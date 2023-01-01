佛說祕密三昧大教王經

佛說秘密三昧大教王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說秘密三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在三十三天雜飾柔軟地帝釋宮殿大樓閣中，與大菩薩一百六十萬俱胝那庾多眾——其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、金剛鉤菩薩摩訶薩、金剛弓菩薩摩訶薩、金剛善哉菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛光菩薩摩訶薩、金剛幢菩薩摩訶薩、金剛喜菩薩摩訶薩、金剛眼菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛轉法輪菩薩摩訶薩、金剛語菩薩摩訶薩、金剛業菩薩摩訶薩、金剛精進菩薩摩訶薩、金剛降魔菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩……等——復有金剛嬉戲、金剛鬘、金剛歌、金剛舞……等四千金剛明妃眾，復有金剛鉤、金剛索、金剛鎖、金剛鈴……等四千金剛執侍等眾，復有金剛香、金剛華、金剛燈、金剛塗香……等四千金剛女執侍等眾，復有大梵天王、大自在天、那羅延天等眾，并帝釋天主及其眷屬，又復彼天有無數俱胝天女起歡喜心，奏妙音樂，咸作最上廣大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在三十三天雜飾柔軟地帝釋宮殿大樓閣中，與大菩薩一百六十萬俱胝那庾多眾——其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、金剛鉤菩薩摩訶薩、金剛弓菩薩摩訶薩、金剛善哉菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛光菩薩摩訶薩、金剛幢菩薩摩訶薩、金剛喜菩薩摩訶薩、金剛眼菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛轉法輪菩薩摩訶薩、金剛語菩薩摩訶薩、金剛業菩薩摩訶薩、金剛精進菩薩摩訶薩、金剛降魔菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩……等——復有金剛嬉戲、金剛鬘、金剛歌、金剛舞……等四千金剛明妃眾，復有金剛鉤、金剛索、金剛鎖、金剛鈴……等四千金剛執侍等眾，復有金剛香、金剛華、金剛燈、金剛塗香……等四千金剛女執侍等眾，復有大梵天王、大自在天、那羅延天等眾，并帝釋天主及其眷屬，又復彼天有無數俱胝天女起歡喜心，奏妙音樂，咸作最上廣大供養。

爾時，彼天大曼拏羅會廣千由旬，世尊釋迦牟尼如來處于其中，有無量百千大眾恭敬圍繞，聽受說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼天大曼拏羅會廣千由旬，世尊釋迦牟尼如來處于其中，有無量百千大眾恭敬圍繞，聽受說法。

爾時，大祕密主金剛手菩薩摩訶薩——大執金剛者——於其會中普遍觀察諸眾會已，左手結金剛高舉印，右手戲擲最初妙樂大金剛杵安自心間作勇進勢，說此一切如來大乘現證三昧邪祕密心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大祕密主金剛手菩薩摩訶薩——大執金剛者——於其會中普遍觀察諸眾會已，左手結金剛高舉印，右手戲擲最初妙樂大金剛杵安自心間作勇進勢，說此一切如來大乘現證三昧邪祕密心明曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

說此心明時，一切世界普遍震動，一切如來即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提，一切菩薩不壞利益諸眾生事畢竟成就，彼帝釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，一切世界普遍震動，一切如來即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提，一切菩薩不壞利益諸眾生事畢竟成就，彼帝釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中。

爾時，世尊大毘盧遮那如來亦復現證正等菩提已，時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言：「願為一切眾生作大利樂，令得成就諸祕密法，當說諸法清淨勝義、自部最上祕密法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來亦復現證正等菩提已，時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言：「願為一切眾生作大利樂，令得成就諸祕密法，當說諸法清淨勝義、自部最上祕密法義。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已，先作金剛彈指，次說一切如來請召心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已，先作金剛彈指，次說一切如來請召心明曰：

「唵(引)摩賀蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)那(引)訖哩(二合)舍(二) 鉢囉(二合)吠(引)設三摩曳(引)哩嚩(二合)持嚩(二合引)(三) 嚩尸酤嚕尸竭囉(二合)(四) 密昧哩摩(二合)賀(引)滿怛囉(二合)鉢乃(五) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)那(引)訖哩(二合)舍(二) 鉢囉(二合)吠(引)設三摩曳(引)哩嚩(二合)持嚩(二合引)(三) 嚩尸酤嚕尸竭囉(二合)(四) 密昧哩摩(二合)賀(引)滿怛囉(二合)鉢乃(五) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(六)」

說此大明時，所有十方一切世界一切如來皆悉雲集，遍滿虛空猶如胡麻，中無間隙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此大明時，所有十方一切世界一切如來皆悉雲集，遍滿虛空猶如胡麻，中無間隙。

