佛說陀羅尼集經翻譯序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀羅尼集經翻譯序

若夫陀羅尼印壇法門者，斯迺眾經之心髓、引萬行之導首。宗深祕密，非淺識之所知；義趣冲玄，匪思慮之能測。密中更密，無得稱焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若夫陀羅尼印壇法門者，斯迺眾經之心髓、引萬行之導首。宗深祕密，非淺識之所知；義趣冲玄，匪思慮之能測。密中更密，無得稱焉。

有高德沙門厥號阿地瞿多(唐言無極高也)，是中天竺人也。法師聰慧超群、德邁過人，弱冠慕道，歷五竺而尋友，低心躍步而諮法要，故能精練五明、妙通諸部。意欲運西域之法水、潤東夏之渴仰，判身許于險難，務存弘道之心，跋山巖而不疲、涉沙流而無倦，頂戴尊經向斯漢地。永徽二年正月，屈于長安，奉勅住慈門寺。但法師含珠未吐，人莫別于懷珍，雅辯既宣，方知有寶(云云)，故能決眾疑，言皆當理。然則經律論業傳者非一，唯此法門未興斯土，所以丁寧三請，方許壇法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有高德沙門厥號阿地瞿多(唐言無極高也)，是中天竺人也。法師聰慧超群、德邁過人，弱冠慕道，歷五竺而尋友，低心躍步而諮法要，故能精練五明、妙通諸部。意欲運西域之法水、潤東夏之渴仰，判身許于險難，務存弘道之心，跋山巖而不疲、涉沙流而無倦，頂戴尊經向斯漢地。永徽二年正月，屈于長安，奉勅住慈門寺。但法師含珠未吐，人莫別于懷珍，雅辯既宣，方知有寶(云云)，故能決眾疑，言皆當理。然則經律論業傳者非一，唯此法門未興斯土，所以丁寧三請，方許壇法。

三月上旬赴慧日寺浮圖院內，法師自作普集會壇，大乘琮等一十六人，爰及英公、鄂公等一十二人，助成壇供，同願皇基永固，常臨萬國，庶類同沾，皆成大益，其中靈瑞恐繁不述(別在傳記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月上旬赴慧日寺浮圖院內，法師自作普集會壇，大乘琮等一十六人，爰及英公、鄂公等一十二人，助成壇供，同願皇基永固，常臨萬國，庶類同沾，皆成大益，其中靈瑞恐繁不述(別在傳記)。

余慶逢此法，不勝忻躍，躬詣翻經，所悕翻廣本屢值事鬧，不及陳請，恐幻質遷謝失于大利，便請法師于慧日寺宣譯梵本，且翻要抄一十二卷，竪興國之洪基、存隆民之祕寶歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余慶逢此法，不勝忻躍，躬詣翻經，所悕翻廣本屢值事鬧，不及陳請，恐幻質遷謝失于大利，便請法師于慧日寺宣譯梵本，且翻要抄一十二卷，竪興國之洪基、存隆民之祕寶歟。

從四年三月十四日起首，至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢。以後頻頻勅追法師入內，邂逅之間無暇復校。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從四年三月十四日起首，至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢。以後頻頻勅追法師入內，邂逅之間無暇復校。

此經出《金剛大道場經》，大明呪藏分之少分也；今此略抄擬勘詳定，奏請流通天下普聞焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經出《金剛大道場經》，大明呪藏分之少分也；今此略抄擬勘詳定，奏請流通天下普聞焉。

陀羅尼集經卷第一(此卷印呪有二十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼集經卷第一(此卷印呪有二十九)

大唐天竺三藏阿地瞿多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷於大部卷第一(佛部卷上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷於大部卷第一(佛部卷上)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大阿羅漢五千人俱，摩訶迦葉、優嚕毘羅迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目揵連、難陀阿尼嚕馱、阿若憍陳如、阿難陀、羅睺羅……等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大阿羅漢五千人俱，摩訶迦葉、優嚕毘羅迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目揵連、難陀阿尼嚕馱、阿若憍陳如、阿難陀、羅睺羅……等而為上首。

復有無量大菩薩眾，普賢菩薩、曼殊室利菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩、彌勒菩薩、金剛藏菩薩……而為上首。苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、藥叉、迦嚕囉、健達婆、阿素羅、緊那羅、摩睺落伽等。復有無量諸大國王，輸頭檀王、波斯匿王、頻婆娑羅王、梨車毘……等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量大菩薩眾，普賢菩薩、曼殊室利菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩、彌勒菩薩、金剛藏菩薩……而為上首。苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、藥叉、迦嚕囉、健達婆、阿素羅、緊那羅、摩睺落伽等。復有無量諸大國王，輸頭檀王、波斯匿王、頻婆娑羅王、梨車毘……等而為上首。

爾時，六師外道，謂：第一、富蘭那迦葉，第二、摩斯迦利拏瞿舍梨子，第三、散社伊倍羅胝子，第四、阿質多雞賒迦婆羅，第五、迦俱多伽智那耶那，第六、尼乾陀若提子等，來詣佛所，欲與世尊共相論議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，六師外道，謂：第一、富蘭那迦葉，第二、摩斯迦利拏瞿舍梨子，第三、散社伊倍羅胝子，第四、阿質多雞賒迦婆羅，第五、迦俱多伽智那耶那，第六、尼乾陀若提子等，來詣佛所，欲與世尊共相論議。

時彼園中有一枯樹，名菴末羅。爾時，富蘭那迦葉問世尊言：「儞瞿曇非一切智？若一切智，此菴末羅樹定死以不？」時佛知而默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼園中有一枯樹，名菴末羅。爾時，富蘭那迦葉問世尊言：「儞瞿曇非一切智？若一切智，此菴末羅樹定死以不？」時佛知而默然不答。

時富蘭那迦葉手把白拂，以水散之，㧊於枯樹，使樹還生，枝葉華果悉令繁茂。時彼外道手摘果子以行時眾。爾時，會中多有凡眾，心各狐疑：「凡夫外道有此神異，佛定不勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時富蘭那迦葉手把白拂，以水散之，㧊於枯樹，使樹還生，枝葉華果悉令繁茂。時彼外道手摘果子以行時眾。爾時，會中多有凡眾，心各狐疑：「凡夫外道有此神異，佛定不勝。」

時佛世尊知會眾心，即入火光三摩地，從於頂上放無量光照三千大千世界已，佛以自手作佛頂印，誦佛頂呪，於佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙那由他佛，其一一佛於虛空中行住坐臥，各放無量光明，身出水火，現作種種佛威神事。爾時，彼樹如故枯乾。彼富蘭那即時倒地悶絕而臥，其諸弟子互相啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊知會眾心，即入火光三摩地，從於頂上放無量光照三千大千世界已，佛以自手作佛頂印，誦佛頂呪，於佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙那由他佛，其一一佛於虛空中行住坐臥，各放無量光明，身出水火，現作種種佛威神事。爾時，彼樹如故枯乾。彼富蘭那即時倒地悶絕而臥，其諸弟子互相啼哭。

爾時，諸天住在空中，散華供養、種種音樂，及四部眾皆大歡喜，退坐一面。時佛世尊為諸會眾說佛頂法：「廣此法是十方三世一切諸佛所說，我今亦復廣為一切說如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天住在空中，散華供養、種種音樂，及四部眾皆大歡喜，退坐一面。時佛世尊為諸會眾說佛頂法：「廣此法是十方三世一切諸佛所說，我今亦復廣為一切說如是法。

「若欲行者，於淨室中安置佛頂像。其作像法，於七寶華上結加趺坐，其華座底戴二師子，其二師子坐蓮華上。其佛右手者，申臂仰掌當右脚膝上，指頭垂下到於華上。其左手者，屈臂仰掌向臍下橫著。其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞，其佛頸中亦著七寶瓔珞，其佛頭頂上作七寶天冠。其佛身形作真金色，被赤袈裟。其佛右邊作觀自在菩薩(一本云十一面觀世音像)，右手屈臂向上把白拂，左手申臂向下把澡罐。其罐口中置於蓮華，其華端直至菩薩頂，臨於額前。其佛左邊作金剛藏菩薩像，像右手屈臂向肩上，手執白拂，左手掌中立金剛杵，其一端者從臂上向外立著。呪師於佛前，在右邊䠒跪，手執香鑪。其佛光上作首陀會天散華形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲行者，於淨室中安置佛頂像。其作像法，於七寶華上結加趺坐，其華座底戴二師子，其二師子坐蓮華上。其佛右手者，申臂仰掌當右脚膝上，指頭垂下到於華上。其左手者，屈臂仰掌向臍下橫著。其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞，其佛頸中亦著七寶瓔珞，其佛頭頂上作七寶天冠。其佛身形作真金色，被赤袈裟。其佛右邊作觀自在菩薩(一本云十一面觀世音像)，右手屈臂向上把白拂，左手申臂向下把澡罐。其罐口中置於蓮華，其華端直至菩薩頂，臨於額前。其佛左邊作金剛藏菩薩像，像右手屈臂向肩上，手執白拂，左手掌中立金剛杵，其一端者從臂上向外立著。呪師於佛前，在右邊䠒跪，手執香鑪。其佛光上作首陀會天散華形。

「作此像已，於清淨處、好料理地莊嚴道場。於中安置此像已，然後呪師作四方及上下方結界訖，建立道場，懸諸幡蓋。其道場四角各作一水壇，壇上各安一水罐盛滿淨水，各以柏葉、梨枝等塞其罐口，復以種種華鬘及與絹片繫其罐口柏葉、梨枝，如是白月十五箇日日別作此法。若水華葉不好、惡者，數數換却，更著新者。其佛左邊安淨箱子，盛《金剛般若波羅蜜多經》，日日讀之。其作法人日日洒浴，於淨草上而坐臥之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此像已，於清淨處、好料理地莊嚴道場。於中安置此像已，然後呪師作四方及上下方結界訖，建立道場，懸諸幡蓋。其道場四角各作一水壇，壇上各安一水罐盛滿淨水，各以柏葉、梨枝等塞其罐口，復以種種華鬘及與絹片繫其罐口柏葉、梨枝，如是白月十五箇日日別作此法。若水華葉不好、惡者，數數換却，更著新者。其佛左邊安淨箱子，盛《金剛般若波羅蜜多經》，日日讀之。其作法人日日洒浴，於淨草上而坐臥之。

「於白月十五箇日，從初一日日別請一比丘設齋，多亦無限。初日三時供養佛頂，各誦呪一千八遍竟，然後發遣已，復數數誦般若滅罪呪。如是日日倍增供養，乃至第十四日於佛像前結長二尺華鬘十六箇著之。復安十八瓦盋，其十中盛滿香水、八箇瓦盋盛滿牛乳。復安種種飲食，復安酥燈一百盞，復安沈香及與香鑪訖，請喚佛。安置座已，種種供養，誦呪竟而發遣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於白月十五箇日，從初一日日別請一比丘設齋，多亦無限。初日三時供養佛頂，各誦呪一千八遍竟，然後發遣已，復數數誦般若滅罪呪。如是日日倍增供養，乃至第十四日於佛像前結長二尺華鬘十六箇著之。復安十八瓦盋，其十中盛滿香水、八箇瓦盋盛滿牛乳。復安種種飲食，復安酥燈一百盞，復安沈香及與香鑪訖，請喚佛。安置座已，種種供養，誦呪竟而發遣之。

「到第十五日正五更頭，還如第十四日種種供養訖，於道場中作水壇竟，喚帝殊羅施安置。復安火爐，取沈水香一百八段，段別長一尺，兩頭塗蘇合香，一一誦呪七遍訖，火鑪中燒，如是燒盡一百八段。爾時，帝殊羅施來入道場，現行者前，語行者云；『汝為何事作如是法？』是時行者手擎上件種種香華等而供養訖，隨意白佛：『我欲某事法。』時佛隨行者願，種種聽許，忽然不現。若佛不現者，觀自在菩薩即現自身，與願等事與上無異。若行者眼不得見佛菩薩者，耳得聞聲；若耳不聞其語聲者，得種種佛頂驗。若行者不依上法修行者，不得靈驗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「到第十五日正五更頭，還如第十四日種種供養訖，於道場中作水壇竟，喚帝殊羅施安置。復安火爐，取沈水香一百八段，段別長一尺，兩頭塗蘇合香，一一誦呪七遍訖，火鑪中燒，如是燒盡一百八段。爾時，帝殊羅施來入道場，現行者前，語行者云；『汝為何事作如是法？』是時行者手擎上件種種香華等而供養訖，隨意白佛：『我欲某事法。』時佛隨行者願，種種聽許，忽然不現。若佛不現者，觀自在菩薩即現自身，與願等事與上無異。若行者眼不得見佛菩薩者，耳得聞聲；若耳不聞其語聲者，得種種佛頂驗。若行者不依上法修行者，不得靈驗。」

