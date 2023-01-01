佛說祕密三昧大教王經

佛說祕密三昧大教王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說祕密三昧大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

爾時，聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與三摩地法。何以故？由能觀想此三摩地故，即能獲得一切如來大自在法，而為一切三界法王，所有我得觀自在名亦從如是法中所建立故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與三摩地法。何以故？由能觀想此三摩地故，即能獲得一切如來大自在法，而為一切三界法王，所有我得觀自在名亦從如是法中所建立故。」

時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢，左手執蓮華，右手結開敷印，說此入三摩地法門大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢，左手執蓮華，右手結開敷印，說此入三摩地法門大明曰：

「唵(引)野他(引)囉訖多(二合)彌曩訥𤚥(二合)(一句) 囉(引)誐弩(引)𣉜哩那(二合)里波野(三合)帝(引)(二) 嚩(引)薩弩(引)𣉜室左(二合)尾尾擡(三) 薩怛(二合)他(引)戍度(引)婆嚩薩捺(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)野他(引)囉訖多(二合)彌曩訥𤚥(二合)(一句) 囉(引)誐弩(引)𣉜哩那(二合)里波野(三合)帝(引)(二) 嚩(引)薩弩(引)𣉜室左(二合)尾尾擡(三) 薩怛(二合)他(引)戍度(引)婆嚩薩捺(引)(四)

「今此大明三摩地法門若能依法諦觀想者，是人速得一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此大明三摩地法門若能依法諦觀想者，是人速得一切成就。

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅；中心應畫八葉蓮華，中安金剛眼菩薩；於八葉位安八持蓮華菩薩，如金剛手菩薩色相莊嚴；於外四隅當安梵王、那羅延天、大自在天、十一面賢聖。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結大蓮華印入曼拏羅。入已，復結請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅；中心應畫八葉蓮華，中安金剛眼菩薩；於八葉位安八持蓮華菩薩，如金剛手菩薩色相莊嚴；於外四隅當安梵王、那羅延天、大自在天、十一面賢聖。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結大蓮華印入曼拏羅。入已，復結請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合引)嚩路枳帝說囉(一句) 尾說嚕(引)播(引)野(引)係(二) 嚩日囉(二合)達哩摩(二合)三摩(引)地(三) 薩哩嚩(二合)惹誐提那焬酤嚕(四) 摩賀(引)鉢訥摩(二合)賀娑多(二合引)嚩路(引)迦野𤚥(引)(五) 莎婆嚩戍𠆙(引)(六) 尾戍𠆙尾戍𠆙(七) 娑(引)馱野(八) 薩哩鑁(二合)娑(引)馱野鉢訥𤚥(二合)呼(引)(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合引)嚩路枳帝說囉(一句) 尾說嚕(引)播(引)野(引)係(二) 嚩日囉(二合)達哩摩(二合)三摩(引)地(三) 薩哩嚩(二合)惹誐提那焬酤嚕(四) 摩賀(引)鉢訥摩(二合)賀娑多(二合引)嚩路(引)迦野𤚥(引)(五) 莎婆嚩戍𠆙(引)(六) 尾戍𠆙尾戍𠆙(七) 娑(引)馱野(八) 薩哩鑁(二合)娑(引)馱野鉢訥𤚥(二合)呼(引)(九)

「誦是大明已，然後本尊來降，隨其福德為現一切成就事等。然後弟子先作蓮華三昧拳，復持蓮華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，隨其福德為現一切成就事等。然後弟子先作蓮華三昧拳，復持蓮華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『一切自性皆清淨， 世間若情、若非情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切自性皆清淨， 世間若情、若非情，

於一切處心常離， 染、淨二種分別相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處心常離， 染、淨二種分別相。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)阿戍提賀那發吒(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿戍提賀那發吒(半音)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，內心敬禮賢聖，以所持華安置壇中，後結蓮華三昧拳印而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，內心敬禮賢聖，以所持華安置壇中，後結蓮華三昧拳印而為供養。

「此名普遍曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名普遍曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人當造㡧像，依本法儀畫觀自在菩薩，於其左右畫八如來等。如是畫已，行人於㡧像前結大蓮華印，心想三摩地王，持誦一年後功行成已，即於一切世界中而得自在，與觀自在菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人當造㡧像，依本法儀畫觀自在菩薩，於其左右畫八如來等。如是畫已，行人於㡧像前結大蓮華印，心想三摩地王，持誦一年後功行成已，即於一切世界中而得自在，與觀自在菩薩等無有異。

「如上所說設有未成就者，但能入此曼拏羅中及持誦本部大明一遍，亦得一切成就、一切富樂、了知一切法、能作一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，但能入此曼拏羅中及持誦本部大明一遍，亦得一切成就、一切富樂、了知一切法、能作一切事。

