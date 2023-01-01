蘇悉地羯羅供養法

唐 善無畏譯2卷CBETA T0894b大于一万字 3 h
第 1 卷
向佛经 GPT 提问
蘇悉地羯羅供養法卷第一
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三藏法師善無畏譯
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歸命諸如來，　　及法菩薩眾，
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蓮華金剛部，　　并諸眷屬等。
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我今依教說，　　供養持誦法，
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省略通三部，　　次第及相應。
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先觀神室處，　　復明其事法；
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對受得真言，　　及作手印法；
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於外出入處，　　分土洗淨法；
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灑掃神室處，　　除萎華等法，
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及淨供養器，　　然後往澡浴；
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先作三摩耶，　　繫縛為障者，
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辟除及護身，　　光澤水等法；
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澡浴自灌頂，　　獻三掬水法；
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往於神室門，　　換衣灑身法；
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入室便禮拜，　　辦諸供具法；
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數珠及神線、　　茅環牛五淨，
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奉獻閼伽水，　　及置其座法；
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復視三摩耶，　　去身障難法；
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辟除及去垢，　　清淨光澤法；
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護身及結界，　　八方上下法；
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初應想神座，　　觀念本尊法；
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隨所在方處，　　奉請本尊法；
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以其本真言，　　啟請本尊已，
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即除遣從魔，　　奉座令坐法；
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復視三摩耶，　　即奉閼伽水，
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浴尊奉衣法；　　次獻塗香華、
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燒香及飲食、　　燃燈供養法；
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真言并手印，　　運心供養法；
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讚歎懺悔等，　　護尊及己身、
讚歎懺悔等，　　護尊及己身、
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并護其處所，　　便結大界法；
并護其處所，　　便結大界法；
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備具拔折羅，　　及數珠等法；
備具拔折羅，　　及數珠等法；
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充滿真言分，　　次坐持誦法；
充滿真言分，　　次坐持誦法；
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求請本所願，　　及護所念誦，
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迴施功德法，　　起廣大發願；
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又奉閼伽水，　　塗燒香等法；
又奉閼伽水，　　塗燒香等法；
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復視三摩耶，　　護身及己身，
復視三摩耶，　　護身及己身，
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解所結方界，　　然後發遣法；
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護摩支分等，　　謂爐神及地，
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燒祀之具法；　　轉讀方廣經，
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及作制底法；　　次作慈等觀，
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思惟六念法。　　如是等次第，
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我今略詮竟。
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見神室處者，謂入漫荼羅，散華所墮，歸依彼尊。
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明其事法者，謂得最勝受明灌頂，奉阿闍梨之所印可，令傳法灌頂、乃至令作息災等諸餘灌頂。
明其事法者，謂得最勝受明灌頂，奉阿闍梨之所印可，令傳法灌頂、乃至令作息災等諸餘灌頂。
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對受真言及手印者，謂受法人澡浴清淨，著新潔衣，於其淨處䠒跪，恭敬對阿闍梨，親受真言及作手印。時阿闍梨先誦三遍，轉授與彼。彼受得已，自誦三遍，深生歡喜，頂戴奉持，此為對受。隨力所辦奉施阿闍梨，廣解法已，方可作此念誦次第也。
對受真言及手印者，謂受法人澡浴清淨，著新潔衣，於其淨處䠒跪，恭敬對阿闍梨，親受真言及作手印。時阿闍梨先誦三遍，轉授與彼。彼受得已，自誦三遍，深生歡喜，頂戴奉持，此為對受。隨力所辦奉施阿闍梨，廣解法已，方可作此念誦次第也。
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外出入處者，謂晨朝起已，所往穢處皆用受觸忿怒真言而作護身。真言曰：
外出入處者，謂晨朝起已，所往穢處皆用受觸忿怒真言而作護身。真言曰：
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「oṃ　kro　dha　na　hūṃ　jjaḥ
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其手印相，以右手作拳，直竪大指，當護五處——謂頂、兩肩、心及咽上。
其手印相，以右手作拳，直竪大指，當護五處——謂頂、兩肩、心及咽上。
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分土洗淨者，謂以五聚土當洗下部、以三聚土洗小便處、以三聚土觸洗左手、以七聚土共洗兩手，或恐未淨，任意洗之，以淨為限。其三聚土以受觸真言及用手印印土，持誦經一七遍然後用也，次以真言而用灑身。真言曰：
分土洗淨者，謂以五聚土當洗下部、以三聚土洗小便處、以三聚土觸洗左手、以七聚土共洗兩手，或恐未淨，任意洗之，以淨為限。其三聚土以受觸真言及用手印印土，持誦經一七遍然後用也，次以真言而用灑身。真言曰：
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「oṃ　śru　ti　sṛ　ti　dha　ra　ṇi　hūṃ　haḥ
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其手印相，以右手仰掌直舒五指，指𨄥相博，次屈無名指中節與掌相當，以大母指屈輔頭指根下向前。
其手印相，以右手仰掌直舒五指，指𨄥相博，次屈無名指中節與掌相當，以大母指屈輔頭指根下向前。
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其灑水法，令面向東，蹲踞而默然，兩手置於雙膝之間，手印掬水，勿有泡沫，無聲飲之。三度飲已，然後用手霑水，兩度拭脣。于時口中於其齒間舌觸垢穢，噴啑、欬嗽，更復如前飲水拭脣，還以此印及誦真言，先觸兩目，次口、兩耳、鼻、及兩肩、喉、臍、心、咽、頂上，便成護身諸根清淨。
其灑水法，令面向東，蹲踞而默然，兩手置於雙膝之間，手印掬水，勿有泡沫，無聲飲之。三度飲已，然後用手霑水，兩度拭脣。于時口中於其齒間舌觸垢穢，噴啑、欬嗽，更復如前飲水拭脣，還以此印及誦真言，先觸兩目，次口、兩耳、鼻、及兩肩、喉、臍、心、咽、頂上，便成護身諸根清淨。
