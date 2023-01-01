金剛頂瑜伽中略出念誦經

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

大唐南印度三藏金剛智譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南印度三藏金剛智譯

「復次，如是思惟：『我成等正覺未久，一切如來普賢心、一切如來虛空所生大摩尼寶而灌頂之，得一切如來觀自在法智波羅蜜，一切如來毘首羯磨性不空無障礙，教令所依希求皆悉成就圓滿。我今應當於一切法界周流，盡虛空界一切世界遍雲海中，一切如來平等性智、諸神通，為現證故，於一一世間安立之處為一切眾生故，應發一切如來大菩提心，成就普賢，種種奉事一切如來種族，詣大菩提道場。應當示現降伏一切魔軍，證一切如來平等性智摩訶菩提，應轉法輪，降伏一切外道、乃至盡遍救護一切眾生，應授彼等種種安樂悅意，應當成就一切如來神通種智最上悉地，及餘引喻一切眾生，示現童子戲住王宮，踰城出家，現修苦行，外道來詣我所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如是思惟：『我成等正覺未久，一切如來普賢心、一切如來虛空所生大摩尼寶而灌頂之，得一切如來觀自在法智波羅蜜，一切如來毘首羯磨性不空無障礙，教令所依希求皆悉成就圓滿。我今應當於一切法界周流，盡虛空界一切世界遍雲海中，一切如來平等性智、諸神通，為現證故，於一一世間安立之處為一切眾生故，應發一切如來大菩提心，成就普賢，種種奉事一切如來種族，詣大菩提道場。應當示現降伏一切魔軍，證一切如來平等性智摩訶菩提，應轉法輪，降伏一切外道、乃至盡遍救護一切眾生，應授彼等種種安樂悅意，應當成就一切如來神通種智最上悉地，及餘引喻一切眾生，示現童子戲住王宮，踰城出家，現修苦行，外道來詣我所。』

「復應思惟：『一切如來神變復當示現，我亦未得一向離於戲論，我當決定以一切如來三摩地所生能現一切清淨、一切世間戲論，為一切世界清淨故。』應以此法觀察一切如來部漫茶羅所應作漫茶羅，於中如法式坐，修習加持自身，以為結摩訶菩提薩埵摩訶契(謂金剛薩埵契是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復應思惟：『一切如來神變復當示現，我亦未得一向離於戲論，我當決定以一切如來三摩地所生能現一切清淨、一切世間戲論，為一切世界清淨故。』應以此法觀察一切如來部漫茶羅所應作漫茶羅，於中如法式坐，修習加持自身，以為結摩訶菩提薩埵摩訶契(謂金剛薩埵契是也)。

「具此契法加持已而起，以止羽為金剛拳觀羽，執跋折羅示威猛相，普遍觀察處置，稱我跋折羅薩埵而按行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具此契法加持已而起，以止羽為金剛拳觀羽，執跋折羅示威猛相，普遍觀察處置，稱我跋折羅薩埵而按行之。

「其作壇處，或別作淨室、或舊淨室，擇地等法，不異蘇悉地說，及治地用瞿摩，塗淨准常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其作壇處，或別作淨室、或舊淨室，擇地等法，不異蘇悉地說，及治地用瞿摩，塗淨准常。

「次以搓緊合雜繩具足端嚴，稱其肘量，智者隨其力能以繩絣其壇。壇形四方，四門以四吉祥莊飾，具以四道繩，繒綵、幡蓋懸以莊嚴於諸角，分門闕出眺間，以金剛寶間錯而絣外壇場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以搓緊合雜繩具足端嚴，稱其肘量，智者隨其力能以繩絣其壇。壇形四方，四門以四吉祥莊飾，具以四道繩，繒綵、幡蓋懸以莊嚴於諸角，分門闕出眺間，以金剛寶間錯而絣外壇場。

「若為閻浮提自在王、或為轉輪王，應畫壇場周圍過一由旬；大威德阿闍黎漸小，亦應作乃至四肘量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為閻浮提自在王、或為轉輪王，應畫壇場周圍過一由旬；大威德阿闍黎漸小，亦應作乃至四肘量。

「智者觀察應堪孚化者，隨意度量結其壇場亦無過失。為欲利益應所化者，金剛薩埵置立壇場，號為金剛界等，如經所說，設於掌中。隨意作彼等一切壇場能作利益，何況地上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者觀察應堪孚化者，隨意度量結其壇場亦無過失。為欲利益應所化者，金剛薩埵置立壇場，號為金剛界等，如經所說，設於掌中。隨意作彼等一切壇場能作利益，何況地上？

「其為四肘壇法，四邊椽各闊十二指，於其中應布綵色，畫賢劫等菩薩——謂名慈氏、阿時多……等——及守門供養者，或闊十指半、一麥又加半。其諸門量取四肘中九分之一，入門稍闊。若畫壇師依如此法畫者，令諸摩訶薩埵皆為歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其為四肘壇法，四邊椽各闊十二指，於其中應布綵色，畫賢劫等菩薩——謂名慈氏、阿時多……等——及守門供養者，或闊十指半、一麥又加半。其諸門量取四肘中九分之一，入門稍闊。若畫壇師依如此法畫者，令諸摩訶薩埵皆為歡喜。

「其門外須據門闊狹，取半引外，據取一倍，各各橫屈，准上齊量，各各竪畫，兩邊相望，橫畫為合。取其外圍一面三分之一，從心環遶為輪。又取其中三分之一，從心如上環遶為輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其門外須據門闊狹，取半引外，據取一倍，各各橫屈，准上齊量，各各竪畫，兩邊相望，橫畫為合。取其外圍一面三分之一，從心環遶為輪。又取其中三分之一，從心如上環遶為輪。

「其壇中央門子輪，縱橫下八線道，跋折羅如殿柱，想以成八拄，莊嚴其大圓輪亦跋折羅像，皆五色作，或一百八、或三十七，鋒相拄接，從入門至東北角竪吉祥門拄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇中央門子輪，縱橫下八線道，跋折羅如殿柱，想以成八拄，莊嚴其大圓輪亦跋折羅像，皆五色作，或一百八、或三十七，鋒相拄接，從入門至東北角竪吉祥門拄。

「如是外壇，智者以此法畫已，於彼似月輪入其中宮，布置金剛線道，以八柱而為嚴飾，竪於金剛柱上，各以五月輪於內壇中央各置佛像，於佛四面及諸壇中心各次第畫於四三摩耶尊勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是外壇，智者以此法畫已，於彼似月輪入其中宮，布置金剛線道，以八柱而為嚴飾，竪於金剛柱上，各以五月輪於內壇中央各置佛像，於佛四面及諸壇中心各次第畫於四三摩耶尊勝者。

「復以金剛勢擘過入於四壇——金剛勢者，以意擎舉，所畫及於金剛線——若入、若出，畫壇人不得騎驀金剛線道，應誦密語舉之，從下過，不失於三摩耶。即說此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以金剛勢擘過入於四壇——金剛勢者，以意擎舉，所畫及於金剛線——若入、若出，畫壇人不得騎驀金剛線道，應誦密語舉之，從下過，不失於三摩耶。即說此密語：

「唵 跋折羅(引)鞞伽(此二字本無)羯囉(二合)摩吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅(引)鞞伽(此二字本無)羯囉(二合)摩吽

「阿閦等四佛皆應布置。初從金剛方畫阿閦鞞壇，具以執金剛等四三摩耶尊勝者，想四方佛面向毘盧遮那座，先畫執金剛在阿閦前，次畫右，次左次後；諸部准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿閦等四佛皆應布置。初從金剛方畫阿閦鞞壇，具以執金剛等四三摩耶尊勝者，想四方佛面向毘盧遮那座，先畫執金剛在阿閦前，次畫右，次左次後；諸部准此。

「次至寶方寶生壇、圓滿金剛藏等，次花方阿彌陀壇、清淨金剛眼等，業方不空悉地壇、金剛毘首等。於鑁部中，各依本方置四波羅蜜。輪內四隅置四內供養，初從火天方順旋而作，終自在方。外壇四角線道之中置外供養，作法同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次至寶方寶生壇、圓滿金剛藏等，次花方阿彌陀壇、清淨金剛眼等，業方不空悉地壇、金剛毘首等。於鑁部中，各依本方置四波羅蜜。輪內四隅置四內供養，初從火天方順旋而作，終自在方。外壇四角線道之中置外供養，作法同前。

