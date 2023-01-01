金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智，得一切如來寶冠三界法王灌頂，證一切如來一切智智瑜伽自在，能作一切如來一切印，平等種種事業，於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就，大悲毘盧遮那常恒住三世，一切身、口、心金剛如來，一切如來遊戲處住，阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿，種種間錯鈴鐸、繒幡微風搖激，珠鬘、瓔珞、半滿月等而為莊嚴，與九十俱胝菩薩眾俱——所謂：金剛手菩薩摩訶薩、聖觀自在菩薩摩訶薩、曼殊室利童真菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、纔發心轉法輪菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、摧一切魔力菩薩摩訶薩……，如是等菩薩而為上首。與恒河沙等數如來——猶如胡麻——示現滿於閻浮提，於阿迦尼吒天亦復如是。彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎，於彼佛剎還說此法理趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智，得一切如來寶冠三界法王灌頂，證一切如來一切智智瑜伽自在，能作一切如來一切印，平等種種事業，於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就，大悲毘盧遮那常恒住三世，一切身、口、心金剛如來，一切如來遊戲處住，阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿，種種間錯鈴鐸、繒幡微風搖激，珠鬘、瓔珞、半滿月等而為莊嚴，與九十俱胝菩薩眾俱——所謂：金剛手菩薩摩訶薩、聖觀自在菩薩摩訶薩、曼殊室利童真菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、纔發心轉法輪菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、摧一切魔力菩薩摩訶薩……，如是等菩薩而為上首。與恒河沙等數如來——猶如胡麻——示現滿於閻浮提，於阿迦尼吒天亦復如是。彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎，於彼佛剎還說此法理趣。

時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空、一切如來身口心金剛、一切如來互相涉入、一切金剛界覺悟智薩埵、一切虛空界微塵金剛加持所生智藏，一切如來無邊故；大金剛智灌頂寶、一切虛空舒遍真如智、為現證三菩提，一切如來自身性清淨故；自性清淨一切法、遍一切虛空、能現一切色智盡無餘、調伏有情界行最勝，一切如來不空作教令故；一切平等無上巧智、一切如來大菩提堅固薩埵、一切如來鉤召三昧耶、一切如來隨染智自在、一切如來善哉、一切如來灌頂寶、一切如來日輪圓光、一切如來思惟王摩尼寶幢、一切如來大笑、一切如來大清淨法、一切如來般若智、一切如來輪、一切如來祕密語、一切如來不空種種事業、一切如來大精進妙堅固甲冑、一切如來遍守護金剛藥叉、一切如來身口心金剛印智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空、一切如來身口心金剛、一切如來互相涉入、一切金剛界覺悟智薩埵、一切虛空界微塵金剛加持所生智藏，一切如來無邊故；大金剛智灌頂寶、一切虛空舒遍真如智、為現證三菩提，一切如來自身性清淨故；自性清淨一切法、遍一切虛空、能現一切色智盡無餘、調伏有情界行最勝，一切如來不空作教令故；一切平等無上巧智、一切如來大菩提堅固薩埵、一切如來鉤召三昧耶、一切如來隨染智自在、一切如來善哉、一切如來灌頂寶、一切如來日輪圓光、一切如來思惟王摩尼寶幢、一切如來大笑、一切如來大清淨法、一切如來般若智、一切如來輪、一切如來祕密語、一切如來不空種種事業、一切如來大精進妙堅固甲冑、一切如來遍守護金剛藥叉、一切如來身口心金剛印智。

普賢妙不空， 摩羅極喜主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢妙不空， 摩羅極喜主，

空藏大妙光， 寶幢大微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空藏大妙光， 寶幢大微笑。

能觀大自在， 曼殊一切壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀大自在， 曼殊一切壇，

無言種種業， 精進怒堅持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言種種業， 精進怒堅持。

金剛鉤箭喜， 寶日幢幡笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛鉤箭喜， 寶日幢幡笑，

蓮劍妙輪語， 羯磨甲怖持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮劍妙輪語， 羯磨甲怖持。

無始無終寂， 暴怒大安忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始無終寂， 暴怒大安忍，

藥叉羅剎勇， 威猛大富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉羅剎勇， 威猛大富貴。

鄔摩天世主， 毘紐勝大寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄔摩天世主， 毘紐勝大寂，

世護虛空地， 三世及三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世護虛空地， 三世及三界。

大種善人益， 諸設縛祖父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大種善人益， 諸設縛祖父，

流轉涅槃常， 正流轉大覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉涅槃常， 正流轉大覺。

覺清淨大乘， 三有常恒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺清淨大乘， 三有常恒者，

降三世食樂， 主宰諸能調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降三世食樂， 主宰諸能調。

堅主妙地勝， 智彼岸理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅主妙地勝， 智彼岸理趣，

解脫覺有情， 行一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫覺有情， 行一切如來。

覺利益佛心， 諸菩提無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺利益佛心， 諸菩提無上，

遍照最勝王， 自然總持念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照最勝王， 自然總持念。

大薩埵大印， 等持佛作業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩埵大印， 等持佛作業，

一切佛為身， 薩埵常益覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛為身， 薩埵常益覺。

大根本大黑， 大染欲大樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大根本大黑， 大染欲大樂，

大方便大勝， 諸勝宮自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方便大勝， 諸勝宮自在。

婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時，一切如來滿此佛世界，猶如胡麻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時，一切如來滿此佛世界，猶如胡麻。