釋迦佛頂身印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦佛頂身印第一

「反叉左右二無名指、二小指在於掌中，直竪二中指頭相拄，屈二食指頭壓中指上節背，並竪二大指捻中指中節側，頭指來去，即說佛頂心呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉左右二無名指、二小指在於掌中，直竪二中指頭相拄，屈二食指頭壓中指上節背，並竪二大指捻中指中節側，頭指來去，即說佛頂心呪。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)薩婆若耶(一) 唵(二) 多他揭都烏瑟膩(二合)沙(三) 阿那跋盧(輕音)枳跢(四) 謨唎欝地(二合)(五) 帝殊囉施(六) 嗚𤙖(二合)(七) 什皤羅什皤羅(八) 駄(去音)迦馱(去音)迦(九) 毘馱(去音)迦毘駄(去音)迦(十) 陀囉(上)陀囉(上)(十一) 毘陀囉毘陀囉(上)(十二) 瞋駄瞋馱(十三) 頻馱頻馱(十四) 嗚𤙖嗚𤙖(二合去音)㧊㧊㧊(泮吒反)(十五) 莎(去音)訶(十六)(以下皆同，更不重注)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)薩婆若耶(一) 唵(二) 多他揭都烏瑟膩(二合)沙(三) 阿那跋盧(輕音)枳跢(四) 謨唎欝地(二合)(五) 帝殊囉施(六) 嗚𤙖(二合)(七) 什皤羅什皤羅(八) 駄(去音)迦馱(去音)迦(九) 毘馱(去音)迦毘駄(去音)迦(十) 陀囉(上)陀囉(上)(十一) 毘陀囉毘陀囉(上)(十二) 瞋駄瞋馱(十三) 頻馱頻馱(十四) 嗚𤙖嗚𤙖(二合去音)㧊㧊㧊(泮吒反)(十五) 莎(去音)訶(十六)(以下皆同，更不重注)』」

佛告諸比丘：「此呪能解一切諸呪——若外道、若摩醯首羅呪——亦能除却諸惡鬼神、亦救眾生五苦八難。若善男子至心受持佛頂心三昧陀羅尼呪，應當護持三業清淨。三業清淨有二種護。何等為二？一、外護，二、內護。言外護者，不得食我世尊殘食、不得食一切賢聖殘食、不得食一切鬼神殘食、不得食師僧父母殘食、不得食一切眾人殘食、又不得食國王官人殘食、不共眾人傳器而食，亦不得食毘那夜迦鬼魔之食——毘那夜迦食者，若麵裹物，𩟘煮燒熟，歡喜團……等皆不得食。若食此食，於三昧力不得成就。若一切人畜生產處，不得往到亦不得食；諸死亡家、十惡家、酤酒家、五辛家、埋死人家、賣凶具家、不淨人家、婬女家、造經像家，皆不得往亦不得食；諸不淨人、看他產人、捉死屍人、截割眾生身肉之人……如是等人皆不得近與身相觸，亦勿交往。此名外護清淨之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「此呪能解一切諸呪——若外道、若摩醯首羅呪——亦能除却諸惡鬼神、亦救眾生五苦八難。若善男子至心受持佛頂心三昧陀羅尼呪，應當護持三業清淨。三業清淨有二種護。何等為二？一、外護，二、內護。言外護者，不得食我世尊殘食、不得食一切賢聖殘食、不得食一切鬼神殘食、不得食師僧父母殘食、不得食一切眾人殘食、又不得食國王官人殘食、不共眾人傳器而食，亦不得食毘那夜迦鬼魔之食——毘那夜迦食者，若麵裹物，𩟘煮燒熟，歡喜團……等皆不得食。若食此食，於三昧力不得成就。若一切人畜生產處，不得往到亦不得食；諸死亡家、十惡家、酤酒家、五辛家、埋死人家、賣凶具家、不淨人家、婬女家、造經像家，皆不得往亦不得食；諸不淨人、看他產人、捉死屍人、截割眾生身肉之人……如是等人皆不得近與身相觸，亦勿交往。此名外護清淨之法。

「內護清淨者，身不得殺生、偷盜、邪婬，口不妄語、惡口、兩舌、綺語、戲論皆不應作，意不應作貪、瞋、癡等，唯起大慈、大悲、大喜、大捨等心，是名菩薩四無量心三業清淨。由三業淨，乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印。此三昧陀羅尼力悉能解除一切天魔外道呪法，皆能降伏一切怨敵，及摩醯首羅、諸天鬼神所說呪術悉能除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內護清淨者，身不得殺生、偷盜、邪婬，口不妄語、惡口、兩舌、綺語、戲論皆不應作，意不應作貪、瞋、癡等，唯起大慈、大悲、大喜、大捨等心，是名菩薩四無量心三業清淨。由三業淨，乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印。此三昧陀羅尼力悉能解除一切天魔外道呪法，皆能降伏一切怨敵，及摩醯首羅、諸天鬼神所說呪術悉能除滅。」

爾時，世尊即說佛頂三昧曼荼羅法：「善男子！若修行此陀羅尼法時，於十二月月生一日淨治一室，掘去惡土，以好土填，堅築令平。未填以前先掃灑清淨，燒安悉香，誦呪七遍，向前淨地立面向東，法師口云：『我某甲今於此處作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔，今此地中東西南北、四維上下，一切非人、毘那夜迦、諸鬼神等皆悉遠去，不得住此。若其善心護佛法者，任為住此。』如是白竟，先從前地處中量取縱廣四肘，從東北角竪一竹竿，東南、西南、及西北角各竪一竿(若無竹時，好木亦得)。從東北角向上量取八尺繩繫竿上，其餘三角亦如是繫，至東北角一匝繫竟，還從東北角莊嚴一切，幡華、鈴帶、珮鏡、寶瓶次第莊飾，到東北角一匝嚴訖，唯開西門，東及南、北三門總閉。次莊上方，從東北角以一幡繫至西南角繫，正東門上以一幡繫至西門繫，其東南角又繫一幡至西北角繫，正南門上又繫一幡至北門繫。次莊上方訖，各分幡帶繫著四柱，又從東北角繫至西北角繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說佛頂三昧曼荼羅法：「善男子！若修行此陀羅尼法時，於十二月月生一日淨治一室，掘去惡土，以好土填，堅築令平。未填以前先掃灑清淨，燒安悉香，誦呪七遍，向前淨地立面向東，法師口云：『我某甲今於此處作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔，今此地中東西南北、四維上下，一切非人、毘那夜迦、諸鬼神等皆悉遠去，不得住此。若其善心護佛法者，任為住此。』如是白竟，先從前地處中量取縱廣四肘，從東北角竪一竹竿，東南、西南、及西北角各竪一竿(若無竹時，好木亦得)。從東北角向上量取八尺繩繫竿上，其餘三角亦如是繫，至東北角一匝繫竟，還從東北角莊嚴一切，幡華、鈴帶、珮鏡、寶瓶次第莊飾，到東北角一匝嚴訖，唯開西門，東及南、北三門總閉。次莊上方，從東北角以一幡繫至西南角繫，正東門上以一幡繫至西門繫，其東南角又繫一幡至西北角繫，正南門上又繫一幡至北門繫。次莊上方訖，各分幡帶繫著四柱，又從東北角繫至西北角繫。

「次取新淨牛糞，不食糟豆特犢子糞最為第一，不得直用其生牛糞，取新瓦罐以汲淨水，不用殘水，瀉淨盆中，以糞和水攪去其滓，著檀香末。取一柳枝，以右手執，左手執金剛杵及其數珠，面向東坐，誦佛頂心呪，柳枝攪水，呪一百八遍。持呪水器入道場中，從東北角㧊其香水，以右手摩地，隨日轉摩，隨摩隨乾，忽令停水。道場內地一遍摩訖，乃至道場外四邊，摩各一步地，四角竪標，結繩為界，此則名為佛頂三昧陀羅尼結界之地。如一遍摩，第二、第三亦如是摩。摩地不得用殘香水，日日別取新淨牛糞，准前作用，作此水者，則名佛頂三昧陀羅尼八功德水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取新淨牛糞，不食糟豆特犢子糞最為第一，不得直用其生牛糞，取新瓦罐以汲淨水，不用殘水，瀉淨盆中，以糞和水攪去其滓，著檀香末。取一柳枝，以右手執，左手執金剛杵及其數珠，面向東坐，誦佛頂心呪，柳枝攪水，呪一百八遍。持呪水器入道場中，從東北角㧊其香水，以右手摩地，隨日轉摩，隨摩隨乾，忽令停水。道場內地一遍摩訖，乃至道場外四邊，摩各一步地，四角竪標，結繩為界，此則名為佛頂三昧陀羅尼結界之地。如一遍摩，第二、第三亦如是摩。摩地不得用殘香水，日日別取新淨牛糞，准前作用，作此水者，則名佛頂三昧陀羅尼八功德水。

「壇地乾竟，取五寶瓶各受一升——如無寶瓶，新淨瓦瓨未經用者亦得中用——臨時滿盛淨水，各安五穀，著七色香，又安雄黃，各如棗大。其五瓶中各插柳枝、柏枝、竹枝、雜華果枝，皆并葉用，以用綵帛各長四尺繫雜果枝上，將此五瓶各安四角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇地乾竟，取五寶瓶各受一升——如無寶瓶，新淨瓦瓨未經用者亦得中用——臨時滿盛淨水，各安五穀，著七色香，又安雄黃，各如棗大。其五瓶中各插柳枝、柏枝、竹枝、雜華果枝，皆并葉用，以用綵帛各長四尺繫雜果枝上，將此五瓶各安四角。

「莊九盞燈置道場中，用佛頂心中心呪呪一百八遍。先將此燈入道場中，從東北角竿下安一燈、正當東門安一燈、東南角柱下安一燈、正南門安一盞燈、西南角竿下安一燈、正西門門南頰安一燈、門北頰安一燈、西北角柱下安一燈、正北門安一燈。依前作法，將其華瓶從東北角安一瓶、東南角安一瓶、西南角安一瓶、西北角安一瓶、正中心安一瓶。取蘇合香、龍腦香、麝香、欝金香、沈水香、栴檀香、安息香、薰陸香、白膠香，除蘇合香，餘八色香以和少分五穀，各安瓶中——五穀者，大麥、小麥、小豆、稻穀、胡麻——取種種華疊、種種香疊，西門內安置。取白芥子，石子十顆大如鷄子，淨洒，共芥子一處安著。先燒安息香、薰陸香，未燒香前，誦心中心呪印印香鑪。呪七遍竟，手執香鑪而作是言：『我某甲供養十方一切佛、一切般若波羅蜜、一切觀世音菩薩、一切諸菩薩、一切金剛藏菩薩、天龍八部、護塔護法諸善神等，證我比丘某甲作佛頂三昧陀羅尼功德如意成就，請求加護。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莊九盞燈置道場中，用佛頂心中心呪呪一百八遍。先將此燈入道場中，從東北角竿下安一燈、正當東門安一燈、東南角柱下安一燈、正南門安一盞燈、西南角竿下安一燈、正西門門南頰安一燈、門北頰安一燈、西北角柱下安一燈、正北門安一燈。依前作法，將其華瓶從東北角安一瓶、東南角安一瓶、西南角安一瓶、西北角安一瓶、正中心安一瓶。取蘇合香、龍腦香、麝香、欝金香、沈水香、栴檀香、安息香、薰陸香、白膠香，除蘇合香，餘八色香以和少分五穀，各安瓶中——五穀者，大麥、小麥、小豆、稻穀、胡麻——取種種華疊、種種香疊，西門內安置。取白芥子，石子十顆大如鷄子，淨洒，共芥子一處安著。先燒安息香、薰陸香，未燒香前，誦心中心呪印印香鑪。呪七遍竟，手執香鑪而作是言：『我某甲供養十方一切佛、一切般若波羅蜜、一切觀世音菩薩、一切諸菩薩、一切金剛藏菩薩、天龍八部、護塔護法諸善神等，證我比丘某甲作佛頂三昧陀羅尼功德如意成就，請求加護。』

「作是語已，則奉請釋迦佛頂像，正當道場中心懸著，則燒八種香供養，頂禮釋迦牟尼佛。却坐合掌，端身而住，瞻仰世尊，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是語已，則奉請釋迦佛頂像，正當道場中心懸著，則燒八種香供養，頂禮釋迦牟尼佛。却坐合掌，端身而住，瞻仰世尊，以偈讚曰：

「『南無佛智慧精進， 那羅延力骨鎖身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無佛智慧精進， 那羅延力骨鎖身，

波羅蜜多六度行， 大慈悲父常為人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜多六度行， 大慈悲父常為人。』

