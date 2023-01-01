諸佛境界攝真實經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界攝真實經卷下

罽賓三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓三藏般若奉 詔譯

金剛界外供養品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界外供養品第五

爾時，世尊告金剛手菩薩摩訶薩言：「我今已說五佛如來四波羅蜜、四方十六大菩薩觀門、二十五契印真言法則，次當演說金剛嬉等十二菩薩外院供養，利益安樂求佛道者，現獲悉地，當證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛手菩薩摩訶薩言：「我今已說五佛如來四波羅蜜、四方十六大菩薩觀門、二十五契印真言法則，次當演說金剛嬉等十二菩薩外院供養，利益安樂求佛道者，現獲悉地，當證菩提。

「復次，瑜伽行者從此北方金剛拳菩薩觀門起，入東北角金剛嬉戲菩薩觀門，自作此想：『我是金剛嬉戲，我今能與十方世界諸佛菩薩、眾生喜樂。』作此想已，仰金剛拳安兩膝上，閉目迴轉，遍禮十方諸佛菩薩，是印名為金剛嬉戲。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，瑜伽行者從此北方金剛拳菩薩觀門起，入東北角金剛嬉戲菩薩觀門，自作此想：『我是金剛嬉戲，我今能與十方世界諸佛菩薩、眾生喜樂。』作此想已，仰金剛拳安兩膝上，閉目迴轉，遍禮十方諸佛菩薩，是印名為金剛嬉戲。其真言曰：

「oṃ va jra la se 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra la se

「復次，觀東南角金剛鬘菩薩。行者作想：『我是金剛鬘，我今持此一切花鬘供養十方諸佛菩薩。』作是想已，結金剛拳並著額上，復分兩拳引至腦後，兩拳更互相輪兩遍，每輪一遍作相結想。自作此想，繫縛花鬘，是名金剛鬘印。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀東南角金剛鬘菩薩。行者作想：『我是金剛鬘，我今持此一切花鬘供養十方諸佛菩薩。』作是想已，結金剛拳並著額上，復分兩拳引至腦後，兩拳更互相輪兩遍，每輪一遍作相結想。自作此想，繫縛花鬘，是名金剛鬘印。其真言曰：

「oṃ va jra mā le 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra mā le

「復次，觀西南角金剛歌菩薩。行者作想：『我是金剛歌，我今歌讚十方三世諸佛菩薩，發微妙聲從口中出，充滿十方無量世界。』作此想已，結金剛拳安於口上，漸漸引出，即是歌讚音聲印。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀西南角金剛歌菩薩。行者作想：『我是金剛歌，我今歌讚十方三世諸佛菩薩，發微妙聲從口中出，充滿十方無量世界。』作此想已，結金剛拳安於口上，漸漸引出，即是歌讚音聲印。其真言曰：

「oṃ va jra gī te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra gī te

「復次，觀西北角金剛舞菩薩。行者作想：『我是金剛舞，我作金剛舞供養十方無量世界三世諸佛、一切菩薩。』作是想已，結金剛拳，兩臂作舞，即是金剛舞印。作此舞印，諸佛菩薩即大歡喜，與一切願護行者身。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀西北角金剛舞菩薩。行者作想：『我是金剛舞，我作金剛舞供養十方無量世界三世諸佛、一切菩薩。』作是想已，結金剛拳，兩臂作舞，即是金剛舞印。作此舞印，諸佛菩薩即大歡喜，與一切願護行者身。其真言曰：

「oṃ va jra dṛ tye 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra dṛ tye

「復次，行者從此金剛舞觀門起，入東北角金剛燒香菩薩觀門，自作是想：『我是金剛燒香雲，充滿十方無量世界，於虛空中供養十方諸佛菩薩。』作此想已，結金剛拳，相並二拳，拳面向下，舒出兩拳，即作是想：『無量香雲從印上出。』即名金剛燒香印。結於此印，即能燒滅內外所有一切煩惱，得清淨心。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者從此金剛舞觀門起，入東北角金剛燒香菩薩觀門，自作是想：『我是金剛燒香雲，充滿十方無量世界，於虛空中供養十方諸佛菩薩。』作此想已，結金剛拳，相並二拳，拳面向下，舒出兩拳，即作是想：『無量香雲從印上出。』即名金剛燒香印。結於此印，即能燒滅內外所有一切煩惱，得清淨心。其真言曰：

「oṃ va jra dhu pe 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra dhu pe

「復次，入東南角金剛妙華菩薩觀門。行者作想：『我是金剛花，我今採取十方無量無邊世界所有無主一切妙花供養十方諸佛菩薩。』作是想已，結金剛拳，相竝二拳，仰上舒出，是金剛花印。結於此印有何利益？為欲摧滅一切重障。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，入東南角金剛妙華菩薩觀門。行者作想：『我是金剛花，我今採取十方無量無邊世界所有無主一切妙花供養十方諸佛菩薩。』作是想已，結金剛拳，相竝二拳，仰上舒出，是金剛花印。結於此印有何利益？為欲摧滅一切重障。其真言曰：

「oṃ va jra pu ṣpe 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra pu ṣpe

「復次，觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作想：『我是金剛燈，我今燃無盡燈充滿十方無量世界虛空之中，供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。』作此想已，結金剛拳相合兩拳，近於心前，即名金剛燈印。結此燈印有何利益？現身成就如來五眼。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作想：『我是金剛燈，我今燃無盡燈充滿十方無量世界虛空之中，供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。』作此想已，結金剛拳相合兩拳，近於心前，即名金剛燈印。結此燈印有何利益？現身成就如來五眼。其真言曰：

