶四十八道(各長七尺)、大珮二十八道(各長六尺)、小珮二十八道(各長四尺)、大鏡二十八面(各闊一尺)、小鏡四十面、琉璃泡華四百枚(各方圓一尺者)、綵色大幡一百尺者二十四口(四十九尺亦得，新好者)、雜綵幡二百二十口(長一丈，新好者)、真珠二百條(各長五尺)、朱網闊四尺長一丈(八扇)、金銀瓶四十六枚(受一升者)、大銅𭪱四百枚(一尺五寸面者)、小銅𭪱二百枚(各七寸者)、銀盤四面(各二尺五寸者)、雜金銀器八十枚、金盤四面(闊二尺五寸者)、金銀砂羅四十八枚(闊一尺以上者)、金杓一枚、銀杓一枚、銅香鑪寶子六具、金香鑪寶子一具、金銀娑羅二枚(受一升者，一金、一銀)、七寶金銀蓮華五樹(各高四尺，新好嚴飾)、雜綵假華樹一百(各新好者)、銅燭檠十二枚、金銀盞屈巵等四十八枚、五色蠟燭十條、銅澡罐二十六枚(各受五升已上)、淨布手巾三、澡豆一升、皂莢四十枚、炭灰一升、楊枝一束，若以如是種種寶具嚴飾道場，令其施主得於種種無量福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金銅鈴帶四十八道(各長七尺)、大珮二十八道(各長六尺)、小珮二十八道(各長四尺)、大鏡二十八面(各闊一尺)、小鏡四十面、琉璃泡華四百枚(各方圓一尺者)、綵色大幡一百尺者二十四口(四十九尺亦得，新好者)、雜綵幡二百二十口(長一丈，新好者)、真珠二百條(各長五尺)、朱網闊四尺長一丈(八扇)、金銀瓶四十六枚(受一升者)、大銅𭪱四百枚(一尺五寸面者)、小銅𭪱二百枚(各七寸者)、銀盤四面(各二尺五寸者)、雜金銀器八十枚、金盤四面(闊二尺五寸者)、金銀砂羅四十八枚(闊一尺以上者)、金杓一枚、銀杓一枚、銅香鑪寶子六具、金香鑪寶子一具、金銀娑羅二枚(受一升者，一金、一銀)、七寶金銀蓮華五樹(各高四尺，新好嚴飾)、雜綵假華樹一百(各新好者)、銅燭檠十二枚、金銀盞屈巵等四十八枚、五色蠟燭十條、銅澡罐二十六枚(各受五升已上)、淨布手巾三、澡豆一升、皂莢四十枚、炭灰一升、楊枝一束，若以如是種種寶具嚴飾道場，令其施主得於種種無量福德。

「好長椽一十六根(根別徑頭三寸，各長二丈五寸，斫削鑿孔，如法相串)、小竹竿六十枚(各長二丈，麁三指許)、畫金剛幡十八口、畫神王幡二十四口、畫四天王幡四口、雜綵幡一百口(各長一丈，新好色者)、繩八十尺者十二條(各麁如筆管大)、五色線二十兩(五色者，紫、青、緋、白、黃，各須等分，色別絡之。於一籰上絡之，各令色目等別作，不得和雜。取長四百尺為一段，殘者五十尺為一段，又須四段許足用之)、五色小幡子(并身共脚總長三尺，闊五寸，色別各二枚，深青二、淺青二、緋二、白二、黃四口)、甲冑金剛八軀(各高五尺，莊嚴新好色者)、甲冑神王八軀(各高五尺，莊嚴新好色者)、生絹六十段(五尺為之)、淨白布二丈、白練一丈、緋綾一丈、紫綾一丈、黃綾三尺、緋綾四尺、淨線鞋兩量(一量擬淨用，一量污用)、襪兩量(一量擬淨用，一量擬污用)、袜帶准此(自從線鞋乃至袜帶，人人各具)，如是種種綵物之具嚴飾道場，施主見獲無量無邊種種福德，滿足第一(以上是經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「好長椽一十六根(根別徑頭三寸，各長二丈五寸，斫削鑿孔，如法相串)、小竹竿六十枚(各長二丈，麁三指許)、畫金剛幡十八口、畫神王幡二十四口、畫四天王幡四口、雜綵幡一百口(各長一丈，新好色者)、繩八十尺者十二條(各麁如筆管大)、五色線二十兩(五色者，紫、青、緋、白、黃，各須等分，色別絡之。於一籰上絡之，各令色目等別作，不得和雜。取長四百尺為一段，殘者五十尺為一段，又須四段許足用之)、五色小幡子(并身共脚總長三尺，闊五寸，色別各二枚，深青二、淺青二、緋二、白二、黃四口)、甲冑金剛八軀(各高五尺，莊嚴新好色者)、甲冑神王八軀(各高五尺，莊嚴新好色者)、生絹六十段(五尺為之)、淨白布二丈、白練一丈、緋綾一丈、紫綾一丈、黃綾三尺、緋綾四尺、淨線鞋兩量(一量擬淨用，一量污用)、襪兩量(一量擬淨用，一量擬污用)、袜帶准此(自從線鞋乃至袜帶，人人各具)，如是種種綵物之具嚴飾道場，施主見獲無量無邊種種福德，滿足第一(以上是經)。

