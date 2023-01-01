蘇悉地羯囉經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經卷中

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

扇底迦法品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇底迦法品第十三

「扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法，前雖通說猶未能周，今更重宣廣其義理。此三種法速成者，應當如法次第行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法，前雖通說猶未能周，今更重宣廣其義理。此三種法速成者，應當如法次第行之。

「若扇底迦念誦及作除災護摩法者，歸命三寶深起慈心，於白月一日黃昏之時，起首念持成扇底迦法。於此之時淨居天下遊歷人間，以天福祐速得悉地。身著白衣坐俱尸草，以面向北身心寂靜作扇底迦。先取未經墮地牛糞，三時塗地普散白花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若扇底迦念誦及作除災護摩法者，歸命三寶深起慈心，於白月一日黃昏之時，起首念持成扇底迦法。於此之時淨居天下遊歷人間，以天福祐速得悉地。身著白衣坐俱尸草，以面向北身心寂靜作扇底迦。先取未經墮地牛糞，三時塗地普散白花。

「若作護摩，先辦小麥、乳酪、稻穀花、油麻、青舉、慮草、鉢孕瞿花、粳米飯，以乾白花及乾花蘂，用閃彌木，或用諸樹膠香；或用夜一爾迦木；或用諸乳樹木，應取樹梢枝，不應棄葉應量截之；或用酥蜜。此護摩具遍通諸部，若於本法有所說者應當依之作扇底迦。取乳樹木相揩取九，或應取處取來護摩，作扇底迦當速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作護摩，先辦小麥、乳酪、稻穀花、油麻、青舉、慮草、鉢孕瞿花、粳米飯，以乾白花及乾花蘂，用閃彌木，或用諸樹膠香；或用夜一爾迦木；或用諸乳樹木，應取樹梢枝，不應棄葉應量截之；或用酥蜜。此護摩具遍通諸部，若於本法有所說者應當依之作扇底迦。取乳樹木相揩取九，或應取處取來護摩，作扇底迦當速成就。

「以一搩手截乳樹枝、酥蜜乳等器內相和，乾乳木著火護摩，或於蘭若淨處，有乾牛糞生火勝上；或閃彌木；或諸香木作扇底迦。薪如一肘量團作爐，其地上白處淨，抗深十二指，以大母指量之。抗上作椽皆四指量，抗中四寸量作輪，輪高一指量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以一搩手截乳樹枝、酥蜜乳等器內相和，乾乳木著火護摩，或於蘭若淨處，有乾牛糞生火勝上；或閃彌木；或諸香木作扇底迦。薪如一肘量團作爐，其地上白處淨，抗深十二指，以大母指量之。抗上作椽皆四指量，抗中四寸量作輪，輪高一指量。

「持誦之人結加趺坐，所緣事如其本部法，如依供養作供養佛慈，復怛他𮓌多嗗㗚囊(引)勝真言妃、波若波羅蜜佛眼；次獻辟支佛、阿羅漢眾；次供淨居天；次難陀、烏波難陀龍王等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之人結加趺坐，所緣事如其本部法，如依供養作供養佛慈，復怛他𮓌多嗗㗚囊(引)勝真言妃、波若波羅蜜佛眼；次獻辟支佛、阿羅漢眾；次供淨居天；次難陀、烏波難陀龍王等。

「本真言主當中，佛坐左，佛慈、佛母、普賢、彌勒、虛空、地藏、除蓋障等菩薩即次安坐，辟支佛等及淨居天等，乃至門西難陀龍王，其右相如來毫般若、大佛頂若也、佛頂微若也、佛頂帝殊囉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本真言主當中，佛坐左，佛慈、佛母、普賢、彌勒、虛空、地藏、除蓋障等菩薩即次安坐，辟支佛等及淨居天等，乃至門西難陀龍王，其右相如來毫般若、大佛頂若也、佛頂微若也、佛頂帝殊囉施。

蘇悉地羯囉經補瑟徵迦法品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經補瑟徵迦法品第十四

「補瑟徵迦法時，心懷踊躍或誦持護摩應依本部，從白月十五日起首，至後白月十五日為終，仍依當部而作補瑟徵迦。復從寅時起首，終日中止，一隨本情。於此時起首者，當爾之時諸尊天眾遊觀於世，復有帝釋等天及諸法天於彼之時降臨察世，見興善者心懷歡喜能滿其願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補瑟徵迦法時，心懷踊躍或誦持護摩應依本部，從白月十五日起首，至後白月十五日為終，仍依當部而作補瑟徵迦。復從寅時起首，終日中止，一隨本情。於此時起首者，當爾之時諸尊天眾遊觀於世，復有帝釋等天及諸法天於彼之時降臨察世，見興善者心懷歡喜能滿其願。

「持誦之人至於此時，應當至誠不應懈怠，身著白衣以面向東半加而坐作補瑟徵迦，以諸美香三時塗地，於其地上遍散雜色花。若作護摩應依此作，以稠乳粥，或酥乳蜜；或酥蜜酪并苣蕂四物和作；或用單酥；或用空酪；或用沒多補澁波；或用尾螺菓；或用粳米；或用囊伽汁薩花；或用蓮花；或用揭㗚尼(上)迦花，隨各取一搵蘇護摩。或用酪飯；或諸種子隨取其一，諸乳樹枝如前等物，如本法作補瑟徵迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之人至於此時，應當至誠不應懈怠，身著白衣以面向東半加而坐作補瑟徵迦，以諸美香三時塗地，於其地上遍散雜色花。若作護摩應依此作，以稠乳粥，或酥乳蜜；或酥蜜酪并苣蕂四物和作；或用單酥；或用空酪；或用沒多補澁波；或用尾螺菓；或用粳米；或用囊伽汁薩花；或用蓮花；或用揭㗚尼(上)迦花，隨各取一搵蘇護摩。或用酪飯；或諸種子隨取其一，諸乳樹枝如前等物，如本法作補瑟徵迦。

「取剎帝利家火，或於王宮取林木相揩出火；或取大火，得此火者皆悉吉祥。木麁一握長一肘量，搵酥乳酪而作護摩，先取乳木生火令著，或用花菓樹木作生火薪於黑土地。如無此地，外處取黑土填抗，於上穿爐須方二肘深一肘量，抗中作一蓮花，量如兩指折高四指量，椽闊一搩手；於其內外塗以黑土，依於本部如法作之，諦想本緣時無閒忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取剎帝利家火，或於王宮取林木相揩出火；或取大火，得此火者皆悉吉祥。木麁一握長一肘量，搵酥乳酪而作護摩，先取乳木生火令著，或用花菓樹木作生火薪於黑土地。如無此地，外處取黑土填抗，於上穿爐須方二肘深一肘量，抗中作一蓮花，量如兩指折高四指量，椽闊一搩手；於其內外塗以黑土，依於本部如法作之，諦想本緣時無閒忘。

「作補瑟徵迦當前置觀世音菩薩。右邊大勢至，於此左邊置觀世音持明王等；右邊悉達他持明王仙，於此左邊置菩薩。於此又置七吉祥等天；次持明王；次置梵天與梵天眾圍達，為求願故亦任供養藥叉阿利底大仙。連花部中諸天仙眾各依法作。先自灌頂然後念誦作補瑟徵迦，求覓長年；或求齒落令生、髮白更黑；或求身支肥悅福力增加；或求種種諸德，心所希求作如是願者名補瑟徵迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作補瑟徵迦當前置觀世音菩薩。右邊大勢至，於此左邊置觀世音持明王等；右邊悉達他持明王仙，於此左邊置菩薩。於此又置七吉祥等天；次持明王；次置梵天與梵天眾圍達，為求願故亦任供養藥叉阿利底大仙。連花部中諸天仙眾各依法作。先自灌頂然後念誦作補瑟徵迦，求覓長年；或求齒落令生、髮白更黑；或求身支肥悅福力增加；或求種種諸德，心所希求作如是願者名補瑟徵迦。

蘇悉地羯囉經阿毘遮嚕迦品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經阿毘遮嚕迦品第十五

「阿毘遮嚕迦者，心懷瞋怒，瞋彼所治自無恐怖。應作此法以忿怒真言而念誦之，或作護摩不擇時日亦不作齋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿毘遮嚕迦者，心懷瞋怒，瞋彼所治自無恐怖。應作此法以忿怒真言而念誦之，或作護摩不擇時日亦不作齋。

「忿怒之時應當起首，若看時日以黑月八日或十五日於日中時；或於時日，毘舍諸鬼及與部多、羅剎等眾集會一處或遊歷於方所，於此之時作阿毘遮嚕迦者，忿怒心生易得成就。諸餘鬼類助持誦者使忿怒增，所作之事速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忿怒之時應當起首，若看時日以黑月八日或十五日於日中時；或於時日，毘舍諸鬼及與部多、羅剎等眾集會一處或遊歷於方所，於此之時作阿毘遮嚕迦者，忿怒心生易得成就。諸餘鬼類助持誦者使忿怒增，所作之事速得成就。

「身著赤衣或青色服，水灑令濕而以著之，作極忿事以自血灑令濕之，以右脚踏左脚上，面向南住怒目不齊，精眉閒瞋皺、囓其牙齒作大聲音，自想己身此部之主，身意勞苦堪能忍之。如依此法次第作阿毘遮嚕迦，日別三時取於黑土塗漫茶羅，或用驢糞；或馳羊、猪、狗糞或燒死屍灰，獻以赤色香之花；或獻臭花；或青色者；或獻諸糓、麥、豆之糠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身著赤衣或青色服，水灑令濕而以著之，作極忿事以自血灑令濕之，以右脚踏左脚上，面向南住怒目不齊，精眉閒瞋皺、囓其牙齒作大聲音，自想己身此部之主，身意勞苦堪能忍之。如依此法次第作阿毘遮嚕迦，日別三時取於黑土塗漫茶羅，或用驢糞；或馳羊、猪、狗糞或燒死屍灰，獻以赤色香之花；或獻臭花；或青色者；或獻諸糓、麥、豆之糠。

「護摩之時用白芥子；或芥子油；或自身血；或復用鹽；或用芥子；或苦練葉；或復用灰；或足底塵；或用驢糞；或駞、狗、猪、羊糞、或人糞等；或用毛髮擣碎用之；或用烏𭯘；或鷀、雕、鷲、鸛、鵲鳥等；或用其𭯘；或用毛羽；或用如上禽獸脂等；或用棘刺；或破瓦器；或諸骨散；或用犬肉；或猪肉等；或俱尾那木；或苦練木；或燒屍木；或燒屍殘木，或有刺木；或佉陀羅木，仍依法截而用護摩。如上等類隨所用者，皆應和以毒藥及自身血、鹽等三種。或所作諸事應稱彼名，取焚屍火或旃茶羅舍火；或敲骨石取火。前所說樹取彼根本十指量截，皆須擘破其兩頭使令尖，塗其毒藥并芥子油。著火之時用乾臭辛樹木，或擎屍木；或燒屍殘木先用著火，於黑土地穿三角爐，一角向外，三角中間各長二十指深十指量椽闊三指，以焚屍灰塗之。爐底作人指量，拔折羅高三指量，以焚屍灰作，或用諸糠；或用炭作；或取護摩物作，謂：毒藥、諸糞、芥子及鹽等。作彼怨形，片割彼形而作護摩；或用左脚踏形心上而作護摩。護摩既爾念誦亦同，或以刀割分支；或用杖鞭打；或用皂莢刺；或佉達羅木作杖打之。遍通諸部並法如前，本法自宣應當依用，如前廣說依法護摩所作事緣心不應忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩之時用白芥子；或芥子油；或自身血；或復用鹽；或用芥子；或苦練葉；或復用灰；或足底塵；或用驢糞；或駞、狗、猪、羊糞、或人糞等；或用毛髮擣碎用之；或用烏𭯘；或鷀、雕、鷲、鸛、鵲鳥等；或用其𭯘；或用毛羽；或用如上禽獸脂等；或用棘刺；或破瓦器；或諸骨散；或用犬肉；或猪肉等；或俱尾那木；或苦練木；或燒屍木；或燒屍殘木，或有刺木；或佉陀羅木，仍依法截而用護摩。如上等類隨所用者，皆應和以毒藥及自身血、鹽等三種。或所作諸事應稱彼名，取焚屍火或旃茶羅舍火；或敲骨石取火。前所說樹取彼根本十指量截，皆須擘破其兩頭使令尖，塗其毒藥并芥子油。著火之時用乾臭辛樹木，或擎屍木；或燒屍殘木先用著火，於黑土地穿三角爐，一角向外，三角中間各長二十指深十指量椽闊三指，以焚屍灰塗之。爐底作人指量，拔折羅高三指量，以焚屍灰作，或用諸糠；或用炭作；或取護摩物作，謂：毒藥、諸糞、芥子及鹽等。作彼怨形，片割彼形而作護摩；或用左脚踏形心上而作護摩。護摩既爾念誦亦同，或以刀割分支；或用杖鞭打；或用皂莢刺；或佉達羅木作杖打之。遍通諸部並法如前，本法自宣應當依用，如前廣說依法護摩所作事緣心不應忘。

「作是法時先供養大忿怒金剛，并諸眷屬皆供養之。先置拔折羅央俱尸持明妃；次置俱里舍沒寧，此云食金剛者持明王；次摩訶麼哩，此云大死持明王；次設多乞使答，此六百眼持明王；次龍鳩盤茶、羅剎娑等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是法時先供養大忿怒金剛，并諸眷屬皆供養之。先置拔折羅央俱尸持明妃；次置俱里舍沒寧，此云食金剛者持明王；次摩訶麼哩，此云大死持明王；次設多乞使答，此六百眼持明王；次龍鳩盤茶、羅剎娑等。

「應用扇底迦真言先護自身，如法辦供作阿毘遮嚕迦，於諸怨處令彼支分相離，或徙移本處；或親者相憎；或令彼重病；或令眷屬離散；或令彼頑愚；或作種種諸餘惡事。作如此法，號阿毘遮嚕迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應用扇底迦真言先護自身，如法辦供作阿毘遮嚕迦，於諸怨處令彼支分相離，或徙移本處；或親者相憎；或令彼重病；或令眷屬離散；或令彼頑愚；或作種種諸餘惡事。作如此法，號阿毘遮嚕迦。

「行此惡事懲罰惡人於三寶所懷起惡心或求其過，欲令彼等現世微苦免地獄難。見諸眾生造種種罪，或犯菩薩清淨律儀；或謗三寶；或於師長作違逆事，為愍彼故作阿毘遮嚕迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行此惡事懲罰惡人於三寶所懷起惡心或求其過，欲令彼等現世微苦免地獄難。見諸眾生造種種罪，或犯菩薩清淨律儀；或謗三寶；或於師長作違逆事，為愍彼故作阿毘遮嚕迦。

「作此法時須依本部，不得擅意用忿怒真言；或用諸惡羅剎等真言；或用鉢隷史使真言作此阿毘遮嚕迦。作此法已懲罰人惡所願既畢，盛其怒目視而加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法時須依本部，不得擅意用忿怒真言；或用諸惡羅剎等真言；或用鉢隷史使真言作此阿毘遮嚕迦。作此法已懲罰人惡所願既畢，盛其怒目視而加。

「困篤者、將死不久者速應作扇底迦，然後徐作補瑟徵迦，此法不應作之。若欲作時應用羅剎等真言為佳或依本法，縱是佛部真言亦無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「困篤者、將死不久者速應作扇底迦，然後徐作補瑟徵迦，此法不應作之。若欲作時應用羅剎等真言為佳或依本法，縱是佛部真言亦無所畏。

「若作此法治行惡人，心無恚恨具大慈悲，慮彼惡業因緣長時受苦，爾若常行是惡唯長苦因，欲與彼永世安樂故應作此法須發瞋心。行惡之人應墮地獄，為欲除去地獄苦故，諸真言主作是方便而救護之；觀彼惡行業有輕重隨對治之，不應輕罪致令至死，以治彼故令他苦痛過分，為令彼歡喜故應作扇底迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作此法治行惡人，心無恚恨具大慈悲，慮彼惡業因緣長時受苦，爾若常行是惡唯長苦因，欲與彼永世安樂故應作此法須發瞋心。行惡之人應墮地獄，為欲除去地獄苦故，諸真言主作是方便而救護之；觀彼惡行業有輕重隨對治之，不應輕罪致令至死，以治彼故令他苦痛過分，為令彼歡喜故應作扇底迦法。

