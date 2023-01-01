蘇悉地羯羅經請問品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經請問品第一

卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷上

爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者執金剛足即發是問：「我時往昔於尊者所，聞一切明王漫荼羅法及以次第；復聞明王諸所眷屬神驗威德，願為未來諸有情故，唯垂尊者廣為解說。云何令得持誦真言法則次第速得成就？其諸真言法雖一體，所成就法其數無量？云何真言相？云何阿闍梨？云何成就者弟子？云何方所為勝處？云何真言速成就？云何調伏相？云何持誦真言方便之次第？云何華供養？云何香塗香？云何香燒香？云何燈油相？云何食供養？云何扇底迦？云何增益相？云何降伏相？於此三種中各成何等事？云何上中下次第成就相？云何法請召？云何修供養？云何持護身？云何廣持法？誦何偈真言？云何作灌頂？云何試真言？云何當受付？云何字得圓？云何得增益？云何作護摩種種次第法用？以何等物能令速成就？云何成藥相？云何受藥相？云何淨治藥？云何藥量分？云何諸藥相？云何護諸成就物？云何分別為分數？云何受用成就物？云何失物令却得？云何被破却著彼？云何知作障礙相？云何成就漫陀羅？云何事法漫荼羅？云何灌頂漫荼羅？如上所問隨其要者，唯願尊者具大慈悲，一一分別廣為我說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者執金剛足即發是問：「我時往昔於尊者所，聞一切明王漫荼羅法及以次第；復聞明王諸所眷屬神驗威德，願為未來諸有情故，唯垂尊者廣為解說。云何令得持誦真言法則次第速得成就？其諸真言法雖一體，所成就法其數無量？云何真言相？云何阿闍梨？云何成就者弟子？云何方所為勝處？云何真言速成就？云何調伏相？云何持誦真言方便之次第？云何華供養？云何香塗香？云何香燒香？云何燈油相？云何食供養？云何扇底迦？云何增益相？云何降伏相？於此三種中各成何等事？云何上中下次第成就相？云何法請召？云何修供養？云何持護身？云何廣持法？誦何偈真言？云何作灌頂？云何試真言？云何當受付？云何字得圓？云何得增益？云何作護摩種種次第法用？以何等物能令速成就？云何成藥相？云何受藥相？云何淨治藥？云何藥量分？云何諸藥相？云何護諸成就物？云何分別為分數？云何受用成就物？云何失物令却得？云何被破却著彼？云何知作障礙相？云何成就漫陀羅？云何事法漫荼羅？云何灌頂漫荼羅？如上所問隨其要者，唯願尊者具大慈悲，一一分別廣為我說？」

爾時吉祥莊嚴一切持明大執金剛應供養者，告彼大精進忿怒言：「善哉善哉！大忿怒！能於我所發如斯問，應當一心聽是勝上微妙法則蘇悉地羯羅五莊嚴法。何謂為五？一、謂精進；二、謂明王；三、謂除障；四、謂成就諸勇猛事；五、謂成就一切真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時吉祥莊嚴一切持明大執金剛應供養者，告彼大精進忿怒言：「善哉善哉！大忿怒！能於我所發如斯問，應當一心聽是勝上微妙法則蘇悉地羯羅五莊嚴法。何謂為五？一、謂精進；二、謂明王；三、謂除障；四、謂成就諸勇猛事；五、謂成就一切真言。

「此《蘇悉地經》，若有持誦餘真言法不成就者，當令兼持此經根本真言當速成就。於三部中此經為王，亦能成辨一切等事。所謂：護身、召請、結界、供養、相助決罰、教授，一切真言一一次第令得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此《蘇悉地經》，若有持誦餘真言法不成就者，當令兼持此經根本真言當速成就。於三部中此經為王，亦能成辨一切等事。所謂：護身、召請、結界、供養、相助決罰、教授，一切真言一一次第令得成就。

「若諸心真言中有三『虎𤙖』字者，則能成辨如上所說一切法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸心真言中有三『虎𤙖』字者，則能成辨如上所說一切法事。

「三虎𤙖字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三虎𤙖字心真言曰：

「『唵(喉中擡聲引呼)(一句) 矩(二合)嚕馱曩(二句) 虎(二合)𤙖 若(二句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(喉中擡聲引呼)(一句) 矩(二合)嚕馱曩(二句) 虎(二合)𤙖 若(二句)』

「辨才真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辨才真言曰：

「『唵(同上呼)(一句) 咄(二合)嚕底(丁以反)(二句) 塞(僧乙反)𭌆底(同上)(三句) 馱囉抳(四句) 虎(二合)𤙖 曤(五句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上呼)(一句) 咄(二合)嚕底(丁以反)(二句) 塞(僧乙反)𭌆底(同上)(三句) 馱囉抳(四句) 虎(二合)𤙖 曤(五句)』

「以此真言真言水三遍灑身作淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言真言水三遍灑身作淨。

「復次上中下成就法者，如別經說求成就者須解真言上中下法，此經通攝三部所作漫荼羅法，佛部真言扇底迦法；觀音部真言補瑟徵迦法；金剛部真言阿毘遮嚕迦法。從腋至頂為上；從臍至腋為中；從足至臍為下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次上中下成就法者，如別經說求成就者須解真言上中下法，此經通攝三部所作漫荼羅法，佛部真言扇底迦法；觀音部真言補瑟徵迦法；金剛部真言阿毘遮嚕迦法。從腋至頂為上；從臍至腋為中；從足至臍為下。

「於真言中當應分別三種成就，於斯三部各分為三，善須了解。三部中真言，明王真言是上成就；諸餘使者制吒制徵等是下成就。扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法，於三部中各各皆有，應須善知分別次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於真言中當應分別三種成就，於斯三部各分為三，善須了解。三部中真言，明王真言是上成就；諸餘使者制吒制徵等是下成就。扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法，於三部中各各皆有，應須善知分別次第。

「若佛部中用佛母真言為扇底迦法。佛母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛部中用佛母真言為扇底迦法。佛母真言曰：

「『那謨 皤(𮑱餓反，下同音)伽(上)縛(無可反，下同音)底(一句) 隖瑟抳灑(疎價反)野(二句) 唵(同上呼)(三句) 嚕 嚕 塞(僧乙反)普嚕(四句) 入嚩攞(五句) 底瑟他(魑價反)(六句) 悉馱 路者儞(七句) 薩末嗽詫(他可反)娑(去)馱儞(八句) 莎嚩訶(九句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 皤(𮑱餓反，下同音)伽(上)縛(無可反，下同音)底(一句) 隖瑟抳灑(疎價反)野(二句) 唵(同上呼)(三句) 嚕 嚕 塞(僧乙反)普嚕(四句) 入嚩攞(五句) 底瑟他(魑價反)(六句) 悉馱 路者儞(七句) 薩末嗽詫(他可反)娑(去)馱儞(八句) 莎嚩訶(九句)』

「若觀音部中，用觀音母半拏羅縛悉儞真言為扇底迦法。觀音母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若觀音部中，用觀音母半拏羅縛悉儞真言為扇底迦法。觀音母真言曰：

「『那謨 囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句) 唵(同上)(二句) 迦(居羅反，下同音)制(知四反) 弭迦制(同上音)(三句) 迦䋾(知價反下) 迦𭟪(知降反)迦制(同上音)(四句) 皤伽縛底 弭惹曳(五句) 莎(去二合)嚩訶(六句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句) 唵(同上)(二句) 迦(居羅反，下同音)制(知四反) 弭迦制(同上音)(三句) 迦䋾(知價反下) 迦𭟪(知降反)迦制(同上音)(四句) 皤伽縛底 弭惹曳(五句) 莎(去二合)嚩訶(六句)』

「若金剛部中用執金剛母忙莽鷄真言為扇底迦法。金剛母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若金剛部中用執金剛母忙莽鷄真言為扇底迦法。金剛母真言曰：

「『那謨 刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句) 那莫室 戰拏 跋曰囉幡拏曳(二句) 摩訶藥起灑(同上)栖那幡嚲(多可反，下同)曳(三句) 那謨 路 迦馱 窒(丁吉反)𭌆曳(四句)那莫 商迦隸 扇底迦隸(五句) 𦁐(俱欝反，下同)䋾(知價反，下同)𦁐䋾(六句) 具置𩕳伽(上)嚲野(七句) 𦁐置𩕳(八句) 莎(去二合)縛訶(六句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句) 那莫室 戰拏 跋曰囉幡拏曳(二句) 摩訶藥起灑(同上)栖那幡嚲(多可反，下同)曳(三句) 那謨 路 迦馱 窒(丁吉反)𭌆曳(四句)那莫 商迦隸 扇底迦隸(五句) 𦁐(俱欝反，下同)䋾(知價反，下同)𦁐䋾(六句) 具置𩕳伽(上)嚲野(七句) 𦁐置𩕳(八句) 莎(去二合)縛訶(六句)』

「又佛部中明王最勝佛頂真言為補瑟徵迦法。明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又佛部中明王最勝佛頂真言為補瑟徵迦法。明王真言曰：

「『那謨 跛(北沒反二合)囉底(同上)㰤妬(一句)瑟膩灑野(二合)薩嚩怛(二合)囉幡邏爾嚲野(三句)捨麼野捨麼野(四句)扇底(丁禮反，下同)但底(五句)達麼邏惹皤使羝(六句)摩訶蜜儞曳(七句)薩嚩遏詑娑(去)馱儞(八句) 娑縛訶(九句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 跛(北沒反二合)囉底(同上)㰤妬(一句)瑟膩灑野(二合)薩嚩怛(二合)囉幡邏爾嚲野(三句)捨麼野捨麼野(四句)扇底(丁禮反，下同)但底(五句)達麼邏惹皤使羝(六句)摩訶蜜儞曳(七句)薩嚩遏詑娑(去)馱儞(八句) 娑縛訶(九句)』

「又觀音部中明王㰤野圪利嚩真言為補瑟徵迦法。明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又觀音部中明王㰤野圪利嚩真言為補瑟徵迦法。明王真言曰：

「『唵(同上)(一) 阿(上)蜜㗚妬(二) 皤暮皤嚩(三) 娜莫(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 阿(上)蜜㗚妬(二) 皤暮皤嚩(三) 娜莫(四)』

「又金剛部中明王蘇皤真言為補瑟徵迦法。明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又金剛部中明王蘇皤真言為補瑟徵迦法。明王真言曰：

「『那謨 刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 那莫室 戰拏(二) 跋日囉幡拏曳(三) 摩訶藥起灑(同上)栖那幡嚲曳(四) 唵(同上)(五) 蘇皤 𩕳蘇(同上)皤(六) 虎(二合)𤙖(七) 圪(魚乙反下同)里釁拏 圪里釁拏(八) 虎(二合)𤙖(九) 圪里釁拏(平)幡野 虎(二合)𤙖(十) 阿(上)曩野 抱(十一) 薄伽(上)畔(十二) 苾地耶邏惹(十三) 虎(二合)𤙖 㧊吒(十四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 那莫室 戰拏(二) 跋日囉幡拏曳(三) 摩訶藥起灑(同上)栖那幡嚲曳(四) 唵(同上)(五) 蘇皤 𩕳蘇(同上)皤(六) 虎(二合)𤙖(七) 圪(魚乙反下同)里釁拏 圪里釁拏(八) 虎(二合)𤙖(九) 圪里釁拏(平)幡野 虎(二合)𤙖(十) 阿(上)曩野 抱(十一) 薄伽(上)畔(十二) 苾地耶邏惹(十三) 虎(二合)𤙖 㧊吒(十四)』

「又佛部中大忿怒阿鉢囉爾嚲真言為阿毘遮嚕迦法。忿怒真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又佛部中大忿怒阿鉢囉爾嚲真言為阿毘遮嚕迦法。忿怒真言曰：

「『唵(同上)(一) 虎嚕虎嚕(二) 戰拏里 摩燈倪(魚枳反)(三) 莎(去二合)嚩訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 虎嚕虎嚕(二) 戰拏里 摩燈倪(魚枳反)(三) 莎(去二合)嚩訶(四)』

「又蓮華部中大忿怒施婆嚩訶真言為阿毘遮嚕迦法。施婆嚩訶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又蓮華部中大忿怒施婆嚩訶真言為阿毘遮嚕迦法。施婆嚩訶真言曰：

「『那謨 刺怛(二合)娜怛(二合)嚕耶野(一) 那謨 摩訶室里野曳(二) 唵(同上)(三) 鑠枳(二合)曳縒摩曳(四) 譟(蘇告反)弭曳(五) 悉睇悉睇(六) 娑(去)馱野(七) 始廢(無計反，下同)始廢(八) 始梵(步甘反，下同) 迦𭋺 始梵米(九) 阿(上)嚩㰤(十) 摩嚩遏詫 娑(去)馱𩕳(十一) 莎(去二合)嚩訶(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 刺怛(二合)娜怛(二合)嚕耶野(一) 那謨 摩訶室里野曳(二) 唵(同上)(三) 鑠枳(二合)曳縒摩曳(四) 譟(蘇告反)弭曳(五) 悉睇悉睇(六) 娑(去)馱野(七) 始廢(無計反，下同)始廢(八) 始梵(步甘反，下同) 迦𭋺 始梵米(九) 阿(上)嚩㰤(十) 摩嚩遏詫 娑(去)馱𩕳(十一) 莎(去二合)嚩訶(十二)』

