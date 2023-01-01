一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈴杵相分出生儀則品第六

爾時金剛手菩薩從眾會中起，如師子王示其威德，於彼大眾周遍觀察已，於世尊前不近不遠瞻仰而住，乃為未來諸有情等而作是言：「世尊！末法之時，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等修真言行者，云何了知曼拏羅賢聖之位及彼真言印相，乃至大相應法，及各各真如之智？又復弟子入曼拏羅，云何得福？云何得真言成就？云何阿闍梨而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩從眾會中起，如師子王示其威德，於彼大眾周遍觀察已，於世尊前不近不遠瞻仰而住，乃為未來諸有情等而作是言：「世尊！末法之時，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等修真言行者，云何了知曼拏羅賢聖之位及彼真言印相，乃至大相應法，及各各真如之智？又復弟子入曼拏羅，云何得福？云何得真言成就？云何阿闍梨而得解脫？」

爾時世尊告金剛手菩薩言：「我今為於有情，以大悲心說密中之密最上微妙真如之智賢聖色相真言悉地一切解脫。金剛手！若得真言成就一切解脫者，自然當得一切諸佛、諸大菩薩所得正道。金剛手！譬如轉輪聖王於人世中最為第一，彼真如智賢聖色相，乃至菩薩祕密明王、諸忿怒明王，於三界中而為最勝亦復如是。又復阿闍梨識五智之體、解種種之相，於種種相而能深信現大無畏，於三摩地能生金剛蓮花界佛及生種種賢聖；又能破壞一切魔王并諸眷屬；能成息災、增益等法；復能成就入修羅宮，及成就聖藥、眼藥、牛黃、長年藥，乃至劍輪、數珠、賢瓶、如意寶幢、三股叉等。如是諸法，彼阿闍梨及持誦人若能一一了知者，獲得廣大利益。復次金剛手！諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不同。金剛手！彼息災、增益最上成就法等，曼拏羅中佛及賢聖我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手菩薩言：「我今為於有情，以大悲心說密中之密最上微妙真如之智賢聖色相真言悉地一切解脫。金剛手！若得真言成就一切解脫者，自然當得一切諸佛、諸大菩薩所得正道。金剛手！譬如轉輪聖王於人世中最為第一，彼真如智賢聖色相，乃至菩薩祕密明王、諸忿怒明王，於三界中而為最勝亦復如是。又復阿闍梨識五智之體、解種種之相，於種種相而能深信現大無畏，於三摩地能生金剛蓮花界佛及生種種賢聖；又能破壞一切魔王并諸眷屬；能成息災、增益等法；復能成就入修羅宮，及成就聖藥、眼藥、牛黃、長年藥，乃至劍輪、數珠、賢瓶、如意寶幢、三股叉等。如是諸法，彼阿闍梨及持誦人若能一一了知者，獲得廣大利益。復次金剛手！諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不同。金剛手！彼息災、增益最上成就法等，曼拏羅中佛及賢聖我今說之。

「金剛手！中方賢聖者，佛三界尊毘盧遮那如來，白色如滿月相，頂戴寶冠著紅衣，最上微妙一切莊嚴，於金剛師子座上作金剛跏趺之坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！中方賢聖者，佛三界尊毘盧遮那如來，白色如滿月相，頂戴寶冠著紅衣，最上微妙一切莊嚴，於金剛師子座上作金剛跏趺之坐。

「東方阿閦如來，大青寶色，其面圓滿猶如秋月，相好具足著妙青衣，光明無數照於一切種種莊嚴，左手作金剛拳安髀上，右手作觸地印，面東坐象座一切莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方阿閦如來，大青寶色，其面圓滿猶如秋月，相好具足著妙青衣，光明無數照於一切種種莊嚴，左手作金剛拳安髀上，右手作觸地印，面東坐象座一切莊嚴。

「南方寶生智自在佛，身如日色面如滿月，頂戴寶冠著黃白色衣，面向南坐，左手作金剛拳安髀上，右手作施願印，乘一切普遍智蓮花王寶馬之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方寶生智自在佛，身如日色面如滿月，頂戴寶冠著黃白色衣，面向南坐，左手作金剛拳安髀上，右手作施願印，乘一切普遍智蓮花王寶馬之座。

「西方無量光如來，身黃金色面如滿月，作入三摩地相，髮髻嚴好頭冠莊嚴，身著紅衣背月輪光，迴面向西坐忿怒明王座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方無量光如來，身黃金色面如滿月，作入三摩地相，髮髻嚴好頭冠莊嚴，身著紅衣背月輪光，迴面向西坐忿怒明王座。

「北方不空成就如來，身綠色面如滿月，光明晃耀現微笑容，髮髻嚴好頭冠殊妙，著青色衣種種莊嚴，左手作金剛拳安髀上，右手作說法相，坐大寶蓮花金翅鳥王座，有五義見怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方不空成就如來，身綠色面如滿月，光明晃耀現微笑容，髮髻嚴好頭冠殊妙，著青色衣種種莊嚴，左手作金剛拳安髀上，右手作說法相，坐大寶蓮花金翅鳥王座，有五義見怖。」

金剛手白言：「世尊！云何名五義見怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手白言：「世尊！云何名五義見怖？」

佛言：「金剛手！我今說彼五義之道。所謂：二諦及生滅、無常、五蘊等法是為五義。金剛手！如是諸法，若有阿闍梨及諸行人依法修行佛威德故，令諸行人於如是之見，皆能省覺不執不住，悉能安住金剛真實妙三摩地諸佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！我今說彼五義之道。所謂：二諦及生滅、無常、五蘊等法是為五義。金剛手！如是諸法，若有阿闍梨及諸行人依法修行佛威德故，令諸行人於如是之見，皆能省覺不執不住，悉能安住金剛真實妙三摩地諸佛境界。

