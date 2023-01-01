佛說陀羅尼集經卷第四(觀世音卷上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀羅尼集經卷第四(觀世音卷上)

大唐天竺三藏阿地瞿多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經(注是人意，麁是經本，此卷總有五十二印，五十是主，二印是客) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面觀世音神呪經(注是人意，麁是經本，此卷總有五十二印，五十是主，二印是客)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大眾俱，前後圍遶。爾時，觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱，前後圍遶，來詣佛所。到佛所已，五體投地頂禮佛足，禮佛足已，遶佛三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大眾俱，前後圍遶。爾時，觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱，前後圍遶，來詣佛所。到佛所已，五體投地頂禮佛足，禮佛足已，遶佛三匝，却坐一面。

時觀世音菩薩白佛言：「世尊！我有心呪，名十一面，具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇。我今說之，為一切眾生故、欲令一切眾生念善法故、欲令一切眾生無憂惱故、為除一切眾生病故、為一切障難災怪惡夢悉除滅故、欲除一切橫病死故、欲除一切諸惡心者令調柔故、欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊！我未曾見若天、若魔、若帝釋、若沙門、若婆羅門等有能受持如是法者，若讀、若誦、若書寫流布、或以此法防護其身、或以此印印水，呪已澡浴其身，若入陣鬪戰、若為毒所中；持此法者，一切諸難無所能為，唯宿殃不除。如是之法，一切諸佛所念。我此呪法，一切諸佛所記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀世音菩薩白佛言：「世尊！我有心呪，名十一面，具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇。我今說之，為一切眾生故、欲令一切眾生念善法故、欲令一切眾生無憂惱故、為除一切眾生病故、為一切障難災怪惡夢悉除滅故、欲除一切橫病死故、欲除一切諸惡心者令調柔故、欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊！我未曾見若天、若魔、若帝釋、若沙門、若婆羅門等有能受持如是法者，若讀、若誦、若書寫流布、或以此法防護其身、或以此印印水，呪已澡浴其身，若入陣鬪戰、若為毒所中；持此法者，一切諸難無所能為，唯宿殃不除。如是之法，一切諸佛所念。我此呪法，一切諸佛所記。

「世尊！我憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來，我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王，於彼佛所方得此法。得此法時，十方諸佛皆現目前。見佛現已，忽然即得未曾有智。當知此法有如是神力，亦能利益無量眾生。是故當知：若善男子、善女人等有能晝夜慇懃讀誦，勿令忘失，持此法時更莫他境，於晨朝時洗浴其身，著新淨衣，受持此法，作印護身，淨泥摩壇，隨意方圓、闊狹、大小結界已竟，請觀世音坐於壇上，燒香、散華、種種供養，禮拜誦呪一百八遍。持此呪者，現身即得十種果報。何等為十？一者、身常無病；二者、恒為十方諸佛憶念；三者、一切財物、衣服、飲食自然充足，恒無乏少；四者、能破怨敵；五者、能使一切眾生皆生慈心；六者、一切蠱毒、一切熱病無能侵害；七者、一切刀杖不能為害；八者、一切水難不能漂溺；九者、一切火難不能焚燒；十者、不受一切橫死。是名為十。復得四種果報。何等為四？一者、不為一切禽獸所害；二者、永不墮地獄；三者、臨命終時得見十方一切諸佛；四者、命終之後生無量壽國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來，我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王，於彼佛所方得此法。得此法時，十方諸佛皆現目前。見佛現已，忽然即得未曾有智。當知此法有如是神力，亦能利益無量眾生。是故當知：若善男子、善女人等有能晝夜慇懃讀誦，勿令忘失，持此法時更莫他境，於晨朝時洗浴其身，著新淨衣，受持此法，作印護身，淨泥摩壇，隨意方圓、闊狹、大小結界已竟，請觀世音坐於壇上，燒香、散華、種種供養，禮拜誦呪一百八遍。持此呪者，現身即得十種果報。何等為十？一者、身常無病；二者、恒為十方諸佛憶念；三者、一切財物、衣服、飲食自然充足，恒無乏少；四者、能破怨敵；五者、能使一切眾生皆生慈心；六者、一切蠱毒、一切熱病無能侵害；七者、一切刀杖不能為害；八者、一切水難不能漂溺；九者、一切火難不能焚燒；十者、不受一切橫死。是名為十。復得四種果報。何等為四？一者、不為一切禽獸所害；二者、永不墮地獄；三者、臨命終時得見十方一切諸佛；四者、命終之後生無量壽國。

「世尊！我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫，爾時有佛名曼陀羅香如來，我於彼佛為優婆塞身，於彼佛所復得此法。得此法已，於四方劫超生死際。說此法時，得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故，能救一切眾生，一切牢獄、繫閉、杻械、枷鎖、臨當刑戮、水火等難種種苦惱，我恒救護，令得解脫。一切夜叉、羅剎娑等，由此法印陀羅尼力，令此夜叉、羅剎娑等皆發善心，功德具足，即發阿耨多羅三藐三菩提心。我此法等有如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫，爾時有佛名曼陀羅香如來，我於彼佛為優婆塞身，於彼佛所復得此法。得此法已，於四方劫超生死際。說此法時，得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故，能救一切眾生，一切牢獄、繫閉、杻械、枷鎖、臨當刑戮、水火等難種種苦惱，我恒救護，令得解脫。一切夜叉、羅剎娑等，由此法印陀羅尼力，令此夜叉、羅剎娑等皆發善心，功德具足，即發阿耨多羅三藐三菩提心。我此法等有如是力。

「設復有人犯四重罪及五逆罪，能持此法讀誦一遍陀羅尼者，所有一切恨本重罪悉得除滅。誦此呪者有如是功德，況復依教能作印法、誦持呪者？當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法，今還得聞。況復受持、讀誦、晝夜不忘者？是人若心有所念者，我滿其願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有人犯四重罪及五逆罪，能持此法讀誦一遍陀羅尼者，所有一切恨本重罪悉得除滅。誦此呪者有如是功德，況復依教能作印法、誦持呪者？當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法，今還得聞。況復受持、讀誦、晝夜不忘者？是人若心有所念者，我滿其願。

「若復有人月十四日或十五日以香湯洗浴其身，著新淨衣，一上廁、一洗浴，如此淨衣，不得上屏。行此法時，竟日不食，作印護身。結界法已，誦陀羅尼至於明旦。其道場中置觀世音像，作請觀世音印，誦呪，懸於種種雜色幡蓋、香華供養。初入道場時，必須殷重至心奉請十方諸佛，慇懃懺悔，讚歎三寶。禮三拜已，在於像前敷一坐具，胡跪恭敬，至心發願，作數珠印，把珠掐之，一心誦呪一千八遍——一百八遍亦得無咎。次執香鑪燒香而言：『此處無有種種供養、上味飲食，慚愧謝之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人月十四日或十五日以香湯洗浴其身，著新淨衣，一上廁、一洗浴，如此淨衣，不得上屏。行此法時，竟日不食，作印護身。結界法已，誦陀羅尼至於明旦。其道場中置觀世音像，作請觀世音印，誦呪，懸於種種雜色幡蓋、香華供養。初入道場時，必須殷重至心奉請十方諸佛，慇懃懺悔，讚歎三寶。禮三拜已，在於像前敷一坐具，胡跪恭敬，至心發願，作數珠印，把珠掐之，一心誦呪一千八遍——一百八遍亦得無咎。次執香鑪燒香而言：『此處無有種種供養、上味飲食，慚愧謝之。』

「世尊！我由此等法印呪力名號尊貴難可得聞，若有稱念百千俱致那由他諸佛名號，復有暫時稱我名號，彼二人福正等無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我由此等法印呪力名號尊貴難可得聞，若有稱念百千俱致那由他諸佛名號，復有暫時稱我名號，彼二人福正等無異。」

爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！若善男子、善女人晝夜慇懃稱我名號者，皆得阿毘跋致地，現身得離一切苦惱、一切障難、一切怖畏，及三毒罪悉得除愈，況復有人依於此教如法修行？當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提，如在掌內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！若善男子、善女人晝夜慇懃稱我名號者，皆得阿毘跋致地，現身得離一切苦惱、一切障難、一切怖畏，及三毒罪悉得除愈，況復有人依於此教如法修行？當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提，如在掌內。」

爾時，佛告觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝乃能於一切眾生起於大慈大悲之心，而欲開示此大神呪印等法門。善男子！汝由此法方便力故，悉能救脫一切眾生，所有病苦、障難、怖畏、身語意惡，乃至安立一切眾生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑。善男子！此陀羅尼印等法門我亦隨喜，受汝神呪、印等之法我亦印可。善男子！汝今說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝乃能於一切眾生起於大慈大悲之心，而欲開示此大神呪印等法門。善男子！汝由此法方便力故，悉能救脫一切眾生，所有病苦、障難、怖畏、身語意惡，乃至安立一切眾生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑。善男子！此陀羅尼印等法門我亦隨喜，受汝神呪、印等之法我亦印可。善男子！汝今說之。」

爾時，觀世音菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，五體投地，頂禮佛足，右膝著地，而白佛言：「世尊！我今承佛神力，次第說印陀羅尼壇功能法式。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，五體投地，頂禮佛足，右膝著地，而白佛言：「世尊！我今承佛神力，次第說印陀羅尼壇功能法式。」即說呪曰：

「那(上音)謨(上音)囉(上音)跢那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 唵(八)(去音長引) 馱囉馱囉(九) 地哩地哩(十) 杜嚕杜嚕(十一) 壹𪘨伐𪘨(十二)(茶賣反去音上下同) 齲犁尾齲犁(十三) 闍梨闍梨(十四) 鉢囉闍梨鉢囉闍犁(十五) 鳩素咩(十六) 鳩蘇麼婆梨(十七) 壹里弭(去音)里(十八) 止里止徵(知里反)(十九) 闍羅摩(二十) 波那(去音)耶(二十一) 鉢囉(二合)摩輸陀薩埵(二十二) 摩訶迦嚧尼迦(二十三) 莎(去音下同)訶(二十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上音)謨(上音)囉(上音)跢那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 唵(八)(去音長引) 馱囉馱囉(九) 地哩地哩(十) 杜嚕杜嚕(十一) 壹𪘨伐𪘨(十二)(茶賣反去音上下同) 齲犁尾齲犁(十三) 闍梨闍梨(十四) 鉢囉闍梨鉢囉闍犁(十五) 鳩素咩(十六) 鳩蘇麼婆梨(十七) 壹里弭(去音)里(十八) 止里止徵(知里反)(十九) 闍羅摩(二十) 波那(去音)耶(二十一) 鉢囉(二合)摩輸陀薩埵(二十二) 摩訶迦嚧尼迦(二十三) 莎(去音下同)訶(二十四)」

觀世音菩薩說此陀羅尼時，佛、菩薩眾、金剛、諸天等高聲讚言：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩說此陀羅尼時，佛、菩薩眾、金剛、諸天等高聲讚言：「善哉，善哉！」

爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！此是根本陀羅尼，若有念誦，獲如上說功德勝利。已說根本陀羅尼竟，次說七日供養壇法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！此是根本陀羅尼，若有念誦，獲如上說功德勝利。已說根本陀羅尼竟，次說七日供養壇法。

「若有沙門、若婆羅門、善男子等誦於祕密法藏，要決成就大驗，若諸國王心生決定，懺悔眾罪，願欲見聞都大道場法壇會者，先覓清淨寬大院宇、精華大舍、及好寺舍佛堂之所——露地亦得。定知處已，白月一日於晨朝時，阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴，將諸香花至其處所。阿闍梨手執跋折羅，次第問諸弟子等言：『汝等決定欲學諸佛祕密法藏，不生疑不？』徒眾答言：『我等欲學諸佛法藏，決定誠信，不生疑心。』如是次第三問三答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有沙門、若婆羅門、善男子等誦於祕密法藏，要決成就大驗，若諸國王心生決定，懺悔眾罪，願欲見聞都大道場法壇會者，先覓清淨寬大院宇、精華大舍、及好寺舍佛堂之所——露地亦得。定知處已，白月一日於晨朝時，阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴，將諸香花至其處所。阿闍梨手執跋折羅，次第問諸弟子等言：『汝等決定欲學諸佛祕密法藏，不生疑不？』徒眾答言：『我等欲學諸佛法藏，決定誠信，不生疑心。』如是次第三問三答。

「如是答竟，次阿闍梨手印香鑪、水等，呪已，手執香鑪胡跪燒香，啟白一切諸佛、般若、菩薩、金剛、天等、及與一切業道冥祇：『今此地者是我之地，我今欲立七日七夜都大道場法壇之會，供養一切十方法界諸佛世尊、及般若波羅蜜多、諸菩薩眾、金剛、天等，領諸徒眾，決定一切祕密法藏難思議法門故，取諸證成。我欲護身結界法事，在此院內東西南北、四維上下所有一切破壞正法毘那夜迦、惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外；若護正法善神鬼等、於我佛法中有利益者，隨意而住。』說此語已，次等依彼軍茶利法辟除結界。既結界竟，即令掘去十肘地內一切惡土、骨、髮、炭糠、瓦礫等物。若上好地，掘深一磔；若中，一肘；下地，二肘；若下下地，掘深三肘。惡物盡竟，將好淨土堅築令平，基高最好。次第二日及第三日以泥泥地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是答竟，次阿闍梨手印香鑪、水等，呪已，手執香鑪胡跪燒香，啟白一切諸佛、般若、菩薩、金剛、天等、及與一切業道冥祇：『今此地者是我之地，我今欲立七日七夜都大道場法壇之會，供養一切十方法界諸佛世尊、及般若波羅蜜多、諸菩薩眾、金剛、天等，領諸徒眾，決定一切祕密法藏難思議法門故，取諸證成。我欲護身結界法事，在此院內東西南北、四維上下所有一切破壞正法毘那夜迦、惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外；若護正法善神鬼等、於我佛法中有利益者，隨意而住。』說此語已，次等依彼軍茶利法辟除結界。既結界竟，即令掘去十肘地內一切惡土、骨、髮、炭糠、瓦礫等物。若上好地，掘深一磔；若中，一肘；下地，二肘；若下下地，掘深三肘。惡物盡竟，將好淨土堅築令平，基高最好。次第二日及第三日以泥泥地。

「次第四日用牛糞香泥泥其地竟，次將繩子四方八肘一匝挽之，四角下點，更以繩子從東北角至西南角、從東南角至西北角交叉挽之。其繩叉中下點，掘地深一磔許，埋著五寶并及五穀——其五寶者，一、金，二、銀，三、真珠，四、珊瑚，五、琥珀；言五穀者，一、大麥，二、小麥，三、稻穀，四、小豆，五、胡麻——以一片絹共裹寶穀，以五色線繫絹埋之。其五色線一頭出地長五指許，此寶物等永不得出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第四日用牛糞香泥泥其地竟，次將繩子四方八肘一匝挽之，四角下點，更以繩子從東北角至西南角、從東南角至西北角交叉挽之。其繩叉中下點，掘地深一磔許，埋著五寶并及五穀——其五寶者，一、金，二、銀，三、真珠，四、珊瑚，五、琥珀；言五穀者，一、大麥，二、小麥，三、稻穀，四、小豆，五、胡麻——以一片絹共裹寶穀，以五色線繫絹埋之。其五色線一頭出地長五指許，此寶物等永不得出。