「又四角外作半跋折囉，於四門間畫四攝守門者，於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相，能為一切利益。具知法式金剛阿闍梨，以無迷亂心應畫諸尊首者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又四角外作半跋折囉，於四門間畫四攝守門者，於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相，能為一切利益。具知法式金剛阿闍梨，以無迷亂心應畫諸尊首者。

「若無力能可畫者，即以種種綵色各各畫其部印，勝具功德者尊首皆悉置之，以一切寶末為粉、或以種種駄覩粉(朱沙、石綠、空青等是也)、或復以殊妙五色染米粉等者，應從內先下色——初下白色、次赤色、次黃綠——皆在內院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無力能可畫者，即以種種綵色各各畫其部印，勝具功德者尊首皆悉置之，以一切寶末為粉、或以種種駄覩粉(朱沙、石綠、空青等是也)、或復以殊妙五色染米粉等者，應從內先下色——初下白色、次赤色、次黃綠——皆在內院。

「其外院以黑為之，於五色中各想字加之：白色中想著鑁字、赤色中想置琰字、於黃色中想阿藍字、於綠色中想覽字、於黑色中想頷字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其外院以黑為之，於五色中各想字加之：白色中想著鑁字、赤色中想置琰字、於黃色中想阿藍字、於綠色中想覽字、於黑色中想頷字。

「如是五字各置於色中已，於彼思惟五種如來智(一謂法界性智也)，以大悲意為一切世間煩惱泥沈溺五欲樂令彼退轉故，以瑜伽思惟：『於如來五種智我當令安立。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是五字各置於色中已，於彼思惟五種如來智(一謂法界性智也)，以大悲意為一切世間煩惱泥沈溺五欲樂令彼退轉故，以瑜伽思惟：『於如來五種智我當令安立。』

「結此印已，於五種色中各各以印觸之。其結法，以二金剛拳進力二度仰側，如針相拄是也。即說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此印已，於五種色中各各以印觸之。其結法，以二金剛拳進力二度仰側，如針相拄是也。即說密語：

「唵 跋折囉 質多羅(二合)三摩耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折囉 質多羅(二合)三摩耶

「誦此密語時，以明目視之，欲令其色顯現焰熾者，應誠實誓言加持：『是諸眾生多愛染色，諸佛復為利益眾生故，隨彼染愛以誠言願，此色等皆發焰熾。』此結壇法以粉作之，最為第一，欲取久固，畫作亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此密語時，以明目視之，欲令其色顯現焰熾者，應誠實誓言加持：『是諸眾生多愛染色，諸佛復為利益眾生故，隨彼染愛以誠言願，此色等皆發焰熾。』此結壇法以粉作之，最為第一，欲取久固，畫作亦得。

「次說畫印法：於鑁輪壇中畫蓮花臺，座上置窣堵波，此名金剛界自在印；帝釋方輪壇蓮花座上畫橫金剛杵形，於橫杵上有竪跋折囉，此名金剛心印；琰羅方輪壇花座上置寶珠，此名己身灌頂印；龍方輪壇中畫橫跋折囉，上畫蓮花，此花法器仗印；夜叉方輪壇花座上畫羯磨跋折囉(形如十字，皆有鋒刃)，此名一切金剛印。凡所畫印，具有圓光，置於蓮花上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說畫印法：於鑁輪壇中畫蓮花臺，座上置窣堵波，此名金剛界自在印；帝釋方輪壇蓮花座上畫橫金剛杵形，於橫杵上有竪跋折囉，此名金剛心印；琰羅方輪壇花座上置寶珠，此名己身灌頂印；龍方輪壇中畫橫跋折囉，上畫蓮花，此花法器仗印；夜叉方輪壇花座上畫羯磨跋折囉(形如十字，皆有鋒刃)，此名一切金剛印。凡所畫印，具有圓光，置於蓮花上。

「又於金剛部本位畫金剛薩埵印，畫二跋折囉竪而相並，上下一股互相鉤交。次又畫二跋折囉，其形如箭。次畫稱善哉，作拳如彈指像。次畫掌中寶珠而具光明焰。次畫金剛日輪印，如上光明焰。次畫寶幢，其上畫火焰光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於金剛部本位畫金剛薩埵印，畫二跋折囉竪而相並，上下一股互相鉤交。次又畫二跋折囉，其形如箭。次畫稱善哉，作拳如彈指像。次畫掌中寶珠而具光明焰。次畫金剛日輪印，如上光明焰。次畫寶幢，其上畫火焰光。

「次橫畫雙跋折囉，中間畫露齒像。次畫跋折囉，腰有蓮花及畫金剛刀劍，具熾焰光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次橫畫雙跋折囉，中間畫露齒像。次畫跋折囉，腰有蓮花及畫金剛刀劍，具熾焰光。

「次畫金剛輪輻金剛，次畫其舌，具赫奕光明。次畫羯磨金剛，周遍皆有頭面，橫畫跋折囉，其上有半跋折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫金剛輪輻金剛，次畫其舌，具赫奕光明。次畫羯磨金剛，周遍皆有頭面，橫畫跋折囉，其上有半跋折囉。

「次甲冑像，領袖有半杵形；次畫橫杵，上有二牙；次畫橫杵，上有二金剛拳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次甲冑像，領袖有半杵形；次畫橫杵，上有二牙；次畫橫杵，上有二金剛拳。

「次畫薩埵金剛等記驗印，應畫金剛喜戲等，復於其外隨依儀式畫各自印記。又於其門間畫諸守門者印記，如上所畫印像等皆下有蓮花、上有光焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫薩埵金剛等記驗印，應畫金剛喜戲等，復於其外隨依儀式畫各自印記。又於其門間畫諸守門者印記，如上所畫印像等皆下有蓮花、上有光焰。

「次畫彌勒等自印記，所應畫者皆隨意畫。又想千菩薩各在諸方，悉具嚴飾，以自語言印而安立之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫彌勒等自印記，所應畫者皆隨意畫。又想千菩薩各在諸方，悉具嚴飾，以自語言印而安立之。

「然後住於壇門前，善遍觀察已，於其壇空處界外應用殊妙塗香塗之，於外壇之外周圍各闊一肘、或以二肘，以眾妙塗香細密塗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後住於壇門前，善遍觀察已，於其壇空處界外應用殊妙塗香塗之，於外壇之外周圍各闊一肘、或以二肘，以眾妙塗香細密塗之。

「其次，為一切見驗故，應各置自語言印。其壇師有大威德者，欲令自弟子究竟安住於如來位者，應當決定抄畫金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上。此等是自語言印皆從金剛界門生，隨其自羯磨相應，具有大威力。次第而說此密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其次，為一切見驗故，應各置自語言印。其壇師有大威德者，欲令自弟子究竟安住於如來位者，應當決定抄畫金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上。此等是自語言印皆從金剛界門生，隨其自羯磨相應，具有大威力。次第而說此密語曰：

「第一、跋折羅馱都 第二、阿閦鞞 第三、阿囉(二合)怛娜(二合)三婆頗 四、嚧計攝伐囉阿羅(二合)穰 五、阿目伽悉地 六、跋折囉薩埵 七、跋折囉阿囉(二合)穰 八、跋折囉阿囉(二合)伽 九、跋折囉娑度 十、跋折囉阿羅(二合)怛那 十一、跋折囉底穰(而佉反) 十二、跋折囉計覩 十三、跋折囉賀娑 十四、跋折囉達摩 十五、跋折囉帝乞瑟那 十六、跋折囉係覩 十七、跋折囉婆沙 十八、跋折囉羯磨 十九、跋折囉阿羅乞沙 二十、跋折囉藥叉 二十一、跋折囉散地 二十二、薩埵跋折㘑 二十三、阿囉怛那跋折㘑 二十四、達磨跋折㘑 二十五、羯磨跋折㘑 二十六、跋折囉邏斯 二十七、跋折囉摩囇 二十八、跋折囉擬提 二十九、跋折囉涅哩底 三十、跋折囉杜鞞 三十一、跋折羅補瑟篦 三十二、跋折囉嚧計 三十三、跋折羅建提 三十四、跋折羅俱舍穰(而佉反) 三十五、跋折囉跛賒吽 三十六、跋折囉薩普吒鑁(平) 三十七、跋折囉尾賒護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一、跋折羅馱都 第二、阿閦鞞 第三、阿囉(二合)怛娜(二合)三婆頗 四、嚧計攝伐囉阿羅(二合)穰 五、阿目伽悉地 六、跋折囉薩埵 七、跋折囉阿囉(二合)穰 八、跋折囉阿囉(二合)伽 九、跋折囉娑度 十、跋折囉阿羅(二合)怛那 十一、跋折囉底穰(而佉反) 十二、跋折囉計覩 十三、跋折囉賀娑 十四、跋折囉達摩 十五、跋折囉帝乞瑟那 十六、跋折囉係覩 十七、跋折囉婆沙 十八、跋折囉羯磨 十九、跋折囉阿羅乞沙 二十、跋折囉藥叉 二十一、跋折囉散地 二十二、薩埵跋折㘑 二十三、阿囉怛那跋折㘑 二十四、達磨跋折㘑 二十五、羯磨跋折㘑 二十六、跋折囉邏斯 二十七、跋折囉摩囇 二十八、跋折囉擬提 二十九、跋折囉涅哩底 三十、跋折囉杜鞞 三十一、跋折羅補瑟篦 三十二、跋折囉嚧計 三十三、跋折羅建提 三十四、跋折羅俱舍穰(而佉反) 三十五、跋折囉跛賒吽 三十六、跋折囉薩普吒鑁(平) 三十七、跋折囉尾賒護

