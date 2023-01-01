妙臂菩薩所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

召請鉢天說事分第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召請鉢天說事分第八

「復次，若欲召請鉢天來下說事者，彼鉢天下處而有數種，所謂手指、銅鏡、清水、火聚、平正地、琉璃地、燈焰、童子、虛空中及諸供養器等處，皆是鉢天下處。若有行人請得來已，於前所說下處，自說天上人間、過去未來現在，乃至具說超越三世善惡等事。若是行人請召之時不依儀則於法有闕，或所誦真言文字訛略或是闕剩，又或不具正信，不讀大乘經法；或不陳供養，設有供養，隨於處所，不求清淨之地；或時童子頭面、眼目或手或足，及諸身分無端嚴相；若如是者，彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下，非唯召請不來，而亦返得不吉祥事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若欲召請鉢天來下說事者，彼鉢天下處而有數種，所謂手指、銅鏡、清水、火聚、平正地、琉璃地、燈焰、童子、虛空中及諸供養器等處，皆是鉢天下處。若有行人請得來已，於前所說下處，自說天上人間、過去未來現在，乃至具說超越三世善惡等事。若是行人請召之時不依儀則於法有闕，或所誦真言文字訛略或是闕剩，又或不具正信，不讀大乘經法；或不陳供養，設有供養，隨於處所，不求清淨之地；或時童子頭面、眼目或手或足，及諸身分無端嚴相；若如是者，彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下，非唯召請不來，而亦返得不吉祥事。

「若持誦行人欲作請召鉢天者，當須修先行法。先行法者，謂先持誦鉢天真言，一洛叉遍或三洛叉遍，然後取白月吉祥之日，其日不食，求淨土、衢摩夷等相和，塗地作壇如牛皮量，此是下鉢天處。若欲於童子下者，即將童子澡浴清淨，著新白衣，與授八戒，內外清淨訖，坐壇中心面西而坐，以香花等而為供養，行人自亦於壇內布吉祥草面東而坐，誦本天真言，一心祈請，定獲成就。若欲令於鏡中下者，先取好鏡，圓滿無損缺者，用淨灰揩拭七遍，或八遍或十遍，令其瑩淨安壇中心，鉢天若下，即於鏡中現世、出世之事。若欲令於指上下者，即先用紫礦水洗染大指，後用香油塗摩，彼鉢天乃下。若欲令於水中下者，即取新水仍須濾過，添於瓶內，鉢天乃下於中現事。若欲令於空地及諸尊像前、燈焰火聚處下者，即先持誦真言，加持淨水灑之，鉢天即下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦行人欲作請召鉢天者，當須修先行法。先行法者，謂先持誦鉢天真言，一洛叉遍或三洛叉遍，然後取白月吉祥之日，其日不食，求淨土、衢摩夷等相和，塗地作壇如牛皮量，此是下鉢天處。若欲於童子下者，即將童子澡浴清淨，著新白衣，與授八戒，內外清淨訖，坐壇中心面西而坐，以香花等而為供養，行人自亦於壇內布吉祥草面東而坐，誦本天真言，一心祈請，定獲成就。若欲令於鏡中下者，先取好鏡，圓滿無損缺者，用淨灰揩拭七遍，或八遍或十遍，令其瑩淨安壇中心，鉢天若下，即於鏡中現世、出世之事。若欲令於指上下者，即先用紫礦水洗染大指，後用香油塗摩，彼鉢天乃下。若欲令於水中下者，即取新水仍須濾過，添於瓶內，鉢天乃下於中現事。若欲令於空地及諸尊像前、燈焰火聚處下者，即先持誦真言，加持淨水灑之，鉢天即下。

「若於如上之處請得下已，即奉種種香花而為供養，令鉢天歡喜。天歡喜已，乃於夢中說善惡等事。若或具修諸法而天不下者，當更發大慈大悲利樂之心，一日不食，復受八戒，於殊妙尊像前或舍利塔前，布吉祥草，端身正坐，不動不搖一心專注，持誦本部母或本部主真言，一洛叉遍或二洛叉遍，得數滿已，再作此法。當誦忿怒王真言及呼我唵字者，至於枯木亦可令入，何況人處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於如上之處請得下已，即奉種種香花而為供養，令鉢天歡喜。天歡喜已，乃於夢中說善惡等事。若或具修諸法而天不下者，當更發大慈大悲利樂之心，一日不食，復受八戒，於殊妙尊像前或舍利塔前，布吉祥草，端身正坐，不動不搖一心專注，持誦本部母或本部主真言，一洛叉遍或二洛叉遍，得數滿已，再作此法。當誦忿怒王真言及呼我唵字者，至於枯木亦可令入，何況人處。