「次作大結界，其結界法，執跋折羅(唐云金剛杵也)右遶壇外，急走三匝，作毘那夜迦種種結界印印地下四方、上方，誦呪作印，啟告辟除結界等法如初日說，依軍茶利次第法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作大結界，其結界法，執跋折羅(唐云金剛杵也)右遶壇外，急走三匝，作毘那夜迦種種結界印印地下四方、上方，誦呪作印，啟告辟除結界等法如初日說，依軍茶利次第法用。

「次第五日結界法式，如第四日，更用牛糞塗地。其塗地法，手右旋磨，勿向左磨。其餘事者同第四日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第五日結界法式，如第四日，更用牛糞塗地。其塗地法，手右旋磨，勿向左磨。其餘事者同第四日。

「次第六日，阿闍梨洗浴先入壇內，又好聰明弟子二人亦淨洗浴，著新淨衣，隨後入壇。以壇香湯和石灰竟，石灰汁中染細繩子，令一弟子把其繩頭按壇東北，正當角頭先點之處。次阿闍梨把繩一頭按壇東南，正當角頭先點之處，急挽著地，使一弟子捻繩中央拼著地上。次東北角弟子起，向西南角坐，亦如前作；次東南角阿闍梨起，向西北角坐，亦如前作；次西南角弟子起，向東北角坐，亦如前法。次先拼處，從外向內離一肘許，更依前法圍遶拼之。次取八肘繩子屈中，當壇一方下著一點，更屈二肘繩子從壇一方中央點量，左右更點兩處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第六日，阿闍梨洗浴先入壇內，又好聰明弟子二人亦淨洗浴，著新淨衣，隨後入壇。以壇香湯和石灰竟，石灰汁中染細繩子，令一弟子把其繩頭按壇東北，正當角頭先點之處。次阿闍梨把繩一頭按壇東南，正當角頭先點之處，急挽著地，使一弟子捻繩中央拼著地上。次東北角弟子起，向西南角坐，亦如前作；次東南角阿闍梨起，向西北角坐，亦如前作；次西南角弟子起，向東北角坐，亦如前法。次先拼處，從外向內離一肘許，更依前法圍遶拼之。次取八肘繩子屈中，當壇一方下著一點，更屈二肘繩子從壇一方中央點量，左右更點兩處。

「次其一方門壁去壇繩五指許，次更屈門壁向左右五指許作，次其門左右兩畔寬五指許作。次其門外邊直畫著，一方若爾，三方准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次其一方門壁去壇繩五指許，次更屈門壁向左右五指許作，次其門左右兩畔寬五指許作。次其門外邊直畫著，一方若爾，三方准知。

「次作中院，外繩四肘，其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道。其中院門四方壁與向左右總作三指許，其門外邊繩子拼法亦如前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作中院，外繩四肘，其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道。其中院門四方壁與向左右總作三指許，其門外邊繩子拼法亦如前法。

「其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子。其壇正中心作二肘院，莫作門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子。其壇正中心作二肘院，莫作門。

「次阿闍梨以五色線一呪一結，五十五結，用馬頭觀世音呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨以五色線一呪一結，五十五結，用馬頭觀世音呪。呪曰：

「『唵(一) 阿彌(上音)哩都知(二合)婆(去音)婆(二) 嗚𤙖泮(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿彌(上音)哩都知(二合)婆(去音)婆(二) 嗚𤙖泮(三)』

「次以絹片裹於五寶并五穀子，五色線繫，繫呪索上，隨人多少一一裹之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以絹片裹於五寶并五穀子，五色線繫，繫呪索上，隨人多少一一裹之。

「次於壇四角各竪一竿，西門兩箇竹竿以繩繞繫四角竿上，於其繩上懸雜色幡。其壇上方東西南北四維繫幡，交絡莊嚴。其壇外院西門南側離壇二尺穿作火鑪，縱廣深淺各二尺作。於其鑪中留一土臺，臺上素作香泥蓮華為蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於壇四角各竪一竿，西門兩箇竹竿以繩繞繫四角竿上，於其繩上懸雜色幡。其壇上方東西南北四維繫幡，交絡莊嚴。其壇外院西門南側離壇二尺穿作火鑪，縱廣深淺各二尺作。於其鑪中留一土臺，臺上素作香泥蓮華為蓮華座。

「次日欲沒時，阿闍梨令諸弟子總洗浴竟，次阿闍梨作大結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次日欲沒時，阿闍梨令諸弟子總洗浴竟，次阿闍梨作大結界。

「次日入時，召請諸佛、菩薩、金剛，於壇中心著一佛像，北方觀世音、南方金剛，以種種香華、五槃飲食、十六盞燈而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次日入時，召請諸佛、菩薩、金剛，於壇中心著一佛像，北方觀世音、南方金剛，以種種香華、五槃飲食、十六盞燈而供養之。

「次於西門外敷新淨席。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於西門外敷新淨席。

「次阿闍梨喚諸弟子作護身印，一一誦呪七遍，各各與印諸弟子頂，及兩肩、心、咽、眉間、髮際、腦後。護身畢已，令諸弟子就於席上，面向東坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨喚諸弟子作護身印，一一誦呪七遍，各各與印諸弟子頂，及兩肩、心、咽、眉間、髮際、腦後。護身畢已，令諸弟子就於席上，面向東坐。

「次取香華及白芥子，阿闍梨把白芥子各呪七遍，次第打諸弟子頭上三遍。打竟，更與護身，用馬頭觀世音印呪之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取香華及白芥子，阿闍梨把白芥子各呪七遍，次第打諸弟子頭上三遍。打竟，更與護身，用馬頭觀世音印呪之。

「次阿闍梨胡跪，問於最長弟子而云：『汝今欲得學此法不？』弟子答云：『欲得。』如是次第問諸弟子，法用如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨胡跪，問於最長弟子而云：『汝今欲得學此法不？』弟子答云：『欲得。』如是次第問諸弟子，法用如前。

「次阿闍梨手擎香水，泮諸弟子一一頭上。復以右手按諸弟子一一胸上，為誦馬頭觀世音呪。次取呪索各各與繫諸弟子臂——男左女右。次以娑羅樹汁香次第與泮諸弟子身，右旋三轉。泮香水竟，次旋炬火，亦如前法。次與柳枝，各長八指。次授與華竟，令諸弟子向東列坐，教諸弟子投華向前。次嚼柳枝，亦如前投。若其華頭向身者，好；背向東者，知魔障出；向南、北者，皆為不吉。柳枝嚼處向身者，好；背向東者，知魔障出；餘如華法。次與洗手，各以手領跋折羅水，敬謝飲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨手擎香水，泮諸弟子一一頭上。復以右手按諸弟子一一胸上，為誦馬頭觀世音呪。次取呪索各各與繫諸弟子臂——男左女右。次以娑羅樹汁香次第與泮諸弟子身，右旋三轉。泮香水竟，次旋炬火，亦如前法。次與柳枝，各長八指。次授與華竟，令諸弟子向東列坐，教諸弟子投華向前。次嚼柳枝，亦如前投。若其華頭向身者，好；背向東者，知魔障出；向南、北者，皆為不吉。柳枝嚼處向身者，好；背向東者，知魔障出；餘如華法。次與洗手，各以手領跋折羅水，敬謝飲之。

「次阿闍梨入壇，啟白諸佛、菩薩、金剛等云：『我以次第問諸弟子，又以作法次第試竟，今諸弟子欲入壇來供養聖眾。』如是啟已，引入弟子略供養竟，發遣出外。阿闍梨語諸弟子：『各臥睡去，若有所夢，明朝各各向我道之。』時諸弟子總臥去後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨入壇，啟白諸佛、菩薩、金剛等云：『我以次第問諸弟子，又以作法次第試竟，今諸弟子欲入壇來供養聖眾。』如是啟已，引入弟子略供養竟，發遣出外。阿闍梨語諸弟子：『各臥睡去，若有所夢，明朝各各向我道之。』時諸弟子總臥去後。

「次阿闍梨入於壇內，白佛、菩薩、金剛等云：『諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養，諸佛、菩薩、金剛、天等請昇空中，明欲供養，臨時總赴受眾供養(如是三說)。』然後發遣壇內諸佛、菩薩、金剛及諸天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨入於壇內，白佛、菩薩、金剛等云：『諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養，諸佛、菩薩、金剛、天等請昇空中，明欲供養，臨時總赴受眾供養(如是三說)。』然後發遣壇內諸佛、菩薩、金剛及諸天等。

「次阿闍梨向壇北邊，面向南坐，著一火鑪，誦馬頭呪，呪白芥子，一呪一燒，一百八遍，時諸弟子即得滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨向壇北邊，面向南坐，著一火鑪，誦馬頭呪，呪白芥子，一呪一燒，一百八遍，時諸弟子即得滅罪。

「次阿闍梨與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內。敷置法者，先從內院，初以白色，次黃、青、赤，後以黑色。到明旦起更置外院，從東北角右迴作之，以五色物依前法作。於壇中心安十一面觀世音以為坐主，蓮華座上安置輪形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內。敷置法者，先從內院，初以白色，次黃、青、赤，後以黑色。到明旦起更置外院，從東北角右迴作之，以五色物依前法作。於壇中心安十一面觀世音以為坐主，蓮華座上安置輪形。

「次內院東面中央安阿彌陀佛，佛右邊安釋迦牟尼佛、左邊安般若波羅蜜多；北面中央安大勢至菩薩，右邊安觀世音母、左邊安馬頭觀世音；南面中央安金剛王，右邊安金剛母、左邊安跋折羅母瑟知；西面院門南邊安提頭賴吒、北邊安毘嚧陀迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次內院東面中央安阿彌陀佛，佛右邊安釋迦牟尼佛、左邊安般若波羅蜜多；北面中央安大勢至菩薩，右邊安觀世音母、左邊安馬頭觀世音；南面中央安金剛王，右邊安金剛母、左邊安跋折羅母瑟知；西面院門南邊安提頭賴吒、北邊安毘嚧陀迦。

「次作外院東行，從北頭先安曼殊室利菩薩，次彌勒菩薩、次安栴檀德佛、次阿閦佛、次相德佛、次普賢菩薩、次月天、次虛空藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作外院東行，從北頭先安曼殊室利菩薩，次彌勒菩薩、次安栴檀德佛、次阿閦佛、次相德佛、次普賢菩薩、次月天、次虛空藏菩薩。

「外院北面，從東頭先安摩訶稅多(唐云大白觀世音也)，次摩訶室唎曳、次隨心觀世音、次一瑳三跋底伽羅、次阿牟伽皤賒(唐云不空羂索)、次苾俱致、次毘摩羅末知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外院北面，從東頭先安摩訶稅多(唐云大白觀世音也)，次摩訶室唎曳、次隨心觀世音、次一瑳三跋底伽羅、次阿牟伽皤賒(唐云不空羂索)、次苾俱致、次毘摩羅末知。

「此院南行，從東頭先安火頭金剛，次安尼藍婆羅陀羅(唐云青金剛也)、次母嚕陀吒伽(金剛兒名)、次蘇皤(二合)斯馳(二合)迦羅、次素婆休(亦是金剛兒也)、次央鳩尸、次跋折羅商迦羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此院南行，從東頭先安火頭金剛，次安尼藍婆羅陀羅(唐云青金剛也)、次母嚕陀吒伽(金剛兒名)、次蘇皤(二合)斯馳(二合)迦羅、次素婆休(亦是金剛兒也)、次央鳩尸、次跋折羅商迦羅。

「外院西行，從南頭先安摩唎支，次安日天、次安毘嚕博叉天王。次安作門，門北壁毘沙門天王、次安地天、次安一切龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外院西行，從南頭先安摩唎支，次安日天、次安毘嚕博叉天王。次安作門，門北壁毘沙門天王、次安地天、次安一切龍王。

「其外院四角，各安交叉二跋折羅(如十字形)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其外院四角，各安交叉二跋折羅(如十字形)。

「又，中院四角准前，各安二跋折羅，亦交叉著(如十字形)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，中院四角准前，各安二跋折羅，亦交叉著(如十字形)。

「次阿闍梨起立西門看壇中事——何者是好？何者不好？何者周匝？何不周匝？——好好撿挍，仍於壇內遣舊弟子守護而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨起立西門看壇中事——何者是好？何者不好？何者周匝？何不周匝？——好好撿挍，仍於壇內遣舊弟子守護而住。

「次阿闍梨香湯洗浴，著新淨衣，當以緋帛裹自頭頂(紅色亦得)，仍以黃帛繞頭繫額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨香湯洗浴，著新淨衣，當以緋帛裹自頭頂(紅色亦得)，仍以黃帛繞頭繫額。

「次以呪索繫自左手，正當腕節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以呪索繫自左手，正當腕節。

「次作護身印印於自身，皆用馬頭護身印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作護身印印於自身，皆用馬頭護身印呪。

「次把跋折羅，作阿蜜哩多軍茶利身印，三迴右轉於壇外邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次把跋折羅，作阿蜜哩多軍茶利身印，三迴右轉於壇外邊。

「次作地結界，四方、上方次第而作，并誦馬頭呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作地結界，四方、上方次第而作，并誦馬頭呪。

「次取水罐一十三口，各授一升許，滿盛淨水，於中少少盛著五穀，并著小小龍腦香、欝金香等、及石榴黃，共前五寶裹中盛已，著於罐內。其罐口上以柳、柏枝并葉、竹枝塞頭嵸竪，各以白絹束令不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取水罐一十三口，各授一升許，滿盛淨水，於中少少盛著五穀，并著小小龍腦香、欝金香等、及石榴黃，共前五寶裹中盛已，著於罐內。其罐口上以柳、柏枝并葉、竹枝塞頭嵸竪，各以白絹束令不散。

「次呪水罐一百八遍，用十一面觀世音呪呪罐，如是一百八遍呪已將入，先安內院四角、中心各一水罐，次於外院四角四門各安一罐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次呪水罐一百八遍，用十一面觀世音呪呪罐，如是一百八遍呪已將入，先安內院四角、中心各一水罐，次於外院四角四門各安一罐。

「次取兩銀盤，一盤盛香水、一盤盛華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取兩銀盤，一盤盛香水、一盤盛華。

「次取彼盤內華著於一盤香水中，浸竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取彼盤內華著於一盤香水中，浸竟。

