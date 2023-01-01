一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

灌頂品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂品第二

爾時金剛手菩薩白佛言：「世尊！我自知殊勝福德圓滿，於微妙曼拏羅義今已得之。復次何人可攝授而為弟子？又弟子所生何國而可攝授？於四大姓：剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀，如是四姓可攝授者何姓為上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩白佛言：「世尊！我自知殊勝福德圓滿，於微妙曼拏羅義今已得之。復次何人可攝授而為弟子？又弟子所生何國而可攝授？於四大姓：剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀，如是四姓可攝授者何姓為上？」

佛言：「金剛手！阿彌陀佛、毘盧遮那佛乃是三界中祕密法主大阿闍梨，無相無性不生不滅，雖住祕密無祕密相，後阿闍梨亦須如是分明了知。若了知已，乃是住三摩地金剛蓮花主具大悲心有大力者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！阿彌陀佛、毘盧遮那佛乃是三界中祕密法主大阿闍梨，無相無性不生不滅，雖住祕密無祕密相，後阿闍梨亦須如是分明了知。若了知已，乃是住三摩地金剛蓮花主具大悲心有大力者。

「金剛手！彼弟子生處國土方所，我今說之。若剎帝利或婆羅門等種姓之人，生舍衛國、摩伽陀國、支那國、三摩怛吒國、佉儞也國、囉茶國、儞鉢羅國、祖尼邪國、阿那多國、俱薩羅國、具尼迦國、摩羅邪國、捺囉尾拏國，如是諸國所生之者皆可攝授；又若無如上中國人者，彼師子國人及一切國人亦可攝授；又吉囉多國人亦得攝授，緣彼國中曾生最上牟尼。如上諸國若剎帝利及婆羅門種姓生者，若依阿闍梨稟受修行為行人者必獲圓滿。又阿闍梨者，顏貌熙怡端正圓滿，有慈悲心清淨心，信實無偽，降伏諸根少貪少欲，具大辯才復有深智，所言善軟亦復清爽，性不慳悋好於布施，無妬無畏遠離我慢，常樂供養大阿闍梨及眾賢聖；復能演說真如之法，常行真言之行，不稱己美恒讚他德，於諸悉地所作所修一切圓滿，於諸弟子亦不嫌毀，又於弟子無所希望，以大悲心告於賢聖，令諸弟子依相應行，得入一切曼拏羅；復令弟子依於儀軌，因果相應而得解脫，又以真言印契真如之法傳付弟子。弟子白言：『阿闍梨！此真言印契真如之法云何而得？』阿闍梨言：『善哉、善哉！佛子諦聽！佛說此真言從真如圓滿智以慧方便流出，於三界中作化身佛，現精進力勉喻示教，於初、中、後其義深善，以此三摩地依金剛蓮花行教金剛薩埵等。我釋迦族為悲愍一切有情作大德阿闍梨，今於此族中得成就真言陀羅尼一百或三百，隨所愛樂，依真如相應力而得成就，可以書寫傳付弟子，持誦修行，利樂有情令不斷絕。』弟子得阿闍梨傳付教授已，禮阿闍梨足，當以金、銀、珍寶及象、馬等，至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖。時阿闍梨作金剛薩埵相應之言：『子受此祕密之法。』時阿闍梨為念證明伽陀，時彼明眾為作此證：『今某甲依法奉獻此金、銀、珍寶及象、馬等，為求某事為供養曼拏羅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！彼弟子生處國土方所，我今說之。若剎帝利或婆羅門等種姓之人，生舍衛國、摩伽陀國、支那國、三摩怛吒國、佉儞也國、囉茶國、儞鉢羅國、祖尼邪國、阿那多國、俱薩羅國、具尼迦國、摩羅邪國、捺囉尾拏國，如是諸國所生之者皆可攝授；又若無如上中國人者，彼師子國人及一切國人亦可攝授；又吉囉多國人亦得攝授，緣彼國中曾生最上牟尼。如上諸國若剎帝利及婆羅門種姓生者，若依阿闍梨稟受修行為行人者必獲圓滿。又阿闍梨者，顏貌熙怡端正圓滿，有慈悲心清淨心，信實無偽，降伏諸根少貪少欲，具大辯才復有深智，所言善軟亦復清爽，性不慳悋好於布施，無妬無畏遠離我慢，常樂供養大阿闍梨及眾賢聖；復能演說真如之法，常行真言之行，不稱己美恒讚他德，於諸悉地所作所修一切圓滿，於諸弟子亦不嫌毀，又於弟子無所希望，以大悲心告於賢聖，令諸弟子依相應行，得入一切曼拏羅；復令弟子依於儀軌，因果相應而得解脫，又以真言印契真如之法傳付弟子。弟子白言：『阿闍梨！此真言印契真如之法云何而得？』阿闍梨言：『善哉、善哉！佛子諦聽！佛說此真言從真如圓滿智以慧方便流出，於三界中作化身佛，現精進力勉喻示教，於初、中、後其義深善，以此三摩地依金剛蓮花行教金剛薩埵等。我釋迦族為悲愍一切有情作大德阿闍梨，今於此族中得成就真言陀羅尼一百或三百，隨所愛樂，依真如相應力而得成就，可以書寫傳付弟子，持誦修行，利樂有情令不斷絕。』弟子得阿闍梨傳付教授已，禮阿闍梨足，當以金、銀、珍寶及象、馬等，至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖。時阿闍梨作金剛薩埵相應之言：『子受此祕密之法。』時阿闍梨為念證明伽陀，時彼明眾為作此證：『今某甲依法奉獻此金、銀、珍寶及象、馬等，為求某事為供養曼拏羅。』

