佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏羅分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏羅分第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住一切如來神通加持一切如來金剛三業一切如來正智出生變化清淨境界，與不可數不可計一切佛剎須彌山量等塵數諸大菩薩眾俱，其名曰：金剛三昧菩薩、金剛身菩薩、金剛語菩薩、金剛心菩薩、金剛定菩薩、金剛最勝菩薩、金剛地菩薩、金剛水菩薩、金剛火菩薩、金剛風菩薩、金剛虛空菩薩、金剛色菩薩、金剛聲菩薩、金剛香菩薩、金剛味菩薩、金剛觸菩薩、金剛法界自性菩薩……，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住一切如來神通加持一切如來金剛三業一切如來正智出生變化清淨境界，與不可數不可計一切佛剎須彌山量等塵數諸大菩薩眾俱，其名曰：金剛三昧菩薩、金剛身菩薩、金剛語菩薩、金剛心菩薩、金剛定菩薩、金剛最勝菩薩、金剛地菩薩、金剛水菩薩、金剛火菩薩、金剛風菩薩、金剛虛空菩薩、金剛色菩薩、金剛聲菩薩、金剛香菩薩、金剛味菩薩、金剛觸菩薩、金剛法界自性菩薩……，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

是時有等虛空界一切如來，所謂大毘盧遮那金剛如來、阿閦金剛如來、寶生金剛如來、無量壽金剛如來、不空成就金剛如來……，如是等一切如來，譬如胡麻遍滿虛空而無間隙，是諸如來於虛空中一一出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有等虛空界一切如來，所謂大毘盧遮那金剛如來、阿閦金剛如來、寶生金剛如來、無量壽金剛如來、不空成就金剛如來……，如是等一切如來，譬如胡麻遍滿虛空而無間隙，是諸如來於虛空中一一出現。

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來於大眾中即入一切如來最勝自在大教三摩地——此三摩地從一切如來莊嚴身入於是三摩地中總攝一切如來身語心業，為大主宰——隨順一切所求義故，於一身中現諸影像，作諸變化，然復現本毘盧遮那佛身，從是身中出三摩地。由是變化故，即時出現佛眼菩薩、摩摩枳菩薩、白衣菩薩、多羅菩薩……，如是等菩薩出生而住；又復出現色自性菩薩、聲自性菩薩、香自性菩薩、味自性菩薩、觸自性菩薩……，如是等菩薩出生而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來於大眾中即入一切如來最勝自在大教三摩地——此三摩地從一切如來莊嚴身入於是三摩地中總攝一切如來身語心業，為大主宰——隨順一切所求義故，於一身中現諸影像，作諸變化，然復現本毘盧遮那佛身，從是身中出三摩地。由是變化故，即時出現佛眼菩薩、摩摩枳菩薩、白衣菩薩、多羅菩薩……，如是等菩薩出生而住；又復出現色自性菩薩、聲自性菩薩、香自性菩薩、味自性菩薩、觸自性菩薩……，如是等菩薩出生而住。

爾時，世尊阿閦金剛如來於諸如來清淨境界周遍十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中以加持願力故如理安住，自性觀達種種色像，出生變化無邊佛雲，四方周密無所間隙，於中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴，住諸佛前。如是出現已，即於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中如理安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊阿閦金剛如來於諸如來清淨境界周遍十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中以加持願力故如理安住，自性觀達種種色像，出生變化無邊佛雲，四方周密無所間隙，於中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴，住諸佛前。如是出現已，即於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中如理安住。

是時，世尊大毘盧遮那金剛如來、阿閦金剛如來、寶生金剛如來、無量壽金剛如來、不空成就金剛如來……，是諸如來皆悉安住金剛菩提心。住菩提心已，即入一切如來現前安住金剛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊大毘盧遮那金剛如來、阿閦金剛如來、寶生金剛如來、無量壽金剛如來、不空成就金剛如來……，是諸如來皆悉安住金剛菩提心。住菩提心已，即入一切如來現前安住金剛三摩地。

又復，安住一切如來吉祥清淨大金剛地，乃至盡虛空界一切眾生，一切皆得金剛薩埵而為加持，復得一切如來最勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，安住一切如來吉祥清淨大金剛地，乃至盡虛空界一切眾生，一切皆得金剛薩埵而為加持，復得一切如來最勝妙樂。

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來從一切如來身語心金剛三業所生三摩地出已，即現大持明人得一切如來大明加持安住，乃至普遍無邊而悉加持此持明人，從佛世尊菩提心出現其三面住諸佛前，時諸如來一一皆現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來從一切如來身語心金剛三業所生三摩地出已，即現大持明人得一切如來大明加持安住，乃至普遍無邊而悉加持此持明人，從佛世尊菩提心出現其三面住諸佛前，時諸如來一一皆現。

