佛說祕密相經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說祕密相經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！云何是金剛杵？復云何是蓮華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！云何是金剛杵？復云何是蓮華？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！一切如來安住之智即金剛杵，本部賢聖和合相應是謂蓮華。而彼金剛杵住於蓮華上，由是出生一切如來，彼諸如來身即毘盧遮那！如是作已，然後乃從金剛語言安布大明祕密文字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！一切如來安住之智即金剛杵，本部賢聖和合相應是謂蓮華。而彼金剛杵住於蓮華上，由是出生一切如來，彼諸如來身即毘盧遮那！如是作已，然後乃從金剛語言安布大明祕密文字。

「所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂：

「勃𭍌(二合引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勃𭍌(二合引)

「其字先於自心淨月曼拏羅中想安住已，然後想成大妙高山。於其山上想現是字，其字復成金剛寶峯廣大樓閣，大摩尼寶所共莊嚴，懸鈴、珠寶、繒幡、瓔珞，微風吹動出和雅音。如是種種殊妙校飾，吉祥勝上堪所稱讚，而彼樓閣一切如來所共安住；於樓閣中復想五股金剛杵輪，廣略相應。即想其杵復成金剛薩埵大士影像，勝相具足身如月色現光明。而復安處月輪之上，頂戴五佛殊妙寶冠，金剛相光焰鬘莊嚴，左右皆現高舉之相，安住諸法本來無性大三昧邪真實理中。若情若器諸性自性，以是二種合為一相，是故觀想己身成就金剛薩埵！如是觀已，即此本尊等諸法用然後施作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其字先於自心淨月曼拏羅中想安住已，然後想成大妙高山。於其山上想現是字，其字復成金剛寶峯廣大樓閣，大摩尼寶所共莊嚴，懸鈴、珠寶、繒幡、瓔珞，微風吹動出和雅音。如是種種殊妙校飾，吉祥勝上堪所稱讚，而彼樓閣一切如來所共安住；於樓閣中復想五股金剛杵輪，廣略相應。即想其杵復成金剛薩埵大士影像，勝相具足身如月色現光明。而復安處月輪之上，頂戴五佛殊妙寶冠，金剛相光焰鬘莊嚴，左右皆現高舉之相，安住諸法本來無性大三昧邪真實理中。若情若器諸性自性，以是二種合為一相，是故觀想己身成就金剛薩埵！如是觀已，即此本尊等諸法用然後施作。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毘盧遮那如來前月曼拏羅中依止而住，作是白言：「世尊！云何是本尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毘盧遮那如來前月曼拏羅中依止而住，作是白言：「世尊！云何是本尊？」

爾時世尊大毘盧遮那如來為金剛手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法：「諸修瑜伽行者先當依法於自心月曼拏羅中觀想『吽』字，從是文字想出普門巧業眾相大金剛杵。作是觀時當結密印，其印先作金剛縛後，散開諸指作攝入勢，成印誦此本心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來為金剛手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法：「諸修瑜伽行者先當依法於自心月曼拏羅中觀想『吽』字，從是文字想出普門巧業眾相大金剛杵。作是觀時當結密印，其印先作金剛縛後，散開諸指作攝入勢，成印誦此本心大明曰：

「嚩日囉(二合) 滿馱 怛囉(二合) 吒(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 滿馱 怛囉(二合) 吒(一句)

「誦是大明、結是印已，然後乃可結一切印，及作本尊等法，乃至金剛阿吠舍并鉤召等餘諸成就法，從自身語心金剛加持作用，即得敬愛成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明、結是印已，然後乃可結一切印，及作本尊等法，乃至金剛阿吠舍并鉤召等餘諸成就法，從自身語心金剛加持作用，即得敬愛成就。

「然後乃結金剛阿吠舍印，誦彼心明。其明所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後乃結金剛阿吠舍印，誦彼心明。其明所謂：

「惡(入) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡(入)

