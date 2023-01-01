佛說陀羅尼集經卷第五(觀世音卷中) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀羅尼集經卷第五(觀世音卷中)

大唐天竺三藏阿地瞿多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一(與一切觀音菩薩心印呪同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千轉觀世音菩薩心印呪第一(與一切觀音菩薩心印呪同)

「頭指以下四指反叉，向內相捺，左大指屈入頭指中間，右大指舒直向內，勿曲，兩腕相合，以右大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭指以下四指反叉，向內相捺，左大指屈入頭指中間，右大指舒直向內，勿曲，兩腕相合，以右大指來去。呪曰：

「『唵(一) 阿嚕力(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿嚕力(二) 莎訶(三)』

「若作此印法，一切觀世音菩薩見之。請觀世音坐、作結界法、燒香供養竟，次作此印，觀音歡喜。日日作者，大好益善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作此印法，一切觀世音菩薩見之。請觀世音坐、作結界法、燒香供養竟，次作此印，觀音歡喜。日日作者，大好益善。

又千轉印呪第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又千轉印呪第二

「手印與前一切觀世音心印同，惟足不同。頭指以下四指反叉，向內相捺，左大指屈入頭指中，右大指舒直，向內勿曲，兩腕相合。兩脚作丁字形，右脚丁頭、左脚丁尾，乃右脚直立，左膝曲在外，努𦜮，身屈向左邊。以心印當右乳前，勿著乳，面作笑顏，頭面向右。每月十五日香湯洒浴，入於淨室，而作此印誦後大呪，四重、五逆悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「手印與前一切觀世音心印同，惟足不同。頭指以下四指反叉，向內相捺，左大指屈入頭指中，右大指舒直，向內勿曲，兩腕相合。兩脚作丁字形，右脚丁頭、左脚丁尾，乃右脚直立，左膝曲在外，努𦜮，身屈向左邊。以心印當右乳前，勿著乳，面作笑顏，頭面向右。每月十五日香湯洒浴，入於淨室，而作此印誦後大呪，四重、五逆悉皆消滅。

「千轉陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「千轉陀羅尼曰：

「『那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿𠼝耶婆盧(輕呼)枳帝攝筏(二合)囉耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 闍(上音)曳闍曳(七) 闍(上音)夜婆醯(上音)儞(八) 闍(上音)榆跢唎(上)(九) 迦(上音)羅迦(上音)羅(十) 麼羅麼羅(十一) 者羅(上音)者羅(上)(十二) 器拏器拏(十三) 薩婆羯磨跋囉(上音)拏儞迷(十四) 薄伽婆底(都儞反)娑(上音)訶(上音)薩囉薄羯底(十五) 薩婆菩(上音)陀婆盧(輕呼)枳羝(十六) 者芻(上音)(眼)(十七) 輸(上音)嚕怛囉(上音)(耳)(十八) 揭囉(上音)拏(上音)(鼻)(十九) 是訶(上音)皤(二十)(舌) 迦夜(二十一)(身) 末弩(二十二)(心) 毘(上音)輸達儞(二十三) 素囉(上音)素囉(上音)(二十四) 鉢囉(上音)素囉(上音)鉢囉(上音)素囉(上音)(二十五) 薩婆菩(上音)陀阿(上音)地瑟恥(二合)羝莎訶(二十六) 達麼陀(去音)覩揭囉(上音)鞞莎訶(二十七) 阿(上音)婆皤(二十八) 娑(上音)皤婆皤(二十九) 達摩皤(三十) 菩陀(上音)尼曳(三十一) 莎訶(三十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿𠼝耶婆盧(輕呼)枳帝攝筏(二合)囉耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 闍(上音)曳闍曳(七) 闍(上音)夜婆醯(上音)儞(八) 闍(上音)榆跢唎(上)(九) 迦(上音)羅迦(上音)羅(十) 麼羅麼羅(十一) 者羅(上音)者羅(上)(十二) 器拏器拏(十三) 薩婆羯磨跋囉(上音)拏儞迷(十四) 薄伽婆底(都儞反)娑(上音)訶(上音)薩囉薄羯底(十五) 薩婆菩(上音)陀婆盧(輕呼)枳羝(十六) 者芻(上音)(眼)(十七) 輸(上音)嚕怛囉(上音)(耳)(十八) 揭囉(上音)拏(上音)(鼻)(十九) 是訶(上音)皤(二十)(舌) 迦夜(二十一)(身) 末弩(二十二)(心) 毘(上音)輸達儞(二十三) 素囉(上音)素囉(上音)(二十四) 鉢囉(上音)素囉(上音)鉢囉(上音)素囉(上音)(二十五) 薩婆菩(上音)陀阿(上音)地瑟恥(二合)羝莎訶(二十六) 達麼陀(去音)覩揭囉(上音)鞞莎訶(二十七) 阿(上音)婆皤(二十八) 娑(上音)皤婆皤(二十九) 達摩皤(三十) 菩陀(上音)尼曳(三十一) 莎訶(三十二)』

「《千轉經》云：誦此呪已，惡業銷滅；誦至七遍，五逆罪滅；若滿千遍已，罪無不滅；滿十萬遍，面見觀音、種種莊嚴者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「《千轉經》云：誦此呪已，惡業銷滅；誦至七遍，五逆罪滅；若滿千遍已，罪無不滅；滿十萬遍，面見觀音、種種莊嚴者。

「七日之中初作法時，惟得食乳糜、酥酪、白餅、粳米飯，不得食鹽醬菜，最後一日勿食。十五日夜空腹，佛前相續誦呪，無定限數，見像動搖，出聲唱言：『善哉，善哉！』放光明曜。復以真珠寶物安呪師頂上，即知成驗。面見觀音已，得滿一切善願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七日之中初作法時，惟得食乳糜、酥酪、白餅、粳米飯，不得食鹽醬菜，最後一日勿食。十五日夜空腹，佛前相續誦呪，無定限數，見像動搖，出聲唱言：『善哉，善哉！』放光明曜。復以真珠寶物安呪師頂上，即知成驗。面見觀音已，得滿一切善願。

「又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者，一切善事成就，一切惡業銷滅，直轉讀者亦得滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者，一切善事成就，一切惡業銷滅，直轉讀者亦得滅罪。

「欲東西行時，先呪手七遍以摩拭面，所至之處無諸災橫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲東西行時，先呪手七遍以摩拭面，所至之處無諸災橫。

「若能清淨如法，常誦不廢，得第一地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能清淨如法，常誦不廢，得第一地。

「若有女人能誦持者，後成男子，更不重受如是女形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人能誦持者，後成男子，更不重受如是女形。

「先作壇，安置供養備訖，然始誦呪。其壇四面各十六肘，四重作規，院相皆外白色、內四色，各一重如似壁勢，即是八重也。合五方色，四面開門，東、西、南、北相當，正中一重不須開門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先作壇，安置供養備訖，然始誦呪。其壇四面各十六肘，四重作規，院相皆外白色、內四色，各一重如似壁勢，即是八重也。合五方色，四面開門，東、西、南、北相當，正中一重不須開門。

「大瓦罐八枚、瓮子四枚，各滿盛水，插柏及柳枝安水罐瓮中，作白餅、粳米飯、乳酪、酥蜜、香果子等供養，然十六燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大瓦罐八枚、瓮子四枚，各滿盛水，插柏及柳枝安水罐瓮中，作白餅、粳米飯、乳酪、酥蜜、香果子等供養，然十六燈。

「四門外合插十六隻未經用箭，掛五綵線於箭上，取佉陀囉木(紫薑木是)四枚——二長五指、二長六指——釘壇四角，散種種時、非時華於壇上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四門外合插十六隻未經用箭，掛五綵線於箭上，取佉陀囉木(紫薑木是)四枚——二長五指、二長六指——釘壇四角，散種種時、非時華於壇上。

「又取頗伽木(拘杞子小者是)一千八百枚，各長一尺，若一瓦鉢、若銅鉢和酥乳塗此木枝，呪一枝一遍即擲火中。無佉陀囉木時(赤棗木代亦得)，須畫一白色觀音聖者像，隨力大小作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取頗伽木(拘杞子小者是)一千八百枚，各長一尺，若一瓦鉢、若銅鉢和酥乳塗此木枝，呪一枝一遍即擲火中。無佉陀囉木時(赤棗木代亦得)，須畫一白色觀音聖者像，隨力大小作。

「又先翻法云：千劫聚集業障，一時誦念悉皆滅盡，得千佛聚集善根，得背千劫流轉生老病死邊際，捨此身已，即見千轉輪聖王，恒持十善。若欲生諸佛淨土者，晝夜各三時誦二十一遍，滿三七日，如其所欲，即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像，此是先相，即知當生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又先翻法云：千劫聚集業障，一時誦念悉皆滅盡，得千佛聚集善根，得背千劫流轉生老病死邊際，捨此身已，即見千轉輪聖王，恒持十善。若欲生諸佛淨土者，晝夜各三時誦二十一遍，滿三七日，如其所欲，即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像，此是先相，即知當生淨土。

「又，受持法，取突婆香(唐云茅香)并苗五斤、楮木一千箇，長一尺，并酥，總呪一千遍。臨欲燒之，以酥塗木莖及香上，各呪一遍燒之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，受持法，取突婆香(唐云茅香)并苗五斤、楮木一千箇，長一尺，并酥，總呪一千遍。臨欲燒之，以酥塗木莖及香上，各呪一遍燒之。

「預五月、六月，取牛糞陰乾，突婆香水和作泥作場，身二肘圓作場，場上安種種華香。冬月無華，刻華安之，然熏陸香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「預五月、六月，取牛糞陰乾，突婆香水和作泥作場，身二肘圓作場，場上安種種華香。冬月無華，刻華安之，然熏陸香。

