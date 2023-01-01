一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在忉利天大善法堂。是時乃有無數最上天人及龍、夜叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、必里多、大力、阿波娑摩囉、拏吉儞、部多、吠多拏、相應相母鬼等，是等厭於生死欲斷輪迴，圍遶世尊求吉祥法，亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在忉利天大善法堂。是時乃有無數最上天人及龍、夜叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、必里多、大力、阿波娑摩囉、拏吉儞、部多、吠多拏、相應相母鬼等，是等厭於生死欲斷輪迴，圍遶世尊求吉祥法，亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法。

是時復有無數為利三界作變化相清淨智大菩薩，其名曰：智金剛菩薩、智鉤菩薩、智欲菩薩、智密菩薩、灌頂吉祥菩薩、大威神吉祥菩薩、幢吉祥菩薩、念吉祥菩薩、法音菩薩、智慧猛菩薩、因猛菩薩、口猛菩薩、變化業菩薩、變化界菩薩、變化夜叉菩薩、變化祕密菩薩，如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智祕密三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時復有無數為利三界作變化相清淨智大菩薩，其名曰：智金剛菩薩、智鉤菩薩、智欲菩薩、智密菩薩、灌頂吉祥菩薩、大威神吉祥菩薩、幢吉祥菩薩、念吉祥菩薩、法音菩薩、智慧猛菩薩、因猛菩薩、口猛菩薩、變化業菩薩、變化界菩薩、變化夜叉菩薩、變化祕密菩薩，如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智祕密三昧。

復有四族母，其名曰：圓智三昧金剛母、寶智三昧金剛母、法智三昧金剛母、羯磨智三昧金剛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四族母，其名曰：圓智三昧金剛母、寶智三昧金剛母、法智三昧金剛母、羯磨智三昧金剛母。

復有四大神通菩薩，其名曰：金剛婆叉神通菩薩、金剛妙入神通菩薩、金剛不動光神通菩薩、金剛喜神通菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四大神通菩薩，其名曰：金剛婆叉神通菩薩、金剛妙入神通菩薩、金剛不動光神通菩薩、金剛喜神通菩薩。

復有八大祕密化身顯供養菩薩，其名曰：金剛樂菩薩、金剛色菩薩、金剛妙音菩薩、金剛愛菩薩、金剛薩寫菩薩、金剛頗羅菩薩、金剛最上莊嚴菩薩、金剛妙香菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八大祕密化身顯供養菩薩，其名曰：金剛樂菩薩、金剛色菩薩、金剛妙音菩薩、金剛愛菩薩、金剛薩寫菩薩、金剛頗羅菩薩、金剛最上莊嚴菩薩、金剛妙香菩薩。

復有十六大力自在藥叉大忿怒明王等，其名曰：左無畏大忿怒明王、無能勝大忿怒明王、能成就大忿怒明王、最上蓮花明大忿怒明王、馬首大忿怒明王、蓮花軍茶利大忿怒明王、淨光大忿怒明王、甘露軍茶利大忿怒明王、大力大忿怒明王、普光大忿怒明王、呬嚕迦大忿怒明王、嚕左迦大忿怒明王、無邊大忿怒明王、金剛不動大忿怒明王、多囉大忿怒明王、祖那大忿怒明王、白繖蓋大忿怒明王、最上明大忿怒明王、六面大忿怒明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六大力自在藥叉大忿怒明王等，其名曰：左無畏大忿怒明王、無能勝大忿怒明王、能成就大忿怒明王、最上蓮花明大忿怒明王、馬首大忿怒明王、蓮花軍茶利大忿怒明王、淨光大忿怒明王、甘露軍茶利大忿怒明王、大力大忿怒明王、普光大忿怒明王、呬嚕迦大忿怒明王、嚕左迦大忿怒明王、無邊大忿怒明王、金剛不動大忿怒明王、多囉大忿怒明王、祖那大忿怒明王、白繖蓋大忿怒明王、最上明大忿怒明王、六面大忿怒明王。

復有十六大女形明王等，其名曰：多羅大明王、無能勝大明王、孔雀大明王、金剛鉤大明王、大稱大明王、顰眉大明王、摩摩枳大明王、金剛鎖大明王、金剛拳大明王、白色大明王、寶髻大明王、金剛行步大明王、金剛身大明王、金剛香大明王、持世大明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六大女形明王等，其名曰：多羅大明王、無能勝大明王、孔雀大明王、金剛鉤大明王、大稱大明王、顰眉大明王、摩摩枳大明王、金剛鎖大明王、金剛拳大明王、白色大明王、寶髻大明王、金剛行步大明王、金剛身大明王、金剛香大明王、持世大明王。

復有四相應相女形大明王，復有六十四大金剛拏吉爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四相應相女形大明王，復有六十四大金剛拏吉爾。

復有四大地天，其名曰：不動大地天、黃面大地天、黑白色大地天、紅面大地天。如是等大地天能成就一切事，能施一切欲，能安住一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四大地天，其名曰：不動大地天、黃面大地天、黑白色大地天、紅面大地天。如是等大地天能成就一切事，能施一切欲，能安住一切法。

