佛說陀羅尼集經卷第七(金剛部卷上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀羅尼集經卷第七(金剛部卷上)

大唐天竺三藏阿地瞿多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一(印有五十七，呪有三十二。讚文有一十八，印十一，呪是主，餘者伴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一(印有五十七，呪有三十二。讚文有一十八，印十一，呪是主，餘者伴)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在毘富羅山與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩眾、并及無數諸阿羅漢、天龍八部前後圍遶俱共會，說陀羅尼印祕密法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在毘富羅山與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩眾、并及無數諸阿羅漢、天龍八部前後圍遶俱共會，說陀羅尼印祕密法藏。

爾時，會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在大眾中，即從座起，五體投地，頂禮佛足。禮佛足已，前白佛言：「世尊！我有眷屬十四部眾，一一眷屬各有無量徒眾相隨，現在會中為我驅使，從昔已來曾持呪法，深奧明了嚴祕清淨，是故而共讚成我法，稱我名為摩訶跋折羅波尼囉闍，以是名故稱為上首。我等亦願堅成助護佛之正法，是諸眷屬在我左右行列威侍，說諸方便，多所利益。為欲降伏一切諸魔惡鬼神故，唯願世尊證明我眾，聽許我稱眷屬名字，方敢稱名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在大眾中，即從座起，五體投地，頂禮佛足。禮佛足已，前白佛言：「世尊！我有眷屬十四部眾，一一眷屬各有無量徒眾相隨，現在會中為我驅使，從昔已來曾持呪法，深奧明了嚴祕清淨，是故而共讚成我法，稱我名為摩訶跋折羅波尼囉闍，以是名故稱為上首。我等亦願堅成助護佛之正法，是諸眷屬在我左右行列威侍，說諸方便，多所利益。為欲降伏一切諸魔惡鬼神故，唯願世尊證明我眾，聽許我稱眷屬名字，方敢稱名。」

爾時，世尊告金剛藏：「善哉，善哉！汝今愍念諸眾生故，稱其名字，我亦印可，汝今隨意稱其名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏：「善哉，善哉！汝今愍念諸眾生故，稱其名字，我亦印可，汝今隨意稱其名字。」

時金剛藏蒙佛聽許，稱其名曰：「跋折囉蘇摩訶、跋折囉蘇皤(二合)私地(二合)迦囉、跋折囉蘇婆(去音)呼、跋折囉迦尼矩嚧馱、跋折囉阿蜜哩多軍茶利、跋折囉烏蒭沙摩、跋折囉吒訶娑，是菩薩等皆居我左；跋折囉摩麼雞、跋折囉嚧醯多木企(平音)、跋折囉商迦羅、跋折囉鴦俱尸、跋折囉母瑟低、跋折囉施迦囉、跋折囉尼藍婆羅達囉，是菩薩等皆居我右。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏蒙佛聽許，稱其名曰：「跋折囉蘇摩訶、跋折囉蘇皤(二合)私地(二合)迦囉、跋折囉蘇婆(去音)呼、跋折囉迦尼矩嚧馱、跋折囉阿蜜哩多軍茶利、跋折囉烏蒭沙摩、跋折囉吒訶娑，是菩薩等皆居我左；跋折囉摩麼雞、跋折囉嚧醯多木企(平音)、跋折囉商迦羅、跋折囉鴦俱尸、跋折囉母瑟低、跋折囉施迦囉、跋折囉尼藍婆羅達囉，是菩薩等皆居我右。

「是諸會中——若天、若人、及諸魔王、并鬼神等——聞是我稱金剛名字，各各無色，皆悉默然，心懷恐怖，憂愁不快，懼有大事，恐失性命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸會中——若天、若人、及諸魔王、并鬼神等——聞是我稱金剛名字，各各無色，皆悉默然，心懷恐怖，憂愁不快，懼有大事，恐失性命。」

時金剛等遙知彼意，慮在會中而生輕慢；鬼神暴亂，不遵敬法，又恐謗毀墮於三途，受諸苦惱。而告彼言：「我有密意具諸法相，佛已知之，助成印可，非是汝等所知境界。是故，稱云祕密法藏大陀囉尼神呪法印，利益無量，如佛所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛等遙知彼意，慮在會中而生輕慢；鬼神暴亂，不遵敬法，又恐謗毀墮於三途，受諸苦惱。而告彼言：「我有密意具諸法相，佛已知之，助成印可，非是汝等所知境界。是故，稱云祕密法藏大陀囉尼神呪法印，利益無量，如佛所證。」

時佛讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛讚言：「善哉，善哉！」

爾時，金剛菩薩眾等蒙佛讚成，歡喜踊躍，頂禮佛足，繞佛三匝，告彼一切魔鬼等言：「我等今以法成，幸蒙十方一切諸佛同時印可，利益一切，汝等今者莫驚、莫𭟘、莫起惡念。在此會中，若天、若人、若有沙門、若婆羅門、若諸人王、若天帝釋、并及八部鬼神部、眾人非人等、若善男子、善女人、及諸外道仙人眾等悉皆諦聽！我今上佛難思議深祕密法藏、可貴教法，汝等皆當信受共護是經，即是同於諸佛大乘妙藏希有之法、即是成就陀羅尼印神呪法門。如來慈悲，設諸方便救護一切眾生之類，汝等若有故生違逆而不隨順我正法者，破汝等頭而作七分，如阿梨樹枝。大眾人民聞佛所說，應皆歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛菩薩眾等蒙佛讚成，歡喜踊躍，頂禮佛足，繞佛三匝，告彼一切魔鬼等言：「我等今以法成，幸蒙十方一切諸佛同時印可，利益一切，汝等今者莫驚、莫𭟘、莫起惡念。在此會中，若天、若人、若有沙門、若婆羅門、若諸人王、若天帝釋、并及八部鬼神部、眾人非人等、若善男子、善女人、及諸外道仙人眾等悉皆諦聽！我今上佛難思議深祕密法藏、可貴教法，汝等皆當信受共護是經，即是同於諸佛大乘妙藏希有之法、即是成就陀羅尼印神呪法門。如來慈悲，設諸方便救護一切眾生之類，汝等若有故生違逆而不隨順我正法者，破汝等頭而作七分，如阿梨樹枝。大眾人民聞佛所說，應皆歡喜，信受奉行。

畫金剛藏菩薩像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫金剛藏菩薩像法

「一切金剛藏菩薩像通身黃色，而以左脚偏加，斜垂右脚，欲似下座而復起形，在於百寶蓮華座上，如令斜身，面向右視而坐。頭戴七寶莊嚴華冠，身有重光，其像背倚寶繡枕上。其像左手屈臂覆左髀上，右手屈臂在右膝上，以手大指、頭指相捻，而屈中指及無名指在於掌中，小指直竪。其像頸下有寶珠瓔珞，像兩臂腕各著寶釧，以單素白褺絡其膊上，兼二色縚附其褺上。復以寶縚繫臍腰上，其縚當肚，結縚之上作一黃色，圓如錢大。以朝霞錦縵其胯上，著黃白色華褺之裙，其裙青裏，脚踁映露，寶縚為帶以繫其腰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切金剛藏菩薩像通身黃色，而以左脚偏加，斜垂右脚，欲似下座而復起形，在於百寶蓮華座上，如令斜身，面向右視而坐。頭戴七寶莊嚴華冠，身有重光，其像背倚寶繡枕上。其像左手屈臂覆左髀上，右手屈臂在右膝上，以手大指、頭指相捻，而屈中指及無名指在於掌中，小指直竪。其像頸下有寶珠瓔珞，像兩臂腕各著寶釧，以單素白褺絡其膊上，兼二色縚附其褺上。復以寶縚繫臍腰上，其縚當肚，結縚之上作一黃色，圓如錢大。以朝霞錦縵其胯上，著黃白色華褺之裙，其裙青裏，脚踁映露，寶縚為帶以繫其腰。

「像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上，通身黃色，以朝霞錦縵於腰跨，連覆膝上，總同頭戴七寶華冠。其左廂侍者菩薩唯以左手屈臂，近右乳房，把於白拂，拂頭正當臨左膊上。右手申臂，少曲在髀，手指少捲，臂腕有釧。其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種，唯以左手屈臂，近左乳房，把跋折囉。右手屈臂向上，腰間仰手，手把白拂，散懸其拂，拂頭垂下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上，通身黃色，以朝霞錦縵於腰跨，連覆膝上，總同頭戴七寶華冠。其左廂侍者菩薩唯以左手屈臂，近右乳房，把於白拂，拂頭正當臨左膊上。右手申臂，少曲在髀，手指少捲，臂腕有釧。其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種，唯以左手屈臂，近左乳房，把跋折囉。右手屈臂向上，腰間仰手，手把白拂，散懸其拂，拂頭垂下。

「其像左廂近像髀側有一菩薩，通身碧色，於其頭上出三股跋折囉形。其跋折囉下有緋縵，縵其頭上。次下復有黃縵，纏頭、覆臍、鬢、額，唯出面眼。其眼睛角如帶，少赤，似斜看視。其像形狀如瞋怒相，以兩手臂相交叉著，以右押左附入腋間。其脚偏交側坐，竪左脚髀。其髀間出一赤蛇，絞肚及脚，髀間出頭，向左臂肘看映像身，其像身坐赤蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左廂近像髀側有一菩薩，通身碧色，於其頭上出三股跋折囉形。其跋折囉下有緋縵，縵其頭上。次下復有黃縵，纏頭、覆臍、鬢、額，唯出面眼。其眼睛角如帶，少赤，似斜看視。其像形狀如瞋怒相，以兩手臂相交叉著，以右押左附入腋間。其脚偏交側坐，竪左脚髀。其髀間出一赤蛇，絞肚及脚，髀間出頭，向左臂肘看映像身，其像身坐赤蓮華上。

「其像左右廂各有四菩薩，上下皆坐而作威儀，助金剛藏降伏一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左右廂各有四菩薩，上下皆坐而作威儀，助金剛藏降伏一切。

「次左上一菩薩通身黃色，頭戴華冠，耳有白環。其像頂後有圓赤光，以華白褺絞其右臂，向後而出左腋間上，絞絡其膊。右手屈臂在右髀上，以大母指、頭指相捻，中指、無名指屈在掌中，小指直竪。左手屈臂，橫在左脚髀𭧔間。覆手把一物，物作綠色，其物向上，頭少漸尖，向下漸麁方而且圓(如唐靴箄)，中心一道青色，竪頭，向其身上。著朝霞裙，偏加而坐赤蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次左上一菩薩通身黃色，頭戴華冠，耳有白環。其像頂後有圓赤光，以華白褺絞其右臂，向後而出左腋間上，絞絡其膊。右手屈臂在右髀上，以大母指、頭指相捻，中指、無名指屈在掌中，小指直竪。左手屈臂，橫在左脚髀𭧔間。覆手把一物，物作綠色，其物向上，頭少漸尖，向下漸麁方而且圓(如唐靴箄)，中心一道青色，竪頭，向其身上。著朝霞裙，偏加而坐赤蓮華上。

「次下一菩薩通身黃色，頭戴華冠，作青圓光。其像兩耳各有寶璫，赤裹脣白穿在耳中，以華白褺袜絞肚上。右手屈臂，以大母指、頭指相捻，餘三指散，以手覆在右乳房上。左手屈臂，正當押在左髀膝間，仰承把前菩薩手中所把似靴箄者。著朝霞裙，偏跏而坐青蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下一菩薩通身黃色，頭戴華冠，作青圓光。其像兩耳各有寶璫，赤裹脣白穿在耳中，以華白褺袜絞肚上。右手屈臂，以大母指、頭指相捻，餘三指散，以手覆在右乳房上。左手屈臂，正當押在左髀膝間，仰承把前菩薩手中所把似靴箄者。著朝霞裙，偏跏而坐青蓮華上。

「次下有二菩薩前後竝坐，後一菩薩通身黃色，頭有少許作青圓光，耳有白環，頭戴鬘華。其乳房大，以華白褺橫袜嬭上。右手屈臂，以大母指頭指相捻，三指握拳。左手屈臂，舒展手掌，把前菩薩手中所把似靴箄者。著華黃褺裙，雙膝跪坐赤蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下有二菩薩前後竝坐，後一菩薩通身黃色，頭有少許作青圓光，耳有白環，頭戴鬘華。其乳房大，以華白褺橫袜嬭上。右手屈臂，以大母指頭指相捻，三指握拳。左手屈臂，舒展手掌，把前菩薩手中所把似靴箄者。著華黃褺裙，雙膝跪坐赤蓮華上。

「次前一菩薩通身黃色，迴面向左，狀似共後菩薩語形。頭有金線一道，絞髻作赤圓光，左一耳中穿一寶璫，狀如瓦桶，赤裹白脣作赤圓光。右手屈臂，近乳房側，屈其中指及無名指在於掌中，大指、頭指、小指散竪，仰其手掌。左手屈臂，以手仰在於左膝上，還承把前菩薩手中似靴箄者。其箄向身，頭傍偏有似作鉤形，向外少曲。臂腕有釧，身著朝霞裙，偏跏而坐紫蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次前一菩薩通身黃色，迴面向左，狀似共後菩薩語形。頭有金線一道，絞髻作赤圓光，左一耳中穿一寶璫，狀如瓦桶，赤裹白脣作赤圓光。右手屈臂，近乳房側，屈其中指及無名指在於掌中，大指、頭指、小指散竪，仰其手掌。左手屈臂，以手仰在於左膝上，還承把前菩薩手中似靴箄者。其箄向身，頭傍偏有似作鉤形，向外少曲。臂腕有釧，身著朝霞裙，偏跏而坐紫蓮華上。

