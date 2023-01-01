佛說祕密相經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說祕密相經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毘盧遮那如來本來無性法中，以尋求慧而請問言：「世尊！勝三摩地當云何修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毘盧遮那如來本來無性法中，以尋求慧而請問言：「世尊！勝三摩地當云何修？」

爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩！即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩！即說頌曰：

「善哉金剛大薩埵！ 善哉金剛眾妙寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉金剛大薩埵！ 善哉金剛眾妙寶；

善哉金剛正法門， 善哉金剛勝事業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉金剛正法門， 善哉金剛勝事業；

善說此經祕密義， 是即無上金剛乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說此經祕密義， 是即無上金剛乘；

一切如來祕密中， 大乘現證法皆攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來祕密中， 大乘現證法皆攝。」

佛言：「金剛手！欲修三摩地者，先以金剛鉤印及大明鉤攝前住；次以金剛索印及大明而為引入；然以金剛鎖印及大明堅牢而住；後以金剛鈴印及大明而為警覺作阿吠舍。彼彼大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「金剛手！欲修三摩地者，先以金剛鉤印及大明鉤攝前住；次以金剛索印及大明而為引入；然以金剛鎖印及大明堅牢而住；後以金剛鈴印及大明而為警覺作阿吠舍。彼彼大明曰：

「嚩日囕(二合引) 酤舍𠺁(一句) 嚩日囉(二合) 播(引)舍吽(引)(二) 嚩日囉(二合引) 塞普(二合引)吒鑁(三) 嚩日囉(二合引) 吠(引)舍阿(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囕(二合引) 酤舍𠺁(一句) 嚩日囉(二合) 播(引)舍吽(引)(二) 嚩日囉(二合引) 塞普(二合引)吒鑁(三) 嚩日囉(二合引) 吠(引)舍阿(四)

「然後結本尊三昧邪印，應當諦心觀想彼彼種子文字。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後結本尊三昧邪印，應當諦心觀想彼彼種子文字。所謂：

「𠺁(入) 吽(引) 鑁 呼(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𠺁(入) 吽(引) 鑁 呼(引)

「此即是修三摩地法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此即是修三摩地法。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩復住世尊大毘盧遮那如來前，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復住世尊大毘盧遮那如來前，說此頌曰：

「快哉一切正覺尊！ 我說即是金剛手！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉一切正覺尊！ 我說即是金剛手！

而彼一切佛如來！ 既金剛乘無有上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼一切佛如來！ 既金剛乘無有上。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩普遍觀察一切如來皆悉同一真實住已，即於世尊大毘盧遮那如來右邊而住，作是白言：「世尊！云何是金剛杵？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩普遍觀察一切如來皆悉同一真實住已，即於世尊大毘盧遮那如來右邊而住，作是白言：「世尊！云何是金剛杵？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「即汝金剛手是為金剛杵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「即汝金剛手是為金剛杵。」

爾時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！云何是蓮華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！云何是蓮華？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「即汝蓮華手是名為蓮華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「即汝蓮華手是名為蓮華。」

是時會中一切如來皆悉合掌，俱白世尊大毘盧遮那如來言：「所說蓮華及金剛杵，是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中一切如來皆悉合掌，俱白世尊大毘盧遮那如來言：「所說蓮華及金剛杵，是義云何？」

爾時世尊大毘盧遮那如來普謂一切如來言：「當知祕密四種供養是為蓮華，彼蓮華上依法住者即金剛杵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來普謂一切如來言：「當知祕密四種供養是為蓮華，彼蓮華上依法住者即金剛杵。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲開示如是所說本來無性法故，復白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！云何是祕密四種供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲開示如是所說本來無性法故，復白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！云何是祕密四種供養？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「祕密四種供養者，謂：金剛嬉戲本部大菩薩，彼於一切佛作大敬愛事；即彼如是出生金剛寶鬘；彼復出生金剛妙歌；彼復出生金剛旋舞，供養而住。從是四祕密中，出生一切佛菩薩等。復次應當觀想金剛嬉戲等本部大菩薩種子文字。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「祕密四種供養者，謂：金剛嬉戲本部大菩薩，彼於一切佛作大敬愛事；即彼如是出生金剛寶鬘；彼復出生金剛妙歌；彼復出生金剛旋舞，供養而住。從是四祕密中，出生一切佛菩薩等。復次應當觀想金剛嬉戲等本部大菩薩種子文字。所謂：