「此名一切世間自在儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切世間自在儀軌。」

爾時，金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與入一切法門，若有能誦本部大明一遍者，是人即能入一切曼拏羅，得一切法不空成就。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與入一切法門，若有能誦本部大明一遍者，是人即能入一切曼拏羅，得一切法不空成就。」即說大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)吽(引)𠺁(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)吽(引)𠺁(一句)

「復次，說此曼拏羅儀軌：應當依前曼拏羅法，復畫金剛界、金剛輪、金剛寶，於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩——四大菩薩：一、名大勇猛，二、名一切印主，三、名大三昧，四、名大成就主——四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛轉輪印猶如電轉，入曼拏羅。入已右旋，即以前印於頂上轉。頂禮賢聖已，次以二手頭指如鉤作金剛轉輪請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：應當依前曼拏羅法，復畫金剛界、金剛輪、金剛寶，於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩——四大菩薩：一、名大勇猛，二、名一切印主，三、名大三昧，四、名大成就主——四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛轉輪印猶如電轉，入曼拏羅。入已右旋，即以前印於頂上轉。頂禮賢聖已，次以二手頭指如鉤作金剛轉輪請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合引)迦哩沙(二合)野(一句) 薩哩嚩(二合)摩賀(引)薩怛鑁(三合引)𠺁吽(引)(二) 鉢囉(二合)吠舍野薩哩嚩(二合)母捺囉(二合引)誐𧹞(引)吽(引)吽(引)(三) 末特嚩(二合)那野薩哩嚩(二合)三摩焬(引)鑁(引)吽(引)(四) 娑(引)馱野薩哩嚩(二合)悉提孕(二合)呼(引)(五) 吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合引)迦哩沙(二合)野(一句) 薩哩嚩(二合)摩賀(引)薩怛鑁(三合引)𠺁吽(引)(二) 鉢囉(二合)吠舍野薩哩嚩(二合)母捺囉(二合引)誐𧹞(引)吽(引)吽(引)(三) 末特嚩(二合)那野薩哩嚩(二合)三摩焬(引)鑁(引)吽(引)(四) 娑(引)馱野薩哩嚩(二合)悉提孕(二合)呼(引)(五) 吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(六)

「誦是大明已，然後本尊來降，彼阿闍梨即得大金剛阿闍梨加持而住，由先得入此儀軌中，後乃得成大金剛阿闍梨。然後令弟子亦結金剛轉輪印，復以二手捧持妙華，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，彼阿闍梨即得大金剛阿闍梨加持而住，由先得入此儀軌中，後乃得成大金剛阿闍梨。然後令弟子亦結金剛轉輪印，復以二手捧持妙華，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『若能日日或一月、 或復滿足於一年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若能日日或一月、 或復滿足於一年，

以勝供養隨力能， 供養曼拏羅最勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以勝供養隨力能， 供養曼拏羅最勝。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「阿鉢囉(二合)吠(引)舍那吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鉢囉(二合)吠(引)舍那吽(引)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，授與金剛輪印，即用此印而作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，授與金剛輪印，即用此印而作供養。

「此名金剛輪曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛輪曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當作金剛輪曼拏羅，隨其所樂分量大小依法安布已，當入曼拏羅中，於尊像前旋繞而住，持誦本部大明一洛叉數。功行滿已，獲得一切最上曼拏羅圓滿集會，然後得成執金剛尊、或復得成纔發心轉法輪菩薩。又若行人能於此本部大明持誦一遍者，是人即於一切大士諸祕密印一切三昧一切成就、一切事業悉得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當作金剛輪曼拏羅，隨其所樂分量大小依法安布已，當入曼拏羅中，於尊像前旋繞而住，持誦本部大明一洛叉數。功行滿已，獲得一切最上曼拏羅圓滿集會，然後得成執金剛尊、或復得成纔發心轉法輪菩薩。又若行人能於此本部大明持誦一遍者，是人即於一切大士諸祕密印一切三昧一切成就、一切事業悉得圓滿。

「此名大成就入供養儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大成就入供養儀軌。」

爾時，金剛法菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說正法密句，若有行人修是法者，彼人能成一切事業，復能息除一切罪累所作成就，速得圓滿離諸魔障，乃至得成阿耨多羅三藐三菩提果。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛法菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說正法密句，若有行人修是法者，彼人能成一切事業，復能息除一切罪累所作成就，速得圓滿離諸魔障，乃至得成阿耨多羅三藐三菩提果。」即說大明曰：

