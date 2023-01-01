佛說毘奈耶經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說毘奈耶經

爾時佛在王舍城鷲峯山，與無量菩薩及持呪仙、大賢梵王、地神等俱，說呪法。時執金剛從座而起，頂禮佛足而作是言：「我今樂說持呪律法，復願世尊諸大賢等各說其要，示現一切誦持呪輩。」復作是言：「唯願世尊聽我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在王舍城鷲峯山，與無量菩薩及持呪仙、大賢梵王、地神等俱，說呪法。時執金剛從座而起，頂禮佛足而作是言：「我今樂說持呪律法，復願世尊諸大賢等各說其要，示現一切誦持呪輩。」復作是言：「唯願世尊聽我所說。」

佛告執金剛曰：「汝大威德內蘊慈悲，能發此言樂說妙法，必大利益。聽汝所說，我等眾會皆隨汝所說之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告執金剛曰：「汝大威德內蘊慈悲，能發此言樂說妙法，必大利益。聽汝所說，我等眾會皆隨汝所說之法。」

時執金剛言：「世尊！若有善男女人，誦呪法樂欲成驗者，此人第一必須精進所受持呪，須知供養佛塔尊像及本呪神，然隨其力分恒為供養無隔斷心，於三寶前發露懺悔要期乞願，以此功德迴向一切有情，願令離苦。發此語已洗手合掌，於尊像前，茅草上䠒跪而坐，口言：『唯願十方諸佛菩薩持呪神等，哀愍念我(某甲)。今欲樂其呪法神所成其靈驗，若我於此能成法者，願見成相，若不能成，復見不成之相。』作此願已至心念誦，所成法中，或根本呪或心等百八遍，即於座上便取眠寐。夢中若供養佛法師僧善友父母，或見身著淨白衣莊飾身首，或見河海大山樓閣殿堂，或見諸人與繒絞，又乘象馬牛等，或得刀鉾鉞斧弓箭銅輪鉤索，或見他授與白淨衣服花鬘瓔珞，或見共國王大臣長者談說善言，或見端嚴女人手持幢蓋花瓶，或見戟叉自手執持，或昇師子高座自餘座等，或見身首出血，若見如此事相等事，當知我今能成此法。或於夢中，若見彩畫尊容諸神形像凋落毀壞，或見父母憂愁悲泣，或見裸形外道，或見自身無衣，或見惡業人旃陀羅等牽挽，或見行污穢之處，或見大水涸竭，或見食時失度，或見身分手足垢穢臭氣，或見驚怖惶走，或見自拔頭髮，或見蛇蠍鼠狼等，或見落坑傷損，若見如是事相，當知彼人於此呪法有大障難，難可得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛言：「世尊！若有善男女人，誦呪法樂欲成驗者，此人第一必須精進所受持呪，須知供養佛塔尊像及本呪神，然隨其力分恒為供養無隔斷心，於三寶前發露懺悔要期乞願，以此功德迴向一切有情，願令離苦。發此語已洗手合掌，於尊像前，茅草上䠒跪而坐，口言：『唯願十方諸佛菩薩持呪神等，哀愍念我(某甲)。今欲樂其呪法神所成其靈驗，若我於此能成法者，願見成相，若不能成，復見不成之相。』作此願已至心念誦，所成法中，或根本呪或心等百八遍，即於座上便取眠寐。夢中若供養佛法師僧善友父母，或見身著淨白衣莊飾身首，或見河海大山樓閣殿堂，或見諸人與繒絞，又乘象馬牛等，或得刀鉾鉞斧弓箭銅輪鉤索，或見他授與白淨衣服花鬘瓔珞，或見共國王大臣長者談說善言，或見端嚴女人手持幢蓋花瓶，或見戟叉自手執持，或昇師子高座自餘座等，或見身首出血，若見如此事相等事，當知我今能成此法。或於夢中，若見彩畫尊容諸神形像凋落毀壞，或見父母憂愁悲泣，或見裸形外道，或見自身無衣，或見惡業人旃陀羅等牽挽，或見行污穢之處，或見大水涸竭，或見食時失度，或見身分手足垢穢臭氣，或見驚怖惶走，或見自拔頭髮，或見蛇蠍鼠狼等，或見落坑傷損，若見如是事相，當知彼人於此呪法有大障難，難可得成。