「時阿闍梨別作灌頂曼拏羅，令弟子於曼拏羅中師子座上跏趺而坐，自結金剛合掌印，安於當心而住。時阿闍梨復以本尊明王真言，加持第一閼伽瓶安置曼拏羅中，然後復誦本族尊心真言加持而與灌頂，更以前印安頂上及安頸上而與灌頂。又阿闍梨復稱弟子名：『我今以此明與某甲，願一切曼拏羅賢聖哀愍納受。』弟子復以意所求事，自稱告於賢聖。其阿闍梨復結本尊根本印，加持弟子額及心又與灌頂，又結本族尊四印安頂上，更誦真言而與灌頂。阿闍梨言：『汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得。』又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子令常受持。先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂，又安額、次安頂而與灌頂。如是灌頂已，其阿闍梨告弟子言：『善男子！汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂，汝已殊勝是真出世間，如得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿闍梨別作灌頂曼拏羅，令弟子於曼拏羅中師子座上跏趺而坐，自結金剛合掌印，安於當心而住。時阿闍梨復以本尊明王真言，加持第一閼伽瓶安置曼拏羅中，然後復誦本族尊心真言加持而與灌頂，更以前印安頂上及安頸上而與灌頂。又阿闍梨復稱弟子名：『我今以此明與某甲，願一切曼拏羅賢聖哀愍納受。』弟子復以意所求事，自稱告於賢聖。其阿闍梨復結本尊根本印，加持弟子額及心又與灌頂，又結本族尊四印安頂上，更誦真言而與灌頂。阿闍梨言：『汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得。』又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子令常受持。先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂，又安額、次安頂而與灌頂。如是灌頂已，其阿闍梨告弟子言：『善男子！汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂，汝已殊勝是真出世間，如得阿耨多羅三藐三菩提。』

「復次以金剛杵付弟子而令受持。阿闍梨言：『汝受此金剛杵，汝是入金剛三昧者，此成一切如來最上金剛杵，汝恒受持當得最上金剛之智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以金剛杵付弟子而令受持。阿闍梨言：『汝受此金剛杵，汝是入金剛三昧者，此成一切如來最上金剛杵，汝恒受持當得最上金剛之智。』

「持金剛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持金剛真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多 悉地 嚩日囉(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多 悉地 嚩日囉(二合)

「阿闍梨授與弟子祕密三昧者，發廣大心不得慳悋。何以故？為欲令一切有情獲大智圓滿故。又復若有眾生，於阿闍梨妄加毀謗者，汝當擁護；若有於法生愛樂者，可以金剛祕密三昧及祕密曼拏羅印而付授之。又阿闍梨告弟子言：『汝具菩提心，於祕密王志心護持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨授與弟子祕密三昧者，發廣大心不得慳悋。何以故？為欲令一切有情獲大智圓滿故。又復若有眾生，於阿闍梨妄加毀謗者，汝當擁護；若有於法生愛樂者，可以金剛祕密三昧及祕密曼拏羅印而付授之。又阿闍梨告弟子言：『汝具菩提心，於祕密王志心護持。』

