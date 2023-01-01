蕤呬耶經
唐 不空譯3卷CBETA T0897大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
蕤呬耶經卷上(亦名玉呬耶經)
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大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯
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序品第一
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「我今當說通攝一切作曼荼羅祕密，次第廣略大小總在之經：於諸佛部曼荼羅中，無能勝明王曼荼羅者而為上首；於蓮華部曼荼羅中，善住明王曼荼羅者而為上首；於金剛部曼荼羅中，除避明王曼荼羅者而為上首。
「我今當說通攝一切作曼荼羅祕密，次第廣略大小總在之經：於諸佛部曼荼羅中，無能勝明王曼荼羅者而為上首；於蓮華部曼荼羅中，善住明王曼荼羅者而為上首；於金剛部曼荼羅中，除避明王曼荼羅者而為上首。
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「我今都說彼等三千五百曼荼羅中次第之法，是故應當要此經法而作一切諸曼荼羅門。」
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阿闍梨相品第二
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「我今當說阿闍梨相：廣解諸法，具戒，正直慈悲，能忍，淨信正念，加有威德，不懼非人，辯才無礙，處眾無畏，聰明智惠，善解方法，調伏諸根，能覆歸者。復有善巧，深信大乘，愛慕經典，普學祕密真言行門，並明一切曼荼羅法，善知分量及知弟子好惡之相。普誦真言及持都法，先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂，少欲知足，常行念誦，普於一切阿闍梨所皆請學問。於諸曼荼羅法決擇無疑，恒樂供養一切諸尊及與師僧，惠施一切貧窮困苦。明解大手印等一切諸印及善解畫曼荼羅法，又明念誦及供養法，具如是等一切法事。學內外明已，作曼荼羅。」
「我今當說阿闍梨相：廣解諸法，具戒，正直慈悲，能忍，淨信正念，加有威德，不懼非人，辯才無礙，處眾無畏，聰明智惠，善解方法，調伏諸根，能覆歸者。復有善巧，深信大乘，愛慕經典，普學祕密真言行門，並明一切曼荼羅法，善知分量及知弟子好惡之相。普誦真言及持都法，先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂，少欲知足，常行念誦，普於一切阿闍梨所皆請學問。於諸曼荼羅法決擇無疑，恒樂供養一切諸尊及與師僧，惠施一切貧窮困苦。明解大手印等一切諸印及善解畫曼荼羅法，又明念誦及供養法，具如是等一切法事。學內外明已，作曼荼羅。」
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揀擇地相品第三
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「我今次說地相善惡，應作、不應作曼荼羅處：
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「謂於高下及有荊棘、碎髑髏片，近崖、坑坎、枯井、枯池，饒有樹根及有蟲窠、鹹鹻、炭灰、饒石、瓦礫、自然乾土、并髮、蟲饒……如是等地，應可遠離於一切事。
「謂於高下及有荊棘、碎髑髏片，近崖、坑坎、枯井、枯池，饒有樹根及有蟲窠、鹹鹻、炭灰、饒石、瓦礫、自然乾土、并髮、蟲饒……如是等地，應可遠離於一切事。
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「諸曼荼羅於平正地斷淨潤澤，離如前過，於東北方其地少下如是等處作曼荼羅，入為吉祥。先掘其地深量一肘，還以其土而填其處，土若餘剩當知好處，必得成就。若反此者及有前過即不應作；若強作者，非但不成，亦損己身。
