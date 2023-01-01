佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊在淨光天清淨大樓閣之中，於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種裝嚴，如是嚴飾供養悉是如來神通變化。爾時會中有如是阿閦、寶生、無量壽、不空成就等如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在淨光天清淨大樓閣之中，於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種裝嚴，如是嚴飾供養悉是如來神通變化。爾時會中有如是阿閦、寶生、無量壽、不空成就等如來。

爾時大毘盧遮那如來胎藏，於四面門出生諸大菩薩眾及諸大明者無數賢聖。復有忿怒明王，與其眷屬唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯囉緊羯哩等。復有天、龍、夜叉、巘達哩嚩、阿蘇囉、誐嚕拏、緊那囉、摩護囉誐等無數之眾，俱來在會圍繞世尊。爾時大毘盧遮那如來，常住安樂三摩地，常不離大智大行大慈大悲救度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大毘盧遮那如來胎藏，於四面門出生諸大菩薩眾及諸大明者無數賢聖。復有忿怒明王，與其眷屬唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯囉緊羯哩等。復有天、龍、夜叉、巘達哩嚩、阿蘇囉、誐嚕拏、緊那囉、摩護囉誐等無數之眾，俱來在會圍繞世尊。爾時大毘盧遮那如來，常住安樂三摩地，常不離大智大行大慈大悲救度眾生。

爾時大毘盧遮那如來於大會中觀彼金剛手菩薩已，放大光明照於眾會。時金剛手菩薩從座而起，偏袒右肩瞻仰如來，以右手擲金剛杵，右膝著地合掌作禮，而白佛言：「何因何緣如來放大光明？若無因緣佛非放光。我見此光心生疑惑，時會大眾懷疑亦然。唯願世尊作師子吼，善說妙法斷我疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大毘盧遮那如來於大會中觀彼金剛手菩薩已，放大光明照於眾會。時金剛手菩薩從座而起，偏袒右肩瞻仰如來，以右手擲金剛杵，右膝著地合掌作禮，而白佛言：「何因何緣如來放大光明？若無因緣佛非放光。我見此光心生疑惑，時會大眾懷疑亦然。唯願世尊作師子吼，善說妙法斷我疑網。」

爾時世尊毘盧遮那如來受金剛手菩薩請已，告言：「我今放光，欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王。金剛手！此金剛大智方便行，一切義海所作最勝，於一切教中上中最上，能善安樂一切有情。」如是說已，即入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地。從定出已，說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊毘盧遮那如來受金剛手菩薩請已，告言：「我今放光，欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王。金剛手！此金剛大智方便行，一切義海所作最勝，於一切教中上中最上，能善安樂一切有情。」如是說已，即入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地。從定出已，說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法。

「復次持明行人，以吽hūṃ字為大智想，此吽hūṃ字化成焰鬘得迦忿怒大明王，光如劫火，身作大青雲色，六面六臂六足，身短腹大，作大忿怒相，利牙如金剛，面各三目，以八大龍王而為嚴飾，虎皮為衣、髑髏為冠，乘於水牛、足踏蓮花，鬚赤黃色有大辯才，頂戴阿閦佛自在而坐，大惡相顧視，正面笑容，右面黃色舌相出外，左面白色齩脣，是妙吉祥菩薩化身。右第一手執劍，第二手執金剛杵，第三手執箭。左第一手執羂索復竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。於此明王下，想諸天魔怖畏作禮，身有日輪圓光，變化諸佛如雲。若持明者如是依法觀想及誦大明，彼人行住坐臥常受五欲快樂而無過失，譬如虛空物不能著，此名能成壞大智金剛調伏三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明行人，以吽hūṃ字為大智想，此吽hūṃ字化成焰鬘得迦忿怒大明王，光如劫火，身作大青雲色，六面六臂六足，身短腹大，作大忿怒相，利牙如金剛，面各三目，以八大龍王而為嚴飾，虎皮為衣、髑髏為冠，乘於水牛、足踏蓮花，鬚赤黃色有大辯才，頂戴阿閦佛自在而坐，大惡相顧視，正面笑容，右面黃色舌相出外，左面白色齩脣，是妙吉祥菩薩化身。右第一手執劍，第二手執金剛杵，第三手執箭。左第一手執羂索復竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。於此明王下，想諸天魔怖畏作禮，身有日輪圓光，變化諸佛如雲。若持明者如是依法觀想及誦大明，彼人行住坐臥常受五欲快樂而無過失，譬如虛空物不能著，此名能成壞大智金剛調伏三摩地。」

復次世尊大毘盧遮那如來，為一切如來之首，入大智大毘盧遮那如來金剛三摩地。從定出已，以三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次世尊大毘盧遮那如來，為一切如來之首，入大智大毘盧遮那如來金剛三摩地。從定出已，以三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰：

