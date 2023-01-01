佛說陀羅尼集經卷第八(金剛部中卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀羅尼集經卷第八(金剛部中卷)

大唐天竺三藏阿地瞿多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍茶利菩薩自在神力呪印品(印有二十一，呪有十五，十四呪是主，一呪是伴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛阿蜜哩多軍茶利菩薩自在神力呪印品(印有二十一，呪有十五，十四呪是主，一呪是伴)

爾時，世尊與軍茶利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪。時三千大千世界六種震動，毘那夜迦、諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕，欲走入山不得而去，復欲入海亦不能去，無處藏避，走至佛所，頭面著地，請佛救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與軍茶利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪。時三千大千世界六種震動，毘那夜迦、諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕，欲走入山不得而去，復欲入海亦不能去，無處藏避，走至佛所，頭面著地，請佛救護。

佛言：「住住，汝等莫怕金剛打爾頭作七分。汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎，汝憶此不？我此金剛有大力故。若復有人誦持諸佛、般若、菩薩、金剛、天等呪法印等，日日供養，廣為懺悔及欲救護一切眾生厄難之時，汝等鬼神皆護助力，不得惱亂。若有人等憶念此呪印等法者，汝等好看，勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人誤食酒肉五辛等味、錯食不淨鮮血食者，汝等亦忍，不得惱亂。汝等若能不違我語，當令汝等得免如是怖畏之難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「住住，汝等莫怕金剛打爾頭作七分。汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎，汝憶此不？我此金剛有大力故。若復有人誦持諸佛、般若、菩薩、金剛、天等呪法印等，日日供養，廣為懺悔及欲救護一切眾生厄難之時，汝等鬼神皆護助力，不得惱亂。若有人等憶念此呪印等法者，汝等好看，勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人誤食酒肉五辛等味、錯食不淨鮮血食者，汝等亦忍，不得惱亂。汝等若能不違我語，當令汝等得免如是怖畏之難。」

爾時，伽那王白佛言：「世尊！若有人等誦持諸佛、般若、菩薩、金剛、天等神呪印壇，常能護行諸佛法要，廣設供養，我等眷屬受佛教勅，不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪及作印法曼茶羅者，常能供養十方諸佛、般若、菩薩、金剛、天等，我等護念。若令誦呪人起種種想、或令其病、或令眼闇、或念財色，由是想念，不令眾生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印；設使誦持，徒然無驗，皆由諸想不能成就。若復有人，或以燒香、散花、設食、作諸供具為欲供養，遂被鬼神偷盜將去，使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者，我悉遮護，不令隨逐。或復有人誦持我佛正法呪印，有時誤犯錯食雜味、及其食中有諸不淨辛葷、血器臭穢氣者、或復設與女人交雜，我悉不為障難所惱，皆由我護行法人故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，伽那王白佛言：「世尊！若有人等誦持諸佛、般若、菩薩、金剛、天等神呪印壇，常能護行諸佛法要，廣設供養，我等眷屬受佛教勅，不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪及作印法曼茶羅者，常能供養十方諸佛、般若、菩薩、金剛、天等，我等護念。若令誦呪人起種種想、或令其病、或令眼闇、或念財色，由是想念，不令眾生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印；設使誦持，徒然無驗，皆由諸想不能成就。若復有人，或以燒香、散花、設食、作諸供具為欲供養，遂被鬼神偷盜將去，使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者，我悉遮護，不令隨逐。或復有人誦持我佛正法呪印，有時誤犯錯食雜味、及其食中有諸不淨辛葷、血器臭穢氣者、或復設與女人交雜，我悉不為障難所惱，皆由我護行法人故。」

爾時，金剛藏言：「若復有人受持諸佛法印呪者，恐諸不淨之所染著、懼犯前事，當勤洗浴，時宣禁戒，每日平旦誦呪七遍，食時亦爾，即破一切所有障礙，所作之法一切無畏，悉皆成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏言：「若復有人受持諸佛法印呪者，恐諸不淨之所染著、懼犯前事，當勤洗浴，時宣禁戒，每日平旦誦呪七遍，食時亦爾，即破一切所有障礙，所作之法一切無畏，悉皆成辦。」

爾時，金剛軍茶利菩薩等於佛會中說此祕密方便法已，一切諸佛、菩薩摩訶薩等皆悉印可，同時贊成：「我等心願如汝所言，汝等皆當信受、作禮、敬奉修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛軍茶利菩薩等於佛會中說此祕密方便法已，一切諸佛、菩薩摩訶薩等皆悉印可，同時贊成：「我等心願如汝所言，汝等皆當信受、作禮、敬奉修行。」

金剛藏軍茶利菩薩自在神力法印呪品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏軍茶利菩薩自在神力法印呪品

軍茶利香鑪法印第一(用小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利香鑪法印第一(用小心呪)

「仰左右手掌，兩手中指、無名指、小指直向上竪，背各相著，二頭指斜直，頭相柱，二大指舒頰頭指第二節。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰左右手掌，兩手中指、無名指、小指直向上竪，背各相著，二頭指斜直，頭相柱，二大指舒頰頭指第二節。呪曰：

「『唵(一) 阿(上音)蜜哩(二合)帝(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿(上音)蜜哩(二合)帝(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』

「是法印呪，若作一切金剛法事，先以此印印香爐已，誦小心呪滿三七遍，然後燒香，一切歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作一切金剛法事，先以此印印香爐已，誦小心呪滿三七遍，然後燒香，一切歡喜。

軍茶利香水法印第二(用小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利香水法印第二(用小心呪)

「右手五指相博，並直竪向前，以左手向外握右手腕下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手五指相博，並直竪向前，以左手向外握右手腕下。

「是一法印，若於供養法會壇中，以寶盆宬水而著雜華及香末等，作此印已，印之呪水安置佛前，一切歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若於供養法會壇中，以寶盆宬水而著雜華及香末等，作此印已，印之呪水安置佛前，一切歡喜。

軍茶利護身法印第三(用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利護身法印第三(用大心呪)

「相叉二小指於掌中，以二無名指雙屈入掌中，捺於二小指叉上，合腕，竪二中指，頭相拄，兩頭指小屈曲，當中指背上節後，勿著之。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相叉二小指於掌中，以二無名指雙屈入掌中，捺於二小指叉上，合腕，竪二中指，頭相拄，兩頭指小屈曲，當中指背上節後，勿著之。呪曰：

「『唵(一) 戶嚧戶嚧(二) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三) 盤陀盤陀(四) 訶(去音)那訶(去音)那(五) 阿(上)蜜哩(二合)帝(六) 烏𤙖㧊(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 戶嚧戶嚧(二) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三) 盤陀盤陀(四) 訶(去音)那訶(去音)那(五) 阿(上)蜜哩(二合)帝(六) 烏𤙖㧊(七)』

「誦呪七遍，是法印呪，若但有人常欲受持金剛法者，每日平旦洒手面已，即以右手掬於淨水，呪七遍竟，向東散却，三遍㧊之，後㧊己身，即入房內作護身法。護身法者，當燒香已，結印不解，口誦心呪，將印頂戴，次印左肩、次印右肩、次印心前、次印頸下、次印眉間、次印髮際、次印頂上、次印頂後，如是八處各三遍印，是名護身法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪七遍，是法印呪，若但有人常欲受持金剛法者，每日平旦洒手面已，即以右手掬於淨水，呪七遍竟，向東散却，三遍㧊之，後㧊己身，即入房內作護身法。護身法者，當燒香已，結印不解，口誦心呪，將印頂戴，次印左肩、次印右肩、次印心前、次印頸下、次印眉間、次印髮際、次印頂上、次印頂後，如是八處各三遍印，是名護身法。

「凡人欲作金剛法事，先印香爐，燒香已竟，手把香鑪，啟告十方一切諸佛、般若、菩薩、金剛、冥聖、諸天業道，一如上法。啟告已訖，即作此法然後行用，一切無畏，至於作法誦呪無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡人欲作金剛法事，先印香爐，燒香已竟，手把香鑪，啟告十方一切諸佛、般若、菩薩、金剛、冥聖、諸天業道，一如上法。啟告已訖，即作此法然後行用，一切無畏，至於作法誦呪無難。

軍茶利辟除毘那夜迦法印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利辟除毘那夜迦法印呪第四

「左手大指屈橫在掌中，以左中指及無名指握其大指。又以頭指及小指努屈向外，使頭指頭到中指中節側，令小指頭到無名指中節側。即舒其臂，向右轉之，誦呪七遍。正作法時，以右手大指捻小指甲上，反叉腰右側，三指頭申向前。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手大指屈橫在掌中，以左中指及無名指握其大指。又以頭指及小指努屈向外，使頭指頭到中指中節側，令小指頭到無名指中節側。即舒其臂，向右轉之，誦呪七遍。正作法時，以右手大指捻小指甲上，反叉腰右側，三指頭申向前。呪曰：

「『唵(一) 虎𤙖(二) 訶(上音)那(上音)社那麼他(三) 毘馱崩(二合)娑(上音)夜(四) 烏蹉(二合)馱(去音)耶(五) 嗚𤙖㧊㧊(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 虎𤙖(二) 訶(上音)那(上音)社那麼他(三) 毘馱崩(二合)娑(上音)夜(四) 烏蹉(二合)馱(去音)耶(五) 嗚𤙖㧊㧊(六)』

「是法印呪，悉能辟除一切藥叉、毘那、夜迦。若佛、若般若、若菩薩、若金剛，隨其欲作法會之所，皆須先作此印誦呪，一切諸惡悉即散去，成辦諸事，一無怖畏。猶如國王動止儀式，先當辟除，然後動止；此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，悉能辟除一切藥叉、毘那、夜迦。若佛、若般若、若菩薩、若金剛，隨其欲作法會之所，皆須先作此印誦呪，一切諸惡悉即散去，成辦諸事，一無怖畏。猶如國王動止儀式，先當辟除，然後動止；此亦如是。

「此印及呪，若房內用印，向頭上右轉三匝，誦呪七遍。若作壇時，作步臂行，繞壇三匝，從外行之，先起右脚，次舉左脚，呪三七遍，多誦亦好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印及呪，若房內用印，向頭上右轉三匝，誦呪七遍。若作壇時，作步臂行，繞壇三匝，從外行之，先起右脚，次舉左脚，呪三七遍，多誦亦好。

軍茶利金剛一字降魔王印呪第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利金剛一字降魔王印呪第五

「二小指掌中相鉤，右壓左，二無名指於中指背後相交，二中指直竪，頭側相拄，二頭指鉤二無名指頭，二大指捻二中指，頭齊，以二中指、大指頭拄頂上，面作瞋色。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二小指掌中相鉤，右壓左，二無名指於中指背後相交，二中指直竪，頭側相拄，二頭指鉤二無名指頭，二大指捻二中指，頭齊，以二中指、大指頭拄頂上，面作瞋色。呪曰：

「『唵(一) 䐗嚧嚧嚧嚧(二) 𤙖𤙖(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 䐗嚧嚧嚧嚧(二) 𤙖𤙖(三) 㧊(四)』

「若造一切曼荼羅處，先結此印誦呪，繞壇行道七匝，一切魔王普皆歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若造一切曼荼羅處，先結此印誦呪，繞壇行道七匝，一切魔王普皆歸伏。