是時東方阿閦如來住世尊前，金剛手等四菩薩圍繞；南方寶生如來住世尊右，金剛藏等四菩薩圍繞；西方觀自在王如來住世尊後，金剛眼等四菩薩圍繞；北方不空成就如來住世尊左，金剛羯磨等四菩薩圍繞。是諸如來各各以其自印安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時東方阿閦如來住世尊前，金剛手等四菩薩圍繞；南方寶生如來住世尊右，金剛藏等四菩薩圍繞；西方觀自在王如來住世尊後，金剛眼等四菩薩圍繞；北方不空成就如來住世尊左，金剛羯磨等四菩薩圍繞。是諸如來各各以其自印安住。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩普攝如來大會一切大眾，乃至一切世界，悉令安住世尊大毘盧遮那如來大曼拏囉中已，說此祕密金剛歌詠大明，作祕密供養事。彼彼大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩普攝如來大會一切大眾，乃至一切世界，悉令安住世尊大毘盧遮那如來大曼拏囉中已，說此祕密金剛歌詠大明，作祕密供養事。彼彼大明曰：

「嚩日囉(二合)薩埵僧屹囉(二合)賀(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)薩埵僧屹囉(二合)賀(一句)

「嚩日囉(二合)囉怛那(二句)摩耨多囉(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)囉怛那(二句)摩耨多囉(一句)

「嚩日囉(二合)達哩摩(二合)誐(引)野乃(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)達哩摩(二合)誐(引)野乃(一句)

「嚩日囉(二合)羯哩摩(二合)迦𠽐婆嚩(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)羯哩摩(二合)迦𠽐婆嚩(一句)」

復次，宣說曼拏羅頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，宣說曼拏羅頌曰：

「我今依法而宣說， 金剛界大曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今依法而宣說， 金剛界大曼拏羅，

彼金剛界平等相， 此說名為金剛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼金剛界平等相， 此說名為金剛界。

曼拏羅位清淨已， 本尊大印而攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼拏羅位清淨已， 本尊大印而攝受，

如是普遍觀察已， 無數持誦作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是普遍觀察已， 無數持誦作成就。

其曼拏羅四方相， 四門四剎善安布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其曼拏羅四方相， 四門四剎善安布，

依法築立彼壇場， 縱廣三十三肘量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法築立彼壇場， 縱廣三十三肘量。

四門四隅禰踰賀， 中間繒帛以莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門四隅禰踰賀， 中間繒帛以莊嚴，

又復安置半月相， 以金剛寶為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復安置半月相， 以金剛寶為嚴飾。

依法當畫四樓閣， 以彼中間善安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法當畫四樓閣， 以彼中間善安置，

依金剛法開壇門， 金剛門等開其四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依金剛法開壇門， 金剛門等開其四。」

開門大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開門大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)薩埵目(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)薩埵目(一句)」

「壇中應畫八輻輪， 以金剛線作抨量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇中應畫八輻輪， 以金剛線作抨量，

先北方起後依次， 四線抨量人輪位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先北方起後依次， 四線抨量人輪位。

於其輪中依本法， 布列五方佛尊像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其輪中依本法， 布列五方佛尊像，

五佛左右輪輻隅， 畫彼戲鬘歌舞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛左右輪輻隅， 畫彼戲鬘歌舞相。

於曼拏羅四隅位， 應畫香華燈塗尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於曼拏羅四隅位， 應畫香華燈塗尊，

鉤索鎖鈴四明王， 東南西北門如次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤索鎖鈴四明王， 東南西北門如次。

如是諸佛賢聖等， 依法安布及粉畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛賢聖等， 依法安布及粉畫，

金剛曼拏羅成已， 然當鉤召諸賢聖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛曼拏羅成已， 然當鉤召諸賢聖。」

