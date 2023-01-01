妙臂菩薩所問經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得勝師助伴速獲悉地分第一

爾時，藥叉主金剛手菩薩有大慈悲愍於後世，放千光明，端心而住。於是妙臂菩薩以持誦者於一切真言明得成就義、不成就義，一心敬禮彼藥叉主金剛手菩薩而發問言：「菩薩！我見世間有持誦人齋潔清淨、精勤修行，於真言明而不成就。菩薩如日舒光無所不照，唯願哀愍說彼因緣。云何彼持誦人雖復精勤最上第一，於諸真言上、中、下法由不能成？云何修因而不得果，莫是罪障而未滅除？惟願菩薩說彼修持得成就義及不成就義，諸障難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥叉主金剛手菩薩有大慈悲愍於後世，放千光明，端心而住。於是妙臂菩薩以持誦者於一切真言明得成就義、不成就義，一心敬禮彼藥叉主金剛手菩薩而發問言：「菩薩！我見世間有持誦人齋潔清淨、精勤修行，於真言明而不成就。菩薩如日舒光無所不照，唯願哀愍說彼因緣。云何彼持誦人雖復精勤最上第一，於諸真言上、中、下法由不能成？云何修因而不得果，莫是罪障而未滅除？惟願菩薩說彼修持得成就義及不成就義，諸障難事。

「菩薩！如佛所言：『智慧之明能滅癡暗；癡暗不滅，明慧可棄。』云何能使諸持誦人於諸修行而無疑惑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩！如佛所言：『智慧之明能滅癡暗；癡暗不滅，明慧可棄。』云何能使諸持誦人於諸修行而無疑惑？

「菩薩！云何誦持及護摩等所作事業，諸真言王及諸賢聖不與成就？惟願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩！云何誦持及護摩等所作事業，諸真言王及諸賢聖不與成就？惟願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑。

「菩薩！為是法力無能耶？為所作非時耶？為種性、非性耶？為真言字句闕剩耶？為修持輕慢耶？為供養不具耶？惟願菩薩於種種事及彼障難一一開說，使諸行人皆得曉了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩！為是法力無能耶？為所作非時耶？為種性、非性耶？為真言字句闕剩耶？為修持輕慢耶？為供養不具耶？惟願菩薩於種種事及彼障難一一開說，使諸行人皆得曉了。」

爾時，金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已，乃須臾間瞑光明焰蓮花眼，思惟觀察已，告妙臂菩薩言：「妙臂！汝大慈悲利益眾生，此心清淨如夜滿月，光明皎潔復無雲翳，使諸行人不失正道，入佛境界到於彼岸。菩薩所作非求己樂，於他有情故無嫌害，見他苦惱如自苦惱，見他快樂自亦快樂。妙臂！我觀汝意為於有情，由若赤子問於此義。汝可諦聽，為汝解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已，乃須臾間瞑光明焰蓮花眼，思惟觀察已，告妙臂菩薩言：「妙臂！汝大慈悲利益眾生，此心清淨如夜滿月，光明皎潔復無雲翳，使諸行人不失正道，入佛境界到於彼岸。菩薩所作非求己樂，於他有情故無嫌害，見他苦惱如自苦惱，見他快樂自亦快樂。妙臂！我觀汝意為於有情，由若赤子問於此義。汝可諦聽，為汝解說。

