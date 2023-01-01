十八契印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八契印

從師獲灌頂，既蒙印可已，不久當成就。弟子具此相，方可為傳授，此即如意寶，能成就諸事業。如經說處所，山間及流水、清淨阿蘭若、隨樂之澗谷，離諸厄怖難。隨力嚴供具，行人面於本方拜禮本尊，次禮餘方佛，以五輪著地，如教之敬禮，雙膝長跪已，合掌虛心住，誠心盡說陳三業一切罪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從師獲灌頂，既蒙印可已，不久當成就。弟子具此相，方可為傳授，此即如意寶，能成就諸事業。如經說處所，山間及流水、清淨阿蘭若、隨樂之澗谷，離諸厄怖難。隨力嚴供具，行人面於本方拜禮本尊，次禮餘方佛，以五輪著地，如教之敬禮，雙膝長跪已，合掌虛心住，誠心盡說陳三業一切罪：

「我從過去世，流轉於生死，今對大聖尊，盡心而懺悔。如先佛所懺，我今如亦是，願垂加持力，眾生悉清淨。以此大願故，自他獲無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我從過去世，流轉於生死，今對大聖尊，盡心而懺悔。如先佛所懺，我今如亦是，願垂加持力，眾生悉清淨。以此大願故，自他獲無垢。」

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵薩嚩(二合)婆嚩輸馱薩嚩達磨薩嚩(二合)婆嚩輸度唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩(二合)婆嚩輸馱薩嚩達磨薩嚩(二合)婆嚩輸度唅」

次對本尊前，結跏趺坐或半跏趺坐，起大悲心：「我修此法為一切眾生，速證無上正等菩提。」先磨諸香以用塗手，然後結於佛部三昧耶陀羅尼印，以二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指上節，二大指屈輔二頭指下節，其印成，置印當心，想於如來三十二相八十種好，分明如對目前，至心誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對本尊前，結跏趺坐或半跏趺坐，起大悲心：「我修此法為一切眾生，速證無上正等菩提。」先磨諸香以用塗手，然後結於佛部三昧耶陀羅尼印，以二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指上節，二大指屈輔二頭指下節，其印成，置印當心，想於如來三十二相八十種好，分明如對目前，至心誦真言七遍。真言曰：

「唵怛他(引)蘖都納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他(引)蘖都納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」

由結此印及誦真言故，即警覺一切如來，悉當護念加持行者，以光明照觸，所有罪障皆得消滅，壽命長遠福慧增長，佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮華化生速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺一切如來，悉當護念加持行者，以光明照觸，所有罪障皆得消滅，壽命長遠福慧增長，佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮華化生速證無上正等菩提。

次蓮華部三昧耶 以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指，屈如蓮華形安於當心，想觀自在菩薩相好具足，誦真言七遍於頂右散。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次蓮華部三昧耶 以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指，屈如蓮華形安於當心，想觀自在菩薩相好具足，誦真言七遍於頂右散。真言曰：

「唵跛娜謨(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜謨(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」

由結此印及誦真言故，即警覺觀自在菩薩等持蓮華部聖眾，悉皆歡喜加持護念，一切菩薩光明照觸，所有業障皆得除滅，一切菩薩常為善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺觀自在菩薩等持蓮華部聖眾，悉皆歡喜加持護念，一切菩薩光明照觸，所有業障皆得除滅，一切菩薩常為善友。

次結金剛部三昧耶印 以左手翻掌向外，以右手掌背安左手背，用左右大指小指互相鉤如金剛杵形，安置於當心想金剛手菩薩，誦真言七遍，頂上左散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部三昧耶印 以左手翻掌向外，以右手掌背安左手背，用左右大指小指互相鉤如金剛杵形，安置於當心想金剛手菩薩，誦真言七遍，頂上左散之。真言曰：

「唵嚩日盧(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日盧(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)訶(引)」

由結此印及誦真言故，即警覺一切金剛部聖眾加持擁護，所有罪障皆悉除滅，一切病苦痛不著身，當得金剛堅固之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺一切金剛部聖眾加持擁護，所有罪障皆悉除滅，一切病苦痛不著身，當得金剛堅固之體。