爾時，一切如來雲集，於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場，往詣示現受用身，咸作是言：「善男子！云何證無上正等覺菩提，不知一切如來真實忍諸苦行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來雲集，於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場，往詣示現受用身，咸作是言：「善男子！云何證無上正等覺菩提，不知一切如來真實忍諸苦行？」

時一切義成就菩薩摩訶薩由一切如來警覺，即從阿娑頗娜伽三摩地起，禮一切如來，白言：「世尊如來教示我：云何修行？云何是真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切義成就菩薩摩訶薩由一切如來警覺，即從阿娑頗娜伽三摩地起，禮一切如來，白言：「世尊如來教示我：云何修行？云何是真實？」

如是說已，一切如來異口同音告彼菩薩言：「善男子！當住觀察自三摩地，以自性成就真言自恣而誦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，一切如來異口同音告彼菩薩言：「善男子！當住觀察自三摩地，以自性成就真言自恣而誦：

「『唵質多鉢囉(二合)底(丁以反)微騰迦嚕弭』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵質多鉢囉(二合)底(丁以反)微騰迦嚕弭』」

時菩薩白一切如來言：「世尊如來！我遍知已，我見自心形如月輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時菩薩白一切如來言：「世尊如來！我遍知已，我見自心形如月輪。」

一切如來咸告言：「善男子！心自性光明猶如遍修功用，隨作隨獲；亦如素衣染色，隨染隨成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來咸告言：「善男子！心自性光明猶如遍修功用，隨作隨獲；亦如素衣染色，隨染隨成。」

時一切如來為令自性光明心智豐盛故，復勅彼菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切如來為令自性光明心智豐盛故，復勅彼菩薩言：

「唵菩提質多畆怛波娜夜弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵菩提質多畆怛波娜夜弭」

以此性成就真言令發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此性成就真言令發菩提心。

時彼菩薩復從一切如來承旨發菩提心已，作是言：「如彼月輪形，我亦如月輪形見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩復從一切如來承旨發菩提心已，作是言：「如彼月輪形，我亦如月輪形見。」

一切如來告言：「汝已發一切如來普賢心，獲得齊等金剛。堅固善住此一切如來普賢發心，於自心月輪思惟金剛形，以此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來告言：「汝已發一切如來普賢心，獲得齊等金剛。堅固善住此一切如來普賢發心，於自心月輪思惟金剛形，以此真言：

「『唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)』」

菩薩白言：「世尊如來！我見月輪中金剛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩白言：「世尊如來！我見月輪中金剛。」

一切如來咸告言：「令堅固一切如來普賢心金剛，以此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來咸告言：「令堅固一切如來普賢心金剛，以此真言：

「『唵嚩日羅(二合)怛麼(二合)句唅』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵嚩日羅(二合)怛麼(二合)句唅』」

所有遍滿一切虛空界、一切如來身口心金剛界，以一切如來加持悉入於薩埵金剛，則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金剛名號金剛界金剛界灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有遍滿一切虛空界、一切如來身口心金剛界，以一切如來加持悉入於薩埵金剛，則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金剛名號金剛界金剛界灌頂。

時金剛界菩薩摩訶薩白彼一切如來言：「世尊如來！我見一切如來為自身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛界菩薩摩訶薩白彼一切如來言：「世尊如來！我見一切如來為自身。」

一切如來復告言：「是故，摩訶薩！一切薩埵金剛具一切形成就，觀自身佛形，以此自性成就真言隨意而誦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來復告言：「是故，摩訶薩！一切薩埵金剛具一切形成就，觀自身佛形，以此自性成就真言隨意而誦：

「『唵也他薩婆怛他誐多薩怛(二合)他唅』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵也他薩婆怛他誐多薩怛(二合)他唅』」

作是言已，金剛界菩薩摩訶薩現證自身如來，盡禮一切如來已，白言：「唯願世尊諸如來加持於我，令此現證菩提堅固。」作是語已，一切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是言已，金剛界菩薩摩訶薩現證自身如來，盡禮一切如來已，白言：「唯願世尊諸如來加持於我，令此現證菩提堅固。」作是語已，一切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中。