「妙臂！我今所說依於佛言，若有修行最上事業、修真言行求成就者，當須離諸煩惱，起於深信，發菩提心，重佛法眾、信重於我，及復歸命大金剛族。又復遠離十不善業，於身口意凡所興起，常離愚迷、邪見等行，若求果報須有智慧。譬如農夫務其稼穡，於肥壤地而下焦種，雖功夫以時雨澤霶霈，以種子焦故，無由得生。愚癡邪見亦復如是，凡諸行人所修事業，先須自心離彼邪見、愚癡等事，不動不搖行十善法，乃至恒行一切善法。若有天魔、阿修羅等，乃至羅剎種種鬼神之類食血肉者，以惡毒心行三界中惱害眾生，於修行人使令散亂，若有行人樂於我法，修持誦習真言行者，彼等若見，自然恐怖不能侵惱。若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜，乃至種種鬼神不能為障而降伏者，當須入彼三昧耶大曼拏羅。以其入彼諸天大力聖眾所安住處，是故名為大曼拏羅。亦復須入大明王、大真言等最勝曼拏羅，以其數入種種曼拏羅故，是為入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所。是為承事諸佛菩薩及明王等，便得如是佛菩薩等影之覆護，使彼作障天魔及阿修羅、藥叉并諸龍、鬼等無能侵惱，望持誦人所居之地不敢侵近，自然退散不為障難。所修上、中、下品成就之法，世間、出世間一切真言等而易成就，蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等，承彼聖力而加護故，一切惡心自然破壞。既能入彼三昧耶大曼拏羅，仍須發勇猛心、發菩提心，唯信於佛，不信外道、天魔等。若背此心持誦我法者，當得自壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙臂！我今所說依於佛言，若有修行最上事業、修真言行求成就者，當須離諸煩惱，起於深信，發菩提心，重佛法眾、信重於我，及復歸命大金剛族。又復遠離十不善業，於身口意凡所興起，常離愚迷、邪見等行，若求果報須有智慧。譬如農夫務其稼穡，於肥壤地而下焦種，雖功夫以時雨澤霶霈，以種子焦故，無由得生。愚癡邪見亦復如是，凡諸行人所修事業，先須自心離彼邪見、愚癡等事，不動不搖行十善法，乃至恒行一切善法。若有天魔、阿修羅等，乃至羅剎種種鬼神之類食血肉者，以惡毒心行三界中惱害眾生，於修行人使令散亂，若有行人樂於我法，修持誦習真言行者，彼等若見，自然恐怖不能侵惱。若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜，乃至種種鬼神不能為障而降伏者，當須入彼三昧耶大曼拏羅。以其入彼諸天大力聖眾所安住處，是故名為大曼拏羅。亦復須入大明王、大真言等最勝曼拏羅，以其數入種種曼拏羅故，是為入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所。是為承事諸佛菩薩及明王等，便得如是佛菩薩等影之覆護，使彼作障天魔及阿修羅、藥叉并諸龍、鬼等無能侵惱，望持誦人所居之地不敢侵近，自然退散不為障難。所修上、中、下品成就之法，世間、出世間一切真言等而易成就，蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等，承彼聖力而加護故，一切惡心自然破壞。既能入彼三昧耶大曼拏羅，仍須發勇猛心、發菩提心，唯信於佛，不信外道、天魔等。若背此心持誦我法者，當得自壞。

「又復持誦行人求成就者，先須求依阿闍梨——戒德清淨無諸缺犯、福德最勝者。若獲此等阿闍梨稟受持誦，復自決志勇猛精進於所修持，易得成就，速獲靈驗。譬如種田須依好地，地既肥壤，子實易得，若得勝師亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復持誦行人求成就者，先須求依阿闍梨——戒德清淨無諸缺犯、福德最勝者。若獲此等阿闍梨稟受持誦，復自決志勇猛精進於所修持，易得成就，速獲靈驗。譬如種田須依好地，地既肥壤，子實易得，若得勝師亦復如是。

「若或靈驗難得，是有宿業，應須隨取勝地，或印沙為塔、或積土等為塔，於中安像及藏舍利，當以種種香花、燈塗、妙幢幡蓋及以妓樂而為供養，復伸讚歎，專注虔誠而作懺悔。懺悔畢已，依前持誦，專注不間，定獲靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若或靈驗難得，是有宿業，應須隨取勝地，或印沙為塔、或積土等為塔，於中安像及藏舍利，當以種種香花、燈塗、妙幢幡蓋及以妓樂而為供養，復伸讚歎，專注虔誠而作懺悔。懺悔畢已，依前持誦，專注不間，定獲靈驗。

「如是修行須具助伴，若無助伴修持是闕。譬如車行須全二輪，若闕一者無由進趣，修行助伴亦復如是。若求助伴者，當求種族尊勝、形貌端嚴、諸根不缺、心性調柔、好修善法、智慧明利、精勤勇猛、有大悲心、恒樂布施、信重三寶承事供養、不歸信於諸餘外道及天魔等。此為住賢劫中具足功德修行助伴，諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是修行須具助伴，若無助伴修持是闕。譬如車行須全二輪，若闕一者無由進趣，修行助伴亦復如是。若求助伴者，當求種族尊勝、形貌端嚴、諸根不缺、心性調柔、好修善法、智慧明利、精勤勇猛、有大悲心、恒樂布施、信重三寶承事供養、不歸信於諸餘外道及天魔等。此為住賢劫中具足功德修行助伴，諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知。