「如是偈讚三說訖，頂禮捧足恭敬，即取種種香末，手中捧香，誦心呪呪七遍，散釋迦牟尼佛及十方一切佛、般若菩薩等上，普同供養，是名香三昧陀羅尼供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是偈讚三說訖，頂禮捧足恭敬，即取種種香末，手中捧香，誦心呪呪七遍，散釋迦牟尼佛及十方一切佛、般若菩薩等上，普同供養，是名香三昧陀羅尼供養。

「復作華印，捧種種華，如前香法呪七遍已，如前散供養者，此即名陀羅尼三昧華供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作華印，捧種種華，如前香法呪七遍已，如前散供養者，此即名陀羅尼三昧華供養。

「次即左手執金剛杵，右手執數珠，口云：『頂戴恭敬般若波羅蜜多法，恒沙萬德今從諸佛受。』說是語已，即舉兩手頂戴恭敬，是名頂戴恭敬之法。還放數珠及金剛杵於寶器上，頂禮世尊，右遶三匝，辭佛而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次即左手執金剛杵，右手執數珠，口云：『頂戴恭敬般若波羅蜜多法，恒沙萬德今從諸佛受。』說是語已，即舉兩手頂戴恭敬，是名頂戴恭敬之法。還放數珠及金剛杵於寶器上，頂禮世尊，右遶三匝，辭佛而出。

「更以香湯淨洒浴已，著新淨衣——淨衣三具，從旦至午著一具衣、從午至黃昏著一具衣、從黃昏至中夜時著一具衣、從中夜至平明時復著一具，如是替換，終而復始。如無三具，二具亦得。其衣上下俱用黃色，不宜雜色。著淨衣已，即用破魔印呪護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「更以香湯淨洒浴已，著新淨衣——淨衣三具，從旦至午著一具衣、從午至黃昏著一具衣、從黃昏至中夜時著一具衣、從中夜至平明時復著一具，如是替換，終而復始。如無三具，二具亦得。其衣上下俱用黃色，不宜雜色。著淨衣已，即用破魔印呪護身。

佛頂破魔結界降伏印呪第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂破魔結界降伏印呪第二

「准前身印，唯改二頭指竪，頭相捻，以二中指各㧙頭指上節背側，過頭相拄，並屈二大指入於掌內。先應頂戴恭敬印已，至心誦呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二頭指竪，頭相捻，以二中指各㧙頭指上節背側，過頭相拄，並屈二大指入於掌內。先應頂戴恭敬印已，至心誦呪。呪曰：

「『唵(一) 室唎(二合)夜(二) 婆醯(三) 莎婆訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 室唎(二合)夜(二) 婆醯(三) 莎婆訶(四)』

「頂戴恭敬呪七遍已，印左右肩、當心、咽下、眉間、髮際及印頂後，如是三度。此印及呪常用護身結界，釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹下，先用此印誦陀羅尼護身結界，降伏諸魔成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂戴恭敬呪七遍已，印左右肩、當心、咽下、眉間、髮際及印頂後，如是三度。此印及呪常用護身結界，釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹下，先用此印誦陀羅尼護身結界，降伏諸魔成等正覺。

「是陀羅尼印能解一切種種毒蟲、種種惡鬼、種種精魅、種種諸魔、鬼神呪術皆悉除遣，一切厭蠱、呪詛、口舌皆悉消滅，不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是陀羅尼印能解一切種種毒蟲、種種惡鬼、種種精魅、種種諸魔、鬼神呪術皆悉除遣，一切厭蠱、呪詛、口舌皆悉消滅，不能為害。

「若善男子於奢摩他、毘鉢舍那，速得成就禪定解脫。作觀行時，先印床座呪三七遍及身心竟，而上床座結加趺坐，衣服束帶皆悉緩繫，正坐端身，骨節相拄，項直平視，舉舌向腭，以右手壓左手作般若三昧禪印。先觀四大，色畢竟空，無有真實；次觀五蘊，知其性空不可得，即心寂滅三昧；觀色性不可得，即色寂滅三昧。若證此三昧時，心生大歡喜，或見諸境界不得取著，滅除一切諸重罪障；若見他障，為彼作印，誦陀羅尼，即得除滅一切罪障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子於奢摩他、毘鉢舍那，速得成就禪定解脫。作觀行時，先印床座呪三七遍及身心竟，而上床座結加趺坐，衣服束帶皆悉緩繫，正坐端身，骨節相拄，項直平視，舉舌向腭，以右手壓左手作般若三昧禪印。先觀四大，色畢竟空，無有真實；次觀五蘊，知其性空不可得，即心寂滅三昧；觀色性不可得，即色寂滅三昧。若證此三昧時，心生大歡喜，或見諸境界不得取著，滅除一切諸重罪障；若見他障，為彼作印，誦陀羅尼，即得除滅一切罪障。

「護身結界訖，入道場中西門禮拜胡跪，即印香爐，誦呪七遍，燒安悉香、熏陸香已，口云：『我某甲奉請作法，如意成就。』右手掐數珠，左手執金剛杵，印白芥子寶器之上，誦前大心呪，呪一百八遍，還放數珠及金剛杵香寶器上。作破魔印，印白芥子、石子，各呪七遍。次作佛頂索印，印白芥子、石，各呪七遍。次作佛金輪印呪、次作佛刀印呪，各呪七遍，即手執芥子寶器，從道場內東北角散白芥子。如是，四方、四維、上下散一遍訖，第二、第三亦如是散。散已，即出於道場外，准前散白芥子，四方、四維、上下散竟，把其石子從東北角盡力𢱍石。如是，四方、四維、上下各𢱍一石，石所到處即為外界，芥子到處即為內界。還入道場作破魔印印地，誦呪七遍，即名地結界。四角四方以手印空中轉，呪七遍，即是結八方界。以手印頂上一尺高轉呪七遍，即名上結界法。次用手印總結界竟，手執香鑪，燒種種香，口云：『奉請結界，各依本位威儀具足，如法而住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護身結界訖，入道場中西門禮拜胡跪，即印香爐，誦呪七遍，燒安悉香、熏陸香已，口云：『我某甲奉請作法，如意成就。』右手掐數珠，左手執金剛杵，印白芥子寶器之上，誦前大心呪，呪一百八遍，還放數珠及金剛杵香寶器上。作破魔印，印白芥子、石子，各呪七遍。次作佛頂索印，印白芥子、石，各呪七遍。次作佛金輪印呪、次作佛刀印呪，各呪七遍，即手執芥子寶器，從道場內東北角散白芥子。如是，四方、四維、上下散一遍訖，第二、第三亦如是散。散已，即出於道場外，准前散白芥子，四方、四維、上下散竟，把其石子從東北角盡力𢱍石。如是，四方、四維、上下各𢱍一石，石所到處即為外界，芥子到處即為內界。還入道場作破魔印印地，誦呪七遍，即名地結界。四角四方以手印空中轉，呪七遍，即是結八方界。以手印頂上一尺高轉呪七遍，即名上結界法。次用手印總結界竟，手執香鑪，燒種種香，口云：『奉請結界，各依本位威儀具足，如法而住。』

佛頂奉請印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂奉請印第三

「准前身印，唯改二頭指直竪，相去四寸半，並二大指直竪，去中指八分，誦佛頂心呪；至第四遍，二頭指漸漸屈入掌；呪滿七遍，反手印，即和南頂禮，向內散去奉請印，即作花光印誦呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印，唯改二頭指直竪，相去四寸半，並二大指直竪，去中指八分，誦佛頂心呪；至第四遍，二頭指漸漸屈入掌；呪滿七遍，反手印，即和南頂禮，向內散去奉請印，即作花光印誦呪。呪曰：

「『唵吽迦摩羅 娑婆訶(呪七遍)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵吽迦摩羅 娑婆訶(呪七遍)』

蓮華捧足印呪第四(亦名花光印也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華捧足印呪第四(亦名花光印也)

「二小指竪相捻，並竪二大指，自餘六指散開直竪，微曲指節，似開華勢。呪滿七遍，並屈二大指向掌內，即頂禮，向內散去蓮華印其座。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二小指竪相捻，並竪二大指，自餘六指散開直竪，微曲指節，似開華勢。呪滿七遍，並屈二大指向掌內，即頂禮，向內散去蓮華印其座。呪曰：

「『唵(上聲)(一) 迦摩囉(二) 莎訶(三) (呪七遍)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(上聲)(一) 迦摩囉(二) 莎訶(三) (呪七遍)』

座印第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座印第五

「右手五指竪相捻，以左手頭指、中指、無名指屈右手五指，大指壓上，直申左小指，誦前坐呪滿七遍已，散去坐印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手五指竪相捻，以左手頭指、中指、無名指屈右手五指，大指壓上，直申左小指，誦前坐呪滿七遍已，散去坐印。

「次請釋迦佛中心坐，次請東門釋迦心佛，用佛頂印誦佛頂呪，請坐法用准前，奉請南門侍者金剛藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請釋迦佛中心坐，次請東門釋迦心佛，用佛頂印誦佛頂呪，請坐法用准前，奉請南門侍者金剛藏菩薩。

金剛藏菩薩印呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩印呪第六

「左右無名指掌內相叉，右壓左，向虎口直申，二小指竪相捻，二中指竪相捻，直竪二頭指，相去四寸半，並竪二大指，去中指一寸，誦金剛藏心呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右無名指掌內相叉，右壓左，向虎口直申，二小指竪相捻，二中指竪相捻，直竪二頭指，相去四寸半，並竪二大指，去中指一寸，誦金剛藏心呪。呪曰：

「『唵(一) 跋折囉(二) 悉婆(二合)婆皤(去音)耶(三) 莎婆訶(四) (誦七遍，徐屈頭指向掌內，次頂禮)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 跋折囉(二) 悉婆(二合)婆皤(去音)耶(三) 莎婆訶(四) (誦七遍，徐屈頭指向掌內，次頂禮)』

「其坐法用准前請坐法無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其坐法用准前請坐法無異。

「次請北門侍者十一面觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請北門侍者十一面觀世音菩薩。

十一面觀世音菩薩印呪第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面觀世音菩薩印呪第七

「二中指直竪，頭相捻，直竪二頭指，相去四寸半，並二大指直竪，二無名指相去一寸八分，二小指直竪，相去五寸，頭指來去。呪七遍已，漸屈頭指入掌，禮拜奉請，作法亦如前說。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二中指直竪，頭相捻，直竪二頭指，相去四寸半，並二大指直竪，二無名指相去一寸八分，二小指直竪，相去五寸，頭指來去。呪七遍已，漸屈頭指入掌，禮拜奉請，作法亦如前說。呪曰：

「『唵(一) 阿嚧力(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿嚧力(二) 莎訶(三)』

「次請四角金剛，誦前金剛藏呪，作前金剛藏王印，從東北角請、東南角、西南角、西北角一請。四度屈指印竟，其呪誦聲相續不斷，口云：『從東北角奉請金剛，東南、西南及西北角奉請金剛，各住本位，如法而坐。』即作華座印，隨日三遍轉印誦呪，呪同前說坐印呪無異。誦七遍已，恭敬頂禮。禮已，次作大三昧印，誦三昧呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請四角金剛，誦前金剛藏呪，作前金剛藏王印，從東北角請、東南角、西南角、西北角一請。四度屈指印竟，其呪誦聲相續不斷，口云：『從東北角奉請金剛，東南、西南及西北角奉請金剛，各住本位，如法而坐。』即作華座印，隨日三遍轉印誦呪，呪同前說坐印呪無異。誦七遍已，恭敬頂禮。禮已，次作大三昧印，誦三昧呪。

大三昧勅語結界印呪第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大三昧勅語結界印呪第八

「左右二無名指、二小指掌內相叉，右壓左，直竪二中指，頭相捻，屈二頭指捻中指上節背，屈二大指附著頭指屈一節，二手掌相去四寸，頂戴恭敬，空中四方隨日右轉，誦三昧大結界呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右二無名指、二小指掌內相叉，右壓左，直竪二中指，頭相捻，屈二頭指捻中指上節背，屈二大指附著頭指屈一節，二手掌相去四寸，頂戴恭敬，空中四方隨日右轉，誦三昧大結界呪。呪曰：

「『唵(一) 商迦(上音)禮(二)(一本云羯唎) 摩訶三昧焰(三)(上音) 槃陀槃陀(四) 文闍文闍(五) 莎婆訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 商迦(上音)禮(二)(一本云羯唎) 摩訶三昧焰(三)(上音) 槃陀槃陀(四) 文闍文闍(五) 莎婆訶』