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灑掃神室者，謂隨其成就及事差別與彼相應，而擇方處及意所樂無諸障難。其地除去嚩弭羅、蟲窠、坑窟瓦礫、糠骨毛髮、鹹炭灰等，掘去惡土，填以淨土，於上造室，堅牢密作勿令風入，門向東開，或北，或西，隨事向南。
灑掃神室者，謂隨其成就及事差別與彼相應，而擇方處及意所樂無諸障難。其地除去嚩弭羅、蟲窠、坑窟瓦礫、糠骨毛髮、鹹炭灰等，掘去惡土，填以淨土，於上造室，堅牢密作勿令風入，門向東開，或北，或西，隨事向南。
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作神室已，用牛糞塗，以淨水灑之、或以塗香即和淨水，當誦此明而塗其地。明曰：
作神室已，用牛糞塗，以淨水灑之、或以塗香即和淨水，當誦此明而塗其地。明曰：
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「na　ma　stri　ya　dvi　ka　nāṃ　sa　rva　ta　thā　ga　ta　nāṃ　āṃ　vi　ra　ji　vi　ra　ji　ma　hā　ca　kra　va　jri　sa　ta　sa　ta　sa　ra　te　sa　ra　te　tra　ye　tra　yi　vi　dha　ma　ni　saṃ　bhaṃ　ja　ni　ta　ra　ma　ti　si　ddhā　gri　traṃ　svā　hā
「na　ma　stri　ya　dvi　ka　nāṃ　sa　rva　ta　thā　ga　ta　nāṃ　āṃ　vi　ra　ji　vi　ra　ji　ma　hā　ca　kra　va　jri　sa　ta　sa　ta　sa　ra　te　sa　ra　te　tra　ye　tra　yi　vi　dha　ma　ni　saṃ　bhaṃ　ja　ni　ta　ra　ma　ti　si　ddhā　gri　traṃ　svā　hā
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或時忘念、法則錯誤，犯三摩耶，每日當誦此明三、七遍、或一百八遍，能除其過。
或時忘念、法則錯誤，犯三摩耶，每日當誦此明三、七遍、或一百八遍，能除其過。
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除萎華者，供養尊華已，先誦此明除其萎華。曰：
除萎華者，供養尊華已，先誦此明除其萎華。曰：
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「oṃ　svi　te　ma　hā　svi　te　kha　da　ne　svā　hā
「oṃ　svi　te　ma　hā　svi　te　kha　da　ne　svā　hā
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次說掃地明。明曰：
次說掃地明。明曰：
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「oṃ　hā　ra　hā　ra　ra　jo　gra　hā　ra　ṇi　ya　svā　hā
「oṃ　hā　ra　hā　ra　ra　jo　gra　hā　ra　ṇi　ya　svā　hā
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次說塗地明。明曰：
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「oṃ　ka　rā　le　ma　hā　ka　rā　le　svā　hā
「oṃ　ka　rā　le　ma　hā　ka　rā　le　svā　hā
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先應灑掃神室，除去萎華，淨諸供器，然後方去澡浴，教說如是。
先應灑掃神室，除去萎華，淨諸供器，然後方去澡浴，教說如是。
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往澡浴時，先以此明及手印護諸供養具，然後可往。明曰：
往澡浴時，先以此明及手印護諸供養具，然後可往。明曰：
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「oṃ　śi　kha　ra　va　jri　aṃ
「oṃ　śi　kha　ra　va　jri　aṃ
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其手印相，以右手作拳，直竪大指，頭指、二指相著，遍觸供具加持。
其手印相，以右手作拳，直竪大指，頭指、二指相著，遍觸供具加持。
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先作三摩耶者，謂凡作法先作三摩耶，然後作護身等一切諸事，教如是說。
先作三摩耶者，謂凡作法先作三摩耶，然後作護身等一切諸事，教如是說。
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次說三摩耶真言及手印。
次說三摩耶真言及手印。
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初佛部真言曰：
初佛部真言曰：
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「oṃ　ta　thā　ga　to　dbha　vā　ya　svā　hā
「oṃ　ta　thā　ga　to　dbha　vā　ya　svā　hā
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其手印相，仰兩手十指直向前舒並側相著，微屈二頭指上節，此是佛部三摩耶印。
其手印相，仰兩手十指直向前舒並側相著，微屈二頭指上節，此是佛部三摩耶印。
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次說蓮華部三摩耶真言及手印。真言曰：
次說蓮華部三摩耶真言及手印。真言曰：
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「oṃ　pa　dmā　dbha　vā　ya　svā　hā
「oṃ　pa　dmā　dbha　vā　ya　svā　hā
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其手印相，先當合掌，中間兩六指向外舒散，勿令相著，其大指及小指兩手依舊相著，合掌中虛如間敷蓮華，微屈中間六指，此是蓮華部三摩耶印。
其手印相，先當合掌，中間兩六指向外舒散，勿令相著，其大指及小指兩手依舊相著，合掌中虛如間敷蓮華，微屈中間六指，此是蓮華部三摩耶印。
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次說金剛部三摩耶真言及手印。真言曰：
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「oṃ　va　jro　dbha　vā　ya　svā　hā
「oṃ　va　jro　dbha　vā　ya　svā　hā
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其手印相，右押左，兩手背逆相著，以右手大指差其左手小指，左手大指差其右手小指，中間兩手六指微令開，如三股杵，此是金剛三摩耶印。
其手印相，右押左，兩手背逆相著，以右手大指差其左手小指，左手大指差其右手小指，中間兩手六指微令開，如三股杵，此是金剛三摩耶印。
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次結縛諸難者，謂以軍荼利手印、真言而縛諸難。
次結縛諸難者，謂以軍荼利手印、真言而縛諸難。
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其手印相，左手置於右膊上，以大指捻小指甲，展中三指如三股杵。復以右手置於左膊上，亦以大指捻小指甲，展中三指如三股杵。面向東立，屈左脚膝，臨身向前就於左脚，闊展右脚二尺以來橫躡地，咬其右下近脣邊，怒目左視，默想自身如軍荼利，誦其根本真言曰：
其手印相，左手置於右膊上，以大指捻小指甲，展中三指如三股杵。復以右手置於左膊上，亦以大指捻小指甲，展中三指如三股杵。面向東立，屈左脚膝，臨身向前就於左脚，闊展右脚二尺以來橫躡地，咬其右下近脣邊，怒目左視，默想自身如軍荼利，誦其根本真言曰：
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「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　ma　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇi　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　na　mo　va　jra　kro　dha　ya　daṃ　ṣṭra　tko　ṭa　bha　ya　bhai　ra　va　ya　a　si　mu　ma　ra　pra　śu　pa　śa　ha　staṃ　ya　ta　dya　thā　oṃ　a　mṛ　ta　ku　ṇḍa　li　kha　kha　kha　kha　kha　hi　kha　hi　ti　ṣṭa　ti　ṣṭa　va　nva　va　nva　hā　na　hā　na　ga　rja　ga　rja　vi　sphā　ṭa　ya　vi　sphā　ṭa　ya　sa　rva　vi　ghna　vi　ghna　ya　kaṃ　ma　hā　ga　ṇa　pa　ti　jī　vi　taṃ　ta　ka　ra　ya　hūṃ　pha　ṭ
「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　ma　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇi　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　na　mo　va　jra　kro　dha　ya　daṃ　ṣṭra　tko　ṭa　bha　ya　bhai　ra　va　ya　a　si　mu　ma　ra　pra　śu　pa　śa　ha　staṃ　ya　ta　dya　thā　oṃ　a　mṛ　ta　ku　ṇḍa　li　kha　kha　kha　kha　kha　hi　kha　hi　ti　ṣṭa　ti　ṣṭa　va　nva　va　nva　hā　na　hā　na　ga　rja　ga　rja　vi　sphā　ṭa　ya　vi　sphā　ṭa　ya　sa　rva　vi　ghna　vi　ghna　ya　kaṃ　ma　hā　ga　ṇa　pa　ti　jī　vi　taṃ　ta　ka　ra　ya　hūṃ　pha　ṭ
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此真言後置滿馱滿馱句，即以兩手三指便收作拳把相捻指，餘並依舊，其諸難者便成結縛。