妙臂菩薩所問經選求勝處分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

「復次，持誦行人若欲修真言行求成就者，先求諸佛所說佛及菩薩、辟支、聲聞昔所住處，是為勝地。如是等處，常有天、龍、阿修羅等而為守護供養恭敬。何以故？以有天上人間最聖丈夫曾所居止。得此地已，持誦行人亦要清淨身心、律儀具足，常此居止。若無此福地，秖得大河岸邊或小河邊或泉池側，乃至陂濼有清流瀰滿，無諸水族毒惡之類，其側亦得；其處但有蓮華、烏鉢羅花及諸名花異果軟草遍布。或是山中巖窟之所，是處清淨，無諸師子猛獸可畏之類。得是處已，仍須墾掘深一肘量，除去荊棘瓦礫、灰炭鹻鹵、糠骨毛髮、蟲窟之類，乃至掘深不能盡者，亦可棄之更求別處，如前墾掘一肘之量，別填淨土，於上立舍。用淨土作埿，內外埿飾，復以衢摩夷塗地於中，坐臥常在地上，不用床榻之類。其室開門唯得向東、向西或向於北，不得向南。如是造立舍已，隨彼相應所作事業，於彼方所安置尊像。安尊像處先用種種妙香而塗飾之，其所尊像或以彫刻或是鑄成或是彩畫。若是彩畫，先求淨縷，揀去毛髮織成其幅，量其大小長短相稱，存兩頭縷不得截棄。既織成已，用香水漬渡復展令端正，然令畫人蔬食澡浴，復受八戒，內外清淨，運心起手。凡所用彩色，須求最上第一好者，無用皮膠，用諸香膠調和彩色。畫像成已，隨應方面安置定已，用種種飲食、香花、燈塗作大供養。如無力廣辦，隨有供養，但要專注虔誠，信重讚歎禮拜供養。如是作已，於此像前所作所求速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持誦行人若欲修真言行求成就者，先求諸佛所說佛及菩薩、辟支、聲聞昔所住處，是為勝地。如是等處，常有天、龍、阿修羅等而為守護供養恭敬。何以故？以有天上人間最聖丈夫曾所居止。得此地已，持誦行人亦要清淨身心、律儀具足，常此居止。若無此福地，秖得大河岸邊或小河邊或泉池側，乃至陂濼有清流瀰滿，無諸水族毒惡之類，其側亦得；其處但有蓮華、烏鉢羅花及諸名花異果軟草遍布。或是山中巖窟之所，是處清淨，無諸師子猛獸可畏之類。得是處已，仍須墾掘深一肘量，除去荊棘瓦礫、灰炭鹻鹵、糠骨毛髮、蟲窟之類，乃至掘深不能盡者，亦可棄之更求別處，如前墾掘一肘之量，別填淨土，於上立舍。用淨土作埿，內外埿飾，復以衢摩夷塗地於中，坐臥常在地上，不用床榻之類。其室開門唯得向東、向西或向於北，不得向南。如是造立舍已，隨彼相應所作事業，於彼方所安置尊像。安尊像處先用種種妙香而塗飾之，其所尊像或以彫刻或是鑄成或是彩畫。若是彩畫，先求淨縷，揀去毛髮織成其幅，量其大小長短相稱，存兩頭縷不得截棄。既織成已，用香水漬渡復展令端正，然令畫人蔬食澡浴，復受八戒，內外清淨，運心起手。凡所用彩色，須求最上第一好者，無用皮膠，用諸香膠調和彩色。畫像成已，隨應方面安置定已，用種種飲食、香花、燈塗作大供養。如無力廣辦，隨有供養，但要專注虔誠，信重讚歎禮拜供養。如是作已，於此像前所作所求速得成就。

「其持誦行人將欲起首持誦，必先剃頭澡浴，著新淨衣。其衣非用蠶絲，亦不得白色，可用布及樹皮草木之類，仍用赤土染壞其色，亦須受持乞食應器。其器可用娑羅木及於瓦器，乃至銅鐵及匏瓠等，事持端正滑淨光潔，不得疎漏及以缺壞。執此應器巡行乞食，凡乞食所，可於聚落不近不遠多首陀處，信重三寶、多有飲食之處，兼無外道婆羅門處。緣彼婆羅門執性無慚，我慢所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其持誦行人將欲起首持誦，必先剃頭澡浴，著新淨衣。其衣非用蠶絲，亦不得白色，可用布及樹皮草木之類，仍用赤土染壞其色，亦須受持乞食應器。其器可用娑羅木及於瓦器，乃至銅鐵及匏瓠等，事持端正滑淨光潔，不得疎漏及以缺壞。執此應器巡行乞食，凡乞食所，可於聚落不近不遠多首陀處，信重三寶、多有飲食之處，兼無外道婆羅門處。緣彼婆羅門執性無慚，我慢所覆。