「於彌勒等一切菩薩唯純抄一阿字，其色如雪、或如月暈陀花色，或於彼等位但抄金剛薩埵字、或抄彼等名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彌勒等一切菩薩唯純抄一阿字，其色如雪、或如月暈陀花色，或於彼等位但抄金剛薩埵字、或抄彼等名字。

「十六大菩薩，第一畫彌勒、其次不空見、次畫能捨一切惡趣、復畫樂摧一切黑闇憂惱、次畫香象、復畫勇猛、次畫虛空藏、次畫智幢、次無量光、次月光、次賢護、次光網、次金剛藏、次無盡意、次辯積、次普賢、次大光明，及畫所有不退轉者、諸有趣有者、乃至諸輪轉有路摩訶薩、大威德者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十六大菩薩，第一畫彌勒、其次不空見、次畫能捨一切惡趣、復畫樂摧一切黑闇憂惱、次畫香象、復畫勇猛、次畫虛空藏、次畫智幢、次無量光、次月光、次賢護、次光網、次金剛藏、次無盡意、次辯積、次普賢、次大光明，及畫所有不退轉者、諸有趣有者、乃至諸輪轉有路摩訶薩、大威德者。

「其金剛阿闍梨，應思惟是等。及餘置外壇中毘盧遮那等諸天止住欲界者、意樂調伏煩惱者，及舍利弗等無量諸比丘來詣者，皆思惟之。又想大自在天共其妻、眷屬、侍從眾等。又想虛空天、歡喜自在天、及商主天有四妹者、摩訶迦羅難提繫攝嚩羅、都沒嚧羅陀天，及想諸曜等差別名字。又，種種密語神王世間迦樓羅等，那羅陀天、梵天為首，天帝王天、及一切魔軍并其侍從。於其壇外各想其印，或畫其形、或但書名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其金剛阿闍梨，應思惟是等。及餘置外壇中毘盧遮那等諸天止住欲界者、意樂調伏煩惱者，及舍利弗等無量諸比丘來詣者，皆思惟之。又想大自在天共其妻、眷屬、侍從眾等。又想虛空天、歡喜自在天、及商主天有四妹者、摩訶迦羅難提繫攝嚩羅、都沒嚧羅陀天，及想諸曜等差別名字。又，種種密語神王世間迦樓羅等，那羅陀天、梵天為首，天帝王天、及一切魔軍并其侍從。於其壇外各想其印，或畫其形、或但書名。

「次明儀式金剛阿闍梨，如上所說隨位布置已，復依法住瑜伽，號為跋折囉吽迦羅，即說此吽三摩地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次明儀式金剛阿闍梨，如上所說隨位布置已，復依法住瑜伽，號為跋折囉吽迦羅，即說此吽三摩地法。

「復想自身微有竪牙，以瞋怒面而笑。又想以左脚押大自在天、以右脚押大自在妻乳房，次結摩訶三摩耶契而執花鬘，為阿闍梨自在者哀愍利益諸眾生故應入壇場，即誦本密語，如法奉獻諸佛花鬘，或以身、或以心，一迴右旋其壇，却至本處，以金剛儀式復取其鬘置自身頂上，誦本密語而髻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復想自身微有竪牙，以瞋怒面而笑。又想以左脚押大自在天、以右脚押大自在妻乳房，次結摩訶三摩耶契而執花鬘，為阿闍梨自在者哀愍利益諸眾生故應入壇場，即誦本密語，如法奉獻諸佛花鬘，或以身、或以心，一迴右旋其壇，却至本處，以金剛儀式復取其鬘置自身頂上，誦本密語而髻之。

「復以住瑜伽速疾而右旋，住夜叉方門，勝伏三界世間形相，以意而開四金剛門，即說結開門契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以住瑜伽速疾而右旋，住夜叉方門，勝伏三界世間形相，以意而開四金剛門，即說結開門契。

「結二金剛拳並之，以進力度仰相拄，檀慧度互相鉤，以瞋怒意竪進力度撥開，此是最上開門契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結二金剛拳並之，以進力度仰相拄，檀慧度互相鉤，以瞋怒意竪進力度撥開，此是最上開門契。

「復為利益諸眾生故，應用此密語開門。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為利益諸眾生故，應用此密語開門。密語曰：

「唵 跋折囉 糯嚧特伽(二合)吒耶 三摩耶鉢羅(二合)吠舍耶吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折囉 糯嚧特伽(二合)吒耶 三摩耶鉢羅(二合)吠舍耶吽

「復以瑜伽住於諸門，從於夜叉方門開已，次如法開琰羅方門、其次轉住開於帝釋方門、次如法開龍方門，諸開門倣此，當衝門而開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以瑜伽住於諸門，從於夜叉方門開已，次如法開琰羅方門、其次轉住開於帝釋方門、次如法開龍方門，諸開門倣此，當衝門而開。

「其次用殊妙金瓶或以銀瓶，盛一切寶及妙香藥，和水盛之，以妙枝條插於瓶中，於其口上以種種果子及諸名花以為嚴飾，復以塗香而塗之，以雜色繒綵繫其瓶項。作種種莊嚴已，應專一心以密語護之，於其本位各置一瓶。如其不辦，遍於其四角及於入門各置一瓶，布列香花、雜果、種種供養，以次如上法求請教令加持自己等。既作已，即結請會契而稱自名，啟請一切如來及菩薩眾會願垂降赴，三唱此伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其次用殊妙金瓶或以銀瓶，盛一切寶及妙香藥，和水盛之，以妙枝條插於瓶中，於其口上以種種果子及諸名花以為嚴飾，復以塗香而塗之，以雜色繒綵繫其瓶項。作種種莊嚴已，應專一心以密語護之，於其本位各置一瓶。如其不辦，遍於其四角及於入門各置一瓶，布列香花、雜果、種種供養，以次如上法求請教令加持自己等。既作已，即結請會契而稱自名，啟請一切如來及菩薩眾會願垂降赴，三唱此伽他曰：

「『願來一切諸有中， 唯一堅實祕密者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願來一切諸有中， 唯一堅實祕密者，

用能折伏暴惡魔， 現證無邊離自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用能折伏暴惡魔， 現證無邊離自性，

我今鉤召依教請， 願周雲海來集會。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今鉤召依教請， 願周雲海來集會。』

「次結雲集契法，結薩埵金剛堅牢契已，屈進力度於忍願度傍，稍屈相離如鉤形。彼金剛契分已，即交臂以手左內右外抱胸，便以兩手數彈指出，聲召請一切如來令使雲集，即誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結雲集契法，結薩埵金剛堅牢契已，屈進力度於忍願度傍，稍屈相離如鉤形。彼金剛契分已，即交臂以手左內右外抱胸，便以兩手數彈指出，聲召請一切如來令使雲集，即誦此密語：

「唵 跋折囉 三摩闍 穰(而佉反上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折囉 三摩闍 穰(而佉反上)

「從穰字生大身菩薩名金剛雲集，於虛空中思惟，以左右手執金剛杵及揵搥擊之出聲，遍滿虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從穰字生大身菩薩名金剛雲集，於虛空中思惟，以左右手執金剛杵及揵搥擊之出聲，遍滿虛空。

「爾時，纔出此方便，即從諸方一切世界微塵數諸如來及與諸菩薩眾會，以金剛彈指方便發悟一切世界周流雲海皆來集會，於修行菩薩行持誦門師前而住，以金剛鉤鉤招集，以金剛羂索引入，以金剛鎖鎖住，以金剛磬令生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，纔出此方便，即從諸方一切世界微塵數諸如來及與諸菩薩眾會，以金剛彈指方便發悟一切世界周流雲海皆來集會，於修行菩薩行持誦門師前而住，以金剛鉤鉤招集，以金剛羂索引入，以金剛鎖鎖住，以金剛磬令生歡喜。

