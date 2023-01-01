金剛頂瑜伽略述三十七尊心要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽略述三十七尊心要

大廣智三藏和上於含暉院承明殿道場說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大廣智三藏和上於含暉院承明殿道場說

爾時毘盧遮那如來，於須彌盧金剛摩尼寶峯樓閣，至已，金剛界如來，以一切如來加持，於一切如來獅子座，一切面安立。時大菩提心不動如來、大福德聚寶生如來、三摩地妙法藏觀自在王如來、毘首羯磨成就一切事業不空成就如來，一切如來加持自身婆伽梵釋迦牟尼如來，一切平等善通達故，一切方平等，觀察四方而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來，於須彌盧金剛摩尼寶峯樓閣，至已，金剛界如來，以一切如來加持，於一切如來獅子座，一切面安立。時大菩提心不動如來、大福德聚寶生如來、三摩地妙法藏觀自在王如來、毘首羯磨成就一切事業不空成就如來，一切如來加持自身婆伽梵釋迦牟尼如來，一切平等善通達故，一切方平等，觀察四方而坐。

夫修行者初發信心，以表菩提心，即大圓鏡智紇哩娜野心，是眾生內心，安吽字為種子，所變種子為月輪，於輪光明中，想五智金剛杵光明照徹，即易杵為金剛薩埵，即普賢菩薩之異名，此表東方阿閦如來金剛部也，即大圓鏡智是也。次當禮南方福德聚寶生如來，想持摩尼寶缾，想與一切如來灌頂，即虛空藏菩薩，執摩尼寶珠，成滿一切眾生所求之願，由此福德聚功德，無量無邊赫奕威光，所求預滿，此乃寶生如來寶部所攝也，即平等性智也。次禮西方阿彌陀如來，表一切如來三摩地智，由初發心便能轉法輪，辯無言說、理無涯際，語部所收，能令眾生聰明利智，此乃西方法部所攝也，即妙觀察智也。次禮北方不空成就如來也，以大慈方便，能成一切如來事業，及以眾生事業，由毘首羯磨菩薩善巧智方便，能成就一切有情菩提心，畢竟不退，坐菩提道場，降伏眾魔，多諸方便無令沮壞，亦能變虛空為庫藏，其中珍寶滿虛空中，供養十方微塵一切諸佛，此虛空庫菩薩，即毘首羯磨菩薩之異名，行願所成印，傳堅固解脫之門，善能護持三密門之大印方便，此乃業部所攝，即成所作智也。其所禮四方佛儀軌，乃至真言，具在經中明說。應知其中方毘盧遮那佛，即如來部也。報身圓滿，萬德莊嚴，於須彌盧頂寶峯樓閣大摩尼寶殿，坐金剛臺，成等正覺，降伏眾魔，於諸毛孔放大光明，十方如來及諸聖眾，咸來同證，十地滿足菩薩，皆歸此會，各處本方座位，住三摩地心，皆從毘盧遮那如來心內智中，流出無量無邊祕密法門，菩薩修行相應三昧，瑜伽理智滿法界心，此大菩提五智圓滿，即毘盧遮那如來真如法界智，處中位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫修行者初發信心，以表菩提心，即大圓鏡智紇哩娜野心，是眾生內心，安吽字為種子，所變種子為月輪，於輪光明中，想五智金剛杵光明照徹，即易杵為金剛薩埵，即普賢菩薩之異名，此表東方阿閦如來金剛部也，即大圓鏡智是也。次當禮南方福德聚寶生如來，想持摩尼寶缾，想與一切如來灌頂，即虛空藏菩薩，執摩尼寶珠，成滿一切眾生所求之願，由此福德聚功德，無量無邊赫奕威光，所求預滿，此乃寶生如來寶部所攝也，即平等性智也。次禮西方阿彌陀如來，表一切如來三摩地智，由初發心便能轉法輪，辯無言說、理無涯際，語部所收，能令眾生聰明利智，此乃西方法部所攝也，即妙觀察智也。次禮北方不空成就如來也，以大慈方便，能成一切如來事業，及以眾生事業，由毘首羯磨菩薩善巧智方便，能成就一切有情菩提心，畢竟不退，坐菩提道場，降伏眾魔，多諸方便無令沮壞，亦能變虛空為庫藏，其中珍寶滿虛空中，供養十方微塵一切諸佛，此虛空庫菩薩，即毘首羯磨菩薩之異名，行願所成印，傳堅固解脫之門，善能護持三密門之大印方便，此乃業部所攝，即成所作智也。其所禮四方佛儀軌，乃至真言，具在經中明說。應知其中方毘盧遮那佛，即如來部也。報身圓滿，萬德莊嚴，於須彌盧頂寶峯樓閣大摩尼寶殿，坐金剛臺，成等正覺，降伏眾魔，於諸毛孔放大光明，十方如來及諸聖眾，咸來同證，十地滿足菩薩，皆歸此會，各處本方座位，住三摩地心，皆從毘盧遮那如來心內智中，流出無量無邊祕密法門，菩薩修行相應三昧，瑜伽理智滿法界心，此大菩提五智圓滿，即毘盧遮那如來真如法界智，處中位也。

次入十六大菩薩三摩地位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入十六大菩薩三摩地位。

夫修真言行人，須知十六大菩薩三摩地次第各各不同，於三昧耶心差別有異。且如金剛薩埵，東方為首，大菩提心，從初發意堅固勇猛，住三摩地智，自受用身光明赫奕，廣照無邊，執五智金剛杵，據其座位，傲慢自在，即金剛薩埵之事。經偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫修真言行人，須知十六大菩薩三摩地次第各各不同，於三昧耶心差別有異。且如金剛薩埵，東方為首，大菩提心，從初發意堅固勇猛，住三摩地智，自受用身光明赫奕，廣照無邊，執五智金剛杵，據其座位，傲慢自在，即金剛薩埵之事。經偈曰：

「奇哉大普賢， 堅薩埵自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉大普賢， 堅薩埵自然，

從堅固無身， 獲得薩埵身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固無身， 獲得薩埵身。」

雖證薩埵正位，而見惑未除，一切有情將何引化？須行四攝法而濟度之。四攝法者何？布施、愛語、利行、同事等而攝取之。所以金剛王菩薩執雙金剛鉤，用為召集而攝召之，即不空王菩薩妙用也。經偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖證薩埵正位，而見惑未除，一切有情將何引化？須行四攝法而濟度之。四攝法者何？布施、愛語、利行、同事等而攝取之。所以金剛王菩薩執雙金剛鉤，用為召集而攝召之，即不空王菩薩妙用也。經偈曰：

