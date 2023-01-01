佛說祕密三昧大教王經

佛說祕密三昧大教王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說祕密三昧大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

轉字輪曼拏羅會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉字輪曼拏羅會

爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中而亦宣說入字門輪祕密法儀名字章句、陀羅尼等，若諸行人修此法者，則能斷除諸煩惱苦，得妙樂成就。彼字門輪大明章句者，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中而亦宣說入字門輪祕密法儀名字章句、陀羅尼等，若諸行人修此法者，則能斷除諸煩惱苦，得妙樂成就。彼字門輪大明章句者，所謂：

「阿迦(引)嚕目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)𧹞(引)阿(引)𭔞努怛半(二合)那埵(引)咄(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿迦(引)嚕目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)𧹞(引)阿(引)𭔞努怛半(二合)那埵(引)咄(半音)(一句)

「說是字門輪大明時，一切眾生悉得斷除諸煩惱苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是字門輪大明時，一切眾生悉得斷除諸煩惱苦。」

妙吉祥菩薩復作是言：「金剛手！若人於此字門平等章句日日誦念者，是人悉得斷除諸障及煩惱苦，不為一切惡魔因緣而來金侵嬈。若誦此字輪法門即同誦持般若波羅蜜多等，普集阿僧祇大乘祕印一切法門，速得成就阿耨多羅三藐三菩提果，隨心所欲一切最上成就法門皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩復作是言：「金剛手！若人於此字門平等章句日日誦念者，是人悉得斷除諸障及煩惱苦，不為一切惡魔因緣而來金侵嬈。若誦此字輪法門即同誦持般若波羅蜜多等，普集阿僧祇大乘祕印一切法門，速得成就阿耨多羅三藐三菩提果，隨心所欲一切最上成就法門皆得成就。

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法先畫外曼拏羅，中心復作彼文字輪——文字輪者，謂阿字……等，遍入諸字於其輪中——安妙吉祥菩薩，執金剛劍作期克一切如來相。於四方四隅畫八解脫菩薩，各執般若波羅蜜多經、各入三摩地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法先畫外曼拏羅，中心復作彼文字輪——文字輪者，謂阿字……等，遍入諸字於其輪中——安妙吉祥菩薩，執金剛劍作期克一切如來相。於四方四隅畫八解脫菩薩，各執般若波羅蜜多經、各入三摩地相。

「如是粉畫已，然後金剛阿闍梨偏袒右肩，結金剛劍印，入曼拏羅，膝輪著地頂禮賢聖，以二手作金剛縛，二中指如鉤成請召印，誦此請召諸賢聖大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是粉畫已，然後金剛阿闍梨偏袒右肩，結金剛劍印，入曼拏羅，膝輪著地頂禮賢聖，以二手作金剛縛，二中指如鉤成請召印，誦此請召諸賢聖大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多儞澁鉢囉(三合)半左(引)野(引)呬(一句) 薩哩嚩(二合)耨珂訶囉(引)野(引)呬(二) 薩哩嚩(二合)訖梨(二合引)舍砌(引)那(引)野(引)呬(三) 薩哩嚩(二合)惡剎囉鉢囉(二合)毘(引)那(引)野(引)呬(四) 薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引)那野(引)野(引)呬(五) 壹昧(引)哩母(二合)捺囉(二合引)滿怛囉(二合)鉢乃(引)(六) 悉𠆙悉𠆙(七) 阿囉跛左那(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多儞澁鉢囉(三合)半左(引)野(引)呬(一句) 薩哩嚩(二合)耨珂訶囉(引)野(引)呬(二) 薩哩嚩(二合)訖梨(二合引)舍砌(引)那(引)野(引)呬(三) 薩哩嚩(二合)惡剎囉鉢囉(二合)毘(引)那(引)野(引)呬(四) 薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引)那野(引)野(引)呬(五) 壹昧(引)哩母(二合)捺囉(二合引)滿怛囉(二合)鉢乃(引)(六) 悉𠆙悉𠆙(七) 阿囉跛左那(八)