「又金剛部中大忿怒軍荼利真言為阿毘遮嚕迦法。忿怒真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又金剛部中大忿怒軍荼利真言為阿毘遮嚕迦法。忿怒真言曰：

「『那謨 喇怛(二合)娜怛(二合)囉(上)耶野(一) 那莫室 戰拏(二) 摩訶跋日囉矩囉馱野(三) 唵(同上)(四) 虎嚕 虎嚕(五) 底瑟侘 底瑟侘(六) 畔馱 畔馱(七) 㰤曩 㰤曩(八) 阿蜜㗚底(丁禮反)(九) 虎(二合)𤙖 㧊(十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨 喇怛(二合)娜怛(二合)囉(上)耶野(一) 那莫室 戰拏(二) 摩訶跋日囉矩囉馱野(三) 唵(同上)(四) 虎嚕 虎嚕(五) 底瑟侘 底瑟侘(六) 畔馱 畔馱(七) 㰤曩 㰤曩(八) 阿蜜㗚底(丁禮反)(九) 虎(二合)𤙖 㧊(十)』

「復有真言不入三部，隨彼真言文字而辨扇底迦等三種法，看真言中若有『扇底句嚕』字，『莎悉底句嚕』字、『閦莽』字、『鉢囉(二合)閦莽』字、『烏波閦莽』字、『莎(去)訶(去)』字者，當知即是扇底迦真言；若有『補瑟置迦』字者當知即是補瑟置迦真言；若有『句嚕』字者當知即是阿毘柘嚕迦真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有真言不入三部，隨彼真言文字而辨扇底迦等三種法，看真言中若有『扇底句嚕』字，『莎悉底句嚕』字、『閦莽』字、『鉢囉(二合)閦莽』字、『烏波閦莽』字、『莎(去)訶(去)』字者，當知即是扇底迦真言；若有『補瑟置迦』字者當知即是補瑟置迦真言；若有『句嚕』字者當知即是阿毘柘嚕迦真言。

「復有真言句義慈善，當知即入扇底迦用；若有真言句義猛怒，當知即入阿毘遮嚕迦用；若有真言非慈非猛，當知即入補瑟徵迦用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有真言句義慈善，當知即入扇底迦用；若有真言句義猛怒，當知即入阿毘遮嚕迦用；若有真言非慈非猛，當知即入補瑟徵迦用。

「若欲速成扇底迦者當用佛部真言；若欲速成補瑟徵迦者當用蓮華部真言；若欲速成阿毘遮嚕迦者當用金剛部真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲速成扇底迦者當用佛部真言；若欲速成補瑟徵迦者當用蓮華部真言；若欲速成阿毘遮嚕迦者當用金剛部真言。

「此經深妙如天中天，有言上中之上，若依此法一切諸事無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經深妙如天中天，有言上中之上，若依此法一切諸事無不成就。

「此經雖屬金剛下部，為奉佛教亦能成就上二部法，譬如國王隨有教勅，自亦依行此法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經雖屬金剛下部，為奉佛教亦能成就上二部法，譬如國王隨有教勅，自亦依行此法亦爾。

「准義應知，若有真言字數雖少，初有『唵』字後有『莎(去)訶』字，當知此真言速能成就扇底迦法；或有真言初有『𤙖』字，後有『㧊吒』字，或有『𭋺普』字——此是訶聲，有如上字真言者，速得成就阿毘遮嚕迦法；或有真言初無『唵』字，後無『莎訶』字，又無『𤙖』字亦無『㧊吒』字及無『𭋺普』等字者，當知此等真言速能成就補瑟徵迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准義應知，若有真言字數雖少，初有『唵』字後有『莎(去)訶』字，當知此真言速能成就扇底迦法；或有真言初有『𤙖』字，後有『㧊吒』字，或有『𭋺普』字——此是訶聲，有如上字真言者，速得成就阿毘遮嚕迦法；或有真言初無『唵』字，後無『莎訶』字，又無『𤙖』字亦無『㧊吒』字及無『𭋺普』等字者，當知此等真言速能成就補瑟徵迦法。

「若復有人欲求攝伏諸餘鬼魅及阿毘舍等，當用使者及制吒迦等所說真言速得成就；若復有異部真言云能成就一切事者，但能成就本部所說不通餘部。猶有經演彼有真言為除毒除病，故說之亦能除餘諸苦，當即知其通一切用。善知其部、善識真言所應用處，亦須知其真言功力；復須善解修真言法，隨所求願當須誦持誦彼真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人欲求攝伏諸餘鬼魅及阿毘舍等，當用使者及制吒迦等所說真言速得成就；若復有異部真言云能成就一切事者，但能成就本部所說不通餘部。猶有經演彼有真言為除毒除病，故說之亦能除餘諸苦，當即知其通一切用。善知其部、善識真言所應用處，亦須知其真言功力；復須善解修真言法，隨所求願當須誦持誦彼真言。

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第二

「復次我今當說阿闍梨相。一切真言由是得，故知阿闍梨最為根本。其相何？謂：支體圓滿福德莊嚴；善須知解世出世法；恒依法住不行非法；具大慈悲憐愍眾生；貴族生長性調柔和；隨有共住皆獲安樂；聰明智慧辯才無礙；能懷忍辱不懷我見；善解妙義深信大乘；設犯小罪猶懷大怖；身口意業善須調柔心常悅樂；讀大乘經謹依法教；勤誦真言而不間斷；所作悉地皆悉成者。復須善解畫漫荼羅；常具四攝；為求大法不樂小緣永離慳悋；曾從師入大漫荼羅受灌頂法；復為先師讚歎：『德者，汝從今往堪授灌頂為阿闍梨！』有斯印可方合自造漫荼羅法則次第，乃合授與弟子真言。若依此者所受真言速得成就不可懷疑；若不授，和上阿闍梨處檀誦真言，徒施功勞終不獲果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今當說阿闍梨相。一切真言由是得，故知阿闍梨最為根本。其相何？謂：支體圓滿福德莊嚴；善須知解世出世法；恒依法住不行非法；具大慈悲憐愍眾生；貴族生長性調柔和；隨有共住皆獲安樂；聰明智慧辯才無礙；能懷忍辱不懷我見；善解妙義深信大乘；設犯小罪猶懷大怖；身口意業善須調柔心常悅樂；讀大乘經謹依法教；勤誦真言而不間斷；所作悉地皆悉成者。復須善解畫漫荼羅；常具四攝；為求大法不樂小緣永離慳悋；曾從師入大漫荼羅受灌頂法；復為先師讚歎：『德者，汝從今往堪授灌頂為阿闍梨！』有斯印可方合自造漫荼羅法則次第，乃合授與弟子真言。若依此者所受真言速得成就不可懷疑；若不授，和上阿闍梨處檀誦真言，徒施功勞終不獲果。

「夫弟子法，恭侍闍梨猶如三寶及菩薩等。何以故？謂能授與歸依之處，於諸善事而為首因，現世安樂當來獲果，謂依阿闍梨故當嗣不久而得無上正等菩提。以是義故敬之如佛以為弟子，承事闍梨無有懈怠勤持不闕，所授明王及明王妃當得悉地，必無得疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫弟子法，恭侍闍梨猶如三寶及菩薩等。何以故？謂能授與歸依之處，於諸善事而為首因，現世安樂當來獲果，謂依阿闍梨故當嗣不久而得無上正等菩提。以是義故敬之如佛以為弟子，承事闍梨無有懈怠勤持不闕，所授明王及明王妃當得悉地，必無得疑。

蘇悉地羯羅經分別持誦相品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經分別持誦相品第三

「復次我今說持誦真言成就行相。當須三業內外清淨；心不散亂曾無間斷；常修智慧能行一法；成就眾事復離慳悋；所出言詞無有滯礙；處眾無畏所作皆辨；常行慈忍離諸諂誑無諸疾病；常行實語善解法事；年歲少壯諸根身分皆悉圓滿；於三寶處常起敬信；修習大乘微妙經典；諸善功德無懷退心。如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今說持誦真言成就行相。當須三業內外清淨；心不散亂曾無間斷；常修智慧能行一法；成就眾事復離慳悋；所出言詞無有滯礙；處眾無畏所作皆辨；常行慈忍離諸諂誑無諸疾病；常行實語善解法事；年歲少壯諸根身分皆悉圓滿；於三寶處常起敬信；修習大乘微妙經典；諸善功德無懷退心。如此之人速得成就。

「於諸菩薩及以真言常起恭敬；於諸有情起大慈悲，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸菩薩及以真言常起恭敬；於諸有情起大慈悲，如此之人速得成就。

「常樂寂靜不樂眾中，恒行實語作意護淨，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常樂寂靜不樂眾中，恒行實語作意護淨，如此之人速得成就。

「若聞執金剛菩薩威力自在，心生諦信歡喜樂聞，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若聞執金剛菩薩威力自在，心生諦信歡喜樂聞，如此之人速得成就。

「若人少欲一切知足誦持真言，念所求事晝夜不絕，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人少欲一切知足誦持真言，念所求事晝夜不絕，如此之人速得成就。

「若人初聞真言經法則身毛竪，心懷踊躍生大歡喜，如此之人則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人初聞真言經法則身毛竪，心懷踊躍生大歡喜，如此之人則得成就。

「若人夢中自見悉地，如經所說心樂寂靜不與眾居，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人夢中自見悉地，如經所說心樂寂靜不與眾居，如此之人速得成就。

「若人常於阿闍梨所敬重如佛，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人常於阿闍梨所敬重如佛，如此之人速得成就。

「若人持誦真言久無効驗，不可棄捨倍增廣願，轉加精進以成為限，如此之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人持誦真言久無効驗，不可棄捨倍增廣願，轉加精進以成為限，如此之人速得成就。

蘇悉地羯羅經分別同伴品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經分別同伴品第四

「復次當說同伴者相。福德莊嚴貴族生種；常樂正法不行非法；復懷深信離諸恐怖；精進不退奉行尊教常作實語；諸根支相皆悉圓滿身無疾病；不過太長太短、太肥太麁亦不瘦小、色不太黑亦不太白離此陋疾。福德同伴餘忍諸苦；善解真言印漫荼羅；供養次第諸餘法則；常修梵行順忍諸事；出言和雅令人樂聞；離諸我慢強記不忘；有教奉行不相推託；多聞智慧慈心無恚；常念布施善解分別；明王真言常須念誦；所持真言與行者同；兼明結界護身等法。得如是伴則速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當說同伴者相。福德莊嚴貴族生種；常樂正法不行非法；復懷深信離諸恐怖；精進不退奉行尊教常作實語；諸根支相皆悉圓滿身無疾病；不過太長太短、太肥太麁亦不瘦小、色不太黑亦不太白離此陋疾。福德同伴餘忍諸苦；善解真言印漫荼羅；供養次第諸餘法則；常修梵行順忍諸事；出言和雅令人樂聞；離諸我慢強記不忘；有教奉行不相推託；多聞智慧慈心無恚；常念布施善解分別；明王真言常須念誦；所持真言與行者同；兼明結界護身等法。得如是伴則速成就。

「三業調善；曾於師所入漫荼羅；歸修佛教不習疏小法；善知行者所須次第不待言教；隨有所求知時即送。具如此者為勝同伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三業調善；曾於師所入漫荼羅；歸修佛教不習疏小法；善知行者所須次第不待言教；隨有所求知時即送。具如此者為勝同伴。

「身意賢善心無憂惱；決定堅固終不退心，得如是伴則速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身意賢善心無憂惱；決定堅固終不退心，得如是伴則速成就。

「於多財利不望貪著，具如是德說為勝伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於多財利不望貪著，具如是德說為勝伴。

「復於行者心無捨離。若欲成就諸餘等藥，為作強緣不應捨離自然聖戒，具如是德說為勝伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於行者心無捨離。若欲成就諸餘等藥，為作強緣不應捨離自然聖戒，具如是德說為勝伴。

「於行者處無所規求，未得悉地成就以來終不捨離，縱淹年歲無證悉地，終不懷於捨離退心，假令有大苦及餘難事，逼惱身心亦不應捨。具如是德說為勝伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行者處無所規求，未得悉地成就以來終不捨離，縱淹年歲無證悉地，終不懷於捨離退心，假令有大苦及餘難事，逼惱身心亦不應捨。具如是德說為勝伴。

「若有如前種種德行，堪能成就最上勝事；縱無前德，但明真言成就法則，并須善解諸漫荼羅智慧高明，復加福德勝持誦者，如是之伴亦能成就最上勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有如前種種德行，堪能成就最上勝事；縱無前德，但明真言成就法則，并須善解諸漫荼羅智慧高明，復加福德勝持誦者，如是之伴亦能成就最上勝事。

