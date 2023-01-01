蕤呬耶經卷上(亦名玉呬耶經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕤呬耶經卷上(亦名玉呬耶經)

大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

「我今當說通攝一切作曼荼羅祕密，次第廣略大小總在之經：於諸佛部曼荼羅中，無能勝明王曼荼羅者而為上首；於蓮華部曼荼羅中，善住明王曼荼羅者而為上首；於金剛部曼荼羅中，除避明王曼荼羅者而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說通攝一切作曼荼羅祕密，次第廣略大小總在之經：於諸佛部曼荼羅中，無能勝明王曼荼羅者而為上首；於蓮華部曼荼羅中，善住明王曼荼羅者而為上首；於金剛部曼荼羅中，除避明王曼荼羅者而為上首。

「我今都說彼等三千五百曼荼羅中次第之法，是故應當要此經法而作一切諸曼荼羅門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今都說彼等三千五百曼荼羅中次第之法，是故應當要此經法而作一切諸曼荼羅門。」

阿闍梨相品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨相品第二

「我今當說阿闍梨相：廣解諸法，具戒，正直慈悲，能忍，淨信正念，加有威德，不懼非人，辯才無礙，處眾無畏，聰明智惠，善解方法，調伏諸根，能覆歸者。復有善巧，深信大乘，愛慕經典，普學祕密真言行門，並明一切曼荼羅法，善知分量及知弟子好惡之相。普誦真言及持都法，先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂，少欲知足，常行念誦，普於一切阿闍梨所皆請學問。於諸曼荼羅法決擇無疑，恒樂供養一切諸尊及與師僧，惠施一切貧窮困苦。明解大手印等一切諸印及善解畫曼荼羅法，又明念誦及供養法，具如是等一切法事。學內外明已，作曼荼羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說阿闍梨相：廣解諸法，具戒，正直慈悲，能忍，淨信正念，加有威德，不懼非人，辯才無礙，處眾無畏，聰明智惠，善解方法，調伏諸根，能覆歸者。復有善巧，深信大乘，愛慕經典，普學祕密真言行門，並明一切曼荼羅法，善知分量及知弟子好惡之相。普誦真言及持都法，先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂，少欲知足，常行念誦，普於一切阿闍梨所皆請學問。於諸曼荼羅法決擇無疑，恒樂供養一切諸尊及與師僧，惠施一切貧窮困苦。明解大手印等一切諸印及善解畫曼荼羅法，又明念誦及供養法，具如是等一切法事。學內外明已，作曼荼羅。」

揀擇地相品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揀擇地相品第三

「我今次說地相善惡，應作、不應作曼荼羅處： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今次說地相善惡，應作、不應作曼荼羅處：

「謂於高下及有荊棘、碎髑髏片，近崖、坑坎、枯井、枯池，饒有樹根及有蟲窠、鹹鹻、炭灰、饒石、瓦礫、自然乾土、并髮、蟲饒……如是等地，應可遠離於一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於高下及有荊棘、碎髑髏片，近崖、坑坎、枯井、枯池，饒有樹根及有蟲窠、鹹鹻、炭灰、饒石、瓦礫、自然乾土、并髮、蟲饒……如是等地，應可遠離於一切事。

「諸曼荼羅於平正地斷淨潤澤，離如前過，於東北方其地少下如是等處作曼荼羅，入為吉祥。先掘其地深量一肘，還以其土而填其處，土若餘剩當知好處，必得成就。若反此者及有前過即不應作；若強作者，非但不成，亦損己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸曼荼羅於平正地斷淨潤澤，離如前過，於東北方其地少下如是等處作曼荼羅，入為吉祥。先掘其地深量一肘，還以其土而填其處，土若餘剩當知好處，必得成就。若反此者及有前過即不應作；若強作者，非但不成，亦損己身。

「復有其地無有如前過，周邊有水速得成就，無水不吉。或有處所，地無前過，周邊有樹，豐足花菓，枝葉欝茂，足有乳樹，作曼荼羅亦為吉祥。地具諸德，周邊有樹，近有流水，此地最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有其地無有如前過，周邊有水速得成就，無水不吉。或有處所，地無前過，周邊有樹，豐足花菓，枝葉欝茂，足有乳樹，作曼荼羅亦為吉祥。地具諸德，周邊有樹，近有流水，此地最勝。