「淨牛糞五升(不食糟豆犢子糞，以淨筐器承取，名之為淨)、龍腦香十五兩、穌合香十五兩、欝金香十五兩、上好和香一斤、沈水香二斤、熏陸香二斤、安悉香二斤、白膠香一斤、檀香末二斤、檀札二斤、雜草香五斤、雜草華五斤、雜樹華五升(若無剪綵，帛充，皆令新好)、稻穀華三升、蕎麥華三升，如是種種華香供養，施主當獲三業清淨，身常香潔，一切見者皆生歡喜，生生處處身常端正，得大名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨牛糞五升(不食糟豆犢子糞，以淨筐器承取，名之為淨)、龍腦香十五兩、穌合香十五兩、欝金香十五兩、上好和香一斤、沈水香二斤、熏陸香二斤、安悉香二斤、白膠香一斤、檀香末二斤、檀札二斤、雜草香五斤、雜草華五斤、雜樹華五升(若無剪綵，帛充，皆令新好)、稻穀華三升、蕎麥華三升，如是種種華香供養，施主當獲三業清淨，身常香潔，一切見者皆生歡喜，生生處處身常端正，得大名聞。

「清樂音聲兩部(其樂人等令香湯浴，著新淨衣，勿食熏雜)、金二兩、銀二兩、珊瑚二兩、水精二兩、琥珀二兩、真珠二兩、波斯琉璃二兩(量入法人多少，買用令足)、稻穀、小豆、小麥、大麥、青稞(是五糓者，於市乞取一升，不合買，擬共七寶和於絹片裹用)，將諸衣服、及以七寶、五穀、音樂施用供養，悉除施主三業宿殃，常得安樂(以上是經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清樂音聲兩部(其樂人等令香湯浴，著新淨衣，勿食熏雜)、金二兩、銀二兩、珊瑚二兩、水精二兩、琥珀二兩、真珠二兩、波斯琉璃二兩(量入法人多少，買用令足)、稻穀、小豆、小麥、大麥、青稞(是五糓者，於市乞取一升，不合買，擬共七寶和於絹片裹用)，將諸衣服、及以七寶、五穀、音樂施用供養，悉除施主三業宿殃，常得安樂(以上是經)。

「上好赤土細末一石、黃土細末一石、乾藍淀末一石、細炭末一石、粳米粉二石(麁羅)、胡麻人一升、白蜜一升(濾去惡物)、好牛蘇七斤(濾去惡物)、清胡麻油一斗五升(擬燒供養)、白芥子一斗五升(量七日用充足)、松明二十斤、穀木柴五束(濕者乾之)、炭一百五十斤、燈五百盞、油五斗(然燈處用)、作果食五百盤(種種色目皆須備具)、上好果子石榴三百顆、大栗五百顆、大乾棗五百顆、乾柿五百顆、梨五百顆、胡桃人五百顆、沙糖二十五兩、乾葡萄一斤半(已上果子不得蟲惡破損，皆須上好者取)、薄餅𭐭𭐨䭃頭各五百枚、餳糖團五百顆，以外諸餅，隨其國內人所尚者，除不淨食以外皆用，隨時果子悉須具著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上好赤土細末一石、黃土細末一石、乾藍淀末一石、細炭末一石、粳米粉二石(麁羅)、胡麻人一升、白蜜一升(濾去惡物)、好牛蘇七斤(濾去惡物)、清胡麻油一斗五升(擬燒供養)、白芥子一斗五升(量七日用充足)、松明二十斤、穀木柴五束(濕者乾之)、炭一百五十斤、燈五百盞、油五斗(然燈處用)、作果食五百盤(種種色目皆須備具)、上好果子石榴三百顆、大栗五百顆、大乾棗五百顆、乾柿五百顆、梨五百顆、胡桃人五百顆、沙糖二十五兩、乾葡萄一斤半(已上果子不得蟲惡破損，皆須上好者取)、薄餅𭐭𭐨䭃頭各五百枚、餳糖團五百顆，以外諸餅，隨其國內人所尚者，除不淨食以外皆用，隨時果子悉須具著。

