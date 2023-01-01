一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

護摩法品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩法品第四

爾時，觀自在菩薩摩訶薩知彼大眾心之所念，乃為毘盧遮那如來作禮。禮已，復禮世尊釋迦牟尼佛足，作禮旋遶伸其恭敬，合十指掌瞻仰世尊，作如是言：「世尊！云何息災、增益、敬愛、調伏等作護摩法？云何火法及爐儀則？又云何真言成就、劍成就？及入修羅窟乃至眼藥等成就之法？云何息災、增益、敬愛、調伏成就之法護摩爐數？云何護摩爐賢聖之數？云何護摩杓大小、尺寸之量？云何護摩爐隨法各各之相？云何諸護摩中成就火焰相及顏色香氣等？又護摩法所用何物？云何出食供養？」時觀自在菩薩以大自在智為悲愍有情而作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩摩訶薩知彼大眾心之所念，乃為毘盧遮那如來作禮。禮已，復禮世尊釋迦牟尼佛足，作禮旋遶伸其恭敬，合十指掌瞻仰世尊，作如是言：「世尊！云何息災、增益、敬愛、調伏等作護摩法？云何火法及爐儀則？又云何真言成就、劍成就？及入修羅窟乃至眼藥等成就之法？云何息災、增益、敬愛、調伏成就之法護摩爐數？云何護摩爐賢聖之數？云何護摩杓大小、尺寸之量？云何護摩爐隨法各各之相？云何諸護摩中成就火焰相及顏色香氣等？又護摩法所用何物？云何出食供養？」時觀自在菩薩以大自在智為悲愍有情而作是說。

爾時，在會天、龍、夜叉、緊曩羅、必里多、毘舍左、阿鉢娑摩羅、羅剎等！異口同音讚言：「善哉，善哉！聖觀自在菩薩！汝大悲愍為欲利樂一切有情，請問此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，在會天、龍、夜叉、緊曩羅、必里多、毘舍左、阿鉢娑摩羅、羅剎等！異口同音讚言：「善哉，善哉！聖觀自在菩薩！汝大悲愍為欲利樂一切有情，請問此義。」

爾時，世尊如師子王示大無畏相，觀察是會諸大眾已，告觀自在菩薩言：「善哉，善哉！汝為悲愍一切有情欲利樂故，問於如來真言成就護摩之法一切儀則，汝當諦聽為汝宣說。」時觀自在菩薩承如來勅，一心聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如師子王示大無畏相，觀察是會諸大眾已，告觀自在菩薩言：「善哉，善哉！汝為悲愍一切有情欲利樂故，問於如來真言成就護摩之法一切儀則，汝當諦聽為汝宣說。」時觀自在菩薩承如來勅，一心聽受。

爾時世尊以梵音聲為一切有情說微妙言，如降甘雨潤澤一切，使諸有情各各受潤。佛言：「一切息災、增益、敬愛、降伏護摩之法，及以護摩中一切賢聖之數，乃至所用之物大小杓等，及彼火焰色、聲、香等，乃至火頂一切吉不吉相，一切真言法成就、不成就相，我今分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以梵音聲為一切有情說微妙言，如降甘雨潤澤一切，使諸有情各各受潤。佛言：「一切息災、增益、敬愛、降伏護摩之法，及以護摩中一切賢聖之數，乃至所用之物大小杓等，及彼火焰色、聲、香等，乃至火頂一切吉不吉相，一切真言法成就、不成就相，我今分別。

「觀自在！彼護摩爐數有五百，悉能成就一切事業。若息災法，其護摩爐作圓相，如食盤及如蓮花相、或作吉祥果相、或如槌相；若為息災及增益者，作六角、或四方、或如吉祥果、或如金剛杵、或如寶相；若為敬愛及降伏者，其爐如輪、如鉤，或如三頂、或如槌相；若為調伏及殺怨者，當作三角及如三股叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀自在！彼護摩爐數有五百，悉能成就一切事業。若息災法，其護摩爐作圓相，如食盤及如蓮花相、或作吉祥果相、或如槌相；若為息災及增益者，作六角、或四方、或如吉祥果、或如金剛杵、或如寶相；若為敬愛及降伏者，其爐如輪、如鉤，或如三頂、或如槌相；若為調伏及殺怨者，當作三角及如三股叉。