「諸曼荼羅於平正地斷淨潤澤，離如前過，於東北方其地少下如是等處作曼荼羅，入為吉祥。先掘其地深量一肘，還以其土而填其處，土若餘剩當知好處，必得成就。若反此者及有前過即不應作；若強作者，非但不成，亦損己身。
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「復有其地無有如前過，周邊有水速得成就，無水不吉。或有處所，地無前過，周邊有樹，豐足花菓，枝葉欝茂，足有乳樹，作曼荼羅亦為吉祥。地具諸德，周邊有樹，近有流水，此地最勝。
「復有其地無有如前過，周邊有水速得成就，無水不吉。或有處所，地無前過，周邊有樹，豐足花菓，枝葉欝茂，足有乳樹，作曼荼羅亦為吉祥。地具諸德，周邊有樹，近有流水，此地最勝。
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「若作息災，當白色地作曼荼羅；若作增益，於赤黃地作曼荼羅；若作降伏，於黑色地作曼荼羅。
「若作息災，當白色地作曼荼羅；若作增益，於赤黃地作曼荼羅；若作降伏，於黑色地作曼荼羅。
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「於山頂上、或牛居之處、或於制底、或有佛堂、或有舍利者，如是等處即作息災曼荼羅法；於恒河邊、或於蓮池、或於壇墠上、或於海邊，應作增益曼荼羅事；於其塚間、或於諸魔跢羅天祠、或空閑處、或於空室、或於荒穢之處，應作降伏曼荼羅事。
「於山頂上、或牛居之處、或於制底、或有佛堂、或有舍利者，如是等處即作息災曼荼羅法；於恒河邊、或於蓮池、或於壇墠上、或於海邊，應作增益曼荼羅事；於其塚間、或於諸魔跢羅天祠、或空閑處、或於空室、或於荒穢之處，應作降伏曼荼羅事。
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「於八大塔及與聖迹、或意樂處、或於清淨之處、或於山頂……如是等處，應作上成就曼荼羅。
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「或於開敷蓮華池中鵝雁遊戲側近之處，應作求財及餘富貴諸吉祥成就曼荼羅。
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「於高山上、或於山側、或於山谷、或於山峯、或於巖窟……如是等處，為成入修羅宮故，應作下等金剛曼荼羅。
「於高山上、或於山側、或於山谷、或於山峯、或於巖窟……如是等處，為成入修羅宮故，應作下等金剛曼荼羅。
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「於龍池邊、或於山峯、或於神廟……如是之處，為欲碎伏所著鬼魅之者，應作金剛鉤曼荼羅。
「於龍池邊、或於山峯、或於神廟……如是之處，為欲碎伏所著鬼魅之者，應作金剛鉤曼荼羅。
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「於大道衢上、或於制底、或於執金剛前……如是等處，為辟除著毘那夜迦者故，應作軍荼利忿怒曼荼羅。
「於大道衢上、或於制底、或於執金剛前……如是等處，為辟除著毘那夜迦者故，應作軍荼利忿怒曼荼羅。
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「於八大塔及大聖迹，應作佛部中無能勝……等諸勝上曼荼羅；於蓮華池邊，應作蓮華部中善住……等諸勝上曼荼羅；於山頂上，應作金剛部避縛……等諸勝上曼荼羅。
「於八大塔及大聖迹，應作佛部中無能勝……等諸勝上曼荼羅；於蓮華池邊，應作蓮華部中善住……等諸勝上曼荼羅；於山頂上，應作金剛部避縛……等諸勝上曼荼羅。
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「已廣分別如是等處，亦須分別三種差別；或若不獲如是勝處，即應隨得之處作曼荼羅。難得具足勝上之處，是故但應於平正潤澤、於東北賒側近水饒及有樹林意所樂處、離其地過亦無障難……如是之處作曼荼羅，皆得成就。
「已廣分別如是等處，亦須分別三種差別；或若不獲如是勝處，即應隨得之處作曼荼羅。難得具足勝上之處，是故但應於平正潤澤、於東北賒側近水饒及有樹林意所樂處、離其地過亦無障難……如是之處作曼荼羅，皆得成就。