「呪師面向東坐，誦滿一千遍，法成；未呪之時，用此呪水二十一遍或七遍服之。呪水解污，淨室、道場、佛堂、洒身，呪柳枝打病、呪水治病並得，各二十一遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師面向東坐，誦滿一千遍，法成；未呪之時，用此呪水二十一遍或七遍服之。呪水解污，淨室、道場、佛堂、洒身，呪柳枝打病、呪水治病並得，各二十一遍。

「若能一生日別三時，時別誦二十一遍，滅罪不可思議，通一切用。作是法者，觀世音歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能一生日別三時，時別誦二十一遍，滅罪不可思議，通一切用。作是法者，觀世音歡喜。

觀世音母身法印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音母身法印第三

「兩大指堅各捻二小指頭，兩手並竪相著，二頭指相捻在二大指、小指上，二無名指亦爾，二中指在上，頭少不相到，掌下相著，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩大指堅各捻二小指頭，兩手並竪相著，二頭指相捻在二大指、小指上，二無名指亦爾，二中指在上，頭少不相到，掌下相著，頭指來去。呪曰：

「『唵(一) 稅閉(二合)提(二) 槃陀囉(二合)婆悉尼(三) 折吒麼俱吒(四) 陀羅尼(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 稅閉(二合)提(二) 槃陀囉(二合)婆悉尼(三) 折吒麼俱吒(四) 陀羅尼(五) 莎訶(六)』

「是法印呪，若有人能日日作之，相續供養，以胡麻、酥蜜和稻穀華，誦呪一遍一燒火中，如是乃至一千八遍——一百八遍呪燒亦得。如是日日作是法者，一切觀世音歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若有人能日日作之，相續供養，以胡麻、酥蜜和稻穀華，誦呪一遍一燒火中，如是乃至一千八遍——一百八遍呪燒亦得。如是日日作是法者，一切觀世音歡喜。

「又法，孩兒啼哭，當以此呪呪結、呪索，繫項即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，孩兒啼哭，當以此呪呪結、呪索，繫項即止。

觀世音母心印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音母心印呪第四

「合腕，二食指、二中指、二無名指並屈，頭相拄，與大節令平，二大指並竪相著，捻食指頭側，二小指竪，頭相著，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，二食指、二中指、二無名指並屈，頭相拄，與大節令平，二大指並竪相著，捻食指頭側，二小指竪，頭相著，大指來去。呪曰：

「『唵(一) 摩訶室唎(二合)曳(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 摩訶室唎(二合)曳(二) 莎訶(三)』

「是前二法印呪，名觀世音母法。若有人誦持，能除身中百億劫重罪。一切菩薩聞此呪者，皆得奢摩他，由此因緣得成佛位，故名菩薩母呪。有能受持者，不久當蒙諸佛授記，一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是前二法印呪，名觀世音母法。若有人誦持，能除身中百億劫重罪。一切菩薩聞此呪者，皆得奢摩他，由此因緣得成佛位，故名菩薩母呪。有能受持者，不久當蒙諸佛授記，一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記。

持一切觀世音菩薩三昧印呪第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持一切觀世音菩薩三昧印呪第五

「兩腕合，二大指、二小指直竪，頭合，餘指不相著，直竪(但開二大指，小指頭不相到，是名十一面印，是大三昧印，頭指來去)，呪用十一面大呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩腕合，二大指、二小指直竪，頭合，餘指不相著，直竪(但開二大指，小指頭不相到，是名十一面印，是大三昧印，頭指來去)，呪用十一面大呪。

「作是法者，能除一切王、賊、水、火、刀、毒等難，皆無怖畏，是觀世音威神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是法者，能除一切王、賊、水、火、刀、毒等難，皆無怖畏，是觀世音威神力故。

「欲請諸菩薩等法，先須作三昧印，即得一切菩薩歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲請諸菩薩等法，先須作三昧印，即得一切菩薩歡喜。

觀世音菩薩隨心印呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩隨心印呪第六

「二手中指、無名、小三指向外相叉，合掌，右壓左，指頭總博掌背，並竪二食指相著，大指亦然，各博食指，大指來去，歸命與前十一面等歸命法同。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手中指、無名、小三指向外相叉，合掌，右壓左，指頭總博掌背，並竪二食指相著，大指亦然，各博食指，大指來去，歸命與前十一面等歸命法同。呪曰：

「『跢姪他(一) 唵(二) 多(去)唎多(去音)唎(三) 咄多(去音)唎(四) 咄唎(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『跢姪他(一) 唵(二) 多(去)唎多(去音)唎(三) 咄多(去音)唎(四) 咄唎(五) 莎訶(六)』

「是法印呪，若人欲得聰明，取一黃牛置清淨所，令一童男子持八戒齋，搆取牛乳。經於三日所搆得乳，日日還與其牛飲之。從第四日至第七日搆得乳者，即用作酪，以酪作酥。日月蝕時，香湯洒浴，著新淨衣，而作四肘五彩水壇。其壇無門，其壇東面置蓮華座，座上安置雞都摩致，南面置都邏羅華座、北面置俱嚕屈羅華座、中央置隨心觀世音華座。十六盞燈、八盤飲食、燒香散華而供養已，取前件酥盛一新淨赤銅器中，呪師此日不食，三度洒浴，念佛，不得餘想。將其酥椀置壇中心，令其作酥小兒在外看於日月，勿令小兒見壇內事。呪師不得見於日月，若見日月，一不得驗。若日月漸生來，至心作多唎心印，把其酥椀數數呪酥，其酥椀中三種相現——謂𣊵、煙、火。若但𣊵，服酥之人一日誦得七百偈經；若出煙者，服酥之人一日誦得七百偈經；若出火者，服酥之人及與他服即大聰明，一日誦得一千偈經；若其如常，亦能強記。其酥一兩、二兩、三、四、五兩，任意皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人欲得聰明，取一黃牛置清淨所，令一童男子持八戒齋，搆取牛乳。經於三日所搆得乳，日日還與其牛飲之。從第四日至第七日搆得乳者，即用作酪，以酪作酥。日月蝕時，香湯洒浴，著新淨衣，而作四肘五彩水壇。其壇無門，其壇東面置蓮華座，座上安置雞都摩致，南面置都邏羅華座、北面置俱嚕屈羅華座、中央置隨心觀世音華座。十六盞燈、八盤飲食、燒香散華而供養已，取前件酥盛一新淨赤銅器中，呪師此日不食，三度洒浴，念佛，不得餘想。將其酥椀置壇中心，令其作酥小兒在外看於日月，勿令小兒見壇內事。呪師不得見於日月，若見日月，一不得驗。若日月漸生來，至心作多唎心印，把其酥椀數數呪酥，其酥椀中三種相現——謂𣊵、煙、火。若但𣊵，服酥之人一日誦得七百偈經；若出煙者，服酥之人一日誦得七百偈經；若出火者，服酥之人及與他服即大聰明，一日誦得一千偈經；若其如常，亦能強記。其酥一兩、二兩、三、四、五兩，任意皆得。

又有隨心觀世音印第七(不見別號，亦無別呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有隨心觀世音印第七(不見別號，亦無別呪)

「二手十指皆竪，頭合，掌內少空，兩腕相著，正當心上(此印共供養一切印法同)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手十指皆竪，頭合，掌內少空，兩腕相著，正當心上(此印共供養一切印法同)。

隨心觀世音祈一切願印第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心觀世音祈一切願印第八

「左手大指屈而向掌，又屈頭指頭離大指頭四五分許，中指以下三指總申相博，以印橫側著心上，指頭向右，呪用前呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手大指屈而向掌，又屈頭指頭離大指頭四五分許，中指以下三指總申相博，以印橫側著心上，指頭向右，呪用前呪。

「是一法印，欲求願時，先作縱廣四肘水壇，懸諸幡蓋，種種莊嚴。於其壇中著隨心像，當其像前列著四椀，其四椀中各盛一味——謂盛石蜜、沙糖、乳、蜜——如其次第各盛供養，散種種華、燒沈水香。供養像已，對像至心發露懺悔，隨其所願仰祈請竟，像前作印，以袈裟覆、或用淨巾覆其印已，至心誦呪滿八百遍，更莫餘緣。誦此呪竟，隨心所願悉得稱意。隨事大小，一日乃至七日作法，日日三時——晨朝、日中、及黃昏時——依前作法必果所願，除不至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，欲求願時，先作縱廣四肘水壇，懸諸幡蓋，種種莊嚴。於其壇中著隨心像，當其像前列著四椀，其四椀中各盛一味——謂盛石蜜、沙糖、乳、蜜——如其次第各盛供養，散種種華、燒沈水香。供養像已，對像至心發露懺悔，隨其所願仰祈請竟，像前作印，以袈裟覆、或用淨巾覆其印已，至心誦呪滿八百遍，更莫餘緣。誦此呪竟，隨心所願悉得稱意。隨事大小，一日乃至七日作法，日日三時——晨朝、日中、及黃昏時——依前作法必果所願，除不至心。

十二臂觀世音菩薩身印呪第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二臂觀世音菩薩身印呪第九

「左右無名指各列在中指背上，竪二中指，頭相著，合竪二小指、二大指並著，屈二食指，頭相拄，各壓大指頭，其食指齊，第二節令平，食指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右無名指各列在中指背上，竪二中指，頭相著，合竪二小指、二大指並著，屈二食指，頭相拄，各壓大指頭，其食指齊，第二節令平，食指來去。呪曰：

