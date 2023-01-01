蘇悉地羯羅供養法卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅供養法卷第二

三藏法師善無畏集譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師善無畏集譯

次除遣從魔法者，有毘那夜迦逐諸尊，請尊至已，即用枳里枳里真言及手印而除遣之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次除遣從魔法者，有毘那夜迦逐諸尊，請尊至已，即用枳里枳里真言及手印而除遣之。真言曰：

「oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha ṭ

其手印相，以右手大指捻小指甲，直竪三指，作拔折羅形，向外託之，將此枳里枳里金剛真言及手印而用除遣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手大指捻小指甲，直竪三指，作拔折羅形，向外託之，將此枳里枳里金剛真言及手印而用除遣之。

次視三昧耶者，作除遣已，于時即以右手視印，誦此真言令住。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次視三昧耶者，作除遣已，于時即以右手視印，誦此真言令住。真言曰：

「oṃ śaṃ ka re sa ma yaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ śaṃ ka re sa ma yaṃ svā hā

其手印相，以右手大指捻小指甲，竪三指作拔折囉形，向外託之，三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手大指捻小指甲，竪三指作拔折囉形，向外託之，三昧耶印。

奉座令坐者，先奉閼伽，然後請坐。其閼伽器以本真言持誦而獻、或以通用閼伽真言持誦，隨其成就事部差別，執閼伽器當置額心等乃至於膝而奉獻之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉座令坐者，先奉閼伽，然後請坐。其閼伽器以本真言持誦而獻、或以通用閼伽真言持誦，隨其成就事部差別，執閼伽器當置額心等乃至於膝而奉獻之。真言曰：

「oṃ ya kṣa na da ya ka tra dha nu pri ya pa śā pa śā svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ya kṣa na da ya ka tra dha nu pri ya pa śā pa śā svā hā

其手印相，以護身印，改其母指置於頭指側，奉閼伽印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以護身印，改其母指置於頭指側，奉閼伽印。

於晨朝時、日中時、及日暮時，於此三時以其真言、手印奉蓮華座供養本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於晨朝時、日中時、及日暮時，於此三時以其真言、手印奉蓮華座供養本尊。

初佛部奉座真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛部奉座真言曰：

「oṃ vī ra vī ra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vī ra vī ra ya svā hā

蓮華部奉座真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉座真言曰：

「oṃ pa dma vī ra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa dma vī ra ya svā hā

金剛部奉座真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉座真言曰：

「oṃ va jra vī ra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra vī ra ya svā hā

其手印相，二手合掌，頭指、中指、無名指並相博，著開掌中，相去四指許，其二大指及二小指並相著直竪，此印通三部用，奉獻蓮華座印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，二手合掌，頭指、中指、無名指並相博，著開掌中，相去四指許，其二大指及二小指並相著直竪，此印通三部用，奉獻蓮華座印。

次言：「善來，世尊！由本願力而來降赴，願垂加持，受斯所請，并受我所辦諸供養，起大慈悲，唯垂納受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次言：「善來，世尊！由本願力而來降赴，願垂加持，受斯所請，并受我所辦諸供養，起大慈悲，唯垂納受。」

取辟除隨逐本尊毘那夜迦及三昧耶此下安之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取辟除隨逐本尊毘那夜迦及三昧耶此下安之。

若辦衣裳、瓔珞等物，以辦事真言持誦奉獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若辦衣裳、瓔珞等物，以辦事真言持誦奉獻。

其結界法者，以金剛𣐍法用結地界，以金剛牆用結上方界。金剛𣐍真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其結界法者，以金剛𣐍法用結地界，以金剛牆用結上方界。金剛𣐍真言曰：

「oṃ ka ri ka ri va jra va jri bhū ra ba nu ba ḍa hūṃ ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ri ka ri va jra va jri bhū ra ba nu ba ḍa hūṃ ṭ

其手印相，以左手中指、無名指向外，雙入右手中指、無名指間，以左手無名指絞右手無名指背入右手掌中，以左手中指絞右手中指背入右手掌中，二小指及二頭指相著，二大母指直竪，頭相著，以此印翼兩臂，令二大指頭著地，而誦真言成結地界，金剛𣐍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以左手中指、無名指向外，雙入右手中指、無名指間，以左手無名指絞右手無名指背入右手掌中，以左手中指絞右手中指背入右手掌中，二小指及二頭指相著，二大母指直竪，頭相著，以此印翼兩臂，令二大指頭著地，而誦真言成結地界，金剛𣐍印。

次以金剛鉤欄真言及手印用結上方界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛鉤欄真言及手印用結上方界。真言曰：