「復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已，更可與五佛灌頂之法而與灌頂。其灌頂儀者：先須於灌頂曼拏羅所，備辦香、花、燈、塗及以幡蓋種種供養之具，又一切儀式不得少闕，然後令弟子預潔身心方入曼拏羅。其阿闍梨為弟子作諸法事，然後結本尊印誦本尊真言與弟子灌頂。初中方毘盧遮那佛印：以二大指二小指磔開，餘指皆相著少屈成印，安弟子頂，誦本尊真言與灌頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已，更可與五佛灌頂之法而與灌頂。其灌頂儀者：先須於灌頂曼拏羅所，備辦香、花、燈、塗及以幡蓋種種供養之具，又一切儀式不得少闕，然後令弟子預潔身心方入曼拏羅。其阿闍梨為弟子作諸法事，然後結本尊印誦本尊真言與弟子灌頂。初中方毘盧遮那佛印：以二大指二小指磔開，餘指皆相著少屈成印，安弟子頂，誦本尊真言與灌頂。真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多 達里彌(二合引) 濕嚩(二合)囉 伊難 薩里嚩(二合) 怛他(引)多怛 吠(二合)曩(引)鼻詵左 郝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多 達里彌(二合引) 濕嚩(二合)囉 伊難 薩里嚩(二合) 怛他(引)多怛 吠(二合)曩(引)鼻詵左 郝

「東方阿閦佛！結金剛薩埵印：以二手相叉作拳，竪二中指相著如針成印，安弟子額上，即誦真言與灌頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方阿閦佛！結金剛薩埵印：以二手相叉作拳，竪二中指相著如針成印，安弟子額上，即誦真言與灌頂。真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多 惹拏(二合)曩(引) 鼻瑟計拏(引) 鼻詵左 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多 惹拏(二合)曩(引) 鼻瑟計拏(引) 鼻詵左 吽

「南方寶生佛印：用前金剛薩埵印，屈二中指如寶，安弟子右耳上，誦本尊真言與灌頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方寶生佛印：用前金剛薩埵印，屈二中指如寶，安弟子右耳上，誦本尊真言與灌頂。真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引) 鼻瑟迦囉怛曩(二合)鼻詵左 怛囕(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引) 鼻瑟迦囉怛曩(二合)鼻詵左 怛囕(二合)

「西方觀自在王佛印：用前金剛薩埵印，屈二中指如蓮花葉成印，安弟子頂後，誦本尊真言與灌頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方觀自在王佛印：用前金剛薩埵印，屈二中指如蓮花葉成印，安弟子頂後，誦本尊真言與灌頂。真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引) 達里摩(二合引) 鼻瑟計拏(引) 鼻詵左 呬里(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引) 達里摩(二合引) 鼻瑟計拏(引) 鼻詵左 呬里(二合)

「北方不空成就佛印：用前金剛薩埵印，竪二小指二中指，相著如針成印，安弟子左耳上，誦本尊真言與灌頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方不空成就佛印：用前金剛薩埵印，竪二小指二中指，相著如針成印，安弟子左耳上，誦本尊真言與灌頂。真言曰：

「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引) 鼻瑟計 摩賀(引)尾濕嚩(二合) 嚩日囉(二合引) 鼻詵左 惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩里嚩(二合) 怛他(引)誐多(引) 鼻瑟計 摩賀(引)尾濕嚩(二合) 嚩日囉(二合引) 鼻詵左 惡

「次更與授五佛髻鬘灌頂。如是得灌頂已，如同於一切智智親授灌頂，從此與名得稱為大上人，或稱為阿闍梨，悉受世間最上勝妙供養自在快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次更與授五佛髻鬘灌頂。如是得灌頂已，如同於一切智智親授灌頂，從此與名得稱為大上人，或稱為阿闍梨，悉受世間最上勝妙供養自在快樂。」

阿闍梨品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩白世尊言：「世尊！凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖，金、銀、摩尼一切財物，乃至所施象、馬之類，其阿闍梨受得之後當何所用？願大牟尼為我開說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手菩薩白世尊言：「世尊！凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖，金、銀、摩尼一切財物，乃至所施象、馬之類，其阿闍梨受得之後當何所用？願大牟尼為我開說。」

佛言：「金剛手！阿闍梨應有一切所施供養之物。彼阿闍梨受已當分三分：第一分奉於三寶；第二分施與婆羅門、外道尼乾子等；第三分又分作二半分：半分與阿闍梨同學，半分阿闍梨自用。又前三寶之分亦分為三分：一佛、二法、三僧，如是分已各各受用。佛分者，得造佛像及塔廟等；其法分者，可用書寫如來一切經法；僧分者，可造種種飲食供於眾僧。阿闍梨若能如是分別次第互不侵損者，彼一切曼拏羅賢聖悉皆歡喜，一切所求皆得成就。若阿闍梨分分之後，或復有人為其知事，心住慳悋侵於三寶，不依阿闍梨所有旨教者，以因果故命終之後當墮叫喚地獄，後生人間以其餘業生於犬中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！阿闍梨應有一切所施供養之物。彼阿闍梨受已當分三分：第一分奉於三寶；第二分施與婆羅門、外道尼乾子等；第三分又分作二半分：半分與阿闍梨同學，半分阿闍梨自用。又前三寶之分亦分為三分：一佛、二法、三僧，如是分已各各受用。佛分者，得造佛像及塔廟等；其法分者，可用書寫如來一切經法；僧分者，可造種種飲食供於眾僧。阿闍梨若能如是分別次第互不侵損者，彼一切曼拏羅賢聖悉皆歡喜，一切所求皆得成就。若阿闍梨分分之後，或復有人為其知事，心住慳悋侵於三寶，不依阿闍梨所有旨教者，以因果故命終之後當墮叫喚地獄，後生人間以其餘業生於犬中。」