「又復外道，若見行人執持應器巡行乞食、修於佛法誦念真言者，便生瞋恚而欲障難，謂行人言：『汝若本族婆羅門者，可修婆羅門法，奉行六法多聞淨行，信重諸天為臣事王，亦須娶妻生男繼種。若行此者是汝解脫，云何誦持釋教真言信行佛法？』行人若是剎帝利種，而作是言：『汝剎帝利種，應可奉行王法，紹繼王位。云何誦持佛教真言，背自本宗而求解脫？』乃至毘舍、首陀之類，皆說本宗本事而得解脫，不合持誦佛教真言以求解脫，以瞋火燒心，種種綺語多作方便而為障難，惱亂行人使令退心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復外道，若見行人執持應器巡行乞食、修於佛法誦念真言者，便生瞋恚而欲障難，謂行人言：『汝若本族婆羅門者，可修婆羅門法，奉行六法多聞淨行，信重諸天為臣事王，亦須娶妻生男繼種。若行此者是汝解脫，云何誦持釋教真言信行佛法？』行人若是剎帝利種，而作是言：『汝剎帝利種，應可奉行王法，紹繼王位。云何誦持佛教真言，背自本宗而求解脫？』乃至毘舍、首陀之類，皆說本宗本事而得解脫，不合持誦佛教真言以求解脫，以瞋火燒心，種種綺語多作方便而為障難，惱亂行人使令退心。

「修正道者依時乞食，不同外道過午而食。凡乞食處，勿往外道之家及多外道之處。若論善惡、因果之法：能造善法，當證涅盤；若作惡業，終墮苦趣。善惡之果非由種族，但為世間妄分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修正道者依時乞食，不同外道過午而食。凡乞食處，勿往外道之家及多外道之處。若論善惡、因果之法：能造善法，當證涅盤；若作惡業，終墮苦趣。善惡之果非由種族，但為世間妄分別故。

「復次，眾生無始以來垢穢之身，不由食淨得身心淨；諸惡遠離，常修善法，以此方得身心清淨。譬如有人身患瘡故，求藥塗瘡，唯望除差，不望餘故。行人喫食，但為除飢，不為適悅。又如有人陷於難處，飢餓所逼，殺子而食，為除飢苦，非貪滋味，行人喫食亦復如是。喫食之法由如秤物，物非輕重，秤自平正。行人喫食亦復如是，不得過量亦勿減少，但可支持，勿傷飢飽。又如朽舍換柱，所免崩摧；以油膏轄，貴在前進。行人喫食亦復如是，但為支持，非為滋味，是故佛言：『欲界有情，依食而住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眾生無始以來垢穢之身，不由食淨得身心淨；諸惡遠離，常修善法，以此方得身心清淨。譬如有人身患瘡故，求藥塗瘡，唯望除差，不望餘故。行人喫食，但為除飢，不為適悅。又如有人陷於難處，飢餓所逼，殺子而食，為除飢苦，非貪滋味，行人喫食亦復如是。喫食之法由如秤物，物非輕重，秤自平正。行人喫食亦復如是，不得過量亦勿減少，但可支持，勿傷飢飽。又如朽舍換柱，所免崩摧；以油膏轄，貴在前進。行人喫食亦復如是，但為支持，非為滋味，是故佛言：『欲界有情，依食而住。』

「又復行人雖喫食飲支持於身，恒觀此身由如芭蕉無有堅實，常此制心，不住貪愛。凡乞食時，持鉢巡行次第而乞，常須思念世尊所說，以智慧方便調伏六根，勿令散亂，所覩妙色及諸塵境是魔境界，欲惑人心。凡修行人而起方便，寧以熱鐵燒刺兩目，不以亂心貪視妙色，乃至殊常種種塵境，隨緣乞食而不住著。常作比觀，調伏其心，默然乞食巡行他舍，無上中下遠離取捨。然不往新產之家及多人飲酒之處、男女迷醉愛染之處、眾多小兒戲樂之處、諸男女眾聚會之處、戲伎男女作音樂處乃至有惡犬處，如是等處皆不應往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復行人雖喫食飲支持於身，恒觀此身由如芭蕉無有堅實，常此制心，不住貪愛。凡乞食時，持鉢巡行次第而乞，常須思念世尊所說，以智慧方便調伏六根，勿令散亂，所覩妙色及諸塵境是魔境界，欲惑人心。凡修行人而起方便，寧以熱鐵燒刺兩目，不以亂心貪視妙色，乃至殊常種種塵境，隨緣乞食而不住著。常作比觀，調伏其心，默然乞食巡行他舍，無上中下遠離取捨。然不往新產之家及多人飲酒之處、男女迷醉愛染之處、眾多小兒戲樂之處、諸男女眾聚會之處、戲伎男女作音樂處乃至有惡犬處，如是等處皆不應往。