「其像左廂上一菩薩通身黃色，其頭髻上以少赤色絞之，向後作赤圓光。耳有一雙赤色寶物，短小如櫡，插在耳中，其物兩頭各有白點。以綠色褺絡其膊上，著華白褺裙，映出腰間少許朝霞。左手屈臂在左膝上，仰掌向身，以大指、食指兩指竪挾一跋折囉，仰其手掌。右手屈臂舒掌，纔近左髀脚脛之間，交脚而坐赤蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左廂上一菩薩通身黃色，其頭髻上以少赤色絞之，向後作赤圓光。耳有一雙赤色寶物，短小如櫡，插在耳中，其物兩頭各有白點。以綠色褺絡其膊上，著華白褺裙，映出腰間少許朝霞。左手屈臂在左膝上，仰掌向身，以大指、食指兩指竪挾一跋折囉，仰其手掌。右手屈臂舒掌，纔近左髀脚脛之間，交脚而坐赤蓮華上。

「次下菩薩通身紅色，頭戴花冠，作青圓光，耳有白環，形貌肥滿。身著間綵色褺，縵跨，又從右腋下及膊上有一道間褺向後而出絞左臂肘間。右手屈臂在右膝上，手掌向身，以大指、頭指挾一隻箭，羽向上竪。左手屈臂近其肚上，手把一塊黃色寶物。兩脚相拄，恭身而坐赤蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下菩薩通身紅色，頭戴花冠，作青圓光，耳有白環，形貌肥滿。身著間綵色褺，縵跨，又從右腋下及膊上有一道間褺向後而出絞左臂肘間。右手屈臂在右膝上，手掌向身，以大指、頭指挾一隻箭，羽向上竪。左手屈臂近其肚上，手把一塊黃色寶物。兩脚相拄，恭身而坐赤蓮華上。

「次下有二菩薩前後並坐。後一菩薩通身黃色，頭上有金華冠，作青圓光，耳有白環，以華白褺絡其膊上。右手屈臂在右膝上，舒掌向外，以手把前菩薩手中所把似靴箄者。右手屈臂向前竪之，屈無名指，竪其大指、頭指、小指。其身上著黃華褺裙，胡跪而坐赤蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下有二菩薩前後並坐。後一菩薩通身黃色，頭上有金華冠，作青圓光，耳有白環，以華白褺絡其膊上。右手屈臂在右膝上，舒掌向外，以手把前菩薩手中所把似靴箄者。右手屈臂向前竪之，屈無名指，竪其大指、頭指、小指。其身上著黃華褺裙，胡跪而坐赤蓮華上。

「次前一菩薩通身黃色，頭有少許黃菊華冠，右一耳中有白寶環，迴面向後，狀似共後菩薩語形。中乳房大，以輕白褺絡其膊上。右手屈臂，引向外邊把一黃物，其所把物狀似斷繩，其物兩頭有小菊華相連成絛，俱垂向下。左手屈臂在於心上，手掌向外，以大母指、頭指相捻，中指、無名兩指皆屈，小指直竪。著朝霞裙，交脚而坐青蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次前一菩薩通身黃色，頭有少許黃菊華冠，右一耳中有白寶環，迴面向後，狀似共後菩薩語形。中乳房大，以輕白褺絡其膊上。右手屈臂，引向外邊把一黃物，其所把物狀似斷繩，其物兩頭有小菊華相連成絛，俱垂向下。左手屈臂在於心上，手掌向外，以大母指、頭指相捻，中指、無名兩指皆屈，小指直竪。著朝霞裙，交脚而坐青蓮華上。

「其像側相布以綠地，像上側相兩邊畫著須陀會天在青雲間，各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養。其像兩邊有貝多樹及山形等，其像華坐下著寶池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像側相布以綠地，像上側相兩邊畫著須陀會天在青雲間，各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養。其像兩邊有貝多樹及山形等，其像華坐下著寶池。

「次，右廂著一小童子，頭戴華冠，通身黃色，以雜綵褺間色縵跨，峻跪而坐，將以華鬘來助供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，右廂著一小童子，頭戴華冠，通身黃色，以雜綵褺間色縵跨，峻跪而坐，將以華鬘來助供養。

金剛囉闍一切見法印呪第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛囉闍一切見法印呪第一

「仰右手掌以捺左手掌背，即以右大指逆叉左小指下，以左大指叉右小指上，手背相著，餘三指皆直申，博手背。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰右手掌以捺左手掌背，即以右大指逆叉左小指下，以左大指叉右小指上，手背相著，餘三指皆直申，博手背。呪曰：

「『唵(一) 跋折𡀔(二) 波婆(去音)夜(三) 莎訶(四)。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跋折𡀔(二) 波婆(去音)夜(三) 莎訶(四)。』

「是法印呪，若作金剛法，先以此法而作供養，一切金剛皆生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作金剛法，先以此法而作供養，一切金剛皆生歡喜。

金剛藏大心法印呪第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏大心法印呪第二

「反鉤二無名指在掌中，右押左，合掌，二中指、二小指直竪，頭相拄，小曲，開二頭指，二大指直竪竝著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反鉤二無名指在掌中，右押左，合掌，二中指、二小指直竪，頭相拄，小曲，開二頭指，二大指直竪竝著。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉斯那波多曳(三) 唵(四) 跋折囉戰茶(五) 薩婆突瑟吒(二合)安馱迦(上音)(六) 訶(上音)那馱訶鉢者思(二合上音)(七) 唬嗚𤙖(八) 泮泮泮泮(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉斯那波多曳(三) 唵(四) 跋折囉戰茶(五) 薩婆突瑟吒(二合)安馱迦(上音)(六) 訶(上音)那馱訶鉢者思(二合上音)(七) 唬嗚𤙖(八) 泮泮泮泮(九)』

「是法印呪，名金剛藏大心法印呪，一切皆用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，名金剛藏大心法印呪，一切皆用。

「若人欲作金剛法者，先作此印誦呪護身，一切無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲作金剛法者，先作此印誦呪護身，一切無畏。

「若治一切鬼病、時氣、牛、馬等患疫病之時，於城門外作大水壇，壇中心著一大水罇——受四、五升許——滿盛淨水，以此印呪一百八遍。其壇四角安四盤食，於壇四邊散種種花。其壇左右各安一柱，柱上橫延繩子一條，於其繩上懸青柳枝。於左柱邊布著一座，呪師坐上誦呪，壇中飲食盡擎棄却，將其水罇移著柱下，驅患牛馬過於壇中心。呪師取其柳枝呪，以柳枝取其罇中水次第灑其牛馬身上，其病即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若治一切鬼病、時氣、牛、馬等患疫病之時，於城門外作大水壇，壇中心著一大水罇——受四、五升許——滿盛淨水，以此印呪一百八遍。其壇四角安四盤食，於壇四邊散種種花。其壇左右各安一柱，柱上橫延繩子一條，於其繩上懸青柳枝。於左柱邊布著一座，呪師坐上誦呪，壇中飲食盡擎棄却，將其水罇移著柱下，驅患牛馬過於壇中心。呪師取其柳枝呪，以柳枝取其罇中水次第灑其牛馬身上，其病即愈。

金剛藏結界法印呪第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏結界法印呪第三

「仰兩手以四指相鉤，仍以右鉤左，即以大指各捻自無名指甲上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰兩手以四指相鉤，仍以右鉤左，即以大指各捻自無名指甲上。呪曰：

「『唵(一) 枳唎枳唎(二) 跋折囉藥叉(三) 盤陀盤陀(四) 𤙖(五) 訶(上)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 枳唎枳唎(二) 跋折囉藥叉(三) 盤陀盤陀(四) 𤙖(五) 訶(上)(六)』

「是法印呪，若作金剛法，當作此印呪結界護持，然後作法，一切無畏。若以是呪印，或呪灰、水、白芥子等，皆須以印印拄，呪之三遍、七遍，並皆得用。若於四方及之上下所有一切諸惡鬼神悉散出去，後作前印，更重結界。起立，正面向東，從身左邊以左脚頭在前竪著，次以右脚橫博左跟，如丁字形而行右轉。每至一會一匝，頭時及之門戶皆作金剛大瞋形勢，怒眼䶧齒，面作瞋色。如是三匝，後用軍荼利大身法重結其界，是法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作金剛法，當作此印呪結界護持，然後作法，一切無畏。若以是呪印，或呪灰、水、白芥子等，皆須以印印拄，呪之三遍、七遍，並皆得用。若於四方及之上下所有一切諸惡鬼神悉散出去，後作前印，更重結界。起立，正面向東，從身左邊以左脚頭在前竪著，次以右脚橫博左跟，如丁字形而行右轉。每至一會一匝，頭時及之門戶皆作金剛大瞋形勢，怒眼䶧齒，面作瞋色。如是三匝，後用軍荼利大身法重結其界，是法成就。

金剛藏法身法印第四(亦名五股印也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏法身法印第四(亦名五股印也)

「反鉤二無名指在掌中，右押左，合掌，以二中指、二小指直竪，頭相拄，二頭指小曲，附中指側，二大指直竪並著，頭指來去(呪同前護身呪)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反鉤二無名指在掌中，右押左，合掌，以二中指、二小指直竪，頭相拄，二頭指小曲，附中指側，二大指直竪並著，頭指來去(呪同前護身呪)。

「是一法印，若有人受持金剛法者，日日洗浴，著新淨衣，而作此印，誦前護身呪，在於佛前供養一切諸佛菩薩，諸佛菩薩常生歡喜，感得十方一切金剛常來加護，助行者力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有人受持金剛法者，日日洗浴，著新淨衣，而作此印，誦前護身呪，在於佛前供養一切諸佛菩薩，諸佛菩薩常生歡喜，感得十方一切金剛常來加護，助行者力。

金剛藏心法印呪第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏心法印呪第五

「反叉左右頭指已下四指在掌中，左大指直申，右大指屈入掌中，合腕。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉左右頭指已下四指在掌中，左大指直申，右大指屈入掌中，合腕。呪曰：

「『唵(一) 跋折囉直迦(二) 三摩咩鳩魯(輕呼)(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跋折囉直迦(二) 三摩咩鳩魯(輕呼)(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，若欲作一切金剛法者，先請金剛安置坐竟，即作此印誦呪後，作金剛法者皆得有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若欲作一切金剛法者，先請金剛安置坐竟，即作此印誦呪後，作金剛法者皆得有驗。

金剛藏散華法印呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏散華法印呪第六

「兩腕側並，二大指各捻二小指甲上，以二無名指側頭相拄，二中指、頭指各直向前磔竪，不相近。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩腕側並，二大指各捻二小指甲上，以二無名指側頭相拄，二中指、頭指各直向前磔竪，不相近。呪曰：

「『唵(一) 跋折路(二) 波婆(去音)夜(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跋折路(二) 波婆(去音)夜(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，若欲供養金剛，無香華時，當作此印而誦呪者，一切金剛皆悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若欲供養金剛，無香華時，當作此印而誦呪者，一切金剛皆悉歡喜。

金剛藏吉唎法印呪第七(亦名須婆印呪，唐云印王) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏吉唎法印呪第七(亦名須婆印呪，唐云印王)

「反叉後二指於掌中，竪二中指，頭相拄，兩頭指各屈在中指背，離中指一分許，不著，並二大指，各捻中指中節上，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉後二指於掌中，竪二中指，頭相拄，兩頭指各屈在中指背，離中指一分許，不著，並二大指，各捻中指中節上，頭指來去。呪曰：

「『唵(一) 蘇雄(二合去音)婆(上音)儞(二) 蘇雄(二合去音)婆(上音)(三) 嗚𤙖吽吽吽(四) 泮泮泮泮(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 蘇雄(二合去音)婆(上音)儞(二) 蘇雄(二合去音)婆(上音)(三) 嗚𤙖吽吽吽(四) 泮泮泮泮(五) 莎訶(六)』

「是法印呪，若能日日在於佛前及道場所而作此印誦呪之時，常得一切金剛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若能日日在於佛前及道場所而作此印誦呪之時，常得一切金剛歡喜。

「若供養竟，發遣一切佛菩薩已，呪師即以右手大指與無名指捻取少灰，呪之七遍，用點頂上、及左右膊、心、頸、眉間、髮際等上，名作護身，一切無畏，一切鬼神不得近人。又以此印治一切鬼病。若欲臥時洗手漱口，即用此印呪三七遍，護身臥者，夜臥之處一切不畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養竟，發遣一切佛菩薩已，呪師即以右手大指與無名指捻取少灰，呪之七遍，用點頂上、及左右膊、心、頸、眉間、髮際等上，名作護身，一切無畏，一切鬼神不得近人。又以此印治一切鬼病。若欲臥時洗手漱口，即用此印呪三七遍，護身臥者，夜臥之處一切不畏。

「若人夜夢共女交通失不淨者，取五色線而作呪索，一呪一結，如是結滿一百八結，著新淨衣，用前呪索繫其腰上，護身誦呪而臥眠者，即無此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人夜夢共女交通失不淨者，取五色線而作呪索，一呪一結，如是結滿一百八結，著新淨衣，用前呪索繫其腰上，護身誦呪而臥眠者，即無此事。

「又用此法而作結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用此法而作結界。

「又，作此法，一切歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，作此法，一切歡喜。

金剛藏呪王印呪第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏呪王印呪第八

「反叉後二指在掌中，並竪二中指，頭相拄，小曲二頭指，各在二中指背，頭當中指第三節背，莫著少許，並二大指頭捻中指第二節，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉後二指在掌中，並竪二中指，頭相拄，小曲二頭指，各在二中指背，頭當中指第三節背，莫著少許，並二大指頭捻中指第二節，頭指來去。呪曰：

「『唵(一) 蘇皤(二合)悉地(二合)迦囉(二) 囉(上音)叉(初沙反)(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 蘇皤(二合)悉地(二合)迦囉(二) 囉(上音)叉(初沙反)(三) 莎訶(四)』

「若呪師日日作一切供養法時，發遣已竟，以右手大指、無名指捻灰少許，呪七遍已，如前點頂、左膊、右膊、心上、頸下、眉間、髮際而護身者，一切無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪師日日作一切供養法時，發遣已竟，以右手大指、無名指捻灰少許，呪七遍已，如前點頂、左膊、右膊、心上、頸下、眉間、髮際而護身者，一切無畏。