是時世尊阿閦金剛如來等一切如來從大毘盧遮那金剛如來心出三摩地已，各作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊阿閦金剛如來等一切如來從大毘盧遮那金剛如來心出三摩地已，各作是言：

「大哉一切佛， 悉轉菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切佛， 悉轉菩提心，

安住諸如來， 祕密勝無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住諸如來， 祕密勝無礙。」

又復，世尊大毘盧遮那金剛如來彈指召集一切如來。時諸如來即時出現真實三昧，化諸寶雲雨寶供具供養世尊大毘盧遮那金剛如來。作是供養已，頂禮恭敬，咸作是言：「世尊！我等皆欲隨自宣說一切如來祕密集會金剛精妙真實法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊大毘盧遮那金剛如來彈指召集一切如來。時諸如來即時出現真實三昧，化諸寶雲雨寶供具供養世尊大毘盧遮那金剛如來。作是供養已，頂禮恭敬，咸作是言：「世尊！我等皆欲隨自宣說一切如來祕密集會金剛精妙真實法門。」

是時，世尊大毘盧遮那金剛如來即讚是言：「善哉，善哉。諸佛世尊善作善說是大希有所有一切修祕密行，諸菩薩眾得未曾有，悉令了達祕密真實廣大法門，斷諸疑惑，如是功德最勝無比。所有一切如來眾會、一切如來灌頂金剛身語心祕密三業、一切如來加持所作、一切如來金剛三昧出生正句、一切如來最極妙樂無上勝義……，乃至一切如來智現前智因果等法，隨自宣說，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊大毘盧遮那金剛如來即讚是言：「善哉，善哉。諸佛世尊善作善說是大希有所有一切修祕密行，諸菩薩眾得未曾有，悉令了達祕密真實廣大法門，斷諸疑惑，如是功德最勝無比。所有一切如來眾會、一切如來灌頂金剛身語心祕密三業、一切如來加持所作、一切如來金剛三昧出生正句、一切如來最極妙樂無上勝義……，乃至一切如來智現前智因果等法，隨自宣說，今正是時。」

爾時，世尊阿閦金剛如來受勸請已，即入一切如來大智光明阿閦金剛三摩地。從定出已，住金剛三業，宣說金剛部最上精妙自根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊阿閦金剛如來受勸請已，即入一切如來大智光明阿閦金剛三摩地。從定出已，住金剛三業，宣說金剛部最上精妙自根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現黑、白、赤三種色相，與阿閦如來大印相應，安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於東方坐，是名金剛部主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現黑、白、赤三種色相，與阿閦如來大印相應，安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於東方坐，是名金剛部主。

又復，世尊寶生金剛如來即入一切如來寶生金剛吉祥三摩地。從定出已，以自三業宣說寶部最上精妙自根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊寶生金剛如來即入一切如來寶生金剛吉祥三摩地。從定出已，以自三業宣說寶部最上精妙自根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 囉怛那(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 囉怛那(二合)特哩(二合)俱(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現黃、白、黑三種色相，與寶生大印聚集相應，入虛空界，安住虛空界一切如來金剛三業。此持明人於南方坐，是名寶部主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現黃、白、黑三種色相，與寶生大印聚集相應，入虛空界，安住虛空界一切如來金剛三業。此持明人於南方坐，是名寶部主。

又復，世尊無量壽金剛如來即入大蓮華教出生金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊無量壽金剛如來即入大蓮華教出生金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 阿盧力俱(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 阿盧力俱(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現赤、白、黑三種色相，與觀自在大明主大印相應，安住最上一切如來金剛三業。此持明人於西方坐，是名蓮華部主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現赤、白、黑三種色相，與觀自在大明主大印相應，安住最上一切如來金剛三業。此持明人於西方坐，是名蓮華部主。

又復，世尊不空成就金剛如來即入一切如來不空三昧金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊不空成就金剛如來即入一切如來不空三昧金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 鉢囉(二合)倪也(二合引)特哩(二合)俱(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 鉢囉(二合)倪也(二合引)特哩(二合)俱(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現白、黑、綠三種色相，與不空金剛大印相應，安住一切如來金剛三業。此持明人於北方坐，是名三昧部主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現白、黑、綠三種色相，與不空金剛大印相應，安住一切如來金剛三業。此持明人於北方坐，是名三昧部主。