「oṃ vi sphu ra dra kṣa va jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi sphu ra dra kṣa va jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ

其手印相，依前𣐍印，唯改二大指博著二頭指側，舉印向上而誦真言，成結空界，是金剛鉤欄牆印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，依前𣐍印，唯改二大指博著二頭指側，舉印向上而誦真言，成結空界，是金剛鉤欄牆印。

金剛牆真言、手印。金剛牆真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛牆真言、手印。金剛牆真言曰：

「oṃ sa ra sa ra va jra pra ka ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa ra sa ra va jra pra ka ra hūṃ pha ṭ

其手印相，依前𣐍印，唯改二大指開散直竪，以印從南右轉三遍，及誦真言成就金剛牆印，是金剛爐印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，依前𣐍印，唯改二大指開散直竪，以印從南右轉三遍，及誦真言成就金剛牆印，是金剛爐印。

次以金剛羂索真言、手印結東方界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛羂索真言、手印結東方界。真言曰：

「oṃ va jra pa hrīḥ ga ga na ma la hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra pa hrīḥ ga ga na ma la hūṃ

其手印相，以左手頭指屈著大指根下，以大母指直竪，押頭指甲，微開圓孔，餘三指相博直竪，右手亦然，以右手三指背著左手三指內，是金剛羂索印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以左手頭指屈著大指根下，以大母指直竪，押頭指甲，微開圓孔，餘三指相博直竪，右手亦然，以右手三指背著左手三指內，是金剛羂索印。

次以金剛幡真言及手印結西方界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛幡真言及手印結西方界。真言曰：

「oṃ pa nuṃ gi ni ra ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa nuṃ gi ni ra ṭ

其手印相，以左手作拳，直竪大指，舒右手五指，側置左手大指頭上，掌向身，結西方界，金剛幡印拳；右手如左，亦是此印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以左手作拳，直竪大指，舒右手五指，側置左手大指頭上，掌向身，結西方界，金剛幡印拳；右手如左，亦是此印。

次以金剛迦利真言、手印結北方界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛迦利真言、手印結北方界。真言曰：

「oṃ va jra ka li ra ṭ ma ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ka li ra ṭ ma ṭ

其手印相，以二手大指、二小指令頭相著，餘指各自屈向掌中，勿令指背相著、亦勿著掌，結北方界，是金剛迦里印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以二手大指、二小指令頭相著，餘指各自屈向掌中，勿令指背相著、亦勿著掌，結北方界，是金剛迦里印。

次以金剛峯真言及印結南方界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛峯真言及印結南方界。真言曰：

「oṃ va jra śi kha ra ru ṭa ma ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra śi kha ra ru ṭa ma ṭ

其手印相，以左手作拳，直竪大指，右手亦然，置其左手大指頭上，令其右手大指頭指相捻。又，依此印結南方界，唯改右手中指以下三指直舒，亦名峯印，結南方界，是金剛峯印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以左手作拳，直竪大指，右手亦然，置其左手大指頭上，令其右手大指頭指相捻。又，依此印結南方界，唯改右手中指以下三指直舒，亦名峯印，結南方界，是金剛峯印。

次用真言持誦右手掌七遍，以指其地成結下方界，以印仰手拍其上方亦成結上界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次用真言持誦右手掌七遍，以指其地成結下方界，以印仰手拍其上方亦成結上界。真言曰：

「oṃ śaṃ ka re sa ma yaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ śaṃ ka re sa ma yaṃ svā hā

次以阿三忙祇寧真言及手印普作火院。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以阿三忙祇寧真言及手印普作火院。真言曰：

「oṃ a sa maṃ gi ni hrīḥ hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a sa maṃ gi ni hrīḥ hūṃ pha ṭ

其手印相，以右手指背置左手指內，令無縫罅，二大指向上直竪，右轉一遍即成火院，是阿三忙祇寧印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手指背置左手指內，令無縫罅，二大指向上直竪，右轉一遍即成火院，是阿三忙祇寧印。

次以真言及手印重結大界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以真言及手印重結大界。真言曰：

「oṃ śaṃ ka re ma hā sa ma yaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ śaṃ ka re ma hā sa ma yaṃ svā hā

其手印相，以二手小指、無名指相叉入掌，直竪二中指，頭相著，二頭指屈在中指背上節，勿著中指，如三股杵，二大指在頭指側普轉八方上下及誦真言，成結大界，是結大界印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以二手小指、無名指相叉入掌，直竪二中指，頭相著，二頭指屈在中指背上節，勿著中指，如三股杵，二大指在頭指側普轉八方上下及誦真言，成結大界，是結大界印。