「『唵(一) 摩訶稅(去音)羝(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 摩訶稅(去音)羝(二) 莎訶(三)』

「是法印呪，取牛糞、牛尿、酥、乳酪等各一大兩，總共和攪，香湯洒浴，著新淨衣，正面向東，並足蹲坐，即呪前藥一百八遍，六月一服，一年再服，自身無病、治病大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，取牛糞、牛尿、酥、乳酪等各一大兩，總共和攪，香湯洒浴，著新淨衣，正面向東，並足蹲坐，即呪前藥一百八遍，六月一服，一年再服，自身無病、治病大吉。

觀世音菩薩不空羂索身印呪第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩不空羂索身印呪第十

「准前觀世音母身印，上唯改開二中指，去一寸許，二頭指、無名指少舉，勿與大指相著，頭指、無名指間開容一中指地，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前觀世音母身印，上唯改開二中指，去一寸許，二頭指、無名指少舉，勿與大指相著，頭指、無名指間開容一中指地，頭指來去。呪曰：

「『跢姪他(一) 唵(二) 濕閉(二合)多夜(三) 濕閉(二合)多菩闍(去音)夜(四) 㖶(去音)醯㖶醯(五) 鉢囉麼(六) 輸馱薩埵(七) 摩訶迦嚧膩迦(八) 莎訶(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『跢姪他(一) 唵(二) 濕閉(二合)多夜(三) 濕閉(二合)多菩闍(去音)夜(四) 㖶(去音)醯㖶醯(五) 鉢囉麼(六) 輸馱薩埵(七) 摩訶迦嚧膩迦(八) 莎訶(九)』

「是法印呪，通種種用，皆有大力，亦能降伏一切惡鬼神、療一切病、一切賊難皆不能害。若被枷鎖，取施輸末羅，指作印呪已，塗枷鎖上，更至心呪，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，通種種用，皆有大力，亦能降伏一切惡鬼神、療一切病、一切賊難皆不能害。若被枷鎖，取施輸末羅，指作印呪已，塗枷鎖上，更至心呪，即得解脫。

觀世音菩薩不空羂索口法印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩不空羂索口法印第十一

「以左右小指內隻直竪，右無名指㧙左無名指、中指背，向頭指、中指岐間入，左無名指從右中指、無名指間出之，即入食指、中指岐間入，二中指直竪，頭相拄，屈二食指，各鉤無名指頭，並二大指直竪，頭相拄，與小指離半寸許，同誦前呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右小指內隻直竪，右無名指㧙左無名指、中指背，向頭指、中指岐間入，左無名指從右中指、無名指間出之，即入食指、中指岐間入，二中指直竪，頭相拄，屈二食指，各鉤無名指頭，並二大指直竪，頭相拄，與小指離半寸許，同誦前呪。

觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二

「准前口印，唯改少屈二中指頭，各壓二大指頭，二小指出外，右壓左，總握無名指背，呪用前呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前口印，唯改少屈二中指頭，各壓二大指頭，二小指出外，右壓左，總握無名指背，呪用前呪。

「是一法印，能除一切水、火、風、賊、刀，及王難、夜叉、羅剎、一切鬼神、毒龍、毒蛇、繫縛等難。若人日日常作供養，得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜，命終得生阿彌陀佛國，又復十方淨土隨意往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，能除一切水、火、風、賊、刀，及王難、夜叉、羅剎、一切鬼神、毒龍、毒蛇、繫縛等難。若人日日常作供養，得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜，命終得生阿彌陀佛國，又復十方淨土隨意往生。

「若欲止風，先以此呪呪灰一百八遍，小片絹裹，將隨身去。若風來者，以右手取灰，向風打散，次以右餘指作拳，頭指直竪，向風數數誦呪，瞋喝即斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲止風，先以此呪呪灰一百八遍，小片絹裹，將隨身去。若風來者，以右手取灰，向風打散，次以右餘指作拳，頭指直竪，向風數數誦呪，瞋喝即斷。

觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 唎悉底哩(二合)盧迦(去耶反)毘社夜(二) 阿謨伽波舍(三) 摩訶鳩嚧馱(四) 囉闍夜(五) 唎陀(去音)夜(六) 阿波囉(上音)提阿跢(七) 嗚𤙖嗚𤙖(八) 㧊㧊(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 唎悉底哩(二合)盧迦(去耶反)毘社夜(二) 阿謨伽波舍(三) 摩訶鳩嚧馱(四) 囉闍夜(五) 唎陀(去音)夜(六) 阿波囉(上音)提阿跢(七) 嗚𤙖嗚𤙖(八) 㧊㧊(九)』

「是一法呪，能滅罪障，懺悔治病大有神驗，具如《不空羂索經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪，能滅罪障，懺悔治病大有神驗，具如《不空羂索經》說。

畫觀世音菩薩像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫觀世音菩薩像法

「一切觀世音菩薩像，通身白色，結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上，頭戴七寶莊嚴華冠而有重光。其華冠中有立化佛，其華冠後作簸箕光，其光之內總作赤色。其像背倚七寶繡机。其像左手屈臂當心，又屈中指向上直竪。右手屈臂向左手上，屈頭指與大指相捻，而拄左手中指之上。其像頸有寶珠瓔珞，左右臂腕各有寶釧，又以寶花莊白褻絡膊。身著花莊白褻之裙，其裙腰作青色赤裹，又以寶[絕-巴+日]繫其腰上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切觀世音菩薩像，通身白色，結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上，頭戴七寶莊嚴華冠而有重光。其華冠中有立化佛，其華冠後作簸箕光，其光之內總作赤色。其像背倚七寶繡机。其像左手屈臂當心，又屈中指向上直竪。右手屈臂向左手上，屈頭指與大指相捻，而拄左手中指之上。其像頸有寶珠瓔珞，左右臂腕各有寶釧，又以寶花莊白褻絡膊。身著花莊白褻之裙，其裙腰作青色赤裹，又以寶[絕-巴+日]繫其腰上。

「其像左右廂各有一菩薩以為侍者，其二菩薩通身黃色，俱頭戴華冠。右廂菩薩，右手屈臂而把白拂，左手屈臂而把蓮華。左廂菩薩，右手屈臂，把雜寶華一枝，左臂屈竪，手把白拂。悉著朝霞，縵𦜮之上，華莊白褻絞於髀上，而各立於蓮華座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左右廂各有一菩薩以為侍者，其二菩薩通身黃色，俱頭戴華冠。右廂菩薩，右手屈臂而把白拂，左手屈臂而把蓮華。左廂菩薩，右手屈臂，把雜寶華一枝，左臂屈竪，手把白拂。悉著朝霞，縵𦜮之上，華莊白褻絞於髀上，而各立於蓮華座上。

「其像侍者後左右廂各有三菩薩，以次上下側身，各面向像，瞻仰而坐，助觀世音神通自在救護眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像侍者後左右廂各有三菩薩，以次上下側身，各面向像，瞻仰而坐，助觀世音神通自在救護眾生。

「其像左廂上一菩薩，通身黃色，頭上有少黃色，以寶莊華緣於髻上，青色圓光，耳有白環。而申右手當右膝上，皆展五指，垂掌向下，左手當心而把蓮華。以白華褻絡其膊上，兩臂腕上而著寶釧，又以朝霞縵𦜮，而坐青蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左廂上一菩薩，通身黃色，頭上有少黃色，以寶莊華緣於髻上，青色圓光，耳有白環。而申右手當右膝上，皆展五指，垂掌向下，左手當心而把蓮華。以白華褻絡其膊上，兩臂腕上而著寶釧，又以朝霞縵𦜮，而坐青蓮華上。

「次下菩薩通身黃色，頭戴華鬘，作赤圓光，耳有白環。乳房高大，以輕白華褻橫縵乳上。右手背在髀上屈著，竪手向上，五指俱散。左手覆在左髀膝間，臂腕有釧。著朝霞裙，坐紅蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下菩薩通身黃色，頭戴華鬘，作赤圓光，耳有白環。乳房高大，以輕白華褻橫縵乳上。右手背在髀上屈著，竪手向上，五指俱散。左手覆在左髀膝間，臂腕有釧。著朝霞裙，坐紅蓮華上。

「次下菩薩通身白色，面上眉間而有天眼。其頭髮髻如似赤色，頭無華鬘，作青圓光，耳上無環。而有四臂，右邊一臂屈肘向後，腋間出，舉向頭，以其手指拄著髮鬢。一手屈臂，拄右膝上，把黃色數珠，珠有三七。左一臂屈肘向後，腋間出手，向上至於肩上，手指如拳。一臂拄著髀膝間，覆手把經匣，以淺綠紗絡其膊上。以朝霞裙交其脚脛，而坐紫色蓮華座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下菩薩通身白色，面上眉間而有天眼。其頭髮髻如似赤色，頭無華鬘，作青圓光，耳上無環。而有四臂，右邊一臂屈肘向後，腋間出，舉向頭，以其手指拄著髮鬢。一手屈臂，拄右膝上，把黃色數珠，珠有三七。左一臂屈肘向後，腋間出手，向上至於肩上，手指如拳。一臂拄著髀膝間，覆手把經匣，以淺綠紗絡其膊上。以朝霞裙交其脚脛，而坐紫色蓮華座上。

「右廂三菩薩，次上一菩薩通身白色，頭戴華鬘，作青圓光，耳有白環。乳房高大，以白華褻橫縵乳上。左手屈臂在左髀上而把蓮華，右手按髀上，仰把一物，狀似果子亦如似華，盛在掌中，班斑然作。臂腕有釧，著朝霞裙，帖膝坐於紫蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右廂三菩薩，次上一菩薩通身白色，頭戴華鬘，作青圓光，耳有白環。乳房高大，以白華褻橫縵乳上。左手屈臂在左髀上而把蓮華，右手按髀上，仰把一物，狀似果子亦如似華，盛在掌中，班斑然作。臂腕有釧，著朝霞裙，帖膝坐於紫蓮華上。