又復，世尊大毘盧遮那金剛如來即入一切如來三昧出生金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說佛部最上精妙自根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊大毘盧遮那金剛如來即入一切如來三昧出生金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說佛部最上精妙自根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 𡁠那𡁠俱(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 𡁠那𡁠俱(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現黑、白、赤三種色相，與大毘盧遮那大印相應，安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於中方坐，是名佛部主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人，現黑、白、赤三種色相，與大毘盧遮那大印相應，安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於中方坐，是名佛部主。

如是，金剛部、寶部、蓮華部、三昧部、佛部等五部甚深祕密法門，是即五種祕密解脫成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，金剛部、寶部、蓮華部、三昧部、佛部等五部甚深祕密法門，是即五種祕密解脫成就。

爾時，世尊阿閦金剛如來復入一切如來身語心持金剛調伏三昧三摩地。從定出已，以自身語心宣說一切金剛部中一切上首明妃根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊阿閦金剛如來復入一切如來身語心持金剛調伏三昧三摩地。從定出已，以自身語心宣說一切金剛部中一切上首明妃根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 訥尾(二合引)沙囉帝(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 訥尾(二合引)沙囉帝(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於東南隅坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於東南隅坐。

又復，世尊毘盧遮那金剛如來即入一切如來調伏金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說一切如來部中一切上首明妃根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊毘盧遮那金剛如來即入一切如來調伏金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說一切如來部中一切上首明妃根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 謨(引)賀囉帝(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 謨(引)賀囉帝(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於西南隅坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於西南隅坐。

又復，世尊無量壽金剛如來即入一切如來持蓮華調伏金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊無量壽金剛如來即入一切如來持蓮華調伏金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 囉(引)誐囉帝(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 囉(引)誐囉帝(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於西北隅坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於西北隅坐。

又復，世尊不空成就金剛如來即入一切如來語言三昧金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說一切如來三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊不空成就金剛如來即入一切如來語言三昧金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說一切如來三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 嚩日囉(二合)囉帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 嚩日囉(二合)囉帝」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於東北隅坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩，住女人色相，於東北隅坐。

是四持明菩薩一一皆從一切如來明妃三昧正智出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四持明菩薩一一皆從一切如來明妃三昧正智出生。

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來復入遍照金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來復入遍照金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 野鬘(引)得訖哩(三合)咄(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 野鬘(引)得訖哩(三合)咄(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心一切如來大明根本出現大忿怒明王，於東門坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心一切如來大明根本出現大忿怒明王，於東門坐。

復入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢囉研得迦明王根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢囉研得迦明王根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 鉢囉(二合)研得訖哩(三合)咄(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 鉢囉(二合)研得訖哩(三合)咄(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心金剛三昧大明根本出現大忿怒明王，於南門坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心金剛三昧大明根本出現大忿怒明王，於南門坐。

復入一切如來法寶所作三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢訥鬘得迦明王根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復入一切如來法寶所作三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢訥鬘得迦明王根本心大明曰：

「唵(引)(一句) 鉢訥鬘(引)得訖哩(三合)咄(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 鉢訥鬘(引)得訖哩(三合)咄(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心一切如來語業行出現大忿怒明王，於西門坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心一切如來語業行出現大忿怒明王，於西門坐。

復入一切如來身語心金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來身語心曼拏羅中金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復入一切如來身語心金剛三摩地。從定出已，以自三業宣說安住一切如來身語心曼拏羅中金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本心大明曰：

「唵(引)尾覲難(二合引)得訖哩(三合)咄(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾覲難(二合引)得訖哩(三合)咄(半音)(二)」

說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心一切如來三業行和合出現大忿怒明王，於北門坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，彼佛世尊從一切如來身語心一切如來三業行和合出現大忿怒明王，於北門坐。

如是等大忿怒明王咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等大忿怒明王咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中。

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會菩提心分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會菩提心分第二

爾時，一切如來以金剛三業作大供養，供養毘盧遮那如來。作是供養已，咸各說是伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來以金剛三業作大供養，供養毘盧遮那如來。作是供養已，咸各說是伽陀曰：

「我各樂說精妙法， 最上金剛身語心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我各樂說精妙法， 最上金剛身語心，

及說無上大菩提， 一切如來祕密義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及說無上大菩提， 一切如來祕密義。」

是時毘盧遮那金剛如來——金剛三業大祕密主——聞諸如來說是伽陀已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘盧遮那金剛如來——金剛三業大祕密主——聞諸如來說是伽陀已，默然而住。