時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智，入一切如來平等智三昧耶，證一切如來法平等智自性清淨，則成一切如來平等自性光明智藏如來、應供、正遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智，入一切如來平等智三昧耶，證一切如來法平等智自性清淨，則成一切如來平等自性光明智藏如來、應供、正遍知。

時一切如來復從一切如來薩埵金剛出，以虛空藏大摩尼寶灌頂，發生觀自在法智，安立一切如來毘首羯磨，由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶峯樓閣。至已，金剛界如來以一切如來加持於一切如來師子座一切面安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出，以虛空藏大摩尼寶灌頂，發生觀自在法智，安立一切如來毘首羯磨，由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶峯樓閣。至已，金剛界如來以一切如來加持於一切如來師子座一切面安立。

時不動如來、寶生如來、觀自在王如來、不空成就如來……，一切如來以一切如來加持自身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不動如來、寶生如來、觀自在王如來、不空成就如來……，一切如來以一切如來加持自身。

婆伽梵釋迦牟尼如來一切平等善通達故，一切方平等，觀察四方而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆伽梵釋迦牟尼如來一切平等善通達故，一切方平等，觀察四方而坐。

爾時，世尊毘盧遮那如來不久現說等覺一切如來普賢心、獲得一切如來虛空發生大摩尼寶灌頂、得一切如來觀自在法智彼岸、一切如來毘首羯磨不空無礙教、圓滿事業、圓滿意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊毘盧遮那如來不久現說等覺一切如來普賢心、獲得一切如來虛空發生大摩尼寶灌頂、得一切如來觀自在法智彼岸、一切如來毘首羯磨不空無礙教、圓滿事業、圓滿意樂。

一切如來性於自身加持，即入一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶，出生薩埵加持金剛三摩地，一切如來大乘現證三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來性於自身加持，即入一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶，出生薩埵加持金剛三摩地，一切如來大乘現證三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日羅(二合)薩怛嚩(二合，下同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日羅(二合)薩怛嚩(二合，下同)」

纔出一切如來心，即彼婆伽梵普賢為眾多月輪，普淨一切有情大菩提心，於諸佛所周圍而住。從彼眾多月輪出一切如來智金剛，即入婆伽梵毘盧遮那如來心，由普賢堅牢故。從金剛薩埵三摩地由一切如來加持，合為一體，量盡虛空，遍滿成五峯光明。一切如來身、口、心出生金剛形，從一切如來心出，住佛掌中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心，即彼婆伽梵普賢為眾多月輪，普淨一切有情大菩提心，於諸佛所周圍而住。從彼眾多月輪出一切如來智金剛，即入婆伽梵毘盧遮那如來心，由普賢堅牢故。從金剛薩埵三摩地由一切如來加持，合為一體，量盡虛空，遍滿成五峯光明。一切如來身、口、心出生金剛形，從一切如來心出，住佛掌中。

復從金剛出金剛形種種色相，舒遍照曜一切世界。從彼金剛光明門出一切世界微塵等如來身，遍周法界，究竟一切虛空，遍一切世界雲海，遍證一切如來平等智神境通，發一切如來大菩提心，成辦普賢種種行，承事一切如來，往詣大菩提場摧諸魔軍，證成一切如來平等大菩提，轉正法輪，乃至拔濟一切，利益安樂盡無餘有情界，成就一切如來智最勝神境通悉地等，示現一切如來神通遊戲普賢故、金剛薩埵三摩地妙堅牢故，聚為一體，生普賢摩訶菩提薩埵身，住世尊毘盧遮那佛心，而說嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復從金剛出金剛形種種色相，舒遍照曜一切世界。從彼金剛光明門出一切世界微塵等如來身，遍周法界，究竟一切虛空，遍一切世界雲海，遍證一切如來平等智神境通，發一切如來大菩提心，成辦普賢種種行，承事一切如來，往詣大菩提場摧諸魔軍，證成一切如來平等大菩提，轉正法輪，乃至拔濟一切，利益安樂盡無餘有情界，成就一切如來智最勝神境通悉地等，示現一切如來神通遊戲普賢故、金剛薩埵三摩地妙堅牢故，聚為一體，生普賢摩訶菩提薩埵身，住世尊毘盧遮那佛心，而說嗢陀南：