「奇哉不空王， 金剛所生鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉不空王， 金剛所生鉤，

由遍一切佛， 最勝能鉤召。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由遍一切佛， 最勝能鉤召。」

雖有鉤召，然未具大悲之心，須發愛念一切有情而興救護。於是金剛愛菩薩，乃執大悲之箭，能射二乘計執之心，若能所未忘，豈為濟拔？持此大悲弓箭，亦能殺害一切煩惱，直取菩提，即金剛愛菩薩之行位。經偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有鉤召，然未具大悲之心，須發愛念一切有情而興救護。於是金剛愛菩薩，乃執大悲之箭，能射二乘計執之心，若能所未忘，豈為濟拔？持此大悲弓箭，亦能殺害一切煩惱，直取菩提，即金剛愛菩薩之行位。經偈曰：

「奇哉自性淨， 隨染欲自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉自性淨， 隨染欲自然，

離欲清淨故， 以染而調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲清淨故， 以染而調伏。」

由斯勝行，極喜善哉，即獲一切善法三種祕密心，善口善意善身，三善法門三業清淨，讚善功德無量無邊，即善哉菩薩之本事也。經偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯勝行，極喜善哉，即獲一切善法三種祕密心，善口善意善身，三善法門三業清淨，讚善功德無量無邊，即善哉菩薩之本事也。經偈曰：

「奇哉我善哉， 諸一切勝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我善哉， 諸一切勝智，

所離分別者， 能生究竟喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所離分別者， 能生究竟喜。」

已上金剛部四菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上金剛部四菩薩也。

由斯善法，果願未圓，須臾灌頂莊嚴瑩飾其體，即虛空藏菩薩，持摩尼寶缾，復想一切如來發生大摩尼寶灌頂大菩薩，受位，乃至轉輪王住位時，悉皆為之，利益恒沙，無邊福德聚威德自在，此乃虛空藏菩薩之福智也。經偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯善法，果願未圓，須臾灌頂莊嚴瑩飾其體，即虛空藏菩薩，持摩尼寶缾，復想一切如來發生大摩尼寶灌頂大菩薩，受位，乃至轉輪王住位時，悉皆為之，利益恒沙，無邊福德聚威德自在，此乃虛空藏菩薩之福智也。經偈曰：

「奇哉妙灌頂， 無上金剛寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉妙灌頂， 無上金剛寶，

由佛無所著， 名為三界主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由佛無所著， 名為三界主。」

雖受灌頂，未獲威光，須得日輪圓光洞照千界，所以持金剛光明之日，赫奕暉煥，皎徹無涯，雖有微塵數日，莫能映奪也，此乃金剛威光菩薩之照徹也。經偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖受灌頂，未獲威光，須得日輪圓光洞照千界，所以持金剛光明之日，赫奕暉煥，皎徹無涯，雖有微塵數日，莫能映奪也，此乃金剛威光菩薩之照徹也。經偈曰：

「奇哉無比光， 照耀有情界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉無比光， 照耀有情界，

能靜清淨者， 諸佛救世者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能靜清淨者， 諸佛救世者。」

既光明廣大，功業彌高，錫賚酬賞，須有檀施。即金剛幢菩薩建立大摩尼幢上，安如意寶珠光，明照曜雨，摩尼百寶幢蓋，繒幡微妙香華，而皆施與一切有情所須隨意滿足檀波羅蜜行願，具大悲心，無量珍財，施無所施，所得無得之心，此乃金剛幢菩薩大悲願力也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既光明廣大，功業彌高，錫賚酬賞，須有檀施。即金剛幢菩薩建立大摩尼幢上，安如意寶珠光，明照曜雨，摩尼百寶幢蓋，繒幡微妙香華，而皆施與一切有情所須隨意滿足檀波羅蜜行願，具大悲心，無量珍財，施無所施，所得無得之心，此乃金剛幢菩薩大悲願力也。偈曰：

「奇哉無比幢， 一切益成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉無比幢， 一切益成就，

一切意滿者， 令滿一切願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切意滿者， 令滿一切願。」

既蒙施利，喜悅成心，即獲奇特之志，發言歡喜微笑悅樂，廣度有情喜捨之心，能事備矣，此金剛笑菩薩奇特之喜智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既蒙施利，喜悅成心，即獲奇特之志，發言歡喜微笑悅樂，廣度有情喜捨之心，能事備矣，此金剛笑菩薩奇特之喜智也。偈曰：

「奇哉我大笑， 諸勝甚奇特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我大笑， 諸勝甚奇特，

安立佛利益， 常住妙等引。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立佛利益， 常住妙等引。」

已上寶部四菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上寶部四菩薩也。

雖能滿願，由恐散動，散動具有六種散動(作意散動、自性散動、外散動、內散動、相散動、座散動，是名六種散動)不能制止心王，須修三摩地法以住其心，殊勝行門微妙理義大悲方便，而筏喻之，勝義菩提行願因茲頓證，此乃觀自在菩薩之悲智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖能滿願，由恐散動，散動具有六種散動(作意散動、自性散動、外散動、內散動、相散動、座散動，是名六種散動)不能制止心王，須修三摩地法以住其心，殊勝行門微妙理義大悲方便，而筏喻之，勝義菩提行願因茲頓證，此乃觀自在菩薩之悲智也。偈曰：

「奇哉我勝義， 本清淨自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我勝義， 本清淨自然，

諸法如筏喻， 清淨而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如筏喻， 清淨而可得。」

雖悟法圓滿，結使煩惱仍未遣之，於是文殊師利大菩薩，般若波羅蜜圓滿，智慧無涯，遂乃操持智劍，劃斷繒網，除害四魔、二乘確執之心，而無所住，不居空有，永絕二邊，能斷一切有情結使之心，常住無為智慧圓明，即文殊般若之智慧也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖悟法圓滿，結使煩惱仍未遣之，於是文殊師利大菩薩，般若波羅蜜圓滿，智慧無涯，遂乃操持智劍，劃斷繒網，除害四魔、二乘確執之心，而無所住，不居空有，永絕二邊，能斷一切有情結使之心，常住無為智慧圓明，即文殊般若之智慧也。偈曰：

「奇哉一切佛， 我聞微妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我聞微妙音，

由慧無色故， 音聲而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由慧無色故， 音聲而可得。」

由斯斷惑，須妙法斯傳，即纔發心即轉法輪，菩薩住三摩地心，起大悲願行，轉正法輪，輪輻光明動大千界，三輪清淨，於諸曼陀羅以主宰，於諸魔所而教令之，調伏有情正受三昧，即金剛場菩薩之智輪用也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯斷惑，須妙法斯傳，即纔發心即轉法輪，菩薩住三摩地心，起大悲願行，轉正法輪，輪輻光明動大千界，三輪清淨，於諸曼陀羅以主宰，於諸魔所而教令之，調伏有情正受三昧，即金剛場菩薩之智輪用也。偈曰：