爾時，會中有諸菩薩咸各內心思惟是相。世尊知已，於大會中作如是言：「諸善男子！若身、若心，有所生相是為住相。身心離相，當何所住？語言分別亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有諸菩薩咸各內心思惟是相。世尊知已，於大會中作如是言：「諸善男子！若身、若心，有所生相是為住相。身心離相，當何所住？語言分別亦復如是。」

時諸菩薩聞是法已，皆悉安住一切如來堅固三業，離一切相，猶如虛空，生大歡喜，咸作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩聞是法已，皆悉安住一切如來堅固三業，離一切相，猶如虛空，生大歡喜，咸作是言：

「大哉普賢大法界， 堅固無動身、語、心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉普賢大法界， 堅固無動身、語、心，

無生相應名所生， 一切生法皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生相應名所生， 一切生法皆如是。」

是時一切如來各各安住堅固三業已，即入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已，咸作是言：「菩提心者，當知無性。性非無性、性亦非性，若了此性即了無性。如是了者，即能了達彼無上性。彼了達故，即無所得，此即名為一切如來安住堅固身語心業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時一切如來各各安住堅固三業已，即入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已，咸作是言：「菩提心者，當知無性。性非無性、性亦非性，若了此性即了無性。如是了者，即能了達彼無上性。彼了達故，即無所得，此即名為一切如來安住堅固身語心業。」

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來即入一切如來現前金剛三摩地。從定出已，作如是言：「當知：菩提心者，離一切性，若蘊、若處、若界，無取、無捨。諸法無我，平等出生，而彼心法本自不生。是故當知：我法自性即彼空性。如是了者，乃名堅固住菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來即入一切如來現前金剛三摩地。從定出已，作如是言：「當知：菩提心者，離一切性，若蘊、若處、若界，無取、無捨。諸法無我，平等出生，而彼心法本自不生。是故當知：我法自性即彼空性。如是了者，乃名堅固住菩提心。」

又復，世尊阿閦金剛如來即入一切如來無盡金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，無法、無法性，無生亦無我，此性如虛空，離諸分別相。如是了者，乃名堅固住菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊阿閦金剛如來即入一切如來無盡金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，無法、無法性，無生亦無我，此性如虛空，離諸分別相。如是了者，乃名堅固住菩提心。」

又復，世尊寶生金剛如來即入一切如來法無我金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，即諸法無性，離諸法相，從法無我實際所生。如是了者，乃名堅固住菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊寶生金剛如來即入一切如來法無我金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，即諸法無性，離諸法相，從法無我實際所生。如是了者，乃名堅固住菩提心。」

又復，世尊無量壽金剛如來即入一切如來熾盛焰光金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，即無生法，非性、非無性，如虛空句相應而住，於一切法亦如是行。如是了者，乃名堅固住菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊無量壽金剛如來即入一切如來熾盛焰光金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，即無生法，非性、非無性，如虛空句相應而住，於一切法亦如是行。如是了者，乃名堅固住菩提心。」

又復，世尊不空成就金剛如來即入一切如來現前住金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，是即自性淨光明法，非彼菩提有相可得、亦非現前三昧可證。如是了者，乃名堅固住菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊不空成就金剛如來即入一切如來現前住金剛三摩地。從定出已，作如是言：「菩提心者，是即自性淨光明法，非彼菩提有相可得、亦非現前三昧可證。如是了者，乃名堅固住菩提心。」

爾時，有菩薩摩訶薩名曰慈氏，在大會中聞諸如來各各以自三業宣說祕密法性明句及說菩提心法，生大歡喜，歎未曾有，即於眾中作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩摩訶薩名曰慈氏，在大會中聞諸如來各各以自三業宣說祕密法性明句及說菩提心法，生大歡喜，歎未曾有，即於眾中作如是言：

「大哉一切佛！ 大哉祕密法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切佛！ 大哉祕密法！

宣說妙法門， 真實清淨義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說妙法門， 真實清淨義，

及說菩提心， 我歸命稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及說菩提心， 我歸命稱讚。

從無我出生， 一切佛菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無我出生， 一切佛菩薩，

已離諸疑惑， 無相亦無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離諸疑惑， 無相亦無礙，

皆住菩提心， 我歸命稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆住菩提心， 我歸命稱讚。

普賢一切義， 從菩提心轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢一切義， 從菩提心轉，

及彼一切行， 菩提行所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼一切行， 菩提行所生，

堅固菩提心， 我歸命稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固菩提心， 我歸命稱讚。

如來心清淨， 是即菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來心清淨， 是即菩提心，

身語業堅固， 名金剛三業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語業堅固， 名金剛三業，

佛菩提所歸， 我歸命稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛菩提所歸， 我歸命稱讚。」

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來復入一切如來變化大雲莊嚴金剛三摩地。從定出已，即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來復入一切如來變化大雲莊嚴金剛三摩地。從定出已，即說大明曰：

