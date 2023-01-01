妙臂菩薩所問經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

分別諸部分第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸部分第十一

「復次，我今於持明藏，分別佛、菩薩等，乃至諸部所說真言印契等。如來所說三俱胝五洛叉真言及說明主名字，故名持明藏。又，觀自在菩薩亦說三俱胝五洛叉真言，而此部中真言主名曰馬首，亦說自部種種曼拏羅名字。復有七真言主，此一一真言主皆十二臂，或六臂或四臂，持不空羂索隨意變現，或四面頭戴寶冠，以如意寶而為莊嚴，光明晃耀如日照世，此等真言主並是馬首曼拏羅所管。復有八明妃，所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝，此等皆是蓮花部明妃，亦說七俱胝真言，并種種曼拏羅及諸手印，為利益一切貧窮眾生及摧伏一切作障潛行鬼類。復有十七真言王六十四眷屬，又有八大心明王，又有諸大忿怒明王、甘露軍拏利明王、最勝明王、大福德明王等。我此部名曰廣大金剛族，說八洛叉真言。復有大神名半支迦，說二十千真言，彼神有妃名彌伽羅，說十千真言，亦名半支迦部。復有大神名摩尼跋陀羅，說一洛叉真言。又有財主說三洛叉真言，名摩尼部。復有一切天人、阿修羅等信佛者，即於佛前說無量真言，此等散入諸部，或有入我大金剛部者，或有入大蓮花部者，或有入阿閦毘也(二合)部者，或入半支迦部者，或入摩尼部者，如是或入非部所攝。如上所說種種真言之教，於此五部之內，諸有行人並可修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，我今於持明藏，分別佛、菩薩等，乃至諸部所說真言印契等。如來所說三俱胝五洛叉真言及說明主名字，故名持明藏。又，觀自在菩薩亦說三俱胝五洛叉真言，而此部中真言主名曰馬首，亦說自部種種曼拏羅名字。復有七真言主，此一一真言主皆十二臂，或六臂或四臂，持不空羂索隨意變現，或四面頭戴寶冠，以如意寶而為莊嚴，光明晃耀如日照世，此等真言主並是馬首曼拏羅所管。復有八明妃，所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝，此等皆是蓮花部明妃，亦說七俱胝真言，并種種曼拏羅及諸手印，為利益一切貧窮眾生及摧伏一切作障潛行鬼類。復有十七真言王六十四眷屬，又有八大心明王，又有諸大忿怒明王、甘露軍拏利明王、最勝明王、大福德明王等。我此部名曰廣大金剛族，說八洛叉真言。復有大神名半支迦，說二十千真言，彼神有妃名彌伽羅，說十千真言，亦名半支迦部。復有大神名摩尼跋陀羅，說一洛叉真言。又有財主說三洛叉真言，名摩尼部。復有一切天人、阿修羅等信佛者，即於佛前說無量真言，此等散入諸部，或有入我大金剛部者，或有入大蓮花部者，或有入阿閦毘也(二合)部者，或入半支迦部者，或入摩尼部者，如是或入非部所攝。如上所說種種真言之教，於此五部之內，諸有行人並可修行。

「復次，世尊所說：『有內勝最上妙寶，又復於此流出究竟法寶，從此轉生八大丈夫，不退眾寶。如是三寶，於三界中最尊最勝為大福田。』是故行人欲得滅罪生福及本尊現前速成悉地者，於念誦時，先應歸命如是三寶。若有持誦我金剛部中真言者，初應歸命三寶，次復先稱那謨室戰拏、跋折囉皤拏曳、摩訶藥叉細那鉢怛曳，然後即誦真言。其蓮花部亦然，半支迦部摩尼部亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊所說：『有內勝最上妙寶，又復於此流出究竟法寶，從此轉生八大丈夫，不退眾寶。如是三寶，於三界中最尊最勝為大福田。』是故行人欲得滅罪生福及本尊現前速成悉地者，於念誦時，先應歸命如是三寶。若有持誦我金剛部中真言者，初應歸命三寶，次復先稱那謨室戰拏、跋折囉皤拏曳、摩訶藥叉細那鉢怛曳，然後即誦真言。其蓮花部亦然，半支迦部摩尼部亦爾。