復有八大瘧者，其名曰：金剛口大瘧者、黃面大瘧者、醜面大瘧者、紅身大瘧者、多面大瘧者、三髻大瘧者、食血大瘧者、赤黃大瘧者。如是等大瘧者，常侵害有情，令彼有情失於色力，或奪其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八大瘧者，其名曰：金剛口大瘧者、黃面大瘧者、醜面大瘧者、紅身大瘧者、多面大瘧者、三髻大瘧者、食血大瘧者、赤黃大瘧者。如是等大瘧者，常侵害有情，令彼有情失於色力，或奪其命。

如是等天及彼天主、持明天持明天主，乃至龍及龍主、乾闥婆乾闥婆主、緊曩羅緊曩羅主，乃至所有惡心者極惡心者，乃至善者極善者，如是等眾皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等天及彼天主、持明天持明天主，乃至龍及龍主、乾闥婆乾闥婆主、緊曩羅緊曩羅主，乃至所有惡心者極惡心者，乃至善者極善者，如是等眾皆來集會。

爾時世尊觀察是會諸大眾已，入毘盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已，即於眉間、心間、臍中放大光明照一切世界。而彼光明照一切世界已，還復來入金剛相應之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀察是會諸大眾已，入毘盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已，即於眉間、心間、臍中放大光明照一切世界。而彼光明照一切世界已，還復來入金剛相應之心。

爾時金剛手菩薩，於大眾中整衣肅容從坐而起，手擲金剛詣於佛所，稽首佛足重伸敬禮，禮已合掌而說讚言：「我今歸命毘盧遮那最上無畏，能說灌頂大陀羅尼成就調伏，欲令有情覺悟不生不滅無相之智，能破輪迴生死大怖。」如是讚己重白佛言：「大悲世尊！我今有疑欲當請問，願賜哀愍而為解說。世尊！金剛阿闍梨作曼拏羅，云何擇地？地有幾種？云何作淨？云何作橛？云何能破諸惡障難？云何解除諸相禁縛？乃至諸龍云何降伏？又持誦作法云何護摩？乃至火法當云何作？又一切曼拏羅當有幾種？當開幾門？門有幾種？其相云何？又復外曼拏羅當有何義？內曼拏羅復有何義？中間輪相其義云何？曼拏羅界云何擘畫？云何絣線？所作本尊及彼賢聖身量云何？樓閣寶座當高幾許？至於印契其相云何？又粉曼拏羅當云何作？粉有幾種？下粉次第何是先後？又阿闍梨攝受弟子法則云何？弟子修行先修何法？又持誦之人所修先行法則云何？又復弟子入曼拏羅次第云何？所奉本尊諸有明契云何傳受？獻食出生儀有幾種？於阿闍梨奉獻何物？又復奉獻諸佛如來賢瓶大小之量當有幾種？瓶項、瓶口當云何作？又復云何作灌頂法？隨法當何所用？又云何名祕密曼拏羅？世尊！我今一一請問如是之事，為欲利樂一切有情，唯願慈悲廣為開說？」說是語已還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩，於大眾中整衣肅容從坐而起，手擲金剛詣於佛所，稽首佛足重伸敬禮，禮已合掌而說讚言：「我今歸命毘盧遮那最上無畏，能說灌頂大陀羅尼成就調伏，欲令有情覺悟不生不滅無相之智，能破輪迴生死大怖。」如是讚己重白佛言：「大悲世尊！我今有疑欲當請問，願賜哀愍而為解說。世尊！金剛阿闍梨作曼拏羅，云何擇地？地有幾種？云何作淨？云何作橛？云何能破諸惡障難？云何解除諸相禁縛？乃至諸龍云何降伏？又持誦作法云何護摩？乃至火法當云何作？又一切曼拏羅當有幾種？當開幾門？門有幾種？其相云何？又復外曼拏羅當有何義？內曼拏羅復有何義？中間輪相其義云何？曼拏羅界云何擘畫？云何絣線？所作本尊及彼賢聖身量云何？樓閣寶座當高幾許？至於印契其相云何？又粉曼拏羅當云何作？粉有幾種？下粉次第何是先後？又阿闍梨攝受弟子法則云何？弟子修行先修何法？又持誦之人所修先行法則云何？又復弟子入曼拏羅次第云何？所奉本尊諸有明契云何傳受？獻食出生儀有幾種？於阿闍梨奉獻何物？又復奉獻諸佛如來賢瓶大小之量當有幾種？瓶項、瓶口當云何作？又復云何作灌頂法？隨法當何所用？又云何名祕密曼拏羅？世尊！我今一一請問如是之事，為欲利樂一切有情，唯願慈悲廣為開說？」說是語已還復本座。

爾時世尊告金剛手言：「善哉，善哉！汝金剛手得大無畏具大悲愍，而於我前能發是問，宜應諦聽當為汝說。」時金剛手瞻仰專注受教而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手言：「善哉，善哉！汝金剛手得大無畏具大悲愍，而於我前能發是問，宜應諦聽當為汝說。」時金剛手瞻仰專注受教而住。

佛言：「金剛手！地種廣大各各有相，大略言之而有四種，隨其四姓而分別之。四姓者，所謂：剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀。此者為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！地種廣大各各有相，大略言之而有四種，隨其四姓而分別之。四姓者，所謂：剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀。此者為四。