「乞得食已，持還本處，洗足敷座，然後可喫。其食未喫，先分三分，一分奉於本尊而為供養，一施無礙，一乃自食依時而食。食畢盥漱使令清淨。又須日三澡浴，先自清淨，然以香花、燈塗種種供養讚歎禮拜，所獻尊像一切食飲，切須潔淨，離諸葷穢。每持誦時，坐吉祥草。凡所供養如不辦廣大，但隨力分奉於香花。所謂零陵香、閼哩迦(二合)、吉祥果、沒哩(二合)賀帝、吉祥草仍及蓮花，和合供養使得適意。行人持誦或行或坐得通思念，唯除臥時不許持念。念誦訖已，恒於六時思念功德，心無間斷，祈於圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乞得食已，持還本處，洗足敷座，然後可喫。其食未喫，先分三分，一分奉於本尊而為供養，一施無礙，一乃自食依時而食。食畢盥漱使令清淨。又須日三澡浴，先自清淨，然以香花、燈塗種種供養讚歎禮拜，所獻尊像一切食飲，切須潔淨，離諸葷穢。每持誦時，坐吉祥草。凡所供養如不辦廣大，但隨力分奉於香花。所謂零陵香、閼哩迦(二合)、吉祥果、沒哩(二合)賀帝、吉祥草仍及蓮花，和合供養使得適意。行人持誦或行或坐得通思念，唯除臥時不許持念。念誦訖已，恒於六時思念功德，心無間斷，祈於圓滿。

妙臂菩薩所問經分別數珠持心離障分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經分別數珠持心離障分第三

「復次，欲等煩惱與心合故，說為輪迴，根本煩惱若除，由如清淨玻胝迦寶，若離輪迴乃名解脫。又如水本清淨，於一剎那間塵能渾濁；亦如有情，心源本淨，於剎那頃被諸煩惱而為染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，欲等煩惱與心合故，說為輪迴，根本煩惱若除，由如清淨玻胝迦寶，若離輪迴乃名解脫。又如水本清淨，於一剎那間塵能渾濁；亦如有情，心源本淨，於剎那頃被諸煩惱而為染污。

「復次，說於數珠乃有多種，所謂菩提子、金剛子、蓮花子、木槵子及與𤥭璖、諸寶錫鑞銅等，隨取一物為珠，數一百八，如是得已，持誦行人常保重之。凡持誦時於本尊前，依法安坐，調伏諸根，端身自在不得隈倚，繫念本尊及真言印契，收攝其心，勿令散亂，然取數珠，右手執持，左手仰承，每誦真言一遍，乃掐一珠，所持遍數恒須剋定，勿令少剩。持念之法，令脣微動，勿使有聲亦不露齒，一心專注勿令散動。有情之界，居凡夫位，心如猿猴，貪著諸境，樂而不捨，又如大海被風所激，生起波濤不能自息。凡夫覩境亦復如是，常須收攝，不令散動，勿令心源而有波浪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說於數珠乃有多種，所謂菩提子、金剛子、蓮花子、木槵子及與𤥭璖、諸寶錫鑞銅等，隨取一物為珠，數一百八，如是得已，持誦行人常保重之。凡持誦時於本尊前，依法安坐，調伏諸根，端身自在不得隈倚，繫念本尊及真言印契，收攝其心，勿令散亂，然取數珠，右手執持，左手仰承，每誦真言一遍，乃掐一珠，所持遍數恒須剋定，勿令少剩。持念之法，令脣微動，勿使有聲亦不露齒，一心專注勿令散動。有情之界，居凡夫位，心如猿猴，貪著諸境，樂而不捨，又如大海被風所激，生起波濤不能自息。凡夫覩境亦復如是，常須收攝，不令散動，勿令心源而有波浪。