復次金剛手白世尊言：「一切智智一切有情恒在心念，惟願為我說於一切最上真言之行。云何大阿闍梨知息災、增益及敬愛、調伏等法？乃至持誦之人修相應觀想及曼拏羅護摩之法者，彼阿闍梨住智慧輪滅一切罪者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手白世尊言：「一切智智一切有情恒在心念，惟願為我說於一切最上真言之行。云何大阿闍梨知息災、增益及敬愛、調伏等法？乃至持誦之人修相應觀想及曼拏羅護摩之法者，彼阿闍梨住智慧輪滅一切罪者？」

佛言：「金剛手！若阿闍梨於真言中修行者，具大悲心愍念一切婆羅門、外道尼乾等，以真實言勸喻開發，令信甚深祕密之法，而於同學亦不謗毀，堅持五戒，復行甚深十波羅蜜圓滿大智；又復阿闍梨能救度有情，能與除滅一切罪障；又自遠離殺生及彼妄語，自不飲酒亦不勸他。何以故？以彼飲酒是為一切過失根本。若阿闍梨行不真實妄稱有德，又復執好俗間典籍、文字、歌詠，又復讚歎我執、人執有情。阿闍梨若如是者，決定墮於地獄惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！若阿闍梨於真言中修行者，具大悲心愍念一切婆羅門、外道尼乾等，以真實言勸喻開發，令信甚深祕密之法，而於同學亦不謗毀，堅持五戒，復行甚深十波羅蜜圓滿大智；又復阿闍梨能救度有情，能與除滅一切罪障；又自遠離殺生及彼妄語，自不飲酒亦不勸他。何以故？以彼飲酒是為一切過失根本。若阿闍梨行不真實妄稱有德，又復執好俗間典籍、文字、歌詠，又復讚歎我執、人執有情。阿闍梨若如是者，決定墮於地獄惡趣。」

又金剛手白言：「若阿闍梨受行世法恒取快樂，恒食酒肉、葷辛之味，彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅？云何度弟子免輪迴之難？云何可得真言悉地？我今疑惑其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又金剛手白言：「若阿闍梨受行世法恒取快樂，恒食酒肉、葷辛之味，彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅？云何度弟子免輪迴之難？云何可得真言悉地？我今疑惑其事云何？」

佛言：「金剛手！無有阿闍梨受行世法恒取快樂，樂食酒肉、葷辛之味者。若有阿闍梨樂修相應之行者，乃真得名阿闍梨。金剛手！汝聽菩薩之行，我今說之。菩薩行者奉持戒法行菩薩道，深信堅固志樂相應，住無分別無礙之法，不行妄語、殺生、飲酒、戲樂、我人見等，如是奉戒無有過失，此為阿闍梨所行菩薩之行。若阿闍梨於一切事有所闕者，是於戒行而闕於智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！無有阿闍梨受行世法恒取快樂，樂食酒肉、葷辛之味者。若有阿闍梨樂修相應之行者，乃真得名阿闍梨。金剛手！汝聽菩薩之行，我今說之。菩薩行者奉持戒法行菩薩道，深信堅固志樂相應，住無分別無礙之法，不行妄語、殺生、飲酒、戲樂、我人見等，如是奉戒無有過失，此為阿闍梨所行菩薩之行。若阿闍梨於一切事有所闕者，是於戒行而闕於智。」

金剛手菩薩白世尊言：「云何名智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩白世尊言：「云何名智？」

佛言：「金剛手！對三界名智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！對三界名智。」

金剛手白言：「世尊！云何名為三界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手白言：「世尊！云何名為三界？」

佛言：「金剛手！心即是三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！心即是三界。」

金剛手白言：「云何名心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手白言：「云何名心？」

佛言：「心者本無色相不可取捨，由無色相遍行諸根，由行諸根遂著境界。譬如獼猴遭於罥弶，心被境縛亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心者本無色相不可取捨，由無色相遍行諸根，由行諸根遂著境界。譬如獼猴遭於罥弶，心被境縛亦復如是。」