此真言後置滿馱滿馱句，即以兩手三指便收作拳把相捻指，餘並依舊，其諸難者便成結縛。
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次，澡浴法者，為淨身故，先取淨土分作三聚，以真言、手印各持誦之。真言曰(三玄妙印在之)：
次，澡浴法者，為淨身故，先取淨土分作三聚，以真言、手印各持誦之。真言曰(三玄妙印在之)：
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「oṃ　ni　kha　na　va　su　dhe　svā　hā
「oṃ　ni　kha　na　va　su　dhe　svā　hā
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其手印相，兩手相叉，指捻手背，雙竪二頭指相著，二大母指並竪，博頭指側。以此手印觸所取土，誦真言五遍然後取之。
其手印相，兩手相叉，指捻手背，雙竪二頭指相著，二大母指並竪，博頭指側。以此手印觸所取土，誦真言五遍然後取之。
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次，辟除者，凡所作諸事先須辟除，然後方作一切諸事，教說如是。辟除真言曰：
次，辟除者，凡所作諸事先須辟除，然後方作一切諸事，教說如是。辟除真言曰：
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「na　mo　va　jra　ya　hūṃ　ha　na　dhu　na　ma　dha　vi　dhvaṃ　sa　yu　sa　ra　ya　hūṃ　pha　ṭ
「na　mo　va　jra　ya　hūṃ　ha　na　dhu　na　ma　dha　vi　dhvaṃ　sa　yu　sa　ra　ya　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以左手大指屈入掌中，以中指、無名指而押大指，屈其頭指著中指中節側，亦屈小指著無名指中節側，即舒努臂，頭上右轉三遍及印身五處，右手大指押小指甲，餘三指直竪，作嚩日囉形，叉其腰側，立法如前，此是辟除印。
其手印相，以左手大指屈入掌中，以中指、無名指而押大指，屈其頭指著中指中節側，亦屈小指著無名指中節側，即舒努臂，頭上右轉三遍及印身五處，右手大指押小指甲，餘三指直竪，作嚩日囉形，叉其腰側，立法如前，此是辟除印。
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又，辟除真言及手印。真言曰：
又，辟除真言及手印。真言曰：
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「oṃ　va　jra　ta　ra　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　va　jra　ta　ra　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手拍左手掌，如是三遍，是辟除手印。
其手印相，以右手拍左手掌，如是三遍，是辟除手印。
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又，辟除真言及手印。真言曰：
又，辟除真言及手印。真言曰：
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「ki　li　ki　la　ra　va　rau　dra　hūṃ　pha　ṭ　(辟除真言)」
「ki　li　ki　la　ra　va　rau　dra　hūṃ　pha　ṭ　(辟除真言)」
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其手印相，以右手彈三遍，是辟除手印。
其手印相，以右手彈三遍，是辟除手印。
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次，護身法者，以此真言及手印用結十方界及以護身。真言曰：
次，護身法者，以此真言及手印用結十方界及以護身。真言曰：
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「oṃ　śa　ka　ra　saṃ　ma　yaṃ　svā　hā
「oṃ　śa　ka　ra　saṃ　ma　yaṃ　svā　hā
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其手印相，以右手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，名嚩日囉印，用結上下及八方界并用護身。
其手印相，以右手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，名嚩日囉印，用結上下及八方界并用護身。
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次以真言、手印用印自身，以水、土、澡豆等物便成去垢及與清淨。真言曰：
次以真言、手印用印自身，以水、土、澡豆等物便成去垢及與清淨。真言曰：
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「oṃ　ki　li　ki　li　va　jra　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　ki　li　ki　li　va　jra　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，叉腰間，三指向前，左手亦作此印，用觸諸物，即成去垢及與清淨，此是去垢手印。
其手印相，以右手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，叉腰間，三指向前，左手亦作此印，用觸諸物，即成去垢及與清淨，此是去垢手印。
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次以軍荼利真言及手印用作清淨。真言曰：
次以軍荼利真言及手印用作清淨。真言曰：
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「oṃ　aṃ　mṛ　ta　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　aṃ　mṛ　ta　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手作拳取水，念誦七遍，用灑諸物及身頂上便成清淨，此是作清淨印(其拳四指勿令著掌)。
其手印相，以右手作拳取水，念誦七遍，用灑諸物及身頂上便成清淨，此是作清淨印(其拳四指勿令著掌)。
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次以真言及手印用作光澤。真言曰：
次以真言及手印用作光澤。真言曰：
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「oṃ　jvā　la　jvā　la　ya　va　dhṛ　ri　svā　hā
「oṃ　jvā　la　jvā　la　ya　va　dhṛ　ri　svā　hā
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其手印相，以左手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，舒其肘，還以右手作此印承左手肘下，以左手印印觸諸物及以己身即成光澤，是光澤印。
其手印相，以左手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，舒其肘，還以右手作此印承左手肘下，以左手印印觸諸物及以己身即成光澤，是光澤印。
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次以真言及手印用攪其水。真言曰：
次以真言及手印用攪其水。真言曰：
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「oṃ　hūṃ　ha　na　va　jri　va　jre　ṇa　hā
「oṃ　hūṃ　ha　na　va　jri　va　jre　ṇa　hā
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其手印相，兩手向外相叉，屈著手背，以二大指屈在掌中，二頭指稍屈頭，甲相著，是攪水印。
其手印相，兩手向外相叉，屈著手背，以二大指屈在掌中，二頭指稍屈頭，甲相著，是攪水印。
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次以真言及手印取土塗身。真言曰：
次以真言及手印取土塗身。真言曰：
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「oṃ　bhū　rjva　ra　hūṃ
「oṃ　bhū　rjva　ra　hūṃ
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其手印相，取土和水，兩手大指各押小指甲上，餘指散開更互相揩，以右手遍塗身上，是塗土洗身印。
其手印相，取土和水，兩手大指各押小指甲上，餘指散開更互相揩，以右手遍塗身上，是塗土洗身印。
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次以軍荼利真言、手印持誦水真言，曰：
次以軍荼利真言、手印持誦水真言，曰：
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「oṃ　a　mṛ　te　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　a　mṛ　te　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，先平舒右手，先屈中指、無名指押大指甲上，稍屈頭指及小指在中指無名指側，持誦真言，以印攪水，澡浴印(誦水印)。
其手印相，先平舒右手，先屈中指、無名指押大指甲上，稍屈頭指及小指在中指無名指側，持誦真言，以印攪水，澡浴印(誦水印)。
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次以真言及手印遣除身中毘那夜迦難。真言曰：
次以真言及手印遣除身中毘那夜迦難。真言曰：
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「oṃ　a　mṛ　te　ha　na　ha　na　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　a　mṛ　te　ha　na　ha　na　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以兩手大指屈入掌中，各各作拳，舒二頭指，左右相叉入虎口中，以印從頂向下至足而略去，此是遣除身中毘那夜迦印。