「為欲成就最上事故，其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩，隨時所辨香、花、燃燈，諸餘依次第擁護簡擇，隨所有為並須助作。非直助修如前等事。若誦持者有所虧失，其福德伴依於經法，以理教誨勿法事有闕，乃至事事廣為開釋諸行因緣，具如是者最為勝伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為欲成就最上事故，其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩，隨時所辨香、花、燃燈，諸餘依次第擁護簡擇，隨所有為並須助作。非直助修如前等事。若誦持者有所虧失，其福德伴依於經法，以理教誨勿法事有闕，乃至事事廣為開釋諸行因緣，具如是者最為勝伴。

「行者每日持誦之時及所行事有時忘失，其福德伴隨所見處相助作之使令周備。若欲成就藥法之時須常以手而按其藥，或執草幹而用按之，念誦作法事務雖多，終不廢忘。行者持誦欲了之時，其伴當須側近而立，看彼行者念誦既勞，或恐忘作發遣神法、置數珠法及餘法等，見彼忘處應助作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者每日持誦之時及所行事有時忘失，其福德伴隨所見處相助作之使令周備。若欲成就藥法之時須常以手而按其藥，或執草幹而用按之，念誦作法事務雖多，終不廢忘。行者持誦欲了之時，其伴當須側近而立，看彼行者念誦既勞，或恐忘作發遣神法、置數珠法及餘法等，見彼忘處應助作之。

「其伴常須持誦，供養所作諸事而生福德，並皆迴向持真言者滿所求願，有所指授唯共伴語。若欲成就最勝事故，更許一伴展轉合語不得參差。其伴所食與行者同，行者所食如依法制，具如是者堪為寂上勝事同伴。第三同伴福德亦然，如前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其伴常須持誦，供養所作諸事而生福德，並皆迴向持真言者滿所求願，有所指授唯共伴語。若欲成就最勝事故，更許一伴展轉合語不得參差。其伴所食與行者同，行者所食如依法制，具如是者堪為寂上勝事同伴。第三同伴福德亦然，如前所說。

蘇悉地羯羅經擇處品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經擇處品第五

「復次演說持誦真言成就處者，住何方地速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次演說持誦真言成就處者，住何方地速得成就。

「佛所得道降四魔處，最為勝上速得成就。尼連禪河於沂岸處無諸難故，其地方所速得悉地，縱有眾魔不能為障，所求之事無不悉地，如是之處速得成就；或於佛所轉法輪處；或拘尸那城佛涅槃處；或迦毘羅城佛所生處。如上四處最為上勝，無諸障嬈，三種悉地決定得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛所得道降四魔處，最為勝上速得成就。尼連禪河於沂岸處無諸難故，其地方所速得悉地，縱有眾魔不能為障，所求之事無不悉地，如是之處速得成就；或於佛所轉法輪處；或拘尸那城佛涅槃處；或迦毘羅城佛所生處。如上四處最為上勝，無諸障嬈，三種悉地決定得成。

「又於諸佛所說勝處；復有菩薩所說勝處，佛八大塔。或有名山多諸林木，復多花菓泉水交流，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於諸佛所說勝處；復有菩薩所說勝處，佛八大塔。或有名山多諸林木，復多花菓泉水交流，如是之處說為勝處。

「或有蘭若多諸花菓，渠水交流人所愛樂，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有蘭若多諸花菓，渠水交流人所愛樂，如是之處說為勝處。

「復有蘭若多諸麋鹿無人採捕，復無羆、熊、虎、狼等獸，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有蘭若多諸麋鹿無人採捕，復無羆、熊、虎、狼等獸，如是之處說為勝處。

「或無大寒復無大熱，其處宜人心所樂者，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或無大寒復無大熱，其處宜人心所樂者，如是之處說為勝處。

「或於山傍；或山峯頂為獨高臺；或於山腹復有流水，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於山傍；或山峯頂為獨高臺；或於山腹復有流水，如是之處說為勝處。

「復有勝處青草遍地多諸樹花，中有其木堪作護摩，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有勝處青草遍地多諸樹花，中有其木堪作護摩，如是之處說為勝處。

「或於安置舍利塔前；或於山中安舍利處；或四河邊；或有蘭若種種林木茂飾嚴麗無多人處；或於寒林烟不絕處；或大河岸；或大池邊；或往曾有多牛居處；或於逈獨大樹之下，神靈所依日影不轉；或多聚落一神祠處；或於十字大路之邊；或龍池邊，如是之處說為勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於安置舍利塔前；或於山中安舍利處；或四河邊；或有蘭若種種林木茂飾嚴麗無多人處；或於寒林烟不絕處；或大河岸；或大池邊；或往曾有多牛居處；或於逈獨大樹之下，神靈所依日影不轉；或多聚落一神祠處；或於十字大路之邊；或龍池邊，如是之處說為勝處。

「或佛經行所至之國，如是之方速得成就。但有國土人民信順，恭敬三寶弘揚正法，如是之處速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或佛經行所至之國，如是之方速得成就。但有國土人民信順，恭敬三寶弘揚正法，如是之處速得成就。

「復有國土多諸仁眾皆具慈悲，如是之處速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有國土多諸仁眾皆具慈悲，如是之處速得成就。

「既得如是上妙處所，應須蕳擇地中穢惡、瓦礫等物，漫荼羅品一一廣明。如悉地法善須分別三部處所，復須分別扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法。如是三法復須分別上中下成法，即於是處隨心所宜，淨塗灑掃作諸事業，速得成就悉地之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既得如是上妙處所，應須蕳擇地中穢惡、瓦礫等物，漫荼羅品一一廣明。如悉地法善須分別三部處所，復須分別扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法。如是三法復須分別上中下成法，即於是處隨心所宜，淨塗灑掃作諸事業，速得成就悉地之法。

蘇悉地羯羅經持真言法品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經持真言法品第六

「復次廣說制持真言儀式法則，若依此式不久當獲一切成就。若有智者持諸真言先斷瞋恚，乃至天神不應生瞋，亦不瞋嫌餘持真言者。於諸真言不應擅意乃至功能及諸法則而分別之；於諸真言及以法則深生敬重；於諸惡人善須將護。何以故？能障大事及壞彼故。於阿闍梨所縱見愆過身業，猶不生於憍慢嫌恨談說種種是非，心意終不分別惡想；於過既爾耳，況依法耶？縱懷大怒終不以自所持真言縛他明王，及生損害并苦治罰；亦復不應作降怨法。未曾經於阿闍梨處而受真言不應授人。所受之人於三寶處不生恭敬復是外道，雖阿闍梨所受得真言亦不可與；乃至手印及以真言，并功能法及普行法并不應與；未曾經入曼荼羅者亦不授與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說制持真言儀式法則，若依此式不久當獲一切成就。若有智者持諸真言先斷瞋恚，乃至天神不應生瞋，亦不瞋嫌餘持真言者。於諸真言不應擅意乃至功能及諸法則而分別之；於諸真言及以法則深生敬重；於諸惡人善須將護。何以故？能障大事及壞彼故。於阿闍梨所縱見愆過身業，猶不生於憍慢嫌恨談說種種是非，心意終不分別惡想；於過既爾耳，況依法耶？縱懷大怒終不以自所持真言縛他明王，及生損害并苦治罰；亦復不應作降怨法。未曾經於阿闍梨處而受真言不應授人。所受之人於三寶處不生恭敬復是外道，雖阿闍梨所受得真言亦不可與；乃至手印及以真言，并功能法及普行法并不應與；未曾經入曼荼羅者亦不授與。

「不應跳驀一切有情兩足之類，乃至多足亦不跳驀，又不應踐驀諸地印過。所謂：鎚、輪棓、杵、螺、金剛杵等，及以素成並不踐驀；諸餘藥草根、莖、枝、葉及以花實亦不踐驀；亦不棄於不淨穢處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不應跳驀一切有情兩足之類，乃至多足亦不跳驀，又不應踐驀諸地印過。所謂：鎚、輪棓、杵、螺、金剛杵等，及以素成並不踐驀；諸餘藥草根、莖、枝、葉及以花實亦不踐驀；亦不棄於不淨穢處。

「若樂成就真言法者，應須依制不應詰難大乘正義；若聞菩薩甚深希有不思議行，應生諦信不懷疑心；持真言人不應與彼別持誦人更相施驗；若緣小過不應即作降伏之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若樂成就真言法者，應須依制不應詰難大乘正義；若聞菩薩甚深希有不思議行，應生諦信不懷疑心；持真言人不應與彼別持誦人更相施驗；若緣小過不應即作降伏之法。

「樂成就人不應歌詠言詞調戲；為嚴身好不應塗飾脂粉花鬘；亦不跳躑急走邪行；亦不河中裸形浮戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂成就人不應歌詠言詞調戲；為嚴身好不應塗飾脂粉花鬘；亦不跳躑急走邪行；亦不河中裸形浮戲。

「略而言之，身諸嘲調、一切戲㗛、諸邪口業及虛誑語、諂污心語、離間和合、惡口罵詈皆不應作。所應對答不假多言、無益言談終不習學；亦復不與外道之人及旃荼羅人同住，如斯等類來相問詰亦不與語；亦不與外諸人談話唯共伴語。當念誦時縱是同伴亦不與語，唯除餘時；自非所須不與伴語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略而言之，身諸嘲調、一切戲㗛、諸邪口業及虛誑語、諂污心語、離間和合、惡口罵詈皆不應作。所應對答不假多言、無益言談終不習學；亦復不與外道之人及旃荼羅人同住，如斯等類來相問詰亦不與語；亦不與外諸人談話唯共伴語。當念誦時縱是同伴亦不與語，唯除餘時；自非所須不與伴語。

「亦不以油塗飾於身。又不應喫䓗、䔉、蘿菔、油麻、酒酢及餘一切諸菜茹，米粉、豆餅并蒸畢豆，及油麻餅并作團食皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食及供養殘食、油麻、粳米、豆粥及以乳粥，所被驀食或被觸食皆不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦不以油塗飾於身。又不應喫䓗、䔉、蘿菔、油麻、酒酢及餘一切諸菜茹，米粉、豆餅并蒸畢豆，及油麻餅并作團食皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食及供養殘食、油麻、粳米、豆粥及以乳粥，所被驀食或被觸食皆不應食。

「一切車乘及以鞍乘，皆不乘騎；一切嚴身之具，所謂：鏡花、粉藥、傘蓋，非因緣事亦不應用，亦不以手揩手、以脚揩脚。一切水中不大小便；不應岸側以手承食而食，亦不用鎚銅器食，以諸葉上不翻盛食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切車乘及以鞍乘，皆不乘騎；一切嚴身之具，所謂：鏡花、粉藥、傘蓋，非因緣事亦不應用，亦不以手揩手、以脚揩脚。一切水中不大小便；不應岸側以手承食而食，亦不用鎚銅器食，以諸葉上不翻盛食。

「不臥大小床榻，亦不與人同處而臥。欲臥之時清淨而臥尋思智慧，不面地臥亦不仰臥，如師子王右脇而臥，當臥之時不張目睡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不臥大小床榻，亦不與人同處而臥。欲臥之時清淨而臥尋思智慧，不面地臥亦不仰臥，如師子王右脇而臥，當臥之時不張目睡。

「日不再食；不應斷食；不應多食；不應少食，於食有疑不須食之。一切調戲多人叢叢乃至女人皆不觀看。身口意等所受房舍及好飲食皆不應著；受惡房舍及麁飲食皆不應棄。亦不應著紫色衣裳，亦不應著故破衣服、垢穢衣服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日不再食；不應斷食；不應多食；不應少食，於食有疑不須食之。一切調戲多人叢叢乃至女人皆不觀看。身口意等所受房舍及好飲食皆不應著；受惡房舍及麁飲食皆不應棄。亦不應著紫色衣裳，亦不應著故破衣服、垢穢衣服。

「念誦之時應著內衣，不自謙下云：『多愆犯，無由得成三種悉地。』縱為宿業身嬰諸疾亦不違闕念誦，所受真言 終不捨棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦之時應著內衣，不自謙下云：『多愆犯，無由得成三種悉地。』縱為宿業身嬰諸疾亦不違闕念誦，所受真言 終不捨棄。

「於其夢中或於虛空現聲告言：『汝不應持是真言。』如是頻聞亦不捨棄；復不瞋彼諸惡責罵，何以故？並是魔故。唯須精進，不應退心惡思攀緣諸邪境界縱放諸根，恒常護淨而念誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其夢中或於虛空現聲告言：『汝不應持是真言。』如是頻聞亦不捨棄；復不瞋彼諸惡責罵，何以故？並是魔故。唯須精進，不應退心惡思攀緣諸邪境界縱放諸根，恒常護淨而念誦之。