「若作息災，當白色地作曼荼羅；若作增益，於赤黃地作曼荼羅；若作降伏，於黑色地作曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作息災，當白色地作曼荼羅；若作增益，於赤黃地作曼荼羅；若作降伏，於黑色地作曼荼羅。

「於山頂上、或牛居之處、或於制底、或有佛堂、或有舍利者，如是等處即作息災曼荼羅法；於恒河邊、或於蓮池、或於壇墠上、或於海邊，應作增益曼荼羅事；於其塚間、或於諸魔跢羅天祠、或空閑處、或於空室、或於荒穢之處，應作降伏曼荼羅事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於山頂上、或牛居之處、或於制底、或有佛堂、或有舍利者，如是等處即作息災曼荼羅法；於恒河邊、或於蓮池、或於壇墠上、或於海邊，應作增益曼荼羅事；於其塚間、或於諸魔跢羅天祠、或空閑處、或於空室、或於荒穢之處，應作降伏曼荼羅事。

「於八大塔及與聖迹、或意樂處、或於清淨之處、或於山頂……如是等處，應作上成就曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於八大塔及與聖迹、或意樂處、或於清淨之處、或於山頂……如是等處，應作上成就曼荼羅。

「或於開敷蓮華池中鵝雁遊戲側近之處，應作求財及餘富貴諸吉祥成就曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於開敷蓮華池中鵝雁遊戲側近之處，應作求財及餘富貴諸吉祥成就曼荼羅。

「於高山上、或於山側、或於山谷、或於山峯、或於巖窟……如是等處，為成入修羅宮故，應作下等金剛曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於高山上、或於山側、或於山谷、或於山峯、或於巖窟……如是等處，為成入修羅宮故，應作下等金剛曼荼羅。

「於龍池邊、或於山峯、或於神廟……如是之處，為欲碎伏所著鬼魅之者，應作金剛鉤曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於龍池邊、或於山峯、或於神廟……如是之處，為欲碎伏所著鬼魅之者，應作金剛鉤曼荼羅。

「於大道衢上、或於制底、或於執金剛前……如是等處，為辟除著毘那夜迦者故，應作軍荼利忿怒曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於大道衢上、或於制底、或於執金剛前……如是等處，為辟除著毘那夜迦者故，應作軍荼利忿怒曼荼羅。

「於八大塔及大聖迹，應作佛部中無能勝……等諸勝上曼荼羅；於蓮華池邊，應作蓮華部中善住……等諸勝上曼荼羅；於山頂上，應作金剛部避縛……等諸勝上曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於八大塔及大聖迹，應作佛部中無能勝……等諸勝上曼荼羅；於蓮華池邊，應作蓮華部中善住……等諸勝上曼荼羅；於山頂上，應作金剛部避縛……等諸勝上曼荼羅。

「已廣分別如是等處，亦須分別三種差別；或若不獲如是勝處，即應隨得之處作曼荼羅。難得具足勝上之處，是故但應於平正潤澤、於東北賒側近水饒及有樹林意所樂處、離其地過亦無障難……如是之處作曼荼羅，皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已廣分別如是等處，亦須分別三種差別；或若不獲如是勝處，即應隨得之處作曼荼羅。難得具足勝上之處，是故但應於平正潤澤、於東北賒側近水饒及有樹林意所樂處、離其地過亦無障難……如是之處作曼荼羅，皆得成就。

「若於聖迹牛所居處、於巖窟中及山頂上先所淨地、亦於窟上、并與石上、或制底邊、及於壇墠上、諸江河邊……如是之處作曼荼羅者，不須掘地及以治打，勿疑高下等過，隨其地勢掃治灑水，手按其地及誦真言即成清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於聖迹牛所居處、於巖窟中及山頂上先所淨地、亦於窟上、并與石上、或制底邊、及於壇墠上、諸江河邊……如是之處作曼荼羅者，不須掘地及以治打，勿疑高下等過，隨其地勢掃治灑水，手按其地及誦真言即成清淨。

「或於作曼荼羅處有其地過不得除者，但以真言而作清淨，亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於作曼荼羅處有其地過不得除者，但以真言而作清淨，亦得成就。