「誦是大明已，本尊來降為作成就，於虛空中現阿字……等文字行列。然後令弟子作滿心合掌，以淨帛覆面，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，本尊來降為作成就，於虛空中現阿字……等文字行列。然後令弟子作滿心合掌，以淨帛覆面，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『所有金剛字輪句， 日日應當一稱誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『所有金剛字輪句， 日日應當一稱誦，

隨其力能常如是， 所作一切皆成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其力能常如是， 所作一切皆成就。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)嚩(引)俱(半音)鉢囉(二合)半左達哩摩(二合)多(引)(一句) 嚩日囉(二合)訶那薩哩嚩(二合引)擎(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)嚩(引)俱(半音)鉢囉(二合)半左達哩摩(二合)多(引)(一句) 嚩日囉(二合)訶那薩哩嚩(二合引)擎(引)(二)

「授是大明已，除去面帛，弟子入曼拏羅，頂禮賢聖已，阿闍梨次當為讀空中所現行列文字，令弟子得聞，然後依法與授灌頂。復當授劍及般若波羅蜜多經，隨弟子所樂，若取經執持即得任持諸法、若取劍執持亦得任持諸法，然後授與印法及作供養。復令誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，除去面帛，弟子入曼拏羅，頂禮賢聖已，阿闍梨次當為讀空中所現行列文字，令弟子得聞，然後依法與授灌頂。復當授劍及般若波羅蜜多經，隨弟子所樂，若取經執持即得任持諸法、若取劍執持亦得任持諸法，然後授與印法及作供養。復令誦此大明曰：

「阿迦(引)嚕(引)目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)𧹞(引)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)三滿那嚩(二合)夜(引)咄(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿迦(引)嚕(引)目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)𧹞(引)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)三滿那嚩(二合)夜(引)咄(半音)(一句)

「此名金剛八輪曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛八輪曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人心想虛空密作持誦，期滿一年。過一年已，得與妙吉祥菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人心想虛空密作持誦，期滿一年。過一年已，得與妙吉祥菩薩等無有異。

「如上所說設有未成就者，但當持誦本部心明一遍，而亦能於諸布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧方便，及三摩地、一切法性、一切妙樂適悅等事，及法供養諸成就等，決定現生皆悉獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，但當持誦本部心明一遍，而亦能於諸布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧方便，及三摩地、一切法性、一切妙樂適悅等事，及法供養諸成就等，決定現生皆悉獲得。

「此名大三昧邪大教王轉字輪儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大三昧邪大教王轉字輪儀軌。」

爾時，諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！我今於汝大儀軌中亦說大明，若有行人持誦此大明一遍者，是人不為一切魔眾而來侵嬈，亦無諸苦。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！我今於汝大儀軌中亦說大明，若有行人持誦此大明一遍者，是人不為一切魔眾而來侵嬈，亦無諸苦。」即說大明曰：

「怛𭔧他(引)(一句) 唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)拏馱(引)哩尼(二) 薩哩嚩(二合引)努囉(引)誐尼(三) 薩哩嚩(二合)迦(引)𤚥(引)彌(引)娑(引)馱野尾禰曳(二合引)呼(引)莎(引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔧他(引)(一句) 唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)拏馱(引)哩尼(二) 薩哩嚩(二合引)努囉(引)誐尼(三) 薩哩嚩(二合)迦(引)𤚥(引)彌(引)娑(引)馱野尾禰曳(二合引)呼(引)莎(引)賀(引)(四)

「如是大明若能日日常持誦者，是人得離欲貪等苦，而亦不復造諸罪業，諸餘障累悉能銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明若能日日常持誦者，是人得離欲貪等苦，而亦不復造諸罪業，諸餘障累悉能銷滅。