「若欲求大悉地成就，自所誦持真言不應攝伏魑魅魍魎；亦不擁護自他；亦不救難禁諸惡毒。非真所持真言，諸餘真言亦不應作，所有隨用一切真言皆不應頻頻而作；亦不與人互諍驗力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求大悉地成就，自所誦持真言不應攝伏魑魅魍魎；亦不擁護自他；亦不救難禁諸惡毒。非真所持真言，諸餘真言亦不應作，所有隨用一切真言皆不應頻頻而作；亦不與人互諍驗力。

「若求悉地當須三時洗浴；三時持誦，每浴以真言水而洗浴之。水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求悉地當須三時洗浴；三時持誦，每浴以真言水而洗浴之。水真言曰：

「『唵(同上)(一) 虎(二合)𤙖 歌娜(二) 跋日囉 拏曤(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 虎(二合)𤙖 歌娜(二) 跋日囉 拏曤(三)』

「此真言，真言水七遍洗浴，一切魔族毘那夜迦不為災惱，不真言不用。水土真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言，真言水七遍洗浴，一切魔族毘那夜迦不為災惱，不真言不用。水土真言曰：

「『唵(同上)(一) 𩕳佉曩(二) 皤 素(蘇古反)睇(三) 莎縛(去二合)訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 𩕳佉曩(二) 皤 素(蘇古反)睇(三) 莎縛(去二合)訶(四)』

「此真言，真言土七遍，當以少水和土攬之，則塗楷身如法洗浴，一切毘那夜迦不為災惱。辟毘那夜迦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言，真言土七遍，當以少水和土攬之，則塗楷身如法洗浴，一切毘那夜迦不為災惱。辟毘那夜迦真言曰：

「『唵(同上)(一) 阿(上)密栗底(丁禮反)(二) 歌曩 歌曩(三) 虎(二合)𤙖 㧊(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 阿(上)密栗底(丁禮反)(二) 歌曩 歌曩(三) 虎(二合)𤙖 㧊(四)』

「此真言誦之七遍，辟諸毘那夜迦即澡浴之。沐浴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言誦之七遍，辟諸毘那夜迦即澡浴之。沐浴真言曰：

「『唵(同上)(一) 阿(上)密栗底(同上)(二) 虎(二合)𤙖 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 阿(上)密栗底(同上)(二) 虎(二合)𤙖 㧊(三)』

「此真言誦七遍隨意澡浴，洗浴之時勿誛談話，心須持念沐浴心真言。沐浴心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言誦七遍隨意澡浴，洗浴之時勿誛談話，心須持念沐浴心真言。沐浴心真言曰：

「『唵(同上)(一) 曤可理理(二) 虎(二合)𤙖 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 曤可理理(二) 虎(二合)𤙖 㧊(三)』

「此真言誦之乃至浴竟，次掬水自灌頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言誦之乃至浴竟，次掬水自灌頂上。

「自灌頂真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自灌頂真言曰：

「『唵(同上)(一) 賀佉里里(二) 虎(二合)𤙖㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 賀佉里里(二) 虎(二合)𤙖㧊(三)』

「此真言二手掬水，真言三遍自灌其頂，如是三度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言二手掬水，真言三遍自灌其頂，如是三度。

「次結頂髮真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頂髮真言曰：

「『唵(同上)(一) 素(蘇古反)悉地迦𭌆(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 素(蘇古反)悉地迦𭌆(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』

「此真言，真言髮三遍當頂作髻。若是比丘右手作拳，舒大拇指屈頭指押大指頭上，令頭指圓曲，真言三遍置印頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言，真言髮三遍當頂作髻。若是比丘右手作拳，舒大拇指屈頭指押大指頭上，令頭指圓曲，真言三遍置印頂上。

「佛部結髮真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部結髮真言曰：

「『唵(同上)(一) 尸祇 尸契(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 尸祇 尸契(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』

「蓮華部結髮真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部結髮真言曰：

「『唵(同上)(一) 尸契(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 尸契(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』

「金剛部結髮真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部結髮真言曰：

「『唵(同上)(一) 尸佉(去)寫(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 尸佉(去)寫(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』

「次應洗手三度漱口浴本尊主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應洗手三度漱口浴本尊主。

「佛部漱口飲水灑淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部漱口飲水灑淨真言曰：

「『唵(同上)(一) 摩訶(二) 入嚩羅 𤙖』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 摩訶(二) 入嚩羅 𤙖』

「蓮華部漱口飲水灑淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部漱口飲水灑淨真言曰：

「『唵(同上)(一) 覩(知雉反，下同) 覩 囉(二) 矩嚕 矩嚕(三) 莎縛(去二合)訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 覩(知雉反，下同) 覩 囉(二) 矩嚕 矩嚕(三) 莎縛(去二合)訶(四)』

「金剛部漱口飲水灑淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部漱口飲水灑淨真言曰：

「『唵(同上)(一) 入嚩理多(二) 嚩曰哩抳 𤙖(三句)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 入嚩理多(二) 嚩曰哩抳 𤙖(三句)』

「作漱口、飲水、灑淨已，面向本尊所居之方，觀念本尊持誦真言及作手印，取水三掬想浴本尊并奉閼伽，或於水中隨意念誦方詣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作漱口、飲水、灑淨已，面向本尊所居之方，觀念本尊持誦真言及作手印，取水三掬想浴本尊并奉閼伽，或於水中隨意念誦方詣道場。

「佛部獻水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部獻水真言曰：

「『唵(同上)(一) 帝囉𭋺 勃陀(上)(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 帝囉𭋺 勃陀(上)(二) 莎嚩(去二合)訶(三)』

「蓮華部獻水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部獻水真言曰：

「『唵(同上)(一) 避哩 避哩(二) 𤙖 㧊(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 避哩 避哩(二) 𤙖 㧊(三)』

「金剛部獻水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部獻水真言曰：

「『唵(同上)(一) 微濕(二合) 嚩(二) 嚩曰𭋺(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 微濕(二合) 嚩(二) 嚩曰𭋺(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』

「其手印相：二手仰掌側相著，以二頭指捻二大拇指頭，餘六指相著微屈，以印掬水真言三遍奉浴本尊，此印通三部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其手印相：二手仰掌側相著，以二頭指捻二大拇指頭，餘六指相著微屈，以印掬水真言三遍奉浴本尊，此印通三部用。

「復於其處誦所持真言隨任多少，然始可往常念誦處，乃至未到彼所已來，勿懷瞋嫉隨順諸境，身心清淨敬想本神而徐往之，堅持禁戒如前所制常持不忘。既到彼所即應如法修諸事業而念誦之，常須如法作漫荼羅供養持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於其處誦所持真言隨任多少，然始可往常念誦處，乃至未到彼所已來，勿懷瞋嫉隨順諸境，身心清淨敬想本神而徐往之，堅持禁戒如前所制常持不忘。既到彼所即應如法修諸事業而念誦之，常須如法作漫荼羅供養持誦。

「若有疲倦，當須轉讀大乘經典或作制多，諸餘善事常不廢忘，日須三歸三寶；三度懺悔諸餘罪業；三時誓發大菩提心，若如是者當得成就；三時發願願成勝事。除諸罪故應常依教作諸善業，而行惠施具大慈悲，於諸法教不生慳悋，常懷忍辱精進不退，深懷歸信六念繼心。所聞經典諦思文義，常須轉讀真言法品，當須供養真言法經，依經善畫妙漫荼羅，應須自入發之。初定諦信比丘入之、比丘尼、優婆塞、優婆夷隨次入之，並皆堅固發菩提心、決定心、正見心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有疲倦，當須轉讀大乘經典或作制多，諸餘善事常不廢忘，日須三歸三寶；三度懺悔諸餘罪業；三時誓發大菩提心，若如是者當得成就；三時發願願成勝事。除諸罪故應常依教作諸善業，而行惠施具大慈悲，於諸法教不生慳悋，常懷忍辱精進不退，深懷歸信六念繼心。所聞經典諦思文義，常須轉讀真言法品，當須供養真言法經，依經善畫妙漫荼羅，應須自入發之。初定諦信比丘入之、比丘尼、優婆塞、優婆夷隨次入之，並皆堅固發菩提心、決定心、正見心。

「入曼荼羅了，應當授與結手印法及持真言次第法則，應正廣為宣說真言法則，白月八日或十四日、十五日及以月盡日或十一月十五日，如是之日倍加供養，依法持誦作護摩法，加持禁戒常勤憶念，倍加諸事即得真言速疾成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入曼荼羅了，應當授與結手印法及持真言次第法則，應正廣為宣說真言法則，白月八日或十四日、十五日及以月盡日或十一月十五日，如是之日倍加供養，依法持誦作護摩法，加持禁戒常勤憶念，倍加諸事即得真言速疾成。

「向作護摩時當須以手持拔折羅，誦瞋怒金剛真言一千八十遍，或百八遍作一切事。瞋怒金剛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「向作護摩時當須以手持拔折羅，誦瞋怒金剛真言一千八十遍，或百八遍作一切事。瞋怒金剛真言曰：

「『娜謨 剌怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 那莫室 戰拏跋日囉幡拏曳(二) 摩訶藥䞘灑(同上) 栖奈(奴箇反)幡嚲曳(三) 唵(同上)(四) 枳里 枳里(五) 跋日囉(六) 避麼囉澇捺(二合)囉(七) 跋(北沒反)羅訖(二合)𭌆底(八) 摩訶矩嚕馱 弭惹野(九) 𩕳訖鱗嚲(十) 虎(二合)𤙖 虎(二合)𤙖 㧊㧊(十一) 畔馱 畔馱 曤(十二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨 剌怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 那莫室 戰拏跋日囉幡拏曳(二) 摩訶藥䞘灑(同上) 栖奈(奴箇反)幡嚲曳(三) 唵(同上)(四) 枳里 枳里(五) 跋日囉(六) 避麼囉澇捺(二合)囉(七) 跋(北沒反)羅訖(二合)𭌆底(八) 摩訶矩嚕馱 弭惹野(九) 𩕳訖鱗嚲(十) 虎(二合)𤙖 虎(二合)𤙖 㧊㧊(十一) 畔馱 畔馱 曤(十二)』

「金剛諸事應用天火燒木、或苦練木、或取燒屍殘火𢲵木、或白栴檀木、或紫檀木，隨取一木刻作三股金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛諸事應用天火燒木、或苦練木、或取燒屍殘火𢲵木、或白栴檀木、或紫檀木，隨取一木刻作三股金剛杵。

「作呼摩時及念誦時，常以左手執持能成諸事，故號杵，是善成就者。若常持此金剛杵者，一切毘那夜迦作障難者悉皆恐怖馳散而去。以紫檀香泥塗金剛杵置本尊前，當以如上真言，真言花香供養其諸事業，金剛祕密微細悉能成就諸餘事等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作呼摩時及念誦時，常以左手執持能成諸事，故號杵，是善成就者。若常持此金剛杵者，一切毘那夜迦作障難者悉皆恐怖馳散而去。以紫檀香泥塗金剛杵置本尊前，當以如上真言，真言花香供養其諸事業，金剛祕密微細悉能成就諸餘事等。

「作諸事時常須右手帶持珠索，以香塗之誦真言，真言一百八遍或一千八十遍。金剛明王珠索真言曰(歸命同前)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作諸事時常須右手帶持珠索，以香塗之誦真言，真言一百八遍或一千八十遍。金剛明王珠索真言曰(歸命同前)：

「『唵(同上)(一) 枳𭌆 枳𭌆(二) 澇捺(二合)𭌆抳(上)(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 枳𭌆 枳𭌆(二) 澇捺(二合)𭌆抳(上)(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』

「此明王大印名忙莽鷄，能成一切明王真言，亦能增益及能滿足真言字句，亦能成就諸餘法事及護身事。非直但是諸明王母，亦是一切金剛之母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明王大印名忙莽鷄，能成一切明王真言，亦能增益及能滿足真言字句，亦能成就諸餘法事及護身事。非直但是諸明王母，亦是一切金剛之母。

「若金剛部珠索者，著一嗚嚕捺囉叉置於線中後繫為結，金剛部中既爾，餘二可知。佛部珠索應用佛母真言；若蓮華部珠索應用半拏囉嚩斯泥，云觀音母真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若金剛部珠索者，著一嗚嚕捺囉叉置於線中後繫為結，金剛部中既爾，餘二可知。佛部珠索應用佛母真言；若蓮華部珠索應用半拏囉嚩斯泥，云觀音母真言。

「佛母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛母真言曰：

「『娜謨 皤伽(上)嚩底 隖瑟抳灑野(一) 唵(同上)(二) 嚕 嚕塞(同上)普嚕(三) 入嚩攞(四) 底瑟他(同上) 悉馱 路者儞(五) 薩嚩刺詑 娑(去)馱儞(六) 莎(去二合)嚩訶(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨 皤伽(上)嚩底 隖瑟抳灑野(一) 唵(同上)(二) 嚕 嚕塞(同上)普嚕(三) 入嚩攞(四) 底瑟他(同上) 悉馱 路者儞(五) 薩嚩刺詑 娑(去)馱儞(六) 莎(去二合)嚩訶(七)』