「若欲令於童子處下者，當先求取童兒十人或童女十人，如數不足或八或六或四或二並通，須年十歲或十二歲，又須是身相圓滿，遍身血脈及諸骨節悉皆不現，膚色鮮白、頭頂端正、髮黑光潤、面如滿月、眼目修長、牙齒齊密、手臂纖長、𦟛圓可愛、兩乳隆起、身毛右旋、心復之間有三約文、臍深平正、腰細端直，乃至股肱膝腨踝指及跟，諸相端嚴悉皆具足，人所見者愛樂不捨。若得如是童子或童女，即取白月八日或十四日，或十五日或別吉祥日，即先令澡浴清淨，著新白衣或著真珠之衣而為莊嚴。嚴飾畢已，仍與授八戒訖，將於壇中面東而坐，行人其日自亦不食，澡浴清淨，著新白衣，具種種香花、花鬘塗香、燒香燃燈及上妙種種飲食，供養本尊及護八方天神，又別置供養，奉獻天人、阿修羅及潛行鬼類。如是作已，持誦行人復以妙花散彼童子，然後手執香爐念鉢天真言。其真言首當先呼『吽』字，中間復加『屹哩(二合)訶拏(二合)』之句，至此以花投於童子，又呼『阿鼻含』字(三遍)，又呼『乞澁(二合)鉢囉(二合)』。如是誦者，彼鉢天須臾即來入童子身。亦須審知其相。若是來者其童子顏容熙怡、目視不瞬、無出入息，即知是其鉢天來已，便可燒香及獻閼伽，心中當須憶念最勝明王真言，禮拜供養，然可請問：『尊是何天，勞屈至此？我今於自、於他有所疑事，願為速說。』仍須速問，不得遲疑。而彼鉢天一一皆說，多說三世善惡之事，若苦、若樂、得利、失利種種之事一一皆說。如是說已，宜應信受，勿生疑惑。所問事畢，速須依法供養，勞謝發遣，請還本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令於童子處下者，當先求取童兒十人或童女十人，如數不足或八或六或四或二並通，須年十歲或十二歲，又須是身相圓滿，遍身血脈及諸骨節悉皆不現，膚色鮮白、頭頂端正、髮黑光潤、面如滿月、眼目修長、牙齒齊密、手臂纖長、𦟛圓可愛、兩乳隆起、身毛右旋、心復之間有三約文、臍深平正、腰細端直，乃至股肱膝腨踝指及跟，諸相端嚴悉皆具足，人所見者愛樂不捨。若得如是童子或童女，即取白月八日或十四日，或十五日或別吉祥日，即先令澡浴清淨，著新白衣或著真珠之衣而為莊嚴。嚴飾畢已，仍與授八戒訖，將於壇中面東而坐，行人其日自亦不食，澡浴清淨，著新白衣，具種種香花、花鬘塗香、燒香燃燈及上妙種種飲食，供養本尊及護八方天神，又別置供養，奉獻天人、阿修羅及潛行鬼類。如是作已，持誦行人復以妙花散彼童子，然後手執香爐念鉢天真言。其真言首當先呼『吽』字，中間復加『屹哩(二合)訶拏(二合)』之句，至此以花投於童子，又呼『阿鼻含』字(三遍)，又呼『乞澁(二合)鉢囉(二合)』。如是誦者，彼鉢天須臾即來入童子身。亦須審知其相。若是來者其童子顏容熙怡、目視不瞬、無出入息，即知是其鉢天來已，便可燒香及獻閼伽，心中當須憶念最勝明王真言，禮拜供養，然可請問：『尊是何天，勞屈至此？我今於自、於他有所疑事，願為速說。』仍須速問，不得遲疑。而彼鉢天一一皆說，多說三世善惡之事，若苦、若樂、得利、失利種種之事一一皆說。如是說已，宜應信受，勿生疑惑。所問事畢，速須依法供養，勞謝發遣，請還本位。

「復次，鉢天自身來下，當有證驗，可知彼天作童子相，兩目圓瑩，於黑睛外微有赤色，面首端正顏容熙怡，視物不瞬，無出入息，有意氣大人之相；若如是者，是真鉢天來下。若是障魔來下者，其狀亦如童子，無出入息，顏容醜惡，眼圓多赤，作瞋怒相，張口怖畏。若覩是相，當知是魔、羅剎及龍、潛行鬼類，既審知已，速須作法除遣。持誦行人即於壇所，讀誦吉祥伽陀或大力明王經及三摩惹經及穢跡忿怒明王真言，乃至大乘諸陀羅尼而發遣之。如是不去，當誦師子座真言，用阿里迦木及波羅舍木為柴，榅酥蜜酪并稻穀花或胡麻等護摩百遍，然後誦忿怒軍拏利真言護摩三遍或七遍，彼障魔更不敢住，自然退去。諸有智者，當須解了如是之法一一修行，若為是事，勿令辛勤無所靈應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，鉢天自身來下，當有證驗，可知彼天作童子相，兩目圓瑩，於黑睛外微有赤色，面首端正顏容熙怡，視物不瞬，無出入息，有意氣大人之相；若如是者，是真鉢天來下。若是障魔來下者，其狀亦如童子，無出入息，顏容醜惡，眼圓多赤，作瞋怒相，張口怖畏。若覩是相，當知是魔、羅剎及龍、潛行鬼類，既審知已，速須作法除遣。持誦行人即於壇所，讀誦吉祥伽陀或大力明王經及三摩惹經及穢跡忿怒明王真言，乃至大乘諸陀羅尼而發遣之。如是不去，當誦師子座真言，用阿里迦木及波羅舍木為柴，榅酥蜜酪并稻穀花或胡麻等護摩百遍，然後誦忿怒軍拏利真言護摩三遍或七遍，彼障魔更不敢住，自然退去。諸有智者，當須解了如是之法一一修行，若為是事，勿令辛勤無所靈應。」

妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九

復次，妙臂菩薩問金剛手言：「行人修行持誦，有何罪障不獲悉地？願為宣說，當令未來諸修行人一一了知，於諸修行而無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，妙臂菩薩問金剛手言：「行人修行持誦，有何罪障不獲悉地？願為宣說，當令未來諸修行人一一了知，於諸修行而無疑惑。」

爾時，金剛手菩薩告妙臂菩薩言：「妙臂！若有行人於過去世乃至今生，於身口意不能善護，造諸重罪，是故修行法難成就。所謂殺阿羅漢及殺父母、破和合僧、以瞋怒心出佛身血，及毀壞佛塔、或殺菩薩、或強以不淨行污阿羅漢母、或使人或自作逼奪三寶財物，如是之過，佛說此為五無間罪。若有是過，於法難成。何以故？以此重罪，當墮地獄，受苦一劫乃平先罪，方得出離。故說此人雖復勤苦，以業障故，於諸真言終不成就。又復於諸如來所說經法，以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞，或謗法身或殺持戒僧尼，或無故殺持戒男子、女人，或以瞋心縱火焚燒伽藍。若有此罪，雖復勤勞亦不成就。若或於佛法僧所興損害心不限多少、我今說彼受報少分，如是之人當墮無間地獄，畢是罪報，復生人間，以餘業故，設得人身，生貧賤種，或遇善友勸發無上菩提之心，後又不定，返却歸依外道天等。彼外道天雖見歸依，亦復不喜，返生瞋害。若此之人，持誦修行終不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩告妙臂菩薩言：「妙臂！若有行人於過去世乃至今生，於身口意不能善護，造諸重罪，是故修行法難成就。所謂殺阿羅漢及殺父母、破和合僧、以瞋怒心出佛身血，及毀壞佛塔、或殺菩薩、或強以不淨行污阿羅漢母、或使人或自作逼奪三寶財物，如是之過，佛說此為五無間罪。若有是過，於法難成。何以故？以此重罪，當墮地獄，受苦一劫乃平先罪，方得出離。故說此人雖復勤苦，以業障故，於諸真言終不成就。又復於諸如來所說經法，以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞，或謗法身或殺持戒僧尼，或無故殺持戒男子、女人，或以瞋心縱火焚燒伽藍。若有此罪，雖復勤勞亦不成就。若或於佛法僧所興損害心不限多少、我今說彼受報少分，如是之人當墮無間地獄，畢是罪報，復生人間，以餘業故，設得人身，生貧賤種，或遇善友勸發無上菩提之心，後又不定，返却歸依外道天等。彼外道天雖見歸依，亦復不喜，返生瞋害。若此之人，持誦修行終不成就。

「若復有人從初發起無上菩提之心，從是之後，諸天及人宜應供養。何以故？彼人即是荷擔一切有情，能於有情施無畏故，乃至於三寶種能繼嗣故，是以不應返禮諸天。又復不得作猛害之過及殺仙人；又復不應於真言明互相破壞；又或以瞋心故，不供養真言明主；又或乃至以足踐蓮花及諸印契；又或無故手折草木之類；又復禮拜諸惡藥叉之類，或喫供養殘食及供養鬼神殘食，或喫棄地之食；又或於畜生女行不淨事，或與女人於伽藍清淨之處行不淨事；或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲；或乘象馬、牛驢，欲令急速，強鞭支之；又於病患之人及苦難之人不發慈悲救濟之心；如是等人於真言明終不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人從初發起無上菩提之心，從是之後，諸天及人宜應供養。何以故？彼人即是荷擔一切有情，能於有情施無畏故，乃至於三寶種能繼嗣故，是以不應返禮諸天。又復不得作猛害之過及殺仙人；又復不應於真言明互相破壞；又或以瞋心故，不供養真言明主；又或乃至以足踐蓮花及諸印契；又或無故手折草木之類；又復禮拜諸惡藥叉之類，或喫供養殘食及供養鬼神殘食，或喫棄地之食；又或於畜生女行不淨事，或與女人於伽藍清淨之處行不淨事；或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲；或乘象馬、牛驢，欲令急速，強鞭支之；又於病患之人及苦難之人不發慈悲救濟之心；如是等人於真言明終不成就。