「次下菩薩通身黃色，頭戴赤色華鬘，作赤圓光，耳有白環。左手屈臂在左髀上把於蓮華，右手在右髀上仰掌散指如峻顯之。臂腕有釧，以素白褻絡其膊上，著朝霞裙，交脚而坐紅蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下菩薩通身黃色，頭戴赤色華鬘，作赤圓光，耳有白環。左手屈臂在左髀上把於蓮華，右手在右髀上仰掌散指如峻顯之。臂腕有釧，以素白褻絡其膊上，著朝霞裙，交脚而坐紅蓮華上。

「次下菩薩，通身黃色，頭有花鬘，仰面向上看視其像，耳有白環，作青圓光，而有四臂。乳房高大，以白寶褺橫縵乳上。二手合掌，又一左手屈臂在左髀上而把蓮花，其華紫色，其華莖狀如箭幹形而作黃色，華頭向上。右一臂屈向後，腋間出手，向上至於肩前，而把數珠，珠有三七。而著赤色菊華褺裙，交脚而坐青蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下菩薩，通身黃色，頭有花鬘，仰面向上看視其像，耳有白環，作青圓光，而有四臂。乳房高大，以白寶褺橫縵乳上。二手合掌，又一左手屈臂在左髀上而把蓮花，其華紫色，其華莖狀如箭幹形而作黃色，華頭向上。右一臂屈向後，腋間出手，向上至於肩前，而把數珠，珠有三七。而著赤色菊華褺裙，交脚而坐青蓮華上。

「其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬，於其像上近光左右各有二軀須陀會天。右廂天者，作乾闥婆音樂供養；左廂天者，以散華香供養菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬，於其像上近光左右各有二軀須陀會天。右廂天者，作乾闥婆音樂供養；左廂天者，以散華香供養菩薩。

「又，華光兩邊各有四鳥而助供養——左邊有二頻伽鳥並行而立，次後有二鸚鵡並行，右邊有二孔雀並行，次後有二白鶴並行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，華光兩邊各有四鳥而助供養——左邊有二頻伽鳥並行而立，次後有二鸚鵡並行，右邊有二孔雀並行，次後有二白鶴並行。

「其像座下左廂又有二菩薩，通身赤色，作年少形，顏容端正，軀貌肥壯，頭髮短促，如作赤色，面上眉間有一天眼。有一白蛇從背後出，而向左轉高舉頭，却向此菩薩面看。右手屈展，左手近乳而把蓮華。而著竪襴青白色褻，短小裙子縵腰𦜮上，立而不坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像座下左廂又有二菩薩，通身赤色，作年少形，顏容端正，軀貌肥壯，頭髮短促，如作赤色，面上眉間有一天眼。有一白蛇從背後出，而向左轉高舉頭，却向此菩薩面看。右手屈展，左手近乳而把蓮華。而著竪襴青白色褻，短小裙子縵腰𦜮上，立而不坐。

「右廂菩薩通身黃色，著朝霞裙，合掌峻坐紫蓮華上，仰面看像而作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右廂菩薩通身黃色，著朝霞裙，合掌峻坐紫蓮華上，仰面看像而作供養。

「布以綠地，其像兩邊有菩提樹，於其樹上有凌霄華，絞絡座下著青、綠、黃、赤、紫等色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布以綠地，其像兩邊有菩提樹，於其樹上有凌霄華，絞絡座下著青、綠、黃、赤、紫等色。

「為廁寶地畫像法竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為廁寶地畫像法竟。」

觀世音毘俱知菩薩三昧法印呪品(印有二十一，呪有四十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音毘俱知菩薩三昧法印呪品(印有二十一，呪有四十四)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城中說諸法印陀羅尼呪時，與無量菩薩大眾及無數持呪賢聖眾俱，前後圍繞，來詣佛所。到佛所已，五體投地，頂禮佛足。禮佛足已，繞佛三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城中說諸法印陀羅尼呪時，與無量菩薩大眾及無數持呪賢聖眾俱，前後圍繞，來詣佛所。到佛所已，五體投地，頂禮佛足。禮佛足已，繞佛三匝，却坐一面。

爾時，觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我有心呪名毘俱知，甚深微妙，祕密神通，具諸法印及壇場法，護持世間，普令眾生、人非人等免離諸苦，一切眾生獲其利益。我今欲說，惟願世尊聽許我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我有心呪名毘俱知，甚深微妙，祕密神通，具諸法印及壇場法，護持世間，普令眾生、人非人等免離諸苦，一切眾生獲其利益。我今欲說，惟願世尊聽許我說。」

時佛讚言：「善哉，善哉！善男子！汝為一切諸眾生故欲說法印陀羅尼壇，我助汝喜，隨汝意說。」爾時，同會諸菩薩眾莫不歡喜，一時稱善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛讚言：「善哉，善哉！善男子！汝為一切諸眾生故欲說法印陀羅尼壇，我助汝喜，隨汝意說。」爾時，同會諸菩薩眾莫不歡喜，一時稱善。

爾時，觀世音菩薩承佛神力，即說印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩承佛神力，即說印呪。

毘俱知大身法印呪第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知大身法印呪第一

「先反列二手小指各在無名指背上，次各列無名指在中指背上，二腕相著，竪二中指，頭相拄，竪二大指、二食指，然其食指少屈，似不屈勢，頭指來去(若以二食指總屈來即是華座印)。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先反列二手小指各在無名指背上，次各列無名指在中指背上，二腕相著，竪二中指，頭相拄，竪二大指、二食指，然其食指少屈，似不屈勢，頭指來去(若以二食指總屈來即是華座印)。呪曰：

「『那(上音)謨薩婆怛他伽底驃(一) 阿囉訶陀(上音)驃(比冶反)(二) 三藐三菩提驃(比冶反)(三) 唵(四) 跛冶那(去音)薩儞(五) 怛囉(二合上)薩儞(六) 怛囉(二合上)西(七) 怛囉(二合上)薩耶(八) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(九) 跢知(十) 倍移跢知(十一) 倍移跢知(十二) 倍囉(上音)提(十三) 倍囉(上音)提(十四) 濕閉(二合)羝(十五) 遮智尼(十六) 莎(去音)訶(十七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨薩婆怛他伽底驃(一) 阿囉訶陀(上音)驃(比冶反)(二) 三藐三菩提驃(比冶反)(三) 唵(四) 跛冶那(去音)薩儞(五) 怛囉(二合上)薩儞(六) 怛囉(二合上)西(七) 怛囉(二合上)薩耶(八) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(九) 跢知(十) 倍移跢知(十一) 倍移跢知(十二) 倍囉(上音)提(十三) 倍囉(上音)提(十四) 濕閉(二合)羝(十五) 遮智尼(十六) 莎(去音)訶(十七)』

「是法印呪，若欲誦時，可作身印，至心誦之。諸佛聞者，皆悉稱讚；若諸菩薩聞呪音者，皆生歡喜；諸天聞者，皆悉頂禮；一切金剛聞呪音者，皆悉怖畏；若諸鬼神聞呪音者，皆生恐懼；六道一切眾生聞者，一切皆發菩提之心；在地獄中受苦聞者，皆得停息一切酸楚，法應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若欲誦時，可作身印，至心誦之。諸佛聞者，皆悉稱讚；若諸菩薩聞呪音者，皆生歡喜；諸天聞者，皆悉頂禮；一切金剛聞呪音者，皆悉怖畏；若諸鬼神聞呪音者，皆生恐懼；六道一切眾生聞者，一切皆發菩提之心；在地獄中受苦聞者，皆得停息一切酸楚，法應如是。

毘俱知大心呪第二(用身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知大心呪第二(用身印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘梨(二合)俱(上音)知(二) 俱(上音)知訶(入音)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘梨(二合)俱(上音)知(二) 俱(上音)知訶(入音)(三)』

毘俱(上音)知中大心呪第三(用身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱(上音)知中大心呪第三(用身印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 沒馱(上音)儞(三) 索(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 沒馱(上音)儞(三) 索(四)』

毘俱知小心呪第四(用身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知小心呪第四(用身印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘唎(二合)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘唎(二合)(二)』

毘俱知中小心呪第五(用身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知中小心呪第五(用身印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘唎(二合)俱(上音)知(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘唎(二合)俱(上音)知(二) 莎訶(三)』

請毘俱知來呪第六(用身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請毘俱知來呪第六(用身印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘唎(二合)俱(上音)知(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘唎(二合)俱(上音)知(二) 莎訶(三)』

毘俱知一切用呪第七(用身印，亦名大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知一切用呪第七(用身印，亦名大心呪)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 般摩跋時唎(二合)儞(二) 嗚𤙖(三) 泮(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 般摩跋時唎(二合)儞(二) 嗚𤙖(三) 泮(四)』

毘俱知頂呪第八(用身印，亦名頭呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知頂呪第八(用身印，亦名頭呪)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 智儞(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 智儞(二) 莎訶(三)』

「若有人持前大呪等八種呪時，欲作法者皆應同用前法身印，種種有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人持前大呪等八種呪時，欲作法者皆應同用前法身印，種種有驗。

毘俱知香鑪法印呪第九(印是第二，呪是第九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知香鑪法印呪第九(印是第二，呪是第九)

「准前身印，上唯改二大指，愽著二食指，二中指屈上節，頭相拄。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，上唯改二大指，愽著二食指，二中指屈上節，頭相拄。呪曰：

