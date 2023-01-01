蘇悉地羯羅供養法卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅供養法卷下

大唐中印度三藏善無畏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐中印度三藏善無畏譯

於佛部中其線白色、蓮花部中其線黃色、金剛部中其線赤色，此等物備具在身方可作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛部中其線白色、蓮花部中其線黃色、金剛部中其線赤色，此等物備具在身方可作法。

依經、依部，如經所說結大界已，次應供養，隨其成就及與事部差別，所辦塗香、色味、香氣與彼相應，前所瀉垢、乃至光澤塗香以此真言及本真言持誦後作手印而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依經、依部，如經所說結大界已，次應供養，隨其成就及與事部差別，所辦塗香、色味、香氣與彼相應，前所瀉垢、乃至光澤塗香以此真言及本真言持誦後作手印而奉獻之。

奉塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉塗香真言曰：

「伊(上)咩言(上)馱(引)輸(上)婆(上)儞微夜(二合)輸者也輸(上)者瑜那(上)也莽夜儞(輕)吠儞妬薄訖底夜(二合)鉢羅(二合)底(丁以反)仡㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)呬那咩 唵阿(去)賀羅 阿賀羅 薩囉 縛(二合)尾儞夜(二合)達囉布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉獻塗香真言，通三部用之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊(上)咩言(上)馱(引)輸(上)婆(上)儞微夜(二合)輸者也輸(上)者瑜那(上)也莽夜儞(輕)吠儞妬薄訖底夜(二合)鉢羅(二合)底(丁以反)仡㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)呬那咩 唵阿(去)賀羅 阿賀羅 薩囉 縛(二合)尾儞夜(二合)達囉布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉獻塗香真言，通三部用之)」

其手印相，以右手舒五指，竪掌向外，以左手向上把右手腕，四指向外，大指在內把之(此是奉塗香印，通三部用之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手舒五指，竪掌向外，以左手向上把右手腕，四指向外，大指在內把之(此是奉塗香印，通三部用之)。

又，佛部奉塗香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉塗香真言：

「唵 阿仡路(二合)多(上)羅(引)仡囉(二合)微灑曳囊(上)莽莎訶(去)(七遍誦之，此是佛部奉塗香真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿仡路(二合)多(上)羅(引)仡囉(二合)微灑曳囊(上)莽莎訶(去)(七遍誦之，此是佛部奉塗香真言)」

蓮華部奉塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉塗香真言曰：

「唵 那㗚(二合)知㗚知那㗚(二合)吒鉢寧(上)那㗚(二合)帝那㗚(二合)底夜鉢寧(上)𤙖泮吒(二合)(七遍誦之，此是蓮花部奉塗香真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 那㗚(二合)知㗚知那㗚(二合)吒鉢寧(上)那㗚(二合)帝那㗚(二合)底夜鉢寧(上)𤙖泮吒(二合)(七遍誦之，此是蓮花部奉塗香真言)」

金剛部奉塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉塗香真言曰：

「唵 微薩囉 薩囉 𤙖泮吒(七遍誦之，此是金剛部奉塗香真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 微薩囉 薩囉 𤙖泮吒(七遍誦之，此是金剛部奉塗香真言)」

前所瀉垢、乃至光澤，花，以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前所瀉垢、乃至光澤，花，以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉花真言曰：

「伊(上)咩蘇(上)莽囊儞尾夜(二合)輸(上)者也輸(上)者瑜囊(上)也囊莽夜寧(上)吠儞多(上)薄訖底夜(二合)鉢囉(二合)底仡㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)四那咩唵阿(去)賀羅 阿賀囉 薩羅嚩(二合)尾儞夜(二合)達囉布爾帝 莎訶(七遍誦之，此是奉花真言，通三部用之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊(上)咩蘇(上)莽囊儞尾夜(二合)輸(上)者也輸(上)者瑜囊(上)也囊莽夜寧(上)吠儞多(上)薄訖底夜(二合)鉢囉(二合)底仡㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)四那咩唵阿(去)賀羅 阿賀囉 薩羅嚩(二合)尾儞夜(二合)達囉布爾帝 莎訶(七遍誦之，此是奉花真言，通三部用之)」

