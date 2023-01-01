金剛頂瑜伽三十七尊出生義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽三十七尊出生義

特進試鴻臚卿大興寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我能仁如來！憫三有六趣之惑，常由蘊、界、入等，受生死妄執，空華無而虛計，衣珠有而不知，於是乎收跡都史天宮，下生中印土，起化城以接之，由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟，三祕密教說時方至，遂却住自受用身，據色究竟天宮，入不空王三昧，普集諸聖賢，削地位之漸階，開等妙之頓旨。從普賢金剛性海，出塵數加持色身，然後演普賢金剛語業之密言，示普賢金剛身業之密印，啟普賢金剛意業之意慧，成有情金剛三業之度門。不達者，以為運動支節未殊於戲弄，持誦文身更成計著，安知夫入於此出於彼，用於淺成於深，亦由金剛手纔乘狻猊忽奮王趾，適按丘陵已平？是不思議之源流，尚非三賢四果之境界也，豈區區常情所能臆中哉？故得之者，即五根而入正受；就萬有而照大空；引佛界而普淨眾生；攝群情而都會一智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能仁如來！憫三有六趣之惑，常由蘊、界、入等，受生死妄執，空華無而虛計，衣珠有而不知，於是乎收跡都史天宮，下生中印土，起化城以接之，由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟，三祕密教說時方至，遂却住自受用身，據色究竟天宮，入不空王三昧，普集諸聖賢，削地位之漸階，開等妙之頓旨。從普賢金剛性海，出塵數加持色身，然後演普賢金剛語業之密言，示普賢金剛身業之密印，啟普賢金剛意業之意慧，成有情金剛三業之度門。不達者，以為運動支節未殊於戲弄，持誦文身更成計著，安知夫入於此出於彼，用於淺成於深，亦由金剛手纔乘狻猊忽奮王趾，適按丘陵已平？是不思議之源流，尚非三賢四果之境界也，豈區區常情所能臆中哉？故得之者，即五根而入正受；就萬有而照大空；引佛界而普淨眾生；攝群情而都會一智。

所以修行者先住相似，則受加持力焉！垢薄者稍見於法明，得三昧分焉！深入者雙了於空色，則有遍淨體焉！乃習氣蓋障廓然無餘矣，則寂照本源、業用皆辨。法王自在義利平施，然知諸正覺尊本來常住，大菩提眾無不會同。外道隔於我執；二乘滯於空證；近情失於取捨；淺智惑於有無，是故是自破舟梁，不可得而詣也。至如即爾普賢之心，深入圓明之智，乃是真言行菩薩造瑜伽之大方也。然後能堅固心菩提、莊嚴心相、開現心法藏、成就心神通、寂滅心戲論，於是發明知見成就眾生，住相應門作諸佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以修行者先住相似，則受加持力焉！垢薄者稍見於法明，得三昧分焉！深入者雙了於空色，則有遍淨體焉！乃習氣蓋障廓然無餘矣，則寂照本源、業用皆辨。法王自在義利平施，然知諸正覺尊本來常住，大菩提眾無不會同。外道隔於我執；二乘滯於空證；近情失於取捨；淺智惑於有無，是故是自破舟梁，不可得而詣也。至如即爾普賢之心，深入圓明之智，乃是真言行菩薩造瑜伽之大方也。然後能堅固心菩提、莊嚴心相、開現心法藏、成就心神通、寂滅心戲論，於是發明知見成就眾生，住相應門作諸佛事。

是以由大圓鏡智，厥有金剛平等現等覺身，則塔中方東，阿閦如來也；由平等性智，厥有義平等現等覺身，即塔中方之南，寶生如來也；由妙觀察智，厥有法平等現等覺身，即塔中方之西，阿彌陀如來也；由成所作智，厥有業平等現等覺身，即塔中方之北，不空成就如來也；由四如來智，出生四波羅蜜菩薩焉。蓋為三際一切諸聖賢生成養育之母，於是印成法界體性智自受用身，即塔之正中毘盧舍那如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以由大圓鏡智，厥有金剛平等現等覺身，則塔中方東，阿閦如來也；由平等性智，厥有義平等現等覺身，即塔中方之南，寶生如來也；由妙觀察智，厥有法平等現等覺身，即塔中方之西，阿彌陀如來也；由成所作智，厥有業平等現等覺身，即塔中方之北，不空成就如來也；由四如來智，出生四波羅蜜菩薩焉。蓋為三際一切諸聖賢生成養育之母，於是印成法界體性智自受用身，即塔之正中毘盧舍那如來也。