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「若於聖迹牛所居處、於巖窟中及山頂上先所淨地、亦於窟上、并與石上、或制底邊、及於壇墠上、諸江河邊……如是之處作曼荼羅者，不須掘地及以治打，勿疑高下等過，隨其地勢掃治灑水，手按其地及誦真言即成清淨。
「若於聖迹牛所居處、於巖窟中及山頂上先所淨地、亦於窟上、并與石上、或制底邊、及於壇墠上、諸江河邊……如是之處作曼荼羅者，不須掘地及以治打，勿疑高下等過，隨其地勢掃治灑水，手按其地及誦真言即成清淨。
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「或於作曼荼羅處有其地過不得除者，但以真言而作清淨，亦得成就。
「或於作曼荼羅處有其地過不得除者，但以真言而作清淨，亦得成就。
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「若作急速之事作曼荼羅、及作辟除鬼魅所著、并與自身灌頂曼荼羅者，勿須細揀其地，隨宜而作，都以枳利枳利忿怒真言持誦香水洗灑其地，及灑亦淨以為淨地。
「若作急速之事作曼荼羅、及作辟除鬼魅所著、并與自身灌頂曼荼羅者，勿須細揀其地，隨宜而作，都以枳利枳利忿怒真言持誦香水洗灑其地，及灑亦淨以為淨地。
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「若作佛部中無能勝等曼荼羅者，應以最勝佛頂真言作淨地法；若作蓮華部曼荼羅者，應以吉祥明、或悉以濕嚩(引)縛(上)訶明作淨地法；若作金剛部曼荼羅者，應以軍荼利忿怒真言作淨地法。
「若作佛部中無能勝等曼荼羅者，應以最勝佛頂真言作淨地法；若作蓮華部曼荼羅者，應以吉祥明、或悉以濕嚩(引)縛(上)訶明作淨地法；若作金剛部曼荼羅者，應以軍荼利忿怒真言作淨地法。
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「其最勝佛頂、濕縛(去)縛(上)訶、及軍荼利此等三尊，各為於本部呪是其能辨諸事，是故於一切事用此真言。
「其最勝佛頂、濕縛(去)縛(上)訶、及軍荼利此等三尊，各為於本部呪是其能辨諸事，是故於一切事用此真言。
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「一切事者，謂淨地法及以護身、加被弟子、辟除諸難、清淨香……等，於此等事悉皆通用。
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「或依本法所說，應當用之，從迦唎提迦月、毘舍迦滿月，於其中間如法作曼荼羅。
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「若欲作辟除鬼魅、及避毘那夜迦、或得本尊進止令作成就……如是等事，假使雨時應作此等曼荼羅。
「若欲作辟除鬼魅、及避毘那夜迦、或得本尊進止令作成就……如是等事，假使雨時應作此等曼荼羅。
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「若作灌頂弟子曼荼羅，許及傳法并三摩耶、及與增益最上成就……如是等曼荼羅，即依彼時七箇月內而作法事。
「若作灌頂弟子曼荼羅，許及傳法并三摩耶、及與增益最上成就……如是等曼荼羅，即依彼時七箇月內而作法事。
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「或觀其國及以時節并有利益，或觀其時無諸障難、具種種德，及弟子渴仰之心，縱於雨時，亦通許作曼荼羅。
「或觀其國及以時節并有利益，或觀其時無諸障難、具種種德，及弟子渴仰之心，縱於雨時，亦通許作曼荼羅。
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「作法之時，塗香、及燒香、飲食、燈明護摩……如是六種，縱不獲辦自餘等物，必不應闕此六種物。若闕却損、相違上日及以惡時、并以惡國不依其法，必不應作曼荼羅法；若強作者，當損無疑。
「作法之時，塗香、及燒香、飲食、燈明護摩……如是六種，縱不獲辦自餘等物，必不應闕此六種物。若闕却損、相違上日及以惡時、并以惡國不依其法，必不應作曼荼羅法；若強作者，當損無疑。
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「如上所說七箇月中，當於黑白十五日及十三日，或白月十一日、十日、一日、五日、七日、三日，於此十種吉祥之日應作勝上曼荼羅，縱於黑月十五日及十三日亦通作勝上曼荼羅。