「次取彼華少許著自掌中，即作身印，先請壇中心十一面觀世音。誦七遍已，即作坐印。亦誦坐呪滿七遍已，然後放華投於本位，安置既竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取彼華少許著自掌中，即作身印，先請壇中心十一面觀世音。誦七遍已，即作坐印。亦誦坐呪滿七遍已，然後放華投於本位，安置既竟。

「次請中院東行，一一如前，次請北行、次請南行、次請西行竟、次請外院東行、次請北行、次請南行、次請西行，總奉請竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請中院東行，一一如前，次請北行、次請南行、次請西行竟、次請外院東行、次請北行、次請南行、次請西行，總奉請竟。

「次作大結界印，次取香水散於壇內諸佛、菩薩、金剛等前，次散諸華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作大結界印，次取香水散於壇內諸佛、菩薩、金剛等前，次散諸華。

「次於壇中心著一香鑪，四方八門各一香鑪，總燒香竟，然後阿闍梨把一香鑪，燒種種香，從壇外邊右繞一匝。行道已竟後，放著香鑪當於西水罐邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於壇中心著一香鑪，四方八門各一香鑪，總燒香竟，然後阿闍梨把一香鑪，燒種種香，從壇外邊右繞一匝。行道已竟後，放著香鑪當於西水罐邊。

「次取西門水罐之上五色線一頭，將右轉繞於壇外邊竹竿之上，還到西門一匝繫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取西門水罐之上五色線一頭，將右轉繞於壇外邊竹竿之上，還到西門一匝繫之。

「次著飲食，於壇中心觀世音前四盤飲食，其餘諸菩薩等前各著一盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次著飲食，於壇中心觀世音前四盤飲食，其餘諸菩薩等前各著一盤。

「次於中心著四盞燈，其餘坐邊各著一盞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於中心著四盞燈，其餘坐邊各著一盞。

「次於佛菩薩等布施金、銀、絹帛、錢財等物，隨有布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於佛菩薩等布施金、銀、絹帛、錢財等物，隨有布施。

「次阿闍梨將舊弟子把香花水及煮五穀三四升許，其阿闍梨施一宅中十方鬼神飲食已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨將舊弟子把香花水及煮五穀三四升許，其阿闍梨施一宅中十方鬼神飲食已竟。

「次阿闍梨洗手漱口，入壇三禮，却縮出來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨洗手漱口，入壇三禮，却縮出來。

「次舊一弟子把一花疊，又一弟子手把香鑪及白芥子，逐闍梨後，一一別喚新弟子來在壇西北角外立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次舊一弟子把一花疊，又一弟子手把香鑪及白芥子，逐闍梨後，一一別喚新弟子來在壇西北角外立。

「次阿闍梨先把白芥子以馬頭呪呪七遍已，三迴打於弟子頭上，次作護身印印於弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨先把白芥子以馬頭呪呪七遍已，三迴打於弟子頭上，次作護身印印於弟子。

「次取香水與其洗手，為弟子作觀世音三摩夜印，印中著花，勿令放棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取香水與其洗手，為弟子作觀世音三摩夜印，印中著花，勿令放棄。

「次以帛裹其弟子眼，阿闍梨心口發願，以平等普大慈悲心悉皆迴向一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以帛裹其弟子眼，阿闍梨心口發願，以平等普大慈悲心悉皆迴向一切眾生。

「次阿闍梨引將弟子入壇西門，阿闍梨在南邊立，弟子在北邊立，阿闍梨誦觀世音三摩耶呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨引將弟子入壇西門，阿闍梨在南邊立，弟子在北邊立，阿闍梨誦觀世音三摩耶呪。呪曰：

「『唵(一) 般母婆皤(去音)夜(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 般母婆皤(去音)夜(二) 莎訶(三)』

「誦七遍已，教弟子云：『向前散華，散竟好看花墮何坐？』知已語云：『汝所散花著於某佛某菩薩等，好念不忘。』其餘弟子如上法用。若三迴散時總不著者，更莫解帛，隨便擯出，是大罪人不合入壇，教令至心懺悔眾罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍已，教弟子云：『向前散華，散竟好看花墮何坐？』知已語云：『汝所散花著於某佛某菩薩等，好念不忘。』其餘弟子如上法用。若三迴散時總不著者，更莫解帛，隨便擯出，是大罪人不合入壇，教令至心懺悔眾罪。

「諸人竟後，更啟請佛，方始引入，准前散華——著者放帛；若不著者，至竟擯出，更勿令入。其餘弟子法用如前，一一作竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸人竟後，更啟請佛，方始引入，准前散華——著者放帛；若不著者，至竟擯出，更勿令入。其餘弟子法用如前，一一作竟。

「次諸弟子在西門外，正面向東，作行列坐。其火鑪中著好炭火，於西門外灌頂壇上著一張床，留一盤食，著四盞燈供養。次遣二弟子各擎一蓋——一、紫，二、緋——緋蓋蓋諸弟子、紫蓋蓋阿闍梨，一一次第引諸弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次諸弟子在西門外，正面向東，作行列坐。其火鑪中著好炭火，於西門外灌頂壇上著一張床，留一盤食，著四盞燈供養。次遣二弟子各擎一蓋——一、紫，二、緋——緋蓋蓋諸弟子、紫蓋蓋阿闍梨，一一次第引諸弟子。

「阿闍梨擎水罐出到灌頂壇，右繞三匝，令其上床，阿闍梨亦自上床。弟子邊立，問云：『汝前散花，著何等佛菩薩之坐？』弟子答云：『著某佛等。』時阿闍梨隨其所答教作其印，印其頂上，印中著華，令至心念。隨其本主佛菩薩等，阿闍梨即誦彼佛菩薩等呪。與灌頂已，教令散華解印，著衣入壇謝佛，依本位坐。其餘弟子法用如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨擎水罐出到灌頂壇，右繞三匝，令其上床，阿闍梨亦自上床。弟子邊立，問云：『汝前散花，著何等佛菩薩之坐？』弟子答云：『著某佛等。』時阿闍梨隨其所答教作其印，印其頂上，印中著華，令至心念。隨其本主佛菩薩等，阿闍梨即誦彼佛菩薩等呪。與灌頂已，教令散華解印，著衣入壇謝佛，依本位坐。其餘弟子法用如前。

「總灌頂已，次阿闍梨坐於西門近火鑪邊，正面向東，端身正念，先喚火天坐火鑪中，次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於火中燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「總灌頂已，次阿闍梨坐於西門近火鑪邊，正面向東，端身正念，先喚火天坐火鑪中，次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於火中燒。

「次阿闍梨心裏記云：『火神且出於火鑪外，近鑪邊坐。』次喚馬頭觀世音坐火鑪中蓮花座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨心裏記云：『火神且出於火鑪外，近鑪邊坐。』次喚馬頭觀世音坐火鑪中蓮花座上。

「次阿闍梨把跋折羅，一一次第喚諸弟子近阿闍梨，教令正念，胡跪合掌，以跋折羅印其掌中，次與胡麻及酥蜜等，呪三七遍令投火中竟，語歸本坐。其餘弟子法用如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把跋折羅，一一次第喚諸弟子近阿闍梨，教令正念，胡跪合掌，以跋折羅印其掌中，次與胡麻及酥蜜等，呪三七遍令投火中竟，語歸本坐。其餘弟子法用如前。

「次放火中馬頭觀音歸本位竟，次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮花座上，燒胡麻等誦呪一百八遍已竟，遣歸本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次放火中馬頭觀音歸本位竟，次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮花座上，燒胡麻等誦呪一百八遍已竟，遣歸本位。

「次請一一佛、次請一一菩薩、次請一一金剛及諸天等，法用如前，各燒胡麻、酥蜜等物，呪三七遍，次第各令歸本坐竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請一一佛、次請一一菩薩、次請一一金剛及諸天等，法用如前，各燒胡麻、酥蜜等物，呪三七遍，次第各令歸本坐竟。

「次為當國天子燒胡麻等，呪滿一百八遍已竟。次為歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪，皆同前法。次為六道一切眾生燒同前法，呪三七遍。次為宅主，亦同前燒呪三七遍。次阿闍梨為自身燒呪三七遍。上從天子至阿闍梨，總用十一面觀世音呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次為當國天子燒胡麻等，呪滿一百八遍已竟。次為歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪，皆同前法。次為六道一切眾生燒同前法，呪三七遍。次為宅主，亦同前燒呪三七遍。次阿闍梨為自身燒呪三七遍。上從天子至阿闍梨，總用十一面觀世音呪。

「次阿闍梨把香鑪燒香，右繞壇外一匝，來到西門前已，禮拜謝云：『種種香花、飲食供養皆不如法，大大慚愧。』然後從壇中心一一發遣，一一各作本印發遣，發遣印呪喚時無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨把香鑪燒香，右繞壇外一匝，來到西門前已，禮拜謝云：『種種香花、飲食供養皆不如法，大大慚愧。』然後從壇中心一一發遣，一一各作本印發遣，發遣印呪喚時無別。

「次收布施佛菩薩等錢財寶物，若其諸佛菩薩物者，應用作佛菩薩形像；般若物者，用寫諸經。若阿闍梨欲自作佛菩薩經者，自收造像，寫經處用；若不作者，付囑三綱。布施金剛、天等物者，阿闍梨身自用亦得(不用第一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次收布施佛菩薩等錢財寶物，若其諸佛菩薩物者，應用作佛菩薩形像；般若物者，用寫諸經。若阿闍梨欲自作佛菩薩經者，自收造像，寫經處用；若不作者，付囑三綱。布施金剛、天等物者，阿闍梨身自用亦得(不用第一)。

「壇中飲食，其阿闍梨及弟子等皆不得食——若喫用者不得神驗——與奴婢食、及餘人等、乃至畜生，不入壇僧喫用亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇中飲食，其阿闍梨及弟子等皆不得食——若喫用者不得神驗——與奴婢食、及餘人等、乃至畜生，不入壇僧喫用亦得。

「次阿闍梨手執炬火示諸弟子：『此是某佛、某菩薩位、金剛、天等。』一一次第指示位竟，然後以泥泥却壇上，莫見日出。以上略說壇法式竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨手執炬火示諸弟子：『此是某佛、某菩薩位、金剛、天等。』一一次第指示位竟，然後以泥泥却壇上，莫見日出。以上略說壇法式竟。

「次說印及陀羅尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說印及陀羅尼法。

十一面三昧印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面三昧印第一

「呪用大呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪用大呪。

「以二大指、二小指直竪頭合，餘指稍曲，頭不相到，虛掌，竪頭指來去。是法印呪能除一切賊難、水難、及火等難，若誦持者，雖經諸難皆無所畏，由觀世音威神力故。若人欲請諸菩薩等，先須作此三昧印呪，當得一切菩薩歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二大指、二小指直竪頭合，餘指稍曲，頭不相到，虛掌，竪頭指來去。是法印呪能除一切賊難、水難、及火等難，若誦持者，雖經諸難皆無所畏，由觀世音威神力故。若人欲請諸菩薩等，先須作此三昧印呪，當得一切菩薩歡喜。

身印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身印第二

「合腕，左右二大指並竪，以二頭指屈中節，各以頭押二大指頭，二中指頭相拄，二無名指直竪，開一寸半，又開二小指，離無名指背一分許，二臂肘相著，頭指來去，用上大呪。若能持此法印呪者，一切八難皆無所畏。若作壇法正供養時、燒胡麻等，用此印呪。若有鬼病，以此印呪，其病即差；若不差者，一百八遍呪印念觀世音菩薩，作此法者，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，左右二大指並竪，以二頭指屈中節，各以頭押二大指頭，二中指頭相拄，二無名指直竪，開一寸半，又開二小指，離無名指背一分許，二臂肘相著，頭指來去，用上大呪。若能持此法印呪者，一切八難皆無所畏。若作壇法正供養時、燒胡麻等，用此印呪。若有鬼病，以此印呪，其病即差；若不差者，一百八遍呪印念觀世音菩薩，作此法者，其病即差。

「若能日日洗手而嚼楊枝，淨漱口已，著新淨衣，誦呪數滿一百八遍，兼念觀世音菩薩名字，作此法者，觀世音菩薩歡喜。又取澡罐盛滿淨水，以此印印呪二十一遍，經一宿已，用洗手面，一切惡人及鬼神等不能惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能日日洗手而嚼楊枝，淨漱口已，著新淨衣，誦呪數滿一百八遍，兼念觀世音菩薩名字，作此法者，觀世音菩薩歡喜。又取澡罐盛滿淨水，以此印印呪二十一遍，經一宿已，用洗手面，一切惡人及鬼神等不能惱害。

大心印呪第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大心印呪第三

「准前身印，唯改二頭指押中指背上節，以二大指各押中指中節側，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二頭指押中指背上節，以二大指各押中指中節側，大指來去。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 訶訶訶訶(八) 伊(上音)利(九) 彌(上音)利(十) 脂利(十一) 毘利(十二) 企利(十三) 醯(上音)利(十四) 莎訶(十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 訶訶訶訶(八) 伊(上音)利(九) 彌(上音)利(十) 脂利(十一) 毘利(十二) 企利(十三) 醯(上音)利(十四) 莎訶(十五)』

「是法印呪，若作一切壇法時用此印呪，呪水、香、花、衣、食等物，及喚天等亦用此印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作一切壇法時用此印呪，呪水、香、花、衣、食等物，及喚天等亦用此印呪。

小心印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小心印呪第四

「准前身印，唯改二頭指屈頭當中指中節側上，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二頭指屈頭當中指中節側上，頭指來去。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 豆𭋶豆𭋶(七) 訶訶訶訶(八) 莎訶(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 豆𭋶豆𭋶(七) 訶訶訶訶(八) 莎訶(九)』

「是法印呪，若人誦持此呪印者，當覓一百八莖蓮華，江水中浴，著新淨衣，還入江水，立至於膝，面正向東，作此印呪請觀世音，大指來去，即作坐印安置於前，左手掐珠，右手把華，七遍誦呪，然後散於觀世音上。如是一華各呪七遍，盡其一百八莖華竟，尋即得見觀世音菩薩。若一日不得一百八花者，一日覓取五莖蓮花作此法用。如是，日別取五莖花，滿一百八，作法同前。亦用此呪，呪香燒香、呪油然燈而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人誦持此呪印者，當覓一百八莖蓮華，江水中浴，著新淨衣，還入江水，立至於膝，面正向東，作此印呪請觀世音，大指來去，即作坐印安置於前，左手掐珠，右手把華，七遍誦呪，然後散於觀世音上。如是一華各呪七遍，盡其一百八莖華竟，尋即得見觀世音菩薩。若一日不得一百八花者，一日覓取五莖蓮花作此法用。如是，日別取五莖花，滿一百八，作法同前。亦用此呪，呪香燒香、呪油然燈而供養之。

闍吒印呪第五(唐云髮長) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闍吒印呪第五(唐云髮長)