「oṃ va jra dī pe 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra dī pe

「復次，觀西北角金剛塗香菩薩。行者作想：『我是金剛塗香，我今最上白檀塗香充滿十方無量世界太虛空中，猶如大雲遍滿世界，供養十方諸佛菩薩。』作此想已，兩金剛拳摩左右頸乃至胸腹，即作是念：『我今持此牛頭栴檀最上塗香塗於十方諸佛、菩薩及眾生身。』其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀西北角金剛塗香菩薩。行者作想：『我是金剛塗香，我今最上白檀塗香充滿十方無量世界太虛空中，猶如大雲遍滿世界，供養十方諸佛菩薩。』作此想已，兩金剛拳摩左右頸乃至胸腹，即作是念：『我今持此牛頭栴檀最上塗香塗於十方諸佛、菩薩及眾生身。』其真言曰：

「oṃ va jra ga nvi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ga nvi

「復次，行者從此三昧起，入正南方金剛鉤菩薩觀門，自作此想：『我是金剛鉤，我是諸佛菩薩方便智慧大金剛鉤。』作此想已，兩手結金剛拳，舒左右頭指，少屈相鉤。又舒左右小指少屈，其二小指兩頭相向，三遍鉤召一切諸天及鬼神等令入道場。纔結此印，能令行者得大勢力，驅使一切諸天神等營辦眾事。持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者從此三昧起，入正南方金剛鉤菩薩觀門，自作此想：『我是金剛鉤，我是諸佛菩薩方便智慧大金剛鉤。』作此想已，兩手結金剛拳，舒左右頭指，少屈相鉤。又舒左右小指少屈，其二小指兩頭相向，三遍鉤召一切諸天及鬼神等令入道場。纔結此印，能令行者得大勢力，驅使一切諸天神等營辦眾事。持真言曰：

「oṃ va jra ku śa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ku śa

「復次，行者從此三昧起，當觀正西方金剛索菩薩觀門，自作此想：『我是金剛索，在先鉤召一切諸天及鬼神等，其未來者令入道場，我今以此大金剛索堅嚩不放。』作此想已，即以前印改前金剛鉤印，頭指、中指、無名三指而用作拳，以左右大指更互相鉤，左右小指少屈相向，是名堅縛諸眾生印。持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者從此三昧起，當觀正西方金剛索菩薩觀門，自作此想：『我是金剛索，在先鉤召一切諸天及鬼神等，其未來者令入道場，我今以此大金剛索堅嚩不放。』作此想已，即以前印改前金剛鉤印，頭指、中指、無名三指而用作拳，以左右大指更互相鉤，左右小指少屈相向，是名堅縛諸眾生印。持真言曰：

「oṃ va jra pa śa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra pa śa

「復次，行者從此三昧起，當觀正北方金剛鎖菩薩觀門，自作此想：『我是金剛鎖。』作此想已，便結手印。先以左右母指頭指更互相鉤，猶如鐵鎖，左右餘指皆以作拳，是金剛鎖印。纔結此印，能令行者善與教習之法。持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者從此三昧起，當觀正北方金剛鎖菩薩觀門，自作此想：『我是金剛鎖。』作此想已，便結手印。先以左右母指頭指更互相鉤，猶如鐵鎖，左右餘指皆以作拳，是金剛鎖印。纔結此印，能令行者善與教習之法。持真言曰：

「oṃ va jra spho ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra spho ṭ

「復次，行者從此三昧起，當觀正東方金剛鈴菩薩觀門，自作此想：『我是金剛鈴。』作此想已，當結金剛鈴印。以左右指頭以右押左，皆各相叉，猶如鈴狀。纔結此印，即得諸佛菩薩愛念。持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者從此三昧起，當觀正東方金剛鈴菩薩觀門，自作此想：『我是金剛鈴。』作此想已，當結金剛鈴印。以左右指頭以右押左，皆各相叉，猶如鈴狀。纔結此印，即得諸佛菩薩愛念。持真言曰：

「oṃ va jra ghaṃ ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ghaṃ ṭ

爾時，毘盧遮那如來說此三十七尊真實契印祕密法已，告金剛手等諸菩薩言：「若有國土城邑聚落，有一淨信男子女人起大悲心為報四恩，建立道場修是法者，於其國中無有七難，國王王子日夜增長廣大福聚。所以者何？是道場地至金剛際，乃至微塵，屬國王故。譬如寶珠安於宅中，辟除災難，七寶現前；此妙經典亦復如是，若依法式修此祕密，所在國土安穩豐樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘盧遮那如來說此三十七尊真實契印祕密法已，告金剛手等諸菩薩言：「若有國土城邑聚落，有一淨信男子女人起大悲心為報四恩，建立道場修是法者，於其國中無有七難，國王王子日夜增長廣大福聚。所以者何？是道場地至金剛際，乃至微塵，屬國王故。譬如寶珠安於宅中，辟除災難，七寶現前；此妙經典亦復如是，若依法式修此祕密，所在國土安穩豐樂。

「若有善男子、善女人欲得六神通力、於一念頃普詣十方無量佛所、來集眾中而為上首、勸請諸佛轉正法輪、為諸眾生作導師者、初夜後夜入道場中，應當繫念所歸本尊，依法觀行，現身必得廣大福智、利益眾生無有等比、經萬億劫不入惡道、恒遇善友常不退轉、彌勒會中得佛授記、速證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人欲得六神通力、於一念頃普詣十方無量佛所、來集眾中而為上首、勸請諸佛轉正法輪、為諸眾生作導師者、初夜後夜入道場中，應當繫念所歸本尊，依法觀行，現身必得廣大福智、利益眾生無有等比、經萬億劫不入惡道、恒遇善友常不退轉、彌勒會中得佛授記、速證阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！若有眾生遇此祕法，住於空閒如說修行，現身證得極歡喜地，何況世間福德果報？若有菩薩不修是法證佛果者，必無是處。是法名為頓證菩提真實正路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生遇此祕法，住於空閒如說修行，現身證得極歡喜地，何況世間福德果報？若有菩薩不修是法證佛果者，必無是處。是法名為頓證菩提真實正路。」