「復次，持誦行人於持誦時，必先歸命三寶，次復歸命本部明主，然可持誦本修真言。若是行人不歸信佛，又復唯信辟支、聲聞等法，信既不足，及更內心常懷慳悋嫉妬者，不得執持我教所說大跋折羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持誦行人於持誦時，必先歸命三寶，次復歸命本部明主，然可持誦本修真言。若是行人不歸信佛，又復唯信辟支、聲聞等法，信既不足，及更內心常懷慳悋嫉妬者，不得執持我教所說大跋折羅。

「復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，以邪見謗此大乘妙真言教，言非正說，是魔所說，我說此人是大愚癡。復謂我大金剛手是藥叉類，非實本宗，不肯信禮，乃至復不信禮諸大菩薩；若或持誦我妙真言者，非久之間必招自損。何以故？然，佛、菩薩等，豈有惡心損惱有情，但緣部內一切眷屬諸鬼神等，見此癡人執我大金剛族大跋折羅，兼持誦我教妙真言者，彼諸眷屬即當瞋目視之，乃至破壞身命。若有四眾修行行人，常時讀誦方廣大乘之教，又能為諸有情分別解說，具大精進轉不退輪，一心趣向無上菩提者，當知是人持誦我教，必定速得意樂成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，以邪見謗此大乘妙真言教，言非正說，是魔所說，我說此人是大愚癡。復謂我大金剛手是藥叉類，非實本宗，不肯信禮，乃至復不信禮諸大菩薩；若或持誦我妙真言者，非久之間必招自損。何以故？然，佛、菩薩等，豈有惡心損惱有情，但緣部內一切眷屬諸鬼神等，見此癡人執我大金剛族大跋折羅，兼持誦我教妙真言者，彼諸眷屬即當瞋目視之，乃至破壞身命。若有四眾修行行人，常時讀誦方廣大乘之教，又能為諸有情分別解說，具大精進轉不退輪，一心趣向無上菩提者，當知是人持誦我教，必定速得意樂成就。

「復次，我已前說佛、菩薩等種種真言之教，汝應專心信受，勿生疑念。我今復更為汝說彼世間、出世間外道，及天人、魔梵等真言之教，汝當諦聽！大自在天說十俱胝真言，那羅延天說三十千真言，大梵天說六十千真言，日天說二洛叉真言，帝釋天眾說一十八千真言，贊尼迦說八千真言，火天說三千七百真言，俱尾囉說三千真言，諸龍王說五千真言，鬼主說十二千真言，護世四大天王共說四洛叉真言，阿修羅王說二洛叉真言，忉利天主說二洛叉真言，如是天等各各具說種種真言印契，并曼拏羅儀軌等，可依法受持。若違本教，不唯真言不得成就，亦乃自招過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，我已前說佛、菩薩等種種真言之教，汝應專心信受，勿生疑念。我今復更為汝說彼世間、出世間外道，及天人、魔梵等真言之教，汝當諦聽！大自在天說十俱胝真言，那羅延天說三十千真言，大梵天說六十千真言，日天說二洛叉真言，帝釋天眾說一十八千真言，贊尼迦說八千真言，火天說三千七百真言，俱尾囉說三千真言，諸龍王說五千真言，鬼主說十二千真言，護世四大天王共說四洛叉真言，阿修羅王說二洛叉真言，忉利天主說二洛叉真言，如是天等各各具說種種真言印契，并曼拏羅儀軌等，可依法受持。若違本教，不唯真言不得成就，亦乃自招過咎。

妙臂菩薩所問經說八法分第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經說八法分第十二

「復次，成就之法總有八種，所謂成真言法、成長年法、藥成就法、出伏藏法、入修羅宮法、合成金法、土成金法、成無價寶法。此之八法說為三品：成真言、成長年、入修羅宮，此三為上品；成無價寶、出伏藏、土成金，此三為中品；合成金、藥成就，此二為下品。若復有情智慧過人及有戒德，亦復樂修大乘之法，如是之人可求上品；若復有情雖具修行，未息貪欲，可求中品；若復有情在愚癡者，必求下品。諸有行人雖備受貧苦恒所不足者，應求中品，不應求下品。若欲獲得八法種種成就者，當須修福以為資持。若有福者求人天快樂及一切愛樂、延長壽命、威力特尊、端正聰明，法皆成就。若有行人不戀世樂，愛樂修行，於三寶尊常在心念，真言法則恒具修持，復於念誦未甞間斷，如是之人必能成就及滅罪障解脫諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，成就之法總有八種，所謂成真言法、成長年法、藥成就法、出伏藏法、入修羅宮法、合成金法、土成金法、成無價寶法。此之八法說為三品：成真言、成長年、入修羅宮，此三為上品；成無價寶、出伏藏、土成金，此三為中品；合成金、藥成就，此二為下品。若復有情智慧過人及有戒德，亦復樂修大乘之法，如是之人可求上品；若復有情雖具修行，未息貪欲，可求中品；若復有情在愚癡者，必求下品。諸有行人雖備受貧苦恒所不足者，應求中品，不應求下品。若欲獲得八法種種成就者，當須修福以為資持。若有福者求人天快樂及一切愛樂、延長壽命、威力特尊、端正聰明，法皆成就。若有行人不戀世樂，愛樂修行，於三寶尊常在心念，真言法則恒具修持，復於念誦未甞間斷，如是之人必能成就及滅罪障解脫諸苦。