金剛藏大身法印呪第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏大身法印呪第九

「左右二手總反叉，後四指在掌中，以二大指屈入掌中，露節背，二肘向下相拄。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右二手總反叉，後四指在掌中，以二大指屈入掌中，露節背，二肘向下相拄。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)跋折囉西(上音)若(若冶反下同)耶(一) 薩婆帝哩(二合)盧迦(吉阿反)奢闍(二合)若耶(二) 鉢羅涉筏(二合)唎多奢闇(二合)若耶(三) 跋折囉迦那迦(四) 目底伽稜(輕呼)吉唎(二合)多(五) 設唎(二合)囉(去音)耶(六) 摩訶婆羅(去音)耶(七) 摩訶毘陀(地夜反)耶(八) 翳醯翳醯(九) 緊之囉也栖(十) 婆伽婆(上音)底(十一) 跋折囉跋尼必唎(二合)曳(十二) 摩訶跋折囉娑儞醯(十三) 阿那(去音)夜阿那(去音)夜(十四) 伽羅曳囊卑迭(十五) 羝登(大登反)揭羅詌(十六) 阿那(去音)夜阿那(去音)夜(十七) 試揭㘕(二合下同)試揭㘕(十八) 曳遲提(去音)婆(十九) 那(去音)伽(二十) 藥叉(二十一) 乾闥婆(二十二) 阿素囉(二十三) 迦嚕荼(二十四) 緊那(上音)囉(二合)(二十五) 摩睺囉伽(二十六) 囉剎娑(二十七) 毘舍遮(二十八) 鳩槃茶(二十九) 憂摩陀(三十) 阿婆三磨(二合)囉(三十一) 毘那夜迦(三十二) 布單那(三十三) 夜多囉(二合)悉鐵(二合)多(三十四) 夜多囉(二合)怛那(二合)怛杜卑(三十五) 阿那(去音)夜阿那(去音)夜(三十六) 施揭㘕施揭㘕(二合上下皆同)(三十七) 俱盧俱盧(三十八) 末盧都盧(三十九) 訖柳(二合)噓拏(二合)訖柳(二合)噓拏(二合)(四十) 摩他摩他(四十一) 鉢他鉢他(四十二) 跛陀跛陀(四十三) 馱(重呼)摩馱(重呼)摩(四十四) 富羅富羅(四十五) 娑(上音)陀(上音)娑陀(四十六) 稜(輕呼)伽稜(同上)伽(四十七) 阿比舍阿比舍(四十八) 跋折囉西(上音)若(尼遮反)(四十九) 阿知若(二合)波夜提(五十) 莎訶(五十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)跋折囉西(上音)若(若冶反下同)耶(一) 薩婆帝哩(二合)盧迦(吉阿反)奢闍(二合)若耶(二) 鉢羅涉筏(二合)唎多奢闇(二合)若耶(三) 跋折囉迦那迦(四) 目底伽稜(輕呼)吉唎(二合)多(五) 設唎(二合)囉(去音)耶(六) 摩訶婆羅(去音)耶(七) 摩訶毘陀(地夜反)耶(八) 翳醯翳醯(九) 緊之囉也栖(十) 婆伽婆(上音)底(十一) 跋折囉跋尼必唎(二合)曳(十二) 摩訶跋折囉娑儞醯(十三) 阿那(去音)夜阿那(去音)夜(十四) 伽羅曳囊卑迭(十五) 羝登(大登反)揭羅詌(十六) 阿那(去音)夜阿那(去音)夜(十七) 試揭㘕(二合下同)試揭㘕(十八) 曳遲提(去音)婆(十九) 那(去音)伽(二十) 藥叉(二十一) 乾闥婆(二十二) 阿素囉(二十三) 迦嚕荼(二十四) 緊那(上音)囉(二合)(二十五) 摩睺囉伽(二十六) 囉剎娑(二十七) 毘舍遮(二十八) 鳩槃茶(二十九) 憂摩陀(三十) 阿婆三磨(二合)囉(三十一) 毘那夜迦(三十二) 布單那(三十三) 夜多囉(二合)悉鐵(二合)多(三十四) 夜多囉(二合)怛那(二合)怛杜卑(三十五) 阿那(去音)夜阿那(去音)夜(三十六) 施揭㘕施揭㘕(二合上下皆同)(三十七) 俱盧俱盧(三十八) 末盧都盧(三十九) 訖柳(二合)噓拏(二合)訖柳(二合)噓拏(二合)(四十) 摩他摩他(四十一) 鉢他鉢他(四十二) 跛陀跛陀(四十三) 馱(重呼)摩馱(重呼)摩(四十四) 富羅富羅(四十五) 娑(上音)陀(上音)娑陀(四十六) 稜(輕呼)伽稜(同上)伽(四十七) 阿比舍阿比舍(四十八) 跋折囉西(上音)若(尼遮反)(四十九) 阿知若(二合)波夜提(五十) 莎訶(五十一)』

「是法印大呪通一切用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印大呪通一切用。

「若有人能日日洗浴，入道場內，佛菩薩前作印誦呪供養之時，是人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等。若聞是呪，一切皆發菩提之心，慈悲柔善，不生惡念，是諸金剛威神力故。亦通療治一切鬼病，一切諸佛、菩薩等眾皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能日日洗浴，入道場內，佛菩薩前作印誦呪供養之時，是人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等。若聞是呪，一切皆發菩提之心，慈悲柔善，不生惡念，是諸金剛威神力故。亦通療治一切鬼病，一切諸佛、菩薩等眾皆大歡喜。

「又若病人口中血出、若婦人身月水不絕，日日數來，印粳米呪，洗取其汁，汁中和蜜，與婦女服即得除愈，呪之三遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若病人口中血出、若婦人身月水不絕，日日數來，印粳米呪，洗取其汁，汁中和蜜，與婦女服即得除愈，呪之三遍。

金剛藏頭法印第十(誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏頭法印第十(誦前大呪)

「反鉤二無名指在掌中，右押左，合掌，以二中指、二小指竪，頭相拄，屈二頭指頭以押二大指甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反鉤二無名指在掌中，右押左，合掌，以二中指、二小指竪，頭相拄，屈二頭指頭以押二大指甲。

「是一法印，若有人患頭痛者，應作此印、誦前呪，打頭，痛即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有人患頭痛者，應作此印、誦前呪，打頭，痛即差。

金剛藏頂法印第十一(誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏頂法印第十一(誦前大呪)

「準前頭印，上唯改二頭指，捻著二中指背上第三節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前頭印，上唯改二頭指，捻著二中指背上第三節。

「是一法印，若人欲步遠道行者，先私房中作此印已，誦前大呪二十一遍，即以此印摩自脚底，然後行者脚即不痛。若騎馬去者，亦依前法印摩馬脚，然後行者馬脚不痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若人欲步遠道行者，先私房中作此印已，誦前大呪二十一遍，即以此印摩自脚底，然後行者脚即不痛。若騎馬去者，亦依前法印摩馬脚，然後行者馬脚不痛。

「又，若在道及一切處欲喫食時，先以椀中滿盛淨水，兼著少食，攪水食呪，泮與鬼等一切眾生，悉令飽滿，數數誦呪然後去者，一切水陸道路中賊、禽獸等難即無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，若在道及一切處欲喫食時，先以椀中滿盛淨水，兼著少食，攪水食呪，泮與鬼等一切眾生，悉令飽滿，數數誦呪然後去者，一切水陸道路中賊、禽獸等難即無所畏。

金剛藏口法印第十二(誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏口法印第十二(誦前大呪)

「準前頂印，上唯改於二虎口中各出二無名指頭，二大指並小屈頭，二頭指相離，復勿著於大指頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前頂印，上唯改於二虎口中各出二無名指頭，二大指並小屈頭，二頭指相離，復勿著於大指頭。

「作此印已，起，以左脚指頭向前、右脚指頭向右，斜身而立(如唐丁字)。即舉此印當右乳上，莫令著乳，面向左斜，開口又大張眼，大殺怒形如金剛面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印已，起，以左脚指頭向前、右脚指頭向右，斜身而立(如唐丁字)。即舉此印當右乳上，莫令著乳，面向左斜，開口又大張眼，大殺怒形如金剛面。

「是一法印可用降伏一切天魔及諸外道，一切大力鬼神見者皆生恾怕，一時散滅；亦可療治一切鬼神病者，大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印可用降伏一切天魔及諸外道，一切大力鬼神見者皆生恾怕，一時散滅；亦可療治一切鬼神病者，大驗。

「若十月十三日、臘月十五日，於淨室中莊嚴道場而作水壇，懸諸幡蓋。於壇中心著一水罐，滿盛淨水，中著五穀，青柏、竹葉塞其罐口，以絹片束。然後安金剛像，結界護身。復安火鑪，取薰陸香、沈水香、安悉香三種擣和為丸，大如小棗，一千八箇。至日午時，呪師洗浴，著新淨衣，入於道場，結界護身，請金剛王，安置壇中，種種供養，於火鑪中畫作華座，於華座上請金剛王。安置座已，取上香丸，一丸一呪投火中燒，如是燒盡一千八丸，金剛像上金剛王現，問行者言：『汝欲何法？』是時行者即把香鑪隨意答者，即得大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若十月十三日、臘月十五日，於淨室中莊嚴道場而作水壇，懸諸幡蓋。於壇中心著一水罐，滿盛淨水，中著五穀，青柏、竹葉塞其罐口，以絹片束。然後安金剛像，結界護身。復安火鑪，取薰陸香、沈水香、安悉香三種擣和為丸，大如小棗，一千八箇。至日午時，呪師洗浴，著新淨衣，入於道場，結界護身，請金剛王，安置壇中，種種供養，於火鑪中畫作華座，於華座上請金剛王。安置座已，取上香丸，一丸一呪投火中燒，如是燒盡一千八丸，金剛像上金剛王現，問行者言：『汝欲何法？』是時行者即把香鑪隨意答者，即得大驗。

金剛藏降魔法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏降魔法

金剛藏跋折囉法印呪第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏跋折囉法印呪第十三

「先以右手大指捻小指、無名指、中指等甲上，左手亦然，相環竪二頭指。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手大指捻小指、無名指、中指等甲上，左手亦然，相環竪二頭指。呪曰：

「『唵(一) 𮓤𮓤(二) 闍(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 𮓤𮓤(二) 闍(三)』

「是法印呪，療一切鬼病，用之大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，療一切鬼病，用之大驗。

金剛藏縛法印第十四(誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏縛法印第十四(誦前大呪)

「準前頂印，上唯改二頭指向中指後絞，頭相捻著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前頂印，上唯改二頭指向中指後絞，頭相捻著。

「是一法印，若療病時，用此印縛一切鬼神，誦前大呪，鬼病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若療病時，用此印縛一切鬼神，誦前大呪，鬼病即差。

金剛藏箭法印呪第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏箭法印呪第十五

「左右頭指相逆鉤之，以中指已下三指握大指為捲，以右腕背押左腕上，其兩頭指頭形如箭筈，跪地。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右頭指相逆鉤之，以中指已下三指握大指為捲，以右腕背押左腕上，其兩頭指頭形如箭筈，跪地。呪曰：

「『摩婆雞那(去音)悉底(二合)羝跛範(布蔭反)(一) 跋折囉波(去音)尼(二) 阿羅詌(三) 跢姪他(四) 目𬽾卑呬(喜伊反下同)尼(五) 都呬尼(六) 跋囉摩(去音)唎(七) 富囉末唎(八) 阿吒(九) 末吒(十) 摩吒尼(十一) 都囉都囉(十二) 都吒都智尼(十三) 莎訶(十四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩婆雞那(去音)悉底(二合)羝跛範(布蔭反)(一) 跋折囉波(去音)尼(二) 阿羅詌(三) 跢姪他(四) 目𬽾卑呬(喜伊反下同)尼(五) 都呬尼(六) 跋囉摩(去音)唎(七) 富囉末唎(八) 阿吒(九) 末吒(十) 摩吒尼(十一) 都囉都囉(十二) 都吒都智尼(十三) 莎訶(十四)』

「是法印呪，若人患一切鬼病，作此印已，左膝跪地，印當痛處，呪師心中作破鬼想，與其誦呪，皆悉除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人患一切鬼病，作此印已，左膝跪地，印當痛處，呪師心中作破鬼想，與其誦呪，皆悉除差。

金剛藏矟法印呪第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏矟法印呪第十六

「屈右手無名指、小指，以大指押甲上，中指、頭指直竪，左手亦爾，屈右臂，手腕覆當胸上橫著，左臂直申向左，一如執矟形。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屈右手無名指、小指，以大指押甲上，中指、頭指直竪，左手亦爾，屈右臂，手腕覆當胸上橫著，左臂直申向左，一如執矟形。呪曰：

「『唵(一) 帝哩(二合)布囉(二) 那舍尼(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 帝哩(二合)布囉(二) 那舍尼(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，若人患神鬼等病者，用結此印，即起以左脚斜立，如捉矟形，心作破鬼想，至心誦呪，鬼病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人患神鬼等病者，用結此印，即起以左脚斜立，如捉矟形，心作破鬼想，至心誦呪，鬼病即差。

金剛藏刀法印第十七(誦前矟呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏刀法印第十七(誦前矟呪)

「准前矟印，上唯改左手屈臂向身，當胸上橫著，指頭向右肩，右手申臂向上，腕向前立地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前矟印，上唯改左手屈臂向身，當胸上橫著，指頭向右肩，右手申臂向上，腕向前立地。

「是一法印，若人患鬼神等病，當結此印，即起立，以右脚斜立，似向病兒斫之，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若人患鬼神等病，當結此印，即起立，以右脚斜立，似向病兒斫之，即差。

金剛藏可吒(二合)傍伽印呪第十八(亦名期剋一切鬼印，呪上可字全吒字半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏可吒(二合)傍伽印呪第十八(亦名期剋一切鬼印，呪上可字全吒字半音)

