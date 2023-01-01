清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地

爾時毘盧遮那佛，在蓮華藏世界，與百千億化身釋迦牟尼佛，說心地尸羅淨行品教菩薩法證菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛，在蓮華藏世界，與百千億化身釋迦牟尼佛，說心地尸羅淨行品教菩薩法證菩提道。

爾時千百億釋迦，異口同音白言：「法身世尊！一切眾生，雖得心地法門，而不能專精修學；設有暫時存念，便即放捨，縱逸身心，恣行不善。或有思惟：『我得諸佛深妙法門，不能精進，豈令退轉重發道意？』日夜精懃，一心修學，求無上道。或有退者，更造惡業，入生死流，不復思惟心地妙法，輪迴惡趣，無有出期。如是眾生，云何調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時千百億釋迦，異口同音白言：「法身世尊！一切眾生，雖得心地法門，而不能專精修學；設有暫時存念，便即放捨，縱逸身心，恣行不善。或有思惟：『我得諸佛深妙法門，不能精進，豈令退轉重發道意？』日夜精懃，一心修學，求無上道。或有退者，更造惡業，入生死流，不復思惟心地妙法，輪迴惡趣，無有出期。如是眾生，云何調伏？」

爾時毘盧遮那佛告言千百億釋迦牟尼佛：「汝今諦聽！吾為汝說調伏之法，令一切眾生普得安樂。一切眾生，於心地法，有聞不聞者，俱得調伏，聞者令遣懃精進加；若不聞者，令發道意。汝等當知，一切眾生，得心地法，不懃精進，樂造諸惡隨所好處，與作留難，令身不安。此等眾主，為苦所逼，必解思惟，重發道意，日夜精懃，一切修學。何以故？譬如野馬不調，惟加楚撻，然可禁制。或有眾生，未聞佛法，承前生少福，今得人身，薄有衣食，樂造世間種種惡業，不求解脫出世之因。此等眾生，無明熾盛，不知此身如幻如化、即生即死，唯造諸惡，死入地獄，受諸苦毒，無有出期。如此之人，佛深愍念。汝等當知，此人正造惡之時，汝等須知調伏之法，時時與作重病，世間方法無能救者，如此眾生，為苦所逼，必發道意，乃可引攝令入佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛告言千百億釋迦牟尼佛：「汝今諦聽！吾為汝說調伏之法，令一切眾生普得安樂。一切眾生，於心地法，有聞不聞者，俱得調伏，聞者令遣懃精進加；若不聞者，令發道意。汝等當知，一切眾生，得心地法，不懃精進，樂造諸惡隨所好處，與作留難，令身不安。此等眾主，為苦所逼，必解思惟，重發道意，日夜精懃，一切修學。何以故？譬如野馬不調，惟加楚撻，然可禁制。或有眾生，未聞佛法，承前生少福，今得人身，薄有衣食，樂造世間種種惡業，不求解脫出世之因。此等眾生，無明熾盛，不知此身如幻如化、即生即死，唯造諸惡，死入地獄，受諸苦毒，無有出期。如此之人，佛深愍念。汝等當知，此人正造惡之時，汝等須知調伏之法，時時與作重病，世間方法無能救者，如此眾生，為苦所逼，必發道意，乃可引攝令入佛道。」

時釋迦聞是說已，心懷慚愧，頂禮辭退，至本源世界，坐道場處，作是思惟：「諸佛境界難解難入，不可思議，種種方便教導眾生，凡夫無知，難可調伏。」又告大眾：「汝等當知，心地尸羅淨行法門，難可得聞，難可得見，汝等一切菩薩摩訶薩，及諸聲聞，若天若龍、若鬼神等，應當修學，一心精懃，憶持不忘，當得作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦聞是說已，心懷慚愧，頂禮辭退，至本源世界，坐道場處，作是思惟：「諸佛境界難解難入，不可思議，種種方便教導眾生，凡夫無知，難可調伏。」又告大眾：「汝等當知，心地尸羅淨行法門，難可得聞，難可得見，汝等一切菩薩摩訶薩，及諸聲聞，若天若龍、若鬼神等，應當修學，一心精懃，憶持不忘，當得作佛。」

爾時大忿怒金剛，從座而起，現大相好，放難思光，照十萬剎，稽首作禮，白金剛言：「大士我聞，諸佛坐道處，皆悉稱讚陀羅尼門總持法要，建立無量難思之事，不可思議。惟念眾生，薄福者多，設有受持，不得成就。惟願大士，為此等人，設大方便，令得成就。云何當得三種悉地？云何造九種之壇？云何安置身心，誦念神呪？云何從初念誦，得見何相，自知當得悉地？云何擇所居之處？云何擇喫食？云何作諸供養？云何具諸威儀，行住坐臥，當懷思念？貧窮眾生無物供養，當云何存相，當得摩訶悉地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大忿怒金剛，從座而起，現大相好，放難思光，照十萬剎，稽首作禮，白金剛言：「大士我聞，諸佛坐道處，皆悉稱讚陀羅尼門總持法要，建立無量難思之事，不可思議。惟念眾生，薄福者多，設有受持，不得成就。惟願大士，為此等人，設大方便，令得成就。云何當得三種悉地？云何造九種之壇？云何安置身心，誦念神呪？云何從初念誦，得見何相，自知當得悉地？云何擇所居之處？云何擇喫食？云何作諸供養？云何具諸威儀，行住坐臥，當懷思念？貧窮眾生無物供養，當云何存相，當得摩訶悉地？」

時執金剛言忿怒軍荼利：「斯可問佛，我不能答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛言忿怒軍荼利：「斯可問佛，我不能答。」

時二金剛同聲白佛言：「世尊！佛說總持法門，眾生云何修學？」一一具如上問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二金剛同聲白佛言：「世尊！佛說總持法門，眾生云何修學？」一一具如上問。

爾時佛告俈二金剛言：「此可致問毘盧遮那佛，能知此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告俈二金剛言：「此可致問毘盧遮那佛，能知此事。」