「復次，行人譬如虛空不可量度，若復有人於三寶所而行損害，後感其報不可度量亦復如是。又復行人曾以羅網傷害有情，畜養猫兒捉殺蟲鼠，乃至籠禁鸚䳇飛禽之類。如是之人不得成就，又不得受用供養佛物，又不得禮拜大自在天及日天、月天、火天、那羅延天，設使遭其苦難亦不應禮拜。彼諸天等所有教法不應持誦，亦不應供養行彼法人，於彼等法不瞋不喜，亦不隨喜彼法儀則。或有財寶欲行惠施者，即先發大慈悲心，先當禮拜一切諸佛，次禮菩薩、緣覺、聲聞之眾。何以故？彼菩薩等，如月初生，已超眾曜，後漸圓滿，明照世間。彼菩薩等亦復如是，雖在地位，終當取證無上菩提，是故應須禮拜如是之眾。又菩薩等乃是荷負一切有情之者，所有發大慈悲欲救濟者宜應先禮此菩薩等。又復世間有可愍者愚癡下劣有情，於菩薩等不肯禮拜，彼菩薩等具大精進，神通難測，行人若不禮拜，非只所持誦法不獲成就，亦乃輕於諸佛。何以故？譬如世間一切果實從花而得，花喻菩薩，果喻菩提，是故行人宜應信禮。若有菩薩為利益故，於貪欲者示現行欲，乃至於善人、惡人實無愛憎之心，以慈悲故，方便讚毀。云何行人於菩薩等不生信禮？彼諸菩薩或復示以種種真言明主之相，為欲隨願滿足有情之心，是故應須信禮一切真言明主之師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行人譬如虛空不可量度，若復有人於三寶所而行損害，後感其報不可度量亦復如是。又復行人曾以羅網傷害有情，畜養猫兒捉殺蟲鼠，乃至籠禁鸚䳇飛禽之類。如是之人不得成就，又不得受用供養佛物，又不得禮拜大自在天及日天、月天、火天、那羅延天，設使遭其苦難亦不應禮拜。彼諸天等所有教法不應持誦，亦不應供養行彼法人，於彼等法不瞋不喜，亦不隨喜彼法儀則。或有財寶欲行惠施者，即先發大慈悲心，先當禮拜一切諸佛，次禮菩薩、緣覺、聲聞之眾。何以故？彼菩薩等，如月初生，已超眾曜，後漸圓滿，明照世間。彼菩薩等亦復如是，雖在地位，終當取證無上菩提，是故應須禮拜如是之眾。又菩薩等乃是荷負一切有情之者，所有發大慈悲欲救濟者宜應先禮此菩薩等。又復世間有可愍者愚癡下劣有情，於菩薩等不肯禮拜，彼菩薩等具大精進，神通難測，行人若不禮拜，非只所持誦法不獲成就，亦乃輕於諸佛。何以故？譬如世間一切果實從花而得，花喻菩薩，果喻菩提，是故行人宜應信禮。若有菩薩為利益故，於貪欲者示現行欲，乃至於善人、惡人實無愛憎之心，以慈悲故，方便讚毀。云何行人於菩薩等不生信禮？彼諸菩薩或復示以種種真言明主之相，為欲隨願滿足有情之心，是故應須信禮一切真言明主之師。

妙臂菩薩所問經說勝道分第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經說勝道分第十

「復次，持誦行人於所修行勿生疑念，當以八正道常為資持，行此道者於真言行定獲悉地；又復，當來常生天上、人間勝妙之處。過去諸佛修行此道得成正覺，現在、未來諸佛世尊亦復如是。以身口意所修功德，常依佛言，不生疲勞，如是修行名為正業。以其飲食、湯藥、衣服、臥具諸所受用不生愛著，是名正命。於自、於他不讚不毀，遠離瞋恚如避火聚，又如猛虎見火驚怖，懼諸過咎，常令如此，是名正行。不學占相男女吉凶等事，不學天文地理陰陽之法，乃至降龍及調象馬、書算弧矢之藝，能遠斯過，是名正分別。不應往觀鬪象馬、牛羊、雞鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲，能離斯過，是名正念。乃至不應言說王法國政及地方，論兵戰相持之事、婬坊婬女耽著之論，亦不談說謎語，亦不談說往昔所經之事，乃至世間一切無益文字言論等事，持誦行人當須遠離如是種種之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持誦行人於所修行勿生疑念，當以八正道常為資持，行此道者於真言行定獲悉地；又復，當來常生天上、人間勝妙之處。過去諸佛修行此道得成正覺，現在、未來諸佛世尊亦復如是。以身口意所修功德，常依佛言，不生疲勞，如是修行名為正業。以其飲食、湯藥、衣服、臥具諸所受用不生愛著，是名正命。於自、於他不讚不毀，遠離瞋恚如避火聚，又如猛虎見火驚怖，懼諸過咎，常令如此，是名正行。不學占相男女吉凶等事，不學天文地理陰陽之法，乃至降龍及調象馬、書算弧矢之藝，能遠斯過，是名正分別。不應往觀鬪象馬、牛羊、雞鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲，能離斯過，是名正念。乃至不應言說王法國政及地方，論兵戰相持之事、婬坊婬女耽著之論，亦不談說謎語，亦不談說往昔所經之事，乃至世間一切無益文字言論等事，持誦行人當須遠離如是種種之過。