「奇哉金剛輪， 我金剛勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉金剛輪， 我金剛勝行，

由纔發心故， 能轉妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由纔發心故， 能轉妙法輪。」

妙法既轉，須頓入無言語。文字本空，真如法界，平等修多羅藏，怛沙法門圓滿，悟大乘無無不開演，以茲勝法共諸佛談論，念誦律，良一代真言備在此也。乃無言菩薩語智三摩地智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法既轉，須頓入無言語。文字本空，真如法界，平等修多羅藏，怛沙法門圓滿，悟大乘無無不開演，以茲勝法共諸佛談論，念誦律，良一代真言備在此也。乃無言菩薩語智三摩地智也。偈曰：

「奇哉我祕密， 我名祕密語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我祕密， 我名祕密語，

所說微妙法， 遠離諸戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說微妙法， 遠離諸戲論。」

已上四菩薩法部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四菩薩法部也。

雖通語智，而諸佛事業及眾生事業未成就之，即入一切業用善巧門之所成辨，廣興供養，利樂有情，以虛空為庫藏，是中珍寶滿虛空中，給濟蒼生，五種之施令無匱乏，十方如來一切諸佛微塵剎海普心供養，即毘首羯磨菩薩善巧智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖通語智，而諸佛事業及眾生事業未成就之，即入一切業用善巧門之所成辨，廣興供養，利樂有情，以虛空為庫藏，是中珍寶滿虛空中，給濟蒼生，五種之施令無匱乏，十方如來一切諸佛微塵剎海普心供養，即毘首羯磨菩薩善巧智也。偈曰：

「奇哉我不空， 我一切業多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我不空， 我一切業多，

無功作佛事， 能轉金剛業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功作佛事， 能轉金剛業。」

既具事業，堅固精進而妙用之，若不精修，魔即得便而生進退。所以被精進鎧甲，持萬行修心，守護法門，令不退轉。即慈護廣大，能除懈怠護堅猛之智，頓成究竟菩提，無不被矣。此乃難敵精進菩薩之大慈護也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既具事業，堅固精進而妙用之，若不精修，魔即得便而生進退。所以被精進鎧甲，持萬行修心，守護法門，令不退轉。即慈護廣大，能除懈怠護堅猛之智，頓成究竟菩提，無不被矣。此乃難敵精進菩薩之大慈護也。偈曰：

「奇哉堅固甲， 我堅固固者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉堅固甲， 我堅固固者，

由堅固無身， 獲得堅固身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由堅固無身， 獲得堅固身。」

精進既具，天魔、蘊魔及煩惱魔等，須摧伏之，示金剛藥叉形，作可畏色，熾焰赫奕，恚怒威猛，持金剛牙安自口中，能食一切有情無始無明，及諸執見，而摧滅之，作大悲方便，而能恐怖一切如來，此乃金剛藥叉菩薩大悲方便之智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進既具，天魔、蘊魔及煩惱魔等，須摧伏之，示金剛藥叉形，作可畏色，熾焰赫奕，恚怒威猛，持金剛牙安自口中，能食一切有情無始無明，及諸執見，而摧滅之，作大悲方便，而能恐怖一切如來，此乃金剛藥叉菩薩大悲方便之智也。偈曰：

「奇哉大方便， 諸佛之悲愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉大方便， 諸佛之悲愍，

由有形寂靜， 示作暴怒形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由有形寂靜， 示作暴怒形。」

由斯威猛，解脫之理而助成之，三輪苦際眾生，祕密金剛而能濟度，大權方便三密加持，祕印心傳，住三摩地，一切法要而能解縛，脫苦與樂住四無量心，此乃金剛拳菩薩密印智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯威猛，解脫之理而助成之，三輪苦際眾生，祕密金剛而能濟度，大權方便三密加持，祕印心傳，住三摩地，一切法要而能解縛，脫苦與樂住四無量心，此乃金剛拳菩薩密印智也。偈曰：

「奇哉我堅縛， 我堅三昧耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我堅縛， 我堅三昧耶，

成諸意樂故， 解脫者為縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成諸意樂故， 解脫者為縛。」

已上四菩薩羯磨部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四菩薩羯磨部也。

阿閦如來於內心證得金剛波羅蜜，入金剛三昧耶加持一切三摩地智，自受用故，從五峯光明金剛菩提心三摩地智中流出金剛光明，遍照十方世界，淨一切眾生大菩提心，還來收一聚，為令印一切菩薩，自受用三昧耶智故，成金剛波羅蜜菩薩形，持金剛杵於毘盧遮那如來前月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦如來於內心證得金剛波羅蜜，入金剛三昧耶加持一切三摩地智，自受用故，從五峯光明金剛菩提心三摩地智中流出金剛光明，遍照十方世界，淨一切眾生大菩提心，還來收一聚，為令印一切菩薩，自受用三昧耶智故，成金剛波羅蜜菩薩形，持金剛杵於毘盧遮那如來前月輪而住。偈曰：

「奇哉一切佛， 我堅金剛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我堅金剛身，

由堅無身故， 獲得金剛身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由堅無身故， 獲得金剛身。」

寶生如來於內心證得虛空寶大摩尼藏功德三摩地智，自受用故，從虛空寶大摩尼藏功德三摩地智流出虛空寶光明，遍照十方世界，令一切眾生功德圓滿，還來收一聚，為令印一切菩薩，受用三昧耶智故，成金剛寶波羅蜜菩薩形，持大摩尼寶，於毘盧遮那如來右邊月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶生如來於內心證得虛空寶大摩尼藏功德三摩地智，自受用故，從虛空寶大摩尼藏功德三摩地智流出虛空寶光明，遍照十方世界，令一切眾生功德圓滿，還來收一聚，為令印一切菩薩，受用三昧耶智故，成金剛寶波羅蜜菩薩形，持大摩尼寶，於毘盧遮那如來右邊月輪而住。偈曰：

「奇哉一切佛， 我名寶金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我名寶金剛，

於一切印眾， 堅灌頂理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切印眾， 堅灌頂理趣。」

觀自在王如來於內心證得大蓮華智慧三摩地智，自受用故，從大蓮華智慧三摩地智流出蓮華光明，遍照十方世界，淨一切眾生客塵煩惱，還來收一聚，為令印一切菩薩，受用三昧耶自受用智故，成法波羅蜜菩薩形，持大蓮華，於毘盧遮那如來後月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在王如來於內心證得大蓮華智慧三摩地智，自受用故，從大蓮華智慧三摩地智流出蓮華光明，遍照十方世界，淨一切眾生客塵煩惱，還來收一聚，為令印一切菩薩，受用三昧耶自受用智故，成法波羅蜜菩薩形，持大蓮華，於毘盧遮那如來後月輪而住。偈曰：