時佛即入三昧，作神通力，令諸大眾，若天若龍、若鬼若神，一切眾會俱到蓮華藏世界，稽首作禮，白言：「法身世尊！我今眾生總持法要者，多所不成，縱有少功，即被毘那夜迦與作種種障難，令遣不成。復令其人即生本性，生厭離心，退意棄捨。斯等眾生，即為不知心地妙法諸佛境界，是以不成三種悉地，返被鬼神之惑亂。唯願世尊！憐愍眾生，及為我等，說持法要清淨軌則，云何當得三種悉地？云何安置身心，念誦不被諸惡鬼神與作留難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛即入三昧，作神通力，令諸大眾，若天若龍、若鬼若神，一切眾會俱到蓮華藏世界，稽首作禮，白言：「法身世尊！我今眾生總持法要者，多所不成，縱有少功，即被毘那夜迦與作種種障難，令遣不成。復令其人即生本性，生厭離心，退意棄捨。斯等眾生，即為不知心地妙法諸佛境界，是以不成三種悉地，返被鬼神之惑亂。唯願世尊！憐愍眾生，及為我等，說持法要清淨軌則，云何當得三種悉地？云何安置身心，念誦不被諸惡鬼神與作留難？」

爾時毘盧遮那佛言：「汝等當知，我念往昔，初發道意，在於阿蘭若處，端坐思惟，修心地法門，為無智惠故，心不安定，諸法不現前。既不安定，種種妄想起諸攀緣，以是義故，即被鬼神之所惑亂，錯入魔境，謂是佛法，貪生愛心，將作究竟，不覺不知，經無數劫，為魔所害。後忽得本心，知是魔魅非佛法也。雖然如此，無復方計，當大發聲言，告言諸佛：『佛有惠眼，何不見我為魔所惱？』當時空中無數化佛即告我白言：『善哉菩薩汝今諦聽！為汝說去魔之法，有大神呪，名心地呪法，誦持之者，速得一切種智，不為諸魔得其便也。』我聞是語，心大歡喜，白言：『諸佛願為我說。』時諸化佛即為我說。我得聞之，憶持不忘，則時諸魔退散。我於此時，便得無生法忍，菩提大道自然圓滿。汝等當知，此心地神呪，一切諸佛修心地法，不誦此呪而得成者，無有是處。坐道場時不誦此呪離諸魔難者，亦無有是處。諸佛不誦此呪具一切智者，無有此處。若不誦此呪諸法自在者，無有此處。若諸人天將諸餘呪，若不先誦此呪得悉地者，無有此處。若先誦此呪，後將諸呪不成驗者，無有此處。誦此呪者，被毘那夜迦惱亂，無有此處。何以故？此呪是一切諸佛心地法要，但世間出世間法，不從心地而生者，從何而立？是故諸佛甚深境界無能入者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛言：「汝等當知，我念往昔，初發道意，在於阿蘭若處，端坐思惟，修心地法門，為無智惠故，心不安定，諸法不現前。既不安定，種種妄想起諸攀緣，以是義故，即被鬼神之所惑亂，錯入魔境，謂是佛法，貪生愛心，將作究竟，不覺不知，經無數劫，為魔所害。後忽得本心，知是魔魅非佛法也。雖然如此，無復方計，當大發聲言，告言諸佛：『佛有惠眼，何不見我為魔所惱？』當時空中無數化佛即告我白言：『善哉菩薩汝今諦聽！為汝說去魔之法，有大神呪，名心地呪法，誦持之者，速得一切種智，不為諸魔得其便也。』我聞是語，心大歡喜，白言：『諸佛願為我說。』時諸化佛即為我說。我得聞之，憶持不忘，則時諸魔退散。我於此時，便得無生法忍，菩提大道自然圓滿。汝等當知，此心地神呪，一切諸佛修心地法，不誦此呪而得成者，無有是處。坐道場時不誦此呪離諸魔難者，亦無有是處。諸佛不誦此呪具一切智者，無有此處。若不誦此呪諸法自在者，無有此處。若諸人天將諸餘呪，若不先誦此呪得悉地者，無有此處。若先誦此呪，後將諸呪不成驗者，無有此處。誦此呪者，被毘那夜迦惱亂，無有此處。何以故？此呪是一切諸佛心地法要，但世間出世間法，不從心地而生者，從何而立？是故諸佛甚深境界無能入者。」

爾時釋迦牟尼佛及諸大眾，稽首白言世尊：「世尊唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛及諸大眾，稽首白言世尊：「世尊唯願說之。」

爾時毘盧遮那佛，即與釋迦說心地神呪，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛，即與釋迦說心地神呪，即說呪曰：

「唵蘇底瑟吒縛折羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵蘇底瑟吒縛折羅」

說此呪已，天雨寶華，十方世界所有上妙香華及諸音樂，悉皆雲集而為供養，諸天伇樂滿於空中，一切天龍皆曰未曾有也。時佛雖說法，眾會有聞、不聞者。何以故？心得解脫者、悟三空者、得法眼者、入諸佛境界無怖畏者、於心地法無障礙者，並得聞之。善知諸佛方便所說，了一切法如幻相者，亦得聞之。不具如上智者竝不聞之，由如醉人醉酒而臥不覺不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，天雨寶華，十方世界所有上妙香華及諸音樂，悉皆雲集而為供養，諸天伇樂滿於空中，一切天龍皆曰未曾有也。時佛雖說法，眾會有聞、不聞者。何以故？心得解脫者、悟三空者、得法眼者、入諸佛境界無怖畏者、於心地法無障礙者，並得聞之。善知諸佛方便所說，了一切法如幻相者，亦得聞之。不具如上智者竝不聞之，由如醉人醉酒而臥不覺不知。

爾時毘盧遮那佛說此呪已，忽然不現，入於清淨法界同一身，遍十方剎，如大虛空等無有異，一切眾會皆悉不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛說此呪已，忽然不現，入於清淨法界同一身，遍十方剎，如大虛空等無有異，一切眾會皆悉不見。

時釋迦牟尼佛，亦隨毘盧遮那佛，入法界同一真體，一切眾會亦復不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦牟尼佛，亦隨毘盧遮那佛，入法界同一真體，一切眾會亦復不見。