「擇地之法，隨其香、味或以顏色亦有四種：第一、剎帝利姓求赤色地；第二、婆羅門姓求白色地；第三、毘舍求深黃地；第四、首陀求黑色地。又以香氣而擇其地：剎帝利地雜蓮花香；婆羅門地青蓮花香；毘舍之地女觸之香；首陀之地雌黃之香。又以其味而分別之：剎帝利地其味如鐵復有甘味；婆羅門地其味辛辣；毘舍之地其味唯甜；首陀之地其味苦辣。如是之地當一心專注分別揀擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「擇地之法，隨其香、味或以顏色亦有四種：第一、剎帝利姓求赤色地；第二、婆羅門姓求白色地；第三、毘舍求深黃地；第四、首陀求黑色地。又以香氣而擇其地：剎帝利地雜蓮花香；婆羅門地青蓮花香；毘舍之地女觸之香；首陀之地雌黃之香。又以其味而分別之：剎帝利地其味如鐵復有甘味；婆羅門地其味辛辣；毘舍之地其味唯甜；首陀之地其味苦辣。如是之地當一心專注分別揀擇。

「得是地已，結界釘橛。作橛之法隨曼拏羅儀亦有四種：若為息災，用有乳木為橛；若為增益，用吉祥木及室利沙木為橛；若為降伏，用佉儞囉木為橛；若為調伏，用鐵為橛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得是地已，結界釘橛。作橛之法隨曼拏羅儀亦有四種：若為息災，用有乳木為橛；若為增益，用吉祥木及室利沙木為橛；若為降伏，用佉儞囉木為橛；若為調伏，用鐵為橛。

「又復若隨祖那忿怒明王真言，用息災法橛；若用蓮花最上明王真言，當用增益法橛；若隨大力明王真言，用降伏及調伏法橛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若隨祖那忿怒明王真言，用息災法橛；若用蓮花最上明王真言，當用增益法橛；若隨大力明王真言，用降伏及調伏法橛。

「又復若為辟除一切惡及驚怖障難者，當用普光印及槌印及彼真言；若為禁縛極惡之者，當用金剛羯磨及金剛鎖印真言等。此印及真言，若不為極惡不得輒用；若於極惡者用此法後須却解放；若解放後仍須與彼出生食祭之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若為辟除一切惡及驚怖障難者，當用普光印及槌印及彼真言；若為禁縛極惡之者，當用金剛羯磨及金剛鎖印真言等。此印及真言，若不為極惡不得輒用；若於極惡者用此法後須却解放；若解放後仍須與彼出生食祭之。

「又復若於三種火壇作法時、或弟子作先行法時、或作曼拏羅護摩時，所有禁縛調伏諸障難者，以增益一切成就明真言及以香花等，為彼出生用作祭祀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若於三種火壇作法時、或弟子作先行法時、或作曼拏羅護摩時，所有禁縛調伏諸障難者，以增益一切成就明真言及以香花等，為彼出生用作祭祀。」

佛言：「金剛手！作曼拏羅者有四種門。所為東、南、西、北，此為四種。」金剛手言：「其門入者得何果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！作曼拏羅者有四種門。所為東、南、西、北，此為四種。」金剛手言：「其門入者得何果報？」

佛言：「金剛手！曼拏羅有外、有內及與中間，作曼拏羅者作九分量，此九分者是最上曼拏羅。正擘四門，於此四門所作所求果報各異。若為求大地主、求劍成就、求入修羅宮，乃至安樂及解脫智者，可於東門持誦作法；若為求聖藥成就及豐富財穀，乃至安樂吉祥、息諸災沴者，可於南門持誦作法；若為求一切人愛重、子孫隆盛、財穀豐富、息災安樂者，可於西門持誦作法；若為降伏怨家，及調伏一切極惡之者，或作勇猛之事、擁護持誦之人，可於北門持誦作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！曼拏羅有外、有內及與中間，作曼拏羅者作九分量，此九分者是最上曼拏羅。正擘四門，於此四門所作所求果報各異。若為求大地主、求劍成就、求入修羅宮，乃至安樂及解脫智者，可於東門持誦作法；若為求聖藥成就及豐富財穀，乃至安樂吉祥、息諸災沴者，可於南門持誦作法；若為求一切人愛重、子孫隆盛、財穀豐富、息災安樂者，可於西門持誦作法；若為降伏怨家，及調伏一切極惡之者，或作勇猛之事、擁護持誦之人，可於北門持誦作法。

「復次金剛手！若依真言儀軌修相應行，隨所信樂，於各各門入悉能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！若依真言儀軌修相應行，隨所信樂，於各各門入悉能成就。

「若復信樂修相應儀軌，一向專注究於文義求無我法者，入於東門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復信樂修相應儀軌，一向專注究於文義求無我法者，入於東門。」

復次金剛手白世尊言：「外曼拏羅當云何名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手白世尊言：「外曼拏羅當云何名？」

佛言：「金剛手！外曼拏羅名，如彼大寺中有殿塔，必有垣牆以為外護，外曼拏羅亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！外曼拏羅名，如彼大寺中有殿塔，必有垣牆以為外護，外曼拏羅亦復如是。」