「當爾之時或就彼爐或更別作，以乳護摩成扇底迦，用阿毘遮嚕迦真言去彼『訶那訶那 波者波者 麼囉麼囉』等名字，安『扇底矩嚕』名，即成扇底迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當爾之時或就彼爐或更別作，以乳護摩成扇底迦，用阿毘遮嚕迦真言去彼『訶那訶那 波者波者 麼囉麼囉』等名字，安『扇底矩嚕』名，即成扇底迦法。

「既迴心已，思念菩提心發菩提心，於諸眾生常懷饒益，豈可合行如此法耶？如佛經教若人懷瞋作地獄業，智者速應起慈善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既迴心已，思念菩提心發菩提心，於諸眾生常懷饒益，豈可合行如此法耶？如佛經教若人懷瞋作地獄業，智者速應起慈善心。

「若欲速成作扇底迦法；應就舍利塔前作補瑟徵迦法；於池側作阿毘遮嚕迦法。於塞林中如是之處當速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲速成作扇底迦法；應就舍利塔前作補瑟徵迦法；於池側作阿毘遮嚕迦法。於塞林中如是之處當速成就。

蘇悉地羯囉經分別成就法品第十六(亦名悉地相品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經分別成就法品第十六(亦名悉地相品)

「復次悉地成就，乘空而進此為最上；藏形隱跡為中成就；世間諸事為下悉地。上中下成有此三種，乘空、隱形、世間事等三種成就，隨上中下更分別之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次悉地成就，乘空而進此為最上；藏形隱跡為中成就；世間諸事為下悉地。上中下成有此三種，乘空、隱形、世間事等三種成就，隨上中下更分別之。

「三部上成，我今重演。持明仙乘空成就五通及有多種：或得諸漏盡；或辟支佛；或證菩薩位地；或知解一切事；或辯才多聞；或成就吠多(去)羅尸；或成就藥叉尼；或得真陀摩尼；或得無盡伏藏。具如上等事，為上中上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三部上成，我今重演。持明仙乘空成就五通及有多種：或得諸漏盡；或辟支佛；或證菩薩位地；或知解一切事；或辯才多聞；或成就吠多(去)羅尸；或成就藥叉尼；或得真陀摩尼；或得無盡伏藏。具如上等事，為上中上成就。

「次說三部之內中成就法隱形藏跡：身得大力；先來懈怠而得精懃；入脩羅宮得長壽藥；成鉢㘑史迦天使；或能使鬼；或能成就娑羅坌爾迦樹神；或成多聞，未經所聞深知義理；或合藥成，纔塗足頂縱遠所涉無有疲乏。如上所說悉地，名中上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說三部之內中成就法隱形藏跡：身得大力；先來懈怠而得精懃；入脩羅宮得長壽藥；成鉢㘑史迦天使；或能使鬼；或能成就娑羅坌爾迦樹神；或成多聞，未經所聞深知義理；或合藥成，纔塗足頂縱遠所涉無有疲乏。如上所說悉地，名中上成就。

「次說下中成就法：以真言力所令眾喜見；或攝伏眾人；或能懲罰惡人降諸眾怨及餘下事。為上中下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說下中成就法：以真言力所令眾喜見；或攝伏眾人；或能懲罰惡人降諸眾怨及餘下事。為上中下。

「若欲成就藥拘等者，有三種成：光焰生為上、煙氣為中、熅煖為下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就藥拘等者，有三種成：光焰生為上、煙氣為中、熅煖為下。

「復次，聖者真言為上成就；諸天所說名為中成就；世天真言為下成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，聖者真言為上成就；諸天所說名為中成就；世天真言為下成就。

「復次，佛部真言為上悉地；蓮花部真言為中悉地；金剛部為下悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛部真言為上悉地；蓮花部真言為中悉地；金剛部為下悉地。

「若欲以上真言欲求下者得下成就；或以下真言欲求上者得上成就；或以用中真言成上下者亦等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以上真言欲求下者得下成就；或以下真言欲求上者得上成就；或以用中真言成上下者亦等。

「真言之中具此四德，當知真言上中下分能成大果報，謂：滿辟支佛位；滿足菩薩十地；乃至成佛為大果報。復成大德行，謂：多諸眷屬前後圍遶，滿如是願者為大德行。復能久住位，謂：得勝處、轉輪處長壽之仙，滿如是願者為久能住位。復形儀廣大，謂：威光遠照為形廣大。具此四德者，雖是下品真言能成上品；上品之中其不具此德，雖是上品真言者下品用也。諸佛菩薩所說真言，如是轉次，多佛菩薩所說之者，雖是屬下品亦能成就上品等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言之中具此四德，當知真言上中下分能成大果報，謂：滿辟支佛位；滿足菩薩十地；乃至成佛為大果報。復成大德行，謂：多諸眷屬前後圍遶，滿如是願者為大德行。復能久住位，謂：得勝處、轉輪處長壽之仙，滿如是願者為久能住位。復形儀廣大，謂：威光遠照為形廣大。具此四德者，雖是下品真言能成上品；上品之中其不具此德，雖是上品真言者下品用也。諸佛菩薩所說真言，如是轉次，多佛菩薩所說之者，雖是屬下品亦能成就上品等事。

「或尊等所說真言之中，唯具一事者，謂：扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法。雖具一事，於中各有上中下品，豈有下品真言能成上事？猶青泥中出妙蓮花固無疑也；豈有上品慈善真言能成忿怒下品成就？如白檀木其性清涼，若風擊相揩自然火起，非無因緣也。如是差互雖非次第，諸餘悉地皆勿疑慮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或尊等所說真言之中，唯具一事者，謂：扇底迦法、補瑟徵迦法、阿毘遮嚕迦法。雖具一事，於中各有上中下品，豈有下品真言能成上事？猶青泥中出妙蓮花固無疑也；豈有上品慈善真言能成忿怒下品成就？如白檀木其性清涼，若風擊相揩自然火起，非無因緣也。如是差互雖非次第，諸餘悉地皆勿疑慮也。

「身分悉地為上品成；諸藥悉地為中品成；富饒悉地為下品成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身分悉地為上品成；諸藥悉地為中品成；富饒悉地為下品成。

「若復有人久來持誦下品真言，雖縱自無力於本尊邊轉求上品，而相惠之；若於上品真言之中，心懷猶豫，念持供養復不精誠，雖是上品真言，由彼念誦心輕，感招下品成就。故知持誦皆由心意，且如諸天之中亦有貧者，諸鬼部內亦有富強，此彼如然真言亦爾。一一真言皆具三悉地，謂上中下，誠心念誦皆獲悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人久來持誦下品真言，雖縱自無力於本尊邊轉求上品，而相惠之；若於上品真言之中，心懷猶豫，念持供養復不精誠，雖是上品真言，由彼念誦心輕，感招下品成就。故知持誦皆由心意，且如諸天之中亦有貧者，諸鬼部內亦有富強，此彼如然真言亦爾。一一真言皆具三悉地，謂上中下，誠心念誦皆獲悉地。

蘇悉地羯囉經奉請本尊品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經奉請本尊品第十七

「復次若欲入本尊室，先覩尊顏，合十指爪當小低頭，復以器盛淨水隨所作事置本獻花復置塗香，依於本法而作閼伽燒香熏之，應誦真言七遍而加持之取此奉請，既奉請已後當依法供養。盛閼伽器當用銀；或用熟銅；或以石作；或以土木；或取螺作；或用束底；或用荷葉以綴作器；或乳樹葉。如上所說閼伽器等當用之時須知次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若欲入本尊室，先覩尊顏，合十指爪當小低頭，復以器盛淨水隨所作事置本獻花復置塗香，依於本法而作閼伽燒香熏之，應誦真言七遍而加持之取此奉請，既奉請已後當依法供養。盛閼伽器當用銀；或用熟銅；或以石作；或以土木；或取螺作；或用束底；或用荷葉以綴作器；或乳樹葉。如上所說閼伽器等當用之時須知次第。

「若扇底迦當用白器；補瑟徵迦當用黃器；阿毘遮嚕迦當用黑器。作上中下悉地成就，類前所說應可用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若扇底迦當用白器；補瑟徵迦當用黃器；阿毘遮嚕迦當用黑器。作上中下悉地成就，類前所說應可用之。

「作扇底迦所用閼伽置少小麥；補瑟徵迦應著胡麻；阿毘遮嚕迦當置粟米。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作扇底迦所用閼伽置少小麥；補瑟徵迦應著胡麻；阿毘遮嚕迦當置粟米。

「又扇底迦置乳；補瑟徵迦著酪；阿毘遮嚕迦應置牛尿或著自血；遍通用者應著稻花、塗香及花、胡麻、茅草環，用熟銅器盛以閼伽；若無此器，隨所得者亦遍通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又扇底迦置乳；補瑟徵迦著酪；阿毘遮嚕迦應置牛尿或著自血；遍通用者應著稻花、塗香及花、胡麻、茅草環，用熟銅器盛以閼伽；若無此器，隨所得者亦遍通用。

「請召之時應用當部明王真言及慕捺囉。若有本法已說召請真言，應當取用無煩別者。先請當部尊，次請明王妃，三部之中皆應如是；本法若無請召真言，應用明王等真言而請召之；本法雖說請召真言，既是下劣豈合請於部主？若以本法真言請召當速成就，不應生難也；本法若有請召真言及發遣者，當請之時此真言主至部主所請云：『今有某甲，為某事奉請……』；若發遣時亦復如是，所作事已，『願尊證知隨意而去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請召之時應用當部明王真言及慕捺囉。若有本法已說召請真言，應當取用無煩別者。先請當部尊，次請明王妃，三部之中皆應如是；本法若無請召真言，應用明王等真言而請召之；本法雖說請召真言，既是下劣豈合請於部主？若以本法真言請召當速成就，不應生難也；本法若有請召真言及發遣者，當請之時此真言主至部主所請云：『今有某甲，為某事奉請……』；若發遣時亦復如是，所作事已，『願尊證知隨意而去。』

「明王妃真言用請女仙等；明王真言請諸真言主；或有真言主不受明王真言所請，要以明王及明王妃真言然可依請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明王妃真言用請女仙等；明王真言請諸真言主；或有真言主不受明王真言所請，要以明王及明王妃真言然可依請。

「如別部說置閼伽時應誦真言，大者一遍；中者三遍；下者七遍；極小者聽誦二十一遍。如上所說閼伽法則，走兩膝著地，應須手著淨茅草環如前已說，手持閼伽燒香熏之作如是請：『仰唯尊者以本願故降赴道場，願垂哀愍受此閼伽及微獻供。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如別部說置閼伽時應誦真言，大者一遍；中者三遍；下者七遍；極小者聽誦二十一遍。如上所說閼伽法則，走兩膝著地，應須手著淨茅草環如前已說，手持閼伽燒香熏之作如是請：『仰唯尊者以本願故降赴道場，願垂哀愍受此閼伽及微獻供。』

「有真言主名曰：獨勝奇加忿怒，不受諸餘真言召請，用彼所說真言然降所請；彼請眷屬亦不受於餘真言請，亦應用彼眷屬真言而請召之，但緣請召，用心真言，或說根本或明王妃所說真言而用請召。部心真言遍通三部，用彼請召當應降赴，加『翳醯』字，此更祕密速滿其願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有真言主名曰：獨勝奇加忿怒，不受諸餘真言召請，用彼所說真言然降所請；彼請眷屬亦不受於餘真言請，亦應用彼眷屬真言而請召之，但緣請召，用心真言，或說根本或明王妃所說真言而用請召。部心真言遍通三部，用彼請召當應降赴，加『翳醯』字，此更祕密速滿其願。

「當此之時誠心作禮再三啟白：『大慈悲者請依本願，來降道場。』若不誠心徒多念誦。乃至真言亦皆慇重。以用兩手捧閼伽器頂戴供養為上悉地；置於心間為中悉地；置於臍間為下悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當此之時誠心作禮再三啟白：『大慈悲者請依本願，來降道場。』若不誠心徒多念誦。乃至真言亦皆慇重。以用兩手捧閼伽器頂戴供養為上悉地；置於心間為中悉地；置於臍間為下悉地。

「先觀本尊彼所畫像，其像若立，持誦之人亦應立請；㡧像若坐亦應坐請；又觀彼像曲躬立勢，亦應効之而奉請之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先觀本尊彼所畫像，其像若立，持誦之人亦應立請；㡧像若坐亦應坐請；又觀彼像曲躬立勢，亦應効之而奉請之。

「當請之時先觀本尊所止之方而向彼請，然便廻身置閼伽器於尊像前。復有祕密，復觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之，或於餘時得諸花菓稱本尊意，應須奉請然可獻之。當請之時合手爪指隨於本方但至誠心奉請；或以兩手而捧請；或閼伽器而請召之，然後應獻所得之物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當請之時先觀本尊所止之方而向彼請，然便廻身置閼伽器於尊像前。復有祕密，復觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之，或於餘時得諸花菓稱本尊意，應須奉請然可獻之。當請之時合手爪指隨於本方但至誠心奉請；或以兩手而捧請；或閼伽器而請召之，然後應獻所得之物。

「若欲成就上中下事及扇底迦等，皆須加以真言及慕捺囉而作請召。作成就諸餘事等或有障起、或有魔興、或病者加苦，當爾之時事緣既速，不可當時辦閼伽器，便用心啟請本尊作除遣法。如上所說隨其大小，擬欲成就閼伽請之；急難等事誠心請之。若復有人欲得歸仰諸部尊者，應當作召請法則，持誦之人速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就上中下事及扇底迦等，皆須加以真言及慕捺囉而作請召。作成就諸餘事等或有障起、或有魔興、或病者加苦，當爾之時事緣既速，不可當時辦閼伽器，便用心啟請本尊作除遣法。如上所說隨其大小，擬欲成就閼伽請之；急難等事誠心請之。若復有人欲得歸仰諸部尊者，應當作召請法則，持誦之人速得成就。

蘇悉地羯囉經供養次第法品第十八(亦名念誦法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經供養次第法品第十八(亦名念誦法)

「復次奉請尊已，次依部類或諸事業觀其大小，依於法則而供養之。既說奉請已作如是言：『善來尊者！愍我等故降臨道場，復垂哀愍當就此座坐受微獻供。』復起誠心頻興作禮而白尊言：『大悲垂愍以本願故而具降臨，非我所能請本尊者。』如是三時皆應依此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次奉請尊已，次依部類或諸事業觀其大小，依於法則而供養之。既說奉請已作如是言：『善來尊者！愍我等故降臨道場，復垂哀愍當就此座坐受微獻供。』復起誠心頻興作禮而白尊言：『大悲垂愍以本願故而具降臨，非我所能請本尊者。』如是三時皆應依此。

「如前已說應須辦供。先獻塗香；次施花等；後獻燒香；次供飲食；次乃然燈，如其次第用忿怒王真言。此等物清淨善悅人心，各用本色真言而真言之。獻塗香已各列其名，如依前說即奉閼伽。如是花香及飲食等皆亦准此。塗香、燒香、花及飲食無可獻者，但誦本色真言及作手印以此獻之。表云：『無可求得，但納真心。』後作閼伽，以真心故速滿其願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前已說應須辦供。先獻塗香；次施花等；後獻燒香；次供飲食；次乃然燈，如其次第用忿怒王真言。此等物清淨善悅人心，各用本色真言而真言之。獻塗香已各列其名，如依前說即奉閼伽。如是花香及飲食等皆亦准此。塗香、燒香、花及飲食無可獻者，但誦本色真言及作手印以此獻之。表云：『無可求得，但納真心。』後作閼伽，以真心故速滿其願。

「離此之外有四供養，遍通諸部一切處用。一、謂合掌；二、以閼伽；三、用真言及慕捺囉；四、但運心。此善品中隨方應作，或復長時供養中最無過運心，如世尊說諸法行中心為其首，若能標心而供養者滿一切願。若欲成就諸餘事者，應當發遣諸為障者；若不遣除後恐傷及，所以先須作遣除法，誦忿怒真言或用當部成辦諸事真言，誦此遣除先。次應誦本部尊真言而加持水，遍請護摩及作手印等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離此之外有四供養，遍通諸部一切處用。一、謂合掌；二、以閼伽；三、用真言及慕捺囉；四、但運心。此善品中隨方應作，或復長時供養中最無過運心，如世尊說諸法行中心為其首，若能標心而供養者滿一切願。若欲成就諸餘事者，應當發遣諸為障者；若不遣除後恐傷及，所以先須作遣除法，誦忿怒真言或用當部成辦諸事真言，誦此遣除先。次應誦本部尊真言而加持水，遍請護摩及作手印等。

