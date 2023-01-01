一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

先法攝受弟子品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先法攝受弟子品第五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中即從坐起，遶佛三匝合十指掌而白佛言：「世尊！阿闍梨云何攝受弟子入曼拏羅？復云何而作先法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中即從坐起，遶佛三匝合十指掌而白佛言：「世尊！阿闍梨云何攝受弟子入曼拏羅？復云何而作先法？」

佛言：「金剛手！阿闍梨攝受弟子入曼拏羅者，其弟子將入曼拏羅，當預潔淨身心，若內若外使令相應，其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所，令面北或面東跪坐，手執白花，當依本尊儀則以明王真言加持水，與弟子灑淨。復用甘露軍吒利真言及印與作擁護，令弟子發無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！阿闍梨攝受弟子入曼拏羅者，其弟子將入曼拏羅，當預潔淨身心，若內若外使令相應，其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所，令面北或面東跪坐，手執白花，當依本尊儀則以明王真言加持水，與弟子灑淨。復用甘露軍吒利真言及印與作擁護，令弟子發無上菩提心。

「甘露軍吒利真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甘露軍吒利真言曰：

「唵(引) 阿蜜哩(二合)帝(引) 入嚩(二合)羅 入嚩(二合)羅 吽㗶吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿蜜哩(二合)帝(引) 入嚩(二合)羅 入嚩(二合)羅 吽㗶吒

「甘露軍吒利印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甘露軍吒利印：

「以二手相叉作拳，竪二中指相著如針，以頭指附中指第三節，屈二大指入掌成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手相叉作拳，竪二中指相著如針，以頭指附中指第三節，屈二大指入掌成印。

「以真言及印加持擁護訖，令弟子自發菩提心願。願云：『我今為一切有情，起不退心行菩薩行，若我成佛，誓度一切有情咸登佛果。』其阿闍梨復為弟子發大悲心，與弟子說於菩薩不退地法，令弟子志求；次為弟子說佛所得功德。如是說已，然後與受三歸竟，令弟子入三昧以線作結，誦金剛羯磨真言而作擁護。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以真言及印加持擁護訖，令弟子自發菩提心願。願云：『我今為一切有情，起不退心行菩薩行，若我成佛，誓度一切有情咸登佛果。』其阿闍梨復為弟子發大悲心，與弟子說於菩薩不退地法，令弟子志求；次為弟子說佛所得功德。如是說已，然後與受三歸竟，令弟子入三昧以線作結，誦金剛羯磨真言而作擁護。真言曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 蜜里(二合)多 摩賀(引)尾里也(二合) 鉢囉(二合)底 誐里(二合)恨拏(二合) 娑嚩(二合) 𤚥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 蜜里(二合)多 摩賀(引)尾里也(二合) 鉢囉(二合)底 誐里(二合)恨拏(二合) 娑嚩(二合) 𤚥

「作擁護已，令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作擁護已，令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。

「又復結金剛羯磨印：用右手大小指相捻，直舒餘指成印，以此印復作擁護及與真言同用。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復結金剛羯磨印：用右手大小指相捻，直舒餘指成印，以此印復作擁護及與真言同用。真言曰：

「唵(引) 阿蜜里(二合)帝 洛叉洛叉摩(引) 吽 㗶吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿蜜里(二合)帝 洛叉洛叉摩(引) 吽 㗶吒