其手印相，以兩手大指屈入掌中，各各作拳，舒二頭指，左右相叉入虎口中，以印從頂向下至足而略去，此是遣除身中毘那夜迦印。
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次則應以軍荼利真言及手印護身五處。真言曰：
次則應以軍荼利真言及手印護身五處。真言曰：
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「oṃ　va　jra　ga　pra　da　ptā　ya　svā　hā
「oṃ　va　jra　ga　pra　da　ptā　ya　svā　hā
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其手印相，以二小指相叉入掌中，二無名指雙押二小指竪，二中指頭側相跓，二頭指微屈，在中指上節側相去一大麥許直竪，二大指在中指側，印觸五處即成護身，是護身印。
其手印相，以二小指相叉入掌中，二無名指雙押二小指竪，二中指頭側相跓，二頭指微屈，在中指上節側相去一大麥許直竪，二大指在中指側，印觸五處即成護身，是護身印。
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次以真言及手印持誦一一分土。真言曰：
次以真言及手印持誦一一分土。真言曰：
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「oṃ　dhṛ　pi　dhṛ　pi　kā　ya　dhṛ　vi　pra　jvā　li　ni　svā　hā
「oṃ　dhṛ　pi　dhṛ　pi　kā　ya　dhṛ　vi　pra　jvā　li　ni　svā　hā
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其手印相，以二手頭指及小指令頭相跓，以二中指、二無名指屈入掌中，其二手相背不令相著，以二大指頭側相著，前所置三聚土取一分，以印印土，持誦三遍用洗，從足至臍，即洗其手，用水灑淨；第二、第三亦如是洗及以灑淨。又取一聚，如前持誦，用洗從臍至頸；又取一聚，如前持誦，用洗從頸至頂。畢已，還誦真言及作手印。隨意澡洗還作此印，亦誦真言，並其手印遍轉於身，當心身後解印，是名被甲印。此是誦土印。
其手印相，以二手頭指及小指令頭相跓，以二中指、二無名指屈入掌中，其二手相背不令相著，以二大指頭側相著，前所置三聚土取一分，以印印土，持誦三遍用洗，從足至臍，即洗其手，用水灑淨；第二、第三亦如是洗及以灑淨。又取一聚，如前持誦，用洗從臍至頸；又取一聚，如前持誦，用洗從頸至頂。畢已，還誦真言及作手印。隨意澡洗還作此印，亦誦真言，並其手印遍轉於身，當心身後解印，是名被甲印。此是誦土印。
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次誦軍荼利根本真言，以手攪水隨意澡浴。真言曰：
次誦軍荼利根本真言，以手攪水隨意澡浴。真言曰：
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「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇi　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　na　mo　va　jra　kro　dhā　ya　pra　jvā　la　ta　di　pta　daṃ　ṣṭro　tkā　ṭa　bha　ya　bhai　ra　va　ya　a　si　mṛ　sa　la　va　jra　pa　ra　śū　pa　śa　ha　sta　ya　ta　dya　tha　oṃ　aṃ　mṛ　ta　ku　ḍo　li　kha　kha　kha　kha　kha　na　kha　na　kha　na　kha　na　kha　da　kha　da　kha　da　kha　da　kha　ki　kha　ki　kha　ki　kha　ki　ti　ṣṭa　ti　ṣṛ　ha　na　ha　na　da　ha　da　ha　pa　ca　pa　ca　gṛ　ha　ṇa　gṛ　pha　ṇa　va　ddha　va　ddha　ga　rja　ga　rja　tra　ja　tra　ja　vi　spho　ṭa　ya　vi　spho　ṭa　ya　bha　kha　vaṃ　na　mṛ　ta　ku　tā　li　mu　ri　ta　naṃ　ta　nu　ya　va　jra　ṇa　sa　rva　vi　ghna　　ya　vi　na　ya　kāṃ　ni　va　ra　ya　ma　ha　kha　na　pa　ti　ja　vi　nāṃ　ta　kā　ra　ya　hūṃ　hūṃ　pha　ṭa　pha　ṭa　kro　　dha　gna　ye　svā　hā
「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇi　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　na　mo　va　jra　kro　dhā　ya　pra　jvā　la　ta　di　pta　daṃ　ṣṭro　tkā　ṭa　bha　ya　bhai　ra　va　ya　a　si　mṛ　sa　la　va　jra　pa　ra　śū　pa　śa　ha　sta　ya　ta　dya　tha　oṃ　aṃ　mṛ　ta　ku　ḍo　li　kha　kha　kha　kha　kha　na　kha　na　kha　na　kha　na　kha　da　kha　da　kha　da　kha　da　kha　ki　kha　ki　kha　ki　kha　ki　ti　ṣṭa　ti　ṣṛ　ha　na　ha　na　da　ha　da　ha　pa　ca　pa　ca　gṛ　ha　ṇa　gṛ　pha　ṇa　va　ddha　va　ddha　ga　rja　ga　rja　tra　ja　tra　ja　vi　spho　ṭa　ya　vi　spho　ṭa　ya　bha　kha　vaṃ　na　mṛ　ta　ku　tā　li　mu　ri　ta　naṃ　ta　nu　ya　va　jra　ṇa　sa　rva　vi　ghna　　ya　vi　na　ya　kāṃ　ni　va　ra　ya　ma　ha　kha　na　pa　ti　ja　vi　nāṃ　ta　kā　ra　ya　hūṃ　hūṃ　pha　ṭa　pha　ṭa　kro　　dha　gna　ye　svā　hā
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其自灌頂者，以此真言及手印而自灌頂。真言曰：
其自灌頂者，以此真言及手印而自灌頂。真言曰：
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「oṃ　haḥ　kha　la　la　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　haḥ　kha　la　la　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，二小指相叉入掌中，二無名指雙押二小指叉上直竪，二中指頭側令相跓，以二頭指在頭指側，以印取水，持誦真言三遍而自灌頂，此是灌頂印。
其手印相，二小指相叉入掌中，二無名指雙押二小指叉上直竪，二中指頭側令相跓，以二頭指在頭指側，以印取水，持誦真言三遍而自灌頂，此是灌頂印。
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次以真言及手印而自結髮。真言曰：
次以真言及手印而自結髮。真言曰：
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「oṃ　sa　si　ddhi　ka　ri　svā　hā
「oṃ　sa　si　ddhi　ka　ri　svā　hā
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其手印相，右手作拳，直舒大指，以頭指押大指頭上令使縛圓曲，作此手印持誦真言三遍已，置於頂上即成結髮印。
其手印相，右手作拳，直舒大指，以頭指押大指頭上令使縛圓曲，作此手印持誦真言三遍已，置於頂上即成結髮印。
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佛部結髮真言曰：
佛部結髮真言曰：
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「oṃ　śa　kha　śi　ga　svā　hā
「oṃ　śa　kha　śi　ga　svā　hā
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蓮華部結髮真言曰：
蓮華部結髮真言曰：
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「oṃ　śi　khi　svā　hā
「oṃ　śi　khi　svā　hā
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金剛部結髮真言曰：
金剛部結髮真言曰：
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「oṃ　śi　kha　sya　svā　hā
「oṃ　śi　kha　sya　svā　hā
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凡洗浴時，不應就於淤泥水中、或水有㓨、或峻岸水、或狹渠淺水、旋渦忽是流、多蟲渾水、溉灌田水、及坑中水……，如是之水並勿洗浴。又復不應於其水中及以水側大小便利，不得於水中跳走、忽行、浮沒等戲。正在水中勿視隱處，亦不思想婦人隱處、及與嬭腰、諸餘支分，應當寂靜默然洗浴，但令去垢，勿為嚴身之想。
凡洗浴時，不應就於淤泥水中、或水有㓨、或峻岸水、或狹渠淺水、旋渦忽是流、多蟲渾水、溉灌田水、及坑中水……，如是之水並勿洗浴。又復不應於其水中及以水側大小便利，不得於水中跳走、忽行、浮沒等戲。正在水中勿視隱處，亦不思想婦人隱處、及與嬭腰、諸餘支分，應當寂靜默然洗浴，但令去垢，勿為嚴身之想。
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次獻三掬水者，洗浴了已，面向本尊所居之方觀念本尊，持誦真言及作手印，以印掬水而獻三掬，想浴本尊及奉閼伽或於水中，隨意念誦，方詣道場。
次獻三掬水者，洗浴了已，面向本尊所居之方觀念本尊，持誦真言及作手印，以印掬水而獻三掬，想浴本尊及奉閼伽或於水中，隨意念誦，方詣道場。
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佛部獻水真言曰：
佛部獻水真言曰：