「曩莫悉底哩(三合，中一字丁逸切)嚩日囉(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)朅(切身)朅(二) 佉(引)呬佉(引)呬(三) 薩哩嚩(合)訥瑟吒(二合)(四) 薩埵那摩迦(五) 阿西母娑攞(六) 鉢囉戌(七) 播(引)舍賀娑多(二合)(八) 拶覩哩部(二合)惹(九) 拶覩哩目(二合)佉(十) 沙吒左(二合引)囉拏(十一) 阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(十三) 鉢囉(二合引)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十四) 摩賀(引)尾覲曩(二合)(十五) 伽(引)怛迦(十六) 尾訖哩(二合)跢(引)曩曩(十七) 薩哩嚩(二合)部(引)多(十八) 嚩商羯囉(十九) 阿吒吒賀(引)娑(二十) 曩(引)禰儞(引)(二十一) 麼也(二合引)伽囉(二合)左哩摩(二合)(二十二) 儞嚩(引)娑曩(二十三) 俱嚕俱嚕(二十四) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)親曩親曩(二十五) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)頻那頻那(二十六) 波囉母捺囉(二合引)(二十七) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十八) 阿羯哩沙(二合)野(二十九) 薩哩嚩(二合)部(引)旦(引)(三十) 儞哩摩(二合)他(三十一) 儞哩摩(二合)他(三十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)(三十三) 鉢囉(二合)吠(引武每切)舍野(三十四) 鉢囉(二合)吠(引)舍野(三十五) 曼拏攞滿提曳(二合引)(三十六) 吠(引)嚩莎多(三十七) 𡁠(去)尾旦(引)怛羯囉(三十八) 俱嚕俱嚕(三十九) 摩摩(引)迦(引)哩煬(二合)(四十) 賀曩賀曩(四十一) 那賀那賀(四十二) 鉢左鉢左(四十三) 摩(引)尾藍麼野(四十四) 摩(引)尾藍麼野(四十五) 摩摩三摩野(四十六) 摩努娑摩(二合)囉(四十七) 吽(引)吽(引)(四十八) 發吒(半音)發吒(半音)(四十九) 娑怖(二合引)吒野(五十) 娑怖(二合引)吒野(五十一) 薩哩嚩(二合引)商(引)(五十二) 波哩布(引)囉迦(五十三) 呬(引)呬(引)婆誐鑁(五十四) 緊唧囉(引)野洗(五十五) 摩摩薩哩嚩(二合引)哩他(二合)(五十六) 娑(引)達野娑嚩(二合引)賀(引)(五十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩(三合，中一字丁逸切)嚩日囉(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)朅(切身)朅(二) 佉(引)呬佉(引)呬(三) 薩哩嚩(合)訥瑟吒(二合)(四) 薩埵那摩迦(五) 阿西母娑攞(六) 鉢囉戌(七) 播(引)舍賀娑多(二合)(八) 拶覩哩部(二合)惹(九) 拶覩哩目(二合)佉(十) 沙吒左(二合引)囉拏(十一) 阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(十三) 鉢囉(二合引)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十四) 摩賀(引)尾覲曩(二合)(十五) 伽(引)怛迦(十六) 尾訖哩(二合)跢(引)曩曩(十七) 薩哩嚩(二合)部(引)多(十八) 嚩商羯囉(十九) 阿吒吒賀(引)娑(二十) 曩(引)禰儞(引)(二十一) 麼也(二合引)伽囉(二合)左哩摩(二合)(二十二) 儞嚩(引)娑曩(二十三) 俱嚕俱嚕(二十四) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)親曩親曩(二十五) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)頻那頻那(二十六) 波囉母捺囉(二合引)(二十七) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十八) 阿羯哩沙(二合)野(二十九) 薩哩嚩(二合)部(引)旦(引)(三十) 儞哩摩(二合)他(三十一) 儞哩摩(二合)他(三十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)(三十三) 鉢囉(二合)吠(引武每切)舍野(三十四) 鉢囉(二合)吠(引)舍野(三十五) 曼拏攞滿提曳(二合引)(三十六) 吠(引)嚩莎多(三十七) 𡁠(去)尾旦(引)怛羯囉(三十八) 俱嚕俱嚕(三十九) 摩摩(引)迦(引)哩煬(二合)(四十) 賀曩賀曩(四十一) 那賀那賀(四十二) 鉢左鉢左(四十三) 摩(引)尾藍麼野(四十四) 摩(引)尾藍麼野(四十五) 摩摩三摩野(四十六) 摩努娑摩(二合)囉(四十七) 吽(引)吽(引)(四十八) 發吒(半音)發吒(半音)(四十九) 娑怖(二合引)吒野(五十) 娑怖(二合引)吒野(五十一) 薩哩嚩(二合引)商(引)(五十二) 波哩布(引)囉迦(五十三) 呬(引)呬(引)婆誐鑁(五十四) 緊唧囉(引)野洗(五十五) 摩摩薩哩嚩(二合引)哩他(二合)(五十六) 娑(引)達野娑嚩(二合引)賀(引)(五十七)」

爾時大毘盧遮那如來說此大明已，一切諸佛大威德菩薩歎未曾有，唯念大金剛毘盧遮那佛。「如見此大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世，如是持明者依法結界，能除諸惡而為最上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大毘盧遮那如來說此大明已，一切諸佛大威德菩薩歎未曾有，唯念大金剛毘盧遮那佛。「如見此大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世，如是持明者依法結界，能除諸惡而為最上。」

「復次持明者作成就法，當用自死人髑髏，取只一片圓滿而成者，及兩耳通過者，堪為作法。若兩片成髑髏，及兩耳不通過，不堪作法。取設咄嚕足下土為埿，作設咄嚕形入於髑髏內，持明者以足踏之，誦此大明句召速來，依此觀想而自降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者作成就法，當用自死人髑髏，取只一片圓滿而成者，及兩耳通過者，堪為作法。若兩片成髑髏，及兩耳不通過，不堪作法。取設咄嚕足下土為埿，作設咄嚕形入於髑髏內，持明者以足踏之，誦此大明句召速來，依此觀想而自降伏。」

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來，復說無能勝大忿怒明王觀想法：「鉢囉pra字為大智，觀想鉢囉pra字化成無能勝大忿怒明王，三面各三目六臂，身黃色日輪圓光，廣大照耀自在而住，以八大龍王為裝嚴，正面笑容，右面大青色微有忿怒相，左面白色齩脣現大惡相。右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執箭。左第一手執羂索復竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。如是觀想而作成壞之相，頂戴阿閦佛。若依法持誦速成正覺，此名無能勝大智金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來，復說無能勝大忿怒明王觀想法：「鉢囉pra字為大智，觀想鉢囉pra字化成無能勝大忿怒明王，三面各三目六臂，身黃色日輪圓光，廣大照耀自在而住，以八大龍王為裝嚴，正面笑容，右面大青色微有忿怒相，左面白色齩脣現大惡相。右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執箭。左第一手執羂索復竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。如是觀想而作成壞之相，頂戴阿閦佛。若依法持誦速成正覺，此名無能勝大智金剛三摩地。」