「金剛手！汝今諦聽！所有如來金剛蓮花界大乘真如心，於三界中出生種種三摩地色。所謂：金剛薩埵菩薩而作月色；金剛王菩薩黃色；金剛愛菩薩紅色；金剛善哉菩薩青色。一切有情見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！汝今諦聽！所有如來金剛蓮花界大乘真如心，於三界中出生種種三摩地色。所謂：金剛薩埵菩薩而作月色；金剛王菩薩黃色；金剛愛菩薩紅色；金剛善哉菩薩青色。一切有情見者歡喜。

「又復福德聚：金剛寶菩薩如日紅色；金剛光菩薩如淡紅色或淺黃色；金剛幢菩薩、金剛笑菩薩俱淺青色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復福德聚：金剛寶菩薩如日紅色；金剛光菩薩如淡紅色或淺黃色；金剛幢菩薩、金剛笑菩薩俱淺青色。

「又復智慧門：金剛法菩薩黃色，得大無畏相；金剛利菩薩紅色，如童子相；金剛因菩薩作淺青色；金剛語菩薩黑色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復智慧門：金剛法菩薩黃色，得大無畏相；金剛利菩薩紅色，如童子相；金剛因菩薩作淺青色；金剛語菩薩黑色。

「又復大精進：金剛業菩薩翡翠色，有大力勢；金剛護菩薩黃色；金剛藥叉菩薩赤黑色，口出利牙作大忿怒相；金剛拳菩薩大綠色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復大精進：金剛業菩薩翡翠色，有大力勢；金剛護菩薩黃色；金剛藥叉菩薩赤黑色，口出利牙作大忿怒相；金剛拳菩薩大綠色。

「又適悅心：金剛戲菩薩翡翠色；金剛鬘菩薩紅色，常樂受持祕密之鬘；金剛歌菩薩黃色，作祕密相；金剛舞菩薩淺青色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又適悅心：金剛戲菩薩翡翠色；金剛鬘菩薩紅色，常樂受持祕密之鬘；金剛歌菩薩黃色，作祕密相；金剛舞菩薩淺青色。

「又復真如熏：金剛香菩薩淺青色；金剛華菩薩紅黃色；金剛燈菩薩紅色，如大光明破諸黑暗，如一切智智之力；金剛塗香菩薩淺青色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復真如熏：金剛香菩薩淺青色；金剛華菩薩紅黃色；金剛燈菩薩紅色，如大光明破諸黑暗，如一切智智之力；金剛塗香菩薩淺青色。

「又復有堅固智：金剛鉤菩薩如大青色，有大力勢；金剛索菩薩紅色，如曼度迦花；金剛鎖菩薩黃赤色，如童子相；金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有堅固智：金剛鉤菩薩如大青色，有大力勢；金剛索菩薩紅色，如曼度迦花；金剛鎖菩薩黃赤色，如童子相；金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者。

「又復各各畫隨方主菩薩，身隨方色，與金剛鉤等相向坐，佛子隨眾生心所有信樂現於神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復各各畫隨方主菩薩，身隨方色，與金剛鉤等相向坐，佛子隨眾生心所有信樂現於神通。

「又復真如體能生一切法，化有情身作轉輪王；復於金剛蓮花界三摩地，作變化相現種種形；或現善相示於無畏；或現極惡示於忿怒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復真如體能生一切法，化有情身作轉輪王；復於金剛蓮花界三摩地，作變化相現種種形；或現善相示於無畏；或現極惡示於忿怒。

「復有嚩日囉吽迦囉大忿怒明王，身翡翠色，作顰眉相，此明王於三界中最勝；復有大樂欲明王，如牛乳色，手持金剛蓮花，貌如欲界天；復有金剛欲自在明王，紅黑色，住下方作幻化相，手持金剛示大忿怒相，眼目修廣清淨無垢；復有金剛大笑明王，紅色；復有大力最上金剛索明王，身綠色。此等明王常護諸佛菩提道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有嚩日囉吽迦囉大忿怒明王，身翡翠色，作顰眉相，此明王於三界中最勝；復有大樂欲明王，如牛乳色，手持金剛蓮花，貌如欲界天；復有金剛欲自在明王，紅黑色，住下方作幻化相，手持金剛示大忿怒相，眼目修廣清淨無垢；復有金剛大笑明王，紅色；復有大力最上金剛索明王，身綠色。此等明王常護諸佛菩提道場。