「乾粳米飯三升、粳米乳粥二升(以上赤土等五種色末，准百二十肘料。若十六肘以下，諸壇以次准料)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾粳米飯三升、粳米乳粥二升(以上赤土等五種色末，准百二十肘料。若十六肘以下，諸壇以次准料)。

「以前食等令作食人香湯洗浴，齋戒潔淨，勿令輒甞及棄捐之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以前食等令作食人香湯洗浴，齋戒潔淨，勿令輒甞及棄捐之。

「青稞、小豆、粟、大麥、大豆，如是五種各熟二升，共盛淨筐，并著小杓，蜜水二升盛銀盋中，并著銀杓，共熟穀筐相近著之，擬欲散施供養護界諸善神等(以上是經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青稞、小豆、粟、大麥、大豆，如是五種各熟二升，共盛淨筐，并著小杓，蜜水二升盛銀盋中，并著銀杓，共熟穀筐相近著之，擬欲散施供養護界諸善神等(以上是經)。

「如此供具嚴淨廣辦，建立道場，復以種種衣服莊嚴施設供養，能除施主四重五逆、及阿闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪，一念之中悉皆消滅，莫能成辦惡業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此供具嚴淨廣辦，建立道場，復以種種衣服莊嚴施設供養，能除施主四重五逆、及阿闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪，一念之中悉皆消滅，莫能成辦惡業果報。

「其施主者，現世具獲六波羅蜜，三業清淨，生生之處具足神通，身相端嚴，隨意自在，所願皆果，常得三寶護念施主，行、住、坐、臥一切時處身心安隱，功德力故獲斯大報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其施主者，現世具獲六波羅蜜，三業清淨，生生之處具足神通，身相端嚴，隨意自在，所願皆果，常得三寶護念施主，行、住、坐、臥一切時處身心安隱，功德力故獲斯大報。

普集會壇下方莊嚴十六肘圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普集會壇下方莊嚴十六肘圖

「中央一院縱廣二肘，此院正中作蓮華座，座上作輪，轂輻輞形皆悉具足，是道場主所坐之位——隨其施主所樂佛等為道場主，乃至般若及菩薩等隨意安之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中央一院縱廣二肘，此院正中作蓮華座，座上作輪，轂輻輞形皆悉具足，是道場主所坐之位——隨其施主所樂佛等為道場主，乃至般若及菩薩等隨意安之。

「其次，外院縱廣四肘，一十二位。於其四角各作地印跋折羅形，形如金剛力士把杵，兩杵相叉(狀如十字)，頭枕四角，皆青黑色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其次，外院縱廣四肘，一十二位。於其四角各作地印跋折羅形，形如金剛力士把杵，兩杵相叉(狀如十字)，頭枕四角，皆青黑色。

「東北角印名穌摩訶，東南角印名穌皤(二合)悉地(二合)伽羅，西南角印名跋折囉健茶，西北角印名曰火神是等，名為金剛地印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角印名穌摩訶，東南角印名穌皤(二合)悉地(二合)伽羅，西南角印名跋折囉健茶，西北角印名曰火神是等，名為金剛地印。

「東面北頭第一華座名為佛母般若之位，蓮花座上作如方印，兩雙線道交徹印角，其印一印一角柱華座上，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東面北頭第一華座名為佛母般若之位，蓮花座上作如方印，兩雙線道交徹印角，其印一印一角柱華座上，光焰圍繞。