爾時世尊大毘盧遮那如來說此觀想已，入大不空成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地。從定出已，以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來說此觀想已，入大不空成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地。從定出已，以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 曩謨(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱(引)野(二) 摩賀(引)能瑟吒嚕(二合引)怛羯(二合)吒(三) 陪囉嚩(引)野(四) 遏西母娑攞(五) 鉢囉戍播(引)舍(六) 賀娑跢(二合引)野(七) 唵(引)阿蜜哩(二合)多(八) 軍拏梨(九) 朅朅(十) 佉(引)呬佉(引)呬(十一) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十二) 滿馱滿馱(十三) 賀曩賀曩(十四) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十五) 尾娑怖(二合引)吒野(十六) 尾娑怖(二合引)吒野(十七) 薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合)(十八) 尾曩(引)野劍(引)(十九) 摩賀(引)誐拏鉢底(二十) 𡁠(去)尾旦(引)怛羯囉(引)野(二十一) 吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(二十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 曩謨(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱(引)野(二) 摩賀(引)能瑟吒嚕(二合引)怛羯(二合)吒(三) 陪囉嚩(引)野(四) 遏西母娑攞(五) 鉢囉戍播(引)舍(六) 賀娑跢(二合引)野(七) 唵(引)阿蜜哩(二合)多(八) 軍拏梨(九) 朅朅(十) 佉(引)呬佉(引)呬(十一) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十二) 滿馱滿馱(十三) 賀曩賀曩(十四) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十五) 尾娑怖(二合引)吒野(十六) 尾娑怖(二合引)吒野(十七) 薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合)(十八) 尾曩(引)野劍(引)(十九) 摩賀(引)誐拏鉢底(二十) 𡁠(去)尾旦(引)怛羯囉(引)野(二十一) 吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(二十二)」

爾時世尊大毘盧遮那如來，說此無能勝大忿怒明王大明已，一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎，一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉，唯念大毘盧遮那佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，說此無能勝大忿怒明王大明已，一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎，一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉，唯念大毘盧遮那佛。

「復次持明者作成就法，用旋風內樹葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜迦形，持明者以足踏之，依法誦此大明，以吽hūṃ字發pā字與明同用，亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者作成就法，用旋風內樹葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜迦形，持明者以足踏之，依法誦此大明，以吽hūṃ字發pā字與明同用，亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕。」

復次觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王，三面各三目八臂，正面笑容，右面大青色，舌相出外如金剛杵，左面黃色利牙齩脣，虎皮為衣，右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執迦那野，第四手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手持蓮花，第四手執弓，觀想如成壞相，能變化無數佛，頂戴阿閦佛，若依法觀想必得成就，此名最上馬頭金剛三摩地。」爾時寶生大金剛如來，入寶化大智金剛三摩地，從定出已，說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王，三面各三目八臂，正面笑容，右面大青色，舌相出外如金剛杵，左面黃色利牙齩脣，虎皮為衣，右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執迦那野，第四手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手持蓮花，第四手執弓，觀想如成壞相，能變化無數佛，頂戴阿閦佛，若依法觀想必得成就，此名最上馬頭金剛三摩地。」爾時寶生大金剛如來，入寶化大智金剛三摩地，從定出已，說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)𡁠曩哩胝(二) 吒吽(引)吽(引)(三) 發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)𡁠曩哩胝(二) 吒吽(引)吽(引)(三) 發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

爾時世尊大毘盧遮那如來說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明已，諸佛菩薩皆悉讚歎，囉叉娑部多、拏枳儞娑建馱諸宿曜等，悉皆驚怖恐畏顫掉。彼持明者依法持誦，而作一切成壞之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明已，諸佛菩薩皆悉讚歎，囉叉娑部多、拏枳儞娑建馱諸宿曜等，悉皆驚怖恐畏顫掉。彼持明者依法持誦，而作一切成壞之相。

復次說此尾覲難得迦大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成尾覲難得迦大忿怒明王，大青雲色三面六臂，面各三目，正面笑容，右面白色，左面黃色作忿怒相齩脣，右足踏諸魔左足踏蓮花。右第一手執利劍，第二手執銊斧，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。頂戴阿閦佛。具大神通，能降一切魔變大慈悲雨。如是依法觀想除一切魔，此名最勝大金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說此尾覲難得迦大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成尾覲難得迦大忿怒明王，大青雲色三面六臂，面各三目，正面笑容，右面白色，左面黃色作忿怒相齩脣，右足踏諸魔左足踏蓮花。右第一手執利劍，第二手執銊斧，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。頂戴阿閦佛。具大神通，能降一切魔變大慈悲雨。如是依法觀想除一切魔，此名最勝大金剛三摩地。」