「佛部真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部真言曰：

「『唵 怛他(去)𮓌妒挪婆(二合)嚩(引)也 莎(去)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 怛他(去)𮓌妒挪婆(二合)嚩(引)也 莎(去)訶』

「蓮花部尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花部尊真言曰：

「『唵 鉢挪謨(二合)挪婆(二合)嚩(引)也 莎訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 鉢挪謨(二合)挪婆(二合)嚩(引)也 莎訶(去)』

「金剛部尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部尊真言曰：

「『唵 嚩日嚕挪婆(二合)嚩也 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚩日嚕挪婆(二合)嚩也 莎訶』

「或用部心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或用部心真言。

「佛部心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部心真言曰：

「『爾囊(上)邇迦(輕呼)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾囊(上)邇迦(輕呼)』

「蓮花部心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花部心真言曰：

「『阿𡀔力迦(輕)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿𡀔力迦(輕)』

「金剛部心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部心真言曰：

「『嚩日囉(二合)特嘞(二合)迦(輕)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『嚩日囉(二合)特嘞(二合)迦(輕)』

「或用此真言或用部尊，遍灑花等；復用吉利枳羅忿怒真言及印，口誦真言左手作印，遍印塗香、燒香、飲食、花等，方始得淨除穢。為自身淨故，以其右手盛掬香水，眼觀香水而誦心真言灌自身頂，自身清淨除穢。復用一切事真言并忿怒真言，此為淨座故，真言香水而用灑之。又誦七遍普灑地方，能除諸穢而得清淨。吉利枳羅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或用此真言或用部尊，遍灑花等；復用吉利枳羅忿怒真言及印，口誦真言左手作印，遍印塗香、燒香、飲食、花等，方始得淨除穢。為自身淨故，以其右手盛掬香水，眼觀香水而誦心真言灌自身頂，自身清淨除穢。復用一切事真言并忿怒真言，此為淨座故，真言香水而用灑之。又誦七遍普灑地方，能除諸穢而得清淨。吉利枳羅真言曰：

「『唵 枳里 枳里 嚩日囉(二合) 嚩曰里(二合)部囉 滿(二合)馱嚩 𤙖 泮吒(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 枳里 枳里 嚩日囉(二合) 嚩曰里(二合)部囉 滿(二合)馱嚩 𤙖 泮吒(二合)』

「此上真言護地方訖，結虛空界應用次下蘇悉地真言，燒香手執口誦真言熏馥空中，穢惡能除便得清淨。蘇悉地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此上真言護地方訖，結虛空界應用次下蘇悉地真言，燒香手執口誦真言熏馥空中，穢惡能除便得清淨。蘇悉地真言曰：

「『唵 蘇悉地羯哩 若嚩(二合)里多(去)難 慕(輕)囉多(上二合)曳 若嚩攞 若嚩攞 滿馱 滿馱 賀囊(上) 賀曩(上) 𤙖 泮吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇悉地羯哩 若嚩(二合)里多(去)難 慕(輕)囉多(上二合)曳 若嚩攞 若嚩攞 滿馱 滿馱 賀囊(上) 賀曩(上) 𤙖 泮吒』

「此上金剛部蘇悉地真言，遍通諸事結空界用。次說佛部結空虛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此上金剛部蘇悉地真言，遍通諸事結空界用。次說佛部結空虛真言曰：

「『若嚩(二合)羅 𤙖』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若嚩(二合)羅 𤙖』

「此上佛部結空界真言唯通當部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此上佛部結空界真言唯通當部。

「次說蓮花部結空界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說蓮花部結空界真言曰：

「『唵 鉢特弭(二合)寧(上) 薄伽(輕)嚩底(丁以反) 謨賀也謨賀也 若𮓌怛 謨賀寧(上) 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 鉢特弭(二合)寧(上) 薄伽(輕)嚩底(丁以反) 謨賀也謨賀也 若𮓌怛 謨賀寧(上) 莎(去)訶(去)』

「此上蓮花部結空界真言唯通當部。次應當用部心真言呪，香水散灑諸方，復以明王根本真言、或心真言、或真言主使者心真言，隨取其一用結方界。以此諸心真言而作結界，所結之處如置垣牆，當部仙天常當護衛無能作障。諸部諸事有為障者應依甘露軍茶利法而遣除之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此上蓮花部結空界真言唯通當部。次應當用部心真言呪，香水散灑諸方，復以明王根本真言、或心真言、或真言主使者心真言，隨取其一用結方界。以此諸心真言而作結界，所結之處如置垣牆，當部仙天常當護衛無能作障。諸部諸事有為障者應依甘露軍茶利法而遣除之。

「有五種護衛法，常於道場室內恒須作之。謂：金剛牆、金剛梁、金剛橛、忿怒吉利枳羅、忿怒甘露軍茶利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有五種護衛法，常於道場室內恒須作之。謂：金剛牆、金剛梁、金剛橛、忿怒吉利枳羅、忿怒甘露軍茶利。

「金剛牆真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛牆真言曰：

「『唵 薩囉 薩囉 嚩日囉(二合)鉢囉(引二合)迦(引)㘕 𤙖泮吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩囉 薩囉 嚩日囉(二合)鉢囉(引二合)迦(引)㘕 𤙖泮吒』

「金剛梁真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛梁真言曰：

「『唵 微娑普(二合)囉 囉乞沙(二合) 嚩日囉(二合)半若囉 𤙖 泮吒(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 微娑普(二合)囉 囉乞沙(二合) 嚩日囉(二合)半若囉 𤙖 泮吒(二合)』

「金剛橛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛橛真言曰：

「『唵 枳里 枳里 嚩日囉(二合) 嚩曰利(二合)部囉 滿馱 滿馱 𤙖 泮吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 枳里 枳里 嚩日囉(二合) 嚩曰利(二合)部囉 滿馱 滿馱 𤙖 泮吒』

「忿怒吉利枳羅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忿怒吉利枳羅真言曰：

「『唵 枳里枳里句𡀔(二合)駄 𤙖 泮吒』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 枳里枳里句𡀔(二合)駄 𤙖 泮吒』

「忿怒甘露軍茶利真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忿怒甘露軍茶利真言曰：

「『囊謨 囉怛囊(上)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室 戰拏 嚩日囉(二合)簸儜曳 囊謨(上) 嚩日囉(二合)句𡀔(二合)馱(引)也 能(去)瑟吒嘮(三合)得羯吒 婆(去)也 珮囉嚩(引)也 阿徙母薩羅 鉢囉戍 簸捨 賀娑多(去二合) 唵 闇沒㗚(二合)多軍(去)拏里 佉 佉 却(引)醯 却醯 底(丁以反)瑟咤 底(丁以反)瑟吒 滿馱 滿馱 賀囊(上) 賀囊(上)𮓌囉若(二合) 微娑鋪(二合)吒也 微娑鋪(二合)吒也薩囉嚩(二合) 尾近囊(上二合)尾囊亦劍 莽阿(去)言(上)儜(上)鉢底 餌尾旦(引)多迦囉(引)也 𤙖 泮吒(二合) 莎訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊謨 囉怛囊(上)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室 戰拏 嚩日囉(二合)簸儜曳 囊謨(上) 嚩日囉(二合)句𡀔(二合)馱(引)也 能(去)瑟吒嘮(三合)得羯吒 婆(去)也 珮囉嚩(引)也 阿徙母薩羅 鉢囉戍 簸捨 賀娑多(去二合) 唵 闇沒㗚(二合)多軍(去)拏里 佉 佉 却(引)醯 却醯 底(丁以反)瑟咤 底(丁以反)瑟吒 滿馱 滿馱 賀囊(上) 賀囊(上)𮓌囉若(二合) 微娑鋪(二合)吒也 微娑鋪(二合)吒也薩囉嚩(二合) 尾近囊(上二合)尾囊亦劍 莽阿(去)言(上)儜(上)鉢底 餌尾旦(引)多迦囉(引)也 𤙖 泮吒(二合) 莎訶(去)』

「或若於本法之中有如是等金剛牆真言，重應結之。諸事既了次應持誦。持誦之時先誦當部母真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或若於本法之中有如是等金剛牆真言，重應結之。諸事既了次應持誦。持誦之時先誦當部母真言。

「佛部母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部母真言曰：

「『囊(上)謨(上) 薄伽嚩帝 烏瑟尼(去二合)沙(去)也 唵 嚕嚕 娑普(二合)嚕 若嚩(二合)羅 底瑟咤(二合) 悉馱 路者寧(去) 薩囉嚩(引二合)囉他(二合) 娑(去)達寧(上) 莎訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨(上) 薄伽嚩帝 烏瑟尼(去二合)沙(去)也 唵 嚕嚕 娑普(二合)嚕 若嚩(二合)羅 底瑟咤(二合) 悉馱 路者寧(去) 薩囉嚩(引二合)囉他(二合) 娑(去)達寧(上) 莎訶(去)』

「蓮花部母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花部母真言曰：

「『囊(上)謨 囉怛囊(上)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽 阿(去)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(引)也 菩地薩怛嚩(引二合)也 莽訶(去)薩怛嚩(二合)也 莽訶(去)迦(引)嚕尼(上)迦(引)那 囉舍(二合)囊(上) 娑莾㗚(三合)囉舍(二合)囊便 室囉(二合)嚩 娑莽(二合)囉嬭囊(上) 者瀉 莽含 薩囉嚩(二合) 薩怛嚩難(去) 薩囉嚩 微也(二合)地指枳瑳(上)迦 怛儞也(二合)他 唵 迦𪘨 微迦𪘨 迦吒 微迦吒 迦揁(吒痛反) 迦𪘨 婆伽(輕)嚩底(丁以反) 微若曳 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨 囉怛囊(上)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽 阿(去)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(引)也 菩地薩怛嚩(引二合)也 莽訶(去)薩怛嚩(二合)也 莽訶(去)迦(引)嚕尼(上)迦(引)那 囉舍(二合)囊(上) 娑莾㗚(三合)囉舍(二合)囊便 室囉(二合)嚩 娑莽(二合)囉嬭囊(上) 者瀉 莽含 薩囉嚩(二合) 薩怛嚩難(去) 薩囉嚩 微也(二合)地指枳瑳(上)迦 怛儞也(二合)他 唵 迦𪘨 微迦𪘨 迦吒 微迦吒 迦揁(吒痛反) 迦𪘨 婆伽(輕)嚩底(丁以反) 微若曳 莎(去)訶(去)』

「金剛部母真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部母真言曰：

「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室戰拏 嚩日囉(二合)簸儜(上)曳 莽訶(上)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳 唵 俱(上)蘭達哩 滿馱 滿馱 𤙖 泮吒(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室戰拏 嚩日囉(二合)簸儜(上)曳 莽訶(上)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳 唵 俱(上)蘭達哩 滿馱 滿馱 𤙖 泮吒(二合)』

「先誦此母真言故能衛本尊，復令罪滅能除諸障，與悉地門相應。但誦忙麼雞真言亦通於二部，初後持誦諸天增衛。若於本法而已說者，持誦之時先念此者，應隨本法而念誦之；或於本法有獨勝真言，亦應先誦無煩別者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先誦此母真言故能衛本尊，復令罪滅能除諸障，與悉地門相應。但誦忙麼雞真言亦通於二部，初後持誦諸天增衛。若於本法而已說者，持誦之時先念此者，應隨本法而念誦之；或於本法有獨勝真言，亦應先誦無煩別者。

「如上所說供養次第乃至除穢、護淨、結界等事，初持誦時及作法時、扇底迦等所作事時皆應作之。若以部尊主真言；或以部心真言；或以一切真言王真言；或以蘇悉地法王真言；或以一切事真言。此五種真言三部遍有，隨作諸事，各於本部應取其一而用作之，所謂護己及請召、灑水、作淨、結諸方界、以法相治。真言不真為增力故、為治罰真言故、為發覺故及餘諸事所不述者，亦以當部五真言中隨取其一而以用之，當速悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說供養次第乃至除穢、護淨、結界等事，初持誦時及作法時、扇底迦等所作事時皆應作之。若以部尊主真言；或以部心真言；或以一切真言王真言；或以蘇悉地法王真言；或以一切事真言。此五種真言三部遍有，隨作諸事，各於本部應取其一而用作之，所謂護己及請召、灑水、作淨、結諸方界、以法相治。真言不真為增力故、為治罰真言故、為發覺故及餘諸事所不述者，亦以當部五真言中隨取其一而以用之，當速悉地。

「部心真言能護本尊及護己身，護身之時應誦三遍或經七遍，結其頂髮而作一結。若出家人結袈裟角；或結護身線；或直呪頭七遍，點五處亦成護身，所謂：頂、兩肩、膊、咽下、心上。或用牛黃；或白芥子；或閼伽水，隨取其一而用護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「部心真言能護本尊及護己身，護身之時應誦三遍或經七遍，結其頂髮而作一結。若出家人結袈裟角；或結護身線；或直呪頭七遍，點五處亦成護身，所謂：頂、兩肩、膊、咽下、心上。或用牛黃；或白芥子；或閼伽水，隨取其一而用護身。

「若作阿毘遮嚕迦法，應用部尊主真言而護自身；若作扇底迦法，應用忿怒金剛真言護之；若作補瑟徵迦法，應用部尊主真言及忿怒金剛二真言兼而護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作阿毘遮嚕迦法，應用部尊主真言而護自身；若作扇底迦法，應用忿怒金剛真言護之；若作補瑟徵迦法，應用部尊主真言及忿怒金剛二真言兼而護之。

「若真言主現時，持誦人怖者，應用部尊主真言用護自身。但作諸事之時常以二真言而護自身，謂：部尊主及忿怒真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若真言主現時，持誦人怖者，應用部尊主真言用護自身。但作諸事之時常以二真言而護自身，謂：部尊主及忿怒真言。

「念誦了時應當發遣，發遣之時護彼真言主、或部尊主真言、或用部母、或以部心，亦護自身而作隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦了時應當發遣，發遣之時護彼真言主、或部尊主真言、或用部母、或以部心，亦護自身而作隨意。

「若於穢處、不淨等處緣事須往，先誦烏樞澁摩真言作印，印其五處任意而往，仍須常誦其真言不得廢忘。澡浴之時先誦伏障真言護身，乃至浴了已來，不應廢忘。伏障真言者軍茶利也；喫食之時用部尊主真言護身念持；欲臥之時用部母真言護身。若作諸法遂乃忘作護持法則今使魔興，欲除魔故速應誦持當部明王真言將護自身，一切魔障不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於穢處、不淨等處緣事須往，先誦烏樞澁摩真言作印，印其五處任意而往，仍須常誦其真言不得廢忘。澡浴之時先誦伏障真言護身，乃至浴了已來，不應廢忘。伏障真言者軍茶利也；喫食之時用部尊主真言護身念持；欲臥之時用部母真言護身。若作諸法遂乃忘作護持法則今使魔興，欲除魔故速應誦持當部明王真言將護自身，一切魔障不得其便。

「如上所說護身、結界及餘法等已，然後攝心安詳念誦。念誦之人所須之座，以青茅草而作其座，座高四指闊一搩手，長十六指，如此之座初念誦時及持誦時，皆應受用。或用迦(去聲)勢草；或餘青草等；或隨部法而取乳樹，以用其木最為要妙。用作床座量如前說而淨剗治；或用諸葉；或以枝莖如上而制，隨觀事法取枝葉用為座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說護身、結界及餘法等已，然後攝心安詳念誦。念誦之人所須之座，以青茅草而作其座，座高四指闊一搩手，長十六指，如此之座初念誦時及持誦時，皆應受用。或用迦(去聲)勢草；或餘青草等；或隨部法而取乳樹，以用其木最為要妙。用作床座量如前說而淨剗治；或用諸葉；或以枝莖如上而制，隨觀事法取枝葉用為座。

「於彼座上結跏趺坐作扇底迦及上成就；半跏趺坐作補瑟徵迦及中成就；垂兩足坐作阿毘遮嚕迦及下成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼座上結跏趺坐作扇底迦及上成就；半跏趺坐作補瑟徵迦及中成就；垂兩足坐作阿毘遮嚕迦及下成就。