「以左右二手後三指俱把捲，以大指押中指節上，頭指直竪。以左手印，中立著跋折囉，屈肘覆掌，當心上橫著。以右手側直竪之，當右肩外。起立，乃左脚向左，曲膝立之。右脚直立，溢身面向左。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右二手後三指俱把捲，以大指押中指節上，頭指直竪。以左手印，中立著跋折囉，屈肘覆掌，當心上橫著。以右手側直竪之，當右肩外。起立，乃左脚向左，曲膝立之。右脚直立，溢身面向左。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(上同)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉斯那波跢曳(三) 跢姪他(四) 唵(五) 加吒加吒(六) 摩吒摩吒(七) 盤闍盤闍(八) 吉唎(二合)吒吉唎(二合)吒(九) 阿比舍阿比舍(十) 者囉者囉(十一) 朱摩(去音)耶朱摩(去音)耶(十二) 朱㘕訖柳(二合)噓拏(二合)(十三) 莎訶(十四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(上同)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉斯那波跢曳(三) 跢姪他(四) 唵(五) 加吒加吒(六) 摩吒摩吒(七) 盤闍盤闍(八) 吉唎(二合)吒吉唎(二合)吒(九) 阿比舍阿比舍(十) 者囉者囉(十一) 朱摩(去音)耶朱摩(去音)耶(十二) 朱㘕訖柳(二合)噓拏(二合)(十三) 莎訶(十四)』

「是法印呪，若人患鬼神病者，當作此印，以起瞋色，當病人前立誦呪者，是諸為病鬼神等類悉皆散走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人患鬼神病者，當作此印，以起瞋色，當病人前立誦呪者，是諸為病鬼神等類悉皆散走。

「又，呪鉢時，取一淨銅椀，滿盛淨灰，呪三七遍，令一小兒淨洗浴已，著新淨衣，峻坐其上。當令兩手牢捺椀脣，呪師右手把香鑪，燒安悉香，呪之彈指。如是，數數誦呪彈指，更加訶之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，呪鉢時，取一淨銅椀，滿盛淨灰，呪三七遍，令一小兒淨洗浴已，著新淨衣，峻坐其上。當令兩手牢捺椀脣，呪師右手把香鑪，燒安悉香，呪之彈指。如是，數數誦呪彈指，更加訶之。

「若欲捉賊，隨所疑人坐鉢四邊，若鉢至身，更呪不去，當知此人即是賊也；如其身無，以意標記賊坐之處，所呪之鉢隨意住處知即是賊；若總不知處，隨鉢至處，知即是賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲捉賊，隨所疑人坐鉢四邊，若鉢至身，更呪不去，當知此人即是賊也；如其身無，以意標記賊坐之處，所呪之鉢隨意住處知即是賊；若總不知處，隨鉢至處，知即是賊。

金剛藏眷屬法印呪品第二(丹無第二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏眷屬法印呪品第二(丹無第二)

金剛摩磨(去音)雞法印呪第十九(名金剛母，丹第一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛摩磨(去音)雞法印呪第十九(名金剛母，丹第一)

「以二無名指、頭指各右押左，屈在掌中，二小指各並直竪，頭相拄，以二大指齊並竪之，勿令與頭指相著，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二無名指、頭指各右押左，屈在掌中，二小指各並直竪，頭相拄，以二大指齊並竪之，勿令與頭指相著，大指來去。呪曰：

「『唵(一) 孤蘭怛哩(二) 盤陀盤陀(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 孤蘭怛哩(二) 盤陀盤陀(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，名為金剛母法。若作金剛法乃至欲作軍茶利等金剛法者，先請此母安置供養，即得一切金剛歡喜，行法有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，名為金剛母法。若作金剛法乃至欲作軍茶利等金剛法者，先請此母安置供養，即得一切金剛歡喜，行法有驗。

摩磨雞法幢印第二十(丹第二，不見呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩磨雞法幢印第二十(丹第二，不見呪)

「左右中指以下三指屈在掌中，左頭指少曲竪，右頭指大曲竪，頭離大指二分許，並竪二大指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右中指以下三指屈在掌中，左頭指少曲竪，右頭指大曲竪，頭離大指二分許，並竪二大指。

摩磨雞戟印第二十一(丹第三，不見呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩磨雞戟印第二十一(丹第三，不見呪)

「左右頭指、中指、小指反叉在掌，右押左，曲竪，二無名指頭相拄，二大指向外相叉，右押左，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右頭指、中指、小指反叉在掌，右押左，曲竪，二無名指頭相拄，二大指向外相叉，右押左，合腕。

金剛母瑟羝法印呪第二十二(丹第四，亦名金剛兒法，亦名使者法，亦名摩帝那法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛母瑟羝法印呪第二十二(丹第四，亦名金剛兒法，亦名使者法，亦名摩帝那法)

「以兩手相背，以右腕押左腕，以頭指、中指、無名指各押大指為捲，兩手俱同，以二小指逆相拓絞。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手相背，以右腕押左腕，以頭指、中指、無名指各押大指為捲，兩手俱同，以二小指逆相拓絞。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 摩羝跋折唎(四) 跋折唎尼(五) 跋折囉嚟(六) 三摩(去音)羅(七) 三摩(去音)炎(八) 毘離毘離(九) 支離支離(十) 主嚕主嚕(十一) 加吒加吒(十二) 那(上音)謨(上音)蘇都(二合)羝(十三) 摩訶社地阿目劍迷(十四) 羯網俱(上音)嚧(十五) 訶(上音)那訶(上音)那(十六) 馱(去音)訶馱(去音)訶(十七) 般者般者(十八) 跋折囉馱(去音)唎(十九) 跋折哩尼(二十) 虎嚕虎嚕(二十一) 悉陀室旃(二合)茶(二十二) 跋折囉傍(去音)尼(二十三) 囉(上音)怛若(二合)波夜提(二十四) 莎訶(二十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 摩羝跋折唎(四) 跋折唎尼(五) 跋折囉嚟(六) 三摩(去音)羅(七) 三摩(去音)炎(八) 毘離毘離(九) 支離支離(十) 主嚕主嚕(十一) 加吒加吒(十二) 那(上音)謨(上音)蘇都(二合)羝(十三) 摩訶社地阿目劍迷(十四) 羯網俱(上音)嚧(十五) 訶(上音)那訶(上音)那(十六) 馱(去音)訶馱(去音)訶(十七) 般者般者(十八) 跋折囉馱(去音)唎(十九) 跋折哩尼(二十) 虎嚕虎嚕(二十一) 悉陀室旃(二合)茶(二十二) 跋折囉傍(去音)尼(二十三) 囉(上音)怛若(二合)波夜提(二十四) 莎訶(二十五)』

「是法印呪，名為金剛兒法。若有人能日日誦是呪，滿十萬遍者，當於道場作四肘水壇。其壇無門，於壇中心作一華座，安母瑟羝金剛。著五水罐，四角各一、中心一罐，其罐口中皆以柏葉、梨枝塞之，以生絹三尺束其柏葉。唯燒安悉香，然十盞燈，種種飲食共盛十盤。壇西面外如近南邊安著火鑪，胡麻、稻穀華相和，燒之供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，名為金剛兒法。若有人能日日誦是呪，滿十萬遍者，當於道場作四肘水壇。其壇無門，於壇中心作一華座，安母瑟羝金剛。著五水罐，四角各一、中心一罐，其罐口中皆以柏葉、梨枝塞之，以生絹三尺束其柏葉。唯燒安悉香，然十盞燈，種種飲食共盛十盤。壇西面外如近南邊安著火鑪，胡麻、稻穀華相和，燒之供養。

「請母瑟羝安置座已，呪師手把胡麻等物，誦呪一遍一投火中，如是數滿一千八遍即得靈驗，一切鬼病亦悉除愈。如不差者，三日作法，第三日夜縛三草篆，其草篆中多插松明，與作大法。種種法盡，將其病人至於寬處，面向西坐。呪師把草，以拄取火，急急誦呪，呪聲莫絕，把火右遶病人三匝，令病人舉頭看呪師。呪師兩手把火，面作瞋色，至心誦呪，以草火略病人頭上竄過後，更續拄火度與呪師，呪師把取，依前繞竄。盡三草竟，其病當時決定即差，與作護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請母瑟羝安置座已，呪師手把胡麻等物，誦呪一遍一投火中，如是數滿一千八遍即得靈驗，一切鬼病亦悉除愈。如不差者，三日作法，第三日夜縛三草篆，其草篆中多插松明，與作大法。種種法盡，將其病人至於寬處，面向西坐。呪師把草，以拄取火，急急誦呪，呪聲莫絕，把火右遶病人三匝，令病人舉頭看呪師。呪師兩手把火，面作瞋色，至心誦呪，以草火略病人頭上竄過後，更續拄火度與呪師，呪師把取，依前繞竄。盡三草竟，其病當時決定即差，與作護身。

「若是鬼神病，無不差者；如不差者，即是業報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是鬼神病，無不差者；如不差者，即是業報也。

金剛商迦羅大心法印呪第二十三(丹第五，此是金剛藏大女法，印有十，呪有四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛商迦羅大心法印呪第二十三(丹第五，此是金剛藏大女法，印有十，呪有四)

「反叉兩手中指以下三指在掌中，右押左，並竪二大指，附著右中指上，以二頭指雙屈中節，頭相去一分許，不相到，又去二大指亦一分許，不相著頭指，合腕，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉兩手中指以下三指在掌中，右押左，並竪二大指，附著右中指上，以二頭指雙屈中節，頭相去一分許，不相到，又去二大指亦一分許，不相著頭指，合腕，大指來去。呪曰：

「『那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉(初沙反下同)栖那波跢曳(三) 那(上音)謨跋折囉商迦羅(去音)耶(四) 拔折囉波尼(去音)寫(五) 磨(去音)怛𠼝(二合)怛寫那無悉訖梨(三合)埵(六) 一曇阿毘舍南(七) 跛囉(二合)薄叉咩(長音)(八) 曳那毘勤叉(九) 阿毘室哩(二合)底(十) 跛羅耆婆(十一) 醯(上音)哩跋折梨(十二) 徙哩跋折𠼝(十三) 阿那(去音)夜跋折𠼝(十四) 悉怖(二合)吒耶拔折𠼝那(十五) 囉(上音)叉囉(上音)叉(十六) 麼麼(十七)(自名) 阿謨迦(上音)寫(十八)(他名) 徙殿覩曼跢囉(二合)跛陀(十九) 莎訶(二十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉(初沙反下同)栖那波跢曳(三) 那(上音)謨跋折囉商迦羅(去音)耶(四) 拔折囉波尼(去音)寫(五) 磨(去音)怛𠼝(二合)怛寫那無悉訖梨(三合)埵(六) 一曇阿毘舍南(七) 跛囉(二合)薄叉咩(長音)(八) 曳那毘勤叉(九) 阿毘室哩(二合)底(十) 跛羅耆婆(十一) 醯(上音)哩跋折梨(十二) 徙哩跋折𠼝(十三) 阿那(去音)夜跋折𠼝(十四) 悉怖(二合)吒耶拔折𠼝那(十五) 囉(上音)叉囉(上音)叉(十六) 麼麼(十七)(自名) 阿謨迦(上音)寫(十八)(他名) 徙殿覩曼跢囉(二合)跛陀(十九) 莎訶(二十)』

「是法印呪，名為金剛藏大女心法。若有人能受持者，可於佛前日日燒香，供養誦呪滿十萬遍，得種種利益，亦能除滅一切諸病，悉皆有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，名為金剛藏大女心法。若有人能受持者，可於佛前日日燒香，供養誦呪滿十萬遍，得種種利益，亦能除滅一切諸病，悉皆有驗。

又商迦羅心法呪第二十四(丹第六，用前印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又商迦羅心法呪第二十四(丹第六，用前印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 拔折囉(二) 跋折唎儞(三) 婆伽婆(去音)底(四) 跛折囉商迦禮醯(上音)(五) 盤陀盤陀(六) 僧伽吒耶(七) 跋多囉囉(上音)帝(八) 莎訶(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 拔折囉(二) 跋折唎儞(三) 婆伽婆(去音)底(四) 跛折囉商迦禮醯(上音)(五) 盤陀盤陀(六) 僧伽吒耶(七) 跋多囉囉(上音)帝(八) 莎訶(九)』

「是一法呪，若人欲作商迦羅法及療病者，日日供養燒安悉香，亦著餅果種種盛盤，至夜然燈，於道場中即作身印，應當至心誦此呪滿一百萬遍，其法即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪，若人欲作商迦羅法及療病者，日日供養燒安悉香，亦著餅果種種盛盤，至夜然燈，於道場中即作身印，應當至心誦此呪滿一百萬遍，其法即成。

「後但欲用，舉心作印，誦呪即來，若不遣去，終不去離；若欲發遣，須誦此呪發遣，即知大大有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後但欲用，舉心作印，誦呪即來，若不遣去，終不去離；若欲發遣，須誦此呪發遣，即知大大有驗。

商迦羅小心法印呪第二十五(丹第七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅小心法印呪第二十五(丹第七)

「仰右手四指，屈密相著，以大指近頭指相附，一如盛水不漏。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰右手四指，屈密相著，以大指近頭指相附，一如盛水不漏。呪曰：

「『唵折跋囉商迦(上音)里(二) 訶(上音)那(上音)訶(上音)那(上音)(三) 盤陀盤陀(四) 訖柳(二合)噓拏(二合)訖柳(二合)噓拏(二合)(五) 𤙖(六) 泮泮(七) 莎訶(八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵折跋囉商迦(上音)里(二) 訶(上音)那(上音)訶(上音)那(上音)(三) 盤陀盤陀(四) 訖柳(二合)噓拏(二合)訖柳(二合)噓拏(二合)(五) 𤙖(六) 泮泮(七) 莎訶(八)』

「是法印呪，若有人卒得鬼病，不知好惡痛痒之處，以印盛水，誦呪七遍已，泮打病人面及心上，但有痛處皆得除愈，其人便得蘇息，平復如故，大大有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若有人卒得鬼病，不知好惡痛痒之處，以印盛水，誦呪七遍已，泮打病人面及心上，但有痛處皆得除愈，其人便得蘇息，平復如故，大大有驗。

商迦羅法身印第二十六(丹第八，誦前小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅法身印第二十六(丹第八，誦前小心呪)

「反叉兩手中指、無名指、小指，右押左在掌中，竝竪二大指，又屈二頭指中節，頭相拄，以押二大指頭，合腕，大指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉兩手中指、無名指、小指，右押左在掌中，竝竪二大指，又屈二頭指中節，頭相拄，以押二大指頭，合腕，大指來去。