「又，若持誦求悉地者，至成就間，不應時入城廓村落、塔廟伽藍及外道所居神祠宮觀，如是之處皆不應往。若為持誦，事不獲免，當於如上之處隨求一處清淨勝地，或即別求山間或是池側成就空舍或故神祠、或樹下或河岸，乃至山泉之側，離諸喧雜無人之處專心持誦。又復，一年之內唯除三月夏安居時不行餘外，若春雨時并及餘時，隨意遊處山林泉池，乃至如上一切勝處專心持誦。行人若是修先行法，誦數雖滿，夏安居時不得作成就之法。譬如苾芻夏安居時，一切不作，安坐寂靜，持誦行人亦復如是，唯於持誦不得間斷，夏滿之後如法護身，方作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，若持誦求悉地者，至成就間，不應時入城廓村落、塔廟伽藍及外道所居神祠宮觀，如是之處皆不應往。若為持誦，事不獲免，當於如上之處隨求一處清淨勝地，或即別求山間或是池側成就空舍或故神祠、或樹下或河岸，乃至山泉之側，離諸喧雜無人之處專心持誦。又復，一年之內唯除三月夏安居時不行餘外，若春雨時并及餘時，隨意遊處山林泉池，乃至如上一切勝處專心持誦。行人若是修先行法，誦數雖滿，夏安居時不得作成就之法。譬如苾芻夏安居時，一切不作，安坐寂靜，持誦行人亦復如是，唯於持誦不得間斷，夏滿之後如法護身，方作成就。

「復次，欲求悉地者，持誦數滿，須作護摩。作護摩爐亦有數種，所謂蓮花相、團圓相、三角相、四方相。如是四種所用不同，並須虔心製造當令如法。欲作爐者，先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐，爐須有脣極令牢固，亦須四面作基陛相，為供養聖賢之位。若作善事及求財寶乃至息災及愛重法者，須作圓爐。若為求一切事，至於童女給侍之類，須作蓮花爐。若為調伏諸龍及一切鬼類，或令火燒或令苦痛者，須作四方爐。若為作惡法，欲令冤家心生怖畏馳走遠避不敢來近者，須作三角爐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，欲求悉地者，持誦數滿，須作護摩。作護摩爐亦有數種，所謂蓮花相、團圓相、三角相、四方相。如是四種所用不同，並須虔心製造當令如法。欲作爐者，先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐，爐須有脣極令牢固，亦須四面作基陛相，為供養聖賢之位。若作善事及求財寶乃至息災及愛重法者，須作圓爐。若為求一切事，至於童女給侍之類，須作蓮花爐。若為調伏諸龍及一切鬼類，或令火燒或令苦痛者，須作四方爐。若為作惡法，欲令冤家心生怖畏馳走遠避不敢來近者，須作三角爐。

「所造爐並須如法依儀製作訖，於爐四面遍敷吉祥草，應是護摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處，然後於彼爐邊散種種花、塗香燒香、諸飲食等，供養三寶及本部大金剛族明主、真言主等。供養訖，然後於爐內生火。其火不得口吹，用扇子扇火。得火著已，先用稻花或用胡麻與酥相和，誦本部明主真言，一誦一擲，或七遍或八遍乃至或二十遍擲於火中，此名護摩供養明主。供養訖，然後依法護摩以求悉地。行人先自擁護，用忿怒軍拏利真言，呪吉祥草或七遍或八遍或二十遍，結作絡腋護身訖，然後敷吉祥草，面東而坐。將酥蜜酪和白芥子器內盛之，以所用柴榅兩頭，誦本尊真言擲於火中，一誦一擲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所造爐並須如法依儀製作訖，於爐四面遍敷吉祥草，應是護摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處，然後於彼爐邊散種種花、塗香燒香、諸飲食等，供養三寶及本部大金剛族明主、真言主等。供養訖，然後於爐內生火。其火不得口吹，用扇子扇火。得火著已，先用稻花或用胡麻與酥相和，誦本部明主真言，一誦一擲，或七遍或八遍乃至或二十遍擲於火中，此名護摩供養明主。供養訖，然後依法護摩以求悉地。行人先自擁護，用忿怒軍拏利真言，呪吉祥草或七遍或八遍或二十遍，結作絡腋護身訖，然後敷吉祥草，面東而坐。將酥蜜酪和白芥子器內盛之，以所用柴榅兩頭，誦本尊真言擲於火中，一誦一擲。