「此善男子等必欲愛樂受持成驗者，勤加精進不得散亂，莫生疲怠之心，一一時中誦持不得廢闕，常懷慈心，遠離色欲修習淨行，洗浴清潔調和柔軟，善學方法須入呪壇，為求大果斷邪言一切戲論等語，憐愍孤弱貧窮老少，資助愛念猶如赤子，衣食知量，同行知識互相勸發，於三寶處深生敬信，聽聞正法如渴思漿，恒求智慧聽察善友。其所呪壇法則，皆須明解毘那夜迦起障難相辟除方法，亦須善學以火供養法，及獻非人食法，迎喚發遣諸手印呪法等。又復須知居住之地，或山間面水壇岸，或好花園林本不枯乾之處，或一獨大樹下，或佛舍利塔中，或清淨僧伽藍內，皆悉得住。若有賊難、婬女寡婦、旃陀羅、惡獸毒蛇之處，及作皮鞾家，屠兒魁膾家，養駝驢猪狗雞鷹遊獵之家，亦不近塚間醫師外道家，如是等處，誦持呪者悉不應住。復應須觀所住之處，水無蟲蟻、飄落屍糞穢等物，青崖惡氣，亦不堪住。應須遠離方求勝處，沙石流泉㵎池滋茂，方可停居而作誦持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此善男子等必欲愛樂受持成驗者，勤加精進不得散亂，莫生疲怠之心，一一時中誦持不得廢闕，常懷慈心，遠離色欲修習淨行，洗浴清潔調和柔軟，善學方法須入呪壇，為求大果斷邪言一切戲論等語，憐愍孤弱貧窮老少，資助愛念猶如赤子，衣食知量，同行知識互相勸發，於三寶處深生敬信，聽聞正法如渴思漿，恒求智慧聽察善友。其所呪壇法則，皆須明解毘那夜迦起障難相辟除方法，亦須善學以火供養法，及獻非人食法，迎喚發遣諸手印呪法等。又復須知居住之地，或山間面水壇岸，或好花園林本不枯乾之處，或一獨大樹下，或佛舍利塔中，或清淨僧伽藍內，皆悉得住。若有賊難、婬女寡婦、旃陀羅、惡獸毒蛇之處，及作皮鞾家，屠兒魁膾家，養駝驢猪狗雞鷹遊獵之家，亦不近塚間醫師外道家，如是等處，誦持呪者悉不應住。復應須觀所住之處，水無蟲蟻、飄落屍糞穢等物，青崖惡氣，亦不堪住。應須遠離方求勝處，沙石流泉㵎池滋茂，方可停居而作誦持。

「外既清淨內亦貞明，忍貪欲意深須捨離，於諸瞋恚翻習慈忍，一切煩惱皆令降伏。每日三時入於塔中，或於空野作法之處，發露懺悔，於諸功德發生隨喜，迴向無上正等菩提，願成佛心常不離口。前夜後夜精進思惟，讀誦大乘微妙經典，受持呪壇法則，令不廢忘。念大怒金剛王等誦呪，發大歡躍觀尊形像如對目前，心樂修學，至心觀照誦呪文字，令心眼見無常苦空無有堅實，不隨五欲境界。氣息調柔勿令傾側，審作軌儀，若欲行起，詳定舉足，誦呪文句字音體相，皆令分明。若正誦呪時，有謦欬者須忍，到頭到半或多或少，若其謦欬皆須從頭覆誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外既清淨內亦貞明，忍貪欲意深須捨離，於諸瞋恚翻習慈忍，一切煩惱皆令降伏。每日三時入於塔中，或於空野作法之處，發露懺悔，於諸功德發生隨喜，迴向無上正等菩提，願成佛心常不離口。前夜後夜精進思惟，讀誦大乘微妙經典，受持呪壇法則，令不廢忘。念大怒金剛王等誦呪，發大歡躍觀尊形像如對目前，心樂修學，至心觀照誦呪文字，令心眼見無常苦空無有堅實，不隨五欲境界。氣息調柔勿令傾側，審作軌儀，若欲行起，詳定舉足，誦呪文句字音體相，皆令分明。若正誦呪時，有謦欬者須忍，到頭到半或多或少，若其謦欬皆須從頭覆誦。

「世尊！若呪師等，能依是法修行，不久即得大威靈驗。所有一切毘那夜迦等，不能作障，皆悉遠避。若呪師等誦呪之時，言音不正字體遺漏，口乾生澁常足謦欬，使其中間斷續呪音，身不清潔，當爾之時即被毘那夜迦得便，諸天善神不為衛護，或復遇大患疾災難，法不成驗。如此非法，其呪師等不應作之。唯以一心，應茅草上結跏趺坐至誠誦呪，內懷慈悲，志心不令想念，我為一切眾生作此法事，一坐誦至身不疲困，任起行道供養讀經，讚禮世尊。如上所說一切時中，應皆悉如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若呪師等，能依是法修行，不久即得大威靈驗。所有一切毘那夜迦等，不能作障，皆悉遠避。若呪師等誦呪之時，言音不正字體遺漏，口乾生澁常足謦欬，使其中間斷續呪音，身不清潔，當爾之時即被毘那夜迦得便，諸天善神不為衛護，或復遇大患疾災難，法不成驗。如此非法，其呪師等不應作之。唯以一心，應茅草上結跏趺坐至誠誦呪，內懷慈悲，志心不令想念，我為一切眾生作此法事，一坐誦至身不疲困，任起行道供養讀經，讚禮世尊。如上所說一切時中，應皆悉如是。」