「誦此真言以前印印弟子心上、臂上、頸上、頂上而為擁護，又於十四日早辰食時亦如是。坐已復與灑淨；令塗香已手執白花作金剛合掌；復與受三歸并五戒法已令安坐。然後阿闍梨自結毘盧印入無相定，想一切莊嚴之具，頭冠瓔珞種種而自莊嚴已，便想自身為毘盧遮那如來，放青、赤、黃、白、綠等光明普照一切。復於彼毘盧遮那佛右邊，想蓮花如摩尼相。其蓮花上有寶生如來，其如來身如日色，亦放光明照於弟子，其光至弟子左耳上住。復想不空成就如來，於弟子左耳中出現大風輪，吹弟子身破壞，復變成火聚作大燒然，散如灰塵不見形像，喻如般若波羅蜜多無相無色。復次想無量壽佛如來，於眉間毫相中出光，光中有明，名甘露大明王，色相如毘盧遮那佛，身真金色手持髑髏，中盛黃色甘露之水，灑前灰塵令其止息，塵相息已其塵聚作團。又想阿閦如來，心中出無量數相隨色光，入彼灰塵之團，如是想已總成真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言以前印印弟子心上、臂上、頸上、頂上而為擁護，又於十四日早辰食時亦如是。坐已復與灑淨；令塗香已手執白花作金剛合掌；復與受三歸并五戒法已令安坐。然後阿闍梨自結毘盧印入無相定，想一切莊嚴之具，頭冠瓔珞種種而自莊嚴已，便想自身為毘盧遮那如來，放青、赤、黃、白、綠等光明普照一切。復於彼毘盧遮那佛右邊，想蓮花如摩尼相。其蓮花上有寶生如來，其如來身如日色，亦放光明照於弟子，其光至弟子左耳上住。復想不空成就如來，於弟子左耳中出現大風輪，吹弟子身破壞，復變成火聚作大燒然，散如灰塵不見形像，喻如般若波羅蜜多無相無色。復次想無量壽佛如來，於眉間毫相中出光，光中有明，名甘露大明王，色相如毘盧遮那佛，身真金色手持髑髏，中盛黃色甘露之水，灑前灰塵令其止息，塵相息已其塵聚作團。又想阿閦如來，心中出無量數相隨色光，入彼灰塵之團，如是想已總成真實。

「爾時世尊毘盧遮那如來，舒右手指前五色光，并真珠等七寶甘露之水，浮彼灰塵之團，現作如來五色之相，即時又復變化一切弟子本形。作是觀想已，復念真言云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊毘盧遮那如來，舒右手指前五色光，并真珠等七寶甘露之水，浮彼灰塵之團，現作如來五色之相，即時又復變化一切弟子本形。作是觀想已，復念真言云：

「唵(引) 阿蜜里(二合)多 摩(引)隷儞 嚩日囉(二合) 愈世 嚩里嚩 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿蜜里(二合)多 摩(引)隷儞 嚩日囉(二合) 愈世 嚩里嚩 娑嚩(二合引)賀

「以此真言安前所變化身弟子，如是安已，然後阿闍梨復以金剛利真言加持齒木及白花等，以右手大指與頭指捻花、齒木等授與弟子。弟子作金剛合掌受齒木、花等；復以大惡忿怒明王真言加持線作結，繫弟子右臂以為擁護。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言安前所變化身弟子，如是安已，然後阿闍梨復以金剛利真言加持齒木及白花等，以右手大指與頭指捻花、齒木等授與弟子。弟子作金剛合掌受齒木、花等；復以大惡忿怒明王真言加持線作結，繫弟子右臂以為擁護。真言曰：

「唵(引) 努瑟吒(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合)馱 賀曩賀曩 薩里嚩(二合) 波(引)半怛囉(二合)吒 吽 𠷑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 努瑟吒(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合)馱 賀曩賀曩 薩里嚩(二合) 波(引)半怛囉(二合)吒 吽 𠷑

「復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦真言曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 酥囉 洛叉洛叉伊 𤚥(引) 吽 𠷑吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 酥囉 洛叉洛叉伊 𤚥(引) 吽 𠷑吒

「又真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又真言曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合)底 訖叉拏(二合) 佉那佉那 郝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合)底 訖叉拏(二合) 佉那佉那 郝

「金剛手！彼阿闍梨觀想一切如來以大神通變化作菩薩眾住虛空中，各各放光照於弟子。復觀弟子運身遍禮彼一切如來及菩薩眾，乃至諸明王等一切印契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！彼阿闍梨觀想一切如來以大神通變化作菩薩眾住虛空中，各各放光照於弟子。復觀弟子運身遍禮彼一切如來及菩薩眾，乃至諸明王等一切印契。