如是作已，假使側近輪王佛頂及餘相違諸真言者，不能為壞、亦不損減本尊威力，諸有破明真言繼縛及却著法皆不得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是作已，假使側近輪王佛頂及餘相違諸真言者，不能為壞、亦不損減本尊威力，諸有破明真言繼縛及却著法皆不得便。

次備縛日囉等者，謂金剛、數珠、指環、腰線、臂釧、蓮華、標旗等物，以香水淨或餘物淨，用本尊真言而持誦之，於念誦時及護摩時皆須具備如上等物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次備縛日囉等者，謂金剛、數珠、指環、腰線、臂釧、蓮華、標旗等物，以香水淨或餘物淨，用本尊真言而持誦之，於念誦時及護摩時皆須具備如上等物。

次說成就拔折囉等諸餘物法，其拔折囉隨其相應置於器中，當自面前安置坐上，以白檀、欝金、紫檀香各隨部類而用塗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說成就拔折囉等諸餘物法，其拔折囉隨其相應置於器中，當自面前安置坐上，以白檀、欝金、紫檀香各隨部類而用塗之。

次以香華等執持供養，請金剛等真言之主，以彼真言持誦香華而用供養，又誦千遍即名成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以香華等執持供養，請金剛等真言之主，以彼真言持誦香華而用供養，又誦千遍即名成就。

是拔折囉真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是拔折囉真言曰：

「oṃ dhu na va jra hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ dhu na va jra hā

成就嚩日囉真言。其拔折囉以紫檀等三股而作持誦千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就嚩日囉真言。其拔折囉以紫檀等三股而作持誦千遍。

次說佛部淨數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說佛部淨數珠真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya oṃ a dbha te vi ja ye si ddhi si ddha rthe svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya oṃ a dbha te vi ja ye si ddhi si ddha rthe svā hā

次說蓮華部淨數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說蓮華部淨數珠真言曰：

「na mo pa dma pa ṇa ye oṃ a mṛ ta ga me gri ye gri ma li ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo pa dma pa ṇa ye oṃ a mṛ ta ga me gri ye gri ma li ni svā hā

次說金剛部淨數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說金剛部淨數珠真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya na ma śca ṇḍa va jra pa ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye oṃ ki ri ki ri rau dri ṇi svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na ma śca ṇḍa va jra pa ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye oṃ ki ri ki ri rau dri ṇi svā hā

各以此三部淨數珠真言，隨其本部真言用穿珠孔，一一珠顆持誦七遍，乃至穿繼畢已。又更持誦真言百遍，復如前法而淨數珠，後以此真言而作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各以此三部淨數珠真言，隨其本部真言用穿珠孔，一一珠顆持誦七遍，乃至穿繼畢已。又更持誦真言百遍，復如前法而淨數珠，後以此真言而作成就。

初說佛部成就數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說佛部成就數珠真言曰：

「oṃ na mo bha ga va ni su si ddhe sa dha ya si ddha rtha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ na mo bha ga va ni su si ddhe sa dha ya si ddha rtha svā hā

次說蓮華部成就數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說蓮華部成就數珠真言曰：

「oṃ va su ma ti śe ye pa dma ma li ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va su ma ti śe ye pa dma ma li ni svā hā

金剛部成就數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部成就數珠真言曰：

「oṃ va jra ji taṃ ja ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ji taṃ ja ye svā hā

以此成就數珠真言、請本部真言於數珠上，乃至供養持誦千遍以為成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此成就數珠真言、請本部真言於數珠上，乃至供養持誦千遍以為成就。

次說執持數珠手印之相，以右手大指捻無名指頭，直舒中指、小指，微屈頭指著中指上節側，是手印通三部用，是佛部數珠印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說執持數珠手印之相，以右手大指捻無名指頭，直舒中指、小指，微屈頭指著中指上節側，是手印通三部用，是佛部數珠印。

次說蓮華部執數珠印相，以右手大指捻其中指頭，餘三指直舒，左手亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說蓮華部執數珠印相，以右手大指捻其中指頭，餘三指直舒，左手亦然。

次說金剛部執數珠印相，以右手作拳，展大指，捻頭指，左手亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說金剛部執數珠印相，以右手作拳，展大指，捻頭指，左手亦然。

以活兒子於佛部為數珠，以蓮華子觀音部為數珠，以嚕捺囉叉子金剛部為數珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以活兒子於佛部為數珠，以蓮華子觀音部為數珠，以嚕捺囉叉子金剛部為數珠。