金剛手復白佛言：「三界者云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手復白佛言：「三界者云何說？」

佛言：「金剛手！三界者，所謂：貪界、瞋界、癡界。金剛手！彼若無心即無貪；若無貪即無瞋；若無瞋即無癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！三界者，所謂：貪界、瞋界、癡界。金剛手！彼若無心即無貪；若無貪即無瞋；若無瞋即無癡。

「復次金剛手！菩薩心無色相遍入六根，根境相緣便成貪著。金剛手！心行眼根，見於違順，於順起愛、於逆生瞋。以心生瞋故即癡暗現前，不能分別是可非可、無慚無愧、不怖不懼，由是之故造種種罪，惡業熾盛墮泥黎中。金剛手！若有著貪、瞋、癡心垢過失被黑暗業種種纏縛，此非菩薩阿闍梨行。若阿闍梨行於菩薩相應之行，如玻胝寶清淨無垢，自性寂靜智慧圓滿，如空中月無所障礙。然後發菩提心堅固不退，以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢，使菩提分圓滿具足，然後用法甘露水而常溉灌，以妙解脫風吹令增長，復以住禪定印如息不出，觀自心上有大蓮花，花上有滿月輪白光四照，復觀三昧印印於中心，以此三昧印等，攝持三業不令散亂，但少時間默然而住，然後却以真言及印而警覺之，既覺悟已復放光明，為圓滿一切智智。」佛言：「所觀月輪三昧印心相善界，即是本尊如來種子之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！菩薩心無色相遍入六根，根境相緣便成貪著。金剛手！心行眼根，見於違順，於順起愛、於逆生瞋。以心生瞋故即癡暗現前，不能分別是可非可、無慚無愧、不怖不懼，由是之故造種種罪，惡業熾盛墮泥黎中。金剛手！若有著貪、瞋、癡心垢過失被黑暗業種種纏縛，此非菩薩阿闍梨行。若阿闍梨行於菩薩相應之行，如玻胝寶清淨無垢，自性寂靜智慧圓滿，如空中月無所障礙。然後發菩提心堅固不退，以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢，使菩提分圓滿具足，然後用法甘露水而常溉灌，以妙解脫風吹令增長，復以住禪定印如息不出，觀自心上有大蓮花，花上有滿月輪白光四照，復觀三昧印印於中心，以此三昧印等，攝持三業不令散亂，但少時間默然而住，然後却以真言及印而警覺之，既覺悟已復放光明，為圓滿一切智智。」佛言：「所觀月輪三昧印心相善界，即是本尊如來種子之智。

「復次，眾生之心住十八界，身如彼蓮花，花有香氣。又金剛手！如人以花熏土或熏他物，花雖不見，香氣即存，亦復如是。金剛手！真言種子依彼相應如解脫性，直至盡輪迴際種子不斷，以智方便成種種相；又種子香攝受觀想阿闍梨身一向不退，能使阿闍梨攝受一切有情行於救度，乃至於晝夜分亦不失時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眾生之心住十八界，身如彼蓮花，花有香氣。又金剛手！如人以花熏土或熏他物，花雖不見，香氣即存，亦復如是。金剛手！真言種子依彼相應如解脫性，直至盡輪迴際種子不斷，以智方便成種種相；又種子香攝受觀想阿闍梨身一向不退，能使阿闍梨攝受一切有情行於救度，乃至於晝夜分亦不失時。」

金剛手菩薩白世尊言：「云何名時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩白世尊言：「云何名時？」

佛言：「金剛手！時有二種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！時有二種。」

「云何為二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為二？」

佛言：「一內、二外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一內、二外。」

金剛手言：「云何名為內、外？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「云何名為內、外？」

佛言：「金剛手！我今為汝說於外時。外時者，以一晝夜分，分為八大時，以二小時為一大時，以四大時為一晝，倍此為一晝夜，是為八時。又金剛手！以日、月出沒時及星出沒時，乃是持誦行人作息災、增益法時，當得一切意願成就。若於此時發精進心行利樂者，一切魔障不敢侵近；若是作忿怒法者，可用日午時及夜半時，若用餘時者不獲意願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！我今為汝說於外時。外時者，以一晝夜分，分為八大時，以二小時為一大時，以四大時為一晝，倍此為一晝夜，是為八時。又金剛手！以日、月出沒時及星出沒時，乃是持誦行人作息災、增益法時，當得一切意願成就。若於此時發精進心行利樂者，一切魔障不敢侵近；若是作忿怒法者，可用日午時及夜半時，若用餘時者不獲意願。」