「若為星曜臨照者，可用白色息災爐；若為擁護地天，用黃白色或深黃色增益爐；若為敬愛，用赤白色爐；若為降伏，以風天為本尊，當用淡黑有煙赤黑色爐。若為調伏，以忿怒焰曼德迦明王為本尊，若於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王，得一切成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為星曜臨照者，可用白色息災爐；若為擁護地天，用黃白色或深黃色增益爐；若為敬愛，用赤白色爐；若為降伏，以風天為本尊，當用淡黑有煙赤黑色爐。若為調伏，以忿怒焰曼德迦明王為本尊，若於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王，得一切成就。」

觀自在菩薩白言：「護摩爐其量云何？用何莊嚴、用何印相？其本尊位及與界道云何擘畫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩白言：「護摩爐其量云何？用何莊嚴、用何印相？其本尊位及與界道云何擘畫？」

佛言：「其護摩爐，量高一肘、廣闊一肘或半肘，此為定量不得增減。其息災爐中安蓮華；其增益爐中安金剛鬘；其敬愛降伏爐中作風輪，上安花鬘；其調伏爐中作臺安印，高四指廣闊亦四指或八指，廣闊亦等。其爐裏面分五亭，以半亭作界道，若護摩爐大小一肘量，其外面脣闊四指高二指、若闊八指高四指作界道，於界道內作隨法本尊位，亦隨法作光焰。又於界道外作脣緣道高一指，界道內本尊位隨界道，或八指高或四指高皆方亭，其本尊身量亦高八指或四指。然此本尊身顏色及印相，皆觀想現前坐於本位。若為作息災法，觀想頂相寶瓶、寶輪，及八葉蓮華等印，安於本位；若作增益法，觀想金剛吉相菓、羯磨杵及幢蓋、劍等印相安於本位；若作敬愛降伏法，即觀想金剛鉤、金剛弓箭等印安於本位；若於怨家作極惡調伏法，即觀想金剛羯磨杵，及槍、戟、叉等印安於本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其護摩爐，量高一肘、廣闊一肘或半肘，此為定量不得增減。其息災爐中安蓮華；其增益爐中安金剛鬘；其敬愛降伏爐中作風輪，上安花鬘；其調伏爐中作臺安印，高四指廣闊亦四指或八指，廣闊亦等。其爐裏面分五亭，以半亭作界道，若護摩爐大小一肘量，其外面脣闊四指高二指、若闊八指高四指作界道，於界道內作隨法本尊位，亦隨法作光焰。又於界道外作脣緣道高一指，界道內本尊位隨界道，或八指高或四指高皆方亭，其本尊身量亦高八指或四指。然此本尊身顏色及印相，皆觀想現前坐於本位。若為作息災法，觀想頂相寶瓶、寶輪，及八葉蓮華等印，安於本位；若作增益法，觀想金剛吉相菓、羯磨杵及幢蓋、劍等印相安於本位；若作敬愛降伏法，即觀想金剛鉤、金剛弓箭等印安於本位；若於怨家作極惡調伏法，即觀想金剛羯磨杵，及槍、戟、叉等印安於本位。

「其護摩爐亦有四門，門中各有事相。東門內安五股金剛杵印；南門安寶印光焰四照；西門安鉤印；北門安槍或安輪，或安羯磨杵等印。如上息災、增益及敬愛、降伏，乃至成藥、成黃丹法，成劍、入修羅窟等諸成就護摩等法，一切各用本所成就相應行相、真言法、護摩儀則及護摩爐等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其護摩爐亦有四門，門中各有事相。東門內安五股金剛杵印；南門安寶印光焰四照；西門安鉤印；北門安槍或安輪，或安羯磨杵等印。如上息災、增益及敬愛、降伏，乃至成藥、成黃丹法，成劍、入修羅窟等諸成就護摩等法，一切各用本所成就相應行相、真言法、護摩儀則及護摩爐等。

