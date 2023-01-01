佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分(此於大部支流別行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分(此於大部支流別行)

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護譯

爾時十方一切如來又復雲集，勸請：「世尊金剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來，願說根本無性般若波羅蜜多法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一切如來又復雲集，勸請：「世尊金剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來，願說根本無性般若波羅蜜多法門。」

爾時世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來，聞諸如來勸請言已即入一切佛境界大智金剛三摩地，從是三摩地出已，於剎那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧性中。於是性中，復入一切如來心光明妙堅固性智慧三摩地。於是三摩地中，從一切如來心，出現一切佛境界光明遍照法界，普及一切，盡有情界悉皆照耀，令一切有情智慧清淨。從一切有情菩提心，出生敬愛鉤召灌頂法，如善所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿。又從寶光幢笑祕密大士，出生最上大自在性，安住金剛薩埵三摩地覺悟性中。又從法利因語祕密大士，出生堅固心所作清淨性，安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏，從是建立種種增上事業，以護念法成熟有情。從一切如來身語心，乃至盡有情界普令成熟、如理安住已，還復世尊大毘盧遮那如來心，隨入一切如來智慧性中住。爾時世尊大毘盧遮那如來，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來，聞諸如來勸請言已即入一切佛境界大智金剛三摩地，從是三摩地出已，於剎那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧性中。於是性中，復入一切如來心光明妙堅固性智慧三摩地。於是三摩地中，從一切如來心，出現一切佛境界光明遍照法界，普及一切，盡有情界悉皆照耀，令一切有情智慧清淨。從一切有情菩提心，出生敬愛鉤召灌頂法，如善所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿。又從寶光幢笑祕密大士，出生最上大自在性，安住金剛薩埵三摩地覺悟性中。又從法利因語祕密大士，出生堅固心所作清淨性，安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏，從是建立種種增上事業，以護念法成熟有情。從一切如來身語心，乃至盡有情界普令成熟、如理安住已，還復世尊大毘盧遮那如來心，隨入一切如來智慧性中住。爾時世尊大毘盧遮那如來，說伽陀曰：

「大哉無漏因正慧， 一切如來所出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉無漏因正慧， 一切如來所出生，

正慧無垢不思議， 眾生聚性所從來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正慧無垢不思議， 眾生聚性所從來。

大哉諸法不思議， 一切佛事皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哉諸法不思議， 一切佛事皆清淨，

若性無性分別時， 是心即於二處轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若性無性分別時， 是心即於二處轉。」

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩，即於會中現神通力，從如來心化出十六大菩薩身，圍繞世尊大毘盧遮那如來，於一切如來左右，現大日曼拏羅光明，於其光中，復現妙月曼拏羅。妙吉祥菩薩處中而坐，作如是言：「勸請世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來，宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩，即於會中現神通力，從如來心化出十六大菩薩身，圍繞世尊大毘盧遮那如來，於一切如來左右，現大日曼拏羅光明，於其光中，復現妙月曼拏羅。妙吉祥菩薩處中而坐，作如是言：「勸請世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來，宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句。」

爾時世尊大毘盧遮那如來，讚妙吉祥菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！妙吉祥！汝能問佛如是正義。汝當諦聽，如善作意，我今宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來，讚妙吉祥菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！妙吉祥！汝能問佛如是正義。汝當諦聽，如善作意，我今宣說。」

是時世尊大毘盧遮那如來，安住一切如來自在性中，即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句，所謂四念處等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊大毘盧遮那如來，安住一切如來自在性中，即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句，所謂四念處等。

「四念處者，於身中身內外，隨觀行正念正知；於受中受內外，隨觀行正念正知；於心中心內外，隨觀行正念正知；於法中法內外，隨觀行正念正知。如是身、受、心、法四念處觀，若正念正知，即一切清淨、住無著行，乃於世間悉無所有，而身語心常住般若波羅蜜多平等法門，此名四念處平等法般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四念處者，於身中身內外，隨觀行正念正知；於受中受內外，隨觀行正念正知；於心中心內外，隨觀行正念正知；於法中法內外，隨觀行正念正知。如是身、受、心、法四念處觀，若正念正知，即一切清淨、住無著行，乃於世間悉無所有，而身語心常住般若波羅蜜多平等法門，此名四念處平等法般若波羅蜜多教。大明曰：