「准前身印，唯改二中指屈中節，頭相拄，附無名指後側上節。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二中指屈中節，頭相拄，附無名指後側上節。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 悉唎悉唎悉唎(八) 地哩地哩地哩(九) 悉哩(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 悉唎悉唎悉唎(八) 地哩地哩地哩(九) 悉哩(十) 莎訶(十一)』

「是法印呪，若居聚落、若在山中、離雜聲處，有華果樹竹林，水池中央起舍，日日洗浴，入於道場。先作護身結界印竟，請觀世音菩薩，作華座印安置座上。然三盞燈，種種香華供養、禮拜、讚歎畢已，掐珠一心念觀世音菩薩名字。若人日日作此呪法，滿十萬遍即得見觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若居聚落、若在山中、離雜聲處，有華果樹竹林，水池中央起舍，日日洗浴，入於道場。先作護身結界印竟，請觀世音菩薩，作華座印安置座上。然三盞燈，種種香華供養、禮拜、讚歎畢已，掐珠一心念觀世音菩薩名字。若人日日作此呪法，滿十萬遍即得見觀世音菩薩。

「又，若入道場欲以花、香、鬘供養時，先以此呪呪花七遍用散像上，復以此呪呪香七遍以塗尊像，又以此呪呪鬘七遍以嚴尊像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，若入道場欲以花、香、鬘供養時，先以此呪呪花七遍用散像上，復以此呪呪香七遍以塗尊像，又以此呪呪鬘七遍以嚴尊像。

華座印呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華座印呪第六

「兩腕相著，以左右二大指及二小指各自相合並竪之，餘三指等總散，大磔開之成。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩腕相著，以左右二大指及二小指各自相合並竪之，餘三指等總散，大磔開之成。呪曰：

「『唵(一) 𤙖(二) 迦摩囉(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 𤙖(二) 迦摩囉(三) 莎訶(四)』

「是法印呪，若請諸佛、般若、菩薩、金剛、天等，一一皆用此大華座印呪以承迎。以印右轉坐之，安慰定已，後作金剛軍茶利三摩耶法印，結閉嚴密門戶，然後種種作法供養。作壇、療病、一切法者，皆應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若請諸佛、般若、菩薩、金剛、天等，一一皆用此大華座印呪以承迎。以印右轉坐之，安慰定已，後作金剛軍茶利三摩耶法印，結閉嚴密門戶，然後種種作法供養。作壇、療病、一切法者，皆應如是。

觀世音護身印呪第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音護身印呪第七

「准前身印，唯改二無名指㧙在中指背上，頭當前側上節，頭令相拄，二小指頭相拄。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二無名指㧙在中指背上，頭當前側上節，頭令相拄，二小指頭相拄。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝(二) 攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 娑地娑智(八) 娑地娑地(九) 藪度藪度(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝(二) 攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 娑地娑智(八) 娑地娑地(九) 藪度藪度(十) 莎訶(十一)』

「是法印呪，若行法人欲作諸法及誦呪時，當以此印用護其身，然後行法，得觀世音來護行者，令所作法皆悉有驗。又，是印呪若欲獻供，先誦此呪。呪諸飲食花果等味二十一遍，然後奉獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若行法人欲作諸法及誦呪時，當以此印用護其身，然後行法，得觀世音來護行者，令所作法皆悉有驗。又，是印呪若欲獻供，先誦此呪。呪諸飲食花果等味二十一遍，然後奉獻。

婆羅跢印呪第八(唐云隨心) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅跢印呪第八(唐云隨心)

「起立地上，脚如丁字，左脚丁尾，右脚丁頭，小屈右膝。屈左臂肘，臂向肩上，手掌向身，大指、食指以把華莖，中指、無名指雙屈，勿著華莖，小指小曲，屈腕。右手總申臂并指向下，掌背當右䏶側，勿著䏶上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立地上，脚如丁字，左脚丁尾，右脚丁頭，小屈右膝。屈左臂肘，臂向肩上，手掌向身，大指、食指以把華莖，中指、無名指雙屈，勿著華莖，小指小曲，屈腕。右手總申臂并指向下，掌背當右䏶側，勿著䏶上。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 阿私跢私(八) 虎嚕虎嚕(九) 素嚕素嚕(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 阿私跢私(八) 虎嚕虎嚕(九) 素嚕素嚕(十) 莎訶(十一)』

「是法印呪，若求法驗者，蘇曼那莖然火。又更別取蘇曼那莖，段別寸截三十一段，用酥、酪、蜜三種相和，一一別取蘇曼那莖塗酥、酪、蜜，誦呪一遍投著火中，如是燒盡三十一段，次第作之即得大驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若求法驗者，蘇曼那莖然火。又更別取蘇曼那莖，段別寸截三十一段，用酥、酪、蜜三種相和，一一別取蘇曼那莖塗酥、酪、蜜，誦呪一遍投著火中，如是燒盡三十一段，次第作之即得大驗。

「若小兒病，用五色線，一呪一結，成三七結，繫其頸上，呪師手作此印印小兒項，其病即差。若其呪師自身病者，先作水壇，縱廣二肘。其壇中心著一水罐，滿盛淨水，以五穀子著其罐中，復以柳枝塞於罐口。結界已竟，面向正西，一心誦呪一百八遍，然後舉罐灌自頂上已，用此左印為護身印，印身七處，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若小兒病，用五色線，一呪一結，成三七結，繫其頸上，呪師手作此印印小兒項，其病即差。若其呪師自身病者，先作水壇，縱廣二肘。其壇中心著一水罐，滿盛淨水，以五穀子著其罐中，復以柳枝塞於罐口。結界已竟，面向正西，一心誦呪一百八遍，然後舉罐灌自頂上已，用此左印為護身印，印身七處，其病即差。

「又用此呪呪火然薪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用此呪呪火然薪。

觀世音檀陀印呪第九(唐云策杖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音檀陀印呪第九(唐云策杖)

「反叉二中指、無名指在掌中，右押左，屈右頭指，以左小指頭押右頭指甲，屈左大指在右掌中，屈右大指押左大指中節，頭入左掌中，右小指與左頭指直申，二臂肘相著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉二中指、無名指在掌中，右押左，屈右頭指，以左小指頭押右頭指甲，屈左大指在右掌中，屈右大指押左大指中節，頭入左掌中，右小指與左頭指直申，二臂肘相著。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 伊(上音)里彌里(八) 只里彌里(九) 地里醯(上音)里(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 伊(上音)里彌里(八) 只里彌里(九) 地里醯(上音)里(十) 莎訶(十一)』

「是法印呪，香湯洗浴，著新淨衣，入道場中，遣一弟子取於香、華、水、火、及草、并白芥子，阿闍梨默然護身，呪水七遍，散十方結界。次呪白芥子七遍，呪已，散十方結界。次把草呪七遍，然火，右旋三匝，四方結界。次作此印誦呪七遍，請觀世音，即作華座印。安置畢已，燒香、散花、種種上味飲食供養禮拜畢已，發遣弟子。阿闍梨不掐數珠，默然誦呪，結加趺坐，以手作前策寶杖印，當自胸上，勿令著胸，心記誦呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，香湯洗浴，著新淨衣，入道場中，遣一弟子取於香、華、水、火、及草、并白芥子，阿闍梨默然護身，呪水七遍，散十方結界。次呪白芥子七遍，呪已，散十方結界。次把草呪七遍，然火，右旋三匝，四方結界。次作此印誦呪七遍，請觀世音，即作華座印。安置畢已，燒香、散花、種種上味飲食供養禮拜畢已，發遣弟子。阿闍梨不掐數珠，默然誦呪，結加趺坐，以手作前策寶杖印，當自胸上，勿令著胸，心記誦呪。

「日日如是，滿七日已，即得尸羅波羅蜜成，罪障消滅；第二七日更作此法，并作種種音聲供養，即得奢摩他；第三七日更作此法，種種供養。如是七日，日有一事，謂初一日不食，誦呪作此法者聞種種香，第二日見大光明，第三日得見鬼神，第四日見四天王，第五日見諸天，第六日見觀世音諸使者身，第七日得見觀世音菩薩。若以平等心憐愍一切諸眾生故作此法者，得如是驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日日如是，滿七日已，即得尸羅波羅蜜成，罪障消滅；第二七日更作此法，并作種種音聲供養，即得奢摩他；第三七日更作此法，種種供養。如是七日，日有一事，謂初一日不食，誦呪作此法者聞種種香，第二日見大光明，第三日得見鬼神，第四日見四天王，第五日見諸天，第六日見觀世音諸使者身，第七日得見觀世音菩薩。若以平等心憐愍一切諸眾生故作此法者，得如是驗。

「亦以此印誦呪結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦以此印誦呪結界。

觀世音甘露印呪第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音甘露印呪第十

「左右小指、無名指相合直竪，中指直竪，附無名指側上，頭開二分許，以二頭指各擗在中指背，頭當上節，並二大指屈入掌中，頭雙拄二無名指中節文，二腕相著，以兩腕根當心上著，掌向下垂。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右小指、無名指相合直竪，中指直竪，附無名指側上，頭開二分許，以二頭指各擗在中指背，頭當上節，並二大指屈入掌中，頭雙拄二無名指中節文，二腕相著，以兩腕根當心上著，掌向下垂。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 羅(去音)致帝帝哩(二合)脂致(八) 阿揭車阿揭車(九) 婆伽畔(十) 阿𠼝耶(十一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)(十二) 娑咩室地(十三) 阿奴婆囉夜瑳(十四) 莎訶(十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 羅(去音)致帝帝哩(二合)脂致(八) 阿揭車阿揭車(九) 婆伽畔(十) 阿𠼝耶(十一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)(十二) 娑咩室地(十三) 阿奴婆囉夜瑳(十四) 莎訶(十五)』

「是法印呪，行道事竟，請我還宮時，以此印印水，呪水七遍散灑四方，我即還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，行道事竟，請我還宮時，以此印印水，呪水七遍散灑四方，我即還去。

「世尊！如是神呪雖不成立而能成辦種種事業，至心誦念，無不果願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是神呪雖不成立而能成辦種種事業，至心誦念，無不果願。

「若患瘧病，若一日一發、若二日一發、若三日一發、若四日一發；若患鬼病、若被惡鬼打、若鬼子母打、若茶枳尼所作、若毘舍遮所作、若羯吒布怛那所作、若癲鬼、若羅剎作、若癎鬼作、若餘種種惡鬼所作，皆以此印呪印病者，呪一百八遍即得除愈。若罪障重者，用五色縷一呪一結，如是結成一百八結，繫病者項或繫臂上，罪障消滅，病即除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患瘧病，若一日一發、若二日一發、若三日一發、若四日一發；若患鬼病、若被惡鬼打、若鬼子母打、若茶枳尼所作、若毘舍遮所作、若羯吒布怛那所作、若癲鬼、若羅剎作、若癎鬼作、若餘種種惡鬼所作，皆以此印呪印病者，呪一百八遍即得除愈。若罪障重者，用五色縷一呪一結，如是結成一百八結，繫病者項或繫臂上，罪障消滅，病即除差。

「若患丁腫癲腫、若身病瘡疱、瘡疽、瘍癬等種種惡瘡、若被刀箭矛矟等傷、蛇、蠍、蜈蚣、毒蜂等螫，皆以此呪呪之七遍，即得除差。若障重者，呪黃土泥呪一七遍，用塗患處，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患丁腫癲腫、若身病瘡疱、瘡疽、瘍癬等種種惡瘡、若被刀箭矛矟等傷、蛇、蠍、蜈蚣、毒蜂等螫，皆以此呪呪之七遍，即得除差。若障重者，呪黃土泥呪一七遍，用塗患處，即得除愈。

「若患風病、緩風、偏風、若患癈風、𤺍風等病、耳聾、鼻塞，皆印病處，至心誦呪一百八遍，病即除愈。若障重者，以胡麻油、若用牛酥和樺皮煎，若青木香和胡麻油煎以為膏，每以此印印呪七遍，以塗身上、或滴耳鼻、若令服之，病即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患風病、緩風、偏風、若患癈風、𤺍風等病、耳聾、鼻塞，皆印病處，至心誦呪一百八遍，病即除愈。若障重者，以胡麻油、若用牛酥和樺皮煎，若青木香和胡麻油煎以為膏，每以此印印呪七遍，以塗身上、或滴耳鼻、若令服之，病即除愈。

「若有諸餘種種疾病，皆以此印印其病處，至心誦呪，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸餘種種疾病，皆以此印印其病處，至心誦呪，即得除愈。

「此呪神力說不可盡，若持法者因供養次必作此印當心上著，誦此呪時，憐愍一切諸眾生故，施與一切鬼神甘露，一切鬼神皆大歡喜，不令一切眾生病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪神力說不可盡，若持法者因供養次必作此印當心上著，誦此呪時，憐愍一切諸眾生故，施與一切鬼神甘露，一切鬼神皆大歡喜，不令一切眾生病苦。

掐數珠印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掐數珠印第十一

「以左大指頭捻無名指頭作孔，於其孔中貫著數珠，中指直申，以頭指屈中節，押中指背上節，小指直申，右手以大指、無名指掐珠，餘指同左手(更無別呪)，此印通用一切諸呪。若以此印日日誦呪，念佛懺悔，得四禪定，速成阿耨多羅三藐三菩提，隨願成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左大指頭捻無名指頭作孔，於其孔中貫著數珠，中指直申，以頭指屈中節，押中指背上節，小指直申，右手以大指、無名指掐珠，餘指同左手(更無別呪)，此印通用一切諸呪。若以此印日日誦呪，念佛懺悔，得四禪定，速成阿耨多羅三藐三菩提，隨願成辦。

君馳印呪第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君馳印呪第十二

「合左右腕，從食指下四指頭相拄，並二大指屈入掌中，開掌中央。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合左右腕，從食指下四指頭相拄，並二大指屈入掌中，開掌中央。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 稅(去音)帝婆離羅陀(去音)禮(八) 阿輸(去音)指輸指(九) 波跛彌(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 稅(去音)帝婆離羅陀(去音)禮(八) 阿輸(去音)指輸指(九) 波跛彌(十) 莎訶(十一)』

「若日日不得洗浴者，日日洗手漱口，作此印誦前呪者，雖不洗浴即當洗浴，身大淨潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若日日不得洗浴者，日日洗手漱口，作此印誦前呪者，雖不洗浴即當洗浴，身大淨潔。

「入道場中護身結界，請觀世音，作此印已誦呪二十一遍者，一切諸佛、觀世音、般若、菩薩、金剛、天等皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入道場中護身結界，請觀世音，作此印已誦呪二十一遍者，一切諸佛、觀世音、般若、菩薩、金剛、天等皆大歡喜。