「次如上所說諸座上各思惟，安隱而坐。次誦如上所說一百字密語及以遏伽水而奉獻之。次修習金剛薩埵大契，速疾誦最上一百八名一遍：『我今敬禮一切如來普賢、金剛上首金剛薩埵、執金剛摩訶金剛薩埵。我今敬禮如來不空王、妙覺最上金剛王、金剛鉤、金剛請引。我今敬禮能調伏者、魔羅諸欲、金剛愛染、摩訶安樂、金剛弓、金剛箭、摩訶金剛。我今敬禮金剛善哉、金剛歡喜、摩訶悅意歡喜王、妙薩埵上首、金剛首、金剛喜躍。我今敬禮金剛寶、妙金剛、義金剛、金剛虛空、摩訶摩尼、虛空藏、金剛富饒、金剛藏。我今敬禮金剛威德、金剛日最勝光、摩訶光焰金剛輝、摩訶威德金剛光。我今敬禮金剛幢、善利眾生金剛光、善歡喜寶幢大金剛、金剛寶仗。我今敬禮金剛笑、金剛微笑摩訶笑、摩訶希有樂生歡喜金剛愛、金剛歡喜。我今敬禮金剛法、善利薩埵、金剛蓮花、善清淨觀世自在金剛妙眼、金剛眼。我今敬禮金剛利、摩訶衍那、摩訶器仗文殊師利、金剛藏、金剛甚深、金剛覺。我今敬禮金剛輪摩訶、理趣金剛、因大堅實妙轉輪金剛、起金剛道場。我今敬禮金剛語言、金剛念誦能授悉地無言說、金剛上悉地、金剛言說。我今敬禮金剛毘首、金剛羯磨、金剛妙教善遍一切處、金剛大寬廣、金剛不空。我今敬禮金剛守護摩訶無畏、金剛甲冑大堅固難可敵對、上首精進、金剛精進。我今敬禮金剛藥叉摩訶方便、金剛牙甚可怖畏、金剛上摧伏魔、金剛暴惡。我今敬禮金剛密令善現驗、金剛嚩善能解放、金剛拳上勝三摩耶、金剛拳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次如上所說諸座上各思惟，安隱而坐。次誦如上所說一百字密語及以遏伽水而奉獻之。次修習金剛薩埵大契，速疾誦最上一百八名一遍：『我今敬禮一切如來普賢、金剛上首金剛薩埵、執金剛摩訶金剛薩埵。我今敬禮如來不空王、妙覺最上金剛王、金剛鉤、金剛請引。我今敬禮能調伏者、魔羅諸欲、金剛愛染、摩訶安樂、金剛弓、金剛箭、摩訶金剛。我今敬禮金剛善哉、金剛歡喜、摩訶悅意歡喜王、妙薩埵上首、金剛首、金剛喜躍。我今敬禮金剛寶、妙金剛、義金剛、金剛虛空、摩訶摩尼、虛空藏、金剛富饒、金剛藏。我今敬禮金剛威德、金剛日最勝光、摩訶光焰金剛輝、摩訶威德金剛光。我今敬禮金剛幢、善利眾生金剛光、善歡喜寶幢大金剛、金剛寶仗。我今敬禮金剛笑、金剛微笑摩訶笑、摩訶希有樂生歡喜金剛愛、金剛歡喜。我今敬禮金剛法、善利薩埵、金剛蓮花、善清淨觀世自在金剛妙眼、金剛眼。我今敬禮金剛利、摩訶衍那、摩訶器仗文殊師利、金剛藏、金剛甚深、金剛覺。我今敬禮金剛輪摩訶、理趣金剛、因大堅實妙轉輪金剛、起金剛道場。我今敬禮金剛語言、金剛念誦能授悉地無言說、金剛上悉地、金剛言說。我今敬禮金剛毘首、金剛羯磨、金剛妙教善遍一切處、金剛大寬廣、金剛不空。我今敬禮金剛守護摩訶無畏、金剛甲冑大堅固難可敵對、上首精進、金剛精進。我今敬禮金剛藥叉摩訶方便、金剛牙甚可怖畏、金剛上摧伏魔、金剛暴惡。我今敬禮金剛密令善現驗、金剛嚩善能解放、金剛拳上勝三摩耶、金剛拳。』

「爾時，以雲集故，一切如來皆歡喜，便得堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，以雲集故，一切如來皆歡喜，便得堅固。

「又，金剛薩埵自為親友，能成一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，金剛薩埵自為親友，能成一切事。

「次以大羯磨勝上等契，思惟於瓶中出現蓮花，具妙色香，隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以大羯磨勝上等契，思惟於瓶中出現蓮花，具妙色香，隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之。

「結金剛縛契已，以定心分擘為二，次後結諸印，並准此。以止羽金剛指，以觀羽手應執之，此名菩提最上契，能授與佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結金剛縛契已，以定心分擘為二，次後結諸印，並准此。以止羽金剛指，以觀羽手應執之，此名菩提最上契，能授與佛菩提。

「結此大印已，應當想毘盧遮那尊首坐於壇中央，結加趺坐，有大威德，色如白鵝，形如淨月，一切相好皆悉圓滿，頭具寶冠，垂髮以繒綵，輕妙天衣繞腰披絏而為上服，一切明呪以為其體，能作無量神變，常以三昧金剛輪遍滿生死界。備大輪印已，而安置訖印記。如是思惟世尊，即能成就一切羯磨，即說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此大印已，應當想毘盧遮那尊首坐於壇中央，結加趺坐，有大威德，色如白鵝，形如淨月，一切相好皆悉圓滿，頭具寶冠，垂髮以繒綵，輕妙天衣繞腰披絏而為上服，一切明呪以為其體，能作無量神變，常以三昧金剛輪遍滿生死界。備大輪印已，而安置訖印記。如是思惟世尊，即能成就一切羯磨，即說密語：

「唵 跋折囉 馱都鑁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折囉 馱都鑁

「次復想諸善逝以白黃色蓮花，阿閦鞞、寶生、觀自在及不空大牟尼種種殊妙不空色。作是思惟獲無量果，應次第如法安立本契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復想諸善逝以白黃色蓮花，阿閦鞞、寶生、觀自在及不空大牟尼種種殊妙不空色。作是思惟獲無量果，應次第如法安立本契。

「阿閦鞞名觸地契，即說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿閦鞞名觸地契，即說密語：

「唵 阿閦鞞吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿閦鞞吽

「寶生名授所願契，密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶生名授所願契，密語：

「唵 阿囉(二合)怛那(二合)三婆嚩 怛囉(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿囉(二合)怛那(二合)三婆嚩 怛囉(二合)

「無量壽名勝上三摩地契，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量壽名勝上三摩地契，誦此密語：

「唵 嚧計 攝縛(二合)囉囉闍頡哩(重呼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 嚧計 攝縛(二合)囉囉闍頡哩(重呼)

「不空名施無畏契，密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空名施無畏契，密語：

「唵 阿慕伽悉悌惡(重呼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽悉悌惡(重呼)

「復次，結金剛薩埵等契。明儀式者，一一次第想已而安立之。以威德意氣用二搖舉之，謂結二金剛拳，止羽當心，觀羽如弄跋折羅勢。誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，結金剛薩埵等契。明儀式者，一一次第想已而安立之。以威德意氣用二搖舉之，謂結二金剛拳，止羽當心，觀羽如弄跋折羅勢。誦此密語：

「唵 跋折羅 薩埵阿(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 薩埵阿(引)

「用二執竪鉤交肘已，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用二執竪鉤交肘已，誦此密語：

「唵 跋折羅 穰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 穰

「用二狀如放箭，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用二狀如放箭，誦此密語：

「唵 跋折羅 阿羅伽護(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 阿羅伽護(引)

「又用二金剛於心上為善哉契，彈指，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二金剛於心上為善哉契，彈指，誦此密語：

「唵 跋折羅 娑度索 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 娑度索

「又用二置額上為灌頂，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二置額上為灌頂，誦此密語：

「唵 跋折羅(二合)阿羅(二合)怛娜(二合)唵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅(二合)阿羅(二合)怛娜(二合)唵

「復用二金剛置於心上，如轉日輪，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用二金剛置於心上，如轉日輪，誦此密語：