「又復，能於現在及彼未來成諸快樂，唯佛所說真言威力更無異法。譬如天火下降及降霜雹，能傷草木無所免避，真言威力能摧苦惱及諸罪障亦復如是。又如劫樹能滿有情一切意願，真言之力能與有情一切悉地及以富貴、色、力、長壽亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，能於現在及彼未來成諸快樂，唯佛所說真言威力更無異法。譬如天火下降及降霜雹，能傷草木無所免避，真言威力能摧苦惱及諸罪障亦復如是。又如劫樹能滿有情一切意願，真言之力能與有情一切悉地及以富貴、色、力、長壽亦復如是。

「又復，菩薩觀諸有情或遭王難或水火難，乃至賊盜劫殺之難，一切怖畏苦惱逼身，菩薩於是即自變身為真言王種種色相，救濟有情令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，菩薩觀諸有情或遭王難或水火難，乃至賊盜劫殺之難，一切怖畏苦惱逼身，菩薩於是即自變身為真言王種種色相，救濟有情令得解脫。

「又復，有情雖處居家愛著妙境，於真言法及彼儀軌雖則日有持誦，且非猛利精進，於久久時乃成先行之數；先行滿已，或驗現前，乃於是時，方離五欲，具戒清淨，入於靜室更誦真言滿一洛叉，然後不久即得所樂悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，有情雖處居家愛著妙境，於真言法及彼儀軌雖則日有持誦，且非猛利精進，於久久時乃成先行之數；先行滿已，或驗現前，乃於是時，方離五欲，具戒清淨，入於靜室更誦真言滿一洛叉，然後不久即得所樂悉地。

「復次，行人於持誦時或悉地時，入曼拏羅近諸賢聖。既修是法，要須清淨。澡浴之法，先以淨水調和淨土遍塗其身，然後入大水中隨意洗浴，淨手足已，或面東或面西，蹲踞而坐，作護身法。即以右手取水遍灑其身，不得令水有聲，復以右手取水一掌，掌中之水勿令有沫，乃誦真言呪掌中水三遍，吸三吸，亦勿令有聲。然後用水以大指拭口兩遍，及灑身上以為護身。如後忽覺齒中有其磣穢，又以手觸或即欬嗽洟唾；或即覺氣逆噦，更須如前呪水吸水拭口、漱口。澡浴畢已，即入靜室，此後不得輒與人語，除助伴外。應是男女在家、出家之者及外道婆羅門淨行之者，童子、童女及復耆年，乃至諸不男等如是人等，悉不得共相言語及相觸著。若相觸著，又須同前洗浴及拭口、漱口。若有行人恒樂清淨，澡浴其身及樂持誦，及於有情普皆憐愍，亦不於他利養心生貪愛，乞食自居修真言行，如是之人妙陀羅尼自然獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人於持誦時或悉地時，入曼拏羅近諸賢聖。既修是法，要須清淨。澡浴之法，先以淨水調和淨土遍塗其身，然後入大水中隨意洗浴，淨手足已，或面東或面西，蹲踞而坐，作護身法。即以右手取水遍灑其身，不得令水有聲，復以右手取水一掌，掌中之水勿令有沫，乃誦真言呪掌中水三遍，吸三吸，亦勿令有聲。然後用水以大指拭口兩遍，及灑身上以為護身。如後忽覺齒中有其磣穢，又以手觸或即欬嗽洟唾；或即覺氣逆噦，更須如前呪水吸水拭口、漱口。澡浴畢已，即入靜室，此後不得輒與人語，除助伴外。應是男女在家、出家之者及外道婆羅門淨行之者，童子、童女及復耆年，乃至諸不男等如是人等，悉不得共相言語及相觸著。若相觸著，又須同前洗浴及拭口、漱口。若有行人恒樂清淨，澡浴其身及樂持誦，及於有情普皆憐愍，亦不於他利養心生貪愛，乞食自居修真言行，如是之人妙陀羅尼自然獲得。