「奇哉一切佛， 法金剛我淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 法金剛我淨，

由自性清淨， 令貪染無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由自性清淨， 令貪染無垢。」

不空成就如來於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智，自受用故，從羯磨金剛大精進三摩地智流出羯磨光明，遍照十方世界，令一切眾生，除一切懈怠成大精進，還來收一聚，為令印一切菩薩，自受用三摩耶智故，成羯磨波羅蜜菩薩形，持羯磨金剛，於毘盧遮那如來左邊月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空成就如來於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智，自受用故，從羯磨金剛大精進三摩地智流出羯磨光明，遍照十方世界，令一切眾生，除一切懈怠成大精進，還來收一聚，為令印一切菩薩，自受用三摩耶智故，成羯磨波羅蜜菩薩形，持羯磨金剛，於毘盧遮那如來左邊月輪而住。偈曰：

「奇哉一切佛， 我多業金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我多業金剛，

由一成一切， 佛界善作業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由一成一切， 佛界善作業。」

已上四波羅蜜大菩薩堅固之體，由若虛空，無能沮壞，為焰塵雲霧能翳空界，日月之光猶為障礙，一切眾生本來自性清淨，為客塵煩惱能所二相纏染其心，不得自在，今此妄想，所有本體自空，了諸法不生，空有無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四波羅蜜大菩薩堅固之體，由若虛空，無能沮壞，為焰塵雲霧能翳空界，日月之光猶為障礙，一切眾生本來自性清淨，為客塵煩惱能所二相纏染其心，不得自在，今此妄想，所有本體自空，了諸法不生，空有無礙。

於是毘盧遮那佛即住菩提心觀，徹照圓明，流出適悅，莊嚴種種供養，此乃金剛喜戲菩薩大菩提心之妙用也，於不動如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是毘盧遮那佛即住菩提心觀，徹照圓明，流出適悅，莊嚴種種供養，此乃金剛喜戲菩薩大菩提心之妙用也，於不動如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰：

「奇哉無比有， 諸佛中供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉無比有， 諸佛中供養，

由貪染供養， 能轉諸供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由貪染供養， 能轉諸供養。」

今具喜戲供養，毘盧遮那佛於內心流出金剛寶鬘嚴飾其體，即集眾寶用為莊嚴，寶聚光明福德圓滿，五種施願而能滿足，於南方寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今具喜戲供養，毘盧遮那佛於內心流出金剛寶鬘嚴飾其體，即集眾寶用為莊嚴，寶聚光明福德圓滿，五種施願而能滿足，於南方寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰：

「奇哉我無比， 稱為寶供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我無比， 稱為寶供養，

於三界王勝， 教勅受供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三界王勝， 教勅受供養。」

寶鬘供養已，即毘盧遮那於內心流出大悲方便，住三摩地心，發歌讚諷詠。而興供養已，獲得六十四種梵音住說法無礙，其音清雅，令眾樂簫瑟箜篌而能供養，此即音聲為佛事也。法利言說，本體自空，真如凝然法界清淨，此乃金剛歌菩薩供養語智也，於觀自在王如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶鬘供養已，即毘盧遮那於內心流出大悲方便，住三摩地心，發歌讚諷詠。而興供養已，獲得六十四種梵音住說法無礙，其音清雅，令眾樂簫瑟箜篌而能供養，此即音聲為佛事也。法利言說，本體自空，真如凝然法界清淨，此乃金剛歌菩薩供養語智也，於觀自在王如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰：

「奇哉成歌詠， 我供諸見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉成歌詠， 我供諸見者，

由此供養故， 諸法如響應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此供養故， 諸法如響應。」

雖具歌詠，而未獲神通，即毘盧遮那佛於內心中，流出如來事業及眾生事業，作善巧智及自受用智，種種供養，結金剛舞印廣大儀軌，現大神通，妙舞莊嚴以為佛事，微塵佛剎供養恒沙，於三昧門出入無礙，此乃金剛舞菩薩妙用也，依不空成就如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖具歌詠，而未獲神通，即毘盧遮那佛於內心中，流出如來事業及眾生事業，作善巧智及自受用智，種種供養，結金剛舞印廣大儀軌，現大神通，妙舞莊嚴以為佛事，微塵佛剎供養恒沙，於三昧門出入無礙，此乃金剛舞菩薩妙用也，依不空成就如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰：

「奇哉廣供養， 作諸供養故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉廣供養， 作諸供養故，

由金剛舞儀， 安立佛供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由金剛舞儀， 安立佛供養。」

已上四菩薩內供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四菩薩內供養也。

阿閦如來於內心中流出焚香菩薩，供養毘盧遮那如來，其香雲海遍周法界，見聞覺知者，能生適悅，能遍入諸佛體中，悅樂歡喜，此乃金剛焚香菩薩作大佛事供養也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦如來於內心中流出焚香菩薩，供養毘盧遮那如來，其香雲海遍周法界，見聞覺知者，能生適悅，能遍入諸佛體中，悅樂歡喜，此乃金剛焚香菩薩作大佛事供養也。偈曰：

「奇哉大供養， 悅澤具端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉大供養， 悅澤具端嚴，

由薩埵遍入， 速疾證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由薩埵遍入， 速疾證菩提。」

香已供養，寶生如來於內心流出微妙覺華，而奉獻毘盧遮那如來。由金剛寶蓮，其華開敷光明，厥色鮮美，福德之聚種種莊嚴，能施有情安樂之願，此乃金剛華菩薩而妙用也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香已供養，寶生如來於內心流出微妙覺華，而奉獻毘盧遮那如來。由金剛寶蓮，其華開敷光明，厥色鮮美，福德之聚種種莊嚴，能施有情安樂之願，此乃金剛華菩薩而妙用也。偈曰：

「奇哉一切佛， 能作諸莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 能作諸莊嚴，

由如來寶性， 速疾獲供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如來寶性， 速疾獲供養。」

華已供養，未獲光明，即觀自在王如來於內心中流出金剛智燈，承事供養毘盧遮那如來，光明照徹，獲得如來五眼清淨，內外障色，悉咸覩見。於內智燈，照一切法，本性清淨由若摩尼，百光千明無能映蔽，智慧之日由斯燈焉。此乃金剛燈菩薩智照也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華已供養，未獲光明，即觀自在王如來於內心中流出金剛智燈，承事供養毘盧遮那如來，光明照徹，獲得如來五眼清淨，內外障色，悉咸覩見。於內智燈，照一切法，本性清淨由若摩尼，百光千明無能映蔽，智慧之日由斯燈焉。此乃金剛燈菩薩智照也。偈曰：