「是一法印，若人欲作商迦羅法，先作此印，誦前小心呪，以印護身，然後方作餘法，無畏，亦得諸驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若人欲作商迦羅法，先作此印，誦前小心呪，以印護身，然後方作餘法，無畏，亦得諸驗。

商迦羅頭法印第二十七(丹第九，從此以後五印皆誦前大心呪。若作壇時，即誦後大呪，有驗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅頭法印第二十七(丹第九，從此以後五印皆誦前大心呪。若作壇時，即誦後大呪，有驗)

「准前身印，上唯改二頭指頭，右押左，側著左大指上，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改二頭指頭，右押左，側著左大指上，合腕。

「是一法印，若有人病頭痛者，作此法印印其痛處，數數呪之，後用柳枝打，病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有人病頭痛者，作此法印印其痛處，數數呪之，後用柳枝打，病即差。

商迦羅鎖法印第二十八(丹第十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅鎖法印第二十八(丹第十)

「准前身印，上唯改各屈二頭指，甲背相著，即於二大指背上著之，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改各屈二頭指，甲背相著，即於二大指背上著之，合腕。

「是一法印，若有人被鬼神著者，作此法印誦呪，鎖著一切鬼神，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有人被鬼神著者，作此法印誦呪，鎖著一切鬼神，其病即差。

商迦羅療病法印第二十九(丹第十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅療病法印第二十九(丹第十一)

「准前身印，上唯改各屈二頭指甲相著，又以二大指竝押於二頭指側上，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改各屈二頭指甲相著，又以二大指竝押於二頭指側上，合腕。

「是一法印，若有人患一切鬼病，即作此印，誦呪療之，其病速差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有人患一切鬼病，即作此印，誦呪療之，其病速差。

商迦羅縛一切鬼法印第三十(丹第十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅縛一切鬼法印第三十(丹第十二)

「准前身印，上唯改申二中指，頭相著，二大指竝竪，二頭指各屈中節，頭相拄，以押大指頭上，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改申二中指，頭相著，二大指竝竪，二頭指各屈中節，頭相拄，以押大指頭上，合腕。

「是一法印，若有人患心腹刺痛，以此法印至心繫念，印其痛處，一心誦呪，一切鬼神皆死，病差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有人患心腹刺痛，以此法印至心繫念，印其痛處，一心誦呪，一切鬼神皆死，病差。

商迦羅大結界法印第三十一(丹第十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅大結界法印第三十一(丹第十三)

「准前身印，上唯改開頭指，小曲竪之，如牛角形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改開頭指，小曲竪之，如牛角形。

「是一法印，若有作壇供養療病，手結是印，從壇西門却退而行，即以此印抱於左膝，一脚繞壇，行至一角即旋一匝，四角皆然。次入壇中心，以頭指相拄作印，印壇中心，誦小心呪七遍已，後作軍茶利法，一切無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有作壇供養療病，手結是印，從壇西門却退而行，即以此印抱於左膝，一脚繞壇，行至一角即旋一匝，四角皆然。次入壇中心，以頭指相拄作印，印壇中心，誦小心呪七遍已，後作軍茶利法，一切無畏。

商迦羅羂索法印第三十二(丹第十四，誦前小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商迦羅羂索法印第三十二(丹第十四，誦前小心呪)

「准前結界印，上唯改各屈二頭指，其頭各入於大指內根底，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前結界印，上唯改各屈二頭指，其頭各入於大指內根底，合腕。

金剛商迦羅大呪第三十三(丹第十五)「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛商迦羅大呪第三十三(丹第十五)「

呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 那(上音)謨(上音)跋折囉商迦羅(去音)耶(四) 遲泮多跢耶(五) 摩訶婆羅(去音)耶(六) 毘陀(地耶反)囉闍(上音)耶(七) 婆(二合)羅涉婆(二合)哩多(八) 摩訶迦利曳(九) 讚檀那陀摩迦露摩(上音)曳(十) 難地雞濕婆(二合)囉(十一) 商俱吒(二合)羯剌那(十二) 比唎(二合)耶曳(十三) 毘陵岐唎致麼(十四) 奴知(二合)若跢曳(十五) 提婆(十六) 那(去音)伽(十七) 藥叉(十八) 乾闥婆(十九) 阿素囉(二十) 伽𡀔羅(二十一) 緊那(去音)囉(二十二) 摩休囉(上音)伽(二十三) 𠼝師伽(去音)那(二十四) 布自多(去音)曳(二十五) 阿徙母娑羅(二十六) 跋折囉婆(去音)羅首波賒(二十七) 苛吒(二合)謗伽(二十八) 姪唎(二合)首羅(二十九) 賒吉羝(二合)(三十) 佉頞伽(二合)波賒(三十一) 婆囉(二合)輸訶(上音)悉多(二合去)曳(三十二) 婆衍那伽(去音)曳(三十三) 姪哩(二合)儞跢囉曳(三十四) 遮咄波多囉(二合去)曳(三十五) 遮咄鄧瑟吒(二合)吒吒曳(三十六) 烏嚕陀雞師曳(三十七) 婆羅涉婆哩(二合)多(三十八) 儞多羅曳(三十九) 尸皤(二合)娑(去音)那婆私儞曳(四十) 迦婆羅訶悉陀(二合去)曳(四十一) 部多閉𭈖(二合)多(四十二) 茶枳尼毘𠼝(二合)夜曳(四十三) 夜摩婆岐儞曳(四十四) 伽迦(上音)那昨𠼝儞曳(四十五) 期羅于瑳遲迦曳(四十六)(去音) 囉嚧遲囉(四十七) 婆娑奴立多(上音)(四十八) 伽怛唎(二合)曳(四十九) 那(去音)囉那(去音)唎(五十) 波首摩醯(去音)賒(五十一) 婆娑(長引)悉癡(癡阿反二合)末侘(茶訶反)(五十二) 斫迦唎(二合)拏(五十三) 迦婆羅訶悉陀(二合去)曳(五十四) 思蠅(二合)伽(五十五) 毘耶(二合)羯(二合)(五十六) 地比迦(五十七) 摩利謝嚕嚕迦(五十八) 婆休毘比陀(五十九) 羯唎多(六十) 部多波羅訶悉多(二合)(六十一) 吒訶婆那陀(去音)曳(六十二) 摩達唎(二合)伽那(六十三) 布自多(去音)曳(六十四) 那麼悉羝(六十五) 翳(去音)醯翳(去音)醯(六十六) 婆伽婆(去音)帝(六十七) 跋折 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 那(上音)謨(上音)跋折囉商迦羅(去音)耶(四) 遲泮多跢耶(五) 摩訶婆羅(去音)耶(六) 毘陀(地耶反)囉闍(上音)耶(七) 婆(二合)羅涉婆(二合)哩多(八) 摩訶迦利曳(九) 讚檀那陀摩迦露摩(上音)曳(十) 難地雞濕婆(二合)囉(十一) 商俱吒(二合)羯剌那(十二) 比唎(二合)耶曳(十三) 毘陵岐唎致麼(十四) 奴知(二合)若跢曳(十五) 提婆(十六) 那(去音)伽(十七) 藥叉(十八) 乾闥婆(十九) 阿素囉(二十) 伽𡀔羅(二十一) 緊那(去音)囉(二十二) 摩休囉(上音)伽(二十三) 𠼝師伽(去音)那(二十四) 布自多(去音)曳(二十五) 阿徙母娑羅(二十六) 跋折囉婆(去音)羅首波賒(二十七) 苛吒(二合)謗伽(二十八) 姪唎(二合)首羅(二十九) 賒吉羝(二合)(三十) 佉頞伽(二合)波賒(三十一) 婆囉(二合)輸訶(上音)悉多(二合去)曳(三十二) 婆衍那伽(去音)曳(三十三) 姪哩(二合)儞跢囉曳(三十四) 遮咄波多囉(二合去)曳(三十五) 遮咄鄧瑟吒(二合)吒吒曳(三十六) 烏嚕陀雞師曳(三十七) 婆羅涉婆哩(二合)多(三十八) 儞多羅曳(三十九) 尸皤(二合)娑(去音)那婆私儞曳(四十) 迦婆羅訶悉陀(二合去)曳(四十一) 部多閉𭈖(二合)多(四十二) 茶枳尼毘𠼝(二合)夜曳(四十三) 夜摩婆岐儞曳(四十四) 伽迦(上音)那昨𠼝儞曳(四十五) 期羅于瑳遲迦曳(四十六)(去音) 囉嚧遲囉(四十七) 婆娑奴立多(上音)(四十八) 伽怛唎(二合)曳(四十九) 那(去音)囉那(去音)唎(五十) 波首摩醯(去音)賒(五十一) 婆娑(長引)悉癡(癡阿反二合)末侘(茶訶反)(五十二) 斫迦唎(二合)拏(五十三) 迦婆羅訶悉陀(二合去)曳(五十四) 思蠅(二合)伽(五十五) 毘耶(二合)羯(二合)(五十六) 地比迦(五十七) 摩利謝嚕嚕迦(五十八) 婆休毘比陀(五十九) 羯唎多(六十) 部多波羅訶悉多(二合)(六十一) 吒訶婆那陀(去音)曳(六十二) 摩達唎(二合)伽那(六十三) 布自多(去音)曳(六十四) 那麼悉羝(六十五) 翳(去音)醯翳(去音)醯(六十六) 婆伽婆(去音)帝(六十七) 跋折

囉謗儞摩羝那(六十八) 跋折囉寫那摩羝那(六十九) 跋折囉設儞摩羝那(七十) 跋折囉央俱(去音)施摩羝那(七十一) 跋折囉謗尼摩羝那(七十二) 跋折囉商迦囉耶毘知耶(二合)摩羝那(七十三) 跋折囉商迦羅毘知耶(二合)囉闍摩羝那(七十四) 登施摩(二合)羅(七十五) 三麼焰婆伽婆(去音)帝(七十六) 薩多陀吉唎擔(七十七) 倍娑量怛他伽(上音)多(七十八) 娑彌輩(七十九) 提婆(八十) 那(去音)伽(八十一) 藥叉(八十二) 乾闥婆(八十三) 阿素囉(八十四) 伽𡀔羅(八十五) 緊那(上音)羅(八十六) 摩休囉(上音)伽(八十七) 悉馱毘知耶(二合)陀囉(八十八) 三摩婆曳(八十九) 擔三摩羅醯(九十) 羝那薩羝那(九十一) 羝那三摩曳那(上音)醯(九十二) 婆伽婆帝(九十三) 伽羅賒(九十四) 伽羅賒(九十五) 伽羅賒(九十六) 羯吒(九十七) 羯吒(九十八) 羯吒(九十九) 麼吒(一百) 麼吒(一百一) 麼吒(一百二) 泮(一百三) 泮(一百四) 泮(一百五) 跋折囉商迦羅耶(一百六) 莎訶(一百七) 素跋折囉商迦羅耶(一百八) 莎訶(一百九) 迦利曳(一百十) 莎訶(一百十一) 摩訶迦利曳(一百十二) 莎訶(一百十三) 迦唎迦唎(一百十四) 摩訶迦唎曳(一百十五) 莎訶(一百十六) 摩利曳(一百十七) 莎訶(一百十八) 摩訶摩利曳(一百十九) 莎訶(一百二十) 摩利摩利(一百二十一) 摩訶摩利曳(一百二十二) 莎訶(一百二十三) 翳(去音)醯翳(去音)醯(一百二十四) 婆伽婆(去音)帝(一百二十五) 跋折囉商迦禮(一百二十六) 施迦㘕(一百二十七) 伊曇咩(一百二十八) 羯網俱嚕(一百二十九) 跋折囉商迦羅(一百三十) 阿知若(若冶反二合)波夜底(一百三十一) 莎訶(一百三十二句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉謗儞摩羝那(六十八) 跋折囉寫那摩羝那(六十九) 跋折囉設儞摩羝那(七十) 跋折囉央俱(去音)施摩羝那(七十一) 跋折囉謗尼摩羝那(七十二) 跋折囉商迦囉耶毘知耶(二合)摩羝那(七十三) 跋折囉商迦羅毘知耶(二合)囉闍摩羝那(七十四) 登施摩(二合)羅(七十五) 三麼焰婆伽婆(去音)帝(七十六) 薩多陀吉唎擔(七十七) 倍娑量怛他伽(上音)多(七十八) 娑彌輩(七十九) 提婆(八十) 那(去音)伽(八十一) 藥叉(八十二) 乾闥婆(八十三) 阿素囉(八十四) 伽𡀔羅(八十五) 緊那(上音)羅(八十六) 摩休囉(上音)伽(八十七) 悉馱毘知耶(二合)陀囉(八十八) 三摩婆曳(八十九) 擔三摩羅醯(九十) 羝那薩羝那(九十一) 羝那三摩曳那(上音)醯(九十二) 婆伽婆帝(九十三) 伽羅賒(九十四) 伽羅賒(九十五) 伽羅賒(九十六) 羯吒(九十七) 羯吒(九十八) 羯吒(九十九) 麼吒(一百) 麼吒(一百一) 麼吒(一百二) 泮(一百三) 泮(一百四) 泮(一百五) 跋折囉商迦羅耶(一百六) 莎訶(一百七) 素跋折囉商迦羅耶(一百八) 莎訶(一百九) 迦利曳(一百十) 莎訶(一百十一) 摩訶迦利曳(一百十二) 莎訶(一百十三) 迦唎迦唎(一百十四) 摩訶迦唎曳(一百十五) 莎訶(一百十六) 摩利曳(一百十七) 莎訶(一百十八) 摩訶摩利曳(一百十九) 莎訶(一百二十) 摩利摩利(一百二十一) 摩訶摩利曳(一百二十二) 莎訶(一百二十三) 翳(去音)醯翳(去音)醯(一百二十四) 婆伽婆(去音)帝(一百二十五) 跋折囉商迦禮(一百二十六) 施迦㘕(一百二十七) 伊曇咩(一百二十八) 羯網俱嚕(一百二十九) 跋折囉商迦羅(一百三十) 阿知若(若冶反二合)波夜底(一百三十一) 莎訶(一百三十二句)』