其手印相如車輅印，惟改二頭指相叉(此是奉花印，通三部用)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相如車輅印，惟改二頭指相叉(此是奉花印，通三部用)。

又，佛部奉花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉花真言曰：

「唵尸祇起(二合)尸契莎訶(七遍誦之，此是佛部奉花真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尸祇起(二合)尸契莎訶(七遍誦之，此是佛部奉花真言)」

蓮華部奉花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉花真言曰：

「唵戰尼寧健陀謨丁泥(二合)𤙖泮吒(二合)(七遍誦之，此是蓮花部奉花真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵戰尼寧健陀謨丁泥(二合)𤙖泮吒(二合)(七遍誦之，此是蓮花部奉花真言)」

金剛部奉花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉花真言曰：

「唵部哩(二合)囉若嚩(二合)蘭多詣莎訶(七遍誦之，此是金剛部奉花真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵部哩(二合)囉若嚩(二合)蘭多詣莎訶(七遍誦之，此是金剛部奉花真言)」

次前所瀉垢、乃至光澤，燒香以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次前所瀉垢、乃至光澤，燒香以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉燒香真言曰：

「阿閦嚩囊娑鉢(二合)底囉素賀㗚(二合)儞也(二合，好心)健陀(引)值也(二合)欝馥蘇囉部若(天養)囊莽夜寧吠儞妬(虔誠奉獻)薄訖底夜(二合)度報閦鉢囉(二合)底仡㗚(二合)呬也(二合)旦(願納受) 唵 阿賀羅 賀羅 薩囉嚩(二合)尾儞夜(二合)達羅布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉燒香真言，通三部用之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿閦嚩囊娑鉢(二合)底囉素賀㗚(二合)儞也(二合，好心)健陀(引)值也(二合)欝馥蘇囉部若(天養)囊莽夜寧吠儞妬(虔誠奉獻)薄訖底夜(二合)度報閦鉢囉(二合)底仡㗚(二合)呬也(二合)旦(願納受) 唵 阿賀羅 賀羅 薩囉嚩(二合)尾儞夜(二合)達羅布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉燒香真言，通三部用之)」

其手印相，以二手小指、無名指、中指並向內曲，背相著，向上直竪，二頭指側相向上一麥道不著，二大指博著二頭指側(此是奉燒香真言，通三部用之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以二手小指、無名指、中指並向內曲，背相著，向上直竪，二頭指側相向上一麥道不著，二大指博著二頭指側(此是奉燒香真言，通三部用之)。

又，佛部奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉燒香真言曰：

「那謨仡羅(二合)蔓拏微灑曳尸棄寧(上)莎訶(七遍誦之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨仡羅(二合)蔓拏微灑曳尸棄寧(上)莎訶(七遍誦之)」

蓮華部燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部燒香真言曰：

「唵 戰捺囉(二合)婆夢拏里伽㗚(二合)那祇里尼𤙖泮吒(七遍誦之，此是蓮華部燒香真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 戰捺囉(二合)婆夢拏里伽㗚(二合)那祇里尼𤙖泮吒(七遍誦之，此是蓮華部燒香真言)」

金剛部奉燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉燒香真言曰：

「唵 微薩羅 薩羅 𤙖泮吒(七遍誦之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 微薩羅 薩羅 𤙖泮吒(七遍誦之)」

次，前所瀉垢、乃至光澤，飲食以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，前所瀉垢、乃至光澤，飲食以此真言及本真言持誦，復作手印而奉獻之。奉食真言曰：