「復有十七佛頂輪王，所謂：圓滿如來一切智智大力輪王，身黃色；復有無垢佛頂輪王，身亦黃色或如深朱色；復有大白無垢佛頂輪王，身如雪色；復有最上智未曾有佛頂輪王，身大青寶色；復有蓮花薩埵三摩地化身佛頂輪王，具大悲心現種種力，當令種種眾生皆生信樂；復有蓮花大自在佛頂輪王，身如白曼度迦花色；復有三界最勝大力不空蓮花佛頂輪王，身黃色；降伏大地蓮花佛頂輪王，身黃色；降伏大地蓮花佛頂輪王，身如月色；蓮花吽迦囉佛頂輪王，赤黑色；蓮花開敷大相應佛頂輪王，黃金色；世間最上蓮花佛頂輪王，黃白色；蓮花大笑佛頂輪王，淺紅黑色；大忿怒蓮花佛頂輪王，如蓮花色；蓮花薩埵大白佛頂輪王，如金色；十二面蓮花佛頂輪王，黃白色；大忿怒大白蓮花佛頂輪王，蓮花色；最上自在相應蓮花佛頂輪王，秋月色。如是諸大輪王等所有三摩地變化種種色相，隨彼諸曼拏羅持誦護摩成就之法，自性正色及彼真言印相。所有持誦之人，若能依法持誦修行一切成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十七佛頂輪王，所謂：圓滿如來一切智智大力輪王，身黃色；復有無垢佛頂輪王，身亦黃色或如深朱色；復有大白無垢佛頂輪王，身如雪色；復有最上智未曾有佛頂輪王，身大青寶色；復有蓮花薩埵三摩地化身佛頂輪王，具大悲心現種種力，當令種種眾生皆生信樂；復有蓮花大自在佛頂輪王，身如白曼度迦花色；復有三界最勝大力不空蓮花佛頂輪王，身黃色；降伏大地蓮花佛頂輪王，身黃色；降伏大地蓮花佛頂輪王，身如月色；蓮花吽迦囉佛頂輪王，赤黑色；蓮花開敷大相應佛頂輪王，黃金色；世間最上蓮花佛頂輪王，黃白色；蓮花大笑佛頂輪王，淺紅黑色；大忿怒蓮花佛頂輪王，如蓮花色；蓮花薩埵大白佛頂輪王，如金色；十二面蓮花佛頂輪王，黃白色；大忿怒大白蓮花佛頂輪王，蓮花色；最上自在相應蓮花佛頂輪王，秋月色。如是諸大輪王等所有三摩地變化種種色相，隨彼諸曼拏羅持誦護摩成就之法，自性正色及彼真言印相。所有持誦之人，若能依法持誦修行一切成就。」

復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！此法於末世時云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！此法於末世時云何受持？」

佛言：「金剛手菩薩！若有此比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，為一切有情行真言教、作大利益及求福報者，當須受持頂戴，及戴臂上或絡腋中。金剛手！彼人當得阿閦如來、寶幢如來、無量光如來、不空成就如來加持覆護，由如世人愛護其子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手菩薩！若有此比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，為一切有情行真言教、作大利益及求福報者，當須受持頂戴，及戴臂上或絡腋中。金剛手！彼人當得阿閦如來、寶幢如來、無量光如來、不空成就如來加持覆護，由如世人愛護其子。」

復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！云何名金剛杵？彼杵上、下、中間云何分別？唯願世尊以大智自在而為開說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！云何名金剛杵？彼杵上、下、中間云何分別？唯願世尊以大智自在而為開說？」

佛告金剛手菩薩言：「諦聽！金剛杵者以三印印之。金剛手！我今說五股杵：上五股表毘盧遮那佛、阿閦佛、寶生佛、無量光佛、不空成就佛。下五股者表四波羅蜜，所謂：金剛波羅蜜等；中表清淨菩薩變化身忿怒明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩言：「諦聽！金剛杵者以三印印之。金剛手！我今說五股杵：上五股表毘盧遮那佛、阿閦佛、寶生佛、無量光佛、不空成就佛。下五股者表四波羅蜜，所謂：金剛波羅蜜等；中表清淨菩薩變化身忿怒明王。

「金剛手！彼阿闍梨及彼持誦人，若有依法受持，復發勇猛精進之心，想自身如金剛薩埵，當得一切佛最上微妙法界，最上勇猛智清淨法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！彼阿闍梨及彼持誦人，若有依法受持，復發勇猛精進之心，想自身如金剛薩埵，當得一切佛最上微妙法界，最上勇猛智清淨法。」

金剛手菩薩復言佛：「今已說金剛杵相分所有隨佛隨法祕密真言，乃至別相微妙金剛杵及一切真言等；調伏藥叉、羅剎并破壞一切極惡之者一切法等，唯願如來以自在智慧方便演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩復言佛：「今已說金剛杵相分所有隨佛隨法祕密真言，乃至別相微妙金剛杵及一切真言等；調伏藥叉、羅剎并破壞一切極惡之者一切法等，唯願如來以自在智慧方便演說。」

佛言：「金剛手！金剛杵有隨部種種之相。若復五股作圓相，令股不相著，其中股比餘股長半指節，其杵上下正分三分，兩頭并中是名三分，此金剛智慧自在菩薩金剛杵；或如寶形及圓相頭稍磔開，此寶部金剛杵；或如蓮花相寶莊，此是蓮花部金剛杵；或如優鉢羅花形，有四面作十二股，於蓮花中出股頭不相著，此名羯磨金剛杵，或有三股亦是羯磨金剛杵；若復堅牢圓相作五股頭相著，其股作三稜相，此是如來最上金剛杵；若復作九股上下猛焰相，此是忿怒金剛杵；若復獨股，即是微妙心金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！金剛杵有隨部種種之相。若復五股作圓相，令股不相著，其中股比餘股長半指節，其杵上下正分三分，兩頭并中是名三分，此金剛智慧自在菩薩金剛杵；或如寶形及圓相頭稍磔開，此寶部金剛杵；或如蓮花相寶莊，此是蓮花部金剛杵；或如優鉢羅花形，有四面作十二股，於蓮花中出股頭不相著，此名羯磨金剛杵，或有三股亦是羯磨金剛杵；若復堅牢圓相作五股頭相著，其股作三稜相，此是如來最上金剛杵；若復作九股上下猛焰相，此是忿怒金剛杵；若復獨股，即是微妙心金剛杵。

「又復降伏藥叉、羅剎用金剛劍，亦於調伏法而得成就。又復屈如中指中節，此名金剛叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復降伏藥叉、羅剎用金剛劍，亦於調伏法而得成就。又復屈如中指中節，此名金剛叉。