佛言：「金剛手！又如智果當勤擁護方可得成，外曼拏羅亦復如是；又如子實包在瓤殼，瓤殼在外、子實在內，內曼拏羅亦復如是。又於中心當安子輪，輪相所表顯真實義，或安『迦』字表羯磨義；『囉』字表智義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！又如智果當勤擁護方可得成，外曼拏羅亦復如是；又如子實包在瓤殼，瓤殼在外、子實在內，內曼拏羅亦復如是。又於中心當安子輪，輪相所表顯真實義，或安『迦』字表羯磨義；『囉』字表智義。」

又金剛手白佛言：「世尊！內外已說，云何是中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又金剛手白佛言：「世尊！內外已說，云何是中？」

佛言：「以曼拏羅正分三分，一分是外、一分是內、一分是中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以曼拏羅正分三分，一分是外、一分是內、一分是中。」

金剛手白言：「作曼拏羅絣線云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手白言：「作曼拏羅絣線云何？」

佛言：「作上、中、下絣之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作上、中、下絣之。」

佛言：「金剛手！先以智慧智方便相應三昧，觀想自身化為如來。此觀成已，後以定印等引如如來金剛風虛空，令一切地界有金剛風遍滿；又復觀彼風輪地上，有金剛明王『無』字印；又復觀想四寶金剛山上，有『吽』字名遍現最上大金剛寶峯。其上有大寶殿，以金剛寶柱、寶鈴、寶衣、幢幡、瓔珞種種莊嚴，而彼殿中有蓮花寶色如來於中而住，此名三昧曼拏羅。作是觀想一一了知已，復自在行四金剛步，結大惡忿怒明王印及誦真言，作金剛拳無畏行步如舞。作如是觀察，然後用印真言莊嚴曼拏羅，中間安相獻香花等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！先以智慧智方便相應三昧，觀想自身化為如來。此觀成已，後以定印等引如如來金剛風虛空，令一切地界有金剛風遍滿；又復觀彼風輪地上，有金剛明王『無』字印；又復觀想四寶金剛山上，有『吽』字名遍現最上大金剛寶峯。其上有大寶殿，以金剛寶柱、寶鈴、寶衣、幢幡、瓔珞種種莊嚴，而彼殿中有蓮花寶色如來於中而住，此名三昧曼拏羅。作是觀想一一了知已，復自在行四金剛步，結大惡忿怒明王印及誦真言，作金剛拳無畏行步如舞。作如是觀察，然後用印真言莊嚴曼拏羅，中間安相獻香花等。

「金剛手！若有行人，能如是發心一一不失者，乃是行如來真言之教者，當以我威力灌頂法而與灌頂。彼行人如為一切有情三時迴向無上智智果者，應作相應相，思惟一切有情本尊，應當如是一一了知。又金剛阿闍梨及修行同行乃至弟子，亦須如是解了，然後加持地結界作金剛地。復以吉祥妙音讚歎訖，先於西北方志心以金剛最上明而為供養；次於東北方用金剛仗而為供養；次於東南方用金剛火而為供養；次於西南方用金剛劍而作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！若有行人，能如是發心一一不失者，乃是行如來真言之教者，當以我威力灌頂法而與灌頂。彼行人如為一切有情三時迴向無上智智果者，應作相應相，思惟一切有情本尊，應當如是一一了知。又金剛阿闍梨及修行同行乃至弟子，亦須如是解了，然後加持地結界作金剛地。復以吉祥妙音讚歎訖，先於西北方志心以金剛最上明而為供養；次於東北方用金剛仗而為供養；次於東南方用金剛火而為供養；次於西南方用金剛劍而作供養。

「如是供養已，然後阿闍梨將弟子令執線相隨，自西北方擘畫量度，次東北方、次東南方、次西南方。如是擘畫量度定已，然後復自西北起首，順行絣線作界道，作四方相，分三重作內、外、中。如是定已，請金剛阿闍梨作種種供養，於西北方持誦人左邊先結龜印安於地上。然阿闍梨自西北方起首，右膝著地右手下粉。先下白粉、次赤粉、次黃粉、次綠粉、最後黑粉。此下粉次第恒以為式，下粉不得蓋著界道，所下粉亦不得麁細不勻或復曲戾，所下粉先有缺處更添補令全。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是供養已，然後阿闍梨將弟子令執線相隨，自西北方擘畫量度，次東北方、次東南方、次西南方。如是擘畫量度定已，然後復自西北起首，順行絣線作界道，作四方相，分三重作內、外、中。如是定已，請金剛阿闍梨作種種供養，於西北方持誦人左邊先結龜印安於地上。然阿闍梨自西北方起首，右膝著地右手下粉。先下白粉、次赤粉、次黃粉、次綠粉、最後黑粉。此下粉次第恒以為式，下粉不得蓋著界道，所下粉亦不得麁細不勻或復曲戾，所下粉先有缺處更添補令全。」

又金剛手白世尊言：「用粉五色當何所表？復有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又金剛手白世尊言：「用粉五色當何所表？復有何義？」