時文殊、普賢、觀音、彌勒、金剛藏等五大菩薩，總隨侍釋迦，入深法界，聽毘盧遮那佛說心地法要之門甚深境界。一切眾會皆悉不知我本師釋迦牟尼佛及大菩薩今在何處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊、普賢、觀音、彌勒、金剛藏等五大菩薩，總隨侍釋迦，入深法界，聽毘盧遮那佛說心地法要之門甚深境界。一切眾會皆悉不知我本師釋迦牟尼佛及大菩薩今在何處。

爾時毘盧遮那佛，在於何清淨法界，入無處所，惟與五大菩薩，說持心地神呪法門軌則威儀悉地之相。佛告言：「汝等當知，若持此心地神呪，欲學禪定智惠，入一切三昧，證無生法忍者，當知先誦心地呪百萬遍訖，然後結跏趺坐，右手押左手，閉眼觀無處所，斷一切念亦不離於念，斷一切諸緣亦不離於緣，先觀四大五陰無所有，作是觀已，乃誦此心地呪二十一遍，即自然得入無量三昧，得無生法忍，如是境界證者，乃知不可說也。當誦此呪，不令口舌咽喉等動，令心念之，仍須入無念之念，是名真念。」告言：「汝等當知，樂大乘之人，修學禪定智慧者，若宿世無因鈍根之輩，不能依前次第安心者，但能空誦心地神呪滿百萬遍，自性智惠性開，速證無生法忍。若先世曾修學，暫時廢忘宿智惠故，更不煩多誦，但依前安置心地，誦二十一遍，即得禪定智惠。此人能入諸境界，無有怖畏，般若波羅蜜多自然圓滿，如是境界證者乃知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛，在於何清淨法界，入無處所，惟與五大菩薩，說持心地神呪法門軌則威儀悉地之相。佛告言：「汝等當知，若持此心地神呪，欲學禪定智惠，入一切三昧，證無生法忍者，當知先誦心地呪百萬遍訖，然後結跏趺坐，右手押左手，閉眼觀無處所，斷一切念亦不離於念，斷一切諸緣亦不離於緣，先觀四大五陰無所有，作是觀已，乃誦此心地呪二十一遍，即自然得入無量三昧，得無生法忍，如是境界證者，乃知不可說也。當誦此呪，不令口舌咽喉等動，令心念之，仍須入無念之念，是名真念。」告言：「汝等當知，樂大乘之人，修學禪定智慧者，若宿世無因鈍根之輩，不能依前次第安心者，但能空誦心地神呪滿百萬遍，自性智惠性開，速證無生法忍。若先世曾修學，暫時廢忘宿智惠故，更不煩多誦，但依前安置心地，誦二十一遍，即得禪定智惠。此人能入諸境界，無有怖畏，般若波羅蜜多自然圓滿，如是境界證者乃知。」

又言：「汝等若有人，持三部神呪，欲得此心地神呪助法成者，我今為汝分別解說之。持佛部呪者，當先誦心地呪百萬遍；若持菩薩呪者，當誦心地呪二百萬遍；若持金剛部呪者，當誦心地呪三百萬遍。若人但依此遍數滿者，隨持本呪皆得成就，何以故？此心呪是一切諸呪之母，是故諸呪神等無敢違逆，若所作者不遂心者，但心念心地呪二十一遍，當得大驗，一切諸呪神奔星走來，無敢違不順勅驅使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「汝等若有人，持三部神呪，欲得此心地神呪助法成者，我今為汝分別解說之。持佛部呪者，當先誦心地呪百萬遍；若持菩薩呪者，當誦心地呪二百萬遍；若持金剛部呪者，當誦心地呪三百萬遍。若人但依此遍數滿者，隨持本呪皆得成就，何以故？此心呪是一切諸呪之母，是故諸呪神等無敢違逆，若所作者不遂心者，但心念心地呪二十一遍，當得大驗，一切諸呪神奔星走來，無敢違不順勅驅使。」

又言：「汝等當知，若人持三部呪未得悉地者，為是凡夫無明熾盛，忽生退轉之心，造諸非法、貪著五欲，於所持呪而令間斷。或經多時，於後忽然自發開悟菩提之心，重持本呪。我為此等說緒勳心神呪，令諸眾生無間斷性，共本不退一種。」即說緒勳呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「汝等當知，若人持三部呪未得悉地者，為是凡夫無明熾盛，忽生退轉之心，造諸非法、貪著五欲，於所持呪而令間斷。或經多時，於後忽然自發開悟菩提之心，重持本呪。我為此等說緒勳心神呪，令諸眾生無間斷性，共本不退一種。」即說緒勳呪曰：

「曩牟波伽伐帝烏瑟尼沙唵部林盤陀曳娑婆訶怛他揭都娑婆曳娑婆訶鉢頭摩尼娑婆曳娑婆訶跋折羅摩尼娑婆曳娑婆訶摩尼摩尼摩尼俱羅曳娑婆訶怛姪他𤙖吽叭吒摩尼達哩𤙖叭吒唵𤙖𤙖歌歌叭吒摩尼伐折哩𤙖叭吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩牟波伽伐帝烏瑟尼沙唵部林盤陀曳娑婆訶怛他揭都娑婆曳娑婆訶鉢頭摩尼娑婆曳娑婆訶跋折羅摩尼娑婆曳娑婆訶摩尼摩尼摩尼俱羅曳娑婆訶怛姪他𤙖吽叭吒摩尼達哩𤙖叭吒唵𤙖𤙖歌歌叭吒摩尼伐折哩𤙖叭吒

「此是緒勳神呪，亦名心地根本神呪，能滅重罪。此罪業，能誦此呪，悉能滅之。亦能破一切諸呪功能，復成諸呪功能，不用具論，俱有誦持，獲驗無量。若人持呪，中間斷絕，復欲諸理，隨力先誦本持之呪，少多遍數純，發願稽首毘盧遮那佛：『弟子某甲，先誦某呪若干遍數，中間廢闕，今又誦得若干遍，請諸佛與我前緒所誦功課，及今時所誦者，通洞無間斷。』即誦緒功神呪一千八遍，又重準前發願，即共本來不退無有異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是緒勳神呪，亦名心地根本神呪，能滅重罪。此罪業，能誦此呪，悉能滅之。亦能破一切諸呪功能，復成諸呪功能，不用具論，俱有誦持，獲驗無量。若人持呪，中間斷絕，復欲諸理，隨力先誦本持之呪，少多遍數純，發願稽首毘盧遮那佛：『弟子某甲，先誦某呪若干遍數，中間廢闕，今又誦得若干遍，請諸佛與我前緒所誦功課，及今時所誦者，通洞無間斷。』即誦緒功神呪一千八遍，又重準前發願，即共本來不退無有異也。」