爾時，大會無量天人聽佛所說悉證道果；大梵天王、忉利天王主證不退轉陀羅尼，得受記別；無量百千萬億天人遠塵離垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大會無量天人聽佛所說悉證道果；大梵天王、忉利天王主證不退轉陀羅尼，得受記別；無量百千萬億天人遠塵離垢，得法眼淨。

諸佛境界攝真實經修行儀軌品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界攝真實經修行儀軌品第六

爾時，金剛手菩薩摩訶薩承佛廣大自在神力說真實瑜伽甚深祕密：「行者應當閉目寂然，諦想真實祕密教主——最勝最尊得大自在大慈大悲毘盧遮那如來——在須彌頂善法堂中，與十六俱胝那庾多等菩薩眷屬具足圓滿。頂上天冠五佛端坐，一切瓔珞莊嚴佛身，有五種相：一、寂靜相，二、瞋怒相，三、歡喜相，四、清涼相，五、種種相。五方如來其色各異，第一、白色，第二、青色，第三、金色，第四、紅色，第五、雜色。東方門首帝釋坐位、南方琰摩羅王坐位、西方水天坐位、北方毘沙門天王坐位、東北角大自在天坐位、東南角火天坐位、西南角羅剎天坐位、西北角風天坐位、上方大梵天坐位、下方堅牢地神坐位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩承佛廣大自在神力說真實瑜伽甚深祕密：「行者應當閉目寂然，諦想真實祕密教主——最勝最尊得大自在大慈大悲毘盧遮那如來——在須彌頂善法堂中，與十六俱胝那庾多等菩薩眷屬具足圓滿。頂上天冠五佛端坐，一切瓔珞莊嚴佛身，有五種相：一、寂靜相，二、瞋怒相，三、歡喜相，四、清涼相，五、種種相。五方如來其色各異，第一、白色，第二、青色，第三、金色，第四、紅色，第五、雜色。東方門首帝釋坐位、南方琰摩羅王坐位、西方水天坐位、北方毘沙門天王坐位、東北角大自在天坐位、東南角火天坐位、西南角羅剎天坐位、西北角風天坐位、上方大梵天坐位、下方堅牢地神坐位。

「我今已說坐位次第，後當一一說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今已說坐位次第，後當一一說真言曰：

「i ndra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「i ndra ya svā hā

「a gna ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「a gna ye svā hā

「yaṃ ma ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「yaṃ ma ya svā hā

「nṛ tye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「nṛ tye svā hā

「va ru ṇa ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va ru ṇa ya svā hā

「vā ya ve svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「vā ya ve svā hā

「ku vai rā ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ku vai rā ya svā hā

「ī śā na ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ī śā na ya svā hā

「a di tya ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「a di tya ya svā hā

「ca ndra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ca ndra ya svā hā

「dha ra na ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「dha ra na ya svā hā

「vra hma ne svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「vra hma ne svā hā

「復次，瑜伽行者求道場地，遠離塚間、沙石瓦礫、鹹鹵荊棘、穢濁之地，及以虎狼諸惡難處，如是之地不名吉祥。若有白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利鳧、雁、鴛鴦、蓮花水池，如是等地堪立道場。應以右手中三指小屈，以大拇指捻頭指中節，以小指捻無名指中節，盛水加持，散灑四方。持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，瑜伽行者求道場地，遠離塚間、沙石瓦礫、鹹鹵荊棘、穢濁之地，及以虎狼諸惡難處，如是之地不名吉祥。若有白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利鳧、雁、鴛鴦、蓮花水池，如是等地堪立道場。應以右手中三指小屈，以大拇指捻頭指中節，以小指捻無名指中節，盛水加持，散灑四方。持真言曰：

「oṃ va jro da ka ṭhaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jro da ka ṭhaḥ

「復次，行者加持水已，灑於淨地，便立道場。釋迦如來說曼荼羅道場儀軌，廣狹大小有三千五百。第一道場一千由旬，是金輪聖王持念儀軌；次有五百、一百、五十、一十，如是漸小，乃至掌中爪甲之量，建立道場皆獲悉地。若欲建立第一道場，結金剛縛印，次改縛印，立左右中指，少屈，更互相捻二中指端，以真言加持，於一切處皆得通用。或時行者不及洗浴，以此法印加持真言即得清淨。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者加持水已，灑於淨地，便立道場。釋迦如來說曼荼羅道場儀軌，廣狹大小有三千五百。第一道場一千由旬，是金輪聖王持念儀軌；次有五百、一百、五十、一十，如是漸小，乃至掌中爪甲之量，建立道場皆獲悉地。若欲建立第一道場，結金剛縛印，次改縛印，立左右中指，少屈，更互相捻二中指端，以真言加持，於一切處皆得通用。或時行者不及洗浴，以此法印加持真言即得清淨。其真言曰：

「oṃ svā hā va śu ddhā sa rva dha rmma svā hā va śu ddho hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ svā hā va śu ddhā sa rva dha rmma svā hā va śu ddho hūṃ

「復次，瑜伽行者欲建道場，先立四方界。若多人持念即用四門；若少人持念，隨意所量。門外左右各立一柱，一一柱上安五明鏡，如滿月輪，左右安置種種瓔珞，及以花鬘、七寶香爐、金銀燈燭種種莊嚴，恒燒欝金、白檀、龍腦、沈水等香，勿用麝香。又以白拂、孔雀翠羽各安寶鈴分列左右，種種床榻、種種裍褥、種種音聲、種種歌舞、種種飲食至誠供養。於道場中安毘盧遮那佛像，於其佛前安置舍利，此曼荼羅名金剛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，瑜伽行者欲建道場，先立四方界。若多人持念即用四門；若少人持念，隨意所量。門外左右各立一柱，一一柱上安五明鏡，如滿月輪，左右安置種種瓔珞，及以花鬘、七寶香爐、金銀燈燭種種莊嚴，恒燒欝金、白檀、龍腦、沈水等香，勿用麝香。又以白拂、孔雀翠羽各安寶鈴分列左右，種種床榻、種種裍褥、種種音聲、種種歌舞、種種飲食至誠供養。於道場中安毘盧遮那佛像，於其佛前安置舍利，此曼荼羅名金剛界。