爾時世尊無量壽大金剛如來，入無量功德寶藏大金剛三摩地。從定出已，說此尾覲難得迦大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊無量壽大金剛如來，入無量功德寶藏大金剛三摩地。從定出已，說此尾覲難得迦大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒駄(引)喃(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 跢(引)嚕攞(三) 尾嚕羅(四) 薩哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛迦(五) 入嚩(二合)里多尾娑普(二合)陵誐(六) 遏吒吒賀(引)娑(七) 計(引)娑哩(八) 娑吒(引)誅波(九) 鵮迦(引)囉(十) 嚩日囉(二合)袪囉儞哩伽(二合引)多(十一) 左里多(十二) 嚩蘇馱(引)怛攞(十三) 儞濕嚩(二合)娑(十四) 摩(引)嚕妬得叱(二合)鉢多(二合)(十五) 達囉尼(引)(十六) 達囉毘(引)沙拏(十七) 遏吒吒賀(引)娑(十八) 阿波哩彌多末攞(十九) 波囉(引)訖囉(二合)摩(二十) 阿(引)哩也(二合)毘(引)多(二十一) 部(引)多誐拏(二十二) 達踰(二合)始多(二十三) 沒𠆙(切身)沒𠆙(切身)(二十四) 賀野誐哩(二合引)嚩(二十五) 佉(引)那佉(引)那(二十六) 鉢囉滿怛囕(二合引)(二十七) 親那親那(二十八) 悉地孕(二合)彌(引)禰舍(二十九) 阿(引)吠(引)舍野(三十) 薩哩嚩(二合)入嚩(二合)囉(三十一) 必舍(引)左喃(三十二) 薩哩嚩(二合)誐囉(二合)呬(引)數阿鉢囉(二合)底賀覩(引)婆嚩(三十三) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)緊唧囉(引)野洗(三十四) 伊難訥瑟吒(二合)誐囉(二合)憾(三十五) 訥瑟吒(二合)薩哩謗(二合)嚩(三十六)(引) 度曩度曩(三十七) 摩他摩他(三十八) 摩吒摩吒(三十九) 鉢吒鉢吒(四十) 播(引)吒野播(引)吒野(四十一) 滿駄滿駄(四十二) 沒馱達哩摩(二合)(四十三) 僧伽(引)努倪也(二合引)旦(四十四) 羯哩𤚥俱嚕尸伽囕(二合)(四十五) 賀野仡哩(二合引)嚩(引)野發吒(半音)(四十六) 嚩日囉(二合引)野發吒(半音)(四十七) 嚩日囉(二合)誐(引)怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十八) 嚩日囉(二合)儞怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十九) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合引)野發吒(半音)(五十) 嚩日囉(二合)祛囉(引)野發吒(半音)(五十一) 嚩日囉(二合)祛囉(五十二) 儞哩伽(二合引)多曩(引)野發吒(半音)(五十三) 波囉滿怛囉(二合)尾曩(引)設曩(引)野發吒(半音)(五十四) 怛𡃤(二合)路枳也(二合)(五十五) 婆煬羯囉(引)野發吒(半音)(五十六) 薩哩嚩(二合)羯哩彌(二合引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒駄(引)喃(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 跢(引)嚕攞(三) 尾嚕羅(四) 薩哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛迦(五) 入嚩(二合)里多尾娑普(二合)陵誐(六) 遏吒吒賀(引)娑(七) 計(引)娑哩(八) 娑吒(引)誅波(九) 鵮迦(引)囉(十) 嚩日囉(二合)袪囉儞哩伽(二合引)多(十一) 左里多(十二) 嚩蘇馱(引)怛攞(十三) 儞濕嚩(二合)娑(十四) 摩(引)嚕妬得叱(二合)鉢多(二合)(十五) 達囉尼(引)(十六) 達囉毘(引)沙拏(十七) 遏吒吒賀(引)娑(十八) 阿波哩彌多末攞(十九) 波囉(引)訖囉(二合)摩(二十) 阿(引)哩也(二合)毘(引)多(二十一) 部(引)多誐拏(二十二) 達踰(二合)始多(二十三) 沒𠆙(切身)沒𠆙(切身)(二十四) 賀野誐哩(二合引)嚩(二十五) 佉(引)那佉(引)那(二十六) 鉢囉滿怛囕(二合引)(二十七) 親那親那(二十八) 悉地孕(二合)彌(引)禰舍(二十九) 阿(引)吠(引)舍野(三十) 薩哩嚩(二合)入嚩(二合)囉(三十一) 必舍(引)左喃(三十二) 薩哩嚩(二合)誐囉(二合)呬(引)數阿鉢囉(二合)底賀覩(引)婆嚩(三十三) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)緊唧囉(引)野洗(三十四) 伊難訥瑟吒(二合)誐囉(二合)憾(三十五) 訥瑟吒(二合)薩哩謗(二合)嚩(三十六)(引) 度曩度曩(三十七) 摩他摩他(三十八) 摩吒摩吒(三十九) 鉢吒鉢吒(四十) 播(引)吒野播(引)吒野(四十一) 滿駄滿駄(四十二) 沒馱達哩摩(二合)(四十三) 僧伽(引)努倪也(二合引)旦(四十四) 羯哩𤚥俱嚕尸伽囕(二合)(四十五) 賀野仡哩(二合引)嚩(引)野發吒(半音)(四十六) 嚩日囉(二合引)野發吒(半音)(四十七) 嚩日囉(二合)誐(引)怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十八) 嚩日囉(二合)儞怛囉(二合引)野發吒(半音)(四十九) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合引)野發吒(半音)(五十) 嚩日囉(二合)祛囉(引)野發吒(半音)(五十一) 嚩日囉(二合)祛囉(五十二) 儞哩伽(二合引)多曩(引)野發吒(半音)(五十三) 波囉滿怛囉(二合)尾曩(引)設曩(引)野發吒(半音)(五十四) 怛𡃤(二合)路枳也(二合)(五十五) 婆煬羯囉(引)野發吒(半音)(五十六) 薩哩嚩(二合)羯哩彌(二合引)

數(五十七) 阿鉢囉(二合)底賀跢(引)野發吒(半音)(五十八) 嚩日囉(二合)俱攞(五十九) 怛囉(二合引)娑曩羯囉(引)野發吒(半音)(六十) 吽(引)吽(引)吽(引)(六十一) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(六十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數(五十七) 阿鉢囉(二合)底賀跢(引)野發吒(半音)(五十八) 嚩日囉(二合)俱攞(五十九) 怛囉(二合引)娑曩羯囉(引)野發吒(半音)(六十) 吽(引)吽(引)吽(引)(六十一) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(六十二)」