「唵(引)莎婆(引)嚩戍馱(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)莎婆(引)嚩戍馱(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)(一句)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，中心應畫大蓮華輪，輪中獨安正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結轉正法輪印安於頂上，入曼拏羅，全身委地頂禮賢聖，以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，中心應畫大蓮華輪，輪中獨安正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結轉正法輪印安於頂上，入曼拏羅，全身委地頂禮賢聖，以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)莎婆(引)嚩戍馱多(引)誐囉(二合)(一句) 薩達哩摩(二合)作訖囉(二合)𠺁吽(引)(二) 伊沙鉢囉(二合)嚩哩多(二合)野(引)彌(三) 帝(引)薩哩嚩(二合)達哩𤚥(二合引)輸(引)馱野(四) 薩哩嚩(二合)播(引)播(引)嚩囉拏(引)那(引)舍野惡(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)莎婆(引)嚩戍馱多(引)誐囉(二合)(一句) 薩達哩摩(二合)作訖囉(二合)𠺁吽(引)(二) 伊沙鉢囉(二合)嚩哩多(二合)野(引)彌(三) 帝(引)薩哩嚩(二合)達哩𤚥(二合引)輸(引)馱野(四) 薩哩嚩(二合)播(引)播(引)嚩囉拏(引)那(引)舍野惡(五)

「誦是大明已，然後本尊來降，能令阿闍梨覺了諸法自性本來清淨。然後依法令弟子如阿闍梨相入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，能令阿闍梨覺了諸法自性本來清淨。然後依法令弟子如阿闍梨相入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰：

「『彼一切種常現前， 斯大法句為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『彼一切種常現前， 斯大法句為最上，

如佛世尊常所說， 此法即是不空聲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊常所說， 此法即是不空聲。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)摩羅(引)訖囉(二合)摩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩羅(引)訖囉(二合)摩(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖。次當授與正法密句，然後乃結正法密印而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖。次當授與正法密句，然後乃結正法密印而為供養。

「此名正法輪曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名正法輪曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅，於其中間獨安本尊正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已，行人依法入壇持誦，不限遍數乃至功行成已，現生得與轉正法輪菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅，於其中間獨安本尊正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已，行人依法入壇持誦，不限遍數乃至功行成已，現生得與轉正法輪菩薩等無有異。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，是人若有一切業障、惡夢、惡相、諸惡怖畏、病苦憂惱、貪愛、慳嫉、忿恚、輕慢、瘧疾纏繞、鬼魅執持、印法禁制、驚怖迷亂、鬪戰諍訟、諸惡嬈惱，乃至貪瞋癡等一切惡法，皆得銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，是人若有一切業障、惡夢、惡相、諸惡怖畏、病苦憂惱、貪愛、慳嫉、忿恚、輕慢、瘧疾纏繞、鬼魅執持、印法禁制、驚怖迷亂、鬪戰諍訟、諸惡嬈惱，乃至貪瞋癡等一切惡法，皆得銷滅。

「此名金剛正法輪儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛正法輪儀軌。」

爾時，金剛無言菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與持誦法門，若有行人於此法中持誦一遍者，是人即得一切成就，圓滿一切殊勝事業。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛無言菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與持誦法門，若有行人於此法中持誦一遍者，是人即得一切成就，圓滿一切殊勝事業。」即說大明曰：

「嚩嚩嚩嚩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩嚩嚩嚩(一句)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，內畫四方曼拏羅相，中心獨安金剛語菩薩手持數珠。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結數珠印，入曼拏羅，膝輪著地敬禮賢聖，以左手頭指微屈如鉤，右手作拳安於腰側成請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，內畫四方曼拏羅相，中心獨安金剛語菩薩手持數珠。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結數珠印，入曼拏羅，膝輪著地敬禮賢聖，以左手頭指微屈如鉤，右手作拳安於腰側成請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)左(引)野(引)係(一句) 悉𠆙(二) 嚩嚩嚩嚩𠺁(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)左(引)野(引)係(一句) 悉𠆙(二) 嚩嚩嚩嚩𠺁(三)

「誦是大明已，然後本尊來降，為施金剛語成就法。然後依法令弟子，亦如前結印，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，為施金剛語成就法。然後依法令弟子，亦如前結印，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『日月清旦常持誦， 大明數滿一百八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『日月清旦常持誦， 大明數滿一百八，

誦已無取亦無捨， 心住最勝真實理。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦已無取亦無捨， 心住最勝真實理。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)母(引)迦沒囉(二合)多嚩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)母(引)迦沒囉(二合)多嚩(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，授與數珠，亦復如前而作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，授與數珠，亦復如前而作供養。

「此名真實持誦曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名真實持誦曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人依法於本尊像前結金剛語印持誦一年，功行成已，即得金剛手菩薩為施一切最上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人依法於本尊像前結金剛語印持誦一年，功行成已，即得金剛手菩薩為施一切最上成就。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，一切所作亦得如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，一切所作亦得如意。