「觀音母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀音母真言曰：

「『娜謨 怛囉(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 唵(同上)(二) 迦制(知西反，下同) 弭迦制(三) 迦䋾 迦戇(知降反) 迦制(四) 皤伽(上)嚩底 弭惹曳(五) 莎(去二合)嚩訶(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨 怛囉(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 唵(同上)(二) 迦制(知西反，下同) 弭迦制(三) 迦䋾 迦戇(知降反) 迦制(四) 皤伽(上)嚩底 弭惹曳(五) 莎(去二合)嚩訶(六)』

「帶持此珠索者毘那夜迦不能為障，身得清淨，當速成滿諸所求願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帶持此珠索者毘那夜迦不能為障，身得清淨，當速成滿諸所求願。

「作法之時當用茅草作鐶貫置右手無名指上，應誦當部三字半心真言，真言一百八遍或一八千遍後安指上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作法之時當用茅草作鐶貫置右手無名指上，應誦當部三字半心真言，真言一百八遍或一八千遍後安指上。

「佛部心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部心真言曰：

「『唵(同上) 爾娜職(而翼反)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上) 爾娜職(而翼反)』

「觀音部心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀音部心真言曰：

「『唵(同上) 阿(上)嚕力』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上) 阿(上)嚕力』

「金剛部心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部心真言曰：

「『唵(同上) 跋日囉姪力』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上) 跋日囉姪力』

「若供養時、若持誦時、若護摩時應著草鐶，以著鐶故罪障除滅，手得清淨所作吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養時、若持誦時、若護摩時應著草鐶，以著鐶故罪障除滅，手得清淨所作吉祥。

「復取白㲲絲及以麻縷，使令童女染作紅色或欝金色，合作線索作真言結，一真言一結，滿一七結置本尊前，以真言真言索一千八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復取白㲲絲及以麻縷，使令童女染作紅色或欝金色，合作線索作真言結，一真言一結，滿一七結置本尊前，以真言真言索一千八遍。

「念誦之時及護摩時、若消息時、午暮時也皆持繫腰，眠不失精常應繫佩。索真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦之時及護摩時、若消息時、午暮時也皆持繫腰，眠不失精常應繫佩。索真言曰：

「『唵(同上)(一) 歌囉 歌囉 畔駄𩕳(二) 升訖(二合)囉駄囉抳(三) 悉馱 刺梯(四) 莎嚩(去二合)訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 歌囉 歌囉 畔駄𩕳(二) 升訖(二合)囉駄囉抳(三) 悉馱 刺梯(四) 莎嚩(去二合)訶(五)』

「若念誦時、若護摩時、若梳髮時、著衣時、偏袒時、臥時、洗淨時、澡浴時，凡所著脫上淨衣服，皆真言之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若念誦時、若護摩時、若梳髮時、著衣時、偏袒時、臥時、洗淨時、澡浴時，凡所著脫上淨衣服，皆真言之。

「若大小便應著木履；若詣本尊前及和上阿闍梨前、諸尊宿前皆不應著，於諸尊處以身口意而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大小便應著木履；若詣本尊前及和上阿闍梨前、諸尊宿前皆不應著，於諸尊處以身口意而供養之。

「若樂悉地速得成者，若見制多及比丘僧應常禮敬；若遇外天形像但應合掌或誦伽他；若見尊者亦應致禮；若聞妙法深生敬信；若聞菩薩不思議相或聞真言所成諸事，皆應歡喜心懷踊躍；若樂成就常應勇進勿生懈怠。如斯所制常須繼念，若不爾者則違制戒獲大重罪無所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若樂悉地速得成者，若見制多及比丘僧應常禮敬；若遇外天形像但應合掌或誦伽他；若見尊者亦應致禮；若聞妙法深生敬信；若聞菩薩不思議相或聞真言所成諸事，皆應歡喜心懷踊躍；若樂成就常應勇進勿生懈怠。如斯所制常須繼念，若不爾者則違制戒獲大重罪無所成就。

「身等諸根恒常在定，不應貪著世間諸欲，常勤依行如斯律制而不廢忘。若晨朝時誤犯諸罪，若至暮間即須懺悔；若於夜時誤犯諸業，明至晨朝誠心懺悔。恒須清淨依法念誦及作護摩供養等事，常依本戒應如是作意遣度時日，明王戒中常須作意，不久住獲悉地位中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身等諸根恒常在定，不應貪著世間諸欲，常勤依行如斯律制而不廢忘。若晨朝時誤犯諸罪，若至暮間即須懺悔；若於夜時誤犯諸業，明至晨朝誠心懺悔。恒須清淨依法念誦及作護摩供養等事，常依本戒應如是作意遣度時日，明王戒中常須作意，不久住獲悉地位中。

蘇悉地羯羅經供養花品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經供養花品第七

「復次分別說三品法。扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法及餘諸法是為三品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次分別說三品法。扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法及餘諸法是為三品。

「三部各有三等真言，所謂：聖者說、諸天說、地居天說。是為三部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三部各有三等真言，所謂：聖者說、諸天說、地居天說。是為三部。

「聖者說者：謂佛、菩薩、聲聞、緣覺說者，是為聖者真言；諸天說者：從淨居天乃至三十三天諸天所說，是為諸天真言；地居天說者：從夜叉、羅剎、阿修羅、龍、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅、部多、卑舍遮、鳩槃荼等所說，是為地居天真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者說者：謂佛、菩薩、聲聞、緣覺說者，是為聖者真言；諸天說者：從淨居天乃至三十三天諸天所說，是為諸天真言；地居天說者：從夜叉、羅剎、阿修羅、龍、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅、部多、卑舍遮、鳩槃荼等所說，是為地居天真言。

「若作扇底迦法者應用聖者真言；若作補瑟徵迦法者應用諸天真言；若作阿毘遮嚕迦法者應用地居天真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作扇底迦法者應用聖者真言；若作補瑟徵迦法者應用諸天真言；若作阿毘遮嚕迦法者應用地居天真言。

「若求上成就者應用聖者真言；若求中成就者應用諸天真言；若求下成就者應用地居天真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求上成就者應用聖者真言；若求中成就者應用諸天真言；若求下成就者應用地居天真言。

「如是三部各有三等成就，作三種法中俱當等用水陸所生諸種色花，名色差別各依本部善分別之。以真言花當奉獻之，發是願言：『此花清淨生處復淨，我今奉獻願垂納受。』當賜成就。獻花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是三部各有三等成就，作三種法中俱當等用水陸所生諸種色花，名色差別各依本部善分別之。以真言花當奉獻之，發是願言：『此花清淨生處復淨，我今奉獻願垂納受。』當賜成就。獻花真言曰：

「『阿(上)歌囉(上) 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上) 苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾底(丁禮反)(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿(上)歌囉(上) 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上) 苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾底(丁禮反)(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』

「用此真言真言花，三部供養。若獻佛花當用白花香者而供養之；若獻觀音應用水中所生白花而供養之；若獻金剛應以種種香花而供養之；若獻地居天隨時所取種種諸花而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用此真言真言花，三部供養。若獻佛花當用白花香者而供養之；若獻觀音應用水中所生白花而供養之；若獻金剛應以種種香花而供養之；若獻地居天隨時所取種種諸花而供養之。

「應獻花者：忙攞底(丁異反)花、簸吒羅華、蓮花、瞻蔔迦花、龍𧄜花(似母單花)、嚩(無可反)句藍花、俱物頭花、娑羅樹花、末利花、舉亦迦花、喻底(聽以反)迦花、勢破理迦花、句嚕嚩(同上)劍花、迦淡聞花、末度擯抳迦花、怛㗚(二合)拏花、彥陀補澁波花、本曩(去)言花、那嚩(同上)忙里迦花、阿輪(去)花、釰母注捃難花、那莽難花、注多曼折利花、勿勒蒭𮨄鉢羅花、迦宅㘕花、建折娜藍花、擯抳釰花、優鉢羅花、得蘗㘕花、捃難花、迦囉末柔等。於林邑蘭若水陸所生如上等花，應須善知三部三品三等用花供獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應獻花者：忙攞底(丁異反)花、簸吒羅華、蓮花、瞻蔔迦花、龍𧄜花(似母單花)、嚩(無可反)句藍花、俱物頭花、娑羅樹花、末利花、舉亦迦花、喻底(聽以反)迦花、勢破理迦花、句嚕嚩(同上)劍花、迦淡聞花、末度擯抳迦花、怛㗚(二合)拏花、彥陀補澁波花、本曩(去)言花、那嚩(同上)忙里迦花、阿輪(去)花、釰母注捃難花、那莽難花、注多曼折利花、勿勒蒭𮨄鉢羅花、迦宅㘕花、建折娜藍花、擯抳釰花、優鉢羅花、得蘗㘕花、捃難花、迦囉末柔等。於林邑蘭若水陸所生如上等花，應須善知三部三品三等用花供獻。

「用忙攞底花、得蘗㘕花、捃難花、末理迦花、喻底迦花、那龍𧄜花，如上等花佛部供獻；用優鉢羅花、俱物頭花、蓮花、娑羅樹花、勢破理羅聞底迦花、本娜言花、得蘗㘕花，如上等花觀音部中供獻為勝；用青蓮花、鉢孕衢花、葉、花枝條餘不說者等，通金剛部中供獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用忙攞底花、得蘗㘕花、捃難花、末理迦花、喻底迦花、那龍𧄜花，如上等花佛部供獻；用優鉢羅花、俱物頭花、蓮花、娑羅樹花、勢破理羅聞底迦花、本娜言花、得蘗㘕花，如上等花觀音部中供獻為勝；用青蓮花、鉢孕衢花、葉、花枝條餘不說者等，通金剛部中供獻。

「如上花中白色者作扇底迦法；黃色者作補瑟徵迦法；紫色者作阿毘遮嚕迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上花中白色者作扇底迦法；黃色者作補瑟徵迦法；紫色者作阿毘遮嚕迦法。

「如是花中，味甘者作扇底迦法；味辛者作阿毘遮嚕迦法；味淡者作補瑟底迦法。或有淨處所生枝花、或始生芽茅草、或小草花、或中樹花、大樹花，種種諸花隨類當用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是花中，味甘者作扇底迦法；味辛者作阿毘遮嚕迦法；味淡者作補瑟底迦法。或有淨處所生枝花、或始生芽茅草、或小草花、或中樹花、大樹花，種種諸花隨類當用。

「其闍底蘇末那花唯通獻佛；若紅蓮花唯通獻觀音；若青蓮花唯通獻金剛，各說為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其闍底蘇末那花唯通獻佛；若紅蓮花唯通獻觀音；若青蓮花唯通獻金剛，各說為上。

「佛部中作扇底迦法用闍底蘇末那花；作補瑟底迦法用紅蓮花；作阿毘遮嚕迦法用青蓮花，餘二部中類此作之。上色香花、中色香花、下色香花隨事分用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部中作扇底迦法用闍底蘇末那花；作補瑟底迦法用紅蓮花；作阿毘遮嚕迦法用青蓮花，餘二部中類此作之。上色香花、中色香花、下色香花隨事分用。

「或用花條、或用墮花，以獻天后說為上勝；紫白二色羯囉末囉花，用獻忿怒尊主及諸使者說為上勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或用花條、或用墮花，以獻天后說為上勝；紫白二色羯囉末囉花，用獻忿怒尊主及諸使者說為上勝。

「句吒惹花、底落迦花、婆羅花、迦㗚䁥迦(引)囉(引)花、阿娑曩努嚕莽(二合)花、尾螺花、迦宅㘕花等，隨取其一遍通三部而供養之，及上中下除災等三，復以種種諸花合成為鬘，或以種種花聚供養遍通九種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「句吒惹花、底落迦花、婆羅花、迦㗚䁥迦(引)囉(引)花、阿娑曩努嚕莽(二合)花、尾螺花、迦宅㘕花等，隨取其一遍通三部而供養之，及上中下除災等三，復以種種諸花合成為鬘，或以種種花聚供養遍通九種。

「用諸花中唯除臭花、刺樹生花、苦辛味花不堪供養，前廣列花無名之者亦不應用；又木菫花、計得劍花、阿地目得迦花、瞢句藍花、佞簸花等亦不應用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用諸花中唯除臭花、刺樹生花、苦辛味花不堪供養，前廣列花無名之者亦不應用；又木菫花、計得劍花、阿地目得迦花、瞢句藍花、佞簸花等亦不應用。

「長時供養通九種者：紅花、閃弭花、鉢囉孕句花、骨路草等及稻穀花，油麻相和供養，如上所說種種花等供養最為勝上。如無此類諸花獻者，但用白粳米擇爛碎者而供養之亦通九種。不得互用諸花，如作法時求不得者，隨所得花亦通供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長時供養通九種者：紅花、閃弭花、鉢囉孕句花、骨路草等及稻穀花，油麻相和供養，如上所說種種花等供養最為勝上。如無此類諸花獻者，但用白粳米擇爛碎者而供養之亦通九種。不得互用諸花，如作法時求不得者，隨所得花亦通供養。