爾時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大忿怒明王大明已，時大眾會悉皆驚怖，唯念大智大金剛大慈悲毘盧遮那佛。「若持明者，觀想掌內有蓮花，於蓮花中想其吽hūṃ字，有大熾焰遍滿，如是依忿怒明王三摩地，能除三界一切諸毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大忿怒明王大明已，時大眾會悉皆驚怖，唯念大智大金剛大慈悲毘盧遮那佛。「若持明者，觀想掌內有蓮花，於蓮花中想其吽hūṃ字，有大熾焰遍滿，如是依忿怒明王三摩地，能除三界一切諸毒。」

復次世尊大毘盧遮那如來，說此不動尊大忿怒明王觀想法：「憾haṃ字為大智，觀想化為不動尊大忿怒明王，眇目童子相，六臂三面各三目，作童子裝嚴。正面笑容，右面黃色舌相出外上有血色，左面白色忿怒相而作吽字聲。身作翡翠色，足踏蓮花及寶山，立作舞勢能除一切魔，遍身熾焰日輪圓光。右第一手執劍，第二手執金剛杵，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。頂戴佛冠，是阿閦如來所化。具大神通，變化諸佛如雲。彼持明者如是觀想，無上菩提不久成就，此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次世尊大毘盧遮那如來，說此不動尊大忿怒明王觀想法：「憾haṃ字為大智，觀想化為不動尊大忿怒明王，眇目童子相，六臂三面各三目，作童子裝嚴。正面笑容，右面黃色舌相出外上有血色，左面白色忿怒相而作吽字聲。身作翡翠色，足踏蓮花及寶山，立作舞勢能除一切魔，遍身熾焰日輪圓光。右第一手執劍，第二手執金剛杵，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。頂戴佛冠，是阿閦如來所化。具大神通，變化諸佛如雲。彼持明者如是觀想，無上菩提不久成就，此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地。」

爾時世尊大毘盧遮那如來，入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地。從定出已，說此不動尊大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地。從定出已，說此不動尊大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)阿左攞迦(引)拏拏(二) 曩吒曩吒(三) 謨(引)吒謨(引)吒(四) 娑吒娑吒(五) 怛吒怛吒(六) 咄吒咄吒(七) 謨(引)賀謨(引)賀(八) 娑賀娑賀(九) 賀囊賀曩(十) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十一) 阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十二) 摩賀(引)末跢(引)播(引)攞(十三) 度曩度曩(十四) 底尼底尼(十五) 佉(引)那佉(引)那(十六) 尾覲曩(二合引)摩(引)囉野(十七) 摩(引)囉野(十八) 訥瑟鵮(二合引)婆乞叉(二合)野(十九) 婆乞叉(二合)野(二十) 薩哩鑁(二合)俱嚕俱嚕(二十一) 枳哩枳哩(二十二) 摩賀(引)尾沙摩(二十三) 嚩日囉(二合)娑怖(二合引)吒野(二十四) 娑怖(二合引)吒野(二十五) 吽(引)吽(引)吽(引)(二十六) 底哩(二合)嚩里多囕誐曩哩多(二合)迦(二十七) 暗(引烏當切)暗(引上同)暗(引)(二十八) 㰠(引呼郎切下同)㰠(引)㰠(引)(二十九) 阿左攞唧(引)吒(三十) 娑怖(二合引)吒野(三十一) 娑怖(二合引)吒野(三十二) 吽(引)(三十三) 阿三滿底迦怛囉(二合)吒(半音)(三十四) 摩賀(引)末攞(三十五) 舍(引)怛野(三十六) 三摩煬(三十七) 𤚥(引)怛囕(二合引)㰠(引)難(引)(三十八) 戍迭覩路迦窣覩(二合)(三十九) 沙也(二合)覩嚩日哩(二合引)(四十) 曩謨(引)窣覩(二合)(四十一) 阿鉢囉(二合)底賀多末㘑(引)毘藥(二合)(四十二) 入嚩(二合引)攞野怛囉(二合)吒(半音)(四十三) 阿娑賀曩莫娑嚩(二合引)賀(引)(四十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)阿左攞迦(引)拏拏(二) 曩吒曩吒(三) 謨(引)吒謨(引)吒(四) 娑吒娑吒(五) 怛吒怛吒(六) 咄吒咄吒(七) 謨(引)賀謨(引)賀(八) 娑賀娑賀(九) 賀囊賀曩(十) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十一) 阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十二) 摩賀(引)末跢(引)播(引)攞(十三) 度曩度曩(十四) 底尼底尼(十五) 佉(引)那佉(引)那(十六) 尾覲曩(二合引)摩(引)囉野(十七) 摩(引)囉野(十八) 訥瑟鵮(二合引)婆乞叉(二合)野(十九) 婆乞叉(二合)野(二十) 薩哩鑁(二合)俱嚕俱嚕(二十一) 枳哩枳哩(二十二) 摩賀(引)尾沙摩(二十三) 嚩日囉(二合)娑怖(二合引)吒野(二十四) 娑怖(二合引)吒野(二十五) 吽(引)吽(引)吽(引)(二十六) 底哩(二合)嚩里多囕誐曩哩多(二合)迦(二十七) 暗(引烏當切)暗(引上同)暗(引)(二十八) 㰠(引呼郎切下同)㰠(引)㰠(引)(二十九) 阿左攞唧(引)吒(三十) 娑怖(二合引)吒野(三十一) 娑怖(二合引)吒野(三十二) 吽(引)(三十三) 阿三滿底迦怛囉(二合)吒(半音)(三十四) 摩賀(引)末攞(三十五) 舍(引)怛野(三十六) 三摩煬(三十七) 𤚥(引)怛囕(二合引)㰠(引)難(引)(三十八) 戍迭覩路迦窣覩(二合)(三十九) 沙也(二合)覩嚩日哩(二合引)(四十) 曩謨(引)窣覩(二合)(四十一) 阿鉢囉(二合)底賀多末㘑(引)毘藥(二合)(四十二) 入嚩(二合引)攞野怛囉(二合)吒(半音)(四十三) 阿娑賀曩莫娑嚩(二合引)賀(引)(四十四)」