「復次，建立既畢，瑜伽行者當結金剛縛印，五輪著地，每方四拜，第一、禮拜西方，第二、禮拜北方，第三、禮拜東方，第四、禮拜南方。禮四方已，却就本位，結金剛合掌印印身四處：一、頂，二、口，三、額，四、心。印四處已，當作此想：『我今以身布施十方三世諸佛、諸大菩薩，始從今日乃至未來永作僮僕，生生世世常依三寶，終不歸依天魔外道等法。我從無始生死以來所作五逆及無間罪，今對十方三世諸佛、諸菩薩、一切賢聖、諸眾生前至心懇切發露懺悔，不敢覆藏，未來之罪更不敢造。普願十方諸佛菩薩受我懺悔，速令獲得最勝悉地。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，建立既畢，瑜伽行者當結金剛縛印，五輪著地，每方四拜，第一、禮拜西方，第二、禮拜北方，第三、禮拜東方，第四、禮拜南方。禮四方已，却就本位，結金剛合掌印印身四處：一、頂，二、口，三、額，四、心。印四處已，當作此想：『我今以身布施十方三世諸佛、諸大菩薩，始從今日乃至未來永作僮僕，生生世世常依三寶，終不歸依天魔外道等法。我從無始生死以來所作五逆及無間罪，今對十方三世諸佛、諸菩薩、一切賢聖、諸眾生前至心懇切發露懺悔，不敢覆藏，未來之罪更不敢造。普願十方諸佛菩薩受我懺悔，速令獲得最勝悉地。』」

諸佛境界攝真實經建立道場發願品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界攝真實經建立道場發願品第七

爾時，金剛手菩薩摩訶薩告諸大眾言：「瑜伽行者作金剛合掌，諦想眾聖而作此想：『我今建立道場供養十方一切諸佛菩薩，至誠供養，無勝負心，不求作國王、不求名利、不求生天殊勝妙樂、不求自身種種利益。』應當至誠發願：『我今隨力所建道場，或有見者、或有聞者、或有覺者、或有知者，皆令獲得殊勝妙果，一切所願無不隨心。願我此身生生世世譬如如意珠能雨眾寶，所有愛樂財法二寶充足一切眾生，令無所乏，乃至速證無上菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩告諸大眾言：「瑜伽行者作金剛合掌，諦想眾聖而作此想：『我今建立道場供養十方一切諸佛菩薩，至誠供養，無勝負心，不求作國王、不求名利、不求生天殊勝妙樂、不求自身種種利益。』應當至誠發願：『我今隨力所建道場，或有見者、或有聞者、或有覺者、或有知者，皆令獲得殊勝妙果，一切所願無不隨心。願我此身生生世世譬如如意珠能雨眾寶，所有愛樂財法二寶充足一切眾生，令無所乏，乃至速證無上菩提。』」

諸佛境界攝真實經持念品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界攝真實經持念品第八

爾時，金剛手菩薩摩訶薩告大會眾言：「瑜伽行者欲得成就一切如來三昧及一切智智，應當修習是曼荼羅成佛之法。修此法時，先作金剛降伏半跏趺坐，端身正念，以右足押左足。持真言時，住心凝寂，口習真言，唯自耳聞，勿令他解。心中觀想一一梵字，了了分明，無令錯謬。持習之時不遲不速，是即名為金剛語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩告大會眾言：「瑜伽行者欲得成就一切如來三昧及一切智智，應當修習是曼荼羅成佛之法。修此法時，先作金剛降伏半跏趺坐，端身正念，以右足押左足。持真言時，住心凝寂，口習真言，唯自耳聞，勿令他解。心中觀想一一梵字，了了分明，無令錯謬。持習之時不遲不速，是即名為金剛語言。

「復次，持習之法雖有多種，今當略說。祕密之門持習之要有其三種：一、數，二、時，三者、形像。云何名數？謂習真言，一、十、一百、千、萬等數。云何名時？所謂七日、一月、一年、或復一生，乃至成佛。云何形像？謂習觀行，求放光明，若未放光即不休息。如是三事隨行者意，如其所願依法修持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持習之法雖有多種，今當略說。祕密之門持習之要有其三種：一、數，二、時，三者、形像。云何名數？謂習真言，一、十、一百、千、萬等數。云何名時？所謂七日、一月、一年、或復一生，乃至成佛。云何形像？謂習觀行，求放光明，若未放光即不休息。如是三事隨行者意，如其所願依法修持。

「復次，挍量念珠五部差別：若持佛部，用菩提子；若持金剛部，用金剛子；若持寶部，用金、銀、頗梨種種諸寶；若持蓮花部，用蓮花子；若持迦嚕摩部，用種種間錯雜色寶珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，挍量念珠五部差別：若持佛部，用菩提子；若持金剛部，用金剛子；若持寶部，用金、銀、頗梨種種諸寶；若持蓮花部，用蓮花子；若持迦嚕摩部，用種種間錯雜色寶珠。

「復次，作佛部持念，以右拇指頭指執持念珠，餘指普舒；若金剛部持念，以右拇指、中指持念珠；若寶部持念，以右拇指、無名指執持念珠；若蓮花部持念，以大拇指、無名指、小指執持念珠；若迦嚕摩部持念，用上四種執持皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作佛部持念，以右拇指頭指執持念珠，餘指普舒；若金剛部持念，以右拇指、中指持念珠；若寶部持念，以右拇指、無名指執持念珠；若蓮花部持念，以大拇指、無名指、小指執持念珠；若迦嚕摩部持念，用上四種執持皆得。