「『唵(一) 賜俱(上音)嚧俱(上音)嚧(二) 毘闍(去音)曳(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 賜俱(上音)嚧俱(上音)嚧(二) 毘闍(去音)曳(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，當欲作法誦毘俱知菩薩呪時，當以此印印其香鑪。及印香已，然後燒香，手執香鑪，心口發願：『今為某事(云云)。』供養畢已，次印香水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，當欲作法誦毘俱知菩薩呪時，當以此印印其香鑪。及印香已，然後燒香，手執香鑪，心口發願：『今為某事(云云)。』供養畢已，次印香水。

毘俱知香水法印呪第十(印是第三，呪是第十，梵音云乾陀達羅度波) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知香水法印呪第十(印是第三，呪是第十，梵音云乾陀達羅度波)

「以右手五指相愽展之，屈肘，側手，印香水上，左手無用。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手五指相愽展之，屈肘，側手，印香水上，左手無用。呪曰：

「『唵(一) 菩底(都爾反下同)(二) 菩陀鉢底(三) 輸達(上音)儞(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 菩底(都爾反下同)(二) 菩陀鉢底(三) 輸達(上音)儞(四) 莎訶(五)』

「是法印呪，當欲作法誦呪之時，作印印水，誦呪七遍，以水散灑頭身之上。亦用此法呪供養諸佛菩薩等已，次作護身印呪法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，當欲作法誦呪之時，作印印水，誦呪七遍，以水散灑頭身之上。亦用此法呪供養諸佛菩薩等已，次作護身印呪法事。

毘俱知護身法印呪第十一(印是第四，呪是十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知護身法印呪第十一(印是第四，呪是十一)

「斜側覆二手，以二大指並竪，仍頭狀似鳥翅。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斜側覆二手，以二大指並竪，仍頭狀似鳥翅。呪曰：

「『唵(一) 鼻(上音)比儞(二) 訶(入上音呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 鼻(上音)比儞(二) 訶(入上音呼)』

「是法印呪，當欲作法誦呪之時，即以此印護自身已，次作結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，當欲作法誦呪之時，即以此印護自身已，次作結界。

毘俱知結地界法印呪第十二(印是第五，呪是十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知結地界法印呪第十二(印是第五，呪是十二)

「左右中指以下反叉掌中，右壓左，指背愽掌，以二大指斜並相拄，直竪，屈二食指，相愽甲，相背，以二大指拄地。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右中指以下反叉掌中，右壓左，指背愽掌，以二大指斜並相拄，直竪，屈二食指，相愽甲，相背，以二大指拄地。呪曰：

「『唵(一) 倍移跢知(二) 嗚𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 倍移跢知(二) 嗚𤙖(三)』

「是法印呪，當欲作法誦呪之時，以此印印地，辟除一切地上、地下所有諸惡魔、神鬼等。次作四方結界印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，當欲作法誦呪之時，以此印印地，辟除一切地上、地下所有諸惡魔、神鬼等。次作四方結界印呪。

毘俱知結四方界法印呪第十三(印是第六，呪第十三，梵音波羅迦羅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知結四方界法印呪第十三(印是第六，呪第十三，梵音波羅迦羅)

「先側左手，五指相著，以右手壓左臂上，手背相著，以右大指鉤左大指，隨日右轉。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先側左手，五指相著，以右手壓左臂上，手背相著，以右大指鉤左大指，隨日右轉。呪曰：

「『唵(一) 婆移跢知(二) 嗚𤙖(三) (是呪同地界呪)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆移跢知(二) 嗚𤙖(三) (是呪同地界呪)』

「是法印呪，當欲作法誦呪之時，即以此印右旋三轉，向四方繞，辟除四方所有一切魔、鬼神等，次作結上方界印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，當欲作法誦呪之時，即以此印右旋三轉，向四方繞，辟除四方所有一切魔、鬼神等，次作結上方界印呪。

毘俱知結上方界法印呪第十四(印是第七，呪第十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知結上方界法印呪第十四(印是第七，呪第十四)

「左右二手中指以下三指反叉，右壓左，指背愽掌，以二大指頭斜相拄，屈二食指，甲相愽拄，以大指頭倒臨頂上，勿令著頂。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右二手中指以下三指反叉，右壓左，指背愽掌，以二大指頭斜相拄，屈二食指，甲相愽拄，以大指頭倒臨頂上，勿令著頂。呪曰：

「『唵(一) 跢知(二) 嗚𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢知(二) 嗚𤙖(三)』

「是法印呪，能除天上虛空所有一切諸魔、惡鬼神等。當欲作法誦呪之時，但護身結界，更無所畏，種種欲作毘俱知法無有妨難，皆有神驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，能除天上虛空所有一切諸魔、惡鬼神等。當欲作法誦呪之時，但護身結界，更無所畏，種種欲作毘俱知法無有妨難，皆有神驗。

毘俱知師子座法印(印是第八，用大心呪，梵本云思蠅伽散那) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知師子座法印(印是第八，用大心呪，梵本云思蠅伽散那)

「以左右頭指、中指、無名指頭相拄，合腕，以二小指直竪，相去半寸許，以二大指屈入掌內(若來，向外直竪二大指名來)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右頭指、中指、無名指頭相拄，合腕，以二小指直竪，相去半寸許，以二大指屈入掌內(若來，向外直竪二大指名來)。

毘俱知歡喜法印(印是第九，用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知歡喜法印(印是第九，用大心呪)

「二手各屈小指，以二大指各壓甲上，餘指各散舒，右手者直舒臂，左手者覆胸上著，起立屈右膝，身就右邊，左脚斜直竪(若二脚相去四尺許即是使者印，若喚來，用右食指，屈即來、展即去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手各屈小指，以二大指各壓甲上，餘指各散舒，右手者直舒臂，左手者覆胸上著，起立屈右膝，身就右邊，左脚斜直竪(若二脚相去四尺許即是使者印，若喚來，用右食指，屈即來、展即去)。

「是一法印，打一切鬼及阿脩羅，所在用者皆得大驗。若惡人作一切惡法欲來相害者，作此印呪悉皆不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，打一切鬼及阿脩羅，所在用者皆得大驗。若惡人作一切惡法欲來相害者，作此印呪悉皆不成。

毘俱知供養法印(印是第十，用大心呪，梵本云阿伽母陀羅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知供養法印(印是第十，用大心呪，梵本云阿伽母陀羅)

「准前身印，唯改二大指開，頭相去二寸半許(若並屈二大指入掌即是來法，出二大指即是去法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二大指開，頭相去二寸半許(若並屈二大指入掌即是來法，出二大指即是去法)。

「是一法印，若以種種華香飲食供養三寶、并作此印而供養者，得福無量，一切菩薩皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若以種種華香飲食供養三寶、并作此印而供養者，得福無量，一切菩薩皆大歡喜。

毘俱知隨心法印(印第十一，用大心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知隨心法印(印第十一，用大心呪)

「屈二無名指在掌，右壓左，二小指、二中指各竪相著，屈二食指，各附中指第一節下，以二大指屈愽食指下節側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屈二無名指在掌，右壓左，二小指、二中指各竪相著，屈二食指，各附中指第一節下，以二大指屈愽食指下節側。

「是一法印，欲供養時，當作此印誦大心呪，毘俱知身現行者前令行者見，所願皆隨，稱心所欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，欲供養時，當作此印誦大心呪，毘俱知身現行者前令行者見，所願皆隨，稱心所欲。

毘俱知施與一切食法印(印第十二，用大心呪，梵音云皤唎) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知施與一切食法印(印第十二，用大心呪，梵音云皤唎)

「以二手仰舒八指，小指至腕側相愽，各屈二大指頭於掌中心著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手仰舒八指，小指至腕側相愽，各屈二大指頭於掌中心著。

「是一法印，印中盛著諸飲食已，將布施與護法神等，一切眾生、一切得者皆生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，印中盛著諸飲食已，將布施與護法神等，一切眾生、一切得者皆生歡喜。

「以前五印皆共同誦前大心呪，種種有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以前五印皆共同誦前大心呪，種種有驗。

毘俱知華供養法印呪(印第十三，呪第十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知華供養法印呪(印第十三，呪第十五)

「合掌，仍虛掌中，屈二食指於掌內，現二大指並竪，勿愽著食指。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌，仍虛掌中，屈二食指於掌內，現二大指並竪，勿愽著食指。呪曰：

「『唵(一) 失哩(二合)智羅(上音)閦(初數反)彌(二) 蘇婆羅(上音)帝(三) 鉢囉(上二合)底(都爾反)紇哩(二合)瑟拏(二合)(四) 摩逾波指登布史(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 失哩(二合)智羅(上音)閦(初數反)彌(二) 蘇婆羅(上音)帝(三) 鉢囉(上二合)底(都爾反)紇哩(二合)瑟拏(二合)(四) 摩逾波指登布史(五) 莎訶(六)』

「是法印呪，若作觀世音毘俱知菩薩法事，皆須應作此印供養，得蒙一切菩薩歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作觀世音毘俱知菩薩法事，皆須應作此印供養，得蒙一切菩薩歡喜。

毘俱知香供養呪(呪第十六，印用華供養印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知香供養呪(呪第十六，印用華供養印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 鉢羅(二合上)底(都爾反)紇哩(二合)瑟拏(二合)(二) 杜麼囉俱(上音)梨(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 鉢羅(二合上)底(都爾反)紇哩(二合)瑟拏(二合)(二) 杜麼囉俱(上音)梨(三) 莎訶(四)』

毘俱知滅罪呪(呪第十七，印用花供養印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知滅罪呪(呪第十七，印用花供養印)