「如上所說七箇月中，當於黑白十五日及十三日，或白月十一日、十日、一日、五日、七日、三日，於此十種吉祥之日應作勝上曼荼羅，縱於黑月十五日及十三日亦通作勝上曼荼羅。
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「若作佛部曼荼羅者，應用白月十五日；若作蓮華部曼荼羅者，應用白月五日、十日、及十五日；若作金剛部中入阿修羅宮、及猛利事法、并諸忿怒曼荼羅者，當用前說黑月吉日，於誓跢羅月及毘舍迦月，於此二月應作摩訶曼荼羅。
「若作佛部曼荼羅者，應用白月十五日；若作蓮華部曼荼羅者，應用白月五日、十日、及十五日；若作金剛部中入阿修羅宮、及猛利事法、并諸忿怒曼荼羅者，當用前說黑月吉日，於誓跢羅月及毘舍迦月，於此二月應作摩訶曼荼羅。
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「或若辦須供養等具無闕少、或發大信之時、或欲作成就及作上事，即當應作摩訶曼荼羅；或觀其時無諸障難，豐足諸華及與供養，亦應作摩訶曼荼羅；或阿闍梨見其弟子堪為法器、或久承仕稱尊意，應作摩訶曼荼羅；或日月蝕時、或希奇異相現時、或於神通月內……如是等時，皆悉通作大曼荼羅。
「或若辦須供養等具無闕少、或發大信之時、或欲作成就及作上事，即當應作摩訶曼荼羅；或觀其時無諸障難，豐足諸華及與供養，亦應作摩訶曼荼羅；或阿闍梨見其弟子堪為法器、或久承仕稱尊意，應作摩訶曼荼羅；或日月蝕時、或希奇異相現時、或於神通月內……如是等時，皆悉通作大曼荼羅。
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「若作息災曼荼羅者，於日沒時起首而作法；若作增益曼荼羅者，於日出時起首而作法；若作降伏曼荼羅者，於日午時起首而作法。然諸曼荼羅皆於日沒之時起首而作，明相未動，要須發遣，此名都作一切曼荼羅法。
「若作息災曼荼羅者，於日沒時起首而作法；若作增益曼荼羅者，於日出時起首而作法；若作降伏曼荼羅者，於日午時起首而作法。然諸曼荼羅皆於日沒之時起首而作，明相未動，要須發遣，此名都作一切曼荼羅法。
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「或須本尊進止、或於本法作訖、或事相應、及日月蝕并異相現，悉皆通作。若違此時作曼荼羅者，必不成就。
「或須本尊進止、或於本法作訖、或事相應、及日月蝕并異相現，悉皆通作。若違此時作曼荼羅者，必不成就。
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「但是一切大曼荼羅，勿於晝日起首而作，若晝日作，獲大苦惱。於日沒時應作事者，勿中夜作，違本時故，種種難起。自餘諸時准此應知。於夜分時諸事寂靜，作法有驗，是故於夜應作三摩耶等大曼荼羅。又，於日沒之時，諸天集會觀視作法之處加威彼人。是故於夜作曼荼羅。
「但是一切大曼荼羅，勿於晝日起首而作，若晝日作，獲大苦惱。於日沒時應作事者，勿中夜作，違本時故，種種難起。自餘諸時准此應知。於夜分時諸事寂靜，作法有驗，是故於夜應作三摩耶等大曼荼羅。又，於日沒之時，諸天集會觀視作法之處加威彼人。是故於夜作曼荼羅。
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「於日沒時，如法起首奉請諸尊，即來降赴，益於彼人。取其本時依教而作，用好宿日誠心奉請，諸尊即來降赴，成所求願。
「於日沒時，如法起首奉請諸尊，即來降赴，益於彼人。取其本時依教而作，用好宿日誠心奉請，諸尊即來降赴，成所求願。
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「於其月宿直太白星，勿離訶娑婆羝，預直應作吉祥及增益事曼荼羅法；若作猛害及降伏事曼荼羅者，還取自餘猛害曜直。
「於其月宿直太白星，勿離訶娑婆羝，預直應作吉祥及增益事曼荼羅法；若作猛害及降伏事曼荼羅者，還取自餘猛害曜直。
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「作彼事法，於鬼宿直取如是等吉祥宿直，還作吉祥增益曼荼羅法。
「作彼事法，於鬼宿直取如是等吉祥宿直，還作吉祥增益曼荼羅法。