「復次，說此曼拏羅儀軌：當依本法畫外曼拏羅已，依法抨量，內作四方曼拏羅開其四門；中間當安金剛弓菩薩摩訶薩，手執金剛箭，作射一切如來相；四方四隅畫八賢聖：一、名妙樂，二、名吉祥，三、名最勝，四、名高舉，五、名適悅，六、名破魔，七、名善愛，八、名作供養，是諸賢聖各結本印。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨以妙香塗身，隨力莊嚴現高舉相，左手結金剛高舉印，右手執箭，入曼拏羅。入已，應當右繞三匝，然作金剛嬉戲相頂禮賢聖，以二手結金剛拳，二頭指微屈如鉤成金剛請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：當依本法畫外曼拏羅已，依法抨量，內作四方曼拏羅開其四門；中間當安金剛弓菩薩摩訶薩，手執金剛箭，作射一切如來相；四方四隅畫八賢聖：一、名妙樂，二、名吉祥，三、名最勝，四、名高舉，五、名適悅，六、名破魔，七、名善愛，八、名作供養，是諸賢聖各結本印。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨以妙香塗身，隨力莊嚴現高舉相，左手結金剛高舉印，右手執箭，入曼拏羅。入已，應當右繞三匝，然作金剛嬉戲相頂禮賢聖，以二手結金剛拳，二頭指微屈如鉤成金剛請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)努囉(引)誐(引)葛哩沙(二合)野(引)彌埵(引)摩(引)野(引)係(一句) 尸竭囕(二合)摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉薩帝(引)那(二) 嚩日囉(二合)薩埵三摩曳(引)那(三) 鉢囉(二合)吠(引)舍鉢囉(二合)吠(引)舍吽(引)曼拏羅呼(引)(四) 娑嚩(引)提鉢底(引)(五) 薩哩嚩(二合)末努囉(引)倪(引)拏娑(引)馱野(六) 阿呼(引)蘇珂蘇珂部(引)哩部(二合)嚩莎(入)(七) 薩哩嚩(二合)蘇珂騷(引)摩那薩曳(二合引)哩末野(二合)鉢野𠺁(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)努囉(引)誐(引)葛哩沙(二合)野(引)彌埵(引)摩(引)野(引)係(一句) 尸竭囕(二合)摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉薩帝(引)那(二) 嚩日囉(二合)薩埵三摩曳(引)那(三) 鉢囉(二合)吠(引)舍鉢囉(二合)吠(引)舍吽(引)曼拏羅呼(引)(四) 娑嚩(引)提鉢底(引)(五) 薩哩嚩(二合)末努囉(引)倪(引)拏娑(引)馱野(六) 阿呼(引)蘇珂蘇珂部(引)哩部(二合)嚩莎(入)(七) 薩哩嚩(二合)蘇珂騷(引)摩那薩曳(二合引)哩末野(二合)鉢野𠺁(八)

「誦是大明已，本尊來降，現赤色焰光普遍熾盛，能施一切所欲成就。然後令弟子如阿闍梨相依法莊嚴入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，本尊來降，現赤色焰光普遍熾盛，能施一切所欲成就。然後令弟子如阿闍梨相依法莊嚴入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『今此金剛大悲箭， 破汝所有厭離心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今此金剛大悲箭， 破汝所有厭離心；