「『唵(一) 阿地邑(以入反二合)地(二) 毘訶囉儞(三) 波囉(二合)提(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿地邑(以入反二合)地(二) 毘訶囉儞(三) 波囉(二合)提(四) 莎訶(五)』

「是二呪法，若作毘俱知法，皆同作前華供養印，誦此二呪。一切諸佛聞此呪者，皆生歡喜，悉得除滅無量劫罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是二呪法，若作毘俱知法，皆同作前華供養印，誦此二呪。一切諸佛聞此呪者，皆生歡喜，悉得除滅無量劫罪。

毘俱知萬里結界供養呪(呪第十八，用法身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知萬里結界供養呪(呪第十八，用法身印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 紇哩(二合)瑟拏(二合)絲(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 紇哩(二合)瑟拏(二合)絲(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』

「是一呪者，若欲作諸道場、結法壇所、廣為供養，懼諸魔事，應可用結前法身印，誦是呪時即得法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一呪者，若欲作諸道場、結法壇所、廣為供養，懼諸魔事，應可用結前法身印，誦是呪時即得法成。

毘俱知作壇泥地供養呪(呪第十九，用香水印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知作壇泥地供養呪(呪第十九，用香水印)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 帝誓帝闍婆(上音)底(都爾反)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 帝誓帝闍婆(上音)底(都爾反)(二)』

「是一呪者，若欲立壇廣設供養，用前香水印印香水已，當以此呪呪其香水一百八遍，用塗壇地，即得法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一呪者，若欲立壇廣設供養，用前香水印印香水已，當以此呪呪其香水一百八遍，用塗壇地，即得法成。

毘俱知菩薩降魔印呪法品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知菩薩降魔印呪法品

毘俱知法甲呪(呪第二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知法甲呪(呪第二十)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跛治那(去音)舍儞(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跛治那(去音)舍儞(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』

毘俱知法弩呪(呪二十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知法弩呪(呪二十一)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跢囉(二合上)薩西(二) 嗚𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢囉(二合上)薩西(二) 嗚𤙖(三)』

毘俱知法左射呪(呪二十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知法左射呪(呪二十二)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跢囉(二合上)薩耶(二) 嗚𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢囉(二合上)薩耶(二) 嗚𤙖(三)』

毘俱知法右射呪(呪二十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知法右射呪(呪二十三)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跢囉(二合上)薩儞(二) 嗚𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢囉(二合上)薩儞(二) 嗚𤙖(三)』

毘俱知法箭呪(呪二十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知法箭呪(呪二十四)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 嗚𤙖(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 嗚𤙖(三)』

毘俱知解一切外道及諸法事等結界呪(呪二十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知解一切外道及諸法事等結界呪(呪二十五)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 濕閉(二合)羝(二) 闍智儞(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 濕閉(二合)羝(二) 闍智儞(三) 莎訶(四)』

「是甲等呪，若作毘俱知道場，及設諸壇、結界防護、供養之所，及以療病、防諸神鬼、破諸外道婆羅門難法，一一皆須作前身印，誦此六呪及誦諸呪，悉得有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是甲等呪，若作毘俱知道場，及設諸壇、結界防護、供養之所，及以療病、防諸神鬼、破諸外道婆羅門難法，一一皆須作前身印，誦此六呪及誦諸呪，悉得有驗。

毘俱知斫迦羅法印(印第十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知斫迦羅法印(印第十四)

「准佛輪印，上唯改二食指去中指半寸許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准佛輪印，上唯改二食指去中指半寸許。

毘俱知跋折囉法印(印第十五，亦名瞋印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知跋折囉法印(印第十五，亦名瞋印)

「二手合，以二大指各捻掌內無名指下節，並屈二無名指壓大指上，餘三指各頭合，二手三指中節相去一寸許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合，以二大指各捻掌內無名指下節，並屈二無名指壓大指上，餘三指各頭合，二手三指中節相去一寸許。

毘俱知打一切鬼法印(印第十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知打一切鬼法印(印第十六)

「准前，屈左手食指、無名指、小指，以大指壓三指甲上，勿令現甲，直竪中指，起立並兩脚，將印置額上，以中指向下垂，當眉間，面作瞋形，右手無用，應用此印打一切鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，屈左手食指、無名指、小指，以大指壓三指甲上，勿令現甲，直竪中指，起立並兩脚，將印置額上，以中指向下垂，當眉間，面作瞋形，右手無用，應用此印打一切鬼。

毘俱知三眼法印(印第十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知三眼法印(印第十七)

「准佛頂印，上惟改二手中指已下三指反相叉掌中，直竪二食指，頭相拄，其二大指勿愽中指，各附食指側竪，起立並二脚，反列手，正當額上，指頭正當眉間下垂，面作瞋形(同軍茶利三眼法印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准佛頂印，上惟改二手中指已下三指反相叉掌中，直竪二食指，頭相拄，其二大指勿愽中指，各附食指側竪，起立並二脚，反列手，正當額上，指頭正當眉間下垂，面作瞋形(同軍茶利三眼法印)。

「是一法印，若欲療病、及將降伏一切惡魔、大鬼神等，當用此印誦前大呪，法皆有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印，若欲療病、及將降伏一切惡魔、大鬼神等，當用此印誦前大呪，法皆有驗。

毘俱知掐數珠法印呪(印第十八，呪二十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知掐數珠法印呪(印第十八，呪二十六)

「與十一面觀世音部掐數珠法同，更無別異，用大心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與十一面觀世音部掐數珠法同，更無別異，用大心呪。

「又用滅障礙呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用滅障礙呪曰：

「『唵(一) 毘唎(二合)舍稜(輕呼)伽(上音)儞(二) 索(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘唎(二合)舍稜(輕呼)伽(上音)儞(二) 索(三)』

「是法印呪名滅障礙，毘俱知菩薩云：『作印掐珠，誦此呪時，除去過去、未來、現在三業罪障，皆悉銷滅，永盡無餘。』皆誦此呪，無不有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪名滅障礙，毘俱知菩薩云：『作印掐珠，誦此呪時，除去過去、未來、現在三業罪障，皆悉銷滅，永盡無餘。』皆誦此呪，無不有驗。

毘俱知捻灰法印呪(印第十九，呪二十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知捻灰法印呪(印第十九，呪二十七)

「以右手大指及無名指捻取灰，呪七遍，頂上著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手大指及無名指捻取灰，呪七遍，頂上著。呪曰：

「『唵(一) 烏特(二合)伽(上音)底(都爾反)(二) 息普(二合)嚕(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 烏特(二合)伽(上音)底(都爾反)(二) 息普(二合)嚕(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，若人誦持毘俱知呪法，若有出行來去之處，欲自防護及與他人防護其身，以此法印捻灰呪七遍，從頂至眉間、兩腋、咽下、心等六處以灰塗之，處處去者皆無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人誦持毘俱知呪法，若有出行來去之處，欲自防護及與他人防護其身，以此法印捻灰呪七遍，從頂至眉間、兩腋、咽下、心等六處以灰塗之，處處去者皆無障礙。

毘俱知發遣一切去法印呪(印第二十，呪二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知發遣一切去法印呪(印第二十，呪二十八)

「以左手屈中指、無名指頭至第二節令平，以大指相愽，三指似綜，小指及食指各直舒，勿愽無名指、中指，屈膝並坐，以右手拓地，用左手印綜三指，當胸前著，腰屈向前。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手屈中指、無名指頭至第二節令平，以大指相愽，三指似綜，小指及食指各直舒，勿愽無名指、中指，屈膝並坐，以右手拓地，用左手印綜三指，當胸前著，腰屈向前。呪曰：

「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 俱(上音)知(三) 嗚𤙖(四) 儞儞(五) 脚(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 俱(上音)知(三) 嗚𤙖(四) 儞儞(五) 脚(六)』

「是法印呪，若欲發遣一切及欲驅使，當作此印，手拓地已，舉頭口云：『去去。』即當速去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若欲發遣一切及欲驅使，當作此印，手拓地已，舉頭口云：『去去。』即當速去。」

毘俱知菩薩使者法印品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知菩薩使者法印品

「毘俱知有二使者：一名鉢囉塔摩、二名鉢囉薩那。是二使者各說一呪，請用菩薩前身印降伏一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘俱知有二使者：一名鉢囉塔摩、二名鉢囉薩那。是二使者各說一呪，請用菩薩前身印降伏一切。

使者鉢囉塔摩呪(合前二十九，使者呪第一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者鉢囉塔摩呪(合前二十九，使者呪第一)

「即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即說呪曰：

「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)底兮(二合)(二) 婆羅提(三) 伽羅婆(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)底兮(二合)(二) 婆羅提(三) 伽羅婆(四) 莎訶(五)』

使者鉢囉薩那呪(合前呪三十，使者呪第二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者鉢囉薩那呪(合前呪三十，使者呪第二)

「即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即說呪曰：

「『唵(一) 婆伽婆底兮(二合)(二) 毘𠼝(二合)俱(上音)底兮(二合下同)(三) 鉢囉(二合)那儞兮(四) 鉢囉(二合)婆皤底(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆伽婆底兮(二合)(二) 毘𠼝(二合)俱(上音)底兮(二合下同)(三) 鉢囉(二合)那儞兮(四) 鉢囉(二合)婆皤底(五) 莎訶(六)』