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「若作猛害及降伏事，還取依彼損害宿直，於其娑尾跢利須庾、微誓夜須庾、(上)補瑟(二合)拏須庾、怛跛(二合)裟跛須庾、皤嚕醯儞須庾、娑跛須庾、蘇波怛羅(二合)須庾、皤嚕拏須庾、皤羅(二合)訶摩須庾、蘇迷藥(二合)須庾、忙揭羅須庾、楞比計沙拏須庾、鉢羅(二合)闍鉢底須庾、阿反濕(二合)尼須庾、味跢唎(二合)須庾、輸羅須庾、阿摩羅須庾……，取如是等吉祥須庾還作吉祥增益之事；若取惡直者，必不成就。是故，當取吉祥時日宿曜須庾及觀徵祥，若善相現方可起首；若不善者即不應作。
「若作猛害及降伏事，還取依彼損害宿直，於其娑尾跢利須庾、微誓夜須庾、(上)補瑟(二合)拏須庾、怛跛(二合)裟跛須庾、皤嚕醯儞須庾、娑跛須庾、蘇波怛羅(二合)須庾、皤嚕拏須庾、皤羅(二合)訶摩須庾、蘇迷藥(二合)須庾、忙揭羅須庾、楞比計沙拏須庾、鉢羅(二合)闍鉢底須庾、阿反濕(二合)尼須庾、味跢唎(二合)須庾、輸羅須庾、阿摩羅須庾……，取如是等吉祥須庾還作吉祥增益之事；若取惡直者，必不成就。是故，當取吉祥時日宿曜須庾及觀徵祥，若善相現方可起首；若不善者即不應作。
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「假使作其猛畏及降伏事，還取好相方可起首，何況吉祥事不看相？隨其先相，即知成就及不成就。是故，慇懃觀其徵相方可作法。」
「假使作其猛畏及降伏事，還取好相方可起首，何況吉祥事不看相？隨其先相，即知成就及不成就。是故，慇懃觀其徵相方可作法。」
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淨地品第四
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「次說淨地之法：作曼荼羅時七日已，前往於其地，如法護身及護弟子供養地神及其地，方起掘地，除去地過。若不去過而作法者，必不成就。是故，當除其地骨、石、炭灰、樹根、蟲窠、及瓦礫等，盡去令淨。次當細擣其所堀土，還填其處，打令堅實。復以牛尿散灑令潤，灑己還打，搥令平正，猶如手掌。次以牛糞和水，從東北角右旋而泥。復於中心穿以小坑，持誦，五穀、及五種寶、五種藥草安於坑中，還令平正。如是置寶及淨治已，次應當作是受持地法。
「次說淨地之法：作曼荼羅時七日已，前往於其地，如法護身及護弟子供養地神及其地，方起掘地，除去地過。若不去過而作法者，必不成就。是故，當除其地骨、石、炭灰、樹根、蟲窠、及瓦礫等，盡去令淨。次當細擣其所堀土，還填其處，打令堅實。復以牛尿散灑令潤，灑己還打，搥令平正，猶如手掌。次以牛糞和水，從東北角右旋而泥。復於中心穿以小坑，持誦，五穀、及五種寶、五種藥草安於坑中，還令平正。如是置寶及淨治已，次應當作是受持地法。
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「又，三日已前各用本部辦事真言持誦香水，於日沒時用灑其處。次以右手按其地上，持誦曼荼羅主真言，以心受持，此名受持地法。
「又，三日已前各用本部辦事真言持誦香水，於日沒時用灑其處。次以右手按其地上，持誦曼荼羅主真言，以心受持，此名受持地法。
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「次復應以辦事真言受持弟子，用童女合線，以辦事真言各持誦七遍，以心觀念一一弟子及稱名號，更持誦七遍，一誦一結、乃至七結，如是受持，弟子無諸障難。」
「次復應以辦事真言受持弟子，用童女合線，以辦事真言各持誦七遍，以心觀念一一弟子及稱名號，更持誦七遍，一誦一結、乃至七結，如是受持，弟子無諸障難。」
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召請品第五
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「次應作召請法，一日已前於晨朝看日出，方著衣而記以心，布置諸尊座位，依其本法所說。飲食如法，淨潔，意所愛樂，自及弟子應喫其食。於日沒時澡浴清淨，著淨白衣，及與弟子持諸供具，詣前所淨曼荼羅處。次於中央以白檀塗香作圓曼荼羅，量十二指，為曼荼羅主座故，即以手按上，誦彼真言一遍，一誦一按乃至七遍。次復心念及稱名號，諸大尊等亦為作如前香曼荼羅，各以部心真言奉請，加持諸香華乃至飲食而用供養，用部心真言而作召請。復取淨水和其塗香，亦散名花，以香薰持誦。