「奇哉我普賢， 堅薩埵自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我普賢， 堅薩埵自然，

從堅固無身， 獲得薩埵身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固無身， 獲得薩埵身。」

時普賢大菩提薩埵身從世尊心下，一切如來前依月輪而住，復請教令。時婆伽梵入一切如來智三昧耶，名金剛三摩地受用一切如來戒定慧解脫解脫知見轉正法輪利益有情大方便力精進大智三昧耶，無盡無餘拔濟有情界，一切主宰，安樂悅意故，乃至得一切如來平等智，神境通無上大乘，現證最勝悉地果故。一切如來成就金剛授與彼普賢摩訶菩提薩埵一切如來轉輪王灌頂，以一切佛身寶冠繒綵灌頂已，授與雙手。則一切如來以金剛名——號金剛手——金剛手灌頂時，金剛手菩薩摩訶薩左慢右舞，弄跋折羅，則彼金剛安自心，持增進勢，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢大菩提薩埵身從世尊心下，一切如來前依月輪而住，復請教令。時婆伽梵入一切如來智三昧耶，名金剛三摩地受用一切如來戒定慧解脫解脫知見轉正法輪利益有情大方便力精進大智三昧耶，無盡無餘拔濟有情界，一切主宰，安樂悅意故，乃至得一切如來平等智，神境通無上大乘，現證最勝悉地果故。一切如來成就金剛授與彼普賢摩訶菩提薩埵一切如來轉輪王灌頂，以一切佛身寶冠繒綵灌頂已，授與雙手。則一切如來以金剛名——號金剛手——金剛手灌頂時，金剛手菩薩摩訶薩左慢右舞，弄跋折羅，則彼金剛安自心，持增進勢，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 成金剛無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 成金剛無上，

授與我手掌， 金剛加金剛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授與我手掌， 金剛加金剛。」

爾時，世尊復入不空王大菩薩三昧耶，所生薩埵加持名金剛三摩地，名一切如來鉤召三昧耶，一切如來心從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入不空王大菩薩三昧耶，所生薩埵加持名金剛三摩地，名一切如來鉤召三昧耶，一切如來心從自心出。

「嚩日囉(二合)邏(引)惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)邏(引)惹」

從一切如來心纔出已，則彼婆伽梵金剛手為一切如來大鉤。出已，入世尊毘盧遮那心，聚為一體，生金剛大鉤形，住佛掌中。從金剛大鉤形出現一切世界微塵等如來身，召請一切如來等作一切佛神通遊戲妙不空王故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生不空王大菩薩身，住毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，則彼婆伽梵金剛手為一切如來大鉤。出已，入世尊毘盧遮那心，聚為一體，生金剛大鉤形，住佛掌中。從金剛大鉤形出現一切世界微塵等如來身，召請一切如來等作一切佛神通遊戲妙不空王故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生不空王大菩薩身，住毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉不空王， 金剛所生鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉不空王， 金剛所生鉤，

由遍一切佛， 為成就鉤召。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由遍一切佛， 為成就鉤召。」

時不空王大菩薩身從佛心下，依一切如來右月輪而住，復請教令。時婆伽梵入一切如來鉤召三昧耶，名金剛三摩地受一切如來鉤召三昧耶，盡無餘有情界一切鉤召，一切安樂悅意故、乃至一切如來集會加持最勝悉地故，則彼金剛鉤授與不空王大菩薩雙手。一切如來以金剛名——號金剛鉤召——金剛鉤召灌頂時，金剛鉤召菩薩摩訶薩以金剛鉤鉤召一切如來，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不空王大菩薩身從佛心下，依一切如來右月輪而住，復請教令。時婆伽梵入一切如來鉤召三昧耶，名金剛三摩地受一切如來鉤召三昧耶，盡無餘有情界一切鉤召，一切安樂悅意故、乃至一切如來集會加持最勝悉地故，則彼金剛鉤授與不空王大菩薩雙手。一切如來以金剛名——號金剛鉤召——金剛鉤召灌頂時，金剛鉤召菩薩摩訶薩以金剛鉤鉤召一切如來，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 無上金剛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 無上金剛智，

成諸佛利益， 最上能鉤召。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成諸佛利益， 最上能鉤召。」

爾時，婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶，出生薩埵加持，名金剛三摩地一切如來隨染三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶，出生薩埵加持，名金剛三摩地一切如來隨染三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)邏哦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)邏哦」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為一切如來花器仗。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生大金剛箭形，住佛掌中。從彼金剛箭形出一切世界微塵等如來身，作一切如來隨染等，作一切佛神通遊戲極殺故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生摩羅大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為一切如來花器仗。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生大金剛箭形，住佛掌中。從彼金剛箭形出一切世界微塵等如來身，作一切如來隨染等，作一切佛神通遊戲極殺故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生摩羅大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉自性淨， 隨染欲自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉自性淨， 隨染欲自然，

離欲清淨故， 以染而調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲清淨故， 以染而調伏。」

時彼摩羅大菩薩身從世尊心下，依一切如來左月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來隨染加持，名金剛三摩地受一切如來能殺三昧耶，盡無餘有情界，隨一切安樂悅意故、乃至得一切如來摩羅業最勝悉地果故，則彼金剛箭授與摩羅大菩薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛弓——金剛弓灌頂時，金剛弓菩薩摩訶薩以金剛箭殺，一切如來說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼摩羅大菩薩身從世尊心下，依一切如來左月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來隨染加持，名金剛三摩地受一切如來能殺三昧耶，盡無餘有情界，隨一切安樂悅意故、乃至得一切如來摩羅業最勝悉地果故，則彼金剛箭授與摩羅大菩薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛弓——金剛弓灌頂時，金剛弓菩薩摩訶薩以金剛箭殺，一切如來說此嗢陀南：