「若作急速之事作曼荼羅、及作辟除鬼魅所著、并與自身灌頂曼荼羅者，勿須細揀其地，隨宜而作，都以枳利枳利忿怒真言持誦香水洗灑其地，及灑亦淨以為淨地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作急速之事作曼荼羅、及作辟除鬼魅所著、并與自身灌頂曼荼羅者，勿須細揀其地，隨宜而作，都以枳利枳利忿怒真言持誦香水洗灑其地，及灑亦淨以為淨地。

「若作佛部中無能勝等曼荼羅者，應以最勝佛頂真言作淨地法；若作蓮華部曼荼羅者，應以吉祥明、或悉以濕嚩(引)縛(上)訶明作淨地法；若作金剛部曼荼羅者，應以軍荼利忿怒真言作淨地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作佛部中無能勝等曼荼羅者，應以最勝佛頂真言作淨地法；若作蓮華部曼荼羅者，應以吉祥明、或悉以濕嚩(引)縛(上)訶明作淨地法；若作金剛部曼荼羅者，應以軍荼利忿怒真言作淨地法。

「其最勝佛頂、濕縛(去)縛(上)訶、及軍荼利此等三尊，各為於本部呪是其能辨諸事，是故於一切事用此真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其最勝佛頂、濕縛(去)縛(上)訶、及軍荼利此等三尊，各為於本部呪是其能辨諸事，是故於一切事用此真言。

「一切事者，謂淨地法及以護身、加被弟子、辟除諸難、清淨香……等，於此等事悉皆通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切事者，謂淨地法及以護身、加被弟子、辟除諸難、清淨香……等，於此等事悉皆通用。

「或依本法所說，應當用之，從迦唎提迦月、毘舍迦滿月，於其中間如法作曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或依本法所說，應當用之，從迦唎提迦月、毘舍迦滿月，於其中間如法作曼荼羅。

「若欲作辟除鬼魅、及避毘那夜迦、或得本尊進止令作成就……如是等事，假使雨時應作此等曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作辟除鬼魅、及避毘那夜迦、或得本尊進止令作成就……如是等事，假使雨時應作此等曼荼羅。

「若作灌頂弟子曼荼羅，許及傳法并三摩耶、及與增益最上成就……如是等曼荼羅，即依彼時七箇月內而作法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作灌頂弟子曼荼羅，許及傳法并三摩耶、及與增益最上成就……如是等曼荼羅，即依彼時七箇月內而作法事。

「或觀其國及以時節并有利益，或觀其時無諸障難、具種種德，及弟子渴仰之心，縱於雨時，亦通許作曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或觀其國及以時節并有利益，或觀其時無諸障難、具種種德，及弟子渴仰之心，縱於雨時，亦通許作曼荼羅。

「作法之時，塗香、及燒香、飲食、燈明護摩……如是六種，縱不獲辦自餘等物，必不應闕此六種物。若闕却損、相違上日及以惡時、并以惡國不依其法，必不應作曼荼羅法；若強作者，當損無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作法之時，塗香、及燒香、飲食、燈明護摩……如是六種，縱不獲辦自餘等物，必不應闕此六種物。若闕却損、相違上日及以惡時、并以惡國不依其法，必不應作曼荼羅法；若強作者，當損無疑。

「如上所說七箇月中，當於黑白十五日及十三日，或白月十一日、十日、一日、五日、七日、三日，於此十種吉祥之日應作勝上曼荼羅，縱於黑月十五日及十三日亦通作勝上曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說七箇月中，當於黑白十五日及十三日，或白月十一日、十日、一日、五日、七日、三日，於此十種吉祥之日應作勝上曼荼羅，縱於黑月十五日及十三日亦通作勝上曼荼羅。

「若作佛部曼荼羅者，應用白月十五日；若作蓮華部曼荼羅者，應用白月五日、十日、及十五日；若作金剛部中入阿修羅宮、及猛利事法、并諸忿怒曼荼羅者，當用前說黑月吉日，於誓跢羅月及毘舍迦月，於此二月應作摩訶曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作佛部曼荼羅者，應用白月十五日；若作蓮華部曼荼羅者，應用白月五日、十日、及十五日；若作金剛部中入阿修羅宮、及猛利事法、并諸忿怒曼荼羅者，當用前說黑月吉日，於誓跢羅月及毘舍迦月，於此二月應作摩訶曼荼羅。