佛言：「譬如白色故舊之衣，欲染愛樂之色，必先以水洗濯令淨；既洗淨已白色純粹，然後染成所愛樂色。令持誦人及與弟子，先有惡業之垢，當以曼拏羅法水洗淨，後用深智義色染成所愛樂色。其白、赤、黃、綠四色之粉，能滅所犯大梵行罪。黑者表摩摩枳菩薩之義，其內曼拏羅中心，當以純白一色畫輪相；其外曼拏羅所有門及四角，當安置閼伽瓶，其瓶中當滿盛五寶、五藥、五穀等。」金剛手言：「閼伽之瓶為有幾種？其量云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如白色故舊之衣，欲染愛樂之色，必先以水洗濯令淨；既洗淨已白色純粹，然後染成所愛樂色。令持誦人及與弟子，先有惡業之垢，當以曼拏羅法水洗淨，後用深智義色染成所愛樂色。其白、赤、黃、綠四色之粉，能滅所犯大梵行罪。黑者表摩摩枳菩薩之義，其內曼拏羅中心，當以純白一色畫輪相；其外曼拏羅所有門及四角，當安置閼伽瓶，其瓶中當滿盛五寶、五藥、五穀等。」金剛手言：「閼伽之瓶為有幾種？其量云何？」

佛言：「金剛手！閼伽之瓶當有七種，所謂：金瓶、銀瓶、銅瓶、玻瓈瓶、鐵瓶、木瓶、瓦瓶。如是等瓶是為七種。金剛手！若為息災、增益及灌頂法，可用金瓶、玻瓈瓶、瓦瓶；若為降伏調伏及作阿修羅法，可用銅瓶；若作諸忿怒法，可用銀、鐵及木等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！閼伽之瓶當有七種，所謂：金瓶、銀瓶、銅瓶、玻瓈瓶、鐵瓶、木瓶、瓦瓶。如是等瓶是為七種。金剛手！若為息災、增益及灌頂法，可用金瓶、玻瓈瓶、瓦瓶；若為降伏調伏及作阿修羅法，可用銅瓶；若作諸忿怒法，可用銀、鐵及木等。

「復次金剛手！彼閼伽瓶高二十指，腹闊十六指，項高五指，口廣八指，此等之量為最上。曼拏羅用其瓶色；若為息災法用白色瓶；若增益法用黃色瓶；若敬愛法用赤色瓶；若降伏法用極黑色瓶。所有繫瓶繒帛一隨瓶色。又降伏法瓶，其項𦟛細乃是吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！彼閼伽瓶高二十指，腹闊十六指，項高五指，口廣八指，此等之量為最上。曼拏羅用其瓶色；若為息災法用白色瓶；若增益法用黃色瓶；若敬愛法用赤色瓶；若降伏法用極黑色瓶。所有繫瓶繒帛一隨瓶色。又降伏法瓶，其項𦟛細乃是吉祥。」

金剛手復白佛言：「云何為弟子作灌頂法？灌頂曼拏羅其量云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手復白佛言：「云何為弟子作灌頂法？灌頂曼拏羅其量云何？」

佛言：「金剛手！先於大曼拏羅西北方，如內曼拏羅大小量，畫灌頂曼拏羅，中間畫界或三重或七重，四面畫門，於門中各畫本方天王，乃至四隅、上下亦畫本位天王，如天降下勢，各各執持天花、妙鬘等。又用四閼伽瓶，其瓶先以真言一一加持訖，安於四角。然於曼拏羅中心畫師子座，畫畢便以多乳木所出之香，及種種花乃至上妙食等而為供養。若於此曼拏羅所受灌頂者，今生所有一切輕重之罪悉得消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！先於大曼拏羅西北方，如內曼拏羅大小量，畫灌頂曼拏羅，中間畫界或三重或七重，四面畫門，於門中各畫本方天王，乃至四隅、上下亦畫本位天王，如天降下勢，各各執持天花、妙鬘等。又用四閼伽瓶，其瓶先以真言一一加持訖，安於四角。然於曼拏羅中心畫師子座，畫畢便以多乳木所出之香，及種種花乃至上妙食等而為供養。若於此曼拏羅所受灌頂者，今生所有一切輕重之罪悉得消滅。」