又此金剛智慧弓， 令汝得離貪愛慢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此金剛智慧弓， 令汝得離貪愛慢。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)努(引)訥伽(二合引)吒野莎(引)賀(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)努(引)訥伽(二合引)吒野莎(引)賀(引)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，右繞三匝頂禮賢聖，悉如阿闍梨所作已，授與如前本部印法及本尊灌頂，次當授與大金剛箭。復為立名金剛大愛，然後弟子作金剛舞及金剛歌而為供養，或復盡夜、或復半夜，不應睡眠，作歌舞等及諸飲食隨意受用。如是，一月、或復一年不應睡眠，依法作諸成就事業。其後，一切富樂、一切所欲、一切供養悉獲得已，然後隨應出曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，右繞三匝頂禮賢聖，悉如阿闍梨所作已，授與如前本部印法及本尊灌頂，次當授與大金剛箭。復為立名金剛大愛，然後弟子作金剛舞及金剛歌而為供養，或復盡夜、或復半夜，不應睡眠，作歌舞等及諸飲食隨意受用。如是，一月、或復一年不應睡眠，依法作諸成就事業。其後，一切富樂、一切所欲、一切供養悉獲得已，然後隨應出曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人當用赤木作金剛弓菩薩像，結金剛箭印。如是作已，行人依法持誦一年，其後得成金剛弓菩薩，壽命無窮，不老不死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人當用赤木作金剛弓菩薩像，結金剛箭印。如是作已，行人依法持誦一年，其後得成金剛弓菩薩，壽命無窮，不老不死。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦得敬愛鉤召作阿吠舍，或令旋舞歌詠、戲笑自在，或復遣魔或解、或縛、或取財物，所有貪瞋癡等一切染法或令增長、或令止息，又或增長吉祥善法，適悅快樂及作敬愛，乃至一切色、香、味、觸諸適悅境皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦得敬愛鉤召作阿吠舍，或令旋舞歌詠、戲笑自在，或復遣魔或解、或縛、或取財物，所有貪瞋癡等一切染法或令增長、或令止息，又或增長吉祥善法，適悅快樂及作敬愛，乃至一切色、香、味、觸諸適悅境皆得成就。

「此名大三昧邪大教王一切敬愛金剛大儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大三昧邪大教王一切敬愛金剛大儀軌。」

爾時，歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說善哉法門，若有行人修是法者，彼人常得一切如來所共稱讚，況復有餘不稱讚者？又若行人日日於金剛手菩薩或如來前稱念娑度娑度滿一千遍、或不限遍數，是人得心清淨、又得一切如來廣為稱讚善哉善哉，常無間斷，所有諸成就法皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說善哉法門，若有行人修是法者，彼人常得一切如來所共稱讚，況復有餘不稱讚者？又若行人日日於金剛手菩薩或如來前稱念娑度娑度滿一千遍、或不限遍數，是人得心清淨、又得一切如來廣為稱讚善哉善哉，常無間斷，所有諸成就法皆得成就。

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，其內曼拏羅四方四門，中心當安金剛善哉菩薩，四方四隅安八金剛善哉賢聖。如是安布曼拏羅已，時金剛阿闍梨結金剛善哉三昧拳，入曼拏羅，作善哉相頂禮賢聖。先稱娑度娑度，次以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，其內曼拏羅四方四門，中心當安金剛善哉菩薩，四方四隅安八金剛善哉賢聖。如是安布曼拏羅已，時金剛阿闍梨結金剛善哉三昧拳，入曼拏羅，作善哉相頂禮賢聖。先稱娑度娑度，次以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)覩瑟吒野(三合引)野(引)呬(一句) 娑(引)度鉢囉(二合)尾舍曼拏藍(二) 娑(引)度嚩尸(引)娑嚩薩哩網(二合)娑(引)馱野娑(引)度嚩日囉(二合)𠺁(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)覩瑟吒野(三合引)野(引)呬(一句) 娑(引)度鉢囉(二合)尾舍曼拏藍(二) 娑(引)度嚩尸(引)娑嚩薩哩網(二合)娑(引)馱野娑(引)度嚩日囉(二合)𠺁(三)

「誦是大明已，然後本尊來降為作成就，即聞曼拏羅中出善哉聲。次當依法引弟子入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降為作成就，即聞曼拏羅中出善哉聲。次當依法引弟子入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰：

「『若善、不善，若自、他， 是等語言不應出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若善、不善，若自、他， 是等語言不應出，

常當稱讚善哉言， 即得語業善成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當稱讚善哉言， 即得語業善成就。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)𩕳那(引)嚩日囉(二合)賀那舍(引)說旦(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𩕳那(引)嚩日囉(二合)賀那舍(引)說旦(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，弟子當結金剛善哉印作供養事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，弟子當結金剛善哉印作供養事。