「或若辦須供養等具無闕少、或發大信之時、或欲作成就及作上事，即當應作摩訶曼荼羅；或觀其時無諸障難，豐足諸華及與供養，亦應作摩訶曼荼羅；或阿闍梨見其弟子堪為法器、或久承仕稱尊意，應作摩訶曼荼羅；或日月蝕時、或希奇異相現時、或於神通月內……如是等時，皆悉通作大曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或若辦須供養等具無闕少、或發大信之時、或欲作成就及作上事，即當應作摩訶曼荼羅；或觀其時無諸障難，豐足諸華及與供養，亦應作摩訶曼荼羅；或阿闍梨見其弟子堪為法器、或久承仕稱尊意，應作摩訶曼荼羅；或日月蝕時、或希奇異相現時、或於神通月內……如是等時，皆悉通作大曼荼羅。

「若作息災曼荼羅者，於日沒時起首而作法；若作增益曼荼羅者，於日出時起首而作法；若作降伏曼荼羅者，於日午時起首而作法。然諸曼荼羅皆於日沒之時起首而作，明相未動，要須發遣，此名都作一切曼荼羅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作息災曼荼羅者，於日沒時起首而作法；若作增益曼荼羅者，於日出時起首而作法；若作降伏曼荼羅者，於日午時起首而作法。然諸曼荼羅皆於日沒之時起首而作，明相未動，要須發遣，此名都作一切曼荼羅法。

「或須本尊進止、或於本法作訖、或事相應、及日月蝕并異相現，悉皆通作。若違此時作曼荼羅者，必不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或須本尊進止、或於本法作訖、或事相應、及日月蝕并異相現，悉皆通作。若違此時作曼荼羅者，必不成就。

「但是一切大曼荼羅，勿於晝日起首而作，若晝日作，獲大苦惱。於日沒時應作事者，勿中夜作，違本時故，種種難起。自餘諸時准此應知。於夜分時諸事寂靜，作法有驗，是故於夜應作三摩耶等大曼荼羅。又，於日沒之時，諸天集會觀視作法之處加威彼人。是故於夜作曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但是一切大曼荼羅，勿於晝日起首而作，若晝日作，獲大苦惱。於日沒時應作事者，勿中夜作，違本時故，種種難起。自餘諸時准此應知。於夜分時諸事寂靜，作法有驗，是故於夜應作三摩耶等大曼荼羅。又，於日沒之時，諸天集會觀視作法之處加威彼人。是故於夜作曼荼羅。

「於日沒時，如法起首奉請諸尊，即來降赴，益於彼人。取其本時依教而作，用好宿日誠心奉請，諸尊即來降赴，成所求願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於日沒時，如法起首奉請諸尊，即來降赴，益於彼人。取其本時依教而作，用好宿日誠心奉請，諸尊即來降赴，成所求願。

「於其月宿直太白星，勿離訶娑婆羝，預直應作吉祥及增益事曼荼羅法；若作猛害及降伏事曼荼羅者，還取自餘猛害曜直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其月宿直太白星，勿離訶娑婆羝，預直應作吉祥及增益事曼荼羅法；若作猛害及降伏事曼荼羅者，還取自餘猛害曜直。

「作彼事法，於鬼宿直取如是等吉祥宿直，還作吉祥增益曼荼羅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作彼事法，於鬼宿直取如是等吉祥宿直，還作吉祥增益曼荼羅法。

「若作猛害及降伏事，還取依彼損害宿直，於其娑尾跢利須庾、微誓夜須庾、(上)補瑟(二合)拏須庾、怛跛(二合)裟跛須庾、皤嚕醯儞須庾、娑跛須庾、蘇波怛羅(二合)須庾、皤嚕拏須庾、皤羅(二合)訶摩須庾、蘇迷藥(二合)須庾、忙揭羅須庾、楞比計沙拏須庾、鉢羅(二合)闍鉢底須庾、阿反濕(二合)尼須庾、味跢唎(二合)須庾、輸羅須庾、阿摩羅須庾……，取如是等吉祥須庾還作吉祥增益之事；若取惡直者，必不成就。是故，當取吉祥時日宿曜須庾及觀徵祥，若善相現方可起首；若不善者即不應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作猛害及降伏事，還取依彼損害宿直，於其娑尾跢利須庾、微誓夜須庾、(上)補瑟(二合)拏須庾、怛跛(二合)裟跛須庾、皤嚕醯儞須庾、娑跛須庾、蘇波怛羅(二合)須庾、皤嚕拏須庾、皤羅(二合)訶摩須庾、蘇迷藥(二合)須庾、忙揭羅須庾、楞比計沙拏須庾、鉢羅(二合)闍鉢底須庾、阿反濕(二合)尼須庾、味跢唎(二合)須庾、輸羅須庾、阿摩羅須庾……，取如是等吉祥須庾還作吉祥增益之事；若取惡直者，必不成就。是故，當取吉祥時日宿曜須庾及觀徵祥，若善相現方可起首；若不善者即不應作。