軍茶利結地界法印呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利結地界法印呪第六

「先以右中指於左頭指、中指岐間向背出頭，次以無名指於左小指岐間亦爾。左中指內向，右頭指、中指岐間向內出頭，次以左無名指於右小指間亦爾。兩小指、頭指竪合頭，二大指亦合頭，頭向下。若作法時，大指合，頭著地，翼兩臂肘。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右中指於左頭指、中指岐間向背出頭，次以無名指於左小指岐間亦爾。左中指內向，右頭指、中指岐間向內出頭，次以左無名指於右小指間亦爾。兩小指、頭指竪合頭，二大指亦合頭，頭向下。若作法時，大指合，頭著地，翼兩臂肘。呪曰：

「『唵(一) 吉唎吉唎(二) 跋折囉覆知(二合)(三) 盤陀盤陀(四) 嗚𤙖(五) 訶(上音)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 吉唎吉唎(二) 跋折囉覆知(二合)(三) 盤陀盤陀(四) 嗚𤙖(五) 訶(上音)(六)』

「是法印呪，能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩。若處法會壇場之所，當作此印，誦呪七遍，以印拄地，能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去，無能作害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩。若處法會壇場之所，當作此印，誦呪七遍，以印拄地，能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去，無能作害。

軍茶利結四方界法印呪第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利結四方界法印呪第七

「准前地印，唯改開二大指相去二寸，指頭向身直竪，努指向右轉之。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前地印，唯改開二大指相去二寸，指頭向身直竪，努指向右轉之。呪曰：

「『唵(一) 薩囉薩囉(二) 跋折囉(三) 波囉(二合)迦(去音)囉(上)(四) 嗚𤙖(五) 㧊(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 薩囉薩囉(二) 跋折囉(三) 波囉(二合)迦(去音)囉(上)(四) 嗚𤙖(五) 㧊(六)』

「是法印呪，能除四方一切惡魔、諸鬼神等。若處法會壇場之所，當作此印誦呪七遍，即以此印向於四方，隨日右轉，所有一切藥叉鬼等皆悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，能除四方一切惡魔、諸鬼神等。若處法會壇場之所，當作此印誦呪七遍，即以此印向於四方，隨日右轉，所有一切藥叉鬼等皆悉退散。

軍茶利結虛空界法印呪第八(亦名上方結界) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利結虛空界法印呪第八(亦名上方結界)

「准前地印，唯改二大指，各附著頭指側上，即以此印向於頭上，右旋三匝。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前地印，唯改二大指，各附著頭指側上，即以此印向於頭上，右旋三匝。呪曰：

「『唵(一) 毘悉普(二合)吒囉(上音)叉(上音)(二) 跋折囉(三) 半闍囉(四) 嗚𤙖(五) 㧊(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘悉普(二合)吒囉(上音)叉(上音)(二) 跋折囉(三) 半闍囉(四) 嗚𤙖(五) 㧊(六)』

「是法印呪，能除虛空上至有頂一切諸魔、惡鬼神等，不敢惡念。即以此印舉向頭上，右旋三匝，誦呪七遍，天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，能除虛空上至有頂一切諸魔、惡鬼神等，不敢惡念。即以此印舉向頭上，右旋三匝，誦呪七遍，天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散。

「若大道場法壇之會皆須如是三遍、七遍印呪結護。第一、先當擇得勝地，未立規郭，即為一遍結界辟除。第二、治地平正堅實，香泥塗地，且將少分名香、好花供養之時，又作一遍結界辟除。第三、竪立拄額，規郭，懸諸幡蓋、鈴珮等已，又將少分名香、好華而為供養行道之時，又作一遍結界辟除。第四、布置色粉花座，開諸位地，又作一遍結界辟除。第五、將燈入壇安已，又作一遍結界辟除。第六、將於水罐、華香、飲食、酥蜜、胡麻、粳米等供、所有一切供養之物盡入道場，總安置訖，亦作一遍結界辟除。第七、欲請諸佛、般若、菩薩、金剛、天等，未請以前復作一遍結界辟除，結界中間一一皆結大身法印，把跋折囉護界。降伏大魔眾已，次第而作一一身法。次以右手把於香爐右繞三匝，作結護界，心標供養，一切動止威儀皆須具諸法相。於後所為供養一切諸佛、般若、一切菩薩、一切金剛、一切冥聖、一切諸天、一切業道皆大歡喜，然後一一各作本印，誦其本呪，迎請供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大道場法壇之會皆須如是三遍、七遍印呪結護。第一、先當擇得勝地，未立規郭，即為一遍結界辟除。第二、治地平正堅實，香泥塗地，且將少分名香、好花供養之時，又作一遍結界辟除。第三、竪立拄額，規郭，懸諸幡蓋、鈴珮等已，又將少分名香、好華而為供養行道之時，又作一遍結界辟除。第四、布置色粉花座，開諸位地，又作一遍結界辟除。第五、將燈入壇安已，又作一遍結界辟除。第六、將於水罐、華香、飲食、酥蜜、胡麻、粳米等供、所有一切供養之物盡入道場，總安置訖，亦作一遍結界辟除。第七、欲請諸佛、般若、菩薩、金剛、天等，未請以前復作一遍結界辟除，結界中間一一皆結大身法印，把跋折囉護界。降伏大魔眾已，次第而作一一身法。次以右手把於香爐右繞三匝，作結護界，心標供養，一切動止威儀皆須具諸法相。於後所為供養一切諸佛、般若、一切菩薩、一切金剛、一切冥聖、一切諸天、一切業道皆大歡喜，然後一一各作本印，誦其本呪，迎請供養。

「是結界法，猶如國主人王動止法用威儀一種無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是結界法，猶如國主人王動止法用威儀一種無異。

軍茶利身法印第九(用小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利身法印第九(用小心呪)

「相叉二小指於掌中，以二無名指雙屈入掌中，捺於二小指叉上，合腕，竪二中指，頭相拄，二頭指屈捻中指上節上，二大指並頭，捻中指中節上，頭指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相叉二小指於掌中，以二無名指雙屈入掌中，捺於二小指叉上，合腕，竪二中指，頭相拄，二頭指屈捻中指上節上，二大指並頭，捻中指中節上，頭指來去。

「是一法印，若人欲作軍茶利法而為供養及欲治病，皆作此印，請喚來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若人欲作軍茶利法而為供養及欲治病，皆作此印，請喚來去。

軍茶利香花供養法印第十(用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利香花供養法印第十(用大心呪)

「以二無名指、二小指相交叉，右壓左在掌中，仍屈向腕，即舒中指，斜頭相拄，以二頭指各捻中指第三節上，以二大指各附二食指側，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二無名指、二小指相交叉，右壓左在掌中，仍屈向腕，即舒中指，斜頭相拄，以二頭指各捻中指第三節上，以二大指各附二食指側，合腕。

「是一法印，若在在處處道場法壇當作此印。將以一華及一丸香而置印中，作是印已，誦呪供養。若無香華，直作是印而供養者，一切金剛皆悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若在在處處道場法壇當作此印。將以一華及一丸香而置印中，作是印已，誦呪供養。若無香華，直作是印而供養者，一切金剛皆悉歡喜。

軍茶利飲食供養法印第十一(用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利飲食供養法印第十一(用大心呪)

「准前香花印，唯改二小指、二無名指挺在掌中，開掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前香花印，唯改二小指、二無名指挺在掌中，開掌。

「是一法印，若於壇上擬獻飲食，皆以此印印一一盤，一一呪已，然後入壇安置供養。若無飲食，直作此印而為供養，亦得一切金剛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若於壇上擬獻飲食，皆以此印印一一盤，一一呪已，然後入壇安置供養。若無飲食，直作此印而為供養，亦得一切金剛歡喜。

軍茶利燈法印呪第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利燈法印呪第十二

「以右手後二指屈在掌中，直竪中指，其頭指亦屈向掌中，大指屈中節壓頭指上節上，大指頭側捻中指中節上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手後二指屈在掌中，直竪中指，其頭指亦屈向掌中，大指屈中節壓頭指上節上，大指頭側捻中指中節上。呪曰：

「『唵(一) 毘嚧吉儞(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘嚧吉儞(二) 莎訶(三)』

「是法印呪，若於壇中及道場內為供養者，一一燈上皆作此印，印之誦呪，然後安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若於壇中及道場內為供養者，一一燈上皆作此印，印之誦呪，然後安置。

軍茶利頭法印第十三(用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利頭法印第十三(用大心呪)

「准前身印，唯改二頭指，平屈中節，各捻大指頭，使頭相拄，大指離中指並竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二頭指，平屈中節，各捻大指頭，使頭相拄，大指離中指並竪。

「是一法印，若人頭痛，作此印已，印其痛處，呪柳枝打，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若人頭痛，作此印已，印其痛處，呪柳枝打，其病即差。

軍茶利頂法印第十四(用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利頂法印第十四(用大心呪)

「准前身印，唯改二頭指各㧙在中指背，指頭相拄，中指在內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二頭指各㧙在中指背，指頭相拄，中指在內。

「是一法印，亦名縛鬼印。若作是印，隨意欲縛，一切鬼神應時被縛，鬼病即差。若欲解放，解其頭指，將中指內來已，心想放之即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，亦名縛鬼印。若作是印，隨意欲縛，一切鬼神應時被縛，鬼病即差。若欲解放，解其頭指，將中指內來已，心想放之即解。

「又若有人患頭痛者，作此印已，印其痛處，誦大心呪，又呪柳枝打其痛處，其痛即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人患頭痛者，作此印已，印其痛處，誦大心呪，又呪柳枝打其痛處，其痛即差。

軍茶利牙法印呪第十五(用大心呪，呪病亦得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利牙法印呪第十五(用大心呪，呪病亦得)

「以左手小指㧙於無名指根背上，次以中指屈，從無名指後㧙壓小指背上，仍屈其上節與無名指相側著。次以食指屈中節，壓著小指甲，指頭向掌，與無名指相側著。次以大指斜捺頭及中二指甲上，亦與無名指相側著，無名指直竪向上。去一切毘那夜迦，作此印呪七遍，三迴右轉，右手把拳打轉拳。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手小指㧙於無名指根背上，次以中指屈，從無名指後㧙壓小指背上，仍屈其上節與無名指相側著。次以食指屈中節，壓著小指甲，指頭向掌，與無名指相側著。次以大指斜捺頭及中二指甲上，亦與無名指相側著，無名指直竪向上。去一切毘那夜迦，作此印呪七遍，三迴右轉，右手把拳打轉拳。呪曰：

「『唵(一) 烏吽(二) 訶那杜那(三) 末他毘闍(四) 結舍夜(五) 蹉囉夜(六) 㧊(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 烏吽(二) 訶那杜那(三) 末他毘闍(四) 結舍夜(五) 蹉囉夜(六) 㧊(七)』

「是法印呪，若人卒得心痛鬼疰及中惡者，即作此印印其痛處，即誦此呪四十九遍，其痛即差；或誦大心呪四十九遍，其痛立愈，此法大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人卒得心痛鬼疰及中惡者，即作此印印其痛處，即誦此呪四十九遍，其痛即差；或誦大心呪四十九遍，其痛立愈，此法大驗。

「若治鬼病，縛鬼之時，病人口中即吐出血，治一切病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若治鬼病，縛鬼之時，病人口中即吐出血，治一切病。

「若用牙印，數數誦呪向官府所，官人歡喜，憂事解散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若用牙印，數數誦呪向官府所，官人歡喜，憂事解散。

軍茶利跋折囉總印第十六(用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利跋折囉總印第十六(用大心呪)

「以左手大指捻小指甲上，餘中、頭、無名二指皆直竪，向上磔散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手大指捻小指甲上，餘中、頭、無名二指皆直竪，向上磔散。