「火初盛著，先觀火焰，知其吉祥及不吉祥之相。其火若是不扇自然而著，又得大熾無煙，復無灹聲焰峯眾起，一向右旋如日昭然無諸障蔽，其色如金或如珊瑚，或廣或長相狀多異，或如虹霓或如電閃，或如孔雀尾或如蓮花朵，或如護摩杓或如金剛杵，或如三叉或如橫刀，或如幢幡或如瓶螺，或如拂或如車，又或如諸樂器鼓笛等聲，至於香氣亦如燒酥。若得如是種種吉祥之相，當知速獲廣大悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火初盛著，先觀火焰，知其吉祥及不吉祥之相。其火若是不扇自然而著，又得大熾無煙，復無灹聲焰峯眾起，一向右旋如日昭然無諸障蔽，其色如金或如珊瑚，或廣或長相狀多異，或如虹霓或如電閃，或如孔雀尾或如蓮花朵，或如護摩杓或如金剛杵，或如三叉或如橫刀，或如幢幡或如瓶螺，或如拂或如車，又或如諸樂器鼓笛等聲，至於香氣亦如燒酥。若得如是種種吉祥之相，當知速獲廣大悉地。

「又復，其火初便難著，雖著多煙，其焰不能廣大熾盛，漸却微劣以至燼滅，設得不滅，與煙相兼，無紅赤色，又如日輪在於雲中不能明顯，或得火焰上騰，即作牛頭之狀或如驢馬之狀，或即大灹迸燒行人，或即火氣如燒死屍。行人若是得此相狀，了知不吉，所求悉地定不成就。行人便須再以稻花、白芥子酥蜜相和，即誦赤身大力明王真言及穢跡忿怒明王真言等作護摩，前不吉祥相自然不現一切消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，其火初便難著，雖著多煙，其焰不能廣大熾盛，漸却微劣以至燼滅，設得不滅，與煙相兼，無紅赤色，又如日輪在於雲中不能明顯，或得火焰上騰，即作牛頭之狀或如驢馬之狀，或即大灹迸燒行人，或即火氣如燒死屍。行人若是得此相狀，了知不吉，所求悉地定不成就。行人便須再以稻花、白芥子酥蜜相和，即誦赤身大力明王真言及穢跡忿怒明王真言等作護摩，前不吉祥相自然不現一切消滅。

「又復，行人不應以刀剃三處毛，亦不應用藥塗落，亦不應以手拔棄。譬如有人手持利刃，若無智慧速當自損；若人持誦不依儀法，非唯法不成就，亦當別招自損。若是行人持誦修行不依儀則或不持戒或不清淨，彼大明主終不瞋害，所有明主侍從眷屬見其過故，便即損害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，行人不應以刀剃三處毛，亦不應用藥塗落，亦不應以手拔棄。譬如有人手持利刃，若無智慧速當自損；若人持誦不依儀法，非唯法不成就，亦當別招自損。若是行人持誦修行不依儀則或不持戒或不清淨，彼大明主終不瞋害，所有明主侍從眷屬見其過故，便即損害。

「復次，持誦行人若欲持誦速悉地者，所有儀法不得纖毫闕犯，使諸魔障而得其便，當須隨力辦種種飲食、香花、果子等，當祭天、阿修羅、藥叉及龍、揭路荼、揭吒布單曩、乾闥婆、部多一切諸鬼魅等，以祈擁護不為障難。備祭食已，即須虔心一一呼名，啟請願各降臨，受於供養，助成悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持誦行人若欲持誦速悉地者，所有儀法不得纖毫闕犯，使諸魔障而得其便，當須隨力辦種種飲食、香花、果子等，當祭天、阿修羅、藥叉及龍、揭路荼、揭吒布單曩、乾闥婆、部多一切諸鬼魅等，以祈擁護不為障難。備祭食已，即須虔心一一呼名，啟請願各降臨，受於供養，助成悉地。