「第二華座是佛心位，蓮花座上作佛頭面，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二華座是佛心位，蓮花座上作佛頭面，光焰圍繞。

「南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位，蓮花座上安跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位，蓮花座上安跋折囉，光焰圍繞。

「第二即是金剛王位，蓮華座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二即是金剛王位，蓮華座上作跋折囉，光焰圍繞。

「西行南頭第一座主名首陀會天，蓮華座上作火焰光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西行南頭第一座主名首陀會天，蓮華座上作火焰光。

「第二座主名跋囉摩天，蓮花座上作火焰光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名跋囉摩天，蓮花座上作火焰光。

「北面西頭第一座主名觀世音王，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西頭第一座主名觀世音王，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第二座主名觀世音母，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名觀世音母，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「其跋折囉皆作金色，諸光焰形皆黃赤色，以下皆然，第一院竟(凡四角印名為攝位，花座上者名為正位，以下例然)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其跋折囉皆作金色，諸光焰形皆黃赤色，以下皆然，第一院竟(凡四角印名為攝位，花座上者名為正位，以下例然)。

「次第二院，縱廣八肘，二十六位，四角地印、形狀、布置如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第二院，縱廣八肘，二十六位，四角地印、形狀、布置如前所說。

「東北角印名婆揄毘伽，東南角印名阿耆尼俱嚧陀，西南角印名佉力伽陀施羅，西北角印名波陀尼差曳婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角印名婆揄毘伽，東南角印名阿耆尼俱嚧陀，西南角印名佉力伽陀施羅，西北角印名波陀尼差曳婆。

「東面北頭第一座主名微妙聲佛頂，蓮華座上安置盋形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東面北頭第一座主名微妙聲佛頂，蓮華座上安置盋形，光焰圍繞。

「第二座主名阿彌陀佛頂，蓮華座上作佛頭頂，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名阿彌陀佛頂，蓮華座上作佛頭頂，光焰圍繞。

「第三座主名一切佛頂，蓮花座上作佛頂形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名一切佛頂，蓮花座上作佛頂形，光焰圍繞。

「第四座主名釋迦文佛，蓮花座上作佛頂形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名釋迦文佛，蓮花座上作佛頂形，光焰圍繞。

「第五座主名阿閦佛頂，蓮花座上作佛頂形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名阿閦佛頂，蓮花座上作佛頂形，光焰圍繞。

「第六座主名南方寶相佛頂，蓮花座作長方寶，寶東西陿、南北長，作光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名南方寶相佛頂，蓮花座作長方寶，寶東西陿、南北長，作光焰圍繞。

「南面東頭第一座主名烏樞沙摩(二合)，蓮花座上作跋折囉。其跋折囉細腰三楞，上下三股峯刃尖利，色如前說，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南面東頭第一座主名烏樞沙摩(二合)，蓮花座上作跋折囉。其跋折囉細腰三楞，上下三股峯刃尖利，色如前說，光焰圍繞。

「第二座主名跋折囉尸佉囉，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名跋折囉尸佉囉，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第三座主名阿蜜哩多軍茶利，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名阿蜜哩多軍茶利，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第四座主名迦尼俱嚧陀，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名迦尼俱嚧陀，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第五座主名波多囉跋折囉，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名波多囉跋折囉，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第六座主名跋折囉央俱施，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名跋折囉央俱施，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「西面南頭第一座主名商迦羅，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西面南頭第一座主名商迦羅，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第二座主名烏摩提毘，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名烏摩提毘，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「次，二肘地為道場門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，二肘地為道場門。

「次，其門北第一座主名摩醯首羅天，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，其門北第一座主名摩醯首羅天，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第二座主名波履跢婆(二合)天，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名波履跢婆(二合)天，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「北面西頭第一座主名六臂觀世音，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西頭第一座主名六臂觀世音，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第二座主名盤陀羅婆母，蓮花座上作君遲瓶(傍開孔者名為君遲)，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名盤陀羅婆母，蓮花座上作君遲瓶(傍開孔者名為君遲)，光焰圍繞。

「第三座主名九臂觀世音，蓮花座上作寶花莖，莖有五節，節節有牙，狀似藕梢，臥著座上，頭枕於西，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名九臂觀世音，蓮花座上作寶花莖，莖有五節，節節有牙，狀似藕梢，臥著座上，頭枕於西，光焰圍繞。