「是一法印，但為法會壇場之處所有擬獻香花、燈明、所有飲食、一切供具一一皆以此印印之。若有跋折囉，用跋折囉一一印之，不須此印；若無跋折囉，方用此印印諸供具——一切諸惡鬼神等輩不敢犯觸。作此供養，金剛歡喜，大小心呪皆通用得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，但為法會壇場之處所有擬獻香花、燈明、所有飲食、一切供具一一皆以此印印之。若有跋折囉，用跋折囉一一印之，不須此印；若無跋折囉，方用此印印諸供具——一切諸惡鬼神等輩不敢犯觸。作此供養，金剛歡喜，大小心呪皆通用得。

「若婦人患月水恒出及男女人鼻孔血出者，取囉(上音)娑善那、人莧菜根，各取二兩，粳米、泔汁、及蜜共和為丸訖，誦前心呪二十一遍，分為小丸，大如梧子，如法服之，其病即差，此名阿伽陀藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若婦人患月水恒出及男女人鼻孔血出者，取囉(上音)娑善那、人莧菜根，各取二兩，粳米、泔汁、及蜜共和為丸訖，誦前心呪二十一遍，分為小丸，大如梧子，如法服之，其病即差，此名阿伽陀藥。

「更有一方，名同，取沙糖、欝金華及酥擣和，如膏相似，若患鼻塞及鼻中臭、又不得臭香臭等氣，即以前藥灌之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「更有一方，名同，取沙糖、欝金華及酥擣和，如膏相似，若患鼻塞及鼻中臭、又不得臭香臭等氣，即以前藥灌之即差。

「若患半日頭痛，即以前藥摩之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患半日頭痛，即以前藥摩之即差。

「若人患眼，即以藥摩眼瞽上下，其眼即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患眼，即以藥摩眼瞽上下，其眼即差。

「又若有人旦起頭痛、日西便好，摩之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有人旦起頭痛、日西便好，摩之即差。

「餘准可知，若人不能食、萎黃、眼黃、腹中氣塊大、喘息不得、咽喉大痛，取石鹽、阿魏藥、訶梨勒、茴香子、乾薑、蓽鉢、胡椒，七味等分，各取半兩，共擣為末，用沙糖和以為丸，丸如棗大，空腹一服，服別一丸，無所禁忌，大肥、好顏色、豐足氣力，皆以牙印印上諸藥，呪百八遍然後方服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘准可知，若人不能食、萎黃、眼黃、腹中氣塊大、喘息不得、咽喉大痛，取石鹽、阿魏藥、訶梨勒、茴香子、乾薑、蓽鉢、胡椒，七味等分，各取半兩，共擣為末，用沙糖和以為丸，丸如棗大，空腹一服，服別一丸，無所禁忌，大肥、好顏色、豐足氣力，皆以牙印印上諸藥，呪百八遍然後方服。

軍茶利大心呪第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利大心呪第十七

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 戶盧戶盧(二) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三) 盤陀槃陀(四) 訶(上音)那訶那(五) 阿(上音)蜜哩(二合)帝(六) 嗚𤙖(七) 㧊(八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 戶盧戶盧(二) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三) 盤陀槃陀(四) 訶(上音)那訶那(五) 阿(上音)蜜哩(二合)帝(六) 嗚𤙖(七) 㧊(八)』

軍茶利中心法呪第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利中心法呪第十八

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 杜那杜那(二) 嗚𤙖(三) 嗚𤙖(四) 㧊(五) 㧊(六) 莎訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 杜那杜那(二) 嗚𤙖(三) 嗚𤙖(四) 㧊(五) 㧊(六) 莎訶(七)』

軍茶利小心法呪第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利小心法呪第十九

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 阿(上音)蜜哩(二合)帝(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿(上音)蜜哩(二合)帝(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』

「是小心呪，若人中毒卒死者，手捻耳，挽口就耳，呪二十一遍，呪水七遍，呪水散面二十一遍，與服即穌，名甜水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是小心呪，若人中毒卒死者，手捻耳，挽口就耳，呪二十一遍，呪水七遍，呪水散面二十一遍，與服即穌，名甜水。

「閃子被箭，諸天用此呪水與其洒瘡，即得瘡差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閃子被箭，諸天用此呪水與其洒瘡，即得瘡差。

「亦得解污，洒浴身體，入佛堂用皆得，佛前誦一千遍(通師本有莎訶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦得解污，洒浴身體，入佛堂用皆得，佛前誦一千遍(通師本有莎訶)。

「是三法呪，護身作法，乃至一切香花、果子、燈油、飲食、治病壇中諸供養具，及諸法事皆用此呪呪之，即得一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是三法呪，護身作法，乃至一切香花、果子、燈油、飲食、治病壇中諸供養具，及諸法事皆用此呪呪之，即得一切成就。

軍茶利大護身印第二十(用後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利大護身印第二十(用後大呪)

「起立，正面向前，以左大指押小指甲上，餘三指直磔竪，捺右腋邊臂上。次以右手——法同左手——亦捺左邊臂上，然後縮左脚，以掌捺右膝上，怒眼怒口作大瞋形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，正面向前，以左大指押小指甲上，餘三指直磔竪，捺右腋邊臂上。次以右手——法同左手——亦捺左邊臂上，然後縮左脚，以掌捺右膝上，怒眼怒口作大瞋形。

「是法身印，但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門，作法皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法身印，但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門，作法皆成。

「若欲治病去，先於房內作此印法護身而去。若病人見生驚動者，其病易差；若不驚動，其病難差；若可可病，遙見即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲治病去，先於房內作此印法護身而去。若病人見生驚動者，其病易差；若不驚動，其病難差；若可可病，遙見即差。

「若病人家遣使問師，師作此印誦呪，臥時夢中若見佛及菩薩、金剛、天等，其病得差，呪師即去；若見驢、馬等及裸形人如外道等，其人即死，呪師莫去；若見銅椀、鐵等物者，其病不差，呪師莫去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若病人家遣使問師，師作此印誦呪，臥時夢中若見佛及菩薩、金剛、天等，其病得差，呪師即去；若見驢、馬等及裸形人如外道等，其人即死，呪師莫去；若見銅椀、鐵等物者，其病不差，呪師莫去。

軍茶利大瞋法身印第二十一(用後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利大瞋法身印第二十一(用後大呪)

「起立，以左脚指向左邪，屈膝立之，右脚指向前，身側立。先以右手屈大指在掌，以後四指把拳壓在左腋下，次以左手亦如右手把拳壓在右腋下，頭少向右邊——向左亦得——眼側看，作大瞋形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，以左脚指向左邪，屈膝立之，右脚指向前，身側立。先以右手屈大指在掌，以後四指把拳壓在左腋下，次以左手亦如右手把拳壓在右腋下，頭少向右邊——向左亦得——眼側看，作大瞋形。

「是法身印，若有一切難治之病、諸惡神鬼不伏退者，當作此印，繞病人三匝，斜身，膝如跪地，起大瞋色，誦後大呪，呪聲莫絕，三匝繞作，一切皆散，病即得差；如其不差，即非鬼病；若其病人不至心者，其病不差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法身印，若有一切難治之病、諸惡神鬼不伏退者，當作此印，繞病人三匝，斜身，膝如跪地，起大瞋色，誦後大呪，呪聲莫絕，三匝繞作，一切皆散，病即得差；如其不差，即非鬼病；若其病人不至心者，其病不差。

「若作壇處結界時用，大有靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作壇處結界時用，大有靈驗。

軍茶利大降魔法身印第二十二(用後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利大降魔法身印第二十二(用後大呪)

「起立，乃縮兩膝，脚跟相拄。以左手虎口反叉腰，四指向前，母指向後。右手把跋折囉，竪臂大努——若無跋折囉，即握作拳，如金剛把杵。作大瞋面，誦後大呪，若竪大指，名把斧印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，乃縮兩膝，脚跟相拄。以左手虎口反叉腰，四指向前，母指向後。右手把跋折囉，竪臂大努——若無跋折囉，即握作拳，如金剛把杵。作大瞋面，誦後大呪，若竪大指，名把斧印。

「是法身印，但作壇處及治病所當作此印，降伏一切惡魔鬼神，隨其所為，金剛法事悉皆成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法身印，但作壇處及治病所當作此印，降伏一切惡魔鬼神，隨其所為，金剛法事悉皆成辦。

軍茶利三眼大法身印第二十三(用後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利三眼大法身印第二十三(用後大呪)

「仰兩手掌，後三指相叉右壓左，以二頭指斜竪，頭正相著，各屈大指捻中指側上節。反掌，掌向外將上，以頭指指頭向下，齊眉上著。起立，以右脚正蹋地，縮左脚正齊右膝，脚掌向下如蹋勢，以脚跟拄著膝上，即努眼視作大瞋面，頭如向前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰兩手掌，後三指相叉右壓左，以二頭指斜竪，頭正相著，各屈大指捻中指側上節。反掌，掌向外將上，以頭指指頭向下，齊眉上著。起立，以右脚正蹋地，縮左脚正齊右膝，脚掌向下如蹋勢，以脚跟拄著膝上，即努眼視作大瞋面，頭如向前。

「是法身印，若作一切壇法之所，結此印已，一脚行道繞壇三匝，一切無畏，所作皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法身印，若作一切壇法之所，結此印已，一脚行道繞壇三匝，一切無畏，所作皆成。

「若治病處，於病人邊作是印已，誦後大呪，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若治病處，於病人邊作是印已，誦後大呪，其病即差。

「一切壇處不解如是一脚行法，一切壇法皆悉不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切壇處不解如是一脚行法，一切壇法皆悉不成。