又說，取活兒子、蓮華子、嚕捺囉叉子、商佉、及石木患、金、銀、鐵、鉛、錫、熟銅、琉璃……，隨取其一，數過百量而作數珠，以右手執，心不散亂，真言誦畢，一時當掐，勿令前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說，取活兒子、蓮華子、嚕捺囉叉子、商佉、及石木患、金、銀、鐵、鉛、錫、熟銅、琉璃……，隨取其一，數過百量而作數珠，以右手執，心不散亂，真言誦畢，一時當掐，勿令前後。

次說臂釧之法，其臂釧中穿一活兒子等珠，以部母真言、手印持誦香華而用供養及香水灑，還以此部母真言、手印請來加持釧上，復以部母真言、印次第供養，乃至持誦千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說臂釧之法，其臂釧中穿一活兒子等珠，以部母真言、手印持誦香華而用供養及香水灑，還以此部母真言、手印請來加持釧上，復以部母真言、印次第供養，乃至持誦千遍。

以捺婆草作環置無名指，用部心真言如前作法成就，乃至持誦千遍，各依本部次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以捺婆草作環置無名指，用部心真言如前作法成就，乃至持誦千遍，各依本部次第應知。

其腰線法，令童女搓合，以俱遜婆染(此云紅藍華)或欝金染，如前作法成就乃至持誦千遍，於念誦時、護摩時、及以睡時繼於腰間，能止失精。成就腰線真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其腰線法，令童女搓合，以俱遜婆染(此云紅藍華)或欝金染，如前作法成就乃至持誦千遍，於念誦時、護摩時、及以睡時繼於腰間，能止失精。成就腰線真言曰：

「oṃ hā ra hā ra va ḍa va ḍa ni śū kra dha ra ṇi si ddha rtha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hā ra hā ra va ḍa va ḍa ni śū kra dha ra ṇi si ddha rtha svā hā

通三部用，其印與部母印同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通三部用，其印與部母印同。

於佛部中其線白色，蓮華部中其線黃色，金剛部中其線赤色。此等物備具在身方可作法，依經、依部，如經所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛部中其線白色，蓮華部中其線黃色，金剛部中其線赤色。此等物備具在身方可作法，依經、依部，如經所說。

結大界已，次應供養，隨其成就及事部別，所辦塗香、色味、香氣與彼相應，前所說去垢、乃至光澤。塗香以此真言及本部真言持誦加護，復作手印而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結大界已，次應供養，隨其成就及事部別，所辦塗香、色味、香氣與彼相應，前所說去垢、乃至光澤。塗香以此真言及本部真言持誦加護，復作手印而奉獻之。

奉塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉塗香真言曰：

「i me ga dvaḥ śu bhā di vya śu ca yaḥ śu ca yo na ya ma ya ni ve ni ḍo bha ktya pra ti gṛ hya pra si da me oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「i me ga dvaḥ śu bhā di vya śu ca yaḥ śu ca yo na ya ma ya ni ve ni ḍo bha ktya pra ti gṛ hya pra si da me oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā

其手印相，以右手舒五指，竪掌向外，以左手向上把右手腕，四指向外，大指在內把之，是奉塗香手印，通三部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手舒五指，竪掌向外，以左手向上把右手腕，四指向外，大指在內把之，是奉塗香手印，通三部用。

又，佛部奉塗香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉塗香真言：

「oṃ a gā tna ra gra vi ṣa ye na maḥ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a gā tna ra gra vi ṣa ye na maḥ svā hā

蓮華部奉塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉塗香真言曰：

「oṃ nṛ ṭi nṛ ṭi nṛ ṭa pa ti nṛ te nṛ tya pa ne hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ nṛ ṭi nṛ ṭi nṛ ṭa pa ti nṛ te nṛ tya pa ne hūṃ pha ṭ

金剛部奉塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉塗香真言曰：

「oṃ vi sa ra vi sa ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi sa ra vi sa ra hūṃ pha ṭ

次，前所說去垢、乃至光澤，華以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉華真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，前所說去垢、乃至光澤，華以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉華真言曰：

「i me su ma na su di vya śu ca śu ca yo na ya na ma ya ni ve di ta bha ktya pra ti gṛ hya pra si da me oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ja te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「i me su ma na su di vya śu ca śu ca yo na ya na ma ya ni ve di ta bha ktya pra ti gṛ hya pra si da me oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ja te svā hā

其手印相如前車輅印，唯改二大指博二頭指側，是奉華印通三部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相如前車輅印，唯改二大指博二頭指側，是奉華印通三部用。