「是大法呪用前五印作法受持，即得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大法呪用前五印作法受持，即得成辦。

「若諸持戒行者能發慈悲、憐愍一切、廣為救護，可立道場，日日洗浴，著新淨衣，對佛菩薩前設弘誓願：『願我救度一切眾生及能拔除自身苦惱。』啟白已竟，燒安悉香及著華、水、餅、果、油燈種種供養，以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔。日滿以後即記遍數，要數滿足十萬遍，掐珠為記。遍數滿已，然後取日作受法壇，供養作法竟，於後即得種種有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸持戒行者能發慈悲、憐愍一切、廣為救護，可立道場，日日洗浴，著新淨衣，對佛菩薩前設弘誓願：『願我救度一切眾生及能拔除自身苦惱。』啟白已竟，燒安悉香及著華、水、餅、果、油燈種種供養，以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔。日滿以後即記遍數，要數滿足十萬遍，掐珠為記。遍數滿已，然後取日作受法壇，供養作法竟，於後即得種種有驗。

「商迦羅受法壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商迦羅受法壇。

「若人欲得跋折囉商迦羅驗者，先日日作種種供養，燒安悉香。請商迦羅安置坐竟，當誦心呪滿十萬遍，發願救護一切眾生，然後豫覓清淨之處，置立道場一如上法。其法當取月十五日，香湯洗浴，著新淨衣，於道場所懸諸幡蓋、及供養具、華、香等物備辦已竟。其道場中作四肘壇，用白、赤、黑三色作之。壇中心安商迦羅像；若無像者，作印請喚商迦羅坐蓮華座上，安置亦得；或於地上畫著亦得。東方畫著跋折羅形、北方畫著鐵連鎖形、南方畫著可吒謗伽印形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得跋折囉商迦羅驗者，先日日作種種供養，燒安悉香。請商迦羅安置坐竟，當誦心呪滿十萬遍，發願救護一切眾生，然後豫覓清淨之處，置立道場一如上法。其法當取月十五日，香湯洗浴，著新淨衣，於道場所懸諸幡蓋、及供養具、華、香等物備辦已竟。其道場中作四肘壇，用白、赤、黑三色作之。壇中心安商迦羅像；若無像者，作印請喚商迦羅坐蓮華座上，安置亦得；或於地上畫著亦得。東方畫著跋折羅形、北方畫著鐵連鎖形、南方畫著可吒謗伽印形。

「其印形者，畫作人面形。其面頭上畫著跋折囉形，立著頭上。勿作其身形，代其身者畫作杖形，其杖頭上著彼面形，作其杖形如錫杖莖。其面頭上畫作頭髮，散垂下之。右耳畫著金釧，形如壇法上火天神，面上著金釧，似細腰鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其印形者，畫作人面形。其面頭上畫著跋折囉形，立著頭上。勿作其身形，代其身者畫作杖形，其杖頭上著彼面形，作其杖形如錫杖莖。其面頭上畫作頭髮，散垂下之。右耳畫著金釧，形如壇法上火天神，面上著金釧，似細腰鼓。

「西方安呪師座，於其壇上安八盤食，種種上味飲食共盛，燈十二盞、水罐九口。其罐各別滿盛淨水，用青柏葉、梨枝、竹葉塞其罐口，各以三尺生絹繫枝。其壇中心著一水罐，四門四角各著一罐。壇西門南安一火鑪，頗俱木柴取兩三朿(唐云穀木)，胡麻、粳米、酥蜜相和，用前心呪一百八遍，亦用此呪呪安悉香一百八遍，擬燒供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方安呪師座，於其壇上安八盤食，種種上味飲食共盛，燈十二盞、水罐九口。其罐各別滿盛淨水，用青柏葉、梨枝、竹葉塞其罐口，各以三尺生絹繫枝。其壇中心著一水罐，四門四角各著一罐。壇西門南安一火鑪，頗俱木柴取兩三朿(唐云穀木)，胡麻、粳米、酥蜜相和，用前心呪一百八遍，亦用此呪呪安悉香一百八遍，擬燒供養。

「種種辦已，月十五日，呪師更以香湯洗浴，著新淨衣，入道場中作印護身結界已竟，燒香發願法事已訖，作印誦呪，請商迦羅金剛安置，即以種種香華供養。作供養竟，更請商迦羅坐火鑪中，呪師心想於火鑪中有大蓮華，商迦羅身坐蓮華上。作是想已，取前所呪胡麻、粳米、酥蜜食等，於火鑪中然頗俱柴，少分取前所和胡麻等物，一呪一燒，如是燒呪一百八遍；又呪安悉香，一呪一燒，如是燒滿一百八遍；後燒酥蜜，一呪一燒，一百八遍。如是，香華、香水等物、種種飲食供養已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種辦已，月十五日，呪師更以香湯洗浴，著新淨衣，入道場中作印護身結界已竟，燒香發願法事已訖，作印誦呪，請商迦羅金剛安置，即以種種香華供養。作供養竟，更請商迦羅坐火鑪中，呪師心想於火鑪中有大蓮華，商迦羅身坐蓮華上。作是想已，取前所呪胡麻、粳米、酥蜜食等，於火鑪中然頗俱柴，少分取前所和胡麻等物，一呪一燒，如是燒呪一百八遍；又呪安悉香，一呪一燒，如是燒滿一百八遍；後燒酥蜜，一呪一燒，一百八遍。如是，香華、香水等物、種種飲食供養已竟。

「其道場西，去壇可有三四步地作一水壇。其壇之上著一床子，令受法人坐床子上，即擎水罐灌其頂上。令受法人心口發願：『願我弟子某甲當行商迦羅金剛法，救護一切眾生之類，願諸金剛皆賜弟子某甲種種信驗。』發是願已，即與護身，著新淨衣，將入道場，三禮佛訖，更與護身作印，誦呪發遣已竟，從此以後種種用之皆得効驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其道場西，去壇可有三四步地作一水壇。其壇之上著一床子，令受法人坐床子上，即擎水罐灌其頂上。令受法人心口發願：『願我弟子某甲當行商迦羅金剛法，救護一切眾生之類，願諸金剛皆賜弟子某甲種種信驗。』發是願已，即與護身，著新淨衣，將入道場，三禮佛訖，更與護身作印，誦呪發遣已竟，從此以後種種用之皆得効驗。

「若欲療病，猶如猛火燒於乾草、若湯沃雪，有如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲療病，猶如猛火燒於乾草、若湯沃雪，有如是力。

「呪師若欲治病者，於病人邊作二肘水壇，呪白芥子散於十方結界，壇中心著一盤餅食、著一鉢飯、一鉢淨水。病人於壇西門邊住，面向東坐。呪師手把白芥子，呪三七遍，以打病人頭上，然後火燒白芥子，并呪三七遍已，更誦大呪，以柳枝打病人者，其病即差。若一日不差，三日作法，決定即差(從此以下央俱施法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師若欲治病者，於病人邊作二肘水壇，呪白芥子散於十方結界，壇中心著一盤餅食、著一鉢飯、一鉢淨水。病人於壇西門邊住，面向東坐。呪師手把白芥子，呪三七遍，以打病人頭上，然後火燒白芥子，并呪三七遍已，更誦大呪，以柳枝打病人者，其病即差。若一日不差，三日作法，決定即差(從此以下央俱施法)。

金剛央俱施法身印呪第三十四(丹第十六，名金剛藏小女法，有七印，唯有二呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛央俱施法身印呪第三十四(丹第十六，名金剛藏小女法，有七印，唯有二呪)

「反叉二無名指、二小指在於掌中，竪二中指，頭相拄，以二頭指㧙在二中指背後，當第三節下頭相拄，並二大指，各附中指上，合腕，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉二無名指、二小指在於掌中，竪二中指，頭相拄，以二頭指㧙在二中指背後，當第三節下頭相拄，並二大指，各附中指上，合腕，大指來去。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 唵(四) 跋折囉央俱施(五) 阿迦(上音)茶(六) 毘迦(上音)茶(七) 阿迦𠼝沙(上音)耶(八) 跋折囉央俱施那(九) 莎訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 唵(四) 跋折囉央俱施(五) 阿迦(上音)茶(六) 毘迦(上音)茶(七) 阿迦𠼝沙(上音)耶(八) 跋折囉央俱施那(九) 莎訶(十)』

「是法印呪，名為金剛王小女法身印呪。若人欲作央俱施法事供養者，先以此印誦呪護身及結界已，又作是印，即誦此呪，請央俱施坐，種種供養，即得一切金剛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，名為金剛王小女法身印呪。若人欲作央俱施法事供養者，先以此印誦呪護身及結界已，又作是印，即誦此呪，請央俱施坐，種種供養，即得一切金剛歡喜。

央俱施口法印第三十五(丹第十七，誦後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱施口法印第三十五(丹第十七，誦後大呪)

「以左右小指內雙直竪，右無名指㧙在左無名及中指背已，即向頭指、中指岐間入。又以左無名指從右中指、無名指岐間出之，即入食指、中指間。二中指直竪，頭相拄。二食指各屈，鉤無名指頭。並二大指直竪，頭相拄，與二小指相離半寸許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右小指內雙直竪，右無名指㧙在左無名及中指背已，即向頭指、中指岐間入。又以左無名指從右中指、無名指岐間出之，即入食指、中指間。二中指直竪，頭相拄。二食指各屈，鉤無名指頭。並二大指直竪，頭相拄，與二小指相離半寸許。

「是一法印，制伏一切鬼神言語、妄說諂曲。作此印已，誦後大呪，更不敢語，神病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，制伏一切鬼神言語、妄說諂曲。作此印已，誦後大呪，更不敢語，神病即差。

央俱施牙法印第三十六(丹第十八，亦名急縛鬼印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱施牙法印第三十六(丹第十八，亦名急縛鬼印)

「竝竪二小指，頭相著，反叉二無名指在於掌中，右押左，頭向虎口出，竝竪二中指，頭相著，各㧙二頭指在中指背上，頭當第三節捻之，竝竪二大指，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「竝竪二小指，頭相著，反叉二無名指在於掌中，右押左，頭向虎口出，竝竪二中指，頭相著，各㧙二頭指在中指背上，頭當第三節捻之，竝竪二大指，合腕。

「是一法印，有人病患所有痛處當作此印，誦後大呪，以印痛處，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，有人病患所有痛處當作此印，誦後大呪，以印痛處，其病即差。

央俱施鉤法印第三十七(丹第十九，誦前心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱施鉤法印第三十七(丹第十九，誦前心呪)

「屈左右二小指於掌內，以大指押其甲上，直申中指，纔屈頭指，附中指側上，舉臂當眼耳中間，指頭橫著向前，勿著面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屈左右二小指於掌內，以大指押其甲上，直申中指，纔屈頭指，附中指側上，舉臂當眼耳中間，指頭橫著向前，勿著面。

「是一法印，若有鬼神難調屈伏、不受追喚者，當立地作印，誦前心呪七遍追喚，應聲而至。到已，任為別法示語降伏，事了然後發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有鬼神難調屈伏、不受追喚者，當立地作印，誦前心呪七遍追喚，應聲而至。到已，任為別法示語降伏，事了然後發遣。

「持法之人必須解此，其法印呪於師大要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持法之人必須解此，其法印呪於師大要。

央俱施索法印第三十八(丹第二十，誦後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱施索法印第三十八(丹第二十，誦後大呪)

「二手掌相背著，以二無名指相交，申之如繩，二中指亦爾，二小指各屈如鉤，又各屈二大指，更屈二頭指，各鉤二大指上，狀如鉤形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手掌相背著，以二無名指相交，申之如繩，二中指亦爾，二小指各屈如鉤，又各屈二大指，更屈二頭指，各鉤二大指上，狀如鉤形。

「是一法印，若有鬼神心生違逆、不從佛法者，先應用前鉤印喚來。來已，即當作此印法，誦後大呪，縛之勘問，鬼神皆伏，不敢縱暴，是法大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若有鬼神心生違逆、不從佛法者，先應用前鉤印喚來。來已，即當作此印法，誦後大呪，縛之勘問，鬼神皆伏，不敢縱暴，是法大驗。

央俱施口印第三十九(丹第二十一，亦名解放印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱施口印第三十九(丹第二十一，亦名解放印)

「以二小指內雙直竪，右無名指㧙左無名指中指背，向頭指、中指岐間入。左無名指從右中指、無名指間出之，即入食指、中指岐間入。二中指直竪，頭相拄。二食指各屈，鉤無名指頭。竝二大指，直竪，頭相拄，與小指離半寸許(是印與前不空羂索口印無別)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二小指內雙直竪，右無名指㧙左無名指中指背，向頭指、中指岐間入。左無名指從右中指、無名指間出之，即入食指、中指岐間入。二中指直竪，頭相拄。二食指各屈，鉤無名指頭。竝二大指，直竪，頭相拄，與小指離半寸許(是印與前不空羂索口印無別)。

「是一法印，欲解放其前所縛鬼，用前心呪放之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，欲解放其前所縛鬼，用前心呪放之。

央俱施療病法印大呪第四十(丹第二十二，亦名縛鬼印，誦後大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱施療病法印大呪第四十(丹第二十二，亦名縛鬼印，誦後大呪)

「准前身印，上唯改二頭指，各當中指第二節前文著之，又各屈二大指頭入掌中，合腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改二頭指，各當中指第二節前文著之，又各屈二大指頭入掌中，合腕。

「是一法印，若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者，當作此印印其病處，誦後大呪七遍即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者，當作此印印其病處，誦後大呪七遍即差。