毘盧遮那言：「守持莫流轉此呪於無智之人。何以故？此無智人見是諸佛方便所說，便生貪著懈怠，不懃精進，生五欲想，退菩提意。何以故？此人為根性不堅牢故、少智惠故，入生死流，復更修學，終無有益。何以故？如人故將新衣污惡已後復如洗之，何以本來不污？是故此呪亦如之也。若本來不退者，誦此呪助法速成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那言：「守持莫流轉此呪於無智之人。何以故？此無智人見是諸佛方便所說，便生貪著懈怠，不懃精進，生五欲想，退菩提意。何以故？此人為根性不堅牢故、少智惠故，入生死流，復更修學，終無有益。何以故？如人故將新衣污惡已後復如洗之，何以本來不污？是故此呪亦如之也。若本來不退者，誦此呪助法速成。」

爾時觀世音菩薩白言：「法身世尊！其持呪之人，求三種悉地相者云何，上悉地相云何？中悉地相云何？下悉地相云何？唯願世尊為我等說，令一切菩薩摩訶薩及諸人天普得成就，得不退轉地大三摩地，證菩提道，成等正覺，度天人眾，令入涅槃永離生死，不受諸苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白言：「法身世尊！其持呪之人，求三種悉地相者云何，上悉地相云何？中悉地相云何？下悉地相云何？唯願世尊為我等說，令一切菩薩摩訶薩及諸人天普得成就，得不退轉地大三摩地，證菩提道，成等正覺，度天人眾，令入涅槃永離生死，不受諸苦。」

爾時毘盧遮那佛告：「汝欲知三種悉地者，吾為汝說。汝等當知，三部共同上中下悉地相，三部各有三種悉地。若有善男子等，欲得成上悉地者，當須清淨護淨內外，清淨身三、口四、意三煩惱業清淨者，先誦所持之呪，依本經上遍數滿足，乃誦心地呪亦遍數滿足，於閑靜之所，淨草座具上坐結跏趺坐，燒上妙香供養，廣發大誓願：『啟告十方諸佛、諸大菩薩、諸大金剛、一切諸天冥宦眾聖，普願證明，弟子某甲，為欲受持其呪。唯願世尊菩薩金剛天等，誠為證明，速得成就。』三發是願已，即閉目而坐，先誦所持之呪八百遍，自想本身是本呪神身，一一身分莊嚴相好，及身上有光無光，坐立形勢，嗔喜舉動，一一依本經上畫像莊嚴，作如是觀，想自身極須了了分明訖。次想無量諸神部落使者，前後圍繞，恭敬隨侍，一一依本土所說，作此想觀，大順分明。如是訖已，心誦所持之呪二十一遍，遍遍自口中有文理之光，從自口中而出，入諸神口中。光入盡已，想一切諸神，復總入自口中，至心王中安置。如是一日三時作想，必須明了，都滿三七日，每日依次第作之，必得成就上悉地也。於後非但本經上說事，意欲作種種難思議之事皆得成就，所作事意舉動運為，皆共本說神呪一種，得大自在，不可具說。學者知之，凡欲為事，每思惟心念：『我是大聖自在之身，今且化作凡夫人，於俗眾之中，度苦眾生，令人不識。』若須諸神驅使者，想從自心王，化作百億萬眾，前後圍繞，住勅所為種種無礙。此非是人之自力，是心地神呪之力，能令一切諸神與自在神識合為一體。故知，如是若持佛部呪及菩薩呪，取上悉地；若持金剛已下呪，莫取上悉地。何以故？金剛諸天藥叉神呪為性猛烈操惡，若能成就上悉地者，為得自在故，不生慈悲，傷一切鬼神故。若能起大悲，普愍一切不生害心，亦不嗔怒者，亦任取上悉地。若不能如身者，持莫違流佛語，當得大罪，知之。若持佛頂呪得上悉地者，即共諸佛一種。何以故？雖身是凡夫，心得自在，辨才無礙、智惠無滯，能與一切天人世間為師，具一切種智、一切神通，說不可盡。是故應知，與佛無異。更有難思議事，不可具說，證者乃知。若持菩薩部者，得上悉地者，隨持本呪，與本說呪菩薩一種，無有異也。何以故？將此凡夫之心，以菩薩運度及呪力莊嚴種種方便，令此凡夫得共菩薩之心一種。菩薩有萬行饒益眾生，及有神通大自在，此持呪之人悉得如是，當知即是菩薩一種無有異也，護持佛法，降伏諸魔。若持金剛呪得上悉地者，亦如本說法金剛一種。何以故？金剛者不壞之身，持呪之人身心不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛告：「汝欲知三種悉地者，吾為汝說。汝等當知，三部共同上中下悉地相，三部各有三種悉地。若有善男子等，欲得成上悉地者，當須清淨護淨內外，清淨身三、口四、意三煩惱業清淨者，先誦所持之呪，依本經上遍數滿足，乃誦心地呪亦遍數滿足，於閑靜之所，淨草座具上坐結跏趺坐，燒上妙香供養，廣發大誓願：『啟告十方諸佛、諸大菩薩、諸大金剛、一切諸天冥宦眾聖，普願證明，弟子某甲，為欲受持其呪。唯願世尊菩薩金剛天等，誠為證明，速得成就。』三發是願已，即閉目而坐，先誦所持之呪八百遍，自想本身是本呪神身，一一身分莊嚴相好，及身上有光無光，坐立形勢，嗔喜舉動，一一依本經上畫像莊嚴，作如是觀，想自身極須了了分明訖。次想無量諸神部落使者，前後圍繞，恭敬隨侍，一一依本土所說，作此想觀，大順分明。如是訖已，心誦所持之呪二十一遍，遍遍自口中有文理之光，從自口中而出，入諸神口中。光入盡已，想一切諸神，復總入自口中，至心王中安置。如是一日三時作想，必須明了，都滿三七日，每日依次第作之，必得成就上悉地也。於後非但本經上說事，意欲作種種難思議之事皆得成就，所作事意舉動運為，皆共本說神呪一種，得大自在，不可具說。學者知之，凡欲為事，每思惟心念：『我是大聖自在之身，今且化作凡夫人，於俗眾之中，度苦眾生，令人不識。』若須諸神驅使者，想從自心王，化作百億萬眾，前後圍繞，住勅所為種種無礙。此非是人之自力，是心地神呪之力，能令一切諸神與自在神識合為一體。故知，如是若持佛部呪及菩薩呪，取上悉地；若持金剛已下呪，莫取上悉地。何以故？金剛諸天藥叉神呪為性猛烈操惡，若能成就上悉地者，為得自在故，不生慈悲，傷一切鬼神故。若能起大悲，普愍一切不生害心，亦不嗔怒者，亦任取上悉地。若不能如身者，持莫違流佛語，當得大罪，知之。若持佛頂呪得上悉地者，即共諸佛一種。何以故？雖身是凡夫，心得自在，辨才無礙、智惠無滯，能與一切天人世間為師，具一切種智、一切神通，說不可盡。是故應知，與佛無異。更有難思議事，不可具說，證者乃知。若持菩薩部者，得上悉地者，隨持本呪，與本說呪菩薩一種，無有異也。何以故？將此凡夫之心，以菩薩運度及呪力莊嚴種種方便，令此凡夫得共菩薩之心一種。菩薩有萬行饒益眾生，及有神通大自在，此持呪之人悉得如是，當知即是菩薩一種無有異也，護持佛法，降伏諸魔。若持金剛呪得上悉地者，亦如本說法金剛一種。何以故？金剛者不壞之身，持呪之人身心不