「若以花供獻，應用當部花真言真言花獻；若無花獻，應用蘇囉三枝葉、或莽嚕聞葉、灘敦葉、耽忙(去聲)羅葉、訖㗚瑟拏末利迦葉、忙覩柞伽葉、閼羅惹迦葉，及蘭香等葉而替獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以花供獻，應用當部花真言真言花獻；若無花獻，應用蘇囉三枝葉、或莽嚕聞葉、灘敦葉、耽忙(去聲)羅葉、訖㗚瑟拏末利迦葉、忙覩柞伽葉、閼羅惹迦葉，及蘭香等葉而替獻之。

「如無此等枝葉，應用嚩(無可反)落迦根、甘松香根、卷柏、牛膝根，及諸香藥根香菓等亦通供養，所謂：丁香、豆寇、完豆寇、甘𮑱桃，諸香菓等，並通替花用供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如無此等枝葉，應用嚩(無可反)落迦根、甘松香根、卷柏、牛膝根，及諸香藥根香菓等亦通供養，所謂：丁香、豆寇、完豆寇、甘𮑱桃，諸香菓等，並通替花用供養之。

「若無如上花、葉、根、菓獻者，曾見曾聞獻供養花或自曾獻花，隨所應令想運供養最為勝上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無如上花、葉、根、菓獻者，曾見曾聞獻供養花或自曾獻花，隨所應令想運供養最為勝上。

「供養尊法雖有如前花菓等獻，若能至心虛虔合掌頂奉供養本尊花菓，如是心意供養最上更無過者，常應作致如是供養，勿懷疑惑則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養尊法雖有如前花菓等獻，若能至心虛虔合掌頂奉供養本尊花菓，如是心意供養最上更無過者，常應作致如是供養，勿懷疑惑則得成就。

蘇悉地羯羅經塗香藥品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經塗香藥品第八

「復次今說三部塗香藥法，隨諸真言應供養者能成眾福。其香藥名曰：香附子、句吒曩吒、青木香、嚩落迦、烏施囉、舍哩嚩、煎香、沈香、欝金香、白檀香、紫檀香、嚩囉拏(二合)肥嚕、鉢囉(或粉忙囉鉢怛羅)拏釰娑囉藍(云五粒松)、娑比嘞迦鉢特莽劍(云柏木)、帶囉鉢㗚抳迦迦利也釰(或丑里而囉云里佛刷子)、丁香、婆羅門桂皮、天木、鉢孕瞿、閼乳難燥囉盆泥(去)聞細羅嚩嚕釰、迦畢貧、嗟達囉訖囉母釰、頗里迦聹、襄里迦、始嚩擔臂、蘇嚩㗚拏賒迦藍、忙覩抃伽、并皮、多利三薄娑但㗚拏忙(去)斯(云甘松香)、那莽難、莽嚕聞母羅計施眈(云水蘇)、忙(去)羅木囊(去)言、翳羅米夜傑囉曩却設癡羅嚩利嚩澁比迦、但胡䕑儞閻設多補澁波(逈香)訶𭋺、蔬蹄草拏迦脚(白豆宼)、句藍若(而夜反)底(都以反云完豆宼)、頗囉諸囉劍、却泮藍、娑縮嬭閻地夜莽劍、戰荼、都嚕(蘇合香)、瑟釰、鉢囉娑坦娑縛計薩藍等類。及膠汁，所謂：龍惱香、言陀羅娑、娑遮囉娑、安悉香、薰陸香、設落翅勢嚩娑迦等，及餘有膠樹香者，並隨本部善須合和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次今說三部塗香藥法，隨諸真言應供養者能成眾福。其香藥名曰：香附子、句吒曩吒、青木香、嚩落迦、烏施囉、舍哩嚩、煎香、沈香、欝金香、白檀香、紫檀香、嚩囉拏(二合)肥嚕、鉢囉(或粉忙囉鉢怛羅)拏釰娑囉藍(云五粒松)、娑比嘞迦鉢特莽劍(云柏木)、帶囉鉢㗚抳迦迦利也釰(或丑里而囉云里佛刷子)、丁香、婆羅門桂皮、天木、鉢孕瞿、閼乳難燥囉盆泥(去)聞細羅嚩嚕釰、迦畢貧、嗟達囉訖囉母釰、頗里迦聹、襄里迦、始嚩擔臂、蘇嚩㗚拏賒迦藍、忙覩抃伽、并皮、多利三薄娑但㗚拏忙(去)斯(云甘松香)、那莽難、莽嚕聞母羅計施眈(云水蘇)、忙(去)羅木囊(去)言、翳羅米夜傑囉曩却設癡羅嚩利嚩澁比迦、但胡䕑儞閻設多補澁波(逈香)訶𭋺、蔬蹄草拏迦脚(白豆宼)、句藍若(而夜反)底(都以反云完豆宼)、頗囉諸囉劍、却泮藍、娑縮嬭閻地夜莽劍、戰荼、都嚕(蘇合香)、瑟釰、鉢囉娑坦娑縛計薩藍等類。及膠汁，所謂：龍惱香、言陀羅娑、娑遮囉娑、安悉香、薰陸香、設落翅勢嚩娑迦等，及餘有膠樹香者，並隨本部善須合和。

「用諸草香、根汁、香花等三物和為塗香，佛部供養：又諸香樹皮及白栴檀香、沈水香、天木香、煎香等類并以香菓如前分別和為塗香，蓮華部用；又諸香草根、花、菓、葉等和為塗香，金剛部用。或有塗香具諸根菓，先人所合香氣勝者亦通三部。或唯沈水香和少龍腦香以為塗香，佛部供養；或唯白檀香和少龍腦香以為塗香，蓮華部用；或唯欝金香和少龍惱香以為塗香，金剛部用；又紫檀以為塗香，通於一切金剛等用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用諸草香、根汁、香花等三物和為塗香，佛部供養：又諸香樹皮及白栴檀香、沈水香、天木香、煎香等類并以香菓如前分別和為塗香，蓮華部用；又諸香草根、花、菓、葉等和為塗香，金剛部用。或有塗香具諸根菓，先人所合香氣勝者亦通三部。或唯沈水香和少龍腦香以為塗香，佛部供養；或唯白檀香和少龍腦香以為塗香，蓮華部用；或唯欝金香和少龍惱香以為塗香，金剛部用；又紫檀以為塗香，通於一切金剛等用。

「肉豆䓻、脚句羅惹底(都以反)蘇末那，或濕沙蜜、蘇澁咩羅鉢孕瞿等以為塗香，用獻一切女使者天；又甘松香、濕沙蜜、完豆䓻以為塗香，用獻明王妃后；又白檀、沈水、欝金以為塗香，用獻明王；又諸香樹皮以為塗香，用獻諸使者；又隨所得香以為塗香，獻地居天；或單用沈水香以為塗香，通於三部九種法等及明王妃一切處用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「肉豆䓻、脚句羅惹底(都以反)蘇末那，或濕沙蜜、蘇澁咩羅鉢孕瞿等以為塗香，用獻一切女使者天；又甘松香、濕沙蜜、完豆䓻以為塗香，用獻明王妃后；又白檀、沈水、欝金以為塗香，用獻明王；又諸香樹皮以為塗香，用獻諸使者；又隨所得香以為塗香，獻地居天；或單用沈水香以為塗香，通於三部九種法等及明王妃一切處用。

「若有別作扇底迦法用白色香；若補瑟徵迦法用黃色香；若阿毘遮嚕迦法用紫色無氣之香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有別作扇底迦法用白色香；若補瑟徵迦法用黃色香；若阿毘遮嚕迦法用紫色無氣之香。

「若欲成大悉地者用前汁香及以香菓；若欲中悉地者用堅木香及以香花；若欲下悉地者用根、皮、香、花、菓，以為塗香而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成大悉地者用前汁香及以香菓；若欲中悉地者用堅木香及以香花；若欲下悉地者用根、皮、香、花、菓，以為塗香而供養之。

「和合香分不應用於有情身分香，謂：甲香、麝香、紫釤等香及以酒酢，或過分者、世不愛者皆不應用供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和合香分不應用於有情身分香，謂：甲香、麝香、紫釤等香及以酒酢，或過分者、世不愛者皆不應用供養之。

「又四種香，謂：塗香、末香、顆香、丸香，隨用一香畫壇為花日別供養。欲獻之時誓如是言：『此香芬馥如天妙香清淨護持，我今奉獻唯垂納受令願圓滿。』塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又四種香，謂：塗香、末香、顆香、丸香，隨用一香畫壇為花日別供養。欲獻之時誓如是言：『此香芬馥如天妙香清淨護持，我今奉獻唯垂納受令願圓滿。』塗香真言曰：

「『阿(上)歌囉 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(無可反) 苾地(二合)耶駄囉(二) 布爾羝(三) 莎嚩(去二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿(上)歌囉 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(無可反) 苾地(二合)耶駄囉(二) 布爾羝(三) 莎嚩(去二合)訶』

「誦此真言真言塗香，後誦所持真言淨持如法奉獻於尊。若求諸香而不能得，隨取塗香而真言之，復用本部塗香真言真言香已奉獻本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言真言塗香，後誦所持真言淨持如法奉獻於尊。若求諸香而不能得，隨取塗香而真言之，復用本部塗香真言真言香已奉獻本尊。

蘇悉地羯羅經分別燒香品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經分別燒香品第九

「復次今說三部燒香法。謂：沈水、白檀、欝金香等，隨其次第而取供養，或三種香和通三部；或取一香隨通部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次今說三部燒香法。謂：沈水、白檀、欝金香等，隨其次第而取供養，或三種香和通三部；或取一香隨通部用。

「列香名曰：室唎(二合)吠瑟吒(二合)劍汁、娑折(云沙羅樹膝)囉娑、乾陀羅素香、安悉香、娑落翅香、龍惱香、薰陸香、語苫地夜(二合)目劍、祇哩惹蜜訶梨勒、砂糖、香附子、蘇合香、沈水香、嚩(引)落劍、白檀香、紫檀香、五葉松木香、天木香、囊里迦、鉢哩閉攞嚩、烏施藍、石蜜、甘松香及香菓等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「列香名曰：室唎(二合)吠瑟吒(二合)劍汁、娑折(云沙羅樹膝)囉娑、乾陀羅素香、安悉香、娑落翅香、龍惱香、薰陸香、語苫地夜(二合)目劍、祇哩惹蜜訶梨勒、砂糖、香附子、蘇合香、沈水香、嚩(引)落劍、白檀香、紫檀香、五葉松木香、天木香、囊里迦、鉢哩閉攞嚩、烏施藍、石蜜、甘松香及香菓等。

「若欲成就三部真言法者應合和香，室唎(二合)吠瑟吒迦樹汁香遍通三部及通獻諸天；安悉香通獻藥叉；薰陸香通獻諸天天女；娑折囉娑香獻地居天；娑落翅香獻女使者；乾陀囉娑香獻男使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就三部真言法者應合和香，室唎(二合)吠瑟吒迦樹汁香遍通三部及通獻諸天；安悉香通獻藥叉；薰陸香通獻諸天天女；娑折囉娑香獻地居天；娑落翅香獻女使者；乾陀囉娑香獻男使者。

「龍惱香、乾陀羅娑香、娑折囉娑香、薰陸香、安悉香、薩落翅香、室唎(二合)吠瑟吒(二合)迦香，此七膠香和以燒之遍通九種。說此七香最為勝上，膠香為上、堅木香為中、餘花葉根等為下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍惱香、乾陀羅娑香、娑折囉娑香、薰陸香、安悉香、薩落翅香、室唎(二合)吠瑟吒(二合)迦香，此七膠香和以燒之遍通九種。說此七香最為勝上，膠香為上、堅木香為中、餘花葉根等為下。

「蘇合、沈水、欝金等香和為第一；又加白檀、砂糖為第二香；又加安悉、薰陸為第三香。如是三種和香隨用其一遍通諸事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇合、沈水、欝金等香和為第一；又加白檀、砂糖為第二香；又加安悉、薰陸為第三香。如是三種和香隨用其一遍通諸事。

「又地居天等及以護衛應用薩折囉娑、沙糖、訶利勒，以和為香供養彼等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又地居天等及以護衛應用薩折囉娑、沙糖、訶利勒，以和為香供養彼等。

「又有五香，所謂：沙糖、勢麗翼迦、薩折囉娑、訶梨勒、石蜜和合為香，通於三部一切事用。或有一香遍通諸事，如上好香眾人所貴上妙和香，如無是香隨所得者亦通三部，諸餘事用如上所說。合和香法善須分別應其所用，根、葉、花、菓合時持獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有五香，所謂：沙糖、勢麗翼迦、薩折囉娑、訶梨勒、石蜜和合為香，通於三部一切事用。或有一香遍通諸事，如上好香眾人所貴上妙和香，如無是香隨所得者亦通三部，諸餘事用如上所說。合和香法善須分別應其所用，根、葉、花、菓合時持獻。