「即誦此啟請真言，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即誦此啟請真言，真言曰：

「『禰(引)嚩(引)阿酥囉(引)夜叉部𭨚誐(引)悉馱(引)哆(引)叉也(二合)酥波囉拏(二合引)羯吒布怛曩(引)室左(二合)巘達里嚩(二合)囉剎仡囉(二合)賀惹多野室左(二合)曳(引)計(引)唧部冒(引)尾曩扇帝禰尾也(二合)儞也(二合)悉帶(二合引)迦惹努必里(二合)體尾多隷(引)憾訖里(二合)怛嚩(二合引)拏隷尾惹拏(二合引)波夜(引)弭旦(引)覩補怛囉(二合)捺嬭(引)娑賀部里(二合)怛也(二合)僧契(引)酥嚕(二合)怛嚩(二合引)伊賀演(引)覩阿努誐囉(二合)賀(引)囉探(二合)喻弭不里(二合)瑟致(二合引)儞挽帝部哆(引)曳(引)難那儞(引)曳(引)左酥囉(引)羅曳(引)數曳(引)冒(引)那夜(引)悉帝(二合引)囉滿禰里(引)數曩誐里(引)數薩里吠(二合引)數唧曳(引)嚩扇帝娑里醋薩里嚩(二合引)酥左僧誐彌(引)數囉怛曩(二合引)羅曳(引)左(引)閉訖里(二合)多(引)地嚩(引)娑(引)嚩(引)閉多拏(引)詣(引)數左波羅嚩(二合)隷(引)數俱吠數濕嚩(二合)部里(二合)數左儞里惹(二合引)里(引)數曳(引)誐囉(二合引)摩具(引)世(引)布囉迦(引)曩儞(引)嚩(引)輸儞也(二合引)羅閉(引)禰(引)嚩誐里(二合)呬(引)數曳(引)左尾賀(引)囉唧(引)怛也(二合)嚩娑他(引)室囉(二合)彌(引)數摩滯(引)數舍(引)羅(引)左供惹囉(引)𧹞(引)曳(引)部部里(二合)哆(引)唧多誐里(二合)呬(引)數扇帝囉他也(二合)酥尾體數左左怛嚩(二合)里數曳(引)再迦沒里(二合)剎(引)數摩賀(引)鉢體(引)數摩賀(引)舍摩(二合)舍(引)儞(引)數摩賀(引)嚩儞(引)數僧呬(引)怛里娑(二合)乞叉(二合引)尾喻(二合)史哆(引)酥曳左嚩扇帝具(引)囉酥摩賀(引)吒尾酥禰尾(二合)閉(引)數禰尾曳(二合引)數訖里(二合)哆(引)羅夜(引)室左(二合)禰(引)嚕(引)舍摩(二合)舍(引)儞(引)儞嚩扇帝曳(引)左訶哩(二合)瑟吒(二合引)鉢囉(二合)娑怛曩(二合引)娑囉(二合)惹巘馱摩(引)羅焰(二合)度波末隣禰波努帝左婆訖怛也(二合引)誐里(二合)恨𧹞(二合)凍部𭨚覩閉挽覩再鑁伊難左迦里摩(二合)娑頗楞祖產覩𪾼鑁覩訖里(二合)怛嚩(二合引)誐囉(二合)賀布惹喃覩禰誐里左(二合)曩怛吠(二合引)迦摩曩(引)覩俱里也(二合)印捺囉(二合引)覩嚩日哩(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『禰(引)嚩(引)阿酥囉(引)夜叉部𭨚誐(引)悉馱(引)哆(引)叉也(二合)酥波囉拏(二合引)羯吒布怛曩(引)室左(二合)巘達里嚩(二合)囉剎仡囉(二合)賀惹多野室左(二合)曳(引)計(引)唧部冒(引)尾曩扇帝禰尾也(二合)儞也(二合)悉帶(二合引)迦惹努必里(二合)體尾多隷(引)憾訖里(二合)怛嚩(二合引)拏隷尾惹拏(二合引)波夜(引)弭旦(引)覩補怛囉(二合)捺嬭(引)娑賀部里(二合)怛也(二合)僧契(引)酥嚕(二合)怛嚩(二合引)伊賀演(引)覩阿努誐囉(二合)賀(引)囉探(二合)喻弭不里(二合)瑟致(二合引)儞挽帝部哆(引)曳(引)難那儞(引)曳(引)左酥囉(引)羅曳(引)數曳(引)冒(引)那夜(引)悉帝(二合引)囉滿禰里(引)數曩誐里(引)數薩里吠(二合引)數唧曳(引)嚩扇帝娑里醋薩里嚩(二合引)酥左僧誐彌(引)數囉怛曩(二合引)羅曳(引)左(引)閉訖里(二合)多(引)地嚩(引)娑(引)嚩(引)閉多拏(引)詣(引)數左波羅嚩(二合)隷(引)數俱吠數濕嚩(二合)部里(二合)數左儞里惹(二合引)里(引)數曳(引)誐囉(二合引)摩具(引)世(引)布囉迦(引)曩儞(引)嚩(引)輸儞也(二合引)羅閉(引)禰(引)嚩誐里(二合)呬(引)數曳(引)左尾賀(引)囉唧(引)怛也(二合)嚩娑他(引)室囉(二合)彌(引)數摩滯(引)數舍(引)羅(引)左供惹囉(引)𧹞(引)曳(引)部部里(二合)哆(引)唧多誐里(二合)呬(引)數扇帝囉他也(二合)酥尾體數左左怛嚩(二合)里數曳(引)再迦沒里(二合)剎(引)數摩賀(引)鉢體(引)數摩賀(引)舍摩(二合)舍(引)儞(引)數摩賀(引)嚩儞(引)數僧呬(引)怛里娑(二合)乞叉(二合引)尾喻(二合)史哆(引)酥曳左嚩扇帝具(引)囉酥摩賀(引)吒尾酥禰尾(二合)閉(引)數禰尾曳(二合引)數訖里(二合)哆(引)羅夜(引)室左(二合)禰(引)嚕(引)舍摩(二合)舍(引)儞(引)儞嚩扇帝曳(引)左訶哩(二合)瑟吒(二合引)鉢囉(二合)娑怛曩(二合引)娑囉(二合)惹巘馱摩(引)羅焰(二合)度波末隣禰波努帝左婆訖怛也(二合引)誐里(二合)恨𧹞(二合)凍部𭨚覩閉挽覩再鑁伊難左迦里摩(二合)娑頗楞祖產覩𪾼鑁覩訖里(二合)怛嚩(二合引)誐囉(二合)賀布惹喃覩禰誐里左(二合)曩怛吠(二合引)迦摩曩(引)覩俱里也(二合)印捺囉(二合引)覩嚩日哩(二合)