爾時世尊讚言：「善哉善哉！汝執金剛！能說如是，護持讀誦呪者，示其所要微妙呪律。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚言：「善哉善哉！汝執金剛！能說如是，護持讀誦呪者，示其所要微妙呪律。」

時執金剛復作是言：「我今欲說供本呪神王等法。其持呪人先須依法浴身，不得散亂，思念本呪神等，即五體投地，頂禮發大信心：『我所求法，皆承大神威力加被。』讀誦其呪令心起想，向南結金剛羂索印或佛頂印，即大瞋怒心，以默誦大金剛羂索呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛復作是言：「我今欲說供本呪神王等法。其持呪人先須依法浴身，不得散亂，思念本呪神等，即五體投地，頂禮發大信心：『我所求法，皆承大神威力加被。』讀誦其呪令心起想，向南結金剛羂索印或佛頂印，即大瞋怒心，以默誦大金剛羂索呪：

「『oṃ va jra pā śe hrīḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ va jra pā śe hrīḥ

』「若結佛頂印即誦此呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「若結佛頂印即誦此呪：

「『oṃ ga ga nā ma ra hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ ga ga nā ma ra hūṃ

』「向南想法事已，次復想西。心念結金剛幡印，以瞋怒默誦呪，念言：『我今結西方界。』呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「向南想法事已，次復想西。心念結金剛幡印，以瞋怒默誦呪，念言：『我今結西方界。』呪曰：

「『oṃ ta lūṃ gni ra ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ ta lūṃ gni ra ṭ

』「次想北方，結金剛摧碎印。誦呪准前念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「次想北方，結金剛摧碎印。誦呪准前念：

「『oṃ hrīṃ va jra kā li ma ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ hrīṃ va jra kā li ma ṭ

』「次想東方，結金剛峯印，准前誦呪，念言：『結東方界。』呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「次想東方，結金剛峯印，准前誦呪，念言：『結東方界。』呪曰：

「『oṃ va jra śi kha ri ru ma ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ va jra śi kha ri ru ma ṭ

』「作此法已，即成四方界。然須起坐，思念本呪延請呪神，手執香爐燒香供養，想我今依呼住大威神德，以身投地禮拜，思念本呪，取淨水灑散身上，安坐手著胸間，默誦掐珠，未困之間疲倦，任起以取香花供養，欲出門時一心誦呪，若有散亂，其時一切毘那夜迦鬼神等作念設計，令其呪師心亂使法不成，即以化作異色花異香，令其呪師心動愛樂，不應歡愛，呵而捨去，心常誦念本呪神等，行住坐臥不得廢忘。世尊！此人常被毘那夜迦隨身覓便，若不依法即作障難，依法順行無能得便，我等執金剛執持神杵，常為衛護早成法驗，非法不順我等捨離。諸魔毘那夜迦神等所持，或風入身，多懷瞋心起慳貪癡，若不治之乃至致死。若後生悔依法順行，亦能降伏諸魔惡鬼毘那夜迦等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「作此法已，即成四方界。然須起坐，思念本呪延請呪神，手執香爐燒香供養，想我今依呼住大威神德，以身投地禮拜，思念本呪，取淨水灑散身上，安坐手著胸間，默誦掐珠，未困之間疲倦，任起以取香花供養，欲出門時一心誦呪，若有散亂，其時一切毘那夜迦鬼神等作念設計，令其呪師心亂使法不成，即以化作異色花異香，令其呪師心動愛樂，不應歡愛，呵而捨去，心常誦念本呪神等，行住坐臥不得廢忘。世尊！此人常被毘那夜迦隨身覓便，若不依法即作障難，依法順行無能得便，我等執金剛執持神杵，常為衛護早成法驗，非法不順我等捨離。諸魔毘那夜迦神等所持，或風入身，多懷瞋心起慳貪癡，若不治之乃至致死。若後生悔依法順行，亦能降伏諸魔惡鬼毘那夜迦等。」

佛告：「如是如是，如汝所言，無有虛說，如此應順呪法成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「如是如是，如汝所言，無有虛說，如此應順呪法成就。」