「唵 跋折羅 底穰闇(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 底穰闇(引)

「又用二竪右肘於左拳上為幢，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二竪右肘於左拳上為幢，誦此密語：

「唵 跋折羅 計都 多藍(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 計都 多藍(二合)

「即彼二拳指契置於口，向上雙散之，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即彼二拳指契置於口，向上雙散之，誦此密語：

「唵 跋折羅 何娑呵(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 何娑呵(上)

「想止羽如拘勿頭，以觀羽擘開之，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想止羽如拘勿頭，以觀羽擘開之，誦此密語：

「唵 跋折羅達摩頡唎(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅達摩頡唎(二合)

「又用左置於心上如煩惱障，以右為劍，想以殺之，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用左置於心上如煩惱障，以右為劍，想以殺之，誦此密語：

「唵 跋折羅帝乞瑟那淡(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅帝乞瑟那淡(引)

「又用二伸臂當前，轉之如輪，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二伸臂當前，轉之如輪，誦此密語：

「唵 跋折羅 曳都摩含(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 曳都摩含(二合)

「又用二從口而起，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二從口而起，誦此密語：

「唵 跋折羅 婆沙 阿藍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 婆沙 阿藍

「又用金剛舞兩手相繞，觸兩乳、兩頰，置於頂上，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用金剛舞兩手相繞，觸兩乳、兩頰，置於頂上，誦此密語：

「唵 跋折羅 羯磨劍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 羯磨劍

「又用以胸前繞腰如被甲像，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用以胸前繞腰如被甲像，誦此密語：

「唵 跋折羅 阿囉乞沙(二合)唅(去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 阿囉乞沙(二合)唅(去)

「又用二展檀慧進力等度置口兩傍如牙，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二展檀慧進力等度置口兩傍如牙，誦此密語：

「唵 跋折羅 藥吃沙(二合)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 藥吃沙(二合)吽(引)

「又用二拳合相捺，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二拳合相捺，誦此密語：

「唵 跋折羅 慕瑟 置鑁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 慕瑟 置鑁

「又用二小低頭，金剛意氣以意申敬，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二小低頭，金剛意氣以意申敬，誦此密語：

「唵 跋折羅 邏細護(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 邏細護(引)

「又用二以繫鬘儀式而繫之頭上，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二以繫鬘儀式而繫之頭上，誦此密語：

「唵 跋折羅 麼隷 怛羅(二合)吒(輕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 麼隷 怛羅(二合)吒(輕)

「又用二置於心上，以口似變出，誦引下申臂，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二置於心上，以口似變出，誦引下申臂，誦此密語：

「唵 跋折羅 擬(研以反)提擬提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 擬(研以反)提擬提

「又用二以作舞儀已，置於頂上，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二以作舞儀已，置於頂上，誦此密語：

「唵 跋折羅 涅哩帝曳(二合)訖哩(二合)吒(輕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 涅哩帝曳(二合)訖哩(二合)吒(輕)

「又用二覆手開掌，向下按之，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二覆手開掌，向下按之，誦此密語：

「唵 跋折羅 杜鞞婀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 杜鞞婀(引)

「又用二開掌仰而向上舉之，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二開掌仰而向上舉之，誦此密語：

「唵 跋折羅 補瑟鞞 唵(短) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 補瑟鞞 唵(短)

「又用二相向，急捺持之為燈，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二相向，急捺持之為燈，誦此密語：

「唵 跋折羅 嚧計禰(重) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 嚧計禰(重)

「又用二置於心上，摩其胸前，向外抽散為塗香印，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二置於心上，摩其胸前，向外抽散為塗香印，誦此密語：

「唵 跋折羅 健提俄(重) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 健提俄(重)

「又用二相背，檀慧度相鉤，竪進度如針，曲力度為鉤，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二相背，檀慧度相鉤，竪進度如針，曲力度為鉤，誦此密語：

「唵 跋折羅(二合)俱奢穰(而佉反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅(二合)俱奢穰(而佉反)

「又用二如上相背，相鉤交進力度，相拄為羂索，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二如上相背，相鉤交進力度，相拄為羂索，誦此密語：

「唵 跋折羅 皤捨吽吽(重引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 皤捨吽吽(重引)

「又用二進力度相鉤為連鎖，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二進力度相鉤為連鎖，誦此密語：

「唵 跋折羅 窣普吒 鑁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 窣普吒 鑁

「又用二相背檀慧度相鉤，進力度初分，相交為磬，誦此密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用二相背檀慧度相鉤，進力度初分，相交為磬，誦此密語：

「唵 跋折羅 吠舍護(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 吠舍護(引)

「次作阿閦鞞四部契，又作四波羅蜜等契，次第用之。又於壇外用仰止羽拳契，應所置摩訶薩埵，諸薩埵等觸地運想而安置之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作阿閦鞞四部契，又作四波羅蜜等契，次第用之。又於壇外用仰止羽拳契，應所置摩訶薩埵，諸薩埵等觸地運想而安置之。

「次說成就一切契法，於自心中想四面有金剛杵，然後依儀式結諸羯磨契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說成就一切契法，於自心中想四面有金剛杵，然後依儀式結諸羯磨契。

「次稱讚如上契之功德：由結大智拳契故，能入佛智；由結阿閦佛觸地契故，得心不動；由結寶生契故，能攝受利益；由結三摩地契，能持佛三摩地；由結離怖勝上契，能速施眾生無畏；復次，由結金剛拳契意氣故，易得為金剛薩埵；由結金剛鉤故，能速鉤引一切如來；由結金剛愛欲契故，設是金剛妻，自身亦能染著；由結金剛歡喜契故，一切最勝皆稱歎善哉；由結大金剛寶契故，諸天人師為其灌頂；由結金剛日契故，得同金剛日；由結金剛幢契故，能注雜寶雨；由結金剛微笑契故，速得與諸佛同笑；由結金剛花契故，能見金剛法；由結金剛藏劍契故，彼能斷一切苦；由結金剛輪契故，能轉一切如來所說法輪；由結金剛語言契故，能得念誦成就；由結金剛羯磨契故，一切如來能隨順事業；由結金剛甲契故，得為金剛堅固性；由結金剛牙契故，設是金剛尚能摧碎；由結金剛拳契故，能得一切諸契，獲得悉地；由結金剛喜戲可喜契故，常受諸歡喜；由結金剛鬘契故，得美妙容色；由結金剛歌詠契故，得清淨妙音；由結金剛舞契供養契故，得一切隨伏；由結金剛香契故，得悅意處；由結金剛花契故，得諸莊嚴；由結金剛燈供養契故，獲大威光；由結金剛塗香契故，獲得妙香；由結金剛鉤契故，能為鉤召；由結金剛羂索契故，而能引入；由結金剛鉤鎖契故，能繫留止之；由結金剛磬契故，能生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次稱讚如上契之功德：由結大智拳契故，能入佛智；由結阿閦佛觸地契故，得心不動；由結寶生契故，能攝受利益；由結三摩地契，能持佛三摩地；由結離怖勝上契，能速施眾生無畏；復次，由結金剛拳契意氣故，易得為金剛薩埵；由結金剛鉤故，能速鉤引一切如來；由結金剛愛欲契故，設是金剛妻，自身亦能染著；由結金剛歡喜契故，一切最勝皆稱歎善哉；由結大金剛寶契故，諸天人師為其灌頂；由結金剛日契故，得同金剛日；由結金剛幢契故，能注雜寶雨；由結金剛微笑契故，速得與諸佛同笑；由結金剛花契故，能見金剛法；由結金剛藏劍契故，彼能斷一切苦；由結金剛輪契故，能轉一切如來所說法輪；由結金剛語言契故，能得念誦成就；由結金剛羯磨契故，一切如來能隨順事業；由結金剛甲契故，得為金剛堅固性；由結金剛牙契故，設是金剛尚能摧碎；由結金剛拳契故，能得一切諸契，獲得悉地；由結金剛喜戲可喜契故，常受諸歡喜；由結金剛鬘契故，得美妙容色；由結金剛歌詠契故，得清淨妙音；由結金剛舞契供養契故，得一切隨伏；由結金剛香契故，得悅意處；由結金剛花契故，得諸莊嚴；由結金剛燈供養契故，獲大威光；由結金剛塗香契故，獲得妙香；由結金剛鉤契故，能為鉤召；由結金剛羂索契故，而能引入；由結金剛鉤鎖契故，能繫留止之；由結金剛磬契故，能生歡喜。