「誦七遍已，手印隨日轉。轉三匝已，次應勅云：『三昧結界威儀具足，如法而住(若結界時，廢文闍文闍；解界之時，用文闍文闍)。』此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼呪印，若人至心受持讀誦，滿三十萬遍乃至七十萬遍，滅除四重、十惡、五逆、一闡提罪，除去種種橫障橫惱，眾人見者皆大歡喜，於一切三昧陀羅尼力速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍已，手印隨日轉。轉三匝已，次應勅云：『三昧結界威儀具足，如法而住(若結界時，廢文闍文闍；解界之時，用文闍文闍)。』此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼呪印，若人至心受持讀誦，滿三十萬遍乃至七十萬遍，滅除四重、十惡、五逆、一闡提罪，除去種種橫障橫惱，眾人見者皆大歡喜，於一切三昧陀羅尼力速得成就。

「善男子手執香爐，燒香供養，為其七世一切父母、現存父母著一丸香、普為六道一切四生著一丸香、又為一切病苦眾生著一丸香、復為一切十方施主著一丸香、又為自身著一丸香。著香已竟，印其香鑪，呪七遍已，名捧香鑪，至心供養釋迦文佛并佛眷屬、供養觀世音菩薩并其眷屬、供養金剛藏菩薩并其眷屬。即普運心，周遍十方一切淨土、六道四生、一切地獄、一切病苦諸眾生處，香雲遍滿十方法界，作香宮殿樓閣、七寶池臺、微妙音聲、一切佛事供養；香雲遍至地獄，出和雅音稱讚三寶，隨聞隨稱離地獄苦；遍至六道，滿眾生願，病苦眾生香雲入體，除去一切種種病惱，此是佛頂三昧香雲供養之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子手執香爐，燒香供養，為其七世一切父母、現存父母著一丸香、普為六道一切四生著一丸香、又為一切病苦眾生著一丸香、復為一切十方施主著一丸香、又為自身著一丸香。著香已竟，印其香鑪，呪七遍已，名捧香鑪，至心供養釋迦文佛并佛眷屬、供養觀世音菩薩并其眷屬、供養金剛藏菩薩并其眷屬。即普運心，周遍十方一切淨土、六道四生、一切地獄、一切病苦諸眾生處，香雲遍滿十方法界，作香宮殿樓閣、七寶池臺、微妙音聲、一切佛事供養；香雲遍至地獄，出和雅音稱讚三寶，隨聞隨稱離地獄苦；遍至六道，滿眾生願，病苦眾生香雲入體，除去一切種種病惱，此是佛頂三昧香雲供養之法。

「一切寶物、一切諸華——曼陀羅華、芬陀利華、俱物頭華、瞻蔔華……等——一切末香、種種塗香、諸香功德池水供養，如前無異。末香、華雲皆悉遍滿十方法界，供養種種寶、種種飲食、種種財寶、種種華鬘、瓔珞、華冠、寶釧等物，一切供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切寶物、一切諸華——曼陀羅華、芬陀利華、俱物頭華、瞻蔔華……等——一切末香、種種塗香、諸香功德池水供養，如前無異。末香、華雲皆悉遍滿十方法界，供養種種寶、種種飲食、種種財寶、種種華鬘、瓔珞、華冠、寶釧等物，一切供養。

「香池法者，用八種香——謂欝金、沈水、蘇合、薰陸海、此岸栴檀、牛頭栴檀、麝香、龍腦香——是八種香共擣為末，以淨水和，寶器中盛。於道場內，從東北角內院著一香水器，正東、東南、正南、西南、正西、西北、正北門下如是八處各著一器八種香水，其尊像前著二器水，是名八種功德池水，亦名陀羅尼三昧水，復名佛頂三昧甘露妙藥，亦名清淨陀羅尼藥。供養已竟，從佛請藥，服之三度，日別一度，及灑散頂、面、身、心上，內外清淨，障難病苦皆悉消滅。次作和南，至心頂禮一切諸佛、般若波羅蜜、菩薩、金剛、一切賢聖，行者起立作禮拜印(十一面部禮拜印同)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香池法者，用八種香——謂欝金、沈水、蘇合、薰陸海、此岸栴檀、牛頭栴檀、麝香、龍腦香——是八種香共擣為末，以淨水和，寶器中盛。於道場內，從東北角內院著一香水器，正東、東南、正南、西南、正西、西北、正北門下如是八處各著一器八種香水，其尊像前著二器水，是名八種功德池水，亦名陀羅尼三昧水，復名佛頂三昧甘露妙藥，亦名清淨陀羅尼藥。供養已竟，從佛請藥，服之三度，日別一度，及灑散頂、面、身、心上，內外清淨，障難病苦皆悉消滅。次作和南，至心頂禮一切諸佛、般若波羅蜜、菩薩、金剛、一切賢聖，行者起立作禮拜印(十一面部禮拜印同)。

那謨悉羯囉印呪第九(唐云禮拜，下有讚歎呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那謨悉羯囉印呪第九(唐云禮拜，下有讚歎呪)

「兩手掌相合，左右十指直竪相叉，右壓左，十指頭齊正，即誦那謨悉羯囉呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩手掌相合，左右十指直竪相叉，右壓左，十指頭齊正，即誦那謨悉羯囉呪。呪曰：

「『那謨(上音)陀舍南(上音下同)(一) 蒲陀俱智南(二) 唵(三) 戶嚧戶嚧(四) 悉陀嚧者儞(五) 薩婆(去音)遏他(六) 娑達儞(七) 莎婆訶(八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨(上音)陀舍南(上音下同)(一) 蒲陀俱智南(二) 唵(三) 戶嚧戶嚧(四) 悉陀嚧者儞(五) 薩婆(去音)遏他(六) 娑達儞(七) 莎婆訶(八)』

「誦三遍已，頂禮一拜，如是三度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦三遍已，頂禮一拜，如是三度。

「如是禮拜者，禮一切佛、般若、菩薩、金剛、賢聖，滅除一切十惡、五逆、四重等罪，一切障難皆悉消滅。若人禮拜十萬億佛，所得功德不及誦此陀羅尼人作印禮拜所得功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是禮拜者，禮一切佛、般若、菩薩、金剛、賢聖，滅除一切十惡、五逆、四重等罪，一切障難皆悉消滅。若人禮拜十萬億佛，所得功德不及誦此陀羅尼人作印禮拜所得功德。

「禮訖胡跪，手執香鑪燒香供養一切三寶；第二更燒香慰問諸天神王、一切鬼神，起大慈悲悉與歡喜，歸依三寶發菩提心。放香爐竟，却坐端身，作禮拜印，以印當胸，即誦讚歎三寶神力滅罪陀羅尼呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮訖胡跪，手執香鑪燒香供養一切三寶；第二更燒香慰問諸天神王、一切鬼神，起大慈悲悉與歡喜，歸依三寶發菩提心。放香爐竟，却坐端身，作禮拜印，以印當胸，即誦讚歎三寶神力滅罪陀羅尼呪。呪曰：

「『那(上音)謨(上音)娜婆娜婆羝那吽(二合下同)(一) 三藐三菩陀俱智那𤙖(二) 那(上音)謨娜婆娜婆羝那𤙖(三) 達摩俱智那𤙖(四) 那(上音)謨娜婆娜婆羝那𤙖(五) 僧伽俱智那𤙖(六) 跢姪他(七) 唵(八) 摩隷毘摩隷(九) 昵(上音儞吉反)麼𠼝黎(十) 薩婆跛波迦生(二合)羯𠼝(十一) 莎婆訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)謨(上音)娜婆娜婆羝那吽(二合下同)(一) 三藐三菩陀俱智那𤙖(二) 那(上音)謨娜婆娜婆羝那𤙖(三) 達摩俱智那𤙖(四) 那(上音)謨娜婆娜婆羝那𤙖(五) 僧伽俱智那𤙖(六) 跢姪他(七) 唵(八) 摩隷毘摩隷(九) 昵(上音儞吉反)麼𠼝黎(十) 薩婆跛波迦生(二合)羯𠼝(十一) 莎婆訶(十二)』

「若善男子、善女人至心受持滿三十萬遍，能滅一切根本重罪，一切障難悉皆消滅。晝夜六時，時別誦呪一百八遍、或四十九遍、或三七遍，相續受持，一切橫病皆悉消滅。晨朝淨洒手面、漱口竟，正面向東，呪一掬水三遍灑於頭、頂、面、身、心上，如是三遍，一切眾人見者歡喜，所往之處無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人至心受持滿三十萬遍，能滅一切根本重罪，一切障難悉皆消滅。晝夜六時，時別誦呪一百八遍、或四十九遍、或三七遍，相續受持，一切橫病皆悉消滅。晨朝淨洒手面、漱口竟，正面向東，呪一掬水三遍灑於頭、頂、面、身、心上，如是三遍，一切眾人見者歡喜，所往之處無有障礙。

「讚歎已訖，至心頂禮諸佛、般若、菩薩、金剛等，請求加護：『我某甲身攝受護念，哀愍覆護，賜與我某甲種種行願，我某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀羅尼曼咥𠼝慕陀羅，曼荼羅功德頂戴受持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚歎已訖，至心頂禮諸佛、般若、菩薩、金剛等，請求加護：『我某甲身攝受護念，哀愍覆護，賜與我某甲種種行願，我某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀羅尼曼咥𠼝慕陀羅，曼荼羅功德頂戴受持。』

「作是語已，頂戴恭敬，即從世尊請般若波羅蜜數珠，即作數珠印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是語已，頂戴恭敬，即從世尊請般若波羅蜜數珠，即作數珠印。

數珠印第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數珠印第十

「以左手大指捻無名指甲上，小指、中指直竪，屈頭指捻中指上節背，右手亦同，用右中指捻數珠，結加趺坐，端身而住，誦前大佛頂心呪一千八十遍、或五百四十遍，一一掐之，及受持釋迦佛頂一切印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手大指捻無名指甲上，小指、中指直竪，屈頭指捻中指上節背，右手亦同，用右中指捻數珠，結加趺坐，端身而住，誦前大佛頂心呪一千八十遍、或五百四十遍，一一掐之，及受持釋迦佛頂一切印法。

「每月月生一日至月生七日獻八槃飲食、一切雜果，從東北角安一盤食、正東門安一盤、東南角安一盤、正南門安一盤、西南角安一盤、正中心像前安一盤、西北角安一盤、正北門安一盤；從月八日至十五日，日日獻食，如果子法。如其不得日日獻者，取月三日、若月五日、若月七日應獻果子，其月八日、十三日、十四日、十五日應獻食供養。若能月一日至十五日，日日相續，供養果食、種種諸物、香華等者，最勝第一。十六日已去，直以香華供養誦呪，乃至月盡。月月如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每月月生一日至月生七日獻八槃飲食、一切雜果，從東北角安一盤食、正東門安一盤、東南角安一盤、正南門安一盤、西南角安一盤、正中心像前安一盤、西北角安一盤、正北門安一盤；從月八日至十五日，日日獻食，如果子法。如其不得日日獻者，取月三日、若月五日、若月七日應獻果子，其月八日、十三日、十四日、十五日應獻食供養。若能月一日至十五日，日日相續，供養果食、種種諸物、香華等者，最勝第一。十六日已去，直以香華供養誦呪，乃至月盡。月月如是。

「善男子！作數珠者，用金、銀、赤銅、水精、瑠璃、沈水、檀香、青蓮子、瓔珞子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！作數珠者，用金、銀、赤銅、水精、瑠璃、沈水、檀香、青蓮子、瓔珞子。」

佛告諸比丘：「如上所說諸數珠中，水精第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「如上所說諸數珠中，水精第一。

佛頂頭印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂頭印第十一

「准前佛頂身印，唯改二頭指㧙在中指後，頭相拄，用破一切外道法及諸鬼神呪術等法，悉皆除破一切橫障，一切難事悉皆消散。隨所住處有諸惡獸、毒蟲等難，呪白芥子和灰一百八遍，向東北角呪三遍已，一散芥子；如是八方逐日轉散，所有毒蟲悉皆消滅。次作佛頂轉法輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前佛頂身印，唯改二頭指㧙在中指後，頭相拄，用破一切外道法及諸鬼神呪術等法，悉皆除破一切橫障，一切難事悉皆消散。隨所住處有諸惡獸、毒蟲等難，呪白芥子和灰一百八遍，向東北角呪三遍已，一散芥子；如是八方逐日轉散，所有毒蟲悉皆消滅。次作佛頂轉法輪印。

佛頂轉法輪印呪第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂轉法輪印呪第十二

「准前佛頂身印，唯改二頭指直竪，捻二中指甲下。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前佛頂身印，唯改二頭指直竪，捻二中指甲下。呪曰：

「『唵(一) 斫迦囉(二合)(二) 餘宕(大忘反)雞(三) 瞋馱尼(四) 嗚𤙖(二合)𭠒(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 斫迦囉(二合)(二) 餘宕(大忘反)雞(三) 瞋馱尼(四) 嗚𤙖(二合)𭠒(五) 莎訶(六)』