「由是心明普遍攝入本尊等法，乃至諸餘成就之法，悉得善友敬愛而住。其金剛阿吠舍印者：先作金剛掌，次作金剛縛，後結金剛阿吠舍印。金剛掌者：堅實掌心諸指不縛，而復緊密成金剛掌，即轉此掌善結其縛成金剛縛，復開此縛作金剛拳二頭相並，即成金剛阿吠舍三昧邪印。然後從自心中，安想金剛薩埵文字之相，復想其字即成五股白色淨妙周匝光焰大金剛杵。復次如前依法安想祕密文字，然後乃結薩埵金剛印。當結印時，先當誦是心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由是心明普遍攝入本尊等法，乃至諸餘成就之法，悉得善友敬愛而住。其金剛阿吠舍印者：先作金剛掌，次作金剛縛，後結金剛阿吠舍印。金剛掌者：堅實掌心諸指不縛，而復緊密成金剛掌，即轉此掌善結其縛成金剛縛，復開此縛作金剛拳二頭相並，即成金剛阿吠舍三昧邪印。然後從自心中，安想金剛薩埵文字之相，復想其字即成五股白色淨妙周匝光焰大金剛杵。復次如前依法安想祕密文字，然後乃結薩埵金剛印。當結印時，先當誦是心大明曰：

「唵(引) 三摩邪 薩怛網(三合)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 三摩邪 薩怛網(三合)(一句)

「其薩埵金剛印者：謂以二手作圓月相，二中指相離，餘指面相著，如金剛杵相成印。結是印時誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其薩埵金剛印者：謂以二手作圓月相，二中指相離，餘指面相著，如金剛杵相成印。結是印時誦此大明曰：

「唵(引) 底瑟姹(二合) 嚩日囉(二合) 捺哩(二合)除(引) 彌(引)婆嚩(一句) 蘇覩(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(二) 阿努囉訖覩(二合引) 彌(引)婆嚩(三) 舍(引)說覩(引) 彌(引)婆嚩(四) 蘇布(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(五) 紇哩(二合)捺煬 彌(引)提底瑟吒(二合)(六) 薩哩嚩(二合) 悉提孕(二合) 彌(引) 鉢囉(二合)野蹉(七) 薩哩嚩(二合) 羯哩彌(二合引)數 左(八) 爾 唧多 室哩(二合引)野 俱嚕 吽(引)(九) 訶 訶 訶 訶呼(引)(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 底瑟姹(二合) 嚩日囉(二合) 捺哩(二合)除(引) 彌(引)婆嚩(一句) 蘇覩(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(二) 阿努囉訖覩(二合引) 彌(引)婆嚩(三) 舍(引)說覩(引) 彌(引)婆嚩(四) 蘇布(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(五) 紇哩(二合)捺煬 彌(引)提底瑟吒(二合)(六) 薩哩嚩(二合) 悉提孕(二合) 彌(引) 鉢囉(二合)野蹉(七) 薩哩嚩(二合) 羯哩彌(二合引)數 左(八) 爾 唧多 室哩(二合引)野 俱嚕 吽(引)(九) 訶 訶 訶 訶呼(引)(十)

「如是大明即本尊法，此中具有四禮敬印。所謂：心印；誓誡心印；大乘現前三昧心印；妙金剛智、天眼智等五通心印。是諸印門總攝如來堅固之性，金剛加持離諸怖畏能成一切最上成就。所有一切適悅快樂諸正受等，一切總持門等，乃至一切如來真實性等，總攝自心，悉得安住金剛加持身語心業。然後取以繒帛而為其鬘，安自頂上，誦此心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明即本尊法，此中具有四禮敬印。所謂：心印；誓誡心印；大乘現前三昧心印；妙金剛智、天眼智等五通心印。是諸印門總攝如來堅固之性，金剛加持離諸怖畏能成一切最上成就。所有一切適悅快樂諸正受等，一切總持門等，乃至一切如來真實性等，總攝自心，悉得安住金剛加持身語心業。然後取以繒帛而為其鬘，安自頂上，誦此心明曰：

「鉢囉(二合)帝(引)蹉 嚩日囉(二合) 呼(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢囉(二合)帝(引)蹉 嚩日囉(二合) 呼(引)(一句)