鉤召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤召大明曰：

「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 阿(引)野(引)係(引)尸(引)竭囕(二合)(二) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩賀(引)野(引)那(引)毘三摩野(三) 嚩日囉(二合)薩埵三摩野摩努薩摩(二合)囉(四) 悉𠆙(切身下同)悉𠆙(五) 三摩野薩怛嚩(二合)(六) 捺哩(二合)厨彌(引)婆嚩(七) 蘇都(引)輸(引)彌(引)婆嚩(八) 阿努囉訖覩(二合引)彌(引)婆嚩(九) 蘇布(引)輸(引)彌(引)婆嚩(十) 阿提底瑟吒(二合)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多悉提孕(二合)彌(引)鉢囉(二合)野蹉(十一) 訶訶訶訶(十二) 婆誐鑁那那(引)禰禰馱那薩埵(十三) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐檐(引)(十四) 薩嚩日囉(二合)馱囉(引)那(引)訖哩(二合)舍(十五) 鉢囉(二合)吠(引)舍三摩曳(引)哩嚩(二合)特嚩(二合引)(十六) 嚩尸(引)訖哩(二合)父多(十七) 摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵娑(引)馱野(十八) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)阿(引十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句) 阿(引)野(引)係(引)尸(引)竭囕(二合)(二) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩賀(引)野(引)那(引)毘三摩野(三) 嚩日囉(二合)薩埵三摩野摩努薩摩(二合)囉(四) 悉𠆙(切身下同)悉𠆙(五) 三摩野薩怛嚩(二合)(六) 捺哩(二合)厨彌(引)婆嚩(七) 蘇都(引)輸(引)彌(引)婆嚩(八) 阿努囉訖覩(二合引)彌(引)婆嚩(九) 蘇布(引)輸(引)彌(引)婆嚩(十) 阿提底瑟吒(二合)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多悉提孕(二合)彌(引)鉢囉(二合)野蹉(十一) 訶訶訶訶(十二) 婆誐鑁那那(引)禰禰馱那薩埵(十三) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐檐(引)(十四) 薩嚩日囉(二合)馱囉(引)那(引)訖哩(二合)舍(十五) 鉢囉(二合)吠(引)舍三摩曳(引)哩嚩(二合)特嚩(二合引)(十六) 嚩尸(引)訖哩(二合)父多(十七) 摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵娑(引)馱野(十八) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)阿(引十九)

「當說如是大明時， 一切最上諸佛等、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當說如是大明時， 一切最上諸佛等、

并諸在會天子眾， 悉入金剛薩埵法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并諸在會天子眾， 悉入金剛薩埵法。

次現祥瑞歡喜等， 或天光明或妙香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次現祥瑞歡喜等， 或天光明或妙香，

若自得見他亦然， 見瑞相者得最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自得見他亦然， 見瑞相者得最勝。

獲自最上三昧邪， 金剛手等所攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲自最上三昧邪， 金剛手等所攝受，

先於一門求成就， 鉤索鎖鈴如次轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先於一門求成就， 鉤索鎖鈴如次轉。

諸供養及密供養， 以妙華等依法獻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸供養及密供養， 以妙華等依法獻，

賢瓶滿盛眾香水， 插金剛枝作持誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢瓶滿盛眾香水， 插金剛枝作持誦。」

大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明曰：

「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)阿目伽三摩野鉢囉(二合)吠(引)舍(一句) 悉𠆙嚩日囉(二合)薩埵(二) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)阿目伽三摩野鉢囉(二合)吠(引)舍(一句) 悉𠆙嚩日囉(二合)薩埵(二) 𠺁吽(引)鑁(引)呼(引)(三)

「當說如是大明時， 最上金剛薩埵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當說如是大明時， 最上金剛薩埵等，

所有印及三昧邪， 供養等法悉得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有印及三昧邪， 供養等法悉得入。

彼甘露水若飲用、 或復依法而灑淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼甘露水若飲用、 或復依法而灑淨，

色、力、命、安復堅強， 能作一切成就事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色、力、命、安復堅強， 能作一切成就事。

然後隨力令弟子， 淨帛覆面著赤衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後隨力令弟子， 淨帛覆面著赤衣，

依法引入曼拏羅， 先拋華後密供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法引入曼拏羅， 先拋華後密供養。

入已先受金剛印， 次與三昧誓誡言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入已先受金剛印， 次與三昧誓誡言，

若破金剛手三昧， 此金剛杵碎其頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若破金剛手三昧， 此金剛杵碎其頂。」

大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)賀那塞怖(二合引)吒野謨(引)哩馱那(二合引)曩發吒(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)賀那塞怖(二合引)吒野謨(引)哩馱那(二合引)曩發吒(半音)(一句)

「然後仰觀其壇上， 捧持妙華隨意擲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後仰觀其壇上， 捧持妙華隨意擲，

華所墮處即本尊， 後求最上成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華所墮處即本尊， 後求最上成就法。

次應除其覆面帛， 全身委地伸敬禮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應除其覆面帛， 全身委地伸敬禮；

禮曼拏羅本尊已， 獻嬉戲等密供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮曼拏羅本尊已， 獻嬉戲等密供養；

普見曼拏羅相已， 覺了一切眾生聚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見曼拏羅相已， 覺了一切眾生聚；

觀已然依灌頂儀， 以金剛水灌其頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀已然依灌頂儀， 以金剛水灌其頂，

顯示五智金剛杵， 大金剛杵等如儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示五智金剛杵， 大金剛杵等如儀。