「持誦行人若是疲倦，將欲昏睡，恐其失念，即起經行或觀四方以適神思，或用冷水洗其面目，既得醒爽，復座持誦。行人若是怖於勞苦，心有移動，便作是念：『此身無主，因業所受，無依無定，隨業流轉，輪迴八苦，何處得免？至於寒暑、飢渴、蚤虱、蚊虻，如是苦惱處處皆有。』又復貪欲若盛，作白骨及爛壞不淨之觀；瞋恚若盛，作慈悲觀；無明若盛，作緣起觀。又復若遇冤家，觀如親友知識，或復親友知識忽作冤家。行者若是遇此冤親境時，莫起分別憎愛之心，當住平等無著正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦行人若是疲倦，將欲昏睡，恐其失念，即起經行或觀四方以適神思，或用冷水洗其面目，既得醒爽，復座持誦。行人若是怖於勞苦，心有移動，便作是念：『此身無主，因業所受，無依無定，隨業流轉，輪迴八苦，何處得免？至於寒暑、飢渴、蚤虱、蚊虻，如是苦惱處處皆有。』又復貪欲若盛，作白骨及爛壞不淨之觀；瞋恚若盛，作慈悲觀；無明若盛，作緣起觀。又復若遇冤家，觀如親友知識，或復親友知識忽作冤家。行者若是遇此冤親境時，莫起分別憎愛之心，當住平等無著正念。

「又出道場時，不得與婆羅門、吠舍、首陀等語，又復不應與不男之人、女人等語。何以故？蓋非樂法之侶。可與助伴同事等語。或是入觸便利等事，便須入水澡浴使其潔淨。或獻香花、燈塗讚嘆供養，乃至持戒精進持誦修行，一切善法皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。譬如眾流皆歸於海，既入海已咸成一味，集諸善因總趣佛果，無量福聚自然相隨。譬如有人耕田種穀，唯望子實，不為藁幹，既豐子實，其於藁幹自然而有。求趣佛果亦復如是，一切福樂不求自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又出道場時，不得與婆羅門、吠舍、首陀等語，又復不應與不男之人、女人等語。何以故？蓋非樂法之侶。可與助伴同事等語。或是入觸便利等事，便須入水澡浴使其潔淨。或獻香花、燈塗讚嘆供養，乃至持戒精進持誦修行，一切善法皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。譬如眾流皆歸於海，既入海已咸成一味，集諸善因總趣佛果，無量福聚自然相隨。譬如有人耕田種穀，唯望子實，不為藁幹，既豐子實，其於藁幹自然而有。求趣佛果亦復如是，一切福樂不求自至。

「又，持誦人不應為小而妨於大。或若有人來有來請，便應答言：『待我自得長壽及其一切樂具。此心滿足，然後能滿一切有情之願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，持誦人不應為小而妨於大。或若有人來有來請，便應答言：『待我自得長壽及其一切樂具。此心滿足，然後能滿一切有情之願。』

「又復行人當要遠離世之八法，所謂善稱、惡稱、得利、失利、讚歎、毀謗、苦、樂等事。如是之法，不得在心，還如大海不宿死屍，乃至剎那亦不同處。又如室中然燈為防風故，飄鼓若免，光明即盛。如持誦人持誦真言亦須勤勇，加行若立，善法增長亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復行人當要遠離世之八法，所謂善稱、惡稱、得利、失利、讚歎、毀謗、苦、樂等事。如是之法，不得在心，還如大海不宿死屍，乃至剎那亦不同處。又如室中然燈為防風故，飄鼓若免，光明即盛。如持誦人持誦真言亦須勤勇，加行若立，善法增長亦復如是。

「又，持誦人要在攝心，不得歌舞戲樂、我人憍慢、邪見邪染、嫉妬懈怠、懶惰睡眠及入喜會、迷醉邪論及無義論，以至瞋怒、惡口、兩舌，如是等事皆須遠離。又復不得喫供養殘食及鬼神殘食，行人唯得食三白及樹果、菜根、乳酪漿等，及大麥麵餅、油麻滓及種種麋粥等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，持誦人要在攝心，不得歌舞戲樂、我人憍慢、邪見邪染、嫉妬懈怠、懶惰睡眠及入喜會、迷醉邪論及無義論，以至瞋怒、惡口、兩舌，如是等事皆須遠離。又復不得喫供養殘食及鬼神殘食，行人唯得食三白及樹果、菜根、乳酪漿等，及大麥麵餅、油麻滓及種種麋粥等。