「奇哉我廣大， 供養燈端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我廣大， 供養燈端嚴，

由速具光明， 獲一切佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由速具光明， 獲一切佛眼。」

燈既供養，未獲清涼，即不空成就如來於內心中流出金剛塗香菩薩，執持香印，供養毘盧遮那如來。此妙塗香，能除一切有情欝熱之疾，能獲如來五分法身——戒、定、慧、解脫、解脫知見——莊嚴其體，亦能證得清冷菩提之心廣大圓滿。此乃金剛塗香菩薩供養也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈既供養，未獲清涼，即不空成就如來於內心中流出金剛塗香菩薩，執持香印，供養毘盧遮那如來。此妙塗香，能除一切有情欝熱之疾，能獲如來五分法身——戒、定、慧、解脫、解脫知見——莊嚴其體，亦能證得清冷菩提之心廣大圓滿。此乃金剛塗香菩薩供養也。偈曰：

「奇哉香供養， 我微妙悅意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉香供養， 我微妙悅意，

由如來香故， 授與一切身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如來香故， 授與一切身。」

已上四菩薩外供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四菩薩外供養也。

八供養已畢，四攝之事未圓，即毘盧遮那內心中流出金剛鉤菩薩而召集之。夫為鉤者，有四攝義，愛語、布施、利行、同事，而能運度無量眾生。復有難調眾魔而能折伏，亦能控制狂象而皆順從，即此大菩提心廣大圓滿，堅固猛利，決定不退，亦能召集一切賢聖，降臨道場，能滿一切真言行菩薩，速證悉地，此乃金剛鉤菩薩召集之智也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八供養已畢，四攝之事未圓，即毘盧遮那內心中流出金剛鉤菩薩而召集之。夫為鉤者，有四攝義，愛語、布施、利行、同事，而能運度無量眾生。復有難調眾魔而能折伏，亦能控制狂象而皆順從，即此大菩提心廣大圓滿，堅固猛利，決定不退，亦能召集一切賢聖，降臨道場，能滿一切真言行菩薩，速證悉地，此乃金剛鉤菩薩召集之智也。偈曰：

「奇哉一切佛， 鉤誓我堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 鉤誓我堅固，

由我遍鉤召， 集諸曼荼羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我遍鉤召， 集諸曼荼羅。」

既具鉤義，引攝之事未圓，即毘盧遮那佛內心中流出金剛索菩薩，能禁制一切煩惱無明忘想昏闇之心，能縛一切苦輪，令得解脫，復能等引禪定大菩提心，一切印眾皆來聚會，微塵佛剎，咸悉降臨曼荼羅道場共作佛事。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既具鉤義，引攝之事未圓，即毘盧遮那佛內心中流出金剛索菩薩，能禁制一切煩惱無明忘想昏闇之心，能縛一切苦輪，令得解脫，復能等引禪定大菩提心，一切印眾皆來聚會，微塵佛剎，咸悉降臨曼荼羅道場共作佛事。偈曰：

「奇哉一切佛， 我堅金剛索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我堅金剛索，

設入諸微塵， 我復引入此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設入諸微塵， 我復引入此。」

索義既辨，制止之理未行，即毘盧遮那佛於內心中流出金剛鎖菩薩，其鎖是制止之義，能閉一切諸惡趣門，起大慈悲，於一切有情而生救護，能縛一切眾印，及以如來使，俱由解脫得大涅槃。復令微塵海會如來，於此道場住三摩地心，同密嚴佛會作大佛事。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 索義既辨，制止之理未行，即毘盧遮那佛於內心中流出金剛鎖菩薩，其鎖是制止之義，能閉一切諸惡趣門，起大慈悲，於一切有情而生救護，能縛一切眾印，及以如來使，俱由解脫得大涅槃。復令微塵海會如來，於此道場住三摩地心，同密嚴佛會作大佛事。偈曰：

「奇哉一切佛， 大堅金剛鎖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 大堅金剛鎖，

令諸縛脫者， 有情利故縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸縛脫者， 有情利故縛。」

雖具鎖義制止之事，遍入理智而未圓通。即毘盧遮那佛於內心中流出金剛鈴菩薩，執持光明磬而供養之，發生無量微妙之音，一切聖眾聞者靡不歡喜，諸佛惡字種子，能遍入一切如來身心中，瑩如明鏡，於無量有情身田中大種智，能於諸佛所捨身而作僮僕，承事供養，於三摩地中，適悅歡樂，此乃金剛鈴菩薩之妙響也。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖具鎖義制止之事，遍入理智而未圓通。即毘盧遮那佛於內心中流出金剛鈴菩薩，執持光明磬而供養之，發生無量微妙之音，一切聖眾聞者靡不歡喜，諸佛惡字種子，能遍入一切如來身心中，瑩如明鏡，於無量有情身田中大種智，能於諸佛所捨身而作僮僕，承事供養，於三摩地中，適悅歡樂，此乃金剛鈴菩薩之妙響也。偈曰：

「奇哉一切佛， 我堅金剛入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我堅金剛入，

為一切主宰， 亦即為僮僕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切主宰， 亦即為僮僕。」

此乃一切如來三昧耶，鉤召引入縛調伏也。結三昧耶印已，能令修行人天諸三摩地佛性海中適悅安樂，由斯供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃一切如來三昧耶，鉤召引入縛調伏也。結三昧耶印已，能令修行人天諸三摩地佛性海中適悅安樂，由斯供養。

次入五如來供養法，即入毘盧遮那佛觀，結遍照尊如來印，觀門即身心清淨，圓滿菩提，廓周法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入五如來供養法，即入毘盧遮那佛觀，結遍照尊如來印，觀門即身心清淨，圓滿菩提，廓周法界。

次入金剛薩埵三摩地印，堅固菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入金剛薩埵三摩地印，堅固菩提心。

次入虛空藏菩薩大寶印，獲得一切眾生所願滿足，無所匱乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入虛空藏菩薩大寶印，獲得一切眾生所願滿足，無所匱乏。

次入蓮華三昧耶觀自在菩薩印，由此清淨無染著故，獲得一切殊勝微妙之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入蓮華三昧耶觀自在菩薩印，由此清淨無染著故，獲得一切殊勝微妙之法。

次入羯磨大菩薩三摩地，能成一切如來事業，眾生事業所有修持無不成就。此乃毘盧遮那及四大菩薩，即同五如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入羯磨大菩薩三摩地，能成一切如來事業，眾生事業所有修持無不成就。此乃毘盧遮那及四大菩薩，即同五如來也。

次當修行十六大菩薩供養，是諸大菩薩，為供養故，各持器械之印，布在身上諸支分間，能為如來作大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當修行十六大菩薩供養，是諸大菩薩，為供養故，各持器械之印，布在身上諸支分間，能為如來作大佛事。

初金剛薩埵持五智金剛杵印，以表堅固勇猛菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初金剛薩埵持五智金剛杵印，以表堅固勇猛菩提心。