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「oṃ　te　ra　le　bu　ddha　svā　hā
「oṃ　te　ra　le　bu　ddha　svā　hā
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蓮華部獻水真言曰：
蓮華部獻水真言曰：
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「oṃ　bhi　ri　bhi　ri　hūṃ　pha　ṭa
「oṃ　bhi　ri　bhi　ri　hūṃ　pha　ṭa
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金剛部獻水真言曰：
金剛部獻水真言曰：
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「oṃ　vi　śva　va　jre　svā　hā
「oṃ　vi　śva　va　jre　svā　hā
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其手印相，平仰兩手，側相著，以二頭指捻二大指頭，六指微屈，以印掬水，持誦真言，三度奉浴本尊，此通三部奉三掬水印。
其手印相，平仰兩手，側相著，以二頭指捻二大指頭，六指微屈，以印掬水，持誦真言，三度奉浴本尊，此通三部奉三掬水印。
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奉獻已訖、澡浴又畢，所詰諸印應須解之。以阿三忙祇寧真言，手印左轉即成解結。真言曰：
奉獻已訖、澡浴又畢，所詰諸印應須解之。以阿三忙祇寧真言，手印左轉即成解結。真言曰：
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「oṃ　a　sa　maṃ　gi　ṇi　hri　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手背置左掌內，令無縫𨄥，二大指向上直竪，左轉一遍解所結印
其手印相，以右手背置左掌內，令無縫𨄥，二大指向上直竪，左轉一遍解所結印
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往於道場者，謂入向道場之時勿起瞋恚及與貪欲，專念本尊而往去之。
往於道場者，謂入向道場之時勿起瞋恚及與貪欲，專念本尊而往去之。
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於神室中不應踏過種種器仗及諸藥草——謂種種器、騎乘、鈴鐸、及諸印具、萎華藥味、一切草木皆不應踏——制底尊像、比丘等影皆不應踏，亦勿乘騎象、馬、駱駝、牛、羊、驢等及一切諸乘皆不應乘及身手觸。若犯此等，墮三麼耶，亦不應起貪、瞋、癡、慢、掉舉、憍等。當著木履而往道場中，遇制底尊容、師長，當脫木履便申致敬，方至道場。
於神室中不應踏過種種器仗及諸藥草——謂種種器、騎乘、鈴鐸、及諸印具、萎華藥味、一切草木皆不應踏——制底尊像、比丘等影皆不應踏，亦勿乘騎象、馬、駱駝、牛、羊、驢等及一切諸乘皆不應乘及身手觸。若犯此等，墮三麼耶，亦不應起貪、瞋、癡、慢、掉舉、憍等。當著木履而往道場中，遇制底尊容、師長，當脫木履便申致敬，方至道場。
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灑身換衣者，謂至道場門外而立，洗手及足，用前所說真言、手印重更飲水並灑淨之。
灑身換衣者，謂至道場門外而立，洗手及足，用前所說真言、手印重更飲水並灑淨之。
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佛部飲水灑淨真言曰：
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「oṃ　ma　hā　jva　la　hūṃ
「oṃ　ma　hā　jva　la　hūṃ
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蓮華部飲水灑淨真言曰：
蓮華部飲水灑淨真言曰：
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「oṃ　tu　tu　la　ku　ru　ku　ru　svā　hā
「oṃ　tu　tu　la　ku　ru　ku　ru　svā　hā
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金剛部飲水灑淨真言曰：
金剛部飲水灑淨真言曰：
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「oṃ　jvā　li　ta　va　jri　ṇi　hūṃ
「oṃ　jvā　li　ta　va　jri　ṇi　hūṃ
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說佛部飲水灑淨手印，仰舒右手，屈無名指中節向內，勿著掌。
說佛部飲水灑淨手印，仰舒右手，屈無名指中節向內，勿著掌。
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次說蓮華部飲水灑淨手印，仰舒右手，屈無名指中節及小指向內，勿令著掌。
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說金剛部飲水灑淨手印，仰舒右手，屈無名指向內，勿令著掌，散開頭指、小指。
說金剛部飲水灑淨手印，仰舒右手，屈無名指向內，勿令著掌，散開頭指、小指。
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次以真言、手印灑淨門外所換之衣。真言曰：
次以真言、手印灑淨門外所換之衣。真言曰：
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「oṃ　vi　ma　li　svā　hā
「oṃ　vi　ma　li　svā　hā
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其手印相，以右手作拳，取水持誦，用灑淨衣。
其手印相，以右手作拳，取水持誦，用灑淨衣。
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次以真言持誦其衣而著。真言曰：
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「oṃ　pa　ri　va　rta　va　jri　ṇi　hūṃ
「oṃ　pa　ri　va　rta　va　jri　ṇi　hūṃ
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入室便禮者，如教所說，行者一心當入道場。既入室已，面向於尊合掌作禮，先於室內當置尊容幀、或制底、或但置座，入便禮已而供養之。
入室便禮者，如教所說，行者一心當入道場。既入室已，面向於尊合掌作禮，先於室內當置尊容幀、或制底、或但置座，入便禮已而供養之。
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次辦供養具者——謂塗香等五種、牛淨、神線、茅環、己身之座、及閼伽器、金剛數珠、白芥子、繫腰線等，是名供具——先當辦之。
次辦供養具者——謂塗香等五種、牛淨、神線、茅環、己身之座、及閼伽器、金剛數珠、白芥子、繫腰線等，是名供具——先當辦之。
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入室之時，口誦真言而入足。真言曰：
入室之時，口誦真言而入足。真言曰：
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「oṃ　jvā　la　ta　lo　ca　na　hūṃ　pha　ṭa
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次即應作三摩耶真言及印。
次即應作三摩耶真言及印。
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「初佛部真言曰：
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「oṃ　ta　tha　ga　to　dbha　va　ya　svā　hā
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其手印相，仰兩手，十指直向前舒並側相著，微屈二頭指上節，是佛部三麼耶手印。
其手印相，仰兩手，十指直向前舒並側相著，微屈二頭指上節，是佛部三麼耶手印。
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次說蓮華部三摩耶真言及手印。真言曰：
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「oṃ　pa　dma　dbha　va　ya　svā　hā
「oṃ　pa　dma　dbha　va　ya　svā　hā
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其手印相，先當合掌，中間兩手六指向外舒散，勿令相著，其二大指及二小指依舊相著，令掌中虛如開蓮華，微屈中間六指，是蓮華部三摩耶印。
其手印相，先當合掌，中間兩手六指向外舒散，勿令相著，其二大指及二小指依舊相著，令掌中虛如開蓮華，微屈中間六指，是蓮華部三摩耶印。
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次說金剛部三麼耶真言及手印。真言曰：
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「oṃ　va　jra　dbha　va　ya　svā　hā
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其手印相，右押左，兩手背逆相著，以右手大指叉其左手小指，左手大指叉其右手小指中間，兩手六指微開，如三股杵，是金剛部三麼耶手印。
其手印相，右押左，兩手背逆相著，以右手大指叉其左手小指，左手大指叉其右手小指中間，兩手六指微開，如三股杵，是金剛部三麼耶手印。
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次應以真言及手印遣除身中毘那夜迦難。真言曰：
次應以真言及手印遣除身中毘那夜迦難。真言曰：
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「oṃ　aṃ　mṛ　te　ha　na　ha　na　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　aṃ　mṛ　te　ha　na　ha　na　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以兩手大指屈入掌中，以中指已下押作拳，舒二頭指，左右相叉入虎口中，以印從頂向下至足而略去之，是遣除身中毘那夜迦等難印。