如是與自標幟已， 然當立以金剛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是與自標幟已， 然當立以金剛名，

金剛手等諸大士， 悉從金剛心所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手等諸大士， 悉從金剛心所生。

與授金剛密印已， 及說不空三昧法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與授金剛密印已， 及說不空三昧法，

金剛薩埵不應離， 一切如來從是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵不應離， 一切如來從是生。

依法當於清旦時， 一稱金剛本尊號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法當於清旦時， 一稱金剛本尊號，

然後授與金剛戒： 『金剛手為汝勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後授與金剛戒： 『金剛手為汝勝尊，

此金剛杵大金剛， 隨其所欲常成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此金剛杵大金剛， 隨其所欲常成就。』

然後復獻密供養， 普供養勝曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後復獻密供養， 普供養勝曼拏羅，

隨所愛樂妙華等， 諸供養物而供獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所愛樂妙華等， 諸供養物而供獻。

「此名金剛界大曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛界大曼拏羅。

「復次，於諸成就法中先說身成就法：行人若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者——或鑄、或雕、或塑、或畫——應隨所樂依法作已，於彼像前嚴設供養。行人著赤色衣，結金剛高舉，即於一年中專注持誦，不勒限數，乃至諸所樂欲飲食快樂隨意受用，悉無所礙。後滿一年已其功成就，即於現生得成金剛手菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，於諸成就法中先說身成就法：行人若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者——或鑄、或雕、或塑、或畫——應隨所樂依法作已，於彼像前嚴設供養。行人著赤色衣，結金剛高舉，即於一年中專注持誦，不勒限數，乃至諸所樂欲飲食快樂隨意受用，悉無所礙。後滿一年已其功成就，即於現生得成金剛手菩薩摩訶薩。

「復次，宣說語成就法：行人依法隨處隨時以金剛語持誦百千數限，數滿已，得一切如來施諸成就事，第二生中即得成佛，後復決定成金剛手尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說語成就法：行人依法隨處隨時以金剛語持誦百千數限，數滿已，得一切如來施諸成就事，第二生中即得成佛，後復決定成金剛手尊。

「復次，宣說心成就法：行人依法隨處隨時意中密作相應持誦，滿四月已，即得隨意最上成就，現生一切所作皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說心成就法：行人依法隨處隨時意中密作相應持誦，滿四月已，即得隨意最上成就，現生一切所作皆成。

「復次，宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法：行人依法於本尊像前，左手作金剛拳，右手執金剛杵，依法持誦百千數已，即得金剛杵成就。執是杵已，隨欲往來及諸所樂自在無礙，亦得金剛手菩薩摩訶薩及諸如來——或隱、或顯——現成就事，隨其所欲令彼行人變化受用及餘所作悉使圓滿，亦於現生得成金剛手菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法：行人依法於本尊像前，左手作金剛拳，右手執金剛杵，依法持誦百千數已，即得金剛杵成就。執是杵已，隨欲往來及諸所樂自在無礙，亦得金剛手菩薩摩訶薩及諸如來——或隱、或顯——現成就事，隨其所欲令彼行人變化受用及餘所作悉使圓滿，亦於現生得成金剛手菩薩摩訶薩。

「復次，通說三業成就法：行人應當依本法儀隨處隨時安置尊像，於其像前當結大印，諦想本尊，持誦一年。期限滿已，得成金剛手菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，通說三業成就法：行人應當依本法儀隨處隨時安置尊像，於其像前當結大印，諦想本尊，持誦一年。期限滿已，得成金剛手菩薩摩訶薩。

「復次，廣說諸成就法：行人應當依金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦，復得一切勝解法、一切事成就，得見金剛手菩薩摩訶薩身，又聞其言：『日日當與一切成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，廣說諸成就法：行人應當依金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦，復得一切勝解法、一切事成就，得見金剛手菩薩摩訶薩身，又聞其言：『日日當與一切成就。』

「當知此金剛薩埵祕密法門，設有未能成就如上法者，若但入此曼拏羅時，亦能善作一切擁護，息災安樂，增長壽命，色相少盛，有力精進，勇悍吉祥，增益善法。所有一切諸瘧毒等病苦憂惱、惡夢惡相，拏枳儞等之所執持，法障、業障、煩惱障等一切障礙，夭死、諸怖、一切惡法及餘苦等皆能息滅。又復能作阿吠舍等事，或令動搖、或作歌舞，或說未來事，或現身相、或出其聲，或作調伏破壞、或作隱覆禁制，或印法攝持、或令癡亂，或縛、或解，或一切所欲皆能召集、乃至一切世間普遍鉤召，悉令阿吠舍而作敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知此金剛薩埵祕密法門，設有未能成就如上法者，若但入此曼拏羅時，亦能善作一切擁護，息災安樂，增長壽命，色相少盛，有力精進，勇悍吉祥，增益善法。所有一切諸瘧毒等病苦憂惱、惡夢惡相，拏枳儞等之所執持，法障、業障、煩惱障等一切障礙，夭死、諸怖、一切惡法及餘苦等皆能息滅。又復能作阿吠舍等事，或令動搖、或作歌舞，或說未來事，或現身相、或出其聲，或作調伏破壞、或作隱覆禁制，或印法攝持、或令癡亂，或縛、或解，或一切所欲皆能召集、乃至一切世間普遍鉤召，悉令阿吠舍而作敬愛。