又，佛部奉華真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉華真言曰：

「oṃ śi khi gi khe svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ śi khi gi khe svā hā

蓮華部奉華真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉華真言曰：

「oṃ ca ṇḍa ni ga ḍo mo de ṇḍa hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ca ṇḍa ni ga ḍo mo de ṇḍa hūṃ pha ṭ

金剛部奉華真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉華真言曰：

「oṃ bhū jvaṃ lāṃ ta ga svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bhū jvaṃ lāṃ ta ga svā hā

次，前所說去垢、乃至光澤，燒香以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，前所說去垢、乃至光澤，燒香以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉燒香真言曰：

「a yaṃ va na gha ni ra su hṛ dya ga ḍā dya su ra bho ja na ma ya ni ve di to bha ktya dhu vo yaṃ pra ti tṛ hya naṃ oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「a yaṃ va na gha ni ra su hṛ dya ga ḍā dya su ra bho ja na ma ya ni ve di to bha ktya dhu vo yaṃ pra ti tṛ hya naṃ oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā

其手印相，以二手小指、無名指、中指並向內背相著，向上直竪，二頭指側相向，去一麥道不相著，二大指博著二頭指側(是奉燒香印通三部)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以二手小指、無名指、中指並向內背相著，向上直竪，二頭指側相向，去一麥道不相著，二大指博著二頭指側(是奉燒香印通三部)。

佛部奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部奉燒香真言曰：

「na mo gra ma ṇḍa vi ṣa ye śi khi ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo gra ma ṇḍa vi ṣa ye śi khi ni svā hā

蓮華部奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉燒香真言曰：

「oṃ ca ndra bha ma ṇḍa li ghṛ ṇi ghṛ ṇi hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ca ndra bha ma ṇḍa li ghṛ ṇi ghṛ ṇi hūṃ pha ṭ

金剛部奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉燒香真言曰：

「oṃ vi sa ra vi sa ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi sa ra vi sa ra hūṃ pha ṭ

次，前所說去垢、乃至光澤，飲食以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，前所說去垢、乃至光澤，飲食以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉食真言曰：

「o ṣa dhe naṃ ra su hṛ dya e ṣa maṃ ttra śa ḍo ma li ma ya ni ve di ḍo bhya ktyā pra ti gṛ hya pra si da me oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「o ṣa dhe naṃ ra su hṛ dya e ṣa maṃ ttra śa ḍo ma li ma ya ni ve di ḍo bhya ktyā pra ti gṛ hya pra si da me oṃ a ha ra a ha ra sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā

其手印相，仰兩手掌向上，側相著，二無名指頭側相著，微屈二頭指博著中指側，二大指博著二頭指側，小似掬水相，是奉食印通三部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，仰兩手掌向上，側相著，二無名指頭側相著，微屈二頭指博著中指側，二大指博著二頭指側，小似掬水相，是奉食印通三部用。

又，佛部奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉食真言曰：

「oṃ cche da mi ṇa svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ cche da mi ṇa svā hā

蓮華部奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉食真言曰：

「oṃ vi ro ki ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi ro ki ni svā hā

金剛部奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉食真言曰：

「oṃ va jri ṇi va jraṃ ge svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jri ṇi va jraṃ ge svā hā

次，前說去垢、乃至光澤，然燈以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉然燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，前說去垢、乃至光澤，然燈以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉然燈真言曰：

「ra kṣo ghna śca pa vi tra śca naṃ mo vi dhaṃ ma naḥ śu bha ma ya ni ve di to bha ktyā di tho yaṃ pra ti gṛ hya nāṃ oṃ a lo ka ya a lo ka ya sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ra kṣo ghna śca pa vi tra śca naṃ mo vi dhaṃ ma naḥ śu bha ma ya ni ve di to bha ktyā di tho yaṃ pra ti gṛ hya nāṃ oṃ a lo ka ya a lo ka ya sa rva vi dya dha ra pū ji te svā hā

其手印相，以右手作拳舒中指，大指頭相捻直竪，此是奉然燈印，通三部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手作拳舒中指，大指頭相捻直竪，此是奉然燈印，通三部用。

又，佛部奉燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉燈真言曰：

「oṃ a ma la kāṃ ti te ji ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a ma la kāṃ ti te ji ni svā hā

蓮花部奉燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花部奉燈真言曰：

「oṃ ca ṇḍa ni jre stā ka ri hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ca ṇḍa ni jre stā ka ri hūṃ pha ṭ