「假使作其猛畏及降伏事，還取好相方可起首，何況吉祥事不看相？隨其先相，即知成就及不成就。是故，慇懃觀其徵相方可作法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使作其猛畏及降伏事，還取好相方可起首，何況吉祥事不看相？隨其先相，即知成就及不成就。是故，慇懃觀其徵相方可作法。」

淨地品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨地品第四

「次說淨地之法：作曼荼羅時七日已，前往於其地，如法護身及護弟子供養地神及其地，方起掘地，除去地過。若不去過而作法者，必不成就。是故，當除其地骨、石、炭灰、樹根、蟲窠、及瓦礫等，盡去令淨。次當細擣其所堀土，還填其處，打令堅實。復以牛尿散灑令潤，灑己還打，搥令平正，猶如手掌。次以牛糞和水，從東北角右旋而泥。復於中心穿以小坑，持誦，五穀、及五種寶、五種藥草安於坑中，還令平正。如是置寶及淨治已，次應當作是受持地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說淨地之法：作曼荼羅時七日已，前往於其地，如法護身及護弟子供養地神及其地，方起掘地，除去地過。若不去過而作法者，必不成就。是故，當除其地骨、石、炭灰、樹根、蟲窠、及瓦礫等，盡去令淨。次當細擣其所堀土，還填其處，打令堅實。復以牛尿散灑令潤，灑己還打，搥令平正，猶如手掌。次以牛糞和水，從東北角右旋而泥。復於中心穿以小坑，持誦，五穀、及五種寶、五種藥草安於坑中，還令平正。如是置寶及淨治已，次應當作是受持地法。

「又，三日已前各用本部辦事真言持誦香水，於日沒時用灑其處。次以右手按其地上，持誦曼荼羅主真言，以心受持，此名受持地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，三日已前各用本部辦事真言持誦香水，於日沒時用灑其處。次以右手按其地上，持誦曼荼羅主真言，以心受持，此名受持地法。

「次復應以辦事真言受持弟子，用童女合線，以辦事真言各持誦七遍，以心觀念一一弟子及稱名號，更持誦七遍，一誦一結、乃至七結，如是受持，弟子無諸障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復應以辦事真言受持弟子，用童女合線，以辦事真言各持誦七遍，以心觀念一一弟子及稱名號，更持誦七遍，一誦一結、乃至七結，如是受持，弟子無諸障難。」

召請品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召請品第五

「次應作召請法，一日已前於晨朝看日出，方著衣而記以心，布置諸尊座位，依其本法所說。飲食如法，淨潔，意所愛樂，自及弟子應喫其食。於日沒時澡浴清淨，著淨白衣，及與弟子持諸供具，詣前所淨曼荼羅處。次於中央以白檀塗香作圓曼荼羅，量十二指，為曼荼羅主座故，即以手按上，誦彼真言一遍，一誦一按乃至七遍。次復心念及稱名號，諸大尊等亦為作如前香曼荼羅，各以部心真言奉請，加持諸香華乃至飲食而用供養，用部心真言而作召請。復取淨水和其塗香，亦散名花，以香薰持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應作召請法，一日已前於晨朝看日出，方著衣而記以心，布置諸尊座位，依其本法所說。飲食如法，淨潔，意所愛樂，自及弟子應喫其食。於日沒時澡浴清淨，著淨白衣，及與弟子持諸供具，詣前所淨曼荼羅處。次於中央以白檀塗香作圓曼荼羅，量十二指，為曼荼羅主座故，即以手按上，誦彼真言一遍，一誦一按乃至七遍。次復心念及稱名號，諸大尊等亦為作如前香曼荼羅，各以部心真言奉請，加持諸香華乃至飲食而用供養，用部心真言而作召請。復取淨水和其塗香，亦散名花，以香薰持誦。