「供養既了應起誠心讚歎於佛；次歎法、僧；次觀自在；次歎明王大威金剛亦如是讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養既了應起誠心讚歎於佛；次歎法、僧；次觀自在；次歎明王大威金剛亦如是讚：

「大悲救眾生， 善導一切智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲救眾生， 善導一切智；

福持功德海， 我今頂禮佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福持功德海， 我今頂禮佛！

能淨貪瞋毒， 善除諸惡趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨貪瞋毒， 善除諸惡趣；

一向真如理， 我今禮彼法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向真如理， 我今禮彼法！

得彼解脫門， 善住諸學處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得彼解脫門， 善住諸學處；

勝上福田德， 我今禮彼僧！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝上福田德， 我今禮彼僧！

諸佛同讚歎， 能生種種福； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛同讚歎， 能生種種福；

號為觀自在！ 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號為觀自在！ 我今稽首禮。

大力忿怒身！ 善哉持明主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力忿怒身！ 善哉持明主；

降伏難降者， 我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏難降者， 我今稽首禮。

「如是虔誠讚歎佛菩薩已，復合指掌起慇重心，讚諸佛德及餘菩薩。其讚歎文應用諸佛菩薩眾等所說歎文，不應自作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是虔誠讚歎佛菩薩已，復合指掌起慇重心，讚諸佛德及餘菩薩。其讚歎文應用諸佛菩薩眾等所說歎文，不應自作。

「讚歎既已，起至誠心懺悔諸罪：『我今歸命十方世界諸佛、世尊、羅漢、聖僧及諸菩薩！證知我等自從過去及以今生，煩惱覆心久流生死，及以餘生貪、瞋、癡覆造諸惡業，或於佛、法及以聖僧；或於羅漢、菩薩聖眾；或於父母及尊者處及餘眾生有德無德。於如上處造諸惡業，自作、教他、見作隨喜，身、口、意業廣聚諸罪，對諸佛菩薩前合掌誠心頂禮。如是頻懺以不善業所造眾罪，如法佛知並皆懺悔，起至誠心盡形歸命佛、法、僧寶涅槃正路。為除眾生生死苦故，歸命三寶。』起珍重心，如是歸依，頭面作禮。次復起誠心求勝上子解脫甘露果，應懷踊躍發菩提心求悉地果。『世界眾生無量法苦我當除滅，復度令離一切惡趣；於諸煩惱令得解脫；所有眾苦種種煎迫，而起大悲發菩提心；苦惱眾生中為作歸依；無主眾生我當為主；失路眾生為作導師；恐怖眾生為作無畏；苦惱眾生令得安樂；眾生諸煩惱逼，我為除滅之。我今所作諸餘善業及發勝心所生功德，迴施一切眾生歸於正路；所造六波羅蜜門及餘所造諸福，迴與眾生同歸勝果。自從過去、現在、未來，略而言之所作勝福，盡皆迴施一切眾生速成佛道乃至菩提，不生懈怠而起發菩提心，悲念諸眾生起大慈心。彼有眾苦何時除滅？為淨心故常持六念，念六念持專注一境而不散亂不應我執。又如過去諸佛發願，應如是發願，所生諸淨業迴施眾生成就諸德；復願我所生功德願一切眾生獲無盡財，復能捨施增益智慧成大忍辱，常修善品常宿命智常懷大悲。諸眾生類所生之處具如上事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚歎既已，起至誠心懺悔諸罪：『我今歸命十方世界諸佛、世尊、羅漢、聖僧及諸菩薩！證知我等自從過去及以今生，煩惱覆心久流生死，及以餘生貪、瞋、癡覆造諸惡業，或於佛、法及以聖僧；或於羅漢、菩薩聖眾；或於父母及尊者處及餘眾生有德無德。於如上處造諸惡業，自作、教他、見作隨喜，身、口、意業廣聚諸罪，對諸佛菩薩前合掌誠心頂禮。如是頻懺以不善業所造眾罪，如法佛知並皆懺悔，起至誠心盡形歸命佛、法、僧寶涅槃正路。為除眾生生死苦故，歸命三寶。』起珍重心，如是歸依，頭面作禮。次復起誠心求勝上子解脫甘露果，應懷踊躍發菩提心求悉地果。『世界眾生無量法苦我當除滅，復度令離一切惡趣；於諸煩惱令得解脫；所有眾苦種種煎迫，而起大悲發菩提心；苦惱眾生中為作歸依；無主眾生我當為主；失路眾生為作導師；恐怖眾生為作無畏；苦惱眾生令得安樂；眾生諸煩惱逼，我為除滅之。我今所作諸餘善業及發勝心所生功德，迴施一切眾生歸於正路；所造六波羅蜜門及餘所造諸福，迴與眾生同歸勝果。自從過去、現在、未來，略而言之所作勝福，盡皆迴施一切眾生速成佛道乃至菩提，不生懈怠而起發菩提心，悲念諸眾生起大慈心。彼有眾苦何時除滅？為淨心故常持六念，念六念持專注一境而不散亂不應我執。又如過去諸佛發願，應如是發願，所生諸淨業迴施眾生成就諸德；復願我所生功德願一切眾生獲無盡財，復能捨施增益智慧成大忍辱，常修善品常宿命智常懷大悲。諸眾生類所生之處具如上事。』

「次應合掌頂禮部尊主憶念明王；次依法則作諸事業，先以右手而取數珠置左手中，合掌捧之思念明王，為用數珠故而誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應合掌頂禮部尊主憶念明王；次依法則作諸事業，先以右手而取數珠置左手中，合掌捧之思念明王，為用數珠故而誦真言：

「金剛部真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部真言曰：

「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室戰(二合)拏 嚩日囉(二合)簸儜(上)曳 莽訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳 唵 枳里枳里嘮捺哩(二合)尼(上) 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室戰(二合)拏 嚩日囉(二合)簸儜(上)曳 莽訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳 唵 枳里枳里嘮捺哩(二合)尼(上) 莎(去)訶(去)』

「佛部真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部真言曰：

「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 唵 閼那(輕)部(二合)帝 微若(而也反)曳 悉馱(引)囉替(二合) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 唵 閼那(輕)部(二合)帝 微若(而也反)曳 悉馱(引)囉替(二合) 莎訶』

「蓮花部真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花部真言曰：

「『唵 庵沒㗚(二合)擔伽(輕)咩 室哩(二合)曳 室唎(二合)忙里寧(上) 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 庵沒㗚(二合)擔伽(輕)咩 室哩(二合)曳 室唎(二合)忙里寧(上) 莎(去)訶(去)』

「二手頭指、無名指捻，右手掐念，通一切用。若阿毘遮嚕迦，竪其母指捻數珠印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手頭指、無名指捻，右手掐念，通一切用。若阿毘遮嚕迦，竪其母指捻數珠印。

「菩提子珠佛部念誦；蓮花子珠觀音部用；嚕梛囉叉子金剛部珠。三部遍用各如前說，此等數珠最為勝上，一切念誦應當執持。或用木槵；或多羅樹子；或用土作；或螺琁作珠；或以水精、或用真珠；或牙作珠；或用赤珠；或諸摩尼等；或用薏苡珠及餘草子，各隨於部觀其色類應取念持。若作阿毘遮嚕迦法應用諸骨而作數珠速得成就，為護淨增益法驗故更應誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提子珠佛部念誦；蓮花子珠觀音部用；嚕梛囉叉子金剛部珠。三部遍用各如前說，此等數珠最為勝上，一切念誦應當執持。或用木槵；或多羅樹子；或用土作；或螺琁作珠；或以水精、或用真珠；或牙作珠；或用赤珠；或諸摩尼等；或用薏苡珠及餘草子，各隨於部觀其色類應取念持。若作阿毘遮嚕迦法應用諸骨而作數珠速得成就，為護淨增益法驗故更應誦。

「佛部真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部真言曰：

「『唵 囊(上)謨(上) 薄伽(輕)嚩底(丁以反) 悉悌 娑(去)大也悉馱(引)囉替(二合) 莎(去)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 囊(上)謨(上) 薄伽(輕)嚩底(丁以反) 悉悌 娑(去)大也悉馱(引)囉替(二合) 莎(去)訶』

「蓮花部增驗真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花部增驗真言曰：

「『唵 嚩蘇(上)莽底(丁以反) 室哩(二合)曳 莎(去)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚩蘇(上)莽底(丁以反) 室哩(二合)曳 莎(去)訶』

「金剛部增驗真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部增驗真言曰：

「『唵 嚩曰囒(二合)爾擔 若曳 莎(去)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚩曰囒(二合)爾擔 若曳 莎(去)訶』

「用前珠印而念誦之。念誦之時珠置當心不得高下。捧數珠時以小低頭結志誠心而禮三寶；次禮八大菩薩；次禮明王眷屬；次應起首持誦真言，想真言主如對目前，如是傾誠不應散亂心緣別境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用前珠印而念誦之。念誦之時珠置當心不得高下。捧數珠時以小低頭結志誠心而禮三寶；次禮八大菩薩；次禮明王眷屬；次應起首持誦真言，想真言主如對目前，如是傾誠不應散亂心緣別境。

「但諸真言初有『唵』字及『囊(上)麼塞迦(去)㘕』等字者，應靜心中念誦，扇底迦時、補瑟徵迦時皆應緩誦或心念誦；或有真言後有『𤙖』字及有『泮吒』字者，當知皆應厲聲念誦。作阿毘遮嚕迦時及餘忿時，用看真言字數有多少，字有十五應誦十五落叉遍，有三十三字應誦三落叉，過此數者誦十千遍如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但諸真言初有『唵』字及『囊(上)麼塞迦(去)㘕』等字者，應靜心中念誦，扇底迦時、補瑟徵迦時皆應緩誦或心念誦；或有真言後有『𤙖』字及有『泮吒』字者，當知皆應厲聲念誦。作阿毘遮嚕迦時及餘忿時，用看真言字數有多少，字有十五應誦十五落叉遍，有三十三字應誦三落叉，過此數者誦十千遍如上。

「初誦之時滿如上數，觀其部類或上中下；或三種事；或觀聖者說；為天說——謂地居天說，細觀部類當誦持之乃至成就。如是初誦若不先誦而遍念持，所求下法尚不得久，況求上、中悉地成就？以是義故作勝上心而先念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初誦之時滿如上數，觀其部類或上中下；或三種事；或觀聖者說；為天說——謂地居天說，細觀部類當誦持之乃至成就。如是初誦若不先誦而遍念持，所求下法尚不得久，況求上、中悉地成就？以是義故作勝上心而先念誦。

「但諸真言初誦持時如已先說，誦持遍數分為十分，然後念誦既滿，祈請真言主悉地因緣。初無相貌，如是從頭第二第三祈請；若有相貌，即當依法念誦真言；若無境界棄不應誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但諸真言初誦持時如已先說，誦持遍數分為十分，然後念誦既滿，祈請真言主悉地因緣。初無相貌，如是從頭第二第三祈請；若有相貌，即當依法念誦真言；若無境界棄不應誦。

「請祈法則與請召法同，祈請之時於其夢中見真言主背面而去或不與語，當應更須起首念誦如是再三；若於夢中見真言主與語，當知此人不久成就；若無境界不應誦持，若強念持與人為禍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請祈法則與請召法同，祈請之時於其夢中見真言主背面而去或不與語，當應更須起首念誦如是再三；若於夢中見真言主與語，當知此人不久成就；若無境界不應誦持，若強念持與人為禍。

「初持誦時於淨密處起首誦持，從初日誦持乃至疲極，遍數多少，一須依定不應加減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初持誦時於淨密處起首誦持，從初日誦持乃至疲極，遍數多少，一須依定不應加減。

「先說三時念誦者。晝日初分、後分，於此二時應當持誦，中分之時加以澡浴及造諸善業；於夜有三時亦同於上，中分之間消息等事，於此夜中持誦，供作阿毘遮嚕迦法、安怛馱囊法及起身法，於此夜分說為勝上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先說三時念誦者。晝日初分、後分，於此二時應當持誦，中分之時加以澡浴及造諸善業；於夜有三時亦同於上，中分之間消息等事，於此夜中持誦，供作阿毘遮嚕迦法、安怛馱囊法及起身法，於此夜分說為勝上。

「若晝念誦、夜作護摩；若夜中持誦、晝作護摩，多具諸藥。念誦之前而作護摩，持誦了後復護摩，若能如是最為其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若晝念誦、夜作護摩；若夜中持誦、晝作護摩，多具諸藥。念誦之前而作護摩，持誦了後復護摩，若能如是最為其上。

「如前先出所說團食應作護摩，無問前後但依此法念誦護摩。或於法中但作護摩而得成者，當知亦須念誦真言，若如是者諸明歡喜法驗易成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前先出所說團食應作護摩，無問前後但依此法念誦護摩。或於法中但作護摩而得成者，當知亦須念誦真言，若如是者諸明歡喜法驗易成。

「持誦之人不生瞋怒；不求欲樂；不應自下劣；不勞勤苦；不生恐怖；不過懃求；不生輕慢。念誦之時不作異語，身雖疲極不縱於之，制諸惡氣，世間談語皆不思念，不捨本尊縱見奇相不應怪之；念誦之時亦不分別種種之相。持誦了時應誦部主真言；或誦部母真言，誦此真言故當得衛護無能為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之人不生瞋怒；不求欲樂；不應自下劣；不勞勤苦；不生恐怖；不過懃求；不生輕慢。念誦之時不作異語，身雖疲極不縱於之，制諸惡氣，世間談語皆不思念，不捨本尊縱見奇相不應怪之；念誦之時亦不分別種種之相。持誦了時應誦部主真言；或誦部母真言，誦此真言故當得衛護無能為障。

「依於本法念誦了已，或過本數亦無所畏，應起誠心作祈請云：『我依本法念誦數滿，唯願尊者領而為證，於其夢中為授教誨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依於本法念誦了已，或過本數亦無所畏，應起誠心作祈請云：『我依本法念誦數滿，唯願尊者領而為證，於其夢中為授教誨。』

「正念誦時忽然謦咳，及來欠上下氣、忘真言字等，即起就水作灑淨法，縱掐數珠欠一欲匝，有斯病至灑淨訖已還從首念。如上所說障道者，為一一皆須從始而念。念掐數珠將畢之時申禮一拜，終而復始又申一禮。於其㡧前、或於像所、或於塔前、或於座所，隨念誦處數珠一匝一觀尊顏而作一禮。已如前說念誦了已安心靜處，或想真言及其尊主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正念誦時忽然謦咳，及來欠上下氣、忘真言字等，即起就水作灑淨法，縱掐數珠欠一欲匝，有斯病至灑淨訖已還從首念。如上所說障道者，為一一皆須從始而念。念掐數珠將畢之時申禮一拜，終而復始又申一禮。於其㡧前、或於像所、或於塔前、或於座所，隨念誦處數珠一匝一觀尊顏而作一禮。已如前說念誦了已安心靜處，或想真言及其尊主。

「三時念誦但初中後誠心作意，遍數多少皆須一類不增不減；三時澡浴、塗地、獻花及除萎花，種種供養等事皆三時作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三時念誦但初中後誠心作意，遍數多少皆須一類不增不減；三時澡浴、塗地、獻花及除萎花，種種供養等事皆三時作。

「應具三衣，又內衣三時浣澤其身，燥聽以香薰灑淨，一一時中隨聽作一。別置睡衣及以浴衣，於此二時替換內衣日別一洗，其衣難澡聽以熏曬。獻尊鉢器三時洗滌，既除萎花更置新者；三時常讀大乘般若等經及作制多塗漫茶羅。先誦承事真言，既了請祈未得，於中不得廢闕，一時二時乃至一饟應當念誦不得間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應具三衣，又內衣三時浣澤其身，燥聽以香薰灑淨，一一時中隨聽作一。別置睡衣及以浴衣，於此二時替換內衣日別一洗，其衣難澡聽以熏曬。獻尊鉢器三時洗滌，既除萎花更置新者；三時常讀大乘般若等經及作制多塗漫茶羅。先誦承事真言，既了請祈未得，於中不得廢闕，一時二時乃至一饟應當念誦不得間斷。