「粵灑悌難囉索憙㗚儞也(二合，心歡喜)曀灑滿多囉(二合)設怒麼里莽也(此等尊食至誠奉獻)寧儞妬薄訖底夜(二合)鉢囉底訖㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)四那咩 唵 阿賀羅 阿賀羅 薩囉嚩(二合)尾儞夜達囉布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉食，通三部用之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「粵灑悌難囉索憙㗚儞也(二合，心歡喜)曀灑滿多囉(二合)設怒麼里莽也(此等尊食至誠奉獻)寧儞妬薄訖底夜(二合)鉢囉底訖㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)四那咩 唵 阿賀羅 阿賀羅 薩囉嚩(二合)尾儞夜達囉布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉食，通三部用之)」

其手印相，仰兩手二掌向前側相著，二無名指頭側相著，微屈二頭指，博著中指側，二大指博著二頭指側，小似掬水相(此是奉食印，通三部用之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，仰兩手二掌向前側相著，二無名指頭側相著，微屈二頭指，博著中指側，二大指博著二頭指側，小似掬水相(此是奉食印，通三部用之)。

又，佛部奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉食真言曰：

「唵掣𠼝那弭(二合)尼(上)莎訶(七遍誦之，此是佛部奉食真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵掣𠼝那弭(二合)尼(上)莎訶(七遍誦之，此是佛部奉食真言)」

蓮華部奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部奉食真言曰：

「唵漸路緊寧(上)莎訶(七遍誦之，此是中部奉食真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵漸路緊寧(上)莎訶(七遍誦之，此是中部奉食真言)」

金剛部奉食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部奉食真言曰：

「唵嚩日哩(二合)尼(上)嚩日藍(引二合)藝莎(去)訶(七遍誦之，此是下部奉食真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日哩(二合)尼(上)嚩日藍(引二合)藝莎(去)訶(七遍誦之，此是下部奉食真言)」

復當前瀉垢、乃至光澤，然燈以此真言及本真言持誦，及作手印而奉獻之。然燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復當前瀉垢、乃至光澤，然燈以此真言及本真言持誦，及作手印而奉獻之。然燈真言曰：

「囉訖芻(引二合)近囊(上二合)灑者(二合)(能護清淨、能去無明，以此等虔誠奉獻，惟願納受)跛尾怛囉(二合)室者(二合)膽謨(上)尾曇莽囊(上)輸(上)婆莽衣寧(上)吠儞妬薄訖底夜(二合)儞(去)報閻鉢囉(二合)底仡㗚(二合)呬也(二合)旦唵阿(去)路迦也路迦也薩囉嚩(二合)尾儞底(二合)達囉布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉燈真言，通三部用之)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉訖芻(引二合)近囊(上二合)灑者(二合)(能護清淨、能去無明，以此等虔誠奉獻，惟願納受)跛尾怛囉(二合)室者(二合)膽謨(上)尾曇莽囊(上)輸(上)婆莽衣寧(上)吠儞妬薄訖底夜(二合)儞(去)報閻鉢囉(二合)底仡㗚(二合)呬也(二合)旦唵阿(去)路迦也路迦也薩囉嚩(二合)尾儞底(二合)達囉布爾帝莎訶(七遍誦之，此是奉燈真言，通三部用之)」

其手印相，以右手作拳，舒中指，大頭相捻直竪(此是奉燈印，通三部用之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手作拳，舒中指，大頭相捻直竪(此是奉燈印，通三部用之)。

又，佛部奉燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛部奉燈真言曰：

「唵 阿莽羅于建(引二合)底帝爾寧(上)莎訶(三遍誦之，此是佛部奉燈真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿莽羅于建(引二合)底帝爾寧(上)莎訶(三遍誦之，此是佛部奉燈真言)」

中部奉燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中部奉燈真言曰：

「唵 戰安(二合)尼(上)寧(上)茹瑳囊(二合)羯哩𤙖泮吒(二合)(三遍誦之，此是中部奉燈真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 戰安(二合)尼(上)寧(上)茹瑳囊(二合)羯哩𤙖泮吒(二合)(三遍誦之，此是中部奉燈真言)」