「若有受持此法輪印陀羅尼者，一切諸法三昧、陀羅尼法、自在力速得成就，令佛正法久住世間，常行菩薩摩訶薩道，起大慈心教化眾生，修一切善法、斷一切惡法，是名轉法輪，滅除一切罪，一闡提等皆悉消滅。次作金輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有受持此法輪印陀羅尼者，一切諸法三昧、陀羅尼法、自在力速得成就，令佛正法久住世間，常行菩薩摩訶薩道，起大慈心教化眾生，修一切善法、斷一切惡法，是名轉法輪，滅除一切罪，一闡提等皆悉消滅。次作金輪印。

帝殊囉施金輪印呪第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝殊囉施金輪印呪第十三

「二小指竪，頭相拄，二無名指屈中節，頭側相拄，並竪二大指捻無名指頭，二中指竪，頭側相拄，屈二頭指曲捻中指上節背，頭指來去，二肘頭相著，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二小指竪，頭相拄，二無名指屈中節，頭側相拄，並竪二大指捻無名指頭，二中指竪，頭側相拄，屈二頭指曲捻中指上節背，頭指來去，二肘頭相著，即說呪曰：

「『唵(一) 浮嚕那(二) 嗚𤙖(三) 莎訶(四)(上)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 浮嚕那(二) 嗚𤙖(三) 莎訶(四)(上)』

「若能受持此印呪者，悉能滅除一切罪障。誦呪滿四十萬遍，所往之處皆悉歡喜，一切賊難皆悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能受持此印呪者，悉能滅除一切罪障。誦呪滿四十萬遍，所往之處皆悉歡喜，一切賊難皆悉退散。

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

「准阿彌陀佛轉法輪印，唯改兩手頭指、中指、無名指皆曲，竪二大指、小指，印當心上(擬更勘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准阿彌陀佛轉法輪印，唯改兩手頭指、中指、無名指皆曲，竪二大指、小指，印當心上(擬更勘)。

「呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪曰：

「『唵𤙖(一) 毘藍毘藍(二) 嗚𤙖𭠒(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵𤙖(一) 毘藍毘藍(二) 嗚𤙖𭠒(三) 莎訶(四)』

金輪佛頂像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金輪佛頂像法

「欲畫其像，取淨白疊若淨絹布，闊狹任意，不得截割，於其疊上畫世尊像，身真金色，著赤袈裟，戴七寶冠，作通身光，手作母陀羅，結跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上。其華座下竪著金輪，其金輪下畫作寶池，遶池四邊作欝金華，及四天王各隨方立。其下左邊畫作文殊師利菩薩，身皆白色，頂背有光，七寶瓔珞寶冠、天衣種種莊嚴，乘於師子。右邊畫作普賢菩薩，莊嚴如前，乘於白象。於其師子、白象中間畫大般若菩薩之像，面有三目，莊嚴如前，手把經匣，端身而坐。於佛頂上空中畫作五色雲蓋，其蓋左右有淨居天，雨七寶華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲畫其像，取淨白疊若淨絹布，闊狹任意，不得截割，於其疊上畫世尊像，身真金色，著赤袈裟，戴七寶冠，作通身光，手作母陀羅，結跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上。其華座下竪著金輪，其金輪下畫作寶池，遶池四邊作欝金華，及四天王各隨方立。其下左邊畫作文殊師利菩薩，身皆白色，頂背有光，七寶瓔珞寶冠、天衣種種莊嚴，乘於師子。右邊畫作普賢菩薩，莊嚴如前，乘於白象。於其師子、白象中間畫大般若菩薩之像，面有三目，莊嚴如前，手把經匣，端身而坐。於佛頂上空中畫作五色雲蓋，其蓋左右有淨居天，雨七寶華。」

爾時，會中復有無量諸大菩薩、四道果人、及諸緣覺、并諸天眾、一切鬼神、諸仙外道皆悉雲集，各獻神呪，皆言：「我曾過去諸佛所說神呪我皆受持。」或言：「我從十恒河沙佛所說呪我皆受持。」或言二十、或言三十、乃至或言：「百恒河沙佛所說呪我皆受持。」是諸眾等各白佛言：「世尊！我等今欲各誦神呪，惟願世尊聽我等說。」爾時，世尊默然聽許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中復有無量諸大菩薩、四道果人、及諸緣覺、并諸天眾、一切鬼神、諸仙外道皆悉雲集，各獻神呪，皆言：「我曾過去諸佛所說神呪我皆受持。」或言：「我從十恒河沙佛所說呪我皆受持。」或言二十、或言三十、乃至或言：「百恒河沙佛所說呪我皆受持。」是諸眾等各白佛言：「世尊！我等今欲各誦神呪，惟願世尊聽我等說。」爾時，世尊默然聽許。

時諸菩薩、諸天、鬼神、諸龍王等隨其所應，各誦先世所習神呪，其所誦呪各現呪神，側塞虛空，中無間隙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩、諸天、鬼神、諸龍王等隨其所應，各誦先世所習神呪，其所誦呪各現呪神，側塞虛空，中無間隙。

爾時，觀世音菩薩起大慈悲，偏袒右肩，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我曾過去於諸佛所得陀羅尼，我今欲說，願佛聽許。」爾時，世尊讚歎觀世音菩薩：「善哉，善哉！汝大慈悲欲說神呪，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩起大慈悲，偏袒右肩，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我曾過去於諸佛所得陀羅尼，我今欲說，願佛聽許。」爾時，世尊讚歎觀世音菩薩：「善哉，善哉！汝大慈悲欲說神呪，今正是時。」

爾時，觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身(唐云馬頭)。說神呪時，即現呪神映蔽於前，一切菩薩、諸天神等所現呪神悉令不現，如以磑石蓋於井上，唯觀世音菩薩——一切持呪眾聖中王——獨顯自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身(唐云馬頭)。說神呪時，即現呪神映蔽於前，一切菩薩、諸天神等所現呪神悉令不現，如以磑石蓋於井上，唯觀世音菩薩——一切持呪眾聖中王——獨顯自在。

爾時，世尊起大慈悲，即於頂上肉髻相中放五色光，遍照十方一切世界，於虛空中遊旋如蓋。其光明中有菩薩名帝殊囉施，結加趺坐，放大光明，身支節中各出火焰，口說神呪——多者名曰大佛頂呪，少者名為小佛頂呪，說如是等種種呪法——并作印法。帝殊囉施說此呪等現威神時，映蔽於前何耶揭哩婆身及呪神，悉不復現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊起大慈悲，即於頂上肉髻相中放五色光，遍照十方一切世界，於虛空中遊旋如蓋。其光明中有菩薩名帝殊囉施，結加趺坐，放大光明，身支節中各出火焰，口說神呪——多者名曰大佛頂呪，少者名為小佛頂呪，說如是等種種呪法——并作印法。帝殊囉施說此呪等現威神時，映蔽於前何耶揭哩婆身及呪神，悉不復現。

爾時，觀世音菩薩頂禮佛足，白佛言：「世尊！奇哉，希有。世尊威神，我於一切持呪中王更無有上。世尊慈悲頂上放光，光明中出帝殊囉施菩薩，滅我所現身及呪神一無遺餘。更有何法能滅世尊帝殊囉施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩頂禮佛足，白佛言：「世尊！奇哉，希有。世尊威神，我於一切持呪中王更無有上。世尊慈悲頂上放光，光明中出帝殊囉施菩薩，滅我所現身及呪神一無遺餘。更有何法能滅世尊帝殊囉施？」

爾時，世尊告觀世音菩薩：「我有心呪名曰金輪，最尊為極，更無過者，惟佛與佛乃能知之。是呪能滅帝殊囉施并呪等法，汝等應當一心受持，生希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告觀世音菩薩：「我有心呪名曰金輪，最尊為極，更無過者，惟佛與佛乃能知之。是呪能滅帝殊囉施并呪等法，汝等應當一心受持，生希有想。」

爾時，世尊即說金輪陀囉尼印：「印如前所說，誦者、聽者若能至心隨誦一遍一經於耳，塵沙眾罪若輕若重悉皆消滅，無願不果，速當成佛。此陀羅尼悉能破壞一切諸法，更無有上(此結印呪有人安在此中，本無)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說金輪陀囉尼印：「印如前所說，誦者、聽者若能至心隨誦一遍一經於耳，塵沙眾罪若輕若重悉皆消滅，無願不果，速當成佛。此陀羅尼悉能破壞一切諸法，更無有上(此結印呪有人安在此中，本無)。

放白光明佛頂印第十五(亦云放十方光印也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放白光明佛頂印第十五(亦云放十方光印也)

「合二小指竪，頭相捻，二無名指相博，直竪指頭，相去一分，二中指亦爾，指頭相去三分，二頭指屈，捻中指上節背側，並竪二大指，去中指五分，頭指來去，呪用金輪呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合二小指竪，頭相捻，二無名指相博，直竪指頭，相去一分，二中指亦爾，指頭相去三分，二頭指屈，捻中指上節背側，並竪二大指，去中指五分，頭指來去，呪用金輪呪。

又有白光明佛頂印第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有白光明佛頂印第十六

「各竪二小指及二無名指相博，二中指㧙於無名指上，次曲二食指頭捻中指上節，並二大指各捻無名指下節內，舉印著自頂上，頭指來去，呪同前金輪呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「各竪二小指及二無名指相博，二中指㧙於無名指上，次曲二食指頭捻中指上節，並二大指各捻無名指下節內，舉印著自頂上，頭指來去，呪同前金輪呪。」

佛告諸比丘：「若國界內滯雨不息，作白光明印，誦大心呪，奉請佛安置坐華座上，即燒求羅香(唐云安悉香也)、薰陸香。供養佛訖，白云：『我某甲為某事奉請作法，施與眾生種種安隱，願大慈悲，果我所願。』作是語已，取白芥子和鹽，呪一百八遍，及作光明印呪三七遍，攪芥子鹽，安一火爐，左手執金剛杵并執數珠，右手捉白芥子，呪一遍一投火中，如是數滿一千八遍，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若國界內滯雨不息，作白光明印，誦大心呪，奉請佛安置坐華座上，即燒求羅香(唐云安悉香也)、薰陸香。供養佛訖，白云：『我某甲為某事奉請作法，施與眾生種種安隱，願大慈悲，果我所願。』作是語已，取白芥子和鹽，呪一百八遍，及作光明印呪三七遍，攪芥子鹽，安一火爐，左手執金剛杵并執數珠，右手捉白芥子，呪一遍一投火中，如是數滿一千八遍，其雨即止。

「像面向北，呪師向南，露地作法。如其不止，即示現威儀，頂上著緋，以黃繒纏右遶劍一口，正當像前竪刀二口，兩邊亦竪，一邊各二，如前所作白芥子法一百八遍訖，右手執劍遶像三匝，行道誦呪相續不絕，還至本處。面向東北角，以劍隨日，頭上急轉，轉三匝已，向東北擬；四角四方皆亦如是。於夜分時呪五炬火，以白芥子打其炬火，滿三七遍，以一炬火頭上右轉，轉三匝竟向東擲之；南、西、北方皆亦如是。其後一炬頭向地轉，轉三匝竟刺於地上，更轉三匝向空上擲。作是法時，相續誦呪，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「像面向北，呪師向南，露地作法。如其不止，即示現威儀，頂上著緋，以黃繒纏右遶劍一口，正當像前竪刀二口，兩邊亦竪，一邊各二，如前所作白芥子法一百八遍訖，右手執劍遶像三匝，行道誦呪相續不絕，還至本處。面向東北角，以劍隨日，頭上急轉，轉三匝已，向東北擬；四角四方皆亦如是。於夜分時呪五炬火，以白芥子打其炬火，滿三七遍，以一炬火頭上右轉，轉三匝竟向東擲之；南、西、北方皆亦如是。其後一炬頭向地轉，轉三匝竟刺於地上，更轉三匝向空上擲。作是法時，相續誦呪，其雨即止。

「復有作法，以種種華散佛像上，然後收華舉著淨處。若滯雨時，取前舉華，呪華一遍一投火中，如是數滿一千八遍、若一萬遍，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有作法，以種種華散佛像上，然後收華舉著淨處。若滯雨時，取前舉華，呪華一遍一投火中，如是數滿一千八遍、若一萬遍，其雨即止。

「和白芥子作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和白芥子作法。

「復有作法，取一新瓦瓨可受二升，瓨上畫作一須菩提，出家形像，頭戴華冠，作怒神面，怒眼大瞋。將此畫瓨出著露地，如前所說白芥子法，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有作法，取一新瓦瓨可受二升，瓨上畫作一須菩提，出家形像，頭戴華冠，作怒神面，怒眼大瞋。將此畫瓨出著露地，如前所說白芥子法，其雨即止。