「復次，挍量所獲功德。若以香木等珠，得一分福；若用鍮石、銅、鐵，得二分福；若用水精、真珠，得一俱胝分福；若以蓮子、金剛子珠，得二俱胝分福；若用間錯種種諸寶及菩提子，得無量無邊不可說不可說分福，即是過去無量恒河沙諸佛所說一百八數為念珠量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，挍量所獲功德。若以香木等珠，得一分福；若用鍮石、銅、鐵，得二分福；若用水精、真珠，得一俱胝分福；若以蓮子、金剛子珠，得二俱胝分福；若用間錯種種諸寶及菩提子，得無量無邊不可說不可說分福，即是過去無量恒河沙諸佛所說一百八數為念珠量。

「復次，行者結金剛縛印，當於胸前繫心鼻端，持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行者結金剛縛印，當於胸前繫心鼻端，持真言曰：

「oṃ mo kṣma va jra 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ mo kṣma va jra

「瑜伽行者持此真言，自作此想：『我心之中有一切智，洞達無礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽行者持此真言，自作此想：『我心之中有一切智，洞達無礙。』

「復次，若行者貧乏，不辨圖畫本尊形像，但隨取一佛像或菩薩像，對佛塔前繫心而住，想念佛像，心不散亂而常寂然，即賢聖無異。若得繫心鼻，為最上品，便同諸聖人定無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若行者貧乏，不辨圖畫本尊形像，但隨取一佛像或菩薩像，對佛塔前繫心而住，想念佛像，心不散亂而常寂然，即賢聖無異。若得繫心鼻，為最上品，便同諸聖人定無異。」

諸佛境界攝真實經護摩品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界攝真實經護摩品第九

爾時，金剛手菩薩摩訶薩承佛威神為修一切瑜伽行者演說真實內護摩法：「永為調伏滅煩惱賊及一切鬼神故，作如護摩，增長三昧，各觀本尊并本方色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩承佛威神為修一切瑜伽行者演說真實內護摩法：「永為調伏滅煩惱賊及一切鬼神故，作如護摩，增長三昧，各觀本尊并本方色。

「若作佛部成就護摩，瑜伽行者諦觀毘盧遮那如來，想我即是金剛薩埵，從其身中流出白光，如淨琉璃內外明徹，於月輪中結跏趺坐。從我身中光焰湧出，即成圓光莊嚴自身最勝第一，一切眾生悉皆憙見。想十方諸佛皆悉白色，猶如三千大千世界微塵數量入我身中，是名寂靜護摩之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作佛部成就護摩，瑜伽行者諦觀毘盧遮那如來，想我即是金剛薩埵，從其身中流出白光，如淨琉璃內外明徹，於月輪中結跏趺坐。從我身中光焰湧出，即成圓光莊嚴自身最勝第一，一切眾生悉皆憙見。想十方諸佛皆悉白色，猶如三千大千世界微塵數量入我身中，是名寂靜護摩之法。

「復次，若作調伏護摩之法，當觀東方阿閦如來從其身中流出青光，眾德圓滿，坐于東方月輪之中，結跏趺坐，圓光巍巍莊嚴自身，最勝第一。十方世界想一切菩薩作金剛怒入我身中，摧滅煩惱諸惡鬼神故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若作調伏護摩之法，當觀東方阿閦如來從其身中流出青光，眾德圓滿，坐于東方月輪之中，結跏趺坐，圓光巍巍莊嚴自身，最勝第一。十方世界想一切菩薩作金剛怒入我身中，摧滅煩惱諸惡鬼神故。

「若作求財護摩之法，當觀南方寶生如來，想一切菩薩皆悉歡喜入我身中，從自身中流出金色光，瑩淨圓滿，坐於南方月輪之中，結跏趺坐，莊嚴其身，眾生憙見，令一切煩惱不能亂心、一切惡鬼不敢親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作求財護摩之法，當觀南方寶生如來，想一切菩薩皆悉歡喜入我身中，從自身中流出金色光，瑩淨圓滿，坐於南方月輪之中，結跏趺坐，莊嚴其身，眾生憙見，令一切煩惱不能亂心、一切惡鬼不敢親近。

「復次，若作愛敬護摩，行者當觀西方無量壽佛從其身中流出紅光，瑩淨圓滿，坐於西方月輪之中，結跏趺坐，眾生憙見。自作此想：『十方世界一切菩薩如三千世界微塵等數，以百億寶、無數瓔珞、無量天衣、種種寶物莊嚴其身，猶如無比天女形狀，悉入我身，能令國王、大臣、一切眾生見者悉皆歡喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若作愛敬護摩，行者當觀西方無量壽佛從其身中流出紅光，瑩淨圓滿，坐於西方月輪之中，結跏趺坐，眾生憙見。自作此想：『十方世界一切菩薩如三千世界微塵等數，以百億寶、無數瓔珞、無量天衣、種種寶物莊嚴其身，猶如無比天女形狀，悉入我身，能令國王、大臣、一切眾生見者悉皆歡喜。』

「復次，若作增益護摩法者，當觀北方不空成就如來從其身中流出五色光，瑩淨圓滿，坐于北方月輪之中，結跏趺坐，莊嚴其身，眾生憙見。想十方世界諸佛菩薩如三千大千世界微塵等數，放五色光入我身中，能令一切事業無不通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若作增益護摩法者，當觀北方不空成就如來從其身中流出五色光，瑩淨圓滿，坐于北方月輪之中，結跏趺坐，莊嚴其身，眾生憙見。想十方世界諸佛菩薩如三千大千世界微塵等數，放五色光入我身中，能令一切事業無不通達。