下部奉燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下部奉燈真言曰：

「唵尾嚩㗚(二合)多路者囊(上)𤙖泮吒(二合)(三遍誦之，此是下部奉燈真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾嚩㗚(二合)多路者囊(上)𤙖泮吒(二合)(三遍誦之，此是下部奉燈真言)」

真言并手印運心供養者，若當不辦塗香乃至燈明供養，但誦如上奉塗香等真言及作手印亦成圓滿供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言并手印運心供養者，若當不辦塗香乃至燈明供養，但誦如上奉塗香等真言及作手印亦成圓滿供養。

次，運心供養者，以心運想水陸諸花無主所攝遍滿虛空，盡十方界，及與人天妙塗香雲、燒香、燈明、幢幡、繖蓋、種種鼓樂、歌舞妓唱、真珠羅網、懸諸寶鈴、花鬘、白拂、微妙磬鐸、矜羯尼網、如意寶樹、衣服之雲、天諸厨食上妙香美、種種樓閣寶柱莊嚴、天諸嚴身頭冠瓔珞……如是等雲，行者運心遍滿虛空，以至誠心如是供養最為勝上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，運心供養者，以心運想水陸諸花無主所攝遍滿虛空，盡十方界，及與人天妙塗香雲、燒香、燈明、幢幡、繖蓋、種種鼓樂、歌舞妓唱、真珠羅網、懸諸寶鈴、花鬘、白拂、微妙磬鐸、矜羯尼網、如意寶樹、衣服之雲、天諸厨食上妙香美、種種樓閣寶柱莊嚴、天諸嚴身頭冠瓔珞……如是等雲，行者運心遍滿虛空，以至誠心如是供養最為勝上。

是發行者以決定心而行此法，運心供養，誦此真言及作手印，如上所想供養皆悉成就。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是發行者以決定心而行此法，運心供養，誦此真言及作手印，如上所想供養皆悉成就。真言曰：

「唵薩囉嚩(二合)他(去)烏骨那蘖(二合)帝娑頗(二合)囉呬(引)門伽伽(輕呼)囊(上)劍莎訶(七遍誦之，此是成就運心供養真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩囉嚩(二合)他(去)烏骨那蘖(二合)帝娑頗(二合)囉呬(引)門伽伽(輕呼)囊(上)劍莎訶(七遍誦之，此是成就運心供養真言)」

其手印相，兩手相叉合掌，以右押左置於頂上(此是成就運心供養手印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，兩手相叉合掌，以右押左置於頂上(此是成就運心供養手印)。

凡作供養應具此法，至誠信心，及奉閼伽皆以真言、手印持誦成就及以運心合掌置頂，方成圓滿供養之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡作供養應具此法，至誠信心，及奉閼伽皆以真言、手印持誦成就及以運心合掌置頂，方成圓滿供養之法。

己身座者，以捺婆草或餘草等而作其座，長十六指、厚四指、闊十二指，隨其成就及事差別相應坐之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身座者，以捺婆草或餘草等而作其座，長十六指、厚四指、闊十二指，隨其成就及事差別相應坐之。

其坐法者略有三種：一、結加坐，二、半加坐，三、記賢坐，令身端直，勿使動搖，而作念誦。以其手印而執數珠置當心前而作念誦，先禮三寶、次禮本尊、然後普禮諸餘尊等而作念誦。初應須臾觀察本尊，然後念誦，中間勿起諸惡分別及嗔憙等，正念誦持觀本尊形，或觀真言所有文字、或時觀彼本尊心上有真言文字、或寂淨心而作念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其坐法者略有三種：一、結加坐，二、半加坐，三、記賢坐，令身端直，勿使動搖，而作念誦。以其手印而執數珠置當心前而作念誦，先禮三寶、次禮本尊、然後普禮諸餘尊等而作念誦。初應須臾觀察本尊，然後念誦，中間勿起諸惡分別及嗔憙等，正念誦持觀本尊形，或觀真言所有文字、或時觀彼本尊心上有真言文字、或寂淨心而作念誦。