「誦是心明而加持已，即於頂上作繫鬘相，旋覆其面。當繫鬘時隨應法儀，即阿闍梨為作是言：『汝今受是祕密心明，此即勇猛大力世尊本來無性之法，得阿闍梨真實加持而能善作一切事業，此即世尊大毘盧遮那如來所說，乃至諸佛及執金剛等所共攝受。』授是言已除其繒帛，誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是心明而加持已，即於頂上作繫鬘相，旋覆其面。當繫鬘時隨應法儀，即阿闍梨為作是言：『汝今受是祕密心明，此即勇猛大力世尊本來無性之法，得阿闍梨真實加持而能善作一切事業，此即世尊大毘盧遮那如來所說，乃至諸佛及執金剛等所共攝受。』授是言已除其繒帛，誦此大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合)薩埵 莎煬帝(引) 禰野(二合)(一句) 作芻訥伽(二合引) 吒那怛咄 鉢(二合)囉(二) 嗢 訥伽(二合引) 吒野底 薩哩嚩(二合引)芻(引)(三) 嚩日囉(二合) 作芻 囉努多囕(四) 係(引) 嚩日囉(二合)鉢舍(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合)薩埵 莎煬帝(引) 禰野(二合)(一句) 作芻訥伽(二合引) 吒那怛咄 鉢(二合)囉(二) 嗢 訥伽(二合引) 吒野底 薩哩嚩(二合引)芻(引)(三) 嚩日囉(二合) 作芻 囉努多囕(四) 係(引) 嚩日囉(二合)鉢舍(五)」

爾時金剛手菩薩摩訶薩！復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已，說是伽陀伸讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩！復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已，說是伽陀伸讚歎曰：

「快哉一切正覺尊！ 三摩地智無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉一切正覺尊！ 三摩地智無有上；

所有一切諸眾生， 由斯二法得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切諸眾生， 由斯二法得成佛。」

金剛手菩薩摩訶薩作是讚已，復白佛言：「世尊！最初開目行相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩摩訶薩作是讚已，復白佛言：「世尊！最初開目行相云何？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！最初開目者，謂於自身大曼拏羅如次觀視。當其觀是曼拏羅時，即得一切如來威力加持，於金剛薩埵心中如理而住，亦復得見種種光明勝曼拏羅；又復得覩廣大神通變化事等。由得如來所加持故，乃能見彼金剛手身，或復得見諸如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！最初開目者，謂於自身大曼拏羅如次觀視。當其觀是曼拏羅時，即得一切如來威力加持，於金剛薩埵心中如理而住，亦復得見種種光明勝曼拏羅；又復得覩廣大神通變化事等。由得如來所加持故，乃能見彼金剛手身，或復得見諸如來身。」

爾時會中無動菩薩摩訶薩前詣世尊大毘盧遮那根本無性如來，右旋繞已作是白言：「世尊！云何是大曼拏羅？我於是中復云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中無動菩薩摩訶薩前詣世尊大毘盧遮那根本無性如來，右旋繞已作是白言：「世尊！云何是大曼拏羅？我於是中復云何行？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告無動菩薩摩訶薩言：「大曼拏羅者，所謂即觀自身曼拏羅。如是觀已，即取金剛加持清淨香水而為灌頂，誦是心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告無動菩薩摩訶薩言：「大曼拏羅者，所謂即觀自身曼拏羅。如是觀已，即取金剛加持清淨香水而為灌頂，誦是心明曰：

「嚩日囉(二合引) 毘詵左(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引) 毘詵左(一句)

「然後結繫鬘印，戴諸佛冠灌自心頂。繫鬘印者：先以二大指盤結於掌心，然後屈中指，與大指面合成印。此是如來部印，餘四部印亦然同用。其五部大明，次第如是。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後結繫鬘印，戴諸佛冠灌自心頂。繫鬘印者：先以二大指盤結於掌心，然後屈中指，與大指面合成印。此是如來部印，餘四部印亦然同用。其五部大明，次第如是。大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合)馱(引)怛尾(二合引)說哩 吽(引) 嚩日哩(二合)尼(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合)馱(引)怛尾(二合引)說哩 吽(引) 嚩日哩(二合)尼(一句)

「唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句)

「唵(引) 囉怛那(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 囉怛那(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句)

「唵(引) 迦哩摩(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 迦哩摩(二合) 嚩日哩(二合)尼 吽(引)(一句)

「如前所說作灌頂已，不改前印，以二頭指旋轉二度作縈繞相，即成四種繫鬘之印。於頂、額、喉及彼頂後四處繫鬘；次至兩耳，還從頂後旋轉於前，徐徐而下即解其印，如和合音聲教中法儀堅固而作。又彼和合音聲教中說云：『次當阿闍梨執金剛杵依法安住已，乃為弟子發誓誡言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前所說作灌頂已，不改前印，以二頭指旋轉二度作縈繞相，即成四種繫鬘之印。於頂、額、喉及彼頂後四處繫鬘；次至兩耳，還從頂後旋轉於前，徐徐而下即解其印，如和合音聲教中法儀堅固而作。又彼和合音聲教中說云：『次當阿闍梨執金剛杵依法安住已，乃為弟子發誓誡言：

「『汝今得受此， 一切佛如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今得受此， 一切佛如來！

勝祕密法中， 金剛灌頂已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝祕密法中， 金剛灌頂已，

授汝金剛杵， 善作諸成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授汝金剛杵， 善作諸成就，

而彼諸如來！ 由此得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼諸如來！ 由此得成佛。

「『復授大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復授大明曰：

「『唵(引) 嚩日囉(二合引) 提鉢底埵(引)(一句)末 毘詵左(引)彌(二) 底瑟姹(二合) 嚩日囉(二合) 三摩邪 薩怛鑁(三合)(三)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引) 嚩日囉(二合引) 提鉢底埵(引)(一句)末 毘詵左(引)彌(二) 底瑟姹(二合) 嚩日囉(二合) 三摩邪 薩怛鑁(三合)(三)』」

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已，作是白言：「世尊！云何是自金剛杵？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已，作是白言：「世尊！云何是自金剛杵？」

爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！自金剛杵者，即是如來金剛杵，十二指量、五股而作善妙之相，無其光焰，金等所成。其金剛薩埵金剛杵者，不定分量五股而作，有其威猛熾盛光焰，鉢訥摩囉誐等諸寶所成。其金剛王等大執金剛者，及金剛忿怒、金剛藥叉等，如是諸杵皆十二指量、三分亭等、五股而作銳利之相。此等杵相如《大乘現證三昧教》中及《降三世教》中廣說，此中略指。瑜伽行者知杵相已，然後乃名已受金剛大灌頂者。復次大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大毘盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！自金剛杵者，即是如來金剛杵，十二指量、五股而作善妙之相，無其光焰，金等所成。其金剛薩埵金剛杵者，不定分量五股而作，有其威猛熾盛光焰，鉢訥摩囉誐等諸寶所成。其金剛王等大執金剛者，及金剛忿怒、金剛藥叉等，如是諸杵皆十二指量、三分亭等、五股而作銳利之相。此等杵相如《大乘現證三昧教》中及《降三世教》中廣說，此中略指。瑜伽行者知杵相已，然後乃名已受金剛大灌頂者。復次大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合)薩埵末 毘詵左(引)彌(引)(一句) 嚩日囉(二合)那(引) 莫毘施(引)迦多(二) 呬(引) 嚩日囉(二合)那(引) 莫(三) 拽寫拽他(引) 那(引)莫 帝(引)那(四) 怛吐(引)佐(引)囉曳[惺-生+土] 咩(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合)薩埵末 毘詵左(引)彌(引)(一句) 嚩日囉(二合)那(引) 莫毘施(引)迦多(二) 呬(引) 嚩日囉(二合)那(引) 莫(三) 拽寫拽他(引) 那(引)莫 帝(引)那(四) 怛吐(引)佐(引)囉曳[惺-生+土] 咩(五)

「受灌頂已，然可得受諸佛成就大金剛杵。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受灌頂已，然可得受諸佛成就大金剛杵。復次頌曰：