其手印相，以兩手大指屈入掌中，以中指已下押作拳，舒二頭指，左右相叉入虎口中，以印從頂向下至足而略去之，是遣除身中毘那夜迦等難印。
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次應以真言及手印辟除。真言曰：
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「na　mo　va　jra　ya　hūṃ　ha　na　dhṛ　na　ma　thā　vi　dhva　sa　yā　sa　ra　ya　pha　ṭ
「na　mo　va　jra　ya　hūṃ　ha　na　dhṛ　na　ma　thā　vi　dhva　sa　yā　sa　ra　ya　pha　ṭ
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其手印相，以左手大指屈入掌中，以中指、無名指而押大指，屈其頭指著中指中節側，亦屈小指著無名指中節側，即舒怒臂，頭上右轉三遍及印觸身五處，右手大指甲，餘三指直竪，作拔折囉形，叉其腰側，立法如前，是辟除印。
其手印相，以左手大指屈入掌中，以中指、無名指而押大指，屈其頭指著中指中節側，亦屈小指著無名指中節側，即舒怒臂，頭上右轉三遍及印觸身五處，右手大指甲，餘三指直竪，作拔折囉形，叉其腰側，立法如前，是辟除印。
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又，辟除真言及手印。真言曰：
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「oṃ　va　jra　ta　la　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　va　jra　ta　la　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手拍左手掌，如是三遍，是辟除印。
其手印相，以右手拍左手掌，如是三遍，是辟除印。
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又，辟除真言及手印。真言曰：
又，辟除真言及手印。真言曰：
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「oṃ　ki　li　ki　li　ra　va　rau　dra　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　ki　li　ki　li　ra　va　rau　dra　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手彈指三遍，是辟除印。
其手印相，以右手彈指三遍，是辟除印。
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云何名為辟除？謂於道場華香等、衣裳、及座等諸物，所有諸難擯逐令去，名辟除也，即得清淨。
云何名為辟除？謂於道場華香等、衣裳、及座等諸物，所有諸難擯逐令去，名辟除也，即得清淨。
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次以真言及手印而作去垢。真言曰：
次以真言及手印而作去垢。真言曰：
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「oṃ　ki　li　ki　li　va　jra　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　ki　li　ki　li　va　jra　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相，以右手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，叉腰，三指向前，左手亦作用此印。用印諸物令除穢惡，名曰去垢印。枳里枳里，此忿怒聲。
其手印相，以右手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，叉腰，三指向前，左手亦作用此印。用印諸物令除穢惡，名曰去垢印。枳里枳里，此忿怒聲。
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次作清淨，以部心真言作拳取水，持誦七遍，用灑諸物，便成清淨。
次作清淨，以部心真言作拳取水，持誦七遍，用灑諸物，便成清淨。
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初佛部心真言曰：
初佛部心真言曰：
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「oṃ　ji　na　ji　k
「oṃ　ji　na　ji　k
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次蓮華部心真言曰：
次蓮華部心真言曰：
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「oṃ　a　lo　li　k
「oṃ　a　lo　li　k
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次金剛部心真言曰：
次金剛部心真言曰：
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「oṃ　va　jra　dhṛ　k
「oṃ　va　jra　dhṛ　k
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次作光澤，持誦真言及作手印，以印諸物便成光澤。
次作光澤，持誦真言及作手印，以印諸物便成光澤。
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初佛部光澤真言曰：
初佛部光澤真言曰：
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「oṃ　te　je　te　je　si　vi　ni　si　ddhe　sa　dha　ya　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　te　je　te　je　si　vi　ni　si　ddhe　sa　dha　ya　hūṃ　pha　ṭ
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蓮華部光澤真言曰：
蓮華部光澤真言曰：
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「oṃ　dī　pya　dī　pya　di　pa　ya　ma　hā　śṛ　ye　svā　hā
「oṃ　dī　pya　dī　pya　di　pa　ya　ma　hā　śṛ　ye　svā　hā
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金剛部光澤真言曰：
金剛部光澤真言曰：
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「oṃ　jvā　la　jvā　la　ya　va　ḍa　ri　svā　hā
「oṃ　jvā　la　jvā　la　ya　va　ḍa　ri　svā　hā
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其手印相，以左手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，舒其肘，還以右手亦作此印，承左手肘下，以左手印印觸諸物即成光澤，此通三部用。
其手印相，以左手大指捻小指甲上，餘三指微開直竪，舒其肘，還以右手亦作此印，承左手肘下，以左手印印觸諸物即成光澤，此通三部用。
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次作護身，結明王手印，誦此真言，印頂……等五處，便成堅固護身。真言曰：
次作護身，結明王手印，誦此真言，印頂……等五處，便成堅固護身。真言曰：
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「oṃ　va　jra　gni　pra　di　pta　ya　svā　hā
「oṃ　va　jra　gni　pra　di　pta　ya　svā　hā
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其手印相，二小指叉入掌，二無名指雙押二小指叉上，竪二中指側令相跓，二頭指微屈在中指上節側，相去一大麥許，直竪二大指在中指側，印觸五處即成護身，是護身印。
其手印相，二小指叉入掌，二無名指雙押二小指叉上，竪二中指側令相跓，二頭指微屈在中指上節側，相去一大麥許，直竪二大指在中指側，印觸五處即成護身，是護身印。
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次作大護身，誦此真言及作手印，亦印五處成大護身。真言曰：
次作大護身，誦此真言及作手印，亦印五處成大護身。真言曰：
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「oṃ　jvā　ra　na　ya　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　jvā　ra　na　ya　hūṃ　pha　ṭ
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其手印相即前護身印同。
其手印相即前護身印同。
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次應被甲誦真言及作手印，從頂摩觸下至於足，即成被甲。真言曰：
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「oṃ　dhṛ　pi　dhṛ　pi　ka　ya　dhṛ　pi　pra　jvā　ri　svā　hā
「oṃ　dhṛ　pi　dhṛ　pi　ka　ya　dhṛ　pi　pra　jvā　ri　svā　hā
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其手印相，散舒內手十指，此是被甲印。
其手印相，散舒內手十指，此是被甲印。
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次以真言及手印而用結髮。真言曰：
次以真言及手印而用結髮。真言曰：