念誦之法，不急、不緩，亦不聲高、亦不太小，中間不應共餘人語、亦不心緣諸外境界，真言文字不得訛錯，當觀本尊如對目前，晨暮二時遍數須足、午時減半乃至少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦之法，不急、不緩，亦不聲高、亦不太小，中間不應共餘人語、亦不心緣諸外境界，真言文字不得訛錯，當觀本尊如對目前，晨暮二時遍數須足、午時減半乃至少分。

於真言中，有其唵字者及歸命字應寂心誦；若作息災增益之事，應以小聲念誦；真言有其𤙖字及泮吒字，應嗔猛誦；若作損他，誦念之時令餘人聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於真言中，有其唵字者及歸命字應寂心誦；若作息災增益之事，應以小聲念誦；真言有其𤙖字及泮吒字，應嗔猛誦；若作損他，誦念之時令餘人聞。

凡真言字數有多少，從一至四，應誦數滿一俱胝遍；從五字至十五字，一一字數誦落叉遍；十五已上至三十二字，誦三落叉；數過此者，誦一萬遍。於一一時如法念誦，其數畢已，隨所懷願及以成就殷勤求之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡真言字數有多少，從一至四，應誦數滿一俱胝遍；從五字至十五字，一一字數誦落叉遍；十五已上至三十二字，誦三落叉；數過此者，誦一萬遍。於一一時如法念誦，其數畢已，隨所懷願及以成就殷勤求之。

護本尊者，佛部之中以佛眼真言應護未定本尊，中部中以半拏羅嚩私寧真言應護本尊，下部中以忙莽計真言應護本尊。初欲誦及了之時，於此二時應護本尊。所誦真言若寧靜者，應以猛忿真言而護本尊、或用部主而護本尊；所誦真言若猛忿者，應以寧靜而護本尊、或用部主而護本尊；所誦真言若歡喜者，應以寧靜、猛忿二種真言而護本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護本尊者，佛部之中以佛眼真言應護未定本尊，中部中以半拏羅嚩私寧真言應護本尊，下部中以忙莽計真言應護本尊。初欲誦及了之時，於此二時應護本尊。所誦真言若寧靜者，應以猛忿真言而護本尊、或用部主而護本尊；所誦真言若猛忿者，應以寧靜而護本尊、或用部主而護本尊；所誦真言若歡喜者，應以寧靜、猛忿二種真言而護本尊。

迴施功德者，誦畢已，應以部母護其遍數奉寄部主。應知，如是言：「一切有情無明所覆，惟求菩提信受，我今為彼，非為己身，惟願世尊成就之時還我遍數。」念誦畢已，次執閼伽置於頂上而奉獻之。復重供養香花等物作三麼耶，重作護法，以其部母重護本尊，亦以部母、或以明王自護己身，作阿三忙祇寧印，誦其真言。左轉其印，前所能護並悉解，其手印相准奉請印，惟改二大指向外送之即成發遣，於其奉請真言之中加去去句即成發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴施功德者，誦畢已，應以部母護其遍數奉寄部主。應知，如是言：「一切有情無明所覆，惟求菩提信受，我今為彼，非為己身，惟願世尊成就之時還我遍數。」念誦畢已，次執閼伽置於頂上而奉獻之。復重供養香花等物作三麼耶，重作護法，以其部母重護本尊，亦以部母、或以明王自護己身，作阿三忙祇寧印，誦其真言。左轉其印，前所能護並悉解，其手印相准奉請印，惟改二大指向外送之即成發遣，於其奉請真言之中加去去句即成發遣。