「次應作召請法，一日已前於晨朝看日出，方著衣而記以心，布置諸尊座位，依其本法所說。飲食如法，淨潔，意所愛樂，自及弟子應喫其食。於日沒時澡浴清淨，著淨白衣，及與弟子持諸供具，詣前所淨曼荼羅處。次於中央以白檀塗香作圓曼荼羅，量十二指，為曼荼羅主座故，即以手按上，誦彼真言一遍，一誦一按乃至七遍。次復心念及稱名號，諸大尊等亦為作如前香曼荼羅，各以部心真言奉請，加持諸香華乃至飲食而用供養，用部心真言而作召請。復取淨水和其塗香，亦散名花，以香薰持誦。
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「先須備具優曇婆羅木或阿修他木，取無病者、無蟲食而作齒木，量十二指，非麁、非細，以香水洗已，於其木根頭以白線纏花。復以香塗及燒香薰，以手按木持誦部心真言，誦數多遍或七遍。隨弟子數，木數亦然，皆須一向根頭齊置，嚼其小頭，應須如法護身及護弟子并與其處，次第供養。
「先須備具優曇婆羅木或阿修他木，取無病者、無蟲食而作齒木，量十二指，非麁、非細，以香水洗已，於其木根頭以白線纏花。復以香塗及燒香薰，以手按木持誦部心真言，誦數多遍或七遍。隨弟子數，木數亦然，皆須一向根頭齊置，嚼其小頭，應須如法護身及護弟子并與其處，次第供養。
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「然後用諸薪木兩頭搵蘇，及胡麻和蘇護摩，次中但用蘇作護摩，最後護摩酪飯。初杓碎伏難故，應作降伏護摩；次為自增益故，以部心真言作增益護摩；然後以寂靜真言作息災護摩。」
「然後用諸薪木兩頭搵蘇，及胡麻和蘇護摩，次中但用蘇作護摩，最後護摩酪飯。初杓碎伏難故，應作降伏護摩；次為自增益故，以部心真言作增益護摩；然後以寂靜真言作息災護摩。」
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揀擇弟子品第六
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「初應揀擇弟子，然後方可受持，謂族姓家生，清淨無畏，深樂正法，具信能忍，勇猛精進，心求大乘，不懷我慢，顏貌有相，盛年端正，具解諸論，智惠具足，正直調伏，能攝歸者，善言懷德，其弟子等具此相者方可攝受。不具法則，諂曲猛害，恒麁惡語，撥無因果，常樂不善，愚癡我慢，無智多言，下賤家生，諸相不具，或加支分，極長、極短、極肥、極瘦，心懷破具，眼目常赤，面貌可畏，越分形色，支分不祥，復無善相，外相不順，內無德行，生於穢族，作惡業事，病疥無信，婬男婬女，耽酒博戲，極惡性行，其諸弟子若有此相必應遠離。
「初應揀擇弟子，然後方可受持，謂族姓家生，清淨無畏，深樂正法，具信能忍，勇猛精進，心求大乘，不懷我慢，顏貌有相，盛年端正，具解諸論，智惠具足，正直調伏，能攝歸者，善言懷德，其弟子等具此相者方可攝受。不具法則，諂曲猛害，恒麁惡語，撥無因果，常樂不善，愚癡我慢，無智多言，下賤家生，諸相不具，或加支分，極長、極短、極肥、極瘦，心懷破具，眼目常赤，面貌可畏，越分形色，支分不祥，復無善相，外相不順，內無德行，生於穢族，作惡業事，病疥無信，婬男婬女，耽酒博戲，極惡性行，其諸弟子若有此相必應遠離。
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「深信三寶，具律儀戒，深信大乘，應可攝受，身無過患，內懷諸德，無病族姓，具信大乘，堅持大願，具足如是之相甚難可得。是故，但於三寶有敬信心，深樂大乘，復求福德，應當攝受如是弟子。
「深信三寶，具律儀戒，深信大乘，應可攝受，身無過患，內懷諸德，無病族姓，具信大乘，堅持大願，具足如是之相甚難可得。是故，但於三寶有敬信心，深樂大乘，復求福德，應當攝受如是弟子。
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「若見渴仰此法，常勤念誦善逝真言，假使身無善相及見內無福德，亦應攝受；但四部眾若具本戒及信大乘亦應攝受。
「若見渴仰此法，常勤念誦善逝真言，假使身無善相及見內無福德，亦應攝受；但四部眾若具本戒及信大乘亦應攝受。