四親近菩薩，即彼四波羅蜜印焉，無量大悲體於是而生，無量方便擁護於是而出。於一切如來菩提堅牢體，而生金剛薩埵焉！於一切如來菩提四攝體，而生金剛王焉！於一切如來菩提無染淨體，而生金剛愛焉！於一切如來隨所稱讚體，而生金剛善哉焉！則東方金剛威莊嚴界，不動如來四親近菩薩也。以一切如來大戒、忍辱波羅蜜之所成就焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四親近菩薩，即彼四波羅蜜印焉，無量大悲體於是而生，無量方便擁護於是而出。於一切如來菩提堅牢體，而生金剛薩埵焉！於一切如來菩提四攝體，而生金剛王焉！於一切如來菩提無染淨體，而生金剛愛焉！於一切如來隨所稱讚體，而生金剛善哉焉！則東方金剛威莊嚴界，不動如來四親近菩薩也。以一切如來大戒、忍辱波羅蜜之所成就焉。

由一切如來大莊嚴義，而生金剛寶焉！由一切如來大威耀義，而生金剛日焉！由一切如來大滿願義，而生金剛幢焉！由一切如來大歡樂義，而生金剛笑焉！即南方寶光明功德界，寶生如來四親近菩薩也。以一切如來無住檀那波羅蜜之所成就焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由一切如來大莊嚴義，而生金剛寶焉！由一切如來大威耀義，而生金剛日焉！由一切如來大滿願義，而生金剛幢焉！由一切如來大歡樂義，而生金剛笑焉！即南方寶光明功德界，寶生如來四親近菩薩也。以一切如來無住檀那波羅蜜之所成就焉。

就一切如來自在無染智，而生金剛法焉！就一切如來永斷習氣智，而生金剛利焉！就一切如來轉大法輪智，而生金剛因焉！就一切如來離言說戲論智，而生金剛密語焉！則西方大蓮華法藏界，無量壽如來四親近菩薩也。以一切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就一切如來自在無染智，而生金剛法焉！就一切如來永斷習氣智，而生金剛利焉！就一切如來轉大法輪智，而生金剛因焉！就一切如來離言說戲論智，而生金剛密語焉！則西方大蓮華法藏界，無量壽如來四親近菩薩也。以一切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉。

自一切如來善巧工藝門，而生金剛業焉！自一切如來大慈鎧冑門，而生金剛護焉！自一切如來無畏調伏門，而生金剛牙焉！自一切如來住持成就門，而生金剛拳焉！即北方變化輪作用界，不空成就如來四親近菩薩也。以一切如來不捨眾生大精進波羅密之所成就焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自一切如來善巧工藝門，而生金剛業焉！自一切如來大慈鎧冑門，而生金剛護焉！自一切如來無畏調伏門，而生金剛牙焉！自一切如來住持成就門，而生金剛拳焉！即北方變化輪作用界，不空成就如來四親近菩薩也。以一切如來不捨眾生大精進波羅密之所成就焉。

是十六大士手之所持，皆本三摩地之幖幟也，覩物求義其何遠哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十六大士手之所持，皆本三摩地之幖幟也，覩物求義其何遠哉？

至如遵眾生界入六度門，則從一切如來體性海四智之中，而生金剛鉤、索、鎖、鈴等四攝菩薩焉！以能召請、引持、堅留、歡喜之事，於一切道場而奉諸教命，人天得之而集解脫之眾；聖賢用之而接迷倒之流，則塔之四門之外，操其業用，住位者是也。由四菩薩智之所發起焉。是諸聖人不得晏然，於本所宮觀而疾甚覆掌，以應群方之請也。住真言修行者，若能入是三昧，便能興此供養雲海而成就自他利行焉，則中方三十七尊之大義也。如此又住頂生三昧，而現頂生之身耳矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至如遵眾生界入六度門，則從一切如來體性海四智之中，而生金剛鉤、索、鎖、鈴等四攝菩薩焉！以能召請、引持、堅留、歡喜之事，於一切道場而奉諸教命，人天得之而集解脫之眾；聖賢用之而接迷倒之流，則塔之四門之外，操其業用，住位者是也。由四菩薩智之所發起焉。是諸聖人不得晏然，於本所宮觀而疾甚覆掌，以應群方之請也。住真言修行者，若能入是三昧，便能興此供養雲海而成就自他利行焉，則中方三十七尊之大義也。如此又住頂生三昧，而現頂生之身耳矣！

今塔之上方，所以獨有五輪王會者，蓋以諸頂生身，皆攝入此無上五頂智焉，至如方不得而究者，佛之頂相也。是至勝之法亦然，不可得其際也，故稱頂焉；其五頂王又一切真言尊宰割之主也，故稱王焉。就五頂輪，而金輪為之最，不然孰知勝絕唯一法哉？故自觀自在菩薩已下，攝怖歸命矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今塔之上方，所以獨有五輪王會者，蓋以諸頂生身，皆攝入此無上五頂智焉，至如方不得而究者，佛之頂相也。是至勝之法亦然，不可得其際也，故稱頂焉；其五頂王又一切真言尊宰割之主也，故稱王焉。就五頂輪，而金輪為之最，不然孰知勝絕唯一法哉？故自觀自在菩薩已下，攝怖歸命矣！