「此名金剛善哉曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛善哉曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人當於如來像前以金剛三業諦心稱念娑度娑度滿百千遍，是人即得成佛及得廣大成就事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人當於如來像前以金剛三業諦心稱念娑度娑度滿百千遍，是人即得成佛及得廣大成就事業。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦得稱讚、敬愛、戲笑、歡喜，乃至獲得一切成就等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦得稱讚、敬愛、戲笑、歡喜，乃至獲得一切成就等法。

「此名一切歡喜金剛儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切歡喜金剛儀軌。」

爾時，虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說本部大明，若有行人修此法者，當得一切灌頂及得一切富樂。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說本部大明，若有行人修此法者，當得一切灌頂及得一切富樂。」即說大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合引)毘施(引)迦(一句) 薩哩嚩(二合引)囉他(二合)三鉢咄迦(二合引)囉迦(引)毘詵左𤚥(引)(二) 嚩嚩吒吒怛囉(二合引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合引)毘施(引)迦(一句) 薩哩嚩(二合引)囉他(二合)三鉢咄迦(二合引)囉迦(引)毘詵左𤚥(引)(二) 嚩嚩吒吒怛囉(二合引)(三)

「復次，說此曼拏羅儀軌：先當依法畫外曼拏羅，內畫八輻輪，中安金剛寶掌菩薩，於八幅位安八護世天：一、名日天，二、名月天，三、名帝釋天，四、名多聞天，五、名地天，六、名水天，七、名火天，八、名風天。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛寶印，稱念鑁字，入曼拏羅頂禮賢聖已，次以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：先當依法畫外曼拏羅，內畫八輻輪，中安金剛寶掌菩薩，於八幅位安八護世天：一、名日天，二、名月天，三、名帝釋天，四、名多聞天，五、名地天，六、名水天，七、名火天，八、名風天。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛寶印，稱念鑁字，入曼拏羅頂禮賢聖已，次以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合引)舍(引)波哩布(引)囉迦(一句) 摩賀(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)蘇哩野(二合引)野(引)呬(二) 婆誐鑁沒𠆙悉𠆙(三) 嚩日囉(二合)馱囉薩帝那(引)野(引)呬(四) 薩哩嚩(二合引)毘鉢囉(二合引)焬(引)波哩布囉野(五) 嚩嚩吒吒怛囕(二合引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合引)舍(引)波哩布(引)囉迦(一句) 摩賀(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)蘇哩野(二合引)野(引)呬(二) 婆誐鑁沒𠆙悉𠆙(三) 嚩日囉(二合)馱囉薩帝那(引)野(引)呬(四) 薩哩嚩(二合引)毘鉢囉(二合引)焬(引)波哩布囉野(五) 嚩嚩吒吒怛囕(二合引)(六)

「誦是大明已，若見光明相，當知本尊來降為作成就。然後依法令其弟子作金剛寶拳，持以妙華，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，若見光明相，當知本尊來降為作成就。然後依法令其弟子作金剛寶拳，持以妙華，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『財法無畏諸施中， 唯一法施為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『財法無畏諸施中， 唯一法施為最上，

日日無虛善所作， 金剛藏智汝當得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日無虛善所作， 金剛藏智汝當得。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)尾野訥嚩(二合)日囉(二合)賀那怛囉(二合)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾野訥嚩(二合)日囉(二合)賀那怛囉(二合)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖已，阿闍梨依法授與灌頂及授金剛寶，弟子乃結寶三昧拳印而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖已，阿闍梨依法授與灌頂及授金剛寶，弟子乃結寶三昧拳印而為供養。