「又復弟子於十方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔。其弟子想自身，立於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前，而作是言：『願我自從無始已來至於今日，從無明根生煩惱枝葉，成身口意不善之業，願從今日得智慧風吹、法性火燒，彼無始已來至於今日因於三業所作之罪，一切都盡無有遺餘。』如是重重作是懺已，復乞金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等，乃至一切印契真言明王及眾賢聖皆攝受我：『又我今歸命十方一切諸佛圓滿涅盤遺身舍利願攝受我；又復我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛，一切印契真言明王賢聖等，捨於自身及一切莊嚴之具，願垂納受；又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受，願我所有，迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛、一切印契真言明王及眾賢聖，如是善根令我於世間、出世間所有邪見皆悉除去，一切正見皆得現前；所有世間、出世間一切有情，悉皆能發如是善意者願得圓滿，亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受。』復作是念：『我佛世尊一切大悲普賢之心，乃是我身口意金剛本元，而此本元體淨無垢如大虛空，我以是心趣求最上菩提，願如三世諸佛得成正覺。復為一切有情持三種戒及眾善法，於此戒行堅牢受持；復於最上三寶而恒歸命，至於佛一切祕密之法印相及鈴杵等，我一心受持。所有阿闍梨，於大金剛族一日六時迴施四眾專注不忘；於大寶族，恒常住彼最上適悅三昧；於大蓮花族，所有三乘微妙顯教、密教恒樂受持；於大羯磨族，成大菩提一切戒法，誓取圓滿恒樂依法，以一切最上供養，而獻諸佛及眾賢聖。』復作是念云：『我今所發無上菩提之心、持一切戒，正為利樂一切有情，使未度者令得度、未解脫者得解脫、未安者令得安、已安者得住寂靜。而此正道最上吉祥，於不空乘當得圓滿。是等有情圓滿果已，往彼彼處成佛菩提，恒以如是菩提之心，而修利他之行。』阿闍梨以如是儀則攝受弟子以為先法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復弟子於十方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔。其弟子想自身，立於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前，而作是言：『願我自從無始已來至於今日，從無明根生煩惱枝葉，成身口意不善之業，願從今日得智慧風吹、法性火燒，彼無始已來至於今日因於三業所作之罪，一切都盡無有遺餘。』如是重重作是懺已，復乞金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等，乃至一切印契真言明王及眾賢聖皆攝受我：『又我今歸命十方一切諸佛圓滿涅盤遺身舍利願攝受我；又復我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛，一切印契真言明王賢聖等，捨於自身及一切莊嚴之具，願垂納受；又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受，願我所有，迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛、一切印契真言明王及眾賢聖，如是善根令我於世間、出世間所有邪見皆悉除去，一切正見皆得現前；所有世間、出世間一切有情，悉皆能發如是善意者願得圓滿，亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受。』復作是念：『我佛世尊一切大悲普賢之心，乃是我身口意金剛本元，而此本元體淨無垢如大虛空，我以是心趣求最上菩提，願如三世諸佛得成正覺。復為一切有情持三種戒及眾善法，於此戒行堅牢受持；復於最上三寶而恒歸命，至於佛一切祕密之法印相及鈴杵等，我一心受持。所有阿闍梨，於大金剛族一日六時迴施四眾專注不忘；於大寶族，恒常住彼最上適悅三昧；於大蓮花族，所有三乘微妙顯教、密教恒樂受持；於大羯磨族，成大菩提一切戒法，誓取圓滿恒樂依法，以一切最上供養，而獻諸佛及眾賢聖。』復作是念云：『我今所發無上菩提之心、持一切戒，正為利樂一切有情，使未度者令得度、未解脫者得解脫、未安者令得安、已安者得住寂靜。而此正道最上吉祥，於不空乘當得圓滿。是等有情圓滿果已，往彼彼處成佛菩提，恒以如是菩提之心，而修利他之行。』阿闍梨以如是儀則攝受弟子以為先法。

「復次，阿闍梨再以甘露軍吒利真言及印而作擁護。其阿闍梨攝受弟子已，將欲更以擁護之法而擁護者，可令弟子於常修行作觀想，壇外令面東坐，受以齒木作淨已，然後阿闍梨結甘露軍吒利印：以二手互相附，竪二中指相著如針，以二頭指附二中指第三節，以二大指入二中指中間成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨再以甘露軍吒利真言及印而作擁護。其阿闍梨攝受弟子已，將欲更以擁護之法而擁護者，可令弟子於常修行作觀想，壇外令面東坐，受以齒木作淨已，然後阿闍梨結甘露軍吒利印：以二手互相附，竪二中指相著如針，以二頭指附二中指第三節，以二大指入二中指中間成印。

「甘露軍吒利真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甘露軍吒利真言曰：

「唵(引) 阿蜜里(二合)帝(引) 賀曩賀曩 吽 洛剎 㗶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿蜜里(二合)帝(引) 賀曩賀曩 吽 洛剎 㗶