「『盎(引)(一句) 崗(引)(二) 唵(引)拶埵(引)哩娑蜜哩(三合)怛踰(二合)波塞他(二合)那(引)曩(引)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『盎(引)(一句) 崗(引)(二) 唵(引)拶埵(引)哩娑蜜哩(三合)怛踰(二合)波塞他(二合)那(引)曩(引)(三)』

「復次四正斷，謂於未生諸不善法，發起精進當令不生，攝心正念；已生諸不善法，發起精進而悉令斷，攝心正念；未生諸善法，發起精進悉令生長，攝心正念；已生諸善法，發起精進悉令增長，堅固廣大修習圓，滿攝心正念。如是四正斷，即一切法不斷而斷，是為覺了第一義諦，此名正斷廣大門般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次四正斷，謂於未生諸不善法，發起精進當令不生，攝心正念；已生諸不善法，發起精進而悉令斷，攝心正念；未生諸善法，發起精進悉令生長，攝心正念；已生諸善法，發起精進悉令增長，堅固廣大修習圓，滿攝心正念。如是四正斷，即一切法不斷而斷，是為覺了第一義諦，此名正斷廣大門般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 三藐訖鉢囉(三合)賀(引)拏(二) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩多(引)地瑟姹也(二合)(三) 惡(四) 囉(五) 吽(引)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 三藐訖鉢囉(三合)賀(引)拏(二) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩多(引)地瑟姹也(二合)(三) 惡(四) 囉(五) 吽(引)(六)』

「復次四神足，謂欲三摩地斷行具足神足、精進三摩地斷行具足神足、心三摩地斷行具足神足、慧三摩地斷行具足神足。如是四神足，從一切法如幻相出生，是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門，此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次四神足，謂欲三摩地斷行具足神足、精進三摩地斷行具足神足、心三摩地斷行具足神足、慧三摩地斷行具足神足。如是四神足，從一切法如幻相出生，是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門，此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 哩提播(引)那播(引)囉彌帝(引)(二) 羅嚩野囉吽(引)吽(引)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 哩提播(引)那播(引)囉彌帝(引)(二) 羅嚩野囉吽(引)吽(引)(三)』

「復次五根，謂信根、精進根、念根、定根、慧根。如是五根，悉無戲論一切法平等性轉，此名根平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五根，謂信根、精進根、念根、定根、慧根。如是五根，悉無戲論一切法平等性轉，此名根平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 印捺哩(二合引)夜(引)嚩冐達鉢囉(二合)倪(引)(二) 壹試(引)惹那(引)摩(三) 爹波誐多(引)野(四) 阿(引)(五) 唵(引)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 印捺哩(二合引)夜(引)嚩冐達鉢囉(二合)倪(引)(二) 壹試(引)惹那(引)摩(三) 爹波誐多(引)野(四) 阿(引)(五) 唵(引)(六)』

「復次五力，謂信力、精進力、念力、定力、慧力。如是五力，即一切法平等行，於一切力悉離戲論、本來清淨，此名力增般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五力，謂信力、精進力、念力、定力、慧力。如是五力，即一切法平等行，於一切力悉離戲論、本來清淨，此名力增般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)末羅阿(引)(二) 吽(引)吽(引)(三) 嚩(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)末羅阿(引)(二) 吽(引)吽(引)(三) 嚩(四)』

「復次七覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是七法住平等性，此名平等出生相般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次七覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是七法住平等性，此名平等出生相般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 颯鉢多(二合)冐亭誐三摩多(引)(二) 蘇鉢囉(二合)底瑟恥(二合)帝(引)(三) 突籠(二合引)(四) 鑁(引)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 颯鉢多(二合)冐亭誐三摩多(引)(二) 蘇鉢囉(二合)底瑟恥(二合)帝(引)(三) 突籠(二合引)(四) 鑁(引)(五)』