「又有作法，舍下露地，和香牛糞作一水壇，縱廣四肘。於其壇中，牛糞和泥作一龍形，龍尾頭向西，呪白芥子打其泥龍，一呪一打，一百八遍，以紫檀橛釘龍項上，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有作法，舍下露地，和香牛糞作一水壇，縱廣四肘。於其壇中，牛糞和泥作一龍形，龍尾頭向西，呪白芥子打其泥龍，一呪一打，一百八遍，以紫檀橛釘龍項上，其雨即止。

「如上一一作法之時，先作白光明印頭頂上著，誦呪七遍，右轉手印呪三七遍，手印向右髆前著，翹左足立，面向左邊作大瞋顏，高聲殺(史賣反)喝。復轉金剛向四方擬打，一切風雨隨打皆止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上一一作法之時，先作白光明印頭頂上著，誦呪七遍，右轉手印呪三七遍，手印向右髆前著，翹左足立，面向左邊作大瞋顏，高聲殺(史賣反)喝。復轉金剛向四方擬打，一切風雨隨打皆止。

若那斫迦羅印呪第十七(唐云智輪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若那斫迦羅印呪第十七(唐云智輪)

「先竪二中指頭相拄，屈二無名指，各㧙中指中節背，頭離一寸二分，以二頭指各壓二無名指上節背，頭離中指甲三分，屈二小指在掌中，以二大指各捻中指上節內，合腕。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先竪二中指頭相拄，屈二無名指，各㧙中指中節背，頭離一寸二分，以二頭指各壓二無名指上節背，頭離中指甲三分，屈二小指在掌中，以二大指各捻中指上節內，合腕。陀羅尼曰：

「『唵(一) 結知(二合)伽(去音)陀(二) 𤙖(去聲)泮(三破吒反) (此陀羅尼第二句內知字半聲呼之)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 結知(二合)伽(去音)陀(二) 𤙖(去聲)泮(三破吒反) (此陀羅尼第二句內知字半聲呼之)』

「此印陀羅尼，若說法時，預前禮拜一切三寶請加被已，作印至心，誦陀羅尼一百八遍或千八遍，然後說法，即得無畏樂說無礙。若人惡心論議，難者自然屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印陀羅尼，若說法時，預前禮拜一切三寶請加被已，作印至心，誦陀羅尼一百八遍或千八遍，然後說法，即得無畏樂說無礙。若人惡心論議，難者自然屈伏。

「又以此印印佛輪座，呪一百八遍，然後請佛安置座上，一切魔軍無不歸伏，大壇會中皆用此印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以此印印佛輪座，呪一百八遍，然後請佛安置座上，一切魔軍無不歸伏，大壇會中皆用此印。

若奴瑟儞(二合)沙印呪第十八(唐云智頂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若奴瑟儞(二合)沙印呪第十八(唐云智頂)

「准前，唯改二頭指頭各捻中指甲上，指頭各與中指頭齊。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改二頭指頭各捻中指甲上，指頭各與中指頭齊。陀羅尼曰：

「『唵(一) 摩摩摩摩(二) 𤙖(去音)儞(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 摩摩摩摩(二) 𤙖(去音)儞(三)』

「此印陀羅尼，能誦持者得最上智，生生不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印陀羅尼，能誦持者得最上智，生生不失。

迦黎沙舍尼印呪第十九(唐云滅罪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦黎沙舍尼印呪第十九(唐云滅罪)

「准前，唯改二頭指各側博中指上節側，頭離一寸，離二大指頭四分。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改二頭指各側博中指上節側，頭離一寸，離二大指頭四分。陀羅尼曰：

「『唵(一) 迦黎舍儞闍(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 迦黎舍儞闍(二)』

「此印陀羅尼，若善男子、善女人至心作印誦陀羅尼，隨誦一遍，百千萬億俱致那由他恒河沙劫四重、五逆、一闡提罪、一切罪障悉皆消滅；若能一生日日常誦千遍、萬遍，能令行者無始以來一切罪障悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印陀羅尼，若善男子、善女人至心作印誦陀羅尼，隨誦一遍，百千萬億俱致那由他恒河沙劫四重、五逆、一闡提罪、一切罪障悉皆消滅；若能一生日日常誦千遍、萬遍，能令行者無始以來一切罪障悉皆消滅。

阿跋囉質多印呪第二十(唐云無能勝也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿跋囉質多印呪第二十(唐云無能勝也)

「准前，唯改二頭指頭離二大指頭三分。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改二頭指頭離二大指頭三分。陀羅尼曰：

「『唵(一) 阿跋囉(二合)質提(二) 𤙖(上)㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 阿跋囉(二合)質提(二) 𤙖(上)㧊(三)』

「此印陀羅尼，若善男女能誦持者，王賊、鬼神、一切險難不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印陀羅尼，若善男女能誦持者，王賊、鬼神、一切險難不能為害。

「若欲受持上四法者，於閑靜處當作水壇，縱廣四肘，種種莊嚴，於道場中安置佛像、若佛舍利，種種供養，像前胡跪，至心誦呪，滿千八遍、若滿萬遍，日日如是滿十萬遍、乃至百萬，果願不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲受持上四法者，於閑靜處當作水壇，縱廣四肘，種種莊嚴，於道場中安置佛像、若佛舍利，種種供養，像前胡跪，至心誦呪，滿千八遍、若滿萬遍，日日如是滿十萬遍、乃至百萬，果願不虛。

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

「左右頭指、無名指、小指等並向下相叉，竪二中指頭相拄，二大指相鉤，右壓左，左右大指頭附右頭指側。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右頭指、無名指、小指等並向下相叉，竪二中指頭相拄，二大指相鉤，右壓左，左右大指頭附右頭指側。呪曰：

「『那(上音)無(上音)薩婆腎若耶(一) 唵(二) 三婆悉底(二合)稽(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那(上音)無(上音)薩婆腎若耶(一) 唵(二) 三婆悉底(二合)稽(三) 莎訶(四)』

「是法印呪能除一切三業罪障，滅諸四重、五逆等罪，皆悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪能除一切三業罪障，滅諸四重、五逆等罪，皆悉除滅。

佛頂刀印呪第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂刀印呪第二十二

「左右八指叉入掌內，右押左，直竪二中指，頭相拄，合腕。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左右八指叉入掌內，右押左，直竪二中指，頭相拄，合腕。呪曰：

「『唵(一) 渴伽囉末拏(二) 鉢囉末陀那姿(次也反)(三) 擣馱(去音)耶(四) 莎訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 渴伽囉末拏(二) 鉢囉末陀那姿(次也反)(三) 擣馱(去音)耶(四) 莎訶(五)』

「諸比丘若作此印，誦前大呪。若人身上患鬼神病，以印打頭、胸、背，隨其病處以印刺捺。復呪白芥子打病者頭、面、心、胸，復以手捉白芥子，於頭上、心、胸、肩、背上右轉摩之，日夜四時五時燒安悉香，遶身右轉及薰鼻孔，七日之中作法即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘若作此印，誦前大呪。若人身上患鬼神病，以印打頭、胸、背，隨其病處以印刺捺。復呪白芥子打病者頭、面、心、胸，復以手捉白芥子，於頭上、心、胸、肩、背上右轉摩之，日夜四時五時燒安悉香，遶身右轉及薰鼻孔，七日之中作法即差。

「若天魔鬼神難發遣者，如前作四肘壇，准如前法，獻八盤食、燈十六盞——四角各一、四門各二、中心佛坐四角各一，下燈之時皆隨日轉，不得逆行。結界奉請如前不異，教令病人清淨洒浴，著淨衣服。近壇西門令於呪師左邊坐竟，呪師與其香鑪，燒香發願禮拜，如前作芥子法一百八遍。即取一椀醋飯、一椀甜漿水、一椀氷水，取其飯椀於病人頭上、心、胸、身上右輪旋轉，呪三七遍，以椀暫著病人頭上，令一人當前擎一淨器，以椀中飯瀉淨器內，餘二椀亦爾。呪師受取淨器三物，攪令相和，頭上遶身轉三匝已，遣人急送瀉西南上，勿令迴顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若天魔鬼神難發遣者，如前作四肘壇，准如前法，獻八盤食、燈十六盞——四角各一、四門各二、中心佛坐四角各一，下燈之時皆隨日轉，不得逆行。結界奉請如前不異，教令病人清淨洒浴，著淨衣服。近壇西門令於呪師左邊坐竟，呪師與其香鑪，燒香發願禮拜，如前作芥子法一百八遍。即取一椀醋飯、一椀甜漿水、一椀氷水，取其飯椀於病人頭上、心、胸、身上右輪旋轉，呪三七遍，以椀暫著病人頭上，令一人當前擎一淨器，以椀中飯瀉淨器內，餘二椀亦爾。呪師受取淨器三物，攪令相和，頭上遶身轉三匝已，遣人急送瀉西南上，勿令迴顧。

「此送食法，初夜、五更二度為之，七日作法。至第四日，種種飲食果子供養，西門安淨寶火鑪，燒於淨柴，至心奉請釋迦文佛於火鑪中坐蓮華上。當取乳酪、酥蜜、飲食、果子、胡麻、人油等呪三七遍，各取少許，呪一遍一擲火中，滿一百八遍。晝夜三時——旦、午、初夜——供養，時時作法。呪師取白芥子於自身上巡轉，呪白芥子滿一百八遍，一切鬼神悉皆遠去，不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此送食法，初夜、五更二度為之，七日作法。至第四日，種種飲食果子供養，西門安淨寶火鑪，燒於淨柴，至心奉請釋迦文佛於火鑪中坐蓮華上。當取乳酪、酥蜜、飲食、果子、胡麻、人油等呪三七遍，各取少許，呪一遍一擲火中，滿一百八遍。晝夜三時——旦、午、初夜——供養，時時作法。呪師取白芥子於自身上巡轉，呪白芥子滿一百八遍，一切鬼神悉皆遠去，不得其便。

「凡欲作法，皆須作法好自護身。若不爾者，恐鬼神得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡欲作法，皆須作法好自護身。若不爾者，恐鬼神得便。

「次作佛頂索印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作佛頂索印法。

佛頂索印呪第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂索印呪第二十三

「准前佛頂刀印，唯改二中指上節屈頭相拄，令指頭平。若有鬼神難處作印誦呪，諸惡鬼神皆悉散滅。即說索呪，呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前佛頂刀印，唯改二中指上節屈頭相拄，令指頭平。若有鬼神難處作印誦呪，諸惡鬼神皆悉散滅。即說索呪，呪曰：

「『唵(一) 覩嚕噰(二合)(二) 槃陀槃陀(三) 莎訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 覩嚕噰(二合)(二) 槃陀槃陀(三) 莎訶(四)』

「若賊難處誦呪作印，賊不能近人。若人患眼白雲經年，取蓽茇和井花水，石上研藥。隨研呪藥，取器宬竟，於像前呪一千八十遍，點著眼中，其翳即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若賊難處誦呪作印，賊不能近人。若人患眼白雲經年，取蓽茇和井花水，石上研藥。隨研呪藥，取器宬竟，於像前呪一千八十遍，點著眼中，其翳即差。

佛頂縛鬼印呪第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂縛鬼印呪第二十四

「反叉二小指、二無名指在於掌中，直竪二中指，頭相拄，並竪二大指捻中指中節側，屈二頭指壓二大指指甲，相著合腕，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉二小指、二無名指在於掌中，直竪二中指，頭相拄，並竪二大指捻中指中節側，屈二頭指壓二大指指甲，相著合腕，即說呪曰：

「『唵(一) 毘輸提(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘輸提(二) 莎訶(三)』

「諸比丘！取東引桃枝無瘡病者，以印印枝，呪二十一遍，打病人身，其病即差。若狐魅病、山精、鬼魅、壓蠱病等，呪白芥子二十一遍，以打病人頭、面、胸、心，燒安悉香，遶身薰鼻及噏，取香烟二十一咽，用桃枝打法，先打左臂肘內，次打右肘、腰間、曲䐐，其病即差。用研雄黃呪一百八遍，護身結界，頂上、髮際、左腋、右腋、心上、項下、眉間如是七處各點，晝夜三時如是作法，病人床下以牛糞泥一肘小壇，淨洒燈盞，著一盞燈，結界作法，燈夜別著，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！取東引桃枝無瘡病者，以印印枝，呪二十一遍，打病人身，其病即差。若狐魅病、山精、鬼魅、壓蠱病等，呪白芥子二十一遍，以打病人頭、面、胸、心，燒安悉香，遶身薰鼻及噏，取香烟二十一咽，用桃枝打法，先打左臂肘內，次打右肘、腰間、曲䐐，其病即差。用研雄黃呪一百八遍，護身結界，頂上、髮際、左腋、右腋、心上、項下、眉間如是七處各點，晝夜三時如是作法，病人床下以牛糞泥一肘小壇，淨洒燈盞，著一盞燈，結界作法，燈夜別著，其病即差。