次結護身三昧耶 以二手內相叉右押左，竪二手中指，屈二頭指如鉤形，於中指背勿令相著，並二大指押無名指即成。印身五處，所謂額，次右肩，次左肩，次心，次喉，於頂上散，各誦真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結護身三昧耶 以二手內相叉右押左，竪二手中指，屈二頭指如鉤形，於中指背勿令相著，並二大指押無名指即成。印身五處，所謂額，次右肩，次左肩，次心，次喉，於頂上散，各誦真言一遍。真言曰：

「唵嚩日羅(二合)銀儞(二合)鉢囉(二合引)捻跛跢(二合引)也娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)銀儞(二合)鉢囉(二合引)捻跛跢(二合引)也娑嚩(二合)訶(引)」

由結此印及誦真言加持故，即成被金剛甲冑，所有毘那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走，悉是見行者光明被身威德自在，若居山林及在險難皆悉無畏，水火等災一切厄難、虎狼獅子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅，見者歡喜，命終已後不墮惡趣，當生諸佛淨妙國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持故，即成被金剛甲冑，所有毘那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走，悉是見行者光明被身威德自在，若居山林及在險難皆悉無畏，水火等災一切厄難、虎狼獅子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅，見者歡喜，命終已後不墮惡趣，當生諸佛淨妙國土。

次結地界真言印 右無名指入左無名指小指內，右中指入左中指頭指內，左亦如之，餘指並頭相拄，即想印成火焰金剛杵形，以大指著地掣之，一掣一誦至三便止，隨意大小標心，即成堅固地界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結地界真言印 右無名指入左無名指小指內，右中指入左中指頭指內，左亦如之，餘指並頭相拄，即想印成火焰金剛杵形，以大指著地掣之，一掣一誦至三便止，隨意大小標心，即成堅固地界。真言曰：

「唵枳里枳里縛日羅(二合引)縛日里(二合)部律(二合半音)滿馱滿駄吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵枳里枳里縛日羅(二合引)縛日里(二合)部律(二合半音)滿馱滿駄吽發吒(半音)」

由結此印及誦真言加持地界故，下至水際如金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少加功力速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持地界故，下至水際如金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少加功力速得成就。

次結方隅金剛牆真言印 準前地界印，開二大指竪之側如牆形，想印如金剛杵形，右遶身三轉標心大小，即成金剛堅固之城，諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘難調伏者，毘那夜迦及毒蟲利牙爪者不能輔近。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結方隅金剛牆真言印 準前地界印，開二大指竪之側如牆形，想印如金剛杵形，右遶身三轉標心大小，即成金剛堅固之城，諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘難調伏者，毘那夜迦及毒蟲利牙爪者不能輔近。真言曰：

「唵薩羅薩羅縛日羅(二合)鉢羅(二合)迦(引)羅吽(引)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩羅薩羅縛日羅(二合)鉢羅(二合)迦(引)羅吽(引)發吒(半音)」

行者次應想於壇中八葉大蓮華上有獅子座，座上有七寶樓閣，垂諸瓔珞繒綵幡蓋，寶柱行列，垂妙天衣周布香雲，普雨雜花奏諸音樂，寶瓶閼伽天妙飲食，摩尼為燈。作此觀已而誦此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次應想於壇中八葉大蓮華上有獅子座，座上有七寶樓閣，垂諸瓔珞繒綵幡蓋，寶柱行列，垂妙天衣周布香雲，普雨雜花奏諸音樂，寶瓶閼伽天妙飲食，摩尼為燈。作此觀已而誦此偈：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

說此偈已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已。

次結大虛空藏普通供養印 以二手合掌，以二中指外相叉，以二頭指相柱，反蹙如寶形，結印成已誦真言四遍。普通供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大虛空藏普通供養印 以二手合掌，以二中指外相叉，以二頭指相柱，反蹙如寶形，結印成已誦真言四遍。普通供養真言曰：