次金剛王菩薩，持金剛雙鉤印，行四攝法，召一切如來及一切有情無不雲集，置之右脇，以為幖幟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金剛王菩薩，持金剛雙鉤印，行四攝法，召一切如來及一切有情無不雲集，置之右脇，以為幖幟。

次結金剛愛菩薩弓箭之印，能令愛念一切有情，又能射二乘見執之心，置之左脇，用為隨一切色相無所染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛愛菩薩弓箭之印，能令愛念一切有情，又能射二乘見執之心，置之左脇，用為隨一切色相無所染著。

次結娑度大菩薩歡喜印，一切如來及諸聖眾，皆善哉彈指讚歎隨喜，置之腰後，以表善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結娑度大菩薩歡喜印，一切如來及諸聖眾，皆善哉彈指讚歎隨喜，置之腰後，以表善哉。

已上金剛部四大供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上金剛部四大供養也。

次當結虛空藏大菩薩大寶印，能滿一切有情所求皆得，置之於額，雨種種寶，亦持摩尼寶瓶，與一切如來灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當結虛空藏大菩薩大寶印，能滿一切有情所求皆得，置之於額，雨種種寶，亦持摩尼寶瓶，與一切如來灌頂。

次當結金剛威光大菩薩印，威光赫奕，能蔽千日，持金剛之日，面前旋轉，如轉日輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當結金剛威光大菩薩印，威光赫奕，能蔽千日，持金剛之日，面前旋轉，如轉日輪。

次結金剛幢菩薩印，由如意寶幢，能滿一切有情求願滿足，置之直上，由若寶幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛幢菩薩印，由如意寶幢，能滿一切有情求願滿足，置之直上，由若寶幢。

次結金剛笑菩薩印，能令一切賢聖諸佛海會及天仙等靡不歡喜，置之口已上，以表大喜笑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛笑菩薩印，能令一切賢聖諸佛海會及天仙等靡不歡喜，置之口已上，以表大喜笑也。

已上寶部四供養菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上寶部四供養菩薩也。

次當入蓮華部三摩地，由此住觀自在菩薩觀，能令有情，於法無礙無所染污，即持蓮華印安在口中，清淨法音之所演化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當入蓮華部三摩地，由此住觀自在菩薩觀，能令有情，於法無礙無所染污，即持蓮華印安在口中，清淨法音之所演化。

次當入文殊室利菩薩智慧之觀，當令有情，辦明正法持智慧之劍，能破邪山，絕二乘見執之心，住法空無相無願解脫門，安於右耳輪邊，以為止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當入文殊室利菩薩智慧之觀，當令有情，辦明正法持智慧之劍，能破邪山，絕二乘見執之心，住法空無相無願解脫門，安於右耳輪邊，以為止住。

次當入法輪清淨觀，能轉無上之法輪，三轉法輪，三大千廣度有情，即金剛因菩薩，持金剛輪器杖，安在左耳，以為幖幟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當入法輪清淨觀，能轉無上之法輪，三轉法輪，三大千廣度有情，即金剛因菩薩，持金剛輪器杖，安在左耳，以為幖幟。

次當入無言三昧耶，一切萬法皆離言語，言語性空本來常寂，亦無所說，即金剛語菩薩，持金剛舌，即安在頂後以表無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當入無言三昧耶，一切萬法皆離言語，言語性空本來常寂，亦無所說，即金剛語菩薩，持金剛舌，即安在頂後以表無言。

已上四親近菩薩法部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上四親近菩薩法部也。

次業部十七供養，即金剛喜戲菩薩，能令有情適悅歡喜，持三鈷之杵，安於頂上，成就一切如來事業，眾生事業悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次業部十七供養，即金剛喜戲菩薩，能令有情適悅歡喜，持三鈷之杵，安於頂上，成就一切如來事業，眾生事業悉皆成就。

次當金剛鬘印莊嚴之事業，眾寶所成羂索寶鬘以為嚴飾，此印安於額上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當金剛鬘印莊嚴之事業，眾寶所成羂索寶鬘以為嚴飾，此印安於額上也。

次金剛歌菩薩，能成如來六十四種梵音歌讚吟詠，皆成殊勝，持箜篌之印，置在右肩，所出言音皆成妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金剛歌菩薩，能成如來六十四種梵音歌讚吟詠，皆成殊勝，持箜篌之印，置在右肩，所出言音皆成妙法。

次金剛舞菩薩，神通自在，變化十方，舉動施為無非佛事。此四菩薩，北方四親近大菩薩也，業部所管。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金剛舞菩薩，神通自在，變化十方，舉動施為無非佛事。此四菩薩，北方四親近大菩薩也，業部所管。

次結外供養菩薩印，即金剛焚香，及金剛華、金剛燈乃至塗香菩薩等，以為十七雜供養，金剛寶印供養，能令有情所求滿願，以金剛妓樂歌讚諷誦簫瑟箜篌微妙法音，以為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結外供養菩薩印，即金剛焚香，及金剛華、金剛燈乃至塗香菩薩等，以為十七雜供養，金剛寶印供養，能令有情所求滿願，以金剛妓樂歌讚諷誦簫瑟箜篌微妙法音，以為供養。

次結劫樹印，能令諸有情，能滿殊勝之願，百千珍寶玩弄諸物，名衣上服，凡有所須，於此樹間皆得滿足，無有乏少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結劫樹印，能令諸有情，能滿殊勝之願，百千珍寶玩弄諸物，名衣上服，凡有所須，於此樹間皆得滿足，無有乏少。

次結羯磨三昧耶印，常作思惟，於虛空中，所有一切諸如來，我皆承事供養，一一佛前，想有此身瞻禮供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結羯磨三昧耶印，常作思惟，於虛空中，所有一切諸如來，我皆承事供養，一一佛前，想有此身瞻禮供養。

次應入達磨三昧耶印，常作思惟，我今此身與諸佛菩薩身等，觀法實性，無有差別更無異相，即同一切如來之身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應入達磨三昧耶印，常作思惟，我今此身與諸佛菩薩身等，觀法實性，無有差別更無異相，即同一切如來之身也。

已上修行三摩地法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上修行三摩地法也。

次行六波羅蜜法，運度有情，於四無量心弘誓願發菩提心，即當證悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次行六波羅蜜法，運度有情，於四無量心弘誓願發菩提心，即當證悟。

次入六波羅蜜觀行，檀波羅蜜者，為是寶部，所以亦由無住檀施，等虛空界一切有情所求之者，隨意滿願，皆施與之。復於生死之中，愍念眾生，為救護故，悉令滿足，亦能護菩提心，未度者令度、未安者令安，亦能雨種種珍寶，廣施有情，令使圓滿富樂豐饒，令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入六波羅蜜觀行，檀波羅蜜者，為是寶部，所以亦由無住檀施，等虛空界一切有情所求之者，隨意滿願，皆施與之。復於生死之中，愍念眾生，為救護故，悉令滿足，亦能護菩提心，未度者令度、未安者令安，亦能雨種種珍寶，廣施有情，令使圓滿富樂豐饒，令得解脫。