「復次阿闍梨欲作息災、增益、敬愛、降伏等一切護摩者，宜預前備辦種種護摩所用之物，皆悉了畢。然阿闍梨於爐外相應方位，寂靜安坐，觀想護摩爐內縱廣十二指指，作安本尊位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿闍梨欲作息災、增益、敬愛、降伏等一切護摩者，宜預前備辦種種護摩所用之物，皆悉了畢。然阿闍梨於爐外相應方位，寂靜安坐，觀想護摩爐內縱廣十二指指，作安本尊位。

「若作息災、增益法，先觀本尊位上有毘盧遮那如來，頂戴寶冠，髮髻下垂，於金剛蓮花上結跏趺坐，作入三摩地相，種種莊嚴一切殊妙。於本尊左右邊，想佛母般若波羅蜜多菩薩，及無能勝菩薩、觀音菩薩、佛眼菩薩。又於爐內左右想安二淨光天子：一名妙眼，二名妙臂。著白赤衣，手執白花，顏貌端嚴熙怡之相。其誦人想自身并眷屬於爐外左右跪膝，手執金剛蓮花而為供養，此唯息災法儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作息災、增益法，先觀本尊位上有毘盧遮那如來，頂戴寶冠，髮髻下垂，於金剛蓮花上結跏趺坐，作入三摩地相，種種莊嚴一切殊妙。於本尊左右邊，想佛母般若波羅蜜多菩薩，及無能勝菩薩、觀音菩薩、佛眼菩薩。又於爐內左右想安二淨光天子：一名妙眼，二名妙臂。著白赤衣，手執白花，顏貌端嚴熙怡之相。其誦人想自身并眷屬於爐外左右跪膝，手執金剛蓮花而為供養，此唯息災法儀。

「若為增益，復於本尊左邊，想有地天從地涌出，現半身相，其身白色手持寶罌，儀容圓滿背月輪光，頭有寶冠，髮髻嚴好。又復想佛母金剛界菩薩或佛母祖那菩薩，於如來毫相而出；又復想最勝佛頂明王，身作靘色，其面貌或作大青色或黃色，如花開敷手執金剛杵，有大力勢光明晃耀於本位上坐師子寶座；復想佛母祖那有八臂莊嚴，在右邊而坐；次祖那右邊想宿吉祥菩薩，想彼菩薩執閼伽瓶，與持誦行人灌頂；復想左邊有佛母金剛界菩薩，四臂身如寶花色光淨圓滿，持金剛杵有大力勢；其次左邊有持世菩薩，右手持寶作施願，左手執寶幢；次左想有淨光天子，一手持閼伽瓶，一手持寶輪；又於本尊後想有帝釋及輪王，坐蓮華師子之座種種莊嚴，手持金剛杵及蓮華等，身有光明如大火聚，具大威力自在無比，其貌端嚴面有三目，能於一切施與無畏。若有阿闍梨依如上儀為人作增益護摩者，彼人獲富貴吉祥永無退敗，後當證得真如菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為增益，復於本尊左邊，想有地天從地涌出，現半身相，其身白色手持寶罌，儀容圓滿背月輪光，頭有寶冠，髮髻嚴好。又復想佛母金剛界菩薩或佛母祖那菩薩，於如來毫相而出；又復想最勝佛頂明王，身作靘色，其面貌或作大青色或黃色，如花開敷手執金剛杵，有大力勢光明晃耀於本位上坐師子寶座；復想佛母祖那有八臂莊嚴，在右邊而坐；次祖那右邊想宿吉祥菩薩，想彼菩薩執閼伽瓶，與持誦行人灌頂；復想左邊有佛母金剛界菩薩，四臂身如寶花色光淨圓滿，持金剛杵有大力勢；其次左邊有持世菩薩，右手持寶作施願，左手執寶幢；次左想有淨光天子，一手持閼伽瓶，一手持寶輪；又於本尊後想有帝釋及輪王，坐蓮華師子之座種種莊嚴，手持金剛杵及蓮華等，身有光明如大火聚，具大威力自在無比，其貌端嚴面有三目，能於一切施與無畏。若有阿闍梨依如上儀為人作增益護摩者，彼人獲富貴吉祥永無退敗，後當證得真如菩提。