「復次，說一切如來金剛三摩耶結契智。欲結三摩耶等契時，先須想於己心中一切如來三摩地所生大殊勝五股金剛杵，己身合二羽，初分相交，觀羽押止羽，此名金剛合掌。極諸度本，互相握合，此名金剛縛契，凡諸三摩耶契皆從此無上金剛縛所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說一切如來金剛三摩耶結契智。欲結三摩耶等契時，先須想於己心中一切如來三摩地所生大殊勝五股金剛杵，己身合二羽，初分相交，觀羽押止羽，此名金剛合掌。極諸度本，互相握合，此名金剛縛契，凡諸三摩耶契皆從此無上金剛縛所生。

「我今當次第說諸三摩耶契法：作金剛縛契已，申忍願度，窟其初分，相拄為刀，曲進力度於刀傍，此是毘盧遮那金剛界自在契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當次第說諸三摩耶契法：作金剛縛契已，申忍願度，窟其初分，相拄為刀，曲進力度於刀傍，此是毘盧遮那金剛界自在契。密語曰：

「唵 跋折羅 哆尾(亡禮反二合)攝嚩(二合)頡哩跋爾哩(二合)儞吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 哆尾(亡禮反二合)攝嚩(二合)頡哩跋爾哩(二合)儞吽(引)

「次如本縛契已，合申忍願二度竪為莖，此名阿閦鞞佛三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次如本縛契已，合申忍願二度竪為莖，此名阿閦鞞佛三摩耶契。密語曰：

「唵 跋折羅 跋折哩禰吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 跋折哩禰吽(引)

「如本願縛契已，屈忍願度，初分相拄，智定度面，相拄為寶，此名寶生佛三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本願縛契已，屈忍願度，初分相拄，智定度面，相拄為寶，此名寶生佛三摩耶契。密語曰：

「唵 阿羅(二合)怛那(二合)跋折哩禰(二合)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿羅(二合)怛那(二合)跋折哩禰(二合)吽

「如本縛契已，曲忍願度，相拄為花，此名阿彌陀佛三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛契已，曲忍願度，相拄為花，此名阿彌陀佛三摩耶契。密語曰：

「唵 跋折羅 達謎禰吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 達謎禰吽

「如本縛契已，屈忍願度入掌，申檀慧智定度如針，此名不空成就佛三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛契已，屈忍願度入掌，申檀慧智定度如針，此名不空成就佛三摩耶契。密語曰：

「唵 跋折羅 羯磨跋折哩禰(二合)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 跋折羅 羯磨跋折哩禰(二合)吽

「次說金剛薩埵等契，結金剛縛契已，想二掌為月輪，合申忍願二度，竪檀慧智定度而不合為五股金剛形，是名薩埵金剛契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說金剛薩埵等契，結金剛縛契已，想二掌為月輪，合申忍願二度，竪檀慧智定度而不合為五股金剛形，是名薩埵金剛契。密語曰：

「唵 三摩耶薩埵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 三摩耶薩埵

「如本縛契已，曲進力度為鉤，頭指去二三分許，此名不空王摩訶薩埵三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛契已，曲進力度為鉤，頭指去二三分許，此名不空王摩訶薩埵三摩耶契。密語曰：

「唵 阿娜耶 薩埵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿娜耶 薩埵

「如本縛契已，曲進力度中分橫相交，是名摩羅摩訶菩提薩埵三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛契已，曲進力度中分橫相交，是名摩羅摩訶菩提薩埵三摩耶契。密語曰：

「唵 阿胡蘇(上)佉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿胡蘇(上)佉

「如本縛契已，以智定度捻進力度，各彈指為善哉，是名金剛踊躍薩埵三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛契已，以智定度捻進力度，各彈指為善哉，是名金剛踊躍薩埵三摩耶契。密語曰：

「唵 娑度 娑度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 娑度 娑度

「如本縛竪智定度，偃屈進力度，面相拄，此名金剛藏菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛竪智定度，偃屈進力度，面相拄，此名金剛藏菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 蘇摩訶。怛嚩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇摩訶。怛嚩

「如本縛，展檀戒忍慧方便願等，開掌，此名金剛光菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，展檀戒忍慧方便願等，開掌，此名金剛光菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 嚧布嗚(二合)儞瑜多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 嚧布嗚(二合)儞瑜多

「如本縛，以檀戒慧方便等度竪合，此名金剛表剎(亦名金剛扶)菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，以檀戒慧方便等度竪合，此名金剛表剎(亦名金剛扶)菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 遏唎他 鉢臘底 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 遏唎他 鉢臘底

「即以上契置兩頰笑處，翻手解，舉散之，此名金剛可愛菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以上契置兩頰笑處，翻手解，舉散之，此名金剛可愛菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 呵呵呵呵 吽呵(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 呵呵呵呵 吽呵(上)

「如本縛，竪智定度，屈力進度頭相拄，此名金剛眼菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，竪智定度，屈力進度頭相拄，此名金剛眼菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 薩婆迦(引)哩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆迦(引)哩

「如本縛，申忍願度屈其初分，相拄如刀相，此名金剛劍菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，申忍願度屈其初分，相拄如刀相，此名金剛劍菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 努佉掣娜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 努佉掣娜

「如本縛，戒方便度合，竪檀慧度相交，此名金剛輪菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，戒方便度合，竪檀慧度相交，此名金剛輪菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 𠷺馱蒲地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 𠷺馱蒲地

「如本縛，開展智定度，從口向外申拓，此名金剛語言菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，開展智定度，從口向外申拓，此名金剛語言菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 鉢囉(上聲) 底攝勃馱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 鉢囉(上聲) 底攝勃馱

「如本縛，以智定度押檀慧度為羯磨跋折羅，此名毘首羯磨菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，以智定度押檀慧度為羯磨跋折羅，此名毘首羯磨菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 蘇(上)婆施哆嚩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇(上)婆施哆嚩

「如本縛，竪進力度置於心上，此名勇猛菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，竪進力度置於心上，此名勇猛菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 禰(寧一反)婆耶 哆縛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 禰(寧一反)婆耶 哆縛

「如本縛，曲進力度開檀慧度為牙，此名金剛夜叉三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，曲進力度開檀慧度為牙，此名金剛夜叉三摩耶契。密語曰：

「唵 捨咄嚕婆乞沙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 捨咄嚕婆乞沙

「如本縛，以智定度捻檀慧度本間，屈進力度於智定度背上，此名金剛拳菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，以智定度捻檀慧度本間，屈進力度於智定度背上，此名金剛拳菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 薩婆悉地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆悉地

「如本縛，置當心已，竪智定度，此名金剛愛(即嬉戲妓也)密供養天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，置當心已，竪智定度，此名金剛愛(即嬉戲妓也)密供養天三摩耶契。密語曰：

「唵 摩訶囉底(丁里反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 摩訶囉底(丁里反)

「如本縛，長申二臂為鬘，此名金剛鬘天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，長申二臂為鬘，此名金剛鬘天三摩耶契。密語曰：

「唵 嚕 跛戍鞞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 嚕 跛戍鞞

「作金剛合掌契，從口引出，向下申臂，此名金剛歌詠天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作金剛合掌契，從口引出，向下申臂，此名金剛歌詠天三摩耶契。密語曰：

「唵 舜(入)嚕(二合)怛囉(二合上)掃溪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 舜(入)嚕(二合)怛囉(二合上)掃溪

「即開前契，相繞如舞勢已，合掌置於頂上，此名金剛舞供養天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即開前契，相繞如舞勢已，合掌置於頂上，此名金剛舞供養天三摩耶契。密語曰：

「唵 薩婆布逝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆布逝

「如本縛，覆二羽掌，下按之，此名燒香供養天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，覆二羽掌，下按之，此名燒香供養天三摩耶契。密語曰：

「唵 鉢囉曷邏儞寧(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 鉢囉曷邏儞寧(上)

「如本縛，仰二羽掌，上舉之，此名花供養天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，仰二羽掌，上舉之，此名花供養天三摩耶契。密語曰：

「唵 發邏伽(上)冥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 發邏伽(上)冥

「如本縛契，竪智定度，此名燈供養天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛契，竪智定度，此名燈供養天三摩耶契。密語曰：

「唵 蘇帝穰(而伽反)釳(魚乙反)哩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇帝穰(而伽反)釳(魚乙反)哩

「如本縛，開掌摩其胸前已，各分向外，此名塗香供養天三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，開掌摩其胸前已，各分向外，此名塗香供養天三摩耶契。密語曰：

「唵 蘇伽馱 霓(魚夷反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 蘇伽馱 霓(魚夷反)