「羅(引)摩(引)詣(引)涅哩(二合)度(引)布(引) 吽(引) 阿(引) 阿覩囉(引) 薩室哩(二合引)詣(引) 吽(引) 紇哩(二合引) 勿𭍌(二合)宎𭍌(二合) 㰠彌(引)邪羅摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅(引)摩(引)詣(引)涅哩(二合)度(引)布(引) 吽(引) 阿(引) 阿覩囉(引) 薩室哩(二合引)詣(引) 吽(引) 紇哩(二合引) 勿𭍌(二合)宎𭍌(二合) 㰠彌(引)邪羅摩

「作是觀想時，即同一體性自身金剛杵住於蓮華上而作敬愛事。作是敬愛時，得成無上佛菩提果，或成金剛手尊、或蓮華部大菩薩、或餘一切踰始多眾。當作和合相應法時，此菩薩等悉離一切罪垢染著。如是當知彼金剛部大菩薩入蓮華部中，與如來部而作敬愛。如是諸部大菩薩等作是法時，得妙快樂無滅無盡，然於所作法中無所欲想。何以故？金剛手菩薩摩訶薩！以金剛杵破諸欲故，是故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是觀想時，即同一體性自身金剛杵住於蓮華上而作敬愛事。作是敬愛時，得成無上佛菩提果，或成金剛手尊、或蓮華部大菩薩、或餘一切踰始多眾。當作和合相應法時，此菩薩等悉離一切罪垢染著。如是當知彼金剛部大菩薩入蓮華部中，與如來部而作敬愛。如是諸部大菩薩等作是法時，得妙快樂無滅無盡，然於所作法中無所欲想。何以故？金剛手菩薩摩訶薩！以金剛杵破諸欲故，是故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就。復次頌曰：

「或於空中或餘方， 觀想蓮華妙等引； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於空中或餘方， 觀想蓮華妙等引；

蓮華無上成就門， 於現生中得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華無上成就門， 於現生中得成就。」

爾時世尊大毘盧遮那如來又復宣說金剛嬉戲等祕密供養。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來又復宣說金剛嬉戲等祕密供養。頌曰：

「諸菩薩中勝菩薩！ 金剛嬉戲大名稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩中勝菩薩！ 金剛嬉戲大名稱；

寶鬘、妙歌勝亦然， 金剛旋舞妙等引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶鬘、妙歌勝亦然， 金剛旋舞妙等引。

如是祕密四菩薩！ 是即金剛密供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是祕密四菩薩！ 是即金剛密供養；

供養一切佛如來！ 依法常作敬愛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切佛如來！ 依法常作敬愛事。

「復次依法安想祕密菩薩種子文字。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次依法安想祕密菩薩種子文字。所謂：

「多阿(引) 羅嚩摩(引)誐摩 涅哩(二合)摩(引)度(引) 阿(引)嚩日囕(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多阿(引) 羅嚩摩(引)誐摩 涅哩(二合)摩(引)度(引) 阿(引)嚩日囕(二合)

「復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次頌曰：

「想時當結三叉印， 金剛杵安蓮華上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想時當結三叉印， 金剛杵安蓮華上；

金剛嬉戲等法門， 成就故得無盡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛嬉戲等法門， 成就故得無盡樂。

「復次當知祕密供養法者，是即觀自在菩薩三摩地門，於是門中即攝金剛嬉戲菩薩，所有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差別，左現愛相哆羅菩薩於左邊住，右現愛相顰眉菩薩於右邊住。是諸菩薩於一切處同一相應最上敬愛祕密成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當知祕密供養法者，是即觀自在菩薩三摩地門，於是門中即攝金剛嬉戲菩薩，所有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差別，左現愛相哆羅菩薩於左邊住，右現愛相顰眉菩薩於右邊住。是諸菩薩於一切處同一相應最上敬愛祕密成就。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩地，從是三摩地出已，向諸如來說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩地，從是三摩地出已，向諸如來說此頌曰：