爾時觀自在菩薩，從座而起作如是言：「世尊！若復有人愛護身命，欲成證入法驗者，其呪師皆應斷除諸惡事業，不觀女色身首相好，若見露形，亦不顧視先惡緣處，不應思念，繫心一緣常念三寶大威神力，常住實相，世間有為之法皆是無常苦空無我，一心安住誦本呪法則，不令散亂，正觀質直勿攀妄想，及轉讀大乘甚深微妙經典，勤心供養佛法眾僧，及造俱胝塔像等形，令無空過。若能如是順行，此善男子不久即成大驗無有鬼神能作其障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩，從座而起作如是言：「世尊！若復有人愛護身命，欲成證入法驗者，其呪師皆應斷除諸惡事業，不觀女色身首相好，若見露形，亦不顧視先惡緣處，不應思念，繫心一緣常念三寶大威神力，常住實相，世間有為之法皆是無常苦空無我，一心安住誦本呪法則，不令散亂，正觀質直勿攀妄想，及轉讀大乘甚深微妙經典，勤心供養佛法眾僧，及造俱胝塔像等形，令無空過。若能如是順行，此善男子不久即成大驗無有鬼神能作其障難。」

爾時大梵天王，承佛威神而白佛言：「世尊！我常觀見誦持法門求成就者，何為氣力衰弱多饒眠睡，不喫飲食身首劣弱，懈怠懶惰被病所惱，多生瞋恚耽著色欲，於自觀處生非法想，貪無厭足常懷疑心，已獲微妙祕密之法，而不順行、廣求餘呪，互相談說問答是非。復作是言：『何人等輩持呪得驗？何呪能成？誰復願滿？何方何地誦持成驗？』世尊！何為如是之人空度時節？次復有人，苦求學行如是等呪法，暫時精進後生退心，毀佛淨戒為僧知事，我見思念惡業，不應行事而強自作，不應食者而復食之。世尊是一切眾聖之良緣，開人天路之導師，示正業因令得妙果，唯願憐愍饒益人天為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王，承佛威神而白佛言：「世尊！我常觀見誦持法門求成就者，何為氣力衰弱多饒眠睡，不喫飲食身首劣弱，懈怠懶惰被病所惱，多生瞋恚耽著色欲，於自觀處生非法想，貪無厭足常懷疑心，已獲微妙祕密之法，而不順行、廣求餘呪，互相談說問答是非。復作是言：『何人等輩持呪得驗？何呪能成？誰復願滿？何方何地誦持成驗？』世尊！何為如是之人空度時節？次復有人，苦求學行如是等呪法，暫時精進後生退心，毀佛淨戒為僧知事，我見思念惡業，不應行事而強自作，不應食者而復食之。世尊是一切眾聖之良緣，開人天路之導師，示正業因令得妙果，唯願憐愍饒益人天為我說之。」