釋迦佛眼印呪第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦佛眼印呪第二十五

「反叉二小指、二無名指於掌中，直竪二中指，頭相拄，並竪二大指，屈二頭指壓二大指頭，頭相拄。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉二小指、二無名指於掌中，直竪二中指，頭相拄，並竪二大指，屈二頭指壓二大指頭，頭相拄。呪曰：

「『唵(一) 毘嚧支(只伊反)儞(二) 莎訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘嚧支(只伊反)儞(二) 莎訶(三)』

「作佛眼印，誦前大呪，得身清淨、眼根清淨。若至誠受持佛眼印呪，亦得具足五眼清淨，一切眾生見者歡喜。若人患眼、眼赤痛者，作印印眼及印藥呪，內眼中差。若印水呪噀眼并洒，即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛眼印，誦前大呪，得身清淨、眼根清淨。若至誠受持佛眼印呪，亦得具足五眼清淨，一切眾生見者歡喜。若人患眼、眼赤痛者，作印印眼及印藥呪，內眼中差。若印水呪噀眼并洒，即得除差。

釋迦佛印第二十六(此印無呪，不得名號) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦佛印第二十六(此印無呪，不得名號)

「准前佛眼印，唯改二頭指屈捻中指上節背，右大指壓左大指上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前佛眼印，唯改二頭指屈捻中指上節背，右大指壓左大指上。

釋迦佛印第二十七(亦無呪名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦佛印第二十七(亦無呪名)

「准前，唯改以左大指壓右大指上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改以左大指壓右大指上。

釋迦佛印第二十八(亦無呪名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦佛印第二十八(亦無呪名)

「准前，唯改並屈二大指入掌中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前，唯改並屈二大指入掌中。

「若能受持此三印者及能日日恭敬供養，一切罪障皆悉消滅，一切功德念念增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能受持此三印者及能日日恭敬供養，一切罪障皆悉消滅，一切功德念念增長。

斫迦囉跋囉(上音)底印呪第二十九(唐云輪轉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斫迦囉跋囉(上音)底印呪第二十九(唐云輪轉)

「金輪印同，呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金輪印同，呪曰：

「『唵(一) 毘社曳(二) 娑訶(上音)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 毘社曳(二) 娑訶(上音)(三)』

「呪佛坐輪，二十一遍；若呪水罐，一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪佛坐輪，二十一遍；若呪水罐，一百八遍。

佛斫迦羅法印第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛斫迦羅法印第三十

「以二手無名指相拄，與二大指、頭指聚相拄，直並二中指，頭指來去，誦前頂呪。是印能降伏一切惡魔外道，坐禪時用，易得入定(已上元本竟已，下二印呪後加之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手無名指相拄，與二大指、頭指聚相拄，直並二中指，頭指來去，誦前頂呪。是印能降伏一切惡魔外道，坐禪時用，易得入定(已上元本竟已，下二印呪後加之)。

如來施眾生無畏法印呪第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來施眾生無畏法印呪第三十一

「以右手垂向下，大指捻無名指甲上，左手頭指壓中指甲上，餘指直竪向胸上。呪師作歡喜面，胡跪坐，膝頭解如向前，身亦向前，頭向左少許。無畏呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手垂向下，大指捻無名指甲上，左手頭指壓中指甲上，餘指直竪向胸上。呪師作歡喜面，胡跪坐，膝頭解如向前，身亦向前，頭向左少許。無畏呪曰：

「『唵(一) 婆羅那帝梨(二) 囉尸(三) 步𡀔沙(四) 曼怛囉(二合)夜(五) 莎訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 婆羅那帝梨(二) 囉尸(三) 步𡀔沙(四) 曼怛囉(二合)夜(五) 莎訶(六)』

一字佛頂法呪第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字佛頂法呪第三十二

「准軍荼利身印，上唯改開掌腕，以二大指各側捻二頭指中節。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准軍荼利身印，上唯改開掌腕，以二大指各側捻二頭指中節。呪曰：

「『苾凌(去音長呼)(梵本一字，此土無字，故二合呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『苾凌(去音長呼)(梵本一字，此土無字，故二合呼)』

「是法印呪作大壇處，召請以後用此印呪呪七遍已，壇法即成。每呼一遍，當誦大佛頂身呪一遍，等無差別。若誦滿足十萬遍時即有光驗；二十萬遍即能廣利一切眾生；若誦諸呪加此呪，誦滿十萬遍即具大驗(已下還是元本)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法印呪作大壇處，召請以後用此印呪呪七遍已，壇法即成。每呼一遍，當誦大佛頂身呪一遍，等無差別。若誦滿足十萬遍時即有光驗；二十萬遍即能廣利一切眾生；若誦諸呪加此呪，誦滿十萬遍即具大驗(已下還是元本)。」

佛告諸比丘：「若能受持讀誦三昧陀羅尼者，依前作壇相續誦呪，或三十萬遍、或七十萬遍，作種種供養，於中示現種種境界。行者爾時好自安心，勿令怖懼——或見燈焰長一丈五尺、香烟亦爾、或道場幡帶而自掉動、或所獻散華多日不死、或雜果樹枝多日不萎、或房內有聲，勿生驚怖；或無雲而有雷聲、或無雲雨落，勿生驚怖。當知行者一切罪障皆悉消滅，得三昧陀羅尼力，以後即設五色壇法，燈食、香華、種種供養一准前法，或佛、般若、菩薩、金剛、天等為行者現身，隨其見時種種乞願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若能受持讀誦三昧陀羅尼者，依前作壇相續誦呪，或三十萬遍、或七十萬遍，作種種供養，於中示現種種境界。行者爾時好自安心，勿令怖懼——或見燈焰長一丈五尺、香烟亦爾、或道場幡帶而自掉動、或所獻散華多日不死、或雜果樹枝多日不萎、或房內有聲，勿生驚怖；或無雲而有雷聲、或無雲雨落，勿生驚怖。當知行者一切罪障皆悉消滅，得三昧陀羅尼力，以後即設五色壇法，燈食、香華、種種供養一准前法，或佛、般若、菩薩、金剛、天等為行者現身，隨其見時種種乞願。

佛頂八肘壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂八肘壇法

「治地如前，竪竿莊嚴，及埋七寶、并五穀子、八種香等亦如前說，次調白粉，以香水和。共一解法比丘入道場已，從東北角柱內離柱六指下一粉點點，餘三維法亦如是。點四維竟，取一繩子，長四十尺，細如釵股，粉汁中𣷽。𣷽已綟出，遣前解法人捉其繩頭捺，法師向南角點上捺，用左手拼繩，點東三指一拼繩，點西三指一拼繩，即收繩子，粉中綟出。前人執繩，頭向西出，使右手執繩一頭向頭上逐日轉，應語彼言，依點上捺繩子。師亦依東邊點上捺，還左手一拼繩，點向南三指一拼繩，點北三指一拼繩，收取繩子，粉中綟出。向西門出繩子，前向南頭立，師執繩頭准前依點捺，師用左手拼繩，點西三指一拼繩，點東三指一拼繩，又收繩子，粉中綟出。前人持繩，東北角點上捺著，師還如前，西北角捺著，點上一拼繩，點北三指一拼繩，南點三指一拼繩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治地如前，竪竿莊嚴，及埋七寶、并五穀子、八種香等亦如前說，次調白粉，以香水和。共一解法比丘入道場已，從東北角柱內離柱六指下一粉點點，餘三維法亦如是。點四維竟，取一繩子，長四十尺，細如釵股，粉汁中𣷽。𣷽已綟出，遣前解法人捉其繩頭捺，法師向南角點上捺，用左手拼繩，點東三指一拼繩，點西三指一拼繩，即收繩子，粉中綟出。前人執繩，頭向西出，使右手執繩一頭向頭上逐日轉，應語彼言，依點上捺繩子。師亦依東邊點上捺，還左手一拼繩，點向南三指一拼繩，點北三指一拼繩，收取繩子，粉中綟出。向西門出繩子，前向南頭立，師執繩頭准前依點捺，師用左手拼繩，點西三指一拼繩，點東三指一拼繩，又收繩子，粉中綟出。前人持繩，東北角點上捺著，師還如前，西北角捺著，點上一拼繩，點北三指一拼繩，南點三指一拼繩。

「點南三指拼一匝竟，作一竹片二肘度子。從東北角外緣放一竹度向西量，更著一竹度向南量下一點，取竹度依點上向西量，向北竹度頭下點，依點上向南，兩竹頭相拄下一點；東南角、西南角、西北角亦如是，量各下粉點。從東畔綟繩出，還依前法當點，拼繩點東、點西各三指地，依前法拼；南、西、北方亦如是拼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「點南三指拼一匝竟，作一竹片二肘度子。從東北角外緣放一竹度向西量，更著一竹度向南量下一點，取竹度依點上向西量，向北竹度頭下點，依點上向南，兩竹頭相拄下一點；東南角、西南角、西北角亦如是，量各下粉點。從東畔綟繩出，還依前法當點，拼繩點東、點西各三指地，依前法拼；南、西、北方亦如是拼。

「第一院竟，還取竹度，從東北角第一緣從角向西量度頭下點，從點向南量，還從角下一竹，向南量，竹頭下一點，從點向西量，兩竹頭相拄，下一點；量餘三角法亦如是。量已下點。從西邊粉中將出繩子，從西門入，從東北角捺，師向西頭准前一拼繩，向西三指一拼繩，復向西三指一拼繩；南、西、北方亦如是拼。南向北取、西向東取、北向南取，內緣一匝竟，還取竹度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一院竟，還取竹度，從東北角第一緣從角向西量度頭下點，從點向南量，還從角下一竹，向南量，竹頭下一點，從點向西量，兩竹頭相拄，下一點；量餘三角法亦如是。量已下點。從西邊粉中將出繩子，從西門入，從東北角捺，師向西頭准前一拼繩，向西三指一拼繩，復向西三指一拼繩；南、西、北方亦如是拼。南向北取、西向東取、北向南取，內緣一匝竟，還取竹度。

「內緣西北外角，二竹度量三指，一刻為記，將竹度從角向西量，刻頭下一點，從點向南量更取一度，從角向南量，刻頭下點，從點向西量，兩刻頭相拄下一點；東南角、西南角、西北角亦如是依刻下點。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內緣西北外角，二竹度量三指，一刻為記，將竹度從角向西量，刻頭下一點，從點向南量更取一度，從角向南量，刻頭下點，從點向西量，兩刻頭相拄下一點；東南角、西南角、西北角亦如是依刻下點。

「還從西邊粉中出繩子，還從西門入，從西北角點上捺繩頭，師向頭依點捺拼繩，點東三指一拼繩，點西三指一拼繩；南、西、北方亦如是拼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「還從西邊粉中出繩子，還從西門入，從西北角點上捺繩頭，師向頭依點捺拼繩，點東三指一拼繩，點西三指一拼繩；南、西、北方亦如是拼。

「第二繩竟，取二竹度，量六指作一刻，從第二外院西北角內緣角頭向西量六指，刻頭下點，從點向南量，復以一竹從角向南量，刻頭下一點，從點向西量，兩刻頭相拄下一點；東、南、西、北角亦如是量、下點。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二繩竟，取二竹度，量六指作一刻，從第二外院西北角內緣角頭向西量六指，刻頭下點，從點向南量，復以一竹從角向南量，刻頭下一點，從點向西量，兩刻頭相拄下一點；東、南、西、北角亦如是量、下點。

「從西邊粉中出繩子，還從西北角點上捺繩頭，師向南邊捺拼繩，向點三指一拼繩；南、西、北方亦如是拼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從西邊粉中出繩子，還從西北角點上捺繩頭，師向南邊捺拼繩，向點三指一拼繩；南、西、北方亦如是拼。

「一依點拼總三重竟，復將繩子東北角捺繩頭，師向西頭捺捻取量，齊中疊繩子，還從東北角繩頭所到處作一點記，從記向南角量取中心，下一粉點；南、西、北方亦如是量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一依點拼總三重竟，復將繩子東北角捺繩頭，師向西頭捺捻取量，齊中疊繩子，還從東北角繩頭所到處作一點記，從記向南角量取中心，下一粉點；南、西、北方亦如是量。