十果報印呪第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十果報印呪第十三

「先仰左手掌，斜直，以右手掌背捺著左手掌上，左右二手指總直申，右臂在左臂上相著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先仰左手掌，斜直，以右手掌背捺著左手掌上，左右二手指總直申，右臂在左臂上相著。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 烏知(二合)迦(上音)羝(八) 烏嚕鉢遮(九) 烏嚕鉢遮(十) 婆囉珊陀𠼝舍尼(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 烏知(二合)迦(上音)羝(八) 烏嚕鉢遮(九) 烏嚕鉢遮(十) 婆囉珊陀𠼝舍尼(十一) 莎訶(十二)』

「若婦人無兒欲得兒者，以五色粉作四肘壇，壇中心安十一面觀世音菩薩，東方安阿彌陀佛、北方安大勢至菩薩、南方安馬頭觀世音菩薩、西方安摩醯首羅天王。取一淨罐，滿盛淨水，中著五穀，以柳枝等塞其罐口，復以生絹束其柳枝，種種好華莊嚴其罐，即將此罐著於壇中。懸雜色幡，壇開四門，然十六燈，復以種種上妙香華、十二盤食而為供養，於四門外各安一部好細音聲——如不能辦，一部亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若婦人無兒欲得兒者，以五色粉作四肘壇，壇中心安十一面觀世音菩薩，東方安阿彌陀佛、北方安大勢至菩薩、南方安馬頭觀世音菩薩、西方安摩醯首羅天王。取一淨罐，滿盛淨水，中著五穀，以柳枝等塞其罐口，復以生絹束其柳枝，種種好華莊嚴其罐，即將此罐著於壇中。懸雜色幡，壇開四門，然十六燈，復以種種上妙香華、十二盤食而為供養，於四門外各安一部好細音聲——如不能辦，一部亦得。

「嚴辦供已，呪師洗浴，著新淨衣，壇西門外面向東坐，作印奉請觀世音菩薩、阿彌陀佛等，次第請已，各安本位。令其婦人香湯洗浴，著新淨衣，於西門外作大蓮華座，於華座上敷生淨草。次阿闍梨右手把跋折羅，以左手把婦人右手，引來向壇北門外立，阿闍梨至心誦呪二十一遍，教令婦人至心念彼觀世音菩薩名字二十一遍。如是，次念阿彌陀佛、馬頭觀世音菩薩、大勢至菩薩、摩醯首羅天王名已，令其婦人至心三禮，發願乞兒。阿闍梨以五色線一呪一結，成三七結，繫婦人項。次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百八遍。次阿闍梨以右手案水罐上，以左手把數珠，搯呪其水罐一千八遍竟。次與婦人護身結界。次阿闍梨手擎水罐，婦人邊立，發願口云：『仰啟十方一切諸佛、菩薩聖眾、天龍八部、諸鬼神等，以他心智證知，今日此優婆夷欲得有身，生好男女，願大慈悲，速滿其願。』婦人合掌念觀世音菩薩，阿闍梨灌其頂上，即得聰明端正男女，具諸相好。一切求願法亦如是，隨願皆果。作法以後，令其婦人燒香禮念觀世音菩薩，勿令斷絕，必果所願，除不至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚴辦供已，呪師洗浴，著新淨衣，壇西門外面向東坐，作印奉請觀世音菩薩、阿彌陀佛等，次第請已，各安本位。令其婦人香湯洗浴，著新淨衣，於西門外作大蓮華座，於華座上敷生淨草。次阿闍梨右手把跋折羅，以左手把婦人右手，引來向壇北門外立，阿闍梨至心誦呪二十一遍，教令婦人至心念彼觀世音菩薩名字二十一遍。如是，次念阿彌陀佛、馬頭觀世音菩薩、大勢至菩薩、摩醯首羅天王名已，令其婦人至心三禮，發願乞兒。阿闍梨以五色線一呪一結，成三七結，繫婦人項。次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百八遍。次阿闍梨以右手案水罐上，以左手把數珠，搯呪其水罐一千八遍竟。次與婦人護身結界。次阿闍梨手擎水罐，婦人邊立，發願口云：『仰啟十方一切諸佛、菩薩聖眾、天龍八部、諸鬼神等，以他心智證知，今日此優婆夷欲得有身，生好男女，願大慈悲，速滿其願。』婦人合掌念觀世音菩薩，阿闍梨灌其頂上，即得聰明端正男女，具諸相好。一切求願法亦如是，隨願皆果。作法以後，令其婦人燒香禮念觀世音菩薩，勿令斷絕，必果所願，除不至心。

闍夜印第十四(唐云勝印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闍夜印第十四(唐云勝印)

「左右小指、無名指、頭指各屈在掌，二中指直竪，頭相拄，並二大指押頭指中節上，合腕。是法印，若人日日作此印已，念觀世音菩薩名號，一切菩薩皆悉歡喜。若人病者，作此印已，念觀世音一百八遍，燒安悉香，即得病差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右小指、無名指、頭指各屈在掌，二中指直竪，頭相拄，並二大指押頭指中節上，合腕。是法印，若人日日作此印已，念觀世音菩薩名號，一切菩薩皆悉歡喜。若人病者，作此印已，念觀世音一百八遍，燒安悉香，即得病差。

羯瑟那(二合)自那印呪第十五(唐云著鹿皮印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯瑟那(二合)自那印呪第十五(唐云著鹿皮印)

「以右臂背過押左臂上，二大指側相著並頭，左右餘指總申，即以二手覆左肩上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右臂背過押左臂上，二大指側相著並頭，左右餘指總申，即以二手覆左肩上。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 揭哩(二合)瑟那(二合)是那(八) 摩跢囉(二合)娑(九) 摩跢囉(二合)娑(十) 達囉(二合)娑(上音)耶(十一) 達囉(二合)娑(上音)耶(十二) 薩婆覩瑟吒(二合)(十三) 阿唎跢耶尼(十四) 莎訶(十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 揭哩(二合)瑟那(二合)是那(八) 摩跢囉(二合)娑(九) 摩跢囉(二合)娑(十) 達囉(二合)娑(上音)耶(十一) 達囉(二合)娑(上音)耶(十二) 薩婆覩瑟吒(二合)(十三) 阿唎跢耶尼(十四) 莎訶(十五)』

「是法印呪，每月五日、十五、二十五日，香湯洗浴，著新淨衣，入於道場，護身結界，一百八遍念觀世音菩薩，一日三時作印誦呪，一切重罪、一切障難皆悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，每月五日、十五、二十五日，香湯洗浴，著新淨衣，入於道場，護身結界，一百八遍念觀世音菩薩，一日三時作印誦呪，一切重罪、一切障難皆悉除滅。

檀那波羅蜜多印呪第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀那波羅蜜多印呪第十六

「左右小指、無名指、中指斜竪，頭相合，次並申二大指，開半寸許，以二頭指各捻大指頭，左右腕下側相著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右小指、無名指、中指斜竪，頭相合，次並申二大指，開半寸許，以二頭指各捻大指頭，左右腕下側相著。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 馱摩馱摩(八) 賒(上音)摩賒(上音)摩(九) 阿揭車阿揭車(十) 摩訶迦嚧尼迦(去音)(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 馱摩馱摩(八) 賒(上音)摩賒(上音)摩(九) 阿揭車阿揭車(十) 摩訶迦嚧尼迦(去音)(十一) 莎訶(十二)』

「是法印呪，日日洗浴——若不洗浴，洗手漱口——入於道場，作印誦呪，所得功德勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，日日洗浴——若不洗浴，洗手漱口——入於道場，作印誦呪，所得功德勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德。

觀世音輪印呪第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音輪印呪第十七

「先仰左掌，五指少曲磔開，右手亦爾，次以右手逆覆左手，以右小指頭押左大指頭，以右大指頭押左小指頭。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先仰左掌，五指少曲磔開，右手亦爾，次以右手逆覆左手，以右小指頭押左大指頭，以右大指頭押左小指頭。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 者提嚟(二合下同)(八) 者揭嚟(九) 摩訶者揭𠼝(十) 者揭嚟陀(去音)唎(十一) 者揭唎尼(十二) 馱囉馱囉(十三) 莎訶(十四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 者提嚟(二合下同)(八) 者揭嚟(九) 摩訶者揭𠼝(十) 者揭嚟陀(去音)唎(十一) 者揭唎尼(十二) 馱囉馱囉(十三) 莎訶(十四)』

「是法印呪，若人日日作此印法呪供養者，他起惡心作於別法欲害呪師，還著惡人。若作佛法建立道場及行道所，當作此印誦呪，一切諸惡不能侵嬈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人日日作此印法呪供養者，他起惡心作於別法欲害呪師，還著惡人。若作佛法建立道場及行道所，當作此印誦呪，一切諸惡不能侵嬈。

觀世音華鬘印呪第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音華鬘印呪第十八

「先合二腕，並左右二大指、小指申之，二頭指各博大指側，開三分許，二無名指亦博二小指側，頭開四分許，中指直竪，頭開二寸許。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先合二腕，並左右二大指、小指申之，二頭指各博大指側，開三分許，二無名指亦博二小指側，頭開四分許，中指直竪，頭開二寸許。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 馱囉馱囉(八) 般摩質泥(九) 阿嚧迦(上音)耶(十) 毘嚧迦(上音)耶(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 馱囉馱囉(八) 般摩質泥(九) 阿嚧迦(上音)耶(十) 毘嚧迦(上音)耶(十一) 莎訶(十二)』

「是法印呪，若人意欲求錢財者，日日洗浴，起立道場，燒香、散華、種種供養，取一水罐滿盛淨水，以雜花鬘嚴其罐項，柳、柏、竹枝塞其罐口，將此水罐安置壇中，盛著五穀，呪師左手案其罐口，右手掐珠，至心誦呪一百八遍，日日如是，見觀世音菩薩，即得錢財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人意欲求錢財者，日日洗浴，起立道場，燒香、散華、種種供養，取一水罐滿盛淨水，以雜花鬘嚴其罐項，柳、柏、竹枝塞其罐口，將此水罐安置壇中，盛著五穀，呪師左手案其罐口，右手掐珠，至心誦呪一百八遍，日日如是，見觀世音菩薩，即得錢財。

觀世音矟印呪第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音矟印呪第十九

「先屈左小指，以左大指押小指甲作孔，次以右小指鉤左小指，以右大指從下向上入左掌孔，押小指甲，狀如鉤鎖，左右三指直竪，頭相著，博側勿開。若供養時，二肘相著；若治病時，開二肘節。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先屈左小指，以左大指押小指甲作孔，次以右小指鉤左小指，以右大指從下向上入左掌孔，押小指甲，狀如鉤鎖，左右三指直竪，頭相著，博側勿開。若供養時，二肘相著；若治病時，開二肘節。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 摩吒摩吒(八) 槃闍槃闍(九) 頻馱頻馱(十) 嗚𤙖泮(泮吒反)(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 摩吒摩吒(八) 槃闍槃闍(九) 頻馱頻馱(十) 嗚𤙖泮(泮吒反)(十一) 莎訶(十二)』

「是法印呪，若能日日燒香、作印誦呪，作一切法悉得神驗，大大得力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若能日日燒香、作印誦呪，作一切法悉得神驗，大大得力。

鴦俱(去音)舍印呪第二十(唐云鉤印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴦俱(去音)舍印呪第二十(唐云鉤印)

「左右小指、中指各屈在掌中，二無名指直竪，頭相拄，並二大指直竪，以二頭指屈中節，各捻大指頭，合腕。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右小指、中指各屈在掌中，二無名指直竪，頭相拄，並二大指直竪，以二頭指屈中節，各捻大指頭，合腕。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 阿羯唎(二合)舍耶(八) 阿羯唎(二合)舍耶(九) 富命(命冶反)波跢耶(十) 社囉社囉(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 阿羯唎(二合)舍耶(八) 阿羯唎(二合)舍耶(九) 富命(命冶反)波跢耶(十) 社囉社囉(十一) 莎訶(十二)』

「是法印呪，若呪師合藥欲自服時，忽然鬼神奪將去者，作一白色四肘水壇，其壇中心著一火鑪，香花、飲食隨分供養，燒白芥子，數數誦呪者，鬼所將藥即於壇上還落地來。若一日不得，滿於七日作此法者，即得其藥。若自合藥及為他合，准前作壇，燒白芥子，數數誦呪。合其藥時，鬼神惡毒不能得便，其所合藥皆悉成就，服者病皆除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若呪師合藥欲自服時，忽然鬼神奪將去者，作一白色四肘水壇，其壇中心著一火鑪，香花、飲食隨分供養，燒白芥子，數數誦呪者，鬼所將藥即於壇上還落地來。若一日不得，滿於七日作此法者，即得其藥。若自合藥及為他合，准前作壇，燒白芥子，數數誦呪。合其藥時，鬼神惡毒不能得便，其所合藥皆悉成就，服者病皆除愈。

觀世音羂索印第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音羂索印第二十一

「先屈左小指、無名指，以大指押甲上作孔，次以右大指從下入孔中，以餘四指把捲，以大指頭押四指甲上，左頭指、中指並直竪。用上大呪縛鬼治病——若惡比止欲不行時，作此法者即斷不行；一切鬼神難降伏者，以此印縛治一切病，用之大驗；若共他論議，作此法者，即前人訥不能問答。一切縛法皆用此印，若欲解時，心作放想即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先屈左小指、無名指，以大指押甲上作孔，次以右大指從下入孔中，以餘四指把捲，以大指頭押四指甲上，左頭指、中指並直竪。用上大呪縛鬼治病——若惡比止欲不行時，作此法者即斷不行；一切鬼神難降伏者，以此印縛治一切病，用之大驗；若共他論議，作此法者，即前人訥不能問答。一切縛法皆用此印，若欲解時，心作放想即得解脫。

觀世音商佉印呪第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音商佉印呪第二十二

「反叉左右頭指、中指在掌中，左右無名指、小指並直竪相著，二大指並屈，頭押著頭指側，合腕。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉左右頭指、中指在掌中，左右無名指、小指並直竪相著，二大指並屈，頭押著頭指側，合腕。呪曰：

「『唵(一) 阿唎耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 瞿嚕瞿嚕(八) 毘跢囉(二合)娑耶(九) 三麼曳悉他(二合)跛耶(十) 莎訶(十一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿唎耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 瞿嚕瞿嚕(八) 毘跢囉(二合)娑耶(九) 三麼曳悉他(二合)跛耶(十) 莎訶(十一)』

「是法印呪，若呪師誦呪，雖加功用，不得靈驗、不能得見觀世音菩薩時，應作水壇縱廣四肘，種種莊嚴。取一水罐，滿盛淨水，莊嚴罐法如前不異。將此水罐安置壇中，香湯洗浴，著新淨衣，入於道場，種種供養，然十六燈、燒薰陸香，至心發露一切罪障，胡跪作印。當誦此呪一千八遍，即得見觀世音菩薩，得大靈驗。若一日不得驗，滿於七日，即得靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若呪師誦呪，雖加功用，不得靈驗、不能得見觀世音菩薩時，應作水壇縱廣四肘，種種莊嚴。取一水罐，滿盛淨水，莊嚴罐法如前不異。將此水罐安置壇中，香湯洗浴，著新淨衣，入於道場，種種供養，然十六燈、燒薰陸香，至心發露一切罪障，胡跪作印。當誦此呪一千八遍，即得見觀世音菩薩，得大靈驗。若一日不得驗，滿於七日，即得靈驗。