「如本縛，曲進力度作鉤，此名金剛鉤菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，曲進力度作鉤，此名金剛鉤菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 阿耶(去)係(形以反)穰(而佉反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿耶(去)係(形以反)穰(而佉反)

「如本縛，橫定度已，以智度押之，頭入掌內，此名金剛羂索菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，橫定度已，以智度押之，頭入掌內，此名金剛羂索菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 阿係(形以反)𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿係(形以反)𤙖

「如本縛，以檀定度及慧智度相鉤穿之，此名金剛連鎖菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，以檀定度及慧智度相鉤穿之，此名金剛連鎖菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 係窣普吒彭(蒲醎反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 係窣普吒彭(蒲醎反)

「如本縛，以智定度並入掌內，此名金剛召入菩薩三摩耶契。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如本縛，以智定度並入掌內，此名金剛召入菩薩三摩耶契。密語曰：

「唵 健吒婀婀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 健吒婀婀

「次說如上諸三摩耶契功德：由佛隨念契故，能速證菩提；由薩埵金剛契故，能為一切契尊主；由寶金剛契故，得一切寶主；由法金剛契故，得佛法藏；由羯磨金剛契故，能作一切事業；由薩埵契故，得成金剛薩埵身；由金剛鉤契故，能召諸執金剛；由金剛愛染契故，能樂一切佛法；由金剛善哉契故，能令諸佛歡喜；由寶契故，得佛灌頂位；由金剛威光契故，得金剛威光；由金剛幢契故，能施滿一切願者；由金剛笑契故，能共一切佛笑；由金剛法契故，能持金剛法；由金剛利劍契故，得佛最上慧；由金剛輪契故，能轉妙法輪；由金剛語言契故，得佛語言悉地；由金剛羯磨契故，速得最上成就；由金剛鎧契故，得為金剛身；由金剛夜叉契故，得同金剛夜叉；由金剛拳契故，得成就一切契；由金剛嬉戲妓契故，獲得大喜樂；由金剛鬘契故，得受佛灌頂；由金剛歌詠契故，得佛讚詠法；由金剛舞契故，得佛攝護賜以供養；由金剛燒香契故，能榮潔一切界也；由金剛花契故，得令世間隨順；由金剛光明契故，得佛五眼；由金剛塗香契故，能除一切苦厄；由金剛都印主契故，能攝召一切；由金剛羂索契故，能引入一切；由金剛鎖契故，能制縛一切；由金剛召入契故，能成就攝入一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說如上諸三摩耶契功德：由佛隨念契故，能速證菩提；由薩埵金剛契故，能為一切契尊主；由寶金剛契故，得一切寶主；由法金剛契故，得佛法藏；由羯磨金剛契故，能作一切事業；由薩埵契故，得成金剛薩埵身；由金剛鉤契故，能召諸執金剛；由金剛愛染契故，能樂一切佛法；由金剛善哉契故，能令諸佛歡喜；由寶契故，得佛灌頂位；由金剛威光契故，得金剛威光；由金剛幢契故，能施滿一切願者；由金剛笑契故，能共一切佛笑；由金剛法契故，能持金剛法；由金剛利劍契故，得佛最上慧；由金剛輪契故，能轉妙法輪；由金剛語言契故，得佛語言悉地；由金剛羯磨契故，速得最上成就；由金剛鎧契故，得為金剛身；由金剛夜叉契故，得同金剛夜叉；由金剛拳契故，得成就一切契；由金剛嬉戲妓契故，獲得大喜樂；由金剛鬘契故，得受佛灌頂；由金剛歌詠契故，得佛讚詠法；由金剛舞契故，得佛攝護賜以供養；由金剛燒香契故，能榮潔一切界也；由金剛花契故，得令世間隨順；由金剛光明契故，得佛五眼；由金剛塗香契故，能除一切苦厄；由金剛都印主契故，能攝召一切；由金剛羂索契故，能引入一切；由金剛鎖契故，能制縛一切；由金剛召入契故，能成就攝入一切。

「次以十六大供養契應供養一切如來，結金剛縛已，隨次第依本處作之，以金剛縛從心契之，次左脇、右脇、背後，次額、口、兩耳、頂後、右肩及腰，既周匝已，還置心上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以十六大供養契應供養一切如來，結金剛縛已，隨次第依本處作之，以金剛縛從心契之，次左脇、右脇、背後，次額、口、兩耳、頂後、右肩及腰，既周匝已，還置心上。

「今次第說十六大供養契密語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今次第說十六大供養契密語。

「其心上密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心上密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多(一切如來)薩婆答莾(己身)禰(年一反)耶怛那(奉獻也)布穰(而佉反，供養)薩頗羅拏(普皆)羯磨跋穰(而佉反)哩婀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多(一切如來)薩婆答莾(己身)禰(年一反)耶怛那(奉獻也)布穰(而佉反，供養)薩頗羅拏(普皆)羯磨跋穰(而佉反)哩婀

「論曰：於一切如來我盡以身奉獻，普皆供養，作諸事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：於一切如來我盡以身奉獻，普皆供養，作諸事業。

「置左脇契密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「置左脇契密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 薩婆答莾 禰耶怛那布穰窣發羅拏 羯磨釳(魚乙切)哩穰(而迦反上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 薩婆答莾 禰耶怛那布穰窣發羅拏 羯磨釳(魚乙切)哩穰(而迦反上)

「論曰：於一切如來我盡以身奉獻，普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：於一切如來我盡以身奉獻，普皆供養。

「勝上羯磨右脇契密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝上羯磨右脇契密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 薩婆答莾 禰耶怛那 阿努羅伽(上)那(愛業也)布穰窣發囉拏羯磨婆寧𤙖護(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 薩婆答莾 禰耶怛那 阿努羅伽(上)那(愛業也)布穰窣發囉拏羯磨婆寧𤙖護(引)

「論曰：於一切如來盡以身奉獻，普皆供養羯磨弓箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：於一切如來盡以身奉獻，普皆供養羯磨弓箭。

「腰後契密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「腰後契密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 薩婆答莾 禰耶怛那 娑度迦囉(善哉也)布穰窣發羅拏羯磨覩所置(上，歡喜也)娑(重) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 薩婆答莾 禰耶怛那 娑度迦囉(善哉也)布穰窣發羅拏羯磨覩所置(上，歡喜也)娑(重)

「論曰：於一切如來盡以身奉獻，以善哉聲普皆供養歡喜事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：於一切如來盡以身奉獻，以善哉聲普皆供養歡喜事業。

「額上契密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「額上契密語曰：

「唵 娜麼(與南無同)薩婆怛他揭多迦耶毘曬罽(平) 曷羅怛寧 瓢 跋折囉末禰 唵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 娜麼(與南無同)薩婆怛他揭多迦耶毘曬罽(平) 曷羅怛寧 瓢 跋折囉末禰 唵

「論曰：一切如來身所灌頂諸寶我今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：一切如來身所灌頂諸寶我今敬禮。

「金剛摩尼於心上旋轉如日輪相，密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛摩尼於心上旋轉如日輪相，密語曰：

「唵 娜麼薩婆怛他揭多素唎曳瓢(毘也反)跋折囉帝爾寧(威光也)入嚩囉(熾焰也)奚(形伊反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 娜麼薩婆怛他揭多素唎曳瓢(毘也反)跋折囉帝爾寧(威光也)入嚩囉(熾焰也)奚(形伊反)

「論曰：一切如來金剛日等我今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：一切如來金剛日等我今敬禮。

「熾焰威光置契頂上，長舒二臂，密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「熾焰威光置契頂上，長舒二臂，密語曰：

「唵 娜麼薩婆怛他揭多阿(去)賒(式佉切)播哩布羅拏震哆莫儞突嚩穰(而佉反)釳哩瓢跋折羅突嚩穰(而佉反)姞𠼐怛㘕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 娜麼薩婆怛他揭多阿(去)賒(式佉切)播哩布羅拏震哆莫儞突嚩穰(而佉反)釳哩瓢跋折羅突嚩穰(而佉反)姞𠼐怛㘕

「論曰：我今敬禮一切如來，如意寶珠所求滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：我今敬禮一切如來，如意寶珠所求滿足。

「金剛勝上幢於口上笑處，解散金剛縛時，密語曰(如解契法)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛勝上幢於口上笑處，解散金剛縛時，密語曰(如解契法)：