「此名金剛寶曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛寶曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當仰觀虛空，持誦一年中無間斷。滿一年已，所有一切成就、一切富樂、一切供養悉得自然從空中出，行人得與虛空藏菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當仰觀虛空，持誦一年中無間斷。滿一年已，所有一切成就、一切富樂、一切供養悉得自然從空中出，行人得與虛空藏菩薩等無有異。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦復能作鉤召，及能作縛、或作敬愛，能使一切或來、或去，或攝聚財寶、或作散施隨意所用，或令出現地中伏藏，及能出現諸餘金、銀、真珠、摩尼、財寶等物，及一切灌頂成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦復能作鉤召，及能作縛、或作敬愛，能使一切或來、或去，或攝聚財寶、或作散施隨意所用，或令出現地中伏藏，及能出現諸餘金、銀、真珠、摩尼、財寶等物，及一切灌頂成就之法。

「此名一切義成就儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切義成就儀軌。」

爾時，大光菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說金剛光法，若有行人修此法者，是人當得無量光明普能照耀及得一切光明。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大光菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦宣說金剛光法，若有行人修此法者，是人當得無量光明普能照耀及得一切光明。」即說大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)蘇哩踰(二合引)𭡠踰(二合引)怛野薩哩嚩(二合)摩鉢薩踰(三合引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)蘇哩踰(二合引)𭡠踰(二合引)怛野薩哩嚩(二合)摩鉢薩踰(三合引)(一句)

「復次，說此曼拏羅儀軌：先當依法畫外曼拏羅，中心應畫日輪曼拏羅，中安大光菩薩手持日月。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛光明印，入曼拏羅，作光明視。頂禮賢聖已，依法結印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：先當依法畫外曼拏羅，中心應畫日輪曼拏羅，中安大光菩薩手持日月。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結金剛光明印，入曼拏羅，作光明視。頂禮賢聖已，依法結印，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)蘇哩野(二合)摩鉢薩踰(三合引)鉢寢(二合引)鉢囉(二合)塞契(二合)𠺁(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)蘇哩野(二合)摩鉢薩踰(三合引)鉢寢(二合引)鉢囉(二合)塞契(二合)𠺁(一句)

「誦是大明已，本尊來降現日月輪相，為施一切成就、一切富樂。然後令弟子著黃色衣，黃帛覆面，手持燈炬作金剛照耀，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，本尊來降現日月輪相，為施一切成就、一切富樂。然後令弟子著黃色衣，黃帛覆面，手持燈炬作金剛照耀，入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『日日當於諸佛所、 或復金剛手像前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『日日當於諸佛所、 或復金剛手像前，

應當常施於燈明， 彼人得離於睡眠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當常施於燈明， 彼人得離於睡眠。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)阿尾𭔧多摩(引)葛囉(二合)摩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿尾𭔧多摩(引)葛囉(二合)摩(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖。以所持燈炬作供養已，出曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖。以所持燈炬作供養已，出曼拏羅。

「此名金剛日曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛日曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當仰觀於日，持誦本部大明滿百千遍，是人即得無量威光，與金剛光菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當仰觀於日，持誦本部大明滿百千遍，是人即得無量威光，與金剛光菩薩等無有異。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦能增長一切威光，所作無染；復得自心清淨，而能出生三摩地光明照諸癡暗；又復於虛空中現日月輪，出大光明；復現圓光顯眾色相，除諸暗冥，一切世間光明普照於自身分；復有熾盛光明照耀，月中出水、日中出火，乃至得入一切如來大金剛光明曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦能增長一切威光，所作無染；復得自心清淨，而能出生三摩地光明照諸癡暗；又復於虛空中現日月輪，出大光明；復現圓光顯眾色相，除諸暗冥，一切世間光明普照於自身分；復有熾盛光明照耀，月中出水、日中出火，乃至得入一切如來大金剛光明曼拏羅。

「此名大三昧邪金剛光明儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大三昧邪金剛光明儀軌。」

爾時，寶幢菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝幢法，若有行人修是法者，是人當於一切魔軍怨敵眾中得無能勝，一切珍寶財穀及富樂等具得而無盡。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶幢菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝幢法，若有行人修是法者，是人當於一切魔軍怨敵眾中得無能勝，一切珍寶財穀及富樂等具得而無盡。」即說大明曰：