「復次，行人若求悉地，於念誦時或有人來，奉施上妙衣服、金銀珍寶、裝嚴騎乘、塗香燒香，乃至飲食及一切樂具，或多或少悉不得受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人若求悉地，於念誦時或有人來，奉施上妙衣服、金銀珍寶、裝嚴騎乘、塗香燒香，乃至飲食及一切樂具，或多或少悉不得受。

「復次，行人求成就時，凡是大小便利畢已，一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨。若其不食，斯最為上，免使觸穢薰於賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人求成就時，凡是大小便利畢已，一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨。若其不食，斯最為上，免使觸穢薰於賢聖。

「復次，行人將求成就，慮其罪障不獲現前，即須預前重重念誦，伸其懺悔。譬如夏熱之時，風搖眾樹，木相揩故，火遂生著，功用不加，自焚眾草；如諸行人以精進風搖淨戒樹，生念誦火焚燒罪草亦復如是。又如冬時雪自凝積，日所照故，雪自消散；行人清淨，戒日舒光，罪雪盡消亦復如是。又如室中千年黑闇，一燈倏照，黑闇都盡；亦如行人千生之中所積黑業，忽從慧火燃念誦燈，明力威光，爍黑闇業一切都盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人將求成就，慮其罪障不獲現前，即須預前重重念誦，伸其懺悔。譬如夏熱之時，風搖眾樹，木相揩故，火遂生著，功用不加，自焚眾草；如諸行人以精進風搖淨戒樹，生念誦火焚燒罪草亦復如是。又如冬時雪自凝積，日所照故，雪自消散；行人清淨，戒日舒光，罪雪盡消亦復如是。又如室中千年黑闇，一燈倏照，黑闇都盡；亦如行人千生之中所積黑業，忽從慧火燃念誦燈，明力威光，爍黑闇業一切都盡。

「復次，行人持誦修行乃至護摩由不獲悉地者，當以香泥和於淨砂，或江河邊或泉池側，選其勝處，印造成塔滿一洛叉，想同如來舍利之塔。以虔心故，行人自無始已來所作罪障一切消滅，所求真言悉地乃於今生定獲現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人持誦修行乃至護摩由不獲悉地者，當以香泥和於淨砂，或江河邊或泉池側，選其勝處，印造成塔滿一洛叉，想同如來舍利之塔。以虔心故，行人自無始已來所作罪障一切消滅，所求真言悉地乃於今生定獲現前。

「復次，持誦行人求悉地者，以持戒為根本，然後運菩提心，發精進勇施正勤力，持誦真言常不懈退，於佛菩薩倍生恭信。譬如輪王具足七寶，方理國土而得安靜；持誦行人奉戒清淨，乃至於佛菩薩倍生恭信，若具此者，息滅罪障當獲悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持誦行人求悉地者，以持戒為根本，然後運菩提心，發精進勇施正勤力，持誦真言常不懈退，於佛菩薩倍生恭信。譬如輪王具足七寶，方理國土而得安靜；持誦行人奉戒清淨，乃至於佛菩薩倍生恭信，若具此者，息滅罪障當獲悉地。

「復次，行人修先行法以多為勝，持誦數滿然作護摩，以護摩故即得本尊歡喜，是故行人於所求事即得意樂成就。若復行人作攝喜人法者，意有所樂，乃至極遠迨百由旬，自彼來者皆是藥叉婦女。若復有人欲成就藥叉女者，設得悉地，非是殊勝。譬如世人衒賣女色與人為欲，本求財寶不求餘故，彼藥叉女亦復如是，變於身形求行人所，承事供給一切不違，本非情愛，但以真言力之所攝故。其藥叉女來事行人，雖即共居事無違者，然惡心恒在常伺其短，候得過失即便損害。有愚癡者而為欲故求此悉地，不唯自犯邪行之過，亦乃上違諸佛、菩薩、辟支、聲聞一切聖賢四大願心。孰有智人坦作斯過？所有一切天、人、阿修羅、夜叉及龍、乾闥婆，乃至部多并諸鬼類，以信重佛故、為利益故，於世尊前自說本明，乞佛證許，佛以悲願一切攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人修先行法以多為勝，持誦數滿然作護摩，以護摩故即得本尊歡喜，是故行人於所求事即得意樂成就。若復行人作攝喜人法者，意有所樂，乃至極遠迨百由旬，自彼來者皆是藥叉婦女。若復有人欲成就藥叉女者，設得悉地，非是殊勝。譬如世人衒賣女色與人為欲，本求財寶不求餘故，彼藥叉女亦復如是，變於身形求行人所，承事供給一切不違，本非情愛，但以真言力之所攝故。其藥叉女來事行人，雖即共居事無違者，然惡心恒在常伺其短，候得過失即便損害。有愚癡者而為欲故求此悉地，不唯自犯邪行之過，亦乃上違諸佛、菩薩、辟支、聲聞一切聖賢四大願心。孰有智人坦作斯過？所有一切天、人、阿修羅、夜叉及龍、乾闥婆，乃至部多并諸鬼類，以信重佛故、為利益故，於世尊前自說本明，乞佛證許，佛以悲願一切攝受。