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「oṃ　su　si　ddhi　ka　ri　svā　hā
「oṃ　su　si　ddhi　ka　ri　svā　hā
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其手印相，右手作拳，直舒大指，印於頂上，此是結髮印，通三部用。
其手印相，右手作拳，直舒大指，印於頂上，此是結髮印，通三部用。
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又，佛部結髮真言曰：
又，佛部結髮真言曰：
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「na　maḥ　strai　dhvi　ka　nāṃ　sa　rva　ta　thā　ga　ta　nāṃ　oṃ　si　ddha　lo　ca　te　svā　hā
「na　maḥ　strai　dhvi　ka　nāṃ　sa　rva　ta　thā　ga　ta　nāṃ　oṃ　si　ddha　lo　ca　te　svā　hā
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蓮華部結髮真言曰：
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「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　pa　dma　　pa　ṇa　ye　oṃ　ka　ṭa　svā　hā
「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　pa　dma　　pa　ṇa　ye　oṃ　ka　ṭa　svā　hā
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金剛部結髮真言曰：
金剛部結髮真言曰：
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「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇa　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　na　maḥ　ka　la　kra　nāṃ　ta　rū　pi　ṇi　śaṃ　ka　le　śaṃ　ti　ka　ri　gha　ṭa　ni　gha　ṭa　pa　ṭa　ni　ya　svā　hā
「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇa　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　na　maḥ　ka　la　kra　nāṃ　ta　rū　pi　ṇi　śaṃ　ka　le　śaṃ　ti　ka　ri　gha　ṭa　ni　gha　ṭa　pa　ṭa　ni　ya　svā　hā
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其手印相與前結髮印同。
其手印相與前結髮印同。
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次置其寶座者，本尊隨在方所先顧彼方，次應心想大海中寶山，其山頂上想寶師子座，於其上復觀諸寶樓閣，懸以繒幡，上有寶繖覆矜羯尼網而以莊嚴。運心想已，後誦真言，能令加被前所想者一一成就。
次置其寶座者，本尊隨在方所先顧彼方，次應心想大海中寶山，其山頂上想寶師子座，於其上復觀諸寶樓閣，懸以繒幡，上有寶繖覆矜羯尼網而以莊嚴。運心想已，後誦真言，能令加被前所想者一一成就。
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即次成就大海真言曰(四玄當知)：
即次成就大海真言曰(四玄當知)：
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「oṃ　vi　mā　lo　da　ti　hūṃ
「oṃ　vi　mā　lo　da　ti　hūṃ
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次說成就寶山真言曰：
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「oṃ　a　ca　la　hūṃ
「oṃ　a　ca　la　hūṃ
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次說成就寶師子座真言曰：
次說成就寶師子座真言曰：
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「oṃ　a　ca　la　vi　re　svā　hā
「oṃ　a　ca　la　vi　re　svā　hā
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次說成就寶蓮華真言曰：
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「oṃ　ka　ma　la　svā　hā
「oṃ　ka　ma　la　svā　hā
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其手印相，合掌兩手，叉其十指，以右押左，是辨諸莊嚴等印。
其手印相，合掌兩手，叉其十指，以右押左，是辨諸莊嚴等印。
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次說成就寶樓閣等種種莊嚴真言曰：
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「oṃ　na　maḥ　sa　rva　ta　thā　ga　tā　nāṃ　oṃ　sa　rva　thā　khaṃ　u　ta　ka　te　spha　ra　hi　maṃ　ga　ga　na　kāṃ　svā　hā
「oṃ　na　maḥ　sa　rva　ta　thā　ga　tā　nāṃ　oṃ　sa　rva　thā　khaṃ　u　ta　ka　te　spha　ra　hi　maṃ　ga　ga　na　kāṃ　svā　hā
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印同如前辨諸事印。
印同如前辨諸事印。
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次奉獻閼伽水者，隨部差別及事成就相應而作其器——所謂金、銀、熟銅、石、木、及瓦、商佉、與螺、樹葉……等作——勿令破缺、麁澁孔穴，盛滿香水，隨其部類而置諸華，以辦事真言持誦。復以部母真言持誦，即以閼伽器持誦，置於左邊。辦事真言及手印，前所說辟除等真言、手印是也。
次奉獻閼伽水者，隨部差別及事成就相應而作其器——所謂金、銀、熟銅、石、木、及瓦、商佉、與螺、樹葉……等作——勿令破缺、麁澁孔穴，盛滿香水，隨其部類而置諸華，以辦事真言持誦。復以部母真言持誦，即以閼伽器持誦，置於左邊。辦事真言及手印，前所說辟除等真言、手印是也。
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次說三部母等真言及手印者。
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初說佛部母真言曰：
初說佛部母真言曰：
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「na　mo　bha　ga　va　to　ṣṇī　ṣa　ya　oṃ　rū　rū　spha　ru　jvā　la　ti　ṣṭa　si　ddha　lo　ca　ne　sa　rva　rtha　sa　dha　ni　svā　hā
「na　mo　bha　ga　va　to　ṣṇī　ṣa　ya　oṃ　rū　rū　spha　ru　jvā　la　ti　ṣṭa　si　ddha　lo　ca　ne　sa　rva　rtha　sa　dha　ni　svā　hā
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蓮華部母真言曰：
蓮華部母真言曰：
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「da　rśa　na　svṛ　rga　na　bhya　va　śra　va　sma　ra　ṇi　na　ca　sya　ma　hāṃ　sa　rva　sa　tvā　nāṃ　sa　rva　vya　dhi　ca　hi　sa　ka　oṃ　ka　ṭe　vi　ka　ṭe　ka　ṭa　vi　ka　ṭa　ka　ṭaṃ　ka　ṭe　bha　ga　va　ti　vi　ja　ye　svā　hā
「da　rśa　na　svṛ　rga　na　bhya　va　śra　va　sma　ra　ṇi　na　ca　sya　ma　hāṃ　sa　rva　sa　tvā　nāṃ　sa　rva　vya　dhi　ca　hi　sa　ka　oṃ　ka　ṭe　vi　ka　ṭe　ka　ṭa　vi　ka　ṭa　ka　ṭaṃ　ka　ṭe　bha　ga　va　ti　vi　ja　ye　svā　hā
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金剛部母真言曰：
金剛部母真言曰：
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「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇi　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　oṃ　ku　loṃ　dha　ri　va　nva　va　nva　hūṃ　pha　ṭ
「na　mo　ra　tna　tra　yā　ya　na　maḥ　śca　ṇḍa　va　jra　pa　ṇi　ye　ma　hā　ya　kṣa　se　na　pa　ta　ye　oṃ　ku　loṃ　dha　ri　va　nva　va　nva　hūṃ　pha　ṭ
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次說部心真言。
次說部心真言。
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初佛部心真言曰：
初佛部心真言曰：
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「oṃ　ji　na　ji　k
「oṃ　ji　na　ji　k
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蓮華部心真言曰：
蓮華部心真言曰：
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「oṃ　a　lo　ri　k