「第四座主名馬頭觀世音，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名馬頭觀世音，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第五座主名摩訶稅多觀世音(唐云大白觀世音)，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名摩訶稅多觀世音(唐云大白觀世音)，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第六座主名十一面觀世音，蓮花座上作寶瓶形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名十一面觀世音，蓮花座上作寶瓶形，光焰圍繞。

「第二院竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二院竟。

「次，第三院縱廣正等一十二肘，四十二位，四角地印、形狀、布置亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，第三院縱廣正等一十二肘，四十二位，四角地印、形狀、布置亦如上說。

「東北角印名跋折囉蘇𤙖(二合)婆，東南角印名母欝陀(二合)吒迦(此是攝位)，西南角印名迦尼俱嚕陀，西北角印名跋折囉室哩(合)尼(此是攝位)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角印名跋折囉蘇𤙖(二合)婆，東南角印名母欝陀(二合)吒迦(此是攝位)，西南角印名迦尼俱嚕陀，西北角印名跋折囉室哩(合)尼(此是攝位)。

「東面北頭第一座主名相德佛，蓮花座上作佛形像，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東面北頭第一座主名相德佛，蓮花座上作佛形像，光焰圍繞。

「第二座主名阿彌陀佛，蓮花座上作佛形像，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名阿彌陀佛，蓮花座上作佛形像，光焰圍繞。

「第三座主名釋迦金輪佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名釋迦金輪佛頂。

「第四座主名釋迦轉法輪佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名釋迦轉法輪佛。

「第五座主名栴檀德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名栴檀德佛。

「第六座主名白光明佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名白光明佛頂。

「第七座主名無憂德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七座主名無憂德佛。

「第八座主名十方一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八座主名十方一切佛。

「第九座主名毘婆尸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九座主名毘婆尸佛。

「第十座主名放光佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十座主名放光佛頂。

「如是等座皆作蓮花，蓮花座上作佛形像，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等座皆作蓮花，蓮花座上作佛形像，光焰圍繞。

「南行東頭第一座主名跋折囉吒訶娑，蓮花座上作跋折囉，其色純黃，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南行東頭第一座主名跋折囉吒訶娑，蓮花座上作跋折囉，其色純黃，光焰圍繞。

「第二座主名阿舍尼，蓮花座上作跋折囉，色狀如前，光焰圍繞(以下諸跋折囉色同)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名阿舍尼，蓮花座上作跋折囉，色狀如前，光焰圍繞(以下諸跋折囉色同)。

「第三座主名尼藍跋陀羅(此云青金剛也)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名尼藍跋陀羅(此云青金剛也)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第四座主名母欝(二合)吒伽(此是正位)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名母欝(二合)吒伽(此是正位)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第五座主名穌婆休，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名穌婆休，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第六座主名穌跋折囉室哩尼(此是正位)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名穌跋折囉室哩尼(此是正位)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第七座主名金剛印王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七座主名金剛印王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第八座主名懼嘻耶金剛，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八座主名懼嘻耶金剛，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第九座主名跋折囉母瑟致(二合)，蓮華座上作跋折囉，傍作拳形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九座主名跋折囉母瑟致(二合)，蓮華座上作跋折囉，傍作拳形，光焰圍繞。

「第十座主名謨娑(上音)羅，蓮花座上作細腰杵，狀如金剛力士把杵，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十座主名謨娑(上音)羅，蓮花座上作細腰杵，狀如金剛力士把杵，光焰圍繞。

「西面南頭第一座主名他化自在天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西面南頭第一座主名他化自在天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第二座主名化樂天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名化樂天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第三座主名兜率天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名兜率天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第四座主名夜摩天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名夜摩天王，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「次，二肘地為道場門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，二肘地為道場門。

「次，其門北第一座主名乾闥婆，蓮花座上作細腰鼓，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，其門北第一座主名乾闥婆，蓮花座上作細腰鼓，光焰圍繞。

「第二座主名孔雀王，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名孔雀王，蓮花座上作光焰形。

「第三座主名伽嚕茶，作蓮花座形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名伽嚕茶，作蓮花座形。

「第四座主名那羅延天，蓮花座上作金輪形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名那羅延天，蓮花座上作金輪形，光焰圍繞。