「如是所說內護摩法，過去諸佛已說、未來諸佛當說、現在十方一切世尊現今演說。若觀行者常作如是護摩之法，三昧善法、福德智慧日夜增長，一切諸佛親近行者摩頂護念。若瑜伽行者能作如是內護摩法，現身得見一一佛剎微塵等數諸佛世尊，是諸如來哀愍行者，令得成就一切悉地，諸天宮殿寶閣金臺、諸天甘露盈滿寶器，乃至阿修羅宮皆得隨心現行者前。譬如摩尼寶珠懸虛空中，能雨一切眾生愛樂之物；此妙瑜伽最勝教主亦復如是，能令行者圓滿一切世出世願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是所說內護摩法，過去諸佛已說、未來諸佛當說、現在十方一切世尊現今演說。若觀行者常作如是護摩之法，三昧善法、福德智慧日夜增長，一切諸佛親近行者摩頂護念。若瑜伽行者能作如是內護摩法，現身得見一一佛剎微塵等數諸佛世尊，是諸如來哀愍行者，令得成就一切悉地，諸天宮殿寶閣金臺、諸天甘露盈滿寶器，乃至阿修羅宮皆得隨心現行者前。譬如摩尼寶珠懸虛空中，能雨一切眾生愛樂之物；此妙瑜伽最勝教主亦復如是，能令行者圓滿一切世出世願。

「瑜伽行者應常想願：『我從無始已來所作一切種種善根，悉皆迴施十方無量世界一切地獄、餓鬼、傍生、修羅、八難受苦眾生，所有罪障願皆消滅，得如意樂。此諸眾生所有眾罪、應受諸苦，我以此身願當代受。一切眾生罪業既除，悉當成佛。』持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽行者應常想願：『我從無始已來所作一切種種善根，悉皆迴施十方無量世界一切地獄、餓鬼、傍生、修羅、八難受苦眾生，所有罪障願皆消滅，得如意樂。此諸眾生所有眾罪、應受諸苦，我以此身願當代受。一切眾生罪業既除，悉當成佛。』持真言曰：

「oṃ sa rva ku śa ra mo rni pa ri na ma ya mi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva ku śa ra mo rni pa ri na ma ya mi

「此是迴向發願真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是迴向發願真言。

「爾時，灌頂阿闍梨告弟子言：『汝若不修此祕法者，破三摩耶，生生世世斷滅佛種。設有惡人殺十方界一切諸佛、諸大菩薩、佛眼血肉，此罪尚輕，汝罪過彼五逆眾生。墮落地獄尚有出期，若人破壞三摩耶法，入於地獄無有出期。云何名為三摩耶法？謂大瑜伽真實教王。云何名為破三摩耶？謂有凡夫唯有能受，不能修行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，灌頂阿闍梨告弟子言：『汝若不修此祕法者，破三摩耶，生生世世斷滅佛種。設有惡人殺十方界一切諸佛、諸大菩薩、佛眼血肉，此罪尚輕，汝罪過彼五逆眾生。墮落地獄尚有出期，若人破壞三摩耶法，入於地獄無有出期。云何名為三摩耶法？謂大瑜伽真實教王。云何名為破三摩耶？謂有凡夫唯有能受，不能修行。』

「若求法人未受五種灌頂法者，不應與授此瑜伽法。若阿闍梨與授灌頂時，先須三月觀察其心，然後授與灌頂之法。若有善心深懷慚愧、調柔無疾，呼為法子，然後傳授：『世間父子繼嗣一生，今為法子能紹佛種，未成佛來不斷慈念，如父愛子、如子敬父，如是名為三摩耶法。』金剛阿闍梨即為弟子說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求法人未受五種灌頂法者，不應與授此瑜伽法。若阿闍梨與授灌頂時，先須三月觀察其心，然後授與灌頂之法。若有善心深懷慚愧、調柔無疾，呼為法子，然後傳授：『世間父子繼嗣一生，今為法子能紹佛種，未成佛來不斷慈念，如父愛子、如子敬父，如是名為三摩耶法。』金剛阿闍梨即為弟子說真言曰：

「『oṃ a na sa ma ya di ha ra mi bhya hūṃ ḍha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『oṃ a na sa ma ya di ha ra mi bhya hūṃ ḍha ṭ

』「復次，金剛阿闍梨為於弟子說此真言深義：『若人破三摩耶法，由是因緣，其身破壞，碎如微塵。彼人福德自然滅盡，猶如朽樹不生枝葉。』告金剛阿闍梨欲為弟子受灌頂時，當先教習此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』「復次，金剛阿闍梨為於弟子說此真言深義：『若人破三摩耶法，由是因緣，其身破壞，碎如微塵。彼人福德自然滅盡，猶如朽樹不生枝葉。』告金剛阿闍梨欲為弟子受灌頂時，當先教習此真言曰：

「oṃ sa rva ta thā ga ta pu ja ka rma ṇa ā tmā naṃ ni ryā ta yā mi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva ta thā ga ta pu ja ka rma ṇa ā tmā naṃ ni ryā ta yā mi

「復次，金剛阿闍梨為彼弟子說此真言所詮之義：『我今以身施一切佛，為作種種供養事故。』金剛阿闍梨次教弟子習真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛阿闍梨為彼弟子說此真言所詮之義：『我今以身施一切佛，為作種種供養事故。』金剛阿闍梨次教弟子習真言曰：

「sa rva ta thā ga ta va jra ka rmma ku ru māṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「sa rva ta thā ga ta va jra ka rmma ku ru māṃ

「復次，阿闍梨為彼弟子說真言義：『願一切如來加護於我，教我金剛事業，如金剛手菩薩平等無異；乃至未證大菩提道，於其中間歸依三寶。』發此願已，令著赤衣，緋帛覆眼，擊於腦後。時彼弟子結金剛手印，以十指頭更互相叉，皆內掌中，以右押左。結此印已，金剛阿闍梨當教弟子習此心中心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨為彼弟子說真言義：『願一切如來加護於我，教我金剛事業，如金剛手菩薩平等無異；乃至未證大菩提道，於其中間歸依三寶。』發此願已，令著赤衣，緋帛覆眼，擊於腦後。時彼弟子結金剛手印，以十指頭更互相叉，皆內掌中，以右押左。結此印已，金剛阿闍梨當教弟子習此心中心真言曰：