「唵 納莫薩婆怛他揭多 摩訶奔(入)唎(二合)底(丁里反)鉢羅慕地夜(二合)迦𠼐瓢跋折羅荷斯訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 納莫薩婆怛他揭多 摩訶奔(入)唎(二合)底(丁里反)鉢羅慕地夜(二合)迦𠼐瓢跋折羅荷斯訶

「論曰：敬禮一切如來作歡喜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：敬禮一切如來作歡喜者。

「金剛笑口上密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛笑口上密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多跋折羅達磨陀(金剛法性也)三摩地毘薩兜茗(讚歎)摩訶達磨係唎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多跋折羅達磨陀(金剛法性也)三摩地毘薩兜茗(讚歎)摩訶達磨係唎

「論曰：以一切如來金剛法性三摩地讚歎摩訶法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來金剛法性三摩地讚歎摩訶法音。

「左耳上密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左耳上密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多鉢羅穰(而佉反智慧也)波羅蜜多阿鞞禰(泥一反)呵唎窣覩努冥(讚歎)摩訶具沙努倪(我伊反)淡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多鉢羅穰(而佉反智慧也)波羅蜜多阿鞞禰(泥一反)呵唎窣覩努冥(讚歎)摩訶具沙努倪(我伊反)淡

「論曰：以一切如來般若波羅蜜多所出語言隨大音聲讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來般若波羅蜜多所出語言隨大音聲讚歎。

「右耳上密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右耳上密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多者羯羅(引)叉羅鉢𠼐伐多儞薩婆蘇(上)怛囉按(左杵)多娜曳薩兜努茗薩婆漫茶唎(一切道場)𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多者羯羅(引)叉羅鉢𠼐伐多儞薩婆蘇(上)怛囉按(左杵)多娜曳薩兜努茗薩婆漫茶唎(一切道場)𤙖

「論曰：以一切如來文字轉輪為首，諸契經理趣讚歎一切道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來文字轉輪為首，諸契經理趣讚歎一切道場。

「頂後密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂後密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 散陀婆沙(密語)勃陀僧 祇底毘(歌頌也) 伽延窣覩努茗 跋折囉 婆唎遮(語言也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 散陀婆沙(密語)勃陀僧 祇底毘(歌頌也) 伽延窣覩努茗 跋折囉 婆唎遮(語言也)

「論曰：以一切如來密語我今歌詠，讚歎金剛語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來密語我今歌詠，讚歎金剛語言。

「頂上密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂上密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多。杜婆(香也)暝伽(雲也)三慕達羅(海也)窣發羅拏(普皆)布穰(而佉反，供養)羯冥(事業)伽羅 伽羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多。杜婆(香也)暝伽(雲也)三慕達羅(海也)窣發羅拏(普皆)布穰(而佉反，供養)羯冥(事業)伽羅 伽羅

「論曰：以一切如來香雲海普皆供養事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來香雲海普皆供養事業。

「右肩密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右肩密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 補澁波(花也)鉢羅婆羅窣發羅拏布穰羯冥枳𠼐枳𠼐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 補澁波(花也)鉢羅婆羅窣發羅拏布穰羯冥枳𠼐枳𠼐

「論曰：以一切如來種種妙花雲普皆供養，作事業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來種種妙花雲普皆供養，作事業故。

「右膝密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右膝密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多嚕迦。入嚩攞 窣發囉拏布穰羯磨婆羅婆羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多嚕迦。入嚩攞 窣發囉拏布穰羯磨婆羅婆羅

「論曰：以一切如來光明熾焰普皆供養，作羯磨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來光明熾焰普皆供養，作羯磨故。

「如上作已，復置心上密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上作已，復置心上密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 健馱(塗香也)三慕達羅窣發囉拏 布穰羯冥句嚧句嚧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 健馱(塗香也)三慕達羅窣發囉拏 布穰羯冥句嚧句嚧

「論曰：以一切如來塗香雲海普皆供養，作事業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來塗香雲海普皆供養，作事業故。

「如是十六大供養契所應作已，即結如上花契大印，觀察十方而作是言：『我今勸請一切諸佛：未轉法輪者願轉法輪；欲入涅槃者願常住在世不般涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十六大供養契所應作已，即結如上花契大印，觀察十方而作是言：『我今勸請一切諸佛：未轉法輪者願轉法輪；欲入涅槃者願常住在世不般涅槃。』

「復作是念：『我今奉獻此贍部洲及十方世界中人天意生、乃至水陸所有諸花，皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩埵，及一切部中所住眷屬、一切契明諸天等，我為供養一切如來作事業故。』誦密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『我今奉獻此贍部洲及十方世界中人天意生、乃至水陸所有諸花，皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩埵，及一切部中所住眷屬、一切契明諸天等，我為供養一切如來作事業故。』誦密語曰：

「唵 薩婆但他揭多 補瑟波(花)布穰暝伽三慕達羅 窣發羅拏三末曳(平聲，此呼供養初名)𤙖(鼻聲引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆但他揭多 補瑟波(花)布穰暝伽三慕達羅 窣發羅拏三末曳(平聲，此呼供養初名)𤙖(鼻聲引)

「論曰：以一切如來花雲海普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來花雲海普皆供養。

「又結燒香契，作是思惟：『以人天所有本體香、和合香、變易香(所謂以瞻蔔等諸花或薰、或浸變成此香)如是等差別諸香，為供養一切如來羯磨故，我今奉獻。』密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又結燒香契，作是思惟：『以人天所有本體香、和合香、變易香(所謂以瞻蔔等諸花或薰、或浸變成此香)如是等差別諸香，為供養一切如來羯磨故，我今奉獻。』密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 杜婆(燒香也) 布穰暝伽。三慕達羅窣發羅拏三末曳(平)𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 杜婆(燒香也) 布穰暝伽。三慕達羅窣發羅拏三末曳(平)𤙖

「論曰：以一切如來燒香雲海普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來燒香雲海普皆供養。

「又結塗香契已，應作是念：『以人天所有本體香、和合香、變易等差別諸香，為供養一切如來羯磨故，我今奉獻。』密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又結塗香契已，應作是念：『以人天所有本體香、和合香、變易等差別諸香，為供養一切如來羯磨故，我今奉獻。』密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 健陀布穰暝伽三慕達囉窣發囉拏。三末曳(平)𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 健陀布穰暝伽三慕達囉窣發囉拏。三末曳(平)𤙖

「論曰：以一切如來塗香雲海普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來塗香雲海普皆供養。

「又結燈契已，作是思惟：『以人天所有本體、自生差別光明(謂寶珠等)悅樂意者，為供養一切如來作事業故，我今奉獻。』密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又結燈契已，作是思惟：『以人天所有本體、自生差別光明(謂寶珠等)悅樂意者，為供養一切如來作事業故，我今奉獻。』密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 儞婆(燈)布穰暝伽三慕達羅 窣發羅拏 三末曳𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 儞婆(燈)布穰暝伽三慕達羅 窣發羅拏 三末曳𤙖

「論曰：以一切如來燈雲海普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來燈雲海普皆供養。

「結金剛寶契已，應作是念：『於此世界及餘世界中所有寶山諸寶種類，及地中、海中者，彼皆為供養一切如來羯磨故，我今奉獻。』密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結金剛寶契已，應作是念：『於此世界及餘世界中所有寶山諸寶種類，及地中、海中者，彼皆為供養一切如來羯磨故，我今奉獻。』密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多部蕩(庭悉反)伽遏囉哆那稜(去)伽那 布穰暝伽 三慕達囉窣發囉拏三末曳𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多部蕩(庭悉反)伽遏囉哆那稜(去)伽那 布穰暝伽 三慕達囉窣發囉拏三末曳𤙖

「論曰：以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆供養。

「結嬉戲契已，作是思惟：『以人天所有種種戲弄、玩笑、妓樂之具，皆為供養一切如來事業故，我今奉獻。』密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結嬉戲契已，作是思惟：『以人天所有種種戲弄、玩笑、妓樂之具，皆為供養一切如來事業故，我今奉獻。』密語曰：

「唵 薩婆怛他揭多 訶寫(息也反上)邏寫(同上戲笑)訖哩陀 曷囉底掃佉(企伽反)阿努怛羅 布穰暝伽三慕達囉 窣發囉拏三末曳𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩婆怛他揭多 訶寫(息也反上)邏寫(同上戲笑)訖哩陀 曷囉底掃佉(企伽反)阿努怛羅 布穰暝伽三慕達囉 窣發囉拏三末曳𤙖

「論曰：以一切如來所戲笑遊翫最上喜樂雲海周遍供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰：以一切如來所戲笑遊翫最上喜樂雲海周遍供養。