「若魔障所著、病業嬰身，心不精誠恒常放逸，身心疲勞違於時節，不依法則或時不浴，作如是念誦及以護摩不應作數；攝心用行依法念持，具此之者應記數之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若魔障所著、病業嬰身，心不精誠恒常放逸，身心疲勞違於時節，不依法則或時不浴，作如是念誦及以護摩不應作數；攝心用行依法念持，具此之者應記數之。

「作護摩時、念誦之時請召，於此三事之中所有真言遍數皆不成就，一一皆須依法滿數，縱欲數滿欠一未了，而有障起更從頭數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作護摩時、念誦之時請召，於此三事之中所有真言遍數皆不成就，一一皆須依法滿數，縱欲數滿欠一未了，而有障起更從頭數。

「若有依法作曼茶羅，或於日、月蝕時，於此二時就彼念誦，其福增高不久成就無有疑也；或於八大靈塔及有過去諸佛行、菩薩行處最為勝上；或於正月十五日時亦為勝時；或於師主處受得真言，先經承事便當念持不久速成；或於夢中見真言主而指授者，依彼法則亦速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有依法作曼茶羅，或於日、月蝕時，於此二時就彼念誦，其福增高不久成就無有疑也；或於八大靈塔及有過去諸佛行、菩薩行處最為勝上；或於正月十五日時亦為勝時；或於師主處受得真言，先經承事便當念持不久速成；或於夢中見真言主而指授者，依彼法則亦速成就。

「彼念誦人供養增加處所尊勝，或當時分便加精誠，其數未滿唯此勝故，真言主悅而賜成就。當知此法悉地雖速，不久當壞，以是義故，先承事了而所得者說為堅固。先承事時應廣供養，於日月蝕時八日、十四日、十五日，復加獻供諸神仙眾如餘部說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼念誦人供養增加處所尊勝，或當時分便加精誠，其數未滿唯此勝故，真言主悅而賜成就。當知此法悉地雖速，不久當壞，以是義故，先承事了而所得者說為堅固。先承事時應廣供養，於日月蝕時八日、十四日、十五日，復加獻供諸神仙眾如餘部說。

「於前等日加諸善事業、齋戒等事，復加獻供本真言主；復於是日瓶盛香水垂插花枝；或取閼伽器用甘露軍茶利真言而真言之，自灌其頂能除魔障；或於其日獻諸飲食，塗曼茶羅及以護摩、然燈等供並須加之；或有法中但說持誦自然驗見者，㡧前、像所、舍利塔等，或然搖動或光焰出，當知不久速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於前等日加諸善事業、齋戒等事，復加獻供本真言主；復於是日瓶盛香水垂插花枝；或取閼伽器用甘露軍茶利真言而真言之，自灌其頂能除魔障；或於其日獻諸飲食，塗曼茶羅及以護摩、然燈等供並須加之；或有法中但說持誦自然驗見者，㡧前、像所、舍利塔等，或然搖動或光焰出，當知不久速得成就。

「得成就時，有何相貌？所謂：身能輕利病苦永除；增益勝慧心無所畏；身威光現勇健增益；夜夢常見清淨實事心恒安泰；於誦念時及作事業不生疲倦；身出奇香或行勇施欽敬尊德；於真言主深生敬仰。成就之時現如上事，當知即是成就相貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得成就時，有何相貌？所謂：身能輕利病苦永除；增益勝慧心無所畏；身威光現勇健增益；夜夢常見清淨實事心恒安泰；於誦念時及作事業不生疲倦；身出奇香或行勇施欽敬尊德；於真言主深生敬仰。成就之時現如上事，當知即是成就相貌。

「先事了，依於法則供養本尊，應加獻供及以護摩。先承事法依數既了，次應須作悉地念誦，復先求願於其夢中而希境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先事了，依於法則供養本尊，應加獻供及以護摩。先承事法依數既了，次應須作悉地念誦，復先求願於其夢中而希境界。

「作先承事法時，所念誦處應作悉地，念誦不應移處，有諸難事而欲移者，至所住處復須先作承事法則，然後乃作悉地念誦。若不依前念誦應作治罰，令取部尊主真言誦一千遍，或時念誦本持真言經十萬遍，若離此者還如前說先作承事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作先承事法時，所念誦處應作悉地，念誦不應移處，有諸難事而欲移者，至所住處復須先作承事法則，然後乃作悉地念誦。若不依前念誦應作治罰，令取部尊主真言誦一千遍，或時念誦本持真言經十萬遍，若離此者還如前說先作承事。

「正念誦時忽然錯誤誦餘真言，既知錯誤誠心悔過：『由放逸故致斯錯誤，願尊捨過。』便申頂禮，復須從始而念誦之。忽於穢處心放逸故誦本真言，便自覺已應須治罰，至持誦處誦部尊王真言七遍，半月半月一日不食，次服五淨，誦五淨真言，經八百遍然後服之。服此五淨，半月之中所食穢惡之食，當得清淨真言增力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正念誦時忽然錯誤誦餘真言，既知錯誤誠心悔過：『由放逸故致斯錯誤，願尊捨過。』便申頂禮，復須從始而念誦之。忽於穢處心放逸故誦本真言，便自覺已應須治罰，至持誦處誦部尊王真言七遍，半月半月一日不食，次服五淨，誦五淨真言，經八百遍然後服之。服此五淨，半月之中所食穢惡之食，當得清淨真言增力。

「佛部五淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部五淨真言曰：

「『囊(上)謨(上) 薄伽嚩底 烏瑟尼沙(去二合)夜 微戍悌 微囉誓 始吠 扇帝羯哩 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨(上) 薄伽嚩底 烏瑟尼沙(去二合)夜 微戍悌 微囉誓 始吠 扇帝羯哩 莎(去)訶(去)』

「蓮華部五淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部五淨真言曰：

「『唵 也輸(去)誓(輕) 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 也輸(去)誓(輕) 莎訶』

「金剛部五淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部五淨真言曰：

「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室戰拏 嚩日囉(二合)簸儜(上)曳 莽訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多曳 唵 尸棄尸棄 寧(上)囉莽(二合)隸 鉢囉(二合)鞞 鉢囉(二合)婆(去)娑嚩(二合)隸 帝誓 帝若嚩帝 鉢囉(二合)嚩底(丁以反) 莎訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『囊(上)謨(上) 囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也 囊(上)莽室戰拏 嚩日囉(二合)簸儜(上)曳 莽訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多曳 唵 尸棄尸棄 寧(上)囉莽(二合)隸 鉢囉(二合)鞞 鉢囉(二合)婆(去)娑嚩(二合)隸 帝誓 帝若嚩帝 鉢囉(二合)嚩底(丁以反) 莎訶(去)』

「取黃牛乳、酪酥、糞尿，各別真言之，經八百遍置於一處，復八百遍以波羅捨中盛之，或諸乳樹葉、或閼伽器，復以茅草攪誦真言經一百遍後，面向東蹲踞而坐頓服三合，如是三度。如用藥汁合，當服之時不應致語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取黃牛乳、酪酥、糞尿，各別真言之，經八百遍置於一處，復八百遍以波羅捨中盛之，或諸乳樹葉、或閼伽器，復以茅草攪誦真言經一百遍後，面向東蹲踞而坐頓服三合，如是三度。如用藥汁合，當服之時不應致語。

「念誦之時像見聲語，先應揀鍊，即誦部尊主真言及印，若是魔作自然而退；或出語言與本法異，當知魔作；或出語言勸作惡事，亦知是魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦之時像見聲語，先應揀鍊，即誦部尊主真言及印，若是魔作自然而退；或出語言與本法異，當知魔作；或出語言勸作惡事，亦知是魔。

「若見惡夢，即須先誦部母真言經一百遍；若不先誦部母真言，不可念誦。念誦之時其數減少不應休止，若增無過。如上所說念誦次第皆須依之；若異此法欲求悉地不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見惡夢，即須先誦部母真言經一百遍；若不先誦部母真言，不可念誦。念誦之時其數減少不應休止，若增無過。如上所說念誦次第皆須依之；若異此法欲求悉地不可得也。

蘇悉地羯囉經光顯法品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經光顯法品第十九

「復次今說增益威神令使歡喜，所持真言而速成就。先具香水澡浴身首，於大節日加諸供養，復取蘇摩那花一百枚，取一一花別誦真言經二十一遍或經七遍或時三遍。先觀真言字數多少而念誦之奉獻本尊；次獻塗香及以燒香、奇香氣者；復獻飲食，如先陳說加以砂糖及酪。復作護摩，但用其木取燒之，其木不過其量燒百八枚；次用乳酪和蜜護摩一百八遍；次用酥酪和粳米飯一百八遍而作護摩，經三七日、或一七日、或復三晨。此三既了，應取乳粥和以牛酥一百八遍復作護摩；此既終了，取閼伽器誦以真言經一百八遍，傾致少水而作護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次今說增益威神令使歡喜，所持真言而速成就。先具香水澡浴身首，於大節日加諸供養，復取蘇摩那花一百枚，取一一花別誦真言經二十一遍或經七遍或時三遍。先觀真言字數多少而念誦之奉獻本尊；次獻塗香及以燒香、奇香氣者；復獻飲食，如先陳說加以砂糖及酪。復作護摩，但用其木取燒之，其木不過其量燒百八枚；次用乳酪和蜜護摩一百八遍；次用酥酪和粳米飯一百八遍而作護摩，經三七日、或一七日、或復三晨。此三既了，應取乳粥和以牛酥一百八遍復作護摩；此既終了，取閼伽器誦以真言經一百八遍，傾致少水而作護摩。

「作此等法真言增盛，若為異真言截斷其威而得增益；或真言損壞而得增益；或被羅截真言不行；或被繫縛；或異真言遞相交雜；或真言缺字；或真言字增，如上等患盡皆除去而得增威。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此等法真言增盛，若為異真言截斷其威而得增益；或真言損壞而得增益；或被羅截真言不行；或被繫縛；或異真言遞相交雜；或真言缺字；或真言字增，如上等患盡皆除去而得增威。

「諸護摩中所說藥草隨取其一，經一日夜而作護摩，真言歡喜而得增威。復取諸香和作香泥作本尊形，獻怛攞底花燒樹膠香、或堅木香，一日三時誦以真言一百八遍，真言歡喜而得增威。作此尊形置荷葉上、或芭蕉葉、或乳樹葉、或諸草葉，非直晝日夜亦獻之，法事了時如法發遣送置大河。如上次第依此法則作者，本尊歡喜速賜悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸護摩中所說藥草隨取其一，經一日夜而作護摩，真言歡喜而得增威。復取諸香和作香泥作本尊形，獻怛攞底花燒樹膠香、或堅木香，一日三時誦以真言一百八遍，真言歡喜而得增威。作此尊形置荷葉上、或芭蕉葉、或乳樹葉、或諸草葉，非直晝日夜亦獻之，法事了時如法發遣送置大河。如上次第依此法則作者，本尊歡喜速賜悉地。

蘇悉地羯囉經灌頂本尊法品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經灌頂本尊法品第二十

「復次先承事了，若欲真言主增加威德故應灌頂之。取以金瓶、或銀、銅等、或新瓦瓶，盛滿香水置於五寶、花果、香葉。復置五穀、種種塗香或堅香末，以新綵帛繫其瓶項，插諸哆羅樹枝或乳樹枝，用部尊主真言或用部母真言持誦一百八遍，然後灌其真言主頂。應用金等及以沈、檀而作其形，置於座上而灌頂之。灌頂既了復當獻供花香等色或諸瓔珞，種種供具而供養之，為供養故復作護摩并加念誦，如是作者能令本尊增加威力速得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次先承事了，若欲真言主增加威德故應灌頂之。取以金瓶、或銀、銅等、或新瓦瓶，盛滿香水置於五寶、花果、香葉。復置五穀、種種塗香或堅香末，以新綵帛繫其瓶項，插諸哆羅樹枝或乳樹枝，用部尊主真言或用部母真言持誦一百八遍，然後灌其真言主頂。應用金等及以沈、檀而作其形，置於座上而灌頂之。灌頂既了復當獻供花香等色或諸瓔珞，種種供具而供養之，為供養故復作護摩并加念誦，如是作者能令本尊增加威力速得悉地。

「先承事故作念誦時，應灌本尊取閼伽器，標想本尊而灌頂之；或自浴了時，復應想念本真言主，三度七度而灌頂之。先承事時不應廢忘，或復用乳、或復用酥、或時用蜜滿瓶中，如法復置七寶等物灌頂本尊，所祈之願速得成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先承事故作念誦時，應灌本尊取閼伽器，標想本尊而灌頂之；或自浴了時，復應想念本真言主，三度七度而灌頂之。先承事時不應廢忘，或復用乳、或復用酥、或時用蜜滿瓶中，如法復置七寶等物灌頂本尊，所祈之願速得成滿。

蘇悉地羯囉經祈驗相品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經祈驗相品第二十一

「復次廣說祈請法則。於黑白月八日、十四日、十五日、日月蝕日等經一日不食；或經三日或經七日澡浴清淨著新淨衣，離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦真言而祈請之。復於暮間以諸湯水及用真言，澡浴清淨除諸垢穢灑霑五處，如法供養本真言主；復獻閼伽加誦真言一百八遍；復用闍底花未盛開者，灑栴檀香次奉獻之，又廣獻食，名烏那(去)梨食，中加陪酪。以忙攞底花作鬘供養。先取牛酥而作護摩一百八遍；次娑折囉娑一百八遍復作護摩。令童女合白㲲縷，或布線縷取作七結一結一誦。真言七結都了，復七誦真言繫左肘上，隨右脅臥思念真言主，得進止已隨意而住，安置茅座上敷散花想念尊形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說祈請法則。於黑白月八日、十四日、十五日、日月蝕日等經一日不食；或經三日或經七日澡浴清淨著新淨衣，離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦真言而祈請之。復於暮間以諸湯水及用真言，澡浴清淨除諸垢穢灑霑五處，如法供養本真言主；復獻閼伽加誦真言一百八遍；復用闍底花未盛開者，灑栴檀香次奉獻之，又廣獻食，名烏那(去)梨食，中加陪酪。以忙攞底花作鬘供養。先取牛酥而作護摩一百八遍；次娑折囉娑一百八遍復作護摩。令童女合白㲲縷，或布線縷取作七結一結一誦。真言七結都了，復七誦真言繫左肘上，隨右脅臥思念真言主，得進止已隨意而住，安置茅座上敷散花想念尊形。

「於其夢中見自部主；或真言主；或見明王，當知此相成就之相。或見三寶；或諸菩薩及四眾等，并見供養者悉地之相；或見自身誦持真言作諸事等；或見自身著淨白衣；復見他來供養，當知勝上悉地在近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於其夢中見自部主；或真言主；或見明王，當知此相成就之相。或見三寶；或諸菩薩及四眾等，并見供養者悉地之相；或見自身誦持真言作諸事等；或見自身著淨白衣；復見他來供養，當知勝上悉地在近。

「或見登山峯；或見乘象；或渡大河海；或昇菓樹；或乘師子；或牛、鹿、馬諸餘獸等；或乘飛鵝、孔雀、鳥等一切飛禽；或見美女佩帶瓔珞手持花瓶；或香花蓋圍遶行道；或於夢中受得象、馬、車乘諸寶物等，見是等相悉地之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或見登山峯；或見乘象；或渡大河海；或昇菓樹；或乘師子；或牛、鹿、馬諸餘獸等；或乘飛鵝、孔雀、鳥等一切飛禽；或見美女佩帶瓔珞手持花瓶；或香花蓋圍遶行道；或於夢中受得象、馬、車乘諸寶物等，見是等相悉地之相。

「或夢得花果、根酥、乳酪、稻花等物，所成就藥悉地之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或夢得花果、根酥、乳酪、稻花等物，所成就藥悉地之相。

「先承事時，夢是成就藥及得數珠，得是相者當知即須便作持誦法，或見熏馥自身；或見澡浴清淨；或見身分佩帶瓔珞。見是相已便作持誦當速悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先承事時，夢是成就藥及得數珠，得是相者當知即須便作持誦法，或見熏馥自身；或見澡浴清淨；或見身分佩帶瓔珞。見是相已便作持誦當速悉地。