「其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏羅所，或至夜止宿，亦可只在曼拏羅東面地上敷吉祥草眠臥。臥時以頭向南，面向曼拏羅本尊止宿，至晨旦以金剛真言加持其地，及加持香水於曼拏羅所而為灑淨。其阿闍梨復須著新白衣，從東北方誦真言，塗拭曼拏羅所。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏羅所，或至夜止宿，亦可只在曼拏羅東面地上敷吉祥草眠臥。臥時以頭向南，面向曼拏羅本尊止宿，至晨旦以金剛真言加持其地，及加持香水於曼拏羅所而為灑淨。其阿闍梨復須著新白衣，從東北方誦真言，塗拭曼拏羅所。真言曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 羯里摩(二合) 囉憾 尾囉 洛叉 脚酥誐多(引) 怛摩(二合) 惹儞鼻俱(引)尸計(引)曩嚩 娑怛里(三合引) 拏摩尼 嚩日囉(二合) 囉(引)誐(引)地波 三摩(引) 里惹(二合)夜(引)彌 薩里嚩(二合引) 誐囉(引) 薩里嚩(二合) 尾近努(二合) 扇多曳 吽 賀囉(二合)護(引)呬曩 㗶吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 羯里摩(二合) 囉憾 尾囉 洛叉 脚酥誐多(引) 怛摩(二合) 惹儞鼻俱(引)尸計(引)曩嚩 娑怛里(三合引) 拏摩尼 嚩日囉(二合) 囉(引)誐(引)地波 三摩(引) 里惹(二合)夜(引)彌 薩里嚩(二合引) 誐囉(引) 薩里嚩(二合) 尾近努(二合) 扇多曳 吽 賀囉(二合)護(引)呬曩 㗶吒

「阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已，虔心奉獻香花等而為供養，以所求事告白諸聖賢，志心禮拜。禮已復更以種種歸命讚歎而讚於佛。阿闍梨復云：『今願一切諸佛正遍知者，乃至菩薩及諸聖賢、忿怒明王等，願為證明，我今依真言教與諸佛子而作灌頂。得灌頂已，當令一切有情得無上智，復得諸佛菩薩之所攝受。』作是語已，於前所加持地中，復以白檀香同為塗飾作曼拏羅。其阿闍梨手持鈴杵起勇猛心，作忿怒相擲杵振鈴，以瞋目瞻視曼拏羅地；或如師子作威怒相行曼拏羅所；或現微笑容作舞蹈相行曼拏羅所而作瞻視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已，虔心奉獻香花等而為供養，以所求事告白諸聖賢，志心禮拜。禮已復更以種種歸命讚歎而讚於佛。阿闍梨復云：『今願一切諸佛正遍知者，乃至菩薩及諸聖賢、忿怒明王等，願為證明，我今依真言教與諸佛子而作灌頂。得灌頂已，當令一切有情得無上智，復得諸佛菩薩之所攝受。』作是語已，於前所加持地中，復以白檀香同為塗飾作曼拏羅。其阿闍梨手持鈴杵起勇猛心，作忿怒相擲杵振鈴，以瞋目瞻視曼拏羅地；或如師子作威怒相行曼拏羅所；或現微笑容作舞蹈相行曼拏羅所而作瞻視。

「復自東北方起首，遍四方四維，各於本天位安本天主，復稱『吽』字并念『呬』字，內外瞻顧而作分別。其阿闍梨手擲金剛杵，自北方面南，東邊作金剛步；次行南方作金剛寶步；西方作金剛蓮花步；次北方作金剛羯磨步。如是以各各方作本方本族行步，及念真言而作分布，常求諸佛聖賢而作覆護。又或暫出曼拏羅時，常以堅固勇猛心不散亂，於少時頃却入曼拏羅已，便須端坐冥心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復自東北方起首，遍四方四維，各於本天位安本天主，復稱『吽』字并念『呬』字，內外瞻顧而作分別。其阿闍梨手擲金剛杵，自北方面南，東邊作金剛步；次行南方作金剛寶步；西方作金剛蓮花步；次北方作金剛羯磨步。如是以各各方作本方本族行步，及念真言而作分布，常求諸佛聖賢而作覆護。又或暫出曼拏羅時，常以堅固勇猛心不散亂，於少時頃却入曼拏羅已，便須端坐冥心。