「北面西頭第一座主名毘俱致，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西頭第一座主名毘俱致，蓮花座上作光焰形。

「第二座主名阿梨多(去音)梨(唐云隨心)，蓮花座上作數珠形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名阿梨多(去音)梨(唐云隨心)，蓮花座上作數珠形，光焰圍繞。

「第三座主名馬頭心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名馬頭心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第四座主名一瑳三跋提迦羅，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名一瑳三跋提迦羅，蓮花座上作光焰形。

「第五座主名阿牟伽皤賒。蓮花座上作盤羂索，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名阿牟伽皤賒。蓮花座上作盤羂索，光焰圍繞。

「第六座主名四臂觀世音，蓮花座上作白蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名四臂觀世音，蓮花座上作白蓮花，光焰圍繞。

「第七座主名十一面觀世音小心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七座主名十一面觀世音小心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第八座主名十一面觀世音大心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八座主名十一面觀世音大心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第九座主名一切觀世音心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九座主名一切觀世音心，蓮花座上作含蓮花，光焰圍繞。

「第十座主名摩訶室唎曳，蓮花座上作含蓮花，其華紅色，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十座主名摩訶室唎曳，蓮花座上作含蓮花，其華紅色，光焰圍繞。

「第三院竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三院竟。

「次第，四院縱廣正等一十六肘，五十八位，四角地印、形狀、布置亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第，四院縱廣正等一十六肘，五十八位，四角地印、形狀、布置亦如上說。

「東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀，東南角印名跋折囉西(去音)那，西南角印名婆榆檀茶，西北角印名跋折囉尸佉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀，東南角印名跋折囉西(去音)那，西南角印名婆榆檀茶，西北角印名跋折囉尸佉羅。

「東面北頭第一座主名毘那夜迦，蓮花座上作似椎棓，椎頭向上竪華座上，椎頭八瓣，柄隨長短，從頭向下可有數寸。作偃月刃，刃根著幹，刃身起楞。椎頭刃間作兩三節，如刀子口，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東面北頭第一座主名毘那夜迦，蓮花座上作似椎棓，椎頭向上竪華座上，椎頭八瓣，柄隨長短，從頭向下可有數寸。作偃月刃，刃根著幹，刃身起楞。椎頭刃間作兩三節，如刀子口，光焰圍繞。

「第二座主名毘陀耶(二合)陀囉，蓮華座上作咥𠼝(二合)首羅頭，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名毘陀耶(二合)陀囉，蓮華座上作咥𠼝(二合)首羅頭，光焰圍繞。

「第三座主名首檀污跢菩薩，蓮華座上作金剛臺，金剛臺上作敷蓮花，其葉二分，一分下垂、一分向上，其華葉上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名首檀污跢菩薩，蓮華座上作金剛臺，金剛臺上作敷蓮花，其葉二分，一分下垂、一分向上，其華葉上作光焰形。

「第四座主名彌勒菩薩，蓮花座上作似矟鋒，矟鋒刃稍闊，細項腹大，純黃金色，正中起楞，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名彌勒菩薩，蓮花座上作似矟鋒，矟鋒刃稍闊，細項腹大，純黃金色，正中起楞，光焰圍繞。

「第五座主名文殊師利菩薩，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名文殊師利菩薩，蓮花座上作光焰形。

「第六座主名虛空藏菩薩，蓮花座上作滅罪印，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名虛空藏菩薩，蓮花座上作滅罪印，光焰圍繞。

「第七座主名提頭賴吒，蓮花座上作金剛杵，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七座主名提頭賴吒，蓮花座上作金剛杵，光焰圍繞。

「第八座主名因陀羅誓多(唐云帝釋侍者)，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，其色純黃，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八座主名因陀羅誓多(唐云帝釋侍者)，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，其色純黃，光焰圍繞。

「第九座主名因陀羅(帝釋異名)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九座主名因陀羅(帝釋異名)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第十座主名為月天，蓮花座上作月輪形，其色純白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十座主名為月天，蓮花座上作月輪形，其色純白。

「第十一座主名普賢菩薩，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一座主名普賢菩薩，蓮花座上作光焰形。