「作持誦法取闍底花一百枚，用部母真言兼本真言和誦一百八遍而供養之；復取白檀香真言百遍，如是祈請當隨意，臥時真言主自當見相；又取烏施囉藥擣和作真言主形，以烏里弭迦蟻土和作器，盛滿牛乳置形於中；或用酥乳、蜜和置器中內形於中，誦一百八遍三時供養，如是供養本尊歡喜速得相現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作持誦法取闍底花一百枚，用部母真言兼本真言和誦一百八遍而供養之；復取白檀香真言百遍，如是祈請當隨意，臥時真言主自當見相；又取烏施囉藥擣和作真言主形，以烏里弭迦蟻土和作器，盛滿牛乳置形於中；或用酥乳、蜜和置器中內形於中，誦一百八遍三時供養，如是供養本尊歡喜速得相現。

「復於白黑二月八日、十四日、十五日、月蝕日等不食，持齋度作供養，以七膠香及五堅香，一一香等一誦真言一作護摩，數滿一千二百遍已，所祈之願速見其相。如上廣說祈請範則，若依法作速得成就，見其相貌不有疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於白黑二月八日、十四日、十五日、月蝕日等不食，持齋度作供養，以七膠香及五堅香，一一香等一誦真言一作護摩，數滿一千二百遍已，所祈之願速見其相。如上廣說祈請範則，若依法作速得成就，見其相貌不有疑也。

蘇悉地羯囉經受真言法品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經受真言法品第二十二

「復次廣說受真言法。雙膝著地先於尊者阿闍梨處廣作布施，手捧妙花發慇重心，於闍梨處三遍口受真言，多者受誦不得應用紙葉、牛黃寫之，受取隨意誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說受真言法。雙膝著地先於尊者阿闍梨處廣作布施，手捧妙花發慇重心，於闍梨處三遍口受真言，多者受誦不得應用紙葉、牛黃寫之，受取隨意誦之。

「先入漫茶羅已，後於餘時受真言者，於良日時於尊者闍梨等處，廣作奉施已如前受之，如是正受真言速成，縱不作先承事法，便即持誦亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先入漫茶羅已，後於餘時受真言者，於良日時於尊者闍梨等處，廣作奉施已如前受之，如是正受真言速成，縱不作先承事法，便即持誦亦得成就。

「復以新瓶無有損缺，置諸花葉、七寶、五穀，一一如法唯不著水，作至誠心廣作供養。阿闍梨先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶中，莊嚴供養如灌頂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以新瓶無有損缺，置諸花葉、七寶、五穀，一一如法唯不著水，作至誠心廣作供養。阿闍梨先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶中，莊嚴供養如灌頂法。

「作此法時或經一日，或經三日不食齋戒。於日暮間作此法，則以牛黃抄諸真言名號置於瓶中，獻以塗香、花香、燈食并作護摩，以本真言作百八遍，廣作懃求聖眾護聽。如是經滿三日，令其弟子乃於瓶中擎取一葉，先須洗浴身體香馥，手加吉祥茅環，以用真言誦百八遍，持誦其瓶并以香熏傾心作禮，令取一葉，取已復禮，如是受者速得悉地；若更別誦諸餘真言，所受真言退失悉地；若於弟子處心生歡喜，授與自所持悉地真言，應依軌則如法受之，為先誦持故，弟子不久當得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法時或經一日，或經三日不食齋戒。於日暮間作此法，則以牛黃抄諸真言名號置於瓶中，獻以塗香、花香、燈食并作護摩，以本真言作百八遍，廣作懃求聖眾護聽。如是經滿三日，令其弟子乃於瓶中擎取一葉，先須洗浴身體香馥，手加吉祥茅環，以用真言誦百八遍，持誦其瓶并以香熏傾心作禮，令取一葉，取已復禮，如是受者速得悉地；若更別誦諸餘真言，所受真言退失悉地；若於弟子處心生歡喜，授與自所持悉地真言，應依軌則如法受之，為先誦持故，弟子不久當得悉地。

「先於真言主處啟請陳表：『授此真言與此弟子，願作加被速賜悉地。』手捧香花，誦一百遍或一千遍，便呼弟子采授與之。復作是言：『我於今時迴本明主授與弟子，唯願照知為作悉地。』弟子應言：『我於今時已受明主，誓從今日乃至菩提而不廢忘。』如上所說，師主、弟子受真言法當得成就，離此受者不得悉地。如此受得悉地真言，於中決定成就無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先於真言主處啟請陳表：『授此真言與此弟子，願作加被速賜悉地。』手捧香花，誦一百遍或一千遍，便呼弟子采授與之。復作是言：『我於今時迴本明主授與弟子，唯願照知為作悉地。』弟子應言：『我於今時已受明主，誓從今日乃至菩提而不廢忘。』如上所說，師主、弟子受真言法當得成就，離此受者不得悉地。如此受得悉地真言，於中決定成就無疑。

「既先有悉地不先承事，真言既爾悉地藥等受法亦然。或復有人先承事已次合念持，依於法則迴授與人，所受得者不先承事，但作念持便得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既先有悉地不先承事，真言既爾悉地藥等受法亦然。或復有人先承事已次合念持，依於法則迴授與人，所受得者不先承事，但作念持便得成就。

「受真言者為悉地故，先於師主處廣作奉施花菓、根藥、名衣上服、金銀、摩尼、諸雜寶物、種種穀麥、瓶盛好酪、男女童僕、種種臥具、奇妙革屣、嚴身之具、已成就藥、象馬牛犢諸餘乘等，乃至自身亦將奉施為僕所使，久經承事不憚勞劬，合掌虔誠珍重奉施，如是行施速得悉地。廣說如上種種之物，先須奉施上阿闍梨已，然後受於真言妙句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受真言者為悉地故，先於師主處廣作奉施花菓、根藥、名衣上服、金銀、摩尼、諸雜寶物、種種穀麥、瓶盛好酪、男女童僕、種種臥具、奇妙革屣、嚴身之具、已成就藥、象馬牛犢諸餘乘等，乃至自身亦將奉施為僕所使，久經承事不憚勞劬，合掌虔誠珍重奉施，如是行施速得悉地。廣說如上種種之物，先須奉施上阿闍梨已，然後受於真言妙句。

蘇悉地羯囉經滿足真言法品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經滿足真言法品第二十三

「復以持誦之人，於其夢中見真言主身諸支分加者，應知真言字加；支分減少，應知字少，委是相已作滿足法。或見真言與受持者異，或加或減字數不同心便生疑，應作滿足。作滿足法，先以紙葉、牛黃，稀寫所錯真言，如法供養明王真言及衛護己，置真言主座。復取乳木並依本法，但用空酥為求明王而加助，故應作護摩。布茅為鋪先禮部尊主；次禮部母；次禮諸佛，作如是啟：『唯願諸佛及諸眾聖而加助衛。』啟已於茅草上頭面東臥。其於夢中本尊示相，牛黃所寫紙葉之上有加有減，本尊還以牛黃寫之題注滿足乃至加減點畫亦皆揩定，真言不錯但云不錯，或於夢中指授滿足。作此法時為除魔故作法衛護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以持誦之人，於其夢中見真言主身諸支分加者，應知真言字加；支分減少，應知字少，委是相已作滿足法。或見真言與受持者異，或加或減字數不同心便生疑，應作滿足。作滿足法，先以紙葉、牛黃，稀寫所錯真言，如法供養明王真言及衛護己，置真言主座。復取乳木並依本法，但用空酥為求明王而加助，故應作護摩。布茅為鋪先禮部尊主；次禮部母；次禮諸佛，作如是啟：『唯願諸佛及諸眾聖而加助衛。』啟已於茅草上頭面東臥。其於夢中本尊示相，牛黃所寫紙葉之上有加有減，本尊還以牛黃寫之題注滿足乃至加減點畫亦皆揩定，真言不錯但云不錯，或於夢中指授滿足。作此法時為除魔故作法衛護。

蘇悉地羯囉經增威品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經增威品第二十四

「復次為欲增加威力故應作護摩，或用酥蜜；或時用乳各各別作；或用油麻和酥護摩；或用膠香和酥護摩；或用蓮花和酥護摩；或時空用娑闍囉娑；或於山間常服五淨，不食餘飡，取本部花滿十萬枚，枚一真言，奉獻本尊妙好塗香，及以香花、然燈、食等，各誦真言經八百遍，一日三時經於三日，如是供養增加威力；或用堅木然以為燈，一日三時經於七日，能令真言增加威力；或用時供養迦弭迦食亦增威力。如上所說念誦護摩供養法則，亦復能令增加威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次為欲增加威力故應作護摩，或用酥蜜；或時用乳各各別作；或用油麻和酥護摩；或用膠香和酥護摩；或用蓮花和酥護摩；或時空用娑闍囉娑；或於山間常服五淨，不食餘飡，取本部花滿十萬枚，枚一真言，奉獻本尊妙好塗香，及以香花、然燈、食等，各誦真言經八百遍，一日三時經於三日，如是供養增加威力；或用堅木然以為燈，一日三時經於七日，能令真言增加威力；或用時供養迦弭迦食亦增威力。如上所說念誦護摩供養法則，亦復能令增加威力。

蘇悉地羯囉經護摩法則品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經護摩法則品第二十五

「復次廣說護摩法則，令持誦者速得悉地。於尊像前作護摩爐頓方一肘，四面安椽深半肘量，圓作亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說護摩法則，令持誦者速得悉地。於尊像前作護摩爐頓方一肘，四面安椽深半肘量，圓作亦然。

「念誦之處若在房室應出於外，望見尊形而穿作爐，隨其事業依法作之。乳木等物及以香花置於右邊，護摩器皿置於左邊，用諸事真言灑諸物等，坐於茅座攝心靜慮，手持閼伽啟請明主，傾閼伽水少瀉爐中，復以一花一誦真言獻真言主。為除穢故應誦計利吉里真言并作其印；為衛護故誦軍茶利真言水灑作淨，然後用乳木燒火。既燒火已先請火天：『我今奉請火天之首天中之仙梵行宗敬，降臨此處受納護摩。』次誦真言。請召火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦之處若在房室應出於外，望見尊形而穿作爐，隨其事業依法作之。乳木等物及以香花置於右邊，護摩器皿置於左邊，用諸事真言灑諸物等，坐於茅座攝心靜慮，手持閼伽啟請明主，傾閼伽水少瀉爐中，復以一花一誦真言獻真言主。為除穢故應誦計利吉里真言并作其印；為衛護故誦軍茶利真言水灑作淨，然後用乳木燒火。既燒火已先請火天：『我今奉請火天之首天中之仙梵行宗敬，降臨此處受納護摩。』次誦真言。請召火天真言曰：

「『唵 𪾼呬䤈 莽訶(去)部多 泥(去)嚩哩使(二合) 儞尾(二合)若薩多(上)莽 多(上)莽仡㗚(二合)呬怛嚩(二合)護底 莽訶(引)訶(去)囉 莽娑泯(二合) 散寧(上)呬妬婆(上)嚩 阿仡囊(二合)曳 合尾也(二合) 劫尾也(二合)嚩(引)護底也 莎訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 𪾼呬䤈 莽訶(去)部多 泥(去)嚩哩使(二合) 儞尾(二合)若薩多(上)莽 多(上)莽仡㗚(二合)呬怛嚩(二合)護底 莽訶(引)訶(去)囉 莽娑泯(二合) 散寧(上)呬妬婆(上)嚩 阿仡囊(二合)曳 合尾也(二合) 劫尾也(二合)嚩(引)護底也 莎訶(去)』

「召火天已，先以閼伽水三度灑淨，取諸五穀、酥酪等物，誦以真言三遍護摩奉祀火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「召火天已，先以閼伽水三度灑淨，取諸五穀、酥酪等物，誦以真言三遍護摩奉祀火天。

「祀火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祀火天真言曰：

「『阿櫱囊(二合)曳 合微也(二合) 劫微也(二合) 嚩賀囊也 儞比也(二合) 儞比也(二合) 儞鉢也 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿櫱囊(二合)曳 合微也(二合) 劫微也(二合) 嚩賀囊也 儞比也(二合) 儞比也(二合) 儞鉢也 莎(去)訶(去)』

「作祀火天食已，唯心標想引送火天置於本座，然後誦計利吉里真言并作手印復淨其火，一切護摩皆應如是。次請本尊，先誦本尊真言一遍安住本座，依法供養已垂受護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作祀火天食已，唯心標想引送火天置於本座，然後誦計利吉里真言并作手印復淨其火，一切護摩皆應如是。次請本尊，先誦本尊真言一遍安住本座，依法供養已垂受護摩。

「護摩之時所須之木，謂：鉢羅(去)輸木、烏曇麼囉木、鉢攞(二合)訖沙(二合)木、尼俱陀木、却地羅木、閼迦木、吠宮訖那木、闇沒囉(二合)木、迦濕沒(二合)囉也(二合)木、閃弭木、阿簸麼㗚伽(二合)木、閼說替那木。如上十二種樹枝，量長兩指一搩，皆須濕潤。新採得者通於一切護摩處用，條端直者觀其上下，一向置之香水淨洗，纖頭向外麁下向身，酥搵兩頭，擲於爐內。作扇底迦等法時，各依本法，先出摶食取作護摩，如是軌摸遍通一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩之時所須之木，謂：鉢羅(去)輸木、烏曇麼囉木、鉢攞(二合)訖沙(二合)木、尼俱陀木、却地羅木、閼迦木、吠宮訖那木、闇沒囉(二合)木、迦濕沒(二合)囉也(二合)木、閃弭木、阿簸麼㗚伽(二合)木、閼說替那木。如上十二種樹枝，量長兩指一搩，皆須濕潤。新採得者通於一切護摩處用，條端直者觀其上下，一向置之香水淨洗，纖頭向外麁下向身，酥搵兩頭，擲於爐內。作扇底迦等法時，各依本法，先出摶食取作護摩，如是軌摸遍通一切。

「每日作食之時，先出一分之食置在尊前，待護摩時先應取用，如念誦時致於兩手在雙膝間，護摩之時亦應如是。取以沈水量長四指，麁如頭指，搵酥合香百八護摩，此法深妙益真言威，如是作時遍通諸部。或用安悉和酥護摩復一百八；或時空用安闍囉娑而作護摩作百八遍，皆能增益真言威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每日作食之時，先出一分之食置在尊前，待護摩時先應取用，如念誦時致於兩手在雙膝間，護摩之時亦應如是。取以沈水量長四指，麁如頭指，搵酥合香百八護摩，此法深妙益真言威，如是作時遍通諸部。或用安悉和酥護摩復一百八；或時空用安闍囉娑而作護摩作百八遍，皆能增益真言威力。

「為欲成就真言法故作諸護摩，先請部尊主，次請本尊然後依法乃作護摩；為欲成就真言法故作諸護摩，先用部母真言護衛本尊次及自身，然後依法乃作護摩；為欲成就真言法故作諸護摩，護摩了時為增益真言力故，應當念誦部心真言；為欲成就諸真言法故，凡作諸護摩，初時皆須大杓酌施，欲了之時亦用大杓滿瀉三遍，在於中間應用小杓；為欲成就真言法故，作諸護摩了時用部心真言，真言閼伽而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為欲成就真言法故作諸護摩，先請部尊主，次請本尊然後依法乃作護摩；為欲成就真言法故作諸護摩，先用部母真言護衛本尊次及自身，然後依法乃作護摩；為欲成就真言法故作諸護摩，護摩了時為增益真言力故，應當念誦部心真言；為欲成就諸真言法故，凡作諸護摩，初時皆須大杓酌施，欲了之時亦用大杓滿瀉三遍，在於中間應用小杓；為欲成就真言法故，作諸護摩了時用部心真言，真言閼伽而供養之。

「如漫茶羅法中所說護摩，次第請作護摩亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法；次作補瑟徵迦法；復作扇底迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如漫茶羅法中所說護摩，次第請作護摩亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法；次作補瑟徵迦法；復作扇底迦法。

「護摩了已用本尊真言加持淨水，以手巡遶散灑爐中。如是三度護摩都了，復啟火天重受餘供，如法退還發遣祈願，如請召法去降臨字置退還字，所殘餘穀、酥、蜜酪等並和一處，用祀前火天真言，真言三遍而作護摩；復觀本真言字數多少而念誦之；復作供養護衛本尊并護己身如法發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩了已用本尊真言加持淨水，以手巡遶散灑爐中。如是三度護摩都了，復啟火天重受餘供，如法退還發遣祈願，如請召法去降臨字置退還字，所殘餘穀、酥、蜜酪等並和一處，用祀前火天真言，真言三遍而作護摩；復觀本真言字數多少而念誦之；復作供養護衛本尊并護己身如法發遣。