復次金剛手言：「曼拏羅中諸賢聖身量及色云何？乃至其座高低云何？」佛言：「金剛手！曼拏羅賢聖而有四種，所謂：幖幟、或鑄、或畫、或復木彫。其量大小應曼拏羅門，隨彼所造當令圓滿，法印具足圓光嚴飾，所造本尊倍令殊勝。又於東方安阿閦佛，身淺青色；南方安寶生佛，身淺黃色；西方安無量壽佛，身純紅色；北方安不空成就佛，身大綠寶色。是諸如來各各坐於隨方寶座，至於頭冠髮髻種種莊嚴，如諸如來無不具足。又於中方作三界道，以純白色而作心輪，輪中畫毘盧印；又阿閦如來作觸地印；寶生如來作施願印；無量壽如來作定印；不空成就如來作施無畏印。印與真言同用。又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外，別安曼拏羅，廣闊十尺莊嚴具足。諸賢聖座與佛座稍卑，安排本族賢聖，又本族母、又護世及諸天主等座，高低如曼拏羅；又夜摩天王及彼天賢聖座高四指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手言：「曼拏羅中諸賢聖身量及色云何？乃至其座高低云何？」佛言：「金剛手！曼拏羅賢聖而有四種，所謂：幖幟、或鑄、或畫、或復木彫。其量大小應曼拏羅門，隨彼所造當令圓滿，法印具足圓光嚴飾，所造本尊倍令殊勝。又於東方安阿閦佛，身淺青色；南方安寶生佛，身淺黃色；西方安無量壽佛，身純紅色；北方安不空成就佛，身大綠寶色。是諸如來各各坐於隨方寶座，至於頭冠髮髻種種莊嚴，如諸如來無不具足。又於中方作三界道，以純白色而作心輪，輪中畫毘盧印；又阿閦如來作觸地印；寶生如來作施願印；無量壽如來作定印；不空成就如來作施無畏印。印與真言同用。又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外，別安曼拏羅，廣闊十尺莊嚴具足。諸賢聖座與佛座稍卑，安排本族賢聖，又本族母、又護世及諸天主等座，高低如曼拏羅；又夜摩天王及彼天賢聖座高四指。

「復次金剛手！如是作曼拏羅已，其阿闍梨當須志心奉獻花鬘、瓔珞及金剛鈴拂，乃至妙香閼伽等。其閼伽瓶當正造八所或十六所，並須依法滿盛香水。又用好酥然燈，斯為最上。若或為成就法者，當以白芥子油然燈；若為中下事者，可用常油燃燈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！如是作曼拏羅已，其阿闍梨當須志心奉獻花鬘、瓔珞及金剛鈴拂，乃至妙香閼伽等。其閼伽瓶當正造八所或十六所，並須依法滿盛香水。又用好酥然燈，斯為最上。若或為成就法者，當以白芥子油然燈；若為中下事者，可用常油燃燈。」

復次金剛手言：「以花供養者，隨各各法而有幾種？乃至塗香、燒香等物，吉與不吉而有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手言：「以花供養者，隨各各法而有幾種？乃至塗香、燒香等物，吉與不吉而有幾種？」

佛言：「彼摩里迦花、無憂花、摩俱羅花、惹帝花、瞻波迦花、喻體迦花、軍那花、儞摩里迦花、怛誐囉花、迦俱婆花，如是諸花皆是吉祥，可遍於三族而用供養；又瞻波迦花、無憂花、奔曩誐花，如是等花可供養最上曼拏羅；又俱吒惹花、悉致迦花、黃金花、尸里舍花、建尼迦囉花、俱母那花、優鉢羅花，如是諸花常供養大蓮花族；又優鉢羅花、怛誐羅花、曲花、迦難𤚥花、波吒羅花、白蓮花，及種種蓮花、妙香花、妙解脫花、調伏花、新末里迦花，如是等花可用供養祕密曼拏羅。如上諸花並是吉祥花，可依法供養。又阿俱羅花、迦囉尾囉花，此等花者佛不許用，非吉祥故；又有諸花若是不臭兼及無刺，亦未有人毀折者，可隨力隨分而作供養。此為中等，可供養陀羅尼曼拏羅、忿怒曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼摩里迦花、無憂花、摩俱羅花、惹帝花、瞻波迦花、喻體迦花、軍那花、儞摩里迦花、怛誐囉花、迦俱婆花，如是諸花皆是吉祥，可遍於三族而用供養；又瞻波迦花、無憂花、奔曩誐花，如是等花可供養最上曼拏羅；又俱吒惹花、悉致迦花、黃金花、尸里舍花、建尼迦囉花、俱母那花、優鉢羅花，如是諸花常供養大蓮花族；又優鉢羅花、怛誐羅花、曲花、迦難𤚥花、波吒羅花、白蓮花，及種種蓮花、妙香花、妙解脫花、調伏花、新末里迦花，如是等花可用供養祕密曼拏羅。如上諸花並是吉祥花，可依法供養。又阿俱羅花、迦囉尾囉花，此等花者佛不許用，非吉祥故；又有諸花若是不臭兼及無刺，亦未有人毀折者，可隨力隨分而作供養。此為中等，可供養陀羅尼曼拏羅、忿怒曼拏羅。

「又復有諸香等，於供養義亦有分別。所謂：白檀、麝香、覩魯瑟迦香、乳香、烏尸覽香、室哩吠瑟吒迦香、𤚥尸香、母瑟吒香、吉薩囉香。如是諸香搗篩為粖，用沙糖和是為和香，此香可用供養最上曼拏羅；又白檀香、龍腦香、沈香、麝香，及不蚛恭俱摩香，如是等香可用供養中等曼拏羅；又復以安息香、牛角、駝毛，及鼠狼皮等為屑，用摩儞木汁和合為香，如是等香可為調伏法用；又復赤檀香及黑藥、黑毛及苦辣香，如是諸香可於調伏曼拏羅用。若是隨力隨分得諸妙香者，可用供養陀羅尼曼拏羅、最上忿怒曼拏羅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有諸香等，於供養義亦有分別。所謂：白檀、麝香、覩魯瑟迦香、乳香、烏尸覽香、室哩吠瑟吒迦香、𤚥尸香、母瑟吒香、吉薩囉香。如是諸香搗篩為粖，用沙糖和是為和香，此香可用供養最上曼拏羅；又白檀香、龍腦香、沈香、麝香，及不蚛恭俱摩香，如是等香可用供養中等曼拏羅；又復以安息香、牛角、駝毛，及鼠狼皮等為屑，用摩儞木汁和合為香，如是等香可為調伏法用；又復赤檀香及黑藥、黑毛及苦辣香，如是諸香可於調伏曼拏羅用。若是隨力隨分得諸妙香者，可用供養陀羅尼曼拏羅、最上忿怒曼拏羅等。