「又有微妙祕密金剛鈴，亦分三亭或分七亭，其金剛鈴上有三界道，其上面杵或九股，是忿怒變化明王鈴，或是七股亦是金剛忿怒明王鈴；若上面五股杵，是五部金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有微妙祕密金剛鈴，亦分三亭或分七亭，其金剛鈴上有三界道，其上面杵或九股，是忿怒變化明王鈴，或是七股亦是金剛忿怒明王鈴；若上面五股杵，是五部金。

「又鈴有獨韹者、有多韹者，若或鈴聲清響遠近樂聞。用獨韹者於佛所說真言而得成就；若二韹者得降龍法成就；若三韹者得降藥叉法成就；若四韹者於天人法得成就；若五韹者於阿修羅法得成就；若六韹者於諸聖人法中得成就；若七韹者當於調伏他呪而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又鈴有獨韹者、有多韹者，若或鈴聲清響遠近樂聞。用獨韹者於佛所說真言而得成就；若二韹者得降龍法成就；若三韹者得降藥叉法成就；若四韹者於天人法得成就；若五韹者於阿修羅法得成就；若六韹者於諸聖人法中得成就；若七韹者當於調伏他呪而得成就。

「復次說韹之形相亦有分別。若韹如金剛杵相者，此是金剛部金剛手法中之相；若韹如寶相者，此是金剛寶部之相；若韹如蓮花者，此是金剛蓮花部之相；若韹如金剛羯磨杵團圓相者及如輪者，此是羯磨部之相，可於一切羯磨法中使用。若降拏枳儞及阿修羅者，乃至作大忿怒法者，亦可用此羯磨鈴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說韹之形相亦有分別。若韹如金剛杵相者，此是金剛部金剛手法中之相；若韹如寶相者，此是金剛寶部之相；若韹如蓮花者，此是金剛蓮花部之相；若韹如金剛羯磨杵團圓相者及如輪者，此是羯磨部之相，可於一切羯磨法中使用。若降拏枳儞及阿修羅者，乃至作大忿怒法者，亦可用此羯磨鈴。」

金剛手菩薩復白佛言：「世尊！作一切曼拏羅時，及作一切護摩法，彼諸最勝護世及諸宿曜，乃至羅剎、諸龍鬼等，云何而為彼等作供養？又作供養時所用真言云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩復白佛言：「世尊！作一切曼拏羅時，及作一切護摩法，彼諸最勝護世及諸宿曜，乃至羅剎、諸龍鬼等，云何而為彼等作供養？又作供養時所用真言云何？」

佛言：「金剛手！彼一切護世及宿曜、羅剎等，若作曼拏羅及護摩時，當隨力分求諸香、花、燈、塗而為供養，每作供養當須自東北方起首作供養。復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！彼一切護世及宿曜、羅剎等，若作曼拏羅及護摩時，當隨力分求諸香、花、燈、塗而為供養，每作供養當須自東北方起首作供養。復誦真言曰：

「曩莫 室戰(二合)拏 嚩日囉(二合) 播(引)拏曳(引) 烏芻瑟摩(二合) 骨嚕(二合)馱 摩賀(引)摩羅 賀曩賀曩 尾日林(二合)婆 阿曩野阿曩野 薩里嚩(二合) 努瑟吒(二合)喃(引) 吽 㗶吒 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫 室戰(二合)拏 嚩日囉(二合) 播(引)拏曳(引) 烏芻瑟摩(二合) 骨嚕(二合)馱 摩賀(引)摩羅 賀曩賀曩 尾日林(二合)婆 阿曩野阿曩野 薩里嚩(二合) 努瑟吒(二合)喃(引) 吽 㗶吒 娑嚩(二合)賀

「此真言若為種種曼拏羅及護摩中供養者，當依如是儀則，亦可於一切處通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言若為種種曼拏羅及護摩中供養者，當依如是儀則，亦可於一切處通用。

「復有呪食作供養，先念請召一切真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有呪食作供養，先念請召一切真言曰：

「唵(引) 禰(引)嚩曩(引)誐 羅剎娑(引) 部多 僧伽(引) 悉馱是儞也(二合) 馱囉 室唧(二合) 布單曩羯吒 布單曩嚕閉尼 部多 吠多(引)拏 巘馱里嚩(二合引) 阿酥囉 緊曩囉(引) 阿鉢娑摩(二合引)嚕 烏娑多(二合)囉 迦娑母多(引) 室唧(二合引) 嚩那(引)囉計(引) 娑賀 賽(引)怛也(二合) 僧契(引)室魯 怛嚩(二合) 左帝(引)阿(引)里焰(二合)覩娑里吠(二合)伊賀 部訖多(二合) 迦(引)摩(引) 阿誐蹉他 阿誐蹉他 麼里沙(二合引)酥 鉢囉拏 仡囉(二合)賀囉叉婆(引) 室左(二合) 曳計(引)唧部冐(引)儞嚩 散底禰尾也(二合引) 彌(引)撓(引)舍摩(二合)捨儞(引)左嚩儞(引)左 扇底曳(引) 酥摩不里(二合) 瑟致(二合引)囉尾曼拏隷(引)左仡囉(二合引)彌(引)數 薩里嚩(二合) 數喃那曩嚩儞(引) 數娑鱗酥 薩里嚩(二合引) 酥左娑誐彌(引) 數嚩(引)閉多拏(引)計(引) 數左波羅末(二合)隷(引)數曳(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 禰(引)嚩曩(引)誐 羅剎娑(引) 部多 僧伽(引) 悉馱是儞也(二合) 馱囉 室唧(二合) 布單曩羯吒 布單曩嚕閉尼 部多 吠多(引)拏 巘馱里嚩(二合引) 阿酥囉 緊曩囉(引) 阿鉢娑摩(二合引)嚕 烏娑多(二合)囉 迦娑母多(引) 室唧(二合引) 嚩那(引)囉計(引) 娑賀 賽(引)怛也(二合) 僧契(引)室魯 怛嚩(二合) 左帝(引)阿(引)里焰(二合)覩娑里吠(二合)伊賀 部訖多(二合) 迦(引)摩(引) 阿誐蹉他 阿誐蹉他 麼里沙(二合引)酥 鉢囉拏 仡囉(二合)賀囉叉婆(引) 室左(二合) 曳計(引)唧部冐(引)儞嚩 散底禰尾也(二合引) 彌(引)撓(引)舍摩(二合)捨儞(引)左嚩儞(引)左 扇底曳(引) 酥摩不里(二合) 瑟致(二合引)囉尾曼拏隷(引)左仡囉(二合引)彌(引)數 薩里嚩(二合) 數喃那曩嚩儞(引) 數娑鱗酥 薩里嚩(二合引) 酥左娑誐彌(引) 數嚩(引)閉多拏(引)計(引) 數左波羅末(二合)隷(引)數曳(引)