戒波羅蜜者，三聚淨戒，一攝律儀戒，二攝善法戒，三攝眾生戒，亦云饒益有情戒。一切戒行，皆攝律儀所管，由持戒故，獲得身口意清淨果報，此即同毘盧遮那如來滿法界身如如之體，亦云斷德也。攝善法戒者，一切善法，皆屬此戒，亦云智德，即是毘盧遮那如來圓滿報身也，色相莊嚴，光明赫奕，據須彌頂，為諸菩薩說大乘經是。饒益有情者，即是釋迦牟尼如來化身也，由如來於此世界愍念有情，作變化身種種方便，救度眾生令登彼岸，即名恩德。由此三德之義，總而言之，戒波羅蜜之所攝化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒波羅蜜者，三聚淨戒，一攝律儀戒，二攝善法戒，三攝眾生戒，亦云饒益有情戒。一切戒行，皆攝律儀所管，由持戒故，獲得身口意清淨果報，此即同毘盧遮那如來滿法界身如如之體，亦云斷德也。攝善法戒者，一切善法，皆屬此戒，亦云智德，即是毘盧遮那如來圓滿報身也，色相莊嚴，光明赫奕，據須彌頂，為諸菩薩說大乘經是。饒益有情者，即是釋迦牟尼如來化身也，由如來於此世界愍念有情，作變化身種種方便，救度眾生令登彼岸，即名恩德。由此三德之義，總而言之，戒波羅蜜之所攝化也。

忍波羅蜜者有五義：一伏忍、二信忍、三順忍、四無生忍、五寂滅忍。伏忍配東方，信忍配南方，順忍配西方，無生忍屬北方，寂滅忍配中央方，於此五方即五如來也。地前三賢伏忍，且初地二地三地配於信忍，四地五地六地配於順忍也，七地八地九地配在無生忍，十地滿足配也，等妙覺者配於寂滅忍。由持忍波羅蜜故，所生之處，令得端正果報眷屬圍繞，功德廣大無量無邊，不可窮盡，見聞之者，悉皆歡喜，恭敬隨順，喜悅從心此即忍波羅蜜之行相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍波羅蜜者有五義：一伏忍、二信忍、三順忍、四無生忍、五寂滅忍。伏忍配東方，信忍配南方，順忍配西方，無生忍屬北方，寂滅忍配中央方，於此五方即五如來也。地前三賢伏忍，且初地二地三地配於信忍，四地五地六地配於順忍也，七地八地九地配在無生忍，十地滿足配也，等妙覺者配於寂滅忍。由持忍波羅蜜故，所生之處，令得端正果報眷屬圍繞，功德廣大無量無邊，不可窮盡，見聞之者，悉皆歡喜，恭敬隨順，喜悅從心此即忍波羅蜜之行相也。

精進波羅蜜者，若人修行，不能精進勤行苦行至求解脫者，魔即得便，墮在泥犁生死海中，巡環六道，無由得出。所以須被精進鎧甲，摧懈怠之魔，萬行精修，悉皆成就，威德自在由若日輪，三千威儀八萬細行皆由持此戒也，精進波羅蜜行相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進波羅蜜者，若人修行，不能精進勤行苦行至求解脫者，魔即得便，墮在泥犁生死海中，巡環六道，無由得出。所以須被精進鎧甲，摧懈怠之魔，萬行精修，悉皆成就，威德自在由若日輪，三千威儀八萬細行皆由持此戒也，精進波羅蜜行相也。

禪波羅蜜者，凡人修行，心多散亂為計屬，即備六種散動，纏繞身心，念不安，不得解脫，所以須住心一境，更不緣異緣。於四種禪法中，住如來清淨禪中，永除妄想，須住無住之住，常依離念之心，實相圓明，廓周法界，大菩提路由此致焉，此禪波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪波羅蜜者，凡人修行，心多散亂為計屬，即備六種散動，纏繞身心，念不安，不得解脫，所以須住心一境，更不緣異緣。於四種禪法中，住如來清淨禪中，永除妄想，須住無住之住，常依離念之心，實相圓明，廓周法界，大菩提路由此致焉，此禪波羅蜜也。

智慧波羅蜜者，智能了別，慧乃由辨明，由如明鏡能鑒眾色，大小乘法無有差謬，除其我執二相，住大乘心，圓滿菩提，證真如際，即是如來平等法身。修行者結六波羅蜜印，誦六波羅蜜真言，住六波羅蜜觀門，即同一切如來解脫如如智也。法身，由此六種方便，即入三空解脫門，所為空無相無願解脫門，一切萬法舉體皆空，無一事而不真，無一物而不實，真空妙有，實相圓明，即誦愚𠰘耶真言，即是毘盧遮那如來正體圓智也。由斯勝上之義，轉便結如來口印，住三密門觀，誦三祕密真言，一切有情無不解脫。所出法要，迴施眾生，見聞覺知悉超三界，結四大印，誦四種真言，誦百字明，住三摩地心，持珠念誦，持念畢已，誦種種讚歎，獻種種名華，誦百字真言，即入塵剎佛海，運心廣大。供養法事既畢，則從前羯磨三十七尊印，後便結三昧契及十六大供養乃至十七雜供養已，後獻閼伽，迴向發願，然即入三昧耶，心住三摩地觀門，念誦即經行。息念，轉讀大乘《華嚴》、《楞伽》等經，思惟佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧波羅蜜者，智能了別，慧乃由辨明，由如明鏡能鑒眾色，大小乘法無有差謬，除其我執二相，住大乘心，圓滿菩提，證真如際，即是如來平等法身。修行者結六波羅蜜印，誦六波羅蜜真言，住六波羅蜜觀門，即同一切如來解脫如如智也。法身，由此六種方便，即入三空解脫門，所為空無相無願解脫門，一切萬法舉體皆空，無一事而不真，無一物而不實，真空妙有，實相圓明，即誦愚𠰘耶真言，即是毘盧遮那如來正體圓智也。由斯勝上之義，轉便結如來口印，住三密門觀，誦三祕密真言，一切有情無不解脫。所出法要，迴施眾生，見聞覺知悉超三界，結四大印，誦四種真言，誦百字明，住三摩地心，持珠念誦，持念畢已，誦種種讚歎，獻種種名華，誦百字真言，即入塵剎佛海，運心廣大。供養法事既畢，則從前羯磨三十七尊印，後便結三昧契及十六大供養乃至十七雜供養已，後獻閼伽，迴向發願，然即入三昧耶，心住三摩地觀門，念誦即經行。息念，轉讀大乘《華嚴》、《楞伽》等經，思惟佛道。