「又復觀想彼欲天一切莊嚴，身如紅蓮華色坐紅蓮華，有二臂，手執弓箭坐於本位，又兩邊有女形明王能施成就。右邊名金剛欲，左邊名金剛鉤，色相端嚴如紅蓮華，有二臂，或手執金剛杵，或時執箭，威德自在目視於箭。又復想火天如金剛薩埵安於爐內；次以其族內外眷屬，或以其名或以真言，與其本尊同作護摩令得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觀想彼欲天一切莊嚴，身如紅蓮華色坐紅蓮華，有二臂，手執弓箭坐於本位，又兩邊有女形明王能施成就。右邊名金剛欲，左邊名金剛鉤，色相端嚴如紅蓮華，有二臂，或手執金剛杵，或時執箭，威德自在目視於箭。又復想火天如金剛薩埵安於爐內；次以其族內外眷屬，或以其名或以真言，與其本尊同作護摩令得成就。

「又想大力金剛光菩薩在於本位，其相大惡，身靘色，其面如鐵色，目赤作大瞋相，所著衣亦作青色，莊嚴具足光焰熾盛如處劫火，手執三股叉或執金剛杵。右邊有一神，二臂身赤黑色，其眼如煙色，莊嚴具足其聲妙好，左手持髑髏滿盛其血，右手執劍遍有光焰。左邊想有焰曼德迦明王，現大惡相，色如黑雲，有六面作大醜相，面有三目，狗牙上出，莊嚴具足乘水牛之座，手中各各執大猛惡器仗。此焰曼德迦明王，從大無畏妙吉祥心中化出。又想於護摩爐兩邊安焰魔王，身皆黑色，二臂，現大惡相，如焰曼德迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又想大力金剛光菩薩在於本位，其相大惡，身靘色，其面如鐵色，目赤作大瞋相，所著衣亦作青色，莊嚴具足光焰熾盛如處劫火，手執三股叉或執金剛杵。右邊有一神，二臂身赤黑色，其眼如煙色，莊嚴具足其聲妙好，左手持髑髏滿盛其血，右手執劍遍有光焰。左邊想有焰曼德迦明王，現大惡相，色如黑雲，有六面作大醜相，面有三目，狗牙上出，莊嚴具足乘水牛之座，手中各各執大猛惡器仗。此焰曼德迦明王，從大無畏妙吉祥心中化出。又想於護摩爐兩邊安焰魔王，身皆黑色，二臂，現大惡相，如焰曼德迦。

「如是護摩法賢聖儀則，若有阿闍梨及持誦行人，能如是依法修行者，得一切天人、阿修羅及世間一切恭敬供養，能為是等作大吉祥滅一切罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是護摩法賢聖儀則，若有阿闍梨及持誦行人，能如是依法修行者，得一切天人、阿修羅及世間一切恭敬供養，能為是等作大吉祥滅一切罪。

「復次護摩所用柴，其柴須濕潤。所謂：吉祥果木、迦俱婆木、阿摩囉木、奔曩誐木、曩誐計婆囉木、尸里沙木、囉努迦木、閻浮木、誐里婆里木、阿里迦木。如上諸木為增益法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次護摩所用柴，其柴須濕潤。所謂：吉祥果木、迦俱婆木、阿摩囉木、奔曩誐木、曩誐計婆囉木、尸里沙木、囉努迦木、閻浮木、誐里婆里木、阿里迦木。如上諸木為增益法用。

「又優曇鉢羅木、菩提樹木、尼俱陀木、鉢羅叉木、舍彌木、乳木、白檀木。如上諸木為息災法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又優曇鉢羅木、菩提樹木、尼俱陀木、鉢羅叉木、舍彌木、乳木、白檀木。如上諸木為息災法用。

「又盎俱羅木、佉儞囉木、簟母迦木、酸棗木、石榴木。如上諸木並須有刺不乾枯者，為降伏法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又盎俱羅木、佉儞囉木、簟母迦木、酸棗木、石榴木。如上諸木並須有刺不乾枯者，為降伏法用。

「又以如上之木，各各依法為杓，隨本法用，所作護摩速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以如上之木，各各依法為杓，隨本法用，所作護摩速得成就。」