金剛手菩薩白佛言：「世尊！外時已說，內時云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩白佛言：「世尊！外時已說，內時云何？」

佛言：「金剛手！內時者，此所謂合於微妙祕密第一之說。即以菩提心相解脫之智，為於有情說彼真言法，成就息災、增益、愛敬、調伏等事。於二時中能成就二種法，所謂：相應成就法及曼拏羅護摩法。得此成就如瑠璃寶，應現色像一切無隱，悉皆成就亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！內時者，此所謂合於微妙祕密第一之說。即以菩提心相解脫之智，為於有情說彼真言法，成就息災、增益、愛敬、調伏等事。於二時中能成就二種法，所謂：相應成就法及曼拏羅護摩法。得此成就如瑠璃寶，應現色像一切無隱，悉皆成就亦復如是。

「金剛手！又以五息法盡彼餘時：一者日息、二者月息、三者惹羅息、四者母祖吒息、五者妙香息。先想日月二息行於身中，周流上下如燈照室，黑暗除已快樂現前，如是照已住於腹中。又想第三惹羅之息，如物流注向臍輪中，或復左右旋轉，又想臍輪生一根本出生金剛蓮華開敷圓滿。又想第四母祖吒息，如彼王身無目，冥然住蓮華中，然想有王印在前。復想日月之息行左右邊及彼上下，日住於上、月住於下，月光流波如注甘露。第五想妙香息，自頂下循行於額、面達於眉鬢，乃至於眼及旋頸項，周遊不斷平正而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！又以五息法盡彼餘時：一者日息、二者月息、三者惹羅息、四者母祖吒息、五者妙香息。先想日月二息行於身中，周流上下如燈照室，黑暗除已快樂現前，如是照已住於腹中。又想第三惹羅之息，如物流注向臍輪中，或復左右旋轉，又想臍輪生一根本出生金剛蓮華開敷圓滿。又想第四母祖吒息，如彼王身無目，冥然住蓮華中，然想有王印在前。復想日月之息行左右邊及彼上下，日住於上、月住於下，月光流波如注甘露。第五想妙香息，自頂下循行於額、面達於眉鬢，乃至於眼及旋頸項，周遊不斷平正而住。

「金剛手！息者有情之命，五者假名分別，用此持心竟此時分，或復為一切有情以真言法圓滿成就金剛界蓮華之心，竟其時分無障無礙；又或了知一切妙法無相無用，圓滿一切有情菩提之心，用此住心竟其時分；或作息災、增益、敬愛、調伏妙曼拏羅竟於時分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！息者有情之命，五者假名分別，用此持心竟此時分，或復為一切有情以真言法圓滿成就金剛界蓮華之心，竟其時分無障無礙；又或了知一切妙法無相無用，圓滿一切有情菩提之心，用此住心竟其時分；或作息災、增益、敬愛、調伏妙曼拏羅竟於時分。

「金剛手！如是內時種種諸法，我今說已汝今依行。若復依行如是時者，自然安住樂生智慧；若愛樂智慧，自然得一切法平等；得法平等已得身安住；得身安住已得智安住，以安住智知菩提心住處；知菩提心住處已，復得一切法殊勝之智，以彼殊勝之智知於過去、現在、未來之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！如是內時種種諸法，我今說已汝今依行。若復依行如是時者，自然安住樂生智慧；若愛樂智慧，自然得一切法平等；得法平等已得身安住；得身安住已得智安住，以安住智知菩提心住處；知菩提心住處已，復得一切法殊勝之智，以彼殊勝之智知於過去、現在、未來之事。

「金剛手！菩薩知彼智發生已，當須知彼眼界相應之法，所為：赤白等色、長短麁細之相。金剛手！以如是智慧智，發生耳界得聞音聲，所聞音聲如其義理了解能盡。金剛手！如是乃至鼻、舌、身、意等法，以智慧智觀察了解皆悉能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！菩薩知彼智發生已，當須知彼眼界相應之法，所為：赤白等色、長短麁細之相。金剛手！以如是智慧智，發生耳界得聞音聲，所聞音聲如其義理了解能盡。金剛手！如是乃至鼻、舌、身、意等法，以智慧智觀察了解皆悉能盡。

「金剛手！阿闍梨得智慧智，便能了知賢聖第一之義；知彼賢聖第一義已，以智慧智方便信解，得生真如之智；知彼真如智已，乃得諸相具足，亦復得三十七道品圓滿，得知有情智慧智生。金剛手菩薩！此阿闍梨如我於三界中為如來，具一切智智三摩地，令諸有情得生於智亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！阿闍梨得智慧智，便能了知賢聖第一之義；知彼賢聖第一義已，以智慧智方便信解，得生真如之智；知彼真如智已，乃得諸相具足，亦復得三十七道品圓滿，得知有情智慧智生。金剛手菩薩！此阿闍梨如我於三界中為如來，具一切智智三摩地，令諸有情得生於智亦復如是。