壞，所得神力，共本說呪金剛無有異也。能護持佛法，降伏諸魔，令入正道，持呪之者，悉能得如是，更有諸事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞，所得神力，共本說呪金剛無有異也。能護持佛法，降伏諸魔，令入正道，持呪之者，悉能得如是，更有諸事不？」

爾時普賢菩薩白言：「法身世尊！持三部呪成悉地者，各得如本尊一種。何以凡夫能如是得以佛菩薩金剛之身在於凡俗之類？」毘盧遮那佛告言普賢：「汝等當知，諸佛化作凡夫，可真是凡夫，持呪之人得悉地者，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩白言：「法身世尊！持三部呪成悉地者，各得如本尊一種。何以凡夫能如是得以佛菩薩金剛之身在於凡俗之類？」毘盧遮那佛告言普賢：「汝等當知，諸佛化作凡夫，可真是凡夫，持呪之人得悉地者，亦復如是。」

爾時文殊菩薩白言：「法身世尊！其上悉地者已知，中悉地者云何？唯願說之，普令眾生而得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊菩薩白言：「法身世尊！其上悉地者已知，中悉地者云何？唯願說之，普令眾生而得安樂。」

毘盧遮那佛告言文殊：「中悉地者，隨持三部呪，各有本尊畫像之法，一一復依本經所說，身分莊嚴，及諸洛眷屬等一一分明，記取先誦遍數滿足，然又准前誦心地神呪亦遍數滿足，或於山間，或於廣野，或在城郭市肆之中，或於伽藍舍等之內，須閑靜處，或於空地，或在房中，唯須靜坐，燒眾名香，供養諸佛菩薩金剛諸天等及本呪神，即發大誓願悔過，先世之罪及今時所造之罪，住深心悔過，頂禮三寶訖已，即詰跏趺坐，手把念珠，閉目定想，思念本尊神等，在於目前對面而立。作此想觀，必須分明。想觀成已，誦誦所持呪八百遍，唯心念勿令口舌等動，遍遍想自口中有白光出，入本呪神口中，光無令斷絕。持誦呪已滿，必須分明想觀呪神口中光不令間斷。誦呪畢已，又更發願，作香華印，供養都了，即起禮拜，如法發遣神。如是一日三時夜三時，時別准此，都滿七日，成中悉地也。若人持三部神呪得此中悉地者，若大不可思議，依本經上所說功能皆得成就。佛部中成者，三部總成；菩薩部中成者，諸菩薩呪總成，及金剛部中已下諸天夜叉鬼神等呪，無不自成也；金剛部中成者，非但本法，諸金剛已下天龍鬼神呪總成也。菩薩不成佛部呪，金剛呪不成菩薩呪。何以故？從心至頂為上，從臍至心為中，從是至臍為下。是故諸法不可逆行，持呪之人善須分明上中下呪，此是三部都說中悉地軌則，知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛告言文殊：「中悉地者，隨持三部呪，各有本尊畫像之法，一一復依本經所說，身分莊嚴，及諸洛眷屬等一一分明，記取先誦遍數滿足，然又准前誦心地神呪亦遍數滿足，或於山間，或於廣野，或在城郭市肆之中，或於伽藍舍等之內，須閑靜處，或於空地，或在房中，唯須靜坐，燒眾名香，供養諸佛菩薩金剛諸天等及本呪神，即發大誓願悔過，先世之罪及今時所造之罪，住深心悔過，頂禮三寶訖已，即詰跏趺坐，手把念珠，閉目定想，思念本尊神等，在於目前對面而立。作此想觀，必須分明。想觀成已，誦誦所持呪八百遍，唯心念勿令口舌等動，遍遍想自口中有白光出，入本呪神口中，光無令斷絕。持誦呪已滿，必須分明想觀呪神口中光不令間斷。誦呪畢已，又更發願，作香華印，供養都了，即起禮拜，如法發遣神。如是一日三時夜三時，時別准此，都滿七日，成中悉地也。若人持三部神呪得此中悉地者，若大不可思議，依本經上所說功能皆得成就。佛部中成者，三部總成；菩薩部中成者，諸菩薩呪總成，及金剛部中已下諸天夜叉鬼神等呪，無不自成也；金剛部中成者，非但本法，諸金剛已下天龍鬼神呪總成也。菩薩不成佛部呪，金剛呪不成菩薩呪。何以故？從心至頂為上，從臍至心為中，從是至臍為下。是故諸法不可逆行，持呪之人善須分明上中下呪，此是三部都說中悉地軌則，知之。」