爾時世尊大毘盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已，所有一切天、龍、夜叉、囉叉娑、緊那羅及諸魔等皆大怖畏，如大火燒迷悶躄地，唯念大毘盧遮那佛。「如是不動尊大忿怒明王，能句召諸天童女令皆怖畏，速作種種所欲之事，即是毘盧遮那如來神通所化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已，所有一切天、龍、夜叉、囉叉娑、緊那羅及諸魔等皆大怖畏，如大火燒迷悶躄地，唯念大毘盧遮那佛。「如是不動尊大忿怒明王，能句召諸天童女令皆怖畏，速作種種所欲之事，即是毘盧遮那如來神通所化。」

復次大毘盧遮那如來，說此吒枳大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化為吒枳大忿怒明王，三面各三目六臂，頂戴寶冠冠上有佛。明王垂髮，正面笑容，右面黃色顰眉，左面白色忿怒相齩脣，身青雲色日輪圓光。左右二手結於本印，右第二手執金剛杵，第三手執箭；左第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。足踏蓮花立如舞勢，變化一切佛，下面諸魔作怖畏。彼持明者依法觀想速證菩提，此名句召一切最勝金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次大毘盧遮那如來，說此吒枳大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化為吒枳大忿怒明王，三面各三目六臂，頂戴寶冠冠上有佛。明王垂髮，正面笑容，右面黃色顰眉，左面白色忿怒相齩脣，身青雲色日輪圓光。左右二手結於本印，右第二手執金剛杵，第三手執箭；左第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。足踏蓮花立如舞勢，變化一切佛，下面諸魔作怖畏。彼持明者依法觀想速證菩提，此名句召一切最勝金剛三摩地。」

爾時世尊毘盧遮那如來，入普遍熾盛藏金剛三摩地。從定出已，說此吒枳大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊毘盧遮那如來，入普遍熾盛藏金剛三摩地。從定出已，說此吒枳大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)吒枳(二) 吽(引)𠺁(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)吒枳(二) 吽(引)𠺁(三)」

爾時世尊大毘盧遮那如來，說此吒枳大忿怒明王大明已，所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎，一切諸魔悉皆迷悶不覺躄地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，說此吒枳大忿怒明王大明已，所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎，一切諸魔悉皆迷悶不覺躄地。

復次說成就法：「時持明者依不空成就佛作法，以右足踏設咄嚕形，發大忿怒相顰眉，能句召一切諸魔，及破一切呪法，令諸眾生發敬愛心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說成就法：「時持明者依不空成就佛作法，以右足踏設咄嚕形，發大忿怒相顰眉，能句召一切諸魔，及破一切呪法，令諸眾生發敬愛心故。」

爾時世尊不空成就大金剛如來，說此儞羅難拏大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成儞羅難拏大忿怒明王，三面各三目六臂。正面青色作笑容，左面黃色，右面白色齩脣，身青雲色，以八大龍王為裝嚴，髮髻青潤，頂戴於佛，足踏蓮花立如舞勢。右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓日輪圓光，變化諸佛如雲，此名降除魔怨大智金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊不空成就大金剛如來，說此儞羅難拏大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成儞羅難拏大忿怒明王，三面各三目六臂。正面青色作笑容，左面黃色，右面白色齩脣，身青雲色，以八大龍王為裝嚴，髮髻青潤，頂戴於佛，足踏蓮花立如舞勢。右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓日輪圓光，變化諸佛如雲，此名降除魔怨大智金剛三摩地。」