「此是一切佛， 染智無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 染智無瑕穢，

以染害厭離， 能施諸安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以染害厭離， 能施諸安樂。」

爾時，婆伽梵復入極喜王大菩薩三昧耶，所生薩埵加持名金剛三摩地一切如來極喜三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入極喜王大菩薩三昧耶，所生薩埵加持名金剛三摩地一切如來極喜三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)娑度」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)娑度」

從一切如來心纔出已，則彼婆伽梵持金剛為一切如來善哉相，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生大歡喜形，住佛掌中。從彼歡喜形出一切世界微塵等如來身，作一切如來善哉相，作一切佛神通遊戲極喜故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生歡喜王大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，則彼婆伽梵持金剛為一切如來善哉相，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生大歡喜形，住佛掌中。從彼歡喜形出一切世界微塵等如來身，作一切如來善哉相，作一切佛神通遊戲極喜故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生歡喜王大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉我善哉， 諸一切勝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我善哉， 諸一切勝智，

所離分別者， 能生究竟喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所離分別者， 能生究竟喜。」

時歡喜王大菩薩身從世尊心下，依一切如來後月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來等喜加持，名金剛三摩地，已受一切如來等喜一切安樂悅意故、乃至得一切如來無等喜一切安樂悅意故、乃至得一切如來無上喜味最勝悉地果故，則彼金剛喜授彼歡喜王大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛喜——金剛喜灌頂時，金剛喜菩薩摩訶薩以金剛喜善哉相，歡悅一切如來，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時歡喜王大菩薩身從世尊心下，依一切如來後月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來等喜加持，名金剛三摩地，已受一切如來等喜一切安樂悅意故、乃至得一切如來無等喜一切安樂悅意故、乃至得一切如來無上喜味最勝悉地果故，則彼金剛喜授彼歡喜王大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛喜——金剛喜灌頂時，金剛喜菩薩摩訶薩以金剛喜善哉相，歡悅一切如來，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 能轉善哉相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 能轉善哉相，

作諸喜金剛， 妙喜令增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作諸喜金剛， 妙喜令增長。」

大菩提心一切如來鉤召三昧耶，一切如來隨染智大歡喜，如是，一切如來大三昧耶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩提心一切如來鉤召三昧耶，一切如來隨染智大歡喜，如是，一切如來大三昧耶薩埵。

爾時，婆伽梵復入虛空藏大菩薩三昧耶，所生寶加持名金剛三摩地一切如來灌頂三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入虛空藏大菩薩三昧耶，所生寶加持名金剛三摩地一切如來灌頂三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)囉怛那(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)囉怛那(二合)」

從一切如來心纔出已，一切虛空平等性智善通達故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體。則彼婆伽梵持金剛為一切虛空光明出已，以一切虛空光明照耀一切有情界成一切虛空界，以一切如來加持一切虛空界，入世尊毘盧遮那佛心。善修習故，金剛薩埵三摩地、一切虛空界胎藏所成，一切世界遍滿等量出生大金剛寶形，住佛掌中。從彼金剛寶形出一切世界微塵等如來身，出生已，作一切如來灌頂等，於一切世界作一切如來神通遊戲。虛空界胎藏妙出生故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生虛空藏大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，一切虛空平等性智善通達故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體。則彼婆伽梵持金剛為一切虛空光明出已，以一切虛空光明照耀一切有情界成一切虛空界，以一切如來加持一切虛空界，入世尊毘盧遮那佛心。善修習故，金剛薩埵三摩地、一切虛空界胎藏所成，一切世界遍滿等量出生大金剛寶形，住佛掌中。從彼金剛寶形出一切世界微塵等如來身，出生已，作一切如來灌頂等，於一切世界作一切如來神通遊戲。虛空界胎藏妙出生故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生虛空藏大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉妙灌頂， 無上金剛寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉妙灌頂， 無上金剛寶，

由佛無所著， 名為三界主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由佛無所著， 名為三界主。」

時彼虛空藏大菩薩身從世尊心下，依一切如來前月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來大摩尼寶，名金剛三摩地受一切如來圓滿意樂三昧耶，盡無餘有情界獲一切義利，受一切安樂悅意故、乃至得一切如來利益最勝榮盛悉地故，受彼金剛摩尼，與彼虛空藏大菩薩摩訶薩金剛寶轉輪王授與金剛寶形灌頂，安於雙手。則一切如來以金剛名——號金剛藏——金剛藏灌頂時，金剛藏菩薩摩訶薩以金剛摩尼安自灌頂處，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼虛空藏大菩薩身從世尊心下，依一切如來前月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來大摩尼寶，名金剛三摩地受一切如來圓滿意樂三昧耶，盡無餘有情界獲一切義利，受一切安樂悅意故、乃至得一切如來利益最勝榮盛悉地故，受彼金剛摩尼，與彼虛空藏大菩薩摩訶薩金剛寶轉輪王授與金剛寶形灌頂，安於雙手。則一切如來以金剛名——號金剛藏——金剛藏灌頂時，金剛藏菩薩摩訶薩以金剛摩尼安自灌頂處，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 灌頂有情界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 灌頂有情界，