娑賀部多僧契(引)伊𤚥覩誐里(二合)恨𧹞(二合)覩末隣儞悉里(二合)瑟吒(二合引)阿詣儞(二合)里也(二合)冒(引)乃(引)里帝部鉢帝室左(二合)阿鑁(引)波底里嚩(二合引)喻嚩曩(引)地嚩室左(二合)伊舍(引)曩部哆(引)地鉢帝室左(二合)禰(引)冒(引)烏里嘆(二合)覩贊捺囉(二合引)里迦(二合)閉哆(引)摩賀室左(二合)禰(引)嚩(引)三摩娑哆(二合引)部尾曳(引)左曩(引)誐(引)馱囉(引)玉呬也(二合)誐嬭(引)娑彌(引)哆(引)鉢羅(二合)底鉢囉(二合)底怛吠(二合)曩儞吠(引)那難覩娑嚩(二合)迦娑嚩(二合)迦(引)歲(引)嚩禰舍(引)酥部怛嚩(二合引)誐里(二合)恨𧹞(二合)覩覩瑟吒(二合引)娑嚩羅(引)娑賽(引)儞也(二合引)娑補怛羅(二合)那(引)里(引)娑嚩(二合)惹乃(引)娑彌(引)哆(引)度波末隣補瑟波(二合)尾隷(引)波難左部𭨚覩惹也(二合)伽覽(二合)覩閉挽覩再鑁昧(引)怛囉焰(二合引)彌劍(引)悉弟彌𤚥(引)禰扇覩𪾼鑁覩藥薩里嚩(二合)儞拏(引)左囉(引)𧹞(引)迦嚕(引)怛也(二合)惹娑覽(二合)末隣迦里摩(二合)迦(引)里焰(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑賀部多僧契(引)伊𤚥覩誐里(二合)恨𧹞(二合)覩末隣儞悉里(二合)瑟吒(二合引)阿詣儞(二合)里也(二合)冒(引)乃(引)里帝部鉢帝室左(二合)阿鑁(引)波底里嚩(二合引)喻嚩曩(引)地嚩室左(二合)伊舍(引)曩部哆(引)地鉢帝室左(二合)禰(引)冒(引)烏里嘆(二合)覩贊捺囉(二合引)里迦(二合)閉哆(引)摩賀室左(二合)禰(引)嚩(引)三摩娑哆(二合引)部尾曳(引)左曩(引)誐(引)馱囉(引)玉呬也(二合)誐嬭(引)娑彌(引)哆(引)鉢羅(二合)底鉢囉(二合)底怛吠(二合)曩儞吠(引)那難覩娑嚩(二合)迦娑嚩(二合)迦(引)歲(引)嚩禰舍(引)酥部怛嚩(二合引)誐里(二合)恨𧹞(二合)覩覩瑟吒(二合引)娑嚩羅(引)娑賽(引)儞也(二合引)娑補怛羅(二合)那(引)里(引)娑嚩(二合)惹乃(引)娑彌(引)哆(引)度波末隣補瑟波(二合)尾隷(引)波難左部𭨚覩惹也(二合)伽覽(二合)覩閉挽覩再鑁昧(引)怛囉焰(二合引)彌劍(引)悉弟彌𤚥(引)禰扇覩𪾼鑁覩藥薩里嚩(二合)儞拏(引)左囉(引)𧹞(引)迦嚕(引)怛也(二合)惹娑覽(二合)末隣迦里摩(二合)迦(引)里焰(二合)』