「又，持誦行人當須晝夜精勤如法持誦，常於諸佛、法、僧及遺身舍利，恭信珍重誠心懺悔，願一切先罪悉皆消滅。每持誦時，先依法請召，持誦了畢，依法迴向，發願訖，然後發遣。或至夜分將欲眠睡，於本尊側不近不遠地上敷吉祥草，於草上坐臥，坐定後然於一切有情起利樂心，作慈悲喜捨等觀，然後眠睡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，持誦行人當須晝夜精勤如法持誦，常於諸佛、法、僧及遺身舍利，恭信珍重誠心懺悔，願一切先罪悉皆消滅。每持誦時，先依法請召，持誦了畢，依法迴向，發願訖，然後發遣。或至夜分將欲眠睡，於本尊側不近不遠地上敷吉祥草，於草上坐臥，坐定後然於一切有情起利樂心，作慈悲喜捨等觀，然後眠睡。

妙臂菩薩所問經說金剛杵頻那夜迦分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂菩薩所問經說金剛杵頻那夜迦分第四

「我今分別說諸跋折羅量。其量或長八指、或長十指、或十二指、或十六指、或最長者不過二十指，如是五類無有過者。造跋折羅物，或金或木，隨所求事種種不同。若欲求佛法真明成就，用菩提木作跋折羅。若降伏地天及持明天，當用金作跋折羅。若求大富貴，用鍮石作跋折羅。若降龍，用熟銅作。若降修羅、入修羅窟，用寶石作。若欲成就一切法者，可用金銀銅相和作。若欲成就長命、吉祥及無病、多財寶，乃至降諸宿曜者，可用佉禰囉木作。若欲降伏夜叉女者，可用末度木作。若欲降伏冤家，用刺木作。若降害極惡冤敵者，可用人骨作。若欲成幻術者，用玻璃寶作。若欲令極相憎嫌者，用苦楝木作。若欲興兵鬪敵及降鬼神，用吠鼻多迦木作。若欲成就夜叉、乾闥婆、阿修羅者，可用柏木及松木作。若欲成就龍女愛重者，當以龍木作。若欲成就變形者，可用土及銀作。若欲求財，用無憂木作。若欲成就對敵得勝者，可用吉祥木及阿祖曩木、柳木等作。若欲求成就意樂者，可用赤檀、白檀作。如上所說，造跋折羅皆須五股，不得缺減，小有破損即法不成，仍須事持光淨殊妙端嚴可愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今分別說諸跋折羅量。其量或長八指、或長十指、或十二指、或十六指、或最長者不過二十指，如是五類無有過者。造跋折羅物，或金或木，隨所求事種種不同。若欲求佛法真明成就，用菩提木作跋折羅。若降伏地天及持明天，當用金作跋折羅。若求大富貴，用鍮石作跋折羅。若降龍，用熟銅作。若降修羅、入修羅窟，用寶石作。若欲成就一切法者，可用金銀銅相和作。若欲成就長命、吉祥及無病、多財寶，乃至降諸宿曜者，可用佉禰囉木作。若欲降伏夜叉女者，可用末度木作。若欲降伏冤家，用刺木作。若降害極惡冤敵者，可用人骨作。若欲成幻術者，用玻璃寶作。若欲令極相憎嫌者，用苦楝木作。若欲興兵鬪敵及降鬼神，用吠鼻多迦木作。若欲成就夜叉、乾闥婆、阿修羅者，可用柏木及松木作。若欲成就龍女愛重者，當以龍木作。若欲成就變形者，可用土及銀作。若欲求財，用無憂木作。若欲成就對敵得勝者，可用吉祥木及阿祖曩木、柳木等作。若欲求成就意樂者，可用赤檀、白檀作。如上所說，造跋折羅皆須五股，不得缺減，小有破損即法不成，仍須事持光淨殊妙端嚴可愛。

「若念誦時，先獻塗香及妙香花而為供養，然後發廣大慈悲之心，手執跋折羅，依法專注持誦本部真言如數滿畢，不得少剩。依時持誦滿畢數已，然將彼跋折羅安本尊足下，復以諸妙香花、塗香等乃至作禮而供養之。若持誦時，手不執跋折羅者，其法終不成就。如再持誦，依前次第而作，不得虧闕。又，若於供養具諸事法等有所闕者，當須一一作印以供養之，然可念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若念誦時，先獻塗香及妙香花而為供養，然後發廣大慈悲之心，手執跋折羅，依法專注持誦本部真言如數滿畢，不得少剩。依時持誦滿畢數已，然將彼跋折羅安本尊足下，復以諸妙香花、塗香等乃至作禮而供養之。若持誦時，手不執跋折羅者，其法終不成就。如再持誦，依前次第而作，不得虧闕。又，若於供養具諸事法等有所闕者，當須一一作印以供養之，然可念誦。