「又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等，所謂：酥乳、密酪及諸漿飲，及餅、糖餅、油餅、糖食、乳粥，及以種種蔬菜等而為奉獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等，所謂：酥乳、密酪及諸漿飲，及餅、糖餅、油餅、糖食、乳粥，及以種種蔬菜等而為奉獻。

「又復獻食當用諸器，所謂：金器、銀器、銅器、瓦器，或以樹葉、或以荷葉、或鉢羅樹葉。如上諸器及葉，但以未觸為最清淨是為最上。又復作息災、增益曼拏羅出生供養，及阿闍梨自食者，但只三白而為最上。三白者：乳酪、粳米、飯等。或別三白色食亦得；或為獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味，食器用銅及葉；若為調伏等事曼拏羅，復加苦辣之味。其阿闍梨所食不越三白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獻食當用諸器，所謂：金器、銀器、銅器、瓦器，或以樹葉、或以荷葉、或鉢羅樹葉。如上諸器及葉，但以未觸為最清淨是為最上。又復作息災、增益曼拏羅出生供養，及阿闍梨自食者，但只三白而為最上。三白者：乳酪、粳米、飯等。或別三白色食亦得；或為獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味，食器用銅及葉；若為調伏等事曼拏羅，復加苦辣之味。其阿闍梨所食不越三白。

「又復諸曼拏羅，一一皆須外有幢幡、瓔珞、妙香、花鬘、塗香、燒香、燈燭、閼伽水等而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復諸曼拏羅，一一皆須外有幢幡、瓔珞、妙香、花鬘、塗香、燒香、燈燭、閼伽水等而為供養。

「又復阿闍梨者，於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知，而於本尊真言印契甚深義理而能解了，又復被精進甲冑、執猛利器仗、乘不退車堅修三密，於三界中有大威力，受於人天最上供養。如是阿闍梨常修等引，為諸弟子或作灌頂或作護摩，起曼拏羅而作利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿闍梨者，於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知，而於本尊真言印契甚深義理而能解了，又復被精進甲冑、執猛利器仗、乘不退車堅修三密，於三界中有大威力，受於人天最上供養。如是阿闍梨常修等引，為諸弟子或作灌頂或作護摩，起曼拏羅而作利益。」

復次金剛手言：「凡息災、增益等作護摩事，云何造爐？云何印契？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手言：「凡息災、增益等作護摩事，云何造爐？云何印契？」

佛言：「金剛手！諸護摩爐，若廣說者有五百種，今隨法說者略有四種：一息災爐、二增益爐、三敬愛爐、四降伏爐。乃至諸成就法及調伏法，亦不離此四種之法。第一息災爐者，其狀圓如蓮華相；第二增益爐者，其狀四方縱廣正等；第三三角；第四如半月。真言印契各各隨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！諸護摩爐，若廣說者有五百種，今隨法說者略有四種：一息災爐、二增益爐、三敬愛爐、四降伏爐。乃至諸成就法及調伏法，亦不離此四種之法。第一息災爐者，其狀圓如蓮華相；第二增益爐者，其狀四方縱廣正等；第三三角；第四如半月。真言印契各各隨法。

「復次金剛手！息災爐者，其色白，爐緣如蓮花相；增益爐者，其色如黃金，作金剛緣；降伏爐者，赤黑色及如火焰色；敬愛爐者，如半月唯赤色。諸護摩爐隨爐各有印契。息災、增益用蓮花印；敬愛用鉤印；調伏用根本印。如上諸印隨安護摩爐中，其護摩爐高一肘、深十二指，下廣拳指一肘，中心起一小臺，縱廣八指、高二指，上面安印。息災、增益法，火天位臺高四指、縱廣十二指，中心作蓮花相高二指，於此蓮花上坐火天，其火天身色如乳色，髮髻具足頭冠莊嚴，二手結定印著白衣，眼中出光及『入嚩羅』字來入火中蓮花上坐，光焰熾盛有百千重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！息災爐者，其色白，爐緣如蓮花相；增益爐者，其色如黃金，作金剛緣；降伏爐者，赤黑色及如火焰色；敬愛爐者，如半月唯赤色。諸護摩爐隨爐各有印契。息災、增益用蓮花印；敬愛用鉤印；調伏用根本印。如上諸印隨安護摩爐中，其護摩爐高一肘、深十二指，下廣拳指一肘，中心起一小臺，縱廣八指、高二指，上面安印。息災、增益法，火天位臺高四指、縱廣十二指，中心作蓮花相高二指，於此蓮花上坐火天，其火天身色如乳色，髮髻具足頭冠莊嚴，二手結定印著白衣，眼中出光及『入嚩羅』字來入火中蓮花上坐，光焰熾盛有百千重。