授與我手掌， 寶安於寶中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授與我手掌， 寶安於寶中。」

爾時，婆伽梵復入大威光大菩薩三昧耶，出生寶加持，名金剛三摩地一切如來光三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入大威光大菩薩三昧耶，出生寶加持，名金剛三摩地一切如來光三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)帝惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)帝惹」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵金剛手為眾多大日輪。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生大金剛日形，住佛掌中。從彼金剛日輪出一切世界微塵等如來身，放一切如來光明等，作一切佛神通遊戲，極大威光故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生大威光菩薩摩訶薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵金剛手為眾多大日輪。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生大金剛日形，住佛掌中。從彼金剛日輪出一切世界微塵等如來身，放一切如來光明等，作一切佛神通遊戲，極大威光故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生大威光菩薩摩訶薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉無比光， 照耀有情界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉無比光， 照耀有情界，

能淨清淨者， 諸佛救世者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨清淨者， 諸佛救世者。」

時彼無垢大威光菩薩身從世尊心下，依一切如來右月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來圓光加持，名金剛三摩地受一切如來光三昧耶，盡無餘有情界無比光，一切安樂悅意故、乃至得一切如來自光明最勝悉地故，金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛光——金剛光灌頂時，金剛光菩薩摩訶薩以彼金剛日照曜一切如來，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼無垢大威光菩薩身從世尊心下，依一切如來右月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來圓光加持，名金剛三摩地受一切如來光三昧耶，盡無餘有情界無比光，一切安樂悅意故、乃至得一切如來自光明最勝悉地故，金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛光——金剛光灌頂時，金剛光菩薩摩訶薩以彼金剛日照曜一切如來，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 能壞無智暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 能壞無智暗，

設微塵數日， 此光超於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設微塵數日， 此光超於彼。」

爾時，婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧耶，出生寶加持，名金剛三摩地一切如來滿意願三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧耶，出生寶加持，名金剛三摩地一切如來滿意願三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)計都」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)計都」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為種種色幢幡莊嚴形。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生金剛幢形，住佛掌中。從彼金剛幢形，出一切世界微塵等如來身，建一切如來寶幢等、作一切佛神通遊戲，大寶幢故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生寶幢大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為種種色幢幡莊嚴形。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生金剛幢形，住佛掌中。從彼金剛幢形，出一切世界微塵等如來身，建一切如來寶幢等、作一切佛神通遊戲，大寶幢故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生寶幢大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉無比幢， 一切益成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉無比幢， 一切益成就，

一切意滿者， 令滿一切願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切意滿者， 令滿一切願。」

時彼寶幢大菩薩身從世尊心下，依一切如來左月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來建立加持，名金剛三摩地受一切如來思惟王摩尼幢能建三昧耶，盡無餘有情界，令一切意願圓滿、一切安樂悅意故，乃至得一切如來大利益最勝悉地果故，則彼金剛幢授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛幢——金剛幢灌頂時，彼金剛幢菩薩摩訶薩以金剛幢，安立一切如來於檀波羅蜜，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼寶幢大菩薩身從世尊心下，依一切如來左月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來建立加持，名金剛三摩地受一切如來思惟王摩尼幢能建三昧耶，盡無餘有情界，令一切意願圓滿、一切安樂悅意故，乃至得一切如來大利益最勝悉地果故，則彼金剛幢授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛幢——金剛幢灌頂時，彼金剛幢菩薩摩訶薩以金剛幢，安立一切如來於檀波羅蜜，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 能滿諸意欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 能滿諸意欲，

名思惟寶幢， 是檀度理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名思惟寶幢， 是檀度理趣。」

爾時，婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧耶，出生寶加持，名金剛三摩地一切如來喜悅三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧耶，出生寶加持，名金剛三摩地一切如來喜悅三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)賀娑」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)賀娑」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為一切如來微笑。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生金剛笑形，住佛掌中。從彼金剛笑形出一切世界微塵等如來身，作一切如來奇特等、作一切佛神通遊戲，常喜悅根故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生常喜悅根，大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為一切如來微笑。出已，入世尊毘盧遮那佛心，聚為一體，生金剛笑形，住佛掌中。從彼金剛笑形出一切世界微塵等如來身，作一切如來奇特等、作一切佛神通遊戲，常喜悅根故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生常喜悅根，大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉我大笑， 諸勝大奇特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我大笑， 諸勝大奇特，