蘇悉地羯囉經備辦持誦支分品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經備辦持誦支分品第二十六

「復次廣說諸成就支分。為欲成就諸真言故，先當辦備諸雜物分，然後應作先承事法。已先承事次應當念誦所謂：諸雜塗香、諸燒香等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說諸成就支分。為欲成就諸真言故，先當辦備諸雜物分，然後應作先承事法。已先承事次應當念誦所謂：諸雜塗香、諸燒香等。

「五種堅香謂：沈、檀、紫檀、娑囉羅香、天木香等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五種堅香謂：沈、檀、紫檀、娑囉羅香、天木香等。

「七膠香者謂：乾陀囉娑香、薩闍囉娑香、安悉香、蘇合香、薰陸香、設落枳(去)香、室唎吠瑟吒迦香。并白芥子、毒藥、益芥子、胡麻油、牛酥、瓶、銅椀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七膠香者謂：乾陀囉娑香、薩闍囉娑香、安悉香、蘇合香、薰陸香、設落枳(去)香、室唎吠瑟吒迦香。并白芥子、毒藥、益芥子、胡麻油、牛酥、瓶、銅椀。

「五穀謂：大麥、小麥、稻穀、小豆、胡麻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五穀謂：大麥、小麥、稻穀、小豆、胡麻。

「五寶謂：金、銀、真珠、螺貝、赤珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五寶謂：金、銀、真珠、螺貝、赤珠。

「五藥謂：乾杔迦哩藥、勿哩何底藥、娑訶藥、娑訶提婆藥、稅多擬里訖哩迦藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五藥謂：乾杔迦哩藥、勿哩何底藥、娑訶藥、娑訶提婆藥、稅多擬里訖哩迦藥。

「五色線謂：青、黃、赤、白、黑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五色線謂：青、黃、赤、白、黑。

「童女所合線，金剛杵、燈炷、燈盞、瓦、椀、五種彩色，却地囉木橛、乳木枝、苦練木椀，大杓、小杓、牛黃、鑌鐵、紫檀、護淨線、淨浴衣、黑鹿皮、鉢孕瞿花、蘇穀花、木履、冐餌草、大茅草、設多布澁波——茴香是、採花筐，緣飲食所須酥、蜜、砂糖、石蜜等物數珠如上。所說種種等物皆預備之，然後應當作先承事及廣念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童女所合線，金剛杵、燈炷、燈盞、瓦、椀、五種彩色，却地囉木橛、乳木枝、苦練木椀，大杓、小杓、牛黃、鑌鐵、紫檀、護淨線、淨浴衣、黑鹿皮、鉢孕瞿花、蘇穀花、木履、冐餌草、大茅草、設多布澁波——茴香是、採花筐，緣飲食所須酥、蜜、砂糖、石蜜等物數珠如上。所說種種等物皆預備之，然後應當作先承事及廣念誦。

蘇悉地羯囉經成就諸物相品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經成就諸物相品第二十七

「復次我今說成就物，依是等物真言悉地。所謂：真陀摩尼、賢瓶、雨寶、伏藏、輪、雌黃、刀。此等七物上中之上，能令種種悉地成就，增益福德乃至成滿法王之果，況餘世事？佛部、蓮花部、金剛部等，此三部真言皆有如是勝上成就，於此之中隨取受持，獲具五通為上悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今說成就物，依是等物真言悉地。所謂：真陀摩尼、賢瓶、雨寶、伏藏、輪、雌黃、刀。此等七物上中之上，能令種種悉地成就，增益福德乃至成滿法王之果，況餘世事？佛部、蓮花部、金剛部等，此三部真言皆有如是勝上成就，於此之中隨取受持，獲具五通為上悉地。

「前說七物今又細演，長一肘量作一金臺或用銀作，莊嚴精細安摩尼珠，著以摩尼、紅玻璃光淨無翳，或好水精置於臺頭，成就此寶者應夜念誦次作臺樣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前說七物今又細演，長一肘量作一金臺或用銀作，莊嚴精細安摩尼珠，著以摩尼、紅玻璃光淨無翳，或好水精置於臺頭，成就此寶者應夜念誦次作臺樣。」

【圖：T18p0622_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T18p0622_01.gif】

「若欲成就賢瓶法者，莊嚴其瓶，如受真言品中說，唯不著水置於幢臺。次作瓶樣，樣准印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就賢瓶法者，莊嚴其瓶，如受真言品中說，唯不著水置於幢臺。次作瓶樣，樣准印法。

「若欲成就雨寶法者，法驗成已但當誠心，五由旬內能雨金、銀，種種雜寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就雨寶法者，法驗成已但當誠心，五由旬內能雨金、銀，種種雜寶。

「若欲成就伏藏法者，法驗成已但當誠心，隨所念處伏藏發起，真金滿藏濟給貧乏，種種費用其藏無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就伏藏法者，法驗成已但當誠心，隨所念處伏藏發起，真金滿藏濟給貧乏，種種費用其藏無盡。

「若欲成就輪仙法者，鑌鐵作輪，量圓兩指一搩，輪安六輻輞緣纖利，如是依法速得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就輪仙法者，鑌鐵作輪，量圓兩指一搩，輪安六輻輞緣纖利，如是依法速得悉地。

「若欲成就雌黃法，先取好光雌黃，如日初出，其光烟赤亦如煉金，作水之時金汁烟光，其雌黃應取如是好者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就雌黃法，先取好光雌黃，如日初出，其光烟赤亦如煉金，作水之時金汁烟光，其雌黃應取如是好者。

「若欲成就刀法，先取鑌刀，量長兩肘，以小指齊闊四指，無諸病疹，其色紺青，如桑施鳥翎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就刀法，先取鑌刀，量長兩肘，以小指齊闊四指，無諸病疹，其色紺青，如桑施鳥翎。

「若欲成就佛頂法者，以金作佛頂，猶如畫印安置幢臺，莖用頗知迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就佛頂法者，以金作佛頂，猶如畫印安置幢臺，莖用頗知迦。

「若欲成就蓮花法者，先以金作蓮花，花作八葉，如兩指一搩手量。或用銀作；或熟銅作；或白檀作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就蓮花法者，先以金作蓮花，花作八葉，如兩指一搩手量。或用銀作；或熟銅作；或白檀作。

「若欲成就拔折囉者，先以鑌鐵作折拔囉，長十六指兩頭皆作三股，或紫檀作；或三金作——三金者謂：金、銀、熟銅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就拔折囉者，先以鑌鐵作折拔囉，長十六指兩頭皆作三股，或紫檀作；或三金作——三金者謂：金、銀、熟銅。

「若欲成就雄黃法者，先取雄黃，色如金薄塊成分片復有光焰，如是雄黃能成上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就雄黃法者，先取雄黃，色如金薄塊成分片復有光焰，如是雄黃能成上事。

「若欲成就牛黃法者，取黃牛牛黃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就牛黃法者，取黃牛牛黃。

「若欲成就刈哩迦藥者，先取其藥色如金錢花者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就刈哩迦藥者，先取其藥色如金錢花者好。

「若欲成就素嚕(二合)多安膳那藥，如曲蟮糞者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就素嚕(二合)多安膳那藥，如曲蟮糞者好。

「若欲成就白㲲布者，取細軟者擇去毛髮蔚金染之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就白㲲布者，取細軟者擇去毛髮蔚金染之。

「若欲成就護身線者，取白㲲縷細細三合復三合之，皆須右合或縷金合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就護身線者，取白㲲縷細細三合復三合之，皆須右合或縷金合。

「若欲成就花鬘法者，童女合縷，取闍底花作鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就花鬘法者，童女合縷，取闍底花作鬘。

「若欲成就牛糞灰法者，取蘭若所乾燥牛糞燒作白灰，和龍腦香用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就牛糞灰法者，取蘭若所乾燥牛糞燒作白灰，和龍腦香用。

「若欲成就木履法者，取室唎(二合)鉢㗚尼(二合)木作木履，上安其蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就木履法者，取室唎(二合)鉢㗚尼(二合)木作木履，上安其蓋。

「若欲成就繖蓋法者，蓋應以孔雀尾作，以新端竹而作其莖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就繖蓋法者，蓋應以孔雀尾作，以新端竹而作其莖。

「若欲成就弓箭、槍矟、獨股叉棒諸餘器仗，各隨世人所用，應如是作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就弓箭、槍矟、獨股叉棒諸餘器仗，各隨世人所用，應如是作。

「若欲成就世間諸物，所謂：鞍馬、車乘、牛羊、一切鳥獸諸餘物等，隨其世人共將為上，或所意樂或依本法，應如是作制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就世間諸物，所謂：鞍馬、車乘、牛羊、一切鳥獸諸餘物等，隨其世人共將為上，或所意樂或依本法，應如是作制。

「若欲成就吠多羅者，應取族姓家生，盛年無病卒死身無瘢跡，由未脹壞諸根具足，取如是尸而作成就。隨其所作上中下成，所取之物亦復如是！心無怖畏方作此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就吠多羅者，應取族姓家生，盛年無病卒死身無瘢跡，由未脹壞諸根具足，取如是尸而作成就。隨其所作上中下成，所取之物亦復如是！心無怖畏方作此法。

蘇悉地羯囉經取成就物品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經取成就物品第二十八

「復次我今說取物法。於黑白二月八日、十四日、十五日，日月蝕時地動時日，於其午前而取其物；於念誦時得境界已，然後應當而取諸物；或澡浴清淨不食持齋，求善境界而取諸物；所說須物隨於方處所有，是物者而就貨買，不酬價直而取諸物；或時自覺增加威力，堪忍飢寒種種異相，當爾之時而取諸物。所取諸物各依本性上中下品取上好者，如法得已應加精勇，作成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今說取物法。於黑白二月八日、十四日、十五日，日月蝕時地動時日，於其午前而取其物；於念誦時得境界已，然後應當而取諸物；或澡浴清淨不食持齋，求善境界而取諸物；所說須物隨於方處所有，是物者而就貨買，不酬價直而取諸物；或時自覺增加威力，堪忍飢寒種種異相，當爾之時而取諸物。所取諸物各依本性上中下品取上好者，如法得已應加精勇，作成就法。

蘇悉地羯囉經淨除諸物品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經淨除諸物品第二十九

「復次今說淨除諸物而灑淨法。先以五淨洗之，不應洗者五淨灑之，觀雌黃量五淨亦然，而和末之。雌黃和乳作末；朱砂、牛尿和作其末；牛黃、酥和末，彩色和乳調；安膳那藥唯空作末。刀、輪等物用牛糞水洗，餘所說者牛尿洗之。應洗物等先以牛尿和胡麻水，洗訖後以香水洗之。諸餘物等世所稱用其水洗應隨洗之，或可香水洗洗。次用諸事真言，真言水灑淨；次用部心真言，真言水灑淨；次用部母真言，真言水灑淨。但應洗者先以五淨，次胡麻水；次用香水，如所應淨皆應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次今說淨除諸物而灑淨法。先以五淨洗之，不應洗者五淨灑之，觀雌黃量五淨亦然，而和末之。雌黃和乳作末；朱砂、牛尿和作其末；牛黃、酥和末，彩色和乳調；安膳那藥唯空作末。刀、輪等物用牛糞水洗，餘所說者牛尿洗之。應洗物等先以牛尿和胡麻水，洗訖後以香水洗之。諸餘物等世所稱用其水洗應隨洗之，或可香水洗洗。次用諸事真言，真言水灑淨；次用部心真言，真言水灑淨；次用部母真言，真言水灑淨。但應洗者先以五淨，次胡麻水；次用香水，如所應淨皆應如是。

蘇悉地羯囉經諸物量數品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經諸物量數品第三十

「復次廣說成就物量成就物者，謂：身莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常法，所用量數應作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說成就物量成就物者，謂：身莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常法，所用量數應作成就。

「然欲成就雌黃法者，取末五兩為最上法、三兩為中法、一兩為下法；成就牛黃者，一兩為上、半兩為中、一分為下法；成就雄黃者，二兩為上法、一兩為中法、半兩為下法；若欲成就安膳那者，取三分為上、二分為中、一分為下；成就酥者，七兩為上、五兩為中、三兩為下；成就灰者，五兩為上、三兩為中、二兩為下；若欲成就欝金香者，量比雌黃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然欲成就雌黃法者，取末五兩為最上法、三兩為中法、一兩為下法；成就牛黃者，一兩為上、半兩為中、一分為下法；成就雄黃者，二兩為上法、一兩為中法、半兩為下法；若欲成就安膳那者，取三分為上、二分為中、一分為下；成就酥者，七兩為上、五兩為中、三兩為下；成就灰者，五兩為上、三兩為中、二兩為下；若欲成就欝金香者，量比雌黃。

「於安怛法說種種丸，欲成就者其數須隻，二十一丸為上、十四為中、七丸為下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於安怛法說種種丸，欲成就者其數須隻，二十一丸為上、十四為中、七丸為下。

「於本法中諸物量少應加數，或依都量；或如本法；或世所貴尊，量數多少亦可依之。應觀念誦功力及觀同伴多少，應當具備如本尊恩眷境界許多任可成就。悉地之法有上中下，諸物數量亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於本法中諸物量少應加數，或依都量；或如本法；或世所貴尊，量數多少亦可依之。應觀念誦功力及觀同伴多少，應當具備如本尊恩眷境界許多任可成就。悉地之法有上中下，諸物數量亦復如是。

蘇悉地羯囉經除一切障大灌頂曼荼羅法品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經除一切障大灌頂曼荼羅法品第三十一

「復次廣說成就諸物祕密妙法令速悉地。若欲起首成就法者，先應備辦諸悉地具，次應以護摩之法而加威本尊真言及自灌頂。欲灌頂者作曼荼羅如法供養，作灌頂已然後起首作成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次廣說成就諸物祕密妙法令速悉地。若欲起首成就法者，先應備辦諸悉地具，次應以護摩之法而加威本尊真言及自灌頂。欲灌頂者作曼荼羅如法供養，作灌頂已然後起首作成就法。

「次說灌頂大曼荼羅能得成就一切諸事，如前所說明王曼荼羅淨地等法皆應如是。其曼荼羅頓方四角安置四門，其量八肘或七肘、五肘，唯開四門分明界道，以五彩色而用畫之如其胎暈，次外減半次外亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說灌頂大曼荼羅能得成就一切諸事，如前所說明王曼荼羅淨地等法皆應如是。其曼荼羅頓方四角安置四門，其量八肘或七肘、五肘，唯開四門分明界道，以五彩色而用畫之如其胎暈，次外減半次外亦然。

「於此西面四肘之外，復作一曼荼羅，其量五肘或四或三。唯開東門或如根本大曼荼羅灌頂處所減半而作。凡曼荼羅地勢皆須地門而瀉說為吉祥；但曼荼羅地勢北瀉說為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此西面四肘之外，復作一曼荼羅，其量五肘或四或三。唯開東門或如根本大曼荼羅灌頂處所減半而作。凡曼荼羅地勢皆須地門而瀉說為吉祥；但曼荼羅地勢北瀉說為最勝。

「或用一種彩色畫之，於四角外作三鈷叉拔折羅；於中台內如法畫作八葉蓮花，諸曼荼羅亦應如是。蓮花葉外周匝畫作吉祥妙印；於四門中畫拔折羅；復於諸角安吉祥瓶，於外灌頂曼荼羅亦如是作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或用一種彩色畫之，於四角外作三鈷叉拔折羅；於中台內如法畫作八葉蓮花，諸曼荼羅亦應如是。蓮花葉外周匝畫作吉祥妙印；於四門中畫拔折羅；復於諸角安吉祥瓶，於外灌頂曼荼羅亦如是作。

「凡欲灌頂必須四種，所置瓶處並函界角，隨所持誦真言及與明等，於其台內畫本尊印并置一瓶，所持真言隨其部類畫本尊主印，所謂：佛頂、蓮花、金剛。應知此法置為祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡欲灌頂必須四種，所置瓶處並函界角，隨所持誦真言及與明等，於其台內畫本尊印并置一瓶，所持真言隨其部類畫本尊主印，所謂：佛頂、蓮花、金剛。應知此法置為祕密。