軍茶利大法呪第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利大法呪第二十四

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波(輕呼)拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 那謨(同上)跋折囉骨(平音)嚧(二合)馱(去音)耶(四) 儞知夜(二合)鉢羅涉筏(二合)唎多(五) 婆(去音)羅地富多(六) 屋伽囉(二合)鄧瑟都(二合)嚧嚧地(二合)羯吒(七) 皤耶鞞羅皤(去音)耶(八) 阿(上音)私謨娑(上音)羅(九) 跋折囉婆(去音)羅(十) 輸婆(去音)舍訶悉馱(去音二合)耶(十一) 跢姪他(十二) 唵(十三) 戶盧戶盧(十四) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍茶利(十五) 佉佉佉佉(皆上音)(十六) 呵那呵那(十七) 訶(上音)馱訶(上音)馱(十八) 呵醯呵醯(二醯皆上音)(十九) 底瑟吒(二合)(二十) 底瑟吒(二合)(二十一) (底同都爾反)訶那訶那(二十二) 馱訶馱訶(二十三) 跛者跛者(二十四) 訖柳(二合)噓拏(二合)(二十五) 訖柳(二合)噓拏(二合)(二十六) 盤陀盤陀(二十七) 揭嘞(二合)闍(二十八) 揭嘞(二合)闍(二十九) 怛嘞(二合)闍(三十) 怛嘞(二合)闍(三十一) 毘悉普(二合)吒(上音)耶(三十二) 毘悉普(二合)吒(上音)耶(三十三) 婆伽梵(三十四) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍茶利(三十五) 慕欝(二合)檀茶(平音)耶(三十六) 跋折唎拏(三十七) 薩婆覩瑟吒(二合)比怛那(二合)(三十八) 毘那耶伽(去音)那(三十九) 儞波囉(二合)拏(去音)耶(四十) 摩訶伽那鉢底(四十一) 是比彈(去音)陀羯囉(去音)耶(四十二) 嗚𤙖嗚𤙖(四十三) 㧊㧊㧊(四十四) 唵(四十五) 俱嚧陀(四十六) 迦拏曳(四十七) 莎訶(四十八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波(輕呼)拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 那謨(同上)跋折囉骨(平音)嚧(二合)馱(去音)耶(四) 儞知夜(二合)鉢羅涉筏(二合)唎多(五) 婆(去音)羅地富多(六) 屋伽囉(二合)鄧瑟都(二合)嚧嚧地(二合)羯吒(七) 皤耶鞞羅皤(去音)耶(八) 阿(上音)私謨娑(上音)羅(九) 跋折囉婆(去音)羅(十) 輸婆(去音)舍訶悉馱(去音二合)耶(十一) 跢姪他(十二) 唵(十三) 戶盧戶盧(十四) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍茶利(十五) 佉佉佉佉(皆上音)(十六) 呵那呵那(十七) 訶(上音)馱訶(上音)馱(十八) 呵醯呵醯(二醯皆上音)(十九) 底瑟吒(二合)(二十) 底瑟吒(二合)(二十一) (底同都爾反)訶那訶那(二十二) 馱訶馱訶(二十三) 跛者跛者(二十四) 訖柳(二合)噓拏(二合)(二十五) 訖柳(二合)噓拏(二合)(二十六) 盤陀盤陀(二十七) 揭嘞(二合)闍(二十八) 揭嘞(二合)闍(二十九) 怛嘞(二合)闍(三十) 怛嘞(二合)闍(三十一) 毘悉普(二合)吒(上音)耶(三十二) 毘悉普(二合)吒(上音)耶(三十三) 婆伽梵(三十四) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍茶利(三十五) 慕欝(二合)檀茶(平音)耶(三十六) 跋折唎拏(三十七) 薩婆覩瑟吒(二合)比怛那(二合)(三十八) 毘那耶伽(去音)那(三十九) 儞波囉(二合)拏(去音)耶(四十) 摩訶伽那鉢底(四十一) 是比彈(去音)陀羯囉(去音)耶(四十二) 嗚𤙖嗚𤙖(四十三) 㧊㧊㧊(四十四) 唵(四十五) 俱嚧陀(四十六) 迦拏曳(四十七) 莎訶(四十八)』

「是大法呪，若有法壇及療一切諸鬼神病，皆須作前四種身印，結護界已，一切魔鬼悉皆降伏，四散馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大法呪，若有法壇及療一切諸鬼神病，皆須作前四種身印，結護界已，一切魔鬼悉皆降伏，四散馳走。

「若有人能如法受持誦是呪滿十萬遍者，一切皆得隨意成辦，治病大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能如法受持誦是呪滿十萬遍者，一切皆得隨意成辦，治病大驗。

「如前所說，四種身印同用是呪，作諸法事悉得成辦——唯不至心，一無所驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說，四種身印同用是呪，作諸法事悉得成辦——唯不至心，一無所驗。

又軍茶利大呪第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又軍茶利大呪第二十五

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那跛哆曳(三) 那謨毘摩羅涉伐囉(二合)(四) 迦那迦沙怒迦迦那(五) 阿蜜哩(二合)多三婆皤(上音)曳(六) 囉(上音)怛那(二合)迦(去音)那謨量怒唎婆(去音)羅(八) 毘唎(二合)耶夜跋折囉傍(上音)儞(九) 毘唎(二合)耶夜跋折囉傍(上音)儞(十) 覩囉訶(十一) 毘迦耶提婆(十二) 那(上音)伽(十三) 藥叉(十四) 囉剎娑(十五) 婆(去音)羅跋底儞那(十六) 唵(十七) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍茶利(十八) 却却却却(十九) 却那却那(二十) 却號却號(二十一) 底瑟吒(二合)(二十二) 底瑟吒(二合)(二十三) 拔那拔那(二十四) 訶那訶那(二十五) 馱訶馱訶(二十六) 鉢吒鉢吒(二十七) 薩婆比怛那(二合)毘那夜迦耶㧊(二十八) 舍咄嚕(二合)唎陀閻㧊(二十九) 藥叉𠼝陀閻㧊(三十) 羅剎娑𠼝陀閻㧊(三十一) 摩羅摩囉剎娑𠼝陀閻㧊(三十二) 薩婆羯囉(二合)訶𠼝陀閻㧊(三十三) 薩婆者迦吒迦𠼝陀閻㧊(三十四) 薩婆婆榆沒咄鼻標𠼝陀閻㧊(三十五) 跢姪他(三十六) 陀訶陀訶(三十七) 鉢吒鉢吒(三十八) 阿比奢(三十九) 阿比奢(四十) 唵唵唵(長引三同)(四十一) 㧊㧊㧊(四十二) 跋折囉波儞(四十三) 囉(上音)怛若(二合)波夜底(四十四) 莎訶(四十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那跛哆曳(三) 那謨毘摩羅涉伐囉(二合)(四) 迦那迦沙怒迦迦那(五) 阿蜜哩(二合)多三婆皤(上音)曳(六) 囉(上音)怛那(二合)迦(去音)那謨量怒唎婆(去音)羅(八) 毘唎(二合)耶夜跋折囉傍(上音)儞(九) 毘唎(二合)耶夜跋折囉傍(上音)儞(十) 覩囉訶(十一) 毘迦耶提婆(十二) 那(上音)伽(十三) 藥叉(十四) 囉剎娑(十五) 婆(去音)羅跋底儞那(十六) 唵(十七) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍茶利(十八) 却却却却(十九) 却那却那(二十) 却號却號(二十一) 底瑟吒(二合)(二十二) 底瑟吒(二合)(二十三) 拔那拔那(二十四) 訶那訶那(二十五) 馱訶馱訶(二十六) 鉢吒鉢吒(二十七) 薩婆比怛那(二合)毘那夜迦耶㧊(二十八) 舍咄嚕(二合)唎陀閻㧊(二十九) 藥叉𠼝陀閻㧊(三十) 羅剎娑𠼝陀閻㧊(三十一) 摩羅摩囉剎娑𠼝陀閻㧊(三十二) 薩婆羯囉(二合)訶𠼝陀閻㧊(三十三) 薩婆者迦吒迦𠼝陀閻㧊(三十四) 薩婆婆榆沒咄鼻標𠼝陀閻㧊(三十五) 跢姪他(三十六) 陀訶陀訶(三十七) 鉢吒鉢吒(三十八) 阿比奢(三十九) 阿比奢(四十) 唵唵唵(長引三同)(四十一) 㧊㧊㧊(四十二) 跋折囉波儞(四十三) 囉(上音)怛若(二合)波夜底(四十四) 莎訶(四十五)』

「是一大呪，悉能辟除一切障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一大呪，悉能辟除一切障難。

「若人意欲受持此呪，日日香湯淨洒浴已，著新淨衣自護身竟，入道場中而作水壇——縱廣四肘，嚴飾壇法如餘部說——莊嚴已竟即作結界。其壇中心安軍茶利金剛之座——若有其像，將迎安置；若無其像，標心作印，請坐亦得。散種種華、燒安悉香，數數誦呪滿十萬遍以後淨處作五色壇，嚴飾如前餘部中說。入此檀中散種種花、燒種種香、種種飲食燈明等供而用供養，發願誦呪，呪酥蜜等火爐中燒，若百八遍、若千八遍供養，乃至一七、二七日，數滿已即果所願，以後隨心所作皆成，治病大驗，降伏一切惡魔鬼神，惡人、非人不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人意欲受持此呪，日日香湯淨洒浴已，著新淨衣自護身竟，入道場中而作水壇——縱廣四肘，嚴飾壇法如餘部說——莊嚴已竟即作結界。其壇中心安軍茶利金剛之座——若有其像，將迎安置；若無其像，標心作印，請坐亦得。散種種華、燒安悉香，數數誦呪滿十萬遍以後淨處作五色壇，嚴飾如前餘部中說。入此檀中散種種花、燒種種香、種種飲食燈明等供而用供養，發願誦呪，呪酥蜜等火爐中燒，若百八遍、若千八遍供養，乃至一七、二七日，數滿已即果所願，以後隨心所作皆成，治病大驗，降伏一切惡魔鬼神，惡人、非人不能為害。

軍茶利三摩耶結大界法印呪第二十六(亦名一切佛摩訶三昧耶印呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利三摩耶結大界法印呪第二十六(亦名一切佛摩訶三昧耶印呪)

「以二小指、二無名指交叉，右壓左，挺在掌中。直竪二中指，斜舒直，頭相拄。以二頭指各屈，捻中指第三節背。以二大指各附博二頭指邊側，開掌。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二小指、二無名指交叉，右壓左，挺在掌中。直竪二中指，斜舒直，頭相拄。以二頭指各屈，捻中指第三節背。以二大指各附博二頭指邊側，開掌。呪曰：

「『唵(一) 商迦(上音)禮(二) 摩訶三昧焰(上音)(三) 盤陀盤陀(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 商迦(上音)禮(二) 摩訶三昧焰(上音)(三) 盤陀盤陀(四) 莎訶(五)』

「是法印呪，若有建立道場壇所，請一切佛、般若、菩薩、金剛、天等欲供養者，聖眾若到，一一各作華座印呪，承迎安置本位總竟。然後作此法印誦呪，以印右轉三遍、七遍皆得，稱為靜警，是名內外嚴密之法。作是法已，聖眾皆安坐受供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若有建立道場壇所，請一切佛、般若、菩薩、金剛、天等欲供養者，聖眾若到，一一各作華座印呪，承迎安置本位總竟。然後作此法印誦呪，以印右轉三遍、七遍皆得，稱為靜警，是名內外嚴密之法。作是法已，聖眾皆安坐受供養。

「呪師不解作此法者，多有諸惡魔神、外鬼、毘那夜迦等之所得便，即不安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師不解作此法者，多有諸惡魔神、外鬼、毘那夜迦等之所得便，即不安隱。

「治病亦爾，而作種種供養法事，總事已竟，又作是印，更呪七遍——但誦前呪，『盤陀盤陀』次下更加『文闍文闍』，始云『莎訶』。以印左轉，轉至三匝，誦呪七遍，此名解散、亦名開鎖。若不依是法用之者，呪師得殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治病亦爾，而作種種供養法事，總事已竟，又作是印，更呪七遍——但誦前呪，『盤陀盤陀』次下更加『文闍文闍』，始云『莎訶』。以印左轉，轉至三匝，誦呪七遍，此名解散、亦名開鎖。若不依是法用之者，呪師得殃。

「譬如國王命諸群臣而為宴會，遣諸兵將守捉街道，門戶牢密，無人得入；事畢將散亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如國王命諸群臣而為宴會，遣諸兵將守捉街道，門戶牢密，無人得入；事畢將散亦復如是。

軍茶利使者法印呪第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利使者法印呪第二十七

「印與般若使者印同，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印與般若使者印同，大指來去。呪曰：

「『唵(一) 𠯖嚕𠯖嚕(二) 揭囉闍(三) 揭囉闍(四) 訶那訶那(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 𠯖嚕𠯖嚕(二) 揭囉闍(三) 揭囉闍(四) 訶那訶那(五) 莎訶(六)』

「是一法呪，若欲使其使者治病，即誦此呪；若留使者遣看病者，亦誦此呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪，若欲使其使者治病，即誦此呪；若留使者遣看病者，亦誦此呪。

「若用軍茶利法治病之時，即遣使者看其病人。若軍茶利住，使者得去；若軍茶利去，使者即住。如是更互，皆悉有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若用軍茶利法治病之時，即遣使者看其病人。若軍茶利住，使者得去；若軍茶利去，使者即住。如是更互，皆悉有驗。