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「凡入曼荼羅者，總有三種所求：一、謂成就真言故，二、謂滅罪獲福故，三、謂來生求果故。若為來生求果故以起信心入曼荼羅者，非但成就來世果報，亦於現在獲得安樂。若為現在求安樂者，不如彼人求未來果。是故，智者為未來果入曼荼羅即獲得二世安樂果報。
「凡入曼荼羅者，總有三種所求：一、謂成就真言故，二、謂滅罪獲福故，三、謂來生求果故。若為來生求果故以起信心入曼荼羅者，非但成就來世果報，亦於現在獲得安樂。若為現在求安樂者，不如彼人求未來果。是故，智者為未來果入曼荼羅即獲得二世安樂果報。
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「應所受持弟子等數，或一、或三、或七、乃至二十五隻，不得雙取，更不得已上。
「應所受持弟子等數，或一、或三、或七、乃至二十五隻，不得雙取，更不得已上。
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「其諸弟子互相有諍及懷怨心，不應攝受。彼等皆悉互相歡喜，調伏寂靜，於尊者所有敬愛心，生善因者，如是弟子方可攝取。
「其諸弟子互相有諍及懷怨心，不應攝受。彼等皆悉互相歡喜，調伏寂靜，於尊者所有敬愛心，生善因者，如是弟子方可攝取。
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「其召請日，遣弟子等，令喫乳粥，皆為一食，及受律儀，著新淨衣，皆令面向東坐，與弟子等作召請法，先作護身，次受三歸，發菩提心；若已發者，重更憶念。以忿怒真言持誦香水，各灑其頂，復以手按其頂上各誦七遍，以香塗手復安心上，各持誦明王真言七遍。輪王佛頂一字真言，是其佛部明王；高頭大尊十字真言，是蓮華部明王；𠹀婆忿怒，其彼真言有吽、發字，是金剛部明王；其軍荼利尊通是三部明王，碎諸難故，密迹主說。
「其召請日，遣弟子等，令喫乳粥，皆為一食，及受律儀，著新淨衣，皆令面向東坐，與弟子等作召請法，先作護身，次受三歸，發菩提心；若已發者，重更憶念。以忿怒真言持誦香水，各灑其頂，復以手按其頂上各誦七遍，以香塗手復安心上，各持誦明王真言七遍。輪王佛頂一字真言，是其佛部明王；高頭大尊十字真言，是蓮華部明王；𠹀婆忿怒，其彼真言有吽、發字，是金剛部明王；其軍荼利尊通是三部明王，碎諸難故，密迹主說。
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「次復手按頂上，持辦辦事真言，還復灑水，以燒香薰。其欲灌頂，瓶置五穀等物及著花枝，置少許水，以明王真言持誦其瓶，奉獻閼伽薰香召請，正作曼荼羅。日三時持誦其瓶，應用彼瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北坐，次弟子受與前辦齒木，還面向東坐而嚼齒木。嚼已勿碎，莫擲左右側邊，直向前擲。其所嚼頭或對向身及向上竪，應知得上成就；若嚼頭背身向東，應知中成就；若向北者及餘方橫墮，應知得世間及出世間成就；若嚼頭著地直竪者，應知入修羅宮成就。
「次復手按頂上，持辦辦事真言，還復灑水，以燒香薰。其欲灌頂，瓶置五穀等物及著花枝，置少許水，以明王真言持誦其瓶，奉獻閼伽薰香召請，正作曼荼羅。日三時持誦其瓶，應用彼瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北坐，次弟子受與前辦齒木，還面向東坐而嚼齒木。嚼已勿碎，莫擲左右側邊，直向前擲。其所嚼頭或對向身及向上竪，應知得上成就；若嚼頭背身向東，應知中成就；若向北者及餘方橫墮，應知得世間及出世間成就；若嚼頭著地直竪者，應知入修羅宮成就。
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「知其相已，其諸弟子還如前坐，其阿闍梨用辦事真言持誦前所辦水，各取三掬，令與飲之。飲已，然後出外漱口。次即更復供養，手執香爐，以至誠心召請諸尊。
「知其相已，其諸弟子還如前坐，其阿闍梨用辦事真言持誦前所辦水，各取三掬，令與飲之。飲已，然後出外漱口。次即更復供養，手執香爐，以至誠心召請諸尊。
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「初應持誦曼荼羅主真言，應如是真言而召請。『歸命某甲明王大尊，我今明日以大慈悲作曼荼羅，為愍弟子故及為供養諸大尊故，唯願諸尊照知我心，而降加被。一切如來具諸佛大悲者、羅漢、菩薩、諸真言主、諸天善神、及護世神大威補多、及歸依佛有天眼者，悉皆憶念。我某甲明日作某甲曼荼羅，隨力供養，唯願諸尊等憐愍弟子及與我故，皆降於此曼荼羅處而作加被。』如是三請，至誠禮拜，以妙伽陀讚嘆諸尊，然後發遣，分別吉祥、不吉祥相。次即為諸弟子廣說願欲相應正法，然後教令頭面向東，敷茅草臥。