爾時世尊告梵天言：「諦聽諦聽，善思念之！大梵當知，若人欲求學持呪，未能深心發大菩提，於大乘中猶懷疑惑，受呪法本不從師受，文字句雜亂，常見聞讀誦微妙祕密者而無所知，不依時節誦呪作法，其呪法壇法元未明解。此人何等？喻從母胎生而無兩目，轉執即暗行於非法，呪中方法一不知解，以著無明顛倒我故，發愚癡言，謂稱其智明解諸法。大梵！若此呪師，作此呪法作是念時，有毘那夜迦名金剛奮迅，即隨此人為作留難，令身不安呪法不成。大梵！若其呪師洗浴身時，不依法則結印誦呪，不念本神不灑散水，有毘那夜迦名同須，便即被損害。若呪師但被毘那夜迦障損害者，氣力衰弱多饒眠睡作法想起疑惑心，懈怠不勤病苦所惱。何以故？但由呪師不專心故，多求無厭不修行故。大梵！若如是者，作何等法應能除滅？誦持呪者，方求明解呪法闍梨，建立壇法須入其中，四印法中學受一印。其阿闍梨與灌頂已，然後或經像前，以烏麻及蘇誦呪一百八遍用燒火中，即毘那夜迦皆悉除散。大梵！入壇受法有大勢力，若呪所持之法猶未具解，無菩提心不敬福田，不知毘那夜迦，輒作大法誦呪供養。復有諸人自未入壇，未供養阿闍梨、未受印法，轉更教他此祕密法，作如是言：『其呪有如是神力等，如是鬼神當用此法縛治呼喚發遣。』及教造壇諸地印等，令其禁問，汝若如是即笑即哭，呪神復有如是使者。大梵！此輩諸人以無知故，作其教師雖讀文字，未解義理幽妙法門軌儀，發趣教說餘人作此法。如是之人，復有毘那夜迦名曰利吒橫羅之所執持，多生災難心不暫定。大梵！若有如是障難，應復須入蓮華法壇會中，於阿闍梨所受灌頂法，能如是者，毘那夜迦方得除遣。大梵！於我法中，復有沙門之輩，未知呪法微妙軌範，於尊師所清淨尸羅，心懷輕慢互相非斥，在寺求尊自為貢高，或嫌佛教誹謗正法。大梵！當知如此人等，浪為輕慢我淨法，故即有毘那夜迦名曰能障之所執持，廣造諸惡而無厭患。若欲遣除，須造俱胝塔像，於尊師䠒跪，重受禁約要期，亦須入蓮花壇內得灌頂，以其所執者方可除滅，所求學問誦持法易成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告梵天言：「諦聽諦聽，善思念之！大梵當知，若人欲求學持呪，未能深心發大菩提，於大乘中猶懷疑惑，受呪法本不從師受，文字句雜亂，常見聞讀誦微妙祕密者而無所知，不依時節誦呪作法，其呪法壇法元未明解。此人何等？喻從母胎生而無兩目，轉執即暗行於非法，呪中方法一不知解，以著無明顛倒我故，發愚癡言，謂稱其智明解諸法。大梵！若此呪師，作此呪法作是念時，有毘那夜迦名金剛奮迅，即隨此人為作留難，令身不安呪法不成。大梵！若其呪師洗浴身時，不依法則結印誦呪，不念本神不灑散水，有毘那夜迦名同須，便即被損害。若呪師但被毘那夜迦障損害者，氣力衰弱多饒眠睡作法想起疑惑心，懈怠不勤病苦所惱。何以故？但由呪師不專心故，多求無厭不修行故。大梵！若如是者，作何等法應能除滅？誦持呪者，方求明解呪法闍梨，建立壇法須入其中，四印法中學受一印。其阿闍梨與灌頂已，然後或經像前，以烏麻及蘇誦呪一百八遍用燒火中，即毘那夜迦皆悉除散。大梵！入壇受法有大勢力，若呪所持之法猶未具解，無菩提心不敬福田，不知毘那夜迦，輒作大法誦呪供養。復有諸人自未入壇，未供養阿闍梨、未受印法，轉更教他此祕密法，作如是言：『其呪有如是神力等，如是鬼神當用此法縛治呼喚發遣。』及教造壇諸地印等，令其禁問，汝若如是即笑即哭，呪神復有如是使者。大梵！此輩諸人以無知故，作其教師雖讀文字，未解義理幽妙法門軌儀，發趣教說餘人作此法。如是之人，復有毘那夜迦名曰利吒橫羅之所執持，多生災難心不暫定。大梵！若有如是障難，應復須入蓮華法壇會中，於阿闍梨所受灌頂法，能如是者，毘那夜迦方得除遣。大梵！於我法中，復有沙門之輩，未知呪法微妙軌範，於尊師所清淨尸羅，心懷輕慢互相非斥，在寺求尊自為貢高，或嫌佛教誹謗正法。大梵！當知如此人等，浪為輕慢我淨法，故即有毘那夜迦名曰能障之所執持，廣造諸惡而無厭患。若欲遣除，須造俱胝塔像，於尊師䠒跪，重受禁約要期，亦須入蓮花壇內得灌頂，以其所執者方可除滅，所求學問誦持法易成就。」

爾時堅牢地神從地涌出，頂禮佛足而白佛言：「世尊！呪師云何護淨身心？云何經行？以何得知應行不行？世尊！呪師以何時節須誦其呪？云何知正誦呪時？唯願如來慈悲為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅牢地神從地涌出，頂禮佛足而白佛言：「世尊！呪師云何護淨身心？云何經行？以何得知應行不行？世尊！呪師以何時節須誦其呪？云何知正誦呪時？唯願如來慈悲為說。」

爾時佛告地神言：「汝今善聽呪師應行法則。若欲受持一切呪法，要須心深敬信生慇重，捨離邪心不善之法，乃至掉笑。諦思作念，應行四種淨行。何等為四？一謂身淨行，二口淨行，三意淨行，四水食淨行。身口意行是為內淨。外淨行者，若呪師浴身入水之時，先著浴衣思念此呪，揩摩身體。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告地神言：「汝今善聽呪師應行法則。若欲受持一切呪法，要須心深敬信生慇重，捨離邪心不善之法，乃至掉笑。諦思作念，應行四種淨行。何等為四？一謂身淨行，二口淨行，三意淨行，四水食淨行。身口意行是為內淨。外淨行者，若呪師浴身入水之時，先著浴衣思念此呪，揩摩身體。呪曰：

「『oṃ dhu pi dhu pi kā ya dhu pi pra jvā li ti svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ dhu pi dhu pi kā ya dhu pi pra jvā li ti svā hā