國師大三藏和上，於含暉院承明殿大道場，頃因餘暇，披讀梵經，忻然熙顏，法樂虛適，開大慈之戶，誘諸童朦，大啟良緣，令使知見，我之祕教浩汗無涯，法體幽微實難窮際，今且依瑜伽教跡，略為指南，真言行門，爰開理趣，今說能觀，毘盧遮那佛報身是，所觀，四智如來也。能觀是四方如來，所觀是十六大菩薩也。能觀是心，所觀是境。八供養及四大護菩薩等，各具能所，雖具能所，能所之體本空，空有之理本無，中道之心斯契。今此建立金剛界三十七尊大曼荼羅，及賢劫千佛外金剛部二十天及四十天等，此為初原，展轉相生無量曼荼羅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國師大三藏和上，於含暉院承明殿大道場，頃因餘暇，披讀梵經，忻然熙顏，法樂虛適，開大慈之戶，誘諸童朦，大啟良緣，令使知見，我之祕教浩汗無涯，法體幽微實難窮際，今且依瑜伽教跡，略為指南，真言行門，爰開理趣，今說能觀，毘盧遮那佛報身是，所觀，四智如來也。能觀是四方如來，所觀是十六大菩薩也。能觀是心，所觀是境。八供養及四大護菩薩等，各具能所，雖具能所，能所之體本空，空有之理本無，中道之心斯契。今此建立金剛界三十七尊大曼荼羅，及賢劫千佛外金剛部二十天及四十天等，此為初原，展轉相生無量曼荼羅也。

今復建立降三世忿怒曼荼羅會三十七尊調伏法則，文殊乃至諸天外金剛部，稍異諸法，且依修證，略述指陳，於三昧耶心，出入無礙，精修理智，住菩提心，舒展無涯，廓周法界，或聚即入金剛光明峯內，若出虛空，遍滿虛空微塵海會如來，咸來同證，又傳心印，指示微細觀門，金剛一乘以為心要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復建立降三世忿怒曼荼羅會三十七尊調伏法則，文殊乃至諸天外金剛部，稍異諸法，且依修證，略述指陳，於三昧耶心，出入無礙，精修理智，住菩提心，舒展無涯，廓周法界，或聚即入金剛光明峯內，若出虛空，遍滿虛空微塵海會如來，咸來同證，又傳心印，指示微細觀門，金剛一乘以為心要。

又說護摩之法，獲益無窮，凡所施為，須依師受，爐數壇所為不同義，蘇蜜柴薪俱申妙用，至如供養香藥飲食，息災、調伏法則又別，真言加句，引入道場法事，皆依本部，亦不同其揆也。今此啟鑿，令斷眾疑依此修行，必無差謬。即欲依經廣說，義密難申，諸餘軌儀，備在經內，且約金剛界三十七尊，修集要門，輪環鉤帶而敷演也。弟子等既蒙法施，喜躍增深，虔恭一心，佇立而聽，依口鈔寫，而私記焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說護摩之法，獲益無窮，凡所施為，須依師受，爐數壇所為不同義，蘇蜜柴薪俱申妙用，至如供養香藥飲食，息災、調伏法則又別，真言加句，引入道場法事，皆依本部，亦不同其揆也。今此啟鑿，令斷眾疑依此修行，必無差謬。即欲依經廣說，義密難申，諸餘軌儀，備在經內，且約金剛界三十七尊，修集要門，輪環鉤帶而敷演也。弟子等既蒙法施，喜躍增深，虔恭一心，佇立而聽，依口鈔寫，而私記焉。

次入空無相無願解脫門者，所謂空者，一切法皆空，空之體亦空，空亦不可得也。無相者，地水火風男女等相，并青黃赤白，於此十相，一切萬法舉體皆空，以為一切相空不可得也。無願者，凡所修道，絕三界希望之心，有所願求皆是有相，永絕妄想，斷所願求之心，無願無求，是真解脫。由此三相空故，即入解脫法門。悟斯正理，即身有光明廓周法界，即同毘盧遮那正體智也，皆由誦愚𠰘耶真言，結此密印，即入三密觀解脫門，一境一心，即當證悟。次三祕密口印，由此三密，三業清淨，觀於此身滿法界，微塵盡是一切諸佛，於一一佛前，皆有自身，於諸佛足下，禮拜承事，供養懺悔發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入空無相無願解脫門者，所謂空者，一切法皆空，空之體亦空，空亦不可得也。無相者，地水火風男女等相，并青黃赤白，於此十相，一切萬法舉體皆空，以為一切相空不可得也。無願者，凡所修道，絕三界希望之心，有所願求皆是有相，永絕妄想，斷所願求之心，無願無求，是真解脫。由此三相空故，即入解脫法門。悟斯正理，即身有光明廓周法界，即同毘盧遮那正體智也，皆由誦愚𠰘耶真言，結此密印，即入三密觀解脫門，一境一心，即當證悟。次三祕密口印，由此三密，三業清淨，觀於此身滿法界，微塵盡是一切諸佛，於一一佛前，皆有自身，於諸佛足下，禮拜承事，供養懺悔發願。

四大印者，初金剛薩埵，想五智之杵，常在菩提心月輪上，其杵發無量光明，即成菩提心智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大印者，初金剛薩埵，想五智之杵，常在菩提心月輪上，其杵發無量光明，即成菩提心智也。

第二寶印，即虛空藏菩薩金剛福德之聚，珍寶無窮，亦能灌頂一切如來，滿眾生願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二寶印，即虛空藏菩薩金剛福德之聚，珍寶無窮，亦能灌頂一切如來，滿眾生願也。

次觀自在菩薩，由斯印故，能令法界清淨，入無言觀門，於舌上觀五智金剛光明赫奕說法無礙，即入勝義菩提印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀自在菩薩，由斯印故，能令法界清淨，入無言觀門，於舌上觀五智金剛光明赫奕說法無礙，即入勝義菩提印也。

第四羯磨印者，想羯磨金剛杵，結此杵印在於月輪，心上旋轉滿法界輪，諸佛所願皆得滿足，承事供養無所闕乏，復於自身同於諸佛，一切供養無不滿願，即虛空庫菩薩之所同事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四羯磨印者，想羯磨金剛杵，結此杵印在於月輪，心上旋轉滿法界輪，諸佛所願皆得滿足，承事供養無所闕乏，復於自身同於諸佛，一切供養無不滿願，即虛空庫菩薩之所同事也。

已上六段親於阿闍梨所決譯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上六段親於阿闍梨所決譯也。

金剛界瑜伽略述三十七尊心要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界瑜伽略述三十七尊心要

貞享三年五月十五日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享三年五月十五日