「此名大三昧邪無言儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大三昧邪無言儀軌。」

爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與自羯磨法，若有行人修此法者，是人所作一切事業速得成就。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與自羯磨法，若有行人修此法者，是人所作一切事業速得成就。」即說大明曰：

「唵(引)摩賀(引)囉多(引)毘尸(引)迦(一句) 窣覩帝儞哩(二合)爹布(引)惹玉呬也(二合)(二) 尾濕嚩(二合)嚩日囉(二合)娑(引)馱野(三) 薩哩鑁(二合)鉢囉(二合)娑(引)捺野(四) 嚩日囕(二合)儞哩(二合)爹儞哩(二合)爹尾酤哩嚩(二合)呼(引)(五) 婆誐鑁嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)阿(引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)囉多(引)毘尸(引)迦(一句) 窣覩帝儞哩(二合)爹布(引)惹玉呬也(二合)(二) 尾濕嚩(二合)嚩日囉(二合)娑(引)馱野(三) 薩哩鑁(二合)鉢囉(二合)娑(引)捺野(四) 嚩日囕(二合)儞哩(二合)爹儞哩(二合)爹尾酤哩嚩(二合)呼(引)(五) 婆誐鑁嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)阿(引)(六)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，內畫金剛八曼拏羅，中安金剛巧業菩薩，於其八位安八供養賢聖：一、名妙樂，二、名金剛灌頂，三、名稱讚，四、名旋舞，五、名嬉戲，六、名戲笑，七、名妙味，八、名時分供養。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印，復持妙華入曼拏羅，以身上分作金剛旋舞相而為供養。次當依法結請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，內畫金剛八曼拏羅，中安金剛巧業菩薩，於其八位安八供養賢聖：一、名妙樂，二、名金剛灌頂，三、名稱讚，四、名旋舞，五、名嬉戲，六、名戲笑，七、名妙味，八、名時分供養。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印，復持妙華入曼拏羅，以身上分作金剛旋舞相而為供養。次當依法結請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)尾濕嚩(二合引)謨(引)伽(引)鉢囉(二合)帝賀多(引)戍(一句) 葛哩摩(二合)野(引)係𠺁(二) 鉢囉(二合)吠(引)舍吽(引)(三) 滿馱嚩尸(引)酤嚕(四) 摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉(引)禰(引)(五) 尸(引)伽囕(二合)呼(引)摩迦哩摩(二合)尼彌(引)(六) 勞枳迦路(引)姑多囉(引)尼阿(引)戍(七) 酤嚕酤嚕(八) 娑(引)馱野娑(引)馱野阿(引)(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)尾濕嚩(二合引)謨(引)伽(引)鉢囉(二合)帝賀多(引)戍(一句) 葛哩摩(二合)野(引)係𠺁(二) 鉢囉(二合)吠(引)舍吽(引)(三) 滿馱嚩尸(引)酤嚕(四) 摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉(引)禰(引)(五) 尸(引)伽囕(二合)呼(引)摩迦哩摩(二合)尼彌(引)(六) 勞枳迦路(引)姑多囉(引)尼阿(引)戍(七) 酤嚕酤嚕(八) 娑(引)馱野娑(引)馱野阿(引)(九)

「誦是大明已，然後本尊來降，如前大曼拏羅中所現祥瑞。後依法令弟子亦如前相入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，如前大曼拏羅中所現祥瑞。後依法令弟子亦如前相入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰：

「『金剛手等諸聖尊， 隨其力能伸孝敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金剛手等諸聖尊， 隨其力能伸孝敬，

自利、利他事悉成， 日日常獻諸供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利、利他事悉成， 日日常獻諸供養。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)賀那嚩日囉(二合)布(引)惹迦(引)哩野(二合引)禰泥(引)禰泥(引)(一句) 唵(引)賀那嚩日囉(二合)布(引)惹(引)迦(引)𤚥(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀那嚩日囉(二合)布(引)惹迦(引)哩野(二合引)禰泥(引)禰泥(引)(一句) 唵(引)賀那嚩日囉(二合)布(引)惹(引)迦(引)𤚥(二)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，教授供養等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，教授供養等法。

「此名金剛巧業曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛巧業曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當依法於本尊像前隨力獻諸供養，供養本尊及諸如來。行人復作金剛旋舞祕密供養法，隨應持誦一年，功行成已，得與金剛巧業菩薩等無有異，復得一切如來施諸巧業成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當依法於本尊像前隨力獻諸供養，供養本尊及諸如來。行人復作金剛旋舞祕密供養法，隨應持誦一年，功行成已，得與金剛巧業菩薩等無有異，復得一切如來施諸巧業成就。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，一切所作亦速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，一切所作亦速成就。