安立佛利益， 常住妙等引。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立佛利益， 常住妙等引。」

時彼常喜悅根大菩薩身從世尊心下，依一切如來後月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來奇特加持，名金剛三摩地受一切如來出現三昧耶，盡無餘有情界，一切根無上安樂悅意故、乃至得一切如來根清淨智神境通果故，則彼金剛微笑授與彼常喜悅根大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛喜——金剛喜灌頂時，金剛喜菩薩摩訶薩以金剛微笑悅一切如來，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼常喜悅根大菩薩身從世尊心下，依一切如來後月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來奇特加持，名金剛三摩地受一切如來出現三昧耶，盡無餘有情界，一切根無上安樂悅意故、乃至得一切如來根清淨智神境通果故，則彼金剛微笑授與彼常喜悅根大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛喜——金剛喜灌頂時，金剛喜菩薩摩訶薩以金剛微笑悅一切如來，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 奇哉示出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 奇哉示出現，

能作大喜悅， 他師不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作大喜悅， 他師不能知。」

大灌頂、尋圓光、有情、大利、大笑……，如是一切如來大灌頂薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大灌頂、尋圓光、有情、大利、大笑……，如是一切如來大灌頂薩埵。

爾時，婆伽梵復入觀自在大菩薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來法三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入觀自在大菩薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來法三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)達摩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)達摩」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛自性清淨，一切法平等智善通達故，金剛薩埵三摩地為正法光明。出已，以彼正法光明照曜一切世界成為法界，盡法界入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，量遍虛空法界，生大蓮華形，住佛掌中。從彼金剛蓮華形出一切世界微塵等如來身，一切如來三摩地智神境通等作一切神通遊戲，於一切世界妙觀自在故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生觀自在大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛自性清淨，一切法平等智善通達故，金剛薩埵三摩地為正法光明。出已，以彼正法光明照曜一切世界成為法界，盡法界入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，量遍虛空法界，生大蓮華形，住佛掌中。從彼金剛蓮華形出一切世界微塵等如來身，一切如來三摩地智神境通等作一切神通遊戲，於一切世界妙觀自在故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生觀自在大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉我勝義， 本清淨自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉我勝義， 本清淨自然，

諸法如筏喻， 清淨而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如筏喻， 清淨而可得。」

時彼觀自在大菩薩身從世尊心下，依一切如來前月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來三摩地智三昧耶，出生名金剛三摩地，能淨一切如來，盡無餘有情界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼觀自在大菩薩身從世尊心下，依一切如來前月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來三摩地智三昧耶，出生名金剛三摩地，能淨一切如來，盡無餘有情界。

我清淨一切安樂悅意故、乃至得一切如來法智神境通果故，則彼金剛蓮花授與觀自在菩薩摩訶薩正法轉輪王，授與一切如來法身灌頂，灌於雙手。則一切如來以金剛名——號金剛眼——金剛眼灌頂時，金剛眼菩薩摩訶薩則彼金剛蓮花如開敷蓮花勢，觀察貪染清淨無染著自性。觀已，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我清淨一切安樂悅意故、乃至得一切如來法智神境通果故，則彼金剛蓮花授與觀自在菩薩摩訶薩正法轉輪王，授與一切如來法身灌頂，灌於雙手。則一切如來以金剛名——號金剛眼——金剛眼灌頂時，金剛眼菩薩摩訶薩則彼金剛蓮花如開敷蓮花勢，觀察貪染清淨無染著自性。觀已，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 覺悟欲真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 覺悟欲真實，

授與我手掌， 法安立於法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授與我手掌， 法安立於法。」

爾時，婆伽梵復入曼殊室利大菩薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來大智慧三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入曼殊室利大菩薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來大智慧三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)底乞灑拏(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)底乞灑拏(三合)」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為眾多慧劍。出已，入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，生金剛釰形，住佛掌中。則從彼金剛劍形出一切世界微塵等如來身，一切如來智慧等作一切佛神通遊戲，妙吉祥故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生曼殊室利大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛為眾多慧劍。出已，入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，生金剛釰形，住佛掌中。則從彼金剛劍形出一切世界微塵等如來身，一切如來智慧等作一切佛神通遊戲，妙吉祥故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生曼殊室利大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉一切佛， 我名微妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉一切佛， 我名微妙音，