「如上等事皆得自在，能作一切事業，得一切金剛三業成就，出現一切幻化等法，及能轉易時分破壞舍宇、所有緊迦囉、藥叉、必舍左等，彼諸眷屬悉作成就，復禁止一切風、雨、電、電，復能請降依時甘雨、亦能拔除損折樹林華菓、亦能非時生諸華菓。以要言之，一切隱顯、升沈及饒益等事皆得如意，乃至一切最上成就之法亦悉圓滿。是故當知：此金剛薩埵祕密心明及曼拏羅能如上百種事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上等事皆得自在，能作一切事業，得一切金剛三業成就，出現一切幻化等法，及能轉易時分破壞舍宇、所有緊迦囉、藥叉、必舍左等，彼諸眷屬悉作成就，復禁止一切風、雨、電、電，復能請降依時甘雨、亦能拔除損折樹林華菓、亦能非時生諸華菓。以要言之，一切隱顯、升沈及饒益等事皆得如意，乃至一切最上成就之法亦悉圓滿。是故當知：此金剛薩埵祕密心明及曼拏羅能如上百種事業。

「如上所說皆是金剛薩埵祕密法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說皆是金剛薩埵祕密法門。」

爾時，世尊大毘盧遮那如來等一切如來歡喜大笑，同共宣說一切如來現證覺智金剛大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來等一切如來歡喜大笑，同共宣說一切如來現證覺智金剛大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩(引)帝(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)馱(引)哩尼(二) 薩哩嚩(二合)三摩多(引)鉢囉(二合)昌(引)達儞(三) 薩哩嚩(二合)耨珂剎煬葛哩(四) 薩哩嚩(二合)蘇珂鉢囉(二合)那(引)曳計(引)(五) 薩哩縛(二合引)哩他(二合)娑(引)達儞莎(引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩(引)帝(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)馱(引)哩尼(二) 薩哩嚩(二合)三摩多(引)鉢囉(二合)昌(引)達儞(三) 薩哩嚩(二合)耨珂剎煬葛哩(四) 薩哩嚩(二合)蘇珂鉢囉(二合)那(引)曳計(引)(五) 薩哩縛(二合引)哩他(二合)娑(引)達儞莎(引)賀(引)(六)」

說是大明已，時諸如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！汝當受持我此大明，為諸眾生作大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明已，時諸如來告金剛手菩薩摩訶薩言：「金剛手！汝當受持我此大明，為諸眾生作大利益。

「我今宣說曼拏羅法：行人應當依本法儀粉畫外曼拏羅作四方相，於其中間作八輻輪，而於輪臍安毘盧遮那如來，於輪輻八位畫八如來。依法安布曼拏羅已，時金剛阿闍梨結一切如來拳印，被所應著衣入曼拏羅，全身委地頂禮賢聖。先誦請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今宣說曼拏羅法：行人應當依本法儀粉畫外曼拏羅作四方相，於其中間作八輻輪，而於輪臍安毘盧遮那如來，於輪輻八位畫八如來。依法安布曼拏羅已，時金剛阿闍梨結一切如來拳印，被所應著衣入曼拏羅，全身委地頂禮賢聖。先誦請召大明曰：

「『唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囕(二合)酤尸(一句) 摩賀(引)冐𠆙(引)迦哩沙(二合)尼(二) 薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)鉢囉(二合)吠(引)舍儞(三) 薩哩嚩(二合)三摩(引)提滿馱儞(四) 薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)尾提尾娑多(二合)囉迦(引)哩計(引)嚩馱莎(引)賀(引)(六)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囕(二合)酤尸(一句) 摩賀(引)冐𠆙(引)迦哩沙(二合)尼(二) 薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)鉢囉(二合)吠(引)舍儞(三) 薩哩嚩(二合)三摩(引)提滿馱儞(四) 薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)尾提尾娑多(二合)囉迦(引)哩計(引)嚩馱莎(引)賀(引)(六)』