軍茶利金剛受法壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利金剛受法壇

「若欲受持軍茶利法，先畫其像，遍身青色，兩眼俱赤，攬髮成髻。其頭髮色黑赤交雜，如三昧火焰。張眼大怒，上齒皆露而齩下脣，作大瞋面。有二赤蛇，兩頭相交，垂在胸前，頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳，尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃侯蛇，赤黑間錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲受持軍茶利法，先畫其像，遍身青色，兩眼俱赤，攬髮成髻。其頭髮色黑赤交雜，如三昧火焰。張眼大怒，上齒皆露而齩下脣，作大瞋面。有二赤蛇，兩頭相交，垂在胸前，頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳，尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃侯蛇，赤黑間錯。

「其像有八臂手，右最上手把跋折羅，屈臂向上。下第二手把長戟拄，屈臂向上，其戟上下各有三叉，皆有鋒刃，一頭向上、一頭拄地。下第三臂壓左第三臂，兩臂相交在於胸上。右手中把兩箇赤蛇，其蛇相交，各向像面，左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折囉印，兩手大指各捻小指甲，餘指皆申，即以左手壓右腋前，次以右手壓左腋前，即是身印。下第四臂仰垂向下，勿著右𦜮，五指皆申施無畏手。左上手中把金輪形，屈臂向上，輪有八角，轂輞成具。下第一手中指以下三指各屈向掌，大指捻中指上節側，頭指直竪，向上申之，屈其臂肘，手臂向左。下第四手橫覆左𦜮，指頭向右。八手腕中皆著金釧，以紫色地散花，錦天衣絡髆項背，令其天衣頭分左右各垂向下，將以綠表肉紅裹帶，用繫其腰，虎皮與錦鞔其兩𦜮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像有八臂手，右最上手把跋折羅，屈臂向上。下第二手把長戟拄，屈臂向上，其戟上下各有三叉，皆有鋒刃，一頭向上、一頭拄地。下第三臂壓左第三臂，兩臂相交在於胸上。右手中把兩箇赤蛇，其蛇相交，各向像面，左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折囉印，兩手大指各捻小指甲，餘指皆申，即以左手壓右腋前，次以右手壓左腋前，即是身印。下第四臂仰垂向下，勿著右𦜮，五指皆申施無畏手。左上手中把金輪形，屈臂向上，輪有八角，轂輞成具。下第一手中指以下三指各屈向掌，大指捻中指上節側，頭指直竪，向上申之，屈其臂肘，手臂向左。下第四手橫覆左𦜮，指頭向右。八手腕中皆著金釧，以紫色地散花，錦天衣絡髆項背，令其天衣頭分左右各垂向下，將以綠表肉紅裹帶，用繫其腰，虎皮與錦鞔其兩𦜮。

「其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛，其兩蛇色赤黑間錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛，其兩蛇色赤黑間錯。

「仍令其像立於七寶雙蓮花上，其右脚指還向右邊，其左脚指還向左邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仍令其像立於七寶雙蓮花上，其右脚指還向右邊，其左脚指還向左邊。

「其像左邊踝子以下畫一鬼王，身似人形，軀貌麁大，作白象頭，屈膝跪坐，舉頭向上瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根，屈臂向上。左臂平屈，展手仰掌，把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金纓絡，將以綠帶繫其腰上，以朝霞錦鞔其兩𦜮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左邊踝子以下畫一鬼王，身似人形，軀貌麁大，作白象頭，屈膝跪坐，舉頭向上瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根，屈臂向上。左臂平屈，展手仰掌，把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金纓絡，將以綠帶繫其腰上，以朝霞錦鞔其兩𦜮。

「畫此像已，覓一淨房——佛堂亦得——當於其中燒香啟白，掘去惡土、瓦石、糞等，更將餘處淨黃土來填其掘處，堅築令平，四面正等。呪師即以香湯洗浴，著新淨衣，施主亦然，與其建立懺悔罪障受法道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫此像已，覓一淨房——佛堂亦得——當於其中燒香啟白，掘去惡土、瓦石、糞等，更將餘處淨黃土來填其掘處，堅築令平，四面正等。呪師即以香湯洗浴，著新淨衣，施主亦然，與其建立懺悔罪障受法道場。

「其道場地先以香泥塗之一遍，次即結界作法事訖。次以佉陀羅木作橛四枚，枚別各長橫量八指，用大心呪呪其橛子一百八遍，即於其地四角釘之，其四角橛一釘已後永莫拔却。呪白芥子亦復如是，即於四方及其中央各穿作孔深一搩許，埋其芥子。後以牛糞、香湯和已更塗其地，塗一遍已又更結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其道場地先以香泥塗之一遍，次即結界作法事訖。次以佉陀羅木作橛四枚，枚別各長橫量八指，用大心呪呪其橛子一百八遍，即於其地四角釘之，其四角橛一釘已後永莫拔却。呪白芥子亦復如是，即於四方及其中央各穿作孔深一搩許，埋其芥子。後以牛糞、香湯和已更塗其地，塗一遍已又更結界。

「次立道場，隨意闊狹，懸諸幡蓋及諸寶物，極令嚴淨，更作一遍結界法事，即以少分花香供養行道已竟，發遣金剛。既發遣已，當道場中以五色作四肘法壇——言五色者，所謂：一、白，二、黃，三、赤，四、青，五、黑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次立道場，隨意闊狹，懸諸幡蓋及諸寶物，極令嚴淨，更作一遍結界法事，即以少分花香供養行道已竟，發遣金剛。既發遣已，當道場中以五色作四肘法壇——言五色者，所謂：一、白，二、黃，三、赤，四、青，五、黑。

「欲作壇時，更以種種名香和水，以大心呪呪其香水一百八遍，用塗其地。待湆乾，即用粉繩而拼其地，四方正等作規界已，先下白粉、次黃、後赤、次青、後黑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作壇時，更以種種名香和水，以大心呪呪其香水一百八遍，用塗其地。待湆乾，即用粉繩而拼其地，四方正等作規界已，先下白粉、次黃、後赤、次青、後黑。

「其壇中心作蓮花座，安軍茶利金剛形像，東面安置三跋折囉；南面、北面亦如東面，四角各安二跋折囉，各相交叉(如十字形)；於西門內南北兩相各別安置二跋折囉。其上各安飲食供養，其食皆須種種餅果具足十盤——四面四盤、四角四盤、中心一盤、外著一盤——施與一切諸鬼神等。燈五十二盞，若不辦者用十六盞，中心四角各著一盞、外院四角各一盞燈、四門兩邊各一盞燈。四角各竪一口大刀，四門當中各竪一箭，中心仰著明鏡一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇中心作蓮花座，安軍茶利金剛形像，東面安置三跋折囉；南面、北面亦如東面，四角各安二跋折囉，各相交叉(如十字形)；於西門內南北兩相各別安置二跋折囉。其上各安飲食供養，其食皆須種種餅果具足十盤——四面四盤、四角四盤、中心一盤、外著一盤——施與一切諸鬼神等。燈五十二盞，若不辦者用十六盞，中心四角各著一盞、外院四角各一盞燈、四門兩邊各一盞燈。四角各竪一口大刀，四門當中各竪一箭，中心仰著明鏡一面。

「呪師在於西門面向東坐，呪師南邊安一火鑪，擬燒酥蜜、乳酪、胡麻、粳米等物。其呪師前敷淨布已，布上安置種種香花及飲食等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師在於西門面向東坐，呪師南邊安一火鑪，擬燒酥蜜、乳酪、胡麻、粳米等物。其呪師前敷淨布已，布上安置種種香花及飲食等。

「總安置竟，更結界已，呪師誦呪印其香爐，手把香爐燒香啟白，法用如前，即作護身、辟除、結界、召請等法，一依如前十一面說，即把香鑪，先當供養阿彌陀佛，次當供養東方一切諸佛、菩薩、金剛、天等、梵釋四王、乃至十方亦復如是。總供養已，放著香鑪至心三禮，次散一切上妙香花，次當行道，次燒酥蜜、飲食等物而為供養——若其日日無有香花、飲食等物可供養者，即作一切供養之印而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「總安置竟，更結界已，呪師誦呪印其香爐，手把香爐燒香啟白，法用如前，即作護身、辟除、結界、召請等法，一依如前十一面說，即把香鑪，先當供養阿彌陀佛，次當供養東方一切諸佛、菩薩、金剛、天等、梵釋四王、乃至十方亦復如是。總供養已，放著香鑪至心三禮，次散一切上妙香花，次當行道，次燒酥蜜、飲食等物而為供養——若其日日無有香花、飲食等物可供養者，即作一切供養之印而供養之。

「其印如前般若部說。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其印如前般若部說。呪曰：

「『唵(一) 薩婆菩馱阿提瑟恥(二合)帝(二) 悉頗(二合)囉醯(上音)迷(三) 伽伽那(去音)劍(平音)(四) 娑縵馱(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 薩婆菩馱阿提瑟恥(二合)帝(二) 悉頗(二合)囉醯(上音)迷(三) 伽伽那(去音)劍(平音)(四) 娑縵馱(五) 莎訶(六)』

「次作般若印，當心上著，口說三業所犯之罪，發露懺悔，正坐莫動。數數禮佛，口讚歎云：『諸佛智慧、大勇精進、那羅延力般若波羅蜜多等功德之行。』次發願云：『願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏，不見惡事、不聞惡法、不遇外道諸惡人等、不遭九橫。若命終時，十方淨土隨意往生，常見諸佛。一切眾生亦復如是。』發是念已，誦大心呪一千八遍，及次第作當部法印而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作般若印，當心上著，口說三業所犯之罪，發露懺悔，正坐莫動。數數禮佛，口讚歎云：『諸佛智慧、大勇精進、那羅延力般若波羅蜜多等功德之行。』次發願云：『願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏，不見惡事、不聞惡法、不遇外道諸惡人等、不遭九橫。若命終時，十方淨土隨意往生，常見諸佛。一切眾生亦復如是。』發是念已，誦大心呪一千八遍，及次第作當部法印而為供養。

「從此已後日日每旦洗手面訖、口嚼楊枝揩齒淨已，誦小心呪呪手中水，滿七遍已向東散之，如是三遍。然後更呪手中淨水，滿七遍已散灑頭上，後為洗浴——如其緣事不得洗浴，直作灑水法事結淨，然後入房。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此已後日日每旦洗手面訖、口嚼楊枝揩齒淨已，誦小心呪呪手中水，滿七遍已向東散之，如是三遍。然後更呪手中淨水，滿七遍已散灑頭上，後為洗浴——如其緣事不得洗浴，直作灑水法事結淨，然後入房。

「作護身竟，入道場中如是供養；如不能辦日日飲食，空用香花作供養印供養亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作護身竟，入道場中如是供養；如不能辦日日飲食，空用香花作供養印供養亦得。

「要須夜別一時供養懺悔，日別三時誦呪，乃至滿足一百萬遍，數滿足已散去法壇，更作泥飾還如初時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「要須夜別一時供養懺悔，日別三時誦呪，乃至滿足一百萬遍，數滿足已散去法壇，更作泥飾還如初時。

「安置法用一夜供養作法，事竟擎取其壇中心水罐，出於道場西門之外。又更別作一小方壇，壇上安置一小床子，令受法人坐床子上，以水灌於受法人頂。當灌頂時，其受法人心口發願。灌頂畢已，著衣入於道場之內，一一次第作印發遣，是故常得軍茶利金剛護念，一切行用皆有靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安置法用一夜供養作法，事竟擎取其壇中心水罐，出於道場西門之外。又更別作一小方壇，壇上安置一小床子，令受法人坐床子上，以水灌於受法人頂。當灌頂時，其受法人心口發願。灌頂畢已，著衣入於道場之內，一一次第作印發遣，是故常得軍茶利金剛護念，一切行用皆有靈驗。