「又復，世尊為於未來一切有情無主無依，分別解說修真言行，使得上、中及下三品之果。上品果者得神通，入修羅窟隱身自在，及變身為藥叉女夫主，或成聖藥，或即變身為密跡等，或作鬼國之主，或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等。中品者為求長年，或求愛重或求貴位或求財富。下品者以法威力及呪藥力，治諸天、龍、夜叉一切部多，潛行鬼類作執魅之病，或以呪力治一切毒，或禁或縛袪一切毒類，或除一切藥毒之病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊為於未來一切有情無主無依，分別解說修真言行，使得上、中及下三品之果。上品果者得神通，入修羅窟隱身自在，及變身為藥叉女夫主，或成聖藥，或即變身為密跡等，或作鬼國之主，或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等。中品者為求長年，或求愛重或求貴位或求財富。下品者以法威力及呪藥力，治諸天、龍、夜叉一切部多，潛行鬼類作執魅之病，或以呪力治一切毒，或禁或縛袪一切毒類，或除一切藥毒之病。

「又復，佛言：『於諸世間有毒、無毒蛇及眾蟲其類無量。』略而言之，總有四類，所謂一牙、二牙、三牙、四牙。於此四類分八十種，內二十種舉頭而行，六種住即盤身，十二種雖蠚無毒，十三種為蛇之王，餘外有半蛇半蟲之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛言：『於諸世間有毒、無毒蛇及眾蟲其類無量。』略而言之，總有四類，所謂一牙、二牙、三牙、四牙。於此四類分八十種，內二十種舉頭而行，六種住即盤身，十二種雖蠚無毒，十三種為蛇之王，餘外有半蛇半蟲之類。

「又復，有毒蟲之類，所謂蝦蟇、蜘蛛及虞馱等，如是之類其數尚多。然此蟲等毒有六種：一者糞毒，糞著於人即便毒發；二者尿毒，尿著人身即便毒發；三者觸毒，隨觸人身即便毒發；四者涎毒，涎所沾人即便毒發；五者眼毒，眼視於人即便毒發；六者牙毒，隨咬之處即便毒發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，有毒蟲之類，所謂蝦蟇、蜘蛛及虞馱等，如是之類其數尚多。然此蟲等毒有六種：一者糞毒，糞著於人即便毒發；二者尿毒，尿著人身即便毒發；三者觸毒，隨觸人身即便毒發；四者涎毒，涎所沾人即便毒發；五者眼毒，眼視於人即便毒發；六者牙毒，隨咬之處即便毒發。

「前所說言，蛇四類者毒有深淺：一牙所咬者有一牙痕，此微有毒名之曰傷；二牙所咬者有二牙痕，有血流出名曰血污；三牙所咬有三牙痕，將極所傷名之曰損。此三類者雖毒可救。四牙所咬者有四牙痕，毒疾遍身定趣於死，名曰命終；此第四類或承法力而有差者。然諸毒所中，若用藥救不及真言之力。何以故？譬如大火興盛，若遇大雨其火便息，大真言力攝其毒類亦復如是。諸有智者善知如是種種諸毒，常時持誦大威真言，與毒共戲無所怖畏。何以故？譬如師子與牛共戲亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前所說言，蛇四類者毒有深淺：一牙所咬者有一牙痕，此微有毒名之曰傷；二牙所咬者有二牙痕，有血流出名曰血污；三牙所咬有三牙痕，將極所傷名之曰損。此三類者雖毒可救。四牙所咬者有四牙痕，毒疾遍身定趣於死，名曰命終；此第四類或承法力而有差者。然諸毒所中，若用藥救不及真言之力。何以故？譬如大火興盛，若遇大雨其火便息，大真言力攝其毒類亦復如是。諸有智者善知如是種種諸毒，常時持誦大威真言，與毒共戲無所怖畏。何以故？譬如師子與牛共戲亦復如是。