復次觀自在菩薩白佛言：「世尊！我今已聞護摩之儀，其護摩杓未知儀則，唯願為我分別解說大小、長短、深淺、麁細，乃至色相及安印契法則云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀自在菩薩白佛言：「世尊！我今已聞護摩之儀，其護摩杓未知儀則，唯願為我分別解說大小、長短、深淺、麁細，乃至色相及安印契法則云何？」

佛言：「善男子！護摩之杓大約四等，四等之義我今說之。所造杓時分上、中、下，又將中等分為上、下。若為增益用最上等；若為息災用中上等；若為敬愛、降伏用中下等；若為怨家作極惡法及忿怒法者，用最下等。若依此法皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！護摩之杓大約四等，四等之義我今說之。所造杓時分上、中、下，又將中等分為上、下。若為增益用最上等；若為息災用中上等；若為敬愛、降伏用中下等；若為怨家作極惡法及忿怒法者，用最下等。若依此法皆悉成就。

「復次善男子！我今一一分別造護摩杓大小儀則：大杓頭廣闊四指、深二指，作師面相中安印；柄長二十四指、麁六指，作團圓相；低脣半指安柄，嘴長八指，初四指闊漸銳如錐。此是中上等，於增益用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！我今一一分別造護摩杓大小儀則：大杓頭廣闊四指、深二指，作師面相中安印；柄長二十四指、麁六指，作團圓相；低脣半指安柄，嘴長八指，初四指闊漸銳如錐。此是中上等，於增益用。

「復次杓頭方四指、深二指，作虎面相安印；柄長二十指，麁五指；低脣半指安柄，嘴長七指，初闊四指漸銳如錐。此是中次等，作息災用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次杓頭方四指、深二指，作虎面相安印；柄長二十指，麁五指；低脣半指安柄，嘴長七指，初闊四指漸銳如錐。此是中次等，作息災用。

「復次杓頭廣闊四指、深二指，如蛇頭相中安印；低脣半指安柄，柄麁四指，作團圓相；嘴長六指，初闊四指漸銳如錐。此第三等，作敬愛、降伏法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次杓頭廣闊四指、深二指，如蛇頭相中安印；低脣半指安柄，柄麁四指，作團圓相；嘴長六指，初闊四指漸銳如錐。此第三等，作敬愛、降伏法用。

「復次最上法。杓頭廣闊八指、深四指，內作鳳嘴相；低脣半指安柄，柄長三十二指，麁細可執；嘴長十二指，初闊次細漸銳如錐。其杓頭四緣刻羯磨金剛杵，微細殊妙而為莊嚴，於一切法皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最上法。杓頭廣闊八指、深四指，內作鳳嘴相；低脣半指安柄，柄長三十二指，麁細可執；嘴長十二指，初闊次細漸銳如錐。其杓頭四緣刻羯磨金剛杵，微細殊妙而為莊嚴，於一切法皆悉成就。

「復次作護摩時，所有火焰相及香氣、聲音分其好惡。善男子！其火焰或如繖蓋、或如閼伽瓶、或如象耳、或如金剛杵、或如幢幡、或如劍等，乃至如菩提樹、如蓮華敷、如吉祥果，如是之相皆是吉祥成就之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作護摩時，所有火焰相及香氣、聲音分其好惡。善男子！其火焰或如繖蓋、或如閼伽瓶、或如象耳、或如金剛杵、或如幢幡、或如劍等，乃至如菩提樹、如蓮華敷、如吉祥果，如是之相皆是吉祥成就之相。

「次說火焰之色，或白如新酥、或如金色、或如大青寶色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說火焰之色，或白如新酥、或如金色、或如大青寶色。

「又復護摩所有香氣，如最上蓮花香、軍那花香、優鉢羅花香、沈香、檀香。若作如是香氣，是最上吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復護摩所有香氣，如最上蓮花香、軍那花香、優鉢羅花香、沈香、檀香。若作如是香氣，是最上吉祥。