「先須備具優曇婆羅木或阿修他木，取無病者、無蟲食而作齒木，量十二指，非麁、非細，以香水洗已，於其木根頭以白線纏花。復以香塗及燒香薰，以手按木持誦部心真言，誦數多遍或七遍。隨弟子數，木數亦然，皆須一向根頭齊置，嚼其小頭，應須如法護身及護弟子并與其處，次第供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先須備具優曇婆羅木或阿修他木，取無病者、無蟲食而作齒木，量十二指，非麁、非細，以香水洗已，於其木根頭以白線纏花。復以香塗及燒香薰，以手按木持誦部心真言，誦數多遍或七遍。隨弟子數，木數亦然，皆須一向根頭齊置，嚼其小頭，應須如法護身及護弟子并與其處，次第供養。

「然後用諸薪木兩頭搵蘇，及胡麻和蘇護摩，次中但用蘇作護摩，最後護摩酪飯。初杓碎伏難故，應作降伏護摩；次為自增益故，以部心真言作增益護摩；然後以寂靜真言作息災護摩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後用諸薪木兩頭搵蘇，及胡麻和蘇護摩，次中但用蘇作護摩，最後護摩酪飯。初杓碎伏難故，應作降伏護摩；次為自增益故，以部心真言作增益護摩；然後以寂靜真言作息災護摩。」

揀擇弟子品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揀擇弟子品第六

「初應揀擇弟子，然後方可受持，謂族姓家生，清淨無畏，深樂正法，具信能忍，勇猛精進，心求大乘，不懷我慢，顏貌有相，盛年端正，具解諸論，智惠具足，正直調伏，能攝歸者，善言懷德，其弟子等具此相者方可攝受。不具法則，諂曲猛害，恒麁惡語，撥無因果，常樂不善，愚癡我慢，無智多言，下賤家生，諸相不具，或加支分，極長、極短、極肥、極瘦，心懷破具，眼目常赤，面貌可畏，越分形色，支分不祥，復無善相，外相不順，內無德行，生於穢族，作惡業事，病疥無信，婬男婬女，耽酒博戲，極惡性行，其諸弟子若有此相必應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初應揀擇弟子，然後方可受持，謂族姓家生，清淨無畏，深樂正法，具信能忍，勇猛精進，心求大乘，不懷我慢，顏貌有相，盛年端正，具解諸論，智惠具足，正直調伏，能攝歸者，善言懷德，其弟子等具此相者方可攝受。不具法則，諂曲猛害，恒麁惡語，撥無因果，常樂不善，愚癡我慢，無智多言，下賤家生，諸相不具，或加支分，極長、極短、極肥、極瘦，心懷破具，眼目常赤，面貌可畏，越分形色，支分不祥，復無善相，外相不順，內無德行，生於穢族，作惡業事，病疥無信，婬男婬女，耽酒博戲，極惡性行，其諸弟子若有此相必應遠離。

「深信三寶，具律儀戒，深信大乘，應可攝受，身無過患，內懷諸德，無病族姓，具信大乘，堅持大願，具足如是之相甚難可得。是故，但於三寶有敬信心，深樂大乘，復求福德，應當攝受如是弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深信三寶，具律儀戒，深信大乘，應可攝受，身無過患，內懷諸德，無病族姓，具信大乘，堅持大願，具足如是之相甚難可得。是故，但於三寶有敬信心，深樂大乘，復求福德，應當攝受如是弟子。

「若見渴仰此法，常勤念誦善逝真言，假使身無善相及見內無福德，亦應攝受；但四部眾若具本戒及信大乘亦應攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見渴仰此法，常勤念誦善逝真言，假使身無善相及見內無福德，亦應攝受；但四部眾若具本戒及信大乘亦應攝受。

「凡入曼荼羅者，總有三種所求：一、謂成就真言故，二、謂滅罪獲福故，三、謂來生求果故。若為來生求果故以起信心入曼荼羅者，非但成就來世果報，亦於現在獲得安樂。若為現在求安樂者，不如彼人求未來果。是故，智者為未來果入曼荼羅即獲得二世安樂果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡入曼荼羅者，總有三種所求：一、謂成就真言故，二、謂滅罪獲福故，三、謂來生求果故。若為來生求果故以起信心入曼荼羅者，非但成就來世果報，亦於現在獲得安樂。若為現在求安樂者，不如彼人求未來果。是故，智者為未來果入曼荼羅即獲得二世安樂果報。