「sa ma ya stvaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「sa ma ya stvaṃ

「復次，阿闍梨教於弟子令結手印，改前金剛手印，竪左右中指繫於花鬘，引導弟子到道場門，教習入道場真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨教於弟子令結手印，改前金剛手印，竪左右中指繫於花鬘，引導弟子到道場門，教習入道場真言曰：

「sa ma ya hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「sa ma ya hūṃ

「持此真言已時，阿闍梨執弟子手引入道場。入道場已，便當告言：『汝今得入一切如來種族之中，我當令汝心中生金剛智。獲此智故，證得一切如來法身，何況世間一切悉地？善男子！汝為未入道場行者莫說此法，若說此法即破三摩耶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持此真言已時，阿闍梨執弟子手引入道場。入道場已，便當告言：『汝今得入一切如來種族之中，我當令汝心中生金剛智。獲此智故，證得一切如來法身，何況世間一切悉地？善男子！汝為未入道場行者莫說此法，若說此法即破三摩耶。』

「如是告已，阿闍梨結金剛薩埵印，舒其兩拳，並仰安弟子頂上，告言：『此是三摩耶，若汝為未受灌頂人說此法者，金剛薩埵當破汝頭。』告此語已，結金剛合掌印，祕密真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是告已，阿闍梨結金剛薩埵印，舒其兩拳，並仰安弟子頂上，告言：『此是三摩耶，若汝為未受灌頂人說此法者，金剛薩埵當破汝頭。』告此語已，結金剛合掌印，祕密真言曰：

「oṃ va jyo da ka ṭhaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jyo da ka ṭhaḥ

「以此真言加持水已，與弟子頂，為說持念祕密深義：『汝願此水金剛薩埵入汝身中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言加持水已，與弟子頂，為說持念祕密深義：『汝願此水金剛薩埵入汝身中。』

「復次，金剛阿闍梨告弟子言：『從今以往，汝見於我如金剛手菩薩無異。莫違我言、勿輕慢我，若汝違我，命終之後入阿鼻獄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛阿闍梨告弟子言：『從今以往，汝見於我如金剛手菩薩無異。莫違我言、勿輕慢我，若汝違我，命終之後入阿鼻獄。』

「如是告已，阿闍梨當發願言：『一切如來以無礙力加護大曼陀囉，能令金剛薩埵速疾來入弟子身中。』發是願已，習此召入本尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是告已，阿闍梨當發願言：『一切如來以無礙力加護大曼陀囉，能令金剛薩埵速疾來入弟子身中。』發是願已，習此召入本尊真言曰：

「oṃ va jra ve śa ha 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ve śa ha

「持真言已，金剛阿闍梨速疾結金剛薩埵印，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持真言已，金剛阿闍梨速疾結金剛薩埵印，說此偈言：

「『此是金剛三摩耶， 亦名金剛大薩埵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是金剛三摩耶， 亦名金剛大薩埵，

於剎那頃證不退， 最勝堅牢智金剛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於剎那頃證不退， 最勝堅牢智金剛。』

「說此偈已，金剛阿闍梨以先所結金剛薩埵印左手拳印安弟子頂，作瞋怒眼視於弟子，作想言入，即習前真言，此是莊嚴出現大乘對法三摩耶金剛語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，金剛阿闍梨以先所結金剛薩埵印左手拳印安弟子頂，作瞋怒眼視於弟子，作想言入，即習前真言，此是莊嚴出現大乘對法三摩耶金剛語言。

「其阿闍梨習此真言，三十七尊於此弟子昔有緣者當即降臨，隨其一尊入心已訖，當獲五通、了知三世、得不退地，作諸難事無有滯礙，刀杖、毒藥、夜叉、惡獸永不能害，一切如來當加護念、一切悉地速疾現前，得未曾有安樂之事，或有弟子得種種三昧、或有獲種種陀羅尼門、或有一切所願皆得圓滿、或有當證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其阿闍梨習此真言，三十七尊於此弟子昔有緣者當即降臨，隨其一尊入心已訖，當獲五通、了知三世、得不退地，作諸難事無有滯礙，刀杖、毒藥、夜叉、惡獸永不能害，一切如來當加護念、一切悉地速疾現前，得未曾有安樂之事，或有弟子得種種三昧、或有獲種種陀羅尼門、或有一切所願皆得圓滿、或有當證無上菩提。

「爾時，金剛阿闍梨去弟子頂上金剛拳，印弟子心上，教弟子言：『當願金剛堅住心中，不動不搖猶如山王，於三世中常不捨我，加護我念心及以施我一切悉地。』作是願已，習真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，金剛阿闍梨去弟子頂上金剛拳，印弟子心上，教弟子言：『當願金剛堅住心中，不動不搖猶如山王，於三世中常不捨我，加護我念心及以施我一切悉地。』作是願已，習真言曰：

「hūṃ haṃ ha va ha he 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ haṃ ha va ha he

「持真言已，阿闍梨復教弟子習真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持真言已，阿闍梨復教弟子習真言曰：

「pra ti ccha va jra he 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「pra ti ccha va jra he

「持真言已，時阿闍梨執弟子手於道場中令散諸花，隨花落處即是本尊，捧取此花習真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持真言已，時阿闍梨執弟子手於道場中令散諸花，隨花落處即是本尊，捧取此花習真言曰：

「oṃ pra ti gṛ hṇa tva mi māṃ ma hā va la 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pra ti gṛ hṇa tva mi māṃ ma hā va la

「持真言已，即便繫於本尊之頂。以其花鬘安本尊已，金剛薩埵當受花鬘，速獲悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持真言已，即便繫於本尊之頂。以其花鬘安本尊已，金剛薩埵當受花鬘，速獲悉地。