「復次金剛手！阿闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒，要須遠離身邪行過，唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥，所得三摩地智亦復能令有情得住正道。其阿闍梨具三界三摩地，得知有情智慧智生，亦復能令有情智慧智生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！阿闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒，要須遠離身邪行過，唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥，所得三摩地智亦復能令有情得住正道。其阿闍梨具三界三摩地，得知有情智慧智生，亦復能令有情智慧智生。」

金剛手菩薩白佛言：「世尊！云何名三摩地智慧智方便有情等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩白佛言：「世尊！云何名三摩地智慧智方便有情等？」

佛言：「金剛手！菩薩三摩地智方便有情等者，乃是有情於諸根四大及與身口意一向平等不動，是等有情生彼三摩地。復次金剛手！彼智慧智方便最能發生有情大祕密觀想，遠離種種相，信解如實真如妙三摩地，復得自身行於正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！菩薩三摩地智方便有情等者，乃是有情於諸根四大及與身口意一向平等不動，是等有情生彼三摩地。復次金剛手！彼智慧智方便最能發生有情大祕密觀想，遠離種種相，信解如實真如妙三摩地，復得自身行於正道。」

佛言：「金剛手！從我真如心智慧智方便三摩地，生出金剛薩埵菩薩、金剛王菩薩、金剛愛菩薩、金剛善哉菩薩。又於福德聚三摩地，出生金剛寶菩薩、金剛光菩薩、金剛幢菩薩、金剛笑菩薩。又復於智慧門三摩地，出生金剛法菩薩、金剛利菩薩、金剛因菩薩、金剛語菩薩。又於大精進三摩地，出生金剛業菩薩、金剛護菩薩、金剛牙菩薩、金剛拳菩薩。又於適悅心三摩地，出生金剛戲菩薩、金剛鬘菩薩、金剛歌菩薩、金剛舞菩薩。又於真如薰等三摩地，出生金剛香菩薩、金剛花菩薩、金剛燈菩薩、金剛塗香菩薩。又於金剛智三摩地，出生金剛鉤菩薩、金剛索菩薩、金剛鎖菩薩、金剛鈴菩薩。又復於六波羅蜜智慧三摩地起變化相圓滿菩提行，出生大慈菩薩、佛眼菩薩、無能勝菩薩、白毫相菩薩、孔雀明王菩薩、大隨求菩薩。又復有三摩地出生大平等智慧力八護世菩薩，所謂：觀自在菩薩、金剛手菩薩、慈氏菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩、除蓋障菩薩、地藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！從我真如心智慧智方便三摩地，生出金剛薩埵菩薩、金剛王菩薩、金剛愛菩薩、金剛善哉菩薩。又於福德聚三摩地，出生金剛寶菩薩、金剛光菩薩、金剛幢菩薩、金剛笑菩薩。又復於智慧門三摩地，出生金剛法菩薩、金剛利菩薩、金剛因菩薩、金剛語菩薩。又於大精進三摩地，出生金剛業菩薩、金剛護菩薩、金剛牙菩薩、金剛拳菩薩。又於適悅心三摩地，出生金剛戲菩薩、金剛鬘菩薩、金剛歌菩薩、金剛舞菩薩。又於真如薰等三摩地，出生金剛香菩薩、金剛花菩薩、金剛燈菩薩、金剛塗香菩薩。又於金剛智三摩地，出生金剛鉤菩薩、金剛索菩薩、金剛鎖菩薩、金剛鈴菩薩。又復於六波羅蜜智慧三摩地起變化相圓滿菩提行，出生大慈菩薩、佛眼菩薩、無能勝菩薩、白毫相菩薩、孔雀明王菩薩、大隨求菩薩。又復有三摩地出生大平等智慧力八護世菩薩，所謂：觀自在菩薩、金剛手菩薩、慈氏菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩、除蓋障菩薩、地藏菩薩。

「又復有觀自在菩薩部，以無數神通作變化相菩薩、馬首大明王及天、人、阿修羅等，於大苦難中救度一切有情者，所謂：白菩薩、大白菩薩、摩摩吉菩薩、顰眉菩薩、含嚩里菩薩、摩里支菩薩、聖祖拏菩薩、摩秫嚩底菩薩、寶鬘菩薩、大光菩薩、最勝菩薩及最勝行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有觀自在菩薩部，以無數神通作變化相菩薩、馬首大明王及天、人、阿修羅等，於大苦難中救度一切有情者，所謂：白菩薩、大白菩薩、摩摩吉菩薩、顰眉菩薩、含嚩里菩薩、摩里支菩薩、聖祖拏菩薩、摩秫嚩底菩薩、寶鬘菩薩、大光菩薩、最勝菩薩及最勝行菩薩。