「誦是大明已，一切如來及諸賢聖皆悉雲集，現歡喜等諸祥瑞相。然後阿闍梨令弟子如前著衣，淨帛覆面，作金剛合掌，持以妙華，引入曼拏羅。入已，當授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦是大明已，一切如來及諸賢聖皆悉雲集，現歡喜等諸祥瑞相。然後阿闍梨令弟子如前著衣，淨帛覆面，作金剛合掌，持以妙華，引入曼拏羅。入已，當授此三昧頌曰：

「『當知佛、法、僧三寶， 最上最勝所歸依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當知佛、法、僧三寶， 最上最勝所歸依，

乃至盡壽常供養， 不應供養餘天等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至盡壽常供養， 不應供養餘天等。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「『唵(引)訶那嚩日囉(二合)(一句) 那囉迦舍(引)薩葛呼(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)訶那嚩日囉(二合)(一句) 那囉迦舍(引)薩葛呼(引)(二)』

「授是大明已，乃為除去面帛，即令弟子全身委地頂禮賢聖。次當授與大金剛杵，後以如來五瓶灌頂，及授本部大明并教示印法，然後隨力供養，出曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，乃為除去面帛，即令弟子全身委地頂禮賢聖。次當授與大金剛杵，後以如來五瓶灌頂，及授本部大明并教示印法，然後隨力供養，出曼拏羅。

「此名大總持曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名大總持曼拏羅。

「復次，宣說彼成就法：行人應當依本法儀，於如來像前加趺而坐，結一切如來拳印，不勒限數持誦一年，日唯一食，餘不應作，如本法說勿生退倦。後一年滿已即得成佛，為一切三界主，自在常住，壽命無量，而善調伏諸眾生界。如上所說成就之法，行人設有未成就者，但當於此大明諦心持誦，亦能成辦一切事業——所謂先得五分功德，乃至轉法輪、度眾生等諸方事，後當不久亦得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說彼成就法：行人應當依本法儀，於如來像前加趺而坐，結一切如來拳印，不勒限數持誦一年，日唯一食，餘不應作，如本法說勿生退倦。後一年滿已即得成佛，為一切三界主，自在常住，壽命無量，而善調伏諸眾生界。如上所說成就之法，行人設有未成就者，但當於此大明諦心持誦，亦能成辦一切事業——所謂先得五分功德，乃至轉法輪、度眾生等諸方事，後當不久亦得成佛。

「此名一切如來大總持儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名一切如來大總持儀軌。」

金剛破惡大儀軌會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛破惡大儀軌會

爾時，金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言：「願當受持我此大明儀軌大三昧邪金剛破惡祕密心明，所有一切惡者及餘天等一切眾生，於諸如來教中生恚惡佷戾心者，皆能調伏，悉使墮落，從菩提道場最初降伏已後不復令諸惡得起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言：「願當受持我此大明儀軌大三昧邪金剛破惡祕密心明，所有一切惡者及餘天等一切眾生，於諸如來教中生恚惡佷戾心者，皆能調伏，悉使墮落，從菩提道場最初降伏已後不復令諸惡得起。」

爾時，一切如來默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來默然而住。

時金剛手菩薩摩訶薩——為欲圓滿諸勝願故——左手結金剛高舉印，右手戲擲金剛杵，熙怡微笑，結加趺坐，說此祕密心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩摩訶薩——為欲圓滿諸勝願故——左手結金剛高舉印，右手戲擲金剛杵，熙怡微笑，結加趺坐，說此祕密心明曰：

「唵(引)儞遜婆呼(引)婆誠鑁(一句) 嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)儞遜婆呼(引)婆誠鑁(一句) 嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(二)」