金剛部奉燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉燈真言曰：

「oṃ vi vṛ ta lo ca na hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi vṛ ta lo ca na hūṃ pha ṭ

次，真言并及手印運心供養者，若當不辦塗香乃至燈明供養，但誦如上奉塗香等真言及作手印，亦成圓滿供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，真言并及手印運心供養者，若當不辦塗香乃至燈明供養，但誦如上奉塗香等真言及作手印，亦成圓滿供養。

次，運心供養者，以心運想水陸諸華無主所攝，遍滿虛空盡十方界，及以人天妙塗香雲、燒香、燈明、幢旛、寶繖蓋、種種鼓樂、歌舞妓唱、真珠羅網、懸諸寶鈴、華鬘、白拂、微妙磬鐸、矜羯尼網、如意寶樹、衣服之雲、天諸厨膳上妙香美、宮殿樓閣寶柱莊嚴、天諸嚴身頭冠瓔珞……如是等雲，行者運心遍滿虛空，以至誠心如是供養，最為勝上。是故，行者以決定心而行此法，運心供養誦持真言及作手印，如上所想皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，運心供養者，以心運想水陸諸華無主所攝，遍滿虛空盡十方界，及以人天妙塗香雲、燒香、燈明、幢旛、寶繖蓋、種種鼓樂、歌舞妓唱、真珠羅網、懸諸寶鈴、華鬘、白拂、微妙磬鐸、矜羯尼網、如意寶樹、衣服之雲、天諸厨膳上妙香美、宮殿樓閣寶柱莊嚴、天諸嚴身頭冠瓔珞……如是等雲，行者運心遍滿虛空，以至誠心如是供養，最為勝上。是故，行者以決定心而行此法，運心供養誦持真言及作手印，如上所想皆悉成就。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「oṃ sa rva thā kha u dga te spha ra hi maṃ ga ga na kāṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva thā kha u dga te spha ra hi maṃ ga ga na kāṃ svā hā

其手印相，兩手相叉合掌，以右押左置於頂上，此是成就運心供養具手印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，兩手相叉合掌，以右押左置於頂上，此是成就運心供養具手印。

凡作供養應具此法，至誠信心及奉閼伽皆以真言手印持誦成就，及以運心合掌置頂，方成圓滿供養之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡作供養應具此法，至誠信心及奉閼伽皆以真言手印持誦成就，及以運心合掌置頂，方成圓滿供養之法。

次，讚歎法者，先發信心，至誠慇重，讚歎佛德、次法及僧、次觀自在、金剛菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，讚歎法者，先發信心，至誠慇重，讚歎佛德、次法及僧、次觀自在、金剛菩薩等。

歎佛功德者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛功德者：

「大悲護世尊， 導師備眾藝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲護世尊， 導師備眾藝，

無邊功德海， 我今頭面禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊功德海， 我今頭面禮。」

次歎法德者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次歎法德者：

「離欲清淨法， 能除諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離欲清淨法， 能除諸惡趣，

真寂第一義， 稽首依法住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真寂第一義， 稽首依法住。」

次歎僧德者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次歎僧德者：

「善獲解脫道， 妙住諸覺地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善獲解脫道， 妙住諸覺地，

無等良福田， 我今歸命是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等良福田， 我今歸命是。」

次歎觀自在： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次歎觀自在：

「諸佛大吉祥， 圓備於尊德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛大吉祥， 圓備於尊德，

號名觀自在， 歸依常寂默。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名觀自在， 歸依常寂默。」

次歎執金剛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次歎執金剛：

「大力奇忿怒， 成就大明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力奇忿怒， 成就大明王，

調伏難降者， 歸命執金剛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏難降者， 歸命執金剛。」

先所歸命諸大菩薩，如欲讚歎，隨意依經而讚歎之，及餘本尊時欲讚者亦應讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先所歸命諸大菩薩，如欲讚歎，隨意依經而讚歎之，及餘本尊時欲讚者亦應讚歎。

次懺悔諸罪、次隨喜諸福、次應請召，復勸請常住在世，利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次懺悔諸罪、次隨喜諸福、次應請召，復勸請常住在世，利樂有情。

次歸命三寶、次發菩提心、次當發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次歸命三寶、次發菩提心、次當發願。