「大哉最上祕密法， 所謂蓮華中安住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉最上祕密法， 所謂蓮華中安住；

一切成就剎那成， 乃至無上菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切成就剎那成， 乃至無上菩提果。」

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰：

「大哉一切佛如來！ 清淨蓮華愛無上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切佛如來！ 清淨蓮華愛無上；

於無我中我手持， 蓮華中住蓮華相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無我中我手持， 蓮華中住蓮華相。」

爾時世尊大毘盧遮那如來為諸如來說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來為諸如來說此頌曰：

「諦聽一切諸如來！ 諸佛大智無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦聽一切諸如來！ 諸佛大智無有上；

祕密供養法相應， 利益眾生作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密供養法相應， 利益眾生作成就。

金剛嬉戲相應行， 我心堅固無所動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛嬉戲相應行， 我心堅固無所動；

金剛寶鬘及妙歌， 旋舞供養亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛寶鬘及妙歌， 旋舞供養亦如是！

所有祕密敬愛事， 如是法儀勝無上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有祕密敬愛事， 如是法儀勝無上；

此祕密中依法行， 即得諸佛施歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此祕密中依法行， 即得諸佛施歡喜。」

復說祕密種子文字。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說祕密種子文字。所謂：

「唵(引) 野(引) 阿囉誐覩婆 嚩日哩(二合引) 摩尼鉢訥摩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 野(引) 阿囉誐覩婆 嚩日哩(二合引) 摩尼鉢訥摩(二合)」

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！戲、鬘、歌、舞四種祕密行相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！戲、鬘、歌、舞四種祕密行相云何？」

爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！金剛手！汝今善問祕密行相，我今為汝如理開示。或有大士愛樂嬉戲祕密行相；或有大士愛樂寶鬘祕密行相；或有大士愛樂妙歌祕密行相；或有大士愛樂旋舞祕密行相；或有大士普遍愛樂戲、鬘、歌、舞祕密行相。如是一切祕密行相中起愛樂時，隨所樂心即入如來三摩地金剛蓮華相應法中，獲得無上祕密成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！金剛手！汝今善問祕密行相，我今為汝如理開示。或有大士愛樂嬉戲祕密行相；或有大士愛樂寶鬘祕密行相；或有大士愛樂妙歌祕密行相；或有大士愛樂旋舞祕密行相；或有大士普遍愛樂戲、鬘、歌、舞祕密行相。如是一切祕密行相中起愛樂時，隨所樂心即入如來三摩地金剛蓮華相應法中，獲得無上祕密成就。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩前詣佛所，右膝著地恭敬頂禮，而白佛言：「世尊！若有正士大法器者，應當於是祕密供養相應法中如理修學，彼能成就一切事業，乃至得成佛無上智，況復餘法有不成者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩前詣佛所，右膝著地恭敬頂禮，而白佛言：「世尊！若有正士大法器者，應當於是祕密供養相應法中如理修學，彼能成就一切事業，乃至得成佛無上智，況復餘法有不成者。」