說此心明時，一切世界皆悉震動。一切如來又復以諸佛大菩提智現證正等菩提，所有一切山巖崩倒破壞，一切惡者皆悉調伏，普遍鉤召悉入曼拏羅中，安住三昧而作敬愛；所有一切母鬼眾、部多眾、惡曜眾、夜叉、羅剎、頻那、夜迦等眾，乃至地獄趣類，皆悉破壞摧毀，叫呼迷亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心明時，一切世界皆悉震動。一切如來又復以諸佛大菩提智現證正等菩提，所有一切山巖崩倒破壞，一切惡者皆悉調伏，普遍鉤召悉入曼拏羅中，安住三昧而作敬愛；所有一切母鬼眾、部多眾、惡曜眾、夜叉、羅剎、頻那、夜迦等眾，乃至地獄趣類，皆悉破壞摧毀，叫呼迷亂。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩隨應降伏悉降伏已，以金剛眼普遍觀視，出現金剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷屬，極猛惡相，利牙咬唇，又復顰眉，有大焰光周遍熾盛，執金剛鉤及朅樁、誐劍、索叉、杖鈴及幡等，復以種種莊嚴之具而為嚴飾。如是出現已，於金剛手菩薩摩訶薩周匝而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩隨應降伏悉降伏已，以金剛眼普遍觀視，出現金剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷屬，極猛惡相，利牙咬唇，又復顰眉，有大焰光周遍熾盛，執金剛鉤及朅樁、誐劍、索叉、杖鈴及幡等，復以種種莊嚴之具而為嚴飾。如是出現已，於金剛手菩薩摩訶薩周匝而住。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此降三世大曼拏羅儀軌：「先當與彼大曼拏羅法用相應，次當畫此外曼拏羅作圓滿相；內金剛曼拏羅作四方相；中安金剛手大執金剛尊，面現喜怒相，利牙外出，左手結金剛高舉印、或執青蓮華，右手戲擲金剛杵；前安金剛降三世大忿怒尊；右安金剛鉤召忿怒尊；後安金剛劍尊；左安金剛索尊；於其四隅畫金剛忿怒主尊、金剛迦羅尊、金剛杖尊、金剛摩嚕多尊。如是畫已，然後金剛阿闍梨著青色衣結降三世印，作忿怒相，入曼拏羅，頂禮賢聖已，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此降三世大曼拏羅儀軌：「先當與彼大曼拏羅法用相應，次當畫此外曼拏羅作圓滿相；內金剛曼拏羅作四方相；中安金剛手大執金剛尊，面現喜怒相，利牙外出，左手結金剛高舉印、或執青蓮華，右手戲擲金剛杵；前安金剛降三世大忿怒尊；右安金剛鉤召忿怒尊；後安金剛劍尊；左安金剛索尊；於其四隅畫金剛忿怒主尊、金剛迦羅尊、金剛杖尊、金剛摩嚕多尊。如是畫已，然後金剛阿闍梨著青色衣結降三世印，作忿怒相，入曼拏羅，頂禮賢聖已，說此頌曰：

「『為諸眾生利益故、 為欲成就諸教故、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『為諸眾生利益故、 為欲成就諸教故、

廣為調伏惡眾故， 金剛薩埵加被我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為調伏惡眾故， 金剛薩埵加被我。』

「然後結金剛鉤印，其印以二手頭指頭節微屈，如鉤成印，誦此請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後結金剛鉤印，其印以二手頭指頭節微屈，如鉤成印，誦此請召大明曰：

「唵囉儞遜婆嚩日囉(二合引)葛哩沙(二合)野(一句) 鉢囉(二合)吠(引)舍野(二) 滿馱野(三) 嚩尸(引)[酪-ㄆ+土]嚕(四) 摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉摩(引)那野吽(引)(五) 薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)酤羅(引)那(引)葛哩沙(二合)野吽(引)(六) 薩哩嚩(二合)母捺囉(二合引)誐拏(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(引)(七) 薩哩嚩(二合)三摩煬(引)未特嚩(二合引)那野吽(引)(八) 薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合)悉提孕(二合)阿謨(引)伽(引)鉢囉(二合)底賀當娑(引)馱野吽(引)吽(引)(九) 𠺁𠺁𠺁𠺁(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵囉儞遜婆嚩日囉(二合引)葛哩沙(二合)野(一句) 鉢囉(二合)吠(引)舍野(二) 滿馱野(三) 嚩尸(引)[酪-ㄆ+土]嚕(四) 摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉摩(引)那野吽(引)(五) 薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)酤羅(引)那(引)葛哩沙(二合)野吽(引)(六) 薩哩嚩(二合)母捺囉(二合引)誐拏(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(引)(七) 薩哩嚩(二合)三摩煬(引)未特嚩(二合引)那野吽(引)(八) 薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合)悉提孕(二合)阿謨(引)伽(引)鉢囉(二合)底賀當娑(引)馱野吽(引)吽(引)(九) 𠺁𠺁𠺁𠺁(十)

「如是大明若誦二十一遍，所有一切執金剛明妃悉入金剛薩埵一切如來金剛部中。時金剛阿闍梨作忿怒相，普令一切悉得阿吠舍所有一切障及一切罪悉得銷滅。阿闍梨然後復作忿怒相，結金剛打擲印，獻諸供養已，後令弟子亦著青衣，青帛覆面，亦作忿怒相，先結金剛打擲印，次當執華。引入曼拏羅已，授此三昧頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明若誦二十一遍，所有一切執金剛明妃悉入金剛薩埵一切如來金剛部中。時金剛阿闍梨作忿怒相，普令一切悉得阿吠舍所有一切障及一切罪悉得銷滅。阿闍梨然後復作忿怒相，結金剛打擲印，獻諸供養已，後令弟子亦著青衣，青帛覆面，亦作忿怒相，先結金剛打擲印，次當執華。引入曼拏羅已，授此三昧頌曰：