「是二呪誦，菩薩聞者心生歡喜。其二使者隨請菩薩，菩薩印可，是人得說此神呪者，能令一切皆生信仰，更有餘呪亦請通用及諸印等助成菩薩威神力故。爾時，佛亦同時悉皆印可，其使者等皆大歡喜。行菩薩法人當誦持。是呪法者，能令呪師所為之法皆蒙菩薩常所護念。即說呪曰(呪第三十一，使者呪第三)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是二呪誦，菩薩聞者心生歡喜。其二使者隨請菩薩，菩薩印可，是人得說此神呪者，能令一切皆生信仰，更有餘呪亦請通用及諸印等助成菩薩威神力故。爾時，佛亦同時悉皆印可，其使者等皆大歡喜。行菩薩法人當誦持。是呪法者，能令呪師所為之法皆蒙菩薩常所護念。即說呪曰(呪第三十一，使者呪第三)：

「『唵(一) 跢知(二) 嗚𤙖(三) 脚(四)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢知(二) 嗚𤙖(三) 脚(四)』」

使者上方結界法呪(合前三十二，使者第四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者上方結界法呪(合前三十二，使者第四)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 婆移跢知(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆移跢知(二) 嗚𤙖(三) 㧊(四)』

又結界呪(呪合前三十三，使者呪第五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結界呪(呪合前三十三，使者呪第五)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 濕閉(二合)羝(二) 闍知儞(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 濕閉(二合)羝(二) 闍知儞(三) 㧊(四)』

「是二呪者結護之時，並用菩薩結界護身印，誦呪法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是二呪者結護之時，並用菩薩結界護身印，誦呪法成。

使者頭法呪(呪合前三十四，使者呪第六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者頭法呪(呪合前三十四，使者呪第六)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 皤冶那(去音)舍儞(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 皤冶那(去音)舍儞(二) 莎訶(三)』

使者頂法呪(呪合前三十五，使者呪第七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者頂法呪(呪合前三十五，使者呪第七)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跢囉(二合上)薩儞(二) 嗚𤙖(二合)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢囉(二合上)薩儞(二) 嗚𤙖(二合)(三)』

使者眼法呪(呪合前三十六，使者呪第八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者眼法呪(呪合前三十六，使者呪第八)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跢囉(二合上)薩耶(二) 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢囉(二合上)薩耶(二) 㧊(三)』

使者口法呪(呪合前三十七，使者呪第九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者口法呪(呪合前三十七，使者呪第九)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 跢囉(二合上)西(二) 嗚𤙖(二合)(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跢囉(二合上)西(二) 嗚𤙖(二合)(三) 㧊(四)』

使者心法呪(呪合前三十八，使者呪第十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者心法呪(呪合前三十八，使者呪第十)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘𠼝(二合)俱(上音)知(二) 㧊(三)』

使者弓法呪(呪合前三十九，使者呪第十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者弓法呪(呪合前三十九，使者呪第十一)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 婆移跢知(二) 嗚𤙖(二合)(三) 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆移跢知(二) 嗚𤙖(二合)(三) 㧊(四)』

使者箭法呪(呪合前第四十，使者呪第十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者箭法呪(呪合前第四十，使者呪第十二)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 囉(上)知(二) 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 囉(上)知(二) 㧊(三)』

使者棓法呪(呪合前四十一，使者呪第十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者棓法呪(呪合前四十一，使者呪第十三)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 婆移跢知(二) 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆移跢知(二) 㧊(三)』

「是諸呪等皆悉通用毘俱知菩薩法印，制伏鬼神、療諸疾病、救護眾生，皆當有驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸呪等皆悉通用毘俱知菩薩法印，制伏鬼神、療諸疾病、救護眾生，皆當有驗。

小心呪(呪合前四十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小心呪(呪合前四十二)

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵(一) 岐(入)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 岐(入)(二)』

毘俱知菩薩阿唎茶法印呪(印第二十一，亦名一字印呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知菩薩阿唎茶法印呪(印第二十一，亦名一字印呪)

「以二手四指各握大指作拳，先右手在左腋下，次以左手在右腋下，屈左膝，身就左邊，右脚斜直竪(一准軍荼利身法印)。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手四指各握大指作拳，先右手在左腋下，次以左手在右腋下，屈左膝，身就左邊，右脚斜直竪(一准軍荼利身法印)。呪曰：

「『唵(一) 苾凌(二合去音長呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 苾凌(二合去音長呼)』

「結是印已，誦前大呪。滿七遍已，即攝後脚，脚跟正當在右膝下，脚莫著地，右旋一匝，口稱唬𤙖。唱一聲已，誦一字呪，四顧看望，起大瞋形成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結是印已，誦前大呪。滿七遍已，即攝後脚，脚跟正當在右膝下，脚莫著地，右旋一匝，口稱唬𤙖。唱一聲已，誦一字呪，四顧看望，起大瞋形成。

「是毘俱知一法印，名為大大母達囉，毘俱知當作此法欲打一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是毘俱知一法印，名為大大母達囉，毘俱知當作此法欲打一切。」

爾時，會中諸金剛部眷屬眾等而生大畏，諸天魔等悉皆摧碎，一時悶絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸金剛部眷屬眾等而生大畏，諸天魔等悉皆摧碎，一時悶絕。

「以菩薩印威神力故，誦一字呪一遍，即當誦觀音身呪等無差別，一字、佛頂功德無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以菩薩印威神力故，誦一字呪一遍，即當誦觀音身呪等無差別，一字、佛頂功德無異。

毘俱知救病法壇品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知救病法壇品

「呪師若欲救病人者，至於病家，香湯洒浴，著新淨衣，與作法壇，救其病苦。其作壇處宜就好地，居近水樹華林之間、若臨恒河崕岸之處、或近有龍深潭之所，隨其所住最勝之處淨修其地，如十一面七日壇法。淨修地竟，香泥塗地，懸於種種雜色幡蓋及諸寶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師若欲救病人者，至於病家，香湯洒浴，著新淨衣，與作法壇，救其病苦。其作壇處宜就好地，居近水樹華林之間、若臨恒河崕岸之處、或近有龍深潭之所，隨其所住最勝之處淨修其地，如十一面七日壇法。淨修地竟，香泥塗地，懸於種種雜色幡蓋及諸寶器。

「其道場中應作四肘五色法壇，壇中心著毘俱知菩薩位。東方作蓮華座，座上橫著一口大刀；北方亦作一蓮華座，座上仰安明鏡一面；南方復作一蓮華座，於其座上竪三隻箭；壇西門外敷呪師座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其道場中應作四肘五色法壇，壇中心著毘俱知菩薩位。東方作蓮華座，座上橫著一口大刀；北方亦作一蓮華座，座上仰安明鏡一面；南方復作一蓮華座，於其座上竪三隻箭；壇西門外敷呪師座。

「取五水罐各受一升以下者，好滿盛淨水，著五穀子，以青柏葉及竹葉枝、梨柰葉枝塞其罐口。莊嚴罐已，將安四角及壇中心。種種上味果食十盤，然十二燈，以諸香華、種種作法誦呪供養，日日不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取五水罐各受一升以下者，好滿盛淨水，著五穀子，以青柏葉及竹葉枝、梨柰葉枝塞其罐口。莊嚴罐已，將安四角及壇中心。種種上味果食十盤，然十二燈，以諸香華、種種作法誦呪供養，日日不絕。

「滿七日已，當候隨心法印，至驗為限，至誠懺悔，得滅除障，速成證驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿七日已，當候隨心法印，至驗為限，至誠懺悔，得滅除障，速成證驗。

「後若療病亦依此法，令其病人在呪師東面向北坐，呪白芥子，遶其病人頭上，燒之三日，定差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後若療病亦依此法，令其病人在呪師東面向北坐，呪白芥子，遶其病人頭上，燒之三日，定差。

「若作是法壇，如能候得日月蝕時，為此壇者最為大驗；若不值遇日月蝕時，於其月內擇取吉日。若無如前好處所者，當就好寺作壇亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作是法壇，如能候得日月蝕時，為此壇者最為大驗；若不值遇日月蝕時，於其月內擇取吉日。若無如前好處所者，當就好寺作壇亦得。

「而其呪師必須得他布施白馬；若無白馬，用銀作馬而與呪師；若無銀作馬，任呪師意所須之物以代馬用；若無物者，好心孝順，持戒堅固，能得不違阿闍梨教嚴決之者，方教此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而其呪師必須得他布施白馬；若無白馬，用銀作馬而與呪師；若無銀作馬，任呪師意所須之物以代馬用；若無物者，好心孝順，持戒堅固，能得不違阿闍梨教嚴決之者，方教此法。

毘俱知菩薩呪功能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱知菩薩呪功能

「若有沙門、若婆羅門、若善男子、善女人等持是大呪印，為護身結界、種種作法、療病懺悔、供養香華不絕者，當得菩薩護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有沙門、若婆羅門、若善男子、善女人等持是大呪印，為護身結界、種種作法、療病懺悔、供養香華不絕者，當得菩薩護念。

「若欲入阿修羅宮者，於八年中日日誦呪滿三千遍，作三眼印，用前大呪呪白芥子一百八遍，一呪一散以打地上，其地即開而作孔穴，呪師得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入阿修羅宮者，於八年中日日誦呪滿三千遍，作三眼印，用前大呪呪白芥子一百八遍，一呪一散以打地上，其地即開而作孔穴，呪師得入。

「欲住得見彌勒佛者，即任意住；若欲出來，勿入城中；若見道中有財物者，將擎出來亦得無罪；若有果子取而食之，壽命一千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲住得見彌勒佛者，即任意住；若欲出來，勿入城中；若見道中有財物者，將擎出來亦得無罪；若有果子取而食之，壽命一千歲。

「若意得大海竭者，可至海際，經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中，日日如是，海水即竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若意得大海竭者，可至海際，經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中，日日如是，海水即竭。