』「然洗身首。以甎石揩脚足。即取土分作三分，以左手握取一分，誦此呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「然洗身首。以甎石揩脚足。即取土分作三分，以左手握取一分，誦此呪曰：

「『oṃ bhuḥ jva la hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ bhuḥ jva la hūṃ

』「心誦呪洗下身分；次取第二分，心誦呪用洗脚；洗手淨已，次取第三分誦呪，用洗頭已，誦前呪以水灑身上，更兩掌滿盛淨水，復誦前呪表本心言：『是水奉本呪神。』著新淨衣，隨其力分以取香花，供養諸佛如來一切賢聖，發露懺悔：『我今此身奉施三寶。』依如上說，以真信心作法誦呪，端坐一心至不疲倦，若困之時任意起行道乞求食飲，得食飲已用誦此呪，呪食然後分喫。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「心誦呪洗下身分；次取第二分，心誦呪用洗脚；洗手淨已，次取第三分誦呪，用洗頭已，誦前呪以水灑身上，更兩掌滿盛淨水，復誦前呪表本心言：『是水奉本呪神。』著新淨衣，隨其力分以取香花，供養諸佛如來一切賢聖，發露懺悔：『我今此身奉施三寶。』依如上說，以真信心作法誦呪，端坐一心至不疲倦，若困之時任意起行道乞求食飲，得食飲已用誦此呪，呪食然後分喫。呪曰：

「『na maḥ sa rva bu ddhā bo dhi sa tva nāṃ oṃ va laṃ da de te jo mā ri ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『na maḥ sa rva bu ddhā bo dhi sa tva nāṃ oṃ va laṃ da de te jo mā ri ni svā hā

』「誦呪三遍已，先捻少許獻本呪神，然自足食。洗鉢淨口已，准前洗浴還入道場，供養懺悔讀誦經典，然坐誦呪至不疲困，身倦任起行道，至暮亦然。誦呪若困，行道供養諸佛菩薩，禮拜讚歎。若欲眠右脇而臥，觀身無常無我終是苦空不淨皮骨假合成就，誦念此呪而入睡眠。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「誦呪三遍已，先捻少許獻本呪神，然自足食。洗鉢淨口已，准前洗浴還入道場，供養懺悔讀誦經典，然坐誦呪至不疲困，身倦任起行道，至暮亦然。誦呪若困，行道供養諸佛菩薩，禮拜讚歎。若欲眠右脇而臥，觀身無常無我終是苦空不淨皮骨假合成就，誦念此呪而入睡眠。呪曰：

「『oṃ va jra śa ni hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ va jra śa ni hūṃ

』「若誦此呪，一切惡夢皆悉消滅，善神衛護早得法驗，如是淨行時節軌儀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「若誦此呪，一切惡夢皆悉消滅，善神衛護早得法驗，如是淨行時節軌儀。」

爾時地神復白佛言：「世尊！呪師誦持法教之時，夢想云何得知法驗善惡之事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地神復白佛言：「世尊！呪師誦持法教之時，夢想云何得知法驗善惡之事？」

佛告地神言：「若呪師等，愛樂受持誦念呪法，日夜精進無懈退心，其人若眠寐，其於夢中，若見童男童女裝飾嚴好，或見父母兄弟姊妹形容，當知呪神迴視於我。若見前男女等執持香花飲食菓味等物，當知呪神親附於我。若見己身莊飾白淨衣服，當作是念呪神慈護於我，即須勤加精進。若夢見前男女等，執持高幢幡蓋瓔珞頭冠螺貝刀等，當知呪法成驗在近。若見沙門前男女等，供養三寶奉施行檀，或在花林伽藍塔中，當作是念：『我今已蒙呪神攝受。』若見登山昇高樓閣師子之座，欲踴虛空，當作是念：『我今法驗極近。』若見坐在山峯，或在師子座上，乘騎師子白象等，頭帶天冠，處中為尊，諸人欽敬，見此相已大法驗。地神當知，呪師等輩善知名相如是。若於夢見屠兒魁膾、旃陀羅、裸形外道尼犍子，孝子被髮，己身無衣，驚恐走怖，手執不淨，握持熟肉魚等，喫食胡麻滓，墮落深坑，象馬所成武，當知有毘那夜迦等名金剛瞋怒作其障難。若欲遣除，如上所說壇法印等作之，復誦此呪一百八遍，即成護身，得除障難自然見夢，見眾善相。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告地神言：「若呪師等，愛樂受持誦念呪法，日夜精進無懈退心，其人若眠寐，其於夢中，若見童男童女裝飾嚴好，或見父母兄弟姊妹形容，當知呪神迴視於我。若見前男女等執持香花飲食菓味等物，當知呪神親附於我。若見己身莊飾白淨衣服，當作是念呪神慈護於我，即須勤加精進。若夢見前男女等，執持高幢幡蓋瓔珞頭冠螺貝刀等，當知呪法成驗在近。若見沙門前男女等，供養三寶奉施行檀，或在花林伽藍塔中，當作是念：『我今已蒙呪神攝受。』若見登山昇高樓閣師子之座，欲踴虛空，當作是念：『我今法驗極近。』若見坐在山峯，或在師子座上，乘騎師子白象等，頭帶天冠，處中為尊，諸人欽敬，見此相已大法驗。地神當知，呪師等輩善知名相如是。若於夢見屠兒魁膾、旃陀羅、裸形外道尼犍子，孝子被髮，己身無衣，驚恐走怖，手執不淨，握持熟肉魚等，喫食胡麻滓，墮落深坑，象馬所成武，當知有毘那夜迦等名金剛瞋怒作其障難。若欲遣除，如上所說壇法印等作之，復誦此呪一百八遍，即成護身，得除障難自然見夢，見眾善相。呪曰：