「第十二座主名一切星宿天，蓮花座上作似寶瓨，腹大項麁，連珠繞腹。其瓨口上作青空色，如傘蓋形，其中滿點眾多白點，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二座主名一切星宿天，蓮花座上作似寶瓨，腹大項麁，連珠繞腹。其瓨口上作青空色，如傘蓋形，其中滿點眾多白點，光焰圍繞。

「第十三座主名勃陀誓多，作佛塔形并基四重，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十三座主名勃陀誓多，作佛塔形并基四重，光焰圍繞。

「第十四座主名陀羅尼藏，蓮花座上作寶藏形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十四座主名陀羅尼藏，蓮花座上作寶藏形，光焰圍繞。

「南面東頭第一座主名曰火天，蓮花座上作寶瓨形，其瓨口上出於火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南面東頭第一座主名曰火天，蓮花座上作寶瓨形，其瓨口上出於火焰。

「第二座主名摩伽囉脫闍菩薩，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名摩伽囉脫闍菩薩，蓮花座上作光焰形。

「第三座主名地藏菩薩，蓮花座上作似寶瓶而無瓶底。其瓶口頭如二偃月，相拄仰臥。其瓶青色，偃月純白，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名地藏菩薩，蓮花座上作似寶瓶而無瓶底。其瓶口頭如二偃月，相拄仰臥。其瓶青色，偃月純白，光焰圍繞。

「第四座主名毘𭋶吒(上音)迦，蓮花座上作咥𠼝首羅頭(唐云二叉戟頭)，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名毘𭋶吒(上音)迦，蓮花座上作咥𠼝首羅頭(唐云二叉戟頭)，光焰圍繞。

「第五座主名閻摩囉闍，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名閻摩囉闍，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，光焰圍繞。

「第六座主名閻摩旦茶，蓮花座上作於人形，頭面似佛而眼稍大，著魚鱗甲，半身而出，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名閻摩旦茶，蓮花座上作於人形，頭面似佛而眼稍大，著魚鱗甲，半身而出，光焰圍繞。

「第七座主名隨心金剛，蓮花座上作跋折羅，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七座主名隨心金剛，蓮花座上作跋折羅，光焰圍繞。

「第八座主名婆榆毘伽(此是正位)，蓮花座上作金剛杵，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八座主名婆榆毘伽(此是正位)，蓮花座上作金剛杵，光焰圍繞。

「第九座主名毘藍婆呪馱，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九座主名毘藍婆呪馱，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，光焰圍繞。

「第十座主名功德天，蓮花座上作如意珠，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十座主名功德天，蓮花座上作如意珠，光焰圍繞。

「第十一座主名大辯天神，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一座主名大辯天神，蓮花座上作光焰形。

「第十二座主名彌嚧尸佉囉，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二座主名彌嚧尸佉囉，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，光焰圍繞。

「第十三座主名一切鬼，蓮花座上作伏突刀，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十三座主名一切鬼，蓮花座上作伏突刀，光焰圍繞。

「第十四座主名一切羅剎，蓮花座上作竪劍形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十四座主名一切羅剎，蓮花座上作竪劍形，光焰圍繞。

「西面南頭第一座主名阿素囉王，蓮花座上作竪角弓，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西面南頭第一座主名阿素囉王，蓮花座上作竪角弓，光焰圍繞。

「第二座主名摩唎支天，蓮花座上作天扇形，其扇中作西國萬字，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名摩唎支天，蓮花座上作天扇形，其扇中作西國萬字，光焰圍繞。

「第三座主名曰天子，蓮花座上作日輪形，純黃，赤色光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名曰天子，蓮花座上作日輪形，純黃，赤色光焰圍繞。

「第四座主名散脂大將軍，蓮花座上作竪劍形，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名散脂大將軍，蓮花座上作竪劍形，光焰圍繞。

「第五座主名一切天，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名一切天，蓮花座上作光焰形。

「第六座主名難陀那(去音)伽羅闍，形如蟒蛇，舉頭而視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名難陀那(去音)伽羅闍，形如蟒蛇，舉頭而視。

「次，二肘地為道場門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，二肘地為道場門。

「次，其門北第一座主名優婆難陀那(去音)伽羅闍，身相如前難陀形狀，亦舉頭視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，其門北第一座主名優婆難陀那(去音)伽羅闍，身相如前難陀形狀，亦舉頭視。