「唵(引)(一句) 輸𭔞(切身)多(引)倪也(二合)那嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(呼郎切下同)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 輸𭔞(切身)多(引)倪也(二合)那嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(呼郎切下同)(三)」

說是大明已，復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明已，復說伽陀曰：

「於虛空界中， 想佛曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於虛空界中， 想佛曼拏羅，

光明雲大嚴， 佛平等焰光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明雲大嚴， 佛平等焰光。

五種平等光， 成平等圓壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種平等光， 成平等圓壇，

五欲性解脫， 名五自在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲性解脫， 名五自在行。

住平等觀想， 在佛影像中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住平等觀想， 在佛影像中，

遍照尊大印， 三業相應住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照尊大印， 三業相應住。

金剛身語心， 住大印觀想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛身語心， 住大印觀想，

阿閦尊大印， 出生相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦尊大印， 出生相應行。

寶生尊大印， 無量壽智光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶生尊大印， 無量壽智光，

不空成就印， 想佛曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空成就印， 想佛曼拏羅。

現帝青大光， 住堅固三業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現帝青大光， 住堅固三業，

持金剛大焰， 大惡可怖相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持金剛大焰， 大惡可怖相；

現水精月光， 莊嚴髮髻冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現水精月光， 莊嚴髮髻冠，

持熾盛大輪， 眾莊嚴清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持熾盛大輪， 眾莊嚴清淨；

現紫金色光， 佛雲照諸部， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現紫金色光， 佛雲照諸部，

九鈷金剛杵， 執持而觀想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九鈷金剛杵， 執持而觀想；

現珊瑚色光， 金剛焰嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現珊瑚色光， 金剛焰嚴飾，

持大寶光明， 熾盛雲普遍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持大寶光明， 熾盛雲普遍；

現蓮華色光， 莊嚴髮髻冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現蓮華色光， 莊嚴髮髻冠，

持熾盛蓮華， 想蓮華金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持熾盛蓮華， 想蓮華金剛。

此五種光明， 不空堅固相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五種光明， 不空堅固相，

善持智慧劍， 想佛曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善持智慧劍， 想佛曼拏羅。」

說是伽陀已，復入一切如來法界自性三摩地。從定出已，復說金剛三業加持大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是伽陀已，復入一切如來法界自性三摩地。從定出已，復說金剛三業加持大明曰：

「唵(引)(一句) 達哩摩(二合)馱(引)覩嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 達哩摩(二合)馱(引)覩嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」