初懺悔者：「唯願十方一切諸佛、諸大菩薩、羅漢聖僧，當存念我、當證知我，若我此世、若我前生、從無始生死已來，從貪、嗔、癡一切煩惱惱亂身心，廣造眾罪，於佛、法、僧、父母、師長、及諸菩薩、一切聖人、及餘眾生——有德、無德——放縱三業，造種種罪，自他、教他，見作隨喜，如是等罪無量無邊，於諸佛菩薩前誠心發露，慇重懺悔。一懺已後，更不復造。唯願十方一切諸佛、諸大菩薩慈悲證知，罪障銷滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初懺悔者：「唯願十方一切諸佛、諸大菩薩、羅漢聖僧，當存念我、當證知我，若我此世、若我前生、從無始生死已來，從貪、嗔、癡一切煩惱惱亂身心，廣造眾罪，於佛、法、僧、父母、師長、及諸菩薩、一切聖人、及餘眾生——有德、無德——放縱三業，造種種罪，自他、教他，見作隨喜，如是等罪無量無邊，於諸佛菩薩前誠心發露，慇重懺悔。一懺已後，更不復造。唯願十方一切諸佛、諸大菩薩慈悲證知，罪障銷滅。」

歸命三寶者，為除眾生種種苦故，應當如是歸依三寶、思念三寶一一恩德，以頭頂著地，如是歸依，作如是言：「我(某甲)願從今身乃至當坐菩提道場歸依如來無上三身、歸依方廣大乘法藏、歸依一切不退菩薩僧，唯願十方一切諸佛、諸大菩薩慈悲攝受。」應當如是歸依三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命三寶者，為除眾生種種苦故，應當如是歸依三寶、思念三寶一一恩德，以頭頂著地，如是歸依，作如是言：「我(某甲)願從今身乃至當坐菩提道場歸依如來無上三身、歸依方廣大乘法藏、歸依一切不退菩薩僧，唯願十方一切諸佛、諸大菩薩慈悲攝受。」應當如是歸依三寶。

發菩提心者，此菩提心名為無上大乘種子，能與眾生甘露解脫妙果故，慇重進修能生悉地：「為欲斷除眾生界中無量諸苦、免煩惱染越三惡道、三有受身無量等苦，我今為作覆護之處，無主無依我為依處，度生死海我為船師，失路之人我為善道，無救護者我為救之，除苦與樂，一切眾生所有煩惱及隨煩惱我當為除滅，常思善業，不念惡緣，種種功德智慧嚴身六波羅密，勤修不間，饒益眾生，同修是福。若我此生、若於余生所修福智饒益眾生，所有煩惱及隨煩惱皆令摧伏，勤修善品乃至菩提，諸不善緣心無繫念。」應當如是發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心者，此菩提心名為無上大乘種子，能與眾生甘露解脫妙果故，慇重進修能生悉地：「為欲斷除眾生界中無量諸苦、免煩惱染越三惡道、三有受身無量等苦，我今為作覆護之處，無主無依我為依處，度生死海我為船師，失路之人我為善道，無救護者我為救之，除苦與樂，一切眾生所有煩惱及隨煩惱我當為除滅，常思善業，不念惡緣，種種功德智慧嚴身六波羅密，勤修不間，饒益眾生，同修是福。若我此生、若於余生所修福智饒益眾生，所有煩惱及隨煩惱皆令摧伏，勤修善品乃至菩提，諸不善緣心無繫念。」應當如是發菩提心。

復當修行慈悲喜捨，靜住一境，常思六念，觀照於心，應涅槃理，忘想所執棄捨永除。(後續坐位物) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復當修行慈悲喜捨，靜住一境，常思六念，觀照於心，應涅槃理，忘想所執棄捨永除。(後續坐位物)

發勝願者，猶諸菩薩修行善品，廣發勝願饒益眾生，我所有善亦當如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發勝願者，猶諸菩薩修行善品，廣發勝願饒益眾生，我所有善亦當如是。

復願能除一切眾生地獄等苦，圓滿福德，證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復願能除一切眾生地獄等苦，圓滿福德，證涅槃樂。

又願諸眾生多饒財寶，常當勇施，具足智惠，常懷大忍，樂作善緣，得宿命智，悲念有情，願諸眾生所生之處常獲如是種種勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願諸眾生多饒財寶，常當勇施，具足智惠，常懷大忍，樂作善緣，得宿命智，悲念有情，願諸眾生所生之處常獲如是種種勝事。

灌頂前印相，其印相者，以二羽、二地輪叉入掌，以二水輪押交上，其二火輪直竪頭相著，屈二風輪在火輪背後，勿令相著，並直竪二空輪在二火輪第二節下，其印即成。此軍吒利身印。以印攪水而念真言，七遍、或三七遍、及一百八遍隨意澡浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂前印相，其印相者，以二羽、二地輪叉入掌，以二水輪押交上，其二火輪直竪頭相著，屈二風輪在火輪背後，勿令相著，並直竪二空輪在二火輪第二節下，其印即成。此軍吒利身印。以印攪水而念真言，七遍、或三七遍、及一百八遍隨意澡浴。