「『oṃ va jra da ra ha na ma tha bha rja ra ṇa hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ va jra da ra ha na ma tha bha rja ra ṇa hūṃ pha ṭ

』「復次地神！有毘那夜迦名勤勇者頂，若見呪師意欲精進成就呪法，遂被發生進退之心，延度時日令身不安，意望其山某處作法好，因此被惱即懶不勤。復向餘人問某處所，他或答言：『彼是好處，少有難事。』更增疑慮，兩心不定退失本心。何相知有此障難？若呪師等雖誦呪法，眠寐之中於其夢中，若見男子等身手割損，談說罪愆之語，或見塔廟神當彫落毀壞，或見嚴好之者而不得入，當知即是被毘那夜迦作其障難。忽若見此諸惡相時，不意發退縱逸身心，若欲遣除，塗壇供養，以好香花菓味飲食安於壇內，復取一新瓶滿盛水著於中心，用前洗浴呪呪香水瓶一千八遍，用此水沐浴身體，即成護身，方能除散毘那夜迦等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「復次地神！有毘那夜迦名勤勇者頂，若見呪師意欲精進成就呪法，遂被發生進退之心，延度時日令身不安，意望其山某處作法好，因此被惱即懶不勤。復向餘人問某處所，他或答言：『彼是好處，少有難事。』更增疑慮，兩心不定退失本心。何相知有此障難？若呪師等雖誦呪法，眠寐之中於其夢中，若見男子等身手割損，談說罪愆之語，或見塔廟神當彫落毀壞，或見嚴好之者而不得入，當知即是被毘那夜迦作其障難。忽若見此諸惡相時，不意發退縱逸身心，若欲遣除，塗壇供養，以好香花菓味飲食安於壇內，復取一新瓶滿盛水著於中心，用前洗浴呪呪香水瓶一千八遍，用此水沐浴身體，即成護身，方能除散毘那夜迦等。

「復次地神！有毘那夜迦，亦名金剛奮迅，令其呪師氣力衰弱，聞其呪聲則生厭患、頭痛，恒懷疑慮常隨本性，設有他勸反起瞋怒，貢高我慢縱逸自在，不存尊卑輕毀一切。若知此障難之相，當須受持大金剛輪印已，造壇應入，復用如來佛頂陀羅尼呪，呪如下說，呪香水百八遍用沐浴身，當得除滅毘那夜迦。如來佛頂呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次地神！有毘那夜迦，亦名金剛奮迅，令其呪師氣力衰弱，聞其呪聲則生厭患、頭痛，恒懷疑慮常隨本性，設有他勸反起瞋怒，貢高我慢縱逸自在，不存尊卑輕毀一切。若知此障難之相，當須受持大金剛輪印已，造壇應入，復用如來佛頂陀羅尼呪，呪如下說，呪香水百八遍用沐浴身，當得除滅毘那夜迦。如來佛頂呪曰：

「『na mo bu ddhā ya hrīḥ u ṣṇī ṣa dha ra va jra jva rī ni bha va yā rka jva ri ni rā vra ta ṭi spha ra hā ra su ha ra ha ra ni kri nta ma dhaṃ hūṃ phaṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『na mo bu ddhā ya hrīḥ u ṣṇī ṣa dha ra va jra jva rī ni bha va yā rka jva ri ni rā vra ta ṭi spha ra hā ra su ha ra ha ra ni kri nta ma dhaṃ hūṃ phaṭ

』「并誦六字心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「并誦六字心呪曰：

「『oṃ raṃ va nva svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ raṃ va nva svā hā