說是大明已，復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明已，復說伽陀曰：

「現五種大寶， 皆如芥子量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現五種大寶， 皆如芥子量，

無比復最上， 常住觀相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比復最上， 常住觀相應。

此寶廣大住， 無住復廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此寶廣大住， 無住復廣大，

彼廣大寶雲， 即佛平等光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼廣大寶雲， 即佛平等光。

現金剛大輪， 出現大寶雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現金剛大輪， 出現大寶雲，

持大蓮華藏， 執本部器仗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持大蓮華藏， 執本部器仗。

復現菩薩雲， 廣大無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復現菩薩雲， 廣大無邊際，

作自在變化， 一切皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作自在變化， 一切皆無礙。

於虛空界中， 現月曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於虛空界中， 現月曼拏羅，

自曼拏羅等， 想大輪圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自曼拏羅等， 想大輪圓滿。

蓮華曼拏羅， 想金剛自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華曼拏羅， 想金剛自性，

寶曼拏羅生， 自性清淨寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶曼拏羅生， 自性清淨寶。

相應曼拏羅， 虛空相出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應曼拏羅， 虛空相出生，

即佛最上性， 身語心成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即佛最上性， 身語心成就，

此堅固出生， 具一切智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此堅固出生， 具一切智相。」

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四

爾時佛世尊， 大毘盧遮那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛世尊， 大毘盧遮那，

復彈指句召， 一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復彈指句召， 一切諸如來。

是時諸如來， 又復皆雲集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸如來， 又復皆雲集，

勸請毘盧尊， 說曼拏羅法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸請毘盧尊， 說曼拏羅法：

「諸如來寂靜、 諸如來出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸如來寂靜、 諸如來出生，

最上法無我， 願說曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上法無我， 願說曼拏羅。

一切相圓滿、 一切相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切相圓滿、 一切相莊嚴，

普賢最上身， 願說曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢最上身， 願說曼拏羅。

寂靜法出生， 正智行清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜法出生， 正智行清淨，

普賢最上語， 願說曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢最上語， 願說曼拏羅。

諸有情大心， 自性淨無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有情大心， 自性淨無垢，

普賢最上心， 願說曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢最上心， 願說曼拏羅。」

爾時金剛手， 三界最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手， 三界最勝尊，

救度三界者， 菩薩摩訶薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救度三界者， 菩薩摩訶薩：

「諸如來大心、 諸如來出生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸如來大心、 諸如來出生、

諸曼拏羅性， 次第而宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸曼拏羅性， 次第而宣說。

我今說最上， 大心曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說最上， 大心曼拏羅，

安住心金剛， 三業曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住心金剛， 三業曼拏羅。

信解心為線， 稱分量所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解心為線， 稱分量所作，

以智慧絣量， 住三業觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧絣量， 住三業觀想。

十二肘量作， 大心曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二肘量作， 大心曼拏羅，

四方與四隅， 四門四樓閣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方與四隅， 四門四樓閣，

中心置大輪， 圓滿無所缺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中心置大輪， 圓滿無所缺，

各住本尊印， 所作如儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各住本尊印， 所作如儀軌。

輪中想金剛， 現帝青大光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪中想金剛， 現帝青大光，

五鈷大智杵， 光焰可怖相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五鈷大智杵， 光焰可怖相。

東方想大輪， 金剛光莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方想大輪， 金剛光莊嚴；

南方想大寶， 現眾寶光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方想大寶， 現眾寶光明；

西方大蓮華， 現蓮華色光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方大蓮華， 現蓮華色光；

北方大利劍， 出現熾盛光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方大利劍， 出現熾盛光；

東南隅佛眼， 現青雲色光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南隅佛眼， 現青雲色光；

西南隅智杵， 摩摩枳出生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南隅智杵， 摩摩枳出生；

西北隅蓮華， 出現開敷相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北隅蓮華， 出現開敷相；

東北隅青蓮， 青雲色淨光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北隅青蓮， 青雲色淨光。

復次於東門， 想沒訥誐羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次於東門， 想沒訥誐羅；

南門想寶杖， 金剛淨焰光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南門想寶杖， 金剛淨焰光；

西門想蓮華， 現熾盛劍光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西門想蓮華， 現熾盛劍光；

北門金剛杵， 及金剛瓶等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北門金剛杵， 及金剛瓶等。

如是觀想已， 成心曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀想已， 成心曼拏羅，

以金剛三業， 作廣大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以金剛三業， 作廣大供養。

若住身供養， 於身相無礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住身供養， 於身相無礙；

若住心供養， 了心性平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住心供養， 了心性平等。

智者善安住， 具無量功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者善安住， 具無量功德，

諸佛吉祥句， 虛空界莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛吉祥句， 虛空界莊嚴。

若世間供養， 香華、燈塗等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若世間供養， 香華、燈塗等，

得聖賢歡喜， 諸菩薩敬愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聖賢歡喜， 諸菩薩敬愛。」

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切明句行分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切明句行分第五

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來——金剛三業大自在主、大執金剛王，一切處最勝自在，善說諸法一切行義及諸行相——於大眾中作如是言：「諸大士當知：彼一切法離諸疑惑，真實出生。若貪、若瞋及癡法等，此三平等。了此法性，是即無上大菩提性。如是了知已，得一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來——金剛三業大自在主、大執金剛王，一切處最勝自在，善說諸法一切行義及諸行相——於大眾中作如是言：「諸大士當知：彼一切法離諸疑惑，真實出生。若貪、若瞋及癡法等，此三平等。了此法性，是即無上大菩提性。如是了知已，得一切成就。

「假使世間旃陀羅輩及諸惡類，常起殺害諸眾生心，若能以淨信解、修祕密者，如是等人皆得成就，而能安住大乘祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使世間旃陀羅輩及諸惡類，常起殺害諸眾生心，若能以淨信解、修祕密者，如是等人皆得成就，而能安住大乘祕密。

「復次，若有造無間業諸眾生類，廣造諸惡極重罪已，能起淨信、修祕密者，亦得一切最上成就。若有眾生造殺生業、行不與取、受諸邪染、起大妄語……，造如是等諸惡業者，若能起淨信解、修祕密法，如是等人亦得成就。何以故？諸大士當知：祕密法中，若染、若淨，若怨、若親，皆悉平等。若了知者，乃能安住最上大乘祕密法要，是即成就諸佛自性。以如是故，於一切法得離疑惑，唯除毀謗阿闍梨者，如是等人設使勤求於祕密法不能成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有造無間業諸眾生類，廣造諸惡極重罪已，能起淨信、修祕密者，亦得一切最上成就。若有眾生造殺生業、行不與取、受諸邪染、起大妄語……，造如是等諸惡業者，若能起淨信解、修祕密法，如是等人亦得成就。何以故？諸大士當知：祕密法中，若染、若淨，若怨、若親，皆悉平等。若了知者，乃能安住最上大乘祕密法要，是即成就諸佛自性。以如是故，於一切法得離疑惑，唯除毀謗阿闍梨者，如是等人設使勤求於祕密法不能成就。」