護摩分者，如於念誦次第，護摩、所有澡浴、乃至奉請本尊，皆同念誦法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩分者，如於念誦次第，護摩、所有澡浴、乃至奉請本尊，皆同念誦法則。

其護摩柴，謂烏曇末羅木、閼說他木、閼迦木、羅(引)闍閼迦木、莽囊伽木、阿輸迦木、密螺木、尼俱律木、庵沒羅木、却地羅木、閃珍木、鉢落叉木、阿波末伽木、莽度迦木、粘目迦木……。取如是等木，截十指量，於其乳酥、酪蜜之中搵其兩頭，於諸成就及與息災、增益、損他之事而作護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其護摩柴，謂烏曇末羅木、閼說他木、閼迦木、羅(引)闍閼迦木、莽囊伽木、阿輸迦木、密螺木、尼俱律木、庵沒羅木、却地羅木、閃珍木、鉢落叉木、阿波末伽木、莽度迦木、粘目迦木……。取如是等木，截十指量，於其乳酥、酪蜜之中搵其兩頭，於諸成就及與息災、增益、損他之事而作護摩。

其護摩物，謂蓮花、酪飯、酥乳、胡麻、及蜜芥子、鹽……等。本尊之前、己身中間而置其爐，方一肘量，下深半肘，或復圓作，或於室內作、或在室外令見對本尊，如法而作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其護摩物，謂蓮花、酪飯、酥乳、胡麻、及蜜芥子、鹽……等。本尊之前、己身中間而置其爐，方一肘量，下深半肘，或復圓作，或於室內作、或在室外令見對本尊，如法而作。

四面安堦爐口置緣，量高四指，爐中安輪，餘諸物等印各高一指，以瞿摩夷和牛尿塗，用香水灑於其堦上。順布青捺婆草、所有護摩柴等物置於右邊，其閼伽器置於左邊，諸供養物黃白色類隨事而辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面安堦爐口置緣，量高四指，爐中安輪，餘諸物等印各高一指，以瞿摩夷和牛尿塗，用香水灑於其堦上。順布青捺婆草、所有護摩柴等物置於右邊，其閼伽器置於左邊，諸供養物黃白色類隨事而辦。

燃火著已，用忿怒王瀉垢而請火神。請火神真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燃火著已，用忿怒王瀉垢而請火神。請火神真言曰：

「唵曀呬醯莽訶(去)部多泥(去)嚩哩使(二合)儞尾(二合)若薩多(上)莽仡㗚(二合)呬(引)怛嚩(引二合)護底莽(引)訶(去)囉莽娑泯(二合)散寧(上)呬妬婆(上)嚩阿仡囊(上二合)曳合尾也(二合)却尾也(二合)嚩(引)賀囊也莎(去)訶(去)(三遍誦之，此是請火神真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵曀呬醯莽訶(去)部多泥(去)嚩哩使(二合)儞尾(二合)若薩多(上)莽仡㗚(二合)呬(引)怛嚩(引二合)護底莽(引)訶(去)囉莽娑泯(二合)散寧(上)呬妬婆(上)嚩阿仡囊(上二合)曳合尾也(二合)却尾也(二合)嚩(引)賀囊也莎(去)訶(去)(三遍誦之，此是請火神真言)」

其手印相，以右手直竪五指，舒掌向外，屈其頭指向掌，屈大指，橫在掌中，大指來去(此是請火神手印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以右手直竪五指，舒掌向外，屈其頭指向掌，屈大指，橫在掌中，大指來去(此是請火神手印)。

請以，右灑香水三遍及與三遍漱口之水，即誦此真言護三遍。以祀火神真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請以，右灑香水三遍及與三遍漱口之水，即誦此真言護三遍。以祀火神真言曰：