「初應持誦曼荼羅主真言，應如是真言而召請。『歸命某甲明王大尊，我今明日以大慈悲作曼荼羅，為愍弟子故及為供養諸大尊故，唯願諸尊照知我心，而降加被。一切如來具諸佛大悲者、羅漢、菩薩、諸真言主、諸天善神、及護世神大威補多、及歸依佛有天眼者，悉皆憶念。我某甲明日作某甲曼荼羅，隨力供養，唯願諸尊等憐愍弟子及與我故，皆降於此曼荼羅處而作加被。』如是三請，至誠禮拜，以妙伽陀讚嘆諸尊，然後發遣，分別吉祥、不吉祥相。次即為諸弟子廣說願欲相應正法，然後教令頭面向東，敷茅草臥。
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「天明起已，阿闍梨應問彼等善、不善夢，所謂夢見如來具功德海制底尊容及見供養、或於僧所聞法、或餘人處聞法、或聞決擇法義、或見轉讀經典、或見僧眾、或見一僧、或共住及語、或見自出家、或見僧伽藍、或見尼僧、或見菩薩眾、或見父母及諸兄弟、或見尊者、或見誦真言及見真言、或受得明、或見成就、或受律儀，或見樹林、江河、及海、大山、及島，或見敬信國王、仙人、及婆羅門，或見豪富宰相，或見牛、馬、犢子、師子、及鹿、吉祥鳥，或見得金及諸珍寶，或見得地藏、種種財物及淨衣服，或得諸糓、器杖、花果、諸嚴身具，或食乳粥，或見童男、童女、端正婦人，或見交友、或見與共語，或蒙灌頂、或得軍持、或於陣得勝殺害怨敵，或見親情眷屬集會一處，見諸天神登山、乘象及車輅上高樓閣、見諸希奇異相之相、或作護摩及諸善事，或見渡河及超大坑、亦決惡賊相撲叫喚、種種遊戲、作諸縱事及諸吉祥善夢，或聞真言法則、或見節日、又見善人、或蒙讚嘆，又見向起首作成就法、亦見他作……如是等夢，應知吉祥；若反此相，即應棄捨。
「天明起已，阿闍梨應問彼等善、不善夢，所謂夢見如來具功德海制底尊容及見供養、或於僧所聞法、或餘人處聞法、或聞決擇法義、或見轉讀經典、或見僧眾、或見一僧、或共住及語、或見自出家、或見僧伽藍、或見尼僧、或見菩薩眾、或見父母及諸兄弟、或見尊者、或見誦真言及見真言、或受得明、或見成就、或受律儀，或見樹林、江河、及海、大山、及島，或見敬信國王、仙人、及婆羅門，或見豪富宰相，或見牛、馬、犢子、師子、及鹿、吉祥鳥，或見得金及諸珍寶，或見得地藏、種種財物及淨衣服，或得諸糓、器杖、花果、諸嚴身具，或食乳粥，或見童男、童女、端正婦人，或見交友、或見與共語，或蒙灌頂、或得軍持、或於陣得勝殺害怨敵，或見親情眷屬集會一處，見諸天神登山、乘象及車輅上高樓閣、見諸希奇異相之相、或作護摩及諸善事，或見渡河及超大坑、亦決惡賊相撲叫喚、種種遊戲、作諸縱事及諸吉祥善夢，或聞真言法則、或見節日、又見善人、或蒙讚嘆，又見向起首作成就法、亦見他作……如是等夢，應知吉祥；若反此相，即應棄捨。
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「若見善夢，准知成就；若見惡相，應知不成就。是故，應棄不善夢相，隨所見夢，上、中、下品獲得成就，准此應知。
「若見善夢，准知成就；若見惡相，應知不成就。是故，應棄不善夢相，隨所見夢，上、中、下品獲得成就，准此應知。
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「雖見是惡，欲將入者，應以寂靜真言護摩牛蘇，經以百遍即除災障，便成清淨，以憐愍故，隨意將入。」
「雖見是惡，欲將入者，應以寂靜真言護摩牛蘇，經以百遍即除災障，便成清淨，以憐愍故，隨意將入。」
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蕤呬耶經卷上
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靈雲校本末云：貞亨三稔六月九日一校了，是為明日授與諸徒也。
靈雲校本末云：貞亨三稔六月九日一校了，是為明日授與諸徒也。
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河南教興傳瑜伽上乘沙門淨嚴(四十有八)
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