軍茶利金剛救病法壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍茶利金剛救病法壇

「若有人著鬼神病者，於病人家如法莊嚴道場畢已，即著施主上好衣服，與作四肘二色彩壇——一、白，二、赤。壇開四門，五方各畫二跋折羅(十字交著)。其壇四角各竪長刀一口，四門各竪好箭一隻，中心安鏡一面仰著。種種飲食共宬十盤——四面四盤、四角四盤、中心一盤、壇外一盤——施與一切鬼神。燈十二盞，香水娑羅一。壇外西南別泥一所小圓壇子，著一盤食、安一盞燈，與一切鬼神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人著鬼神病者，於病人家如法莊嚴道場畢已，即著施主上好衣服，與作四肘二色彩壇——一、白，二、赤。壇開四門，五方各畫二跋折羅(十字交著)。其壇四角各竪長刀一口，四門各竪好箭一隻，中心安鏡一面仰著。種種飲食共宬十盤——四面四盤、四角四盤、中心一盤、壇外一盤——施與一切鬼神。燈十二盞，香水娑羅一。壇外西南別泥一所小圓壇子，著一盤食、安一盞燈，與一切鬼神。

「大壇中心著一水罐，滿宬淨水，以青柏葉、青竹柳葉、以生絹束插其罐口。限三日內在於壇所誦前大呪，以病人差為限即止，唯燒安悉香。若不誦呪，病人還房；若誦呪時，還入壇內。呪師、病人俱斷一切酒肉五辛，若其食者，作法不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大壇中心著一水罐，滿宬淨水，以青柏葉、青竹柳葉、以生絹束插其罐口。限三日內在於壇所誦前大呪，以病人差為限即止，唯燒安悉香。若不誦呪，病人還房；若誦呪時，還入壇內。呪師、病人俱斷一切酒肉五辛，若其食者，作法不成。

「若不如法、不淨潔者，呪師、病人二人俱被毘那夜迦鬼王所打，不能辟除、不如元來不為作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不如法、不淨潔者，呪師、病人二人俱被毘那夜迦鬼王所打，不能辟除、不如元來不為作法。

「一切所有香華、香水、飲食等物皆呪七遍，壇中所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入用，若如是者，作法即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切所有香華、香水、飲食等物皆呪七遍，壇中所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入用，若如是者，作法即成。

「軍茶利金剛治病法，用大心呪、中心呪、小心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「軍茶利金剛治病法，用大心呪、中心呪、小心呪。

「大心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大心呪曰：

「『唵(一) 戶盧戶盧(二) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三) 盤陀盤陀(四) 訶(上音)那訶那(五) 阿蜜哩(二合)羝(六) 嗚𤙖(七) 㧊(八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 戶盧戶盧(二) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三) 盤陀盤陀(四) 訶(上音)那訶那(五) 阿蜜哩(二合)羝(六) 嗚𤙖(七) 㧊(八)』

「中心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中心呪曰：

「『唵(一) 杜那杜那(二) 訶(上音)那訶那(三) 嗚𤙖(四) 㧊(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 杜那杜那(二) 訶(上音)那訶那(三) 嗚𤙖(四) 㧊(五)』

「小心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小心呪曰：

「『唵(一) 阿蜜哩(二合)羝(二) 嗚𤙖(三) 㧊』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿蜜哩(二合)羝(二) 嗚𤙖(三) 㧊』」

金剛軍茶利在於佛前說此呪時，一切鬼神皆悉戰慄，地皆震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛軍茶利在於佛前說此呪時，一切鬼神皆悉戰慄，地皆震動。

「若人病患吐食不下，數數低頭，頭旋倒地，是伏尸鬼入人身中令人作病，以酥和娑羅樹脂香呪七遍已火中燒之，熏病人身，其病即差。若不差者，以白芥子呪七遍已，繞身七匝，乃燒火中，如是燒滿二十一遍其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人病患吐食不下，數數低頭，頭旋倒地，是伏尸鬼入人身中令人作病，以酥和娑羅樹脂香呪七遍已火中燒之，熏病人身，其病即差。若不差者，以白芥子呪七遍已，繞身七匝，乃燒火中，如是燒滿二十一遍其病即差。

「作此法者，金剛大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法者，金剛大歡喜。

「若人患心東西狂走、或脫衣坐、或亂髮髻、或取塵土以污其身、復欲行房、數數喫食皆言不飽、或欲相打、或欲相殺、赴入水火不避直進、或向湯水即墮其中……，如是種種多端狀者，決定知是鬼入身中令作此病。是時呪師即與其作二肘水壇，手執香鑪，供養十方一切諸佛，燒安悉香及薰陸香——二種皆得。病人頭上作護身印，數數誦呪，其病即差——一日不差，二日即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患心東西狂走、或脫衣坐、或亂髮髻、或取塵土以污其身、復欲行房、數數喫食皆言不飽、或欲相打、或欲相殺、赴入水火不避直進、或向湯水即墮其中……，如是種種多端狀者，決定知是鬼入身中令作此病。是時呪師即與其作二肘水壇，手執香鑪，供養十方一切諸佛，燒安悉香及薰陸香——二種皆得。病人頭上作護身印，數數誦呪，其病即差——一日不差，二日即差。

「若患風熱病數數驚忙、或出或入心志不定、又復數數視婦女時或好或惡……，如是病者，以娑羅樹香呪燒即差——若無此香，當取牛黃和白芥子呪燒即差——其藥常須隨身帶行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患風熱病數數驚忙、或出或入心志不定、又復數數視婦女時或好或惡……，如是病者，以娑羅樹香呪燒即差——若無此香，當取牛黃和白芥子呪燒即差——其藥常須隨身帶行。

「天使者鬼所作之病，燒前香者即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天使者鬼所作之病，燒前香者即得除差。

「煙火之鬼，若人誦持一切諸佛、菩薩、金剛、天等呪者，其鬼常隨伺求人便，入人身中作業不成、令人不好、種種作法不成就者，人定以後即用淨酥然一盞燈，呪三七遍，將此燈盞安置床底，以鉢覆燈，用左脚蹋覆燈鉢上，誦呪七遍，所在治病、不畏一切諸鬼神等，不能障礙——若不作此呪，即令呪師心意所作轉變不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「煙火之鬼，若人誦持一切諸佛、菩薩、金剛、天等呪者，其鬼常隨伺求人便，入人身中作業不成、令人不好、種種作法不成就者，人定以後即用淨酥然一盞燈，呪三七遍，將此燈盞安置床底，以鉢覆燈，用左脚蹋覆燈鉢上，誦呪七遍，所在治病、不畏一切諸鬼神等，不能障礙——若不作此呪，即令呪師心意所作轉變不定。

「若人患眼淚洟唾俱出、眠臥出聲，如是病者還作上法，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患眼淚洟唾俱出、眠臥出聲，如是病者還作上法，其病即差。

「若病人家遣使請喚呪師來時，使到師邊，若其面向西南、西北，此病不差、亦不得去，呪師莫去。若被貴人喚不得已去者，自作護身印，至心誦呪二十一遍然後乃去，到於彼處即放還來，更不留連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若病人家遣使請喚呪師來時，使到師邊，若其面向西南、西北，此病不差、亦不得去，呪師莫去。若被貴人喚不得已去者，自作護身印，至心誦呪二十一遍然後乃去，到於彼處即放還來，更不留連。

「若下凡人不去最好，去而無益，即失名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若下凡人不去最好，去而無益，即失名聞。

「若病人家使到師邊，若其使者以舉左手數數摩面，呪師莫去，若去不來，貴人、賤人同如前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若病人家使到師邊，若其使者以舉左手數數摩面，呪師莫去，若去不來，貴人、賤人同如前法。

「軍茶利像宜置南方，面向北坐。呪師對像，面向南坐。治病處作二肘水壇，其壇中心安一火鑪，呪布瑟波(二合唐云花也)迦囉毘囉華二十一遍，投火中燒，如是燒滿一百八遍，所有病痛治無不差。作此法者，一切鬼神總皆被縛，不敢作惡。呪水七遍，先須遍灑呪師頂上，如是七遍然後乃往向病人所。又呪淨水二十一遍，散病人頂一遍即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「軍茶利像宜置南方，面向北坐。呪師對像，面向南坐。治病處作二肘水壇，其壇中心安一火鑪，呪布瑟波(二合唐云花也)迦囉毘囉華二十一遍，投火中燒，如是燒滿一百八遍，所有病痛治無不差。作此法者，一切鬼神總皆被縛，不敢作惡。呪水七遍，先須遍灑呪師頂上，如是七遍然後乃往向病人所。又呪淨水二十一遍，散病人頂一遍即差。

「若人患眼闇，取迦囉毘囉樹脂(唐云羊躑躅也)呪三七遍以塗眼上，患眼闇人即得見明也(若採其葉即脂汁出)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患眼闇，取迦囉毘囉樹脂(唐云羊躑躅也)呪三七遍以塗眼上，患眼闇人即得見明也(若採其葉即脂汁出)。

「又有一法，以佉陀囉木作橛四枚，各長八指，橛別各呪二十一遍，即將此橛釘著病人所住宅內四角結界。若無此木，呪白芥子二十一遍，散病人宅四角四面，結法如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有一法，以佉陀囉木作橛四枚，各長八指，橛別各呪二十一遍，即將此橛釘著病人所住宅內四角結界。若無此木，呪白芥子二十一遍，散病人宅四角四面，結法如前。

「若欲治病，至病人處燒安悉香，呪云：『訶訶訶。』三聲訶已，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲治病，至病人處燒安悉香，呪云：『訶訶訶。』三聲訶已，其病即差。

「若被毒藥入腹中者，手執刀子，至心呪滿一百八遍，以此刀子遙畫彼人身上即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若被毒藥入腹中者，手執刀子，至心呪滿一百八遍，以此刀子遙畫彼人身上即差。

「若欲遠怨家，呪布瑟波(二合)一百八遍，依於前法對於像前一呪一燒，其人遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲遠怨家，呪布瑟波(二合)一百八遍，依於前法對於像前一呪一燒，其人遠去。

「又有一法，黑月八日，近窓門作四肘水壇。其中安像，以淨泥作摩奴沙形，身長一肘，令其仰臥，頭南脚北。呪白芥子於火中燒，仍打其形，即得隨意遠遠揭車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有一法，黑月八日，近窓門作四肘水壇。其中安像，以淨泥作摩奴沙形，身長一肘，令其仰臥，頭南脚北。呪白芥子於火中燒，仍打其形，即得隨意遠遠揭車。

「若欲令彼還復舊者，取白芥子共布瑟波呪一百八遍，投著栴檀香水之中，如是滿足一百八遍，稱前人名，口云：『急差。』一遍一稱即得差愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令彼還復舊者，取白芥子共布瑟波呪一百八遍，投著栴檀香水之中，如是滿足一百八遍，稱前人名，口云：『急差。』一遍一稱即得差愈。

「若求咩古者，洒乾薑、畢鉢摩唎遮(唐云胡椒)總擣為末，以蜜臘作摩奴沙形，以呪前藥內其腹中，火前炙其摩奴沙形，口云：『試迦㘕試迦㘕阿伊舍阿伊舍。』如是日日三遍作法，乃至八日，即阿伊舍——婦人、丈夫一種通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求咩古者，洒乾薑、畢鉢摩唎遮(唐云胡椒)總擣為末，以蜜臘作摩奴沙形，以呪前藥內其腹中，火前炙其摩奴沙形，口云：『試迦㘕試迦㘕阿伊舍阿伊舍。』如是日日三遍作法，乃至八日，即阿伊舍——婦人、丈夫一種通用。