「『普為眾生作利益， 調伏一切極惡者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『普為眾生作利益， 調伏一切極惡者，

日日當於清旦時， 一遍輪擲金剛杵。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日當於清旦時， 一遍輪擲金剛杵。』

「復授此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復授此大明曰：

「唵(引)儞遜婆嚩日囉(二合)吽發吒(半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)儞遜婆嚩日囉(二合)吽發吒(半音)

「授是大明已，然後弟子拋華，華所墮處即是本尊。後與除去面帛，弟子應當頂禮賢聖已，擲金剛杵。次當授與金剛灌頂及與心明教示印法，如其所樂作供養已，出曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「授是大明已，然後弟子拋華，華所墮處即是本尊。後與除去面帛，弟子應當頂禮賢聖已，擲金剛杵。次當授與金剛灌頂及與心明教示印法，如其所樂作供養已，出曼拏羅。

「此名金剛降三世曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名金剛降三世曼拏羅。

「復次，宣說成就之法：行人應當依本法儀造於㡧像，中畫金剛降三世忿怒明王、右邊當畫四忿怒王、左邊亦畫四忿怒王。如是畫已，依法安置。行人於彼像前擲金剛杵，結加趺坐，作忿怒相及作忿怒視，持誦百千遍限數滿已，能令己身得如大金剛忿怒王，所有色相、壽命、威力、精進皆悉同等，亦復具足神通、事業、大成就法，利益眾生無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說成就之法：行人應當依本法儀造於㡧像，中畫金剛降三世忿怒明王、右邊當畫四忿怒王、左邊亦畫四忿怒王。如是畫已，依法安置。行人於彼像前擲金剛杵，結加趺坐，作忿怒相及作忿怒視，持誦百千遍限數滿已，能令己身得如大金剛忿怒王，所有色相、壽命、威力、精進皆悉同等，亦復具足神通、事業、大成就法，利益眾生無有窮盡。

「如上所說設未成就者，但能入此曼拏羅中，持誦如上大明一遍能作百種事業，所謂：情與非情一切惡中悉能禁制，破壞驚怖，摧毀隱覆癡迷，禁縛離散，斷截失亂。又復能令諸惡有情或發語言、或禁語言、或逼逐發遣、或為僕使、或障其觀視、或瘧疾所持、或陷沒於地、或墮那洛迦中、或轉傍生趣中，乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止，諸和合事令不和合，後復發起違損等事。復以餘緣令現戲笑等相，亦能使病、亦能止病，乃至一切惡者悉令殞滅。復能鉤召一切，悉令阿吠舍而作敬愛。所應降伏者，或令動搖旋舞、歌詠戲笑、及令廣說未來等事。如是，一切惡者悉使敬愛降伏，一切事業悉令成辦，一切天、龍、夜叉、羅剎、頻那夜迦、部多母鬼等悉令銷滅，所有一切地、水、火、風、空界皆以三昧教勅所攝，悉能成辦世門一切所造等事，能令大梵天王、那羅延天、大自在天、毘沙門天王等悉得離諸貪染，設使一切如來有貪染心亦得清淨，一切菩薩亦復如是，乃至我大忿怒王而亦降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說設未成就者，但能入此曼拏羅中，持誦如上大明一遍能作百種事業，所謂：情與非情一切惡中悉能禁制，破壞驚怖，摧毀隱覆癡迷，禁縛離散，斷截失亂。又復能令諸惡有情或發語言、或禁語言、或逼逐發遣、或為僕使、或障其觀視、或瘧疾所持、或陷沒於地、或墮那洛迦中、或轉傍生趣中，乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止，諸和合事令不和合，後復發起違損等事。復以餘緣令現戲笑等相，亦能使病、亦能止病，乃至一切惡者悉令殞滅。復能鉤召一切，悉令阿吠舍而作敬愛。所應降伏者，或令動搖旋舞、歌詠戲笑、及令廣說未來等事。如是，一切惡者悉使敬愛降伏，一切事業悉令成辦，一切天、龍、夜叉、羅剎、頻那夜迦、部多母鬼等悉令銷滅，所有一切地、水、火、風、空界皆以三昧教勅所攝，悉能成辦世門一切所造等事，能令大梵天王、那羅延天、大自在天、毘沙門天王等悉得離諸貪染，設使一切如來有貪染心亦得清淨，一切菩薩亦復如是，乃至我大忿怒王而亦降伏。」