「又復有金剛部，從金剛手菩薩心中，出生如執金剛王此等菩薩能施成就，所謂：摩摩吉菩薩、金剛拳菩薩、嚩囉呬菩薩、金剛鎖菩薩、金剛努底菩薩、金剛巘馱里菩薩、金剛彌佉羅菩薩。復有彌佉羅菩薩、金剛少尼菩薩、金剛波舍菩薩、金剛速菩薩、金剛秫羅菩薩、金剛光焰口菩薩、金剛光明菩薩、金剛鉤菩薩、金剛最勝莊嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有金剛部，從金剛手菩薩心中，出生如執金剛王此等菩薩能施成就，所謂：摩摩吉菩薩、金剛拳菩薩、嚩囉呬菩薩、金剛鎖菩薩、金剛努底菩薩、金剛巘馱里菩薩、金剛彌佉羅菩薩。復有彌佉羅菩薩、金剛少尼菩薩、金剛波舍菩薩、金剛速菩薩、金剛秫羅菩薩、金剛光焰口菩薩、金剛光明菩薩、金剛鉤菩薩、金剛最勝莊嚴菩薩。

「復有三祕密，生大力、甘露、軍吒利等大忿怒明王，此等明王於三族中平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三祕密，生大力、甘露、軍吒利等大忿怒明王，此等明王於三族中平等。

「又復有從金剛蓮花部生、或從三摩地生、或從智慧中生者，作敬愛、調伏法等最上明王，所謂：不動尊忿怒大明王、無能勝忿怒大明王等！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有從金剛蓮花部生、或從三摩地生、或從智慧中生者，作敬愛、調伏法等最上明王，所謂：不動尊忿怒大明王、無能勝忿怒大明王等！

「復次金剛手菩薩！此菩薩等於三摩地，或於智慧，或以方便利益有情，由如如來出於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩！此菩薩等於三摩地，或於智慧，或以方便利益有情，由如如來出於三界。

「金剛手！持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等，當遠離五罪，信行三密，以三摩地起智慧方便，教化有情令生信解。復入大難海中救度有情，以智方便示於正道安住有情，使彼有情不行邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等，當遠離五罪，信行三密，以三摩地起智慧方便，教化有情令生信解。復入大難海中救度有情，以智方便示於正道安住有情，使彼有情不行邪道。

「金剛手！若復阿闍梨行於世間，樂行世法，種種戲樂及食諸辛酒肉之味，雖行世法而不能染。何以故？彼阿闍梨於三界中，以智染身故，世法而不能染。金剛手！譬如三界中諸有情等雖行世法，具種種信解依三摩地，能於世間為諸有情而作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！若復阿闍梨行於世間，樂行世法，種種戲樂及食諸辛酒肉之味，雖行世法而不能染。何以故？彼阿闍梨於三界中，以智染身故，世法而不能染。金剛手！譬如三界中諸有情等雖行世法，具種種信解依三摩地，能於世間為諸有情而作利益。

「復次金剛手！非有阿闍梨修行持戒修相應行者，不能令有情安住無上之智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！非有阿闍梨修行持戒修相應行者，不能令有情安住無上之智。」

金剛手言：「如是如是。阿闍梨修行持戒當得無上之智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「如是如是。阿闍梨修行持戒當得無上之智。」

「金剛手！別解脫戒經法，設有比丘發大勤力修行，而自不能得阿耨多羅三藐三菩提，何況令他有情得無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！別解脫戒經法，設有比丘發大勤力修行，而自不能得阿耨多羅三藐三菩提，何況令他有情得無上菩提？」

佛言：「金剛手！譬如有人及蚊虻等，盡其力分，以手足擊須彌山終不能損。金剛手！若依別解脫戒修行比丘，終不能得無上之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！譬如有人及蚊虻等，盡其力分，以手足擊須彌山終不能損。金剛手！若依別解脫戒修行比丘，終不能得無上之智。

「復次金剛手！若有比丘或俗人，奉行祕密教為阿闍梨，能令一切有情生正等正覺種子者，其比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，尊重恭敬供養云何？金剛手！如我如來在三界中，汝如是供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！若有比丘或俗人，奉行祕密教為阿闍梨，能令一切有情生正等正覺種子者，其比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，尊重恭敬供養云何？金剛手！如我如來在三界中，汝如是供養。」