「央俱施大呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「央俱施大呪。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 唵(四) 跋折囉央俱施(五) 迦比羅雞施(六) 跢智跢智(七) 遮智遮智(八) 麁智母智儞(九) 迦嚧迦(上音)知(十) 摩嚧迦(上音)知(十一) 武知跋折唎(十二) 摩訶毘住嚕例(十三) 豆鳩豆鳩(十四) 素武素武(十五) 素嚕素嚕(十六) 娑囉娑囉(十七) 毘娑囉毘娑囉(十八) 嗚𤙖嗚𤙖(十九) 嗚𤙖嗚𤙖(二十) 泮泮泮泮(二十一) 欝住呼(二合)遲羝(二十二) 訶羅訶羅(二十三) 憑(比應反)伽(去音)例(二十四) 遮智毘遮智(二十五) 娑婆(去音)羅(二十六) 毘狄(去音)例薩婆地婆那(去音)伽(二十七) 波囉(二合)訶囉(去音)那(二十八) 麼夜三麼地(二十九) 𠼝地(二合)陀翼計治(二合下同)(三十) 素狼(去音)計冶(二合)(三十一) 俱狼(去音)計治(二合)(三十二) 跋折囉胡泥(上音)(三十三) 跋折囉遲唎馱娑(上音)羅波羅訶囉(上音)若(若冶反)(三十四) 囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜地(三十五) 羯囉(二合)磨致唎(二合)𭝂羝(三十六) 跋折囉陀(去音)囉(三十七) 毘濕婆(二合)娑(上音)儞(三十八) 阿跋囉智訶(上音)跢(上音)(三十九) 跋囉摩囉(二合)陀(去音)儞(四十) 跋折囉央俱施(四十一) 阿怛若(二合)波夜底(四十二) 莎訶(四十三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 唵(四) 跋折囉央俱施(五) 迦比羅雞施(六) 跢智跢智(七) 遮智遮智(八) 麁智母智儞(九) 迦嚧迦(上音)知(十) 摩嚧迦(上音)知(十一) 武知跋折唎(十二) 摩訶毘住嚕例(十三) 豆鳩豆鳩(十四) 素武素武(十五) 素嚕素嚕(十六) 娑囉娑囉(十七) 毘娑囉毘娑囉(十八) 嗚𤙖嗚𤙖(十九) 嗚𤙖嗚𤙖(二十) 泮泮泮泮(二十一) 欝住呼(二合)遲羝(二十二) 訶羅訶羅(二十三) 憑(比應反)伽(去音)例(二十四) 遮智毘遮智(二十五) 娑婆(去音)羅(二十六) 毘狄(去音)例薩婆地婆那(去音)伽(二十七) 波囉(二合)訶囉(去音)那(二十八) 麼夜三麼地(二十九) 𠼝地(二合)陀翼計治(二合下同)(三十) 素狼(去音)計冶(二合)(三十一) 俱狼(去音)計治(二合)(三十二) 跋折囉胡泥(上音)(三十三) 跋折囉遲唎馱娑(上音)羅波羅訶囉(上音)若(若冶反)(三十四) 囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜地(三十五) 羯囉(二合)磨致唎(二合)𭝂羝(三十六) 跋折囉陀(去音)囉(三十七) 毘濕婆(二合)娑(上音)儞(三十八) 阿跋囉智訶(上音)跢(上音)(三十九) 跋囉摩囉(二合)陀(去音)儞(四十) 跋折囉央俱施(四十一) 阿怛若(二合)波夜底(四十二) 莎訶(四十三)』

「是大法呪異常操烈，不可卒誦，療病至驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大法呪異常操烈，不可卒誦，療病至驗。

「若有人能受持者，必須淨身，護持戒行，無至染著，遠離塵俗、及諸穢污、一切雜思。若能如是護持，行者當於日日香湯洗浴，著新淨衣，入道場中，燒安悉香及種種物，飲食供養，結界護身，七日七夜誦是呪，滿十萬遍已，然後更入金剛受法壇竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能受持者，必須淨身，護持戒行，無至染著，遠離塵俗、及諸穢污、一切雜思。若能如是護持，行者當於日日香湯洗浴，著新淨衣，入道場中，燒安悉香及種種物，飲食供養，結界護身，七日七夜誦是呪，滿十萬遍已，然後更入金剛受法壇竟。

「於後用法療病之時，當立水壇，燒安悉香，多少飲食而供養已，作印誦呪，療病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於後用法療病之時，當立水壇，燒安悉香，多少飲食而供養已，作印誦呪，療病即差。

「若呪師向鬼病人邊，正到之時，鬼避去者，呪師即立地，作前央俱施身印，喚其鬼神近著治之，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪師向鬼病人邊，正到之時，鬼避去者，呪師即立地，作前央俱施身印，喚其鬼神近著治之，其病即差。

「金剛藏隨心法印呪(印有十一，呪有四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛藏隨心法印呪(印有十一，呪有四)。

金剛隨心身法印呪第四十一(丹第二十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心身法印呪第四十一(丹第二十三)

「竪右手，從中指以下三指直竪並相著，屈頭指上節，附著中指上節，又以大指屈押中指下節文，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「竪右手，從中指以下三指直竪並相著，屈頭指上節，附著中指上節，又以大指屈押中指下節文，頭指來去。呪曰：

「『唵(一) 枳唎枳唎(二) 跋折囉摩羅(去音)耶(三) 雞利繫羅(去音)耶(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 枳唎枳唎(二) 跋折囉摩羅(去音)耶(三) 雞利繫羅(去音)耶(四) 莎訶(五)』

「是法印呪，若欲作大法請隨心金剛，先作此印，并誦此呪，請坐供養，即得一切金剛歡喜，後用諸法悉皆有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若欲作大法請隨心金剛，先作此印，并誦此呪，請坐供養，即得一切金剛歡喜，後用諸法悉皆有驗。

金剛隨心擲鬼法印第四十二(丹第二十四，誦前小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心擲鬼法印第四十二(丹第二十四，誦前小心呪)

「以左手無名指共大指相捻，向上擲手，即成擲印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手無名指共大指相捻，向上擲手，即成擲印。

金剛隨心輪法印第四十三(丹第二十五，誦前小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心輪法印第四十三(丹第二十五，誦前小心呪)

「平右手掌，向下摩病人頭上，即成輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「平右手掌，向下摩病人頭上，即成輪印。

金剛隨心矟法印第四十四(丹第二十六，誦前小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心矟法印第四十四(丹第二十六，誦前小心呪)

「以右手小指直竪，餘三指屈向掌，以大指押上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手小指直竪，餘三指屈向掌，以大指押上。

金剛隨心降魔法印第四十五(丹第二十七，誦前小心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心降魔法印第四十五(丹第二十七，誦前小心呪)

「以右手押左手背，仍以右大指向左小指下，左大指向右小指上，皆上下相叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手押左手背，仍以右大指向左小指下，左大指向右小指上，皆上下相叉。

「是四法印皆誦前小心呪，悉能降伏一切諸魔、一切大毒惡鬼神等，亦能摧碎百千萬億野叉、羅剎及行病鬼，并諸外道勞度叉等，皆悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四法印皆誦前小心呪，悉能降伏一切諸魔、一切大毒惡鬼神等，亦能摧碎百千萬億野叉、羅剎及行病鬼，并諸外道勞度叉等，皆悉退散。

「若有病者，以印作法誦呪，印病即當除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有病者，以印作法誦呪，印病即當除差。

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六(丹第二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心縛鬼法印呪第四十六(丹第二十八)

「以左右手後二指向內相叉，右押左，竪二中指，頭相拄，以二食指㧙在中指背，頭相掩，以二大指附著二中指下節文。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右手後二指向內相叉，右押左，竪二中指，頭相拄，以二食指㧙在中指背，頭相掩，以二大指附著二中指下節文。呪曰：

「『唵(一) 跋折囉但地(二) 陀囉尼車夜多(三) 濕閉(二合)底(四) 呼盧呼盧(五) 曼怛囉(二合)跛陀(六) 莎訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跋折囉但地(二) 陀囉尼車夜多(三) 濕閉(二合)底(四) 呼盧呼盧(五) 曼怛囉(二合)跛陀(六) 莎訶(七)』

「是法印呪，若有病者，當用此印誦呪。縛鬼已，次更呪白芥子，一呪一燒，如是燒滿一百八遍，一切鬼神皆悉退散，更無住者，病即除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若有病者，當用此印誦呪。縛鬼已，次更呪白芥子，一呪一燒，如是燒滿一百八遍，一切鬼神皆悉退散，更無住者，病即除差。

金剛隨心大法身印呪第四十七(丹第二十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心大法身印呪第四十七(丹第二十九)

「先以右手把左臂肘後，復以左手把右臂肘後已，起立舉印，安頭上，勿令著頭，並脚齊指，端身。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手把左臂肘後，復以左手把右臂肘後已，起立舉印，安頭上，勿令著頭，並脚齊指，端身。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 跢姪他(四) 只跢囉(二合)(五) 只跢囉(二合)(六) 迦比囉氷伽(去音)羅(七) 忽嚧(二合下同)跛娑皤嚟拏(上音)(八) 忽嚧撲拏阿伽(上音)車(九) 莎訶(十) 跢姪他(十一) 娑(上音)羅(上音)娑羅(十二) 徙唎徙唎(十三) 素嚕素嚕(十四) 訶(上音)囉(上音)訶囉(十五) 醯唎醯唎(十六) 虎嚕虎嚕(十七) 跛囉(上音)跛囉(上音)(十八) 比哩比哩(十九) 布嚕布嚕(二十) 麼囉(上音)麼囉(上音)(二十一) 蜜哩蜜哩(二十二) 姥嚕姥嚕(二十三) 者囉(上音)者囉(上音)(二十四) 只哩只哩(二十五) 主嚕主嚕(二十六) 冶囉(上音)冶囉(上音)(二十七) 逸哩逸哩(二十八) 愈嚕愈嚕(二十九) 伽囉伽囉(三十) 祇(去音)哩祇(去音)哩(三十一) 瞿(去音)嚕瞿(去音)嚕(三十二) 迦(上音)囉(去音)迦(上音)囉(上音)(三十三) 枳哩枳哩(三十四) 矩嚕矩嚕(三十五) 跢囉(上音)跢囉(上音)(三十六) 底哩底哩(三十七) 覩嚕覩嚕(三十八) 羅(上音)瞿(上音)羅(上音)瞿(上音)(三十九) 訶(上音)那訶(上音)那(四十) 馱(去音)訶(上音)馱(去音)訶(上音)(四十一) 跛者跛者(四十二) 訖柳(二合)噓拏(二合)訖柳(二合)噓拏(二合)(四十三) 跢麼跢麼(四十四) 瞋馱瞋馱(四十五) 麼他(上音)麼他(上音)(四十六) 頻馱頻馱(四十七) 制厭(二合)婆制厭(二合)婆(四十八) 盤闍盤闍(四十九) 盤馱盤馱(五十) 麼唎馱麼唎馱(五十一) 跛囉(二合)麼唎馱跛囉(二合)麼唎馱(五十二) 嘮馱囉(上音)嘮馱囉(上音)(五十三) 訶(上音)那訶(上音)那(五十四) 薩婆比知那(上二合)毘那藥迦𤙖(二合)(五十五) 婆(上音)施迦嚕迷(五十六) 薩婆悉怛哩(二合)(五十七) 補嚕(二合)沙(上音)(五十八) 跢囉(二合)迦(上音)(五十九) 陀唎迦(去音)那𤙖(二合)(六十) 虎嚕虎嚕(六十一) 徙馱室旃(二合)荼皤闍囉達(去音)囉(上音)(六十二) 跋闍囉波拏曳(六十三) 羅(上音)腎若(若冶反)波夜底(六十四) 莎訶(六十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 跢姪他(四) 只跢囉(二合)(五) 只跢囉(二合)(六) 迦比囉氷伽(去音)羅(七) 忽嚧(二合下同)跛娑皤嚟拏(上音)(八) 忽嚧撲拏阿伽(上音)車(九) 莎訶(十) 跢姪他(十一) 娑(上音)羅(上音)娑羅(十二) 徙唎徙唎(十三) 素嚕素嚕(十四) 訶(上音)囉(上音)訶囉(十五) 醯唎醯唎(十六) 虎嚕虎嚕(十七) 跛囉(上音)跛囉(上音)(十八) 比哩比哩(十九) 布嚕布嚕(二十) 麼囉(上音)麼囉(上音)(二十一) 蜜哩蜜哩(二十二) 姥嚕姥嚕(二十三) 者囉(上音)者囉(上音)(二十四) 只哩只哩(二十五) 主嚕主嚕(二十六) 冶囉(上音)冶囉(上音)(二十七) 逸哩逸哩(二十八) 愈嚕愈嚕(二十九) 伽囉伽囉(三十) 祇(去音)哩祇(去音)哩(三十一) 瞿(去音)嚕瞿(去音)嚕(三十二) 迦(上音)囉(去音)迦(上音)囉(上音)(三十三) 枳哩枳哩(三十四) 矩嚕矩嚕(三十五) 跢囉(上音)跢囉(上音)(三十六) 底哩底哩(三十七) 覩嚕覩嚕(三十八) 羅(上音)瞿(上音)羅(上音)瞿(上音)(三十九) 訶(上音)那訶(上音)那(四十) 馱(去音)訶(上音)馱(去音)訶(上音)(四十一) 跛者跛者(四十二) 訖柳(二合)噓拏(二合)訖柳(二合)噓拏(二合)(四十三) 跢麼跢麼(四十四) 瞋馱瞋馱(四十五) 麼他(上音)麼他(上音)(四十六) 頻馱頻馱(四十七) 制厭(二合)婆制厭(二合)婆(四十八) 盤闍盤闍(四十九) 盤馱盤馱(五十) 麼唎馱麼唎馱(五十一) 跛囉(二合)麼唎馱跛囉(二合)麼唎馱(五十二) 嘮馱囉(上音)嘮馱囉(上音)(五十三) 訶(上音)那訶(上音)那(五十四) 薩婆比知那(上二合)毘那藥迦𤙖(二合)(五十五) 婆(上音)施迦嚕迷(五十六) 薩婆悉怛哩(二合)(五十七) 補嚕(二合)沙(上音)(五十八) 跢囉(二合)迦(上音)(五十九) 陀唎迦(去音)那𤙖(二合)(六十) 虎嚕虎嚕(六十一) 徙馱室旃(二合)荼皤闍囉達(去音)囉(上音)(六十二) 跋闍囉波拏曳(六十三) 羅(上音)腎若(若冶反)波夜底(六十四) 莎訶(六十五)』