「唵誐誐曩三(去)婆(去)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三(去)婆(去)」

由誦此真言加持故，所想供養供具真實無異，一切賢聖眾皆得受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此真言加持故，所想供養供具真實無異，一切賢聖眾皆得受用。

次應結寶車輅印 二手內相叉仰掌，頭指橫相柱，以二大指各捻頭指根下，想七寶車輅金剛駕御，寶車乘空而去至於本尊極樂世界，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結寶車輅印 二手內相叉仰掌，頭指橫相柱，以二大指各捻頭指根下，想七寶車輅金剛駕御，寶車乘空而去至於本尊極樂世界，誦真言三遍。真言曰：

「唵都嚕都嚕吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵都嚕都嚕吽」

由此真言印加持故，七寶車輅至本尊國土，想本尊及諸聖眾眷屬圍繞乘寶車輅，至於道場虛空而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持故，七寶車輅至本尊國土，想本尊及諸聖眾眷屬圍繞乘寶車輅，至於道場虛空而住。

次結請車輅印 準前印，以大指向身，撥中指頭，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請車輅印 準前印，以大指向身，撥中指頭，誦真言三遍。真言曰：

「娜麼悉底羅野(四合)地尾(二合)迦(引)喃(引)(一) 怛他(引)蘖多(引)南(引)(二) 唵嚩日朗(二合)銀儞野(二合引)羯利沙(二合)也娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜麼悉底羅野(四合)地尾(二合)迦(引)喃(引)(一) 怛他(引)蘖多(引)南(引)(二) 唵嚩日朗(二合)銀儞野(二合引)羯利沙(二合)也娑嚩(二合引)訶(引)」

由結此真言印加持故，聖眾從本土來至道場空中而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此真言印加持故，聖眾從本土來至道場空中而住。

次結請本尊三昧耶降至於道場印，二手內相叉作拳，左大母指入掌，次右大母指向身招之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請本尊三昧耶降至於道場印，二手內相叉作拳，左大母指入掌，次右大母指向身招之。真言曰：

「唵爾曩爾迦(半音)唵阿盧力迦(半音)唵嚩日羅特勒迦(半音)阿蘖車阿蘖車娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵爾曩爾迦(半音)唵阿盧力迦(半音)唵嚩日羅特勒迦(半音)阿蘖車阿蘖車娑嚩(二合)訶」

由此真言印加持故，本尊不越本誓故，即赴集於道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持故，本尊不越本誓故，即赴集於道場。

次應辟除諸作障者，結蓮華部明王馬頭觀自在菩薩真言印，二手合掌，屈二頭指二無名指，於掌內甲相背，竪開二大指，以印左轉三匝，心想辟除諸作障者，一切諸魔見此印已退散馳走，以印右旋三匝，即成堅固火界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應辟除諸作障者，結蓮華部明王馬頭觀自在菩薩真言印，二手合掌，屈二頭指二無名指，於掌內甲相背，竪開二大指，以印左轉三匝，心想辟除諸作障者，一切諸魔見此印已退散馳走，以印右旋三匝，即成堅固火界。真言曰：

「唵阿蜜里(二合)都納皤(二合)嚩吽發吒(半音)娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜里(二合)都納皤(二合)嚩吽發吒(半音)娑嚩(二合)訶」

次結上方金剛網印 準前牆印，二大指捻二頭指下節，誦真言三遍，頭上右轉三匝便止。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結上方金剛網印 準前牆印，二大指捻二頭指下節，誦真言三遍，頭上右轉三匝便止。真言曰：

「唵尾娑普(二合)羅捺落(二合)乞叉(二合)嚩日羅(二合)半惹羅吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾娑普(二合)羅捺落(二合)乞叉(二合)嚩日羅(二合)半惹羅吽發吒」

由此網印真言加持故，即成金剛堅固不壞之網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此網印真言加持故，即成金剛堅固不壞之網。

次結火院密縫印 以左手掩右手背，竪二大指誦真言三遍，右繞身三匝，想金剛牆外火院圍繞。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結火院密縫印 以左手掩右手背，竪二大指誦真言三遍，右繞身三匝，想金剛牆外火院圍繞。真言曰：