「此名無上一切羯摩三昧儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名無上一切羯摩三昧儀軌。」

爾時，金剛護菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦為說作擁護法，若有行人修是擁護法者，即於一切金剛部中而得隱身，何況能有諸惡魔等敢來侵嬈？」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛護菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦為說作擁護法，若有行人修是擁護法者，即於一切金剛部中而得隱身，何況能有諸惡魔等敢來侵嬈？」即說大明曰：

「唵(引)摩賀(引)嚩日囉(二合)迦嚩左(一句) 嚩日哩(二合引)酤嚕(二) 薩哩鑁(二合)嚩日囉(二合)㰠(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)嚩日囉(二合)迦嚩左(一句) 嚩日哩(二合引)酤嚕(二) 薩哩鑁(二合)嚩日囉(二合)㰠(三)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅；內畫四方曼拏羅相，周匝復畫金剛甲冑，甲有光相，映密而現；中心安置金剛護菩薩，四面復安四大菩薩：一、名金剛頂，二、名金剛毫相，三、名金剛法，四、名金剛拳。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛甲冑印入曼拏羅。入已，頂輪著地敬禮賢聖，次以二手頭指微屈如鉤成金剛甲冑請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅；內畫四方曼拏羅相，周匝復畫金剛甲冑，甲有光相，映密而現；中心安置金剛護菩薩，四面復安四大菩薩：一、名金剛頂，二、名金剛毫相，三、名金剛法，四、名金剛拳。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛甲冑印入曼拏羅。入已，頂輪著地敬禮賢聖，次以二手頭指微屈如鉤成金剛甲冑請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛哩(二合)馱(引)覩迦多哩誐(二合)多(一句) 薩哩嚩(二合)薩埵(引)犖叉拏(引)毘踰(二合)𭔞多(二) 摩賀(引)末羅嚩日囉(二合)迦嚩左野(引)係(三) 薩哩嚩(二合)怛他誐多(引)犖叉迦尸竭囉(二合)摩(引)野(引)係(四) 摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉三摩曳(引)那(五) 犖叉犖叉𤚥(六) 儞爹嚩日囉(二合)犖叉吽(引)𠺁(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛哩(二合)馱(引)覩迦多哩誐(二合)多(一句) 薩哩嚩(二合)薩埵(引)犖叉拏(引)毘踰(二合)𭔞多(二) 摩賀(引)末羅嚩日囉(二合)迦嚩左野(引)係(三) 薩哩嚩(二合)怛他誐多(引)犖叉迦尸竭囉(二合)摩(引)野(引)係(四) 摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉三摩曳(引)那(五) 犖叉犖叉𤚥(六) 儞爹嚩日囉(二合)犖叉吽(引)𠺁(七)

「誦是大明已，然後本尊來降，隨其福德即得一切身命堅固猶如金剛。後依法令弟子結金剛甲冑印，復持妙華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，隨其福德即得一切身命堅固猶如金剛。後依法令弟子結金剛甲冑印，復持妙華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『當於怨親二分中， 常行平等堅固慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當於怨親二分中， 常行平等堅固慈，

一切擁護此善護， 汝應常作擁護事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切擁護此善護， 汝應常作擁護事。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合引)薩野(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合引)薩野(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，復授此金剛被甲護身大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，復授此金剛被甲護身大明曰：

「唵(引)陟林(二合)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)陟林(二合)(一句)

「今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬愛，所有一切曼拏羅皆用此甲冑大明而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬愛，所有一切曼拏羅皆用此甲冑大明而為供養。

「復次，宣說成就之法：行人依法持誦甲冑大明滿百千遍，即於現生中身得堅固，不老不死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人依法持誦甲冑大明滿百千遍，即於現生中身得堅固，不老不死。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，是人能作一切金剛，擁護金剛三業而為結界及結曼拏羅界，獲得一切最勝甲冑法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，是人能作一切金剛，擁護金剛三業而為結界及結曼拏羅界，獲得一切最勝甲冑法。