「唵(引)阿波囉(引)𡁠多(引)屹囉(二合)始嚕(引)漆哩(二合)帝(引)(一句) 薩哩縛(二合)設咄嚕(二合)鉢囉(二合)摩哩那(二合)儞(二) 薩哩嚩(二合)囉怛那(二合)特縛(二合引)惹(引)誐囉(二合)計(引)踰(引)哩(引)(三) 惹野惹野(四) 薩哩網(二合)彌(引)娑(引)馱野吽(引)怛囉(二合)吒(半音)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿波囉(引)𡁠多(引)屹囉(二合)始嚕(引)漆哩(二合)帝(引)(一句) 薩哩縛(二合)設咄嚕(二合)鉢囉(二合)摩哩那(二合)儞(二) 薩哩嚩(二合)囉怛那(二合)特縛(二合引)惹(引)誐囉(二合)計(引)踰(引)哩(引)(三) 惹野惹野(四) 薩哩網(二合)彌(引)娑(引)馱野吽(引)怛囉(二合)吒(半音)(五)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，於其中間依法抨量作四方曼拏羅，周匝遍安金剛寶幢；中心安置金剛寶幢菩薩，亦執寶幢；於四方四隅各安諸妙珍寶、種種殊異衣服、莊嚴等具。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨二手作金剛拳如竪立寶幢相，入曼拏羅已，阿闍梨心生戰慄，低伏其首作敬禮相，後復舉首，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，於其中間依法抨量作四方曼拏羅，周匝遍安金剛寶幢；中心安置金剛寶幢菩薩，亦執寶幢；於四方四隅各安諸妙珍寶、種種殊異衣服、莊嚴等具。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨二手作金剛拳如竪立寶幢相，入曼拏羅已，阿闍梨心生戰慄，低伏其首作敬禮相，後復舉首，誦此請召大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)特嚩(二合)惹(引)誐囉(二合)計(引)踰(引)囉(引)誐蹉(一句) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)鉢囉(二合)努(引)彌(引)娑嚩(二) 尾惹野尾惹野(三) 悉𭔧(四) 薩哩嚩(二合)僧誐囉(二合引)彌(引)毘踰(二合引)多(引)囉演帝哩(二合引)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)特嚩(二合)惹(引)誐囉(二合)計(引)踰(引)囉(引)誐蹉(一句) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)鉢囉(二合)努(引)彌(引)娑嚩(二) 尾惹野尾惹野(三) 悉𭔧(四) 薩哩嚩(二合)僧誐囉(二合引)彌(引)毘踰(二合引)多(引)囉演帝哩(二合引)(五)

「誦是大明已，然後本尊來降於虛空中，出現種種金寶、財物、衣服、莊嚴等具，從是已後常得此施。然後依法令弟子入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降於虛空中，出現種種金寶、財物、衣服、莊嚴等具，從是已後常得此施。然後依法令弟子入曼拏羅，入已，授此三昧頌曰：

「『此是一切諸佛幢， 表諸波羅蜜高勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是一切諸佛幢， 表諸波羅蜜高勝，

若置此幢於舍中， 諸惡友中得最勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若置此幢於舍中， 諸惡友中得最勝。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)阿波囉(引)惹野嚩日囉(二合)塞普(二合)吒(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿波囉(引)惹野嚩日囉(二合)塞普(二合)吒(半音)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖。阿闍梨授與寶幢，弟子即以此幢而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖。阿闍梨授與寶幢，弟子即以此幢而為供養。

「此名最上幢莊嚴曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名最上幢莊嚴曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當依法安立金剛寶幢，諦觀持誦一洛叉數，後得寶幢成就已，即獲一切富樂受用等具。若有執此寶幢者，得與金剛寶幢菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當依法安立金剛寶幢，諦觀持誦一洛叉數，後得寶幢成就已，即獲一切富樂受用等具。若有執此寶幢者，得與金剛寶幢菩薩等無有異。