「所持真言不識名號及部不貫者應安一瓶，名辦諸事；或安成就義利之瓶；或安一瓶，名諸真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所持真言不識名號及部不貫者應安一瓶，名辦諸事；或安成就義利之瓶；或安一瓶，名諸真言。

「次外東面畫佛頂印。右邊部母印，左邊部心印；次右鑠底印、次左牙印；次右阿難、次左湏菩提，諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次外東面畫佛頂印。右邊部母印，左邊部心印；次右鑠底印、次左牙印；次右阿難、次左湏菩提，諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角。

「次於北面畫觀自在菩薩印。右邊部母印、左邊部心印；次右落澁彌印、次左多羅印；次右成就義菩薩印，次左大勢至菩薩印，諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於北面畫觀自在菩薩印。右邊部母印、左邊部心印；次右落澁彌印、次左多羅印；次右成就義菩薩印，次左大勢至菩薩印，諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角。

「次於南面畫金剛印。右邊部母印，左邊部心印；次右金剛拳印，次左食金剛印；次右拔折羅印，次左金剛棒印，諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於南面畫金剛印。右邊部母印，左邊部心印；次右金剛拳印，次左食金剛印；次右拔折羅印，次左金剛棒印，諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角。

「次於西面門南畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬；乃至南角門北畫達羅神印及妃印并諸眷屬；乃至北角次第三曼荼羅畫八方神，各與眷屬令滿其位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於西面門南畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬；乃至南角門北畫達羅神印及妃印并諸眷屬；乃至北角次第三曼荼羅畫八方神，各與眷屬令滿其位。

「第二曼荼羅門外右邊畫難陀龍王，左邊畫拔難陀龍王；於三曼荼羅門外，右邊畫孫陀龍王、優波孫陀龍王。曼荼羅外畫甘露瓶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二曼荼羅門外右邊畫難陀龍王，左邊畫拔難陀龍王；於三曼荼羅門外，右邊畫孫陀龍王、優波孫陀龍王。曼荼羅外畫甘露瓶印。

「如前作曼荼羅法已及供養已，次應如法作三種事護摩。為欲遣除毘那夜迦故，應作阿毘遮嚕事；為自利益故應作補瑟徵迦事；為息諸災難故應作扇底迦事。應以當部成辦諸事真言作阿毘遮嚕迦事，或用甘露瓶真言通三部用；應用當部心明作補瑟徵迦事；應以當部母明作扇底迦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前作曼荼羅法已及供養已，次應如法作三種事護摩。為欲遣除毘那夜迦故，應作阿毘遮嚕事；為自利益故應作補瑟徵迦事；為息諸災難故應作扇底迦事。應以當部成辦諸事真言作阿毘遮嚕迦事，或用甘露瓶真言通三部用；應用當部心明作補瑟徵迦事；應以當部母明作扇底迦事。

「於曼荼羅所集聖者及以諸天，各各以本真言而作三種護摩；或以成辦諸事真言而作，其護摩處曼荼羅西面門南作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於曼荼羅所集聖者及以諸天，各各以本真言而作三種護摩；或以成辦諸事真言而作，其護摩處曼荼羅西面門南作之。

「如護摩法酥等諸物，以三事真言各供養百遍或加其數，為欲加威諸真言故，應作如是三種護摩；次為三部諸真言等各供養七遍，其三部主應加其數，或但三部各供養百遍，如不辦者七遍三遍亦得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如護摩法酥等諸物，以三事真言各供養百遍或加其數，為欲加威諸真言故，應作如是三種護摩；次為三部諸真言等各供養七遍，其三部主應加其數，或但三部各供養百遍，如不辦者七遍三遍亦得滿足。

「所持真言主於台曼荼羅內部尊之下安置。於曼荼羅外東面別安訶利帝母；南面安置輸利尼；西面安置醫迦熱吒；北面安置句吒嚙利，隨彼所樂而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所持真言主於台曼荼羅內部尊之下安置。於曼荼羅外東面別安訶利帝母；南面安置輸利尼；西面安置醫迦熱吒；北面安置句吒嚙利，隨彼所樂而奉獻之。

「如法供養諸真言已及護摩已，前之安瓶隨所為者，誦彼真言而用加被；於本尊前所安之瓶還用彼真言而加被之；其台內瓶應用明王真言而作加被；當門為軍荼利所安置瓶亦須用彼真言加被。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如法供養諸真言已及護摩已，前之安瓶隨所為者，誦彼真言而用加被；於本尊前所安之瓶還用彼真言而加被之；其台內瓶應用明王真言而作加被；當門為軍荼利所安置瓶亦須用彼真言加被。

「於台曼荼羅東面兩角所安置瓶，東北角者以部心真言；東南角者用部母真言；西北角者用能辦諸真言；西南角者用一切真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於台曼荼羅東面兩角所安置瓶，東北角者以部心真言；東南角者用部母真言；西北角者用能辦諸真言；西南角者用一切真言。

「如是加被此上瓶已及供養已，次應右遶。如前已說灌頂之法，此亦如是安置吉祥。所謂：穀實、藥草、花菓、香樹枝葉、花鬘及寶置於瓶內，新帛繒綵用纏其頸。諸灌頂法皆應如是即令同伴灌行者頂，其同伴者皆須持誦如法清淨，或求阿闍梨與其灌頂。為欲除遣諸作障故，先用軍荼利瓶而用灌頂；第四應用所持真言而用灌頂，其餘二瓶隨意而用。如是畢已應以手黃塗香薰香，芥子、線釧、衣服皆應受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是加被此上瓶已及供養已，次應右遶。如前已說灌頂之法，此亦如是安置吉祥。所謂：穀實、藥草、花菓、香樹枝葉、花鬘及寶置於瓶內，新帛繒綵用纏其頸。諸灌頂法皆應如是即令同伴灌行者頂，其同伴者皆須持誦如法清淨，或求阿闍梨與其灌頂。為欲除遣諸作障故，先用軍荼利瓶而用灌頂；第四應用所持真言而用灌頂，其餘二瓶隨意而用。如是畢已應以手黃塗香薰香，芥子、線釧、衣服皆應受用。

「如法灌頂了已，復為息諸障故應作護摩，了已便即發遣。或於平淨處所但一彩色作小曼荼羅極令方正，其量二肘安置三部大印，西面朔印如前安置，淨瓶如法灌頂，即應離諸障難，本尊歡喜不久速成，此是祕密最勝悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如法灌頂了已，復為息諸障故應作護摩，了已便即發遣。或於平淨處所但一彩色作小曼荼羅極令方正，其量二肘安置三部大印，西面朔印如前安置，淨瓶如法灌頂，即應離諸障難，本尊歡喜不久速成，此是祕密最勝悉地。

蘇悉地羯囉經光顯諸物品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地羯囉經光顯諸物品第三十二

「復次如法灌頂畢已應作護摩，經三七日或一七日或經一月；或隨其成就相應；或於本法所說每日三時用酥、密及酪和以胡麻應作護摩；或依本法；或獻乳粥；或以酪飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次如法灌頂畢已應作護摩，經三七日或一七日或經一月；或隨其成就相應；或於本法所說每日三時用酥、密及酪和以胡麻應作護摩；或依本法；或獻乳粥；或以酪飯。

「所成就物每日三時以香熏之；以香水灑；以真言加被其眼觀視其物；以吉祥環安置於指撝按其物；以牛黃水或白芥子灑散其上，及於節日加諸供具奉獻彼物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所成就物每日三時以香熏之；以香水灑；以真言加被其眼觀視其物；以吉祥環安置於指撝按其物；以牛黃水或白芥子灑散其上，及於節日加諸供具奉獻彼物。

「若白月成者取十五日；若黑月成者取十四日。如斯光顯其物，皆用部母真言。復重加諸香花鬘等物供養以香塗手安置茅環，按所成物畢夜持誦，於夜三時誦百八遍。如斯光顯成就之物，從始至終皆應如是，若具此法速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若白月成者取十五日；若黑月成者取十四日。如斯光顯其物，皆用部母真言。復重加諸香花鬘等物供養以香塗手安置茅環，按所成物畢夜持誦，於夜三時誦百八遍。如斯光顯成就之物，從始至終皆應如是，若具此法速得成就。

「佛部光顯真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部光顯真言曰：

「『唵 帝誓 帝若娑尾(二合)寧(上) 悉悌娑(去)大也 𤙖泮吒(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 帝誓 帝若娑尾(二合)寧(上) 悉悌娑(去)大也 𤙖泮吒(二合)』

「蓮花部光顯真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮花部光顯真言曰：

「『唵 爾(去)比也(二合) 爾(去)比也(二合) 爾(去)鉢也 莽訶(去)室哩曳 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 爾(去)比也(二合) 爾(去)比也(二合) 爾(去)鉢也 莽訶(去)室哩曳 莎(去)訶(去)』

「金剛部光顯真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部光顯真言曰：

「『唵 若嚩(二合)羅 若嚩(引二合)羅也 滿度 莎(去)訶(去)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 若嚩(二合)羅 若嚩(引二合)羅也 滿度 莎(去)訶(去)』

「於三部法皆用赤羯囉微囉花，以真言持誦散灑其物；或用忙落底花或白芥子，初首及末乃至中間皆應如是散霑其物；或有境界及見異相亦如是散；臨欲成就亦如是散，便成光顯。若欲成就酥等之物，真言香水用灑其物便成光顯。以如是法而光顯物，縱不成者不應間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於三部法皆用赤羯囉微囉花，以真言持誦散灑其物；或用忙落底花或白芥子，初首及末乃至中間皆應如是散霑其物；或有境界及見異相亦如是散；臨欲成就亦如是散，便成光顯。若欲成就酥等之物，真言香水用灑其物便成光顯。以如是法而光顯物，縱不成者不應間斷。

「或作曼荼羅以為光顯，如前淨地用五種色作曼荼羅，其量四肘而開一門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或作曼荼羅以為光顯，如前淨地用五種色作曼荼羅，其量四肘而開一門。

「於內院東面先置輪印。於東北角置鉢印；東南角置袈裟印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於內院東面先置輪印。於東北角置鉢印；東南角置袈裟印。

「次於北面置蓮花印。於西北角置難(上)拏棒印；於東北角置軍持瓶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於北面置蓮花印。於西北角置難(上)拏棒印；於東北角置軍持瓶印。

「次於南面置拔折羅印。於東南角置𮓌那棒印；於西南角置羯攞賒瓶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於南面置拔折羅印。於東南角置𮓌那棒印；於西南角置羯攞賒瓶印。

「次於西面置金剛鉤、金剛拳印。於西南角置計利吉羅印；於西北角置遜婆印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於西面置金剛鉤、金剛拳印。於西南角置計利吉羅印；於西北角置遜婆印。

「復於東面輪右邊置佛眼部母印；次於北面蓮花印，右邊置半拏囉嚩思寧部母印；次於南面拔折羅印，右邊置忙莽計部母印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於東面輪右邊置佛眼部母印；次於北面蓮花印，右邊置半拏囉嚩思寧部母印；次於南面拔折羅印，右邊置忙莽計部母印。

「次於曼荼羅門外，如前所說置能摧諸難軍荼利印，依前供養。復於北面置六臂印、馬頭印、多羅印、戰捺囉(二合)印，及於當部所有眷屬次第安置，其形皆白；復於東面置如來鑠底印、帝殊囉施印、無能勝明王印、無能勝妃印；復於南面，於當部內所有眷屬次第安之；然於西面隨意安置三部諸印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於曼荼羅門外，如前所說置能摧諸難軍荼利印，依前供養。復於北面置六臂印、馬頭印、多羅印、戰捺囉(二合)印，及於當部所有眷屬次第安置，其形皆白；復於東面置如來鑠底印、帝殊囉施印、無能勝明王印、無能勝妃印；復於南面，於當部內所有眷屬次第安之；然於西面隨意安置三部諸印。

「次於外院置俱尾囉等八方大神，於其空處任置三部內成辦諸事真言等主；次於中台置所持部主印，所成就物隨於本法所說置於其中，安其部主中台印上。其物東邊置真言本所持印，其物西邊安護摩爐。次於西邊持誦人坐，各各以本真言依法召請，如前所說次第供養。供養畢已以三部母明次第護摩光顯其物，然後以本真言護摩而作光顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於外院置俱尾囉等八方大神，於其空處任置三部內成辦諸事真言等主；次於中台置所持部主印，所成就物隨於本法所說置於其中，安其部主中台印上。其物東邊置真言本所持印，其物西邊安護摩爐。次於西邊持誦人坐，各各以本真言依法召請，如前所說次第供養。供養畢已以三部母明次第護摩光顯其物，然後以本真言護摩而作光顯。

「於諸光顯法中護摩為最，凡初護摩先以部母明持誦，香水灑淨其物，護摩既畢亦如是灑。或用忙莽計心明；或用四字明王真言，通用三部護摩而作光顯。隨其所用真言為護摩者，初且誦其真言，次誦求請之句；復中間誦其真言，復誦求請之句；復亦誦其真言，還安求請句。如是真言之中，三處上中下分安置求請之句，最後安其『𤙖 泮吒 莎(去)訶(去)』字，所謂：闍嚩(二合放光)、攞闍嚩(引二合)攞也(令放光)、 悉地(成)、娑(去)駄也(令成)、爾(去)𭅤(威輝) 爾(去)跛耶跛跢跛跢(去二合)南(諸威輝者)、帝闍(潤澤)、帝闍也(令潤澤)、拔駄也(令增長)、忙尾覽摩(莫延遲)、阿(去)尾賒(遍入)、囉乞沙(二合護持)散爾(輕)、甜(令瑞現前)、俱(上)嚕(日耳)、𤙖 泮吒 莎(去)訶(去)。以如是等求請之句光顯其物，前後中間種種重說亦無所妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸光顯法中護摩為最，凡初護摩先以部母明持誦，香水灑淨其物，護摩既畢亦如是灑。或用忙莽計心明；或用四字明王真言，通用三部護摩而作光顯。隨其所用真言為護摩者，初且誦其真言，次誦求請之句；復中間誦其真言，復誦求請之句；復亦誦其真言，還安求請句。如是真言之中，三處上中下分安置求請之句，最後安其『𤙖 泮吒 莎(去)訶(去)』字，所謂：闍嚩(二合放光)、攞闍嚩(引二合)攞也(令放光)、 悉地(成)、娑(去)駄也(令成)、爾(去)𭅤(威輝) 爾(去)跛耶跛跢跛跢(去二合)南(諸威輝者)、帝闍(潤澤)、帝闍也(令潤澤)、拔駄也(令增長)、忙尾覽摩(莫延遲)、阿(去)尾賒(遍入)、囉乞沙(二合護持)散爾(輕)、甜(令瑞現前)、俱(上)嚕(日耳)、𤙖 泮吒 莎(去)訶(去)。以如是等求請之句光顯其物，前後中間種種重說亦無所妨。

「護摩畢已次應持誦，白羯囉尾囉花散其物上而作光顯；或持誦赤羯囉尾囉花；或用白芥子；或用酥摩那花而作光顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩畢已次應持誦，白羯囉尾囉花散其物上而作光顯；或持誦赤羯囉尾囉花；或用白芥子；或用酥摩那花而作光顯。

「先用塗香塗手以按其物，次以諸花持誦而散；次散白芥子；次燒香熏之；次後持誦香水而灑。應知如是次第，初中後夜三時以本尊主真言持誦，香水真言而灑以誦本持真言，而灑畢已如前護摩念誦乃至日出，具此法者速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先用塗香塗手以按其物，次以諸花持誦而散；次散白芥子；次燒香熏之；次後持誦香水而灑。應知如是次第，初中後夜三時以本尊主真言持誦，香水真言而灑以誦本持真言，而灑畢已如前護摩念誦乃至日出，具此法者速得成就。

「如是光顯諸物及與己身決定速得成就，其物縱少亦獲大驗，具此法者其物增多及得清淨，是故應作光顯之法，此名一切成就祕密之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是光顯諸物及與己身決定速得成就，其物縱少亦獲大驗，具此法者其物增多及得清淨，是故應作光顯之法，此名一切成就祕密之法。

「於諸節日應作如是光顯之法，餘日隨時而作光顯，念誦遍數滿已欲作成就法時，先應初夜具作光顯之法然後成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸節日應作如是光顯之法，餘日隨時而作光顯，念誦遍數滿已欲作成就法時，先應初夜具作光顯之法然後成就。」