「復次，有天魅、阿修羅魅、藥叉魅、龍魅、乾闥婆魅、餓鬼魅，乃至毘舍遮等種種之魅，或求祭祀或復戲弄或欲殺害，以如是故遊行世間，常噉血肉，伺求人過。又復，或因瞋故擊捉有情，或因飢餓惱亂有情，或令心亂或歌或舞或喜或悲，或即愁惱或即亂語，作如是等種種異相令人怪笑。即以金剛鉤或甘露忿怒金剛等真言治之，即得除差。又有預知彼等諸魅之性及療治法，然可無畏行摧伏事，但以諸佛菩薩所說真言而加臨之。何以故？無有諸天真言之力能破佛、菩薩等真言之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有天魅、阿修羅魅、藥叉魅、龍魅、乾闥婆魅、餓鬼魅，乃至毘舍遮等種種之魅，或求祭祀或復戲弄或欲殺害，以如是故遊行世間，常噉血肉，伺求人過。又復，或因瞋故擊捉有情，或因飢餓惱亂有情，或令心亂或歌或舞或喜或悲，或即愁惱或即亂語，作如是等種種異相令人怪笑。即以金剛鉤或甘露忿怒金剛等真言治之，即得除差。又有預知彼等諸魅之性及療治法，然可無畏行摧伏事，但以諸佛菩薩所說真言而加臨之。何以故？無有諸天真言之力能破佛、菩薩等真言之力。

「復次，我今更說滅罪之法，若有行人欲修此法者，應就幽深清淨之處成近江河，用香泥和砂造於制底，中安法身妙偈。彼梵天及一切天、藥叉、持明大仙，乃至迦樓羅、乾闥婆部多等類，若有見者恭信禮拜，一切合掌作如是言：『希有、希有大慈悲者！愍念一切諸有情等無依無住，作如是事。希有、希有微妙行人！愍念有情，作如是事。』以法威力故，彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛杵，或見手執堅固鐵杵，或見手執猛利大輪，或見手執不空羂索，或見手執三鈷大叉，或見手執鋒利之劍，或見執棒或一鈷叉，或見具執種種器仗殊特可畏，或見面相端嚴殊特，凡有見者歡喜愛樂。彼諸天等乃至部多等，而作是言：『我等歸命尊者，不久必得持明大仙，乃至下及富貴等事。若有修行如是正法，彼人速獲罪障消滅，不受大苦，威耀世間如日出現。我等護持如是行人，勿令心亂，乃至當獲如意成就。』諸梵天等作是語已，皆大歡喜，頭面禮足，各乘本坐退散而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，我今更說滅罪之法，若有行人欲修此法者，應就幽深清淨之處成近江河，用香泥和砂造於制底，中安法身妙偈。彼梵天及一切天、藥叉、持明大仙，乃至迦樓羅、乾闥婆部多等類，若有見者恭信禮拜，一切合掌作如是言：『希有、希有大慈悲者！愍念一切諸有情等無依無住，作如是事。希有、希有微妙行人！愍念有情，作如是事。』以法威力故，彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛杵，或見手執堅固鐵杵，或見手執猛利大輪，或見手執不空羂索，或見手執三鈷大叉，或見手執鋒利之劍，或見執棒或一鈷叉，或見具執種種器仗殊特可畏，或見面相端嚴殊特，凡有見者歡喜愛樂。彼諸天等乃至部多等，而作是言：『我等歸命尊者，不久必得持明大仙，乃至下及富貴等事。若有修行如是正法，彼人速獲罪障消滅，不受大苦，威耀世間如日出現。我等護持如是行人，勿令心亂，乃至當獲如意成就。』諸梵天等作是語已，皆大歡喜，頭面禮足，各乘本坐退散而去。」

爾時，金剛手菩薩告妙臂菩薩言：「妙臂！我今所說，汝已聽聞，可於世間流傳救度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩告妙臂菩薩言：「妙臂！我今所說，汝已聽聞，可於世間流傳救度。」

時，妙臂菩薩稟受奉行，頂禮而退，即於世間廣為有情流傳宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙臂菩薩稟受奉行，頂禮而退，即於世間廣為有情流傳宣說。