「復次金剛手！作先行法護摩爐，以五色粉塗飾作爐，及以五蓮花而為莊嚴。其爐外四面周迴安各方本尊印或忿怒明王真言等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手！作先行法護摩爐，以五色粉塗飾作爐，及以五蓮花而為莊嚴。其爐外四面周迴安各方本尊印或忿怒明王真言等。

「大忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大忿怒明王真言曰：

「唵(引) 努瑟吒(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合)馱 賀曩賀曩 吽 㗶吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 努瑟吒(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合)馱 賀曩賀曩 吽 㗶吒

「大忿怒印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大忿怒印：

「以左手按心，舒三指，以大指捻小指，右手亦如是，於心前相交如金剛杵。此印作先行法為最上法。或用發遣一切禁縛，以前右手作印，與入嚩羅真言同用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手按心，舒三指，以大指捻小指，右手亦如是，於心前相交如金剛杵。此印作先行法為最上法。或用發遣一切禁縛，以前右手作印，與入嚩羅真言同用。

「入縛羅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入縛羅真言曰：

「唵(引) 入嚩(二合)羅 吽 㗶吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 入嚩(二合)羅 吽 㗶吒

「復次持誦行人作羯磨火請召火天，可用菩提木、烏曇鉢木、尼俱陀木、多乳樹木為柴，當令濕潤不得乾枯，用燒火作請召法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦行人作羯磨火請召火天，可用菩提木、烏曇鉢木、尼俱陀木、多乳樹木為柴，當令濕潤不得乾枯，用燒火作請召法。

「召火天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「召火天印：

「以右手平仰，屈大指入掌中，屈頭指第二節成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手平仰，屈大指入掌中，屈頭指第二節成印。

「召火天真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「召火天真言：

「唵(引) 阿誐曩(二合)曳(引) 𪾼呬曳(二合引)呬 扇(引)帝孕(二合)彌 俱嚕 護多(引)舍曩(引)野 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿誐曩(二合)曳(引) 𪾼呬曳(二合引)呬 扇(引)帝孕(二合)彌 俱嚕 護多(引)舍曩(引)野 娑嚩(二合引)賀

「以此印及真言，請召火天入前火中蓮花中。持誦人觀想火天，身如雪色，右手持數珠，左手持淨瓶，作慈悲相，面有三目，頭戴寶冠髮髻莊嚴種種具足。若是他族作曼拏羅用者一切成就，當用各各本族心真言安蓮花中，於後邊蓮花中安白象最上明王印；右邊蓮花中安金剛槌；左邊安蓮花，其色如乳汁，於一切處護摩同用，更以閼伽水及香花等奉獻火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此印及真言，請召火天入前火中蓮花中。持誦人觀想火天，身如雪色，右手持數珠，左手持淨瓶，作慈悲相，面有三目，頭戴寶冠髮髻莊嚴種種具足。若是他族作曼拏羅用者一切成就，當用各各本族心真言安蓮花中，於後邊蓮花中安白象最上明王印；右邊蓮花中安金剛槌；左邊安蓮花，其色如乳汁，於一切處護摩同用，更以閼伽水及香花等奉獻火天。

「金剛母酥尼儀則：阿闍梨手執護摩杓，滿杓作護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛母酥尼儀則：阿闍梨手執護摩杓，滿杓作護摩。

「護摩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩真言：

「唵(引) 吽 誐哩(二合)恨拏(二合) 誐哩(二合)恨拏(二合) 護多(引)娑曩(引)野 悉地孕(二合)彌 鉢囉(二合)野蹉 娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吽 誐哩(二合)恨拏(二合) 誐哩(二合)恨拏(二合) 護多(引)娑曩(引)野 悉地孕(二合)彌 鉢囉(二合)野蹉 娑嚩(二合引)賀

「金剛母酥尼執杓印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛母酥尼執杓印：

「以右手執杓，頭指作拳按於爐上，又以二手作寶縛，二小指相交，其餘指如羯磨金剛杵印。成作此印誦前真言，滿杓作護摩供養火天已，發遣移本位在爐內一邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手執杓，頭指作拳按於爐上，又以二手作寶縛，二小指相交，其餘指如羯磨金剛杵印。成作此印誦前真言，滿杓作護摩供養火天已，發遣移本位在爐內一邊。

「復次作護摩，隨所作法念本尊名號為先法，然後志心供養，依法以滿杓三獻作護摩，復獻金剛槌等真言及印。如是作已，然後以本所為事，或為息災或為增益，起曼拏羅作種種法，供養賢聖。得滿願已，然後發遣請諸賢聖各還本位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作護摩，隨所作法念本尊名號為先法，然後志心供養，依法以滿杓三獻作護摩，復獻金剛槌等真言及印。如是作已，然後以本所為事，或為息災或為增益，起曼拏羅作種種法，供養賢聖。得滿願已，然後發遣請諸賢聖各還本位。」