「凡成就法有多種物，所謂雄黃、雌黃、牛黃、黃丹及眼藥、菖蒲等藥，又有衣甲、槍劍、羂索、三股叉諸器仗等。如是等諸成就法有三等驗。所說本尊真言及儀軌中，乃至諸真言中成就之法亦不越此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡成就法有多種物，所謂雄黃、雌黃、牛黃、黃丹及眼藥、菖蒲等藥，又有衣甲、槍劍、羂索、三股叉諸器仗等。如是等諸成就法有三等驗。所說本尊真言及儀軌中，乃至諸真言中成就之法亦不越此。

「復次，世間有持明行人持誦真言求成就處，便有作障頻那夜迦，隨持誦人伺求其便，入其身中，使持誦人心如迷醉及發諸病，如是種種而作障難。彼作障者有其四部：一曰摧壞；二曰野干；三曰一牙；四曰龍象。於此四部各有無量頻那夜迦而為眷屬，於大地中隨彼處處而作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世間有持明行人持誦真言求成就處，便有作障頻那夜迦，隨持誦人伺求其便，入其身中，使持誦人心如迷醉及發諸病，如是種種而作障難。彼作障者有其四部：一曰摧壞；二曰野干；三曰一牙；四曰龍象。於此四部各有無量頻那夜迦而為眷屬，於大地中隨彼處處而作障難。

「第一，摧壞部主名曰無憂，其部眷屬有七俱胝，於其護世四王所說真言有持誦者，彼作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一，摧壞部主名曰無憂，其部眷屬有七俱胝，於其護世四王所說真言有持誦者，彼作障難。

「第二，野干部主名曰象頭，其部眷屬有十八俱胝，於其大自在天所說真言而作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二，野干部主名曰象頭，其部眷屬有十八俱胝，於其大自在天所說真言而作障難。

「第三，一牙部主名曰垂髻，其部眷屬有六十俱胝，於其大梵天及帝釋天、日天、月天、風天、那羅延天，如是天等所說真言有持誦者而作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三，一牙部主名曰垂髻，其部眷屬有六十俱胝，於其大梵天及帝釋天、日天、月天、風天、那羅延天，如是天等所說真言有持誦者而作障難。

「第四，龍象部主名曰母哩達吒迦，其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩，於其佛教所說真言有持誦者，彼作障難。又有呵利帝兒名曰愛子，於其般支迦所說真言而作障難。又摩尼賢將子名曰滿賢，於其自部所說真言有持誦者，彼子滿賢而作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四，龍象部主名曰母哩達吒迦，其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩，於其佛教所說真言有持誦者，彼作障難。又有呵利帝兒名曰愛子，於其般支迦所說真言而作障難。又摩尼賢將子名曰滿賢，於其自部所說真言有持誦者，彼子滿賢而作障難。

「如是等諸頻那夜迦，各於本部而作障難，不欲行人得其成就，或時變化作本真言主，來就行人之處而受供養。而彼本真言主來至道場，見是事已，却還自宮，而作是念：『云何如來與彼所願，不却此等？令於行人正修行者而得惱亂，使彼持誦功不成就？』正使梵王、帝釋、諸天及龍，不能破彼頻那夜迦作障誓願，唯除大明真言有大功力，能退如是諸作障者頻那夜迦。諸修行人當依法持誦，得數滿已，然更成就妙曼拏羅及以護摩，使作障難頻那夜迦退散遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等諸頻那夜迦，各於本部而作障難，不欲行人得其成就，或時變化作本真言主，來就行人之處而受供養。而彼本真言主來至道場，見是事已，却還自宮，而作是念：『云何如來與彼所願，不却此等？令於行人正修行者而得惱亂，使彼持誦功不成就？』正使梵王、帝釋、諸天及龍，不能破彼頻那夜迦作障誓願，唯除大明真言有大功力，能退如是諸作障者頻那夜迦。諸修行人當依法持誦，得數滿已，然更成就妙曼拏羅及以護摩，使作障難頻那夜迦退散遠離。