「復次八正道，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正知。如是八法，從大菩提心出生正道無盡，而善覺了一切智智，此名八正道平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次八正道，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正知。如是八法，從大菩提心出生正道無盡，而善覺了一切智智，此名八正道平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 阿(引)哩也(二合引)瑟啗(二合引)仵(引)摩(引)哩誐(二合)摩(引)跓(半音引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 阿(引)哩也(二合引)瑟啗(二合引)仵(引)摩(引)哩誐(二合)摩(引)跓(半音引)(二)』

「復次三三摩地，謂空、無相、無願。何名空三摩地？謂若空相、無所有相、無自性相，與一切法皆同一相，是相無生，此說名為空三摩地。何名無相三摩地？謂若於一切法，無作相、無希望、無別異、住寂靜相離相，心止一境，此說名為無相三摩地。何名無願三摩地？謂若苦、無常相等，於一切法無覺了性、無起作，若如是知、若異如是知，無求、無行、無希望，此說名為無願三摩地。如是三三摩地，乃至一切性、一切三摩地門，隨入般若波羅蜜多門。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次三三摩地，謂空、無相、無願。何名空三摩地？謂若空相、無所有相、無自性相，與一切法皆同一相，是相無生，此說名為空三摩地。何名無相三摩地？謂若於一切法，無作相、無希望、無別異、住寂靜相離相，心止一境，此說名為無相三摩地。何名無願三摩地？謂若苦、無常相等，於一切法無覺了性、無起作，若如是知、若異如是知，無求、無行、無希望，此說名為無願三摩地。如是三三摩地，乃至一切性、一切三摩地門，隨入般若波羅蜜多門。大明曰：

「『唵(引)(一句) 朅三摩(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)(二) 亢(引)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 朅三摩(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)(二) 亢(引)(三)』

「復次八解脫，謂有色觀諸色解脫；內無色想觀外色解脫；淨解脫；復過諸色想不起礙想、不作我想，緣無邊空而作觀行，即空無邊處解脫；復過空無邊處，緣無邊識而作觀行，即識無邊處解脫；復過識無邊處，緣無所有處而作觀行，即無所有處解脫；復過無所有處，緣非想非非想處而作觀行，即非想非非想處解脫；復過非想非非想處，於想受滅三摩鉢底正觀行，即想受滅解脫。如是八法，即一切法離戲論相，非染非淨、非定非散，非三摩鉢底、非非三摩鉢底，此名離處非處般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次八解脫，謂有色觀諸色解脫；內無色想觀外色解脫；淨解脫；復過諸色想不起礙想、不作我想，緣無邊空而作觀行，即空無邊處解脫；復過空無邊處，緣無邊識而作觀行，即識無邊處解脫；復過識無邊處，緣無所有處而作觀行，即無所有處解脫；復過無所有處，緣非想非非想處而作觀行，即非想非非想處解脫；復過非想非非想處，於想受滅三摩鉢底正觀行，即想受滅解脫。如是八法，即一切法離戲論相，非染非淨、非定非散，非三摩鉢底、非非三摩鉢底，此名離處非處般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 三滿多跋捺哩(二合引)(二) 薩哩嚩(二合)婆(引)嚩尾戍提(引)(三) 唐(引)(四) 湯(引)(五) 亢(引)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 三滿多跋捺哩(二合引)(二) 薩哩嚩(二合)婆(引)嚩尾戍提(引)(三) 唐(引)(四) 湯(引)(五) 亢(引)(六)』