「復說火聲。其聲如雲雷、或如天鼓，火焰右旋，斯為大吉祥相。若是煙多難著，焰赤黑色左旋，復如槍、如蛇頭、及如有牙，焰頂破散或如驢脣，及作惡聲又如屍臭，如是之相皆為不吉；若為調伏，此却是吉必見成就。若為敬愛降伏，其焰或赤、或黃黑，及如鉤相，或如醉香、或如花香、或如鉢吒羅香者，其阿闍梨誦人等，以圓滿音頻念『吽』字者，其法決定當得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說火聲。其聲如雲雷、或如天鼓，火焰右旋，斯為大吉祥相。若是煙多難著，焰赤黑色左旋，復如槍、如蛇頭、及如有牙，焰頂破散或如驢脣，及作惡聲又如屍臭，如是之相皆為不吉；若為調伏，此却是吉必見成就。若為敬愛降伏，其焰或赤、或黃黑，及如鉤相，或如醉香、或如花香、或如鉢吒羅香者，其阿闍梨誦人等，以圓滿音頻念『吽』字者，其法決定當得成就。

「復次息災法中火天護摩法所用物等，烏曇鉢木、菩提木、尼俱陀木、阿末羅木，馬鞭草、脂麻、兜羅綿、稻穀花等，搵酥蜜作護摩者為最上吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次息災法中火天護摩法所用物等，烏曇鉢木、菩提木、尼俱陀木、阿末羅木，馬鞭草、脂麻、兜羅綿、稻穀花等，搵酥蜜作護摩者為最上吉祥。

「復次為增益作火天護摩法者，用吉祥果、吉祥木葉，及蓮華有圓滿吉祥相；復以團食、脂麻、粳米并白花、蜜酪等和合；復用白檀、松柏及羯俱婆木、阿里迦木、波羅舍木、檜木等如是諸木者，必獲最上吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次為增益作火天護摩法者，用吉祥果、吉祥木葉，及蓮華有圓滿吉祥相；復以團食、脂麻、粳米并白花、蜜酪等和合；復用白檀、松柏及羯俱婆木、阿里迦木、波羅舍木、檜木等如是諸木者，必獲最上吉祥。

「復次為降伏敬愛作火天護摩法者，當用鹽及白芥子、諸有刺木濕潤者，必獲最上如願成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次為降伏敬愛作火天護摩法者，當用鹽及白芥子、諸有刺木濕潤者，必獲最上如願成就。

「復次為調伏作火天護摩法者，當用阿俱羅木、佉儞羅木、蘖里木、曼陀羅木、沒里賀帝木、白檀木、柏木。以如是等諸苦澁木及藥物等者，必得如願成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次為調伏作火天護摩法者，當用阿俱羅木、佉儞羅木、蘖里木、曼陀羅木、沒里賀帝木、白檀木、柏木。以如是等諸苦澁木及藥物等者，必得如願成就。

「復次有諸護摩，觀想火天身手顏色各各不同法。所有增益法，觀彼火天如憍釋迦，身深黃色，手執金剛杵，住本天宮作自在相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有諸護摩，觀想火天身手顏色各各不同法。所有增益法，觀彼火天如憍釋迦，身深黃色，手執金剛杵，住本天宮作自在相。

「又復息災護摩法，觀彼火天身白色，著白天衣，手持閼伽瓶自在而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復息災護摩法，觀彼火天身白色，著白天衣，手持閼伽瓶自在而住。

「又復敬愛降伏護摩法，觀彼火天身作赤色，左手放光住風天位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復敬愛降伏護摩法，觀彼火天身作赤色，左手放光住風天位。

「又復調伏護摩法，觀彼火天身黑及如煙等色，住在天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復調伏護摩法，觀彼火天身黑及如煙等色，住在天宮。

「復有法觀想火天，有四面四臂有大力勢，手執輪槍、弓箭及鉤等。此為一切護摩成就法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法觀想火天，有四面四臂有大力勢，手執輪槍、弓箭及鉤等。此為一切護摩成就法。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言：「善哉，善哉！如來於三界中為最上離欲三密之主，大自在牟尼三界之尊！我今歸依、我今歸命。」如是讚已，禮佛而退復坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言：「善哉，善哉！如來於三界中為最上離欲三密之主，大自在牟尼三界之尊！我今歸依、我今歸命。」如是讚已，禮佛而退復坐一面。