「俱波嚩(引)播也(二合引) 酥左曩惹里(引) 數囉怛曩(二合引) 羅曳(引)左 訖里(二合) 多(引)地嚩(引)娑(引)曩里(引) 數薩里吠(二合) 數成怛也(二合引) 羅曳(引)禰(引)嚩 仡里(二合) 呬(引)嚩散帝 尾賀(引)囉 制(引)怛也(二合引) 娑嚩(二合)怛也(二合引)舍囉(二合)彌(引) 數囉他也(二合引) 酥吠(引)體 數左左怛嚩里(引) 數曳(引)阿娑嚩(二合) 舍(引)囉(引)誐祭(二合) 滿禰里(引)阿泰迦沒里剎(引)數摩賀(引)鉢體(引) 數禰尾(二合)閉 數左曳(引)嚩散帝 紇里(二合) 瑟吒(二合) 摩曩娑(引)娑怛(二合) 他(引)度波補瑟輩(二合引) 仡里(二合) 恨赦(二合) 覩朋(去聲)惹敢(二合) 覩閉挽覩 薩里吠(二合) 伊難左羯里磨(二合)娑賀 楞俱魯他閉挽覩曳(引) 薩里嚩(二合) 儞婆(引)左囉(引) 𧹞(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱波嚩(引)播也(二合引) 酥左曩惹里(引) 數囉怛曩(二合引) 羅曳(引)左 訖里(二合) 多(引)地嚩(引)娑(引)曩里(引) 數薩里吠(二合) 數成怛也(二合引) 羅曳(引)禰(引)嚩 仡里(二合) 呬(引)嚩散帝 尾賀(引)囉 制(引)怛也(二合引) 娑嚩(二合)怛也(二合引)舍囉(二合)彌(引) 數囉他也(二合引) 酥吠(引)體 數左左怛嚩里(引) 數曳(引)阿娑嚩(二合) 舍(引)囉(引)誐祭(二合) 滿禰里(引)阿泰迦沒里剎(引)數摩賀(引)鉢體(引) 數禰尾(二合)閉 數左曳(引)嚩散帝 紇里(二合) 瑟吒(二合) 摩曩娑(引)娑怛(二合) 他(引)度波補瑟輩(二合引) 仡里(二合) 恨赦(二合) 覩朋(去聲)惹敢(二合) 覩閉挽覩 薩里吠(二合) 伊難左羯里磨(二合)娑賀 楞俱魯他閉挽覩曳(引) 薩里嚩(二合) 儞婆(引)左囉(引) 𧹞(引)

「誦此真言請召已，然將所供養物、香花、食等，復以大力明王真言及印而加持之，彼諸賢聖等方敢就食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言請召已，然將所供養物、香花、食等，復以大力明王真言及印而加持之，彼諸賢聖等方敢就食。

「大力明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力明王真言曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 骨魯(二合)馱 摩賀(引)摩羅 惹致羅楞冐(引)那囉 烏芻瑟摩(二合) 骨魯(二合)馱 賀曩那賀 鉢左尾持 鑁(二合)娑野 烏蹉(引)那野 吽 誐里(二合)恨拏(二合) 誐里(二合)恨拏(二合) 誐里(二合)恨拏(二合) 播野部惹部惹部惹 波野部惹波野伊𤚥(引) 薩里嚩(二合) 努瑟吒(二合) 薩怛嚩(二合引) 吽 吽吽 㗶吒 㗶吒 㗶吒 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 骨魯(二合)馱 摩賀(引)摩羅 惹致羅楞冐(引)那囉 烏芻瑟摩(二合) 骨魯(二合)馱 賀曩那賀 鉢左尾持 鑁(二合)娑野 烏蹉(引)那野 吽 誐里(二合)恨拏(二合) 誐里(二合)恨拏(二合) 誐里(二合)恨拏(二合) 播野部惹部惹部惹 波野部惹波野伊𤚥(引) 薩里嚩(二合) 努瑟吒(二合) 薩怛嚩(二合引) 吽 吽吽 㗶吒 㗶吒 㗶吒 娑嚩(二合)賀