「復次九次第定，謂離欲諸惡不善法有尋有伺，離生喜樂初禪定；彼尋伺止息，內心清淨住一境性，無尋無伺定生喜樂二禪定；於喜離著，住捨念行，身得妙樂，離喜妙樂三禪定；若苦若樂二法悉斷，如先所起悅意惱意而皆止息，無苦無樂，捨念清淨四禪定；過諸色想、不起礙想，於種種想而不作意，緣無邊空而作觀行，即空無邊處定；過空無邊處，緣無邊識而作觀行，即識無邊處定；過識無邊處，緣無所有處而作觀行，即無所有處定；過無所有處，緣非想非非想處而作觀行，即非想非非想處定；及想受滅定。如是九法，若有性、若無性悉離分別，即一切法無二覺了平等性，此名一切解脫平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次九次第定，謂離欲諸惡不善法有尋有伺，離生喜樂初禪定；彼尋伺止息，內心清淨住一境性，無尋無伺定生喜樂二禪定；於喜離著，住捨念行，身得妙樂，離喜妙樂三禪定；若苦若樂二法悉斷，如先所起悅意惱意而皆止息，無苦無樂，捨念清淨四禪定；過諸色想、不起礙想，於種種想而不作意，緣無邊空而作觀行，即空無邊處定；過空無邊處，緣無邊識而作觀行，即識無邊處定；過識無邊處，緣無所有處而作觀行，即無所有處定；過無所有處，緣非想非非想處而作觀行，即非想非非想處定；及想受滅定。如是九法，若有性、若無性悉離分別，即一切法無二覺了平等性，此名一切解脫平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 阿難多尾謨(引)叉目珂舂(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 阿難多尾謨(引)叉目珂舂(二)』

「復次六念，謂念佛、念法、念僧、念捨、念戒、念天。如是六法與一切法同一念即勝義空，一切法同一相謂即無相，是相亦離，此名平等門三摩地名稱般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次六念，謂念佛、念法、念僧、念捨、念戒、念天。如是六法與一切法同一念即勝義空，一切法同一相謂即無相，是相亦離，此名平等門三摩地名稱般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合引)耨娑蜜哩(三合)底(二) 嚩朗(二合引)(三) 唐(引)(四) 桑(引)(五) 鉢那(引)禰始(六) 吽(引)吽(引)吽(引)(七)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合引)耨娑蜜哩(三合)底(二) 嚩朗(二合引)(三) 唐(引)(四) 桑(引)(五) 鉢那(引)禰始(六) 吽(引)吽(引)吽(引)(七)』

「復次菩薩十分位，謂發心分位、童真分位、初習業分位、修行分位、生貴分位、相應具足分位、正心分位、不退轉分位、得灌頂分位、一生補處分位。如是菩薩分位即非分位，離諸分位入第一義安住一分位性，一分位者即無分位，此名無分位般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩十分位，謂發心分位、童真分位、初習業分位、修行分位、生貴分位、相應具足分位、正心分位、不退轉分位、得灌頂分位、一生補處分位。如是菩薩分位即非分位，離諸分位入第一義安住一分位性，一分位者即無分位，此名無分位般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)咩嚩娑他(二合引)那尾誐帝(引)吽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)咩嚩娑他(二合引)那尾誐帝(引)吽(引)(二)』

「復次菩薩十自在，謂壽命自在、業自在、資具自在、信解自在、願自在、神通自在、出生自在、力自在、法自在、心自在。如是十自在即非自在，自性離故，乃得一切自在中最上寂靜一切法善住清淨性，此名一切自在般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩十自在，謂壽命自在、業自在、資具自在、信解自在、願自在、神通自在、出生自在、力自在、法自在、心自在。如是十自在即非自在，自性離故，乃得一切自在中最上寂靜一切法善住清淨性，此名一切自在般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)嚩始帝(引)(二) 怛囕(二合引)(三) 突籠(二合引)(四) 吽(引)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)嚩始帝(引)(二) 怛囕(二合引)(三) 突籠(二合引)(四) 吽(引)(五)』