爾時觀世音菩薩白言：「法身世尊！中悉地者已知，下悉地云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白言：「法身世尊！中悉地者已知，下悉地云何？」

毘盧遮那佛告言：「汝等當知，若人持三部神呪欲得下悉地者，先誦遍數，及誦心地呪，神呪准前說之。誦遍數滿已，於靜處坐，燒安悉香供養，即誦大輪金剛印呪二十一遍，稽首告言：『唯願金剛速垂降此，弟子為持其呪，求某願欲得成就大驗，為弟子某乙貧窮，無諸供養，唯願大聖為弟子於此鋪設大曼荼羅法壇，一一依經中，無令缺少。』發是語已，閉目而坐，想觀金剛於前鋪設大曼荼羅壇，上妙之物以為供養。想此壇已，次想四壁及地皆是七寶合成，即結手印，諸本呪神降起道場，授弟子供養，誦所持呪百八遍訖，自發心願，如是日夜六時，一一次第想念分明，都二七日，成下悉地也。想此道場及壇了了分明，不得錯觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛告言：「汝等當知，若人持三部神呪欲得下悉地者，先誦遍數，及誦心地呪，神呪准前說之。誦遍數滿已，於靜處坐，燒安悉香供養，即誦大輪金剛印呪二十一遍，稽首告言：『唯願金剛速垂降此，弟子為持其呪，求某願欲得成就大驗，為弟子某乙貧窮，無諸供養，唯願大聖為弟子於此鋪設大曼荼羅法壇，一一依經中，無令缺少。』發是語已，閉目而坐，想觀金剛於前鋪設大曼荼羅壇，上妙之物以為供養。想此壇已，次想四壁及地皆是七寶合成，即結手印，諸本呪神降起道場，授弟子供養，誦所持呪百八遍訖，自發心願，如是日夜六時，一一次第想念分明，都二七日，成下悉地也。想此道場及壇了了分明，不得錯觀。」

毘盧遮那佛告白：「千百億化身釋迦牟尼佛及五大菩薩等，此三種悉地成就之相，若人持三部神呪得此三悉地者，當知是人成佛不久。何以故？此是諸佛有大方便，說總持門最要之法，甚深境界難解難入不可思議。」又告之言：「得悉地者所有功能德，不可具說，證者乃知。何以故？若我具說此法門者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。何以故？諸佛境界，等覺地位不然知之，豈況凡天而不驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛告白：「千百億化身釋迦牟尼佛及五大菩薩等，此三種悉地成就之相，若人持三部神呪得此三悉地者，當知是人成佛不久。何以故？此是諸佛有大方便，說總持門最要之法，甚深境界難解難入不可思議。」又告之言：「得悉地者所有功能德，不可具說，證者乃知。何以故？若我具說此法門者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。何以故？諸佛境界，等覺地位不然知之，豈況凡天而不驚怖。」

爾時普賢菩薩從坐而起，白言：「法身世尊！諸佛如來以大慈為本，云何諸陀羅尼說有操惡，威德自在傷害鬼神及諸外道天阿脩羅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩從坐而起，白言：「法身世尊！諸佛如來以大慈為本，云何諸陀羅尼說有操惡，威德自在傷害鬼神及諸外道天阿脩羅？」

毘盧遮那言：「汝今諦聽！吾為汝說。斯有二義應善知之。云何為二？一者諸佛方便說法導引眾生，二者顯此猛烈操惡之身，降伏眾魔令入佛道。汝等應知，此亦是方便。持呪之人見有此事，即心生忿怒，降伏鬼神，未得悉地不然成驗，又不知諸佛方便所說，欲知此者，降伏自心種種顛倒忘想攀緣、作諸不善，或生餓鬼之心，或生外道之心，或生修羅之心，或生諸惡鬼神羅剎之心，以是義故，念念相生皆是諸惡鬼神天阿脩羅，及諸外道羅剎鬼要從心而生，雖不即生受如是報。諸法所說摧伏鬼神者，以是呪力能滅心中如是惡念，無此惡念不受惡身，故當知降伏者矣。若能先降自心諸惡鬼神者，一切天魔外道天阿修羅藥叉羅剎諸惡鬼神，自然歸伏，無敢違逆；若不自降伏惡心，能降伏諸餘天鬼神者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那言：「汝今諦聽！吾為汝說。斯有二義應善知之。云何為二？一者諸佛方便說法導引眾生，二者顯此猛烈操惡之身，降伏眾魔令入佛道。汝等應知，此亦是方便。持呪之人見有此事，即心生忿怒，降伏鬼神，未得悉地不然成驗，又不知諸佛方便所說，欲知此者，降伏自心種種顛倒忘想攀緣、作諸不善，或生餓鬼之心，或生外道之心，或生修羅之心，或生諸惡鬼神羅剎之心，以是義故，念念相生皆是諸惡鬼神天阿脩羅，及諸外道羅剎鬼要從心而生，雖不即生受如是報。諸法所說摧伏鬼神者，以是呪力能滅心中如是惡念，無此惡念不受惡身，故當知降伏者矣。若能先降自心諸惡鬼神者，一切天魔外道天阿修羅藥叉羅剎諸惡鬼神，自然歸伏，無敢違逆；若不自降伏惡心，能降伏諸餘天鬼神者，無有是處。」

普賢菩薩又白言：「云何法中說有治病救眾生苦，云何於餘部經中即說不許病合和湯藥，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩又白言：「云何法中說有治病救眾生苦，云何於餘部經中即說不許病合和湯藥，其義云何？」

毘盧遮那佛言：「治病亦爾，與前不異。自治心病既可，能治諸病。若自有病，能治彼病，無有是處。說不許持病者，為自病故；說有許者，為斯呪力，令彼解脫者心無有病。有病者不名解脫，持呪之人自有心病，終不能治諸病，縱治亦不可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛言：「治病亦爾，與前不異。自治心病既可，能治諸病。若自有病，能治彼病，無有是處。說不許持病者，為自病故；說有許者，為斯呪力，令彼解脫者心無有病。有病者不名解脫，持呪之人自有心病，終不能治諸病，縱治亦不可。」