「復作觀想觀於諸佛。初想東方佛位而作黑色；次想南方佛位而作紅色；次西方黃色、或如花、或如寶色；次北方如大綠色。其阿闍梨住曼拏羅所修行之者，常以此儀而為安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作觀想觀於諸佛。初想東方佛位而作黑色；次想南方佛位而作紅色；次西方黃色、或如花、或如寶色；次北方如大綠色。其阿闍梨住曼拏羅所修行之者，常以此儀而為安住。

「復次阿闍梨或為息災、增益，作曼拏羅分布聖位，亦作金剛步，先作觀想。於中方想作白色；於東方想作青色；南方想作金色；西方想作紅色；北方想如黑雲色。乃至作忿怒法亦作金剛步。其阿闍梨及持誦人，或作曼拏羅，當隨法先觀想聖賢方位顏色已，然作金剛步行於四方而作加持。又復先於中方面向中方，作智金剛行步，此金剛步名最上步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿闍梨或為息災、增益，作曼拏羅分布聖位，亦作金剛步，先作觀想。於中方想作白色；於東方想作青色；南方想作金色；西方想作紅色；北方想如黑雲色。乃至作忿怒法亦作金剛步。其阿闍梨及持誦人，或作曼拏羅，當隨法先觀想聖賢方位顏色已，然作金剛步行於四方而作加持。又復先於中方面向中方，作智金剛行步，此金剛步名最上步。

「復次，阿闍梨或持誦人，以勇猛精進心手擲金剛杵，自在右旋遶曼拏羅所，復以微妙梵音說金剛歌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨或持誦人，以勇猛精進心手擲金剛杵，自在右旋遶曼拏羅所，復以微妙梵音說金剛歌讚曰：

「嚩日囉(二合) 薩怛嚩(二合) 僧屹囉(二合)賀 嚩日囉(二合) 囉怛曩(二合) 麼努多囕 嚩日囉(二合) 達麼 誐(引)野乃 嚩日囉(二合) 羯麼 迦嚕(引) 婆嚩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 薩怛嚩(二合) 僧屹囉(二合)賀 嚩日囉(二合) 囉怛曩(二合) 麼努多囕 嚩日囉(二合) 達麼 誐(引)野乃 嚩日囉(二合) 羯麼 迦嚕(引) 婆嚩

「復次金剛手！我今演說密中祕密微妙最上諸金剛步相分。金剛手！其金剛步者，或以左足跟踏右足指，或以右足跟踏左足指，此名金剛步；或行速疾者，此名吠舍佉步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！我今演說密中祕密微妙最上諸金剛步相分。金剛手！其金剛步者，或以左足跟踏右足指，或以右足跟踏左足指，此名金剛步；或行速疾者，此名吠舍佉步。

「復次金剛手！若於曼拏羅東方作金剛步者，先以左足跟踏右足指，次右足跟踏左足指，次第行步左旋者，此名智金剛步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！若於曼拏羅東方作金剛步者，先以左足跟踏右足指，次右足跟踏左足指，次第行步左旋者，此名智金剛步。

「又復若於曼拏羅南方，先於右足前安左足，然以右足跟踏左足指，如是互相繞，速移速起如彼浮漚者，此名寶金剛步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若於曼拏羅南方，先於右足前安左足，然以右足跟踏左足指，如是互相繞，速移速起如彼浮漚者，此名寶金剛步。

「又復若於曼拏羅西面，先以左足跟踏右足指，於左邊畫地安足前；復以右足跟踏左足指，於右邊畫地安足前，此名金剛蓮花步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若於曼拏羅西面，先以左足跟踏右足指，於左邊畫地安足前；復以右足跟踏左足指，於右邊畫地安足前，此名金剛蓮花步。

「復次先依甘露軍吒利立西北方，以吠舍佉步行至東北方，以精進心繞曼拏羅直至西南方，隨彼方面以種種讚歎供養，復還本方位，此名羯磨金剛步。又復若於諸曼拏羅所，初首作金剛步者，須念金剛步真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次先依甘露軍吒利立西北方，以吠舍佉步行至東北方，以精進心繞曼拏羅直至西南方，隨彼方面以種種讚歎供養，復還本方位，此名羯磨金剛步。又復若於諸曼拏羅所，初首作金剛步者，須念金剛步真言。

「金剛步真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛步真言曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 惹拏(二合)曩 訖囉(二合) 斛 吽㗶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 惹拏(二合)曩 訖囉(二合) 斛 吽㗶

「當以如是儀攝受弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以如是儀攝受弟子。」