「又有四種香應須知之，所謂：自性香、籌丸香、塵末香、作丸香，亦須要知應用之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四種香應須知之，所謂：自性香、籌丸香、塵末香、作丸香，亦須要知應用之處。

「若扇底迦法用籌丸香；若阿毘遮嚕迦法用塵末香；若補瑟徵迦法用作丸香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若扇底迦法用籌丸香；若阿毘遮嚕迦法用塵末香；若補瑟徵迦法用作丸香。

「攝通一切用自性合籌丸香，置以沙糖和塵末香、樹膠香，應用好蜜合和丸香；或以蘇乳、沙糖替蜜和香。自性香上應著少蘇，如求當部所燒之香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攝通一切用自性合籌丸香，置以沙糖和塵末香、樹膠香，應用好蜜合和丸香；或以蘇乳、沙糖替蜜和香。自性香上應著少蘇，如求當部所燒之香。

「若不得者，隨所有香先通當部，先誦此部香真言而真言香，然後誦所持真言合和香法。不置甲麝、紫釤等香，亦不應用末儞也等而和合香，亦不過分致令惡氣而無香氣。『以此林野樹香、膠香能轉一切諸人意願，諸天常食我今將獻哀愍垂受。』燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不得者，隨所有香先通當部，先誦此部香真言而真言香，然後誦所持真言合和香法。不置甲麝、紫釤等香，亦不應用末儞也等而和合香，亦不過分致令惡氣而無香氣。『以此林野樹香、膠香能轉一切諸人意願，諸天常食我今將獻哀愍垂受。』燒香真言曰：

「『阿(上)歌囉 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上) 苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿(上)歌囉 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上) 苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎嚩(去二合)訶(四)』

「誦此真言真言香後，誦所持真言真言香燒，如法獻故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言真言香後，誦所持真言真言香燒，如法獻故。

蘇悉地羯羅經燃燈法品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經燃燈法品第十

「復次當說三品燃燈法。以依法故令諸天仙歡喜成就，以金、以銀、以赤熟銅，或以瓷、瓦而作燈盞。此五種中隨法取用本神歡喜。作燈炷法，白㲲花作、或新㲲布作、或耨句羅樹皮絲作、或新淨布作，用諸香油眾所樂者或用諸香蘇油。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當說三品燃燈法。以依法故令諸天仙歡喜成就，以金、以銀、以赤熟銅，或以瓷、瓦而作燈盞。此五種中隨法取用本神歡喜。作燈炷法，白㲲花作、或新㲲布作、或耨句羅樹皮絲作、或新淨布作，用諸香油眾所樂者或用諸香蘇油。

「其扇底迦法用上香油；補瑟徵迦法用次香油；阿毘遮嚕迦法用下香油。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其扇底迦法用上香油；補瑟徵迦法用次香油；阿毘遮嚕迦法用下香油。

「若諸香木油扇底迦用；若油麻油補瑟徵迦用；若白芥子油阿毘遮嚕迦用；阿(去)怛娑菓油真言妃后用，及諸女仙用；若諸菓油真言主用；若苦樹菓油諸天用，及摩訶迦羅用；若魚脂祀鬼用；若諸畜生脂祀藥叉用；若拔羅得雞油、麻子油祀下類天用，及四姊妹遮門荼等用；若寒林中起吠多羅者用犬完脂。諸油之中犛牛蘇上擇通三部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸香木油扇底迦用；若油麻油補瑟徵迦用；若白芥子油阿毘遮嚕迦用；阿(去)怛娑菓油真言妃后用，及諸女仙用；若諸菓油真言主用；若苦樹菓油諸天用，及摩訶迦羅用；若魚脂祀鬼用；若諸畜生脂祀藥叉用；若拔羅得雞油、麻子油祀下類天用，及四姊妹遮門荼等用；若寒林中起吠多羅者用犬完脂。諸油之中犛牛蘇上擇通三部。

「又白牛蘇扇底迦用；黃牛蘇補瑟徵迦用；烏牛蘇阿毘遮嚕迦用。若有本部別，分別之亦依彼用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又白牛蘇扇底迦用；黃牛蘇補瑟徵迦用；烏牛蘇阿毘遮嚕迦用。若有本部別，分別之亦依彼用。

「若諸蘂中所生油補瑟徵迦用；若諸香中所生油扇底迦用；若惡香氣油阿毘遮嚕迦用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸蘂中所生油補瑟徵迦用；若諸香中所生油扇底迦用；若惡香氣油阿毘遮嚕迦用。

「如上略說燃燈法則善自觀之，縱此不說當審用之。雖有燈油不依部者，以本部真言而真言之亦通供養。『燈能却障然淨除怋，我今奉獻哀愍垂受。』燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上略說燃燈法則善自觀之，縱此不說當審用之。雖有燈油不依部者，以本部真言而真言之亦通供養。『燈能却障然淨除怋，我今奉獻哀愍垂受。』燈真言曰：

「『唵(同上)(一) 阿(上)路迦野 阿(上)路迦野(二) 薩嚩 苾地(二合)耶馱囉(三) 布爾羝(四) 莎嚩(去二合)訶(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(同上)(一) 阿(上)路迦野 阿(上)路迦野(二) 薩嚩 苾地(二合)耶馱囉(三) 布爾羝(四) 莎嚩(去二合)訶(五)』

「誦此真言已，次誦本持真言而真言之。復作淨法除諸過故，如前品說准持修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，次誦本持真言而真言之。復作淨法除諸過故，如前品說准持修故。

蘇悉地羯羅經獻食品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經獻食品第十一

「復次我說應獻食法，令諸天仙悉皆歡喜速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我說應獻食法，令諸天仙悉皆歡喜速得成就。

「略說獻食：應用圓根長根諸菓；蘇餅油餅；諸羹臛等；或種種粥及諸飲食。此四種食通獻諸部；末惹布囉迦菓普通三部，又以石榴菓、注那菓亦通三部；示其次第各通一部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說獻食：應用圓根長根諸菓；蘇餅油餅；諸羹臛等；或種種粥及諸飲食。此四種食通獻諸部；末惹布囉迦菓普通三部，又以石榴菓、注那菓亦通三部；示其次第各通一部。

「若味甘甜扇底迦用；若味甘酢補瑟徵迦用；若味辛淡阿毘遮嚕迦用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若味甘甜扇底迦用；若味甘酢補瑟徵迦用；若味辛淡阿毘遮嚕迦用。

「若多羅樹菓、菆子菓、尾羅菓、儞跛囉菓及餘臭菓，眾所不樂亦不應獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若多羅樹菓、菆子菓、尾羅菓、儞跛囉菓及餘臭菓，眾所不樂亦不應獻。

「或有上味菓，世復多饒而復最貴，獻如此菓獲上成就；或有諸菓其味次美，世復易求價無所貴，獻如此菓獲中成就；或有諸菓其味苦辛淡等，世復豐足價復最賤，獻如此菓獲下成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有上味菓，世復多饒而復最貴，獻如此菓獲上成就；或有諸菓其味次美，世復易求價無所貴，獻如此菓獲中成就；或有諸菓其味苦辛淡等，世復豐足價復最賤，獻如此菓獲下成就。

「若欲如意奉獻應取女名菓。所謂：柿子、杏、桃等菓以獻女天；諸樹生菓無苦味者獻真言妃后；室利泮羅菓通獻三部一切忿怒；嚩拏菓唯獻一切藥叉；劫比貪菓獻室利天；鉢夜攞樹生菓獻鉢囇使迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲如意奉獻應取女名菓。所謂：柿子、杏、桃等菓以獻女天；諸樹生菓無苦味者獻真言妃后；室利泮羅菓通獻三部一切忿怒；嚩拏菓唯獻一切藥叉；劫比貪菓獻室利天；鉢夜攞樹生菓獻鉢囇使迦。

「如是諸菓更有多種，諸有異名隨覩其味而用獻之。或於村側或蘭若清淨處，有諸草根其味甘美，取之奉獻亦得成就。微那唎根通一切用，復有奇美味草根枝葉亦通奉獻，非直天神人中亦用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸菓更有多種，諸有異名隨覩其味而用獻之。或於村側或蘭若清淨處，有諸草根其味甘美，取之奉獻亦得成就。微那唎根通一切用，復有奇美味草根枝葉亦通奉獻，非直天神人中亦用。

「若山中所生根美味者佛部供獻，又熟芋根亦通佛部；又迦契嚕劍根、微那唎根、嚩也賜根、俱舉知根及餘圓根，從水生者蓮花部用；又一切藥圓根、味苦辛淡，及多種生芋金剛部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若山中所生根美味者佛部供獻，又熟芋根亦通佛部；又迦契嚕劍根、微那唎根、嚩也賜根、俱舉知根及餘圓根，從水生者蓮花部用；又一切藥圓根、味苦辛淡，及多種生芋金剛部用。

「又色白香味極甘美，如是圓根佛部供獻；又色黃香味不太酸亦不太甘，如是圓根蓮花部用；又赤色香味苦辛淡氣臭不甘，如是圓根金剛部用。如是三部扇底迦法等及上中下並同通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又色白香味極甘美，如是圓根佛部供獻；又色黃香味不太酸亦不太甘，如是圓根蓮花部用；又赤色香味苦辛淡氣臭不甘，如是圓根金剛部用。如是三部扇底迦法等及上中下並同通用。

「略說圓根善隨其部，依上中下而用獻之，如是分別速得成就。說斯圓根、長根生長及所用如法類如是。若葱、蒜、韮根及餅味極臭辛苦等不應用獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說圓根善隨其部，依上中下而用獻之，如是分別速得成就。說斯圓根、長根生長及所用如法類如是。若葱、蒜、韮根及餅味極臭辛苦等不應用獻。

「莎悉底食、烏路比迦食、布波食、嚩拏迦食及餘粉食，或作種種胡麻團食；或作種種白糖食、歡喜團食、莽度失食、毘拏迦食、儐抳拏句釋迦食、阿輸(去)迦嚩侈也食、指室羅食、餅食、過羅叱瑟吒迦食、賒句離也食、鉢鉢吒食、布刺拏食、莽沙布波食、微諾鐸迦食、補沙嚩多食、羅嚩抳迦(引)食、蘗部迦(引)囉迦食、俱矩知食、囉莽迦(引)食、桁娑食、昔底迦食、鉢㗚香指里迦食、室利布囉迦食、吠瑟微迦食、瞋諾迦食、吒那囉迦食、愚拏捕囉迦食、質但羅布波食、却若囉食、愚拏鉢鉢吒失䔖伽吒迦食、竭多食，種種蘗避侈儐拏布波食、囉若桁娑食、娑若迦食、竭㗚多布囉迦食、劫謨徵迦食、句娑里迦食、三補吒食、捨拏嚩食、訶哩儜食、釋句囊食、弭曩食，種種鉢囉抳悖㗚瑟吒迦食、地比迦食、若羅訶悉底儞閻食、羯羯囉儐拏迦食、嚩羅伽(去)多食、嚩底徵迦食、乞澁(二合)底迦食、伽若羯哩抳迦食等。如上等食或用粆糖作，或以蘇油；或以油麻知作，如其本部隨法而用，依法奉獻速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莎悉底食、烏路比迦食、布波食、嚩拏迦食及餘粉食，或作種種胡麻團食；或作種種白糖食、歡喜團食、莽度失食、毘拏迦食、儐抳拏句釋迦食、阿輸(去)迦嚩侈也食、指室羅食、餅食、過羅叱瑟吒迦食、賒句離也食、鉢鉢吒食、布刺拏食、莽沙布波食、微諾鐸迦食、補沙嚩多食、羅嚩抳迦(引)食、蘗部迦(引)囉迦食、俱矩知食、囉莽迦(引)食、桁娑食、昔底迦食、鉢㗚香指里迦食、室利布囉迦食、吠瑟微迦食、瞋諾迦食、吒那囉迦食、愚拏捕囉迦食、質但羅布波食、却若囉食、愚拏鉢鉢吒失䔖伽吒迦食、竭多食，種種蘗避侈儐拏布波食、囉若桁娑食、娑若迦食、竭㗚多布囉迦食、劫謨徵迦食、句娑里迦食、三補吒食、捨拏嚩食、訶哩儜食、釋句囊食、弭曩食，種種鉢囉抳悖㗚瑟吒迦食、地比迦食、若羅訶悉底儞閻食、羯羯囉儐拏迦食、嚩羅伽(去)多食、嚩底徵迦食、乞澁(二合)底迦食、伽若羯哩抳迦食等。如上等食或用粆糖作，或以蘇油；或以油麻知作，如其本部隨法而用，依法奉獻速得成就。

「米粉食，佛部，作扇底迦及上成就；若一切麥麵食，蓮花部，作補瑟徵迦及中成就；若油麻、豆子食，金剛部，作阿毘遮嚕迦及下成就等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「米粉食，佛部，作扇底迦及上成就；若一切麥麵食，蓮花部，作補瑟徵迦及中成就；若油麻、豆子食，金剛部，作阿毘遮嚕迦及下成就等。