是時會中有菩薩摩訶薩名除蓋障，聞佛世尊說是法已，怪未曾有，即白佛言：「世尊！云何於諸如來及大眾中宣說此義，我昔未聞？為法、非法語耶？願佛世尊為我開曉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中有菩薩摩訶薩名除蓋障，聞佛世尊說是法已，怪未曾有，即白佛言：「世尊！云何於諸如來及大眾中宣說此義，我昔未聞？為法、非法語耶？願佛世尊為我開曉。」

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來即告除蓋障菩薩言：「止止，善男子！莫作是說。當知所說即諸法性、一切如來真實淨智、諸法精妙勝義出生，如是名為菩提行句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來即告除蓋障菩薩言：「止止，善男子！莫作是說。當知所說即諸法性、一切如來真實淨智、諸法精妙勝義出生，如是名為菩提行句。」

又復會中所有不可數不可計一切佛剎中須彌山量等塵數諸菩薩眾，聞佛說是法已，皆大驚怖，迷悶躄地，各作是念：「唯願世尊加哀救護，令我等輩還復本座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復會中所有不可數不可計一切佛剎中須彌山量等塵數諸菩薩眾，聞佛說是法已，皆大驚怖，迷悶躄地，各作是念：「唯願世尊加哀救護，令我等輩還復本座。」

爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來知其念已，即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛三摩地，於其定中以金剛三業神通加持，即時諸菩薩眾咸得醒悟，離諸怖畏，而能各各還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那金剛如來知其念已，即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛三摩地，於其定中以金剛三業神通加持，即時諸菩薩眾咸得醒悟，離諸怖畏，而能各各還復本座。

是時一切如來見是事已，皆大歡喜，生希有心，咸以清淨深妙法音說是伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時一切如來見是事已，皆大歡喜，生希有心，咸以清淨深妙法音說是伽陀曰：

「大哉最上法！ 大哉法義生！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉最上法！ 大哉法義生！

法無我真實， 歸命金剛王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無我真實， 歸命金剛王。

身、語、心清淨， 住虛空平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身、語、心清淨， 住虛空平等，

離疑惑無礙， 歸命金剛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離疑惑無礙， 歸命金剛身。

如來心最上， 三際道隨轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來心最上， 三際道隨轉，

真如界離相， 歸命如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如界離相， 歸命如虛空。

虛空身真實、 虛空語善轉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空身真實、 虛空語善轉、

虛空法清淨， 歸命無所喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空法清淨， 歸命無所喻。」

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會身語心加持分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會身語心加持分第六

爾時，世尊阿閦金剛如來復入一切如來身語心祕密三摩地。從定出已，宣說加持心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊阿閦金剛如來復入一切如來身語心祕密三摩地。從定出已，宣說加持心大明曰：

「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」

又復，世尊大毘盧遮那金剛如來出彼定已，復入離塵金剛三摩地。從是出已，宣說加持身大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊大毘盧遮那金剛如來出彼定已，復入離塵金剛三摩地。從是出已，宣說加持身大明曰：

「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」

又復，世尊無量壽金剛如來即入無二平等金剛三摩地。從定出已，宣說加持語大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊無量壽金剛如來即入無二平等金剛三摩地。從定出已，宣說加持語大明曰：

「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)吾嚩(二合)日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)吾嚩(二合)日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」

此三金剛是諸如來大祕密句，離諸觀想分別，安住一切真言行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三金剛是諸如來大祕密句，離諸觀想分別，安住一切真言行相。

又復，世尊寶生金剛如來即入智燈金剛三摩地。從定出已，說此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊寶生金剛如來即入智燈金剛三摩地。從定出已，說此大明曰：

「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)耨囉(引)誐拏嚩日郎(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)耨囉(引)誐拏嚩日郎(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)」

又復，世尊不空成就金剛如來即入不空金剛三摩地。從定出已，說此供養諸佛大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，世尊不空成就金剛如來即入不空金剛三摩地。從定出已，說此供養諸佛大明曰：

「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多布惹(引)嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多布惹(引)嚩日囉(二合)(二) 莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤㰠(引)(三)