「唵阿仡囊(二合)曳合尾也(二合)劫尾也(二合)嚩賀囊也儞(去)比也(二合)儞(去)跛也莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿仡囊(二合)曳合尾也(二合)劫尾也(二合)嚩賀囊也儞(去)比也(二合)儞(去)跛也莎訶」

祀火神訖，重灑香水及與漱口，以香花等供養，令坐本位。於其堦外別立一處為置本尊，如法奉請，次第供養，以本尊言持誦一花置於其處，作如是言：「惟願尊者加被此處受此護摩。」次以枳里枳里忿怒王真言及手印重作瀉垢火等。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祀火神訖，重灑香水及與漱口，以香花等供養，令坐本位。於其堦外別立一處為置本尊，如法奉請，次第供養，以本尊言持誦一花置於其處，作如是言：「惟願尊者加被此處受此護摩。」次以枳里枳里忿怒王真言及手印重作瀉垢火等。真言曰。

「唵 枳里 枳里 𤙖泮吒(二合)(此是瀉垢火等真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 枳里 枳里 𤙖泮吒(二合)(此是瀉垢火等真言)」

其手印相，左手竪五指，掌向外，右手竪五指，掌向內，以手背相著，即以右手頭指已下四指及鉤左手四指，向下轉腕向身，却合兩掌相向，二腕相著(此是瀉垢火等印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，左手竪五指，掌向外，右手竪五指，掌向內，以手背相著，即以右手頭指已下四指及鉤左手四指，向下轉腕向身，却合兩掌相向，二腕相著(此是瀉垢火等印)。

其灑香水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其灑香水真言曰：

「唵 闇沒㗚(二合)帝賀囊賀囊(上)𤙖泮吒(二合)(此是灑香水真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 闇沒㗚(二合)帝賀囊賀囊(上)𤙖泮吒(二合)(此是灑香水真言)」

燃火真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燃火真言曰：

「唵部囉若嚩(二合)攞(此是燃火真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵部囉若嚩(二合)攞(此是燃火真言)」

瀉垢火等了己，還灑香水、乃至漱口，兩手置其兩膝之間，初以一杓滿蘇護摩一遍，次則護摩其柴，次護摩飲，次護摩諸穀或以乳粥，次則蓮花、羯尼迦羅等花隨意護摩。隨其本事，或寂靜心、或歡喜心、或忿怒而護摩；其所著衣，或白、或黃、赤，隨事應知；或面向東、或北、或南，隨事而作；其供養物，或白、黃、赤，香味等類亦復須知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瀉垢火等了己，還灑香水、乃至漱口，兩手置其兩膝之間，初以一杓滿蘇護摩一遍，次則護摩其柴，次護摩飲，次護摩諸穀或以乳粥，次則蓮花、羯尼迦羅等花隨意護摩。隨其本事，或寂靜心、或歡喜心、或忿怒而護摩；其所著衣，或白、或黃、赤，隨事應知；或面向東、或北、或南，隨事而作；其供養物，或白、黃、赤，香味等類亦復須知。

護摩畢已，還以一杓滿蘇護摩一遍，重獻閼伽、乃至供養准前，重作護身及方等印并與護尊及護己身，乃至解界准方可發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩畢已，還以一杓滿蘇護摩一遍，重獻閼伽、乃至供養准前，重作護身及方等印并與護尊及護己身，乃至解界准方可發遣。

其遣火神手印相如前請火神印，惟改頭指與大指相捻(此是發遣火神印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其遣火神手印相如前請火神印，惟改頭指與大指相捻(此是發遣火神印)。

於請火神真言中置其去去字即成發遣，然後隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於請火神真言中置其去去字即成發遣，然後隨意。

牛五淨者，謂黃牛尿、及糞未墮地者、乳酪、酥等、茅香水，一一持誦經一百遍然後相和，更復持誦一百八遍，於十五日斷食一宿，以面向東，其牛五淨置於蓮荷等葉之中，默飯三兩，十五日中所犯穢觸及不淨食皆得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛五淨者，謂黃牛尿、及糞未墮地者、乳酪、酥等、茅香水，一一持誦經一百遍然後相和，更復持誦一百八遍，於十五日斷食一宿，以面向東，其牛五淨置於蓮荷等葉之中，默飯三兩，十五日中所犯穢觸及不淨食皆得清淨。