「若坐禪人不得奢摩他、一切鬼神來惱亂者、又風入身令人失志，如前作壇，從旦起首一日不食，當作此印。若行道時，念觀世音菩薩名字、若坐作印，至心誦呪不限遍數，滿一日者即得靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若坐禪人不得奢摩他、一切鬼神來惱亂者、又風入身令人失志，如前作壇，從旦起首一日不食，當作此印。若行道時，念觀世音菩薩名字、若坐作印，至心誦呪不限遍數，滿一日者即得靈驗。

什皤(去音)羅印呪第二十三(唐云放光，亦云火焰光) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什皤(去音)羅印呪第二十三(唐云放光，亦云火焰光)

「屈左臂向上，竪手掌，向右側著，右手握捲，博左腕下內文之上，拳頭向上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「屈左臂向上，竪手掌，向右側著，右手握捲，博左腕下內文之上，拳頭向上。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 阿祇尼(二合下同)(八) 阿祇尼(九) 摩訶阿祇尼(十) 婆蠅揭唎(二合)(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 阿祇尼(二合下同)(八) 阿祇尼(九) 摩訶阿祇尼(十) 婆蠅揭唎(二合)(十一) 莎訶(十二)』

「是法印呪，若作道場時，作此印已，遶四方行誦呪，數滿三七遍時，即成火界，結界成就。若有鬼病，作餘法治不得差者，作此印呪，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作道場時，作此印已，遶四方行誦呪，數滿三七遍時，即成火界，結界成就。若有鬼病，作餘法治不得差者，作此印呪，其病即差。

觀世音大心印呪第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音大心印呪第二十四

「反叉左右四指在掌，次屈左大指頭入掌中，直申右大指，押左頭指側，合腕，右大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉左右四指在掌，次屈左大指頭入掌中，直申右大指，押左頭指側，合腕，右大指來去。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 唵(八) 阿嚕力(九) 莎訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 唵(八) 阿嚕力(九) 莎訶(十)』

「是法印呪，若鬼神變形——或作大蟲、及野狐等種種諸身——入人身中令其病者，當作此印，誦呪即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若鬼神變形——或作大蟲、及野狐等種種諸身——入人身中令其病者，當作此印，誦呪即差。

「當作一肘圓水壇子，取五淨椀滿盛淨水——中著一椀，四方各一——又壇中心著一盤食。夜作此法，將病人來近於壇邊，面向東坐，作印誦呪二十一遍。更將一瓮，即取壇內五椀中水及其盤食寫著瓮中，總相和攪。呪師手擎，向病人邊右旋三匝。遙病人已，然後以瓮案病人頂竟，向南寫却。作是法時，呪師病人二俱向東，病者坐之，三日作法其病定差；若不差者，即非鬼病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當作一肘圓水壇子，取五淨椀滿盛淨水——中著一椀，四方各一——又壇中心著一盤食。夜作此法，將病人來近於壇邊，面向東坐，作印誦呪二十一遍。更將一瓮，即取壇內五椀中水及其盤食寫著瓮中，總相和攪。呪師手擎，向病人邊右旋三匝。遙病人已，然後以瓮案病人頂竟，向南寫却。作是法時，呪師病人二俱向東，病者坐之，三日作法其病定差；若不差者，即非鬼病。

「若人常作是法供養一切菩薩者，觀世音菩薩見大歡喜。若以此印喚諸菩薩而供養者，皆能助成觀世音法力，速得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人常作是法供養一切菩薩者，觀世音菩薩見大歡喜。若以此印喚諸菩薩而供養者，皆能助成觀世音法力，速得成辦。

觀世音散華印呪第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音散華印呪第二十五

「仰並左右掌，側相著，列申左右小指、無名指、中指，相博勿開。次以左右頭指少曲頭，押中指上節側。次二大指各自屈頭，押頭指下節側，莫著掌。此印通用二陀羅尼，其一呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰並左右掌，側相著，列申左右小指、無名指、中指，相博勿開。次以左右頭指少曲頭，押中指上節側。次二大指各自屈頭，押頭指下節側，莫著掌。此印通用二陀羅尼，其一呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 唵(八) 般母婆皤(去音)耶(九) 莎訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 唵(八) 般母婆皤(去音)耶(九) 莎訶(十)』

「是法印呪，若作一切觀世音壇及餘壇時，印中著花而散供養。若至佛所及諸法會作印，捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而為供養，心中作滅一切罪想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作一切觀世音壇及餘壇時，印中著花而散供養。若至佛所及諸法會作印，捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而為供養，心中作滅一切罪想。

「又一呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又一呪曰：

「『那(上音)謨(上音)薩婆佛陀達摩僧伽耶(一) 那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 杜毘杜毘(八) 迦耶杜毘(九) 毘囉(去音)闍(十) 毘囉(去音)尼(十一) 莎訶(十二) (同前印用)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)薩婆佛陀達摩僧伽耶(一) 那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 杜毘杜毘(八) 迦耶杜毘(九) 毘囉(去音)闍(十) 毘囉(去音)尼(十一) 莎訶(十二) (同前印用)』

「是法印呪名大散華印陀羅尼，若有比丘、若比丘尼、若善男子、善女人等持此法印陀羅尼藏諸神呪者，每於一切諸佛會中在在處處遍是道場，作是法印，印中捧著雜色華香讚誦前呪。滿三遍已，散其華香於諸佛會，種種作法，屈曲聲韻稱揚、讚歎、圍繞、禮拜，及作梵音、鼓琴等聲歌詠唄響，種種聲徹而合天樂助成其音，自然感動十方一切諸佛聖眾。當令一切諸佛聞者皆生歡喜，樂同一處，常為伴侶；一切般若、菩薩聞者，普願眾生遠離惡趣，速昇彼岸，得成阿耨多羅三藐三菩提；一切菩薩聞是音者，皆起舞蹈，證成讚者，助其勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪名大散華印陀羅尼，若有比丘、若比丘尼、若善男子、善女人等持此法印陀羅尼藏諸神呪者，每於一切諸佛會中在在處處遍是道場，作是法印，印中捧著雜色華香讚誦前呪。滿三遍已，散其華香於諸佛會，種種作法，屈曲聲韻稱揚、讚歎、圍繞、禮拜，及作梵音、鼓琴等聲歌詠唄響，種種聲徹而合天樂助成其音，自然感動十方一切諸佛聖眾。當令一切諸佛聞者皆生歡喜，樂同一處，常為伴侶；一切般若、菩薩聞者，普願眾生遠離惡趣，速昇彼岸，得成阿耨多羅三藐三菩提；一切菩薩聞是音者，皆起舞蹈，證成讚者，助其勢力。

「若其讚人臨命終時，一切菩薩來迎，讚者不經八難，直入佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若其讚人臨命終時，一切菩薩來迎，讚者不經八難，直入佛會。

「一切金剛聞是音者，皆生歡喜，普願諸佛常行慈悲，救諸眾生；一切諸天聞是音者，皆生踊躍，願諸眾生常受安樂；一切業道聞是音者，皆寬法令，放大洪恩；地獄眾生聞是音者，苦具枷鎖一時摧碎，鑊湯鑪炭止沸停燒，清涼快樂，寒氷溫煖，灰河枯竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切金剛聞是音者，皆生歡喜，普願諸佛常行慈悲，救諸眾生；一切諸天聞是音者，皆生踊躍，願諸眾生常受安樂；一切業道聞是音者，皆寬法令，放大洪恩；地獄眾生聞是音者，苦具枷鎖一時摧碎，鑊湯鑪炭止沸停燒，清涼快樂，寒氷溫煖，灰河枯竭。

「舉要言之：一切地獄、一切眾苦自然解脫；一切鬼神聞是音者，一切皆發菩提之心，離鬼神身，生於人天，值佛聞法；一切餓鬼聞是音者，皆蒙甘露，飲食充滿，無飢渴想；一切畜生聞是音者，常得安樂，不生冤苦，即得捨離畜生之身，若命終後隨佛受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舉要言之：一切地獄、一切眾苦自然解脫；一切鬼神聞是音者，一切皆發菩提之心，離鬼神身，生於人天，值佛聞法；一切餓鬼聞是音者，皆蒙甘露，飲食充滿，無飢渴想；一切畜生聞是音者，常得安樂，不生冤苦，即得捨離畜生之身，若命終後隨佛受記。

「又復，行者作此法時，感得法界一切諸佛、一一如來、一一般若、一一菩薩、一一金剛、一一天、龍乃至八部諸鬼神等，各各齎持諸寶、香華、瓔珞莊嚴，及諸幢幡、眾妙寶蓋、諸莊嚴具、種種伎樂、種種飲食遍滿虛空，悉同相助行者供養。由是行者作印誦呪，讚成菩薩威神力故，功德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，行者作此法時，感得法界一切諸佛、一一如來、一一般若、一一菩薩、一一金剛、一一天、龍乃至八部諸鬼神等，各各齎持諸寶、香華、瓔珞莊嚴，及諸幢幡、眾妙寶蓋、諸莊嚴具、種種伎樂、種種飲食遍滿虛空，悉同相助行者供養。由是行者作印誦呪，讚成菩薩威神力故，功德如是。

「設復有人每於晨朝洗手面已，向尊像前合掌，一心誦呪三遍，勝以種種香華飲食供養十萬億佛功德，何況作印如法供養？此呪神力說不可盡，今但略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有人每於晨朝洗手面已，向尊像前合掌，一心誦呪三遍，勝以種種香華飲食供養十萬億佛功德，何況作印如法供養？此呪神力說不可盡，今但略說。

禮拜印呪第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮拜印呪第二十六

「二脚膝著地坐，先合掌，左右指頭總叉入，平齊，右押左。作此印竟，禮拜觀世音及禮三寶，兩膝徐徐雙下著地，坐定，頭著地禮。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二脚膝著地坐，先合掌，左右指頭總叉入，平齊，右押左。作此印竟，禮拜觀世音及禮三寶，兩膝徐徐雙下著地，坐定，頭著地禮。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 鉢囉尼鉢吒(智亞反)(八) 毘知若(二合)波夜彌(九) 婆伽(上音)梵(上音)(十) 摩訶迦嚧尼迦(十一) 莎訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 鉢囉尼鉢吒(智亞反)(八) 毘知若(二合)波夜彌(九) 婆伽(上音)梵(上音)(十) 摩訶迦嚧尼迦(十一) 莎訶(十二)』

「是法印呪，若作道場及常供養，隨所逢見諸佛會處隨喜之時當作是印，至心誦呪，稱讚三寶，作禮一拜，遍諸十方一切剎土恒河沙俱胝諸佛皆與受記，滅除禮者萬生已來罪障，悉除豁盡無餘。臨命終時，所禮諸佛皆來迎接，橫截業道，不經諸難，直入佛會，必定證得無生法忍，成不退地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作道場及常供養，隨所逢見諸佛會處隨喜之時當作是印，至心誦呪，稱讚三寶，作禮一拜，遍諸十方一切剎土恒河沙俱胝諸佛皆與受記，滅除禮者萬生已來罪障，悉除豁盡無餘。臨命終時，所禮諸佛皆來迎接，橫截業道，不經諸難，直入佛會，必定證得無生法忍，成不退地。

毘社富囉迦印第二十七(唐云甘果子印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘社富囉迦印第二十七(唐云甘果子印)

「左右二腕相著，左右頭指已下四指頭相著，開掌中央，並二大指直申，頭各當頭指中節倒，下屈出左右掌背下節。此印與上乞兒呪同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右二腕相著，左右頭指已下四指頭相著，開掌中央，並二大指直申，頭各當頭指中節倒，下屈出左右掌背下節。此印與上乞兒呪同。

毘居唎多印第二十八(唐云瞋印，第一面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘居唎多印第二十八(唐云瞋印，第一面)

「起立，並脚指齊，屈左手小指，以大指押甲上，餘三指磔開直申，將以三指橫著額上，以右手虎口叉右腰側，四指向前，面作瞋形。是法印呪，若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作，此印處一切鬼神永皆無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，並脚指齊，屈左手小指，以大指押甲上，餘三指磔開直申，將以三指橫著額上，以右手虎口叉右腰側，四指向前，面作瞋形。是法印呪，若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作，此印處一切鬼神永皆無也。

離羅印第二十九(唐云高慢印，第二面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離羅印第二十九(唐云高慢印，第二面)

「准前，唯改左手中指已下三指屈在掌中，頭指屈中節，與大指頭齊頭，開二分許，著眉間上，指頭向下垂，面作寬容，莫作瞋形。是法身印，若作此法，六道眾生一切皆得離諸苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改左手中指已下三指屈在掌中，頭指屈中節，與大指頭齊頭，開二分許，著眉間上，指頭向下垂，面作寬容，莫作瞋形。是法身印，若作此法，六道眾生一切皆得離諸苦難。

婆羊揭唎印第三十(唐云大瞋印，第三面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羊揭唎印第三十(唐云大瞋印，第三面)

「准前，唯改左大指屈向掌中，以中指下三指屈把大指，頭指直申，指頭向口，勿令著，口、舌與頭指一時俱動，面目殺(沙界反)怒，作大瞋形。是法身印亦名毘唎俱致若，作此法，一切鬼病悉皆除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改左大指屈向掌中，以中指下三指屈把大指，頭指直申，指頭向口，勿令著，口、舌與頭指一時俱動，面目殺(沙界反)怒，作大瞋形。是法身印亦名毘唎俱致若，作此法，一切鬼病悉皆除差。

娑馱印第三十一(唐云軟心印，第四面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑馱印第三十一(唐云軟心印，第四面)

「准前，立地，以左手叉左腰側，右手頭指、無名指、小指屈向掌中，以大指押頭指與無名指上，中指直申著眉間，中指頭向下垂，面作寬容，莫作瞋形。是法身印，若人日日作此印法燒香供養，蒙觀世音菩薩歡喜，隨其所欲皆得稱意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，立地，以左手叉左腰側，右手頭指、無名指、小指屈向掌中，以大指押頭指與無名指上，中指直申著眉間，中指頭向下垂，面作寬容，莫作瞋形。是法身印，若人日日作此印法燒香供養，蒙觀世音菩薩歡喜，隨其所欲皆得稱意。

阿嚕陀囉印第三十二(唐云大怒印，第五面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿嚕陀囉印第三十二(唐云大怒印，第五面)