「如是大明當以五種無礙功德具五種行供養諸佛，如是供養已，速得成就諸佛自性，即能安住一切如來金剛三業，是持金剛者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明當以五種無礙功德具五種行供養諸佛，如是供養已，速得成就諸佛自性，即能安住一切如來金剛三業，是持金剛者。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者，隨喜一切如來各說大明已，亦自安住真言行門，於自身、語、心三業而悉靜住，照達廣大成就法門；心住無我，生大歡喜，身、語二業離諸有相。如是三業相應，猶如虛空，平等安住。了達身、語、心業自性皆無所得，由是得與真言行相自性相應，非智所覺、非心所觀，遠離有為諸行造作。而彼身、語、心相與彼菩提自性相應，如是宣說大明儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者，隨喜一切如來各說大明已，亦自安住真言行門，於自身、語、心三業而悉靜住，照達廣大成就法門；心住無我，生大歡喜，身、語二業離諸有相。如是三業相應，猶如虛空，平等安住。了達身、語、心業自性皆無所得，由是得與真言行相自性相應，非智所覺、非心所觀，遠離有為諸行造作。而彼身、語、心相與彼菩提自性相應，如是宣說大明儀軌。

時金剛手尊， 住諸佛光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手尊， 住諸佛光明，

諸佛一切智， 說最上觀想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛一切智， 說最上觀想：

「當住虛空中， 想月曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當住虛空中， 想月曼拏羅，

現諸佛影像， 微妙行相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現諸佛影像， 微妙行相應。

「應當觀想如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當觀想如是：

「oṃ唵字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ唵字。

「當住於一心， 想芥子滿空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當住於一心， 想芥子滿空，

觀想諸智句， 祕密智儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想諸智句， 祕密智儀軌。

復住虛空中， 想日曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復住虛空中， 想日曼拏羅，

現諸佛影像， 一切句圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現諸佛影像， 一切句圓滿。

「應當觀想如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當觀想如是：

「hūṃ吽字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ吽字。

「復住虛空中， 想輪曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復住虛空中， 想輪曼拏羅，

出現佛眼相， 想金剛蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現佛眼相， 想金剛蓮華。

復住虛空中， 想寶曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復住虛空中， 想寶曼拏羅，

出現眾寶相， 圓滿而觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現眾寶相， 圓滿而觀想。

復住空觀想， 蓮華曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復住空觀想， 蓮華曼拏羅，

金剛相相應， 想蓮華金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛相相應， 想蓮華金剛。

復住空觀想， 光明曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復住空觀想， 光明曼拏羅，

現諸佛善相， 最勝光圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現諸佛善相， 最勝光圍繞。

復現青蓮相， 五鈷金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復現青蓮相， 五鈷金剛杵，

眾寶如麥量， 住心而觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶如麥量， 住心而觀想。

復想八葉蓮， 如左拏迦量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復想八葉蓮， 如左拏迦量，

住心觀想已， 迴向大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住心觀想已， 迴向大菩提。

輪等皆最勝， 如儀軌觀想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪等皆最勝， 如儀軌觀想，

成就菩提句， 圓滿諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就菩提句， 圓滿諸功德。

大明行最勝， 安住佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明行最勝， 安住佛菩提，

出生諸法句， 住金剛三業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生諸法句， 住金剛三業。」

爾時金剛手， 為利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手， 為利諸眾生，

說諸清淨行， 祕密中最上： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸清淨行， 祕密中最上：

「於法分限中， 處塵染無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於法分限中， 處塵染無著，

作祕密供養， 是名心供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作祕密供養， 是名心供養。

若以甘露食， 得成勝義果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以甘露食， 得成勝義果，

最上真實法， 離相菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上真實法， 離相菩提心。

當以四種食， 常依法而食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以四種食， 常依法而食，

住三業祕密， 一切皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住三業祕密， 一切皆成就。

此四雖常食， 而勿生礙想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四雖常食， 而勿生礙想，

離此四非法， 當了飲食性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離此四非法， 當了飲食性。

得諸佛敬愛、 及菩薩智慧、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸佛敬愛、 及菩薩智慧、

諸相應行等， 速成就佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相應行等， 速成就佛性。

欲界中自在， 及諸有所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中自在， 及諸有所作，

得威光色力， 一切皆敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得威光色力， 一切皆敬愛。

世有大名稱， 覩者如光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有大名稱， 覩者如光照，

一切佛祕密， 諸菩薩最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛祕密， 諸菩薩最上。

「此名一切祕密大明行金剛三業真實法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切祕密大明行金剛三業真實法門。」