「若意欲得捉龍取者，應當近於有龍水邊，經一百日作法誦呪，其龍自出，來就呪師，任為調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若意欲得捉龍取者，應當近於有龍水邊，經一百日作法誦呪，其龍自出，來就呪師，任為調伏。

「若治熱病，最為驗吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若治熱病，最為驗吉。

「若人欲得安怛囉(二合)陀那，取摩那叱囉(唐云石雄黃也)、蜜陀僧二物等分，共擣為末，更細研之，經六箇月，日日洒浴，著新淨衣，日日三時——平旦、日中、及日暮時——至心呪藥一百八遍訖，更呪七遍，點著眼中，即得隨意安怛囉(二合)陀那，洒去方見，其藥勿使餘人把之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得安怛囉(二合)陀那，取摩那叱囉(唐云石雄黃也)、蜜陀僧二物等分，共擣為末，更細研之，經六箇月，日日洒浴，著新淨衣，日日三時——平旦、日中、及日暮時——至心呪藥一百八遍訖，更呪七遍，點著眼中，即得隨意安怛囉(二合)陀那，洒去方見，其藥勿使餘人把之。

「若意欲入阿修羅宮，有諸惡物、羅剎、蛇等而作障難，及門不開、黑闇等障，皆預作意，呪白芥子一千八遍，自隨將行，但有障處即用打之，在在處處皆無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若意欲入阿修羅宮，有諸惡物、羅剎、蛇等而作障難，及門不開、黑闇等障，皆預作意，呪白芥子一千八遍，自隨將行，但有障處即用打之，在在處處皆無障礙。

畫毘俱知像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫毘俱知像法

「若用白褺、若於絹上畫作其像，畫師先受持八戒齋，畫釋迦佛像，左廂畫金剛、右廂畫觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若用白褺、若於絹上畫作其像，畫師先受持八戒齋，畫釋迦佛像，左廂畫金剛、右廂畫觀世音菩薩。

「其佛金色金剛身，面勿黑勿白，形狀如年十六童子，一切身分猶如莊嚴菩薩身法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其佛金色金剛身，面勿黑勿白，形狀如年十六童子，一切身分猶如莊嚴菩薩身法。

「其觀世音面及身分，頭冠瓔珞，天衣莊嚴，錦綺羅裙，皆如餘處畫觀世音菩薩之法。觀音左手下更別畫天女形，身皆白色，衣服赤白，貌極端正，頭戴華冠。次畫持呪師在下胡跪，手執香鑪，向觀世音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其觀世音面及身分，頭冠瓔珞，天衣莊嚴，錦綺羅裙，皆如餘處畫觀世音菩薩之法。觀音左手下更別畫天女形，身皆白色，衣服赤白，貌極端正，頭戴華冠。次畫持呪師在下胡跪，手執香鑪，向觀世音。

「作此像已，從白月一日至十五日當食大麥、乳糜，恒誦後呪，至黑月八日三日三夜勿食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此像已，從白月一日至十五日當食大麥、乳糜，恒誦後呪，至黑月八日三日三夜勿食。

「供養像時，其天女像即放光，入佛脚指中。見此相時，悉果心願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養像時，其天女像即放光，入佛脚指中。見此相時，悉果心願。

「又，若欲見槃茶囉婆私尼，於十三日、若十四日、或十五日，三日三夜可入大海水中誦呪，張其畫像於水岸上，以百千蓮華供養之。時其槃茶囉婆私尼天神若來，修道聰明、智慧辯才，持呪仙人隨其所願皆得如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，若欲見槃茶囉婆私尼，於十三日、若十四日、或十五日，三日三夜可入大海水中誦呪，張其畫像於水岸上，以百千蓮華供養之。時其槃茶囉婆私尼天神若來，修道聰明、智慧辯才，持呪仙人隨其所願皆得如意。

「又，毘俱知呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，毘俱知呪。呪曰：

「『那(上音)麼薩皤跢他揭羝驃(鼻朝反)(一) 婆伽(上音)皤帝弊(鼻可反)(二) 唵(三) 薩皤婆(上音)夜那舍儞(四) 怛囉娑(上音)儞怛囉娑(上音)儞(五) 怛囉娑(上音)夜怛囉娑夜(六) 怛囉西(七) 苾炬智(八) 儞矩智(九) 哆智哆智(十) 吠跢智吠跢智(十一) 戶嚕嚕吠跢智(十二) 稅(去音)羝闍(上音)智儞(十三) 莎訶(十四句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)麼薩皤跢他揭羝驃(鼻朝反)(一) 婆伽(上音)皤帝弊(鼻可反)(二) 唵(三) 薩皤婆(上音)夜那舍儞(四) 怛囉娑(上音)儞怛囉娑(上音)儞(五) 怛囉娑(上音)夜怛囉娑夜(六) 怛囉西(七) 苾炬智(八) 儞矩智(九) 哆智哆智(十) 吠跢智吠跢智(十一) 戶嚕嚕吠跢智(十二) 稅(去音)羝闍(上音)智儞(十三) 莎訶(十四句)』

「是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪。

「誦此呪時，一切障難皆悉休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪時，一切障難皆悉休息。

「若欲自護，呪灰七遍，點額、項下、并二膊上，去處無畏。若為他人，呪其頭髮，結作為結，心恒念呪，一切官府、若夜獨行、若賊中行，一切畏處皆得無難，所有惡人皆歡喜歸伏，不能為礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲自護，呪灰七遍，點額、項下、并二膊上，去處無畏。若為他人，呪其頭髮，結作為結，心恒念呪，一切官府、若夜獨行、若賊中行，一切畏處皆得無難，所有惡人皆歡喜歸伏，不能為礙。

「欲降伏一切，當於白月十五日一日一夜勿食，以菩提樹為柴，然火，一撮胡麻呪一遍已擲火中燒，如是數滿八千遍時，一切歸伏——尸利沙樹(合歡樹是)，拘留孫佛得道樹是，但是佛得道樹即得用也，苦練亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲降伏一切，當於白月十五日一日一夜勿食，以菩提樹為柴，然火，一撮胡麻呪一遍已擲火中燒，如是數滿八千遍時，一切歸伏——尸利沙樹(合歡樹是)，拘留孫佛得道樹是，但是佛得道樹即得用也，苦練亦得。

「若被一切怨人厭禱，遂失心性，取男骨作橛，呪滿八千遍，丁埋怨人門底，還令彼人失心性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若被一切怨人厭禱，遂失心性，取男骨作橛，呪滿八千遍，丁埋怨人門底，還令彼人失心性也。

「又法，取燒尸灰，於黑月八日呪一撮灰一遍擲火中燒，如是滿八千遍，怨人即滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取燒尸灰，於黑月八日呪一撮灰一遍擲火中燒，如是滿八千遍，怨人即滅。

「又法，於黑月十四日入水中立至臍，誦呪，一切怨家、惡賊群眾兩作和解，俱生善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於黑月十四日入水中立至臍，誦呪，一切怨家、惡賊群眾兩作和解，俱生善心。

「又法，欲作四方結界，取佉陀囉木——長、橫，八指——四枚，各呪八百遍已，釘著四方，一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲作四方結界，取佉陀囉木——長、橫，八指——四枚，各呪八百遍已，釘著四方，一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內。

「又於界中作曼茶羅，呪水二十一遍，灑散地上即成結界，於中即堪作呪法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於界中作曼茶羅，呪水二十一遍，灑散地上即成結界，於中即堪作呪法也。

「又法，薩埵姥跢跛吒(上音)那𤙖蒲利沙蜱，七遍呪芥子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，薩埵姥跢跛吒(上音)那𤙖蒲利沙蜱，七遍呪芥子。

「又法云長命，闕物難成，不譯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法云長命，闕物難成，不譯也。

「又法，取秦牛酥一點子許，一呪一燒，如是數滿八千遍已，若到一切病痛障礙並悉銷除。亦不須看日月時節，得作即作，柴亦任用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取秦牛酥一點子許，一呪一燒，如是數滿八千遍已，若到一切病痛障礙並悉銷除。亦不須看日月時節，得作即作，柴亦任用。

「又法，取木患子柴，然火燒藥(此土無，故闕之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取木患子柴，然火燒藥(此土無，故闕之)。

「又法，瞋賊來欲躓頓我，誦此呪已即心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，瞋賊來欲躓頓我，誦此呪已即心歡喜。

「又法，官事，月八日於觀音像邊呪白花，一莖一遍擲火中燒，滿八千遍，官事解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，官事，月八日於觀音像邊呪白花，一莖一遍擲火中燒，滿八千遍，官事解了。

「又法，有賊欲來侵亂，於觀音像前至心誦呪，賊即還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，有賊欲來侵亂，於觀音像前至心誦呪，賊即還去。

「又法，隨求何法，誦此呪時，燒無煙炭，呪白芥子，一顆一遍一擲火中燒，滿八千遍，所求皆遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，隨求何法，誦此呪時，燒無煙炭，呪白芥子，一顆一遍一擲火中燒，滿八千遍，所求皆遂。

「又，呪白芥子七遍，一切起屍鬼等皆悉被縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，呪白芥子七遍，一切起屍鬼等皆悉被縛。

「又法，呪石蜜七遍，擲著水中，即取此水作曼茶羅結界，於中誦呪，一切師子、大蟲、禽獸、水牛、白象、囉闍、朱囉、水等皆不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪石蜜七遍，擲著水中，即取此水作曼茶羅結界，於中誦呪，一切師子、大蟲、禽獸、水牛、白象、囉闍、朱囉、水等皆不能害。

「毘俱知印呪及功能法略說已竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘俱知印呪及功能法略說已竟。」