』「此呪多誦最為第一，其毘那夜迦即當遠離。復有毘那夜迦名金剛𣐍，令人失心迷亂本性，或使人於拔等之中應念者令生異念，曾往所作相現於前，狀似鬼魅之所執持，而無識性，誦呪多少則起異想。當爾之時，呪神遠離夢見惡徵。若欲淨除如是障難者，須發大願起菩薩心誓弘救物，一日一夜如法至心空腹持齋，并受淨戒，誦前佛頂呪不限遍數，以五色縷結其呪索，更呪七遍用繫左臂，若作此法方能得除惡毘那夜迦等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「此呪多誦最為第一，其毘那夜迦即當遠離。復有毘那夜迦名金剛𣐍，令人失心迷亂本性，或使人於拔等之中應念者令生異念，曾往所作相現於前，狀似鬼魅之所執持，而無識性，誦呪多少則起異想。當爾之時，呪神遠離夢見惡徵。若欲淨除如是障難者，須發大願起菩薩心誓弘救物，一日一夜如法至心空腹持齋，并受淨戒，誦前佛頂呪不限遍數，以五色縷結其呪索，更呪七遍用繫左臂，若作此法方能得除惡毘那夜迦等。

「復次說壇法，呪師先須懺悔清淨，起菩提心簡覓好地，一日一夜不食持戒，以五色畫作其壇內，以香汁畫佛結跏趺坐，右邊畫覩音菩薩，腰髁鞔著虎皮，右手執寶仗，左手執澡鑵。左邊畫執金剛菩薩，兩手執拂。次下畫瞋怒熾焰藏，即是阿蜜栗多軍荼利。是下畫三焰戟叉，次畫斧鉤鎚杵棒羂索螺貝等諸地印具，周匝莊嚴。於觀世音菩薩下，應畫訶利多菩薩摩訶薩、瞿唎跛拏跋跢儞、摩訶稅吠儞等，各令成髮，天冠衣服軍持花拂，各一依本法。畫獨髻羅剎女形，口中牙齒鉤出恐畏，以人髑髏作其頭冠，坐在石上以蛇絞絡，有其四手，右一手執鉞斧，次手執金剛杵，左一手持新斬首血泣流汗，次手執持一器內盛滿血，狀為阿修羅、毘那夜迦等。次下畫藍毘儞神，身服新剝象皮。壇四角各作一金剛杵。壇東門畫著大怖畏神，并畫一杵及暮陀羅闍吒。南門畫大金剛，手執鉞斧，震吼毘那夜迦，此即是金剛將神。西門畫蓮華，中髻陀唎那南杜底手執火炬。北門畫摩訶跋折羅施佉羅那喃那，此云大金剛峯侍者。宜畫訖已，隨其力分以辨諸具，依此奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說壇法，呪師先須懺悔清淨，起菩提心簡覓好地，一日一夜不食持戒，以五色畫作其壇內，以香汁畫佛結跏趺坐，右邊畫覩音菩薩，腰髁鞔著虎皮，右手執寶仗，左手執澡鑵。左邊畫執金剛菩薩，兩手執拂。次下畫瞋怒熾焰藏，即是阿蜜栗多軍荼利。是下畫三焰戟叉，次畫斧鉤鎚杵棒羂索螺貝等諸地印具，周匝莊嚴。於觀世音菩薩下，應畫訶利多菩薩摩訶薩、瞿唎跛拏跋跢儞、摩訶稅吠儞等，各令成髮，天冠衣服軍持花拂，各一依本法。畫獨髻羅剎女形，口中牙齒鉤出恐畏，以人髑髏作其頭冠，坐在石上以蛇絞絡，有其四手，右一手執鉞斧，次手執金剛杵，左一手持新斬首血泣流汗，次手執持一器內盛滿血，狀為阿修羅、毘那夜迦等。次下畫藍毘儞神，身服新剝象皮。壇四角各作一金剛杵。壇東門畫著大怖畏神，并畫一杵及暮陀羅闍吒。南門畫大金剛，手執鉞斧，震吼毘那夜迦，此即是金剛將神。西門畫蓮華，中髻陀唎那南杜底手執火炬。北門畫摩訶跋折羅施佉羅那喃那，此云大金剛峯侍者。宜畫訖已，隨其力分以辨諸具，依此奉行。」

毘奈耶經終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘奈耶經終

靈雲校本末云：右奉騰寫秘密藏毘奈耶經一卷，伏希後來密徒欽若淨則沙界群類洽潤法澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲校本末云：右奉騰寫秘密藏毘奈耶經一卷，伏希後來密徒欽若淨則沙界群類洽潤法澤。

貞享甲子初商二十四烏一校了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享甲子初商二十四烏一校了