「大力明王印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力明王印：

「以二手作拳，以二大指、小指相著合竪成印，誦此真言百遍，結印加持所供養香、花、食等，令彼一切天、龍、夜叉、羅剎等得食如上勝妙供養之食。得供養已，與彼阿闍梨所作曼拏羅，及一切所求皆悉如願，種種所作悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手作拳，以二大指、小指相著合竪成印，誦此真言百遍，結印加持所供養香、花、食等，令彼一切天、龍、夜叉、羅剎等得食如上勝妙供養之食。得供養已，與彼阿闍梨所作曼拏羅，及一切所求皆悉如願，種種所作悉皆成就。」

造塔功德品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！於未來世有諸眾生，或剎帝利、婆羅門，乃至信心善男子、善女人等，是中若有為求法故、或求福壽，或自發心、或隨他發心造於塔廟，所造佛塔及於佛像，乃至供養儀則云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！於未來世有諸眾生，或剎帝利、婆羅門，乃至信心善男子、善女人等，是中若有為求法故、或求福壽，或自發心、或隨他發心造於塔廟，所造佛塔及於佛像，乃至供養儀則云何？」

佛告金剛手菩薩言：「金剛手！造塔像儀者而有三種：第一金、銀、銅鑄成；第二白檀木雕成；第三香泥印成。將欲造於塔像者，先選求殊勝吉祥清淨之地，得是地已，相度可用方停，不定多少，掘深至膝，去諸瓦礫、灰炭，及與毛骨一切不祥之類。然却於異處求清淨之土填築，用吉祥木為杵築實，當須平正勿令塵坌，先以大明王真言而加持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩言：「金剛手！造塔像儀者而有三種：第一金、銀、銅鑄成；第二白檀木雕成；第三香泥印成。將欲造於塔像者，先選求殊勝吉祥清淨之地，得是地已，相度可用方停，不定多少，掘深至膝，去諸瓦礫、灰炭，及與毛骨一切不祥之類。然却於異處求清淨之土填築，用吉祥木為杵築實，當須平正勿令塵坌，先以大明王真言而加持之。

「大明真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明真言曰：

「唵(引) 曩摩 悉怛里野(四合) 持嚩(二合) 努誐哆(引)喃(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引)喃(引) 怛儞也(二合)他(引) 唵(引) 酥剎彌(二合引)酥剎彌(二合引) 努誐帝(引)扇(引)帝(引)扇(引)帝(引) 難(引)帝(引)難(引)帝(引) 儞囉(引)俱隸(引) 野輸(引)野輸(引)嚩底 帝(引)祖(引)帝祖嚩底 薩里嚩(二合) 沒馱(引) 地瑟姹(二合) 曩地瑟恥(二合)帝(引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 曩摩 悉怛里野(四合) 持嚩(二合) 努誐哆(引)喃(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引)喃(引) 怛儞也(二合)他(引) 唵(引) 酥剎彌(二合引)酥剎彌(二合引) 努誐帝(引)扇(引)帝(引)扇(引)帝(引) 難(引)帝(引)難(引)帝(引) 儞囉(引)俱隸(引) 野輸(引)野輸(引)嚩底 帝(引)祖(引)帝祖嚩底 薩里嚩(二合) 沒馱(引) 地瑟姹(二合) 曩地瑟恥(二合)帝(引) 娑嚩(二合引)賀

「金剛手！此大明乃是過去諸佛之所受持，我今宣說此明，名一切如來藏。若加持地者，於此地上所作功德，於一切有情能滅一切重罪、能盡一切惡業；若諸有情得遇此明，速證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！此大明乃是過去諸佛之所受持，我今宣說此明，名一切如來藏。若加持地者，於此地上所作功德，於一切有情能滅一切重罪、能盡一切惡業；若諸有情得遇此明，速證無上菩提。

「復次金剛手！若諸有情欲以泥印脫作佛像者，先想二手中有『阿』字，得字現已，復見字有光明晃耀。若得如是已，方可取泥入手作團，復念加持作團真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！若諸有情欲以泥印脫作佛像者，先想二手中有『阿』字，得字現已，復見字有光明晃耀。若得如是已，方可取泥入手作團，復念加持作團真言曰：

「唵(引) 阿囉祖(引) 尾囉祖(引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿囉祖(引) 尾囉祖(引) 娑嚩(二合引)賀

「復念真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復念真言曰：

「唵(引) 訖魯(二合)囉 嚩日囉(二合) 誐里鼻(二合)娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 訖魯(二合)囉 嚩日囉(二合) 誐里鼻(二合)娑嚩(二合引)賀

「念此真言已，將泥團入印中，入印已復念入印真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念此真言已，將泥團入印中，入印已復念入印真言曰：

「唵(引) 涅里(二合)茶(去聲) 嚩酥地(引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 涅里(二合)茶(去聲) 嚩酥地(引) 娑嚩(二合引)賀

「將泥入印已，想此泥決定便能成就佛之相好。作是念已，又想二手中，前想成者『阿』字變成月輪，又想月輪變成日輪；復想『唵』字變成毘盧遮那佛，處中而坐作入三摩地相。此想成已，念所作成就真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「將泥入印已，想此泥決定便能成就佛之相好。作是念已，又想二手中，前想成者『阿』字變成月輪，又想月輪變成日輪；復想『唵』字變成毘盧遮那佛，處中而坐作入三摩地相。此想成已，念所作成就真言曰：

「唵(引) 達里摩(二合) 馱(引)覩 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 達里摩(二合) 馱(引)覩 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀

「念此真言已，復念出印真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念此真言已，復念出印真言曰：

「唵(引) 達里摩(二合) 馱(引)覩 嚩日囉(二合) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 達里摩(二合) 馱(引)覩 嚩日囉(二合) 娑嚩(二合引)賀