「若知伏藏處，以跋折囉日日三時時別誦呪一千八遍，即打其上。如是作法，三日即出；若不出者，於其打處即有聲出，掘之即得。不知莫作，作即不得，徒費功矣。若伏藏不出，七日作法，飲食供給，誦呪即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若知伏藏處，以跋折囉日日三時時別誦呪一千八遍，即打其上。如是作法，三日即出；若不出者，於其打處即有聲出，掘之即得。不知莫作，作即不得，徒費功矣。若伏藏不出，七日作法，飲食供給，誦呪即出。

「若欲食時，未食以前為軍茶利出種種食，少分出已，心中密誦軍茶利心呪七遍，其軍茶利常隨呪師所在之處悉皆擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲食時，未食以前為軍茶利出種種食，少分出已，心中密誦軍茶利心呪七遍，其軍茶利常隨呪師所在之處悉皆擁護。

「若能日日作此法者，金剛軍茶利心大歡喜，常不遠去，一切處護，治病大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能日日作此法者，金剛軍茶利心大歡喜，常不遠去，一切處護，治病大驗。

「若畜生病，隨其種類還取其骨，呪一遍已投火中燒，一日三遍——旦、暮、中時——以差為限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畜生病，隨其種類還取其骨，呪一遍已投火中燒，一日三遍——旦、暮、中時——以差為限。

跋折囉(二合)吒訶娑印呪法(唐云大笑金剛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋折囉(二合)吒訶娑印呪法(唐云大笑金剛)

跋折囉吒訶娑身印呪第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋折囉吒訶娑身印呪第一

「先以二中指各㧙在二無名指背上，二無名指頭相拄，二小指開，頭直竪，相去一寸許，二大母指壓二無名指第二節側文，合腕，二頭指屈頭相拄，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以二中指各㧙在二無名指背上，二無名指頭相拄，二小指開，頭直竪，相去一寸許，二大母指壓二無名指第二節側文，合腕，二頭指屈頭相拄，頭指來去。呪曰：

「『跢姪他(一) 唵(二) 跋折囉 吒訶娑那(上音)摩(三) 𤧕醯𤧕醯(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『跢姪他(一) 唵(二) 跋折囉 吒訶娑那(上音)摩(三) 𤧕醯𤧕醯(四) 莎訶(五)』

護身印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身印第二

「准前身印，以二小指屈頭相拄，印於頂上，亦誦身呪(如餘部中護身之法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，以二小指屈頭相拄，印於頂上，亦誦身呪(如餘部中護身之法)。

結界印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結界印第三

「先以右手中指、無名指、頭指反鉤左手無名指、中指、頭指，二大母指各捻二小指甲上，亦誦身呪，以印印水，呪七遍已，灑散十方，普遍結之，名大結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手中指、無名指、頭指反鉤左手無名指、中指、頭指，二大母指各捻二小指甲上，亦誦身呪，以印印水，呪七遍已，灑散十方，普遍結之，名大結界。

辟除毘那夜迦印第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟除毘那夜迦印第四

「准前結界印，上以二小指反相鉤，二大母指移捻二頭指甲上，亦用身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前結界印，上以二小指反相鉤，二大母指移捻二頭指甲上，亦用身呪。

跋折囉吒訶娑大呪第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋折囉吒訶娑大呪第五

「『那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉西(去音)那鉢跢曳(三) 阿鉢囉(二合)底訶跢(四) 皤羅跋囉(平音)羯麼夜(五) 矩嚕馱羅闍(去音)夜(六) 阿他都跋折囉波儞寫(七) 跋折囉吒訶三那(去音)麼(八) 𠼝陀(上音)野𤙖(九) 摩跋帝釤弭(上音)(十) 薩婆羯麼迦(上音)㘕輸(上音)婆𤙖(二合)(十一) 似摩盤誓(十二) 陀囉尼盤誓(十三) 訖哩智(智治反)迦軀唎馱(上音)製(平音)陀(去音)南(上音)(十四) 薩婆伽(上音)囉(上音)訶跛娑(上音)摩囉(上音)掣(平音)陀(去音)南(上音)(十五)(下同) 多茶(上音)南薩婆那(去音)伽(去音)南(十六) 婆(上音)皤奴瑳陀(上音)南(十七) 毘(上音)訖唎誓(十八) 俱囉(上音)拏𤙖(十九) 摩囉(上音)拏𤙖(二十句) 嚧沙(沙可反)拏𤙖(二十一) 怛囉娑(上音)那(上音)𤙖(二十二) 輸沙(少可反)拏𤙖(二十三) 跢姪他(二十四) 闍(上音)皤羅闍皤羅(二十五) 麼羅(上音)麼羅(二十六) 迦(上音)羅(上音)迦囉(二十七) 皤羅皤羅(二十八) 盤闍(上音)盤闍(二十九) 愈嚕愈嚕(三十) 劍波劍波劍波波夜(三十一) 頻馱頻馱(三十二) 跋折唎拏(三十三) 薩婆跛那伽那𤙖(三十四) 矩嚧瑳陀(上音)那𤙖迦嚕弭(三十五) 跋折唎拏(三十六) 虎𤙖虎𤙖(三十七) 頗吒(二合)頗吒頗吒(三十八) 怛囉(上音)娑怛囉娑(三十九) 怛囉(上音)娑(上音)夜怛囉娑夜(四十) 薩婆突瑟吒(上二合)(四十一) 鉢囉突瑟吒(二合)那𤙖(四十二) 瞋馱瞋馱(四十三) 跋折唎拏(上)(四十四) 唎陀(上音)夜𤙖(四十五) 陀囉夜騫茶(四十六) 騫湛雉嚕(四十七) 虎𤙖虎𤙖虎𤙖(四十八) 頗吒(二合)頗吒(四十九) 訶那訶那(五十) 薩婆舍覩嚕拏𤙖(五十一) 唎陀夜𤙖(五十二) 陀囉夜(五十三) 跋折𠼝拏(五十四) 虎𤙖(二合)虎𤙖(五十五) 頗吒(二合)頗吒(五十六) 陀訶陀訶(五十七) 薩婆蒲陀(去音)那𤙖(五十八) 末唎摩𤙖(二合)多茶夜(五十九) 跋折唎拏(六十) 虎𤙖虎𤙖(六十一) 頗吒(二合)頗吒(六十二) 跋遮跋遮(六十三) 薩婆藥叉囉剎娑那𤙖(六十四) 𠼝陀(上音)夜𤙖(六十五) 闍婆羅( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉西(去音)那鉢跢曳(三) 阿鉢囉(二合)底訶跢(四) 皤羅跋囉(平音)羯麼夜(五) 矩嚕馱羅闍(去音)夜(六) 阿他都跋折囉波儞寫(七) 跋折囉吒訶三那(去音)麼(八) 𠼝陀(上音)野𤙖(九) 摩跋帝釤弭(上音)(十) 薩婆羯麼迦(上音)㘕輸(上音)婆𤙖(二合)(十一) 似摩盤誓(十二) 陀囉尼盤誓(十三) 訖哩智(智治反)迦軀唎馱(上音)製(平音)陀(去音)南(上音)(十四) 薩婆伽(上音)囉(上音)訶跛娑(上音)摩囉(上音)掣(平音)陀(去音)南(上音)(十五)(下同) 多茶(上音)南薩婆那(去音)伽(去音)南(十六) 婆(上音)皤奴瑳陀(上音)南(十七) 毘(上音)訖唎誓(十八) 俱囉(上音)拏𤙖(十九) 摩囉(上音)拏𤙖(二十句) 嚧沙(沙可反)拏𤙖(二十一) 怛囉娑(上音)那(上音)𤙖(二十二) 輸沙(少可反)拏𤙖(二十三) 跢姪他(二十四) 闍(上音)皤羅闍皤羅(二十五) 麼羅(上音)麼羅(二十六) 迦(上音)羅(上音)迦囉(二十七) 皤羅皤羅(二十八) 盤闍(上音)盤闍(二十九) 愈嚕愈嚕(三十) 劍波劍波劍波波夜(三十一) 頻馱頻馱(三十二) 跋折唎拏(三十三) 薩婆跛那伽那𤙖(三十四) 矩嚧瑳陀(上音)那𤙖迦嚕弭(三十五) 跋折唎拏(三十六) 虎𤙖虎𤙖(三十七) 頗吒(二合)頗吒頗吒(三十八) 怛囉(上音)娑怛囉娑(三十九) 怛囉(上音)娑(上音)夜怛囉娑夜(四十) 薩婆突瑟吒(上二合)(四十一) 鉢囉突瑟吒(二合)那𤙖(四十二) 瞋馱瞋馱(四十三) 跋折唎拏(上)(四十四) 唎陀(上音)夜𤙖(四十五) 陀囉夜騫茶(四十六) 騫湛雉嚕(四十七) 虎𤙖虎𤙖虎𤙖(四十八) 頗吒(二合)頗吒(四十九) 訶那訶那(五十) 薩婆舍覩嚕拏𤙖(五十一) 唎陀夜𤙖(五十二) 陀囉夜(五十三) 跋折𠼝拏(五十四) 虎𤙖(二合)虎𤙖(五十五) 頗吒(二合)頗吒(五十六) 陀訶陀訶(五十七) 薩婆蒲陀(去音)那𤙖(五十八) 末唎摩𤙖(二合)多茶夜(五十九) 跋折唎拏(六十) 虎𤙖虎𤙖(六十一) 頗吒(二合)頗吒(六十二) 跋遮跋遮(六十三) 薩婆藥叉囉剎娑那𤙖(六十四) 𠼝陀(上音)夜𤙖(六十五) 闍婆羅(