「汝常持此金剛杵， 即金剛手堅固戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝常持此金剛杵， 即金剛手堅固戒；

金剛薩埵勝修中， 一切由斯得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵勝修中， 一切由斯得成佛。

「復次大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大明曰：

「唵(引) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多 悉提(一句) 嚩日囉(二合) 三摩曳(引) 底瑟姹(二合)(二) 伊沙埵(引) 馱(引)囉夜(引)彌 嚩日囉(二合)薩埵(三) 呬呬呬呬吽(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多 悉提(一句) 嚩日囉(二合) 三摩曳(引) 底瑟姹(二合)(二) 伊沙埵(引) 馱(引)囉夜(引)彌 嚩日囉(二合)薩埵(三) 呬呬呬呬吽(引)(四)

「然後從普賢心安布大印三昧，隨說如是心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後從普賢心安布大印三昧，隨說如是心大明曰：

「摩賀(引)三摩邪 薩埵三摩邪 薩怛鑁(三合)(一句) 摩賀(引)三摩邪 薩都(引)㰠(二) 摩賀(引)三摩邪薩埵(引)提 底瑟姹(二合) 莎𤚥(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩賀(引)三摩邪 薩埵三摩邪 薩怛鑁(三合)(一句) 摩賀(引)三摩邪 薩都(引)㰠(二) 摩賀(引)三摩邪薩埵(引)提 底瑟姹(二合) 莎𤚥(引)(三)

「如是印明，執金剛等諸菩薩眾皆悉於彼諸印真實大三昧中同一成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是印明，執金剛等諸菩薩眾皆悉於彼諸印真實大三昧中同一成就。

「復次身語心金剛所成心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次身語心金剛所成心大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合)薩埵 三摩邪 末努播(引)羅邪(一句) 嚩日囉(二合)薩埵 堆(引)奴(引)鉢底瑟姹(二合)(二) 捺哩(二合)除(引) 彌(引)婆嚩(三) 蘇覩(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(四) 阿努囉訖覩(二合引) 彌(引) 婆嚩(五) 蘇布(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(六) 薩哩嚩(二合) 悉提孕(二合) 彌(引) 鉢囉(二合)野蹉(七) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引)蘇 左 彌(引) 唧多 室利(二合引)煬 酤嚕 吽(八) 訶 訶訶 訶呼(引)(九) 婆誐鑁 薩哩嚩(二合) 怛他(引)誐多(十) 嚩日囉(二合) 摩(引) 彌(引) 捫左 嚩日哩(二合引) 婆嚩(十一) 摩賀(引)三摩邪 薩埵 阿(引)(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合)薩埵 三摩邪 末努播(引)羅邪(一句) 嚩日囉(二合)薩埵 堆(引)奴(引)鉢底瑟姹(二合)(二) 捺哩(二合)除(引) 彌(引)婆嚩(三) 蘇覩(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(四) 阿努囉訖覩(二合引) 彌(引) 婆嚩(五) 蘇布(引)沙踰(二合引) 彌(引)婆嚩(六) 薩哩嚩(二合) 悉提孕(二合) 彌(引) 鉢囉(二合)野蹉(七) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引)蘇 左 彌(引) 唧多 室利(二合引)煬 酤嚕 吽(八) 訶 訶訶 訶呼(引)(九) 婆誐鑁 薩哩嚩(二合) 怛他(引)誐多(十) 嚩日囉(二合) 摩(引) 彌(引) 捫左 嚩日哩(二合引) 婆嚩(十一) 摩賀(引)三摩邪 薩埵 阿(引)(十二)

「如是身語心金剛所成心明章句，若誦一遍，即得自身語心金剛三業一切密印堅固成就。所有本尊等諸法用，於三部中或復二部當得成就；於現生中即得成佛，或成金剛手尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是身語心金剛所成心明章句，若誦一遍，即得自身語心金剛三業一切密印堅固成就。所有本尊等諸法用，於三部中或復二部當得成就；於現生中即得成佛，或成金剛手尊！」