爾時世尊不空成就大金剛如來，入不空出生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地。從定出已，說此大儞羅難拏大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊不空成就大金剛如來，入不空出生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地。從定出已，說此大儞羅難拏大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)伊係曳(二合引)呬婆誐鑁(二) 嚩日囉(二合)儞(引)攞難拏(三) 覩嚕覩嚕(四) 攞虎攞虎(五) 賀(引)賀(引)(六) 虞盧虞盧(七) 虞攞(引)波野(八) 虞攞(引)波野(九) 訖囉(二合)摩(十) 訖囉(二合)摩(十一) 婆誐鑁嚩(引)喻吠(引)詣(引)曩(十二) 部(引)跢(引)尸伽囕(二合)(十三) 那賀那賀(十四) 那囉那囉(十五) 嚩賀嚩賀(十六) 鉢左鉢左(十七) 鉢吒鉢吒(十八) 播(引)吒野播(引)吒野(十九) 摩吒摩吒(二十) 摩吒(引)波野(二十一) 摩吒(引)波野(二十二) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)抳(二十三) 親那親那(二十四) 頻那頻那(二十五) 婆乞叉(二合)婆乞叉(二合)(二十六) 彌(引)那摩寫(二十七) 嚕提囉滿(引)娑(二十八) 彌(引)那摩惹(二十九) 嚕提囉必哩(二合)野(三十) 伊係曳(二合引)呬婆誐鑁(三十一) 薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合引)儞(三十二) 薩哩嚩(二合)尾儞也(二合引)儞(三十三) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)抳(三十四) 薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合引)抳(三十五) 薩哩嚩(二合)暮攞誐囉(二合)賀(引)(三十六) 賀曩賀曩(三十七) 畔惹畔惹(三十八) 摩哩那(二合)摩哩那(二合)(三十九) 伊難彌(引)迦(引)哩煬(二合)娑(引)達野(四十) 吽(引)儞(引)攞(引)野(四十一) 儞(引)攞嚩日囉(二合)難拏(引)野(四十二) 覩嚕覩嚕(四十三) 尾覲曩(二合)尾曩(引)野迦(四十四) 曩(引)舍迦(引)野(四十五) 虎嚕虎嚕(四十六) 禰(引)鉢多(二合)贊拏(引)野(四十七) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(四十八) 紇哩(二合)那野(引)儞閉(引)拏野(四十九) 親那親那(五十) 尾儞也(二合引)喃(引)砌(引)那迦吽(引)(五十一) 尾儞也(二合)喃(引)始瑟吒(二合)羯哩摩(二合)娑摩(二合)囉(五十二) 三摩煬(五十三) 嚩日囉(二合)達囉嚩左喃(引)(五十四) 摩哩摩(二合引)抳儞訖凌(二合)多野(五十五) 吽(引)吽(引)(五十六) 賀曩賀曩(五十七) 那賀那賀(五十八) 覩嚕覩嚕(五十九) 俱嚕俱嚕(六十) 虎嚕虎嚕(六十一) 發吒(半音)發吒(半音)(六十二) 吽(引)吽(引)(六十三) 訖哩(二合)旦(引)怛曳(引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)伊係曳(二合引)呬婆誐鑁(二) 嚩日囉(二合)儞(引)攞難拏(三) 覩嚕覩嚕(四) 攞虎攞虎(五) 賀(引)賀(引)(六) 虞盧虞盧(七) 虞攞(引)波野(八) 虞攞(引)波野(九) 訖囉(二合)摩(十) 訖囉(二合)摩(十一) 婆誐鑁嚩(引)喻吠(引)詣(引)曩(十二) 部(引)跢(引)尸伽囕(二合)(十三) 那賀那賀(十四) 那囉那囉(十五) 嚩賀嚩賀(十六) 鉢左鉢左(十七) 鉢吒鉢吒(十八) 播(引)吒野播(引)吒野(十九) 摩吒摩吒(二十) 摩吒(引)波野(二十一) 摩吒(引)波野(二十二) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)抳(二十三) 親那親那(二十四) 頻那頻那(二十五) 婆乞叉(二合)婆乞叉(二合)(二十六) 彌(引)那摩寫(二十七) 嚕提囉滿(引)娑(二十八) 彌(引)那摩惹(二十九) 嚕提囉必哩(二合)野(三十) 伊係曳(二合引)呬婆誐鑁(三十一) 薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合引)儞(三十二) 薩哩嚩(二合)尾儞也(二合引)儞(三十三) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合引)抳(三十四) 薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合引)抳(三十五) 薩哩嚩(二合)暮攞誐囉(二合)賀(引)(三十六) 賀曩賀曩(三十七) 畔惹畔惹(三十八) 摩哩那(二合)摩哩那(二合)(三十九) 伊難彌(引)迦(引)哩煬(二合)娑(引)達野(四十) 吽(引)儞(引)攞(引)野(四十一) 儞(引)攞嚩日囉(二合)難拏(引)野(四十二) 覩嚕覩嚕(四十三) 尾覲曩(二合)尾曩(引)野迦(四十四) 曩(引)舍迦(引)野(四十五) 虎嚕虎嚕(四十六) 禰(引)鉢多(二合)贊拏(引)野(四十七) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(四十八) 紇哩(二合)那野(引)儞閉(引)拏野(四十九) 親那親那(五十) 尾儞也(二合引)喃(引)砌(引)那迦吽(引)(五十一) 尾儞也(二合)喃(引)始瑟吒(二合)羯哩摩(二合)娑摩(二合)囉(五十二) 三摩煬(五十三) 嚩日囉(二合)達囉嚩左喃(引)(五十四) 摩哩摩(二合引)抳儞訖凌(二合)多野(五十五) 吽(引)吽(引)(五十六) 賀曩賀曩(五十七) 那賀那賀(五十八) 覩嚕覩嚕(五十九) 俱嚕俱嚕(六十) 虎嚕虎嚕(六十一) 發吒(半音)發吒(半音)(六十二) 吽(引)吽(引)(六十三) 訖哩(二合)旦(引)怛曳(引

)(六十四) 禰(引)嚩哩始(六十五) 尾捺囉(二合引)鉢曩迦(引)野(六十六) 賀曩賀曩(六十七) 嚩日囉(二合)難抳(引)曩娑嚩(二合引)賀(引)(六十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )(六十四) 禰(引)嚩哩始(六十五) 尾捺囉(二合引)鉢曩迦(引)野(六十六) 賀曩賀曩(六十七) 嚩日囉(二合)難抳(引)曩娑嚩(二合引)賀(引)(六十八)」

爾時世尊不空成就大金剛如來說此儞羅難拏明王大明已，所有十方剎土一切魔宮皆大震動，唯念三金剛大毘盧遮那佛。「彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就，若持此大明八百遍，能殺一切魔怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊不空成就大金剛如來說此儞羅難拏明王大明已，所有十方剎土一切魔宮皆大震動，唯念三金剛大毘盧遮那佛。「彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就，若持此大明八百遍，能殺一切魔怨。」

復次說大力忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成大力大忿怒明王，三面各三目八臂，身作青雲色，以八大龍王而為裝嚴，熾焰遍身髮皆竪立，目作大赤色，頂戴阿閦佛。正面笑容，右面金色，左面白色齩脣，足踏蓮花作大忿怒相，諸天怖畏馳散諸方，日輪圓光。右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執劍，第四手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執骨朵，第四手執弓。變化諸佛如雲。此觀想名大力大智最勝大金剛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說大力忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化成大力大忿怒明王，三面各三目八臂，身作青雲色，以八大龍王而為裝嚴，熾焰遍身髮皆竪立，目作大赤色，頂戴阿閦佛。正面笑容，右面金色，左面白色齩脣，足踏蓮花作大忿怒相，諸天怖畏馳散諸方，日輪圓光。右第一手執金剛杵，第二手執寶杖，第三手執劍，第四手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執骨朵，第四手執弓。變化諸佛如雲。此觀想名大力大智最勝大金剛三摩地。」