「是法印大呪能伏一切——若天、若龍、若諸外道、若神、若鬼、若藥叉、若羅剎、若乾闥婆、鳩槃荼等。種種雜類為不善者，及與人作病患、鬼神為障難者，聞是呪聲皆悉倒地，悶絕而死；雖有蘇者，遠走他境，不敢侵暴、作諸留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印大呪能伏一切——若天、若龍、若諸外道、若神、若鬼、若藥叉、若羅剎、若乾闥婆、鳩槃荼等。種種雜類為不善者，及與人作病患、鬼神為障難者，聞是呪聲皆悉倒地，悶絕而死；雖有蘇者，遠走他境，不敢侵暴、作諸留難。

「一切之法，起心作者立皆成辦。誦呪之時，必須當作後大身印，須與瞋色，為此悉能摧伏一切，大有靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切之法，起心作者立皆成辦。誦呪之時，必須當作後大身印，須與瞋色，為此悉能摧伏一切，大有靈驗。

「若人欲得受持此呪，應當詣於舍利塔前，以好香花供養金剛，日月蝕時當誦此呪，乃至日月還放復生，方可休息，其法即成，一切所求疾得稱遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得受持此呪，應當詣於舍利塔前，以好香花供養金剛，日月蝕時當誦此呪，乃至日月還放復生，方可休息，其法即成，一切所求疾得稱遂。

「若欲作法，燒安悉香，種種妙花、飲食供養，莊嚴壇法如下所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作法，燒安悉香，種種妙花、飲食供養，莊嚴壇法如下所說。

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十八(誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十八(誦前大呪)

「先以左右手各屈頭指已下四指，作捲入掌中，竪二大指已，起立，舉右手印，努向頭上，以向下打一切鬼勢，以左臂覆，正當心上，莫令著心。又以左脚直努而斜，以右脚屈膝溢身，向右努之，面向左看而努兩眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右手各屈頭指已下四指，作捲入掌中，竪二大指已，起立，舉右手印，努向頭上，以向下打一切鬼勢，以左臂覆，正當心上，莫令著心。又以左脚直努而斜，以右脚屈膝溢身，向右努之，面向左看而努兩眼。

「是一法印，若作伏除一切天中飛行大魔、羅剎、鬼神及有上下四方住者，作此一法，一切皆滅，無能成辦作障礙事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若作伏除一切天中飛行大魔、羅剎、鬼神及有上下四方住者，作此一法，一切皆滅，無能成辦作障礙事。

「治病處用作是法時，呪聲莫絕，仍起瞋色，一切有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治病處用作是法時，呪聲莫絕，仍起瞋色，一切有驗。

金剛大瞋結界法身印第四十九(丹第三十一，誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛大瞋結界法身印第四十九(丹第三十一，誦前大呪)

「先以左右手中指以下三指向外相叉，令指博著手背，竪二頭指，屈二大指，努勿著頭指已，起立舉印向右膊上，而斜努左脚，屈右膝纔溢身，向右作大瞋面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右手中指以下三指向外相叉，令指博著手背，竪二頭指，屈二大指，努勿著頭指已，起立舉印向右膊上，而斜努左脚，屈右膝纔溢身，向右作大瞋面。

「是大法身印，名大瞋法。若壇結界用護其處，一切諸鬼神、天魔等眾皆悉倒地，各當散走而出境外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大法身印，名大瞋法。若壇結界用護其處，一切諸鬼神、天魔等眾皆悉倒地，各當散走而出境外。

金剛隨心大瞋法身印第五十(丹第三十二，誦前大呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心大瞋法身印第五十(丹第三十二，誦前大呪)

「先以左右手從中指以下三指皆向外相叉，令指皆著手背，又以二頭指向裏相叉，右押左，竝二大指各附二頭指上已，起立舉印在右膊上，斜努左脚，屈右脚膝，努溢身向右，面向左視，怒眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左右手從中指以下三指皆向外相叉，令指皆著手背，又以二頭指向裏相叉，右押左，竝二大指各附二頭指上已，起立舉印在右膊上，斜努左脚，屈右脚膝，努溢身向右，面向左視，怒眼。

「是大法身印，悉能摧伏一切惡魔、鬼神等難，亦用治病。若以此法降伏一切鬼神、天魔，皆自被縛，悉靖自死，身為微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大法身印，悉能摧伏一切惡魔、鬼神等難，亦用治病。若以此法降伏一切鬼神、天魔，皆自被縛，悉靖自死，身為微塵。

「是三法印皆共同誦前大呪已，通一切用種種法事，悉皆有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是三法印皆共同誦前大呪已，通一切用種種法事，悉皆有驗。

金剛藏密號法印呪第五十一(丹第三十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏密號法印呪第五十一(丹第三十三)

「以右手叉腰，四指向前，母指向後，屈左肘在左膊上已，屈中指、無名指在掌中，又竪大指、頭指、小指已，側頭向左邊顧眄瞻視已，便作一聲，狀如彈舌在於頰裏。作一聲已，即寬步大，行右遶壇，外誦讚呪文。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手叉腰，四指向前，母指向後，屈左肘在左膊上已，屈中指、無名指在掌中，又竪大指、頭指、小指已，側頭向左邊顧眄瞻視已，便作一聲，狀如彈舌在於頰裏。作一聲已，即寬步大，行右遶壇，外誦讚呪文。呪曰：

「『室哩(二合)智跋折囉謗尼婆羅(上音)馱(一) 摩訶毘知耶(二合)囉闍(二) 波囉(二合)殿(殿爛反)多羅(三) 摩訶戰茶毘知耶(二合)囉闍(四) 翳(去音)醯翳(去音)醯(五) 婆伽畔(六) 試伽囒(上音)(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『室哩(二合)智跋折囉謗尼婆羅(上音)馱(一) 摩訶毘知耶(二合)囉闍(二) 波囉(二合)殿(殿爛反)多羅(三) 摩訶戰茶毘知耶(二合)囉闍(四) 翳(去音)醯翳(去音)醯(五) 婆伽畔(六) 試伽囒(上音)(七)』

「是法印讚呪，若作一切壇法之時，種種安置已，當作此法，密號一切金剛。其法每須三迴作聲，三度寬步，遶壇誦讚，感得十方一切金剛一時來到，助成其法，種種作者皆當有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印讚呪，若作一切壇法之時，種種安置已，當作此法，密號一切金剛。其法每須三迴作聲，三度寬步，遶壇誦讚，感得十方一切金剛一時來到，助成其法，種種作者皆當有驗。

金剛隨心大惡都身印第五十二(丹第三十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛隨心大惡都身印第五十二(丹第三十四)

「右手小指入左手小指、無名指岐，從後而入。右無名指在掌內，直出左手中指、無名指岐。又捉其二大指，竝押中指側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手小指入左手小指、無名指岐，從後而入。右無名指在掌內，直出左手中指、無名指岐。又捉其二大指，竝押中指側。

「此印降伏八部、一切所有諸鬼神等都縛，八部、諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印降伏八部、一切所有諸鬼神等都縛，八部、諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印。

都身印第五十三(丹第三十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都身印第五十三(丹第三十五)

「右手無名指入左手無名指背，右中指、小指在下，列左腕。右手頭指相拄左手小指頭，右手中指共左手頭指相鉤，右手小指共左手頭指相鉤。左大指入右小指無名指岐，右大指押左頭指第二節背下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手無名指入左手無名指背，右中指、小指在下，列左腕。右手頭指相拄左手小指頭，右手中指共左手頭指相鉤，右手小指共左手頭指相鉤。左大指入右小指無名指岐，右大指押左頭指第二節背下。

「此印總縛一切諸鬼，又攝六百諸小印等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印總縛一切諸鬼，又攝六百諸小印等。

身印第五十四(丹第三十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身印第五十四(丹第三十六)

「右手中指入左手無名指背，橫出列左腕，右手頭指拄左手小指，右手大指拄左手頭指，右手無名指、小指向左手掌中及出左大指，向外掌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手中指入左手無名指背，橫出列左腕，右手頭指拄左手小指，右手大指拄左手頭指，右手無名指、小指向左手掌中及出左大指，向外掌出。

「此印總攝八百小印，此印亦用縛一切鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印總攝八百小印，此印亦用縛一切鬼。

又召請隨心印第五十五(丹第三十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又召請隨心印第五十五(丹第三十七)

「以右手掌押左手背，向下相叉，左手五指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手掌押左手背，向下相叉，左手五指來去。

棒印第五十六(丹第三十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棒印第五十六(丹第三十八)

「反叉二小指在掌中，無名、頭指相叉，右押左，合腕，二大指竝，押二頭指上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉二小指在掌中，無名、頭指相叉，右押左，合腕，二大指竝，押二頭指上。

捉疰印第五十七(丹第三十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉疰印第五十七(丹第三十九)

「右手四指把捲，大指押上，左手亦爾。右捉矛助，左手捉痛處(大惡都身印以下六印，與大隋大業八年十二月八日三藏曇摩岌多於洛陽上林苑譯，印文異、印同)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手四指把捲，大指押上，左手亦爾。右捉矛助，左手捉痛處(大惡都身印以下六印，與大隋大業八年十二月八日三藏曇摩岌多於洛陽上林苑譯，印文異、印同)。

金剛藏受法壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏受法壇

「若有沙門、若婆羅門、善男子等專心愛樂我是祕密法藏神呪功德之時，可於十月十三日或復臘月十五日，清淨之處、或於露地、或在室中，當淨修理其地——如上所說佛菩薩法一種無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有沙門、若婆羅門、善男子等專心愛樂我是祕密法藏神呪功德之時，可於十月十三日或復臘月十五日，清淨之處、或於露地、或在室中，當淨修理其地——如上所說佛菩薩法一種無別。

「莊嚴道場，懸諸幡蓋，種種寶物、莊嚴之具、具辦種種華香之類，於道場中作方四肘五色法壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莊嚴道場，懸諸幡蓋，種種寶物、莊嚴之具、具辦種種華香之類，於道場中作方四肘五色法壇。

「其壇四角四門，各著一口新淨水罐，其壇中心作蓮華座，其壇中心亦著一罐，其火鑪邊亦一水罐。其五罐等各滿盛淨水，兼著五穀。於其罐口各以柏葉、梨枝塞之，仍各生絹三尺繫上，迎金剛像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇四角四門，各著一口新淨水罐，其壇中心作蓮華座，其壇中心亦著一罐，其火鑪邊亦一水罐。其五罐等各滿盛淨水，兼著五穀。於其罐口各以柏葉、梨枝塞之，仍各生絹三尺繫上，迎金剛像。

「安著中心水罐之後，若無畫像，作印法請金剛安置，亦得無咎。次第安置四十九燈，五十盤中盛種種食，又以薰陸香、沈水香、安悉香是三種擣，共和為丸，大如小棗，一千八丸，及燒胡麻、粳米、酥蜜、乳酪等物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安著中心水罐之後，若無畫像，作印法請金剛安置，亦得無咎。次第安置四十九燈，五十盤中盛種種食，又以薰陸香、沈水香、安悉香是三種擣，共和為丸，大如小棗，一千八丸，及燒胡麻、粳米、酥蜜、乳酪等物。

「其壇西門南置火鑪，其鑪入地作之，四面各一肘，深一肘。其火鑪中畫作蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇西門南置火鑪，其鑪入地作之，四面各一肘，深一肘。其火鑪中畫作蓮華。

「種種辦訖，香湯洗浴，著新淨衣，入道場中，作印護身。結界畢已，作印召請金剛菩薩，安置坐竟。先作華香法事供養，次作諸法印呪供養，次燒胡麻、粳米、酥蜜相和供養，一如上法。然後取前香丸，用大心呪一一各別呪七遍已，投火中燒，如是燒盡一千八丸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種辦訖，香湯洗浴，著新淨衣，入道場中，作印護身。結界畢已，作印召請金剛菩薩，安置坐竟。先作華香法事供養，次作諸法印呪供養，次燒胡麻、粳米、酥蜜相和供養，一如上法。然後取前香丸，用大心呪一一各別呪七遍已，投火中燒，如是燒盡一千八丸。

「當爾之時，金剛像上現金剛藏王菩薩之身，問行者言：『汝欲何法？』是時行者即把香鑪，隨意報答。時金剛藏王滿其願已，忽然不現，行者當時即得其驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當爾之時，金剛像上現金剛藏王菩薩之身，問行者言：『汝欲何法？』是時行者即把香鑪，隨意報答。時金剛藏王滿其願已，忽然不現，行者當時即得其驗。

「供養畢已，次第取其壇中水罐出道場外，詣水壇上，次第灌其受法人頂。各灌頂已，著新淨衣，引入道場頂禮佛已，與作護身，一如上法。發遣金剛藏王菩薩，掃除處所，殘食散施一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養畢已，次第取其壇中水罐出道場外，詣水壇上，次第灌其受法人頂。各灌頂已，著新淨衣，引入道場頂禮佛已，與作護身，一如上法。發遣金剛藏王菩薩，掃除處所，殘食散施一切眾生。」

爾時，佛告金剛藏等菩薩摩訶薩眾言：「汝等眷屬今獻諸呪，微妙甚深希有祕密法藏，得有如是利益之事。我亦從昔已來曾學是法，皆得成就。汝等亦須堅持梵行，常無退轉，得無生法忍，歸佛法僧，恒巡六道而作護念，勸發菩提，莫辭勞憚。由是汝等誓願力故，我等讚成一切歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛藏等菩薩摩訶薩眾言：「汝等眷屬今獻諸呪，微妙甚深希有祕密法藏，得有如是利益之事。我亦從昔已來曾學是法，皆得成就。汝等亦須堅持梵行，常無退轉，得無生法忍，歸佛法僧，恒巡六道而作護念，勸發菩提，莫辭勞憚。由是汝等誓願力故，我等讚成一切歡喜。」

時諸大眾聞佛印可，皆大歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞佛印可，皆大歡喜，作禮而去。