「念此真言出印已，又想『野』字變成大蓮花座。復想彼座有種種上妙珍寶，及以金銀而嚴飾之；又想殊妙繖蓋而覆其上。作是想已復念莊嚴，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念此真言出印已，又想『野』字變成大蓮花座。復想彼座有種種上妙珍寶，及以金銀而嚴飾之；又想殊妙繖蓋而覆其上。作是想已復念莊嚴，真言曰：

「唵(引) 彌尾也(二合)囉娑 嚩日囉(二合) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 彌尾也(二合)囉娑 嚩日囉(二合) 娑嚩(二合引)賀

「如是莊嚴已，然後安置所作佛像。復念安像真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是莊嚴已，然後安置所作佛像。復念安像真言曰：

「唵(引) 酥鉢囉(二合)底 瑟恥(二合)多 嚩日嚕(二合引)訥婆(二合)嚩(引)野 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 酥鉢囉(二合)底 瑟恥(二合)多 嚩日嚕(二合引)訥婆(二合)嚩(引)野 娑嚩(二合引)賀

「如是安置已，然後逐日燒香獻花而為供養。當用俱嚕吒花、迦俱羅花、俱母那花；若無此花者，但隨力隨時所得諸花亦可供養。所獻香當求恭俱摩香、白檀香、龍腦香等；若無如上香者，即用隨所得者好香而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是安置已，然後逐日燒香獻花而為供養。當用俱嚕吒花、迦俱羅花、俱母那花；若無此花者，但隨力隨時所得諸花亦可供養。所獻香當求恭俱摩香、白檀香、龍腦香等；若無如上香者，即用隨所得者好香而為供養。

「獻香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻香真言曰：

「唵(引) 摩賀(引)彌(引)伽 娑頗(二合)囉 拏尸羅度閉(引)娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩賀(引)彌(引)伽 娑頗(二合)囉 拏尸羅度閉(引)娑嚩(二合)賀

「獻花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻花真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合)囉 嚩日嚕(二合引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合)囉 嚩日嚕(二合引) 娑嚩(二合引)賀

「獻花鬘真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻花鬘真言曰：

「唵(引) 禰尾也(二合) 俱酥摩 麼(引)羅(引) 嚩日嚕(二合引)娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 禰尾也(二合) 俱酥摩 麼(引)羅(引) 嚩日嚕(二合引)娑嚩(二合引)賀

「獻燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻燈真言曰：

「唵(引) 達里麼(二合引)路(引)迦 鉢囉(二合)禰波(引)野娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 達里麼(二合引)路(引)迦 鉢囉(二合)禰波(引)野娑嚩(二合引)賀

「以如是勝妙寶蓋、寶座、一切珍寶，乃至上妙香花、花鬘種種供養已，復念迴向真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是勝妙寶蓋、寶座、一切珍寶，乃至上妙香花、花鬘種種供養已，復念迴向真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 紇里(二合)那野 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 紇里(二合)那野 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀」

佛告金剛手菩薩言：「若諸有情以真實心欲造佛塔供養者，所獲果報我今略說。金剛手！若諸有情以真實心造佛塔如阿摩勒果，或高四指、或高一肘、或高佛尺量一尺，如上大小當得大福。金剛手！譬如滿閻浮提一切有情所有珍寶及種種樂具，若有善男子善女人以如是等珍寶及種種樂具行檀波羅蜜，悉皆布施三寶及一切有情，如是施已所獲福報其數無量。金剛手！彼所造塔或如阿摩勒果，其福勝彼，何況如四指及一肘或佛一尺量！金剛手！若能如是造於佛塔，如造一切如來法界之藏。金剛手！若如是塔者，不得以足蹈泥，若是蹈泥者返招重罪不獲善報。何以故？以彼心不敬重故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩言：「若諸有情以真實心欲造佛塔供養者，所獲果報我今略說。金剛手！若諸有情以真實心造佛塔如阿摩勒果，或高四指、或高一肘、或高佛尺量一尺，如上大小當得大福。金剛手！譬如滿閻浮提一切有情所有珍寶及種種樂具，若有善男子善女人以如是等珍寶及種種樂具行檀波羅蜜，悉皆布施三寶及一切有情，如是施已所獲福報其數無量。金剛手！彼所造塔或如阿摩勒果，其福勝彼，何況如四指及一肘或佛一尺量！金剛手！若能如是造於佛塔，如造一切如來法界之藏。金剛手！若如是塔者，不得以足蹈泥，若是蹈泥者返招重罪不獲善報。何以故？以彼心不敬重故。

「金剛手！譬如有人身患重病，不求真言威德之力，亦復不求善友妙藥醫治之力，當自用意往屍多林中作火壇法，欲除病苦而作禳災，以無智故心住無明，而於火中却得屍起不吉之相。彼人修塔心不專志失於恭敬，却獲罪報亦復如是。造塔泥者當用手和，用諸香水如前印佛儀則真言加持其泥。造塔成已，當結金剛族忿怒明王印，及金剛族百字明加持，而作擁護安住；然後復以左手作金剛拳，右手持佛入塔中，想如金剛薩埵菩薩持佛入塔，亦得金剛薩埵擁護安住已，復結夜摩天印而作護門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！譬如有人身患重病，不求真言威德之力，亦復不求善友妙藥醫治之力，當自用意往屍多林中作火壇法，欲除病苦而作禳災，以無智故心住無明，而於火中却得屍起不吉之相。彼人修塔心不專志失於恭敬，却獲罪報亦復如是。造塔泥者當用手和，用諸香水如前印佛儀則真言加持其泥。造塔成已，當結金剛族忿怒明王印，及金剛族百字明加持，而作擁護安住；然後復以左手作金剛拳，右手持佛入塔中，想如金剛薩埵菩薩持佛入塔，亦得金剛薩埵擁護安住已，復結夜摩天印而作護門。