「此名一切最上擁護儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切最上擁護儀軌。」

爾時，降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法，謂金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法，若有行人修是法者，善能調伏諸惡魔等，所作降伏，速得成就。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法，謂金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法，若有行人修是法者，善能調伏諸惡魔等，所作降伏，速得成就。」即說大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)藥叉(一句) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合引)羯囉(引)羅(二) 入嚩(二合)里多毘(引)沙拏(引)底嘮捺囕(二合)(三) 羯羅(二合引)波屹儞(二合)塞建(二合)馱散儞傍(四) 入嚩(二合引)羅(引)摩(引)羅(引)酤羅嚩怛囉(二合)係(引)毘踰(二合引)吽(引)(五) 嚩日囉(二合)郝郝郝郝(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)藥叉(一句) 嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合引)羯囉(引)羅(二) 入嚩(二合)里多毘(引)沙拏(引)底嘮捺囕(二合)(三) 羯羅(二合引)波屹儞(二合)塞建(二合)馱散儞傍(四) 入嚩(二合引)羅(引)摩(引)羅(引)酤羅嚩怛囉(二合)係(引)毘踰(二合引)吽(引)(五) 嚩日囉(二合)郝郝郝郝(六)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，於其周匝畫金剛杵，焰光熾盛；內畫日輪曼拏羅；中安金剛牙菩薩，右手輪擲熾焰金剛杵，左手竪立頭指作期克印，所有色相及莊嚴等如本法說。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨以虎皮為衣，頂髮竪立，二手結金剛牙印，作大惡忿怒視，如打擲相。復結大笑印入曼拏羅，入已，作警悟相頂禮賢聖。復以二手頭指如鉤成請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，於其周匝畫金剛杵，焰光熾盛；內畫日輪曼拏羅；中安金剛牙菩薩，右手輪擲熾焰金剛杵，左手竪立頭指作期克印，所有色相及莊嚴等如本法說。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨以虎皮為衣，頂髮竪立，二手結金剛牙印，作大惡忿怒視，如打擲相。復結大笑印入曼拏羅，入已，作警悟相頂禮賢聖。復以二手頭指如鉤成請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩賀(引)迦嚕努(引)播(引)野(一句) 骨嚕(二合引)馱嚩日囉(二合)藥叉郝郝郝郝(二) 曳(引)那薩帝(引)那(引)顛多扇(引)帝(引)毘藥(二合)(三) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚕卑(引)毘藥(二合)(四) 薩哩嚩(二合)薩埵尾那野那(引)哩他(二合)怛網(二合)(五) 阿底嘮捺囉(二合)室贊(二合)努(引)跛野(引)諾迦(六) 三步(引)多悉底(二合)那薩帝那(引)野(引)呬(七) 伊呬嚩日囉(二合)藥叉(八) 伊呬嚩日囉(二合)贊拏(九) 伊呬嚩日囉(二合)犖(引)叉娑(十) 伊呬摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉訥瑟吒(二合引)怛迦母(引)栗帝(二合引)(十一) 伊呬曳(二合引)呬怛囉(二合引)薩野(十二) 賀那(十三) 捺賀(十四) 鉢左(十五) 尾那曳(引)鉢囉(二合)底瑟姹(二合引)波野(十六) 薩哩囉(二合)訥瑟啗(二合引)吽(引)(十七) 係係係係毘踰(二合引)(十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩賀(引)迦嚕努(引)播(引)野(一句) 骨嚕(二合引)馱嚩日囉(二合)藥叉郝郝郝郝(二) 曳(引)那薩帝(引)那(引)顛多扇(引)帝(引)毘藥(二合)(三) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚕卑(引)毘藥(二合)(四) 薩哩嚩(二合)薩埵尾那野那(引)哩他(二合)怛網(二合)(五) 阿底嘮捺囉(二合)室贊(二合)努(引)跛野(引)諾迦(六) 三步(引)多悉底(二合)那薩帝那(引)野(引)呬(七) 伊呬嚩日囉(二合)藥叉(八) 伊呬嚩日囉(二合)贊拏(九) 伊呬嚩日囉(二合)犖(引)叉娑(十) 伊呬摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉訥瑟吒(二合引)怛迦母(引)栗帝(二合引)(十一) 伊呬曳(二合引)呬怛囉(二合引)薩野(十二) 賀那(十三) 捺賀(十四) 鉢左(十五) 尾那曳(引)鉢囉(二合)底瑟姹(二合引)波野(十六) 薩哩囉(二合)訥瑟啗(二合引)吽(引)(十七) 係係係係毘踰(二合引)(十八)

「誦是大明已，然後本尊來降為施成就。時阿闍梨先生怖畏，後即離怖，身毛喜竪，得與執金剛尊等無有異。然後依法令弟子結金剛藥叉印，復持妙華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降為施成就。時阿闍梨先生怖畏，後即離怖，身毛喜竪，得與執金剛尊等無有異。然後依法令弟子結金剛藥叉印，復持妙華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『應善護持諸佛教， 救護眾生義亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『應善護持諸佛教， 救護眾生義亦然，

復常警覺諸有情， 清淨一切魔怨境。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復常警覺諸有情， 清淨一切魔怨境。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)藥叉毘(引)沙野毘踰(二合引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)藥叉毘(引)沙野毘踰(二合引)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，置所持華，結大笑印，頂禮賢聖，復結金剛利牙印而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，置所持華，結大笑印，頂禮賢聖，復結金剛利牙印而為供養。