「oṃ　a　lo　ri　k
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金剛部心真言曰：
金剛部心真言曰：
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「oṃ　va　jra　dhṛ　k
「oṃ　va　jra　dhṛ　k
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次說佛部母佛眼手印，相合兩手，屈二大指入掌中，微屈頭指，押中指上節背，是佛根手印。
次說佛部母佛眼手印，相合兩手，屈二大指入掌中，微屈頭指，押中指上節背，是佛根手印。
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次說蓮華部母半拏羅嚩私寧手印相，合掌，十指並屈，頭相著，令掌中虛，如未開蓮華，仍腕相著。
次說蓮華部母半拏羅嚩私寧手印相，合掌，十指並屈，頭相著，令掌中虛，如未開蓮華，仍腕相著。
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次說金剛部母忙莽計手印相，合掌屈二頭指及二無名指入掌中，背各相著，餘六指並直竪相著。
次說金剛部母忙莽計手印相，合掌屈二頭指及二無名指入掌中，背各相著，餘六指並直竪相著。
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次說佛部心手印相。
次說佛部心手印相。
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初佛部心手印相，八指相叉入掌中，令八指中節露出，其二大指並直竪，勿著頭指。
初佛部心手印相，八指相叉入掌中，令八指中節露出，其二大指並直竪，勿著頭指。
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次說蓮華部心印相，依佛部心印，唯改左大指屈入掌中，獨竪右大指。
次說蓮華部心印相，依佛部心印，唯改左大指屈入掌中，獨竪右大指。
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次說金剛部心印相，依佛部心印，唯改右大指屈入掌中，獨竪左大指。
次說金剛部心印相，依佛部心印，唯改右大指屈入掌中，獨竪左大指。
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次，其閼伽法，隨部相應及事成就如教廣說，奉獻之時以本真言持誦而獻。
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次，奉請本尊者，持誦行者隨作法處先想座已。
次，奉請本尊者，持誦行者隨作法處先想座已。
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次以真言、手印成就車輅，送本尊所。車輅真言曰：
次以真言、手印成就車輅，送本尊所。車輅真言曰：
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「oṃ　tu　ru　tu　ru　hūṃ
「oṃ　tu　ru　tu　ru　hūṃ
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其手印相，二手中指以下六指相叉入掌，竪二頭指令頭相跓，二大指輔頭指側，開兩掌，不令腕相著，六指互相著掌，此手印通三部奉送車輅。奉送車輅已，即應誦以此明，中安來句及作手印，或但獨請本尊、或并眷屬召請。明曰：
其手印相，二手中指以下六指相叉入掌，竪二頭指令頭相跓，二大指輔頭指側，開兩掌，不令腕相著，六指互相著掌，此手印通三部奉送車輅。奉送車輅已，即應誦以此明，中安來句及作手印，或但獨請本尊、或并眷屬召請。明曰：
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「na　maḥ　strai　ya　dhi　vi　kā　nāṃ　sa　rva　ta　thā　ga　tā　nāṃ　oṃ　va　jraṃ　gi　tya　ka　rṣa　ya　svā　hā
「na　maḥ　strai　ya　dhi　vi　kā　nāṃ　sa　rva　ta　thā　ga　tā　nāṃ　oṃ　va　jraṃ　gi　tya　ka　rṣa　ya　svā　hā
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其手印，依前車輅印，唯改右大指與左手中指頭相著，此手印通三部奉請印。
其手印，依前車輅印，唯改右大指與左手中指頭相著，此手印通三部奉請印。
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或以部心真言，中置來句及作手印而請。若以部心真言奉請本尊，歎喜速來。
或以部心真言，中置來句及作手印而請。若以部心真言奉請本尊，歎喜速來。
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初佛部心真言曰：
初佛部心真言曰：
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「oṃ　ji　na　ji　k
「oṃ　ji　na　ji　k
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其手印相，依前部心印，唯以二大指向前，招三遍即成請印，佛部請印。
其手印相，依前部心印，唯以二大指向前，招三遍即成請印，佛部請印。
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蓮華部心真言曰：
蓮華部心真言曰：
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「oṃ　a　lo　ri　k
「oṃ　a　lo　ri　k
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其手印相，依前部心印，唯以右大指向前招三遍，即成請印，是蓮華部請印。
其手印相，依前部心印，唯以右大指向前招三遍，即成請印，是蓮華部請印。
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金剛部心真言曰：
金剛部心真言曰：
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「oṃ　va　jra　dhṛ　k
「oṃ　va　jra　dhṛ　k
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其手印相，依前部心印，改左大指，向前招三遍即成請印，金剛部請印。
其手印相，依前部心印，改左大指，向前招三遍即成請印，金剛部請印。
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欲奉請時，先執香爐，誦真言淨治空中道路，然後奉請。淨治真言曰：
欲奉請時，先執香爐，誦真言淨治空中道路，然後奉請。淨治真言曰：
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「oṃ　su　si　ddhi　ka　ri　jvā　la　ta　nāṃ　ta　mṛ　rtta　ye　jvā　la　jvā　la　va　nva　va　nva　ha　na　ha　na　hūṃ　pha　ṭ
「oṃ　su　si　ddhi　ka　ri　jvā　la　ta　nāṃ　ta　mṛ　rtta　ye　jvā　la　jvā　la　va　nva　va　nva　ha　na　ha　na　hūṃ　pha　ṭ
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金剛部淨治路真言通三部用。
金剛部淨治路真言通三部用。
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佛部淨治路真言曰：
佛部淨治路真言曰：
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「oṃ　jva　la
「oṃ　jva　la
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蓮華部淨治路真言曰：
蓮華部淨治路真言曰：
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「oṃ　pa　dma　ne　bha　ga　va　ti　mo　ha　ya　mo　ha　ya　ja　ga　rmo　ha　ni　svā　hā
「oṃ　pa　dma　ne　bha　ga　va　ti　mo　ha　ya　mo　ha　ya　ja　ga　rmo　ha　ni　svā　hā
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作此法已，空中關鑰悉皆開解，亦成辟除乃至清淨，及成警覺本尊。
作此法已，空中關鑰悉皆開解，亦成辟除乃至清淨，及成警覺本尊。
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先作奉請手印，即誦此句一遍，次即應誦奉請真言。其句曰：
先作奉請手印，即誦此句一遍，次即應誦奉請真言。其句曰：
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「e　bhye　hi　bha　ga　vaṃ　ni　ha　bha　ktyā　na　sa　ma　ye　na　ca　aṃ　rgha　ca　saṃ　pra　ti　se　daṃ　pū　ja　ca　da　dya　pra　hī　da　me
「e　bhye　hi　bha　ga　vaṃ　ni　ha　bha　ktyā　na　sa　ma　ye　na　ca　aṃ　rgha　ca　saṃ　pra　ti　se　daṃ　pū　ja　ca　da　dya　pra　hī　da　me
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隨其本尊坐立、忿怒及其歡喜等相、乃至顧視行者，作彼形狀相貌相應而奉請尊。
隨其本尊坐立、忿怒及其歡喜等相、乃至顧視行者，作彼形狀相貌相應而奉請尊。
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蘇悉地羯羅供養法卷第一
蘇悉地羯羅供養法卷第一
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天喜三年九月七日書了
天喜三年九月七日書了
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僧平源之本
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