「應所受持弟子等數，或一、或三、或七、乃至二十五隻，不得雙取，更不得已上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應所受持弟子等數，或一、或三、或七、乃至二十五隻，不得雙取，更不得已上。

「其諸弟子互相有諍及懷怨心，不應攝受。彼等皆悉互相歡喜，調伏寂靜，於尊者所有敬愛心，生善因者，如是弟子方可攝取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸弟子互相有諍及懷怨心，不應攝受。彼等皆悉互相歡喜，調伏寂靜，於尊者所有敬愛心，生善因者，如是弟子方可攝取。

「其召請日，遣弟子等，令喫乳粥，皆為一食，及受律儀，著新淨衣，皆令面向東坐，與弟子等作召請法，先作護身，次受三歸，發菩提心；若已發者，重更憶念。以忿怒真言持誦香水，各灑其頂，復以手按其頂上各誦七遍，以香塗手復安心上，各持誦明王真言七遍。輪王佛頂一字真言，是其佛部明王；高頭大尊十字真言，是蓮華部明王；𠹀婆忿怒，其彼真言有吽、發字，是金剛部明王；其軍荼利尊通是三部明王，碎諸難故，密迹主說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其召請日，遣弟子等，令喫乳粥，皆為一食，及受律儀，著新淨衣，皆令面向東坐，與弟子等作召請法，先作護身，次受三歸，發菩提心；若已發者，重更憶念。以忿怒真言持誦香水，各灑其頂，復以手按其頂上各誦七遍，以香塗手復安心上，各持誦明王真言七遍。輪王佛頂一字真言，是其佛部明王；高頭大尊十字真言，是蓮華部明王；𠹀婆忿怒，其彼真言有吽、發字，是金剛部明王；其軍荼利尊通是三部明王，碎諸難故，密迹主說。

「次復手按頂上，持辦辦事真言，還復灑水，以燒香薰。其欲灌頂，瓶置五穀等物及著花枝，置少許水，以明王真言持誦其瓶，奉獻閼伽薰香召請，正作曼荼羅。日三時持誦其瓶，應用彼瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北坐，次弟子受與前辦齒木，還面向東坐而嚼齒木。嚼已勿碎，莫擲左右側邊，直向前擲。其所嚼頭或對向身及向上竪，應知得上成就；若嚼頭背身向東，應知中成就；若向北者及餘方橫墮，應知得世間及出世間成就；若嚼頭著地直竪者，應知入修羅宮成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復手按頂上，持辦辦事真言，還復灑水，以燒香薰。其欲灌頂，瓶置五穀等物及著花枝，置少許水，以明王真言持誦其瓶，奉獻閼伽薰香召請，正作曼荼羅。日三時持誦其瓶，應用彼瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北坐，次弟子受與前辦齒木，還面向東坐而嚼齒木。嚼已勿碎，莫擲左右側邊，直向前擲。其所嚼頭或對向身及向上竪，應知得上成就；若嚼頭背身向東，應知中成就；若向北者及餘方橫墮，應知得世間及出世間成就；若嚼頭著地直竪者，應知入修羅宮成就。

「知其相已，其諸弟子還如前坐，其阿闍梨用辦事真言持誦前所辦水，各取三掬，令與飲之。飲已，然後出外漱口。次即更復供養，手執香爐，以至誠心召請諸尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知其相已，其諸弟子還如前坐，其阿闍梨用辦事真言持誦前所辦水，各取三掬，令與飲之。飲已，然後出外漱口。次即更復供養，手執香爐，以至誠心召請諸尊。