普賢菩薩又言：「世尊！云何聞陀羅尼能滅重罪，又能救地獄苦，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩又言：「世尊！云何聞陀羅尼能滅重罪，又能救地獄苦，其義云何？」

毘盧遮那言：「此有二義：一者真聞，二者耳聞。真聞者，深達法性，知法如幻，罪體亦爾，了不可得，如是之人是真悉地，能救地獄，何以怪之。耳聞者，假諸因緣合和聞之，諸佛以此方便，令此聞者漸漸薰修自識本性，以是因緣，眾罪消滅，承諸佛力亦然，救地獄苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那言：「此有二義：一者真聞，二者耳聞。真聞者，深達法性，知法如幻，罪體亦爾，了不可得，如是之人是真悉地，能救地獄，何以怪之。耳聞者，假諸因緣合和聞之，諸佛以此方便，令此聞者漸漸薰修自識本性，以是因緣，眾罪消滅，承諸佛力亦然，救地獄苦。」

毘盧遮那佛言：「若人不能成就三種悉地者，但能誦心地神呪一百萬遍，所持之呪當得大驗。持諸呪人，若不如法，被本呪神瞋者，誦心地，自皆歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛言：「若人不能成就三種悉地者，但能誦心地神呪一百萬遍，所持之呪當得大驗。持諸呪人，若不如法，被本呪神瞋者，誦心地，自皆歡喜。」

爾時文殊菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩、金剛藏王菩薩、彌勒菩薩，同聲說偈讚毘盧遮那佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩、金剛藏王菩薩、彌勒菩薩，同聲說偈讚毘盧遮那佛曰：

「諸佛難思議， 甚深法亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛難思議， 甚深法亦爾，

我今得聞之， 亦復知深義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得聞之， 亦復知深義。

法身不說身， 報應身亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身不說身， 報應身亦爾，

三身俱不說， 是名真說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身俱不說， 是名真說義。

說不說皆空， 非一亦非二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說不說皆空， 非一亦非二，

說者及聽聞， 此皆如幻義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者及聽聞， 此皆如幻義，

如幻不可得， 佛方便如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻不可得， 佛方便如是。」

是諸菩薩說此偈已，坐而聽法。觀世音菩薩白言：「世尊！我為求悉地之人，或在深山曠野之中，持誦呪法，未得成就，乏少糧食之，以是義故，令退菩提之心。我今為此等善男子，說諸天厨神呪。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩說此偈已，坐而聽法。觀世音菩薩白言：「世尊！我為求悉地之人，或在深山曠野之中，持誦呪法，未得成就，乏少糧食之，以是義故，令退菩提之心。我今為此等善男子，說諸天厨神呪。」即說呪曰：

「南牟喝羅怛那多羅那夜闍羅摩訶闍羅逗遛摩訶逗遛吽急速訶尼攝唵急速訶尼攝速 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南牟喝羅怛那多羅那夜闍羅摩訶闍羅逗遛摩訶逗遛吽急速訶尼攝唵急速訶尼攝速

「先以淨水洗鉢，置鉢淨巾上，復以淨灰於巾下，灰上舖巾，含水噀鉢，閉目誦呪一百八遍，心念上妙天厨。于時諸天遣天童，奉送上妙之食，於鉢中滿。即起頂禮彌勒世尊，次禮觀世音菩薩，即當食之，餘者散施一切眾多生。若人同食不可盡，得此食喫，自然證悉地也。將此呪呪人間食飲二十一遍，施與餓鬼，鬼得是食，免餓鬼苦，得生彌勒天宮。若至飢荒之年，以此呪呪人間飲食千八遍遍，可眾人食之，令無盡矣。飢荒之年十五日，白月圓滿，燒香仰面，向天視月，誦此呪呪月千八遍，當念言：『月光所照眾生普得飽足，無飢渴想。』十五日午時，呪日亦得，准前發願。每日常誦此呪千八遍，發願言：『諸天王等，願以餘食，遣諸天神十方界所有餓鬼普與食之，食已便離彼苦。』若人能於三年，一日日不闕作此法者，其利廣多矣。捨此身已，得生西方淨土，現世生中增益得福，持諸餘呪悉得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以淨水洗鉢，置鉢淨巾上，復以淨灰於巾下，灰上舖巾，含水噀鉢，閉目誦呪一百八遍，心念上妙天厨。于時諸天遣天童，奉送上妙之食，於鉢中滿。即起頂禮彌勒世尊，次禮觀世音菩薩，即當食之，餘者散施一切眾多生。若人同食不可盡，得此食喫，自然證悉地也。將此呪呪人間食飲二十一遍，施與餓鬼，鬼得是食，免餓鬼苦，得生彌勒天宮。若至飢荒之年，以此呪呪人間飲食千八遍遍，可眾人食之，令無盡矣。飢荒之年十五日，白月圓滿，燒香仰面，向天視月，誦此呪呪月千八遍，當念言：『月光所照眾生普得飽足，無飢渴想。』十五日午時，呪日亦得，准前發願。每日常誦此呪千八遍，發願言：『諸天王等，願以餘食，遣諸天神十方界所有餓鬼普與食之，食已便離彼苦。』若人能於三年，一日日不闕作此法者，其利廣多矣。捨此身已，得生西方淨土，現世生中增益得福，持諸餘呪悉得成就。」

爾時金剛藏王菩薩言：「諸有情持三部呪，未得成就，有少功効，即而為防護。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛藏王菩薩言：「諸有情持三部呪，未得成就，有少功効，即而為防護。」即說呪曰：

「怛姓他唵跋折羅娑婆耶娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姓他唵跋折羅娑婆耶娑婆訶

「若持呪之人覺有不安，當知即是諸魔夜迦等惱亂，即急誦此呪，我與十方藏王及諸眷屬，至彼作護，一切諸夜迦魔鬼眾忙怕自死，若得蘇息，遠走他方，不敢他住也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持呪之人覺有不安，當知即是諸魔夜迦等惱亂，即急誦此呪，我與十方藏王及諸眷屬，至彼作護，一切諸夜迦魔鬼眾忙怕自死，若得蘇息，遠走他方，不敢他住也。」