爾時世尊阿閦大金剛如來，入普遍變化裝嚴大金剛三摩地。從定出已，說此大力大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊阿閦大金剛如來，入普遍變化裝嚴大金剛三摩地。從定出已，說此大力大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(三) 唵(引)唵(引)沃仡囉(二合)戍(引)攞播(引)抳(四) 吽(引)吽(引)吽(引)(五) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(六) 唵(引)𡁠踰(二合引)底儞哩曩(二合引)那(七) 吽(引)吽(引)吽(引)(八) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(九) 摩賀(引)末攞(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(三) 唵(引)唵(引)沃仡囉(二合)戍(引)攞播(引)抳(四) 吽(引)吽(引)吽(引)(五) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(六) 唵(引)𡁠踰(二合引)底儞哩曩(二合引)那(七) 吽(引)吽(引)吽(引)(八) 發吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)(九) 摩賀(引)末攞(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

爾時世尊阿閦如來說此大力大忿怒明王大明已，一切天魔悉皆怖畏，唯念大毘盧遮那金剛如來。「持明者誦此大明，能施一切願，乃至止雨求雨無不隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊阿閦如來說此大力大忿怒明王大明已，一切天魔悉皆怖畏，唯念大毘盧遮那金剛如來。「持明者誦此大明，能施一切願，乃至止雨求雨無不隨意。」

復次大毘盧遮那大金剛如來，說此送婆大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化為送婆大忿怒明王，身大青色，以左右二手結於本印，右第二手執劍，第三手執箭；左第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。此大明王於三界之內威力最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次大毘盧遮那大金剛如來，說此送婆大忿怒明王觀想法：「吽hūṃ字為大智，觀想化為送婆大忿怒明王，身大青色，以左右二手結於本印，右第二手執劍，第三手執箭；左第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓。此大明王於三界之內威力最勝。」

爾時世尊大毘盧遮那如來，說此送婆大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，說此送婆大忿怒明王大明曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)送婆儞送婆吽(引)(二) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野吽(五) 阿(引)曩野護婆誐鑁(引)(六) 尾儞也(二合引)囉(引)惹吽(引)發吒(半音)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 唵(引)送婆儞送婆吽(引)(二) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四) 仡哩(二合)恨拏(二合引)鉢野吽(五) 阿(引)曩野護婆誐鑁(引)(六) 尾儞也(二合引)囉(引)惹吽(引)發吒(半音)(七)」

爾時世尊大毘盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明已，所有一切天女悉皆驚怖捧明王足，唯念大智大毘盧遮那佛。「而此大明有大威力，能為金剛索金剛鉤，句牽一切天女等無不速來，於句召法中此明最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明已，所有一切天女悉皆驚怖捧明王足，唯念大智大毘盧遮那佛。「而此大明有大威力，能為金剛索金剛鉤，句牽一切天女等無不速來，於句召法中此明最勝。」

爾時世尊大毘盧遮那如來，復說嚩日囉播多羅大忿怒明王觀想法：「度dhu字為大智，觀想化成嚩日囉播多羅大忿怒明王，身白乳色六臂。右第一手執金剛杵，第二執金剛鉤，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓，作調伏一切阿蘇囉相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，復說嚩日囉播多羅大忿怒明王觀想法：「度dhu字為大智，觀想化成嚩日囉播多羅大忿怒明王，身白乳色六臂。右第一手執金剛杵，第二執金剛鉤，第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指，第二手持般若波羅蜜多經，第三手執弓，作調伏一切阿蘇囉相。」

爾時世尊大毘盧遮那如來，說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰：

「唵(引)畔惹(一) 薩哩嚩(二合)播(引)跢(引)攞乃怛也(二合)誐拏(二) 吽(引)吽(引)吽(引)發吒(半音)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)畔惹(一) 薩哩嚩(二合)播(引)跢(引)攞乃怛也(二合)誐拏(二) 吽(引)吽(引)吽(引)發吒(半音)(三)」

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來說：「此十大忿怒明王，各有三面面各三目，目大赤色，作忿怒顧視相。以黑色難那龍王及俱梨迦龍王繫於髮髻，以金色得叉迦龍王為耳環，如赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧，以白色羯哩俱吒迦龍王為絡腋，如紅蓮花色嚩蘇枳龍王為繫腰，白色如螺鉢訥摩龍王為足上鈴鐸，如是八大龍王以為裝嚴。如是十大明王皆作大惡相，以虎皮為衣髑髏為冠，髮髻竪立作赤黃色，頂戴阿閦如來，各有日輪圓光及座，正面笑容，右面微現忿怒相，左面大惡相，利牙齩脣顰眉立如舞勢，如是持明之者，依法觀想一切所願無不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來說：「此十大忿怒明王，各有三面面各三目，目大赤色，作忿怒顧視相。以黑色難那龍王及俱梨迦龍王繫於髮髻，以金色得叉迦龍王為耳環，如赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧，以白色羯哩俱吒迦龍王為絡腋，如紅蓮花色嚩蘇枳龍王為繫腰，白色如螺鉢訥摩龍王為足上鈴鐸，如是八大龍王以為裝嚴。如是十大明王皆作大惡相，以虎皮為衣髑髏為冠，髮髻竪立作赤黃色，頂戴阿閦如來，各有日輪圓光及座，正面笑容，右面微現忿怒相，左面大惡相，利牙齩脣顰眉立如舞勢，如是持明之者，依法觀想一切所願無不成就。」