「第二座主名曰地天，蓮花座上作寶𮚝形，滿宬七寶，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名曰地天，蓮花座上作寶𮚝形，滿宬七寶，光焰圍繞。

「第三座主名毘𠼝齯唎知，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名毘𠼝齯唎知，蓮花座上作光焰形。

「第四座主名緊那(上音)囉，作蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名緊那(上音)囉，作蓮花座。

「第五座主名摩睺羅伽，作蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名摩睺羅伽，作蓮花座。

「第六座主名毘嚧跛叉，蓮花座上作盤羂索，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名毘嚧跛叉，蓮花座上作盤羂索，光焰圍繞。

「北面西頭第一座主名曰風天，蓮花座上作竪幡竿，竿上懸幡，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西頭第一座主名曰風天，蓮花座上作竪幡竿，竿上懸幡，光焰圍繞。

「第二座主名皤嚧那提婆(唐云天水)，蓮花座上作光焰形，蓮花座下有水波文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二座主名皤嚧那提婆(唐云天水)，蓮花座上作光焰形，蓮花座下有水波文。

「第三座主名斯馱遏(去音)他，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三座主名斯馱遏(去音)他，蓮花座上作光焰形。

「第四座主名摩尼呪陀，蓮花座上作光焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四座主名摩尼呪陀，蓮花座上作光焰形。

「第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩，蓮花座上作青蓮花，含而未敷，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩，蓮花座上作青蓮花，含而未敷，光焰圍繞。

「第六座主名俱毘囉藥叉，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，純青鐵色，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六座主名俱毘囉藥叉，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，純青鐵色，光焰圍繞。

「第七座主名毘沙門王，當門安置，蓮花座上作五節椎，八楞成就，狀如寶柱，純黃金色，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七座主名毘沙門王，當門安置，蓮花座上作五節椎，八楞成就，狀如寶柱，純黃金色，光焰圍繞。

「第八座主名跋折囉揵茶(此是正位)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八座主名跋折囉揵茶(此是正位)，蓮花座上作跋折囉，光焰圍繞。

「第九座主名商枳儞，蓮花座上作似瓶形而腹小瘦，中有竪楞，楞屮上口如鐸口，其色純黃，青光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九座主名商枳儞，蓮花座上作似瓶形而腹小瘦，中有竪楞，楞屮上口如鐸口，其色純黃，青光焰圍繞。

「第十座主名藍毘迦，作蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十座主名藍毘迦，作蓮花座。

「第十一座主名遮文茶，蓮花座上作似銀盋，圓寶承底。其盋腹左邊偏開一眼，如神王目，光焰圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一座主名遮文茶，蓮花座上作似銀盋，圓寶承底。其盋腹左邊偏開一眼，如神王目，光焰圍繞。

「第十二座主名婆羅醯鬼，蓮花座上作竪劍形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二座主名婆羅醯鬼，蓮花座上作竪劍形。

「第十三座主名伊濕伐(二合)羅，蓮花座上作咥𠼝首羅頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十三座主名伊濕伐(二合)羅，蓮花座上作咥𠼝首羅頭。

「第十四座主名伊沙那鬼王，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，作純黃色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十四座主名伊沙那鬼王，蓮花座上作咥𠼝首羅頭，作純黃色。

「此十六肘普集會壇有廣有略。所言廣者，十六肘內作二百九蓮華座位；所言略者，十六肘內百三十九蓮華座位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十六肘普集會壇有廣有略。所言廣者，十六肘內作二百九蓮華座位；所言略者，十六肘內百三十九蓮華座位。

「如前所說，若為國王、大臣、長者，具有種種上妙供具、七寶器等，阿闍梨有眾多聰明快利弟子，應作廣壇；若其施主乏少種種上妙供具、七寶器等，阿闍梨無眾多聰明快利弟子，應作略壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說，若為國王、大臣、長者，具有種種上妙供具、七寶器等，阿闍梨有眾多聰明快利弟子，應作廣壇；若其施主乏少種種上妙供具、七寶器等，阿闍梨無眾多聰明快利弟子，應作略壇。

「已說十六肘壇法竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已說十六肘壇法竟。」

普集會壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普集會壇。