「此名攝伏諸惡曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名攝伏諸惡曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人依法於金剛手菩薩像前如前結印，持誦大明一洛叉數，功行成已，得成金剛手菩薩——善調諸惡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人依法於金剛手菩薩像前如前結印，持誦大明一洛叉數，功行成已，得成金剛手菩薩——善調諸惡者。

「如上所說設有未成就者，於此本部大明持誦一遍，亦能警覺調伏一切邪教學者，能使一切作阿吠舍、及令旋轉動搖、發語言等；又令一切鬼魅執持者悉得解脫，復為作護，亦能發起瘧毒等病；持諸惡者或令止息，及能息諸邪惡所怖；又於一切魔怨及諸惡有情中或令生驚怖、或印法攝持、或作鉤召、或解、或縛、或遣調伏、或使愛敬、或令適悅；乃至盡有情界悉使調伏普盡，一切事業皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，於此本部大明持誦一遍，亦能警覺調伏一切邪教學者，能使一切作阿吠舍、及令旋轉動搖、發語言等；又令一切鬼魅執持者悉得解脫，復為作護，亦能發起瘧毒等病；持諸惡者或令止息，及能息諸邪惡所怖；又於一切魔怨及諸惡有情中或令生驚怖、或印法攝持、或作鉤召、或解、或縛、或遣調伏、或使愛敬、或令適悅；乃至盡有情界悉使調伏普盡，一切事業皆得成就。

「此名金剛喜恚大儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛喜恚大儀軌。」

爾時，一切如來金剛拳菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與一切印法，若有行人修是法者，不久當得一切最上成就法門，復得身命堅固猶如金剛。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來金剛拳菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與一切印法，若有行人修是法者，不久當得一切最上成就法門，復得身命堅固猶如金剛。」即說大明曰：

「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)三摩曳(引)(一句)𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)三摩曳(引)(一句)𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(二)

「復次，說此曼拏羅儀軌：如大曼拏羅相，當畫此曼拏羅，中心安置金剛拳菩薩，周匝復畫諸曼拏羅中一切大士，各各標幟有熾焰聚，普遍照耀。如是安布曼拏羅已，所有阿闍梨及弟子皆用金剛三昧拳而為印契，餘諸所作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說，此中所作隨其力能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：如大曼拏羅相，當畫此曼拏羅，中心安置金剛拳菩薩，周匝復畫諸曼拏羅中一切大士，各各標幟有熾焰聚，普遍照耀。如是安布曼拏羅已，所有阿闍梨及弟子皆用金剛三昧拳而為印契，餘諸所作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說，此中所作隨其力能。

「此名一切印曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切印曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人依法於本尊像前結金剛大三昧拳印，持誦本部大明百千遍已，然後結前印亦為請召，即時一切如來等諸大士皆悉來降。是時行人自得見諸如來，他亦得見。如是功行成已，行人自身於現生中得成金剛手菩薩，成就金剛三業，復得身命堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人依法於本尊像前結金剛大三昧拳印，持誦本部大明百千遍已，然後結前印亦為請召，即時一切如來等諸大士皆悉來降。是時行人自得見諸如來，他亦得見。如是功行成已，行人自身於現生中得成金剛手菩薩，成就金剛三業，復得身命堅固。

「如上所說設有未成就者，如金剛手菩薩所說，若能於此本部大明持誦一遍及入此曼拏羅中間亦能善作一切事業，及得不空無能勝一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，如金剛手菩薩所說，若能於此本部大明持誦一遍及入此曼拏羅中間亦能善作一切事業，及得不空無能勝一切成就。

「復次，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，頌曰：

「『金剛薩埵大無畏， 具足如是大樂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金剛薩埵大無畏， 具足如是大樂法，

於彼一切如來中， 一切處為大主宰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切如來中， 一切處為大主宰。

若求成就若供養， 一稱金剛薩埵名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求成就若供養， 一稱金剛薩埵名，

即同稱彼諸佛名、 及同供養彼諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即同稱彼諸佛名、 及同供養彼諸佛。

若人得此大儀軌、 及得祕密真實門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人得此大儀軌、 及得祕密真實門，

彼人得成執金剛， 即與諸佛同成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人得成執金剛， 即與諸佛同成就。』

「此名一切如來不空三昧大儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切如來不空三昧大儀軌。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩聞諸菩薩如前廣說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法門已，復說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩聞諸菩薩如前廣說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法門已，復說此頌曰：

「菩薩最勝悲願力， 乃能久處輪迴中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩最勝悲願力， 乃能久處輪迴中，

不入涅槃善所行， 救度眾生無等比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不入涅槃善所行， 救度眾生無等比。