去音)夜(六十六) 跋折囉闍婆梨那(六十七) 虎𤙖虎𤙖(六十八) 頗吒頗吒(六十九) 娑(上音)末囉娑末囉(七十) 𠼝陀(上音)夜𤙖(七十一) 跋折囉吒訶三那麼(七十二) 迦囉鑠迦囉鑠迦囉鑠(七十三) 揭囉娑揭囉娑(七十四) 末他末他摩他跋夜(七十五) 跋折𠼝拏(七十六) 薩婆突瑟吒(二合)只跢(七十七) 薩婆鉢囉地(地夜反)唎涕(去音)迦(七十八) 鉢囉(上音)諦(諦耶反)弭怛囉(上音)(七十九) 阿醯跢只跢(八十) 波跛只跢(八十一) 嘮陀囉只跢(八十二) 烏闍訶囉(八十三) 皤羅訶囉(八十四) 毘沙愈伽訶囉(八十五) 阿愈訶囉(八十六)(烏字以下訶字皆去音) 帝釤未唎摩嬭(奴綺反)(八十七) 瞋陀弭跋折唎拏(八十八) 試揭㘕(八十九) 𠼝陀夜𤙖瞋陀弭(九十) 跋折唎拏(九十一) 𠼝陀夜𤙖謨藍瞋陀弭(九十二) 跋折唎拏(九十三) 薩防伽鉢囉張伽(上音)儞瞋陀弭(九十四) 跋折唎拏(九十五) 闍皤離羝那(九十六) 雉嚕蹄(去音)那瞋陀弭(九十七) 薩婆揭囉(上音)訶拏𤙖(九十八) 虎𤙖虎𤙖(九十九) 頗吒頗吒(一百) 者羅者羅(一百一) 旃茶旃茶(一百二) 跋折囉 馱囉(一百三) 尼羅尼羅(一百四) 尼羅皤娑那(一百五) 苾矩智(一百六) 矩嚕馱囉(上音)闍(一百七) 娑末囉娑末囉(一百八) 唎陀(去音)夜𤙖(一百九) 跋折囉(二合)吒訶三那(去音)麼(一百十) 薩婆蒲跢(一百十一) 婆夜𤙖迦㘕(一百十二) 薩婆囉(上音)叉(一百十三) 摩愈波羅鉤(一百十四) 阿蜜哩哆梨陀(去音)夜𤙖(一百十五) 皤羅皤羅(一百十六) 者羅者羅(一百十七) 者矩者矩(一百十八) 卑茶(上音)夜卑茶夜(一百十九) 占婆(去音)夜占婆夜(一百二十) 悉曇(二合)婆(去音)夜悉曇婆夜(一百二十一) 薩婆揭囉(上音)訶拏𤙖(一百二十二) 跋折唎拏(一百二十三) 謨欝馱(二合)𤙖(一百二十四) 多茶夜(一百二十五) 姥虎姥虎(一百二十六) 頗吒頗吒(一百二十七) 塗摩塗摩(一百二十八) 闍皤羅闍皤羅(一百二十九) 波吒夜波吒夜(一百三十) 跋折唎拏(一百三十一) 薩婆突瑟吒(二合)那𤙖(一百三十二) 婆徙彌矩嚕(一百三十三) 虎𤙖虎𤙖(一百三十四) 頗吒頗吒(一百三十五) 阿是跢跋折囉夜(一百三十六) 莎訶(一百三十七) 阿跛囉提訶(上音)跢(一百三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去音)夜(六十六) 跋折囉闍婆梨那(六十七) 虎𤙖虎𤙖(六十八) 頗吒頗吒(六十九) 娑(上音)末囉娑末囉(七十) 𠼝陀(上音)夜𤙖(七十一) 跋折囉吒訶三那麼(七十二) 迦囉鑠迦囉鑠迦囉鑠(七十三) 揭囉娑揭囉娑(七十四) 末他末他摩他跋夜(七十五) 跋折𠼝拏(七十六) 薩婆突瑟吒(二合)只跢(七十七) 薩婆鉢囉地(地夜反)唎涕(去音)迦(七十八) 鉢囉(上音)諦(諦耶反)弭怛囉(上音)(七十九) 阿醯跢只跢(八十) 波跛只跢(八十一) 嘮陀囉只跢(八十二) 烏闍訶囉(八十三) 皤羅訶囉(八十四) 毘沙愈伽訶囉(八十五) 阿愈訶囉(八十六)(烏字以下訶字皆去音) 帝釤未唎摩嬭(奴綺反)(八十七) 瞋陀弭跋折唎拏(八十八) 試揭㘕(八十九) 𠼝陀夜𤙖瞋陀弭(九十) 跋折唎拏(九十一) 𠼝陀夜𤙖謨藍瞋陀弭(九十二) 跋折唎拏(九十三) 薩防伽鉢囉張伽(上音)儞瞋陀弭(九十四) 跋折唎拏(九十五) 闍皤離羝那(九十六) 雉嚕蹄(去音)那瞋陀弭(九十七) 薩婆揭囉(上音)訶拏𤙖(九十八) 虎𤙖虎𤙖(九十九) 頗吒頗吒(一百) 者羅者羅(一百一) 旃茶旃茶(一百二) 跋折囉 馱囉(一百三) 尼羅尼羅(一百四) 尼羅皤娑那(一百五) 苾矩智(一百六) 矩嚕馱囉(上音)闍(一百七) 娑末囉娑末囉(一百八) 唎陀(去音)夜𤙖(一百九) 跋折囉(二合)吒訶三那(去音)麼(一百十) 薩婆蒲跢(一百十一) 婆夜𤙖迦㘕(一百十二) 薩婆囉(上音)叉(一百十三) 摩愈波羅鉤(一百十四) 阿蜜哩哆梨陀(去音)夜𤙖(一百十五) 皤羅皤羅(一百十六) 者羅者羅(一百十七) 者矩者矩(一百十八) 卑茶(上音)夜卑茶夜(一百十九) 占婆(去音)夜占婆夜(一百二十) 悉曇(二合)婆(去音)夜悉曇婆夜(一百二十一) 薩婆揭囉(上音)訶拏𤙖(一百二十二) 跋折唎拏(一百二十三) 謨欝馱(二合)𤙖(一百二十四) 多茶夜(一百二十五) 姥虎姥虎(一百二十六) 頗吒頗吒(一百二十七) 塗摩塗摩(一百二十八) 闍皤羅闍皤羅(一百二十九) 波吒夜波吒夜(一百三十) 跋折唎拏(一百三十一) 薩婆突瑟吒(二合)那𤙖(一百三十二) 婆徙彌矩嚕(一百三十三) 虎𤙖虎𤙖(一百三十四) 頗吒頗吒(一百三十五) 阿是跢跋折囉夜(一百三十六) 莎訶(一百三十七) 阿跛囉提訶(上音)跢(一百三

十八) 跋折囉夜(一百三十九) 莎訶(一百四十) 闍皤離跢(一百四十一) 跋折囉夜(一百四十二) 莎訶(一百四十三) 阿謨伽(一百四十四) 跋折囉夜(一百四十五) 莎訶(一百四十六) 跋折囉吒訶娑夜(一百四十七) 莎訶(一百四十八) 那(上音)謨悉覩(二合)提(一百四十九) 莎訶(一百五十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八) 跋折囉夜(一百三十九) 莎訶(一百四十) 闍皤離跢(一百四十一) 跋折囉夜(一百四十二) 莎訶(一百四十三) 阿謨伽(一百四十四) 跋折囉夜(一百四十五) 莎訶(一百四十六) 跋折囉吒訶娑夜(一百四十七) 莎訶(一百四十八) 那(上音)謨悉覩(二合)提(一百四十九) 莎訶(一百五十)』

「此呪法云：於舍利塔前種種香花供養畢已，候日月蝕時，誦此跋折囉吒訶娑呪，乃至日月還放如故然後方休，其法即成，一切所求誦之皆得稱果所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪法云：於舍利塔前種種香花供養畢已，候日月蝕時，誦此跋折囉吒訶娑呪，乃至日月還放如故然後方休，其法即成，一切所求誦之皆得稱果所願。

「若人欲作薩婆菩多鞞舍那𤙖，作五色壇，四方正等，縱廣四肘。牛糞塗地，潔淨壇已，燒安悉香、散種種華。供養畢已，令一童子坐此壇前呪此，童子疑事即決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲作薩婆菩多鞞舍那𤙖，作五色壇，四方正等，縱廣四肘。牛糞塗地，潔淨壇已，燒安悉香、散種種華。供養畢已，令一童子坐此壇前呪此，童子疑事即決。

「若一切惡風及惡雹雨損五穀時，執金剛杵連續誦呪，遙擬打之，應時即止。呪師不得大瞋心誦，令彼惡龍徒眾碎滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切惡風及惡雹雨損五穀時，執金剛杵連續誦呪，遙擬打之，應時即止。呪師不得大瞋心誦，令彼惡龍徒眾碎滅。

「又如法持此呪之時，囉闍敬信，捨施修福。作此法時，取畢鉢羅樹、尼俱陀樹、優曇鉢羅樹三種之中隨得一種，截長一肘，火然此木。取白芥子和於酥中，一遍呪已投火中燒，如是乃至三日三夜，即得成就，威德具足，眾人愛敬而得供養。燒此木時作井欄累，如是三木皆有白汁，名囉闍苾唎叉(唐云王樹)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如法持此呪之時，囉闍敬信，捨施修福。作此法時，取畢鉢羅樹、尼俱陀樹、優曇鉢羅樹三種之中隨得一種，截長一肘，火然此木。取白芥子和於酥中，一遍呪已投火中燒，如是乃至三日三夜，即得成就，威德具足，眾人愛敬而得供養。燒此木時作井欄累，如是三木皆有白汁，名囉闍苾唎叉(唐云王樹)。

「若欲求財物，以酥相和蘇麼那華，呪燒，即得地中野物。其心若至，亦見伏藏、或夢中見其物所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求財物，以酥相和蘇麼那華，呪燒，即得地中野物。其心若至，亦見伏藏、或夢中見其物所在。

「若欲調伏一切惡人、怨人者，取十字道交頭土已，和白芥子呪燒，經於一日一夜，一切怨人悉皆歡喜，無不歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏一切惡人、怨人者，取十字道交頭土已，和白芥子呪燒，經於一日一夜，一切怨人悉皆歡喜，無不歸伏。

「又法，一切狂病，呪黑羊毛，令淨童女搓此羊毛，以為呪索。呪結索已，繫其頂上，一切狂病應時除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，一切狂病，呪黑羊毛，令淨童女搓此羊毛，以為呪索。呪結索已，繫其頂上，一切狂病應時除愈。

「又，治一切壓蠱、野道猫鬼等病，以水溲麵作人形已，連續誦呪，以金剛杖分割其人，片片散却，燒安悉香，一切壓鬼所惱亂事皆悉破壞，不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，治一切壓蠱、野道猫鬼等病，以水溲麵作人形已，連續誦呪，以金剛杖分割其人，片片散却，燒安悉香，一切壓鬼所惱亂事皆悉破壞，不能為害。

「又，得一切蠱毒藥、人病欲死者，執金剛杖呪水三遍，與服即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，得一切蠱毒藥、人病欲死者，執金剛杖呪水三遍，與服即差。

「又，人若患一切惡瘡、漏瘡、𧯡豆瘡、熱腫瘑瘡等，取白土畫作曼茶羅，連續誦呪，分分割破此曼茶羅，一切惡瘡悉皆除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，人若患一切惡瘡、漏瘡、𧯡豆瘡、熱腫瘑瘡等，取白土畫作曼茶羅，連續誦呪，分分割破此曼茶羅，一切惡瘡悉皆除愈。

「又，一切起尸惡鬼作病，燒安悉香，呪黑羊毛，作索結已，繫其項上。又，呪病人耳孔之時，即得解脫；若其不差，又以瞋心呪金剛杖，以杖打地，其作病鬼皆來首伏，合掌乞命，云：『更莫打，今日身心五支碎痛，但乞放捨，更不敢來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一切起尸惡鬼作病，燒安悉香，呪黑羊毛，作索結已，繫其項上。又，呪病人耳孔之時，即得解脫；若其不差，又以瞋心呪金剛杖，以杖打地，其作病鬼皆來首伏，合掌乞命，云：『更莫打，今日身心五支碎痛，但乞放捨，更不敢來。』

「又，欲得學一切經論、一切伎藝，日日旦起誦呪一遍，繫心不絕，其法即成。一日誦得五百偈經，一切所求但瞋怒誦，無不諧允。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，欲得學一切經論、一切伎藝，日日旦起誦呪一遍，繫心不絕，其法即成。一日誦得五百偈經，一切所求但瞋怒誦，無不諧允。

「其金剛杵橫九指長，若用赤銅、若白檀作、若棗木心，隨一皆得，其中紫檀最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其金剛杵橫九指長，若用赤銅、若白檀作、若棗木心，隨一皆得，其中紫檀最為第一。

「跋折囉吒訶娑功能如此，所治之病如湯沃雪、亦如猛火燒諸乾草。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋折囉吒訶娑功能如此，所治之病如湯沃雪、亦如猛火燒諸乾草。」