「用一切諸食味中以白糖而所莊者，佛部之中常當用獻；若室利吠瑟吒迦食蓮花部用；若歡喜團食金剛部用；若布波迦(引)食藥叉用；若女名食真言妃后用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用一切諸食味中以白糖而所莊者，佛部之中常當用獻；若室利吠瑟吒迦食蓮花部用；若歡喜團食金剛部用；若布波迦(引)食藥叉用；若女名食真言妃后用。

「女名食者：劍謨里食、鉢鉢徵食。是諸食中最後美味者，求上成就而用奉獻；如其次味餘二部用，此中不具，隨所作食八部等用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女名食者：劍謨里食、鉢鉢徵食。是諸食中最後美味者，求上成就而用奉獻；如其次味餘二部用，此中不具，隨所作食八部等用。

「獻食之時先敷巾菓葉等而為莊嚴。先置莎悉底迦食、烏路比迦食、布波食，如是先作三部共同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻食之時先敷巾菓葉等而為莊嚴。先置莎悉底迦食、烏路比迦食、布波食，如是先作三部共同。

「復如本部所須飲食隨力獻之，以粳米飯、六十日熟粳米飯，大麥乳飯，不種自生粳米飯，粟米飯，應須獻者依法獻之；及諸香味奇美羹臛并諸豆臛而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復如本部所須飲食隨力獻之，以粳米飯、六十日熟粳米飯，大麥乳飯，不種自生粳米飯，粟米飯，應須獻者依法獻之；及諸香味奇美羹臛并諸豆臛而奉獻之。

「乳煮大麥飯及不種自生粳米飯求上成就；粳米及飯、六十日熟粳米飯求中成就；粟米及飯求下成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乳煮大麥飯及不種自生粳米飯求上成就；粳米及飯、六十日熟粳米飯求中成就；粟米及飯求下成就。

「扇底迦法為上成就；補瑟徵迦法為中成就；阿毘遮嚕迦法為下成就。供獻飯食、根菓、飯粥，依上中下而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇底迦法為上成就；補瑟徵迦法為中成就；阿毘遮嚕迦法為下成就。供獻飯食、根菓、飯粥，依上中下而奉獻之。

「扇底迦法上佛部；補瑟徵迦法中蓮花部；阿毘遮嚕迦法下金剛部。最上悉地及與中下，善須依法隨類應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇底迦法上佛部；補瑟徵迦法中蓮花部；阿毘遮嚕迦法下金剛部。最上悉地及與中下，善須依法隨類應知。

「羹臛之中味甘甜者扇底迦用；味酢甜者補瑟徵迦用；味苦辛淡者阿毘遮嚕迦用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羹臛之中味甘甜者扇底迦用；味酢甜者補瑟徵迦用；味苦辛淡者阿毘遮嚕迦用。

「乳粥扇底迦用；石榴粥、酪粥等補瑟徵迦用；訖娑囉粥，謂：故麻、粳米、豆子等阿毘遮嚕迦用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乳粥扇底迦用；石榴粥、酪粥等補瑟徵迦用；訖娑囉粥，謂：故麻、粳米、豆子等阿毘遮嚕迦用。

「如前各說諸食味等，或隨方所種種有異，觀上中下而奉獻之；或有諸味眾所稱讚或自愛者應持獻佛；或有本部真言所說獻食次第宜當依之，若異彼者不得成就。食中顯者及以惡香金剛部用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前各說諸食味等，或隨方所種種有異，觀上中下而奉獻之；或有諸味眾所稱讚或自愛者應持獻佛；或有本部真言所說獻食次第宜當依之，若異彼者不得成就。食中顯者及以惡香金剛部用。

「前說塗香、燈食等各依本部，扇底迦等當品依之，觀真言性為喜為怒？次復觀之然成何事？復細尋察滿何等願？既觀知已前所獻食隨力獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前說塗香、燈食等各依本部，扇底迦等當品依之，觀真言性為喜為怒？次復觀之然成何事？復細尋察滿何等願？既觀知已前所獻食隨力獻之。

「於獻法中見有用迦(引)弭迦食者應獻莎悉底食、烏路比迦食及餘力所辨食，粆糖、酪、飯、根菓、乳粥等是也。此迦(引)弭迦食通獻一切，唯除阿毘遮嚕迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有用迦(引)弭迦食者應獻莎悉底食、烏路比迦食及餘力所辨食，粆糖、酪、飯、根菓、乳粥等是也。此迦(引)弭迦食通獻一切，唯除阿毘遮嚕迦。

「於獻法中見有用徵質覩路食者，應以迦(引)弭迦食中加三兩種上異飲食是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有用徵質覩路食者，應以迦(引)弭迦食中加三兩種上異飲食是也。

「於獻法中見有用烏肥嚕食者，以前迦(引)弭迦食倍加多置是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有用烏肥嚕食者，以前迦(引)弭迦食倍加多置是也。

「於獻法中見有用三白食者，應以乳酪蘇飯是也；復見有三甜食者，蘇蜜乳飯是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有用三白食者，應以乳酪蘇飯是也；復見有三甜食者，蘇蜜乳飯是也。

「於獻法中見有薩嚩薄底迦食者、娑也里迦食、陵祇里迦食、𮑷沒梨耶食、底羅比瑟吒劍食，酪飯、根菓，於前所說食中，隨取一兩味，置之稻穀花、諸花及葉，盛以大器置水滿中，遠持誦處而棄是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有薩嚩薄底迦食者、娑也里迦食、陵祇里迦食、𮑷沒梨耶食、底羅比瑟吒劍食，酪飯、根菓，於前所說食中，隨取一兩味，置之稻穀花、諸花及葉，盛以大器置水滿中，遠持誦處而棄是也。

「於獻法中見有扇底迦食者，當用莎悉底、乳粥、稻穀花、蘇蜜乳及乳煎大麥飯、徵若布羅等食，決然除災無懷疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有扇底迦食者，當用莎悉底、乳粥、稻穀花、蘇蜜乳及乳煎大麥飯、徵若布羅等食，決然除災無懷疑也。

「於獻法中見有補瑟徵迦食者，應用酪飯、酪粥、歡喜團、烏路比迦、粆糖、室唎吠瑟吒迦(引)等食，決能滿願無懷疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有補瑟徵迦食者，應用酪飯、酪粥、歡喜團、烏路比迦、粆糖、室唎吠瑟吒迦(引)等食，決能滿願無懷疑也。

「於獻法中見有阿毘遮嚕迦食者，應用赤粳米飯，或用句捺囉嚩子；或染作赤色飯；或油麻餅、娑布跛迦𮑷沒梨也(二合)訖娑囉粥等，決能降魔無懷疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於獻法中見有阿毘遮嚕迦食者，應用赤粳米飯，或用句捺囉嚩子；或染作赤色飯；或油麻餅、娑布跛迦𮑷沒梨也(二合)訖娑囉粥等，決能降魔無懷疑也。

「若持藥叉真言無獻食法者，應依此法而奉獻之，當用赤粳米飯、根菓、蜜水及蜜粆糖、米粉餅等是也；持女天真言等應獻羹飯、豆子臛等諸甜漿水，鉢囉拏鉢哩瑟吒迦(引)正葉味等及諸菓子。一切女天應獻是食也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持藥叉真言無獻食法者，應依此法而奉獻之，當用赤粳米飯、根菓、蜜水及蜜粆糖、米粉餅等是也；持女天真言等應獻羹飯、豆子臛等諸甜漿水，鉢囉拏鉢哩瑟吒迦(引)正葉味等及諸菓子。一切女天應獻是食也。

「欲求上成就本部獻法者，應依此獻有諸飲食根菓香等，眾所共談其味美者多而復貴，如此上味求上成就而奉獻之。如上略說諸獻食法各隨本部，所求事法皆已略陳，或於餘方飲食味異，觀其色味隨類獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲求上成就本部獻法者，應依此獻有諸飲食根菓香等，眾所共談其味美者多而復貴，如此上味求上成就而奉獻之。如上略說諸獻食法各隨本部，所求事法皆已略陳，或於餘方飲食味異，觀其色味隨類獻之。

「欲獻食時先淨塗地，香水遍灑淨洗諸葉，後以蓮葉、鉢羅勢葉、諸乳樹葉，或新㲲布等敷設其上，後下諸餚饍依用此葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲獻食時先淨塗地，香水遍灑淨洗諸葉，後以蓮葉、鉢羅勢葉、諸乳樹葉，或新㲲布等敷設其上，後下諸餚饍依用此葉。

「扇底迦用水生諸葉及餘奇樹葉等，或芭蕉等；又補瑟徵迦用拔羅得計樹葉、閼伽樹葉，或隨時得者；又阿毘遮嚕迦用雌樹名葉，謂：芭蕉始生葉或蓮葉及苦樹葉等；又女仙真言用鉢隸迦使乾樹葉；又地居天等以草用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇底迦用水生諸葉及餘奇樹葉等，或芭蕉等；又補瑟徵迦用拔羅得計樹葉、閼伽樹葉，或隨時得者；又阿毘遮嚕迦用雌樹名葉，謂：芭蕉始生葉或蓮葉及苦樹葉等；又女仙真言用鉢隸迦使乾樹葉；又地居天等以草用之。

「求上中下法善須知解，先塗灑地後敷諸葉，當淨洗手、漱口、嚥水，次須下食。先下莎悉底迦食；次下圓根、長根菓；次下諸粥；次下羹臛；次下飯；次下乳酪，各隨本法依此下之。若作曼荼羅及擬成就諸事，得諸境界者應當倍加奉獻清淨飲食、花菓等類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求上中下法善須知解，先塗灑地後敷諸葉，當淨洗手、漱口、嚥水，次須下食。先下莎悉底迦食；次下圓根、長根菓；次下諸粥；次下羹臛；次下飯；次下乳酪，各隨本法依此下之。若作曼荼羅及擬成就諸事，得諸境界者應當倍加奉獻清淨飲食、花菓等類。

「初持誦時隨其所辨，隨所得味依彼本法而奉獻之。若白黑二月八日、十四日、十五日，日月蝕時、地動時廣加供養。若護摩時所須之物，先辨置於本尊主前，若持誦人每欲食時，先出一分食亦同置尊前，如先作護摩而後食者，應預作食而出置之先設供養。所辨食已，然後應當起首念誦，獻諸花藥及諸飲食，常須念之不應廢忘仍依本法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初持誦時隨其所辨，隨所得味依彼本法而奉獻之。若白黑二月八日、十四日、十五日，日月蝕時、地動時廣加供養。若護摩時所須之物，先辨置於本尊主前，若持誦人每欲食時，先出一分食亦同置尊前，如先作護摩而後食者，應預作食而出置之先設供養。所辨食已，然後應當起首念誦，獻諸花藥及諸飲食，常須念之不應廢忘仍依本法。

「若言一時念誦，一時供養諸根菓食；若言二時念誦，二時供養；若言三時念誦，三時供養，如是依法當速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言一時念誦，一時供養諸根菓食；若言二時念誦，二時供養；若言三時念誦，三時供養，如是依法當速成就。

「持誦之人不獻飲食違本部者，其人乃著魔障，身無精光風燥飢渴恒惡思想，不能成就本尊真言，皆由不獻本尊菓食。應當依前白黑二月等日廣設供養，奉獻本尊并諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之人不獻飲食違本部者，其人乃著魔障，身無精光風燥飢渴恒惡思想，不能成就本尊真言，皆由不獻本尊菓食。應當依前白黑二月等日廣設供養，奉獻本尊并諸眷屬。

「初持誦時於前等日作扇底迦食，遠持誦處四方棄之。於此不說或本部不通，縱有所通以諸下味而求上成，及所制食臭惡之類皆不應用。常獻酪飯，其諸部中求上中下扇底迦等，并通諸天真言等者應如是供養。若無本所制食，隨其所得以本部真言而真言之。『此藥香美堪奉尊主！我今奉獻垂哀愍受。』治食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初持誦時於前等日作扇底迦食，遠持誦處四方棄之。於此不說或本部不通，縱有所通以諸下味而求上成，及所制食臭惡之類皆不應用。常獻酪飯，其諸部中求上中下扇底迦等，并通諸天真言等者應如是供養。若無本所制食，隨其所得以本部真言而真言之。『此藥香美堪奉尊主！我今奉獻垂哀愍受。』治食真言曰：

「『阿(上)歌囉 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上) 苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎(二合)嚩訶(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿(上)歌囉 阿(上)歌囉(一) 薩嚩(同上) 苾地(二合)耶馱囉(二) 布爾羝(三) 莎(二合)嚩訶(四)』

「此真言遍通三部，真言食後誦所持真言食而奉獻之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言遍通三部，真言食後誦所持真言食而奉獻之。」

蘇悉地羯羅經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯羅經卷上