爾時世尊大毘盧遮那如來即入諸佛大智三昧加持安住三摩地。從是三摩地出已，即結金剛嬉戲大菩薩祕密智印復為攝集，令金剛手菩薩摩訶薩表示祕密神通行相。「謂本所有一真法性，從是出生諸菩薩等，從『吽』字等而為大智。由此即生金剛嬉戲祕密菩薩，及持明藏一切賢聖，是諸賢聖皆悉同本一真法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來即入諸佛大智三昧加持安住三摩地。從是三摩地出已，即結金剛嬉戲大菩薩祕密智印復為攝集，令金剛手菩薩摩訶薩表示祕密神通行相。「謂本所有一真法性，從是出生諸菩薩等，從『吽』字等而為大智。由此即生金剛嬉戲祕密菩薩，及持明藏一切賢聖，是諸賢聖皆悉同本一真法性。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩受世尊大毘盧遮那如來教勅已，即說祕密行相：「所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用。若作持誦時，當不動舌端，唇齒二相合，離諸音聲，但以金剛語音而為持誦，即能成就一切儀軌，此說即是金剛語菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用，謂以自身金剛杵，入一切相應賢聖真法性中，祕密行人作是法時，即得一切事業成就，此說即是金剛薩埵菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用，謂諸所欲得佛世尊究竟真常，常施一切眾生妙樂，復能成就一切事業，此說即是金剛手菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩受世尊大毘盧遮那如來教勅已，即說祕密行相：「所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用。若作持誦時，當不動舌端，唇齒二相合，離諸音聲，但以金剛語音而為持誦，即能成就一切儀軌，此說即是金剛語菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用，謂以自身金剛杵，入一切相應賢聖真法性中，祕密行人作是法時，即得一切事業成就，此說即是金剛薩埵菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用，謂諸所欲得佛世尊究竟真常，常施一切眾生妙樂，復能成就一切事業，此說即是金剛手菩薩法。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白一切如來言：「如來善聽！此祕密智勝無有上，若欲得成諸佛身者，應當寂靜住等引心，入一切如來智三摩地，從是三摩地出已得成佛身，即能成就諸三摩地法。所謂：劍成就三摩地；藥叱尼成就三摩地；一切執曜阿吠舍成就三摩地；遣除一切執曜三摩地；破一切惡三摩地；持明人三摩地；神通成就三摩地；財寶成就三摩地；入脩羅宮成就三摩地；常得國王及王眷屬愛念成就三摩地。此如是等有無數種三摩地法及祕密章句中，今此四種祕密供養而為最上。金剛部大菩薩與菩薩嬉戲等如理相應。金剛嬉戲者，此說即是和合出生之義，而此菩薩一切所欲，得諸如來常施歡喜，即此金剛嬉戲菩薩為增勝主，常於一切如來而生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復白一切如來言：「如來善聽！此祕密智勝無有上，若欲得成諸佛身者，應當寂靜住等引心，入一切如來智三摩地，從是三摩地出已得成佛身，即能成就諸三摩地法。所謂：劍成就三摩地；藥叱尼成就三摩地；一切執曜阿吠舍成就三摩地；遣除一切執曜三摩地；破一切惡三摩地；持明人三摩地；神通成就三摩地；財寶成就三摩地；入脩羅宮成就三摩地；常得國王及王眷屬愛念成就三摩地。此如是等有無數種三摩地法及祕密章句中，今此四種祕密供養而為最上。金剛部大菩薩與菩薩嬉戲等如理相應。金剛嬉戲者，此說即是和合出生之義，而此菩薩一切所欲，得諸如來常施歡喜，即此金剛嬉戲菩薩為增勝主，常於一切如來而生歡喜。

「復次祕密種子文字。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次祕密種子文字。所謂：

「野部(引) 骨嚕(二合)卒魯(二合) 阿(引)莎(引)剎呼(引) 𠺁吽(引) 鑁 𤚥(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野部(引) 骨嚕(二合)卒魯(二合) 阿(引)莎(引)剎呼(引) 𠺁吽(引) 鑁 𤚥(引)

「此等文字，即是金剛嬉戲本部大菩薩，與金剛、蓮華二法相應，即此金剛而為警覺。所有蓮華即觀自在菩薩三摩地門，而彼蓮華離諸所著，以金剛鎖堅牢而住，於諸所動相應平等，而常不離三摩呬多。然後同一真實『吽』字智門出敬愛事而能成就一切事業，此說即是金剛手菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等文字，即是金剛嬉戲本部大菩薩，與金剛、蓮華二法相應，即此金剛而為警覺。所有蓮華即觀自在菩薩三摩地門，而彼蓮華離諸所著，以金剛鎖堅牢而住，於諸所動相應平等，而常不離三摩呬多。然後同一真實『吽』字智門出敬愛事而能成就一切事業，此說即是金剛手菩薩法。」