「復次十波羅蜜多，謂布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、慧波羅蜜多、方便波羅蜜多、願波羅蜜多、力波羅蜜多、智波羅蜜多。如是十波羅蜜多，攝一切波羅蜜多，是即無等等波羅蜜多、離戲論波羅蜜多、如實義波羅蜜多、一切法真實義波羅蜜多、金剛波羅蜜多、寶波羅蜜多、法波羅蜜多、羯磨波羅蜜多、一切法平等波羅蜜多，如是等法而悉安住堅固隨順相應法門，此名一切波羅蜜多平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十波羅蜜多，謂布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、慧波羅蜜多、方便波羅蜜多、願波羅蜜多、力波羅蜜多、智波羅蜜多。如是十波羅蜜多，攝一切波羅蜜多，是即無等等波羅蜜多、離戲論波羅蜜多、如實義波羅蜜多、一切法真實義波羅蜜多、金剛波羅蜜多、寶波羅蜜多、法波羅蜜多、羯磨波羅蜜多、一切法平等波羅蜜多，如是等法而悉安住堅固隨順相應法門，此名一切波羅蜜多平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)播(引)囉彌多(引)哩他(二合)波哩布(引)囉尼(二) 唵(引)(三) 鉢囕(二合引)(四) 吽(引)(五) 當(引)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)播(引)囉彌多(引)哩他(二合)波哩布(引)囉尼(二) 唵(引)(三) 鉢囕(二合引)(四) 吽(引)(五) 當(引)(六)』

「復次十地，謂歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。如是十地即一切地而同一義，所謂智義。即此智義亦無所有，無相、無文字、無聲、無名，不可記別、本來清淨，現無垢光、住真實義，此名地清淨般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十地，謂歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。如是十地即一切地而同一義，所謂智義。即此智義亦無所有，無相、無文字、無聲、無名，不可記別、本來清淨，現無垢光、住真實義，此名地清淨般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 部彌尾秫馱儞(二) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)波哩布囉尼(三) 鑁(引)(四) 蓬(引)(五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 部彌尾秫馱儞(二) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)波哩布囉尼(三) 鑁(引)(四) 蓬(引)(五)』

「復次四梵行，謂慈、悲、喜、捨。如是四法安住梵行，此名一切法平等性般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次四梵行，謂慈、悲、喜、捨。如是四法安住梵行，此名一切法平等性般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 沒囉(二合)賀摩(二合)尾賀(引)囉阿地瑟姹(二合)那(二) 崗(引)(三) 𤚥(引)(四) 訥籠(二合引)(五) 叉(六) 吽(引)(七) 拏籠(二合引)(八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 沒囉(二合)賀摩(二合)尾賀(引)囉阿地瑟姹(二合)那(二) 崗(引)(三) 𤚥(引)(四) 訥籠(二合引)(五) 叉(六) 吽(引)(七) 拏籠(二合引)(八)』

「復次十力謂，處非處智力、業報智力、種種界智力、了別自他根智力、種種信解智力、苦滅道智力、染淨智力、宿住隨念智力、五神通智力、漏盡智力。如是十力即一切如來平等善出生性，此名十力平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十力謂，處非處智力、業報智力、種種界智力、了別自他根智力、種種信解智力、苦滅道智力、染淨智力、宿住隨念智力、五神通智力、漏盡智力。如是十力即一切如來平等善出生性，此名十力平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 捺舍末羅摩帝(引)爽(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 捺舍末羅摩帝(引)爽(引)(二)』

「復次四無所畏，謂如來、應供、正等正覺，了知如是法成正等覺、具一切智，於一切世間天人魔梵沙門婆羅門等大眾中得無所畏；平等觀察得大安樂行、得勇猛行，轉正法輪，不轉一切世間之法，又復如來了知如是法，斷盡諸漏得無所畏；又復如來說諸染法障礙聖道，平等所說得無所畏；又復如來作如是說，修諸正行能盡諸苦，平等所說得無所畏。如是四法皆如實說，正中正義即無所畏，平等住一切法如幻相，離我我所性，此名無所畏平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次四無所畏，謂如來、應供、正等正覺，了知如是法成正等覺、具一切智，於一切世間天人魔梵沙門婆羅門等大眾中得無所畏；平等觀察得大安樂行、得勇猛行，轉正法輪，不轉一切世間之法，又復如來了知如是法，斷盡諸漏得無所畏；又復如來說諸染法障礙聖道，平等所說得無所畏；又復如來作如是說，修諸正行能盡諸苦，平等所說得無所畏。如是四法皆如實說，正中正義即無所畏，平等住一切法如幻相，離我我所性，此名無所畏平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 吠(引)舍(引)囉𭔞(切身)三摩多(引)鉢囉(二合引)鉢多(二合)(二) 阿(三) 阿(引)(四) 暗(引)(五) 惡(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 吠(引)舍(引)囉𭔞(切身)三摩多(引)鉢囉(二合引)鉢多(二合)(二) 阿(三) 阿(引)(四) 暗(引)(五) 惡(六)』