「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦得一切事最勝，所有真珠、摩尼、衣服莊嚴、飲食受用、諸財物等皆悉獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能於此本部大明持誦一遍，亦得一切事最勝，所有真珠、摩尼、衣服莊嚴、飲食受用、諸財物等皆悉獲得。

「此名大三昧邪無能勝幡幢儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大三昧邪無能勝幡幢儀軌。」

爾時，極喜根菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與大歡喜法，若有行人修是法者，於一切時常得歡喜。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，極喜根菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言：「我今於汝大儀軌中我亦授與大歡喜法，若有行人修是法者，於一切時常得歡喜。」即說大明曰：

「唵(引)賀賀賀賀(一句) 摩賀(引)悉彌(二合)帝(引)(二) 摩賀(引)必哩(二合引)底迦(引)哩計(引)(三) 呬呬呬呬(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀賀賀賀(一句) 摩賀(引)悉彌(二合)帝(引)(二) 摩賀(引)必哩(二合引)底迦(引)哩計(引)(三) 呬呬呬呬(四)

「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，於其中間作四方曼拏羅，其狀齊平，猶如齒相；中安金剛喜菩薩，二手結歡喜印；於其四方安四菩薩——謂金剛手菩薩、灌頂菩薩……等。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結歡喜印，入曼拏羅，頂禮賢聖。次結請召印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說此曼拏羅儀軌：依法當畫外曼拏羅，於其中間作四方曼拏羅，其狀齊平，猶如齒相；中安金剛喜菩薩，二手結歡喜印；於其四方安四菩薩——謂金剛手菩薩、灌頂菩薩……等。如是安布曼拏羅已，然後金剛阿闍梨結歡喜印，入曼拏羅，頂禮賢聖。次結請召印，誦此請召大明曰：

「唵(引)摩賀(引)賀(引)娑阿(引)野(引)呬𠺁(一句) 薩哩嚩(二合)目欠(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(引)(二) 薩哩嚩(二合)必哩(二合引)多踰儞滿馱滿馱(三) 薩哩嚩(二合)訶哩釤(二合引)娑(引)馱野呼(引)(四) 賀賀賀郝(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)賀(引)娑阿(引)野(引)呬𠺁(一句) 薩哩嚩(二合)目欠(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(引)(二) 薩哩嚩(二合)必哩(二合引)多踰儞滿馱滿馱(三) 薩哩嚩(二合)訶哩釤(二合引)娑(引)馱野呼(引)(四) 賀賀賀郝(五)

「誦是大明已，然後本尊來降，不現事相，行人內自了知，心大歡喜，由是出生喜法成就。然後弟子亦依法結印，次復持華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，然後本尊來降，不現事相，行人內自了知，心大歡喜，由是出生喜法成就。然後弟子亦依法結印，次復持華入曼拏羅。入已，授此三昧頌曰：

「『當於喜恚二法中， 無怨無親無苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當於喜恚二法中， 無怨無親無苦樂，

常開喜眼喜言宣， 即得一切皆平等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常開喜眼喜言宣， 即得一切皆平等。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)阿哩鉢囉(二合)捺賀(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)阿哩鉢囉(二合)捺賀(引)(一句)

「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，授與歡喜，金剛弟子當結金剛喜印而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後令弟子除去面帛，頂禮賢聖，授與歡喜，金剛弟子當結金剛喜印而為供養。

「此名金剛歡喜曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛歡喜曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當依本法儀，作喜悅面持誦百千數，然後得成喜根菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當依本法儀，作喜悅面持誦百千數，然後得成喜根菩薩。

「如上所說設有未成就者，若能持誦本部大明一遍，亦能發生一切歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設有未成就者，若能持誦本部大明一遍，亦能發生一切歡喜。

「此名大三昧邪金剛歡喜儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大三昧邪金剛歡喜儀軌。」