又說別印相，以觀羽空輪，持地輪甲，餘三輪直竪，如三鈷跋折羅形是也，准前用亦得，此是軍荼利菩薩羯磨印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說別印相，以觀羽空輪，持地輪甲，餘三輪直竪，如三鈷跋折羅形是也，准前用亦得，此是軍荼利菩薩羯磨印。

加持土後加二印文，其印又文云內縛二地合頭尖為杵形，用刺其土三下即是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持土後加二印文，其印又文云內縛二地合頭尖為杵形，用刺其土三下即是也。

又，印內縛並申合二空輪，二風空在風合內二地亦申合，便以印於土上，右轉三遍即成結護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，印內縛並申合二空輪，二風空在風合內二地亦申合，便以印於土上，右轉三遍即成結護。

次後至辟除印，於一一時如法念誦。復加念誦法要有其四種：謂字數念誦、時數念誦、相貌念誦、增加念誦。念誦畢已，隨所懷願及擬成就慇懃求之，然後當作念誦護摩，以依法故，速滿心中所懷之願，隨意成就。假令本法不言護摩，為悉地故如法作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次後至辟除印，於一一時如法念誦。復加念誦法要有其四種：謂字數念誦、時數念誦、相貌念誦、增加念誦。念誦畢已，隨所懷願及擬成就慇懃求之，然後當作念誦護摩，以依法故，速滿心中所懷之願，隨意成就。假令本法不言護摩，為悉地故如法作之。

成就之物有其二種：一、謂雌黃、朱沙等類，二、心意淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就之物有其二種：一、謂雌黃、朱沙等類，二、心意淨。

隨其藥物，依法受取蕳擇作淨，祈求勝緣，各依本法一一加持如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其藥物，依法受取蕳擇作淨，祈求勝緣，各依本法一一加持如法。

灌頂灑備三種緣，謂明、藥物、並自己身，備此三緣方求悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂灑備三種緣，謂明、藥物、並自己身，備此三緣方求悉地。

先觀內外一一之相，具精進行，依真言戒，為除無量不善業故，依教廣修白淨之法，令罪消除，然誦真言，乃至令得悉地成就。復令增長白淨之業極令圓滿，然當依法持誦真言，乃至令得成就悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先觀內外一一之相，具精進行，依真言戒，為除無量不善業故，依教廣修白淨之法，令罪消除，然誦真言，乃至令得悉地成就。復令增長白淨之業極令圓滿，然當依法持誦真言，乃至令得成就悉地。

如觀心者，依住一境繫念專想鼻端，令無散亂，三昧相應；持誦之人亦當如是，由心繫想，布在真言，以此攀緣當得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如觀心者，依住一境繫念專想鼻端，令無散亂，三昧相應；持誦之人亦當如是，由心繫想，布在真言，以此攀緣當得成就。

作成就者，備其座具及真言，白月八日、十四日、十五日、大陰大陽虧變之日、大地動日、正朔一日至十五日……如是等日作成就法。然依本法皆須圓備，先已擇得持誦勝地，當於是處而作結護，隨其悉地法造漫荼羅，依所持明及餘等漫荼羅法置十方神，如法供養辨諸供具及助伴等，結護自他，方入持念作成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作成就者，備其座具及真言，白月八日、十四日、十五日、大陰大陽虧變之日、大地動日、正朔一日至十五日……如是等日作成就法。然依本法皆須圓備，先已擇得持誦勝地，當於是處而作結護，隨其悉地法造漫荼羅，依所持明及餘等漫荼羅法置十方神，如法供養辨諸供具及助伴等，結護自他，方入持念作成就法。

到發造前金剛降三世讚曰(小讚也)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到發造前金剛降三世讚曰(小讚也)：

「歸命金剛首， 摧伏諸魔者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命金剛首， 摧伏諸魔者，

具普賢眾行， 無邊功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具普賢眾行， 無邊功德海。

住是本有身， 無始無終寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是本有身， 無始無終寂，

妙用施諸願， 調魔滅三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙用施諸願， 調魔滅三毒。

改却故修行， 極救諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 改却故修行， 極救諸有情，

令超生死輪， 從凡入佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令超生死輪， 從凡入佛地。」

蘇悉地羯羅供養法卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅供養法卷第二

請火天 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請火天

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嗽口水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗽口水

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枳里枳里忿怒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枳里枳里忿怒

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灑淨香水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灑淨香水

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