如是菩薩真大士， 處輪迴中常不怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩真大士， 處輪迴中常不怖，

廣利眾生無懈心， 一切精進善所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣利眾生無懈心， 一切精進善所作。

虛空無住復無邊， 而彼輪迴亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無住復無邊， 而彼輪迴亦如是，

勇發利益眾生心， 菩薩願力能清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇發利益眾生心， 菩薩願力能清淨。

今此天中天子眾， 常生貪愛放逸心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此天中天子眾， 常生貪愛放逸心，

及餘所起貪愛者， 一切皆令得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘所起貪愛者， 一切皆令得清淨。

真實儀軌我所授， 祕密大樂善成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實儀軌我所授， 祕密大樂善成就，

根本無性最初門， 諸儀軌中首先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本無性最初門， 諸儀軌中首先說。

當知往昔前前世， 最初儀軌名大樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知往昔前前世， 最初儀軌名大樂，

而彼往昔賢聖尊， 即我金剛薩埵是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼往昔賢聖尊， 即我金剛薩埵是。

以彼一切眾生生， 及諸世界最初立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼一切眾生生， 及諸世界最初立，

乃發金剛妙歌音， 後為一切世界主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃發金剛妙歌音， 後為一切世界主。

我得具足妙樂性， 一切眾生從是生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得具足妙樂性， 一切眾生從是生，

眾生由彼所生故， 一切欲貪皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生由彼所生故， 一切欲貪皆遠離。

彼眾生法了知已， 若生若滅皆遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾生法了知已， 若生若滅皆遠離，

普觀世間悉清淨， 猶如虛空無我相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀世間悉清淨， 猶如虛空無我相。

無眾生相無所度， 無佛果求無所證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無眾生相無所度， 無佛果求無所證，

主宰造作寂靜已， 然起利樂眾生事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主宰造作寂靜已， 然起利樂眾生事。

雖復利樂諸世間， 常觀空性而寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復利樂諸世間， 常觀空性而寂然，

若不利樂諸眾生， 有所著因墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不利樂諸眾生， 有所著因墮地獄。

所有十方世界中， 現住一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有十方世界中， 現住一切諸如來，

我說大明祕密句， 警覺諸佛皆雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說大明祕密句， 警覺諸佛皆雲集。

「大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明曰：

「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(二) 蘇囉多薩怛鑁(三合)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(二) 蘇囉多薩怛鑁(三合)(三)

「隨說如是大明時， 普得一切妙樂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨說如是大明時， 普得一切妙樂法，

清淨諸欲善成就， 一切世間得大樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨諸欲善成就， 一切世間得大樂。

我以諸佛加持力， 從佛最上化中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以諸佛加持力， 從佛最上化中生，

而彼諸佛加持力， 從我最上法身出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼諸佛加持力， 從我最上法身出。

所有諸佛大愛法、 及彼諸佛大樂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸佛大愛法、 及彼諸佛大樂法，

即是諸佛賢善性， 故說此劫為賢劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是諸佛賢善性， 故說此劫為賢劫。

於彼賢劫中出世， 其佛名號拘留孫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼賢劫中出世， 其佛名號拘留孫，

我從彼佛所傳授， 祕密法儀于今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從彼佛所傳授， 祕密法儀于今說。

所說名大三昧邪， 即顯諸佛大高勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說名大三昧邪， 即顯諸佛大高勝，

彼大三昧真實理， 能施金剛大樂法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大三昧真實理， 能施金剛大樂法。」

爾時，金剛手菩薩欲令一切諸佛菩薩大會等眾悉表示故，左手作金剛拳，右手戲擲勝初妙樂大金剛杵作勇進勢，安自心間熙怡微笑，重復說此大三昧邪真實大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩欲令一切諸佛菩薩大會等眾悉表示故，左手作金剛拳，右手戲擲勝初妙樂大金剛杵作勇進勢，安自心間熙怡微笑，重復說此大三昧邪真實大明曰：

「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(二) 蘇囉多薩怛鑁(三合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(二) 蘇囉多薩怛鑁(三合)(三)」

說是大明時，一切諸佛心皆警動，以離貪金剛輪摧破一切外道邪教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，一切諸佛心皆警動，以離貪金剛輪摧破一切外道邪教。

是時彼天帝釋天主等諸天眾咸皆歡喜，心生適悅，合掌頂禮金剛手菩薩，作是讚言：「快哉，希有，吉祥勝尊。快哉，清淨諸佛法中最上大士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彼天帝釋天主等諸天眾咸皆歡喜，心生適悅，合掌頂禮金剛手菩薩，作是讚言：「快哉，希有，吉祥勝尊。快哉，清淨諸佛法中最上大士。」