「唵阿三莽擬儞(二合)吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿三莽擬儞(二合)吽發吒」

次獻閼伽香水真言印 二手捧器，想浴聖眾足，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻閼伽香水真言印 二手捧器，想浴聖眾足，誦真言三遍。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)誐誐曩娑莽(引)娑莽娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)誐誐曩娑莽(引)娑莽娑嚩(二合引)訶(引)」

由獻閼伽香水故，行者三業清淨洗滌煩惱垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由獻閼伽香水故，行者三業清淨洗滌煩惱垢。

次結獻蓮華座印 二手虛心合掌，舒開左右無名指中指頭指屈如微敷蓮華形，在寶樓閣內，想諸聖眾及本尊各坐本位，眷屬圍繞了了分明，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻蓮華座印 二手虛心合掌，舒開左右無名指中指頭指屈如微敷蓮華形，在寶樓閣內，想諸聖眾及本尊各坐本位，眷屬圍繞了了分明，誦真言三遍。真言曰：

「唵迦麼攞娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦麼攞娑嚩(二合引)訶(引)」

由結花座印誦真言故，行者當得十地滿足，當得金剛之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結花座印誦真言故，行者當得十地滿足，當得金剛之座。

次結普供養印 二手合掌，以右押左交指即成，誦真言三遍，想無量無邊塗香雲海、花鬘雲海、燒香雲海、飲食燈明等雲海，皆成清淨廣多供養普供養。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普供養印 二手合掌，以右押左交指即成，誦真言三遍，想無量無邊塗香雲海、花鬘雲海、燒香雲海、飲食燈明等雲海，皆成清淨廣多供養普供養。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)南薩縛他(引)欠搵娜蘖底娑頗(二合)羅呬𤚥誐誐曩(引)劍娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)南薩縛他(引)欠搵娜蘖底娑頗(二合)羅呬𤚥誐誐曩(引)劍娑嚩(二合)訶(引)」

十八契印者，傳云惠果和尚製，或云弘法大師作。今按三十帖冊子目錄云：「大聖歡喜天經一卷(不空譯末有十八道頸次第)」又云：「梵字十八道真言」。以此思之，大師據件二本記之乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八契印者，傳云惠果和尚製，或云弘法大師作。今按三十帖冊子目錄云：「大聖歡喜天經一卷(不空譯末有十八道頸次第)」又云：「梵字十八道真言」。以此思之，大師據件二本記之乎。

十八契印生起略頌(就生起意)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八契印生起略頌(就生起意)：

一莊嚴行者五種， 淨佛蓮金及被甲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一莊嚴行者五種， 淨佛蓮金及被甲，

二者結界法二種， 一地結二金剛牆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者結界法二種， 一地結二金剛牆，

三者莊嚴道場二， 道場虛空普供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者莊嚴道場二， 道場虛空普供養，

四者勸請法三種， 送車請車亦奉請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者勸請法三種， 送車請車亦奉請，

五者結護法三種， 當部明王網火院， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者結護法三種， 當部明王網火院，

六者供養法三種， 閼伽花座普供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者供養法三種， 閼伽花座普供養，

初二供養別供也， 唯別奉獻本尊供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二供養別供也， 唯別奉獻本尊供，

後一供養總供也， 獻本尊及諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後一供養總供也， 獻本尊及諸聖眾，

總六別十八軌則， 是名十八契印耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總六別十八軌則， 是名十八契印耳。

生起次第如何者？ 欲入祕密總持門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起次第如何者？ 欲入祕密總持門，

先須調淨莊嚴身； 既身調淨莊嚴者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先須調淨莊嚴身； 既身調淨莊嚴者，

亦應加持淨界地； 既界地加持事修者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應加持淨界地； 既界地加持事修者，

當須莊嚴於道場； 既亦道場莊嚴者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當須莊嚴於道場； 既亦道場莊嚴者，

應請本尊大聖尊； 既得奉請聖尊者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應請本尊大聖尊； 既得奉請聖尊者，

勇猛精進結護法， 結護內外無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進結護法， 結護內外無障礙，