「復次，阿闍梨習開眼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨習開眼真言曰：

「oṃ va jra sa tva svā ya nta ddhya ca kṣu dgha ṭa na ta tma ra u dgha ṭa ya ti sa rva kṣi va jra ca kṣu ra ḍa ta raṃ he va jra pa śa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra sa tva svā ya nta ddhya ca kṣu dgha ṭa na ta tma ra u dgha ṭa ya ti sa rva kṣi va jra ca kṣu ra ḍa ta raṃ he va jra pa śa

「持此真言已，即開兩眼，告弟子言：『金剛薩埵大菩薩摩訶薩今日自來，與汝開眼，非但開汝肉眼，已開五眼及最大金剛眼。汝善男子！今者道場。』是時金剛阿闍梨一一教示道場中事，便得一切如來加持。應時本尊入於心中，或見種種天上宮殿、或見種種光明、或見種種神通。依諸如來加持力故，金剛手菩薩玄現立其前，問所求事隨願便與，乃至授與大金剛智、一切種智、及一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持此真言已，即開兩眼，告弟子言：『金剛薩埵大菩薩摩訶薩今日自來，與汝開眼，非但開汝肉眼，已開五眼及最大金剛眼。汝善男子！今者道場。』是時金剛阿闍梨一一教示道場中事，便得一切如來加持。應時本尊入於心中，或見種種天上宮殿、或見種種光明、或見種種神通。依諸如來加持力故，金剛手菩薩玄現立其前，問所求事隨願便與，乃至授與大金剛智、一切種智、及一切智。

「復次，阿闍梨教諸事已，及閼伽(唐云圓滿)瓶水，右手盛之，習灌頂真言，告弟子曰：『金剛手菩薩今日與汝最勝灌頂。』作此語已，灑水頂上。即時阿闍梨作金剛合掌印，授與弟子兩手，告言：『一切如來與灌頂竟。』作是語已，阿闍梨於弟子名上加金剛字呼之，以五股金剛安兩手掌中，告弟子言：『此是一切如來大智金剛，我今持以授汝兩手，為令成就妙悉地故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨教諸事已，及閼伽(唐云圓滿)瓶水，右手盛之，習灌頂真言，告弟子曰：『金剛手菩薩今日與汝最勝灌頂。』作此語已，灑水頂上。即時阿闍梨作金剛合掌印，授與弟子兩手，告言：『一切如來與灌頂竟。』作是語已，阿闍梨於弟子名上加金剛字呼之，以五股金剛安兩手掌中，告弟子言：『此是一切如來大智金剛，我今持以授汝兩手，為令成就妙悉地故。』

「是時瑜伽行者習送諸佛各還本土真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時瑜伽行者習送諸佛各還本土真言曰：

「oṃ kro te va sa rva sa tva rtha si ddhi rta thā a nu ta ra ga ccha tu maṃ bu ddhā vi ṣa ya pu na rā ga ma nā ya ca 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ kro te va sa rva sa tva rtha si ddhi rta thā a nu ta ra ga ccha tu maṃ bu ddhā vi ṣa ya pu na rā ga ma nā ya ca

「瑜伽行者習真言已，振金剛鈴三遍，即自高聲歌讚十六金剛菩薩一百八名，隨力堪能種種供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽行者習真言已，振金剛鈴三遍，即自高聲歌讚十六金剛菩薩一百八名，隨力堪能種種供養。

「爾時，行者歌讚金剛一百八名，至心頂戴金剛縛印，習送諸佛菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，行者歌讚金剛一百八名，至心頂戴金剛縛印，習送諸佛菩薩真言曰：

「oṃ va jra me kṣa muḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra me kṣa muḥ

「持真言已，即時解印。行者自想：『然今此法，大慈毘盧遮那如來但為利益鈍根人故，大智慧海中略出祕密法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持真言已，即時解印。行者自想：『然今此法，大慈毘盧遮那如來但為利益鈍根人故，大智慧海中略出祕密法。』

「于時行者作是法已，迴向發願：『依此功德，第一、國王，第二、父母，第三、施主，第四、法界一切眾生，悉皆速證無上菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「于時行者作是法已，迴向發願：『依此功德，第一、國王，第二、父母，第三、施主，第四、法界一切眾生，悉皆速證無上菩提。』」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩告諸大眾言：「廣大之法非我境界，是佛境界，我今承佛大威神力略說諸佛境界瑜伽祕密真實妙法、大金剛界道場法已。我曾過去百千劫中修諸願海，乃遇大慈毘盧遮那如來，第一會中得聞是法，超第八地證等覺位。此祕密法難得難遇，設使得遇，信心難生。汝等大眾於無量劫積功累德，今得是法。若遇是法，不久當坐菩提樹下金剛寶座、摧諸魔軍破無明㲉、竭煩惱河永斷生死、證無等等阿耨多羅三藐三菩提、為諸眾生起大悲願、在在處處廣宣流布、利益眾生令法久住、引導六趣令證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩告諸大眾言：「廣大之法非我境界，是佛境界，我今承佛大威神力略說諸佛境界瑜伽祕密真實妙法、大金剛界道場法已。我曾過去百千劫中修諸願海，乃遇大慈毘盧遮那如來，第一會中得聞是法，超第八地證等覺位。此祕密法難得難遇，設使得遇，信心難生。汝等大眾於無量劫積功累德，今得是法。若遇是法，不久當坐菩提樹下金剛寶座、摧諸魔軍破無明㲉、竭煩惱河永斷生死、證無等等阿耨多羅三藐三菩提、為諸眾生起大悲願、在在處處廣宣流布、利益眾生令法久住、引導六趣令證菩提。」

是時海會一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時海會一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，作禮而去。

諸佛境界攝真實經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界攝真實經卷下