「准前立地，唯改右手，中指直竪，以頭指㧙在中指背上，頭當上節，並屈無名指、小指，少曲中指與無名指頭，開二寸許，大指直竪，大指頭與中指頭開四寸許，大指頭著於頂上，中指頭向前，莫著頭。是法身印，若作此印，一切惡人、惡鬼神等皆悉變心，轉作好心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前立地，唯改右手，中指直竪，以頭指㧙在中指背上，頭當上節，並屈無名指、小指，少曲中指與無名指頭，開二寸許，大指直竪，大指頭與中指頭開四寸許，大指頭著於頂上，中指頭向前，莫著頭。是法身印，若作此印，一切惡人、惡鬼神等皆悉變心，轉作好心。

特崩(二合)沙尼印第三十三(唐云破平障難印，亦云訶遣印，第六面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特崩(二合)沙尼印第三十三(唐云破平障難印，亦云訶遣印，第六面)

「准前，立地，唯改右手屈臂節，斜出外，總申五指，相博橫掌，以大指側當胸，勿令著胸，是法身印。若治鬼病，即以此印掌向右斫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，立地，唯改右手屈臂節，斜出外，總申五指，相博橫掌，以大指側當胸，勿令著胸，是法身印。若治鬼病，即以此印掌向右斫之。

「日日燒香作此印者，蒙觀世音菩薩歡喜，諸惡障難悉滅無餘，所有一切諸惡鬼神皆不得近、亦不能得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日日燒香作此印者，蒙觀世音菩薩歡喜，諸惡障難悉滅無餘，所有一切諸惡鬼神皆不得近、亦不能得便。

闇耶印第三十四(唐云得勝印，第七面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闇耶印第三十四(唐云得勝印，第七面)

「准前，立地，左右二手各屈大指在掌中，以中指下三指各把大指，左右頭指頭側相著，左右中指以下三指背中節相著，將於眉上翻著，頭指頭向下垂。是法前印，若作此印，降伏一切鬼、神、天等，悉皆怖畏，當用治病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，立地，左右二手各屈大指在掌中，以中指下三指各把大指，左右頭指頭側相著，左右中指以下三指背中節相著，將於眉上翻著，頭指頭向下垂。是法前印，若作此印，降伏一切鬼、神、天等，悉皆怖畏，當用治病。

毘闍耶印第三十五(唐云最勝印，第八面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘闍耶印第三十五(唐云最勝印，第八面)

「當起立地，二脚相離二尺許，脚指並齊，左右中指屈中節在掌中，次以並二大指押上，左右頭指、無名指、小指頭皆相著，三指側皆開，合腕，以二大指下節當額上著，指頭向上。是法身印，若作大功德道場壇時起大雲雨、大風動者，當作此印誦呪一百八遍，將鹽末和白芥子一捻一呪投火中燒，其雲、風、雨應時即止。若入壇弟子被鬼入身令其病者，如上燒之，其病即差。若作法時恐有惡人來觸惱者，如上燒之，惡人即去，必生善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當起立地，二脚相離二尺許，脚指並齊，左右中指屈中節在掌中，次以並二大指押上，左右頭指、無名指、小指頭皆相著，三指側皆開，合腕，以二大指下節當額上著，指頭向上。是法身印，若作大功德道場壇時起大雲雨、大風動者，當作此印誦呪一百八遍，將鹽末和白芥子一捻一呪投火中燒，其雲、風、雨應時即止。若入壇弟子被鬼入身令其病者，如上燒之，其病即差。若作法時恐有惡人來觸惱者，如上燒之，惡人即去，必生善心。

「後作法竟欲放却時，呪酥一遍一投火燒，一百八遍即放得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後作法竟欲放却時，呪酥一遍一投火燒，一百八遍即放得脫。

阿目多印第三十六(唐云無能壓印，第九面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿目多印第三十六(唐云無能壓印，第九面)

「當起立地，左右脚跟頭相向著，大屈二脚膝，如坐不坐，左右中指下三指各屈在掌中，左右三指中節相向拄著，二頭指竪，頭斜相著，以二大指頭亦相著以博中指側，將以先著胸上。次舉其印，以左右中指下三指上節著於額上，頭指頭向上，觀世音菩薩在於佛前。作此印時，欲界天魔皆悉戰慄，諸鬼神等悉皆倒地，諸佛、菩薩、金剛、天等悉皆大喜，同時讚歎。爾時，觀世音菩薩語諸鬼云：『汝等魔鬼莫倒莫怖，汝等起坐，我於今日作此法印，諸四部眾學此法者莫令短命、作病難等。』若人日日作此印法種種供養者，即得大驗，死生阿彌陀佛國，近於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當起立地，左右脚跟頭相向著，大屈二脚膝，如坐不坐，左右中指下三指各屈在掌中，左右三指中節相向拄著，二頭指竪，頭斜相著，以二大指頭亦相著以博中指側，將以先著胸上。次舉其印，以左右中指下三指上節著於額上，頭指頭向上，觀世音菩薩在於佛前。作此印時，欲界天魔皆悉戰慄，諸鬼神等悉皆倒地，諸佛、菩薩、金剛、天等悉皆大喜，同時讚歎。爾時，觀世音菩薩語諸鬼云：『汝等魔鬼莫倒莫怖，汝等起坐，我於今日作此法印，諸四部眾學此法者莫令短命、作病難等。』若人日日作此印法種種供養者，即得大驗，死生阿彌陀佛國，近於阿耨多羅三藐三菩提。

阿波羅質多印第三十七(唐云無勝印，第十面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿波羅質多印第三十七(唐云無勝印，第十面)

「起立地，先大屈左脚膝，正直𨄔踏地，脚指向前，右脚斜直申向右邊，脚指向前，反叉左右頭指、無名指在掌中，右押左，左右小指、中指頭相著，並二大指直竪，莫著頭指側，合腕舉印，向右腋上著。是法身印，誦前大呪七遍已竟，然後更舉向額上著，更呪七遍。隨何國土作此法者，五穀豐熟，人民無病，能破一切諸外道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立地，先大屈左脚膝，正直𨄔踏地，脚指向前，右脚斜直申向右邊，脚指向前，反叉左右頭指、無名指在掌中，右押左，左右小指、中指頭相著，並二大指直竪，莫著頭指側，合腕舉印，向右腋上著。是法身印，誦前大呪七遍已竟，然後更舉向額上著，更呪七遍。隨何國土作此法者，五穀豐熟，人民無病，能破一切諸外道法。

魔羅栖那波囉末(平音)陀儞印第三十八(唐云破魔軍印，第十一面) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔羅栖那波囉末(平音)陀儞印第三十八(唐云破魔軍印，第十一面)

「合腕，左右大指、小指並竪，左右頭指、中指、無名指各屈，頭各相離一寸許，諸指頭側各開半寸許，舉之，以腕下在頭頂上著之，屈右膝如前身印左膝，申左脚如前印右脚。觀世音菩薩在於佛前，作如是言：『我今有十一面，各出一印。若人見聞及學此法，如法行者，四重、五逆、及恒沙罪一時消滅，猶如猛火燒諸草木。隨何國土有此法處，與我自身現住無異。』此十一印總用最初大陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，左右大指、小指並竪，左右頭指、中指、無名指各屈，頭各相離一寸許，諸指頭側各開半寸許，舉之，以腕下在頭頂上著之，屈右膝如前身印左膝，申左脚如前印右脚。觀世音菩薩在於佛前，作如是言：『我今有十一面，各出一印。若人見聞及學此法，如法行者，四重、五逆、及恒沙罪一時消滅，猶如猛火燒諸草木。隨何國土有此法處，與我自身現住無異。』此十一印總用最初大陀羅尼。

咥哩(二合)首羅印呪第三十九(唐云頭戟印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咥哩(二合)首羅印呪第三十九(唐云頭戟印)

「右手屈小指，以大指押甲上，磔申餘三指叉右腰側，左同右，唯屈左臂向上，以腕背當腋上著之，身坐。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手屈小指，以大指押甲上，磔申餘三指叉右腰側，左同右，唯屈左臂向上，以腕背當腋上著之，身坐。呪曰：

「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 陀囉尼(八) 陀囉尼(九) 毘陀囉尼(十) 瞋陀(上音)尼(十一) 頻陀(上音)尼(十二) 莎訶(十三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿𠼝耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 陀囉尼(八) 陀囉尼(九) 毘陀囉尼(十) 瞋陀(上音)尼(十一) 頻陀(上音)尼(十二) 莎訶(十三)』

「是法印呪，若人日日香湯洗浴——若日日不能浴者，八日、十日、十四日、十五日香湯洗浴——入道場中，作二肘水壇。其壇中心著一香鑪，燒沈水香，誦《阿彌陀經》，一切處用皆悉得驗。自身所有一切罪障，日日作印，數數懺悔，至心誦呪，一切罪障皆悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人日日香湯洗浴——若日日不能浴者，八日、十日、十四日、十五日香湯洗浴——入道場中，作二肘水壇。其壇中心著一香鑪，燒沈水香，誦《阿彌陀經》，一切處用皆悉得驗。自身所有一切罪障，日日作印，數數懺悔，至心誦呪，一切罪障皆悉消滅。

觀世音索印第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音索印第四十

「左手屈小指，以大指押甲上作孔，右手大指從孔下入，以四指把捲左三指磔竪。若作如上二印法者，一切鬼等及諸難事皆無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手屈小指，以大指押甲上作孔，右手大指從孔下入，以四指把捲左三指磔竪。若作如上二印法者，一切鬼等及諸難事皆無所畏。

觀世音母印第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音母印第四十一

「左手屈小指以大指押甲上作孔，右手小指從下入孔，以大指押甲上，狀如鉤鎖，二無名指頭相著，二中指各㧙在二無名指甲背頭相著，二頭指頭各在無名指甲根側，頭勿相著，開一分許，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手屈小指以大指押甲上作孔，右手小指從下入孔，以大指押甲上，狀如鉤鎖，二無名指頭相著，二中指各㧙在二無名指甲背頭相著，二頭指頭各在無名指甲根側，頭勿相著，開一分許，頭指來去。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 迦(上音)吒毘迦(上音)吒(七) 剛迦(上音)吒(八) 迦(上音)吒毘迦(上音)吒(九) 剛迦(上音)吒(十) 婆迦婆(上音)底(十一) 毘社曳(十二) 莎訶(十三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 迦(上音)吒毘迦(上音)吒(七) 剛迦(上音)吒(八) 迦(上音)吒毘迦(上音)吒(九) 剛迦(上音)吒(十) 婆迦婆(上音)底(十一) 毘社曳(十二) 莎訶(十三)』

「此印及呪通一切用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印及呪通一切用。

觀世音母娑羅(上音)跢印第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音母娑羅(上音)跢印第四十二

「准前，唯改二頭指頭相著，用前母呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改二頭指頭相著，用前母呪。

摩訶摩羅印第四十三(唐云結花鬘印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶摩羅印第四十三(唐云結花鬘印)

「准前，唯改二無名指開之，二頭指屈中節，頭相拄，離無名指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改二無名指開之，二頭指屈中節，頭相拄，離無名指。

「是法印呪，用前母呪取一淨瓫以盛香水，當作此印以攪香水，呪三七遍。次舉此印印自頂上，如是三遍，即用前呪香湯洗浴，著新淨衣，入於道場，護身結界請觀世音，種種供養、燒香、散華。呪師在於觀世音前當作此呪，隨心所願，心口乞願皆悉得驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，用前母呪取一淨瓫以盛香水，當作此印以攪香水，呪三七遍。次舉此印印自頂上，如是三遍，即用前呪香湯洗浴，著新淨衣，入於道場，護身結界請觀世音，種種供養、燒香、散華。呪師在於觀世音前當作此呪，隨心所願，心口乞願皆悉得驗。

觀世音檀陀印第四十四(唐云策七寶仗印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音檀陀印第四十四(唐云策七寶仗印)

「准前，唯改合二無名指頭，右大指申之，以二頭指頭相拄，右小指鉤左小指根，用上母呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改合二無名指頭，右大指申之，以二頭指頭相拄，右小指鉤左小指根，用上母呪。

「是法印呪，若人日日作此印者，得四禪定，命終以後得生西方無量壽國，成阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人日日作此印者，得四禪定，命終以後得生西方無量壽國，成阿鞞跋致。

「如上四印通用觀世音母呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上四印通用觀世音母呪。

觀世音君馳印呪第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音君馳印呪第四十五

「立地，並脚，左手把捲屈臂向上，腕當肩前，勿令著肩，腕內向肩，右手申臂向下，五指總申，掌背勿著脾。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「立地，並脚，左手把捲屈臂向上，腕當肩前，勿令著肩，腕內向肩，右手申臂向下，五指總申，掌背勿著脾。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 唵(七) 毘郎(輕呼)伽(上音)儞(八) 莎訶(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五) 跢姪他(六) 唵(七) 毘郎(輕呼)伽(上音)儞(八) 莎訶(九)』

鴦俱(去音)舍印第四十六(唐云釣印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴦俱(去音)舍印第四十六(唐云釣印)

「合腕，並二大指直申，二頭指屈中節，頭相拄，勿著於大指頭，二中指頭相著，二無名指屈中節，頭相著，其頭當中指上節側，二小指直竪，頭相著，頭勿著無名指側，掌內開之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，並二大指直申，二頭指屈中節，頭相拄，勿著於大指頭，二中指頭相著，二無名指屈中節，頭相著，其頭當中指上節側，二小指直竪，頭相著，頭勿著無名指側，掌內開之。

般那摩印第四十七(唐云蓮華印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般那摩印第四十七(唐云蓮華印)

「准前，唯改中指，開頭二分許，向頂上著。通一切用呪，白芥子及灰用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改中指，開頭二分許，向頂上著。通一切用呪，白芥子及灰用之。

跋折囉母瑟知(二合)印第四十八(唐云金剛捲印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋折囉母瑟知(二合)印第四十八(唐云金剛捲印)

「准前鴦俱舍印，唯改二頭指，少曲，各在中指背當上節，勿著，一分許開之，二大指並押中指中節側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前鴦俱舍印，唯改二頭指，少曲，各在中指背當上節，勿著，一分許開之，二大指並押中指中節側。

阿(上音)叉摩羅印亦名跢賒波囉蜜多印第四十九(唐云十度彼岸印，亦云數珠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿(上音)叉摩羅印亦名跢賒波囉蜜多印第四十九(唐云十度彼岸印，亦云數珠)

「准前，唯改二小指，各屈在掌中，兩掌側相著，二大指各屈頭，當頭指下節側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改二小指，各屈在掌中，兩掌側相著，二大指各屈頭，當頭指下節側。

「以上五印總共通用前君馳呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以上五印總共通用前君馳呪。

「是法印呪，若人日日香湯洗浴，入於道場，護身結界，種種供養作此法，是人定得阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若人日日香湯洗浴，入於道場，護身結界，種種供養作此法，是人定得阿鞞跋致。