「復次四無礙解，謂詞無礙解、法無礙解、義無礙解、樂說無礙解。如是四法住平等性，此名一切法如幻相無礙解般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次四無礙解，謂詞無礙解、法無礙解、義無礙解、樂說無礙解。如是四法住平等性，此名一切法如幻相無礙解般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 鉢囉(二合)底三尾那(二) 莎(入)(三) 吽(引)(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 鉢囉(二合)底三尾那(二) 莎(入)(三) 吽(引)(四)』

「復次十八不共法，謂如來身無失、語無失、意無失、無不定心、無異想、無不擇捨、欲無減、精進無減、念無減、慧無減、解脫無減、解脫知見無減、過去無礙無著願知見轉、未來無礙無著願知見轉、現在無礙無著願知見轉、身業隨智慧行、語業隨智慧行、意業隨智慧行。如是十八法，如來於一切時、一切處，一切平等而善安住，即隨入一切法空性大慧清淨，此名不共法平等般若波羅蜜多教。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十八不共法，謂如來身無失、語無失、意無失、無不定心、無異想、無不擇捨、欲無減、精進無減、念無減、慧無減、解脫無減、解脫知見無減、過去無礙無著願知見轉、未來無礙無著願知見轉、現在無礙無著願知見轉、身業隨智慧行、語業隨智慧行、意業隨智慧行。如是十八法，如來於一切時、一切處，一切平等而善安住，即隨入一切法空性大慧清淨，此名不共法平等般若波羅蜜多教。大明曰：

「『唵(引)(一句) 阿(引)尾(引)尼迦沒馱達哩摩(二合)三摩帝(引)(二) 阿(引)(三) 尾(引)囉吽(引)(四) 亢(引)(五)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)(一句) 阿(引)尾(引)尼迦沒馱達哩摩(二合)三摩帝(引)(二) 阿(引)(三) 尾(引)囉吽(引)(四) 亢(引)(五)』」

爾時十方來者一切如來，聞世尊大毘盧遮那如來宣說祕密諸法句已，咸共稱讚說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方來者一切如來，聞世尊大毘盧遮那如來宣說祕密諸法句已，咸共稱讚說伽陀曰：

「善哉無上菩提心， 一切如來勝自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉無上菩提心， 一切如來勝自在；

善哉諸佛最上法， 是即三摩地名稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉諸佛最上法， 是即三摩地名稱；

善哉金剛廣大智， 善住金剛堅固心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉金剛廣大智， 善住金剛堅固心；

善哉諸法無量門， 善住清淨第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉諸法無量門， 善住清淨第一義，

善說如是祕密句， 一切如來從是生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說如是祕密句， 一切如來從是生。」

爾時世尊大毘盧遮那如來歡喜歸命一切如來，亦以伽陀而稱讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來歡喜歸命一切如來，亦以伽陀而稱讚曰：

「歸命頂禮諸如來， 自他清淨大法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命頂禮諸如來， 自他清淨大法身，

我先歸命祕密言， 大力金剛堅固智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我先歸命祕密言， 大力金剛堅固智。

諸法畢竟寂靜體， 安住金剛法性門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法畢竟寂靜體， 安住金剛法性門，

已得圓滿大乘句， 歸命大悲大自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得圓滿大乘句， 歸命大悲大自在，

本來清淨大無畏， 最上最勝最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來清淨大無畏， 最上最勝最第一。

信禮一切善逝尊， 最上正法諸文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信禮一切善逝尊， 最上正法諸文字，

以所宣說正法門， 普遍供養一切佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以所宣說正法門， 普遍供養一切佛。」