「夜摩天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜摩天印：

「以二手作金剛拳，以二中指頭相拄成印。作是印護門已，次作發遣，前來初起首造於塔像，或有觀想現前或復自來隨喜，乃至所請召來一切諸佛賢聖，及彼天龍鬼神，既有請來須却發遣奉請各還本位，結發遣印及念真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手作金剛拳，以二中指頭相拄成印。作是印護門已，次作發遣，前來初起首造於塔像，或有觀想現前或復自來隨喜，乃至所請召來一切諸佛賢聖，及彼天龍鬼神，既有請來須却發遣奉請各還本位，結發遣印及念真言。

「發遣印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣印：

「以二手作金剛拳相對少開，二頭指竪如針，以二大指相顛倒成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手作金剛拳相對少開，二頭指竪如針，以二大指相顛倒成印。

「發遣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣真言：

「唵(引) 娑嚩(二合)婆(引)嚩 秣馱 嚩日囉(二合) 阿賀左阿賀左 尾娑里惹(二合)曳 唵(引) 唵(引) 盎盎 誐蹉誐蹉 達里摩(二合) 馱(引)覩 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 娑嚩(二合)婆(引)嚩 秣馱 嚩日囉(二合) 阿賀左阿賀左 尾娑里惹(二合)曳 唵(引) 唵(引) 盎盎 誐蹉誐蹉 達里摩(二合) 馱(引)覩 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀

「以此真言及印，請諸賢聖及一切天、龍、鬼神各還本位。作是發遣已，又想前來種種所作皆為利益，恐於一切蜎飛蠕動微細有情有所傷害，或於儀軌有所闕失。何以故？居凡夫位不能觀察諸微細故。若有如是之過，若不懺悔慮却招罪，當用虔至專注之心念懺悔。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言及印，請諸賢聖及一切天、龍、鬼神各還本位。作是發遣已，又想前來種種所作皆為利益，恐於一切蜎飛蠕動微細有情有所傷害，或於儀軌有所闕失。何以故？居凡夫位不能觀察諸微細故。若有如是之過，若不懺悔慮却招罪，當用虔至專注之心念懺悔。真言曰：

「唵(引) 阿迦(引)舍 馱(引)覩 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿迦(引)舍 馱(引)覩 誐里鼻(二合引) 娑嚩(二合引)賀

「如是作懺悔已，復起大慈悲心迴向一切有情皆得無上福果。此後任意以諸香花、上妙供具，及隨力隨時而作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作懺悔已，復起大慈悲心迴向一切有情皆得無上福果。此後任意以諸香花、上妙供具，及隨力隨時而作供養。

「復次金剛手菩薩！我今復說造佛菩薩及眾賢聖等量功德。金剛手！若復有人造一尺量三摩地化身菩薩一千身，功德果報不如造一化身如來像，乃至佛塔功德亦復如是。若復有人能造化身如來像、化身菩薩像，乃至諸化身賢聖之像，所得功德無量無邊，得大富貴所求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩！我今復說造佛菩薩及眾賢聖等量功德。金剛手！若復有人造一尺量三摩地化身菩薩一千身，功德果報不如造一化身如來像，乃至佛塔功德亦復如是。若復有人能造化身如來像、化身菩薩像，乃至諸化身賢聖之像，所得功德無量無邊，得大富貴所求成就。

「復次金剛手！若復有人發精進心，行於布施專注不二，於初、中、後不生退屈，造百千佛以至圓滿。此人所獲果報，當生上族，感身端正，復得無病長壽，後獲宿命之智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！若復有人發精進心，行於布施專注不二，於初、中、後不生退屈，造百千佛以至圓滿。此人所獲果報，當生上族，感身端正，復得無病長壽，後獲宿命之智。」

復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！若諸有情欲畫佛像及書經法，乃至作大供養，其法云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！若諸有情欲畫佛像及書經法，乃至作大供養，其法云何？」

爾時世尊告金剛手言：「若有善男子、善女人，若自為求增益善果畫於佛像及書經法者，當選書畫之人，諸根具足相貌圓滿，於諸有情心無殺害亦不謗毀者。如是之人畫於佛像及書經法者，彼善男子、善女人所獲功德殊勝無比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手言：「若有善男子、善女人，若自為求增益善果畫於佛像及書經法者，當選書畫之人，諸根具足相貌圓滿，於諸有情心無殺害亦不謗毀者。如是之人畫於佛像及書經法者，彼善男子、善女人所獲功德殊勝無比。」

爾時金剛手菩薩復白佛言：「世尊！若善男子、善女人得知如是正法種種儀則者，其人云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復白佛言：「世尊！若善男子、善女人得知如是正法種種儀則者，其人云何？」

佛言：「金剛手！若有善男子、善女人得知如是正法種種儀則者，是人真是功德之主。彼人如是依法作已，復行布施及依法作護摩者，所作所求一切成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！若有善男子、善女人得知如是正法種種儀則者，是人真是功德之主。彼人如是依法作已，復行布施及依法作護摩者，所作所求一切成就。」

爾時金剛手菩薩聞佛世尊如是說已，從坐而起合掌向佛，作是讚言：「善哉，善哉！快說如是微妙法要，我今得聞，願為未來一切有情流傳演說。」如是讚已，歡喜旋遶作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩聞佛世尊如是說已，從坐而起合掌向佛，作是讚言：「善哉，善哉！快說如是微妙法要，我今得聞，願為未來一切有情流傳演說。」如是讚已，歡喜旋遶作禮而退。