阿彌陀佛印呪第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛印呪第五十

「小開腕，並二大指，屈節，頭向下，二小指各屈，以二大指頭著側，中指頭相著，二無名指、二頭指各屈中節，頭相拄，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小開腕，並二大指，屈節，頭向下，二小指各屈，以二大指頭著側，中指頭相著，二無名指、二頭指各屈中節，頭相拄，大指來去。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)阿唎耶(一) 阿彌陀婆(去音)耶(二) 跢他揭多(去音)耶(三) 阿囉訶(上音)羝(四) 三藐三菩陀(去音)耶(五) 跢姪他(六) 唵(七) 阿彌唎跢婆跛拪(八) 阿波跛娑(上音)耶(九) 莎訶(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)阿唎耶(一) 阿彌陀婆(去音)耶(二) 跢他揭多(去音)耶(三) 阿囉訶(上音)羝(四) 三藐三菩陀(去音)耶(五) 跢姪他(六) 唵(七) 阿彌唎跢婆跛拪(八) 阿波跛娑(上音)耶(九) 莎訶(十)』

「作壇法時用此印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作壇法時用此印呪。

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

「反叉無名指及二小指在掌中，二中指直竪，頭相著，並二大指直申，二頭指屈中節，頭相拄，以押二大指頭上，合腕。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉無名指及二小指在掌中，二中指直竪，頭相著，並二大指直申，二頭指屈中節，頭相拄，以押二大指頭上，合腕。呪曰：

「『唵(一) 毘嚧闍(上音)儞(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘嚧闍(上音)儞(二) 莎訶(三)』

地天印呪第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地天印呪第五十二

「合腕，二頭指及小指反叉在掌中，右押左，二中指及二無名指直竪，頭相著，二大指並竪，押二頭指側，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，二頭指及小指反叉在掌中，右押左，二中指及二無名指直竪，頭相著，二大指並竪，押二頭指側，大指來去。呪曰：

「『唵(一) 婆孫陀𠼝(二) 阿那陀若(三) 鉢囉(二合上)波囉(上音)怛儞(二合)(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆孫陀𠼝(二) 阿那陀若(三) 鉢囉(二合上)波囉(上音)怛儞(二合)(四) 莎訶(五)』

「是法印呪，若作大壇贖地之時，用此印呪以為地契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪，若作大壇贖地之時，用此印呪以為地契。

「略說印檀陀羅尼竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說印檀陀羅尼竟。」

爾時，觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有善男子、善女人有能依行觀世音教作呪法者，彼善男子、善女人用白栴檀作十一面觀世音像。其木要須精好堅實，不得枯篋，其像身量長佛一肘(若人肘量，二肘一磔)——若不得者，一尺三寸作之亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有善男子、善女人有能依行觀世音教作呪法者，彼善男子、善女人用白栴檀作十一面觀世音像。其木要須精好堅實，不得枯篋，其像身量長佛一肘(若人肘量，二肘一磔)——若不得者，一尺三寸作之亦得。

「作十一面：當前三面作菩薩面、左廂三面當作瞋面、右廂三面似菩薩面，狗牙上出、後有一面當作笑面、其頂上面當作佛面。其十一面各戴華冠，其花冠中各各安一阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作十一面：當前三面作菩薩面、左廂三面當作瞋面、右廂三面似菩薩面，狗牙上出、後有一面當作笑面、其頂上面當作佛面。其十一面各戴華冠，其花冠中各各安一阿彌陀佛。

「其像左手把一澡罐，其澡罐口插一蓮華。右臂垂下，展其右手以串瓔珞，施無畏手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像左手把一澡罐，其澡罐口插一蓮華。右臂垂下，展其右手以串瓔珞，施無畏手。

「其像身上刻出瓔珞，種種莊嚴作其像身。若以金、銀、鍮石畫等，悉皆得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其像身上刻出瓔珞，種種莊嚴作其像身。若以金、銀、鍮石畫等，悉皆得之。

「爾時，其人造此像已，欲求心中所願成者，從白月一日入於道場至十三日。入道場時，香湯洗浴，著新淨衣——淨衣三具，一日之中三時換衣，晨朝、日中、及日暮時各著一衣。上屏之時脫捨淨衣，著污衣裳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，其人造此像已，欲求心中所願成者，從白月一日入於道場至十三日。入道場時，香湯洗浴，著新淨衣——淨衣三具，一日之中三時換衣，晨朝、日中、及日暮時各著一衣。上屏之時脫捨淨衣，著污衣裳。

「行道之人一食長齋，不食餘味，唯食大麥、乳糜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行道之人一食長齋，不食餘味，唯食大麥、乳糜。

「安道場處必須淨室，掘地治法如前七日壇中所說，泥拭鮮潔，香泥塗地。復以香水遍灑其地，在其室中量八肘地，縱廣正等，四角竪柱，周匝懸幡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安道場處必須淨室，掘地治法如前七日壇中所說，泥拭鮮潔，香泥塗地。復以香水遍灑其地，在其室中量八肘地，縱廣正等，四角竪柱，周匝懸幡。

「正壇中央施一高座，置十一面觀世音像，像面向西。以種種華散道場內，唯燒沈水、蘇合等香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正壇中央施一高座，置十一面觀世音像，像面向西。以種種華散道場內，唯燒沈水、蘇合等香。

「從初一日乃至七日，三時各誦根本大呪一百八遍，未須獻食。從八日中時至十三日，日別一獻種種飲食及餘果子，所獻之食不著盤上，唯敷淨草新淨瓦器并諸葉等盛獻飲食。於十四日、十五日中，倍加種種上妙香華、種種餚饍、及餘雜果，倍勝於前，以為獻佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從初一日乃至七日，三時各誦根本大呪一百八遍，未須獻食。從八日中時至十三日，日別一獻種種飲食及餘果子，所獻之食不著盤上，唯敷淨草新淨瓦器并諸葉等盛獻飲食。於十四日、十五日中，倍加種種上妙香華、種種餚饍、及餘雜果，倍勝於前，以為獻佛。

「其行法者，唯敷莎草以為坐具，胡跪恭敬，正面向像。於十四日及十五日，在其像前然栴檀火，取蘇摩那油一升，淨銅器盛，置行者前。復須沈水香，麁細如箸，寸截數滿一千八段。爾時，行者後十五日日中以後取一沈香塗蘇摩那油，呪之一遍，投前所燒栴檀火中，如是次第盡千八段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其行法者，唯敷莎草以為坐具，胡跪恭敬，正面向像。於十四日及十五日，在其像前然栴檀火，取蘇摩那油一升，淨銅器盛，置行者前。復須沈水香，麁細如箸，寸截數滿一千八段。爾時，行者後十五日日中以後取一沈香塗蘇摩那油，呪之一遍，投前所燒栴檀火中，如是次第盡千八段。

「爾時，行者於其二日全不得食。至十五日夜靜之時，觀世音菩薩來入道場，其栴檀像自然搖動。爾時，三千大千世界一時振動，其像頂上佛面出聲，讚行者言：『善哉，善哉！善男子！我來看汝，所有願者悉令滿足。』時有四願。何等為四？一者、願我不離坐處，即得飛騰虛空而去，自在無礙；二者、願我在於一切賢聖眾中無所障礙，得三菩提；三者、願我常作持呪仙人中王；四者、願我現身即得隨從觀世音菩薩，是名四願。爾時，行者於四願中隨意乞者，時觀世音即與一願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，行者於其二日全不得食。至十五日夜靜之時，觀世音菩薩來入道場，其栴檀像自然搖動。爾時，三千大千世界一時振動，其像頂上佛面出聲，讚行者言：『善哉，善哉！善男子！我來看汝，所有願者悉令滿足。』時有四願。何等為四？一者、願我不離坐處，即得飛騰虛空而去，自在無礙；二者、願我在於一切賢聖眾中無所障礙，得三菩提；三者、願我常作持呪仙人中王；四者、願我現身即得隨從觀世音菩薩，是名四願。爾時，行者於四願中隨意乞者，時觀世音即與一願。

「其四願中若不得者，更至後月十五日朝更立道場，於道場中置二軀像，於其像中有舍利者還以十一面觀世音像置舍利像邊，應須一千八莖好華。其行法者在於像前，敷草為坐，胡跪恭敬，取其一華，呪之一遍散著像上，如是乃盡一千八華。盡其華已，爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲。爾時，行者安心定意，不得恐怖。雷聲出時，一切振動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其四願中若不得者，更至後月十五日朝更立道場，於道場中置二軀像，於其像中有舍利者還以十一面觀世音像置舍利像邊，應須一千八莖好華。其行法者在於像前，敷草為坐，胡跪恭敬，取其一華，呪之一遍散著像上，如是乃盡一千八華。盡其華已，爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲。爾時，行者安心定意，不得恐怖。雷聲出時，一切振動。

「爾時，行者口常誦呪，雷聲出時即當乞願，發聲唱言：『南無觀世音菩薩！弟子何時能救一切眾生種種苦惱？何時當滿一切眾願？』時觀世音隨願即與。當與願時，天龍八部、諸鬼神等皆無障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，行者口常誦呪，雷聲出時即當乞願，發聲唱言：『南無觀世音菩薩！弟子何時能救一切眾生種種苦惱？何時當滿一切眾願？』時觀世音隨願即與。當與願時，天龍八部、諸鬼神等皆無障難。

「當用牛黃置草葉上，在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍，和其煖水洗浴其身，一切障難、一切惡夢、一切疾病皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當用牛黃置草葉上，在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍，和其煖水洗浴其身，一切障難、一切惡夢、一切疾病皆得除愈。

「用石流黃、雄黃二種各取等分，置草葉上，在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍，和其煖水洗浴其身，一切障難、一切惡夢、一切疫病皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用石流黃、雄黃二種各取等分，置草葉上，在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍，和其煖水洗浴其身，一切障難、一切惡夢、一切疫病皆得除愈。

「若月蝕時，用赤銅鉢盛牛酥三兩，在於露地，在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇——一尺五寸——酥鉢置上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月蝕時，用赤銅鉢盛牛酥三兩，在於露地，在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇——一尺五寸——酥鉢置上。

「從初蝕時誦呪，乃至是月還生，如是方止。取其酥食，必須食盡，不得留殘。食此酥已，身中疾病悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從初蝕時誦呪，乃至是月還生，如是方止。取其酥食，必須食盡，不得留殘。食此酥已，身中疾病悉得除愈。

「若有國土人民疫病、一切畜生疾病死時，安置道場，取白芥子，押取其油使滿一升；取紫橿木大如筆管，寸截數滿一千八段。先於像前然紫橿柴，次取寸截細紫橿木浸著油中，取其一段，呪一遍已投火中燒，如是乃盡一千八段。爾時，能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有國土人民疫病、一切畜生疾病死時，安置道場，取白芥子，押取其油使滿一升；取紫橿木大如筆管，寸截數滿一千八段。先於像前然紫橿柴，次取寸截細紫橿木浸著油中，取其一段，呪一遍已投火中燒，如是乃盡一千八段。爾時，能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈。

「復次，若有他方怨賊欲來侵境，以此觀世音像面正向彼怨賊來所，種種香華、飲食供養。應取燕脂大如大豆，誦呪一千八遍滿已，塗像左廂瞋面之上，令彼怨賊不能前進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有他方怨賊欲來侵境，以此觀世音像面正向彼怨賊來所，種種香華、飲食供養。應取燕脂大如大豆，誦呪一千八遍滿已，塗像左廂瞋面之上，令彼怨賊不能前進。

「若人卒得狂病，呪其白線，一呪一結，成三七結。像前胡跪，更呪其線一百八遍，繫著此像正前項上。經一宿已，取繫病者項；若二日不差，還取呪索，更呪一百八遍，絞著像頸，又經一宿取繫病人項，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人卒得狂病，呪其白線，一呪一結，成三七結。像前胡跪，更呪其線一百八遍，繫著此像正前項上。經一宿已，取繫病者項；若二日不差，還取呪索，更呪一百八遍，絞著像頸，又經一宿取繫病人項，其病即差。

「若有諸鬼入人宅中，像前然火，取薰陸香一百八顆，一呪一顆投火中燒。如是燒盡一百八顆，所有惡鬼悉皆散走，不敢更住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸鬼入人宅中，像前然火，取薰陸香一百八顆，一呪一顆投火中燒。如是燒盡一百八顆，所有惡鬼悉皆散走，不敢更住。

「若有怨讎欲求人便，取其白線在於像前，一呪一結，一百八結，繫像左廂瞋面項上。經一宿已，解取此索，稱彼怨字，一稱一截乃至截盡一百八結，怨人所作惡計不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有怨讎欲求人便，取其白線在於像前，一呪一結，一百八結，繫像左廂瞋面項上。經一宿已，解取此索，稱彼怨字，一稱一截乃至截盡一百八結，怨人所作惡計不成。

「若人相恨，取五色線搓為呪索，像前胡跪，一呪一結一百八結，繫像左廂瞋面項上。經一宿已，解取自繫左臂之上，令彼瞋者和解歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人相恨，取五色線搓為呪索，像前胡跪，一呪一結一百八結，繫像左廂瞋面項上。經一宿已，解取自繫左臂之上，令彼瞋者和解歡喜。

「若有人等欲求善事，取五色線搓作為索，像前胡跪，一呪一結成七結已，繫著正前像面項上。經一宿已，取繫自身，所求如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等欲求善事，取五色線搓作為索，像前胡跪，一呪一結成七結已，繫著正前像面項上。經一宿已，取繫自身，所求如意。

「若人自知身有障難，種種妙香相和塗像，復以香水洗浴其像。浴像畢已，還收取水，對像呪一百八遍，浴自身體。自浴身已，一切障難悉皆消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人自知身有障難，種種妙香相和塗像，復以香水洗浴其像。浴像畢已，還收取水，對像呪一百八遍，浴自身體。自浴身已，一切障難悉皆消滅。」

爾時，觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法。說此法竟，告大眾言：「若欲修行此呪法者，先須入壇，然後乃行；若不入者，不得輒教此印呪法；若輒教者，師及弟子獲大重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法。說此法竟，告大眾言：「若欲修行此呪法者，先須入壇，然後乃行；若不入者，不得輒教此印呪法；若輒教者，師及弟子獲大重罪。」

說此品時，一切大眾同時讚言：「善哉，善哉！大悲大士為欲救護一切眾生說印神呪及諸壇法，我等大眾亦當隨喜頂戴受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此品時，一切大眾同時讚言：「善哉，善哉！大悲大士為欲救護一切眾生說印神呪及諸壇法，我等大眾亦當隨喜頂戴受持。」

說此經已，時會大眾一時俱起，遶佛三匝，禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此經已，時會大眾一時俱起，遶佛三匝，禮佛而去。

已上十一面觀世音神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上十一面觀世音神呪。