由慧無色故， 音聲而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由慧無色故， 音聲而可得。」

時彼曼殊室利大菩薩身從世尊心下，依一切如來右月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來智慧三昧耶，名金剛三摩地斷一切如來結使三昧耶，盡無餘有情界斷一切苦，受一切安樂悅意故、乃至得一切如來隨順音聲慧圓滿成就故，則彼金剛劍授與曼殊室利大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛慧——金剛慧灌頂時，金剛慧菩薩摩訶薩以金剛劍揮斫，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼曼殊室利大菩薩身從世尊心下，依一切如來右月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來智慧三昧耶，名金剛三摩地斷一切如來結使三昧耶，盡無餘有情界斷一切苦，受一切安樂悅意故、乃至得一切如來隨順音聲慧圓滿成就故，則彼金剛劍授與曼殊室利大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛慧——金剛慧灌頂時，金剛慧菩薩摩訶薩以金剛劍揮斫，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 智慧度理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 智慧度理趣，

能斷諸怨敵， 除諸罪最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷諸怨敵， 除諸罪最勝。」

爾時，婆伽梵復入纔發心轉法輪菩薩摩訶薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來輪三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入纔發心轉法輪菩薩摩訶薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來輪三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)係都」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)係都」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛成金剛界大曼荼羅。為一切如來大漫荼羅出已，入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，生金剛輪形，住佛掌中。從彼金剛輪形出一切世界微塵等如來身，纔發心轉法輪故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生纔發心轉法輪菩薩摩訶薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵持金剛成金剛界大曼荼羅。為一切如來大漫荼羅出已，入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，生金剛輪形，住佛掌中。從彼金剛輪形出一切世界微塵等如來身，纔發心轉法輪故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體，生纔發心轉法輪菩薩摩訶薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉金剛輪， 我金剛勝持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉金剛輪， 我金剛勝持，

由纔發心故， 能轉妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由纔發心故， 能轉妙法輪。」

時彼纔發心轉法輪大菩薩身從世尊心下，依一切如來左月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來輪，名金剛三摩地一切如來大漫荼羅三昧耶，盡無餘有情界，令入得不退轉法輪，受一切安樂悅意故、乃至轉一切如來正法輪最勝悉地故，則彼金剛輪授與纔發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛場——金剛場灌頂時，彼金剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪令一切如來安立不退轉，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼纔發心轉法輪大菩薩身從世尊心下，依一切如來左月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來輪，名金剛三摩地一切如來大漫荼羅三昧耶，盡無餘有情界，令入得不退轉法輪，受一切安樂悅意故、乃至轉一切如來正法輪最勝悉地故，則彼金剛輪授與纔發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛場——金剛場灌頂時，彼金剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪令一切如來安立不退轉，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 能淨一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 能淨一切法，

是則不退轉， 亦名菩提場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則不退轉， 亦名菩提場。」

爾時，婆伽梵復入無言大菩薩摩訶薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來念誦三昧耶，名一切如來心，從自心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵復入無言大菩薩摩訶薩三昧耶，出生法加持，名金剛三摩地一切如來念誦三昧耶，名一切如來心，從自心出。

「嚩日囉(二合)婆沙」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)婆沙」

從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵金剛手為一切如來法文字。出已，入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，生金剛念誦形，住佛掌中。從彼金剛念誦形出一切世界微塵等如來身、一切如來法性等，作一切佛神通遊戲妙語言故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體生無言大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切如來心纔出已，即彼婆伽梵金剛手為一切如來法文字。出已，入世尊毘盧遮那佛心聚為一體，生金剛念誦形，住佛掌中。從彼金剛念誦形出一切世界微塵等如來身、一切如來法性等，作一切佛神通遊戲妙語言故、金剛薩埵三摩地極堅牢故，聚為一體生無言大菩薩身，住世尊毘盧遮那佛心，說此嗢陀南：

「奇哉自然密， 我名祕密語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉自然密， 我名祕密語，

所說微妙法， 遠離諸戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說微妙法， 遠離諸戲論。」

時彼無言大菩薩身從世尊心下，依一切如來後月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來祕密語，名金剛三摩地一切如來語智三昧耶，盡無餘有情界，令語成就，受一切安樂悅意故、乃至得一切如來語祕密體性最勝悉地故，則彼金剛念誦授與無言大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛語——金剛語灌頂時，金剛語菩薩摩訶薩以彼金剛念誦，共一切如來談論，說此嗢陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼無言大菩薩身從世尊心下，依一切如來後月輪而住，復請教令。時世尊入一切如來祕密語，名金剛三摩地一切如來語智三昧耶，盡無餘有情界，令語成就，受一切安樂悅意故、乃至得一切如來語祕密體性最勝悉地故，則彼金剛念誦授與無言大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名——號金剛語——金剛語灌頂時，金剛語菩薩摩訶薩以彼金剛念誦，共一切如來談論，說此嗢陀南：

「此是一切佛， 名金剛念誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切佛， 名金剛念誦，

於一切如來， 真言速成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切如來， 真言速成就。」

金剛法智性、一切如來智慧、大轉輪智、一切如來語、輪轉戲論智……，此是一切如來大智薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛法智性、一切如來智慧、大轉輪智、一切如來語、輪轉戲論智……，此是一切如來大智薩埵。