爾時釋迦牟尼佛言：「善哉善哉！汝等諸菩薩等，能為一切眾問是諸事及說神呪，令諸有情普受安樂。」又言：「普當知，此心地法門甚深經典，是無量無數無邊恒河沙諸佛所說，難可得見、難可得聞。若人曾於過去無量劫中，供養諸佛，深樂佛法，厭離世間生死往返，曾聞諸佛所說深法，以是義故，今始得聞此心地經典及陀羅尼，又更精懃一心讀誦，如是人等真是佛子。何以故？此人不久得無上正覺菩提。當知此經是諸經中王，此呪是諸呪中王，汝等諸菩薩摩訶薩，當須流布於閻浮提，與諸眾生作大利樂，令持呪者速成悉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛言：「善哉善哉！汝等諸菩薩等，能為一切眾問是諸事及說神呪，令諸有情普受安樂。」又言：「普當知，此心地法門甚深經典，是無量無數無邊恒河沙諸佛所說，難可得見、難可得聞。若人曾於過去無量劫中，供養諸佛，深樂佛法，厭離世間生死往返，曾聞諸佛所說深法，以是義故，今始得聞此心地經典及陀羅尼，又更精懃一心讀誦，如是人等真是佛子。何以故？此人不久得無上正覺菩提。當知此經是諸經中王，此呪是諸呪中王，汝等諸菩薩摩訶薩，當須流布於閻浮提，與諸眾生作大利樂，令持呪者速成悉地。」

爾時毘盧遮那佛言：「流布此經，先觀根性，然後付囑。何以故？智惠之人聞之深信，無智之人必生驚怖，復有疑心，令彼眾生返招其罪，死入地獄，為謗此經及諸佛等獲如是報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛言：「流布此經，先觀根性，然後付囑。何以故？智惠之人聞之深信，無智之人必生驚怖，復有疑心，令彼眾生返招其罪，死入地獄，為謗此經及諸佛等獲如是報。」

當說此經，眾會不聞，為在清淨法界中說。時釋迦牟尼佛及五大菩薩，頂禮毘盧遮那佛已，辭退而至閻浮提菩提樹下，為眾說法。此後滅度後，付五大菩薩，流傳於世。為諸聲聞不聞佛說，見諸菩薩眾流布此經，深心驚疑，不信不受。時觀世音菩薩言：「汝等聲聞，此經非汝境界、非汝所知，是毘盧遮那佛與千百億化身釋迦及大菩薩而說，是故非汝所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說此經，眾會不聞，為在清淨法界中說。時釋迦牟尼佛及五大菩薩，頂禮毘盧遮那佛已，辭退而至閻浮提菩提樹下，為眾說法。此後滅度後，付五大菩薩，流傳於世。為諸聲聞不聞佛說，見諸菩薩眾流布此經，深心驚疑，不信不受。時觀世音菩薩言：「汝等聲聞，此經非汝境界、非汝所知，是毘盧遮那佛與千百億化身釋迦及大菩薩而說，是故非汝所知。」

時諸大眾同聞，聞已悲泣而淚，歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾同聞，聞已悲泣而淚，歎未曾有。

爾時眾會歡喜信受，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會歡喜信受，作禮奉行。

毘盧遮那佛別行經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛別行經一卷

(點本云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (點本云)

《祕錄》云：復題云「毘盧遮那別行經」(曉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《祕錄》云：復題云「毘盧遮那別行經」(曉)。

常曉《進宦錄》云：大毘盧遮那三種悉地法一卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常曉《進宦錄》云：大毘盧遮那三種悉地法一卷。

《祕錄》云：清淨毘盧遮那三種悉地一卷(曉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《祕錄》云：清淨毘盧遮那三種悉地一卷(曉)。

私云：祕錄題與本錄題少相違，如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 私云：祕錄題與本錄題少相違，如何。

或人云：慈鎮和尚被尋菅原為長之處。俈字非古文也，正作嚳字形也，急告也，甚也(云云)。帝嚳，王名也。古文卜云：事來勘之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或人云：慈鎮和尚被尋菅原為長之處。俈字非古文也，正作嚳字形也，急告也，甚也(云云)。帝嚳，王名也。古文卜云：事來勘之。

(點書云)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (點書云)：

建久五年八月二十二日，大原御自筆本寫之畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建久五年八月二十二日，大原御自筆本寫之畢。

嘉曆二年三月四日，於心城房書寫了，即日一校了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉曆二年三月四日，於心城房書寫了，即日一校了。

師曰普普鉢五(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師曰普普鉢五(云云)。

建武元年六月十六日 於心城房兩點畢。文明十三年(辛丑)五月二十八日 於東坂本宗聚寺，以東塔東谷正覺房救舜法印本，偏為弘通利生寫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建武元年六月十六日 於心城房兩點畢。文明十三年(辛丑)五月二十八日 於東坂本宗聚寺，以東塔東谷正覺房救舜法印本，偏為弘通利生寫之。

(再校云)三部都法大阿闍梨昌俊記之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (再校云)三部都法大阿闍梨昌俊記之。

于時寬永十五(戊寅)二月二十三日 感得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時寬永十五(戊寅)二月二十三日 感得之。

叡岳止觀院北㵎八部尾竹林院盛憲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叡岳止觀院北㵎八部尾竹林院盛憲

元祿元(戊辰)十一月七日 令書寫畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿元(戊辰)十一月七日 令書寫畢。

三部都法大阿闍梨豪珍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三部都法大阿闍梨豪珍

元文三戌年八月二十一日 以紅葉溪藏本寫之。 自在金剛韶真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元文三戌年八月二十一日 以紅葉溪藏本寫之。 自在金剛韶真

寶曆二壬申四月十三日 以大僧正韶真本，寫延曆寺東塔南㵎吉祥之室中，諳生生奉行。 實靈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶曆二壬申四月十三日 以大僧正韶真本，寫延曆寺東塔南㵎吉祥之室中，諳生生奉行。 實靈

明和七年庚寅七月四日 以大僧都實靈本，寫於東叡山寶勝院念誦窟中。 吉祥金剛貫亮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明和七年庚寅七月四日 以大僧都實靈本，寫於東叡山寶勝院念誦窟中。 吉祥金剛貫亮