「中心下點，從東面中心從點向北量一竹度，度頭下一點，從中點向南量一度竹，頭下一點，取一竹度量四指，折屈頭，內粉中，從北點向東印、從印頭向北印、從印頭向東印、從南邊點還向東印、從印頭向南印、從印頭向東印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中心下點，從東面中心從點向北量一竹度，度頭下一點，從中點向南量一度竹，頭下一點，取一竹度量四指，折屈頭，內粉中，從北點向東印、從印頭向北印、從印頭向東印、從南邊點還向東印、從印頭向南印、從印頭向東印。

「粉內出繩子，從北印頭捺繩子，師向南印頭，捺繩子一拼繩，次作東門竟，南、西、北方亦如是作；乃至三重四門亦如是，作門法但從三重，西門體開，餘三門擬閉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「粉內出繩子，從北印頭捺繩子，師向南印頭，捺繩子一拼繩，次作東門竟，南、西、北方亦如是作；乃至三重四門亦如是，作門法但從三重，西門體開，餘三門擬閉。

「作四門竟，即取五色粉，用八色香熱水和五色粉，從外院東北角安粉器，呪一百八遍。師向第一院內道上坐，遣前人向院東坐，取二竹度，從第二竪三道北緣頭向南量一尺，此是東外緣；內緣亦如是量。兩竹頭一拼繩，向北三指一拼繩，復向北三指一拼繩，乃至向南量，分位作七位，南北亦爾。西面門南，分為三位；門北亦爾，分作三位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作四門竟，即取五色粉，用八色香熱水和五色粉，從外院東北角安粉器，呪一百八遍。師向第一院內道上坐，遣前人向院東坐，取二竹度，從第二竪三道北緣頭向南量一尺，此是東外緣；內緣亦如是量。兩竹頭一拼繩，向北三指一拼繩，復向北三指一拼繩，乃至向南量，分位作七位，南北亦爾。西面門南，分為三位；門北亦爾，分作三位。

「第二院東還如是量，拼作六位；南北亦爾，分為六位。西面門南，拼為兩位；門北亦爾，分為兩位。從東北角作金剛地印，用黑白二色作，從北面一肘地白粉界道處，重下白粉、次下赤色道、次下青色道、次下黃色道、次下黑色道，此五色道從外畔一匝下五色道；第二、第三外緣亦如是作。中心作千葉蓮華，以五色作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二院東還如是量，拼作六位；南北亦爾，分為六位。西面門南，拼為兩位；門北亦爾，分為兩位。從東北角作金剛地印，用黑白二色作，從北面一肘地白粉界道處，重下白粉、次下赤色道、次下青色道、次下黃色道、次下黑色道，此五色道從外畔一匝下五色道；第二、第三外緣亦如是作。中心作千葉蓮華，以五色作。

「三院四角例是金剛地印之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三院四角例是金剛地印之位。

金剛地印法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛地印法

「第二院東面北頭，第二、是文殊師利菩薩，第三、般若波羅蜜多菩薩，第四、釋迦金輪佛，第五、釋迦轉法輪佛，第六、阿彌陀佛，第七、釋迦牟尼佛眼，東面位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二院東面北頭，第二、是文殊師利菩薩，第三、般若波羅蜜多菩薩，第四、釋迦金輪佛，第五、釋迦轉法輪佛，第六、阿彌陀佛，第七、釋迦牟尼佛眼，東面位竟。

「南面，第二、金剛母摩麼雞菩薩，第三、商羯羅菩薩，第四、央俱施菩薩，第五、金剛藏菩薩，第六、金剛君茶利菩薩，第七、隨心金剛，南面位訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南面，第二、金剛母摩麼雞菩薩，第三、商羯羅菩薩，第四、央俱施菩薩，第五、金剛藏菩薩，第六、金剛君茶利菩薩，第七、隨心金剛，南面位訖。

「西面南頭，第二、第三位皆作金剛叉；西面門北，第一、第二亦作三股金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西面南頭，第二、第三位皆作金剛叉；西面門北，第一、第二亦作三股金剛杵。

「北面東頭，第二、觀世音母，第三、耶輸陀羅菩薩，第四、觀世音妹，第五、觀世音王，第六、十一面觀世音菩薩，第七、毘俱智觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面東頭，第二、觀世音母，第三、耶輸陀羅菩薩，第四、觀世音妹，第五、觀世音王，第六、十一面觀世音菩薩，第七、毘俱智觀世音菩薩。

「北面西頭，第二、不空羂索菩薩，第三、馬頭觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西頭，第二、不空羂索菩薩，第三、馬頭觀世音菩薩。

「東面外院北頭，第二、提頭賴吒天王，第三、地藏菩薩，第四、虛空藏菩薩，第五、釋迦佛蓋，第六、釋迦佛刀，第七、釋迦佛矟，第八、天帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東面外院北頭，第二、提頭賴吒天王，第三、地藏菩薩，第四、虛空藏菩薩，第五、釋迦佛蓋，第六、釋迦佛刀，第七、釋迦佛矟，第八、天帝釋。

「南面，第二、阿祇儞地皤那，第三、南方毘嚧勒叉，第四、金剛疊，第五、金剛杵，第六、火頭金剛，第七、金剛童子，第八、金剛兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南面，第二、阿祇儞地皤那，第三、南方毘嚧勒叉，第四、金剛疊，第五、金剛杵，第六、火頭金剛，第七、金剛童子，第八、金剛兒。

「西門南，第二、第三、第四，一矟、二叉；門北第一、第二，叉、矟一，第三、毘嚧博叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西門南，第二、第三、第四，一矟、二叉；門北第一、第二，叉、矟一，第三、毘嚧博叉。

「北面西頭，第二、多唎心觀世音，第三、一蹉三鉢底迦囉觀世音，第四、隨心觀世音，第五、三股叉，第六、北方毘沙門，第七、第八，一叉、一鏃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北面西頭，第二、多唎心觀世音，第三、一蹉三鉢底迦囉觀世音，第四、隨心觀世音，第五、三股叉，第六、北方毘沙門，第七、第八，一叉、一鏃。

「中心帝殊羅施，鑠雞謨儞為道場主，燈一百盞，及約位作飲食、種種香華、種種飲食、種種香水椀、及十六水瓶，各各皆呪一百八遍。從東北角下燈、下食、下瓶，瓶著四角、四門、中心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中心帝殊羅施，鑠雞謨儞為道場主，燈一百盞，及約位作飲食、種種香華、種種飲食、種種香水椀、及十六水瓶，各各皆呪一百八遍。從東北角下燈、下食、下瓶，瓶著四角、四門、中心。

「供養作法一一如前，七日、八日兩夜不睡，十三、十四、十五夜不睡，月八日、十三、十四、十五日不食——得食藥、及酥、乳麨等。月別十五日五更頭取十六瓨水，西門行著，用金剛印印瓨呪一百八遍，禮拜發願：『弟子某甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水灌頂身心，三業清淨，行願具足。』即將水瓶上牛糞香水壇上，脫去衣裳，面正東立，擎水瓨頭上淋，口云：『十方一切佛賜與我某甲一切菩薩行願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養作法一一如前，七日、八日兩夜不睡，十三、十四、十五夜不睡，月八日、十三、十四、十五日不食——得食藥、及酥、乳麨等。月別十五日五更頭取十六瓨水，西門行著，用金剛印印瓨呪一百八遍，禮拜發願：『弟子某甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水灌頂身心，三業清淨，行願具足。』即將水瓶上牛糞香水壇上，脫去衣裳，面正東立，擎水瓨頭上淋，口云：『十方一切佛賜與我某甲一切菩薩行願。』

「先從中心帝殊羅施灌身心，以次取瓨灌盡，著衣服入道場行道作業，行者得行願時及種種相貌不得向一人說，行道作業亦不得向一人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先從中心帝殊羅施灌身心，以次取瓨灌盡，著衣服入道場行道作業，行者得行願時及種種相貌不得向一人說，行道作業亦不得向一人說。

「又，法欲令一切羅闍心歡喜者，煮粳米乳粥，於道場西門先呪乳粥一千八十遍。從門南頰取穀木柴，火鑪上然，請釋迦佛坐火鑪中蓮華座上。取少許乳粥，呪一遍一擲火中燒，如是滿一百八遍。旦起、午時、黃昏作法，滿七日，一切羅闍奉請迎喚，種種供養，生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，法欲令一切羅闍心歡喜者，煮粳米乳粥，於道場西門先呪乳粥一千八十遍。從門南頰取穀木柴，火鑪上然，請釋迦佛坐火鑪中蓮華座上。取少許乳粥，呪一遍一擲火中燒，如是滿一百八遍。旦起、午時、黃昏作法，滿七日，一切羅闍奉請迎喚，種種供養，生大歡喜。

「又，法呪酥合香一千八十遍，於正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮華座上，取前蘇合香，呪一遍一擲火中燒供養。晝夜六時作法、五時亦得，時別誦一百八遍，一切諸佛、一切菩薩、金剛、天等生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，法呪酥合香一千八十遍，於正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮華座上，取前蘇合香，呪一遍一擲火中燒供養。晝夜六時作法、五時亦得，時別誦一百八遍，一切諸佛、一切菩薩、金剛、天等生大歡喜。

七日作法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日作法

「又法，呪薰陸香一千八十遍，准前作法，晝夜五時——四時亦得——滿七日已，一切梵王、魔醯首羅生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪薰陸香一千八十遍，准前作法，晝夜五時——四時亦得——滿七日已，一切梵王、魔醯首羅生大歡喜。

「又法，呪安悉香一千八十遍，晝夜四時——三時亦得——滿七日，一切諸神王、四大天王、諸鬼王等生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪安悉香一千八十遍，晝夜四時——三時亦得——滿七日，一切諸神王、四大天王、諸鬼王等生大歡喜。

「又法，呪白膠香一千八十遍，准前作法滿七日已，一切諸鬼生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪白膠香一千八十遍，准前作法滿七日已，一切諸鬼生大歡喜。

「又法，呪白芥子鹽一千八十遍，摩自身心，呪一遍一擲火中，准前作法滿七日已，一切橫病、一切橫障、一切官事、口舌等事悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪白芥子鹽一千八十遍，摩自身心，呪一遍一擲火中，准前作法滿七日已，一切橫病、一切橫障、一切官事、口舌等事悉皆消滅。

「又法，先呪白芥子一千八十遍，即捻少許，呪一遍一擲火中，准前作法滿七日，一切官人、一切魔醯利生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，先呪白芥子一千八十遍，即捻少許，呪一遍一擲火中，准前作法滿七日，一切官人、一切魔醯利生大歡喜。

「又法，呪胡麻、稻穀華一千八十遍，請釋迦佛坐於火中蓮華座上，取少許，呪一遍一擲火中，供養滿一百八遍。准前作法滿七日已，心力、身力皆悉具足，一切比丘、比丘尼、菩薩摩訶薩眾、諸天善神常隨衛護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，呪胡麻、稻穀華一千八十遍，請釋迦佛坐於火中蓮華座上，取少許，呪一遍一擲火中，供養滿一百八遍。准前作法滿七日已，心力、身力皆悉具足，一切比丘、比丘尼、菩薩摩訶薩眾、諸天善神常隨衛護。」

佛告諸比丘：「未入三曼荼羅大道場者，不得說此三昧陀羅尼呪印，不得聽聞、不得見法。若為說者，當墮地獄；其聽法者，得愚癡報；輒見法者，鬼神瞋訶。雖自曾入三昧道場，若不用心護法，輕爾露處作印呪法者，為惡鬼神之所得便；若能至誠堅固受持者，一切諸天隨身為護。是陀羅尼法，如日照霜、如火燒眾物。一切山中，須彌為勝；此經亦爾，諸經中勝。一切水中，大海為最；此經亦爾，諸經中最。一切星中，月天為勝；此經亦爾，諸經中勝。一切聖中，諸佛第一；此經亦爾，一切經中最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「未入三曼荼羅大道場者，不得說此三昧陀羅尼呪印，不得聽聞、不得見法。若為說者，當墮地獄；其聽法者，得愚癡報；輒見法者，鬼神瞋訶。雖自曾入三昧道場，若不用心護法，輕爾露處作印呪法者，為惡鬼神之所得便；若能至誠堅固受持者，一切諸天隨身為護。是陀羅尼法，如日照霜、如火燒眾物。一切山中，須彌為勝；此經亦爾，諸經中勝。一切水中，大海為最；此經亦爾，諸經中最。一切星中，月天為勝；此經亦爾，諸經中勝。一切聖中，諸佛第一；此經亦爾，一切經中最為第一。」

爾時，諸比丘眾、菩薩摩訶薩、天龍八部、諸鬼神等聞佛所說，皆大歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘眾、菩薩摩訶薩、天龍八部、諸鬼神等聞佛所說，皆大歡喜，作禮奉行。

佛頂法竟，從此以下明諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂法竟，從此以下明諸佛法。