初佛部五淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛部五淨真言曰：

「那(上)謨(上)婆伽(輕)嚩帝烏悉膩(二合)沙(去)也微輸(上)提微囉誓(而曳反)尸吠扇(引)底羯哩莎訶(三遍誦之，此是佛部五淨真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上)謨(上)婆伽(輕)嚩帝烏悉膩(二合)沙(去)也微輸(上)提微囉誓(而曳反)尸吠扇(引)底羯哩莎訶(三遍誦之，此是佛部五淨真言)」

蓮華部五淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部五淨真言曰：

「嚩帝鉢那莽(二合)簸儜(上)曳唵也輸(去)誓(而曳反)莎訶(三遍誦之，此是中部五淨真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩帝鉢那莽(二合)簸儜(上)曳唵也輸(去)誓(而曳反)莎訶(三遍誦之，此是中部五淨真言)」

金剛部五淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部五淨真言曰：

「那(上)謨(上)囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也囊莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儜(上)曳摩訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳唵尸棄寧尸棄寧(上)囉莽(二合)麗鉢囉(二合)鞞鉢囉(二合)婆娑嚩(去二合)𭋺帝誓(而曳反)帝若嚩底鉢囉(二合)婆(去)嚩底莎(去)訶(去)(三遍誦之，此是金剛部五淨真言)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上)謨(上)囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也囊莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儜(上)曳摩訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳唵尸棄寧尸棄寧(上)囉莽(二合)麗鉢囉(二合)鞞鉢囉(二合)婆娑嚩(去二合)𭋺帝誓(而曳反)帝若嚩底鉢囉(二合)婆(去)嚩底莎(去)訶(去)(三遍誦之，此是金剛部五淨真言)」

又以五淨用灑臂釧、數珠、腰線、茅環、神線、嚩日囉，皆得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以五淨用灑臂釧、數珠、腰線、茅環、神線、嚩日囉，皆得清淨。

其腰線者，令童女右旋搓合，經三合已，重更三合，若網調雲作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其腰線者，令童女右旋搓合，經三合已，重更三合，若網調雲作。

其臂釧者，作二十五金剛之結，中置一珠，兩頭各一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其臂釧者，作二十五金剛之結，中置一珠，兩頭各一。

其茅環者，稱無名指量以茅三纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其茅環者，稱無名指量以茅三纏。

作金剛結喫食之時，以部主真言持誦其食，方可食之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作金剛結喫食之時，以部主真言持誦其食，方可食之。

睡眠之時，以部母護身，若見惡夢及以失精，當誦部母真言百遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠之時，以部母護身，若見惡夢及以失精，當誦部母真言百遍。

應用部主真言護所住處及以己身并弟子等，三時灑水淨衣、或洗令淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應用部主真言護所住處及以己身并弟子等，三時灑水淨衣、或洗令淨。

飲食之時，先以所持真言持誦團食奉獻本尊，然後方食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食之時，先以所持真言持誦團食奉獻本尊，然後方食。

於諸節日應加供養，半月半月用閼伽器以軍茶利等真言持誦一百八遍，自灌頂能摧諸難，成就漸近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸節日應加供養，半月半月用閼伽器以軍茶利等真言持誦一百八遍，自灌頂能摧諸難，成就漸近。

每日三時作漫荼羅及作制底，讀大乘經，思惟六念，作慈等觀，旋遶制底、佛堂等處，沐浴尊容及以舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每日三時作漫荼羅及作制底，讀大乘經，思惟六念，作慈等觀，旋遶制底、佛堂等處，沐浴尊容及以舍利。