又下方有十六執金剛神，蓋一切如來勇健菩提心所生化，亦明如來修行之時，有塵數心障煩惱，以是金剛慧破之；大覺之後，成塵數種類智門，以是金剛慧用之。故復現其暴惡可畏之身，操大威之智，以調伏難調，叱吒則大千震盪；指顧則群魔懾竄，所以鬼母怐懼而收跡，象頭畏威而遠引。彼大惑之主摩醯首羅，亦蒙被其害而成正覺矣！則知向時憑怒，適是大悲。此等金剛厥有河沙塵滴數量，今舉十六住焉，亦塵數之義不出於是矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又下方有十六執金剛神，蓋一切如來勇健菩提心所生化，亦明如來修行之時，有塵數心障煩惱，以是金剛慧破之；大覺之後，成塵數種類智門，以是金剛慧用之。故復現其暴惡可畏之身，操大威之智，以調伏難調，叱吒則大千震盪；指顧則群魔懾竄，所以鬼母怐懼而收跡，象頭畏威而遠引。彼大惑之主摩醯首羅，亦蒙被其害而成正覺矣！則知向時憑怒，適是大悲。此等金剛厥有河沙塵滴數量，今舉十六住焉，亦塵數之義不出於是矣！

又其餘所有大士、天人，皆是隨類憙見之身，而梯航於邪山苦海也，亦出於大日如來善巧業用門。故此率堵婆，可謂總領一乘之祕旨，何況權實之道於是全焉？至如普現色身等百千三昧及四無量心、饒益方便六波羅蜜運行次第，乃至不起于座遊諸佛剎，供養承事利樂有情，以不可思議熏而密移眾生界。如是理用，餘修多羅或但有名目而無其法，至於作用、儀軌皆備此教門。既諸大乘故，難其授受。傳法阿闍梨縱擇得其器，必授以菩薩性戒，入以大會法壇，取金剛界賢聖，攝持金剛乘甘露灌頂，然後示以入佛心閫閾焉。或不如此，則受行者無利，傳度者獲罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又其餘所有大士、天人，皆是隨類憙見之身，而梯航於邪山苦海也，亦出於大日如來善巧業用門。故此率堵婆，可謂總領一乘之祕旨，何況權實之道於是全焉？至如普現色身等百千三昧及四無量心、饒益方便六波羅蜜運行次第，乃至不起于座遊諸佛剎，供養承事利樂有情，以不可思議熏而密移眾生界。如是理用，餘修多羅或但有名目而無其法，至於作用、儀軌皆備此教門。既諸大乘故，難其授受。傳法阿闍梨縱擇得其器，必授以菩薩性戒，入以大會法壇，取金剛界賢聖，攝持金剛乘甘露灌頂，然後示以入佛心閫閾焉。或不如此，則受行者無利，傳度者獲罪。

故自佛已降，迭相付囑：「釋師子得於毘盧舍那如來方授，而誓約傳金剛薩埵！金剛薩埵得之，數百年傳龍猛菩薩！龍猛菩薩受之，數百年傳龍智阿闍梨！又住持數百年，傳金剛智阿闍梨！金剛智阿闍梨以悲願力，將流演於中國，遂挈瓶杖錫，開元七載至自上京，十四載遽得其人，復以誓約傳不空金剛阿闍梨！然後其枝條付囑頗有其人，若冢嶠相承，准此而已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故自佛已降，迭相付囑：「釋師子得於毘盧舍那如來方授，而誓約傳金剛薩埵！金剛薩埵得之，數百年傳龍猛菩薩！龍猛菩薩受之，數百年傳龍智阿闍梨！又住持數百年，傳金剛智阿闍梨！金剛智阿闍梨以悲願力，將流演於中國，遂挈瓶杖錫，開元七載至自上京，十四載遽得其人，復以誓約傳不空金剛阿闍梨！然後其枝條付囑頗有其人，若冢嶠相承，准此而已。」

按本教，其有得斯灌頂者，金剛薩埵恒住其身心，而藩屏心王使至乎道，雖未證入，是從法生，得膺金剛名，已墮菩薩數，其有觸視之者，則為菩提因觀焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按本教，其有得斯灌頂者，金剛薩埵恒住其身心，而藩屏心王使至乎道，雖未證入，是從法生，得膺金剛名，已墮菩薩數，其有觸視之者，則為菩提因觀焉。

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靈雲校本末云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲校本末云：

貞享三年五月初朔校之了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享三年五月初朔校之了。

同二十四日再校了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同二十四日再校了。