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如來言：「所有金剛杵住於蓮華上，彼金剛杵及與蓮華二法和合相應成就，獲得妙樂無滅無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如來言：「所有金剛杵住於蓮華上，彼金剛杵及與蓮華二法和合相應成就，獲得妙樂無滅無盡。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊大毘盧遮那如來前作是白言：「世尊！彼金剛杵云何能住於蓮華上？此金剛杵及與蓮華，作用行相復云何說？世尊！此理甚深，我於是義不能解了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊大毘盧遮那如來前作是白言：「世尊！彼金剛杵云何能住於蓮華上？此金剛杵及與蓮華，作用行相復云何說？世尊！此理甚深，我於是義不能解了？」

爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉、善哉！金剛手！汝今當知彼金剛杵住蓮華上者，為欲利樂廣大饒益，施作諸佛最勝事業，是故於彼清淨蓮華之中，而金剛杵住於其上，乃入彼中，發起金剛真實持誦，然後金剛及彼蓮華二事相擊，成就二種清淨乳相：一謂金剛乳相，二謂蓮華乳相。於二相中出生一大菩薩善妙之相；次復出生一大菩薩猛惡之相。菩薩所現二種相者，但為調伏利益一切眾生，由此出生一切賢聖，成就一切殊勝事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉、善哉！金剛手！汝今當知彼金剛杵住蓮華上者，為欲利樂廣大饒益，施作諸佛最勝事業，是故於彼清淨蓮華之中，而金剛杵住於其上，乃入彼中，發起金剛真實持誦，然後金剛及彼蓮華二事相擊，成就二種清淨乳相：一謂金剛乳相，二謂蓮華乳相。於二相中出生一大菩薩善妙之相；次復出生一大菩薩猛惡之相。菩薩所現二種相者，但為調伏利益一切眾生，由此出生一切賢聖，成就一切殊勝事業。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！何者是乳相？復從何生起？唯願世尊顯明開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！何者是乳相？復從何生起？唯願世尊顯明開示。」

爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言：「即汝金剛手所有最勝祕密供養，是即乳相從是生起。」金剛手菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！我不解佛所說義。」佛言：「金剛手當知，乳相者即是本真相，如《祕密降三世教》中所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言：「即汝金剛手所有最勝祕密供養，是即乳相從是生起。」金剛手菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！我不解佛所說義。」佛言：「金剛手當知，乳相者即是本真相，如《祕密降三世教》中所說。」

爾時世尊大毘盧遮那如來普攝金剛手等一切菩薩，同一真實、同一出生，都成為一金剛薩埵之身，告諸如來言：「今此所說祕密供養等祕密行相，但為警覺邪外之眾，故佛菩薩隱密而說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來普攝金剛手等一切菩薩，同一真實、同一出生，都成為一金剛薩埵之身，告諸如來言：「今此所說祕密供養等祕密行相，但為警覺邪外之眾，故佛菩薩隱密而說。」

是時所現金剛薩埵身與本部菩薩同住正見出生敬愛，唯以金剛縛而普攝已，所有本部大菩薩等同處于左根本之位住蓮華中，以金剛杵開覺蓮華，而悉同一三昧相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時所現金剛薩埵身與本部菩薩同住正見出生敬愛，唯以金剛縛而普攝已，所有本部大菩薩等同處于左根本之位住蓮華中，以金剛杵開覺蓮華，而悉同一三昧相應。

爾時本部大菩薩眾得開覺已，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時本部大菩薩眾得開覺已，即說頌曰：

「快哉一切正覺尊！ 我所敬愛施妙樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉一切正覺尊！ 我所敬愛施妙樂；

唯此妙樂外無餘， 而能成就祕密法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯此妙樂外無餘， 而能成就祕密法。」

爾時世尊大毘盧遮那如來即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來即說頌曰：

「快哉妙樂無有上， 諸有正士應當修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉妙樂無有上， 諸有正士應當修；

今此祕密妙法門， 有罪染者不應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此祕密妙法門， 有罪染者不應受。

祕密蓮華此無上， 金剛嬉戲即彼法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密蓮華此無上， 金剛嬉戲即彼法；

金剛蓮華教亦然！ 總攝毘盧遮那智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛蓮華教亦然！ 總攝毘盧遮那智。」

世尊大毘盧遮那如來說是頌時，有無數百千殊妙瑞相一時出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大毘盧遮那如來說是頌時，有無數百千殊妙瑞相一時出現。