「初應持誦曼荼羅主真言，應如是真言而召請。『歸命某甲明王大尊，我今明日以大慈悲作曼荼羅，為愍弟子故及為供養諸大尊故，唯願諸尊照知我心，而降加被。一切如來具諸佛大悲者、羅漢、菩薩、諸真言主、諸天善神、及護世神大威補多、及歸依佛有天眼者，悉皆憶念。我某甲明日作某甲曼荼羅，隨力供養，唯願諸尊等憐愍弟子及與我故，皆降於此曼荼羅處而作加被。』如是三請，至誠禮拜，以妙伽陀讚嘆諸尊，然後發遣，分別吉祥、不吉祥相。次即為諸弟子廣說願欲相應正法，然後教令頭面向東，敷茅草臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初應持誦曼荼羅主真言，應如是真言而召請。『歸命某甲明王大尊，我今明日以大慈悲作曼荼羅，為愍弟子故及為供養諸大尊故，唯願諸尊照知我心，而降加被。一切如來具諸佛大悲者、羅漢、菩薩、諸真言主、諸天善神、及護世神大威補多、及歸依佛有天眼者，悉皆憶念。我某甲明日作某甲曼荼羅，隨力供養，唯願諸尊等憐愍弟子及與我故，皆降於此曼荼羅處而作加被。』如是三請，至誠禮拜，以妙伽陀讚嘆諸尊，然後發遣，分別吉祥、不吉祥相。次即為諸弟子廣說願欲相應正法，然後教令頭面向東，敷茅草臥。

「天明起已，阿闍梨應問彼等善、不善夢，所謂夢見如來具功德海制底尊容及見供養、或於僧所聞法、或餘人處聞法、或聞決擇法義、或見轉讀經典、或見僧眾、或見一僧、或共住及語、或見自出家、或見僧伽藍、或見尼僧、或見菩薩眾、或見父母及諸兄弟、或見尊者、或見誦真言及見真言、或受得明、或見成就、或受律儀，或見樹林、江河、及海、大山、及島，或見敬信國王、仙人、及婆羅門，或見豪富宰相，或見牛、馬、犢子、師子、及鹿、吉祥鳥，或見得金及諸珍寶，或見得地藏、種種財物及淨衣服，或得諸糓、器杖、花果、諸嚴身具，或食乳粥，或見童男、童女、端正婦人，或見交友、或見與共語，或蒙灌頂、或得軍持、或於陣得勝殺害怨敵，或見親情眷屬集會一處，見諸天神登山、乘象及車輅上高樓閣、見諸希奇異相之相、或作護摩及諸善事，或見渡河及超大坑、亦決惡賊相撲叫喚、種種遊戲、作諸縱事及諸吉祥善夢，或聞真言法則、或見節日、又見善人、或蒙讚嘆，又見向起首作成就法、亦見他作……如是等夢，應知吉祥；若反此相，即應棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天明起已，阿闍梨應問彼等善、不善夢，所謂夢見如來具功德海制底尊容及見供養、或於僧所聞法、或餘人處聞法、或聞決擇法義、或見轉讀經典、或見僧眾、或見一僧、或共住及語、或見自出家、或見僧伽藍、或見尼僧、或見菩薩眾、或見父母及諸兄弟、或見尊者、或見誦真言及見真言、或受得明、或見成就、或受律儀，或見樹林、江河、及海、大山、及島，或見敬信國王、仙人、及婆羅門，或見豪富宰相，或見牛、馬、犢子、師子、及鹿、吉祥鳥，或見得金及諸珍寶，或見得地藏、種種財物及淨衣服，或得諸糓、器杖、花果、諸嚴身具，或食乳粥，或見童男、童女、端正婦人，或見交友、或見與共語，或蒙灌頂、或得軍持、或於陣得勝殺害怨敵，或見親情眷屬集會一處，見諸天神登山、乘象及車輅上高樓閣、見諸希奇異相之相、或作護摩及諸善事，或見渡河及超大坑、亦決惡賊相撲叫喚、種種遊戲、作諸縱事及諸吉祥善夢，或聞真言法則、或見節日、又見善人、或蒙讚嘆，又見向起首作成就法、亦見他作……如是等夢，應知吉祥；若反此相，即應棄捨。

「若見善夢，准知成就；若見惡相，應知不成就。是故，應棄不善夢相，隨所見夢，上、中、下品獲得成就，准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見善夢，准知成就；若見惡相，應知不成就。是故，應棄不善夢相，隨所見夢，上、中、下品獲得成就，准此應知。

「雖見是惡，欲將入者，應以寂靜真言護摩牛蘇，經以百遍即除災障，便成清淨，以憐愍故，隨意將入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖見是惡，欲將入者，應以寂靜真言護摩牛蘇，經以百遍即除災障，便成清淨，以憐愍故，隨意將入。」

蕤呬耶經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕤呬耶經卷上

靈雲校本末云：貞亨三稔六月九日一校了，是為明日授與諸徒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲校本末云：貞亨三稔六月九日一校了，是為明日授與諸徒也。